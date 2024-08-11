Loom ve Vimeo: 2025'te En İyi Video Aracı Hangisi?

En iyi video platformu tartışması piyasada tüm hızıyla devam ediyor ve en çok tartışılan platformlardan biri Loom ve Vimeo.

Her iki araç da sadece birkaç tıklama ile yüksek kaliteli videolar kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca, video oluşturucular arasında da eşit derecede popülerdir.

Ancak, video yazılımı konusunda herkese uyan tek bir çözüm yoktur. Müşteri pazarlamasını geliştirmek isteyen bir startup ya da yaratıcı bir profesyonel olun, bu yazı Loom mu yoksa Vimeo mu sizin için ideal video ortağı olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

Öyleyse, bir koltuğa oturun ve video oluşturma dünyasına dalalım.

Loom nedir?

Loom, ekran ve kamera videolarını kaydetmenize, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan kullanıcı dostu bir video mesajlaşma platformudur. Profesyoneller ve takımlar için vazgeçilmez bir video iletişim aracı olarak kabul edilir.

Temel iletişim ötesinde, Loom şu alanlarda popülerdir: Uzaktan iş ve işbirliği: Loom, uzaktaki takımlar tarafından güncellemeleri paylaşmak, geri bildirim sağlamak ve Loom, uzaktaki takımlar tarafından güncellemeleri paylaşmak, geri bildirim sağlamak ve etkili proje toplantıları yapmak için yaygın olarak kullanılır

Eğitim: Öğretmenler Loom'u Öğretmenler Loom'u eğitim videoları oluşturmak , ödevleri açıklamak ve çevrimiçi öğrenmeyi kolaylaştırmak için kullanır

Müşteri desteği: İşletmeler, video eğitimleri oluşturmak, müşteri sorgularını yanıtlamak ve görsel yardım sağlamak için Loom'u kullanır

Loom Özellikleri

Loom aşağıdaki anahtar özelliklere sahiptir:

1. Ekran ve kamera kaydı

Loom, ekranınızı, web kameranızı veya her ikisini aynı anda yakalayarak ilgi çekici ve bilgilendirici videolar oluşturur. Belirli bir yazılımı tanıtıyor, sunum yapıyor veya yüz yüze konuşma yapıyorsanız, Loom'un esnek video kayıt seçenekleri ihtiyacınızı karşılar.

Örneğin, kayıt deneyiminizi geliştirmek için özelleştirilebilir bir kayıt arka planı, sanal arka planlar, bulanıklaştırma bölümleri, kayıt boyutları ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Kaynak: Loom

2. Video düzenleme

Profesyonel bir video düzenleyici olmasa da Loom, istenmeyen görüntüleri kırpmak, net altyazılar eklemek ve önemli noktalara açıklama eklemek için ihtiyacınız olan temel araçları sunar. Metin düzenleyiciyi kullanarak videoları transkriptlere göre düzenleyebilirsiniz.

Kaynak: Loom

3. Kolay paylaşım

Loom, videolarınızı paylaşmanızı kolaylaştırır. Paylaşılabilir bağlantılar oluşturun, videoları web sitenize yerleştirin veya Slack veya Microsoft Teams gibi popüler platformlarla entegre edin. Gizlilik ve güvenliği sağlamak için videolarınızı kimlerin görüntüleyebileceğini kontrol edin.

Kaynak: Loom

4. İşbirliği

Loom, video geri bildirimlerini toplamanıza ve yönetmenize olanak tanıyarak ekip çalışmasını kolaylaştırır. Videonuza doğrudan yorumlar, tepkiler ve sorular ekleyerek verimli işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik edebilirsiniz.

Kaynak: Loom

Ayrıca okuyun: 2024 için en iyi 12 Loom alternatifi ve rakibini test ettik

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: 0 $

İş: 12,50 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Vimeo nedir?

Vimeo, kaliteye ve kontrole değer veren oluşturucular için tasarlanmış premium bir video platformudur. Çarpıcı videolar üretmenize, barındırmanıza ve dağıtmanıza yardımcı olacak bir dizi özellik sunar.

Vimeo, aşağıdakiler dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı aralığına hitap eder: Bağımsız film yapımcıları: Vimeo'nun yüksek kaliteli video barındırma ve profesyonel düzeyde araçları, işlerini sergilemek isteyen film yapımcılarının ilgisini çekiyor

İşletmeler ve pazarlamacılar: Vimeo, ürün tanıtımları, marka hikayeleri ve reklam kampanyaları gibi ilgi çekici video içerikleri oluşturmak için kullanılır

Video meraklıları: Video prodüksiyonuna tutkulu olanlar, diğer oluşturucularla bağlantı kurma fırsatı sunan topluluğu nedeniyle Vimeo'nun değerini takdir ediyor

Vimeo Özellikleri

Vimeo videoları, profesyonel videografların ve işlerin ihtiyaçlarını karşılar. İşte bazı anahtar özellikleri:

1. Yüksek kaliteli video barındırma

Vimeo, platformda videolar oluşturmanıza ve barındırmanıza olanak tanır. Reklamsız görüntüleme odaklı Vimeo, oluşturucular ve izleyiciler için birinci sınıf bir deneyim sunar. Sabit 320 kbps bit hızı, diğer video barındırma sitelerinde yaygın olmayan olağanüstü bir ses deneyimini destekler.

Kaynak: Vimeo

Vimeo, platformunda profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza olanak tanır. Projelerinizi geliştirmek için yüksek kaliteli stok görüntü, müzik parçaları ve tasarım öğelerinden oluşan bir kütüphaneye erişebilirsiniz. Videolarınızı mükemmel bir şekilde kırpmak, kesmek ve iyileştirmek için sezgisel düzenleme araçlarından yararlanın.

Kaynak: Vimeo

3. Ayrıntılı video analizi

Vimeo'nun gelişmiş analitik özellikleri, videonuzun performansını anlamak ve genel video içerik stratejinizi optimize etmek için görünüm, beğeni, paylaşım ve izleyici demografisi gibi anahtar metrikleri izler.

Kaynak: Vimeo

4. Özelleştirilebilir ve markalı video oynatıcı

Vimeo, video oynatıcınız için kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. Marka kimliğinizle uyumlu bir görüntüleme deneyimi oluşturmanıza olanak tanır. Logonuzu, renklerinizi ve özel son ekranlarınızı ekleyerek profesyonel ve şık bir görünüm yaratın.

Kaynak: Vimeo

Vimeo Fiyatlandırma

Ücretsiz: 0

Başlangıç: 20 $/ay

Standart: 33 $/ay

Gelişmiş: 108/ay

Loom ve Vimeo: Özellik Özellik Karşılaştırması

Loom ve Vimeo karşılaştırmasında, her iki araç da video oluşturma ve paylaşım konusunda farklı yaklaşımlara sahiptir. İhtiyaçlarınıza en uygun platformu seçmenize yardımcı olmak için anahtar özelliklerini inceleyelim.

1. Ekran ve kamera kaydı

Loom

Loom, Windows için en iyi ekran kayıt yazılımlarından biridir. Tüm ekranınızı, belirli bir uygulama penceresini veya web kameranızı aynı anda yakalama esnekliği sunar.

Bu esneklik, hızlı öğreticiler, eşzamansız iletişim ve geri bildirim oturumlarının ekran kaydı oluşturmak için idealdir.

Vimeo

Vimeo ekran kaydetme özelliği sunsa da, bu özelliği ana odak noktası değildir. Platform daha çok önceden kaydedilmiş içeriklerin düzenlenmesine yöneliktir ve kayıt arayüzü Loom kadar kullanıcı dostu olmayabilir.

🏆 Kazanan: Vimeo ve Loom karşılaştırmasında, Loom daha sağlam ve yapılandırılabilir ekran kaydetme özellikleri sunar.

2. Video düzenleme

Loom

Loom, kayıtlarınızda hızlı ayarlamalar yapmak için temel düzenleme araçları sunar. Ayrıca, video düzenlemeye yardımcı olmak için ücretli bir eklenti olarak Loom AI'yı da sunar. Ancak, düzenleme yetenekleri profesyonel düzeyde video prodüksiyonu için tasarlanmamıştır.

Vimeo

Vimeo, profesyonel video düzenleme araçları konusunda bir adım önde. Çevrimiçi video düzenleyicisi, videolarınızı kesmenize, dilimlemenize ve parçalamanıza olanak tanır. Videoları etkileşimli hale getirmek için üst üste bindirmeler bile ekleyebilirsiniz.

Örneğin, metin, müzik ve diğer efektler ekleyerek son ürün üzerinde daha fazla kontrol sahibi olarak şık videolar oluşturabilirsiniz.

🏆 Kazanan: Loom ve Vimeo karşılaştırmasında, Vimeo gelişmiş video düzenleme özellikleri için mükemmel bir seçimdir.

3. Paylaşım ve dağıtım

Loom

Loom, hızlı dağıtımı önceliklendirir. Birkaç tıklama ile paylaşılabilir bağlantılar oluşturabilir ve videoları web sitenize gömebilirsiniz. Bu, hızlı iletişim ve geri bildirim isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir.

Vimeo

Vimeo, özelleştirilebilir gömme kodları ve gizlilik ayarları gibi çeşitli paylaşım seçenekleri sunarken, Loom'a kıyasla yapılandırması biraz daha uzun sürer. Ancak bu esneklik, videonuzun nasıl sunulacağı üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

🏆Kazanan: Beraberlik! Hızlı paylaşım için Loom'u, özelleştirme için Vimeo'yu kullanabilirsiniz.

4. İşbirliği

Loom

Loom, videolarınıza doğrudan yorum yapma ve tepki verme gibi basit işbirliği özelliklerine sahiptir. Alıcıların video sırasında belirli noktalarda geri bildirimde bulunmasına olanak tanır, bu da onu eşzamansız iletişim ve hızlı geri bildirim döngüleri için iyi bir seçim haline getirir.

Vimeo

Vimeo, @bahsetmeler ve video mesajları gibi sınırlı ancak temel iletişim araçları sunar. Ayrıca, büyük kuruluşların kullanıcı izinlerini ve takımın videolara erişimini yönetmesi için değerli olan sağlam takım yönetimi araçları da sunar.

🏆Kazanan: Yine bir beraberlik! Loom ve Vimeo'da her iki araç da takım işbirliğinde mükemmeldir.

5. Video kalitesi ve barındırma

Loom

Loom, video kalitesinden çok hız ve kolaylığı ön planda tutar. Şirket içi takım iletişimi veya kısa tanıtımlar gibi hızlı ve gündelik videolar için tasarlanmıştır. Çoğu kullanım durumu için yeterli kalite sunsa da, yüksek çözünürlük ve netlik gerektiren profesyonel içerik standartlarını karşılamayabilir.

Vimeo

Yüksek kaliteli video oynatımıyla tanınan Vimeo, profesyonel işleri sergilemek için tercih edilen bir platformdur. Platformu, çarpıcı görseller sunmak için optimize edilmiştir ve güçlü bir görsel etki yaratmak isteyen film yapımcıları, pazarlamacılar ve işletmeler için idealdir.

Vimeo ayrıca, çalışmalarını daha geniş bir kitleye sunmak isteyen video yapımcıları için güzel eklentiler olan barındırma hizmetleri de sunar.

🏆Kazanan: Vimeo ve Loom karşılaştırmasında, Vimeo üstün video kalitesi ve barındırma hizmetiyle öne çıkıyor.

6. Analitik

Loom

Video görüntülemelerini ve paylaşımlarını izlemek için temel analizler sunarak videonuzun performansına genel bir bakış sağlar. Bu, Loom'u temel etkileşim metriklerini anlamak için yeterli kılar.

Vimeo

Kitle demografisi, etkileşim metrikleri ve zaman içindeki performans dahil olmak üzere kapsamlı analizler sağlar. Derinlemesine veriler, video içeriğinizi ve pazarlama stratejilerinizi optimize etmek için daha akıllı kararlar almanızı sağlar.

🏆 Kazanan: Vimeo, gelişmiş video analizi özelliği ile.

Loom ve Vimeo Reddit'te

Loom ve Vimeo hakkında gerçek bir bakış açısı edinmek için Reddit'te kullanıcıların ne dediğine bir göz atalım.

Loom ile Vimeo'yu doğrudan karşılaştıran bir yazı bulunmamakla birlikte, Reddit'te bu araçları kullanan bazı kullanıcıların deneyimlerini bulduk.

Bir kullanıcı Vimeo hakkında şunları söyledi

Kısa filmlerinizi barındırmak için bir yer olarak mı? Evet. Üçüncü taraf içerik sitelerine yerleştirmek üzere makaralar/portföyler ve kurumsal videolar barındırmak için bir yer olarak mı? Hayır. Parola korumalı montajları, kaba kesimleri ve diğer kilitlenmemiş sürümleri barındırmak için bir yer olarak mı? Hayır. Reddit

Kısa filmlerinizi barındırmak için bir yer olarak mı? Evet.

Üçüncü taraf içerik sitelerine gömmek üzere makaralar/portföyler ve kurumsal videolar barındırmak için bir yer olarak mı? Hayır.

Parola korumalı montajları, kaba kesimleri ve diğer kilitlenmemiş sürümleri barındırmak için bir yer olarak mı? Hayır.

Reddit

Başka bir kullanıcı Loom hakkında şunları söyledi

Her zaman kullanıyorum. Harika çalışıyor ve müşterilerimin geri bildirimleri de mükemmel. Toplantı istiyorlarsa, kendileri ayarlayabilirler, ancak e-postalara kıyasla videoda getirisini açıklamak, önceki yıl ile karşılaştırmak vb. çok daha kolay. Reddit

Her zaman kullanıyorum. Harika çalışıyor ve müşterilerimin geri bildirimleri de mükemmel. Toplantı istiyorlarsa bir toplantı ayarlayabilirler, ancak videoda e-postalara göre getirisini açıklamak, önceki yılla karşılaştırmak vb. çok daha kolay.

Reddit

ClickUp ile tanışın — Loom ve Vimeo'ya en iyi alternatif

Loom ve Vimeo, video iletişimi ve barındırma için harika araçlar olsa da, proje yönetimi ihtiyaçlarınız video oluşturma ve paylaşımın ötesine geçebilir.

ClickUp, video prodüksiyon ş akışınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.

Video oluşturuculara yardımcı olabilecek tüm ClickUp özelliklerini keşfedin:

ClickUp Clips

ClickUp'ın Clips özelliği ile ilgi çekici video içerikler oluşturun ve fikirlerinizi görsel olarak paylaşın

ClickUp Clips, takımlar için bir ekran kayıt aracıdır. İş iletişimi ve işbirliğini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

ClickUp Clips ile videoları kaydedebilir, transkripsiyonunu yapabilir ve başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolara yorum yapabilir, videoları görevlere dönüştürebilir ve videolarda belirli bilgileri arayabilirsiniz. Her Klip, proje bağlamında bulunur, bu da onu bulmayı ve eyleme geçirilebilir hale getirir.

Ayrıca, ClickUp Clips'te tüm kayıtlı kliplerinizin tek bir yerde saklandığı bir "Clips Hub" bulunmaktadır. Diğer bazı harika Clips özellikleri şunlardır:

ClickUp'ın Clips'inde filigran içermeyen ücretsiz ekran kaydedici bulunur

Zaman damgaları ve snippet'ler dahil olmak üzere videoları AI ile otomatik olarak transkripsiyonlar

ClickUp'a video ekleyebilir, herkese açık bir bağlantı paylaşabilir veya video dosyasını indirebilirsiniz

Videolara kolayca yorum bırakarak video içeriği hakkında konuşma başlatın

Videoları görevlere dönüştürün ve paylaşılan fikirler üzerinde işlem yapmaları için sahipler atayın

Video transkriptlerinde arama yaparak belirli bilgileri hızlıca bulun

Clips Hub'da tüm videoları düzenleyin ve yönetin

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp'ın etkileşimli Beyaz Tahtaları ile takımınızın işbirliğini geliştirin

ClickUp Beyaz Tahtalar, proje yönetimi platformunuzda işbirliğine dayalı ve görsel bir çalışma alanı sunar. ClickUp Beyaz Tahtalar ile şunları yapabilirsiniz:

Zihin haritaları ve akış şemaları oluşturun: Zihin haritaları ve akış şemaları ile fikirlerinizi görsel olarak düzenleyin. Beyaz Tahtalar, beyin fırtınası oturumları ve ş Akışlarını özetlemek için mükemmeldir

Görevler ve belgeler ekleyin: Görevleri ve belgeleri doğrudan beyaz tahtanıza yerleştirin, projeyle ilgili her şeyi tek bir merkezi konumda tutun

Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınızla aynı anda beyaz tahtalarda çalışarak dinamik beyin fırtınası ve planlama yapın

Sürükle ve bırak fonksiyonu: Sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonu ile beyaz tahtadaki öğeleri kolayca taşıyın ve düzenleyin

Beyaz tahta öğelerini bağlayın: Bağlayıcıları kullanarak görevleri, belgeleri ve diğer öğeleri görsel olarak birbirine bağlayın ve proje ilişkilerinin net bir resmini oluşturun

💡Pro İpucu: ClickUp'ın Sohbet görünümünü kullanarak tüm takım iletişiminizi tek bir çatı altında toplayın ve takım üyeleriyle sanki karşılıklı oturuyormuş gibi işbirliği yapın.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak daha az çabayla daha fazla düzenleme yapın

ClickUp Brain, yapay zekayı kullanarak mevcut iş akışlarını kolaylaştırır ve karar verme sürecini iyileştirir, diğer video tabanlı araçların yeteneklerinin ötesine geçer. Şunları sağlar:

Akıllı arama: Projeleriniz ve görevleriniz arasında ilgili bilgileri hızla bulun

Otomatik görev oluşturma: Video fikirlerinizi manuel çaba harcamadan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

AI destekli yazma yardımı: Video içeriğine dayalı Video içeriğine dayalı toplantı gündemleri , e-postalar, toplantı notları veya proje güncellemeleri oluşturun

ClickUp, Loom ve Vimeo gibi özel video platformlarının işlevlerini aşan kapsamlı bir araç seti sunar. Video özelliklerini proje yönetimi, işbirliği ve yapay zeka ile birleştirir.

ClickUp ve Zoom entegrasyonu

ClickUp'ın Zoom ile entegrasyonu, proje yönetimi ve video konferansın gücünü bir araya getirir

ClickUp'ın Zoom entegrasyonu, video konferans platformunuzu proje yönetim sisteminize sorunsuz bir şekilde bağlamanıza olanak tanır.

Zoom, mükemmel bir ekran paylaşım yazılımıdır. İşte anahtar fonksiyonlarının bir özeti:

ClickUp'tan Zoom toplantıları başlatın: Platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın. Bir ClickUp görevi içindeki düğmeye tıklayarak anında bir Zoom toplantısı başlatın

Devam eden Zoom toplantılarına katılın: ClickUp bildirimleri, belirli görevlerle ilişkili devam eden Zoom toplantılarına hızlı bir şekilde katılmanızı sağlar

Toplantı ayrıntıları ve kayıtlar: ClickUp, toplantı ayrıntılarını otomatik olarak yakalar ve ilgili göreve kayıtların bağlantılarını ekler (isteğe bağlı), böylece her şey merkezi bir yerde tutulur

İletişim ve işbirliği iyileştirildi: Zoom toplantılarını proje akışınıza entegre ederek, ClickUp takımınız içinde daha iyi iletişim ve işbirliği sağlar

Etkileşimli beyaz tahtalar: Etkileşimli beyaz tahta şablonlarını Zoom'da paylaşabilir ve toplantılarınızın etkileşim ve eğlence düzeyini artırabilirsiniz

Genel olarak, ClickUp ve Zoom entegrasyonu, iletişim ve toplantı yönetimini kolaylaştırarak, her şeyi proje yönetimi platformunuzda düzenli ve erişilebilir tutmanızı sağlar.

ClickUp ile Video Ş Akışınızı Geliştirin

Doğru video düzenleme araçları, verimliliğinizi ve proje sonuçlarınızı önemli ölçüde etkileyebilir.

Loom ve Vimeo değerli video çözümleri sunarken, ClickUp video paylaşımının ötesine geçen daha kapsamlı bir proje ve görev yönetimi yaklaşımı sunar.

Güçlü proje yönetimi özellikleri, sezgisel video araçları ve yapay zeka destekli yetenekleri bir araya getiren ClickUp, takımların daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasını, iş akışlarını kolaylaştırmasını ve daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlar.

Video ile proje yönetiminizde devrim yaratmaya hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun ve gerçek anlamda hepsi bir arada bir platformun farkını yaşayın.