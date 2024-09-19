İş İçinde ve Dışında Liderlik Deneyimi Kazanma

İş dünyasında, liderlik becerileriniz, yani istenmeden adım atıp sorumluluk üstlenme beceriniz sizi diğerlerinden ayıracaktır. Doğru niteliklere veya en son sertifikalara sahip olmanız, yöneticinize işleri iyi yönettiğinizi gösterebilir. Ancak insanları iyi yönettiğinizi gösteren şey liderlik deneyiminizdir.

Bazı "doğal liderler" lise veya üniversiteden liderlik deneyimine sahip olsa da, çoğumuz biraz yardıma ihtiyaç duyarız. Küresel kurumsal liderlik eğitimi pazarının 2023 yılında 33,9 milyar dolar değerinde olması şaşırtıcı değildir.

Liderlik becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, bu blog yazısı tam size göre. Liderliğe nasıl yaklaşılacağından, iş yerinde ve iş dışında liderlik becerilerini geliştirmenin farklı yollarına kadar her şeyi ele alıyoruz.

Liderliği Anlamak

İlk soruyla başlayalım: Liderlik tam olarak nedir?

Liderler zorlukların üstesinden gelir.

Liderler zorlukların üstesinden gelir.

Lider, başkalarını bir araya getirerek büyük başarılara ulaşmaları için ilham verebilen kişidir.

Bu, bir takımı yönlendirmek, morali yüksek tutmak ve işyerinde ortak hedeflere doğru çalışmak anlamına gelir.

İyi liderler, daha bağlı, üretken ve sürdürülebilir bir iş ortamı yaratmak için organizasyonel hedefleri ve çalışanların refahını önceliklendirir.

İşte işin işleyişi:

Takımınızla karşılıklı güven kurarsınız, onlara güvendiğinizi gösterirsiniz ve onlar da size güvenirler

Onları kendi bakış açınızı görmeye ikna edersiniz , ancak aynı zamanda yeni fikirlere açık ve gerekirse görüşlerinizi değiştirmeye istekli olursunuz

Takım içinde kuruluşun sesi sizsiniz, ancak daha geniş ayarlarda takımınızın sesi sizsiniz

Peki bunu gerçekten nasıl yapacaksınız? Kendinizin ne tür bir lider olduğunuzu ve ne tür bir lider olmak istediğinizi belirleyerek.

İşte keşfedebileceğiniz bazı yaygın liderlik stilleri:

Demokratik liderlik

Açık iletişim ve güvene öncelik vererek tüm takım arkadaşlarınıza söz hakkı verirsiniz. Bu tarzın en iyi yanı, herkesin söz sahibi olması ve böylece güvenli bir alan yaratılmasıdır. Google CEO'su Sundar Pichai, demokratik liderliği, organizasyonun her kademesinden katkı almayı teşvik etmesi ve yenilikçilik ve kapsayıcılık kültürü yarat masıyla tanınır.

Ne zaman işe yarar: Takımınızın uzmanlık düzeyinin yüksek olduğu yaratıcı ortamlarda, herkesin katılımı önemlidir.

Laissez-Faire liderlik

Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett, serbest piyasa ekonomisi yaklaşımını benimser. Yöneticilerine minimum denetim ile şirketlerini yönetme yetkisi verir ve onların uzmanlığına güvenir.

Bu lider, takımına çok az rehberlik veya yönlendirme sağlar ve karar almaya yetkilendirir. Onlar için oradasınız, ancak ensesinde değilsiniz, onlara özerklik ve sahiplik veriyorsunuz. Bu, hem takım yönetimi hem de kendi projelerinde başarılı olmak için orta düzey yöneticiler için harika bir liderlik tarzıdır.

Ne zaman işe yarar: Asgari düzeyde denetim gerektiren, yüksek beceri ve motivasyona sahip takımlarınız varsa.

Stratejik liderlik

Bu, günlük sorumluluklardan çok stratejik hedeflere odaklanan, organizasyonel hiyerarşinin en üstünde yer alan liderler için işe yarar. Esasen, bir grup lideri yöneten bir lidersiniz. Amazon'un Jeff Bezos, küresel genişleme ve inovasyon gibi uzun vadeli hedeflere odaklanarak ve üst düzey liderlik takımlarına rehberlik ederek stratejik liderliğin örnek bir temsilcisidir.

Ne zaman işe yarar: Hiyerarşik yapıya ve net iş sorumluluklarına sahip istikrarlı kuruluşlarda.

Liderlik koçluğu

Burada ana odak noktanız, takımınızın becerilerini geliştirmek ve onları başarıya ulaştırmaktır. Bu, mentorluk ve liderlikün eşit oranlarda birleşimidir; takımınızı mikro yönetim yapmadan yönlendirmelisiniz. Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, takımına mentorluk ve destek sağlarken , görevlerin sahipliğini takımına bırakmasıyla tanınan bir liderdir.

Ne zaman işe yarar: Daha az deneyimli takımları yönetiyorsanız veya doğrudan denetim gerektiren, hızla değişen bir ortamda çalışıyorsanız.

Öncü liderlik

Burada "hızınızı" ayarlarsınız; kendiniz için yüksek standartlar belirler ve takımınızdan da aynısını beklersiniz. Sonuç? Örnek olarak liderlik yapar ve güçlü bir iş ahlakına sahip, yüksek performanslı bir takım oluşturursunuz. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, öncü bir liderdir. Yüksek beklentileri vardır ve takımlarını iddialı hedefleri hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri için zorlar.

Ne zaman işe yarar: Sonuç odaklı, sonuçların, hızın ve verimliliğin öncelikli olduğu takımlarda.

Yönetim, işleri doğru yapmak; liderlik ise doğru işleri yapmaktır.

Yönetim, işleri doğru yapmak; liderlik ise doğru işleri yapmaktır.

💡Gerçek şu ki, her zaman tek bir liderlik türü olamazsınız. Koçluk yapan bir lider olarak başlayıp stratejik bir lider haline gelebilirsiniz. Ya da bir takımda serbestlikçi bir yaklaşım, başka bir takımda ise öncü bir yaklaşım benimsemeniz gerekebilir. Liderliğe yaklaşmanın en iyi yolu, kendinizi bir lider türü olarak tanımlamak değil, durumun gerektirdiği veya takımınızın ve kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu lider türüne dönüşmektir.

Liderlik Deneyimi Kazanmak Neden Önemlidir?

Liderlik deneyimi, mesleki gelişim için en önemli faktördür ve daha üst düzey pozisyonlara ve terfilere kapı açar.

Ancak işlemlerin ötesinde, etkili liderlik stratejileri uygulamak daha iyi ilişkiler kurmanıza ve takım performansını artırmanıza yardımcı olabilir. Çoğu insan kötü şirketlerden ayrılmaz; kötü liderlerden ayrılır. Bu, şirket kültürünü koruyanların liderler olduğu anlamına gelir.

Başlangıçta olumlu bir iş kültürüne sahip olan ancak zamanla bozulan şirketler hakkında kaç hikaye duydunuz? Ya da aynı şirkette, genellikle yöneticileriyle olan ilişkilerinin etkisiyle, çok farklı deneyimler yaşayan farklı takımlardan iki çalışan hakkında?

İyi bir lider olmak, çevrenizdekilerle daha güçlü ve anlamlı ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir.

Bir liderin işi, başkalarının işini yapmak değil, başkalarının işi kendileri yapmayı öğrenmelerine, işleri tamamlamalarına ve düşündüklerinden daha fazlasını başarmalarına yardımcı olmaktır.

Bir liderin işi, başkalarının işini yapmak değil, başkalarının işi kendileri yapmayı öğrenmelerine, işleri tamamlamalarına ve düşündüklerinden daha fazlasını başarmalarına yardımcı olmaktır.

Liderlik deneyimi kazanmanın zorlukları

Liderlik deneyimi kazanmak ödüllendirici bir yolculuk olabilir, ancak aynı zamanda kendi zorluklarını da beraberinde getirir. Araştırmalara göre, işlerin %83'ü her düzeyde lider yetiştirmenin önemini kabul ederken, bunu başarıyla gerçekleştirebilenlerin oranı sadece %5'tir.

Karşılaşabileceğiniz bazı yaygın engeller şunlardır:

Başarısızlık korkusu: Hata yapma korkusu, yeteneklerinizden şüphe etmenize ve liderlik pozisyonlarına adım atma isteğinizi engelleyebilir

Sahtekarlık sendromu: Başarılı kişiler iyi liderler olmak isterler, ancak aynı zamanda kendilerini eleştiren düşüncelerden en çok etkilenen kişilerdir. Eğer siz de böyle birisiniz, kendinize olan güvensizliğinizin sizi engellemesine izin vermeyin

Kaygı: Resmi bir liderlik rolünüz olmadığında, yeni sorumluluklar üstlenmek daha da zorlaşır; reddedilme korkusu, utangaçlık ve sosyal kaygı, ilk adımı atmanızı engelleyebilir

Sadece bu da değil, liderlik deneyimi kontrolünüz dışındaki faktörlere de bağlıdır. Örneğin, şirket içinden terfi alan liderler, şirket kültürünü zaten bildikleri ve başarıları için destekleyen insanlar olduğu için, şirket dışından işe alınanlara göre daha kolay başarılı olurlar.

Benzer şekilde, önyargılar, stereotipler ve cam tavan, kadınların liderlik deneyimi kazanmasını zorlaştırabilir.

Ayrıca, organizasyonel veya sistemik zorluklar da vardır; bazı şirketler işbaşı eğitimi veya yapılandırılmış liderlik programlarına öncelik vermeyebilir. Bu durum, becerilerini bağımsız olarak geliştirmek için sorumluluğu bireylere yükler ve yoğun programları ve diğer sorumlulukları göz önüne alındığında bu zor olabilir.

Ayrıca okuyun: Değişim Liderliğine Proaktif Bir Yaklaşım

İş Yerinde Liderlik Deneyimi Kazanma

Liderlik becerilerini geliştirmenin en etkili yolu, genellikle gerçek takımlara liderlik yapabileceğiniz ve gerçek zorluklarla karşılaşabileceğiniz iş yerinizdir.

Ancak iş yerinde bu deneyimi kazanmak çaba ve planlama gerektirir. Eğitimler veya doğru girişim ve projelere katılım yoluyla fırsatları bulmanız gerekir.

İşte iş yerinde liderlik becerilerinizi geliştirebileceğiniz bazı yollar:

Stajyerlere ve yeni çalışanlara mentorluk yapın

Takım üyelerine mentorluk ve koçluk yapmak, liderlik becerilerinizi geliştirmek için harika bir yol olabilir. Bunu, iş yerinde 'resmi' bir liderlik pozisyonu almadan önce bir deneme olarak düşünün

Ayrıca, başkalarına rehberlik ederek onların gelişmesine yardımcı olur ve zamanı geldiğinde güvenilir bir lider olacağınız konusunda olumlu bir izlenim yaratırsınız.

Ek sorumluluklar üstlenin

Her zaman yapılacak iş vardır: takım toplantıları ve tatillerini organize etmek, kimsenin zamanı olmayan görevleri üstlenmek, farklı işlevlerden oluşan takımlarla iletişim kurmak ve hatta iç süreçleri belgelemek.

Hoşunuza giden ve kişilerarası iletişim ve organizasyon becerilerinizi öne çıkaran projeleri yönetin ve bunları, üstlerinize daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunuzu kanıtlamak için kullanın.

Şirket liderleriyle bağlantılar kurun

Kuruluşunuzda iyi liderlik becerileri sergileyen potansiyel mentorları belirleyin. Onlarla bağlantı kurun, tavsiyelerini alın ve çeşitli liderlik durumlarını nasıl ele aldıklarını gözlemleyin.

Bir fikir, belirli projelerde onları izleyerek deneyimlerinden öğrenmektir. Bu, durumsal farkındalığı geliştirmek ve sahadaki liderlik becerilerinizi iyileştirmek için harika bir yoldur.

💡Profesyonel İpucu: Liderlik hakkında daha geniş bir anlayış kazanmak için birden fazla liderden mentorluk alın. Bu, etkili liderlik uygulamaları hakkında farklı bakış açıları ve içgörüler sağlayabilir.

Liderlik gelişimi için ClickUp kullanma

İster son derece organize bir kişi olun, ister dinamik (veya kaotik) ortamlarda en iyi performans gösteren biri olun, ClickUp gibi bir proje yönetimi yazılımı size büyük destek sağlayabilir.

ClickUp'ın iş yerinde liderlik deneyimi kazanmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin:

Planınızı haritalandırın

ClickUp Projeleri'nde özel bir proje oluşturarak liderlik yolculuğunuza başlayın. Alt görevler, son tarihler, görev açıklamaları ve özel etiketler kullanarak düşüncelerinizi düzenleyin ve liderlik geliştirme planınızın üstünde kalın. Örneğin, geliştirmek istediğiniz becerileri kategorize etmek için etiketler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Projeleri'nde liderlikle ilgili tüm görevlerinizi (gelişim planınız ve resmi sorumluluklarınız) takip edin

Ayrıca, bir takım üyesine mentorluk yaptığınız günler veya bir sonraki takım toplantısını düzenlemeniz gereken günler gibi liderlik sorumluluklarınız için görevler oluşturabilirsiniz. Böylece her şeyi kontrol altında tutabilirsiniz.

Liderlik geliştirme faaliyetleri hakkında beyin fırtınası yapmanın en iyi yolu ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanmaktır.

Gelecekte liderlik becerilerinizi nasıl geliştirebileceğinize dair tüm düşüncelerinizi ve fikirlerinizi eklediğiniz bir "beyin fırtınası" listesi oluşturarak başlayın. Örneğin, yıllık toplantı için slayt sunumunu hazırlarken takım liderinize destek olmak veya insan kaynakları departmanına çalışanlarla yapılan görüşme oturumlarına katılmak için izin istemek gibi.

Ardından ClickUp Zihin Haritalarını kullanarak şunları yapın:

Fikirlerinizi görselleştirin: Düşüncelerinizi parçalara ayırın ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını görün

Kolayca organize edin: Yeniden Düzenleme özelliğini kullanarak beyin fırtınası ile ortaya çıkan fikirlerinizi düzenleyin ve yapılandırın

Fikirleri görevlere dönüştürün: Beyin fırtınası ile ortaya çıkan kavramları, izleme ve uygulamayı kolaylaştırmak için eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Netlik için özelleştirin: Öncelikleri vurgulamak ve haritanızı düzenlemek için farklı öğelere renkler ve etiketler ekleyin

İlerlemeyi izleyin

Planınızı bir projeye ekledikten sonra, bir sonraki adım ClickUp Hedefleri ile ilerlemenizi ölçmektir.

Doğru/yanlış, dönüm noktası ve daha fazlası gibi farklı hedef türlerini kullanarak ilerlemenizi düzenli olarak gözden geçirin

İşte profesyonel hedefler belirlemeye ilişkin bazı fikirler:

Evet/hayır (veya doğru/yanlış) hedefler belirleyin birine mentorluk yapmak gibi belirli bir görevi tamamladığınızı işaretlemek için

Hedeflerinizi zaman bazlı olarak belirleyin , örneğin kişilerarası becerilerinizi geliştirmek için her hafta dört saat psikoloji çalışmak gibi

Belirli bir beceriye (iletişim becerileri gibi) ait tüm hedefleri tek bir klasörde toplayarak genel ilerlemenizi izleyin

Ayrıca Okuyun: Excel ve ClickUp için 11 Ücretsiz Hedef Belirleme ve Takip Şablonu

Daha iyi iletişim kurun

İş yerinde bir "lider" değilseniz ve liderlik yolculuğunuza yeni başlıyorsanız, yöneticinize yeni girişimlere liderlik etmeye hazır olduğunuzu göstermelisiniz. Bunu yapmanın bir yolu, iletişim becerilerinizi geliştirmek (ve bunu göstermek)tir.

İşte burada ClickUp Beyaz Tahta gibi görsel işbirliği araçları devreye girer. Diyelim ki yeni bir girişimde bulunmak istiyorsunuz. ClickUp Beyaz Tahta'da bir sunum hazırlayın ve bir sonraki bire bir görüşmenizde bunu açarak fikirlerinizi yöneticinizle paylaşın.

ClickUp Beyaz Tahta ile planlarınızı görselleştirin ve yeni projeler için yöneticilerinizin desteğini alın

Bu, iki şekilde yardımcı olur:

Her şeyi yazıya döktüğünüz için düşüncelerinizi daha iyi ifade edebilirsiniz Bu, yöneticinize son derece organize olduğunuzu ve operasyonel sorumlulukları yerine getirebileceğinizi gösterir

Daha da iyisi: 1:1 görüşmenizi tamamladıktan sonra, ClickUp Sohbet (takım mesajlaşma aracı) üzerinden DM ile beyaz tahtayı yöneticinizle paylaşın, böylece yöneticiniz de tahtayı tekrar gözden geçirebilir ve hatta takımdaki diğer kişilerle paylaşabilir.

Delegasyonu ustalaştırın

Etkili liderler, takımlarını güçlendirmek ve ilerlemeye hazır olduklarını göstermek için görevleri stratejik olarak delege eder. Delegasyonu ustaca kullanmak, orta düzey yöneticiler için çok önemlidir.

Çapraz fonksiyonlu bir projeyi yürütmek için gönüllü olarak çalışarak veya bir stajyere işin inceliklerini göstererek delegasyon becerilerinizi geliştirin. ClickUp Görevleri ile görevleri atayabilir ve izleyebilir, Kanban panosu ve Gantt grafiği gibi görünümleri kullanarak ilerlemeyi analiz edebilir ve görev yorumlarıyla işlerin üstesinden gelebilirsiniz.

Tersine, bireysel katkıcıdan liderlik rollerine geçiş yapanlar, mevcut yöneticilerini desteklemenin ve iş yükünü hafifletmenin yollarını belirlemeye odaklanmalıdır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takım Yönetimi Planı Şablonu ile departman veya alt takım bazında hedef ve projelerin genel bir görünümünü elde edin

ClickUp Takım Yönetimi Planı Şablonu, takımınızın amaçlarını, stratejilerini ve hedeflerini net, kolayca izlenebilir bir çerçeveye uyumlu hale getirerek her ikisinde de yardımcı olabilir. Bu, herkesin önceliklerini, darboğazlarını ve daha fazlasını bilmeniz anlamına gelir.

Bu şablonun işleyişi şu şekildedir:

Takımınızın faaliyetlerini Gündem Listesi sekmesinde tanımlayarak başlayın

Ardından, görevin ilerlemesini izlemek ve bağımlılıkları işaretlemek için özel durumlar ekleyin

Bir görevin durumunda değişiklik olduğunda görünümü güncelleyin

Hepsi bu kadar! Artık takımda neler olup bittiğine dair net bir görünümünüz var. Bu, yöneticilerin işleri daha iyi (ve doğru kişiye) dağıtmasına ve diğerlerinin ekstra çaba gösterip becerilerini kanıtlama fırsatları bulmasına yardımcı olabilir.

Bonus İpucu: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, görevlerin süresi dolduğunda bildirimler alın veya doğrudan rapor verdiğiniz kişi veya mentinizin durumu "yardıma ihtiyaç var" gibi bir duruma değiştirdiğinde görevleri bir takım liderine atayın

İş Yeri Dışında Liderlik Deneyimi Kazanma

İş yeriniz liderlik becerileri kazanmak için harika bir yer olsa da, bu her zaman mümkün olmayabilir. Aynı zamanda, iyi bir lider olmak için farklı bakış açıları önemlidir ve bu, ancak konfor alanınızdan çıkıp yeni insanlarla tanışırsanız mümkün olabilir.

İşte 9-5 mesainizin dışında liderlik deneyimi kazanmanın bazı yolları:

Yerel topluluk kuruluşlarında gönüllü olun

Değerleriniz ve ilgi alanlarınızla uyumlu yerel toplum merkezlerini belirleyerek başlayın. Ardından, takım yönetimi, karar verme veya proje denetimi gibi pozisyonlar için gönüllü fırsatları seçin

Gönüllü olarak çalışmak, aynı zamanda tutkularınızı ve faizlerinizi paylaşan benzer düşünen kişilerle bağlantı kurmanızı sağlar. Birbirinizden öğrenebilir ve daha iyi bir insan ve lider olabilirsiniz.

Bir spor takımına veya kulübe katılın

Spor sadece takım çalışması becerileriyle ilgili değildir. Aynı zamanda stratejik düşünme, sözsüz iletişim, başkalarını motive etme ve ilham verme gibi önemli liderlik özelliklerini de içerir.

Takım kaptanı olmayı hedeflemeniz gerekmez. Her seviyede liderlik fırsatları bulabilirsiniz. Lise basketbol takımı gibi yerel gençlik takımlarına mentorluk yapmak veya ofis etkinlikleri düzenlemek, liderlik becerilerinizi geliştirebilecek değerli deneyimler sağlayabilir.

Bu faaliyetler, destekleyici ve daha az baskı içeren bir ortamda topluluk önünde konuşma, görev delegasyonu ve sahiplik gibi temel liderlik niteliklerini geliştirmenize olanak tanır.

💡Profesyonel İpucu: Sporla ilgilenmiyor musunuz? Çocuğunuzun okulundaki yerel Veli-Öğretmen Derneği'ne katılın. Bu, iletişim ve çatışma yönetimi becerilerini geliştirmek için harika bir yoldur. Ayrıca, çeşitli ebeveyn ve çocuklarla etkileşim kurma fırsatı da elde edersiniz.

Liderlik koçu bulun

Liderlik koçu, liderlik gelişimine yapılandırılmış ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım arayanlar için çok değerli olabilir. Bu, şirketle birlikte büyüyen yeni işe alınanlar için harika bir seçenektir. Bu kişiler, takım büyüdükçe doğal olarak liderlik rolünü üstlenen, ancak engelleri aşmalarına ve tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olacak şirket içi rehberlikten yoksun, yeni ortaya çıkan liderlerdir.

Bir koç, güçlü yönlerinizi belirlemenize, sorumluluklarınızı yerine getirmenize ve liderlik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Liderlik eğitimi kurslarına kaydolun

Uygun bir liderlik koçu bulamıyorsanız, liderlik geliştirme eğitimi almayı düşünün. Bu kurslar, deneyimli eğitmenlerden öğrenme ve diğer lider adaylarıyla ağ kurma fırsatları sunarak, kurs bittikten sonra bile tavsiye almak için yararlanabileceğiniz daha büyük bir destek sistemi oluşturmanıza yardımcı olur.

💡Profesyonel İpucu: Mevcut organizasyon becerilerinizi kullanın. Karmaşık bir projeye yaklaşır gibi, net hedefler belirleyin, stratejik bir plan geliştirin ve ilerlemenizi izleyin.

Bu Şablonu İndirin Liderlik geliştirme görevlerinizi küçük görevlere bölün ve ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu ile ilerlemenizi izleyin

ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu, liderlik becerilerinizi geliştirmek için bir plan oluşturmanıza yardımcı olabilir. İlk olarak, üzerinde çalışmak istediğiniz becerileri ekleyin (iletişim, karar verme, çatışma çözme, kişilerarası iletişim vb.). Ardından, beceriyi nasıl geliştirmeyi planladığınızı ayrıntılı olarak açıklayan alt görevler ekleyin.

Şablon üç görünümle birlikte gelir:

Eylem Planı—tüm becerilerinizi (ve planlarınızı) durumlarıyla birlikte listeleyen belge İlerleme Takip Tablosu—bu beceriyi geliştirmede kaydettiğiniz gerçek ilerlemeyi görebilirsiniz Çeyrek PD Pano—her çeyrekteki ilerlemenizi ve üzerinde çalıştığınız beceri sayısını gösteren Kanban tarzı bir pano

Bu şablon, liderlik gelişimi için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayarak stratejik müttefikiniz ve güvenilir yardımcınız olabilir.

Ayrıca, gönüllü işler, ek işler, mentorluk programları, kurslar vb. gibi liderlik faaliyetlerinizin her biri için ayrı ClickUp projeleri (hatta projeler, belgeler ve daha fazlasını içeren klasörler) oluşturmanızı öneririz.

Ardından, ilerlemenizi iki haftada bir gözden geçirmenizi hatırlatan bir Yinelenen görev ayarlayın; temel olarak, kendiniz için bir performans değerlendirmesi yapacağınız bir sistem kurun. Bu, motivasyonunuzu artırabilir ve sorumluluk bilincinizi güçlendirebilir.

Liderlik Becerilerinizi Geliştirin ve Kariyer Hedeflerinize Ulaşın

Liderlik becerileri, kuruluşunuzun hedeflerinde söz sahibi olmak, takımınızda güven uyandırmak veya destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmak gibi kariyerinizde ilerlemek için gereklidir.

Liderlik becerilerinizi geliştirmenin en iyi yolu, kendinize gelişim hedefleri belirlemek ve bu hedeflere karşı sorumlu olmaktır. ClickUp gibi bir proje ve verimlilik yönetimi platformunu kullanarak liderlik hedefleri belirleyin, kurs ilerlemenizi izleyin ve hatta ilerlemenizi bir belgeye kaydedin.

Bu, iş yerinde, bir koçla veya başka yollarla liderlik becerilerinizi geliştirmeye çalışıyorsanız özellikle yararlıdır. Her şeyi tek bir yerden takip edebilirsiniz.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun, liderlik becerilerinizi geliştirin ve iş ve yaşam potansiyelinizin tamamını ortaya çıkarın.