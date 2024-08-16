Confluence'da projelerinizi yolunda tutmakta zorlanıyor musunuz? Gantt grafiği, iş akışınızda eksik olan parça olabilir. Bu görsel araç, proje yöneticisi, serbest çalışan veya öğrenci olsanız da zaman sınırlaması olan görevleri yönetmek için mükemmeldir.

Gantt grafikleri, görevleri, son tarihleri ve bağımlılıkları düzenleyerek organize olmanıza, ilerlemeyi ölçmenize ve program çakışmalarını belirlemenize yardımcı olur. Projelerinizin planlandığı gibi ilerlediğinden emin olmak için belirlediğiniz zaman çizelgesine göre kendinizin (ve takımınızın) faaliyetlerini izleyebilirsiniz.

Bu makalede, Confluence Gantt grafiği oluşturmayı göstereceğiz. Hadi başlayalım!

Confluence'da Gantt grafiği oluşturma

Confluence, yerel bir Gantt Grafiği özelliği içermez. Ancak, Atlassian Marketplace'ten ilgili bir Gantt Grafiği makrosu (harici eklenti) seçip ş Akışınıza ekleyebilirsiniz.

İki kullanışlı makro bulduk: Confluence için Gantt Chart Planner ve Confluence için Table Filter, Charts & Spreadsheets.

Confluence için Gantt Grafik Planlayıcı

Bu makroyu Confluence'da yükleyip uygulamanın adımları aşağıda açıklanmıştır:

1. Uygulamayı yükleyin

Confluence örneğinizde, "Uygulamalar" açılır menüsünü tıklayın

"Yeni uygulamalar bul" seçeneğini seçin

Confluence için Gantt Grafik Planlayıcı – Yol Haritası ve Zaman Çizelgesi "ni arayın ve simgesine tıklayın

Uygulamayı yüklemek için "Ücretsiz deneyin"i tıklayın

ricksoft aracılığıyla

2. Gantt Grafik Planlayıcıyı Confluence sayfanıza ekleyin

Confluence'da yeni veya mevcut bir sayfa açın. "Ekle" (+ simgesi) öğesini tıklayın, Gantt Grafik Planlayıcı'yı arayın ve seçin.

ricksoft aracılığıyla

3. Gantt grafiğini özelleştirin

Bu adımları izledikten sonra, boş ve kullanıma hazır Gantt Grafik Planlayıcı arayüzüne yönlendirileceksiniz. Kendi veri noktalarınızı ekleyin ve grafiği gereksinimlerinize göre özelleştirin. İşiniz bittiğinde değişiklikleri kaydedin.

ricksoft aracılığıyla

Bu uygulama size şunları sağlar:

Proje yol haritanızı görselleştirin

Bağımlılıkları izleyin, kaynakları planlayın, görevleri zamanlayın ve tam ekran düzenleyiciyle kritik yolu görünümünde görüntüleyin

Otomatik planlama özelliği ile kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin

Gerekli çabalar ve atanan görev birimlerine göre görev sürelerini doğru bir şekilde hesaplayın

Confluence içinde Jira iş akışları oluşturun/bağlayın ve iki platform arasında işleri senkronize edin

Ayrıca şunu da okuyun: Gantt Grafiği ve Zaman Çizelgesi: Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Confluence için Tablo Filtresi, Grafikler ve E-Tablolar

Confluence için Tablo Filtresi, Grafikler ve E-Tablolar uygulamasının bir parçası olarak sunulan Tablodan Grafik makrosu, Gantt grafikleriyle verileri kolayca görselleştirmenizi sağlar.

1. Uygulamayı yükleyin

Confluence örneğinizde, "Uygulamalar" açılır menüsünü tıklayın

"Yeni uygulamalar bul" seçeneğini seçin

"Confluence için Tablo Filtresi, Grafikler ve E-Tablolar"ı arayın ve simgesine tıklayın

Uygulamayı yüklemek için "Ücretsiz deneyin"i tıklayın

2. Temel Gantt grafikleri oluşturun

Temel bir Gantt grafiği oluşturmak için görevleri, başlangıç ve bitiş günlerini listeleyen üç sütunlu bir tablo kullanın.

stiltsoft aracılığıyla

Tablo'dan Grafik Ekle makrosunu ekleyin, grafik türünü seçin ve aşağıdaki sütunlarla ayarları yapılandırın:

Etiket Sütunu: Görev Türü

Değerler Sütunu: Başlangıç Günü, Bitiş Günü

stiltsoft aracılığıyla

Bu temiz ve anlaşılması kolay grafik, bir projede yer alan anahtar aşamaları vurgular. Bir çubuğun üzerine gelerek hangi görevlerin/aşamaların ne kadar zaman aldığını kontrol edebilirsiniz.

3. Karmaşık Gantt grafikleri oluşturun

İlk grafik etkili olsa da, her proje aşamasına belirli görevleri ve bunların sürelerini ekleyerek daha ayrıntılı hale getirebilirsiniz.

stiltsoft aracılığıyla

Tabloya bir Görev Açıklaması sütunu ve bir Tamamlanma sütunu eklemeniz gerekir:

Etiket Sütunu: Görev Türü, Görev Açıklaması

Değerler Sütunu: Başlangıç Günü, Bitiş Günü, Tamamlanma

Bu eklemelerle grafik, her görev için ilerleme çubukları gösterecektir. Bu Gantt grafiği, görevlerin tamamlanma durumu ve genel ilerleme hakkında daha fazla netlik sağlar ve birden fazla aşama ve görev türü içeren karmaşık projeler için uygundur.

stiltsoft aracılığıyla

Bu uygulama size şunları sağlar:

Confluence'da tabloları düzenlemek için çeşitli filtreler (örneğin, ücretsiz metin, görsel ve açılır menü) uygulayın

Verileri özetlemek ve hesaplamalar yapmak için pivot tablolar kullanın

Etkileşimli Gantt Grafikleri ile tablo verilerini görselleştirin

CSV/JSON dosyalarından veri içe aktarın

Jira veya diğer Confluence sayfalarındaki verileri kullanın

Confluence'da Gantt Grafikleri Oluşturmanın Sınırlamaları

Confluence, işbirliğine dayalı işler için harika bir platformdur, ancak Gantt grafikleri kullanarak verileri görselleştirmeyi planlıyorsanız, birkaç eksiklikle karşılaşabilirsiniz:

1. Sınırlı yerel özellikler

Confluence'da yerleşik Gantt grafiği özelliği yoktur, bu nedenle bu işlevsellik için üçüncü taraf eklentilere güvenmeniz gerekir. Eklentiler kullanışlıdır, ancak sınırlamaları olabilir veya ek abonelik gerektirebilir.

2. Temel Yol Haritası Planlayıcı

Gantt grafiğinin olmaması sorununu aşmak istiyorsanız, Confluence'ın Yol Haritası Planlayıcı makrosu uygun bir alternatif olabilir. Küçük takımlar ve basit proje planlama görevleri için idealdir. Ancak, oldukça basittir ve tam donanımlı bir Gantt grafiği kadar ayrıntılı değildir. Örneğin, görev bağımlılıklarını yönetemez ve birden fazla görev, aşama ve atanan kişi içeren karmaşık projelerle uğraşırken zorlanır.

3. Özelleştirme kısıtlamaları

Eklentileri kullanırken, özel proje yönetimi araçlarına kıyasla özelleştirme seçenekleri sınırlıdır. Görsel stiller, gelişmiş zamanlama özellikleri, görev bağımlılıkları ve entegrasyonlar üzerinde daha az kontrolünüz olur.

4. Karmaşıklık

Confluence'ı öğrenirken, özellikle üçüncü taraf eklentileri kullanıyorsanız, biraz öğrenme süreci gereklidir. Confluence genel olarak kullanıcı dostudur, ancak bu ek araçları entegre etmeyi ve kullanmayı öğrenmek zaman ve sabır gerektirir.

💡 Profesyonel İpucu: Gantt grafikleri önceliğinizse, gelişmiş görsel araçlar sunan Confluence alternatiflerini keşfetmeyi düşünün.

ClickUp ile Gantt Grafikleri Oluşturun

Confluence'da yerel Gantt grafiği özelliğinin olmaması, özellikle zaman hassasiyeti olan projelerde veya birden fazla son teslim tarihi ve bağımlılığı olan görevlerde iş akışınızı engelleyebilir. Bu tür kullanım durumları için, yerleşik Gantt grafikleri ile birlikte gelen ClickUp gibi daha kapsamlı bir proje yönetimi ve işbirliği aracı kullanmak etkilidir.

ClickUp ile proje zaman çizelgelerinizi tek bir platformdan yönetebilir ve görselleştirebilirsiniz. Harici eklentilere bağımlı kalmanıza veya ek uygulama abonelikleri için ek masraf yapmanıza gerek yoktur.

Yazılım, verilerinizi sorunsuz bir şekilde görselleştirmenize, proje yönetimini kolaylaştırmanıza ve değerli zamanınızdan tasarruf etmenize olanak tanıyarak, teslimatlarınızı ve son teslim tarihlerinizi takip etmenizi sağlar.

ClickUp'ta kendi Gantt grafiğinizi oluşturmak için adım adım kılavuz:

1. Proje ayrıntılarını özetleyin

İlk adım, projenin kapsamı, hedefleri, teslim edilecekler ve mevcut kaynaklar dahil olmak üzere proje ayrıntılarını merkezileştirmektir. ClickUp, proje verilerini toplamak için iki kullanışlı araç sunar: ClickUp Belgeleri ve ClickUp Hedefleri.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak proje ayrıntılarınızı merkezi bir depoda belgelendirin. Paydaşları gerçek zamanlı olarak işbirliğine davet edebilir ve herkesin projeden ne beklediği konusunda aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'nde takım arkadaşlarınız ve diğer proje paydaşlarıyla birlikte çalışın ve proje ayrıntılarını biriktirin

Hedeflerinizi ve gerekli proje kapsamlarını belirledikten sonra, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak hedeflerinizi daha küçük Hedefler'e bölün. Birden fazla benzer hedefiniz varsa, bunları sorunsuz izleme için klasörler halinde düzenleyin.

ClickUp Goals ile proje hedeflerini kolayca belirleyin, düzenleyin ve izleyin

2. Görevlerinizi listeleyin

Projenizi tamamlamak için yapmanız gereken tüm görevleri not alın.

Büyük görevleri daha küçük, daha yönetilebilir alt görevlere bölün ve Liste görünümünü kullanarak her şeyi düzenli tutun. Tüm ClickUp Planlarında ön tanımlı olarak sunulan bu görünüm, aynı anda 5.000 adede kadar ClickUp Görevini yükleyebilir. Dolayısıyla, çok büyük bir görev listeniz olsa bile endişelenmeyin!

ClickUp'ın Liste görünümünü kullanarak görevlerinizi ve alt görevlerinizi düzenli bir şekilde düzenleyin

3. Görev ayrıntılarını ekleyin

Şimdi, görev açıklamalarını ve ayrıntılarını girme zamanı. Liste görünümü, üç ön tanımlı alanla birlikte gelir: Atanan Kişi, Son Teslim Tarihi ve Öncelik. Gantt grafikleri görevler için başlangıç tarihleri gerektirdiğinden, bir sütun eklemeniz gerekir. İşte burada ClickUp'ın Özel Alanlarına ihtiyacınız var.

Özel Alan oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Liste görünümünde, görev tablosunun sağ üst köşesine gidin ve + simgesine tıklayın

Bir alan türü arayın ve seçin. Bu durumda, alan türü "Rollup" olacaktır

Alana "Başlangıç Tarihi" adını verin

Liste görünümüne yeni bir sütun olarak otomatik olarak eklemek için "Oluştur"a tıklayın

ClickUp'ta Özel Alanlar oluşturarak proje ayrıntılarını ekleyin

4. Gantt grafiğinizi oluşturun

ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü'nü görev listenize eklemek için şu adımları izleyin:

Projenizi içeren listeyi veya klasörü seçin. Gantt görünümünde hangi görevlerin görüntüleneceğini belirleyeceğinden, doğru konumu seçtiğinizden emin olun

Sayfanın üst kısmındaki "+ Görünüm" düğmesine tıklayın

"Gantt"ı seçin, kolay tanımlama için görünümün adını ekleyin ve "Görünüm Ekle"yi tıklayın

Sadece birkaç tıklama ile ClickUp görev listenize Gantt Grafik Görünümü ekleyin

5. Gantt grafiğini özelleştirin

Burada, renk şemalarını değiştirebilir, tam ekran modunu açıp kapatabilir, hafta sonlarını gizleyip atlayabilir, canlı güncellemeleri gösterebilir ve tercihlerinize göre Gantt grafiğinizi özelleştirebilirsiniz.

Örneğin, doğru zaman çizelgeleri elde etmek için hafta sonlarını gizlemek istediğinizi varsayalım. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

"Gantt Seçenekleri"ne gidin

"Hafta sonlarını gizle ve atla" seçeneğinin yanındaki anahtarı değiştirin

Hepsi bu kadar! Cumartesi ve Pazar günleri Gantt görünümünden gizlenecektir. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, görevleri Cumartesi veya Pazar günü başlayacak veya bitecek şekilde sürükleyip bırakamazsınız. Bunun yerine, hafta sonu başlayan görevler Pazartesi günü başlayan görevler olarak, hafta sonu biten görevler ise Cuma günü biten görevler olarak gösterilir.

Anahtarları değiştirerek Gantt grafiklerinizi istediğiniz şekilde hızla özelleştirin

6. Bağımlılıklar oluşturun

İki veya daha fazla görev arasındaki ilişkileri görselleştirmek için Gantt görünümünde bir bağımlılık oluşturabilirsiniz. İşte nasıl:

Bir görevin üzerine gelin

Düğümü tıklayıp sürükleyin

İlk görevin düğümünü tıklayın ve bir sonraki bağımlı göreve sürükleyin

Bağımlılık oluşturmak için çizgiyi başka bir göreve bırakın

Bağımlılık oluşturmak için düğümü bırakın

Ş Akışındaki farklı görevler için aynı işlemi tekrarlayın.

7. Proje ilerlemesini izleyin

Gantt görünümünde ilerleme çubuğunun üzerine gelerek bir Alan, Klasör veya Listedeki tüm görevleri ne kadar tamamladığınızı görebilirsiniz. İlerleme yüzdesi, Tamamlanan görevlerin sayısının o Alan, Klasör veya Listedeki toplam görev sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

ClickUp'ın Gantt Grafiği görünümüyle projenizin ilerlemesini bir bakışta görün

ClickUp'ın Gantt görünümüyle görevleri (tek tek veya toplu olarak) planlayabilir ve yeniden planlayabilir, görevleri toplu olarak düzenleyebilir ve bir projenin yönü değiştiğinde bağımlılıkları kaldırabilirsiniz. Gantt grafiğini PDF veya PNG biçiminde dışa aktarabilir ve paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

Profesyonel ipucu: Gantt grafik şablonlarıyla projeleri görselleştirin

Zamanınız mı daralıyor? Kullanıma hazır Gantt Grafiği şablonlarıyla bir adım önde başlayın.

ClickUp'ın Basit Gantt Şablonu'nu örnek olarak alalım. Bu özelleştirilebilir çerçeve, bir projenin görevleri ve alt görevleri hakkında üst düzey bir genel bakış sunar ve belirli zaman çizelgelerine göre ilerlemelerini izlemenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit Gantt Grafik Şablonu ile görev bağımlılıkları oluşturun, engelleri belirleyin ve ortadan kaldırın, projeleri zamanında teslim edin

Proje bağımlılıklarının net bir görünümüyle, engelleri önceden belirleyebilir ve projenin son teslim tarihlerine uymasını sağlayabilirsiniz.

Bir yazılım geliştirme projesi üzerinde çalıştığınızı varsayalım. Geliştirme ekibi kodlamaya başlamadan önce tamamlanması gereken bir kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı göreviniz var. Bu şablon, proje planınızdaki bağımlılıkları görselleştirmenize olanak tanır, böylece UI tasarımının ilerlemesini yakından izleyebilirsiniz.

UI tasarım görevi gecikirse, bunun kodlama sürecini bloke edeceğini hemen anlarsınız. Bu engelleyiciyi erken tespit ederek, projenin yolunda gitmesini ve son teslim tarihlerine uymasını sağlamak için düzeltici önlemler (daha fazla kaynak ayırmak veya zaman çizelgelerini ayarlamak gibi) alabilirsiniz.

Ayrıca şunu da okuyun: Projelerinizi yönetmek için 20 Gantt grafiği örneği

Güçlü Gantt Grafiği Aracıyla Projeleri Daha İyi Yönetin

Proje yöneticileri, bir projenin anahtar faaliyetlerini görsel olarak görebildiğinde, sonraki adımları planlamak, bilinçli kararlar almak ve herkesi bilgilendirmek daha kolay hale gelir. Bu nedenle, proje yönetimi yazılımı seçerken görselleştirme araçlarına öncelik vermelisiniz.

ClickUp, çeşitli yerleşik görselleştirme özellikleriyle işlerinizi istediğiniz şekilde görüntüleme olanağı sunar. Yerel Gantt grafikleri, proje zaman çizelgelerinin, bağımlılıkların ve dönüm noktalarının ayrıntılı bir görünümünü sunarak görevlerin nasıl çakıştığını görmenizi, ilerlemeyi izlemenizi ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapmanızı sağlar. Bunun ötesinde, ClickUp görselleştirme için Listeler, Beyaz Tahtalar, Kanban Panoları, Zihin Haritaları ve daha fazlası gibi birden fazla Gantt Grafiği alternatifi sunarak takımlara projeleri izlemek için birden fazla yol sağlar.

Buna karşılık, Confluence'da yerel Gantt grafikleri yoktur ve ekstra maliyetli ve sınırlı özelleştirme seçenekleri sunan üçüncü taraf eklentilere bağlıdır. Bu, kesinlikle ölçeklenebilir bir takım işbirliği platformudur, ancak teknoloji yığınınızı küçük ve maliyetlerinizi düşük tutmaya çalışıyorsanız uygun olmayabilir.

ClickUp ile başlayın, özel Gantt grafikleri oluşturun ve proje takviminizi takip edin!