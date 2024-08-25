Ürün Planlaması için GIST Çerçevesini Uygulama

Başarılı bir ürün oluşturmak zordur. Orijinal fikir, ürün-pazar uyumu, tasarım, geliştirme ve yinelemeler arasında yüzlerce hareketli parça vardır. Kurumsal uygulamalar gibi daha büyük ürünler veya sosyal medya uygulamaları gibi yüksek ölçekli ürünler, milyonlarca yönüyle birlikte çalışır.

Tüm bunları yönetmek, sağlam ancak uyarlanabilir bir stratejik yaklaşım gerektirir. Son zamanlarda popülerlik kazanan yaklaşımlardan biri GIST çerçevesidir.

Bu konsepti derinlemesine inceleyelim.

GIST Planlama nedir?

GIST çerçevesi (Kaynak: itamargilad.com )

GIST, Hedefler, Fikirler, Adım-Projeler ve Görevler anlamına gelir.

GIST çerçevesi, görevlerin hedeflere odaklanmasını sağlamak, gereksiz yönetim masraflarını ortadan kaldırmak ve mühendislik takımına daha fazla çeviklik katmak amacıyla tasarlanmış çevik bir ürün planlama yaklaşımıdır.

Google'da Itamar Gilad tarafından oluşturulan GIST, ürün geliştirme sürecinde yol haritalarının yerine kullanılabilecek bir alternatif sunar. GIST, organizasyonel hedefleri günlük görevlerle doğrusal bir şekilde birbirine bağlar. Gelir artışı gibi büyük hedeflerden "bu hatayı gider" gibi günlük görevlere kadar bir görüş hattı oluşturur

GIST, her aşama için farklı planlama ufukları sunar. Örneğin, çeyrek için hedefler belirleyebilir ve bir hafta/sprint için görevler planlayabilirsiniz. Ayrıca, ilerlemeyi izlemek için farklı türde araçlar kullanır.

Bunun genellikle nasıl gerçekleştiğine bir göz atalım.

GIST Planlamasının Bileşenleri

Bahsettiğimiz gibi, ürün planlaması için GIST çerçevesi dört anahtar bileşenden oluşur: Hedefler, Fikirler, Adım-Projeler ve Görevler. Her biri önemli bir rol oynar. İşte nasıl.

Hedefler

GIST çerçevesi, takımlarınıza hedeflerini verirseniz, bu hedeflere ulaşmak için en iyi yolu bulacakları inancına dayanır. Sonuç olarak, GIST'teki hedefler şunlardır:

Şirket stratejisiyle uyumlu

Ölçülebilir istenen sonuçlar olarak ifade edilir

Bir projenin amacı ve gerekçesi ile ilgili soruların yanıtları

Daha uzun vadeli, genellikle bir yıl için ayarlayın

Fikirler

Fikirler, bir takımın hedeflerine ulaşmak için izleyebileceği potansiyel yolları ifade eder. Genellikle bunlar varsayımsaldır, yani bu adımda takımlar, en iyi yolu seçmek için yargılamadan tüm olasılıkları keşfeder.

Bu aşamada birçok potansiyel olarak iyi fikirlerin ortaya çıkması beklenir. Yeni fikirlerden oluşan bir havuz oluşturulduktan sonra, takımlar bunları kanıtlara dayalı olarak önceliklendirir ve uygulama için test eder ve optimize eder.

Adım adım projeler

Önceki adımda öncelik verilen fikirler artık dikkatli bir şekilde uygulanır. Her adım projesi, bir fikri test etmek amacıyla oluşturulmuş ve en fazla 10 hafta süren projelerden oluşur. Adım projeleri şunlardır:

Fikirleri test etmek için kullanılır

Kasıtlı olarak küçük

Kısa sürelerle sınırlıdır

Kaynaklara yapılan yatırımların azalması nedeniyle

Hızlı öğrenme için tasarlanmıştır

Görevler

Bu aşamada, her proje görevlere ayrılır ve zaman içinde kendini kanıtlamış proje yönetimi teknikleriyle yönetilir.

Ürün Yol Haritalarından GIST Planlamasına Geçiş

Planlama sürecinizde klasik ürün yol haritaları kullanıyorsanız, GIST modeli biraz alışılmadık gelebilir. Kuşkusuz, bu benzersiz bir çerçeve, ancak çok başarılı olduğu da bir gerçek.

Yol haritaları, takımların ürün planlamasını yürütmek için son derece popüler bir yöntemdir. Yıllardır kullanılmaktadır, ürün yöneticileri bu yönteme alışmıştır ve işe yarar. Öyleyse neden bir alternatif düşünmeniz gerekiyor? Bir bakalım.

Çeviklik

Gilad'ın dediği gibi, "Çevik geliştirme, proje şelalesini ele aldı, ancak planlama şelalesini değiştirmedi. " Teknoloji yol haritası şablonları ve ürün özetleri oluşturmak, yılda bir kez yapılan ve kısa sürede geçerliliğini yitiren stratejik bir faaliyet olarak görülüyordu.

GIST Planlama, aylar süren birkaç büyük proje yerine proje yönetiminin yol haritasındaki küçük birimlere odaklanarak süreç boyunca daha fazla çeviklik sağlar.

Zamanında

Pazar, müşteri beklentileri veya hatta organizasyonel önceliklerde bir değişiklik olduğunda ürün yol haritaları senkronizasyondan çıkabilir. GIST, fikirleri, adım adım projeleri ve görevleri düzenli aralıklarla yeniden ayarlayarak takımın uyumunu sağlar.

Başarı şansı

Bir yol haritası, başka türlü test edilemeyen fikirleri ve planları içerir. Örneğin, pazar tarafından doğrulanmamış bir özellik içerebilir. GIST, küçük (genellikle 10 haftalık) adım projeler oluşturarak bu sorunu ortadan kaldırır ve takımların hızlı bir şekilde başarısız olmalarını sağlar.

Başarı şansı

Ürün yol haritaları genellikle, takımların izlemesi gereken yolu belirleyen üst yönetim veya ürün liderleri tarafından oluşturulur. Diğer bir deyişle, fikirler genellikle üst kademeden gelir. GIST, takımdaki herkesin yargılanmadan fikirlerini paylaşabileceği bir alan yaratarak yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik eder. Takımınızın kolektif yetenek ve yaratıcılığından yararlanmak istiyorsanız, bu çok önemli bir konudur.

İşbirliği

Ürün yol haritaları genellikle üst yönetim tarafından oluşturulur ve takımların izlemesi gereken yolu belirler. Fikirler genellikle üst kademeden gelir. GIST, takımdaki herkesin yargılanmadan fikirlerini paylaşabileceği bir alan yaratarak yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eder.

Nesnellik

Geleneksel ürün geliştirmede, fikirler öznel görüşlere göre kabul edilir veya reddedilir. GIST, fikirlerin önceliklendirilmesi ve test edilmesi için objektif bir çerçeve sunarak kararları demokratikleştirir ve başarı şansınızı en üst düzeye çıkarır.

İkna olduysanız, kuruluşunuzda GIST'i uygulamak için en iyi uygulamalara geçelim.

Ürün Yönetiminde GIST Çerçevesini Uygulama

Her yeni yaklaşım, takımınızın direnç gösterebileceği bir değişikliktir. Geçiş yapmak için etkili bir değişiklik yönetimi de gereklidir. Bu süreci daha sorunsuz hale getirmek için neler yapabileceğinizi görelim.

1. Araç setinizi seçin

Yol haritalarınızı atıp GIST'i uygulamaya koymadan önce, araç setinizi düşünün. Örneğin, fikir bankanız için elektronik tablolar, görevler için bir proje yönetimi aracı ve metrikleri izlemek için tamamen farklı bir sistem kullanabilirsiniz.

Bu oldukça yaygın olmakla birlikte, verimsizdir ve araç yorgunluğuna neden olur. Hedefleri belirlemenize, fikirleri izlemenize, bunları projelere ayırmanıza, görevler oluşturmanıza ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemenize olanak tanıyan bir araç seçin.

Ürün Takımları için ClickUp tüm bunları ve daha fazlasını sunar.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak sayısal, parasal, doğru/yanlış veya görev hedefleri gibi hedefler veya ürün OKR'leri belirleyin. Bu hedefleri sprintler olarak ele alıp sprint hedefleri belirleyerek her adım projesine doğrudan bağlayabilirsiniz.

ClickUp Hedefleri ile hedefler ve ilerleme bir araya geliyor

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak fikir bankası oluşturun. Proje plan şablonlarını kullanarak adım adım projeleri yapılandırın ve yönetin.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak fikir birikiminizin liste görünümünü oluşturun. En öncelikli görevleri planlamak, atanan kişileri eklemek, kabul kriterleri için kontrol listeleri oluşturmak, zamanı izlemek, ilerlemeyi ölçmek ve daha fazlasını yapmak için görev yönetimi yazılımınız olarak kullanın, hepsi ClickUp içinde.

Güçlü ve çok yönlü ClickUp Görevleri

2. Takımı eğitin

Takım üyelerinizin eski alışkanlıklarına geri dönmemelerini sağlamak istiyorsanız, onları GIST hakkında bilgilendirmeli ve onların desteğini kazanmalısınız. Takımı ClickUp Beyaz Tahta gibi sanal bir çalışma alanında bir araya getirin ve ürün yönetimi stratejinizi onlara anlatın. Bunu GIST ile bağlantılandırarak onlara net bir resim çizin.

ClickUp Beyaz Tahta ile fikirleri öğrenin ve paylaşın

Zaten bir ürün geliştirme yol haritanız varsa, takımı bir geçiş sürecinden de geçirebilirsiniz. Uzun vadeli hedeflerinizi ve önceliklerinizi özetlemek için bu ClickUp Ürün Geliştirme Yol Haritası Şablonunu deneyin. Bunları kullanarak takıma GIST'in ihtiyaçlarına nasıl daha iyi uyacağını gösterin.

Her takım üyesinden yorum ve geri bildirim isteyin. İtirazları nazikçe ele alın ve uygun olduğunda gelecekteki iletişimlerinize dahil edin. Takımınızla işbirliği içinde fikirleri önceliklendirme, adım adım proje planlama vb. için sistemler oluşturun. İlerledikçe, GIST'i zorunlu ürün yönetimi becerilerinden biri olarak dahil edin.

3. Uygulamalarınızı değiştirin

GIST yaklaşımını ürün planlamasına yavaş yavaş entegre etmeye başlayın. Yıllık hedef ayarlamalarınızda, üç aylık incelemelerinizde ve sprint planlamasına kadar her aşamada kullanın. Yazılımın birincil görünümü olarak ürün yol haritasını kullanmayı en aza indirin ve ürün stratejinizi yol gösterici olarak kullanın.

Henüz belgelendirmediyseniz, ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu ile kolayca başlayın. Ayrıca, kullanabileceğiniz çeşitli ürün stratejisi şablonlarını örnek olarak inceleyebilirsiniz.

Birini seçin ve temeli atın. Bundan sonra, hedefleri, fikirleri, adım adım projeleri ve görevleri her zaman bu sırayla gözden geçirin.

4. Ölçün ve uyarlayın

Her adım projesinin sonunda, sonuçları ölçme, geriye dönük değerlendirme yapma ve sürekli iyileştirme sağlama gibi çevik hareketleri gerçekleştirin. ClickUp Gösterge Paneli'ni kullanarak seçtiğiniz hedeflere doğru ilerlemeyi izleyin.

İlerlemeyi ölçmek için ClickUp Gösterge Paneli

GIST'in temel hedefinin birçok fikri hızlı bir şekilde test etmek olduğunu unutmayın. Sonuç olarak, kendinize karşı dürüst olun ve deneyinizin başarılı olup olmadığını değerlendirin.

ClickUp ile Ürün Geliştirmenizi Mükemmelleştirin

Başarılı ürünler, sağlam planlama ve tutarlı uygulama gerektirir. Uygulama kısmı sayısız yineleme ve iyileştirmeden geçerken, planlama geleneksel kalmıştır. Özellikle ürün yol haritası kılavuz olarak kullanıldığında, planlar hedeften uzaklaşır ve görevler genellikle senkronizasyondan çıkar.

GIST çerçevesi bunu değiştirir. En iyi ürün planlama ve proje yönetimi tekniklerini kullanarak başarı şansı çok daha yüksek bir süreç oluşturur. Her aşamada daha iyi görünürlük ve uyarlanabilirlik için araçlardan yararlanır. Kurumsal ve büyük takımlara yalın bir başlangıç enerjisi verir.

ClickUp'ın sunduğu temel avantaj, stratejik planlama yazılımından daha fazlası olmasıdır. ClickUp, GIST çerçevesini benimsemek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde birleştirir.

Hedefleri belirleyin ve izleyin. Fikirleri toplayın ve inceleyin. Alt projeleri tasarlayın ve planlayın. Görevleri atayın ve yürütün. İlerlemeyi izleyin. İyileştirmeler yapın. Tekrar edin.

Kuruluşunuzda ürün planlamasını iyileştirin. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.