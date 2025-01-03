Sorunsuz Takım İletişimi ve İşbirliği için En İyi UCaaS Platformları

Şu durumu hayal edin: Takımınız bir proje teslim tarihine yetişmeye çalışıyor. Yönetici, görev ayrıntılarını e-posta ile gönderiyor, ancak takımın yarısı anlık mesajların arasında bu e-postayı görmüyor.

Sonuç mu? Karışıklık, gecikmeler ve uyum sağlamaya çalışan ve bu nedenle verimsiz çalışanlar. İşte UCaaS platformu burada devreye girer.

Hizmet Olarak Birleşik İletişim veya UCaaS, video konferans, anlık mesajlaşma, dosya paylaşımı ve daha fazlasını tek bir akıcı çözümde bir araya getirir. Ölçeklenebilirlik ve entegrasyon için tasarlanan bu sistemler, BT yöneticilerinin ve iletişim takımlarının iş akışlarını basitleştirmesine ve maliyetleri azaltmasına yardımcı olur.

Günümüzün iş iletişimini yeniden şekillendiren en iyi UCaaS yazılımlarını keşfedin.

⏰ 60 saniyelik özet 💻 UCaaS, video konferans, anlık mesajlaşma, dosya paylaşımı ve daha fazlasını tek bir çözümde entegre eden bulut tabanlı bir modeldir. 💻 İki tür UCaaS vardır: tek kiracılı ve çok kiracılı platformlar💻 İşte iş iletişiminde devrim yaratacak UCaaS yazılımlarının listesi: ClickUp: Hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi Nextiva: Gelişmiş yapay zeka destekli müşteri iletişimi için en iyisi RingCentral: AI destekli kesintisiz iletişim için en iyisi Zoom: Çok yönlü video konferans ve işbirliği için en iyisi Dialpad: AI destekli verimlilik ve iletişim için en iyisi GoTo Connect: Çok kanallı müşteri etkileşimi için en iyisi Microsoft Teams: Hepsi bir arada iş iletişimi ve işbirliği için en iyisi Webex: AI destekli hibrit iş ve müşteri etkileşimi için en iyisi Vonage: API tabanlı iletişim ve müşteri etkileşimi için en iyisi 8×8: Kesintisiz küresel iletişim ve CX yönetimi için en iyisi

UCaaS Platformu Nedir?

Hizmet Olarak Birleşik İletişim (UCaaS), çeşitli iletişim ve işbirliği araçlarını tek bir birleşik iletişim platformunda entegre eden bulut tabanlı bir modeldir. Bu birleşik iletişim platformu hizmeti, sesli arama, video konferans, anlık mesajlaşma, dosya paylaşımı ve iletişim merkezi yönetimi gibi özellikleri içerir. UCaaS, bulut bilişim teknolojisini kullanarak iletişim araçlarını uzak veri merkezlerinde barındırır.

İşte basit bir özet:

Bulut altyapısı: Tüm iletişim hizmetleri, UCaaS sağlayıcı tarafından yönetilen güvenli bulut sunucularında barındırılır

Cihaz entegrasyonu: Kullanıcılar, masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar veya tabletler gibi internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan platforma erişebilir

Birleştirilmiş arayüz: Platform, video toplantıları, sesli aramalar ve mesajlaşma gibi araçları tek bir gösterge paneline birleştirerek kolay erişim sağlar

Gerçek zamanlı senkronizasyon: Veri ve iletişim araçları gerçek zamanlı olarak senkronize edilir, böylece kullanıcılar her zaman güncel bilgilere erişebilir

UCaaS'ın avantajları

UCAaaS, kuruluşlara şu konularda yardımcı olur:

Şirket içi donanımı bulut tabanlı çözümlerle değiştirerek maliyetleri azaltın

Entegre video görüşmeleri, mesajlaşma ve dosya paylaşımı ile işbirliğini artırın

Tutarlı ve erişilebilir araçlarla uzaktan ve hibrit takımları destekleyin

Bulut tabanlı yedeklilik ve minimum kesinti süresi ile güvenilirliği sağlayın

İletişim sistemlerini birleştirerek BT takım yönetimi işlerini basitleştirin

Birleşik İletişim Platformlarının Türleri

UCaaS çözümleri genel olarak iki kategoriye ayrılır:

Çok kiracılı platformlar: Bu modelde, birden fazla kuruluş aynı UCaaS altyapısını paylaşır. Maliyet etkindir ve altyapı yönetiminin yükü olmadan ölçeklenebilirlik arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur

Tek kiracılı platformlar: Belirli bir kuruluş için özel olarak tasarlanmış bu platformlar, daha fazla kontrol, özel özellikler ve gelişmiş veri güvenliği sunar. Karmaşık ihtiyaçları olan büyük işletmeler için idealdir

Bir UCaaS sağlayıcısında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru UCaaS platformunu seçmek, iş yerinizdeki iletişim boşluğunu kapatmaya yardımcı olan özelliklere odaklanmak anlamına gelir.

Öncelik vermeniz gereken anahtar UCaaS özellikleri şunlardır:

Ekran paylaşımlı video görüşme: Yüksek kaliteli video toplantıları ve sunumlar veya işbirliği için ekran paylaşımı özelliği

Entegre mesajlaşma ve durum bilgisi: Kullanılabilirliği gösteren durum göstergeleriyle mesajlaşma, gerçek zamanlı iletişimi geliştirir

VoIP ve telefon: Çağrı yönlendirme, sesli mesaj transkripsiyonu ve çağrı kaydetme gibi özelliklere sahip bulut tabanlı sesli arama

Dosya paylaşımı ve işbirliği: Doğrudan platform içinde belgelerin sorunsuz paylaşımı ve ortak düzenleme

İletişim merkezi entegrasyonu: Otomatik çağrı dağıtımı, IVR ve müşteri etkileşimi izleme gibi yerleşik iletişim merkezi özellikleri

Sorunsuz ses entegrasyonu: Kamu anahtarlı telefon ağına (PSTN) bağlanarak geleneksel ve internet tabanlı telefon sistemlerinde güvenilir iletişim sağlayın

Cihazlar arası uyumluluk: Masaüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar ve tabletlerden erişim sağlayarak kesintisiz Masaüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar ve tabletlerden erişim sağlayarak kesintisiz işbirliği iletişimi sağlar

Birleştirilmiş gösterge paneli: Tüm Tüm iş iletişim araçlarını yönetmek için merkezi bir arayüz, uygulamalar arasında geçiş yapmak için harcanan zamanı azaltır

➡️ Daha fazla bilgi: Günümüzün en iyi UCaaS yazılımlarını kullanmaya başlamadan önce, takımlarınız arasında işbirliğini ve uyumu artırmak için 12 güçlü iletişim stratejisi.

Bilmeniz Gereken En İyi 10 UCaaS Yazılımı

Doğru UCaaS platformunu bulmak, ekibinizin iletişim ve işbirliği şeklini dönüştürerek iş akışlarını daha verimli hale getirebilir. Aşağıda, işleri desteklemek için benzersiz özellikler sunan en iyi on UCaaS platformu bulunmaktadır.

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, takım iletişimi ve işbirliği için merkezi bir merkezdir. İş için her şeyi içeren bu uygulama, iş akışı yönetimi, iletişim ve analitiği tek bir platformda bir araya getirir.

Zengin özellik setinden bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

ClickUp Sohbet

Daha fazla bilgi edinin ClickUp Sohbet ile tüm görevlerle ilgili konuşmaları düzenli tutun ve doğrudan görevlere bağlayın

ClickUp Sohbet, tüm görevlerle ilgili konuşmaların platform içinde düzenlenmesini sağlar. Böylece, e-postaları veya dağınık sohbetleri tarayarak değerli zamanınızı kaybetmek yerine, takımınız bir görevle bağlantılı tartışmaya başvurabilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilir.

ClickUp Belgeleri

Daha fazla bilgi edinin ClickUp Beyaz Tahtalar ile stratejileri ve zaman çizelgelerini gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapın, belgelendirin ve görsel olarak haritalandırın

Ayrıca, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtalar, takımlarınızın gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmasına, belge oluşturmasına ve plan yapmasına yardımcı olarak işbirliğini güçlendirir.

Örneğin, pazarlama takımınız bir kampanya planlıyorsa, Beyaz Tahtaları kullanarak fikirleri, zaman çizelgelerini ve takım sorumluluklarını görsel olarak haritalandırırken, stratejiyi Dokümanlar'da taslak olarak hazırlayabilirler.

Daha fazla bilgi edinin ClickUp Atanmış Yorumlar ile geri bildirimleri zahmetsizce izlemek, çözmek veya yeniden atamak için ekip arkadaşlarınıza eyleme geçirilebilir yorumlar atayın

ClickUp'ın Atanan Yorumlar özelliği, eyleme geçirilebilir geri bildirimlerin takım üyelerine atanarak asla gözden kaçmamasını sağlar. Yorumları kolayca izlemenizi, çözmenizi veya yeniden atamanızı sağlayarak görevleri net ve düzenli tutar ve yanlış anlaşılmaları önler.

Daha fazla bilgi edinin ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliğini kullanarak aynı görev üzerinde çalışan ekip arkadaşlarınızın gerçek zamanlı güncellemelerini takip edin ve çifte çabayı önleyin

ClickUp, aynı zamanda, mükerrer çabaları önlemenize yardımcı olan ClickUp İşbirliği Algılama gibi gelişmiş özelliklere de sahiptir.

Örneğin, bir takım arkadaşınız aynı anda bir yorum yazıyor veya bir görev açıklamasını düzenliyorsa, canlı güncellemeleri görebilirsiniz, bu da çakışan değişikliklerin olasılığını azaltır. Güncellemeler, yorumlar ve değişiklikler tüm platformlarda anında senkronize edilir, böylece her takım üyesi görevlerin ve belgelerin en güncel sürümüyle çalışır.

ClickUp Klipleri

Daha fazla bilgi edinin ClickUp Clips ile ekran adımlarını sesli anlatımla kaydedin ve paylaşın, görsel, net ve eyleme geçirilebilir geri bildirimler alın

Uzun e-posta zincirleri veya yorum konuları yazmanın bir şeyi açıklamak için etkili bir yol olmadığını düşünüyorsanız, ClickUp Clips ile kaydedin. Ekranınızı sesli açıklamalarla anında kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. Ayrıca, güncellemeleri görsel ve sözlü olarak inceleyerek yanlış anlaşılmalara yer bırakmaz.

ClickUp Brain

Daha fazla bilgi edinin ClickUp Brain ile zaman damgalı, aranabilir Clip transkriptlerini otomatik olarak oluşturun

Son olarak, ClickUp Brain 'deki AI transkripsiyon özelliği, Clip'inizden zaman damgaları ile birlikte otomatik olarak aranabilir metinler oluşturur, böylece takımınız tüm videoyu tekrar oynatmadan referans anahtar noktalara geri dönebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Sohbet'i kullanarak görevlerle ilgili konuşmaları düzenleyin

Beyaz Tahtalarla Fikir Üretin ve Görsel Olarak Paylaşın

Birden fazla kullanıcıyla belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Hızlı iletişim için @bahsetmeler kullanarak görevlerde takım üyelerini etiketleyin

Liste, Pano ve Gantt gibi birden fazla görünümle görev yönetimini özelleştirin

ClickUp sınırlamaları

Bazı yeni kullanıcılar, sunulan özelliklerin çokluğu nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın ücretsiz iletişim planı şablonlarını kullanarak işyerinizdeki iletişimi kolaylaştırın. Takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirin ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak işbirliğini daha sorunsuz ve verimli hale getirin!

2. Nextiva (Gelişmiş AI destekli müşteri iletişimi için en iyisi)

nextiva aracılığıyla

Nextiva, ses, video, e-posta, SMS ve sosyal medya gibi iletişim kanallarında müşteri etkileşimlerini optimize etmek için tasarlanmıştır. AI destekli özellikleri, akıllı yönlendirme, gerçek zamanlı içgörüler ve iş akışı otomasyonu ile müşteri deneyimlerini geliştirir.

İşletmeler, iletişim araçlarını birleştirebilir, iç işbirliğini iyileştirebilir ve müşteri etkileşimlerini sorunsuz bir şekilde yönetebilir.

Nextiva'nın en iyi özellikleri

Müşterileri doğru temsilcilere bağlamak için yapay zeka destekli akıllı yönlendirmeyi kullanın

Otomasyonu kullanarak iş akışlarını kolaylaştırın ve manuel müdahaleyi azaltın

Kişiselleştirilmiş, bağlam odaklı deneyimler için AI ile müşteri yolculuklarını optimize edin

Nextiva sınırlamaları

Telefon uygulaması ara sıra kapanıyor ve aramalar sırasında yeniden arama yapıyor

Gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi yeni kullanıcılar için zor olabilir

Nextiva fiyatlandırması

Dijital: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Temel: Kullanıcı başına aylık 36 $

Katılım: Kullanıcı başına aylık 50 $

Power Suite: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Nextiva puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.230+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel Birleşik İletişim Hizmeti (UCaaS) pazarının 2024 yılında 36,33 milyar dolardan 2032 yılında 107,51 milyar dolara çıkarak %14,5'lik etkileyici bir YBBO ile büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu, dünya çapında iş dünyasında akıcı iletişim çözümlerine olan talebin arttığını göstermektedir!

3. RingCentral (AI destekli kesintisiz iletişim için en iyisi)

ringCentral aracılığıyla

RingSense, canlı arama notları, akıllı içgörüler ve sorunsuz çeviriler sağlayarak işlerin etkileşim şeklini dönüştüren, yapay zeka destekli birleşik bir işbirliği yazılımıdır. Bu özellikler, iç iletişimi geliştirir ve daha sorunsuz bir müşteri deneyimi yaratır.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

AI destekli arama özetlerini kullanarak manuel not almadan görüşmeleri izleyin

Canlı çevirileri kullanarak küresel takımlar arasında etkili iletişim kurun

İş verimliliği için 300'den fazla uygulama entegrasyonu ile iş akışlarını optimize edin

RingCentral sınırlamaları

Entegrasyon sorunları, yeniden yükleme veya web platformunun kullanılmasını gerektirebilir

Kullanıcı arayüzü, ilk kez kullananlar için biraz karmaşık gelebilir

RingCentral fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 $

RingCentral puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (210+ yorum)

4. GoTo Connect (Çok kanallı müşteri etkileşimi için en iyisi)

goTo Connect aracılığıyla

Bulut telefon sistemini çok kanallı araçlarla birleştiren bir UCaaS platformu mu arıyorsunuz? Sorunsuz iş iletişimi için merkezi bir iletişim merkezi oluşturmak üzere GoTo Connect'i deneyin.

GoTo Connect, bulut tabanlı bir telefon sistemini çok kanallı iletişim araçlarıyla birleştirerek sorunsuz iş etkileşimleri için merkezi bir iletişim merkezi oluşturur. Öne çıkan özelliği GoTo Connect CX, WhatsApp, sosyal medya ve SMS gibi dijital kanalları AI destekli içgörülerle entegre ederek müşteri etkileşimini geliştirir.

GoTo Connect'in en iyi özellikleri

Görsel arama planı düzenleyicisini kullanarak arama akışlarını özelleştirin ve müşteri deneyimini iyileştirin

WhatsApp, sosyal medya ve SMS gibi birden fazla dijital kanalda müşterilerle etkileşim kurun

AI çağrı özetlerini kullanarak takipleri ve eylem öğelerini kolaylaştırın

GoTo Connect sınırlamaları

Ara sıra meydana gelen sistem kesintileri iş operasyonlarını aksatabilir

Müşteri desteği sorunlara yanıt vermekte ve çözmekte yavaş olabilir

GoTo Connect fiyatlandırması

Telefon Sistemi: Kullanıcı başına aylık 29 $

Connect CX: Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

İletişim Merkezi: Kullanıcı başına aylık 86 ABD doları

GoTo Connect derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

5. Microsoft Teams (Hepsi bir arada iş iletişimi ve işbirliği için en iyisi)

takımlar aracılığıyla

Microsoft Teams, Microsoft 365 ekosistemine sorunsuz entegrasyonu ile öne çıkarak verimlilik ve işbirliği için güçlü bir araç haline geliyor.

Copilot AI gibi benzersiz Microsoft Teams özellikleri, AI tarafından oluşturulan notlar ve eylem öğeleriyle toplantıları geliştirir. Mesh for Teams, daha iyi etkileşim için sürükleyici 3D deneyimler ve avatarlar da sunar.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Teams'in "Kanallar" özelliğini kullanarak konuşmaları ve dosyaları proje veya konuya göre düzenleyin ve odaklanmış bir işbirliği sağlayın

Optimize edilmiş toplantı deneyimleri için Teams Rooms ile hibrit işbirliğini geliştirin

Favori araçlarınızı (ör. Trello, SharePoint) Teams çalışma alanınızda sekmeler olarak ayarlayın ve kolay erişim için bağlayın

Microsoft Teams sınırlamaları

Masaüstü ve mobil cihazlar arasında ara sıra senkronizasyon sorunları

Bazı senaryolarda mobil cihazlarda bildirimin kaçırılması

Microsoft Teams fiyatlandırması

Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 İş Temelleri: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Zoom alternatiflerinin en kapsamlı listesiyle verimliliğinizi artırın. Takımınızın işbirliği ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulun!

6. Webex (AI destekli hibrit iş ve müşteri etkileşimi için en iyisi)

webEx aracılığıyla

Webex, hibrit çalışma ortamları ve müşteri etkileşimi için yapay zeka destekli araçlar sunan çok yönlü bir iletişim platformu olarak öne çıkıyor. Webex Suite, arama, mesajlaşma, web seminerleri ve video toplantılarını entegre ederek iç işbirliği ve müşteri etkileşimleri için sorunsuz bir çalışma alanı yaratır.

Webex'in en iyi özellikleri

AI toplantı özetlerini kullanarak eylem öğelerini ve takipleri kolaylaştırın

Webex Suite entegrasyonunu kullanarak arama, mesajlaşma ve etkinlikleri birleştirin

Gelişmiş anket ve Soru-Cevap özelliklerinden yararlanarak web semineri katılımını artırın

Webex sınırlamaları

Belirli etkinlik fonksiyonları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Gerçek zamanlı çeviri gibi eklentilerle fiyatlar artabilir

Webex fiyatlandırması

Webex Ücretsiz

Webex Meet: Kullanıcı başına aylık 14,50 $

Webex Suite: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webex puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (19.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (7.300'den fazla yorum)

7. Vonage (API tabanlı iletişim ve müşteri etkileşimi için en iyisi)

via Vonage

Bir başka UCaaS platformu olan Vonage, API destekli platformuyla ses, video ve mesajlaşmayı iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek öne çıkıyor. Konuşma tabanlı ticaret ve bulut iletişim merkezleri gibi araçlarla müşteri deneyimlerini özelleştirmek isteyen şirketler için en iyi seçimdir.

Vonage, güvenilir çalışma süresi ve çağrı kaydetme, takım mesajlaşma ve yapay zeka destekli içgörüler gibi gelişmiş özelliklerle, farklı işlevlere sahip takımların etkili bir şekilde işbirliği yapmasını ve etkileşim kurmasını sağlar.

Vonage'ın en iyi özellikleri

İletişim API'lerini kullanarak mesajlaşma, ses ve video özelliklerini özel iş akışlarına entegre edin

Müşterilerin tercih ettikleri kanallarda etkileşim kurmak için konuşma tabanlı ticaret araçlarını kullanın

Video toplantılar, SMS/MMS ve dosya paylaşım araçlarıyla takım işbirliğini mümkün kılın

Vonage sınırlamaları

Metin mesajlaşma sistemi uyumluluk sorunları bazen mesajlaşma hizmetlerini kesintiye uğratabilir

Gelişmiş özellikler daha üst düzey planlar gerektirir ve küçük işletmelerin maliyetlerini artırır

Vonage fiyatlandırması

Mobil: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Gelişmiş: 39,99 $/ay kullanıcı başına

Vonage derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (460+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)

8. 8×8 Work (Kesintisiz küresel iletişim ve CX yönetimi için en iyisi)

8×8, ses, video, mesajlaşma ve iletişim merkezi özelliklerini tek bir çatı altında birleştiren kapsamlı bir iletişim platformu sunar.

8×8 Work for Web, indirme gerektirmeden tarayıcı tabanlı anlık iletişim sağlar ve hareket halindeki takımlar için idealdir. Global arama, çok kanallı yönlendirme ve AI destekli analitik gibi özellikleriyle 8×8, iç işbirliğini ve müşteri etkileşimini geliştirir.

8×8 en iyi özellikler

Tarayıcı tabanlı 8×8 Work for Web'i kullanarak aramalara, sohbetlere ve toplantılara kolayca erişin

Sorunsuz müşteri hizmeti için iletişim merkezinde çok kanallı yönlendirme uygulayın

Etkili müşteri erişimi için yüksek hacimli SMS ve global arama özelliğinden yararlanın

8×8 sınırlamaları

Destek biletleri için saat dilimi seçimi zahmetli olabilir

Gelişmiş özelliklerin optimum kullanım için ek yapılandırma gerektirebilir

8×8 fiyatlandırma

Özel Fiyatlandırma

8×8 puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (300'den fazla yorum)

9. Dialpad (AI destekli verimlilik ve iletişim için en iyisi)

dialpad aracılığıyla

Dialpad, AI destekli içgörüler ile sorunsuz birleşik iletişim platformunu birleştirerek satış, destek ve takım işbirliği için güçlü bir araç haline getirir. Gerçek zamanlı transkripsiyon, canlı koçluk ve otomatik not alma gibi AI özellikleri, iş akışlarını iyileştirir ve manuel görevleri azaltır.

Dialpad'in en iyi özellikleri

Anlık toplantı notları ve takipleri için AI transkripsiyonunu kullanın

CRM ve verimlilik araçlarıyla entegrasyon sağlayarak iş akışlarını otomatikleştirin

Çağrı sonuçlarını ve takım eğitimini geliştirmek için özel oyun kitapları oluşturun

Dialpad sınırlamaları

Karmaşık terminolojilerde ara sıra ortaya çıkan transkripsiyon hataları

Ses kalitesi ağın kararlılığına bağlı olabilir

Dialpad fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 27 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dialpad puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (530+ yorum)

10. Zoom (Çok yönlü video konferans ve işbirliği için en iyisi)

zoom aracılığıyla

Listedeki son UCaaS platformu Zoom'dur.

UCaaS özellikleri, basit konferansların ötesine geçerek mesajlaşma, ses ve videoyu tek bir platformda birleştiren Zoom Phone ve Zoom Team Chat gibi araçlar sunar. Ayrıca Zoom, sürükleyici görünümler, küçük grup odaları ve gerçek zamanlı transkripsiyon gibi özelliklerle ilgi çekici sanal deneyimler oluşturmada da başarılıdır.

Zoom'un en iyi özellikleri

Daha büyük toplantılarda odaklanmış takım tartışmaları için küçük toplantı odalarını kullanın

Sorunsuz sesli iletişim ve çağrı yönetimi için Zoom Phone'dan yararlanın

Zoom'u CRM araçlarıyla entegre ederek müşteri etkileşim verilerini merkezileştirin

Zoom sınırlamaları

Bant genişliği gerektiren özellikler internet bağlantılarını zorlayabilir

Toplantı güvenlik ayarları, kesintileri önlemek için sık sık güncelleme gerektirebilir

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

İş: 21,99 $/ay kullanıcı başına

Zoom derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (54.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın Birleşik İletişim Platformu ile Takımınızın İşbirliğini Geliştirin

Doğru UCaaS platformunu seçmek, özellikleri karşılaştırmaktan daha fazlasıdır; yazılımı takımınızın iş akışlarına ve uzun vadeli iletişim hedeflerine uyumlu hale getirmekle ilgilidir.

Mesajlaşma, video görüşmeleri ve entegrasyonlar gibi temel özelliklerin yanı sıra ölçeklenebilirlik, kullanıma başlama kolaylığı ve sağlanan müşteri desteğinin düzeyini de göz önünde bulundurun.

Kendinize sorun: Platform işbirliğini basitleştiriyor mu yoksa karmaşıklığı artırıyor mu? ClickUp'ın öne çıktığı nokta budur: İletişimi, görevleri ve projeleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için merkezi bir hub görevi gören en iyi UCaaS sağlayıcılarından biridir.

Yerleşik sohbet, işbirliği algılama ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi özelliklerle ClickUp, iletişim ve verimlilik arasındaki boşluğu doldurur.

Takım çalışmasını yeniden tanımlamaya hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun ve yeniden tasarlanan birleşik iletişim çözümlerini deneyimleyin.