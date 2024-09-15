7 Ücretsiz T-Grafik Şablonu

Sağlıklı, ev yapımı bir yemek ile lezzetli, bütçeye uygun bir paket yemek arasında seçim yapmak gibi zor bir seçimle karşılaştınız mı? Kendinizi zihninizde artıları ve eksileri tartarken bulabilirsiniz: ev yemekleri için gereken iş ile diğer seçeneğin az çaba gerektiren ancak anında tatmin edici olması.

Bu gibi senaryolarda T grafiği yardımcı olabilir. T grafikleri, düşüncelerinizi görsel olarak düzenlemenize yardımcı olarak karar vermeyi daha kolay ve hızlı hale getirir. Daha geniş bir bağlamda benzer karar verme görevleri için kullanışlıdır. Ayrıca, insanların %65'i görsel yardımlarla daha iyi öğrendiği için, sektörler arası karar verme süreçlerinde çok yardımcı olabilirler.

Eğitimciler, farklı öğretim yöntemlerini karşılaştırarak ders planlamasını ve müfredat geliştirmeyi basitleştirebilir. Öğrenciler, bunları proje fikirlerini veya çalışma stratejilerini karşılaştırmak için kullanabilir. İş profesyonelleri, bunları proje seçeneklerini, yatırım fırsatlarını veya stratejik seçimleri değerlendirmek için uygulayabilir.

T grafiklerine başlamanıza yardımcı olmak için, bu yazıda daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacak yedi ücretsiz karar verme T grafiği şablonu paylaşacağız. Genel karşılaştırma grafiklerinden özel listelere kadar çeşitli şablonları ele alacağız, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulabilirsiniz.

T Grafik Şablonları Nedir?

T grafiği (T şeması olarak da yazılır) şablonları, T grafikleri için önceden oluşturulmuş şablonlardır. T grafikleri, kavramları (iki) veya seçenekleri karşılaştırmanıza ve kontrast oluşturmanıza yardımcı olan görsel araçlardır. Ortadaki bir çizgi ile ayrılmış iki sütundan oluşur ve her sütun karşılaştırılan öğelerin özelliklerini, avantajlarını veya dezavantajlarını listeler. Sol taraf genellikle bir seçeneği veya kavramı temsil ederken, sağ taraf diğerini temsil eder.

Bu basit biçim, bilgileri net bir şekilde düzenlemeye ve yan yana değerlendirmeleri kolaylaştırmaya yardımcı olur. T grafikleri genellikle karar verme, beyin fırtınası ve çeşitli bağlamlarda kavramları analiz etme ve karşılaştırma için kullanılır.

T grafiği şablonları birkaç türde gelir:

Temel T grafiği: Bu standart biçim, artıları ve eksileri, özellikleri veya diğer zıt öğeleri madde işaretleri olarak listelemek için iki sütuna sahiptir. Basit karşılaştırmalar ve karar verme için idealdir

Artılar ve eksiler T grafiği: İki seçeneğin avantaj ve dezavantajlarını tartmaya odaklanır. Her birinin yararlarını ve dezavantajlarını açıkça vurgulayarak dengeli kararlar alınmasına yardımcı olur

Karşılaştırma T grafiği: Bu, iki öğeyi veya fikri benzerliklerini ve farklılıklarını listeleyerek karşılaştırmak için kullanılır. Seçenekleri daha ayrıntılı olarak analiz etmeye yardımcı olur

Karar verme T grafiği: Bu tür grafikler genellikle kararı etkileyen kriterler veya faktörler için ek satırlar içerir. Yapılandırılmış ve kapsamlı karar analizine yardımcı olur

İyi bir T grafiği şablonu nedir?

İyi bir T grafiği şablonu, bilgileri kolay karşılaştırma veya kontrast oluşturma için iki kategoriye etkili bir şekilde düzenler.

Anahtar özellikleri şunlardır:

Netlik : Şablon, karşılaştırılan iki yönü ayırt etmek için her sütunu açıkça etiketlemelidir

Basitlik : Ana karşılaştırmadan dikkatinizi dağıtabilecek gereksiz öğeler olmadan anlaşılır olmalıdır

Esneklik : Şablon, çeşitli veri ihtiyaçlarına uyum sağlayarak satırların kolayca eklenmesine veya kaldırılmasına izin vermelidir

Görsel çekicilik: Hızlı anlama ve analizi kolaylaştırmak için yeterli alana ve temiz bir düzene sahip, görsel olarak çekici olmalıdır

Ücretsiz T Grafik Şablonları

Karar verme veya karşılaştırma konusunda yardımcı olacak bir T grafiğine mi ihtiyacınız var? Hayatınızı kolaylaştıracak yedi ücretsiz şablon bulduk.

ClickUp T Grafik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın basit ve kullanıma hazır T Grafik Şablonu ile seçenekleri karşılaştırın

ClickUp T Grafik Şablonu, herhangi iki fikir veya kavramın artılarını ve eksilerini net bir şekilde görebilmenizi sağlayan ücretsiz bir T grafik şablonudur.

İşte nasıl işliyor:

Karşılaştırmak istediğiniz fikirleri beyin fırtınası yaparak başlayın . Yaratıcılığı tetiklemek ve yeni içgörüler elde etmek için round-robin veya storyboarding gibi fikir üretme tekniklerini kullanabilirsiniz

Ardından, T grafiği şablonunu kullanarak iki sütunlu bir tablo oluşturun, bir sütuna avantajları, diğer sütuna dezavantajları listeleyin. Bu veri görselleştirme, düşüncelerinizi düzenlemekle kalmaz, seçenekleriniz arasındaki farkları ve benzerlikleri de vurgular

Verileri girerken, Liste, Gantt ve Takvim gibi ClickUp Görünümleri , bilgilerinizi yönetmenizi ve gözden geçirmenizi kolaylaştırır

Verileriniz hazır olduğunda, kararınızı etkileyebilecek kalıpları ve eğilimleri arayın ve gerektiğinde girdilerinizi ayarlayın

Son olarak, topladığınız bilgileri kullanarak harekete geçin, görevleri atayın ve öncelikleri belirleyin, böylece kararlarınızın etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayın

ClickUp T grafiği şablonunu kullanmaya başlamak çok kolaydır. Şablonu ClickUp Çalışma Alanınıza ekleyin ve takımınızı davet edin. İşte bu kadar!

ClickUp Artıları ve Eksileri Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Artıları ve Eksileri Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak beyin fırtınanızı güçlendirin

ClickUp Artıları ve Eksileri Beyaz Tahta Şablonu, zor kararları kolaylaştırır. İster yeni bir yazılım seçerken ister proje seçeneklerini değerlendirirken, artıları ve eksileri şablonu karar verme sürecinizi basitleştirebilir. Beyaz Tahta proje yönetimi, projelerde işbirliğini ve yaratıcılığı artırır. Bu yöntem, takımların fikirleri görsel olarak haritalandırmasına, ilerlemeyi izlemesine ve gerçek zamanlı güncellemeler yapmasına olanak tanıyarak herkesin uyumlu ve katılımcı olmasını sağlar.

Bu şablon size şu şekilde yardımcı olabilir:

Görselleştirin ve düzenleyin: Almanız gereken kararı belirleyerek başlayın. Şablonu kullanarak tüm artıları ve eksileri gözden geçirin. Beyaz tahta düzeni, avantajları ve dezavantajları yan yana listelemenizi sağlayarak karşılaştırmayı kolaylaştırır

Verimli beyin fırtınası yapın: Takımınızla işbirliği yaparak beyin fırtınası yapın ve artılar ve eksiler listesine öğeler ekleyin. Şablonun özelleştirilebilir durumları ve alanları, anahtar noktaları kategorize etmeye ve vurgulamaya yardımcı olarak herkesin girdilerinin kaydedilmesini sağlar

Görevleri atayın ve izleyin: Listelerinizi oluşturduktan sonra, her bir maddeyle ilgili görevleri ve eylem öğelerini atayın. Örneğin, bir artı maliyet etkinliği ise, daha fazla finansal veri toplamak için bir takım üyesini görevlendirebilirsiniz

Bilgiye dayalı kararlar alın: Tüm bilgiler düzenlendi ve görevler atandıktan sonra, görsel düzeni kullanarak artıları ve eksileri etkili bir şekilde değerlendirin. Şablonun sağladığı netlik, iyi bilgilendirilmiş bir seçim yapmanıza yardımcı olur

Bu şablonla, veriye dayalı sonuçlara her zamankinden daha hızlı ulaşacaksınız.

Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi Fikirlerinizi Düzenlemek için 11 Proje Matris Şablonu

ClickUp Üniversite Artıları ve Eksileri Liste Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Üniversite Artıları ve Eksileri Liste Şablonu'nu kullanarak size en uygun üniversiteyi seçin

Doğru üniversiteye karar vermek, hayatın en zor seçimlerinden biridir ve en azından bazılarımız için öyledir. ClickUp Üniversite Artıları ve Eksileri Liste Şablonu, farklı üniversiteleri sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirip karşılaştırarak ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olur.

Nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Hedeflerinizi belirleyin: Üniversite eğitiminizle neyi başarmak istediğinizi belirleyin. Yazılım geliştirici olmak için bilgisayar bilimi alanında bir derece almak, dijital medya alanında kariyer yapmak için grafik tasarımda uzmanlaşmak veya finans analisti olarak çalışmak için finans alanında staj yapmak isteyebilirsiniz. Karar verme sürecinizin kariyer hedefleriniz ve kişisel hırslarınızla uyumlu olmasını sağlamak için bu belirli hedefleri ClickUp'a girin

Artıları ve eksileri beyin fırtınası yapın: Şablonu kullanarak beyin fırtınası yapın ve her üniversitenin avantajlarını ve dezavantajlarını kaydedin. Şablon, öğrenim ücretleri, kampüs olanakları, konum ve mevcut programları içerir

Listenizi oluşturun: Topladığınız bilgilerle artı ve eksiler listenizi doldurun. Topladığınız bilgilerle artı ve eksiler listenizi doldurun. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak her üniversite için net bir artı ve eksiler listesi oluşturun ve düzenleyin.

Seçeneklerinizi analiz edin: Listenizi gözden geçirerek her bir üniversite seçeneğinin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirin. ClickUp'ta dönüm noktalarını belirleyerek karar verme sürecindeki ilerlemenizi izleyin ve planınıza uygun ilerlediğinizden emin olun

Özelleştirin ve işbirliği yapın: Kolejleri ekleyerek veya kaldırarak şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın ve konum ve hedef kurslar gibi belirli veriler için özel alanları kullanın. Meslektaşlarınızı veya mentorlarınızı listenizi incelemeleri ve katkıda bulunmaları için davet ederek kapsamlı bir karar alma süreci sağlayın

Creately tarafından çevrimiçi dereceler için T grafiği şablonu

creately aracılığıyla

Diyelim ki, çevrimiçi bir derece ile geleneksel bir sınıf deneyiminin faydalarını karşılaştırıyorsunuz. Bir yandan, çevrimiçi derece için esnekliği ve pijamalarınızla çalışabilme olanağını not edebilirsiniz. Tersine, geleneksel bir sınıfın yüz yüze etkileşimlerini ve yapılandırılmış ortamını listeye ekleyebilirsiniz.

Creately'nin Çevrimiçi Dereceler için T Grafiği Şablonu burada kullanışlıdır. Her seçeneği görselleştirmenize ve karşılaştırmanıza yardımcı olur. Önce düşüncelerinizi not almak için beyaz tahta yazılımıyla başlamanızı öneririz. Ardından, şablonu kullanarak çevrimiçi derecenin esnekliği ile geleneksel sınıfın kişisel etkileşimleri gibi artıları ve eksileri özetleyin. Bu, hangi seçeneğin önceliklerinize daha uygun olduğunu görmenizi kolaylaştırır.

T grafik şablonunu ihtiyaçlarınıza göre kolayca değiştirebilir ve JPEG, PNG ve SVG gibi biçimlerde dışa aktararak Word belgelerine, PowerPoint sunumlarına veya Excel sayfalarına entegre edebilirsiniz.

Sınıfta öğretim için yüksek kaliteli çıktılar elde etmek istiyorsanız, belge şablonunu PDF olarak dışa aktarmak en iyi seçenektir.

Twinkl tarafından düzenlenebilir T-Grafik Şablonu

twinkl aracılığıyla

Twinkl'ın Düzenlenebilir T-Grafik Şablonu, öğretmenlerin gizli silahıdır. Üst sınıf İngilizce Dil Sanatları (ELA) için ideal olan bu şablon, öğretmenlerin konuları karşılaştırmasına, çalışma notlarını düzenlemesine ve yazma ödevlerini planlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca, tamamen özelleştirilebilir; herhangi bir ders planına uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Karşılaştırmak istediğiniz iki konuyu veya kavramı belirleyerek başlayın. Bu, farklı edebi araçlardan zıt bakış açılarına kadar her şey olabilir

T grafiğini kullanarak her konunun artılarını ve eksilerini veya anahtar özelliklerini listeleyin. Örneğin, 'mecazi dil ve gerçek dil' veya 'yenilenebilir enerji ve yenilenemez enerji' karşılaştırması yapabilirsiniz

T grafiğini özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Gerektiği gibi bölümler ekleyin veya kaldırın ve içeriği ders planınıza veya çalışma odağınıza göre ayarlayın

Kolay paylaşım ve yazdırma için özelleştirilmiş T grafiğinizi JPEG, PNG veya PDF gibi biçimlerde dışa aktarın

Visual Paradigm'in Karşılaştırma için T Grafiği Şablonu

visual Paradigm aracılığıyla

Visual Paradigm'in Karşılaştırma için T Grafiği Şablonu, fikirleri veya konuları karşılaştırmayı kolay ve görsel olarak çekici hale getirir. Sezgisel tasarımıyla, artıları ve eksileri, özellikleri veya diğer karşılaştırmalı öğeleri karşılaştırmak için kolayca iki sütun oluşturabilirsiniz. Sürükle ve bırak arayüzü sezgiseldir ve diyagram oluşturmayı oldukça basit hale getirirken, zengin işbirliği özellikleri herkesin kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak aynı sayfada kalmasını sağlar.

Web tabanlı bir T grafik oluşturucu olarak, platformlar arasıdır ve Windows, Mac OS ve Linux'ta çok iyi çalışır. Günümüzün uzaktan çalışma dünyası için tasarlanmış olup, güçlü gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla çevrimiçi toplantıları ve atölye çalışmalarını destekler.

Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Artıları ve Eksileri Liste Şablonu

vertex42 aracılığıyla

Vertex42'nin Artılar ve Eksiler Listesi Şablonu, klasik T grafiğini alır ve daha da yararlı hale getirmek için bir derecelendirme sistemi ekler. Bu şablon iki ana sütun içerir: Değer ve Liste. Değer sütununda, her öğeye 0 ile 10 arasında bir puan atarsınız, 10 en yüksek puandır. Şablon, bu puanları görsel veri çubuklarına dönüştürmek için koşullu biçimlendirme kullanır, böylece en önemli faktörleri kolayca görebilirsiniz.

Ancak anahtar nokta şudur: şablon sizin yerinize karar vermek için değildir. En önemli unsurları değerlendirmenize ve düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olan bir grafik düzenleyicidir.

Bazen, tüm veriler sunulmuş olsa bile, nihai seçiminizi sezgileriniz yönlendirebilir. Grafik düzenleyicileri veya görsel yardımcıları seviyorsanız, faktörlerinizi en yüksekten en düşüğe doğru sıralayabilir ve verilerinizi daha net bir bakış açısı için Tornado grafiğine dönüştürebilirsiniz.

T Grafikleriyle Karar Verme Sürecini Güçlendirin

T grafikleri, düşüncelerinizi ve kararlarınızı düzenlemek için eski ama hala oldukça etkili bir yöntemdir. İki seçeneği karşılaştıran iki sütundan oluşan basit düzeni, öne çıkan ve eksik olanları kolayca görmenizi sağlar.

Kişisel bir seçim yaparken veya proje yönetimi fikirleri üzerinde bir takımla çalışırken, T grafikleri hemen hemen her şeyin artılarını ve eksilerini hızlıca sıralamanıza yardımcı olur. Daha fazlasını yapacak bir araç arayanlar için ClickUp, hepsi bir arada verimlilik çözümüdür. Daha iyi kararlar almanıza, görevleri yönetmenize, işbirliği yapmanıza ve hedeflerinizi takip etmenize yardımcı olmak için mükemmeldir.

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