Google Sohbet, hızlı güncellemeler ve takım konuşmaları için mükemmeldir. Ancak, bir projede bir sonraki adımı belirlemek için anket düzenlemek gibi mesajlardan daha fazlasına ihtiyacınız varsa ne yapabilirsiniz? Google Sohbet'te yerleşik bir anket özelliği bulunmadığından bu durum kafa karıştırıcı olabilir.

Ancak bu bir çıkmaz sokak değildir. Doğru yaklaşımla, ter dökmeden oy toplayabilir ve kararlar alabilirsiniz.

Google Sohbet'te anket oluşturmak mı istiyorsunuz? Size adım adım açıklayalım!

⏰60 saniyelik özet Anketler için en iyi uygulamalar arasında net sorular, sınırlı seçenekler, tanımlanmış amaç, iyi zamanlama ve daha yüksek katılım için hatırlatıcılar yer alır

Google Sohbet'te anket oluşturma özelliği bulunmadığından, anketler için üçüncü taraf botlar veya Google Formlar gibi araçlar gerekir

Absolute Polling Bot ve Google Forms popüler çözümlerdir, ancak kurulum gerektirmesi ve gelişmiş analiz özelliklerinin olmaması gibi sınırlamaları vardır

ClickUp Formları, gelişmiş anket ihtiyaçları için koşullu mantık ve sorunsuz entegrasyon gibi özelliklerle daha çok yönlü ve özelleştirilebilir bir seçenek sunar

Google Sohbet'te Anket Oluşturma

Takımınızın tartışmalarını sona erdirmeye veya yeni tartışmalar başlatmaya hazır mısınız? Cuma günkü happy hour'un temasını belirlemek veya ofisin trivia şampiyonu kim olduğunu kesin olarak belirlemek için bu sohbet platformunda anketler oluşturmanın adımlarını aşağıda bulabilirsiniz:

1. Absolute Polling Bot'u kullanma

Absolute Polling Bot, Google sohbet anketi oluşturmak için kullanışlı bir araçtır. Kullanımı basittir ve anonimlik ve sonuçları görebilecek kişiler gibi özellikleri özelleştirebilirsiniz.

Tek şart? Oy vermek isteyen herkesin botu yüklemesi gerekiyor. İşte başlamak için yapmanız gerekenler:

Google sohbet platformunuzu veya alanınızı açın ve mesaj kutusunun yanındaki + simgesine tıklayın, ardından Uygulamaları Bul'u seçin

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Arama çubuğuna Absolute Poll yazın, bulduğunuzda Yükle'ye tıklayın

Bot yüklendikten sonra, sohbetinizde @Absolute Poll yazarak botta bahsetme

Sorunuzu ve seçeneklerinizi çift tırnak işaretleri içine şöyle yazın: @Absolute Poll "En sevdiğiniz kahve hangisi?" "Espresso" "Cappuccino" "İced Coffee"

Enter tuşuna basın, anketiniz yayında!

Hepsi bu kadar! İlk anketinizi oluşturdunuz, çok kolay değil mi? Google Sohbet'te anket oluşturmanın bir sonraki en iyi yöntemine geçelim.

2. Google Formlar entegrasyonları

Daha fazla esneklik istiyorsanız ve üçüncü taraf bir bot kullanmak istemiyorsanız, Google Formları'nı kullanabilirsiniz. Bu, ücretsiz ve kolay bir alternatif olmakla birlikte, Google Sohbet içinde gerçek zamanlı sonuçlar sunmaz.

Ayarları şu şekilde yapabilirsiniz:

Google Formlar 'a gidin ve oturum açın. Yeni bir form başlatmak için "+" simgesine tıklayın

Bir başlık verin ve sorularınızı ekleyin

"Onay kutuları"nı tıklayın ve seçenekleri ekleyin. İsterseniz daha fazla soru ekleyebilirsiniz

Formunuz hazır olduğunda, "Gönder" düğmesini tıklayın, bağlantı seçeneğini seçin ve URL'yi kopyalayın. Bağlantıyı Google Sohbet'te paylaşın ve iş arkadaşlarınızın doldurmasını sağlayın

Yanıtları doğrudan Google Formlar'da "Yanıtlar" sekmesi altında görüntüleyebilir ve anket sonuçlarını görebilirsiniz

Anket Oluşturmak için Google Sohbet'i Kullanmanın Sınırlamaları

Bu platform iletişim için harika olsa da, Google Sohbet alternatiflerini keşfetmemizi sağlayan bazı sınırlamalar vardır. İşte en önemlileri:

Yerel anket özelliği yoktur : Anket oluşturmak için üçüncü taraf uygulamalara ihtiyacınız vardır ve bu uygulamaları test etmek ve ayarlamak zaman alıcı olabilir

Gerçek zamanlı analizlerin olmaması : Yalnızca temel sonuçları alırsınız, : Yalnızca temel sonuçları alırsınız, veriye dayalı kararlar almak için gerekli olan katılım oranları veya eğilimler gibi ayrıntılı bilgiler elde edemezsiniz

Botlara bağımlılık : Anketler, kullanımı zor olabilen, entegrasyon sorunları yaşayabilen ve hatta kesintiye uğrayabilen üçüncü taraf botlara bağlıdır

Sınırlı özelleştirme : Anketler basittir; açık uçlu sorular, sıralamalar veya koşullu mantık içermez. : Anketler basittir; açık uçlu sorular, sıralamalar veya koşullu mantık içermez. Kapsamlı kullanıcı araştırması yapmak için başka bir yere bakmanız gerekir

Sınırlı ölçeklenebilirlik: Grup sohbetleri 400 katılımcı ile sınırlıdır, bu da daha büyük takımlarla anketler düzenleme olanağınızı sınırlar

💡Pro İpucu: Büyük bir takımınız mı var? Grup sohbetinizin kapasitesi sizi engelliyorsa, daha büyük gruplar için tasarlanmış özel anket araçlarını kullanmayı düşünün. Bu araçlar, özel sorular, ayrıntılı analizler ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirme gibi gelişmiş özellikler sunar.

ClickUp ile Anketler Oluşturun

Google Sohbet'te anket oluşturmayı denediyseniz, ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz: üçüncü taraf uygulamalara, kullanımı zor botlara, sınırlı oylama seçeneklerine ve güvenilmez sonuçlara ihtiyacınız vardır. Özelleştirme veya ayrıntılı bilgiler toplama gibi özellikleri ise unutun.

Eğer hantal ve sınırlı anket deneyimini geride bırakmaya hazırsanız, ClickUp size yardımcı olmak için burada.

ClickUp Sohbet imdadınıza yetişiyor

Anket oluşturma söz konusu olduğunda, ClickUp Chat çok yönlülüğüyle Google Chat'i geride bırakır. ClickUp sadece sohbet etmek veya projeleri yönetmek için bir araç değildir; işbirliği, geri bildirim ve karar verme için tek bir yerde bulunan eksiksiz bir merkezdir.

Temel anket kurulumu arıyorsanız, ClickUp Chat bunu sizin için kolayca yapabilir. Anket sorunuzu yayınlayın ve olası cevap seçeneklerini emojilerle listeleyin. Ardından, katılımcılardan seçtikleri cevap için ilgili emojiyi kullanarak mesajınıza tepki vermelerini isteyin.

Örneğin, sorunuz "Hangi tasarım seçeneğini tercih edersiniz?" ise, seçenekleri A ve B olarak listeye ekleyebilir ve kullanıcılardan A için 👍, B için 👎 ile yanıt vermelerini isteyebilirsiniz. Anket kapandığında, her emojiye verilen yanıtları sayarak oyları hızlı bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Bu basit yöntem, takımınızda hızlı ve gayri resmi kararlar almanızı sağlar

Anketleri ClickUp Sohbet'teki kanallar aracılığıyla doğrudan takımınızla paylaşarak maksimum yanıt alın

Ancak, koşullu mantığa dayalı formlar gibi ek özelliklere ihtiyacınız varsa, ClickUp Form görünümü ile bir adım öteye geçin.

ClickUp Form Görünümü ile yanıtları teşvik eden özelleştirilebilir anketler oluşturun

Bu formlar, doğrudan ClickUp Sohbet'te paylaşılabilen, profesyonel ve kullanımı kolay anketler oluşturmanıza olanak tanır ve takımınızın katılımını kolaylaştırır.

Bundan en iyi şekilde yararlanmanın yolları:

📌Koşullu mantık kullanın: Soruların önceki cevaplara göre uyum sağladığı dinamik formlar oluşturarak zaman kazanın ve yanıtlayanlara alakalı seçenekler sunun 📌Kişiselleştirme için özel alanlar: Açılır menüler, onay kutuları veya metin girişleri gibi Özel Alanlar ekleyerek daha ayrıntılı ve spesifik yanıtlar toplayın 📌Formlarınızı markalaştırın: Tutarlılığı korumak ve profesyonel bir görünüm oluşturmak için tasarımı şirketinizin logosu, renkleri ve yazı tipleriyle özelleştirin 📌Birden çok soru türü: Çoktan seçmeli, kısa cevap ve derecelendirme ölçekleri gibi farklı soru biçimlerini karıştırarak çeşitli içgörüler toplayın 📌İlerleme çubuğu ekleyin: Yanıtlayanların ne kadar ilerlediklerini görebilmeleri için ilerleme çubuğunu etkinleştirin ve tamamlanma oranlarını artırın 📌Bildirimleri etkinleştirin: Form gönderildiğinde sizi uyarmak için bildirimler ayarlayın, yanıtları gerçek zamanlı olarak takip edin

ClickUp'ta anket oluşturma

Artık doğru stratejilere sahibiz, şimdi ClickUp'ta anket oluşturmayı görelim:

Yeni bir hesap oluşturarak veya ClickUp'ta oturum açarak başlayın ve "Görünüm" seçeneğine tıklayın

ClickUp'ta Görünüm'ü seçme

"Form" seçeneğini seçin

ClickUp'ta form seçeneğini seçme

Formunuzu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için Özel Alanlar'ı kullanın

ClickUp Formlarında formunuzu özelleştirmek için öznitelikleri kullanın

Koşullu mantığı bile kullanabilirsiniz (ücretli bir planınız varsa).

İşte nasıl işliyor:

Son eğitim oturumu hakkında geri bildirim toplamak için bir anket düzenlediğinizi hayal edin.

Soru 1: Eğitim oturumuna katıldınız mı? Seçenekler: Evet Hayır

Seçenekler: Evet Hayır

Evet

Hayır

Seçenekler: Evet Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Koşullu Mantık: Yanıtlayan "Evet"i seçerse, formda şu soru görüntülenir: Oturumla ilgili genel değerlendirmeniz nedir? Yanıtlayan "Hayır"ı seçerse, form şu soruya geçer: Gelecekteki oturumlara katılmak ister misiniz?

Yanıtlayan "Evet"i seçerse, formda şu soru görüntülenir: Oturumla ilgili genel değerlendirmeniz nedir?

Oturumun genel değerlendirmesi nedir?

Yanıtlayan "Hayır"ı seçerse, form şu soruya geçer: Gelecekteki oturumlara katılmak ister misiniz?

Gelecekteki oturumlara katılmak ister misiniz?

Yanıtlayan "Evet" seçeneğini seçerse, formda şu soru görüntülenir: Oturumla ilgili genel değerlendirmeniz nedir?

Oturumun genel değerlendirmesi nedir?

Yanıtlayan "Hayır"ı seçerse, form şu soruya geçer: Gelecekteki bir oturuma katılmak ister misiniz?

Gelecekteki oturumlara katılmak ister misiniz?

Oturumun genel değerlendirmesi nedir?

Gelecekteki oturumlara katılmak ister misiniz?

Formlarınıza mantık eklemek için şunları yapabilirsiniz:

Formunuzda "düzenleme moduna" geçin

ClickUp'ta form düzenleme

Formunuzun her sorusunun altında "mantık" anahtarı olduğunu göreceksiniz. Bu anahtara tıklayın ve yalnızca ilgili sorular ve senaryolar için kullanın

ClickUp'ta mantık anahtarını etkinleştirme

Mantık anahtarını açtıktan sonra koşulları girin. İşte nasıl görünüyor:

ClickUp'ta koşullar ekleme

İşlem tamamlandığında, formun sonundaki "gönder" düğmesine tıklayın.

⚠️Not: Sayfanın sağ üst köşesindeki aktif düğmeye tıklamayı unutmayın.

Şimdi, bağlantınızı kopyalayın ve istediğiniz yerde paylaşın

Anket formunuz yayına girdiğinde ve yanıtlar gelmeye başladığında, bunlara nasıl erişeceğinizi ve analiz edeceğinizi bilmek çok önemlidir. ClickUp, bu süreci basitleştirerek hızlı kararlar almanızı sağlar.

"Listeler"e tıklamanız yeterlidir, tüm yanıtlarınız orada olacaktır.

ClickUp Formlarından yanıtları görüntüleme

Daha kolay bir yol izlemek istiyorsanız, ClickUp Form Şablonu mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Form Şablonu'nu kullanarak özel anketler oluşturun ve sonuçları kolaylıkla izleyin

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:✅ Hızlı özel anketler oluşturun: İster basit bir "Evet/Hayır" oylaması ister daha ayrıntılı seçenekler içeren anketler olsun, ihtiyaçlarınıza uygun özel alanlar içeren anketler oluşturun

✅ Yanıtları verimli bir şekilde izleyin: Tüm gönderileri tek bir yerden inceleyerek düzenli kalın ve yanıtları "Tamamlandı" veya "Beklemede" gibi özel durumlarla kategorilere ayırın

✅ Gerçek zamanlı sonuçları analiz edin: Sonuçları hızlı bir şekilde değerlendirmek ve yanıtlara göre anında harekete geçmek için çoklu görünüm seçeneklerini (aşamalar veya özetler gibi) kullanın

ClickUp Sohbet, temel konu tabanlı anketleri desteklerken, ClickUp Formları yanıtların gelmeye devam etmesi için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Artık üçüncü taraf botlara bağımlı kalmak veya yetersiz özelleştirme nedeniyle çok az yanıt almak zorunda değilsiniz. 💃

💡Pro İpucu: Anketiniz tamamlandığında, sonuçları kolay erişim ve herkesin aynı sayfada kalması için ClickUp Sohbet'e sabitleyin

Dahası var! ClickUp Otomasyonlarını kullanarak anket yanıtlarına göre takip görevleri atama veya bildirim gönderme gibi eylemleri tetikleyebilirsiniz.

Örneğin, takımınız yeni bir proje önerisine "Evet" oyu verirse, ClickUp görevleri otomatik olarak uygun takım üyelerine atayabilir veya herkesi bilgilendirmek için bildirimler gönderebilir. Bu şekilde, takımınız sadece oy vermekle kalmaz, aynı zamanda katılımını ve ilerlemeyi de sürdürür.

Etkili Anketler için En İyi Uygulamalar

Anketler, hızlı ve etkili bir şekilde bilgi toplamak için kullanışlı bir yöntemdir.

Ancak şunu unutmayın: Anketin başarısı, soruları nasıl tasarladığınıza, gönderme zamanına ve aradaki tüm nazik hatırlatmalara bağlıdır. Bu, daha iyi yanıtlar almanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda takım iletişiminizi de güçlendirir. İşte nasıl yapacağınız:

🔶Soruları net tutun: "Proje nasıl gidiyor?" gibi belirsiz sorular sormayın. Bunun yerine, "Mevcut proje zaman çizelgesinden memnun musunuz?" gibi belirli bir şey sorun ve eyleme geçirilebilir geri bildirimler alın 🔶Seçenek sayısını sınırlayın: Çok fazla seçenek katılımcıları zorlayabilir. 4-5 seçenekle sınırlı kalın ve benzersiz cevaplar için "diğer" seçeneği ekleyin 🔶Net bir amaç belirleyin: Hedefinizi belirleyin: Fikir mi topluyorsunuz yoksa bir etkinlik tarihi mi seçiyorsunuz? Net bir hedef, anketin daha odaklı ve yararlı olmasını sağlar 🔶Anketleri doğru zamanda paylaşın: Zamanlama önemlidir! Yoğun saatlerde yayınlamaktan kaçının. Daha fazla yanıt almak için sabah ortası veya öğleden sonra erken saatleri deneyin 🔶Hatırlatıcılar kullanın: Yeterli yanıt alamadınız mı? Katılımcılara neden onların görüşlerinin önemli olduğunu ve bu görüşlerin nasıl yardımcı olacağını bildirin

➡️ Daha Fazla Bilgi: 11 Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonu

ClickUp ile Yanıt Alan Anketler Oluşturun

Anket oluşturma konusunda Google Chat, botlar ve Google Formlar gibi harici araçlar aracılığıyla temel işlevler sunar. Ancak bu seçenekler genellikle ölçeklenebilirlik, özelleştirme ve gerçek zamanlı analizler açısından yetersiz kalır.

ClickUp, Sohbet ve çok yönlü Form görünümü ile bu boşluğu zahmetsizce doldurur. İster basit beğen/beğenme, koşullu mantık, sorunsuz paylaşım ister gelişmiş özelleştirme ihtiyacınız olsun, ClickUp üçüncü taraf araçların zahmeti olmadan profesyonel düzeyde anketler sunmak için tasarlanmıştır.

Sezgisel ve etkili anketleri kolaylıkla oluşturabilecekken neden daha azıyla yetinmek isteyesiniz?

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve takımınızın işbirliği şeklini değiştirin.