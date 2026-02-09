En İyi 11 Resource Guru Alternatifi: Özellikler, Fiyatlar ve Puanlar

Resource Guru, proje yöneticileri için bulut tabanlı bir kaynak yönetimi yazılımıdır.
Zamanlamadan zaman takibine kadar, süreci kolaylaştırmak için kapsamlı bir dizi özellik sunar. Bu da optimize edilmiş iş akışları, daha yüksek verimlilik, gecikmelerin azalması ve kaynakların yetersiz veya fazla tahsis edilmemesini sağlar.
Ancak Resource Guru'nun da, özellikle çok yönlülük açısından, kendine özgü sınırları vardır. Bu nedenle profesyonel hizmetler gibi belirli sektörlerde işe yararken, diğerlerinde zorluklar yaşar.
Birçok kaynak yönetimi yazılımını denemek için epey zaman harcayan biri olarak, şu anda mevcut olan en iyi Resource Guru alternatiflerinin bir listesini hazırladım. 2024 yılında işiniz için en iyi kaynak yönetimi yazılımını bulmak için bu listeye göz atın.
Resource Guru Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Farklı Resource Guru alternatiflerini karşılaştırırken dikkate almanız gereken faktörler şunlardır:
- Özellikler: Dikkate almanız gereken ilk husus, yazılımın sunduğu özelliklerin aralığıdır. Güçlü bir kaynak yönetimi aracı, kapsamlı kaynak tahsisi, zamanlama, planlama ve zaman takibi yeteneklerine sahip olmalıdır.
- Kullanım kolaylığı: Yazılımın verimliliğini etkileyen bir diğer faktör, kullanımının kolay olup olmadığıdır. Kullanım kolaylığı açısından diğerlerine göre üstünlük sağlayan sezgisel bir araç arayın.
- Entegrasyonlar: Bir lider olarak, kaynaklarınızı sorunsuz bir şekilde yönetmek için birkaç ek araca ve yazılıma ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle, diğer üçüncü taraf araçlarla entegrasyon sunan yazılımı seçin.
- Yorumlar: Geçmişteki yorumlar ve puanlar, yazılımın performansı hakkında daha derinlemesine bilgi sağlar. Bu nedenle, güvenilirlik, kullanıcı memnuniyeti ve diğer önemli faktörleri değerlendirmek için internetteki her yazılımın yorumlarına göz atın.
- Fiyatlandırma: Bütçenize uygun yazılımı seçin. Bunu yaparken, günlük iş faaliyetlerinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm gerekli özelliklerin yazılımda mevcut olduğundan emin olun.
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Resource Guru Alternatifi
2024'te mevcut olan en iyi 10 Resource Guru alternatifinin yer aldığı bu listeye göz atın:
1. ClickUp – Kaynak yönetimi için en iyisi
ClickUp Kaynak Yönetimi Yazılımı, tüm kaynaklarınızı merkezi bir konumdan denetlemek için kapsamlı bir araçtır.
Benim için görünürlük, kaynak tahsis sürecimi yönetmenin en önemli parçasıdır. ClickUp Görünümleri ile görev yönetimini kendi özel ihtiyaçlarıma göre özelleştirebiliyorum. Bu, 15'ten fazla özel görünüm kullanarak projeleri izleyebileceğim, ş akışlarını görselleştirebileceğim ve yol haritaları oluşturabileceğim anlamına geliyor!
Örneğin, takımımın toplam iş kapasitesini planlamak ve izlemek için ClickUp İş Yükü Görünümü'nü kullanabilirim. Ancak, tek bir çalışanın iş yükünü yönetmeniz gerekiyorsa, ClickUp Takım Görünümü imdadınıza yetişir.
ClickUp Gösterge Panellerinden, tüm kaynaklarınızı tek seferde yönetmek için özel sprint kartlarına erişebilirsiniz. Bu, aracı anında kullanırken son derece kullanışlıdır.
Ama hepsi bu kadar değil. Ş akışlarınız daha fazla özelleştirme gerektiriyorsa, bunu ClickUp API ile kolayca yapabilirsiniz. Belirli bir projedeki zamanı izlemek için özel bir uygulamaya mı ihtiyacınız var? Biz hallederiz!
Sıfırdan bir ş akışı oluşturmak için vaktiniz mi yok? ClickUp Şablonları'ndan 1000'den fazla kullanıma hazır, özelleştirilebilir şablon edinin. Faaliyet Raporundan Denetim Programına kadar, tüm ihtiyaçlarınız için kullanıma hazır şablonlar mevcuttur.
En sık kullandığım şablonlardan biri ClickUp Kaynak Planlama Şablonu'dur. Sezgisel ve görsel düzeni, kaynaklarımı planlamama, izlememe ve optimize etmeme yardımcı oluyor. Bu şablon ayrıca, kaynaklarımı aşırı veya yetersiz planlamaktan kaçınmak için bağımlılıkları veya zamanlama çakışmalarını izlememi sağlıyor.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görev Yönetimi: ClickUp görevleri ile projeleri daha küçük görevlere bölün
- Zaman Yönetimi: ClickUp Zaman Yönetimi özelliği ile proje süresini takip edin, zaman tahmini belirleyin ve her bir proje görevi için zaman ayırın.
- Kolaylaştırılmış İletişim: ClickUp Sohbet'i kullanarak hareket halindeyken sorularınızı giderin ve kesintisiz bir ş Akışı sağlayın
- İşbirliği Araçları: ClickUp Email 'den doğrudan e-posta göndererek şirket içi takım iletişimini düzenleyin
- Otomasyon: ClickUp Brain'in yapay zeka destekli araçlarını kullanarak proje durumlarını, güncellemeleri ve özetleri otomatikleştirin
- ClickUp Entegrasyonları: ClickUp'ı Slack, GitHub, HubSpot ve Google Drive gibi 1000'den fazla araçla entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın mobil uygulamasında tüm özellikler mevcut değildir.
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda aylık 5 $ veya üye başına ücret karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Verimlilik.io – Ajans operasyonları için en iyisi
Productive.io, projeler, kaynaklar ve finansal durumlar üzerinde tam görünürlük gerektiren ajanslar ve hizmet odaklı işletmeler için özel olarak geliştirilmiş bir profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) platformudur.
Productive.io'yu diğerlerinden ayıran özellik, bütçeleme, kaynak tahsisi, proje teslimi ve faturalandırmayı tek bir sistemde ne kadar sıkı bir şekilde birbirine bağlamasıdır. İlk teklif veya bütçeden proje yürütme aşamasına ve faturalandırmaya kadar tüm ilgili veriler birbirine bağlı kalır; bu da maliyetli hataları önlemeyi çok daha kolay hale getirir. Bu uçtan uca görünürlük, birden fazla müşteri ve karmaşık ş Akışları arasında dengede kalmaya çalışan büyüyen ajanslar için özellikle değerli buluyorum.
Platform ayrıca mevcut ve gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını görmeyi, kullanım oranlarını takip etmeyi ve karlılığı gerçek zamanlı olarak izlemeyi kolaylaştırır. Yerleşik zaman takibi, gider yönetimi ve gelişmiş raporlama özellikleriyle Productive.io, takımlara işlerin planlara göre gerçekte nasıl gittiğine dair net bir resim sunar.
Productive.io'nun en iyi özellikleri
- Bütçe ve kaynak tahsisinden teslimat ve faturalandırmaya kadar projeleri izleyin
- Kaynak planlama ve kullanım görünümleriyle takım kapasitesini planlayın ve tahmin edin
- Gerçek zamanlı bütçe ve gerçekleşen raporlamayla karlılığı izleyin
- Zaman takibi, giderler ve onayları tek bir sistemde yönetin
- Gruplama, pivotlama ve para birimi dönüştürme özellikleriyle gelişmiş raporlar oluşturun
- API ve yerel entegrasyonlar aracılığıyla HubSpot, Slack ve muhasebe sistemleri gibi araçlarla entegre edin
Productive.io sınırlamaları
- Çok küçük takımlar için zorlayıcı olabilir
- Kurulum ve yapılandırma için önceden çaba sarf etmeniz gerekir
- Gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlarda sunulmaktadır
Productive.io fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
- Essential: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır, en az 10 kullanıcı)
- Professional: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır, en az 10 kullanıcı)
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
Productive.io puanları ve yorumları
Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5
3. LiquidPlanner – Tahmine dayalı planlama için en iyisi
LiquidPlanner, tahminsel planlama özelliği ile tanınan bir proje yönetimi yazılımıdır. Takımınız aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışıyorsa, ş akışlarınızı daha iyi optimize etmek için bu Resource Guru alternatifini öneririm.
Bu araçla, tüm farklı projeleri izlemeyi yapabilirsiniz. Öncelik tabanlı planlama yetenekleri, yüksek değerli projelerin kontrolünü elinizde tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca Google Drive ve Dropbox gibi belge yönetim araçlarıyla entegre olur ve Açık API'si aracılığıyla özel araçlar oluşturmanıza olanak tanır.
LiquidPlanner'ın en iyi özellikleri
- Tahmin Edici Planlama ile proje zaman çizelgelerini ve teslimatları tahmin edin
- Balanced Workload ile takım programlarını optimize edin
- Perfect Prioritization ile projeleri önemlerine göre önceliklendirin
- Ranged Estimation ile planınızdaki belirsizlikleri veya riskleri izleyin
- Intelligent Insights ile gerçek zamanlı performans verileri ve içgörüler elde edin
LiquidPlanner sınırlamaları
- Projeleri kurmak oldukça zaman alıcıdır
- Bazı temel faturalandırma ve bütçeleme özellikleri eksik
- Öğrenmesi oldukça zor
LiquidPlanner fiyatlandırması
- 14 günlük ücretsiz deneme
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 28 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 42 $
LiquidPlanner puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (294 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (667 yorum)
4. Float – Kaynak planlaması için en iyisi
Float, kaynak planlamada insan odaklı bir yaklaşımı benimseyen bir başka sağlam Resource Guru alternatifidir.
Bu araç, görevleri sistematik bir şekilde atamanıza yardımcı olmak için projelerinizin ve iş gücünüzün canlı, merkezi bir zaman çizelgesini sunar. Takımınızda beceriler, kapasite ve uygunluk durumunu canlı olarak görünür hale getirerek görevleri dağıtmak için kullanabilirsiniz. Beceriye dayalı görev atamalarını özellikle uzmanlık gerektiren görevler için çok yararlı buluyorum.
Bu araç, kapasiteyi tahmin etmek ve harcamaları öngörmek için saat veya ücret bazında bütçeleri planlamanıza ve yönetmenize de olanak tanır. Ayrıca, önceden doldurulmuş zaman çizelgeleri, harcamalarınızı gerçek zamanlı olarak izlemenize ve bütçelendirmenize yardımcı olur.
Float'ın en iyi özellikleri
- Özel çalışma saatleri ve konumları belirleyin
- Zaman/ücretlere göre özel bir bütçe planlayın
- Kaynak Planlama özelliği ile iş yükünü planlayın ve izleyin
- Asana ve Trello gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla senkronizasyon gerçekleştirin
- Zaman yönetimi özelliklerini kullanarak tahmini saatleri gerçek saatlerle karşılaştırın
- Asana ve Slack gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edin
Float sınırlamaları
- Proje gelir tahmini mevcut değil
- Mobil cihazlarla uyumlu değil
- Kullanımı zor
Değişken fiyatlandırma
- 14 günlük ücretsiz deneme
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7,50 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Float puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.240 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.592 yorum)
5. Teamwork – Proje işbirliği için en iyisi
Teamwork, kullanıcıların müşteri operasyonlarının tüm yönlerini yönetmelerine yardımcı olan dinamik bir proje yönetimi yazılımıdır.
Projelerinizi planlamanıza, kaynakları tahsis etmenize ve süreci hızlandırmak için takımınızla işbirliği yapmanıza olanak tanır. Günlük kapasite planlamasından gider yönetimine ve uzun vadeli tahminlere kadar, Teamwork'ün özellikleri kaynak tahsisinin her yönünü kapsar.
Verimlilik göstergesi gibi Teamwork özellikleri, belirli bir takımın veya bireyin kendisine atanan görevleri ne kadar hızlı veya yavaş tamamlayabileceğine bağlı olarak zaman çizelgeleri planlarken çok değerlidir.
Bu araç iOS, Android, Windows ve macOS ile uyumludur.
Teamwork'ün en iyi özellikleri
- Zaman takibi, ücretler ve para izlemeyi gerçekleştirin
- Hazır şablonları ve kayıt formlarını kullanın
- İş yükü görünümlerinizi ve iş akışlarınızı özelleştirin
- Mevcut projeler ve planlanan işlere dayalı olarak gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin edin
- Zamanlama çakışmalarını önlemek için görev bağımlılıklarını belirleyin
- HubSpot ve Google Drive gibi araçlarla entegre edin
Teamwork sınırlamaları
- Canlı sohbet destekleri yok
- Büyük kurumsal işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamıyor
- Kullanımı karmaşık
Teamwork fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Deliver: Kullanıcı başına aylık 13,99 $
- Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $
- Scale: Özel fiyatlandırma
Teamwork puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.121 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (859 yorum)
6. Monday.com – Ş Akışı yönetimi için en iyisi
Monday.com, hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür. Hem proje planlamanızı hem de kaynak yönetiminizi kolaylaştıran kapsamlı bir özellik paketi sunar.
Monday.com ’un son derece sezgisel ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, takımların aynı anda birden fazla projeyi yönetmesini kolaylaştırır. Bu, proje stratejisi oluşturma, planlama ve yürütme konusunda da yardımcı olan güçlü bir araçtır.
10'dan fazla özel görünüm, bilgi görüntüleme için 30 farklı bileşen ve kod gerektirmeyen bloklar gibi özellikleriyle Monday.com, en güvenilir Resource Guru alternatiflerinden biridir.
Monday.com'un en iyi özellikleri
- People Columns ile görevleri doğrudan takım üyelerine atayın
- 200'den fazla otomasyon şablonundan seçim yapın
- Özel gösterge panellerini kullanarak spesifik performans bilgileri edinin
- Ş akışlarınızı özelleştirin
- Slack, Gmail ve Outlook gibi araçlarla entegre edin
Monday.com sınırlamaları
- Çevrimdışı erişim yok
- Bazı özellikler için ek ödeme gereklidir
Monday.com fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Temel: Koltuk başına aylık 12 $
- Standart: Koltuk başına aylık 14 $
- Pro: Koltuk başına aylık 24 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Monday.com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.730 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.794 yorum)
7. Accelo – Profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) için en iyisi
Accelo, kullanıcıların geleneksel ve çevik metodolojileri birleştirerek projeleri ve kaynakları yönetmelerine olanak tanır. En çok yenilikçi zaman takibi özellikleriyle tanınır. Örneğin, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleyerek proje bütçelerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.
Platform, görev atarken beceriye dayalı filtreleme özelliğini destekler. Ayrıca, önceden tanımlanmış kurallara göre belirli takım üyelerine görev atamayı otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz. Görevler atandıktan sonra, takımınızın her dakikadan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için zamanlayıcılarınızı otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz.
Ayrıca, süreci daha da kolaylaştırmak için MailChimp, Google Çalışma Alanı, Salesforce vb. gibi önemli araçlarla sorunsuz entegrasyonlar sunar.
Accelo en iyi özellikleri
- Proje süresi ve kaynak izleme için otomasyonlu zaman çizelgelerini kullanın
- Durumları ve ş akışlarını özelleştirin
- Proje tetikleyicileri ve bildirimleri alın
- Sorunsuz kapasite yönetimi için gerçek ve zaman tahmini raporlarını görünümde görüntüleyin
- Bütçe/ilerleme bazlı faturalar oluşturun
Accelo'nun sınırlamaları
- Küçük işletmeler için çok karmaşık
- Mobil uygulama tam olarak fonksiyonel değil
Accelo fiyatlandırma
- 7 günlük ücretsiz deneme
- Profesyonel: Özel fiyatlandırma
- İş: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş: Özel fiyatlandırma
- Elite: Özel fiyatlandırma
Accelo puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (502 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (172 yorum)
8. Wrike – Çok yönlü proje yönetimi için en iyisi
Wrike, çeşitli özel şablonlar arasından seçim yapmanıza, dinamik talep formlarıyla iş alımını otomasyonla gerçekleştirmenize ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan bir iş yönetimi aracıdır.
Bu araç, takımın iş yükünü bir bakışta görmenizi sağlar, gerçek zamanlı işbirliği için özellikler sunar (yorumlar ve etiketleme gibi) ve basit bir sürükle ve bırak fonksiyonuyla anında ayarlamaları kolaylaştırır.
Wrike ayrıca Adobe, Jira ve OneDrive gibi proje yönetimi için gerekli 400'den fazla üçüncü taraf araç ve yazılımla entegre olur.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Yineleyen görevleri, projeleri ve klasörleri kaydedin
- En iyi kaynak kullanımını sağlamak için her takım üyesinin bireysel yeteneklerini görünümde görüntüleyin
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun
- Tekrarlayan ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin
- İsteğe bağlı denetim raporlarını kontrol edin
- Mobil uygulamadan araca erişin
Wrike sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde zaman takibi özelliği bulunmamaktadır
- Yerleşik fatura oluşturma aracı yok
- Öğrenme eğrisi vardır
Wrike fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
- Pinnacle: Özel fiyatlandırma
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.679 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.629 yorum)
9. Asana – İş yönetimi için en iyisi
Asana, yapay zeka destekli bir iş yönetimi çözümüdür. Bu araç, yöneticilerin kurumsal alanda devam eden tüm projeleri yakından izlemelerine yardımcı olur.
Tüm özellikleri, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için ş akışlarını planlamaya, düzenlemeye ve kolaylaştırmaya odaklanmıştır. Asana'nın benzersiz özelliklerinden biri olan "Hedefler", büyük hedefleri daha küçük görevlere bölmenize olanak tanıyarak bunları daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenize ve izlemenize yardımcı olur.
Karmaşık projeleri veya birden fazla takımı yönetirken, Asana’nın Portföyler özelliği yardımcı olabilir. Bu, genel durumu görmenizi, bağlantılı projelerdeki ilerlemeyi izlemenizi ve en iyi sonuçlar için kaynak tahsisini stratejik olarak planlamanızı sağlar.
Asana ayrıca Microsoft Teams, Nave, MailChimp ve Mosaic gibi büyük platformlarla da entegrasyon sağlar.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Görevleri sürükleyip bırakarak iş yükünü yönetin
- Gerçek proje süresini tahmini proje süresiyle karşılaştırın
- Slack ve Microsoft Teams gibi 270'den fazla araç arasında veri paylaşımı yapın
- Gerçek zamanlı grafiklere ve içgörülere erişin
- Görev bağımlılıkları özelliğini kullanarak zamanlama çakışmalarını izleyin ve önleyin
Asana'nın sınırlamaları
- Arayüzde gezinmek zor
- Çevrimdışı erişim mevcut değildir
Asana fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.988 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.612 yorum)
10. ClickTime – Zaman çizelgesi yönetimi için en iyisi
Zaman çizelgesi yönetimi için sağlam bir araç arıyorsanız, ClickTime kesinlikle göz atmanız gereken bir seçenektir.
ClickTime, gelişmiş zaman takibi ve bütçeleme özelliklerine sahiptir. Tek tek projelerin yönetiminden genel kaynaklara kadar her şeyi kolaylaştırır.
Ayrıca ş akışlarınızda gelişmiş ayarlar ve içgörüler sunar. Örneğin, takım üyeleri, roller veya projeler için uzmanlık becerilerine göre benzersiz faturalandırma oranları tanımlayabilirsiniz. Ardından araç, faturalandırılabilir saatleri takip eder ve proje karlılığını izlemenize yardımcı olarak bütçe aşımlarını önler.
ClickTime'ın Android ve iOS kullanıcıları için bir mobil uygulaması da bulunmaktadır.
ClickTime'ın en iyi özellikleri
- Personelin iş yükünü izleyerek kaynakları etkili bir şekilde dağıtın
- İşgücü kullanılabilirliğini tahmin edin
- Proje ilerlemesine ilişkin gerçek zamanlı görünürlüğe erişin
- Performans ve karlılık hakkında içgörüler edinin
- Slack, Sage ve BambooHR gibi araçlarla entegre edin
ClickTime sınırlamaları
- Kaynak planlama çözümleri, Premiere ve daha üst planlarda mevcuttur
- Yeni başlayanlar için gezinmesi zor
ClickTime fiyatlandırması
- 14 günlük ücretsiz deneme
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Premier: Kullanıcı başına aylık 27 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
ClickTime puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (791 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (207 yorum)
11. Kantata – Proje yönetimi için en iyisi
Kantata, bir kuruluşun çeşitli kaynak, finans ve proje yönetimi faaliyetlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir araçtır. Bu yazılımın temel satış argümanı, yenilikçi kaynak tahmin özelliğiдир.
Karlı görev dağılımı için, projenin toplam gelirine karşı kaynakların gerçek maliyetini anlamanıza olanak tanır.
Kantata, serbest çalışanlar veya yükleniciler gibi harici kaynaklarla iş yapma sürecini de basitleştirir. Harici kaynakları "ortak" olarak davet edebilir, platform üzerinden doğrudan onlara görevler atayabilirsiniz.
Kantata ayrıca Salesforce, Netsuite ve Xero gibi çok çeşitli araç ve platformlarla entegre olur. Kısacası, güvenilir bir Resource Guru alternatifidir.
Kantata'nın en iyi özellikleri
- Proje zamanlamalarını, talepleri ve getirileri yönetin
- Beceri envanteri eşleştirme özelliği ile iş yükünü daha iyi planlayın ve dağıtın
- Verilere dayalı kaynak önerilerini yapılandırın
- Zaman çizelgeleri, takvimler ve proje panoları gibi görsel araçları kullanın
Kantata'nın sınırları
- Kullanıcı arayüzü yavaş
- Zaman girişi zayıf ve kötü tasarlanmış
- Tam fiyat bilgileri mevcut değildir
Kantata fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Kantata puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.401 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (613 yorum)
