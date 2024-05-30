Kavram Haritası Diyagramı Nasıl Oluşturulur (Örneklerle)

Projelerinizi yolunda ve düzenli tutmak için dağınık tüm ayrıntıları yönetmek zahmetli olabilir.

Görevler, kapsam veya bağımlılıklar arasında dengede kalmak için, kaosa düzen getirmek ve projelerinizin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için bir çözüme ihtiyacınız var.

İşte burada kavram haritası diyagramı devreye girer. 🙂

Kavram haritalamayı, karmaşık fikirler arasındaki bağlantıları ve bunların anahtar kavramınızla ilişkisini gösteren görsel bir araç olarak düşünün.

Eğitimci, öğrenci veya iş profesyoneli olun, kavram haritaları fikirlerinizi görselleştirmenize ve bunları düzenlemenize yardımcı olarak belirli bir konuyu daha iyi anlamanıza ve anlamlı bir öğrenme için fikirleri birbirine bağlamanıza yardımcı olur.

Fikirleri temsil etmek için kavram haritaları oluşturmayı öğrenmek için okumaya devam edin. Ayrıca, proje yöneticilerinin günlük iş akışlarında kullanabilecekleri bazı kavram haritası şablonlarını da paylaşacağız.

Kavram Haritası Diyagramı nedir?

Kavram haritası, ilgili fikirler ve kavramlar arasındaki bağlantıları gösteren görsel bir araçtır. Bu fikirlerin birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu göstermek için bağlantı çizgileri veya oklar kullanır.

Kavram haritasında üst düzey kavramların görsel olarak temsil edilmesi, parçaların birbiriyle nasıl işlediğini vurgulamayı kolaylaştırır. Yaratıcı fikirler üzerinde çalışan takımlar, çeşitli fikirler arasındaki anlamlı bağlantıları göstermek için bunu grafiksel bir araç olarak kullanır.

En iyi yanı, problem çözme ve fikir üretme amaçlı çoğu kavram haritasının kullanım alanlarının eğitim, sağlık, bilgi yönetimi ve proje planlamasına kadar uzanmasıdır.

İlgili fikirler ve anahtar kavramlar arasındaki bağlantıları göstermek için ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak kavram haritaları oluşturun

Kavram Haritaları ve Zihin Haritaları

Hem zihin haritaları hem de kavram haritaları, bilgileri düzenlemek ve fikir üretmenize yardımcı olmak için kullanılan görsel araçlardır. Bu nedenle, zihin haritası ile kavram haritası arasında karışıklık yaşanması yaygındır.

Bir fikirle başlayın ve ardından ClickUp Zihin Haritaları ile alt konular ve ayrıntılarla dallara ayırın

Ancak yapı, amaç ve yaklaşımları farklıdır. Kavram haritasının zihin haritasından farkları hakkında hızlı bir genel bakış. Zihin haritaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için ClickUp Zihin Haritaları genel bakışını okuyun.

Zihin Haritaları Kavram Haritaları Tek bir ana fikir veya sorun etrafında odaklanın Bir konu içindeki bağlantıları gösterir Çizgiler alt konuları ve ilgili kavramları birbirine bağlar Oklar kavramlar arasındaki ilişkileri temsil eder Serbest formda ve farklı fikirlerin ve soyut kavramların yakalanmasını teşvik eder En alakalı ve önemli bilgileri içeren hiyerarşik yapı Hızlı fikir üretme ve beyin fırtınası için ideal Derinlemesine analiz ve birbiriyle bağlantılı birden fazla fikri birbirine bağlamak için idealdir

Daha fazla bilgi: Bilgileri yapılandırmak için 25 zihin haritası örneği ✏️

Kavram Haritalarının Temellerini Anlayın

Kavram haritaları ile zihin haritalarının farkını anladıktan sonra, şimdi kavram haritalarını daha derinlemesine inceleyelim.

Kavram haritalamanın tüm avantajlarına bir göz atalım.

Kavram haritalamanın avantajları

Ayrıntılı genel bakış: Kavram haritaları oluştururken, bir konunun ayrıntılarına dalarak ana kavramla ilgili tüm alt konuları ve fikirleri haritalandırırsınız. Bu Kavram haritaları oluştururken, bir konunun ayrıntılarına dalarak ana kavramla ilgili tüm alt konuları ve fikirleri haritalandırırsınız. Bu fikir üretme tekniği , bağlantılı ayrıntılarla birlikte genel bir bakış elde etmeye benzer

Büyük fikirleri düzenleyin : Dağınık fikirleri alıp görsel olarak düzenli ve anlaşılması kolay bir diyagramda organize etmenizi sağlar

Fikirler arasındaki ilişkileri anlayın: Kavram haritaları, farklı fikirlerin ve parçaların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu gösterir. Kavramsal diyagramı haritalandırmak, aksi takdirde tamamen gözden kaçırabileceğiniz ilişkileri ve bağlantıları görselleştirmenizi sağlar

Yenilikçi içgörüler elde edin: Haritanın farklı alanlarını çapraz bağlantılarla birbirine bağlamaya başladığınızda, genellikle daha önce düşünmediğiniz yaratıcı yeni fikirler ortaya çıkar

Daha fazla bilgiyi saklayın: Şekiller ve bağlantı çizgileri gibi görsel öğeler içeren kavram haritaları, sözlü iletişime kıyasla öğrenme sürecinde hafızayı güçlendirir ve hatırlamayı kolaylaştırır

Kavram haritası diyagramı, karmaşık bilgileri kavramayı, birbiriyle bağlantılı fikirleri anlamayı ve yaratıcı içgörüler elde etmeyi kolaylaştırabilir.

Kavram haritasının temel öğeleri

Kavramlar

Kavramlar, kavram haritasının yapı taşlarıdır. Diyagramda gördüğünüz şekiller, kalıpları veya fikirleri temsil eder.

Hiyerarşik yapı

Kavram haritaları, genel kavramlardan özel kavramlara doğru ilerleyen hiyerarşik bir yapı izler.

En üstte genel kavramlar yer alır. Aşağı doğru ilerledikçe, kavramlar daha spesifik ve ayrıntılı hale gelir.

Önerme yapısı

Önermeler kavramları birbirine bağlar. Kullanışlı bağlantı kelimeleriyle birbirine bağlanan iki veya daha fazla kavramdan oluşurlar. Bu yapı, yeni bilgiler oluşturmanın temelini oluşturur.

Çapraz bağlantılar, haritanın farklı bölümlerindeki kavramları birbirine bağlar. Farklı alanlardaki fikirlerin nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu göstererek yaratıcılığı tetikler.

Kelimeleri/ifadeleri bağlama

Bu bağlayıcılar, her şeyi bir arada tutan yapıştırıcı görevi görür. Kavramlar arasındaki çizgilerin üzerinde bulunurlar ve kavramların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu gösterir. Kısa ve öz olan bu bağlayıcılar genellikle "neden" veya "gerektirir" gibi fiiller içerir

Odak sorusu

Her kavram haritası diyagramı, anlamaya çalıştığınız şeyin temelini oluşturan bir kılavuz soruya ihtiyaç duyar. En üstte yer alan bu soru, haritada gezinirken sizi doğru yolda tutar.

Örnek olarak, bu Müşteri Yolculuğu Kavram Haritası yapısının nasıl oluşturulduğunu görelim.

Kavram haritaları, markanızda müşteri yolculuğunu oluşturmak için idealdir

Kavram haritalama, çeşitli temas noktalarında müşterinin deneyimini belirlemenize yardımcı olur ve her yolculuk aşamasında neler olduğunu gösterir. Takımınız bunu kararlar almak ve eylemler planlamak için bir başlangıç noktası olarak kullanabilir.

Kavram Haritalarının Türleri

Tüm kavram haritası diyagramlarının temel öğeleri basit olsa da (kavramlar ve bağlantılar), bu haritalar farklı amaçlara uyacak şekilde çeşitli formlar alabilir.

Dört ana kavram haritası diyagramı türünü ve her birinin en yararlı olduğu durumları inceleyelim.

1. Örümcek haritalama

Bu yaratıcı kavram haritası bir örümcek ağına benzer; radyal bir desen içinde ilgili kavramlara dallanan bir merkezi fikir vardır.

Kavram haritalamanın bu varyantında, alt konular daha küçük konulara dallanarak hiyerarşik bir yapı oluşturabilir.

Ne zaman kullanılır: Örümcek haritalama, tek bir fikri veya temayı genişletmek için kullanışlıdır.

Eğitim: Öğretmenler, öğrencilere karmaşık konuları açıklamak için örümcek haritalarını kullanabilir

İş: Profesyoneller ürünler için fikirler üretebilir

Sağlık hizmetleri: Sağlık profesyonelleri, hastaların semptomlarını ve tıbbi geçmişlerini düzenleyebilir

2. Hiyerarşi haritalama

Bu kavram haritası, bir şirketteki organizasyon şemasına benzer şekilde öğelerin siparişini veya yapısını gösterir. Bir sistemdeki yetki düzeylerini ve rolleri gösterir.

Ne zaman kullanılır: Hiyerarşi haritalamayı, sistem öğelerini ve bunların hiyerarşik pozisyonlarını anlamak için kullanabilirsiniz.

Eğitim: Eğitimciler akademik bölüm yapılarını gösterebilir

İş: İK yöneticileri raporlama ilişkilerini ve takım yapılarını görselleştirebilir

Sağlık hizmetleri: Yöneticiler, bir tesis içindeki sağlık profesyonellerinin rollerini tasvir edebilir

3. Akış şeması oluşturma

Genellikle bir dizi adım olarak tanınan akış şemaları, bir sürecin ilerleyişini gösterir. Burada oklar, sonuçları kontrol ettiğiniz bir duruma benzer şekilde farklı seçenekleri veya eylemleri gösterir.

Ne zaman kullanılır: Akış şemalarını, bir süreci anlamak veya karar vermek için kullanabilirsiniz.

Eğitim: Öğrenciler ve profesörler akış şemalarıyla deneyleri veya tarihi etkinlikleri özetleyebilir

İş: Yöneticiler, iş dünyasındaki operasyonları kolaylaştırmak için ş Akışı süreçlerini haritalayabilir

Sağlık hizmetleri: Hemşireler, akış şemalarıyla hasta bakım prosedürlerini belgeleyebilir

4. Sistem haritalama

Sistem haritası, bir kavramın çeşitli parçaları arasındaki bağlantıları gösterir. Olumlu veya olumsuz korelasyonları belirten '+' veya '-' gibi semboller bulabilirsiniz. Bu kavram haritası diyagramı, ilgili örneklerin karmaşık bir ağı gibi görünebilir.

Ne zaman kullanılır: Bir sistemin veya takımın dinamiklerini anlamak istediğinizde.

Eğitim: Öğrenciler neden-sonuç ilişkilerini analiz eder

İş: Pazarlama analistleri, tüketici davranışını etkileyen faktörleri keşfedebilir

Sağlık: Araştırmacılar, hastalık salgınlarına katkıda bulunan faktörleri araştırabilir ve müdahale stratejileri geliştirebilir

Kavram Haritası Diyagramı Oluşturma

Yaratıcılık ve tasarım odaklı düşünme, kavram haritaları oluşturmadan önce sahip olmanız gereken iki ön koşuldur.

Yaratıcılık

Yaratıcılık, fikirler arasında benzersiz bağlantılar bulmanıza ve olayları farklı bir bakış açısıyla görmenize yardımcı olur. Konuyu derinlemesine keşfetmenizi sağlar ve tüm nüansları ve karmaşıklıkları yakalar.

Tasarım odaklı düşünme

Bir kavram haritası adımı tasarlarken, nasıl göründüğünü düşünün; anlaşılması kolay olması için renkler, şekiller ve düzen kullanın. Tasarım odaklı düşünme ilkelerini uygulayarak, bilgileri etkili bir şekilde ileten ve izleyicilerin ilgisini çeken bir kavram haritası oluşturabilirsiniz.

Bu gereksinimleri karşıladıysanız, devam etmeye hazırsınız demektir.

Profesyonel ipucu💡: Sanal ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak takımınızla beyin fırtınası yapabilir ve kavram haritaları oluşturabilirsiniz. Takım çalışması FTW!

Kavram Haritası Oluşturmak için Adım Adım Kılavuz

1. Ana konseptinizi belirleyin

Kavram haritalamada ilk görev, kapsamlı olarak incelemek istediğiniz ana fikri veya konuyu belirlemektir.

Bu temel kavram, haritanızın temelini oluşturacak ve ondan dallanan tüm ilgili kavramları belirlemenize ve düzenlemenize yardımcı olacaktır.

Örneğin, bir proje yöneticisi olarak etkili zaman yönetimi stratejilerini anlamayı hedefliyorsanız, kavram haritanıza "zaman yönetimi" ana cümlesiyle başlayın

Ayrıca, "Zamanımı nasıl daha verimli yönetebilirim?" gibi yol gösterici bir odak sorusu da sorabilirsiniz.

Tersine, birden fazla kavram, takımınızın veya izleyicilerinizin anlamakta zorlanacağı karmaşık bir kavramsal diyagrama yol açacaktır.

Bilgiyi oluşturmak ve yapılandırmak ve işbirliğine dayalı kavram haritalama için sanal beyaz tahta yazılımı kullanmayı düşünün. Yazılım, takımınızın kullandığı diyagramları, akış şemalarını ve çerçeveleri işleyebilir.

Örneğin, ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, takımınızın yaratıcı bir tuval üzerinde özgürce oluşturup çalışmasını sağlar. Takımlarınızı fikir oluşturmadan uygulamaya kadar destekler. Kavram haritaları oluşturun, her fikri veya görevi renk kodlarıyla işaretleyin ve bunları ClickUp içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

ClickUp Beyaz Tahtalar, yaratıcı düşünme ve fikir haritalama için beyin fırtınası yapabileceğiniz dijital tuvalinizdir

2. Bağlantılı kavramları gruplandırın

Şimdi, özgür düşünme ve beyin fırtınası yapma zamanı geldi. Ana temanızla ilgili olabildiğince çok fikir ve alt kavramları not alın.

Düşüncelerinizi sınırlamayın. Ana konseptinizi farklı açılardan değerlendirin ve bağlantıları keşfedin.

Bu ilgili fikirleri haritalandırırken, başlangıçta düşünmediğiniz yaratıcı yeni yollar keşfedebilirsiniz.

Fikirlerinizi ilgili kavramlarla ilişkilendirmek, tüm öğelerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görselleştirmek ve fikirlerinizi düzenlemek ve özetlemek için özelleştirilebilir ve yeni başlayanlar için uygun bir şablon olan ClickUp'ın Kavram Haritası Şablonu ile yaratıcılığınızı akışına bırakın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kavram Haritası Şablonunu kullanarak fikirlerinizi düzenleyin ve aralarında bağlantılar kurun

Bu şablonu fikirleri düzenlemek, iki kavram arasında ilişkiler oluşturmak ve ilerlemeyi izlemek için kullanmanın avantajları şunlardır:

Karmaşık bilgileri görselleştirmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar

Fikirler, süreçler ve kavramlar arasındaki ilişkileri belirler

Verileri analiz ederek anlamlı sonuçlar çıkarın

Yaratıcı bir konsept üzerinde paydaşlarla işbirliği yapmanızı sağlar

3. Kavramlar arasındaki ilişkileri tanımlayın ve bağlantı kelimeleri kullanın

Ana fikirlerinizi çevreleyen bir alt fikirler ve ilgili kavramlar ağı olabileceğini göz önünde bulundurarak, bunlar arasındaki ilişkileri tanımlayın.

Ek bağlam için, bağlantı kelimeleri/ifadeleri kullanarak her ilişkiye daha fazla içerik ekleyin.

Kavram haritası oluşturucusunda haritayı oluşturduktan sonra kendinize şu soruyu sorun:

Bu kavram haritası tasarımı ve düzeni mantıklı mı?

Daha netlik için öğeleri yeniden düzenleyebilir miyim?

Her öğe kendi yerine uyuyor mu?

Bu ilişkiyi temsil etmek için bir bağlantı ifadesi ekleyebilir miyim?

4. Renkler ve simgeler gibi görsel öğeler ekleyin

Kavram haritanızdaki alanları birbirinden ayırmak için renkler ve simgeler ekleyerek monotonluğu ortadan kaldırın.

Burada bir püf noktası, özellikle karmaşık kavramlar için belirli alanlar için belirli renkler kullanmaktır.

Örneğin, bu ClickUp Kabarcık Harita Şablonunda görüldüğü gibi, ana fikrin bir alt kategorisi sarı ile, alt kategoriyi tanımlayan bir sıfat mor ile ve sonuç yeşil ile işaretlenebilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Balon Harita Şablonu ile karmaşık sorunlar hakkında içgörüler edinin

Profesyonel ipucu💡: Çok sayıda karmaşık veriniz olduğunda, ClickUp'ın Kabarcık Harita Şablonu, fark edilmeyebilecek kalıpları belirlemenize yardımcı olur.

5. Bunları iş akışlarınıza bağlayın

Artık ClickUp Beyaz Tahtaları ve önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak kavram haritaları çizmeyi biliyorsunuz.

Bir adım daha ileri giderek, bir kavram haritası oluşturduktan sonra, bunu ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı'ndaki iş akışlarınıza bağlayın.

Şimdi, birkaç tıklama ile düzenlenebilen, silinebilen veya yeniden düzenlenebilen görevler arasında mantıklı yollar oluşturun.

ClickUp'taki Kavram Haritaları ile karmaşık kavramları yönetilebilir iş akışlarına bölün

Profesyonel ipucu💡: Yazılım geliştirme projeleriniz için zihin haritaları ve kavram haritaları üzerinde işbirliği yapmak için ClickUp'ın Proofing özelliğini kullanmayı düşünün.

Beyin fırtınası oturumlarını kolaylaştırmak için ClickUp'ın zihin haritası şablonlarını kullanmanızı öneririz. Bunlar özelleştirilebilir olduğundan, kavram haritaları oluşturmak için de kolayca değiştirilebilir.

En basit olanı, fikirlerinizi ve görevlerinizi görselleştirmek için bir düşünce haritalama aracı olan ClickUp'ın Basit Zihin Haritası Şablonu' dur. Öğeleri sürükleyip bırakın, hareket ettirin ve metni düzenlemek için çift tıklayın. Bu şablon, notlar, fikirler ve takımınızla gerçek zamanlı işbirliği eklemek için genişletilebilir ve daraltılabilir katmanlara sahiptir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit Zihin Haritası şablonuyla iş akışınızı esnek bir diyagramda görselleştirin

Daha fazla bilgi: Word'de zihin haritası nasıl yapılır?

Kavram Haritası Diyagramları ve Öğrenme Stilleri

Görsel öğrenenler: Görsel öğrenenler grafiksel temsil biçimlerinden yararlanır. Kavram haritaları bilgileri görsel olarak birbirine bağlayarak düzenleme ve işlemeyi kolaylaştırır.

Örneğin, bir tarih öğrencisi anahtar etkinlikleri ve figürleri görsel olarak haritalandırır.

Kinestetik öğrenenler: Kinestetik öğrenenler, yaparak öğrenirler. Öğrenciler, kavramları fiziksel olarak düzenleyerek ve kavram haritalama kullanarak bağlantılar kurarak anlayışlarını derinleştirebilirler.

Örneğin, anatomi çalışırken vücut sistemlerini temsil eden etiketli kartları hareket ettirebilirler.

İşitsel öğrenenler: İşitsel öğrenenler, dinleyerek bilgiyi özümser. Haritalar görsel olsa da, işitsel öğrenenler düşüncelerini sesli olarak ifade ederek haritaları kullanabilir.

Örneğin, bir edebiyat öğrencisi kavram haritalarını kullanarak temaları ve motifleri tartışabilir

Okuma/Yazma öğrenenler: Bu öğrenenler yazılı metinleri işleme konusunda mükemmeldir. Kavram haritaları, büyük kavramları kolayca okunabilir biçimlere düzenleyebilir ve içeriği özetlemeyi kolaylaştırır.

Örneğin, bir psikoloji öğrencisi anahtar teorileri ve savunucularını özetleyen bir harita oluşturabilir.

Farklı Alanlarda Kavram Haritası Diyagramları

Eğitim

Öğretmenler için

İşbirliğini teşvik edin: Bir grup projesi sırasında, öğretmenler öğrencilerden düşüncelerini ve katkılarını etkili bir şekilde düzenlemek için bir kavram haritası üzerinde işbirliği yapmalarını isteyebilir

Eleştirel düşünmeyi teşvik edin: Öğrenciler, kavram haritasını kullanarak tarihsel etkinlikler veya biyolojik fonksiyonlar arasındaki ilişkileri gösterebilir ve neden-sonuç ilişkisini daha iyi anlayabilir

Öğrenciler için

Fikir üretme: Öğrenciler, düşüncelerini düzenlemek ve yaratıcılıklarını harekete geçirmek için kavram haritası şablonunu kullanabilir. Örneğin, yenilenebilir enerji projesi için beyin fırtınası yaparken, yeni fikirler üretmek için farklı kaynakları ve teknolojileri haritalayabilirler

Hızlı tekrar: Kavram haritaları, çalışma materyallerini hızlı bir şekilde gözden geçirmeyi kolaylaştırır. Örneğin, tarih sınavı varsa, önemli etkinliklerin kavram haritası anahtar noktaları hızlı bir şekilde hatırlamanıza yardımcı olabilir

İş

Stratejik planlama: Hedefleri ve amaçları haritalamak, iş liderlerinin kapsamlı planlar oluşturmasına yardımcı olur. Paydaşlar, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri özetlemek için kavram haritasını kullanabilir

Proje yönetimi: Kavram haritaları, daha iyi planlama ve yürütme için proje ayrıntılarını netleştirir. Proje yöneticileri, kavram haritasını kullanarak proje kapsamını, görevleri ve bağımlılıkları açıklayabilir

Bilgi oluşturma ve aktarma: Kuruluşlar, kavram haritası oluşturucu kullanarak şirket politikaları ve prosedürleri oluşturabilir

Sağlık

Hasta eğitimi: Kavram haritaları aracılığıyla görsel sunumlar, hastaların tıbbi koşulları, tedavileri ve bakım talimatlarını daha iyi anlamalarını sağlar

Tedavi analizi: Karmaşık tıbbi vakaları etkili bir şekilde analiz etmek ve değerlendirmek için semptomları, teşhisleri ve tedavi seçeneklerini haritalama

ClickUp ile Kavram Haritaları Oluşturun

Kavram haritası örneklerini gördünüz ve nasıl kullanacağınızı anladınız, şimdi sıra kendi haritanızı oluşturmaya geldi. Yeni başlayan biri olsanız bile, ClickUp'ın önceden oluşturulmuş özelleştirilebilir kavram haritası şablonlarıyla hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz.

Düzeni ayarlamak, öğeler eklemek veya kaldırmak ya da tasarımınızı kişisel tarzınıza göre değiştirmek istiyorsanız, ClickUp anahtar kavramlarınızı hayata geçirirken esneklik sağlar.

Haritalar, özelleştirilebilir, paylaşılabilir ve uzaktan işbirliği için harika olan ClickUp Beyaz Tahtalarında oluşturulur.

ClickUp'a ücretsiz kaydolarak kavram haritası yolculuğunuza başlayın.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Dört tür kavram haritası nedir?

Dört tür kavram haritası şunlardır:

Örümcek haritaları: Merkezi fikir, ilgili kavramlara radyal bir desenle dallanır

Hiyerarşi haritaları: Bir sistemdeki yetki düzeylerini ve rolleri gösterir

Akış şeması: Bir sürecin nasıl ilerlediğini göstermek için bir dizi adımı gösterir

Sistem haritaları: Bir kavramın çeşitli parçaları arasındaki bağlantıları görselleştirme

2. Kavram haritası nasıl yapılandırılır?

Bir kavram haritasını etkili bir şekilde yapılandırmak için, merkezdeki ana kavram veya konuyla başlayın. Ardından, ilgili alt konular veya fikirlerle dallara ayırıp bunları çizgiler veya oklarla birbirine bağlayabilirsiniz.

3. Kavram haritasının 3 bileşeni nedir?

Kavram haritasının üç ana bileşeni şunlardır: