İnsan Kaynakları Takımları için En İyi 10 Ücretsiz İşten Ayrılma Görüşmesi Şablonu ve Sorusu

Çalışanlarınızın fazla açıklama yapmadan şirketinizden ayrıldığını fark ettiniz mi? Belki de onlara doğru soruları sormuyorsunuzdur.

İşveren ile işten ayrılan çalışan arasındaki sohbet, sandığınızdan daha yararlı olabilir. İşte bu yüzden çıkış görüşmelerini ciddiye almalısınız.

Bu şablonlar, ayrılan çalışanların iş hayatına dalma, neden ayrıldıklarını anlama ve şirketinizi daha iyi bir iş yeri haline getirmek için değerli önerilerini toplama fırsatı sunar.

Bu geri bildirimleri kullanarak, çalışanlarınızı elde tutmak ve yeni yetenekleri çekmek için anlamlı değişiklikler yapabilirsiniz.

Anlamlı çıkış görüşmeleri yapmanıza yardımcı olacak çıkış görüşmesi şablonlarının bir listesini hazırladık.

İyi bir çıkış görüşmesi şablonu nedir?

Çıkış görüşmesi şablonu, bir çalışanın şirketten ayrılmadan önce yapılan son görüşme sırasında konuşmayı yönlendirmek için tasarlanmış önceden hazırlanmış bir belgedir.

Bunu, çalışanın geçmişi ile şirketin geleceği arasında bir köprü olarak düşünün. Dürüst paylaşımlar için rahat bir sohbet odası oluşturarak, şirkette kalanlara içgörüler sunar.

Genellikle, çalışanın deneyimi hakkında kapsamlı geri bildirim toplamak için farklı kategorilere ayrılmış açık uçlu ve kapalı uçlu sorular içerir.

İnsan kaynakları departmanları için iyi bir çıkış görüşmesi yapmak için hızlı bir kılavuz:

Sınıflandırın: İş ortamı, kültür ve ayrılma nedenleri gibi soruları gruplandırın Hikayeleri teşvik edin: "Neden" veya "Daha fazla bilgi verin" ifadeleriyle daha derinlemesine bilgi alın Soruları çeşitlendirin: Doğrudan, dolaylı ve eylem tabanlı sorguları birleştirerek çeşitli içgörüler elde edin Kişiselleştirin: Belirli rollere veya departmanlara özel sorular ekleyin Gizliliği koruyun: Anonimliği garanti edin ve dürüst yanıtları teşvik edin Derecelendirme ölçekleri sağlayın: Memnuniyet veya şirketi tavsiye etme olasılığı gibi belirli yönler için ölçekler kullanın Ekstra alan sunun: Son düşünceler veya endişeler için yer ayırın Herkesin erişimine açın: Farklı tercihlere uygun dijital ve basılı sürümler sunun

Unutmayın, iyi bir şablon bir başlangıç noktasıdır, bir senaryo değildir. Her çalışana uyarlayarak ve aktif olarak dinleyerek çıkış görüşmesi sürecinin gerçek değerini ortaya çıkarabilirsiniz.

10 İşten Ayrılma Görüşmesi Şablonu

Çıkış görüşmelerine nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?

Kolay bir çözümümüz var: özelleştirilebilir çıkış görüşmesi şablonları. Bu şablonlar farklı sektörler için uygundur ve kuruluşunuzdan ayrılan çalışanlardan aradığınız cevapları almanıza yardımcı olur.

Bu şablonlar, şirketinizi en iyi yetenekleri elde tutan başarılı bir iş ortamı haline dönüştürmek için ilk adımı atmanıza da yardımcı olacaktır.

Hemen göz atın! 👀

1. ClickUp Çıkış Görüşmesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çıkış Görüşmesi Şablonu

ClickUp'ın akıllıca yapılandırılmış İşten Ayrılma Görüşmesi Şablonu ile işten ayrılma sürecini kolaylaştırın. Bu şablon, ayrılan çalışanlardan önemli bilgiler elde etmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır ve şirketinizin iş kültürünü ve çalışan bağlılığını artırma stratejilerini daha da iyileştirmenizi sağlar.

Şablon, çeşitli roller ve departmanların özelliklerine göre özelleştirilebilir. Ayarlanabilir derecelendirme ölçekleri, özelleştirilebilir sorular ve ek yorumlar veya notlar için ayrılmış ekstra alan içeren benzersiz bir dizi içerir. Sorular, çalışanın yolculuğunu daha derinlemesine anlamak, ayrılma nedenlerini, genel deneyimlerini ve sosyal haklar ve çalışma ortamı gibi çeşitli şirket unsurları hakkındaki görüşlerini keşfetmek için hazırlanmıştır.

ClickUp şablonunun sağladığı gizlilik sayesinde, işten ayrılan çalışanlar rahatça dürüst ve açık geri bildirimlerini paylaşabilir. Şablon, farklı tercihlere uyacak şekilde hem dijital hem de basılı biçimlerde mevcuttur.

2. Template.net tarafından hazırlanan çıkış görüşmesi formu şablonu

Hemen hemen her departmana veya sektöre uygun, basit ve etkili bir çıkış görüşmesi şablonu mu arıyorsunuz? Aradığınız şey burada!

Kullanışlı onay kutuları ve açık uçlu yorum bölümleri ile çalışanların neden ayrıldığına dair eyleme geçirilebilir bilgiler edinin.

Çalışanlar, alınan faydalar, becerilerin kullanımı, genel iş memnuniyeti, çalışma ortamı ve daha fazlası gibi çalışan memnuniyetini tanımlayan parametreler için en yüksekten en düşüğe kadar puanlar verebilir. İlgili faktörleri ekleyerek veya kaldırarak şablonu özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın.

Bir kalem alın veya dijital ortama geçin! Word, Google E-Tablolar, Photoshop ve diğer biçimler arasından seçim yapın ve çıkış görüşmelerini kendi tarzınızda gerçekleştirin.

3. Gönüllülük Kaynak Merkezi'nin İşten Ayrılma Görüşmesi PDF Şablonu

gönüllülük Kaynak Merkezi aracılığıyla

Kuruluşunuzdaki gönüllüler çıkış görüşmesine katılmak zorunda değildir, ancak onlara zaman ayırdıkları için teşekkür etmek ve görüşme yapıp yapmayacaklarını sormak her zaman iyi bir fikirdir.

İlgi çekici sorular içeren bu özelleştirilebilir ücretsiz şablon, gönüllülerin neden ayrılmayı seçtiği, kuruluşunuzun sağladığı destek, gönüllülük sırasında karşılaştıkları engeller ve sizinle iletişimde kalmak isteyip istemedikleri hakkında değerli bilgiler edinmenize yardımcı olabilir.

Bu şablon, gelecekteki yetenekler için daha iyi bir gönüllülük programı oluşturmanıza yardımcı olabilir ve gönüllüler kendilerini değerli ve dinlenmiş hissedecek, bu da önerilere, daha iyi niyete ve ileride desteğe yol açacaktır.

4. Template.net tarafından hazırlanan İnşaat Çalışanları Çıkış Görüşmesi Şablonu

İnşaat şirketleri genellikle yüksek çalışan devriyle mücadele eder, bu da ayrılmaların ardındaki nedenleri anlamayı çok önemli hale getirir.

Herhangi bir inşaat şirketi için harika bir başlangıç noktası olan bu şablon, tazminat ve sosyal haklar, iş-yaşam dengesi, çalışma ortamı, güvenlik ve refah, eğitim ve gelişim gibi temel faktörleri ele aldığı için çıkış görüşmeleri yapmak için son derece yeni başlayanlar için uygundur.

İnşaat sektörü uzmanları tarafından yazılan ve tasarlanan bu şablon, standart inşaat şirketi kriterlerine uygundur ve her çalışan için özelleştirilebilir. Kişisel bir dokunuş katmak için markanızı ekleyebilirsiniz.

5. People Managing People tarafından hazırlanan Çıkış Görüşmesi Soruları Kılavuzu

people Managing People aracılığıyla

Etkili çıkış görüşmeleri yapmak, İK takımınız için bir dönüm noktası olabilir. Bu kılavuz, çalışanın deneyiminin çeşitli yönlerini derinlemesine inceleyen, iyi yapılandırılmış sorular hazırlamak için anahtar bilgiler sağlar.

Bu sayfalarda, ayrılan her takım üyesi için uyarlanabilir örnek sorular bulacaksınız. Anahtar kategoriler arasında ayrılma nedenleri, role özel, yöneticiye özel ve takıma özel sorular yer almaktadır. Ayrıca gelişim odaklı, kapsayıcılık ve çeşitlilik ile organizasyon odaklı sorular da bulunmaktadır.

Bu anahtar alanlara odaklanarak, sadece bir görüşme yapmuyorsunuz; mevcut ve gelecekteki çalışanlarınız için şirketinizde iyileştirme yolları ve olumlu değişiklikler için ilham kaynağı olabilecek anlamlı bir konuşma yapıyorsunuz.

Ücretsiz şablonu indirmek için People Managing People'a abone olmanız gerekir.

6. Breathe HR tarafından hazırlanan İK Çıkış Görüşmesi Şablonu

breathe HR aracılığıyla

Bu şablon, çalışanlarınıza sorabileceğiniz çeşitli sorular içerir, örneğin "İşten ayrılma nedenleriniz nelerdir?", "İşinizin en çok nesini sevdiniz?", "Sizi elde tutmak için ne yapabilirdik?" ve "Başka bir role geçiyorsanız, o pozisyonun sizi çeken yanı nedir?"

Bu soruları sorarak, çalışanlarınızın ne düşündüğü ve hissettiği ile zihniyetlerinin kariyer kararlarını nasıl etkilediği konusunda değerli bilgiler edinebilirsiniz. Bu bilgiler daha sonra şirketinizin kültürünü iyileştirmeye yardımcı olacak değişiklikler yapmak için kullanılabilir.

Çıkış görüşmeleriniz için bir şablon arıyorsanız, bu makaledeki şablon başlamak için harika bir yerdir. Ancak, şablonu şirketinizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmeyi de düşünebilirsiniz.

7. Best Templates'ın İşten Ayrılma Görüşmesi Formu Şablonu

best Templates aracılığıyla

Şirketinizdeki tüm departmanlarda çıkış görüşmelerini kolaylaştırmak istiyorsanız, çıkış görüşmesi formları İK takımınızın ihtiyaçlarını karşılar.

Kolay işaretlenebilir onay kutuları, çalışanların görüşlerini belirtmeleri için ek yorum bölümleri, çalışanların şirket hakkında ne düşündüklerini ölçmek için bir derecelendirme ölçeği ve evet veya hayır soruları, görüşmeyi kısa ve anlamlı hale getirir.

Şirketten ayrılırken, çalışanlar bir sonraki fırsatla ilerlemeye hazırdır, mevcut şirkette vedalaşmalarla uğraşır ve doldurmaları gereken evrak işleriyle boğuşurlar.

Bu basit çıkış görüşmesi biçimi, herkes için hızlı ve kolay uygulanabilir olmasının yanı sıra, çeşitli fonksiyonel takımlar arasında standartlaştırılması da kolaydır.

Tek bir şablon olarak hemen satın alabilir veya abonelik ile hemen hemen her senaryoya uygun kapsamlı bir koleksiyona erişebilirsiniz.

Bu tamamen özelleştirilebilir şablon, tüm dijital platformlarda paylaşım için tasarlanmıştır ve evrensel belge okuyucularla da uyumludur.

8. Legal Templates tarafından hazırlanan Word Çıkış Görüşmesi Şablonu

yasal Şablonlar aracılığıyla

Çalışan dostane bir şekilde ayrılıyor olsun ya da olmasın, tüm çıkış görüşmeleri önemlidir. Bunun nedeni, bu tür görüşmelerin çalışanın doğrudan komutuyla gerçekleşmemesidir. Böylece, çalışan gözden kaçmış olabilecek üst yönetim hakkında yeni bir bakış açısı getirebilir.

Legal Templates tarafından hazırlanan bu çıkış görüşmesi şablonu, "çalışanın ayrılma kararında etkili olan faktörler", "çalışanın rolünden en çok memnun olduğu hususlar", "bu rolden en az memnun olduğu hususlar", "çalışanın beklentileriyle iş görevlerinin uyumu" ve "çalışanın şirketin iyileştirilmesi için önerileri" gibi tüm önemli soruları kapsar

Ücretsiz indirilebilen ve kolayca özelleştirilebilen bu şablon, ayrılan çalışanın İK'ya sunması gereken şirket mülkiyetine ilişkin ek bir sayfa da sunar. Bu sayfa, iade edilen veya henüz iade edilmeyen öğeleri takip etmenize yardımcı olur.

paycor'dan 9 Çıkış Görüşmesi Sorusu Şablonu

paycor aracılığıyla

Onboarding sürecine yaptıkları kadar offboarding sürecine de çaba harcayan İK takımları nadirdir. Ancak bağlılıkları ve samimiyetleri sayesinde, genellikle operasyonel uygulamalarını daha iyiye dönüştürmeyi başarırlar.

Ücretsiz indirilebilen bu şablon, her sorunun çalışanın gerçek deneyimlerinden yola çıkarak cevap vermesini sağlayan, derinlemesine bir çıkış görüşmesi için harika bir başlangıç noktasıdır. Bazı soruların birden fazla seçeneği ve yanıtları detaylandırmak için ek yorum kutusu vardır.

Bu çıkış görüşmesi şablonundan elde ettiğiniz veriler uygun şekilde incelenmelidir. Bu verileri kullanarak kritik konuları belirleyin, eylem öğeleri oluşturun ve bunları uygulayarak yasal sorunları ve halkla ilişkiler felaketlerini önleyin veya şirketinizin itibarını zedeleyebilecek zehirli iş kültürünü tespit edin.

10. CaseIQ'nun İşten Ayrılma Görüşmesi Formu Şablonu

case IQ aracılığıyla

Düzenlenebilir bölümler ve örnek metinler içeren bu ücretsiz indirilebilir çıkış görüşmesi şablonu, işten ayrılma sürecini hızlandırmanıza yardımcı olur!

Tüm önemli çıkış görüşmesi sorularını kapsayan bu şablonlar sayesinde, elde ettiğiniz çalışan geri bildirimlerini şirket kültürünü iyileştirmek, şirketin gelişebileceği alanları belirlemek ve çalışanları elde tutmak için değişiklikler yapmak amacıyla kullanabilirsiniz.

Bir çalışan, çıkış görüşmesinde mesleki gelişim için yeterli fırsat verilmediğine dair bir yorumda bulunur. Şirket, bu yoruma göre eğitim ve gelişim programlarını değiştirebilir.

Benzer şekilde, yönetim eğitimi verilen farklı departmanlar için soruları özelleştirebilirsiniz.

İK süreçlerini yönetmek, birçok görevi aynı anda yerine getirmek gibi hissettirebilir! Belge karmaşası, tekrarlayan yönetici işleri ve veriye dayalı kararlar alma ihtiyacı arasında, İK takımları genellikle etkilerini optimize etmekte zorlanır.

Bir insan kaynakları yönetim sistemi, bunların çoğunu sizin için basitleştirecektir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor – belge yönetimi, AI araçları ve önceden oluşturulmuş İK şablonlarını sorunsuz bir şekilde entegre ederek iş akışınızı kolaylaştırmak, değerli içgörüler elde etmek ve çalışan deneyiminizi dönüştürmek için güçlü bir proje yönetimi yazılımı .

ClickUp'ın İK Yönetimi aracıyla tüm İK süreçlerini tek bir platformda yönetin

İşe alım ve oryantasyon süreçlerini yönetmek için ClickUp'ın İK yönetim platformunu kullanın. Başvuruları ve iletişimleri yönetmek için harika bir işe alım aracı olmasının yanı sıra, çalışan bağlılığı ve bilgilendirme konusunda da yardımcı olur.

Güzel ClickUp Belgeleri, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun, ardından bunları iş akışlarına bağlayarak fikirlerinizi İK takımınızla birlikte hayata geçirin

ClickUp Belgeleri, İK takımınızın dijital dosya dolabı haline gelir. Çalışan dosyalarını, el kitaplarını, politikaları ve daha fazlasını tek bir güvenli ve erişilebilir konumda saklayın.

Belgeler'i kullanarak yeni çalışan cihaz politikasından güvenlik eğitimi programına kadar her konuda işbirliği yapabilirsiniz. Canlı işbirliğine dayalı düzenleme özelliği sayesinde, siz ve takımınız aynı sayfada kalarak gerçek zamanlı güncellemeler yapabilir, sürüm kontrolü uygulayabilir, yorumlar atayabilir ve çözebilirsiniz.

Ayrıca, işe alım paketleri, teklif mektupları ve politika güncellemeleri için özel şablonlar oluşturarak tutarlılığı sağlayabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Belgeleri, bağlamı ve anahtar kelimeleri anlayan ClickUp'ın yapay zeka destekli arama özelliği ile birleştirerek, ihtiyacınız olan tüm bilgilere parmaklarınızın ucunda ulaşabilirsiniz.

ClickUp AI'yı kullanarak çalışanların işe alım ve işten ayrılma süreçlerine ilişkin materyalleri düzenleyin, özetleyin, basitleştirin veya başka kelimelerle ifade edin

ClickUp'ın AI araçlarıyla, akıllı içgörüler toplayabilir ve insan kaynakları stratejinizi buna göre optimize edebilirsiniz. Çalışan verilerini analiz ederek işten ayrılma, bağlılık ve performans trendlerini ve kalıplarını belirleyin. AI'dan çıkış görüşmeleri için sorular ve hatta şablonlar oluşturmasını isteyin ve bunları saniyeler içinde düzenleyin.

Ayrıca, çalışanların rolleri ve becerilerine göre işe alım planlarını kişiselleştirebilir, bağlılığı ve çalışanların iş yerinde kalma oranını artırabilirsiniz. Anketler için metinler oluşturun ve çalışanların duygularını ve iyileştirilmesi gereken alanları anlamak için duyguları analiz edin.

ClickUp'ın İK şablonları, günlük rutin işlerinizi iyi prova edilmiş bir performans haline getirir. İşe alım, oryantasyon, performans değerlendirmeleri ve işten ayrılmalar için önceden hazırlanmış şablonları kullanarak verimlilik ve tutarlılık sağlayın.

Şablonu indirin ClickUp'ın 30-60-90 Günlük Plan Şablonunu kullanarak yeni çalışanlarınızın gerekli oryantasyon görevlerini yerine getirmelerine ve hızlı bir şekilde işlerine alışmalarına yardımcı olun

ClickUp'ta özel alanlar, etiketler ve durumlarla İK şablonlarını özelleştirin. Performans değerlendirme hatırlatıcıları göndermek veya arka plan kontrolleri tetiklemek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin. Bu şablonlar içinde ilerlemeyi takip edin, çalışanları yönetin ve tüm İK KPI'larını ve etkinliklerini izleyin, böylece herkes bilgilendirilmiş ve hesap verebilir olsun.

ClickUp ile Çıkış Görüşmelerini Anlamlı Hale Getirin

Her ayrılan çalışan, deneyim ve içgörülerini beraberinde götürür. Onların geri bildirimlerini almadan ayrılmalarına izin vermek, içindekileri görmeden bir hazine sandığının kapağını kapatmak gibidir.

İşte bu noktada çıkış görüşmeleri devreye girer ve çalışanların duygularını anlamak, iyileştirme alanlarını belirlemek ve nihayetinde başarılı bir işyeri kültürü oluşturmak için değerli bir fırsat sunar.

Ancak, ikna edici çıkış görüşmeleri yapmak için bir kontrol listesinden daha fazlası gerekir.

Dürüst geri bildirimleri toplamanızı, titizlikle analiz etmenizi ve bunları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenizi sağlayan güçlü bir İK yazılımına ihtiyacınız var.

HR takımlarınızı, işten ayrılma süreçlerini ve tüm işe alım döngüsünü iyileştirmek için ihtiyaç duydukları araçlarla donatmak için bugün ClickUp'a kaydolun.