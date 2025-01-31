2025'in En İyi 10 Denge Puan Kartı Yazılımı

Şirketinizin büyümesini ölçmek için tek yol finansal göstergeler mi?

Cevabınız evetse, yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir.

Pazar sürekli gelişiyor. Değişen trendleri takip ederken, organizasyonunuzun her bölümünün senkronizasyonunu sağlamak en iyi yöneticiler için bile zor olabilir.

Peki, ilerlemeyi izlemek ve stratejik hedeflerinize doğru ilerlediğinizden emin olmak için iyi bir yol nedir?

Dengeli Karne (BSC) çerçevesi, iş performansınızın eksiksiz bir görünümünü sunar. Yalnızca finansal metriklere odaklanan geleneksel yöntemlerin aksine, Dengeli Karne çerçevesi, şirketinizin performansını bütünsel olarak ölçmek için anahtar performans göstergelerine (KPI) odaklanır.

Şirket performansını ölçmek için bazı Dengeli Karne metodolojisi KPI'ları:

Finansal performans: Gelir, kâr ve maliyetleriniz hedeflerinize göre nasıl izleniyor? Müşteri memnuniyeti: Müşterilerinizin ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşılıyorsunuz? Müşterilerinize ne kadar değer sağlıyorsunuz? İç iş süreçleri: Operasyonlarınız ne kadar verimli çalışıyor? Çalışan gelişimi: Takım üyeleriniz hedeflerini ne kadar iyi geliştiriyor ve gerçekleştiriyor?

Dengeli Karne metodolojisini uygulamak için doğru yazılımı seçmek zor olabilir. Süreci basitleştirmek için, en iyi 10 dengeli karne yazılımı seçeneğini araştırdık ve bir liste hazırladık.

Dengeli Karne Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Dengeli puan kartı yazılımı seçerken, platformun organizasyonel ihtiyaçlarınız ve hedeflerinizle ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirin. Dikkate almanız gereken birkaç faktör şunlardır:

Strateji haritalama: Yazılım, hedefleri, girişimleri ve süreçleri uyumlu hale getirmek için sağlam strateji haritalama özellikleri içermelidir

Görselleştirme: İyi bir BSC yazılımı, hedeflere yönelik ilerlemeyi gösteren güçlü görselleştirme araçları sunmalıdır

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Gösterge panelleri, kritik verileri bir bakışta izlemek ve analiz etmek için çok önemlidir. En alakalı metrikleri ve KPI'ları net ve düzenli bir şekilde görüntülemenizi sağlayan özelleştirilebilir gösterge panelleri sunan bir yazılım arayın

İşbirliği ve açıklama özellikleri: Ekip üyelerinin içgörüleri paylaşmasına, hedefleri tartışmasına ve fikirleri daha verimli bir şekilde hayata geçirmesine olanak tanıyan açıklama, ek dosya ve işbirliği özelliklerini içeren bir yazılım seçin

Gelişmiş raporlama yetenekleri: Dengeli bir puan kartı aracı, nitel ve nicel içgörüler sağlamak için rakamlar ve grafikler içeren kapsamlı raporlar oluşturmalıdır

Dışa aktarma özellikleri: Seçtiğiniz yazılım, verilerin Excel, PowerPoint, PDF veya diğer yaygın olarak kullanılan biçimlerde kolayca dışa aktarılabilmesini sağlayarak raporların ve sunumların net, profesyonel ve dağıtımı kolay olmasını sağlamalıdır

Otomasyon ve entegrasyon: Veri girişi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştiren bir yazılım seçin. Ayrıca, verimliliği ve veri doğruluğunu artırmak için yazılımın şirketinizdeki mevcut sistemlerle ne kadar iyi entegre olduğunu da göz önünde bulundurun

İş performansını izlemek ve optimize etmek için en iyi 10 dengeli puan kartı yazılımı:

1. ClickUp (Stratejik planlama için en iyisi)

ClickUp kullanarak iş akışınızın farklı yönlerini görünüm

ClickUp, proje planlama, görev yönetimi ve takım iletişimini birleştiren hepsi bir arada stratejik planlama yazılımıdır. Proje ilerlemesini izlemenize, kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmenize ve stratejinizin yolunda gitmesini sağlamanıza yardımcı olacak kapsamlı özellikler sunar.

ClickUp Goals, hedef uyumu, performans izleme ve metrik görselleştirmeyi tek bir platformda birleştirerek OKR'leri (hedefler ve anahtar sonuçlar) ve Dengeli Karne yöntemini entegre eder.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak OKR'leri ayarlayın, görevlere bağlayın ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile genel takım ve iş performansını takip edebilirsiniz. Takım iş yükü, farklı görevlere harcanan zaman ve satış ilerlemesi hakkında güçlü içgörüler sunar.

ClickUp Gösterge Panelleri* ile proje performansını ve satış ilerlemesini takip edin

ClickUp ayrıca, stratejik vizyonunuzu eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için çok çeşitli dengeli puan kartı şablonları sunar.

ClickUp Dengeli Karne Şablonu, performansı artırmak ve başarıyı izlemek için oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Verileri analiz etmenize, net hedefler belirlemenize, girişimler tasarlamanıza ve ilerlemenizi tek bir yerden izlemenize olanak tanır. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Takım sorumluluğunu sağlamak için hedefler belirleyin

Kurumsal performansın kapsamlı bir görünümünü elde edin

Veriye dayalı içgörülerle karar alma süreçlerini iyileştirin

Bu Şablonu İndirin ClickUp Dengeli Karne Şablonu'nu kullanarak içgörülü grafikler, çizelgeler ve stratejik planlama raporları oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Performans yönetimi: ClickUp Görevleri ile görev ilerlemesini takip edin ve KPI'ları ölçün. Yorum tepkilerini, iç içe alt görevleri, birden fazla atanan kişiyi ve öncelik ayarlarını kullanarak sorunsuz bir işbirliği ortamı yaratın

Görselleştirme: ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak fikirler üretin, stratejiler oluşturun ve eylem öğeleri atayın. Daha iyi bir bağlam ve daha iyi kararlar almak için dosyaları, belgeleri ve diğer önemli kaynakları beyaz tahtalarınıza bağlayabilirsiniz

Görsel işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalandırın

Entegrasyonlar: ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak çeşitli veri kaynaklarından ve Dropbox, Harvest, Google Drive ve Zoom dahil 1.000'den fazla harici uygulamadan gelen verileri birleştirin ve verimli bir stratejik planlama süreci ve iş akışı elde edin

Otomasyon: ClickUp Otomasyonları ile otomatik görev atama, görev yönetimi ve proje güncellemelerini etkinleştirin

AI desteği: ClickUp Brain ile gerçek zamanlı görev özetleri oluşturun, bağlamsal içgörüler elde edin ve işle ilgili sorgulara anında yanıt alın

ClickUp Brain ile sorunsuz bir şekilde içgörüler oluşturun ve işlerinizi birbirine bağlayın

Sohbet: Takım üyelerini veya grupları etiketleyerek gerçek zamanlı iletişim kurun, eylem öğeleri atayın ve görevleri Takım üyelerini veya grupları etiketleyerek gerçek zamanlı iletişim kurun, eylem öğeleri atayın ve görevleri ClickUp Sohbet ile bağlayın

ClickUp Sohbet ile proje veya görevler hakkında takım üyelerinden gerçek zamanlı güncellemeler alın

ClickUp sınırlamaları

Yazılımın kapsamlı yapısı ve birçok özelliği, yeni kullanıcılar için öğrenme sürecini uzatabilir

İşlevleri masaüstü cihazlarda en etkili şekilde çalışır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Office Timeline (Zaman çizelgeleri ve sunumlar oluşturmak için en iyisi)

via Office Timeline

Office Timeline, stratejik hedefleri, performans ölçütlerini ve zaman içindeki ilerlemeyi net bir şekilde aktaran, görsel olarak ilgi çekici zaman çizelgeleri ve sunumlar oluşturmak için mükemmel bir platformdur.

Önceden tasarlanmış şablonlar ve akıllı düzen motoru, bilgilerinizi otomatik olarak düzenleyerek daha iyi veri içgörüleri elde etmenize yardımcı olur.

Özelleştirilebilir seçenekleriyle, proje verilerini kolayca zaman çizelgelerine dönüştürebilir ve karmaşık BSC verilerini paydaşlara erişilebilir bir biçimde sunabilirsiniz.

Office Timeline'ın en iyi özellikleri

Görev oluşturma, ilerleme izleme ve bağımlılıkların görüntülenmesi gibi özelliklerle verileri yönetin ve özelleştirin

Engelleri veya görev bağımlılıklarını belirlemek için proje özetleri alın

Verilerinizi Excel dosyaları, PowerPoint slaytları veya PNG görüntüleri olarak dışa aktarın

Takım kararları için paylaşımlı erişim ve çok taraflı düzenleme ile gerçek zamanlı işbirliği yapın

Office Timeline sınırlamaları

Proje yönetimi için kaynak izleme ve bütçeleme özellikleri eksik

Slaytları veya şablonları depolamak ve yönetmek için özel bir çevrimiçi hizmet sunmaz

Office Timeline fiyatlandırması

PowerPoint Eklentisi Windows Pro Sürümü: Aylık 13 dolardan az, yıllık faturalandırılır Pro+ Sürümü: Aylık 17 dolardan az, yıllık faturalandırılır Uzman Sürümü: Aylık 21 dolardan az, yıllık faturalandırılır

Pro Sürüm: Aylık 13 dolardan az, yıllık faturalandırılır

Pro+ Sürümü: Aylık 17 dolardan az, yıllık faturalandırılır

Uzman Sürümü: Aylık 21 dolardan az, yıllık faturalandırılır

Çevrimiçi Araç Tarayıcı: 149 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Pro Sürüm: Aylık 13 dolardan az, yıllık faturalandırılır

Pro+ Sürümü: Aylık 17 dolardan az, yıllık faturalandırılır

Uzman Sürümü: Aylık 21 dolardan az, yıllık faturalandırılır

Office Timeline derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

3. ClearPoint Strategy (İş raporlama ve yürütme için en iyisi)

via ClearPoint Strategy

ClearPoint, hedeflerinizi, girişimlerinizi ve eylem öğelerinizi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olan sezgisel bir yazılımdır. Norton ve Kaplan Dengeli Karne metodolojisini destekler ve BSC çerçevesinin farklı varyasyonlarını uygulamak için uyarlanabilir.

ClearPoint, çeşitli kaynaklardan gelen verileri birleştirerek stratejik planlama ve uygulamayı sorunsuz ve basit hale getirir. Bireysel takımlar veya projeler için kolayca özelleştirilmiş puan kartları oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, ilgili bilgileri vurgulamak için öğeleri özelleştirerek etkili bir özet rapor ve strateji haritası oluşturmanıza da yardımcı olur.

ClearPoint Strategy'nin en iyi özellikleri

Yerleşik motoru kullanarak ayrıntılı analizlerle iş raporlamasını otomatikleştirin

OKR'lerle ilerlemeyi izleyin, AI'yı kullanarak hem bireysel hem de departman düzeyinde hedefleri belirleyin ve izleyin

Kolaylık ve verimlilik için içeriği doğrudan sayfada düzenleyin

İşbirliğine dayalı çalışma alanlarında ortak bir vizyon oluşturarak ekip çalışmasını ve performansı artırın

ClearPoint Strategy sınırlamaları

Özet raporlarda sıralama, saklama ve kompakt dışa aktarma seçenekleri yoktur

Atanan görevleri yönetmek için gelişmiş araçlara sahip değildir

ClearPoint Strategy fiyatlandırması

Temel Plan: 250 $/ay

Profesyonel Plan: 800 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClearPoint Strategy derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (40+ yorum)

4. Sisense (Hedefleri görselleştirmek için en iyisi)

via Sisense

Sisense, çevrimdışı veritabanları, elektronik tablolar veya bulut hizmetleri gibi çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri tek bir merkezi platformda birleştirerek veri işlemeyi basitleştirir.

Kullanımı kolay ETL (Çıkarma, Dönüştürme, Yükleme) araçlarıyla veri hazırlamayı kolaylaştırır ve verileri verimli bir şekilde düzenlemenizi ve analiz etmenizi sağlar. Sisense ile ayrıntılı raporlar ve etkileşimli gösterge panelleri de oluşturabilirsiniz.

Ln-Chip teknolojisi, özel veri depolarına veya büyük bir BT takımına ihtiyaç duymadan gelişmiş analitik işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar. Gelişmiş veri analizi için, gösterge panellerinden tek tıklamayla formüller uygulayarak korelasyon ve kovaryans gibi istatistiksel fonksiyonları gerçekleştirebilirsiniz.

Sisense'in en iyi özellikleri

Tahminsel içgörüler için AI ve ML'den yararlanın

Birden fazla veri kaynağını sorunsuz bir şekilde bağlamak için öğeleri sürükleyip bırakın

Etkileşimli gösterge panellerini kolaylıkla oluşturun ve paylaşın

Anında içgörüler için verileri gerçek zamanlı olarak sorgulayın

Sisense sınırlamaları

Platform, kaynak açısından yoğun olup, önemli sunucu gücü ve kurulum süresi gerektirir

Gösterge panelleri web erişimiyle sınırlıdır, bu da çevrimdışı paylaşımı ve planlı raporlamayı zorlaştırır

Sisense fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sisense puanları ve yorumları

G2: 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

5. Spider Strategies (Stratejik yönetici gösterge panelleri için en iyisi)

via Spider Strategies

Spider Strategies, strateji ve KPI yönetimi için çok yönlü bir bulut tabanlı platform sunar. Balanced Scorecard, Ansoff Matrisi ve Stratejik Ufuklar gibi bir dizi stratejik modeli destekler.

Spider Strategies, gelişmiş otomasyon ile genel strateji uygulamasını geliştirir. Perspektifleri, hedefleri ve önlemleri girip ardından aylık olarak metrikleri izleyerek Dengeli Karne metodolojisini zahmetsizce uygulayabilirsiniz.

Ayrıca, görsel olarak çekici ve özelleştirilebilir strateji haritaları oluşturarak performansınızın net bir özetini sunar.

Spider Strategies'in en iyi özellikleri

Metrikleri, gösterge panellerini ve raporları tek bir yerde birleştirerek site brifing kitapçıkları oluşturun ve üç aylık iş incelemeleri için PowerPoint entegrasyonunu basitleştirin

Connect özelliğini kullanarak harici kaynaklardan KPI'larınıza veri aktarın, veri yönetimi ve raporlamayı kolaylaştırın

Planları görselleştirin ve Spider Impact ile hedeflerle ilişkilendirin

Spider Strategies sınırlamaları

Raporlar ve kullanıcı deneyimi için sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

Aracın diğer veri sistemleriyle daha iyi entegrasyona ihtiyacı var

Spider Strategies fiyatlandırma

Spider Hosted Abonelikler: 1+ Kullanıcı: 125 $/ay, yıllık faturalandırılır Takım (10+ Kullanıcı): 1.000 $/ay, aylık veya yıllık faturalandırılır Departman (25+ Kullanıcı): 2.250 $/ay, aylık veya yıllık faturalandırılır Kurumsal (100+ kullanıcı): 5.000 $/ay, aylık veya yıllık faturalandırılır

1+ Kullanıcı: Aylık 125 $, yıllık faturalandırılır

Takım (10+ Kullanıcı): 1.000 $/ay, aylık veya yıllık olarak faturalandırılır

Departman (25+ Kullanıcı): 2.250 $/ay, aylık veya yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise (100+ kullanıcı): 5.000 $/ay, aylık veya yıllık olarak faturalandırılır

Spider Yerinde Abonelikler: Özel fiyatlandırma

1+ Kullanıcı: Aylık 125 $, yıllık faturalandırılır

Takım (10+ Kullanıcı): 1.000 $/ay, aylık veya yıllık olarak faturalandırılır

Departman (25+ Kullanıcı): 2.250 $/ay, aylık veya yıllık olarak faturalandırılır

Kurumsal (100+ kullanıcı): 5.000 $/ay, aylık veya yıllık olarak faturalandırılır

Spider Strategies puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2 yorum)

Capterra: 4,6/5 (25 yorum)

6. Corporater (Entegre iş performansı yönetimi için en iyisi)

via Corporater

Corporater, stratejik hedefleri ayarlamak, KPI'ları izlemek, girişimleri uygulamak, veri araçlarını görselleştirmek ve entegre etmek ve iş akışını yönetmek için eksiksiz bir araç seti sunar.

İş ihtiyaçlarınız geliştikçe strateji yönetimi süreçlerinizi dijitalleştirmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olur. Çözümünüzü aynı sistem içinde yönetişim, risk yönetimi ve uyumluluk (GRC) alanlarını da kapsayacak şekilde genişletebilirsiniz.

Corporater ayrıca strateji, KPI'lar ve genel performansı izlemek için kişiselleştirilmiş yönetim çözümleri ve özel gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır.

Corporater'ın en iyi özellikleri

Organizasyon genelinde stratejileri uyumlu hale getirirken perspektifleri ve hedefleri belirleyin ve yönetin

Veri kaynaklarını sorunsuz bir şekilde bağlayın ve ek bağlam ve netlik için notlar ekleyin

Hedefleri yönetin ve ilerlemeyi izleyerek performansı takip edin ve anahtar sonuçlara ilişkin raporlar oluşturun

İçerik görünürlüğünü yönetmek ve belirli rollere dayalı gösterge panelleri oluşturmak için kullanıcı erişimini özelleştirin

Corporater sınırlamaları

Yazılımda önceden oluşturulmuş şablonlar bulunmadığından, özel raporlar oluşturmak için ileri düzeyde uzmanlık gerekir

Karmaşık bir kullanıcı arayüzüne sahiptir

Corporater fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Corporater puanları ve yorumları

Yeterli sayıda yorum bulunmamaktadır

7. Lucidchart (Veri görselleştirme için en iyisi)

via Lucidchart

Lucidchart, gelişmiş veri görselleştirme yoluyla kurumsal müşterilere verimli proje yönetimi konusunda yardımcı olur. Stratejik planlama için çok önemli olan süreçlerin diyagramlarını oluşturmada mükemmeldir. Performans yönetimi çerçevelerini uygulamak için iş süreçlerinin ayrıntılı görsel diyagramlarını oluşturabilirsiniz.

Organizasyonel hedeflerin başarılı bir şekilde uygulanması ve uyumlaştırılması için stratejik haritaları paydaşlarla paylaşmanıza olanak tanır.

Lucidchart, kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve verimli storyboard oluşturma, beyin fırtınası yapma, şemalar, organizasyon şemaları ve Gantt zaman çizelgeleri oluşturma imkanı sunan yenilikçi araçlar sunar.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı klavye kısayollarını kullanarak görevleri kolaylaştırın ve tekrarlayan eylemler için harcadığınız zamanı azaltın

Veri bağlantısı yoluyla mevcut diyagramlara önemli metrikler ekleyin

Diyagramınızdaki metin kutularını veya blokları birbirine bağlayarak etkileşimli öğeler ekleyin ve düzeninizi düzenli tutun

Akıllı tasarım özellikleriyle diyagramlarınızı otomatik olarak düzenleyin ve sunuma hazır kalitede sunun

Lucidchart sınırlamaları

Özel yazı tipleri, özel renk paletleri ve özel kitaplıklar için nesne gruplama gibi gelişmiş tasarım özellikleri yoktur

Şekiller taşındığında konektörler otomatik olarak yeniden yönlendirilmez, bu da diyagram ayarlamalarını zorlaştırır

Lucidchart fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

8. Miro (Süreç haritalama ve işbirliği için en iyisi)

via Miro

Miro, dağıtılmış takımları bir araya getirerek ortak tasarım ve geliştirme çalışmalarına olanak tanıyan görsel bir çalışma alanıdır. Miro Panosu üzerinde, siz ve takımınız strateji geliştirme, ürün tasarımı ve karmaşık iş akışlarını kolaylıkla halledebilirsiniz. İşbirliği yapanlar fikirlerini paylaşırken, geri bildirimde bulunurken ve paylaşılan araçlar ve bilgilerle birlikte yaratırken, pano üzerinde hareket eden isimlendirilmiş imleçleri görebilirsiniz.

Miro'yu farklı kılan, inovasyon için tasarlanmış kapsamlı yetenekleridir. Tüm proje görevlerinizi ve kaynaklarınızı tek bir yerde organize ederek KPI'ları izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, verimli strateji planlaması için fikirleri ve verileri tek bir yerde birleştirebilirsiniz.

Miro'nun en iyi özellikleri

SCRUM toplantıları, tel kafesler, beyin fırtınası oturumları, atölye çalışmaları ve fikir yönetimi için Miro'yu kullanın. Gerçek zamanlı, serbest el hissi, sorunsuz ve sezgisel bir işbirliği sağlar

Daha iyi ilerleme izleme için birden fazla kullanıcının projeleri aynı anda görüntülemesine ve katkıda bulunmasına olanak tanıyın

Müşteri yolculuğunu haritalandırarak zorlukları belirleyin ve müşteri deneyimini geliştirin

Miro sınırlamaları

Bazı araçların düzenleme seçenekleri sınırlıdır

Microsoft veya Google araçlarıyla entegre olmuyor, bu da bağlantıyı sınırlıyor

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 10 $/kullanıcı/ay

İş: 20 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

9. Monday (Gerçek zamanlı içgörüler için en iyisi)

via Monday

Monday, performans ölçütlerini, projeleri ve günlük görevleri kolaylıkla yönetmenize yardımcı olan popüler bir iş yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformudur. Özelleştirilebilir gösterge paneli ve raporlama özellikleri, proje KPI'larını ve takım iş yüklerini izler.

Monday'in en iyi yanı, gösterge panellerinin gerçek zamanlı içgörüler sunarak iş ve çalışan performansını izlemenizi ve bilinçli kararlar almanızı sağlamasıdır. Ayrıca, AI entegrasyonu, etkili strateji uygulaması için iş akışını otomatikleştirir.

Monday'in en iyi özellikleri

Basit görevleri kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için kural tabanlı otomasyon uygulayın

Proje yönetimini kolaylaştırmak ve metrikleri izlemek için proje şablonlarına erişin

Proje finansmanınızı yolunda tutmak için görevlere bütçe bilgileri ekleyin

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle şirket performansına genel bakış elde edin

Monday sınırlamaları

Görev filtreleme araçları kısıtlayıcı olabilir ve özelleştirmeyi sınırlayabilir

Gösterge paneli özelliği daha az sezgiseldir ve daha fazla rehberlik gerektirir

Monday fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 9 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Standart: 12 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Pro: 19 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

10. Mural (İlerlemeyi görselleştirmek için en iyisi)

via Mural

Mural, takımların daha iyi strateji planlaması için dijital beyaz tahtaya fikirlerini çizip düzenlemelerine yardımcı olan görsel bir işbirliği çözümüdür. Tüm proje öğelerini tek bir yerde birleştirerek engelleri belirleyebilir ve işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Mural'ın kullanıcı yolculuğu şablonu, Dengeli Karne metodolojisini uygulamanıza yardımcı olur. Tüm müşteri yolculuğunu haritalandırarak sürtüşme noktalarını anlayabilir ve müşteri deneyimini geliştirebilirsiniz.

Mural ayrıca, takım verimliliğini artırmak için projelerinizi, hedeflerinizi ve faaliyetlerinizi özetlemenize ve üzerinde düşünmenize olanak tanır.

Mural'ın en iyi özellikleri

Kavramları ve fikirleri görsel olarak temsil etmek için dijital yapışkan notlar oluşturun, diyagramlar çizin ve resimler ekleyerek takımınızla beyin fırtınası yapın

Verileri pasta grafikler, grafikler ve diyagramlar formunda görselleştirerek, takım üyelerine ve paydaşlara veriye dayalı içgörüler sunun

Takım performansını değerlendirerek iyileştirme fırsatlarını belirleyin

Sorunsuz proje yürütme için net roller tanımlayın

Mural sınırlamaları

Tablo veya ızgara oluşturmak mümkün değildir, bu da bilgileri etkili bir şekilde düzenlemeyi zaman alıcı hale getirir

Mobil deneyim web sürümüyle aynı değildir, bu da hareket halindeyken işlevselliği sınırlar

Mural fiyatlandırma

Ücretsiz

Takım+: Üye başına aylık 9,99 $

İş: 17,99 $/ay üye başına, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mural puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

ClickUp ile Doğru Dengeli Karne Kartları Oluşturun

Ve bu kadar!

Projenizi ve stratejik planlama ihtiyaçlarınızı desteklemek için en iyi dengeli puan kartı yazılımlarını paylaştık. Her seçeneği dikkatlice değerlendirerek hedeflerinize en uygun aracı bulabilirsiniz.

Kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp hepsi bir arada sunduğu hizmetlerle öne çıkıyor. Proje yönetiminizi geliştirmek için tasarlanmış çok yönlü bir platformdur ve görev yönetiminden stratejik planlamaya, gelişmiş veri görselleştirme ve gerçek zamanlı işbirliğine kadar her şeyi sunar.

ClickUp ile Dengeli Karne metodolojisini sorunsuz bir şekilde uygulayabilir, iş akışlarını optimize edebilir ve takım performansını artırabilirsiniz.

Stratejik planlamanızda devrim yapmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve iş akışınızı nasıl dönüştürebileceğini keşfedin!