Confluence'da projelerinizi yolunda tutmakta zorlanıyor musunuz? Gantt grafiği, iş akışınızda eksik olan parça olabilir. Bu görsel araç, proje yöneticisi, serbest çalışan veya öğrenci olsanız da zaman sınırlaması olan görevleri yönetmek için mükemmeldir.
Gantt grafikleri, görevleri, son tarihleri ve bağımlılıkları düzenleyerek organize olmanıza, ilerlemeyi ölçmenize ve program çakışmalarını belirlemenize yardımcı olur. Projelerinizin planlandığı gibi ilerlediğinden emin olmak için belirlediğiniz zaman çizelgesine göre kendinizin (ve takımınızın) faaliyetlerini izleyebilirsiniz.
Bu makalede, Confluence Gantt grafiği oluşturmayı göstereceğiz. Hadi başlayalım!
Ayrıca okuyun: 2024'ün En İyi 10 Ücretsiz Gantt Grafiği Oluşturma Yazılımı
Confluence'da Gantt grafiği oluşturma
Confluence, yerel bir Gantt Grafiği özelliği içermez. Ancak, Atlassian Marketplace'ten ilgili bir Gantt Grafiği makrosu (harici eklenti) seçip ş Akışınıza ekleyebilirsiniz.
İki kullanışlı makro bulduk: Confluence için Gantt Chart Planner ve Confluence için Table Filter, Charts & Spreadsheets.
Confluence için Gantt Grafik Planlayıcı
Bu makroyu Confluence'da yükleyip uygulamanın adımları aşağıda açıklanmıştır:
1. Uygulamayı yükleyin
- Confluence örneğinizde, "Uygulamalar" açılır menüsünü tıklayın
- "Yeni uygulamalar bul" seçeneğini seçin
- " Confluence için Gantt Grafik Planlayıcı – Yol Haritası ve Zaman Çizelgesi "ni arayın ve simgesine tıklayın
- Uygulamayı yüklemek için "Ücretsiz deneyin"i tıklayın
2. Gantt Grafik Planlayıcıyı Confluence sayfanıza ekleyin
Confluence'da yeni veya mevcut bir sayfa açın. "Ekle" (+ simgesi) öğesini tıklayın, Gantt Grafik Planlayıcı'yı arayın ve seçin.
3. Gantt grafiğini özelleştirin
Bu adımları izledikten sonra, boş ve kullanıma hazır Gantt Grafik Planlayıcı arayüzüne yönlendirileceksiniz. Kendi veri noktalarınızı ekleyin ve grafiği gereksinimlerinize göre özelleştirin. İşiniz bittiğinde değişiklikleri kaydedin.
Bu uygulama size şunları sağlar:
- Proje yol haritanızı görselleştirin
- Bağımlılıkları izleyin, kaynakları planlayın, görevleri zamanlayın ve tam ekran düzenleyiciyle kritik yolu görünümünde görüntüleyin
- Otomatik planlama özelliği ile kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin
- Gerekli çabalar ve atanan görev birimlerine göre görev sürelerini doğru bir şekilde hesaplayın
- Confluence içinde Jira iş akışları oluşturun/bağlayın ve iki platform arasında işleri senkronize edin
Ayrıca şunu da okuyun: Gantt Grafiği ve Zaman Çizelgesi: Nedir ve Nasıl Kullanılır?
Confluence için Tablo Filtresi, Grafikler ve E-Tablolar
Confluence için Tablo Filtresi, Grafikler ve E-Tablolar uygulamasının bir parçası olarak sunulan Tablodan Grafik makrosu, Gantt grafikleriyle verileri kolayca görselleştirmenizi sağlar.
1. Uygulamayı yükleyin
- Confluence örneğinizde, "Uygulamalar" açılır menüsünü tıklayın
- "Yeni uygulamalar bul" seçeneğini seçin
- "Confluence için Tablo Filtresi, Grafikler ve E-Tablolar"ı arayın ve simgesine tıklayın
- Uygulamayı yüklemek için "Ücretsiz deneyin"i tıklayın
2. Temel Gantt grafikleri oluşturun
Temel bir Gantt grafiği oluşturmak için görevleri, başlangıç ve bitiş günlerini listeleyen üç sütunlu bir tablo kullanın.
Tablo'dan Grafik Ekle makrosunu ekleyin, grafik türünü seçin ve aşağıdaki sütunlarla ayarları yapılandırın:
- Etiket Sütunu: Görev Türü
- Değerler Sütunu: Başlangıç Günü, Bitiş Günü
Bu temiz ve anlaşılması kolay grafik, bir projede yer alan anahtar aşamaları vurgular. Bir çubuğun üzerine gelerek hangi görevlerin/aşamaların ne kadar zaman aldığını kontrol edebilirsiniz.
3. Karmaşık Gantt grafikleri oluşturun
İlk grafik etkili olsa da, her proje aşamasına belirli görevleri ve bunların sürelerini ekleyerek daha ayrıntılı hale getirebilirsiniz.
Tabloya bir Görev Açıklaması sütunu ve bir Tamamlanma sütunu eklemeniz gerekir:
- Etiket Sütunu: Görev Türü, Görev Açıklaması
- Değerler Sütunu: Başlangıç Günü, Bitiş Günü, Tamamlanma
Bu eklemelerle grafik, her görev için ilerleme çubukları gösterecektir. Bu Gantt grafiği, görevlerin tamamlanma durumu ve genel ilerleme hakkında daha fazla netlik sağlar ve birden fazla aşama ve görev türü içeren karmaşık projeler için uygundur.
Bu uygulama size şunları sağlar:
- Confluence'da tabloları düzenlemek için çeşitli filtreler (örneğin, ücretsiz metin, görsel ve açılır menü) uygulayın
- Verileri özetlemek ve hesaplamalar yapmak için pivot tablolar kullanın
- Etkileşimli Gantt Grafikleri ile tablo verilerini görselleştirin
- CSV/JSON dosyalarından veri içe aktarın
- Jira veya diğer Confluence sayfalarındaki verileri kullanın
Confluence'da Gantt Grafikleri Oluşturmanın Sınırlamaları
Confluence, işbirliğine dayalı işler için harika bir platformdur, ancak Gantt grafikleri kullanarak verileri görselleştirmeyi planlıyorsanız, birkaç eksiklikle karşılaşabilirsiniz:
1. Sınırlı yerel özellikler
Confluence'da yerleşik Gantt grafiği özelliği yoktur, bu nedenle bu işlevsellik için üçüncü taraf eklentilere güvenmeniz gerekir. Eklentiler kullanışlıdır, ancak sınırlamaları olabilir veya ek abonelik gerektirebilir.
2. Temel Yol Haritası Planlayıcı
Gantt grafiğinin olmaması sorununu aşmak istiyorsanız, Confluence'ın Yol Haritası Planlayıcı makrosu uygun bir alternatif olabilir. Küçük takımlar ve basit proje planlama görevleri için idealdir. Ancak, oldukça basittir ve tam donanımlı bir Gantt grafiği kadar ayrıntılı değildir. Örneğin, görev bağımlılıklarını yönetemez ve birden fazla görev, aşama ve atanan kişi içeren karmaşık projelerle uğraşırken zorlanır.
3. Özelleştirme kısıtlamaları
Eklentileri kullanırken, özel proje yönetimi araçlarına kıyasla özelleştirme seçenekleri sınırlıdır. Görsel stiller, gelişmiş zamanlama özellikleri, görev bağımlılıkları ve entegrasyonlar üzerinde daha az kontrolünüz olur.
4. Karmaşıklık
Confluence'ı öğrenirken, özellikle üçüncü taraf eklentileri kullanıyorsanız, biraz öğrenme süreci gereklidir. Confluence genel olarak kullanıcı dostudur, ancak bu ek araçları entegre etmeyi ve kullanmayı öğrenmek zaman ve sabır gerektirir.
💡 Profesyonel İpucu: Gantt grafikleri önceliğinizse, gelişmiş görsel araçlar sunan Confluence alternatiflerini keşfetmeyi düşünün.
ClickUp ile Gantt Grafikleri Oluşturun
Confluence'da yerel Gantt grafiği özelliğinin olmaması, özellikle zaman hassasiyeti olan projelerde veya birden fazla son teslim tarihi ve bağımlılığı olan görevlerde iş akışınızı engelleyebilir. Bu tür kullanım durumları için, yerleşik Gantt grafikleri ile birlikte gelen ClickUp gibi daha kapsamlı bir proje yönetimi ve işbirliği aracı kullanmak etkilidir.
Ayrıca okuyun: Confluence ve ClickUp: En iyi işbirliği aracı hangisi?
ClickUp ile proje zaman çizelgelerinizi tek bir platformdan yönetebilir ve görselleştirebilirsiniz. Harici eklentilere bağımlı kalmanıza veya ek uygulama abonelikleri için ek masraf yapmanıza gerek yoktur.
Yazılım, verilerinizi sorunsuz bir şekilde görselleştirmenize, proje yönetimini kolaylaştırmanıza ve değerli zamanınızdan tasarruf etmenize olanak tanıyarak, teslimatlarınızı ve son teslim tarihlerinizi takip etmenizi sağlar.
ClickUp'ta kendi Gantt grafiğinizi oluşturmak için adım adım kılavuz:
1. Proje ayrıntılarını özetleyin
İlk adım, projenin kapsamı, hedefleri, teslim edilecekler ve mevcut kaynaklar dahil olmak üzere proje ayrıntılarını merkezileştirmektir. ClickUp, proje verilerini toplamak için iki kullanışlı araç sunar: ClickUp Belgeleri ve ClickUp Hedefleri.
ClickUp Belgeleri'ni kullanarak proje ayrıntılarınızı merkezi bir depoda belgelendirin. Paydaşları gerçek zamanlı olarak işbirliğine davet edebilir ve herkesin projeden ne beklediği konusunda aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.
Hedeflerinizi ve gerekli proje kapsamlarını belirledikten sonra, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak hedeflerinizi daha küçük Hedefler'e bölün. Birden fazla benzer hedefiniz varsa, bunları sorunsuz izleme için klasörler halinde düzenleyin.
2. Görevlerinizi listeleyin
Projenizi tamamlamak için yapmanız gereken tüm görevleri not alın.
Büyük görevleri daha küçük, daha yönetilebilir alt görevlere bölün ve Liste görünümünü kullanarak her şeyi düzenli tutun. Tüm ClickUp Planlarında ön tanımlı olarak sunulan bu görünüm, aynı anda 5.000 adede kadar ClickUp Görevini yükleyebilir. Dolayısıyla, çok büyük bir görev listeniz olsa bile endişelenmeyin!
3. Görev ayrıntılarını ekleyin
Şimdi, görev açıklamalarını ve ayrıntılarını girme zamanı. Liste görünümü, üç ön tanımlı alanla birlikte gelir: Atanan Kişi, Son Teslim Tarihi ve Öncelik. Gantt grafikleri görevler için başlangıç tarihleri gerektirdiğinden, bir sütun eklemeniz gerekir. İşte burada ClickUp'ın Özel Alanlarına ihtiyacınız var.
Özel Alan oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Liste görünümünde, görev tablosunun sağ üst köşesine gidin ve + simgesine tıklayın
- Bir alan türü arayın ve seçin. Bu durumda, alan türü "Rollup" olacaktır
- Alana "Başlangıç Tarihi" adını verin
- Liste görünümüne yeni bir sütun olarak otomatik olarak eklemek için "Oluştur"a tıklayın
4. Gantt grafiğinizi oluşturun
ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü'nü görev listenize eklemek için şu adımları izleyin:
- Projenizi içeren listeyi veya klasörü seçin. Gantt görünümünde hangi görevlerin görüntüleneceğini belirleyeceğinden, doğru konumu seçtiğinizden emin olun
- Sayfanın üst kısmındaki "+ Görünüm" düğmesine tıklayın
- "Gantt"ı seçin, kolay tanımlama için görünümün adını ekleyin ve "Görünüm Ekle"yi tıklayın
5. Gantt grafiğini özelleştirin
Burada, renk şemalarını değiştirebilir, tam ekran modunu açıp kapatabilir, hafta sonlarını gizleyip atlayabilir, canlı güncellemeleri gösterebilir ve tercihlerinize göre Gantt grafiğinizi özelleştirebilirsiniz.
Örneğin, doğru zaman çizelgeleri elde etmek için hafta sonlarını gizlemek istediğinizi varsayalım. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:
- "Gantt Seçenekleri"ne gidin
- "Hafta sonlarını gizle ve atla" seçeneğinin yanındaki anahtarı değiştirin
Hepsi bu kadar! Cumartesi ve Pazar günleri Gantt görünümünden gizlenecektir. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, görevleri Cumartesi veya Pazar günü başlayacak veya bitecek şekilde sürükleyip bırakamazsınız. Bunun yerine, hafta sonu başlayan görevler Pazartesi günü başlayan görevler olarak, hafta sonu biten görevler ise Cuma günü biten görevler olarak gösterilir.
6. Bağımlılıklar oluşturun
İki veya daha fazla görev arasındaki ilişkileri görselleştirmek için Gantt görünümünde bir bağımlılık oluşturabilirsiniz. İşte nasıl:
- Bir görevin üzerine gelin
- Düğümü tıklayıp sürükleyin
- Bağımlılık oluşturmak için çizgiyi başka bir göreve bırakın
Ş Akışındaki farklı görevler için aynı işlemi tekrarlayın.
7. Proje ilerlemesini izleyin
Gantt görünümünde ilerleme çubuğunun üzerine gelerek bir Alan, Klasör veya Listedeki tüm görevleri ne kadar tamamladığınızı görebilirsiniz. İlerleme yüzdesi, Tamamlanan görevlerin sayısının o Alan, Klasör veya Listedeki toplam görev sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
ClickUp'ın Gantt görünümüyle görevleri (tek tek veya toplu olarak) planlayabilir ve yeniden planlayabilir, görevleri toplu olarak düzenleyebilir ve bir projenin yönü değiştiğinde bağımlılıkları kaldırabilirsiniz. Gantt grafiğini PDF veya PNG biçiminde dışa aktarabilir ve paydaşlarla paylaşabilirsiniz.
Profesyonel ipucu: Gantt grafik şablonlarıyla projeleri görselleştirin
Zamanınız mı daralıyor? Kullanıma hazır Gantt Grafiği şablonlarıyla bir adım önde başlayın.
ClickUp'ın Basit Gantt Şablonu'nu örnek olarak alalım. Bu özelleştirilebilir çerçeve, bir projenin görevleri ve alt görevleri hakkında üst düzey bir genel bakış sunar ve belirli zaman çizelgelerine göre ilerlemelerini izlemenize yardımcı olur.
Proje bağımlılıklarının net bir görünümüyle, engelleri önceden belirleyebilir ve projenin son teslim tarihlerine uymasını sağlayabilirsiniz.
Bir yazılım geliştirme projesi üzerinde çalıştığınızı varsayalım. Geliştirme ekibi kodlamaya başlamadan önce tamamlanması gereken bir kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı göreviniz var. Bu şablon, proje planınızdaki bağımlılıkları görselleştirmenize olanak tanır, böylece UI tasarımının ilerlemesini yakından izleyebilirsiniz.
UI tasarım görevi gecikirse, bunun kodlama sürecini bloke edeceğini hemen anlarsınız. Bu engelleyiciyi erken tespit ederek, projenin yolunda gitmesini ve son teslim tarihlerine uymasını sağlamak için düzeltici önlemler (daha fazla kaynak ayırmak veya zaman çizelgelerini ayarlamak gibi) alabilirsiniz.
Ayrıca şunu da okuyun: Projelerinizi yönetmek için 20 Gantt grafiği örneği
Güçlü Gantt Grafiği Aracıyla Projeleri Daha İyi Yönetin
Proje yöneticileri, bir projenin anahtar faaliyetlerini görsel olarak görebildiğinde, sonraki adımları planlamak, bilinçli kararlar almak ve herkesi bilgilendirmek daha kolay hale gelir. Bu nedenle, proje yönetimi yazılımı seçerken görselleştirme araçlarına öncelik vermelisiniz.
ClickUp, çeşitli yerleşik görselleştirme özellikleriyle işlerinizi istediğiniz şekilde görüntüleme olanağı sunar. Yerel Gantt grafikleri, proje zaman çizelgelerinin, bağımlılıkların ve dönüm noktalarının ayrıntılı bir görünümünü sunarak görevlerin nasıl çakıştığını görmenizi, ilerlemeyi izlemenizi ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapmanızı sağlar. Bunun ötesinde, ClickUp görselleştirme için Listeler, Beyaz Tahtalar, Kanban Panoları, Zihin Haritaları ve daha fazlası gibi birden fazla Gantt Grafiği alternatifi sunarak takımlara projeleri izlemek için birden fazla yol sağlar.
Buna karşılık, Confluence'da yerel Gantt grafikleri yoktur ve ekstra maliyetli ve sınırlı özelleştirme seçenekleri sunan üçüncü taraf eklentilere bağlıdır. Bu, kesinlikle ölçeklenebilir bir takım işbirliği platformudur, ancak teknoloji yığınınızı küçük ve maliyetlerinizi düşük tutmaya çalışıyorsanız uygun olmayabilir.
ClickUp ile başlayın, özel Gantt grafikleri oluşturun ve proje takviminizi takip edin!