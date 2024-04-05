Projelerde Verimliliği İzlemek ve Ölçmek için Agile Kanban Metrikleri

Kanban, Agile, Scrum, aşırı programlama, DevOps vb. gibi çeşitli yalın yazılım geliştirme metodolojileri arasında en popüler olanlardan biridir. Japonca'da "tabela" anlamına gelen Kanban, çeşitli aşamalarda işleri baştan sona yönetmek için kullanılan ve etkileşimli bir panoda görüntülenen görsel bir metodolojidir.

İşleri izlemek için Kanban panosu (Görsel kaynağı: Wikimedia Commons )

Bir Kanban panosuna baktığınızda, iyi gidip gitmediğinizi nasıl anlarsınız?

Yeterli sayıda görevi tamamlıyor musunuz?

Yeterince hızlı tamamlıyor musunuz?

Takım verimli mi?

Süreçte gecikmelere neden olan adımlar var mı?

Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını öğrenmek için yazılım geliştirme takımları Kanban metriklerini kullanır.

Kanban metrikleri, çevik yazılım geliştirme takımları tarafından performansı ölçmek için kullanılan anahtar performans göstergeleridir (KPI). Bunlar, geliştiricilerin, test uzmanlarının, DevOps profesyonellerinin ve proje yöneticilerinin sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı olan sayılardır.

Bu blog yazısında, yaygın olarak kullanılan Kanban metriklerini ve bunları projelerinize dahil ederek takımın performansını nasıl ölçebileceğinizi ele alıyoruz.

Agile Projelerde İzlenecek En Önemli Kanban Metrikleri

Projenizin hedeflerine, görevlerine, süresine ve takım yapısına bağlı olarak, işinizi değerlendirmek için herhangi bir metriği kullanabilirsiniz. Tüm bu boyutlar arasında, aşağıdaki beş metriği temel Kanban metrikleri olarak kabul edilir.

Verim

Toplam, gün, hafta veya sprint gibi belirli bir dönemde tamamladığınız iş miktarıdır. Genellikle "iş", Kanban panosunda ilk aşamadan son aşamaya geçen tamamlanan görevler olarak ölçülür.

Bir yazılım geliştirme takımının verimi, her sprintte geliştirilen kullanıcı hikayelerinin sayısı olarak ölçülebilir. Bu metrik şu amaçlarla kullanılır:

Bireysel verimliliği ölçün

Takım verimliliğini ölçün

Gelecekteki projeleri doğru bir şekilde planlayın

Teslim süresi

Çevik proje yönetiminin Kanban sisteminde, teslim süresi, bir görevin panoya eklendiği andan tamamlandı olarak işaretlendiği ana kadar geçen süreyi ölçer. Bu, iş akışının süresidir.

Örneğin, bir kullanıcı hikayesini birikime eklediğiniz andan geliştirilip dağıtılana kadar altı hafta sürüyorsa, öncül süre altı haftadır. Bu metrik şunlar için kullanılır:

Görevleri planlayın

Kaynakları tahsis edin

İş akışını optimize edin

Döngü süresi

Döngü süresi, teslim süresinin bir parçasıdır ve yalnızca takımın bir görev üzerinde aktif olarak çalıştığı süreye odaklanır. Kanban panosunda bu, bir görev başlangıç/çalışıyor olarak işaretlendiği andan tamamlandı olarak işaretlendiği ana kadar sürebilir.

Yukarıdaki örnekte, kullanıcı hikayesi beş haftadan fazla bir süre bekledikten sonra bir günde geliştirilirse, döngü süresi bir gündür. Bu metrik şu amaçlarla kullanılır:

Verimliliği ölçün

Aktif işleri hızlandırmak için süreci optimize edin

Devam eden işler (WIP)

Devam eden işler, Kanban panosundaki aktif aşamalarda bulunan görevlerin sayısını ifade eder. Bu görevler ne birikmiş işler ne de tamamlanmış işlerdir, yani aktif olarak üzerinde çalışıldığına inanılan görevlerdir.

Bunlar, devam eden, geliştirme, test, kod inceleme vb. aşamalarındaki görevler olabilir. Proje yöneticileri bu metriği şu amaçlarla kullanır:

Takımın iş yükünü izleyin

Backlog'u daha iyi yönetin ve aşırı yükü ortadan kaldırın

Darboğazları belirleyin

Bu da bizi Kanban metriklerinin bir sonraki ve sonuncusuna getiriyor: Süreç darboğazları.

Süreç darboğazlarını ortadan kaldırın

Adından da anlaşılacağı gibi, darboğazlar, diğerlerine göre daha az kapasiteye sahip ve iş akışında tıkanıklığa neden olan süreçlerin parçalarıdır.

Örneğin, her hafta 20 özellik geliştiren on geliştiriciniz varsa ve bunlardan ikisi için kod incelemesi yapabilecek tek bir kıdemli geliştirici varsa, bir darboğaz oluşmuştur.

Agile/Kanban takımları darboğazları aşağıdakiler için bir metrik olarak kullanır:

Süreç verimliliğini ölçün

Boşlukları ve tıkanıklıkları giderin

Agile, DevOps, Scrum, Kanban vb. hakkında bilgi sahibiyseniz, bu metriklerin çeşitli metodolojilerde kullanıldığını bilirsiniz. Bunların benzerliklerini ve farklılıklarını inceleyelim.

Scrum ve Kanban: Benzerlikler ve Farklılıklar

Scrum, işi belirli bir sürede ulaşılması gereken bir hedefe doğru küçük parçalara ayıran bir proje yönetimi metodolojisidir. Kanban yöntemi görseldir ve görevleri bir iş akışını oluşturan bir dizi adım üzerine yerleştirir.

Scrum ve Kanban, büyük projeleri küçük, yönetilebilir görevlere bölerek darboğazları ortadan kaldırmaya, sürekli iyileştirmeyi kolaylaştırmaya ve iş akışlarını optimize etmeye odaklanır. Ancak, aralarında ince farklar da vardır.

Scrum Kanban İşleri sprintler halinde planlayın (1-4 hafta) Backloglar, ürün artışları vb. gibi artefaktları kullanır. Backloglar, ürün artışları vb. gibi artefaktları kullanır. Kanban panosu ve görevler gibi artefaktları kullanın Daha yüksek verimlilik, iş hacmi ve kalite avantajları sunar Daha iyi görünürlük ve sürekli iyileştirme avantajları sunar Scrum takımında Scrum ustası, ürün sahibi ve geliştirme takımı gibi önceden tanımlanmış roller sayesinde süreçler daha sıkıdır Takımı yönlendiren bir proje yöneticisi ile süreçler uyarlanabilir hale gelir Her sprintte değişiklik gerektirmeyen, öncelikleri net takımlar için idealdir Sürekli değişen önceliklere sahip takımlar için en iyisi

Hem Scrum hem de Kanban metodolojileri, performansı değerlendirmek için benzer anahtar metrikler kullanır. Aslında, yukarıda bahsettiğimiz Kanban metrikleri, Scrum proje yönetiminde de önemli bir rol oynayabilir. İşte nasıl.

Verim: Bu Kanban metriği, Scrum takımlarının geliştirme hızını gösterir. Retrospektif ve sprint planlama toplantılarında, Scrum takımları bu metrikteki verileri kullanarak tahmin ve planlamalarını iyileştirebilir.

Devam eden iş: Kanban'ın sürekli görev akışında, WIP aktif görevleri ifade eder. Bu, Scrum'da bir sprint'e commit edilen görevlerle büyük benzerlik gösterir. WIP ile Scrum takımları geliştirme hızını, verimliliği ve etkinliği hesaplayabilir.

Döngü süresi ve teslim süresi: Scrum'da döngü süresi genellikle sprint (1-4 hafta) ile eşittir. Ancak teslim süresi, iş takımının bir özelliği talep ettiği gün başlayabilir ve tamamlandığı güne kadar devam edebilir. Teslim süresini ölçerek Scrum takımları, pazar değişikliklerine ve iş ihtiyaçlarına yanıt verme hızlarını izleyebilir.

Darboğazlar: Kanban panosu, darboğazın hemen önündeki aşamada kaç görevin takıldığını açıkça gösterir. Scrum takımları bu verileri kullanarak sprint sırasında süreçlerini gerçek zamanlı olarak optimize edebilir.

Projeleriniz için Kanban metriklerini kullanmayı düşünüyorsanız, bunları nasıl ölçeceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.

Kanban Metriklerini Ölçme

Tüm yalın yönetim metodolojilerinin ardındaki felsefe basitliktir. Bu anlamda Kanban metrikleri de kullanımı basittir. Agile metrikleri ölçmek için adım adım izlenecek süreç aşağıda açıklanmıştır.

1. Ölçmek istediğiniz metrikleri belirleyin

Temel Kanban metrikleri, verim, teslim süresi, döngü süresi, WIP ve süreç darboğazlarıdır. Ancak bunlar tek metrikler değildir. Takımlar genellikle iş yükü dağıtımı, hedeflere doğru ilerleme vb. gibi metrikleri kullanır.

KPI metriklerinizi ayarlamadan önce, sizin için önemli olanları belirleyin. Seçim yaparken, iyi ve kötü metrikleri göz önünde bulundurun. İyi metrikler şunlardır:

Anlaşılır: Karmaşık metrikler anlaşılması zor olduğundan benimsenme olasılığı daha düşüktür. İyi metrikler anlaşılması kolay ve ölçülmesi basittir.

Anlamlı: Mükemmel bir metrik, takım için anlamlı olmalıdır. Örneğin, geliştirilen özellikler geliştirici için, tespit edilen hatalar kalite analistleri için ve dağıtım sıklığı DevOps takımları için anlamlıdır.

Eyleme geçirilebilir: İyi bir metrik, içgörü sağlar ve eyleme geçmeyi mümkün kılar. Örneğin, teslim süresi ve döngü süresi metrikleriniz arasında büyük farklar varsa, bunun temel nedenini belirleyebilir ve iyileştirmeler yapabilirsiniz.

İlgili: İyi bir metrik, iş hedefleriyle ilgilidir. Örneğin, tedarik KPI'ları satılan malların maliyetine katkıda bulunur ve verim, bir işletmenin pazar değişikliklerine ne kadar çabuk yanıt verebileceğini ölçer.

Bağlamsal: Verimliliği geliştirilen özelliklerin sayısı olarak ölçer ve belirli bir hedef belirlerken, hız peşinde kaliteyi kaybedebilirsiniz. Etkili olmak için, metriklerinizin bağlamsal olması gerekir.

2. Kanban metrikleri için gerekli verileri toplayın

Herhangi bir metrikte performansı doğru bir şekilde ölçmek için verilere ihtiyacınız vardır. Örneğin, verimi hesaplamak için, belirli bir dönemde üzerinde çalışılan/tamamlanan görevlerin sayısını, sorumlu takım üyeleri tarafından organize edilerek izlemeniz gerekir.

Teslim süresini veya döngü süresini hesaplamak için her görevin başlangıç ve bitiş tarihlerini bilmeniz gerekir.

3. Karşılaştırma ve hedef belirleme

Metrikler için metrikler anlamsızdır. Bu nedenle, karşılaştırma ölçütleri belirleyin. Bunu, sektörünüzdeki veya benzer boyutlardaki işlerdeki standartları anlayarak yapabilirsiniz.

Zamanla, performansınızı referans noktası olarak kullanabilir ve sürekli iyileştirme için çaba gösterebilirsiniz.

4. Proje metriklerinizi görselleştirin

Temel olarak Kanban, görsel bir metodolojidir. Proje metriklerini Kanban panosunda görsel olarak ayarlamaya yardımcı olur.

Tüm görevleri bir Kanban panosuna yerleştirmek, kaç görevin ilerleme aşamasında, tamamlandığını veya henüz başlamadığını anında görmenize yardımcı olur

Zaman çizelgesi grafikleri darboğazları belirlemenize yardımcı olur

İş yükü grafikleri, her bir takım üyesinin verimliliğini gösterir

Devam eden işleri görselleştirme (Görsel kaynağı: Wikimedia Commons )

5. Performans ölçümünü daha derinlemesine keşfedin

Temel metrikler, performans ölçümünün temelini oluşturur. Ancak, yüksek verimlilik ve üretkenlik için daha derine inin.

Örneğin, özellikleri birbirine bağlayarak ve konsolide döngü sürelerini hesaplayarak yinelemeli ve artımlı geliştirme metriklerini izleyebilirsiniz. Bir çevrimiçi alışveriş platformunda, ödeme işlevini sepete ekle, istek listesi, anında ödeme, şimdi satın al, sonra öde vb. gibi özelliklere ayırabilirsiniz.

Tüm bu özellikler geliştirildikten sonra, yinelemeli geliştirme uygulamanızdaki performansı ölçmek için işlevselliğin metriklerini izleyin.

Artık nasıl ölçüm yapacağınızı bildiğinize göre, bunun sağlayabileceği değerleri de öğrenin.

Yazılım Geliştirme Sürecinde Kanban Metriklerinin Rolü

Kanban metrikleri, herhangi bir yalın yazılım geliştirme uygulamasında performansınızı ölçmek, iyileştirmek ve yükseltmek için harika bir yol olabilir. İşte nasıl.

Hız ve ivme

Verim, teslim süresi ve döngü süresi gibi Kanban metrikleri, görevleri tamamlama hızınızı ölçer. Uzantısı olarak, belirli bir zamanda ne kadar iş yapabileceğinizi de gösterir.

Akış verimliliği

Devam eden işler ve verim, taahhüt ettiğiniz işleri ne kadar verimli bir şekilde tamamlayabildiğinizi gösterir. Engelleri belirleyerek verimliliği sürekli olarak artırabilirsiniz.

Netlik

Kanban metrikleri, basitlikleri ve alaka düzeyleri sayesinde takımdaki herkesin rollerini ve hedeflerini net bir şekilde anlamasını sağlar. Takım üyeleri performanslarını bildiklerinde, daha iyisini yapmak için motive olurlar.

Sahiplik

Agile, Scrum ve DevOps metodolojileri, kendi kendini organize eden takımların işleri birikimden "çekip" etkili bir şekilde işbirliği yaparak işi tamamlamasını bekler. Kanban metrikleri, öz değerlendirmeyi mümkün kılar ve sahiplik duygusunu güçlendirir.

Odak

Her proje boyunca düzinelerce faktörü ölçebilirsiniz: Takıma katılan üye sayısı, çalışılan saatler, kullanılan programlama dilleri, verimsiz günler, terfiler vb. Ancak bu gösterişli metrikler performansa çok az değer katar veya hiç katmaz.

İyi Kanban metrikleri, takımın odaklanmasına yardımcı olur. Örneğin, döngü süresi uyarlanabilirliğe katkıda bulunur, bu da iş çevikliğine yol açar ve sonuç olarak gelir artar. Kodlarından iş sonuçlarına kadar uzanan bu görüş açısı, her takım üyesinin odaklanmasına yardımcı olur.

İkna oldunuz mu? Bunları yazılım geliştirme sürecinizde nasıl kullanabileceğinizi görelim.

Kanban Metriklerinin Gücünü Ortaya Çıkarın

Kanban metrikleri, tek seferde görünürlük sağlar, eksiklikleri belirler, ilham verici fikirler sunar ve süreçleri optimize eder. Kanban metriklerini kullanarak verimliliği ve etkinliği nasıl artırabileceğinizi öğrenin.

Önemli olanı ölçün: Takımınız için uygun Kanban metriklerine odaklanın. Erken aşamadaki bir startup iseniz, verim ve döngü süresi sizin için önemli olabilir. Büyük bir kurumsal takım iseniz, WIP doğal olarak daha büyük olabilir.

Stratejik olun: Metriklerinizi iş hedeflerinizle ilişkilendirin. İşletmeniz zengin özelliklere sahip bir ürün geliştirmeyi hedefliyorsa, verimlilik harika bir metriktir. Farklı bir ürün geliştiren bir tek kişilik girişimciyseniz, süreçteki darboğazlar kritik öneme sahiptir.

Görünür hale getirin: Takımdaki herkesin erişebileceği gösterge panelleri oluşturun. Performans iyileştirmelerini her gün göremeyebilirsiniz, ancak öncü göstergeleri izlemek faydalı olabilir. Örneğin, her görevin zamanını izlemek döngü süresini tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Düzenli olarak tartışın: Sprint planlaması, geriye dönük değerlendirmeler ve diğer Agile/Scrum etkinliklerini kullanarak Kanban metriklerindeki performansı tartışın. Temel nedenleri tartışın ve potansiyel çözümler üretin.

Sürekli iyileştirme: Agile'da sürekli iyileştirme, yalnızca geliştirmekte olduğunuz şeyleri değil, performansı izleme şeklinizi de kapsar. Metriklerinizi sürekli olarak değerlendirin. Döngü süreniz optimize edildiğinde, teslim süresine geçin. Takımınızın boyutu büyüdükçe, Kanban metriklerinizi buna göre uyarlayın.

Bu süreçte bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Karşılaşabileceğiniz zorluklar ve bunları aşmanın yolları aşağıda açıklanmıştır.

Kanban Metrikleri: Zorluklar ve Çözümler

Günümüzün yazılım geliştirme projeleri karmaşıktır ve herhangi bir anda düzinelerce hareketli parçadan oluşur. Bu projeler, etkili bir şekilde yönetilmesi gereken insan, süreç ve teknolojiden oluşan bir matris gibidir.

Bu süreçte birçok zorluk vardır. Güçlü bir proje yönetimi yazılımı, bunların çoğunun üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.

1. Veri eksikliği

Performansı ölçmek için verilere ihtiyacınız vardır. Çoğu çevik geliştirme takımı, içgüdülerine veya sonradan yapılan değerlendirmelere dayanarak veri toplar. Örneğin, geliştiriciler "Bu özelliği geliştirmek iki günümü aldı" gibi kabaca bir tahminde bulunabilir.

Bu sorunu çözmek için çevik tahmin tekniklerini kullanarak doğru verileri toplayın. ClickUp, ihtiyacınız olan tüm verileri toplamak için gerekli araçlara sahiptir.

İş için harcanan her dakikayı yakalamak için zaman takibi

Döngü/ön hazırlık sürelerini hesaplamak için her görev ve alt görev için başlangıç ve bitiş tarihleri

Darboğazları belirlemek için bağımlılıklar

Bireysel verimliliği ölçmek için kullanıcılara görevler atama

ClickUp'ın proje zaman takibi ile verileri etkili bir şekilde toplayın

2. İçgörü eksikliği

Verileriniz olsa bile, bazen içgörüler elde etmek zor olabilir. Proje yöneticileri genellikle verileri elektronik tablolara aktarmak ve hesaplamalar yapmak için saatler harcar.

ClickUp Gösterge Panelleri, tam olarak bu zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı özelleştirilebilir gösterge panelleriyle görevleri, verimliliği, etkinliği ve kullanımı izleyin. Çeşitli Kanban panosu şablonlarında bulunan en sık kullanılan raporlardan bazıları şunlardır:

Kümülatif akış diyagramı

Burnup ve burndown grafiği

Proje/görev durumu

Hedeflerin gerçekleştirilmesi ve hedeflere doğru ilerleme

ClickUp Gösterge Panelleri ile projeniz hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin

3. Eyleme geçirilebilir bilgilerin eksikliği

Ortalama döngü sürenizin üç hafta olduğunu varsayalım. Bunu kısaltmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? ClickUp raporları, karar vermenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Örneğin, İş Yükü görünümünü kullanarak kimin ne üzerinde çalıştığını, hangi becerilerin mevcut olduğunu vb. görebilir ve kaynakları etkili bir şekilde tahsis edebilirsiniz. Döngü sürelerinizi bir hafta kısaltmak için bir Python geliştiricisine ihtiyacınız varsa, İş Yükü görünümünü kullanarak uygun birini bulabilirsiniz.

Etkili kaynak tahsisi için ClickUp İş Yükü görünümü

4. Proje yönetimi yöneticilerinin aşırı yükü

Çevik bir yazılım geliştirme projesini yönetmek, görev atama, durum değiştirme, bildirim gönderme, kontrol listeleri uygulama gibi birçok yönetici görevini içerir. Tüm bu görevleri gerçekleştirmek, gereksiz gecikmelere ve darboğazlara neden olarak proje yönetimi KPI'larını etkiler.

ClickUp Otomasyonları, anında otomatik pilota alabileceğiniz 100'den fazla iş akışına sahiptir.

ClickUp otomasyon şablonları

ClickUp ile Proje Yönetimi Başarısı için Kanban Metriklerinden Yararlanın

Agile mühendislik, sürekli geri bildirim ve yinelemeli geliştirme temelleri üzerine kurulmuştur. Ürün takımları, kısa döngülerde sonuçlarını oluşturur, başlatır, izler ve iyileştirir.

Kanban metriklerini izlemek bunun için çok önemlidir. Kanban metriklerinden en iyi şekilde yararlanmak için yazılım mühendisliği takımlarının ClickUp gibi sağlam, esnek ve zengin özelliklere sahip bir proje yönetimi yazılımına ihtiyacı vardır.

ClickUp, verileri toplamanıza, eğilimleri izlemenize, içgörüleri görselleştirmenize ve görevlerinizi takip ettiğiniz yerden optimizasyon stratejileri oluşturmanıza olanak tanır. Proje yöneticilerine 360 derecelik bir görünüm sunarken, her takım üyesi performanslarının ayrıntılı raporlarını görebilir.

ClickUp'ın proje yönetiminizi nasıl dönüştürebileceğini görün. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.

Kanban Metrikleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Kanban'da kullanılan metrikler nelerdir?

Kanban takımları, proje yönetimi yaşam döngüsü boyunca çeşitli metrikler kullanır. Temel Kanban metrikleri şunlardır: Verim, teslim süresi, döngü süresi, devam eden işler ve süreç darboğazları.

2. Kanban'ın 5 unsuru nedir?

Yazar ve Kanban koçu David Anderson'a göre, bir Kanban panosunun 5 öğesi şunlardır: