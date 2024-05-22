ISFP ve INFP: İş Yerinde Kişilik Farklılıkları ve Benzerlikleri

Melanie ve John ikisi de içe dönük kişilerdir, ancak hayata bakış açıları çok farklıdır.

Melanie hayata pratik bir zihinle yaklaşır; önemli kararlar alırken duygularının etkisinde kalmaz. Gerçek hayattaki deneyimlerine güvenir ve mantığa göre hareket eder.

Öte yandan, John geleceğe inanır. Kararları gerçeklere dayalı olmaktan çok duygusal niteliktedir.

Onları farklı kılan nedir? Cevap, Myers–Myers-Briggs kişilik tipi göstergesinde (MBTI) yatıyor. Melanie, bu çerçeveye göre 16 farklı kişilik tipinden ISFP (İçine Dönük, Algılayıcı, Duygusal, Algılayıcı) tipine sahipken, John INFP (İçine Dönük, Sezgisel, Duygusal, Algılayıcı) tipine sahip.

ISFP ve INFP'yi karşılaştırmadan önce, bu kavramın modern iş yerleri ve toplum için neden önemli olduğunu anlayalım.

Meyers Briggs Kişilik Testi: Hızlı Bir Genel Bakış

Meyers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI), kendiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olan bir öz değerlendirme anketidir. Bu test, bilgileri nasıl algıladığınız, kararları nasıl verdiğiniz ve başkalarıyla nasıl işbirliği yaptığınız gibi konularda, sizi siz yapan özelliklere dair bir fikir verir.

Bu kişilik testi aşağıdaki konularda yardımcı olur:

Bireyin kişilik tipine uygun bir meslek seçmek

Farklı kişilik tiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenin

Tüm kişiliklerin gelişebileceği bir iş ortamı yaratın

Kişilik tiplerine göre iş atayarak kişinin potansiyelini en iyi şekilde kullanın

Kendini anlamak ve tatmin edici ve içerik açısından zengin bir hayat sürmek

Kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız veya iş gücünüz hakkında bilgi edinmek isteyen bir İK yöneticisiyseniz, MBTI değerlendirmesi sizin için çok değerli olacaktır.

Meyers-Briggs metodolojisi, kişiliği dört ölçekte analiz eder: Dışadönüklük (E) ve İçedönüklük (I): Bu ölçek, bireylerin enerjilerini nereden aldıklarını ölçer. Dışadönük kişiler genellikle dışa dönük ve sosyal etkileşimlerden enerji alırken, içedönük kişiler daha çekingen ve yalnızlıktan enerji alırlar Algılama (S) ve Sezgi (N): Bu ölçek, insanların bilgileri nasıl algıladıklarını ifade eder. Algılayıcılar somut verilere güvenir ve şimdiki zamana odaklanır, sezgisel kişiler ise genellikle geleceğe odaklanarak kalıpları ve olasılıkları yorumlamayı tercih eder Düşünme (T) ve Duygu (F): Bireylerin karar verme şekilleri bu ölçeğe göre belirlenir. Düşünenler mantık ve objektif analize öncelik verirken, Duygusal olanlar seçim yaparken duyguları ve değerleri göz önünde bulundurur Yargılama (J) ve Algılama (P): Bu ölçek, bireylerin dış dünyaya nasıl yaklaştıklarıyla ilgilidir. Yargılayıcılar yapı ve düzeni tercih ederken, Algılayıcılar daha esnek ve spontandır

Bu dört ölçek birleşerek 16 olası kişilik tipini oluşturur; bunlardan ikisi ISFP ve INFP'dir.

ISFP ve INFP Kişilik Tiplerine Genel Bakış

ISFP ve INFP kişilik tiplerine ilişkin kısa bir genel bakış.

Farklılıklar

ISFP INFP Anın içinde yaşayın Gelecek odaklı Kendilerini eylemlerle ifade ederler (ör. resim yapmak) Kendilerini kelimelerle ifade ederler (ör. şiir) Eğlenceyi seven Endişeli Pratik Hayalperest Yeni insanlarla iyi anlaşır Yeni insanlarla iyi anlaşamaz

Benzerlikler

Yalnız vakit geçirmekten keyif alın

Duyarlı

Empatik

Bağımsız

Kısa bir süre sonra ayrıntılara gireceğiz, ancak önce bireysel kişilik tiplerini anlayalım.

ISFP kişilik tipi nedir?

Meyers-Briggs kişilik tipi çerçevesine göre ISFP, Sezgisel, Duyusal, Duygusal ve Algılayıcı anlamına gelir. ISFP'ler (Maceracılar olarak da bilinir) yaratıcı, gerçekçi, empatik, bağımsız ve meraklıdır. Güçlü sanatsal duyarlılıkları ve yeni şeyler keşfetmeye doğuştan gelen bir ilgileri vardır.

ISFP'lerin anahtar özellikleri

ISFP'lerin bazı özellikleri şunlardır:

ISFP'ler içe dönük kişilerdir; kendi başlarına vakit geçirmekten hoşlanırlar ve kendileriyle yeniden bağlantı kurmak için yalnız kalmayı tercih ederler

Sezgilerinden çok duyularına veya gerçek hayattaki gözlemlerine güvenirler

Duygular onlar için mantıktan daha önemlidir

Açık fikirli ve çeviktirler; aşırı düzenli veya katı olmak onlara göre değildir

ISFP'lerin güçlü ve zayıf yönleri

Güçlü yönler

ISFP'ler "yaşa ve yaşat" felsefesine inanırlar, bu da onları iyimser, neşeli ve eğlenceli kişiler yapar

Duyarlıdırlar ve başkalarının duygularını anlarlar

Son derece yaratıcıdırlar

Araştırmayı ve bilinmeyeni keşfetmeyi severler

Mükemmel problem çözme becerilerine sahiptirler

Onları farklı kılan şey, bireysellikleridir

Zayıf yönler

ISFP'ler uzun dönemler boyunca bir şeye kendini adamakta zorlanır

Kendileri için bir plan oluşturmakta veya bir planı takip etmekte zorlanırlar

Genellikle başarılarından özgüvenlerini alırlar, bu da onları oldukça rekabetçi yapar

Özerkliğe olan tercihleri, katı ve yapılandırılmış çalışma alanlarına veya akademik ortamlara uyum sağlamalarını zorlaştırır

ISFP'ler işte

İş yerinde ISFP'ler pragmatik, işbirlikçi ve bağımsızdır, ancak yanlarında benzer düşünen bir takım olduğunda işbirliğine de açıktırlar. Bu kişilik tipinin lider ve takım üyesi olarak nasıl performans gösterdiğini, iş ahlakının nasıl olduğunu ve hangi yönetim tarzlarını benimsediğini anlayalım.

Liderlikte ISFP

ISFP'ler genellikle liderlik rollerinden kaçınırlar, ancak küçük bir grup işbirlikçi takım üyesini yönetirken başarılı olurlar.

Liderler olarak, genel hedefler yerine gerçekçi hedefler belirlerler ve takım üyelerine yardımcı olmak için ekstra çaba gösterirler. Empati kurma yetenekleri onları iyi dinleyiciler yapar; takım üyelerinin karşılaştığı sorunları anlayabilirler. Liderlik tarzları, otorite kullanmaktan çok örnek olarak sessizce liderlik etmektir.

ISFP liderleri, proje gereksinimlerini anlamada ve kaynakları buna göre tahsis etmede ustadır. Ayrıca, değişikliklere hızlı adapte olmaları sayesinde, sürekli değişen proje gereksinimlerinde de iyi iş çıkarırlar.

Çalışanlar olarak ISFP'ler

ISFP'ler, değerleri ve amaçlarıyla uyumlu işleri severler. İş yerinde, somut sonuçlar doğuran faaliyetleri veya görevleri severler. Bağımsız çalışabilecekleri, kibar ve işbirliğine dayalı bir fiziksel ortamı tercih ederler. Estetik duyarlılıkları, iş yerinin (veya en azından kabinlerinin/çalışma masalarının) görsel olarak çekici olmasını gerektirir.

Bu kişilik tipi bağımsız çalışmayı sever, ancak bir takımın parçası olduğunda da başarılı olur. Takım üyeleri olarak ISFP'ler yardımsever, esnek, geri bildirime açık, yenilikçi ve sadık olma eğilimindedir. Doğuştan gelen içe dönüklükleri, onları halka açık konuşmalardan veya büyük bir takımı yönetmeyi gerektiren rollerden uzak tutar.

Stresli teslim tarihleri veya katı yapılar içeren işler, bu kişileri hızla yıpratabilir; çatışmaların çok olduğu bir iş kültürü de aynı etkiye sahiptir.

ISFP kariyer yolları

ISFP olarak keşfedebileceğiniz bazı kariyer yolları şunlardır: Sanatçı

Moda tasarımcısı

Grafik tasarımcı

İç mimar

Müzisyen

Şef

Kuyumcu

Çiçekçi

Sosyal hizmet uzmanı

Öğretmen

Hemşire

Perakende müdürü

INFP kişilik tipi nedir?

MBTI değerlendirmesinde INFP, İçe Dönüklük, Sezgi, Duygu ve Algılama anlamına gelir. INFP'ler (Arabulucular veya İdealistler olarak da bilinir) yalnız zaman geçirdiklerinde, olasılıkları hayal ettiklerinde ve değerleri ve ilkeleriyle uyumlu bir hayat sürdüklerinde kendilerini yenilenmiş hissederler. Nazik, sempatik ve spontandırlar ve kendi kişisel gelişimlerine ve başkalarının gelişimine önem verirler.

INFP'lerin anahtar özellikleri

INFP'lerin bazı önemli özellikleri şunlardır:

INFP'ler kalplerinin ve duygularının sesini dinlerler, bu da onları hassas yapar

Onlar her zaman büyük resme bakan hayalperestlerdir

Utangaç ve çekingen bir izlenim bırakırlar

Dünyada olumlu bir etki bırakmayı arzuluyorlar

INFP'lerin güçlü ve zayıf yönleri

Güçlü yönler

INFP'ler kendi başlarına vakit geçirmekten hoşlanırlar, ancak aynı zamanda yakın arkadaş gruplarıyla derin ve anlamlı ilişkiler kurarlar

Son derece tutkulu kişilerdir; yapacakları her işe kendilerini adarlar

Empati ve cömertlikle başkalarını yüceltirler

Açık fikirli olup başkalarının görüş, seçim veya kararlarını yargılamazlar

Sorunlara benzersiz bakış açılarıyla yaklaşırlar

Çatışmaları çözüyor ve uyum sağlıyorlar

Zayıf yönler

INFP'ler duygularını açmakta zorlanırlar

Sosyal etkileşimlerden sonra kendilerini bitkin hissederler

Mükemmeliyetçi yapıları, onları aşırı derecede özeleştirel yapar

İnsanları memnun etme eğilimleri, kendi ihtiyaçlarına öncelik vermelerini zorlaştırır

INFP'ler işte

INFP'ler görev listelerini tamamlamak veya gelirleri artırmak konusunda daha az endişelenir; işyerinde başkalarına yardım etmeyi amaçlarlar. Olumlu geri bildirimleri severler, kendileri hakkında yüksek görüşlere sahiptir ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarma özgürlüğünden hoşlanırlar.

Liderlikte INFP

INFP liderleri sezgileriyle liderlik eder. Büyük resmi göz önünde bulundurarak idealist hedefler belirlerler. Gelecekteki olasılıklara yönelik iyimser bakış açıları, takım üyelerini daha çok çabalamaya ve hedefleri gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmaya teşvik eder.

INFP'ler eylemler ve sonuçlar arasındaki bağlantıları hızlı bir şekilde kurabilir, bu da bir görevi tamamlamak için gerekli adımları belirlemelerine, uygun bir proje planı oluşturmalarına ve işi delege etmelerine yardımcı olur.

Liderler veya yöneticiler olarak, kendilerinin, diğer takım üyelerinin ve kuruluşun büyümesine ve gelişmesine committed'tirler.

INFP'ler çalışanlar olarak

INFP çalışanları, anlamlı etkileşimlerde bulunabilecekleri küçük takımlarda başarılı olurlar. Büyük takımlar ve arka arkaya yapılan toplantılar onların enerjilerini tüketebilir, bu nedenle etkileşimli iş ve bağımsız iş arasında iyi bir denge olduğunda daha iyi fonksiyon gösterirler.

Doğaları gereği tutkulu kişilerdir ve kendilerini güçlü hissettikleri bir projenin parçası olduklarında, en iyi çabalarını ortaya koyarlar. İçe dönük olmalarına rağmen, takım üyeleriyle kolay profesyonel ilişkiler kurabilirler.

Yaratıcılıkları ve yenilikçiliğe yatkınlıkları, beyin fırtınası yapma, karmaşık sorunları çözme ve sıradan görevlere yaratıcı bir dokunuş katma konusunda onları mükemmel kılar. Empati ve anlayışları, çatışmaları çözmeyi kolaylaştırır.

INFP kariyer yolları

INFP olarak keşfedebileceğiniz bazı kariyer yolları şunlardır: Multimedya sanatçısı

Grafik tasarımcı

Yazar

Film düzenleyici

PR yöneticisi

İK Uzmanı

Ruh sağlığı danışmanı

Psikolog

Öğretmen/Profesör

Beslenme uzmanı

Küratör

Kütüphaneci

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ISFP ve INFP Arasındaki Anahtar Farklılıklar ve Benzerlikler

ISFP ve INFP'nin bazı karakter özelliklerinin ne kadar benzer olduğu düşünüldüğünde, bu iki tip arasında karışıklık yaşamak kolaydır, ancak ikisi arasında bazı belirgin farklılıklar da vardır.

Anahtar farklılıklar

ISFP ve INFP, aynı baskın fonksiyona (İçe Dönük Duygu veya Fi) ve aynı alt fonksiyona (Dışa Dönük Düşünme veya Te) sahip oldukları için birçok ortak yönleri vardır. Ancak, yardımcı ve üçüncül fonksiyonları farklıdır. Bu grafiğe bir göz atın:

Bilişsel fonksiyonlar ISFP INFP Dominant fonksiyon İçe Dönük Duygu (Fi) İçe Dönük Duygu (Fi) Yardımcı fonksiyon Dışadönük Algılama (Se) Dışadönük Sezgi (Ne) Üçüncül fonksiyon İçedönük Sezgi (Ni) İçedönük Algılama (Si) Aşağı fonksiyon Dışadönük Düşünme (Te) Dışadönük Düşünme (Te)

Şimdi, fonksiyonlardaki farklılıkların iki kişilik tipinde nasıl ortaya çıktığını daha derinlemesine inceleyelim:

1. Hayata bakış açısı

ISFP'ler pragmatik kişilerdir; dünyayı duyularıyla algılar ve kişisel deneyimlerine dayanarak karar verir. Şimdiki ana odaklanırlar ve olayları olduğu gibi kabul ederler.

Buna karşılık, INFP'ler yaşanmış deneyimlerden çok soyut kavramlara ve olasılıklara odaklanırlar. Gözlerini gelecekteki olasılıklardan ayırmayan hayalperestler ve vizyonerlerdir.

2. İfade biçimleri

Sanatçı ruhlu ISFP'ler kendilerini resim, sanat eserleri ve müzik gibi eylemlerle ifade ederler.

Buna karşılık, INFP'ler deneme, roman veya şiir yazmak gibi kelimelerle entelektüel uğraşlardan hoşlanırlar.

3. Karar verme

ISFP'ler karar verirken kişisel değerlerine ve anlık duyusal deneyimlerine güvenirler.

Buna karşılık, INFP'ler önemli yaşam kararları vermeden önce değerlerini ve ilkelerini uzun vadeli vizyonlarıyla birlikte değerlendirir.

3. Mizaç

ISFP'ler eğlenceyi seven ve spontane, neşeli tiplerdir. Nasıl eğleneceklerini iyi bilirler.

Buna karşılık, INFP'ler düşüncelerinin karmaşıklığıyla mücadele ederler. Rahatlamakta zorlanırlar ve genellikle gelecek hakkında endişeli hissederler.

4. İlişkiler

ISFP'ler gizlilik ve yalnız kalarak sessiz zaman geçirmekten hoşlanırlar, ancak yeni insanlarla kolayca tanışırlar.

Buna karşılık, INFP'ler reddedilmekten korkar ve yeni bağlantılar kurmakta zorlanır.

5. Çalışma tarzı

ISFP'ler bir seferde birden fazla görevi yerine getirmede başarılı olabilirler.

Buna karşılık, INFP'ler bir sonraki göreve geçmeden önce elindeki görevi tamamlamayı tercih eder.

6. Maddi varlıklara bakış açısı

Se-Ni tipleri olarak ISFP'ler genellikle statü ve maddi varlıklar gibi hayatın güzel yanlarını tercih ederler.

Buna karşılık, INFP'ler Ni-Se tipleridir, temel ihtiyaçlarla yetinirler ve maddi minimalizme eğilimlidirler.

Anahtar benzerlikler

İçedönüklük, duygu ve algılama konusunda ortak tercihleri, ISFP ve INFP kişilik tipleri arasında birçok benzerliğe yol açar:

1. İçe dönük duygu (Fi)

Her iki tip de Fi ile liderlik eder, bu da onları değerlerine, duygularına ve inançlarına derin bir şekilde bağlı kılar. Dış dünyadan etkilenmektense özgünlüğü önceliklendirirler.

2. Algılama tercihi

Hem ISFP'ler hem de INFP'ler algılama tercihine sahiptir, bu da onları uyumlu hale getirir. Yapıcı geri bildirimlere ve değişikliklere açıktırlar, minimum planlamayı tercih ederler ve işleri yolunda giderken çözerler.

3. Duygusal duyarlılık

Her iki tip de diğer insanların duygularına karşı son derece empatik ve şefkatlidir. Kendilerini başkalarının yerine koyarak onların duygusal durumlarını anlamaya çalışır ve yakın arkadaşlarıyla daha derin bir bağ kurarlar.

4. Yaratıcı ifade

ISFP'ler ve INFP'ler sanat, müzik, yazma veya diğer kendini ifade etme formları gibi yaratıcı uğraşlara eğilimlidir. Yaratıcılıklarını içe dönük olmak ve duygularını ifade etmek için kullanmaktan hoşlanırlar.

5. Özerklik ihtiyacı

Her iki tip de esnek ve açık fikirli olma eğilimindedir, özgürlüğe ve özerkliğe değer verir. Bireyselliklerini kısıtlayabilecek katı yapılar veya kurallardan hoşlanmazlar.

ISFP ve INFP İşbirliği Stratejileri

Mutlu ve verimli bir iş kültürü, farklı kişiliklerin kendilerini rahat hissettikleri ve potansiyellerini sergilemek için doğru fırsatları buldukları bir kültürdür. Liderlerin ve insan kaynakları yöneticilerinin işbirliğine dayalı iş yönetiminde ustalaşmak için kullanabilecekleri bazı anahtar stratejiler şunlardır:

1. Farklı kişilik tiplerine uygun bir iş ortamı yaratın

Farklı kişilik tiplerinin çeşitli iş stillerine uyum sağlamak için özerklik ve işbirliği arasında bir denge oluşturmaya çalışın. Fazla özerklik, dışa dönük çalışanların iş yerinde yalnız ve desteksiz hissetmelerine neden olabilirken, işbirliğine aşırı vurgu yapmak içe dönük çalışanların enerjilerini tüketebilir.

ClickUp gibi bir iş yönetimi ve çevrimiçi işbirliği aracı, bu iki yönü dengelemenize, verimliliği artırmanıza ve takımlar arasında üretken bir zihniyet geliştirmenize yardımcı olabilir.

ClickUp, çalışanların kendileri için en uygun yöntemi seçmelerine veya istedikleri takdirde kanallar arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyan çok sayıda iletişim yöntemi sunar. Nasıl olduğunu görelim:

ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile takım üyeleriyle etkileşim kurun, sorular sorun, kaynakları paylaşın veya gerçek zamanlı olarak takip edin. Görev yorumlarında @bahsetme özelliğini kullanın ve takım iletişimini tek bir çatı altında yönetin

ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile işbirliği yapın ve belirli takım üyelerine yorumlar atayın

Uzak takımları bir araya getirin ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile projelerde işbirliği yapmalarına yardımcı olun. Beyin fırtınası yapın, notlar ekleyin, iş akışları oluşturun ve izlenebilir Görevleri veya harici kaynakları bağlayarak fikirlerinize bağlam ekleyin

Takımınızla işbirliği yapın ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile ş Akışınızı haritalayın

ClickUp Clips ile takım iletişiminizi düzenleyin. Bu ekran kayıt özelliğini kullanarak sesli veya video notları hızlı bir şekilde gönderin ve gereksiz toplantıları atlayın

ClickUp Clips'i kullanarak video mesajlarla konuşmaları ilerletin

ClickUp'ın özel iletişim planı şablonlarını kullanarak mesajınızı herkese uygun bir şekilde iletin.

Örneğin, ClickUp'ın İletişim Planı Beyaz Tahta Şablonu ile doğru bilgileri doğru kişilere iletebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İletişim Planı Beyaz Tahta Şablonu ile hedef kitle, amaçlar, iletim kanalları ve sıklık ile birlikte takımlarınıza göndermek istediğiniz mesajları özetleyin

Düzgün sütunlara bölünmüş önceden ayarlanmış Beyaz Tahta görünümünü kullanın ve iletişim hedeflerinizi, mesaj yapınızı, iletişim kanallarınızı, sıklığınızı ve zaman çizelgenizi belirleyerek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Bunlara ek olarak, ClickUp'ın İletişim Matrisi Raporu şablonunu kullanarak herkesi bilgilendirebilir ve varsa iletişim eksikliklerini belirleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İletişim Matrisi Rapor Şablonu ile hangi takımların birbirine bağlı olduğunu ve birlikte çalıştığını gösteren kapsamlı bir genel bakış oluşturun

Bu özelleştirilebilir çerçeve, hangi takım üyelerinin kiminle ve ne sıklıkta konuşacağını haritalandırmanıza yardımcı olur (örneğin, resmi amaçlar için, takım yöneticisine günlük rapor veren bir çalışan). Ayrıca, kuruluşunuzun iletişim kanallarına kapsamlı bir genel bakış sağlar.

Şablonu kullanarak açık bir şekilde iletişim kurun, karışıklıkları ortadan kaldırın ve tüm düzeylerde işbirliğini ve karar vermeyi iyileştirin.

2. Sağlıklı çatışma yönetimini teşvik edin

Hem ISFP'ler hem de INFP'ler çatışmalardan kaçınmayı tercih eder. Ancak, takımınız birden fazla paydaşın dahil olduğu karmaşık projelerle uğraşırken çatışmalar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda, çalışanlarınızın sorunu tablonun üzerinde bırakıp çıkış yolu aramasına izin veremezsiniz. Projenin sorunsuz ilerlemesi için sorunları nasıl ele alacaklarını ve hafifleteceklerini bilmeleri için onlara çatışma yönetimi stratejileri ile donatmalısınız.

ClickUp Görünümleri bu konuda size yardımcı olabilir. Görev yönetiminden proje izlemeye ve iş akışı görselleştirmeye kadar, 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm, projeler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sunar. Bu görünümler, darboğazları büyük bir soruna dönüşmeden kolayca tespit etmenizi sağlar. Nasıl olduğunu keşfedelim:

Liste görünümü ile görevlerin durumunu bir bakışta kontrol edin

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Pano Görünümü ile Kanban Panoları kullanarak projenin durumunu görselleştirin ve ilerlemeyi engelleyen unsurları belirleyin

ClickUp'ın Pano Görünümü ile görevleri sürükleyip bırakın, sıralayın, filtreleyin ve iş akışınızı istediğiniz gibi görüntüleyin

Takvim Görünümü'nü kullanarak görevlerinizi takip edin — Takvim Görünümü'nü kullanarak programınızı Google Takvim veya Zoom ile entegre edin ve toplantıları veya diğer taahhütleri asla unutmayın

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile görevleri sürükleyip bırakın ve programınıza uyun

Gantt grafikleriyle görevlere öncelik verin, zaman çizelgelerini ayarlayın, bağımlılıklar ekleyin, projeler hakkında genel bir bakış elde edin ve program çakışmalarını önleyin

ClickUp'ın Gantt Grafikleri ile proje ilerlemesini görsel olarak çekici bir şekilde takip edin

3. Otomasyon ile zaman kazanın

İK yöneticileri veya takım liderleri olarak, ISFP ve INFP'lerin yaratıcı potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya çalışın; otomasyonu kullanarak sıradan görevlerde zaman kaybetmemelerini sağlayın.

ClickUp Brain, çalışanlara bu konuda birçok şekilde yardımcı olabilir:

ClickUp Görevleri , Belgeler ve takım üyeleri hakkında otomatik proje özetleri ve durum raporları oluşturun

Kısaltılmış cevaplar hazırlayın ve AI'nın uygun bir üslupla mesajlar yazmasına izin verin

Standup toplantılarını ve günlük güncellemeleri otomatikleştirin

Ses ve video transkripsiyonlarını otomatik olarak oluşturun

ClickUp Brain ile e-postalarınızı ve diğer iletişim materyallerinizi geliştirin ve düzenleyin

4. Takımınızı daha iyi anlayın

Her takım, farklı kişilik tiplerine sahip üyelerden oluşur. Hangi Meyers-Briggs tipine girdiklerini bilmek, herkesin birbiriyle daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olur. Ayrıca, takım liderlerinin kişilik tiplerinin güçlü yönlerine göre görevleri dağıtmasına yardımcı olur, böylece takım üyeleri işlerinden keyif alır ve harika sonuçlar elde eder.

ClickUp'ın Takımla Tanışın şablonu burada işe yarayabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Takımla Tanışın Şablonu ile çalışanlarınızı ve başarılarını sergileyin

Bu şablonun bazı kullanım alanları ve avantajları şunlardır:

Bireysel takım üyelerinin profillerini oluşturun, becerilerini ve başarılarını vurgulayın ve takım arkadaşlarının birbirlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olun

Potansiyel müşterilere kuruluşunuzun varlıklarını sergileyin ve daha fazla iş çekin

Çalışanlarınızı şirketinizin web sitesinde öne çıkararak moralini yükseltin

Gerekli değişiklikleri yapın ve çalışan bilgilerini güncel tutun

5. Çapraz fonksiyonlu takımları bir araya getirin

Uzaktan çalışan, işlevler arası takımların bir çatı altında toplanabileceği, işbirliğini teşvik eden birleşik bir platform sunmalısınız.

Bu neden önemlidir? Her işyerinde, kişilik tiplerine bakılmaksızın takım üyelerinin işbirliği yapması gerekir. İşbirliğinin boyutu bireysel rollere bağlıdır, ancak çalışanların kaçınabileceği bir şey değildir.

Bunun için ClickUp Teams'ten daha iyi bir araç olabilir mi? Bu, kuruluşunuzun ve iş gücünüzün benzersiz ihtiyaçlarına uyan özelleştirilebilir bir platformdur. Geliştirme takımlarından pazarlama, satış ve tasarıma, ürün yönetimine kadar ClickUp tüm takımlar için çalışır. Kişisel görevleri yönetmek, şirket projelerini yönetmek veya başkalarıyla işbirliği yapmak, yazılım her şeyi zahmetsizce yapar!

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %12'si tamamen uzaktan çalışmanın ideal olduğunu söylerken, %48'i karma kurulumları tercih ediyor. Ancak, uzaktan veya karma ortamlarda işbirliğinin başarılı olması için doğru araçlara ihtiyacınız var. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , siloları ortadan kaldırır . Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve projelerinizi tek bir çalışma alanında merkezi ve aranabilir halde tutun, böylece takımlar nerede çalışırsa çalışsınlar uyumlu kalır! 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın sorunsuz işbirliği araçları sayesinde ekip çalışması memnuniyetinde %80 artış gördü.

Farklılıkları Anlamak ve Kabul Etmek

Artık INFP ve ISFP kişilik tiplerinin özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre, hangi tipte kendinizi bulduğunuzu veya çalışanlarınızın hangi tipe ait olduğunu anlamak daha kolay olacaktır.

Bu bilgileri, farklı kişiliklere sahip insanların kendilerini rahat hissettikleri ve kendilerini ifade etmek için bolca fırsat buldukları bir iş yeri tasarlamak için kullanın.

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