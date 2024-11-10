2025 için en iyi 10 Microsoft Project görüntüleyici yazılımı

Proje yöneticisi olarak çalışmaya başladığımda, Microsoft Project'in güçlü bir yazılım olmasına rağmen, yüksek maliyeti ve karmaşık lisanslama süreci bazı kullanıcılar için zorlayıcı olduğunu hemen fark ettim.

Toplu lisansları incelemek çok zordu. Takımım tüm özellikleri kullanacak mıydı, yoksa sadece ekstra özellikler için mi para ödüyorduk? Ayrıca, yetkisiz dosya değişiklikleri kontrolü zorlaştırıyordu.

Daha basit bir çözüme ihtiyacım vardı, bu yüzden takımımın tam lisans zahmeti olmadan proje ayrıntılarına erişmesine ve bunları paylaşmasına yardımcı olmak için Microsoft Project Viewer'ı inceledim.

Bu makalede, en iyi Microsoft Project görüntüleyici yazılımları için en iyi 10 seçkimi ve bunların en iyi özelliklerini ve sınırlamalarını paylaşacağım, böylece bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Hadi başlayalım!

Microsoft Project görüntüleyici yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm Microsoft Project görüntüleyiciler proje dosyalarına erişim sağlar, ancak bazıları ekstra özellikler sunarak gerçek Microsoft Project alternatifleri haline gelir. Bu ek özellikler, takım işbirliğini ve bilgi paylaşımını büyük ölçüde iyileştirebilir.

Proje yöneticilerinin dikkate alması gereken bazı olmazsa olmaz özellikler şunlardır:

MPP dosyalarını açın: Projeye tam erişim için çeşitli dosya biçimleriyle (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) uyumluluğu sağlayın

Proje dosyalarını paylaşın: Microsoft Project kullanıcısı olmayanlarla kolay paylaşım için MPP dosyalarını Excel veya CSV olarak dışa aktarma seçeneklerini arayın

Proje dosyalarını yazdırın: Görüntüleyicinin, toplantılar için ihtiyaç duyacağınız basılı kopyaların kolayca yazdırılmasını sağladığından emin olun

Desteklenen işletim sistemleri: Windows, Mac veya Linux işletim sisteminizle uyumluluğu kontrol edin

Grafikleri ve raporları görüntüleyin: Gantt grafikleri ve kaynak tahsis raporları gibi önemli proje görsellerini kontrol edin

Özel görünümler: Doğru veri sunumu için Microsoft Project'te oluşturulan özel görünümleri açabildiğinden emin olun

Dosyaları dışa aktarın: Kolay güncelleme için dosyaları Microsoft Project veya Excel'e geri aktarma özelliğini arayın

Büyük dosyaları işleyin: Daha büyük projelere erişimi kısıtlayabilecek dosya boyutu sınırlamalarına dikkat edin

Bulut hizmetleriyle entegre edin: SharePoint, Google Drive ve OneDrive ile uyumluluğu doğrulayın

Belirli sürümleri destekler: Kullandığınız Microsoft Project sürümleriyle uyumluluğu onaylayın

En İyi 10 Microsoft Project Görüntüleyici Yazılımı

Microsoft proje planlarını ayrıntılı olarak görüntülemenizi ve paylaşmanızı sağlayan en iyi 10 Microsoft Project görüntüleyici yazılımı seçeneğim şunlardır: 👇🏼

1. ClickUp (entegrasyonlarla genel proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, hem Microsoft Project dosya görüntüleme yetenekleri hem de kapsamlı proje yönetimi özellikleri sunarak, ek proje yönetimi araçlarına erişirken MS Project dosyalarıyla çalışmak isteyen takımlar için mükemmel bir seçimdir.

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, MS Project görüntüleyici olarak özel olarak tasarlanmamış olsa da, projelerinizi yönetirken dikkate almaya değer çok yönlü bir platformdur.

En iyi seçimim olarak ClickUp'ı seçtim çünkü entegrasyon yeteneklerini işbirliği araçlarıyla birleştirerek en iyi proje yönetimi aracı haline getiriyor.

ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri ile karmaşık projeleri yönetilebilir görevlere bölebilir ve iş akışınıza uyarlayabilirsiniz. Özel alanlar ekleyin, bağımlı görevleri birbirine bağlayın ve Görev Türlerine göre kategorilere ayırarak her şeyin ihtiyacınıza göre düzenlendiğinden emin olun.

Bu özelleştirme, dosyaları görüntülemekle kalmaz, projelerinizi aktif olarak yönetmenizi sağlar.

ClickUp Görevleri ile işlevler arası görevleri yönetmek ve Sprint'leri planlamak için birden fazla Liste'de işleri görselleştirin

ClickUp Entegrasyonları

Bir ClickUp kullanıcısı olarak, 1.000'den fazla araca sahip ClickUp Entegrasyonlarının veri içe ve dışa aktarmayı ne kadar kolaylaştırdığını seviyorum.

Asana, Trello veya Jira'dan görevleri getiriyor ya da Google Drive, Slack ve HubSpot ile senkronizasyon yapıyorsanız, ClickUp her şeyi tek bir yerde düzenli ve erişilebilir tutar.

ClickUp Entegrasyonları ile araçlarınızı birleştirin ve tüm projelerinizi tek bir platformdan yönetin

Gantt grafikleri zaman çizelgelerini izlemek için mükemmeldir, Kanban panoları ise iş akışını görselleştirmek ve görev önceliklerini yönetmek için idealdir.

ClickUp Görünümleri

Birçok Microsoft Project görüntüleyici esas olarak .mpp dosyalarını görüntülemenize izin verirken, ClickUp Views bunun ötesine geçer. Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi özelleştirilebilir görünümlerle projelerinizi aktif olarak yönetmenize olanak tanır.

ClickUp Gantt'ta Kritik Yol Görünümü ile yolunuzdan sapmayın ve projelerinizin her dönüm noktasına ulaştığından emin olun

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile verimliliğinizi artırın

ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, işi proje aşamalarına göre klasörler halinde düzenleyen önceden oluşturulmuş bir Alan ile planlamayı kolaylaştırır.

İşte size yardımcı olabilecek özellikler:

Kaynakları görselleştirin ve izleyin: Proje kaynaklarına ilişkin net bir genel bakış elde edin

Görevleri yönetin ve önceliklendirin: Birden çok ş Akışı görünümüyle görevleri atayın ve önceliklendirin

Sorunsuz işbirliği: Paydaşlarınız ve takımınızla zahmetsiz senkronizasyon

Bu ücretsiz şablon, anında ilerleme izleme için esnek Liste ve Kanban benzeri Pano görünümlerinin yanı sıra, eylem öğelerinin devam ediyor, açık veya tamamlandı durumunu gösteren altı özel görev durumu özelliğine sahiptir.

Geleneksel Microsoft Project görüntüleyici yazılımlarına kıyasla, bu ClickUp şablonu daha etkileşimli bir yaklaşım sunarak, yalnızca verileri görüntülemek yerine görevleri yönetmenize ve takımınızla işbirliği yapmanıza olanak tanır.

🌟 Şablon arşivi: Çevik iş akışlarından pazarlama stratejilerine kadar her ihtiyaca uygun proje yönetimi şablonlarımızı keşfedin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Erişimi kontrol edin: Listeler veya Belgeler için paylaşılabilir bağlantılar oluşturarak izinleri ayarlayın ve projelerinizi kimlerin görüntüleyebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edin

Bilgileri merkezileştirin: İşlerinizi alanlar, projeler, listeler, görevler ve alt görevler arasında yapılandırılmış bir şekilde düzenleyin. Daha ayrıntılı izleme ve düzenleme için özel alanlar da ekleyebilirsiniz

Zamanı izleyin: Görev süreleri ve kaynak tahsisi hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayan Görev süreleri ve kaynak tahsisi hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayan zaman takibi ve raporlama özelliklerini kullanarak proje yönetimi iş akışınızı optimize edin

Takımınızla işbirliği yapın: Yorumlar, sohbetler ve @bahsetmeler kullanarak bağlantıda kalın ve proje yaşam döngüsü boyunca herkesin aynı sayfada olduğundan emin olun

İlerlemeyi takip edin: Geliştirme alanlarını anlamak için anahtar proje metriklerinde gerçek zamanlı ilerlemeyi gösteren özelleştirilebilir Geliştirme alanlarını anlamak için anahtar proje metriklerinde gerçek zamanlı ilerlemeyi gösteren özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile dış paydaşlar da dahil olmak üzere herkesi güncel tutun

ClickUp Gösterge Panelleri'ndeki paket hedeflerle takımınızın ortak hedeflerini uyumlu hale getirin ve izleyin

AI bilgi yöneticisini kullanın: ClickUp Brain aracılığıyla görevler, belgeler ve takım üyeleri hakkında anında yanıtlara erişin, bilgi için birden fazla kaynağı tarama ihtiyacını ortadan kaldırın ClickUp Brain aracılığıyla görevler, belgeler ve takım üyeleri hakkında anında yanıtlara erişin, bilgi için birden fazla kaynağı tarama ihtiyacını ortadan kaldırın

ClickUp AI'yı kullanarak görevleri otomatikleştirin, içgörüler oluşturun ve içerik oluşturarak proje yönetimini kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı proje yönetimi özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik olabilir

Mobil uygulama hala geliştirme aşamasındadır ve web sürümünün performans ve işlevselliğine henüz ulaşmamıştır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekillerde bize fayda sağlayacak hazır çözümler oluşturabileceğini hemen hissettim.

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. Hemen, ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekillerde bize fayda sağlayacak hazır çözümler oluşturabileceğini hissettim.

✨ Bonus ipucu: Proje izlemenizi iyileştirmek mi istiyorsunuz? Proje gösterge paneli örnekleri koleksiyonumuz, iş akışınızı dönüştüren ve takım etkinliğini artıran sezgisel görselleştirmeler tasarlamanıza yardımcı olacaktır.

2. Project Plan 365 (Her cihazda Microsoft Project uyumluluğu için en iyisi)

Housatonic Software tarafından geliştirilen Project Plan 365, Microsoft Project (.mpp) dosyalarıyla uyumlu bir proje yönetimi aracıdır.

Microsoft Project dosyalarını içe aktarmadan veya dışa aktarmadan doğrudan açıp düzenlemenizi sağlayarak işbirliğini sorunsuz ve zahmetsiz hale getirir.

Bu araç, özellikle Microsoft Projects'e aşina olan kullanıcılar için sorunsuz planlama ve işbirliği sağlar. İster geleneksel projeleri yönetiyor ister modern Agile metodolojileri kullanıyor olun, bu araç ilerlemeyi izlemeyi ve her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırır.

Project Plan 365'in en iyi özellikleri

Projelerinize herhangi bir cihazdan erişin: PC, Mac, iOS, veya Android

Google Drive, Dropbox, OneDrive ve SharePoint gibi tüm önemli bulut hizmetlerine bağlanarak verilerinizin her zaman erişilebilir ve güvenli olmasını sağlayın

Gelişmiş zamanlama motoruyla maliyetleri, son teslim tarihlerini ve kritik yolları hesaplayın

Proje ilerlemesini izlemek için çarpıcı Gantt grafikleri ve görsel raporlar oluşturun

Project Plan 365 sınırlamaları

Karmaşık grafiklerle çalışırken ara sıra çökmelerle karşılaşabilirsiniz

Bazı kullanıcılar Dropbox ile senkronizasyon sorunları yaşadığını bildirmiştir

Project Plan 365 fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $ (yıllık faturalandırılır)

Project Plan 365 puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Profesyonel ipucu: Proje paydaşlarını ilerleme ve değişiklikler hakkında bilgilendirmek için görüntüleyici yazılımında düzenli güncellemeler planlayın. Bu, yanlış anlaşılmaları önleyebilir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilir.

3. MOOS Project Viewer (Hafif Microsoft Project dosyalarını görüntülemek için en iyisi)

MOOS Project Viewer, Windows, Mac OS X ve Linux dahil olmak üzere Java özellikli tüm platformlarda çalışan, kullanıcı tabanlı bir lisanslama yazılımıdır. Proje yöneticileri ve paydaşlar için uygun maliyetli bir çözümdür ve birden fazla sistemde çalışan kullanıcılar için esnek bir seçenek sunar.

Microsoft® tarafından geliştirilmemiş olsa da, bu Microsoft Project görüntüleyici, projelerinizi verimli bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan tüm görüntüleme özelliklerini size sunmak üzere tasarlanmıştır.

MOOS Project Viewer'ın en iyi özellikleri

Microsoft® Project dosyalarını çeşitli biçimlerde (. mpp, .mpt, .xml) ve 2000'den 2019'a kadar sürümlerde açın, sürümler arasında proje verilerine erişimde esneklik kazanın

Herhangi bir proje görünümünü doğrudan yazdırarak raporları kolayca paylaşabilir veya referans için basılı kopyalarını saklayabilirsiniz

Daha akıcı bir proje yönetimi için projeleri ve alt projeleri otomatik olarak yükleyin

Daha iyi odaklanmak için görevleri filtreleyin, projenizin belirli görevlerini veya aşamalarını vurgulayın

MOOS Project Viewer sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin olmaması, karmaşık projeler için daha az uygun olmasını sağlar

Bu yazılım, diğer yazılımlarla entegrasyona büyük ölçüde bağlıdır

MOOS Project Viewer fiyatlandırması

Normal: 25 $/lisans

Yükseltme: 12,50/lisans

Yenileme: 7,50 $/lisans

MOOS Project Viewer derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Steelray Project Viewer (Gelişmiş MS Project görüntüleme ve raporlama için en iyisi)

2000 yılında piyasaya sürülen Steelray Viewer, yalnızca proje dosyalarını görüntülemek isteyen takım üyeleri için ideal, uygun fiyatlı bir Microsoft Project görüntüleyicisidir.

Tam işlevselliğe ihtiyaç duymayan ancak yine de anahtar proje ayrıntılarına erişmesi gerekenler için mükemmeldir.

Görevleri, kaynakları veya tarihleri kolayca bulabilir ve proje planlarını ölçeklendirerek yazdırabilirsiniz. Steelray, bilgisayarınıza indirmeniz gereken bir şirket içi çözüm olmakla birlikte, basitliği ve uygun maliyeti, güvenilir bir proje görüntüleyiciye ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir seçenek haline getirir.

Steelray Project Viewer'ın en iyi özellikleri

Havacılık ve inşaat gibi büyük proje programlarına sahip sektörler için kurumsal düzeyde proje görüntüleme erişimi

1998'den 2019'a kadar olan sürümlerdeki Microsoft Project dosyalarını ve Oracle Primavera P6 dosyalarını açın. Sorunsuz uyumluluk için XER dosyaları

Tek bir tıklama ile proje ayrıntılarına göz atın, görevleri, kaynakları veya anahtar tarihleri kolaylıkla görüntüleyin

Gelişmiş yazdırma seçenekleriyle proje planlarını zahmetsizce önizleyin ve ölçeklendirin. Daha verimli çıktı için sayfa boyutunu, yönünü ve diğer yazdırma ayrıntılarını kontrol edin

Steelray Project Viewer sınırlamaları

Steelray yalnızca MPP dosyalarını görüntülemek isteyen kullanıcılara hizmet vermektedir

Yeni biçimleri veya özellikleri tam olarak desteklemeyebilir

Steelray Project Viewer fiyatlandırması

Microsoft Project için görüntüleyici: Kullanıcı başına yıllık 20 $

Ultimate Edition: Kullanıcı başına yıllık 35 $

Primavera için görüntüleyici: Kullanıcı başına yıllık 20 $

Steelray Project Viewer derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

❓Biliyor muydunuz? Birçok Microsoft Project Viewer aracı artık bulut entegrasyonu sunarak takımların her yerden proje dosyalarına erişip üzerinde işbirliği yapmalarını ve uzaktan çalışma yeteneklerini geliştirmesini sağlıyor.

5. Seavus Project Viewer (Tam MS Project işlevselliği ile güvenli proje görüntüleme için en iyisi)

Seavus Project Viewer, MS Project dosyalarını açmak ve görüntülemek için kullanışlı bir araçtır ve kuruluşunuzun proje verilerine sorunsuz bir şekilde erişmesi için basit ve uygun fiyatlı bir yol sunar.

Bu Microsoft Project görüntüleyici, Microsoft Project'e benzer bir arayüz sunarak kullanıcıların proje planlarında kolayca gezinmesini ve bunları yönetmesini sağlar.

27'den fazla görünüm sunmasını, farklı proje rolleri için özelleştirilebilir olmasını ve Gantt grafikleri, kritik yol programları ve görev yönetimi görünümleri içermesini seviyorum, bu da onu iyi bir giriş seviyesi görev yönetimi yazılımı yapıyor.

Seavus'un en iyi özellikleri

Proje verilerini harici olarak depolamadan güvenli bir şekilde paylaşın, gizlilik ve veri korumasını sağlayın

İngilizce, Almanca, Japonca ve daha fazlası gibi 11 farklı dilde sunulan çoklu dil desteği ile kendi dilinizde kullanın

Skype for Business ile entegre ederek, proje görüntüleyici içinde doğrudan takım iletişimi için proje iletişim planınızı geliştirin

İlerleme, maliyetler ve görev güncellemeleri hakkında ayrıntılı proje raporları çıkararak proje durumuna ilişkin net bilgiler edinin

Seavus sınırlamaları

Seavus Project Viewer, MPP dosyalarını görüntülemekle sınırlıdır ve dosya oluşturamaz veya düzenleyemezsiniz

Diğer yaygın olarak kullanılan proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonun kapsamı sınırlı olabilir

Seavus fiyatlandırması

Tek Lisans: Lisans başına 30 $ (Bireysel)

Eşzamanlı Lisans: Lisans başına 89 $ (Bireysel)

Şirket: Özel fiyatlandırma

Enterprise Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Seavus derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. GanttProject (Açık kaynaklı Gantt grafik oluşturma ve yönetimi için en iyisi)

Açık kaynak çözümlerinin büyük bir hayranıyım, bu yüzden GanttProject'i kullanmaktan keyif alıyorum. Bu çok yönlü proje yönetimi aracı, projelerin oluşturulmasını ve yönetilmesini kolay ve verimli hale getirir.

Windows, macOS veya Linux kullanıyor olun, GanttProject hızlı bir şekilde kurulur ve görevleri ve kaynakları kolaylıkla düzenlemenize yardımcı olur.

GPL3 lisansı altında yayınlanan kaynak kodu indirilebilir, değiştirilebilir ve yeniden dağıtılabilir. Bu esneklik, en iyi Microsoft Project görüntüleyiciyi arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun maliyetli bir seçimdir.

GanttProject'in en iyi özellikleri

Karmaşık kurulum süreci olmadan hemen proje oluşturmaya başlayın

Görevleri bölün, kaynakları atayın ve Gantt grafiklerini zahmetsizce oluşturun

Proje dosyalarını Microsoft Project biçimine aktarın veya CSV ve Excel dosyalarıyla çalışın. Ayrıca PDF ve PNG raporları da oluşturabilirsiniz

İlerlemeyi izleyin ve sapmaları belirlemek için doğrudan temel değerlerle karşılaştırın

GanttProject sınırlamaları

Bu araç, karmaşık analizler için ideal değildir

Arayüz eski ve kullanımı biraz garip

GanttProject fiyatlandırması

Ücretsiz

5 $'dan başlayan gönüllü katkılar

GanttProject puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (150+ yorum)

7. MPP Viewer (Basit ve hızlı MPP dosyası görüntüleme için en iyisi)

MS Project dosyalarına kolay bir şekilde erişmek istiyorsanız, MPP Viewer iyi bir seçimdir. Bu basit görüntüleyici, MPP dosyalarını sorunsuz bir şekilde açmanıza, dışa aktarmanıza ve yazdırmanıza olanak tanır.

2016, 2007, 2003 ve 2000 dahil olmak üzere çeşitli Microsoft Project sürümleriyle uyumludur. Ayrıca, proje verilerinizde kolayca gezinmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

MPP Viewer 4. 0, sorunsuz çalışması için . NET Framework 4. 6. 2 gerektirir. Windows XP kullanıyorsanız, . NET 4. 5'i destekleyen MPP Viewer 1. 0'a ihtiyacınız olacaktır.

MPP Viewer'ın en iyi özellikleri

Görev ilişkilerini kolayca anlamak için proje yapınızı net, hiyerarşik bir düzenle görüntüleyin

Aynı anda birden fazla proje belgesi dosyası üzerinde çalışarak görevleri sorunsuz bir şekilde karşılaştırın ve yönetin

Görevleri tamamlanma durumuna, tamamlanmış, tamamlanmamış veya bugün vadesi gelenlere göre kolaylıkla filtreleyin

Gecikmiş görevleri otomatik olarak vurgulayarak son teslim tarihlerinden önce işlerinizi tamamlayın

MPP Viewer sınırlamaları

2007 proje dosyalarını açamazsınız ve hata günlüğü olmadan sorun giderme seçenekleri oldukça sınırlıdır

MPP Viewer fiyatlandırması

Açık kaynaklı bir platform olduğu için kullanımı ücretsizdir

MPP Viewer derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Project Reader (Uygun maliyetli MS Project dosya görüntüleme için en iyisi)

Project Reader, özellikle büyük miktarda veriyle çalışırken projeleri etkili bir şekilde yönetmek için gerekli araçları sağlar.

MPP dosyası, MPT, XML ve hatta 1998 sürümlerine ait dosyalar dahil olmak üzere çeşitli Microsoft Project dosya türlerinde birden fazla projeyi açabilirsiniz.

Bu hafif görüntüleyici, MS Project kullanım deneyimini taklit ederek, hem Windows hem de Mac kullanıcıları için Gantt Grafikleri, Görev Kullanımı, Gantt İzleme ve Kaynak Yönetimi gibi temel özellikler sunar.

Project Reader'ın en iyi özellikleri

Görevler hakkında notlar alın, tabloları sıralayın ve kolay paylaşım ve analiz için verileri Excel'e aktarın

İngilizce, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Almanca ve Fransızca gibi çeşitli diller arasından seçim yapın ve daha geniş bir kitleye erişim sağlayın

Arama özelliğini kullanarak büyük projelerdeki verileri hızlı bir şekilde bulun ve değerli zamanınızdan tasarruf edin

Mevcut tablolardan seçim yaparak veya kendi tablonuzu oluşturarak görüntüleme deneyiminizi özelleştirin

Project Reader sınırlamaları

Dosyaları kaydedilen düzeyde kapatma ve en üst düzeyde yeniden açma konusunda esnek değildir

Dosya yönetimi için sınırlı seçenekler, kullanıcıların ş Akışını bozabilir

Project Reader fiyatlandırması

Standart: 29 $ (Tek iş istasyonu lisansı)

Standart: 92 $ (Eşzamanlı lisans)

Profesyonel: 40 $ (Tek iş istasyonu lisansı)

Profesyonel: 115 $ (Eşzamanlı lisans)

Project Reader derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Smartsheet (İşbirliğine dayalı iş yönetimi ve otomasyon için en iyisi)

Smartsheet, elektronik tabloların tanıdık arayüzünü proje işbirliği ve yönetim araçlarının özellikleriyle birleştirerek, Microsoft Project Server dahil olmak üzere geleneksel Microsoft Project görüntüleyicilere pratik bir alternatif sunar.

Bir .mpp dosyasını başarıyla içe aktarmak için, "bitirilmesi gereken tarih" gibi kısıtlamaları kaldırmanız ve tüm sütunların genişletildiğinden emin olmanız gerekir. Bu adımlar, içe aktarma işlemi sırasında herhangi bir sorunun yaşanmamasını sağlar.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Microsoft ve Google uygulamaları, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box ve Tableau dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Smartsheet'in yapay zekasını kullanarak elektronik tablo hücrelerindeki formülleri veya metinleri otomatik olarak doldurun, veri girişinizi kolaylaştırın ve hataları azaltın

Takımınızın bağlantıda kalmasını sağlamak ve takım iletişimi geliştirmek için dosya paylaşın, uyarılar ayarlayın ve konuşma konuları oluşturun

Gantt grafik verilerini kolayca elektronik tablolara aktarın, proje bilgilerinizi hızlı bir şekilde analiz edin ve düzenleyin

Smartsheet sınırlamaları

Her dosya için yalnızca bir elektronik tablo izin verilir

Satır ve sütunlarda depolayabileceğiniz veri miktarında bir sınır vardır

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 32 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Smartsheet derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.200+ yorum)

10. Project Viewer 365 (Çapraz platform MS Project dosya görüntüleme için en iyisi)

Project Viewer 365, MS Project dosyalarını açmak, okumak ve paylaşmak için kullanışlı bir araçtır. Küçük bir takımın parçası olun veya dış ortaklarla işbirliği yapıyor olun, bu MS Project görüntüleyici, tam proje yönetimi yazılımının karmaşıklığı olmadan proje ayrıntılarına hızlı erişim sağlayarak süreci basitleştirir.

2021'den 2010'a kadar MS Project sürümleriyle mükemmel şekilde çalışır. Ayrıca, Office 365 benzeri arayüzü kullanıcı dostudur ve herkesin kullanmasını çok kolaylaştırır.

Project Viewer 365'in en iyi özellikleri

Ücretsiz sürümü kullanarak projelerinizi hiçbir ücret ödemeden görüntüleyin; bu, yalnızca görev ayrıntılarını görmesi gereken takımlar için mükemmel bir seçimdir

Windows, Mac ve mobil cihazlarda .mpp dosyalarınıza sorunsuz bir şekilde erişin ve her yerden çalışabilmenizi sağlayın

Google Drive, OneDrive, Dropbox ve SharePoint ile kolayca bağlantı kurarak zahmetsiz dosya yönetimi ve paylaşımı gerçekleştirin

Project Viewer 365 sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, gelişmiş özelliklere erişimi kısıtlayabilir

Bu araç, proje dosyalarını düzenlemek veya oluşturmak için tasarlanmamıştır

Project Viewer 365 fiyatlandırması

Sonsuz lisans: 29,99 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Project Viewer 365 puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Daha iyi organizasyon için Proje Görüntüleyicileri ile ClickUp'ı birleştirin

Doğru Microsoft Project görüntüleyici yazılımını seçmek, proje yönetiminizi önemli ölçüde iyileştirebilir. Tam lisanslama karmaşıklığı olmadan proje dosyalarını görüntülemek ve paylaşmak için uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Ele aldığımız on MS Project görüntüleyici aracının her biri, sorunsuz işbirliğinden sağlam raporlamaya kadar benzersiz özelliklere sahiptir.

Ancak, bir MS Project görüntüleyiciden daha fazlasını istiyorsanız, ClickUp açık ara kazanan. Sezgisel görev yönetimi ve Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi özelleştirilebilir görünümleriyle ClickUp, iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre mükemmel şekilde uyarlayabilmenizi sağlar.

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