Terfi Mesajları Nasıl Yazılır?

İş arkadaşınız hak ettiği terfiyi aldı ve ona kendini daha da özel hissettirecek düşünceli bir not yazmak istiyorsunuz.

Sonuçta, terfi almak sadece şirket içinde yükselme demek değildir; aynı zamanda bir kişinin sıkı çalışmasının, inanılmaz becerilerinin ve kariyerindeki ilerlemesinin somut bir kanıtıdır. Samimi bir tebrik notu göndermek, pozitifliği yaymak ve iş yerini sizi destekleyen bir takım gibi hissettirmek için harika bir yoldur!

İnsan yönetimi açısından da bir avantajı var! Başarıları kutlayan bir ortam yaratmak, en yetenekli çalışanları elde tutmak ve moralini yüksek tutmak için anahtar rol oynar.

Bu makale, yakın zamanda terfi alan birine mükemmel bir tebrik mesajı yazmanıza yardımcı olacak ipuçları ve 30'dan fazla özgün şablon paylaşmaktadır.

Terfi Mesajları Yazmak İçin İpuçları

Düşünceli ve anlamlı bir tebrik mesajı yazmak için bazı yararlı ipuçları. Temel bilgilerle başlayalım.

Somut olun : "Katkılarınız değerlidir" gibi basmakalıp sözler yerine, geliştirdikleri karmaşık bir özellik veya başarılı bir kampanya ya da anlaşma gibi somut başarıları vurgulayın

Klişelerden kaçının: "Aferin" veya "en iyi dileklerimle" gibi aşırı kullanılan ifadelerden kaçının. Bunun yerine, özgün ve düşünceli bir dil kullanın

Sorular sorun : Bu garip gelebilir, ancak onların rollerine karşı gerçek faiz gösterdiğinizi göstermenin harika bir yoludur ve dahası, heyecanlarını veya endişelerini paylaşabilecekleri doğal konuşmalara yol açabilir

Heyecanınızı gösterin : Birkaç ünlem işareti (!!), GIF veya emoji eklemek, terfi ettikleri için ne kadar mutlu olduğunuzu göstermenin harika yollarıdır, tabii aşırıya kaçmadığınız sürece

İlişkinizi göz önünde bulundurun: Örneğin, mentiniz terfi aldığında destek sunabilir ve gurur duyduğunuzu ifade ederek onun yanında olduğunuzu gösterebilirsiniz

Mesajlaşma kanalınız, mesajınız kadar önemlidir:

E-posta mı gönderiyorsunuz, doğrudan mesaj mı yazıyorsunuz yoksa ClickUp gibi takım iletişim uygulamanızda herkese açık bir konuya yanıt mı veriyorsunuz?

Bir proje yönetimi aracı olmasının yanı sıra, ClickUp iyi tebrik mesajları göndermenize de yardımcı olabilir.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!📥 İşyeri İletişiminin Durumu Raporumuz, verileri ayrıntılı olarak inceler ve takımınızı aynı sayfada tutmanın yollarını gösterir.

İşte mükemmel tebrik mesajları göndermek için bazı durum veya kanala özel ipuçları:

1. Tebrik mesajı konularına yanıt verme

Birçok kuruluşta, özellikle küçük kuruluşlarda veya yeni kurulan şirketlerde, İK takımları sohbet platformunun genel kanalında terfileri duyurur. Çalışanlar, konuya tebrik mesajları bırakarak ortak bir kutlama ortamı yaratmaya teşvik edilir.

Bu mesajlara özgünlük katmanın bir yolu, GIF kullanmaktır (çoğu iş mesajlaşma uygulamasında entegre olarak bulunur). Örneğin, ClickUp Chat (ClickUp'ın yerleşik dahili mesajlaşma aracı) aracılığıyla mesaj gönderirken, /GIPHY [tebrikler] kullanarak bir GIF gönderebilirsiniz.

ClickUp Sohbet'teki ClickUp'ın GIPHY entegrasyonunu kullanarak uygun bir GIF ile bir iş arkadaşınızın terfisini kutlayın

2. Doğrudan mesaj gönderme

Doğrudan mesajlar (DM'ler), birini terfisi için tebrik etmenin daha kişisel ve samimi bir yoludur. Burada, bir iş arkadaşınıza (veya arkadaşınıza) ne kadar çok çalıştığını anladığınızı veya bir yöneticiye terfisi ve liderlik becerilerinin takımdaki herkes için ne kadar önemli olduğunu söyleyebilirsiniz.

Mesajınızın tonu, içeriği kadar önemlidir. Taslağınızı iyileştirmek ve mesajınızın istediğiniz tonu yansıtmasını sağlamak için yapay zeka destekli bir yazma aracı kullanmayı düşünün. Aşağıda, aynı mesajın farklı tonlarda yazılmış iki örneği bulunmaktadır:

Gayri resmi : Sen bir rock yıldızısın! Başaracağına eminim!!

Resmi: Terfiiniz için tebrikler. Hak ettiniz. Yeni rolünüzde de başarılı olacağınıza eminim.

ClickUp, yerleşik yazma ve düzenleme özellikleriyle birlikte gelir. Tek yapmanız gereken düşüncelerinizi not almak ve yapay zeka asistanı ClickUp Brain'in işi halletmesine izin vermek. Bu şekilde, mesajınızın özgünlüğünü korurken aynı zamanda tonunun da uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain ile beyin fırtınası yapın ve tebrik mesajınız için mükemmel kelimeleri bulun

3. E-posta gönderme

E-postalar genellikle anlık mesajlaşma araçlarından daha resmidir, bu da onları İK veya yönetimden gelen resmi duyurular için ideal hale getirir, özellikle de terfi, çalışanın rolünde önemli değişiklikler içeriyorsa.

E-postalar, çalışanın yeni unvanı, doğrudan rapor vereceği kişiler, sosyal hakları ve sorumlulukları gibi belirli ayrıntıları içerebilir. ClickUp E-posta'yı kullanarak ayrıntılı ve resmi bir tebrik mesajı gönderebilirsiniz.

4. Sosyal medyada birine mesaj gönderme

Terfi aldığınızda (veya yeni bir rol bulduğunuzda), bu haberi LinkedIn'de paylaşmanız kaçınılmazdır. Her gönderide yüzlerce olmasa da onlarca genel "tebrik" yorumu görmek yaygındır. LinkedIn'in hızlı yanıt seçenekleri ile bu çok kolaydır.

linkedIn aracılığıyla

Ancak bu hızlı yanıtlar en temel düzeyde olup, iyi bir başlangıç noktası olsa da, mesajınızı öne çıkarmak için iki ipucu daha verelim:

Sadece "Yeni rolünde iyi şanslar" demek yerine, neden bu rolde başarılı olacaklarını düşündüğünüzü onlara söyleyin

"Tebrikler! Bir ara görüşelim" yerine, birlikte çalıştığınız ilk günlerden bu yana ne kadar yol kat ettiklerini bahsederek nostalji yolculuğuna çıkın

Böylece, genel mesajların gürültüsünden sıyrılabilir ve arkadaşınıza veya iş arkadaşınıza gerçekten onlar için mutlu olduğunuzu gösterebilirsiniz.

Terfi Mesajları için Tebrik Örnekleri

Şimdi farklı ilişkiler için 30'dan fazla tebrik mesajı örneğine bakalım:

Patronunuz için terfi mesajları

Harika bir mentor olduğunuz için teşekkür ederim. Rehberliğiniz ve desteğiniz bana çok yardımcı oldu. Terfiniz için tebrikler! Tebrikler, patron! Liderliğiniz ve rehberliğiniz paha biçilemez. Böyle harika bir rol model olduğunuz için teşekkür ederiz. Terfiniz için tebrikler, [ad]! Bu işin en iyi yanı, sizin takımınızın bir parçası olmak. Sen en iyisin, [adı] ve bu uzun zamandır beklenen bir şeydi! Harika bir mentor ve lider olduğun için teşekkürler! Patronum, sizinle çalışmak ve sizden bir şeyler öğrenmek benim için bir onurdu. [Yeni rolünüz] olduğunuz için tebrikler. Hepimiz sizin adınıza çok mutluyuz. Başarılarınızın devamını dilerim.

Mentine veya doğrudan rapor verdiğiniz kişiye terfi mesajları için tebrikler

Tebrikler, [Adı]! Bu terfi gerçekten hak ettin ve senin sıkı çalışman ve adanmışlığından gurur duyuyorum. Harika işine devam et ve desteğe ihtiyacın olursa bana haber ver. Başarılarının devamı için en iyi dileklerimle. Büyümenizi izlemek büyük bir mutluluktu. Terfiniz için tebrikler, [Adınız]! Olduğunuz kişi ile gurur duyuyorum. Terfi için tebrikler, [Mentee'nin Adı]! Yeni rolünde başarılı olacağına eminim. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden bana ulaş. Bunu yapabileceğini biliyordum. Yeni pozisyonunda başarılar dilerim, [Ad]. İleriye ve yukarıya! 🚀 Terfiniz için tebrikler! Sıkı çalışmanız, muhteşem becerileriniz ve olumlu tavrınız takım için çok büyük bir değer. Yeni rolünüzde ne gibi başarılar elde edeceğinizi görmek için hepimiz sabırsızlanıyoruz.

İş arkadaşlarınız için terfi mesajları

Senin adına çok sevindim, [ad]! Artık bana emirler yağdırabilirsin. Şaka yapıyorum. Bunu hak ettin. Başarılarının devamını dilerim. Sen en iyisin, [adı]! Terfi için içten tebrikler. Yeni rolünde sana yardımcı olabileceğim bir şey olursa haber ver. Hey, iş arkadaşım, harikasın ve artık herkes bunu biliyor. Terfin için çok mutluyum. Gece gündüz çalışarak stajyerlikten takımın başına geçmenizi izlemek inanılmazdı. Yeni rolünüzde başarılar dilerim! [Belirli beceri veya nitelik] konusunda çok etkilendim. Terfiniz için tebrikler! Takımımız için çok değerli birisiniz.

İK takımlarından terfi mesajları için tebrikler

Merhaba takım. Harika bir haber paylaşmaktan çok heyecanlıyım! [Çalışanın Adı] [Yeni Pozisyon] olarak [Yeni Departman]'a katılıyor. Geçtiğimiz [Sayı] yıl boyunca, [Çalışanın Adı] [Önceki Departman] için paha biçilmez bir değerdi. [O/Onlar] [Belirli Başarılar] konusunda beklentileri sürekli olarak aştı. Lütfen benimle birlikte onları tebrik edin. [Çalışan Adı]'nın [Yeni Unvan] pozisyonuna terfi ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Onları tebrik etmek için bana katılın. Merhaba, [Çalışan Adı]. Terfinizden dolayı sizi tebrik etmek istedim. [Şirket Adı]'da sizinle çalışmaktan gurur duyuyoruz. Resmi duyuru [Tarih] tarihinde yapılacaktır. Bu arada, herhangi bir sorunuz olursa lütfen bana bildirin. 😄

Büyük kuruluşlardaki İK takımları, çalışanları terfiler hakkında bilgilendirmek ve takdir etmek için düzinelerce mesaj göndermek zorundadır. İyi haber şu ki, önceden yazılmış şablonları ve otomasyonları bir arada kullanarak yarı kişiselleştirilmiş mesajlarla bunu daha iyi (ve daha hızlı) yapabilirsiniz, özellikle de resmi duyurular için.

ClickUp Otomasyonları ile çalışanlara promosyon duyuru e-postalarını otomatikleştirin

Örneğin, ClickUp'ın Otomasyon özelliği şunları yapmanızı sağlar:

Dinamik değişkenleri kullanarak e-postadaki adı, unvanı ve diğer ayrıntıları özelleştirin

Önceden belirlenmiş koşullara göre otomatik olarak tetikleyici mesajlar ve e-postalar gönderin

Bir arkadaş veya aile üyesi için terfi mesajları

[Komik veya unutulmaz bir olayı bahsetme] hatırlıyor musun? Bu kadar yol katetmen inanılmaz. Yeni pozisyonun için tebrikler, yakında kutlayalım! 🥂 Terfiiniz için en içten tebrikler! Bu sadece başlangıç ve bu başarının her bir parçasını hak ediyorsunuz. Harikasın, en iyi arkadaşım/kız kardeşim/erkek kardeşim/[isim]. Hak ettiğin bir terfi. Her zaman başarılı olacağını biliyordum. [ad], [size haber veren kişi]'den haberleri duydum. Bu harika bir haber. Yakında görüşelim. Bir sonraki içkiler benden. 🍾 Sevgili [Ad], terfin için en içten tebriklerimi sunarım! Her zaman çok odaklanmış ve parlak bir çalışan oldun. Bir sonraki başarılarını görmek için sabırsızlanıyorum! Tebrikler, [Adı]! Sanırım sonunda seni kaybetmeyi göze alamayacaklarını anladılar. Şaka yapıyorum! Cidden, bu büyük bir başarı. Senin adına çok mutluyum.

Terfi mesajları için süper kısa tebrikler

[Ad], hak ettin. Yeni rolünde başarılı olmanı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bravo, dostum! Yeni terfin için çok sevindim. Aferin, arkadaşım! Bu sadece başlangıç. 🚀 Tebrikler, [ad]! Takımımızda olmaktan onur duyuyorum. Vay canına! Bu rol için daha iyi bir aday düşünemiyorum.

LinkedIn için terfi mesajlarınız için tebrikler

Tebrikler, arkadaşım/arkadaşım/[İsim]! Bu başarının her bir parçasını hak ediyorsun. 🥳 [Ad], bu harika bir haber. Takım senin gibi birine sahip olduğu için çok şanslı ve yeni rolünde de başarılı olacağına eminim. Tebrikler, [İsim]! [Birlikte çalıştığınız yeri belirtin]'de [belirli bir olayı bahsetme]'yi hatırlıyorum. Her türlü zorluğa hazır olmanıza her zaman hayranlık duymuşumdur. Terfiniz için tebrikler! [Yeni pozisyon] olarak yeni rolünüzde başarılı olacağınızı görmekten heyecan duyuyorum. [Ad]!! — Tebrikler. Dünya hakimiyetine bir adım daha yaklaştın. Cidden, bu harika bir haber.

Şirketten veya departmandan ayrılan kişiler için terfi mesajları

Takım için çok değerli bir üyesiydin. Seni özleyeceğiz, ancak yeni pozisyonunda başaracaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz. Tebrikler! Terfiniz ve yeni işiniz için tebrikler! Burada çok şey başardınız. Yeni rolünüzde başarılarınızın devamını dilerim. Terfiniz için tebrikler! Sizinle çalışmak bir zevkti. [Birlikte yaptığınız bir şey]'i özleyeceğim, ama yeni maceranızda size en iyisini diliyorum. Yeni rolünüz için tebrikler! Sizin adınıza çok sevindim, ama aynı zamanda gelecekte birlikte çalışabileceğimizi umuyorum.

Bir iş arkadaşının terfisini takdir etmek için nedenler

Birinin terfisini takdir etmek sadece sembolik bir jest değildir; iş yerinde daha iyi ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilecek düşünceli bir jesttir. İşte bunun faydaları:

İlişkileri güçlendirir: Başarılarına değer vermek ve gelişimlerini desteklemek, takım arkadaşlarınızla daha güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olur

Sadakati teşvik eder: Samimi ve zamanında iyi dileklerde bulunmak, Samimi ve zamanında iyi dileklerde bulunmak, çalışanların verimliliğini ve bağlılığını sürdürmelerini sağlar, şirketinizin vizyonuna bağlılıklarını ise söylemeye gerek bile yok

Olumlu iş kültürü oluşturur: Başarıları kutlamak, herkesi mükemmelliğe ulaşmak için çabalamaya teşvik eden Başarıları kutlamak, herkesi mükemmelliğe ulaşmak için çabalamaya teşvik eden olumlu ve destekleyici bir iş ortamı yaratabilir

Moralinizi yükseltir: Bir iş arkadaşınızı terfisi için tebrik etmek, moralini ve özgüvenini artırabilir ve yeni zorluklara göğüs germesi için ilham verebilir

Olumlu bir örnek oluşturur: Birinin terfisini takdir etmek, organizasyondaki diğer çalışanlara olumlu bir örnek oluşturabilir ve onlara sıkı çalışma ve adanmışlığın ödüllendirileceğini gösterir

İş arkadaşlarınızı ve arkadaşlarınızı önemli iş dönüm noktalarında tebrik etmek, moral verici bir atmosfer yaratabilir. Onlara, onların takımında olduğunuzu ve başarıları için onları desteklediğinizi gösterirsiniz.

🧠 Biliyor muydunuz? Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan bir araştırma, başarıları takdir edilen çalışanların daha düşük stres seviyeleri ve daha yüksek genel refah düzeyine sahip olduğunu ortaya koydu.

Terfilerin Şirket Kültürüne Etkisi

Promosyonlar, nasıl yaklaşıldığına bağlı olarak yararlı veya zararlı olabilir.

Örneğin, terfileri kutlayan bir şirket, çalışanlarının sıkı çalışmasını ve adanmışlığını takdir eder. Ancak, terfilere aşırı vurgu yapmak sağlıksız rekabete yol açabilir ve zehirli bir iş ortamı yaratabilir

Benzer şekilde, gizli önyargıları, yanlış anlamaları ve olası kızgınlıkları önlemek için terfi sürecinde şeffaf olmak da önemlidir

Şeffaf çerçevelerle promosyonlara doğru şekilde yaklaşın

Şeffaf sürecin iyi bir örneği, GitLab'ın El Kitabı 'dır. Bu kitap, kuruluşun hiyerarşisini ve iş çerçevesini, beklentileri ve her seviye için ücretleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Bir startup şirketiyseniz veya yatay takım yapılarını tercih ediyorsanız, daha küçük ama sık terfiler üzerine odaklanan Buffer'ın kariyer çerçevesi daha iyi bir seçenek olabilir.

buffer aracılığıyla

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak şirketiniz için benzer el kitapları veya wiki'ler oluşturabilir ve adil terfiler sağlayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile terfi süreciniz için ayrıntılı bir wiki (iç içe sayfalarla) oluşturun

Ekleyebileceğiniz bazı bölümler şunlardır:

Organizasyon yapısı: Departmanlar, takımlar ve raporlama ilişkileri dahil olmak üzere şirketinizin hiyerarşisi

Kariyer yolları: Yatay ve dikey terfilerin nasıl işlediği dahil olmak üzere çeşitli roller için farklı kariyer yolları

Terfi kriterleri : Terfi için adayları değerlendirirken çalışanların performansını değerlendirmek için kullanılan parametreler

Önyargı önleme tedbirleri: Bilinçsiz önyargıları önlemek için uygulanan politikalar — nesnel/kör incelemeler, DEI komitesi, mentorluk eğitimi

Şeffaf ve adil terfiler ile destekleyici bir takım ortamını önceliklendiren bir şirket kültürü oluşturmak, takımın moralini artırabilir, yetenekleri elde tutabilir ve markanızın itibarını iyileştirebilir.

Takımınızın Kazançlarını Kutlayın ve Takdir Kültürü Oluşturun

Yoğun iş yükü nedeniyle, iş arkadaşlarınızın (veya sevdiklerinizin) sıkı çalışmasını ve adanmışlığını takdir etmek için bir an ayırmayı kolayca unutabilirsiniz.

Ancak basit bir "tebrikler" mesajı, herkesin hissettiklerini büyük ölçüde değiştirebilir. İnsanlar kendilerini takdir edildiğini hissettiklerinde, daha iyi performans gösterirler!

Otomatik hatırlatıcılar ve özelleştirilebilir mesajlar gibi ClickUp'ın özellikleri, başarıları takdir etmeyi ve morali yüksek tutmayı kolaylaştırır. ClickUp'ı kullanarak, her başarının kutlanmasını ve değer verilmesini sağlarsınız.

İnsanları tebrik etmeyi nasıl seviyorsunuz? Yüz yüze mi, sanal olarak mı, yoksa kağıt kart göndermeyi mi tercih edersiniz? Ve aldığınız en samimi mesaj nedir? Tüm düşüncelerinizi ve hikayelerinizi ClickUp ile güçlü bir iletişime dönüştürün.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve son teslim tarihlerini yönetmekten dönüm noktalarını kutlamaya kadar iş hayatınızı düzenleyin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Yeni bir işe girmek için şirketten ayrılan bir iş arkadaşınızı tebrik etmeli misiniz?

Evet, yeni bir iş için şirketten ayrılan bir iş arkadaşınızı tebrik etmelisiniz. Bunu yapmak, olumlu bir ayrılık atmosferi yaratmaya yardımcı olur ve gelecekte profesyonel ilişkinizi ve ağınızı sürdürme şansı sağlar.

2. Terfi tebrikleri şahsen mi yapılmalı, yoksa başka yollarla mı yapılabilir?

Genellikle bir terfi için kişiyi yüz yüze tebrik etmek en iyisidir, özellikle de aynı ofiste çalışıyorsanız, ancak duruma ve o kişiyle olan ilişkinize bağlı olarak başka yöntemler de kabul edilebilir.

Sosyal medya, e-posta veya hatta düşünceli bir kart aracılığıyla tebriklerinizi iletebilirsiniz. Emin değilseniz, tüm seçenekleri değerlendirin; mümkünse tebriklerinizi yüz yüze iletin ve takdirinizi iletmek için sanal bir mesajla takip edin.

3. Birini profesyonelce tebrik etmek için ne yapmalı?

Birini profesyonel bir şekilde tebrik etmek için, samimi ve içten duygularınızı ifade ederek başlayın. Mesajınızı, o kişiyle olan ilişkinizi ve şirketinizin iletişim tarzını yansıtacak şekilde uyarlayın. Saygılı ve olumlu bir üslup kullanın ve tebriklerinizin zamanında ve uygun olduğundan emin olun.