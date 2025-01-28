hindistan'daki En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Bir proje yönetim aracını ilk kez kullandığımda çok şaşırdım. Dağınık elektronik tablolar ve sonsuz e-posta zincirleriyle uğraşmak zorunda kalmamak benim için büyük bir kazançtı. Birdenbire, takımım ve ben organize, sorumlu ve toplantıların zamanında yapılmasına odaklanmış hale geldik.

Birkaç yıl ve birkaç proje yönetimi aracı deneyiminden sonra, harika bir proje yönetimi platformunu neyin oluşturduğunu biliyorum. ClickUp ekibi tarafından yürütülen deneyimlerim, araştırmalarım ve testlerimden yararlanarak, bugün Hindistan'da bulunan en iyi proje yönetimi yazılım seçeneklerini paylaşmak için buradayım.

Bir Proje Yönetimi Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Hindistan'da birden fazla proje yönetimi yazılımı kullanma deneyimim , araçtan neye ihtiyacım olduğunu belirlememe yardımcı oldu. İşte bunlardan bazıları:

Merkezi hub: Görevler, dosyalar, iletişim ve son tarih takipçisi gibi her şeyi tek bir yerde tutan bir araç arayın. Bu, bilgi eksikliklerini ortadan kaldırır ve takımdaki herkesin uyumlu çalışmasını sağlar

Esneklik ve özelleştirme: Farklı projeler farklı yaklaşımlar gerektirir. Bu nedenle, uyarlanabilirlik anahtar öneme sahiptir. Özelleştirilebilir iş akışları, görünümler ve izinlere sahip bir araç arayın

İşbirliği özellikleri: İletişimi kolaylaştırmak ve işbirliğini artırmak için gerçek zamanlı sohbet, dosya paylaşımı ve uygulama içi yorumlama gibi özelliklere sahip bir aracı tercih edin

Mobil erişilebilirlik: İş kültürleri hibrit ve uzaktan çalışmaya geçerken, her zaman ve her yerden erişim sağlamak çok önemlidir. Güncel bilgileri takip etmek ve hareket halindeyken görevleri yönetmek için kullanıcı dostu mobil uygulamalar sunan bir araç seçin

Planlama ve zamanlama: Güçlü bir araç, iş akışını görselleştirmek, son teslim tarihlerini belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi çeşitli görünümler sunmalıdır

AI destekli özellikler : Yapay zeka, proje yönetimine girerek verimliliği artırmak için otomatik görev önerileri ve iş yükü yönetimi gibi özellikler sunuyor. Doğru aracı seçerek AI geliştirmede bir adım önde olmak daha iyidir

Fiyatlandırma: Bütçenizi aşmadan benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayan bir platform seçtiğinizden emin olun. Belirli entegrasyonlara veya gelişmiş özelliklere ihtiyacınız yoksa, kullanmayacağınız özellikler için para ödemek yerine daha uygun fiyatlı bir alternatif seçin.

Çoklu dil desteği: Ülkenin farklı bölgelerinde bulunan takımlarla çalışan kuruluşunuzda dil çeşitliliği olması kaçınılmazdır. Gerekirse bir dereceye kadar çeviri veya yerelleştirme desteği sunan araçlar arayın.

ClickUp: Hepsi bir arada proje yönetimi için en iyisi

ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleriyle 360° proje uyumluluğunu sağlayın

ClickUp ile karşılaşmadan önce yıllarca farklı ücretli ve ücretsiz proje yönetimi araçları kullanmıştım, bunlardan bazıları bu listede yer alıyor. Bu nedenle, ClickUp'ın Proje Yönetimi Aracı'nın beklentileri karşılayabilmesi için çok şey yapması gerekiyordu. Ancak ClickUp AI gibi yenilikçi özellikleriyle beni kısa sürede ikna etti.

Hepsi bir arada platformu, bağlantılı iş akışları, belgeler ve gerçek zamanlı gösterge panelleri ile takımınızı bir araya getirir. Bu, herkesin daha hızlı hareket etmesine, daha akıllı çalışmasına ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur. Şimdi, proje yönetimini sorunsuz hale getiren bazı ilginç özelliklere bakalım:

ClickUp AI ile proje hızınızı artırın: ClickUp Brain, ClickUp'ın AI asistanı, proje yönetimini farklı bir seviyeye taşır. Proje yürütmeyi hızlandırmak, açıklamalardan alt görevler oluşturmak, tartışmaları özetlemek ve hatta AI yazarı ile güncellemeler yazmak için bir AI proje yönetimi aracı sunarak verimliliği artırır

ClickUp Brain ile cevapları bulun ve işlerinizi daha hızlı halledin

Önceliklendirme ve planlamayı kolaylaştırın: ClickUp ile öncelikleri takip etmek çok kolay. Takımlar, ClickUp ile öncelikleri takip etmek çok kolay. Takımlar, ClickUp Görünümlerini kullanarak tüm proje ayrıntılarını tek bir yerden görebilir ve şirket hedefleriyle uyumluluklarını analiz edebilir. Bu bütünsel görünüm, çalışanların etkili bir şekilde planlama yapmalarını ve kaynakları stratejik olarak tahsis etmelerini sağlar

ClickUp Görünümleri ile uyumluluk iş akışınıza en uygun düzeni seçin

İletişim ve şeffaflıkta iyileştirme: ClickUp, proje yaşam döngüsü boyunca daha iyi iletişim ve şeffaflık sağlar. ClickUp, proje yaşam döngüsü boyunca daha iyi iletişim ve şeffaflık sağlar. ClickUp Belgeleri ile vizyonunuz üzerinde işbirliği yapın, ClickUp Sohbet ile güncellemeleri paylaşın ve yerleşik Gelen Kutusu ile herkesi bilgilendirin

Zengin biçimlendirme özelliklerini kullanın ve ClickUp Belgeleri ile daha verimli çalışın

Projeleri daha hızlı ve bütçeye uygun şekilde teslim edin: ClickUp ile tek bir platformda takımlar arası işbirliğini ve proje planlamasını kolaylaştırmak artık çok kolay. ClickUp ile tek bir platformda takımlar arası işbirliğini ve proje planlamasını kolaylaştırmak artık çok kolay. ClickUp Otomasyon , sıkıcı görevleri ortadan kaldırarak takımların en önemli önceliklere odaklanmasını sağlar, böylece projeler daha hızlı teslim edilir ve bütçe kontrolü iyileştirilir

ClickUp Otomasyonları'ndan yararlanarak tekrarlayan görevlerde zaman kazanın

Ayrıntılı raporlarla net görünürlük elde edin: ClickUp, proje verileriniz için tek bir doğru kaynak sağlar. İlerleme hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin, olası engelleri belirleyin ve kaynakların en uygun şekilde tahsis edilmesini sağlayın. ClickUp, proje verileriniz için tek bir doğru kaynak sağlar. İlerleme hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin, olası engelleri belirleyin ve kaynakların en uygun şekilde tahsis edilmesini sağlayın. ClickUp Gösterge Panelleri , projelerinizin nabzını tutarak bilinçli kararlar almanızı ve bir adım önde olmanızı sağlar

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımınızın ilerlemesini görselleştirin

ClickUp, proje yönetimini gerçekten basitleştirir ve G2'deki bu gibi olumlu yorumlar da bu iddiayı destekler.

Qliclabs, Hindistan'dan 20 üyeden oluşan bir takımla çalışan bir startup şirketidir. Bir yarışma düzenledik ve Asana, Jira, Monday'i denedik ve sonunda Clickup'ı seçtik çünkü gerçekten basit ve kullanımı kolay olduğunu düşündük. Asana'dan Clickup'a bir düğmeye tıklayarak geçebildik, bu en iyi yanıydı.

Qliclabs, Hindistan'dan 20 üyeden oluşan bir takımın kurduğu bir startup. Bir yarışma düzenledik ve Asana, Jira, Monday'i denedik ve sonunda Clickup'ı seçtik çünkü gerçekten basit ve kullanımı kolay olduğunu düşündük. Asana'dan Clickup'a bir düğmeyle geçebildik, bu en iyi yanıydı.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevler, alt görevler, kontrol listeleri ve özel alanlarla projeleri düzenleyin

Gantt grafikleri, Kanban panoları, Listeler ve daha fazlası arasından seçim yaparak iş akışını görselleştirin

ClickUp Sohbetinde fikirleri tartışın, güncellemeleri paylaşın ve doğrudan yorumlar ekleyin

Kullanıcı dostu: ClickUp ve bağlantılı uygulamalarda her şeyi kolaylıkla bulun

ClickUp Docs ile belgeler oluşturun, düzenleyin, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp içinde görev zamanını doğrudan takip edin

ClickUp Gösterge Panelleri'nde gerçek zamanlı veri görselleştirmeleriyle proje ilerlemesini izleyin

ClickUp Hedefleri ile şirket, takım ve bireysel hedefleri belirleyin ve takip edin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü uygulamasında bulunan bazı özellikler yoktur

Yeni kullanıcılar başlangıçta yorucu özellik listesini çok fazla bulabilirler

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Sınırsız plan: Kullanıcı başına aylık 584 rupi

İş planı: Kullanıcı başına aylık 1000 rupi

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana ekleyin. Çalışma alanı üyesi başına aylık 417 rupi

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Profesyonel ipucu: Bu şablona ve diğer sektöre özel şablonlara ClickUp Şablon Deposu'ndan erişebilirsiniz.

2. Hive: Kullanıcı dostu işbirliği ve esneklik için en iyisi

hive aracılığıyla

Benim görüşüme göre, Hindistan'daki en iyi proje yönetimi araçlarının listesi Hive olmadan eksik kalır. Her boyuttaki takım için uygun olan Hive, sezgisel bir arayüz, rekabetçi fiyatlandırma ve olağanüstü müşteri desteği sunar.

Hive, takım sohbeti, ortak not alma ve Zoom gibi video konferans platformlarıyla entegrasyonlar dahil olmak üzere bir dizi işbirliği aracı sunarak temel görev yönetimi yazılımlarının ötesine geçer.

Hive'ın en iyi özellikleri

Gantt grafikleri, Kanban panoları, Takvim görünümleri, Tablo görünümleri ve daha fazlasını içeren bir dizi proje görünümüyle farklı iş stillerine uyum sağlayın

Yerleşik takım sohbeti, ortak not alma ve video konferans entegrasyonları ile işbirliğini kolaylaştırın

Zaman takibi, kaynak sağlama, prova ve onay araçları, yerel e-posta entegrasyonu ve görev ve iş akışı otomasyon özellikleriyle iş akışı yönetimini geliştirin

AI asistanı HiveMind ile içerik oluşturun, zamandan ve çabadan tasarruf edin

Hedefleri doğrudan Hive içinde ayarlayarak ve izleyerek takımınızın odaklanmasını sağlayın

Hive sınırlamaları

Temel proje yönetimi çözümlerine kıyasla küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için daha az bütçe dostu olabilir

Kapsamlı platform kullanımında ara sıra yavaş yükleme ve küçük hatalar olduğu bildirilmiştir

Hive fiyatlandırması

Hive Free: Sınırlı işlevselliğe sahip, 10 kullanıcıya kadar sonsuza kadar ücretsiz plan

Hive Starter ve Hive Teams: Kullanıcı başına aylık sırasıyla 85 ve 250 rupi

Enterprise: Ek güvenlik veya özellikler için fiyatlandırma hakkında bilgi almak üzere bizimle iletişime geçin

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Hive'ın görevlerimi ve projelerimi takip etmemi ve belgelememi kolaylaştırmasını seviyorum. Kullanıcı dostu bir arayüz ve mükemmel müşteri hizmetleri sunuyor. Hive, markalaşma konusunda mükemmel bir iş çıkardı. Mükemmel bir iş yeri uygulaması olmak için doğru yolda olduğuna inanıyorum.

Hive'ın görevlerimi ve projelerimi takip etmemi ve belgelememi kolaylaştırmasını seviyorum. Kullanıcı dostu bir arayüz ve mükemmel müşteri hizmetleri sunuyor. Hive, markalaşma konusunda mükemmel bir iş çıkardı. Mükemmel bir iş yeri uygulaması olmak için doğru yolda olduğuna inanıyorum.

3. Monday. com: Özelleştirilebilir iş akışları ve güçlü otomasyon için en iyisi

İnanılmaz özelleştirme seviyesi nedeniyle monday.com'u bu listeye ekledim. Proje yöneticisinin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış her türlü proje ve iş akışını yönetmek için tasarlanmış çok yönlü bir iş yönetim platformudur.

Örneğin, bu araç Agile, Scrum ve Kanban gibi farklı proje yönetimi metodolojileri için çok sayıda özelleştirilebilir şablon sunar. Ayrıca, özel iş akışları ve otomasyon oluşturma özelliği, iş süreçlerinizin verimliliğini ve etkinliğini daha da artırır.

Monday. com en iyi özellikler

Otomasyon Merkezi ile iş akışlarını otomatikleştirin, sıfırdan özel otomasyonlar oluşturun, önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonlarını kullanın veya entegrasyonlardan yararlanarak monday.com'u mevcut araçlarınıza bağlayın

Belgeleri birlikte yazmak için iş belgelerinden, geri bildirim toplamak için formlardan ve takımınızın bağlantıda kalmasını sağlamak için düzeltme araçlarından yararlanın

İş yükü görünümüyle takım kapasitesini ve kaynak tahsisini görselleştirin, Uygulama Görünümleri ise favori uygulamalarınızı doğrudan projenize entegre edin

Zapier aracılığıyla çok çeşitli popüler araçlara ve binlerce diğer araca bağlanın

Monday. com sınırlamaları

Monday.com bir Gantt görünümü sunsa da, görünümün içinde sıfırdan projeler oluşturmak için tasarlanmamıştır

Bazı kullanıcılar, belirli görünümlerin beklendiği gibi otomatik olarak güncellenmemesi ile ilgili ara sıra sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Gantt görünümü gibi temel proje yönetimi özellikleri yalnızca Pro plan ve üstü planlarda mevcuttur, bu da bütçesi sınırlı takımlar için bir dezavantajdır

Monday. com fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz: En fazla 2 koltuk

Temel: ₹748,05 aylık kullanıcı başına, minimum 3 kullanıcı

Standart: ₹997. Kullanıcı başına aylık 41, minimum 3 kullanıcı

Artılar: ₹1579. Kullanıcı başına aylık 23, minimum 3 kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (10.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.700+ yorum)

"Monday. com, görevleri, projeleri ve iş akışını organize etmemizi sağlayan özelleştirilebilir panolar sunar. Takımımız kolayca görevler oluşturur, son tarihler belirler ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izler. Müşteri desteği de çok iyidir. Monday. com, takımın [bilgileri] kolayca gezinebilmesini ve anlayabilmesini sağlayan görsel olarak çekici ve sezgisel bir arayüze sahiptir. "

"Monday. com, görevleri, projeleri ve iş akışını organize etmemizi sağlayan özelleştirilebilir panolar sunar. Takımımız kolayca görevler oluşturur, son tarihler belirler ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izler. Müşteri desteği de çok iyidir. Monday. com, takımın [bilgileri] kolayca gezinebilmesini ve anlayabilmesini sağlayan görsel olarak çekici ve sezgisel bir arayüze sahiptir. "

4. ProofHub: Uygun maliyetli, hepsi bir arada yönetim için en iyisi

via ProofHub

ProofHub, özellikle sabit bir fiyatla tek bir proje yönetimi ve işbirliği çözümü arayan Hintli takımlar için harika bir seçenektir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek yok — birden fazla projeyi, takımı ve müşteri etkileşimlerini tek bir yerden yönetin.

Bu araç, çevrimiçi düzeltme özelliği sayesinde bana çok zaman kazandırıyor. Artık belgelerle ilgili geri bildirimlerle dolu sonsuz e-posta zincirleri yok. Bunun yerine, herkes doğrudan dosya üzerine yorum ve önerilerini bırakabiliyor, böylece revizyon süreci daha akıcı ve verimli hale geliyor.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Özel iş akışları oluşturun ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek takımın zaman ve çabasını azaltın

Görevleri yönetin, takım üyelerine atayın ve ilerlemeyi tek bir kullanıcı dostu arayüzden izleyin

Ek dosya, görev yorumları ve yerleşik sohbet gibi özelliklerle iç ve dış paydaşlarla etkili bir şekilde işbirliği yapın

Proje planlaması için Gantt grafikleriyle plan yapın, kaynak yönetimi için zamanı takip edin ve proje durumu hakkında bilgi içeren özel raporlar oluşturun

ProofHub sınırlamaları

ProofHub'un fiyatlandırma yapısı takımlar içindir ve tek başına çalışan serbest çalışanlar için ideal seçenek olmayabilir

Sabit fiyatlandırma cazip olsa da, takımınızın boyutuna göre toplam maliyeti hesaba katmak önemlidir. "Kullanıcı başına" maliyet, özellikle küçük takımlar için bazı rakiplere göre daha yüksek olabilir

ProofHub fiyatlandırması

ProofHub iki plan sunar:

Temel: ₹3735. Sınırsız kullanıcı için 67, yıllık faturalandırılır

Ultimate Control: ₹7388. 33, sınırsız kullanıcı, sınırsız özellik ve sınırsız proje için, yıllık faturalandırılır

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (85+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.700+ yorum)

"ProofHub'ın en iyi yanı, her şeyi tek bir yerde sunmasıdır! Eskiden görevler ve projelerle ilgili güncellemeleri e-posta yoluyla isterdim ve daha sonra bu konuşmaları bulmak için uğraşırdım. Bu çok zamanımı alıyordu. Artık yorumlarımı ve konuşmalarımı doğrudan görevlerin üzerinde yapabiliyorum. Ayrıca tüm bilgilerim, belgelerim ve proje dosyalarım da aynı yerde saklanıyor. Yerleşik sohbet özelliği, bilgileri hızlı bir şekilde gönderip almayı kolaylaştırıyor. Ve ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, ProofHub'un destek ekibi son derece yardımcı oluyor ve oldukça hızlı yanıt veriyor. "

"ProofHub'ın en iyi yanı, her şeyi tek bir yerde sunmasıdır! Eskiden görevler ve projelerle ilgili güncellemeleri e-posta yoluyla isterdim ve daha sonra bu konuşmaları bulmak için uğraşırdım. Bu çok zamanımı alıyordu. Artık yorumlarımı ve konuşmalarımı doğrudan görevlerin üzerine yazabiliyorum. Ayrıca tüm bilgilerim, belgelerim ve proje dosyalarım da aynı yerde saklanıyor. Yerleşik sohbet özelliği, bilgileri hızlı bir şekilde gönderip almayı kolaylaştırıyor.

Ve ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, ProofHub'un destek ekibi son derece yardımcı oluyor ve oldukça hızlı yanıt veriyor. "

5. Microsoft Project: Mevcut Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi

microsoft Project aracılığıyla

Microsoft Project, ilk işimde Hindistan'da kullandığım ilk proje yönetimi yazılımıydı. O zamandan beri başka proje yönetimi araçları da kullandım, ancak Project, özellikle Microsoft 365'i yoğun olarak kullananlar için tanıdık bir rahatlık sunuyor.

Outlook, Excel ve Skype dahil olmak üzere tüm Microsoft paketiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece bilgi paylaşımı ve işbirliği çok kolay hale gelir.

Aracın kaynak yönetimi özelliği, iş yüklerini görselleştirmeme ve kimseye fazla iş yükü vermeme yardımcı oluyor. Daha basit proje yönetimi araçları da olabilir, ancak Microsoft Project'ün sağlam zamanlama özellikleri, Hintli işletmelerin sıklıkla çalıştığı karmaşık kurumsal projeler için en iyisidir.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Diğer Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleriyle entegre edilebilir, bu da onu Microsoft ekosistemini kullanan takımlar için doğal bir seçim haline getirir

Güçlü Gantt grafikleri, Kanban panoları ve proje yol haritaları ile projeleri görselleştirin

Gelişmiş planlama ve kaynak tahsis özellikleriyle görev ve kaynak yönetimini kolaylaştırın

Microsoft Teams ve SharePoint gibi yerleşik iletişim araçlarıyla etkili bir şekilde işbirliği yapın

Microsoft Project sınırlamaları

Hindistan'daki diğer bazı proje yönetimi yazılımlarına kıyasla daha az özelleştirme sunar

Bir web uygulamasına sahip olmasına rağmen, Project'te yerel bir iOS uygulaması bulunmamaktadır ve bu bazı takımlar için bir dezavantaj olabilir

Temel işbirliği özelliklerini içerir, ancak bazı özel işbirliği araçları kadar sağlam olmayabilir.

Microsoft Project fiyatlandırması

Bulut dağıtımı

Planlayıcı plan 1: ₹835/ay kullanıcı başına

Proje planı 3: ₹2500/ay kullanıcı başına

Proje planı 5: Kullanıcı başına aylık 4588 rupi

Yerinde dağıtım

Project Standard 2021: ₹56730 tek seferlik satın alma

Project Professional 2021: ₹108455 tek seferlik satın alma

Project Server: Özel fiyatlandırma

Microsoft Project puanları ve yorumları

G2: 4,0/5,0 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (1.800+ yorum)

Microsoft Project & Portföy Yönetimi (PPM), verimsiz proje yönetimi ve stratejik uyum eksikliği gibi iş sorunlarını ele alır. Kuruluşlara projeleri etkin bir şekilde planlamak, yürütmek ve izlemek için merkezi bir platform sunarak daha iyi kaynak tahsisi, kolaylaştırılmış işbirliği ve daha yüksek proje başarı oranları sağlar. PPM, işletmelerin projeleri stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmesine, girişimlere öncelik vermesine, kaynak kullanımını optimize etmesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır.

Microsoft Project & Portföy Yönetimi (PPM), verimsiz proje yönetimi ve stratejik uyum eksikliği gibi iş sorunlarını ele alır. Kuruluşlara projeleri etkin bir şekilde planlamak, yürütmek ve izlemek için merkezi bir platform sunarak daha iyi kaynak tahsisi, kolaylaştırılmış işbirliği ve daha yüksek proje başarı oranları sağlar. PPM, işletmelerin projeleri stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmesine, girişimlere öncelik vermesine, kaynak kullanımını optimize etmesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır.

6. Nifty: Net görselleştirme ve dönüm noktası izleme için en iyisi

via Nifty

Nifty, net görselleştirme ve dönüm noktalarının izlenmesini önceliklendiren takımlar için iyi bir proje yönetimi aracıdır.

Nifty, herkesi organizasyonel hedefler hakkında güncel tutarak ve dönüm noktalarındaki ilerlemeyi izleyerek, proje geliştirme döngülerini kısaltır ve takım verimliliğini artırır.

Bu araç, projeleri departmanlara, konumlara, yöneticilere veya daha fazlasına göre gruplandırmanıza olanak tanıyan portföy özelliği sayesinde projelerinize daha fazla düzen getirebilir. Bu, takıma göre projelere davetleri otomatikleştirerek proje yöneticilerinin günlük faaliyetlerinden bir adımı daha ortadan kaldırır.

Nifty'nin bütçe izleme özellikleri, proje harcama yönetiminizi gerçekten iyileştirebilir. Aracın ayrıntılı raporları, finansal riskleri erken tespit etmemi ve daha hızlı düzeltme yapmamı sağlıyor.

En iyi özellikler

Gantt grafikleri, Kanban panoları ve görev listeleri ile iş akışı tercihlerinize uygun projeler planlayın

Yerleşik takım sohbeti, dosya paylaşımı ve görev yorumları ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Görev bağımlılıkları, dönüm noktaları ve yinelenen görevlerle iş akışlarını otomatikleştirerek verimliliği artırın

Net içgörüler için görsel gösterge panelleri ve genel bakışlarla proje ilerlemesini izleyin

Google Drive, Slack ve Zoom gibi popüler araçlarla entegre ederek takımın iş akışını geliştirin

Nifty sınırlamaları

Zaman takibi ve raporlama özellikleri yalnızca ücretli hesaplarda mevcuttur, bu da bütçesi sınırlı takımlar için bir dezavantaj olabilir

Ücretsiz planlar misafir ve müşterilere izin vermez, bu da dış işbirliği gerektiren projeler için potansiyel bir sınırlamadır

Uygun fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: ₹4087/ay

Artılar: ₹8260/ay

İş: ₹12430/ay

Sınırsız: ₹41630/ay

Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5,0 (430+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (400+ yorum)

"Nifty, bugüne kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biridir. Müşterileri Misafir Olarak Kaydetme Nifty portalına müşteri kaydetmek oldukça basittir. Birkaç basit tıklama ile müşterilerimizi ilgili projelerine misafir olarak ekleyebiliriz. Müşterilerimiz görevlerini ekleyebilir ve projelerinin genel ilerlemesini kontrol edebilirler. "

"Nifty, bugüne kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biridir. Müşterileri Misafir Olarak Kaydetme Nifty portalına müşteri kaydetmek oldukça basittir. Birkaç basit tıklama ile müşterilerimizi ilgili projelerine misafir olarak ekleyebiliriz. Müşteriler görevlerini ekleyebilir ve projelerinin genel ilerlemesini kontrol edebilirler. "

7. Wrike: Kolaylaştırılmış dosya düzeltme ve onaylama için en iyisi

wrike aracılığıyla

Wrike, Procter gibi şirketlerin güvendiği, Hindistan'da güçlü bir hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. Yaklaşık yirmi yıllık geçmişiyle, büyüyen kuruluşları desteklemek için sağlam özellikler sunar.

Neden Wrike dahil edildi? Dosya düzeltme ve onay iş akışlarını yönetme konusunda mükemmeldir. Düzeltme karşılaştırma modu, dosya sürümlerini kolayca karşılaştırmanıza ve en ince değişiklikler hakkında geri bildirim almanıza olanak tanıyan, oyunun kurallarını değiştiren bir özelliktir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Basit bir talep formu doldurarak görevleri veya projeleri başlatın

Projeleri belirli Alanlara düzenleyin ve projeler, klasörler, görevler ve alt görevler içindeki bilgileri kategorilere ayırın

İşleri takvim, Kanban panosu, Tablo görünümü, Gantt grafikleri ve İş yükü grafikleri gibi biçimlerde görüntüleyin

Çapraz etiketleme, gerçek zamanlı belge düzenleme, prova ve harici işbirliği gibi fonksiyonlarla paydaş yönetimini kolaylaştırın

Wrike sınırlamaları

Önemli bir güvenlik önlemi olan iki faktörlü kimlik doğrulama yalnızca Enterprise planında mevcuttur

Ücretsiz plana bakılmaksızın, birçok temel entegrasyon ek ücrete tabidir ve bu da takımınızın maliyetini artırabilir. Sonuç olarak, karmaşık ihtiyaçları olan büyük takımlar için pahalı hale gelebilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: ₹817/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 2070 rupi

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5,0 (3.600+ yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (2.600+ yorum)

"Wrike'ın kullanıcı arayüzünün alışması ve anlaşılması kolay olduğunu, kuruluşumdaki tüm kullanıcılar adına söyleyebilirim. Wrike'ın en sevdiğim bir diğer özelliği ise mobil uygulaması. Bu uygulama sayesinde, bilgisayar sistemimizin web tarayıcısında kullandığımız kullanıcı arayüzünün ve verimliliğin aynısını her yerden kullanabiliyoruz. "

"Wrike'ın kullanıcı arayüzünün alışması ve anlaşılması kolay olduğunu, kuruluşumdaki tüm kullanıcılar adına söyleyebilirim. Wrike'ın en sevdiğim bir diğer özelliği ise mobil uygulaması. Bu uygulama sayesinde, bilgisayarımızın web tarayıcısında kullandığımız kullanıcı arayüzünün ve verimliliğin aynısını her yerden kullanabiliyoruz. "

8. Notion: İçerik oluşturucular ve tek başına çalışan girişimciler için en iyisi

notion aracılığıyla

Yakın zamana kadar, Notion'un özellikle Hintli solo içerik oluşturucular ve influencer yönetim ajansları arasında popüler olan güçlü bir not alma ve içerik oluşturma uygulaması olduğunu biliyordum. Ancak aynı zamanda proje yönetimi için de tek adres! Proje oluşturmanıza, yol haritaları tasarlamanıza, görevleri bölmenize, bunları birden fazla takım üyesine atamanıza (takımınız varsa!) ve hatta görev bağımlılıkları ayarlamanıza olanak tanır.

Şahsen, Notion'un gücünün şeffaf dokümantasyon sağlamasında yattığını düşünüyorum. Bu yazılımı kullanarak proje planlarını, toplantı tutanaklarını ve hatta müşteri iletişim kuralları gibi ayrıntılı wiki sayfaları tek bir merkezi konumda oluşturabilirim. Bu sayede herkes en son bilgilere erişebilir ve belge yönetimi için sayısız e-posta veya klasörde arama yapma karmaşası ortadan kalkar.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion'un Proje Wiki'si ile tüm proje bilgilerini düzenli tutun

Yol haritaları, iş akışları ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş şablonlarla projelere hızlı bir başlangıç yapın

Notion'un görev yönetimi özellikleriyle görevleri verimli bir şekilde yönetin

Proje ilerlemesini görselleştirmek için Zaman Çizelgesi ve Kanban görünümleri arasında seçim yapın

Notion Notlar ve Belgeler'i kullanarak videolar, kod parçacıkları ve 50'den fazla diğer içerik türüyle zengin belgeler oluşturun.

Notion sınırlamaları

Notion'un esnekliği bir öğrenme süreci gerektirir ve özelliklerini tam olarak öğrenmek zaman alabilir

Proje yönetimi özellikleri sunsa da, bu amaç için özel bir araç değildir. Temel proje yönetimi fonksiyonları için entegrasyonlara ihtiyacınız olabilir.

Notion fiyatlandırması

Notion dört plan sunar:

Ücretsiz: 10 misafire kadar işbirliği yapın

Artı: ₹664,94 kullanıcı başına aylık, yıllık faturalandırılır

İş: ₹1246,76 kullanıcı başına aylık, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (5.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (2.100+ yorum)

Şahsen Notion'un esnekliğini ve çok yönlülüğünü seviyorum. İhtiyaçlarıma mükemmel şekilde uyan özel sayfalar, veritabanları ve yapılacaklar listeleri oluşturmama olanak tanıyor. Ayrıca, diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilme özelliğini ve cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sayesinde bilgilere her yerden erişebilmeyi çok beğeniyorum. Notion, düzenli ve verimli çalışmam için gerçekten vazgeçilmez bir araç haline geldi.

Kişisel olarak Notion'un esnekliğini ve çok yönlülüğünü seviyorum. İhtiyaçlarıma mükemmel şekilde uyan özel sayfalar, veritabanları ve yapılacaklar listeleri oluşturmama olanak tanıyor. Ayrıca, diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilme özelliğini ve cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyonun, nereye gidersem gideyim bilgilerime erişebilmemi sağlamasını da takdir ediyorum. Notion, düzenli ve verimli çalışmam için gerçekten vazgeçilmez bir araç haline geldi.

9. Jira: Hindistan'da çevik yazılım geliştirme için en iyisi

via Atlassian

Agile yazılım geliştirme projelerini yönetiyorsanız, Jira Hindistan'daki en iyi proje yönetimi yazılımı seçenekleri arasında güçlü bir rakiptir.

Agile metodolojilerini desteklemek için özel olarak tasarlanmıştır ve Scrum, Kanban ve DevOps çerçevelerini doğrudan platform içinde uygulamanıza olanak tanır.

Tek tip proje yönetimi araçlarının aksine, Jira ihtiyaçlarımıza göre özel iş akışları yapılandırmamı sağlıyor. Bu, genel şablonları bir kenara bırakıp "hükümet onayları" veya "tedarikçi görüşmeleri" gibi Hindistan'daki projelere uygun özel aşamalar oluşturmak anlamına geliyor. Bu şeffaflık, herkesin aynı doğrultuda çalışmasını sağlıyor ve görevlerin proje yaşam döngüsü boyunca sorunsuz bir şekilde akışını garanti ediyor.

Böylece, tüm yazılım projenizin yaşam döngüsünü tek bir yerden planlayabilir, kodlayabilir, dağıtabilir, yayınlayabilir, proje performansını izleyebilir ve sürdürebilirsiniz.

Jira'nın en iyi özellikleri

Proje yol haritaları için etkileşimli zaman çizelgeleri, sprint planlaması için scrum panoları ve çevik yönetim için Kanban panoları kullanın

Sorun izleme özelliği ile hata izlemeyi basitleştirin ve geliştirmeyi yolunda tutun

Jira'yı Scriptrunner, Zendesk gibi 3.000'den fazla geliştirici aracıyla entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın

Raporlama ve içgörülerle ilerlemeyi izleyin ve performansı ölçün

Jira sınırlamaları

Katı arayüz ve özelleştirmedeki zorluklar

Arama ve filtreleme sistemleri daha kullanıcı dostu olmasıyla daha faydalı olabilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz: ₹0

Standart: Kullanıcı başına aylık 680 rupi

Premium: ₹1335/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5,0 (5.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (14.000'den fazla yorum)

"Jira'nın en önemli yardımı, takımlar arasında ortaya çıkan çok sayıda sorunun izlenmesi/kayıt altına alınmasıdır. Bu, üründe meydana gelen en ufak bir değişiklikten organizasyon düzeyindeki değişikliklere kadar her şeyin görünür olmasını sağlar. Bu, herkesin neler olup bittiğini ve sorumluların kim olduğunu bilmesi için bir değişiklik yönetimi sürecinin parçası olarak kullanılır. "

"Jira'nın en önemli yardımı, takımlar arasında ortaya çıkan çok sayıda sorunun izlenmesi ve kaydedilmesidir. Bu, üründe meydana gelen en ufak bir değişiklikten organizasyon düzeyindeki değişikliklere kadar her şeyin görünür olmasını sağlar. Bu, herkesin neler olup bittiğini ve sorumluların kim olduğunu bilmesi için değişiklik yönetimi sürecinin bir parçası olarak kullanılır. "

10. Zoho Projects: Güçlü planlama ve yerleşik entegrasyonlar için en iyisi

via Zoho

Son olarak, Hindistan'daki proje yönetimi yazılımları listesine Zoho Projects'i de eklemek zorundaydım! Bu uygulama, her boyut ve karmaşıklıktaki projeleri ele alabilmektedir.

Benim için en büyük güçlü yanlarından biri uygun fiyatı. Benzerlerine kıyasla Zoho Projects, Hindistan'daki bütçeye duyarlı takımlar için mükemmel bir maliyet-etkin çözüm sunuyor. Ancak özelliklerden ödün vermiyor. Tekrarlayan görevler için otomasyonla tamamlanan özel görev iş akışları oluşturma özelliği, oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu, takımımın daha stratejik işlere odaklanması için değerli zaman kazandırıyor ve manuel süreçlerde ortaya çıkabilecek hata riskini azaltıyor.

Ayrıca, takımların bağlantıda kalmasını sağlayan beslemeler, forumlar ve tartışmalar gibi özelliklerle tanıdık bir sosyal ağ hissi sunar. Ayrıca, iOS, Android ve diğer mobil cihazlarda da kullanılabilir, böylece hareket halindeyken de erişebilirsiniz.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Zoho Projects'in Gantt grafikleriyle karmaşık projeleri gerçekleştirilebilir görevlere bölün

Görev bağımlılıklarını tanımlayın, görevleri takım üyelerine atayın, etkinlikleri planlayın ve ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde izleyin

Takımı yolunda tutmak için tekrarlanan projeler ve hatırlatıcılar ayarlayın

Proje belgeleri, sunumlar ve elektronik tablolar oluşturup paylaşarak takım işbirliğini geliştirin

Görevlere harcanan zamanı manuel olarak veya entegre zamanlayıcı ile izleyin ve sadece birkaç tıklama ile zaman çizelgelerinden faturalar oluşturun

Zoho Projects sınırlamaları

Dosyaları belirli biçimlerde dışa aktarma kısıtlayıcıdır

Raporlama özelliklerine rağmen, bazı kullanıcılar bazı işlevlerin eksik olduğunu düşünüyor

Şu anda Quickbooks muhasebe sistemi ile yerel entegrasyon sunmamaktadır

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz: ₹0

Premium: ₹334/ay kullanıcı başına

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 750 rupi

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5,0 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (500+ yorum)

"Bu platformun en iyi yanı, her sektördeki projeleri yönetmek için kullanılabilmesidir. Kuruluşun özel ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir. Yönetici ve çalışanlar için kurulumu ve kullanımı kolaydır. "

"Bu platformun en iyi yanı, her sektördeki projeleri yönetmek için kullanılabilmesidir. Kuruluşun özel ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir. Yönetici ve çalışanlar için kurulumu ve kullanımı kolaydır. "

Mükemmel Proje Yönetimi Platformu Sizi Bekliyor

Doğru proje yönetimi platformunu seçmek, takımınız için bir dönüm noktasıdır. Karar vermeden önce takımınızın özel ihtiyaçlarını ve önceliklerini göz önünde bulundurun. Unutmayın, çoğu platform özelliklerini ilk elden test etmek için ücretsiz deneme sürümleri sunmaktadır.

Ancak, tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm arıyorsanız, ben ClickUp'a bahis yapıyorum. İş akışlarını kolaylaştırmak için özelleştirilebilir görünümler, işbirliğini artırmak için yerleşik sohbetler ve konular gibi kapsamlı bir özellik setine ve takımınızın daha fazlasını başarmasını sağlamak için bir AI beyni içerir.

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