Kök Neden Analizi için Balık Kemiği Diyagramı Nasıl Yapılır?

Mükemmel bir proje planınız var; dönüm noktalarınıza ulaşmak ve hedeflerinize ulaşmak için her şey haritalandırıldı. Ancak projeyi tamamladıktan sonra, bazı görevlerin hala tamamlanmadığını ve umduğunuz sonuçları elde edemediğinizi fark ediyorsunuz.

Bazen, eski süreçler veya verimsiz sistemler sizi yavaşlatır. Diğer zamanlarda ise, projenin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni takımınızın eğitimsizliği veya netlik eksikliği olabilir. Nedeni ne olursa olsun, kök sorunu bulmak ve çözmek, bunun bir daha olmaması için atılması gereken ilk adımdır.

Balık kılçığı diyagramı, sorunu haritalandırmak ve olası nedenleri ortaya çıkarmak için harika bir yol olabilir. Ana sorunu çözmenize, kalıpları belirlemenize ve neyin yanlış gittiğini anlamanıza yardımcı olur.

Bu kılavuzda, balık kılçığı diyagramlarını ayrıntılı olarak ele alıyor ve bir diyagram oluşturmak için adım adım izlenecek süreci anlatıyoruz. Hadi başlayalım!

Balık kılçığı diyagramı nedir?

Balık kılçığı diyagramı, herhangi bir akış şeması şablonu gibi, takımların herhangi bir iş sorunundaki temel sorunları ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir görselleştirme aracıdır.

Ishikawa diyagramları, balıksırtı diyagramları veya neden-sonuç diyagramları olarak da adlandırılan bu diyagramın temel amacı, belirli bir soruna veya soruna yol açan nedenleri ve alt nedenleri görsel olarak haritalamaktır.

via GeeksforGeeks

Balık kılçığı diyagramının kökeni

Balık kılçığı diyagramları, 1920'lerden beri iş sorunlarını çözmektedir. 1968 yılında, Japon mühendislik profesörü Kaoru Ishikawa, Kawasaki Tersaneleri'nde kalite yönetimi üzerine çalışırken bu kavramı geliştirip yaygınlaştırmasıyla ün kazanmıştır.

O zamandan beri, bu basit ama etkili araç, sorunları gidermekten çok daha fazlası için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Artık tekrarlayan zorlukları önlemek, mevcut süreçleri iyileştirmek ve başarılı ürünler geliştirmek için yaygın olarak kullanılıyor.

🤔 Biliyor muydunuz? Japonya'nın ikonik otomobil üreticisi Mazda Motors, efsanevi Miata (MX5) spor otomobilini balık kılçığı diyagramları kullanarak tasarladı. Mühendislik takımı, bu diyagramları yaratıcı fikirler üretmek, mevcut modellerdeki kusurları belirlemek ve her yerdeki otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak bir otomobil tasarlamak için kullandı. Sonuç? Mazda MX-5, sürmesi eğlenceli ve bütçeye uygun bir araçtır. Biraz yapılandırılmış problem çözme, yolda büyük bir keyif getirebileceğinin kanıtıdır.

Balık kılçığı diyagramının uygulamaları

Balık kılçığı diyagramları, hayal edebileceğinizden çok daha fazla şekilde son derece yararlıdır. Temel özelliklerine indirgeyecek olursak, işte gerçek hayattan üç basit balık kılçığı diyagramı örneği:

1. Mülk Yönetimi

Mülk yönetiminde, balık kılçığı diyagramları ekipman arızalarının nedenini ortaya çıkarır. Altta yatan sorunu daha iyi görmek için, Kişiler, Süreç, Varlıklar, Ortam, Malzemeler ve Tedarikçiler gibi kategoriler, tesis yöneticilerinin bakımlarını daha iyi planlamasına olanak tanıyan kalıpları ortaya çıkarmaya başlar.

2. Pazarlama

Pazarlama takımları genellikle yaratıcı stratejiler geliştirmek veya kampanyaları analiz etmek için Ishikawa diyagramı oluşturur. Aslında, Ürün, Promosyon, İnsanlar, Pazarlama Kanalları ve Süreçler gibi kategoriler, pazarlamacıların zayıf noktaları tespit etmesine, müşteri tercihlerini anlamasına ve hedef kitlesiyle gerçekten bağlantı kuran kampanyalar oluşturmasına yardımcı olur.

3. Kalite Yönetimi

Kimse kusurlu ürünleri sevmez! Neden-sonuç diyagramı, kalite takımlarının Tasarım, Malzeme, Denetim ve Süreç gibi sorunları derinlemesine incelemesine yardımcı olur. Bu, ürün kalitesini etkileyen unsurları ortaya çıkararak şirketlerin kök neden analizini gerçekleştirmelerine, müşteri memnuniyetini artırmalarına ve itibarlarını korumalarına olanak tanır.

Balık kılçığı diyagramı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sorunu belirleyerek, olası nedenleri beyin fırtınası yaparak ve bunları kategorilere ayırarak başlayın. Bu, tüm sektörlerde işe yarayan basit ama güçlü bir araçtır!

Balık kılçığı diyagramı kullanmanın avantajları

Balık kılçığı diyagramını kullanmanın neden gerçek bir oyun değiştirici olabileceğini burada bulabilirsiniz:

Kök nedenleri verimli bir şekilde belirler

Bu, en acil fayda. Balık kılçığı diyagramları, kök nedenleri kolayca tespit etmenizi sağlar. Herhangi bir sorunu derinlemesine incelemek ve gizli sorunları ortaya çıkarmak için mükemmeldir. Harika olan yanı, her şeyi ayrıntılı olarak göstererek neler olup bittiğini net bir şekilde görebilmenizi sağlamasıdır!

Takım işbirliğini teşvik eder

Balık kılçığı diyagramları tamamen takım çalışmasıyla ilgilidir. Herkesi bir araya getirerek beyin fırtınası yapmalarını, fikirlerini paylaşmalarını ve sorunları çözmelerini sağlar. Bu, mevcut sorunu çözmeye yardımcı olur, takım bağlarını güçlendirir ve motivasyonu artırır. Herkes kazanır!

Net bir görsel yapı sağlar

Bu diyagramlar, bir sorunun çeşitli nedenlerini düzenlemenin basit bir yolunu sunar. Temiz, düz çizgili yapısı (dalları ile birlikte) farklı faktörlerin nasıl bağlantılı olduğunu görmenize yardımcı olur.

Kolay anlaşılır görsel biçim, bağlantıları, ilişkileri ve olası çözümleri daha da kolay bir şekilde belirlemenizi sağlar.

Balık kılçığı diyagramının unsurlarını anlama

Adından da anlaşılacağı gibi, balık kılçığı diyagramları balık veya balık iskeletinin şekline benzer.

Farklı bölümlerin sorunları ve nedenleri nasıl gösterdiğini tartışalım: Baş: Balığın başı (sağ taraftan başlayarak), sorun ifadesini formüle ettiğiniz veya tanımladığınız yerdir

Omurga veya sırt: Başın ortasından çıkan yatay çizgi, tüm kemikleri (nedenleri) başa veya soruna bağlayan bir bağlantı görevi görür

Kemikler: Kemikler veya omurgadan çıkan çizgiler, soruna neden olabilecek ana kategorileri gösterir

Dallar: Son bileşen olarak, kemiklerden çıkan daha küçük çizgiler veya dallar, soruna katkıda bulunan tüm faktörleri veya alt nedenleri temsil eder

Bununla birlikte, tüm bu unsurları farklı balık kılçığı diyagram formlarında bulabilirsiniz. Bunun nasıl göründüğünü inceleyelim.

Balık kılçığı diyagramı türleri

Balık kılçığı diyagramları, seçtiğiniz türe bağlı olarak çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Projeniz için kullanabileceğiniz bazı popüler örnekleri inceleyelim:

1. Basit balık kılçığı diyagramı

Basit balık kılçığı diyagramı en temel formdur ve önceden tanımlanmış benzerlikler veya neden kategorileri içermez. Böylece, soruna katkıda bulunan kategorileri ve faktörleri sektörünüze göre özelleştirme özgürlüğüne sahip olursunuz.

2. 4S balık kılçığı

4S balık kılçığı diyagramı, nedenleri dört genel kategoriye ayırır: Tedarikçiler, Sistemler, Çevre ve Beceriler. Bu tür, hizmet sektöründe yaygın olarak kullanılır.

3. 8P balık kılçığı

8P balık kılçığı diyagramı, adını sekiz neden kategorisinden alır: Prosedürler, Politikalar, Yer, Ürün, İnsanlar, Süreçler, Fiyat ve Üretim. Hizmet sektöründe favori olmasına rağmen, kendi ihtiyaçlarınıza ve sektörünüze uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

4. İnsan Makineler Malzemeler balık kılçığı

Bu balık kılçığı diyagramı, alışılmış kalıplardan biraz farklı olarak nedenleri altı türe ayırır: İnsan, Malzeme, Yöntem, Makine, Ölçüm ve Çevre. İmalat endüstrisi için vazgeçilmez bir araçtır ve bazen daha fazla esneklik sağlamak için Yönetim/Para ve Bakım olmak üzere iki ek kategori daha eklenebilir.

Hangi balık kılçığı diyagramını seçerseniz seçin, hepsi tek bir ilkeye uyar: neden ve sonuç. Neden, eylemdir; sonuç ise sonuçtur. Basitçe, her kategori dalı, sonuca veya sorun ifadesine katkıda bulunan bir faktörü temsil eder.

Hatırlatıcı: Balık kılçığı diyagramı türü seçerken, önce sorununuzla eşleştirin, sektörünüzle değil. 4S, hizmet sorunları için harika işler, ancak bir hizmet şirketinde üretim sorununu analiz ediyorsanız, 6M (İnsan, Makine vb.) daha uygun olabilir. Kategoriler kılavuz niteliğindedir, kural değildir.

Balık kılçığı diyagramı oluşturmak için adım adım kılavuz

Balık kılçığı diyagramı oluşturmanın adım adım süreci aşağıda açıklanmıştır:

Adım 1: Sorunu tanımlayın

İlk olarak, çözmeye çalıştığınız ana sorunu belirleyin. Farklı alanlardan (satış, pazarlama, destek, ürün) takımınızı toplayın ve sorunu tartışın. Herkesin açık ve net bir sorun tanımında hemfikir olduğundan emin olun.

Örneğin, "2024'ün 3. çeyreğinde müşteri kayıp oranı %25 arttı. " Bu sorunu balığınızın "başına" (diyagramın sol tarafına) yazın. Ayrıca, herkesin aynı doğrultuda çalışması için bu analizle neyi başarmayı hedeflediğinizi de not edebilirsiniz!

Adım 2: Ana neden kategorilerini belirleyin

İkinci adımda, takımınızla birlikte sorunu neden olabilecek en az dört genel kategori belirleyin. Büyük düşünün: sorunu etkileyebilecek faktörler neler olabilir?

Sorununuzu etkileyen en az dört faktör düşünün. Bu nedenlerden birinde bir değişiklik yapmanın farklı bir etki yaratıp yaratmayacağını inceleyin.

Sorununuzu etkileyen en az dört faktör düşünün. Bu nedenlerden birinde bir değişiklik yapmanın farklı bir etki yaratıp yaratmayacağını inceleyin.

Bu, sonraki adımda her kategori içindeki alt nedenleri belirlemeniz için size yol gösterecektir.

Önceki örneğe geri dönersek, müşteri kaybı sorununu çözmek için dikkate alınması gereken bazı alanlar şunlardır: Fiyat ve abonelik sistemi

Promosyon veya pazarlama

Kişiler (diğer adıyla takımınız)

Yazılım

Süreç Bu durumda, müşteri hizmetleri, yeni müşteri kazanma süreci, ürün kalitesi veya fiyatlandırma yapısı, müşteri kaybı oranındaki artıştan sorumlu olabilir.

Sorununuzun türüne göre bu kategorileri ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Ancak küçük bir not: Diyagramın daha anlaşılır olması için kategori sayısını 10'un altında tutmaya çalışın.

📌 Hızlı İpucu: Bu aşamada Bağımlılık Haritalama özelliğini de kullanabilirsiniz. Örneğin, kafa karıştırıcı bir onboarding süreci, ürünün kullanımını zorlaştırabilir ve bu da müşteri hizmetlerini etkileyebilir. Bu bağımlılıkları haritalandırdığınızda, bir sorunu çözmenin birkaç sorunu birden çözebileceği noktaları tespit edebilirsiniz.

Adım 3: Her kategori içinde olası nedenleri beyin fırtınası yapın

Beyin fırtınası oturumunuzu bir üst seviyeye taşıyacağınız yer burası. Her kategori için, soruna katkıda bulunan tüm olası nedenleri listeleyin. Takımınızı, ne kadar küçük olursa olsun her fikri paylaşmaya teşvik edin.

Örneğin, (son adımdaki) "Süreç" bir kategori ise, bazı alt nedenler şunlar olabilir: Onboarding süreci kafa karıştırıcıdır

Yanıt süreleri çok yavaş

Ürün kalitesi beklentileri karşılamıyor Tüm ayrıntıları öğrenene kadar her neden için "neden?" diye sormaya devam edin. Ne kadar çok araştırırsanız, o kadar iyi!

Adım 4: Nedenleri analiz edin ve önceliklendirin

Diyagramınız tamamlandığında, artık kalıplara odaklanma zamanı. Tekrar tekrar ortaya çıkan kök nedenleri veya birden fazla alt nedeni olan kategorileri arayın. Bunlar en önemli önceliklerinizdir.

Örneğin, "Fiyat" birkaç kategoride faktör olarak görünüyorsa, bu faktörü daha ayrıntılı olarak incelemek gerekir. Takımınızla birlikte öncelikle nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirleyin ve buradan çözüme geçin.

Adım 5: Bulgularınıza Göre Harekete Geçin

Belirlediğiniz en önemli nedenleri ele almak için açık ve adım adım bir plan oluşturun.

Hemen harekete geçin ve esnek kalın. Bir kategori sağlam bir çözüme yol açmazsa, odak noktanızı diğer alanlara yönlendirin. Anahtar, ilerlemeye, öğrenmeye ve ilerledikçe kendinizi geliştirmeye devam etmektir — mükemmellikten çok ilerleme kaydedin!

Etkili bir balık kılçığı diyagramı oluşturmak için ipuçları

Balık kılçığı diyagramları oluşturmak ve analiz etmek çok kolay olsa da, etkili bir balık kılçığı diyagramı oluşturmak için not alabileceğiniz bazı ipuçları:

İpucu #1: Takım üyeleriyle işbirliği yapın

Herkesi en başından itibaren sürece dahil edin! Paydaşları erken aşamada tartışmaya dahil edin ve süreç boyunca işbirliğini sürdürün. En önemlisi, yargılamadan nedenler hakkında görüş bildirmelerini teşvik edin. Bu bir beyin fırtınası, tartışma değil.

İpucu #2: Diyagramı basit ve odaklanmış tutun

Her şeyi göz önünde bulundurarak, sadeliğe odaklanın. Yalnızca sorun çözme sürecine değer katan ilgili kategorileri ve nedenleri ekleyin. Gereksiz bilgileri atlayın ve diyagramın herkes tarafından kolayca anlaşılabilir olmasını sağlayın.

Neden balık kılçığı diyagramları oluşturmak için kalem ve kağıtla uğraşasınız? Piyasada, en iyisini seçmek için kullanabileceğiniz sayısız dijital araç var. Daha da iyisi, balık kılçığı diyagramı oluşturmak için Beyaz Tahtaları deneyin veya balık kılçığı diyagramı oluşturucu kullanarak tüm bu zahmetten kurtulun. Nasıl yapıldığını görelim.

ClickUp ile balık kılçığı diyagramı nasıl yapılır?

Elbette, Excel veya Microsoft Word'de balık kılçığı diyagramı şablonlarını kullanmayı deneyebilirsiniz (sonuçta bunlar ücretsizdir). Ancak şunu kabul edelim: bunlar zaman alıcı, özelleştirmesi zor ve sinir bozucu biçimlendirme sorunlarına yol açabilir. Sorunları çözmeye odaklanmaya çalışırken bu pek de ideal değil, değil mi?

İhtiyacınız olan şey, temiz, esnek ve her türlü karmaşıklığı halledebilecek bir balık kılçığı diyagramı oluşturucu (veya şablon). Harika görünen, tüm cihazlarda çalışan ve sizinle takımınızın sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayan bir şeye ihtiyacınız var.

ClickUp size tüm bunları sunar. ClickUp, güçlü bir proje yönetimi aracıdır ve işle ilgili her şeyi yapar. Otomasyon, entegrasyonlar ve hatta yapay zeka gibi araçlarla iş akışınızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

ClickUp, doğası gereği bir balık kılçığı diyagramı oluşturucu olmasa da, zengin özellik seti ile kök neden analizi yapabilir. ClickUp'ın sihrini keşfetmeye hazır mısınız?

ClickUp Zihin Haritaları

Örneğin ClickUp Zihin Haritaları 'nı ele alalım. Kök neden analizi için balık kılçığı diyagramlarınızı haritalandırmak çok kolay.

Sorun tanımınızı not alarak başlayın, kategorileri adım adım keşfedin ve bu konuda yeniyseniz zihin haritası örneklerine başvurun. Ayrıca, takımınızı davet ederek birlikte çalışabilir ve sorunu çözebilirsiniz!

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak balık kılçığı diyagramının kategorilerini ve nedenlerini haritalandırın

Diyagramınız tamamlandığında, Yeniden Düzenle özelliğini kullanarak nedenleri sürükleyip bırakarak yeniden düzenleyin. Bu, dağınık beyin fırtınalarını iyi organize edilmiş bir balık kılçığı yapısına dönüştürmenize ve hangi nedenlerin öncelikle dikkatinizi gerektirdiğini belirlemenize olanak tanır.

Nedenleri yeniden düzenleyin ve dağınık beyin fırtınalarını Yeniden Düzen özelliğini kullanarak düzgün bir balık kılçığı diyagramına dönüştürün

Ayrıca, Zihin Haritaları size tam esneklik için iki mod sunar:

Boş mod : Beyin fırtınası yapmak ve özel balık kılçığı diyagramları oluşturmak için ücretsiz bir alan

Görev modu: Daha fazla araştırma veya çözüm için nedenleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Sıfırdan başlamak size göre değilse, balık kılçığı diyagram şablonlarını kullanmaya ne dersiniz?

ClickUp Balık Kemiği Şablonu

Üstelik, ClickUp'ın Balık Kemiği Şablonu hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmak için burada.

Ücretsiz kaydolun, şablonu çalışma alanınıza ekleyin ve işte hazırsınız! Sorunu belirtin, nedenleri beyin fırtınası yapın ve şablonu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

Bu Şablonu İndirin Önceden tasarlanmış ClickUp Balık Kemiği Şablonu ile sorunu analiz edin ve olası nedenleri belirleyin

İşte anahtar özellikleri 👇

Özel durumlar: İlerlemeyi kolayca izlemek için "Açık" ve "Tamamlandı" gibi durumlarla nedenleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Özel Alanlar: Görevlerinize kategoriler ve ayrıntılar ekleyerek, kalıpları ve bağlantıları bir bakışta kolayca tespit edin

Özel Görünümler: "Beyaz Tahta" ve "Buradan Başlayın" görünümleri arasında geçiş yaparak balık kılçığı diyagramınızın ve çözdüğü sorunun tam bir resmini elde edin

Proje yönetimi araçları: Her şeyi yolunda tutmak için etiketler, iç içe alt görevler, birden fazla atanan kişi ve öncelik etiketleri gibi kullanışlı özelliklerle süreçlerinizi bir üst seviyeye taşıyın

Kök nedenleri belirledikten sonra, bu bilgileri anında ClickUp Görevlerine dönüştürün. Bunları takım üyelerine atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve ilerlemeyi izleyin — hepsi ClickUp içinde. "Problem çözme"den "problem çözüldü"ye geçmenin en kolay yolu budur!

Ayrıca okuyun: 10 Ücretsiz Beş Neden Kök Neden Analizi Şablonu

Diyagram Oluşturma ve Görselleştirme için ClickUp Kullanmanın Avantajları

ClickUp ile balık kılçığı diyagramları oluşturmak artık çok daha kolay ve eğlenceli!

ClickUp'ı balık kılçığı diyagramı oluşturmak için kullanmanın birçok avantajından bazılarına göz atalım:

Gerçek zamanlı işbirliği: Beyaz Tahta paylaşımı ve anlık güncellemelerle herkes bilgilendirilir. E-posta alışverişi yok, yanlış anlaşılma yok, sadece sorunsuz bir ekip çalışması

Özelleştirme: Düzenleri ayarlayın, renkleri değiştirin ve görsel olarak öne çıkarın — hepsi tek bir tıklama ile. Ayrıca, net ve çekici bir diyagram, herkesin anlamasını ve kullanmasını kolaylaştırır

Otomasyonlar: ClickUp'ın Otomasyon özelliği büyük bir kurtarıcıdır. Örneğin, bir diyagram öğesiyle (kök neden gibi) ilgili bir görev tamamlandığında tetiklenen otomatik iş akışları ayarlayın, görevi otomatik olarak bir sonraki adıma taşıyın veya ilgili takım üyelerini bilgilendirin

Daha fazla bilgi: 10 Ücretsiz Yüzme Şeridi Şablonu ve Süreç Haritaları

Balık Kemiği Diyagramı Oluşturma için En İyi Uygulamalar

Balık kılçığı diyagramlarınızı daha da iyileştirmek için birkaç ipucu:

Çoklu oylama tekniğini deneyin: Tüm nedenleri haritalandırdıktan sonra, takımınızın her kategoride en önemli üç nedeni oylamasını sağlayın. Oyları sayın ve en çok oyu alan nedenler, ilk olarak ele almanız gereken nedenlerdir

Diğer metodolojilerle birleştirin: Daha karmaşık sorunlar için balık kılçığı diyagramınızı Daha karmaşık sorunlar için balık kılçığı diyagramınızı Six Sigma gibi araçlarla birleştirin. Bu, sorunları daha derinlemesine incelemenize, daha akıllı iş akışları tasarlamanıza ve kalıcı değişiklikler uygulamanıza yardımcı olacaktır

Balık kılçığı diyagramları oluştururken kaçınılması gereken yaygın hatalar

Balık kılçığı diyagramları sorunları çözmek için harika olsa da, ortaya çıkabilecek yaygın hataların farkında olmak en iyisidir. Bir göz atalım:

1. Sorunla ilgili netlik eksikliği

Sorun hakkında net bir fikriniz yoksa, bunu balık kılçığı diyagramında tanımlamak zordur. Belirsiz bir sorun tanımı, ileride hayal edilemeyecek karışıklıklara yol açar. Bu da, istediğiniz sonuçları alamayabileceğiniz anlamına gelir!

✅ Çözüm: Sorun tanımınızı netleştirmek için SMART yaklaşımını (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zaman sınırlı) kullanın. Değerli içgörüler elde etmek için anahtar paydaşları erken aşamada sürece dahil edin.

2. Önyargılar, varsayımlar ve aceleci sonuçlar

Önyargılar ve varsayımlar, analizlerinizi ciddi şekilde bozabilir. Kişisel görüşler veya veri eksikliği olsun, aceleci sonuçlara varmak önemli nedenleri gözden kaçırmanıza ve süreci rayından çıkarmanıza neden olabilir.

✅ Çözüm: Farklı uzmanlardan bilgi toplayın, verileri inceleyin ve çeşitli bakış açılarını analiz edin. Balık kılçığı diyagramları oluştururken, tüm olası nedenleri göz önünde bulundurun ve yeterli kanıt olmadan aceleci sonuçlara varmaktan kaçının.

3. Karmaşıklık ve dağınıklık

Karmaşık sorunlarla uğraşırken, balık kılçığı diyagramınız nedenler ve alt nedenlerle hızla dolabilir ve ilişkileri görselleştirmeyi veya önceliklendirmeyi zorlaştırabilir.

✅ Çözüm: Balık kılçığı diyagram şablonlarını kullanarak nedenleri ana kategorilere ve alt kategorilere ayırın. Önem derecesi, sıklık ve uygulanabilirlik gibi faktörleri kullanarak en alakalı nedenlere öncelik verin.

4. Semptomları kök nedenlerle karıştırmak

Balık kılçığı diyagramı analizinizde "semptomları" kök nedenlerle karıştırmak kolaydır. Gerçek şu ki, semptomları ele almak uzun vadede işin altında yatan sorunları çözmez.

✅ Çözüm: "5 Neden" yöntemini kullanın ve temel veya ana nedenleri kapsamlı bir şekilde inceleyin.

ClickUp ile balık kılçığı diyagramı analizinizi güçlendirin

Hızlı çözümler kolay bir çözüm gibi görünse de, genellikle aynı sorunların tekrar ortaya çıkmasına neden olur (bu da verimliliği ciddi şekilde düşürür).

Bu sorunları kalıcı olarak çözmek için balık kılçığı diyagramlarına ihtiyacınız olacak.

Mükemmel bir balık kılçığı diyagramı oluşturmak söz konusu olduğunda, ClickUp en iyi seçimdir! İşinizin her aşamasında işbirliğini ve görselleştirmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve balık kılçığı diyagramı oluşturma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın!