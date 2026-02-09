En İyi 11 Resource Guru Alternatifi: Özellikler, Fiyatlar ve Puanlar

Resource Guru, proje yöneticileri için bulut tabanlı bir kaynak yönetimi yazılımıdır.

Zamanlamadan zaman takibine kadar, süreci kolaylaştırmak için kapsamlı bir dizi özellik sunar. Bu da optimize edilmiş iş akışları, daha yüksek verimlilik, gecikmelerin azalması ve kaynakların yetersiz veya fazla tahsis edilmemesini sağlar.

Ancak Resource Guru'nun da, özellikle çok yönlülük açısından, kendine özgü sınırları vardır. Bu nedenle profesyonel hizmetler gibi belirli sektörlerde işe yararken, diğerlerinde zorluklar yaşar.

Birçok kaynak yönetimi yazılımını denemek için epey zaman harcayan biri olarak, şu anda mevcut olan en iyi Resource Guru alternatiflerinin bir listesini hazırladım. 2024 yılında işiniz için en iyi kaynak yönetimi yazılımını bulmak için bu listeye göz atın.

Resource Guru Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Farklı Resource Guru alternatiflerini karşılaştırırken dikkate almanız gereken faktörler şunlardır:

Özellikler: Dikkate almanız gereken ilk husus, yazılımın sunduğu özelliklerin aralığıdır. Güçlü bir kaynak yönetimi aracı , kapsamlı kaynak tahsisi , zamanlama, planlama ve zaman takibi yeteneklerine sahip olmalıdır.

Kullanım kolaylığı: Yazılımın verimliliğini etkileyen bir diğer faktör, kullanımının kolay olup olmadığıdır. Kullanım kolaylığı açısından diğerlerine göre üstünlük sağlayan sezgisel bir araç arayın.

Entegrasyonlar: Bir lider olarak, kaynaklarınızı sorunsuz bir şekilde yönetmek için birkaç ek araca ve yazılıma ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle, diğer üçüncü taraf araçlarla entegrasyon sunan yazılımı seçin.

Yorumlar: Geçmişteki yorumlar ve puanlar, yazılımın performansı hakkında daha derinlemesine bilgi sağlar. Bu nedenle, güvenilirlik, kullanıcı memnuniyeti ve diğer önemli faktörleri değerlendirmek için internetteki her yazılımın yorumlarına göz atın.

Fiyatlandırma: Bütçenize uygun yazılımı seçin. Bunu yaparken, günlük iş faaliyetlerinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm gerekli özelliklerin yazılımda mevcut olduğundan emin olun.

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Resource Guru Alternatifi

2024'te mevcut olan en iyi 10 Resource Guru alternatifinin yer aldığı bu listeye göz atın:

1. ClickUp – Kaynak yönetimi için en iyisi

ClickUp Kaynak Yönetimi Yazılımı, tüm kaynaklarınızı merkezi bir konumdan denetlemek için kapsamlı bir araçtır.

Benim için görünürlük, kaynak tahsis sürecimi yönetmenin en önemli parçasıdır. ClickUp Görünümleri ile görev yönetimini kendi özel ihtiyaçlarıma göre özelleştirebiliyorum. Bu, 15'ten fazla özel görünüm kullanarak projeleri izleyebileceğim, ş akışlarını görselleştirebileceğim ve yol haritaları oluşturabileceğim anlamına geliyor!

Örneğin, takımımın toplam iş kapasitesini planlamak ve izlemek için ClickUp İş Yükü Görünümü'nü kullanabilirim. Ancak, tek bir çalışanın iş yükünü yönetmeniz gerekiyorsa, ClickUp Takım Görünümü imdadınıza yetişir.

ClickUp İş Yükü Görünümü ile tüm takımınızın iş yükünü görüntüleyin ve yönetin, görevleri en verimli şekilde dağıtın

ClickUp Gösterge Panellerinden, tüm kaynaklarınızı tek seferde yönetmek için özel sprint kartlarına erişebilirsiniz. Bu, aracı anında kullanırken son derece kullanışlıdır.

Ama hepsi bu kadar değil. Ş akışlarınız daha fazla özelleştirme gerektiriyorsa, bunu ClickUp API ile kolayca yapabilirsiniz. Belirli bir projedeki zamanı izlemek için özel bir uygulamaya mı ihtiyacınız var? Biz hallederiz!

Sıfırdan bir ş akışı oluşturmak için vaktiniz mi yok? ClickUp Şablonları'ndan 1000'den fazla kullanıma hazır, özelleştirilebilir şablon edinin. Faaliyet Raporundan Denetim Programına kadar, tüm ihtiyaçlarınız için kullanıma hazır şablonlar mevcuttur.

Bu şablonu indir ClickUp Kaynak Planlama şablonunu kullanarak kaynakları belirleyin, kullanılabilirliği değerlendirin ve bir zaman çizelgesi oluşturun

En sık kullandığım şablonlardan biri ClickUp Kaynak Planlama Şablonu'dur. Sezgisel ve görsel düzeni, kaynaklarımı planlamama, izlememe ve optimize etmeme yardımcı oluyor. Bu şablon ayrıca, kaynaklarımı aşırı veya yetersiz planlamaktan kaçınmak için bağımlılıkları veya zamanlama çakışmalarını izlememi sağlıyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev Yönetimi: ClickUp görevleri ile projeleri daha küçük görevlere bölün

Zaman Yönetimi: ClickUp Zaman Yönetimi özelliği ile proje süresini takip edin, zaman tahmini belirleyin ve her bir proje görevi için zaman ayırın.

Kolaylaştırılmış İletişim: ClickUp Sohbet'i kullanarak hareket halindeyken sorularınızı giderin ve kesintisiz bir ş Akışı sağlayın

İşbirliği Araçları: ClickUp Email 'den doğrudan e-posta göndererek şirket içi takım iletişimini düzenleyin

Otomasyon: ClickUp Brain'in yapay zeka destekli araçlarını kullanarak proje durumlarını, güncellemeleri ve özetleri otomatikleştirin

ClickUp Entegrasyonları: ClickUp'ı Slack, GitHub, HubSpot ve Google Drive gibi 1000'den fazla araçla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın mobil uygulamasında tüm özellikler mevcut değildir.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda aylık 5 $ veya üye başına ücret karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Verimlilik.io – Ajans operasyonları için en iyisi

Productive.io, projeler, kaynaklar ve finansal durumlar üzerinde tam görünürlük gerektiren ajanslar ve hizmet odaklı işletmeler için özel olarak geliştirilmiş bir profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) platformudur.

Productive.io'yu diğerlerinden ayıran özellik, bütçeleme, kaynak tahsisi, proje teslimi ve faturalandırmayı tek bir sistemde ne kadar sıkı bir şekilde birbirine bağlamasıdır. İlk teklif veya bütçeden proje yürütme aşamasına ve faturalandırmaya kadar tüm ilgili veriler birbirine bağlı kalır; bu da maliyetli hataları önlemeyi çok daha kolay hale getirir. Bu uçtan uca görünürlük, birden fazla müşteri ve karmaşık ş Akışları arasında dengede kalmaya çalışan büyüyen ajanslar için özellikle değerli buluyorum.

Platform ayrıca mevcut ve gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını görmeyi, kullanım oranlarını takip etmeyi ve karlılığı gerçek zamanlı olarak izlemeyi kolaylaştırır. Yerleşik zaman takibi, gider yönetimi ve gelişmiş raporlama özellikleriyle Productive.io, takımlara işlerin planlara göre gerçekte nasıl gittiğine dair net bir resim sunar.

Productive.io'nun en iyi özellikleri

Bütçe ve kaynak tahsisinden teslimat ve faturalandırmaya kadar projeleri izleyin

Kaynak planlama ve kullanım görünümleriyle takım kapasitesini planlayın ve tahmin edin

Gerçek zamanlı bütçe ve gerçekleşen raporlamayla karlılığı izleyin

Zaman takibi, giderler ve onayları tek bir sistemde yönetin

Gruplama, pivotlama ve para birimi dönüştürme özellikleriyle gelişmiş raporlar oluşturun

API ve yerel entegrasyonlar aracılığıyla HubSpot, Slack ve muhasebe sistemleri gibi araçlarla entegre edin

Productive.io sınırlamaları

Çok küçük takımlar için zorlayıcı olabilir

Kurulum ve yapılandırma için önceden çaba sarf etmeniz gerekir

Gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlarda sunulmaktadır

Productive.io fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Essential: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır, en az 10 kullanıcı)

Professional: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır, en az 10 kullanıcı)

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Productive.io puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5

3. LiquidPlanner – Tahmine dayalı planlama için en iyisi

LiquidPlanner, tahminsel planlama özelliği ile tanınan bir proje yönetimi yazılımıdır. Takımınız aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışıyorsa, ş akışlarınızı daha iyi optimize etmek için bu Resource Guru alternatifini öneririm.

Bu araçla, tüm farklı projeleri izlemeyi yapabilirsiniz. Öncelik tabanlı planlama yetenekleri, yüksek değerli projelerin kontrolünü elinizde tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca Google Drive ve Dropbox gibi belge yönetim araçlarıyla entegre olur ve Açık API'si aracılığıyla özel araçlar oluşturmanıza olanak tanır.

LiquidPlanner'ın en iyi özellikleri

Tahmin Edici Planlama ile proje zaman çizelgelerini ve teslimatları tahmin edin

Balanced Workload ile takım programlarını optimize edin

Perfect Prioritization ile projeleri önemlerine göre önceliklendirin

Ranged Estimation ile planınızdaki belirsizlikleri veya riskleri izleyin

Intelligent Insights ile gerçek zamanlı performans verileri ve içgörüler elde edin

LiquidPlanner sınırlamaları

Projeleri kurmak oldukça zaman alıcıdır

Bazı temel faturalandırma ve bütçeleme özellikleri eksik

Öğrenmesi oldukça zor

LiquidPlanner fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Essentials : Kullanıcı başına aylık 15 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 28 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 42 $

LiquidPlanner puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (294 yorum)

Capterra: 4,3/5 (667 yorum)

4. Float – Kaynak planlaması için en iyisi

Float, kaynak planlamada insan odaklı bir yaklaşımı benimseyen bir başka sağlam Resource Guru alternatifidir.

Bu araç, görevleri sistematik bir şekilde atamanıza yardımcı olmak için projelerinizin ve iş gücünüzün canlı, merkezi bir zaman çizelgesini sunar. Takımınızda beceriler, kapasite ve uygunluk durumunu canlı olarak görünür hale getirerek görevleri dağıtmak için kullanabilirsiniz. Beceriye dayalı görev atamalarını özellikle uzmanlık gerektiren görevler için çok yararlı buluyorum.

Bu araç, kapasiteyi tahmin etmek ve harcamaları öngörmek için saat veya ücret bazında bütçeleri planlamanıza ve yönetmenize de olanak tanır. Ayrıca, önceden doldurulmuş zaman çizelgeleri, harcamalarınızı gerçek zamanlı olarak izlemenize ve bütçelendirmenize yardımcı olur.

Float'ın en iyi özellikleri

Özel çalışma saatleri ve konumları belirleyin

Zaman/ücretlere göre özel bir bütçe planlayın

Kaynak Planlama özelliği ile iş yükünü planlayın ve izleyin

Asana ve Trello gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla senkronizasyon gerçekleştirin

Zaman yönetimi özelliklerini kullanarak tahmini saatleri gerçek saatlerle karşılaştırın

Asana ve Slack gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Float sınırlamaları

Proje gelir tahmini mevcut değil

Mobil cihazlarla uyumlu değil

Kullanımı zor

Değişken fiyatlandırma

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Float puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.240 yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.592 yorum)

5. Teamwork – Proje işbirliği için en iyisi

Teamwork, kullanıcıların müşteri operasyonlarının tüm yönlerini yönetmelerine yardımcı olan dinamik bir proje yönetimi yazılımıdır.

Projelerinizi planlamanıza, kaynakları tahsis etmenize ve süreci hızlandırmak için takımınızla işbirliği yapmanıza olanak tanır. Günlük kapasite planlamasından gider yönetimine ve uzun vadeli tahminlere kadar, Teamwork'ün özellikleri kaynak tahsisinin her yönünü kapsar.

Verimlilik göstergesi gibi Teamwork özellikleri, belirli bir takımın veya bireyin kendisine atanan görevleri ne kadar hızlı veya yavaş tamamlayabileceğine bağlı olarak zaman çizelgeleri planlarken çok değerlidir.

Bu araç iOS, Android, Windows ve macOS ile uyumludur.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Zaman takibi, ücretler ve para izlemeyi gerçekleştirin

Hazır şablonları ve kayıt formlarını kullanın

İş yükü görünümlerinizi ve iş akışlarınızı özelleştirin

Mevcut projeler ve planlanan işlere dayalı olarak gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin edin

Zamanlama çakışmalarını önlemek için görev bağımlılıklarını belirleyin

HubSpot ve Google Drive gibi araçlarla entegre edin

Teamwork sınırlamaları

Canlı sohbet destekleri yok

Büyük kurumsal işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamıyor

Kullanımı karmaşık

Teamwork fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Deliver : Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow : Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Scale: Özel fiyatlandırma

Teamwork puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.121 yorum)

Capterra: 4,5/5 (859 yorum)

6. Monday.com – Ş Akışı yönetimi için en iyisi

Monday.com, hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür. Hem proje planlamanızı hem de kaynak yönetiminizi kolaylaştıran kapsamlı bir özellik paketi sunar.

Monday.com ’un son derece sezgisel ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, takımların aynı anda birden fazla projeyi yönetmesini kolaylaştırır. Bu, proje stratejisi oluşturma, planlama ve yürütme konusunda da yardımcı olan güçlü bir araçtır.

10'dan fazla özel görünüm, bilgi görüntüleme için 30 farklı bileşen ve kod gerektirmeyen bloklar gibi özellikleriyle Monday.com, en güvenilir Resource Guru alternatiflerinden biridir.

Monday.com'un en iyi özellikleri

People Columns ile görevleri doğrudan takım üyelerine atayın

200'den fazla otomasyon şablonundan seçim yapın

Özel gösterge panellerini kullanarak spesifik performans bilgileri edinin

Ş akışlarınızı özelleştirin

Slack, Gmail ve Outlook gibi araçlarla entegre edin

Monday.com sınırlamaları

Çevrimdışı erişim yok

Bazı özellikler için ek ödeme gereklidir

Monday.com fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Koltuk başına aylık 12 $

Standart : Koltuk başına aylık 14 $

Pro : Koltuk başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Monday.com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.730 yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.794 yorum)

7. Accelo – Profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) için en iyisi

Accelo, kullanıcıların geleneksel ve çevik metodolojileri birleştirerek projeleri ve kaynakları yönetmelerine olanak tanır. En çok yenilikçi zaman takibi özellikleriyle tanınır. Örneğin, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleyerek proje bütçelerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Platform, görev atarken beceriye dayalı filtreleme özelliğini destekler. Ayrıca, önceden tanımlanmış kurallara göre belirli takım üyelerine görev atamayı otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz. Görevler atandıktan sonra, takımınızın her dakikadan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için zamanlayıcılarınızı otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, süreci daha da kolaylaştırmak için MailChimp, Google Çalışma Alanı, Salesforce vb. gibi önemli araçlarla sorunsuz entegrasyonlar sunar.

Accelo en iyi özellikleri

Proje süresi ve kaynak izleme için otomasyonlu zaman çizelgelerini kullanın

Durumları ve ş akışlarını özelleştirin

Proje tetikleyicileri ve bildirimleri alın

Sorunsuz kapasite yönetimi için gerçek ve zaman tahmini raporlarını görünümde görüntüleyin

Bütçe/ilerleme bazlı faturalar oluşturun

Accelo'nun sınırlamaları

Küçük işletmeler için çok karmaşık

Mobil uygulama tam olarak fonksiyonel değil

Accelo fiyatlandırma

7 günlük ücretsiz deneme

Profesyonel : Özel fiyatlandırma

İş : Özel fiyatlandırma

Gelişmiş : Özel fiyatlandırma

Elite: Özel fiyatlandırma

Accelo puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (502 yorum)

Capterra: 4,5/5 (172 yorum)

8. Wrike – Çok yönlü proje yönetimi için en iyisi

Wrike, çeşitli özel şablonlar arasından seçim yapmanıza, dinamik talep formlarıyla iş alımını otomasyonla gerçekleştirmenize ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan bir iş yönetimi aracıdır.

Bu araç, takımın iş yükünü bir bakışta görmenizi sağlar, gerçek zamanlı işbirliği için özellikler sunar (yorumlar ve etiketleme gibi) ve basit bir sürükle ve bırak fonksiyonuyla anında ayarlamaları kolaylaştırır.

Wrike ayrıca Adobe, Jira ve OneDrive gibi proje yönetimi için gerekli 400'den fazla üçüncü taraf araç ve yazılımla entegre olur.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Yineleyen görevleri, projeleri ve klasörleri kaydedin

En iyi kaynak kullanımını sağlamak için her takım üyesinin bireysel yeteneklerini görünümde görüntüleyin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun

Tekrarlayan ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

İsteğe bağlı denetim raporlarını kontrol edin

Mobil uygulamadan araca erişin

Wrike sınırlamaları

Ücretsiz sürümde zaman takibi özelliği bulunmamaktadır

Yerleşik fatura oluşturma aracı yok

Öğrenme eğrisi vardır

Wrike fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (3.679 yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.629 yorum)

9. Asana – İş yönetimi için en iyisi

Asana, yapay zeka destekli bir iş yönetimi çözümüdür. Bu araç, yöneticilerin kurumsal alanda devam eden tüm projeleri yakından izlemelerine yardımcı olur.

Tüm özellikleri, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için ş akışlarını planlamaya, düzenlemeye ve kolaylaştırmaya odaklanmıştır. Asana'nın benzersiz özelliklerinden biri olan "Hedefler", büyük hedefleri daha küçük görevlere bölmenize olanak tanıyarak bunları daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenize ve izlemenize yardımcı olur.

Karmaşık projeleri veya birden fazla takımı yönetirken, Asana’nın Portföyler özelliği yardımcı olabilir. Bu, genel durumu görmenizi, bağlantılı projelerdeki ilerlemeyi izlemenizi ve en iyi sonuçlar için kaynak tahsisini stratejik olarak planlamanızı sağlar.

Asana ayrıca Microsoft Teams, Nave, MailChimp ve Mosaic gibi büyük platformlarla da entegrasyon sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görevleri sürükleyip bırakarak iş yükünü yönetin

Gerçek proje süresini tahmini proje süresiyle karşılaştırın

Slack ve Microsoft Teams gibi 270'den fazla araç arasında veri paylaşımı yapın

Gerçek zamanlı grafiklere ve içgörülere erişin

Görev bağımlılıkları özelliğini kullanarak zamanlama çakışmalarını izleyin ve önleyin

Asana'nın sınırlamaları

Arayüzde gezinmek zor

Çevrimdışı erişim mevcut değildir

Asana fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9.988 yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.612 yorum)

10. ClickTime – Zaman çizelgesi yönetimi için en iyisi

Zaman çizelgesi yönetimi için sağlam bir araç arıyorsanız, ClickTime kesinlikle göz atmanız gereken bir seçenektir.

ClickTime, gelişmiş zaman takibi ve bütçeleme özelliklerine sahiptir. Tek tek projelerin yönetiminden genel kaynaklara kadar her şeyi kolaylaştırır.

Ayrıca ş akışlarınızda gelişmiş ayarlar ve içgörüler sunar. Örneğin, takım üyeleri, roller veya projeler için uzmanlık becerilerine göre benzersiz faturalandırma oranları tanımlayabilirsiniz. Ardından araç, faturalandırılabilir saatleri takip eder ve proje karlılığını izlemenize yardımcı olarak bütçe aşımlarını önler.

ClickTime'ın Android ve iOS kullanıcıları için bir mobil uygulaması da bulunmaktadır.

ClickTime'ın en iyi özellikleri

Personelin iş yükünü izleyerek kaynakları etkili bir şekilde dağıtın

İşgücü kullanılabilirliğini tahmin edin

Proje ilerlemesine ilişkin gerçek zamanlı görünürlüğe erişin

Performans ve karlılık hakkında içgörüler edinin

Slack, Sage ve BambooHR gibi araçlarla entegre edin

ClickTime sınırlamaları

Kaynak planlama çözümleri, Premiere ve daha üst planlarda mevcuttur

Yeni başlayanlar için gezinmesi zor

ClickTime fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 15 $

Premier : Kullanıcı başına aylık 27 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ClickTime puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (791 yorum)

Capterra: 4,6/5 (207 yorum)

11. Kantata – Proje yönetimi için en iyisi

Kantata, bir kuruluşun çeşitli kaynak, finans ve proje yönetimi faaliyetlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir araçtır. Bu yazılımın temel satış argümanı, yenilikçi kaynak tahmin özelliğiдир.

Karlı görev dağılımı için, projenin toplam gelirine karşı kaynakların gerçek maliyetini anlamanıza olanak tanır.

Kantata, serbest çalışanlar veya yükleniciler gibi harici kaynaklarla iş yapma sürecini de basitleştirir. Harici kaynakları "ortak" olarak davet edebilir, platform üzerinden doğrudan onlara görevler atayabilirsiniz.

Kantata ayrıca Salesforce, Netsuite ve Xero gibi çok çeşitli araç ve platformlarla entegre olur. Kısacası, güvenilir bir Resource Guru alternatifidir.

Kantata'nın en iyi özellikleri

Proje zamanlamalarını, talepleri ve getirileri yönetin

Beceri envanteri eşleştirme özelliği ile iş yükünü daha iyi planlayın ve dağıtın

Verilere dayalı kaynak önerilerini yapılandırın

Zaman çizelgeleri, takvimler ve proje panoları gibi görsel araçları kullanın

Kantata'nın sınırları

Kullanıcı arayüzü yavaş

Zaman girişi zayıf ve kötü tasarlanmış

Tam fiyat bilgileri mevcut değildir

Kantata fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kantata puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.401 yorum)

Capterra: 4,2/5 (613 yorum)

