En İyi 5 Wunderlist Alternatifi ve Rakipleri (Özellikler, Eksileri, Fiyatlandırma)

Wunderlist nedir?

Microsoft'un Wunderlist *, birçok kişi ve işletmenin görevleri ve listeleri verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olan harika bir bulut tabanlı görev yöneticisiydi.

Wunderlist artık yok.

Onun yerine Microsoft To Do geçiyor.

Ancak Wunderlist masasını temizlerken, projelerinizin de aynı şeyi yapması gerekmez.

Öyleyse, en iyi Wunderlist alternatifini bulma yolculuğumuza başlayalım.

En İyi 5 Wunderlist Alternatifi

Her ay yeni proje yönetimi ve verimlilik uygulamaları piyasayı doldururken, Wunderlist alternatifleri konusunda seçim yapmakta zorlanacaksınız.

Aramanızı daraltmak için en iyi beş Wunderlist alternatifinin listesi aşağıda verilmiştir.

ClickUp , dünya çapında küçük işletmeler ve büyük şirketlerdeki yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi yazılımıdır.

Çok çeşitli güçlü işbirliği özellikleri ve sayısız özelleştirme seçeneği ile ClickUp, dünyanın dört bir yanındaki proje yöneticilerini kendine hayran bırakmıştır.

Dahası, ClickUp bugün mevcut en iyi Wunderlist alternatifi!

Çünkü tüm Wunderlist görevlerini ve daha fazlasını ClickUp'ta gerçekleştirebilirsiniz.

Bunu desteklemek için, ClickUp'ın sunduğu bazı anahtar özelliklere bir göz atalım:

ClickUp'ın anahtar özellikleri

A. Görev Kontrol Listeleri ile kendi kendinizi organize edin

Her projenin büyük görevleri ve biraz daha küçük alt görevleri vardır.

ClickUp bunları kesinlikle halledebilir, ancak bazen ihtiyacınız olan tek şey basit bir yapılacaklar listesi olabilir.

ClickUp'ın Görev Kontrol Listesi özelliği tam olarak bunu sunar. Kontrol listesindeki öğeler tamamlandı veya tamamlanmadı olarak işaretlenir.

B. Düşüncelerinizi Zihin Haritaları ile çizim yapın

Hala proje vizyonlarınızı ve fikirlerinizi kağıt not defterine mi yazıyorsunuz?

Bunun yerine, ClickUp'ın Zihin Haritaları gibi daha yaratıcı bir şey denemeye ne dersiniz?

Zihin Haritaları, düşüncelerinizi görselleştirme ve proje planınızın şekillenmesine yardımcı olma özgürlüğü sunar. Sürükle ve bırak işlevinin rahatlığıyla fikirlerinizi kolayca düzenleyin ve yeniden düzenleyin.

Kağıda veda edin ve Zihin Haritaları ile #savetrees'e doğru bir adım atın.

Not: Ayrıca, harika bir not alma uygulaması alternatifi olan ClickUp'ın Not Defteri uygulaması da bulunmaktadır. Bu uygulamayı kullanarak, ClickUp'tan çıkmadan hızlı notlar alabilir veya market alışveriş listenizi oluşturabilirsiniz.

C. görünümler ile her şeyi kendi tarzınızda görün

Farklı insanlar farklı bakış açılarına sahiptir.

Listeler halinde düzenlemeyi seviyor olabilirsiniz.

Ancak finans takımınız, bilgilerin tablo görünümünde olmasını tercih edebilir.

Peki, kim taviz verecek?

Şöyle diyelim... ClickUp sizi ve finans takımınızı aynı şekilde seviyor 😉 ve çeşitli görev görünümleriyle sizi şımartıyor.

İşte bu anahtar özellik ile elde edeceğiniz bazı görünümler:

: işleri ve her çalışana atanan iş miktarını takip edin Box görünümü: işleri ve her çalışana atanan iş miktarını takip edin

: proje akışını ve bağımlılıkları görselleştirin ve kaynakları yönetin Gantt görünümü: proje akışını ve bağımlılıkları görselleştirin ve kaynakları yönetin

programınızı görüntüleyin ve görevleri esnek bir şekilde düzenleyin Zaman çizelgesi görünümü:programınızı görüntüleyin ve görevleri esnek bir şekilde düzenleyin

: Çalışma Alanınızda yer alan tüm görevleri kuşbakışı görünümünde görüntüleyin Liste görünümü: Çalışma Alanınızda yer alan tüm görevleri kuşbakışı görünümünde görüntüleyin

D. Görevlerinizi Özel Durumlar ile güncelleyin

Tüm görevler farklıdır.

Bazıları onaylanmalı, bazıları ise incelenmelidir.

Endişelenmeyin. ClickUp'ın Özel Durumlar özelliği, açık, beklemede, ilerleme halinde ve daha fazlası gibi kendi görev durumlarınızı oluşturmanıza olanak tanır.

İstediğiniz kadar ayrıntılı ve yaratıcı olun!

E. Yerel Zaman Takibi ile her dakikayı değerlendirin

ClickUp ile bir görev için harcanan zamanı izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Yerel Zaman Takibi anahtar özelliği, takımınızın her görevde tamamladığı işi izler ve verimliliklerini takip etmenize yardımcı olur.

Görevler arasında geçiş yapabilirsiniz. Sadece o görevin zamanlayıcısını başlatmayı unutmayın.

Zaten bir zaman takibi aracı kullanıyorsanız, ClickUp, Time Doctor, Everhour ve daha fazlası dahil olmak üzere popüler zaman takibi uygulamalarıyla entegrasyonu destekler.

F. Belgeler ile bilgi paylaşın

Belge oluşturmanız mı gerekiyor? Belgeler'i kullanın.

ClickUp'ta istediğiniz yere, bir Klasör, Liste veya Alana ekleyerek oluşturabilirsiniz. Belgeler tek başına da bulunabilir.

Belgeler şunlar olabilir:

Hem genel hem de gizli olarak paylaşım

Google ve diğer arama motorları tarafından indekslendiği için Google araması ile bulunabilir

Sınırsız sayıda sayfa

Belgeler'i kullanarak, belgelere doğrudan ClickUp üzerinden erişebilir ve yönetebilirsiniz.

Artık bir şey yazmak için uygulamadan çıkmanıza gerek yok!

ClickUp artıları

ClickUp eksileri

Belgeler için etiket yok

Dışa aktarma yok Gösterge panelleri

Ancak endişelenmeyin, karşılaşabileceğiniz tüm sorunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz!

Sizi nelerin beklediğini görmek ve yılın en iyi ClickUp alternatifleri listemizi almak için geliştirme yol haritasımızı * inceleyin.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp'ın üç fiyatlandırma seçeneği vardır:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: 100 MB depolama alanıyla sınırsız kullanıcı ve görev

Sınırsız Plan (aylık 5 $/kullanıcı): sınırsız depolama, gösterge panelleri, takvimler, entegrasyonlar, listeler

İş Planı (aylık 9 $/kullanıcı): Google tek oturum açma (SSO), özel dışa aktarma, çok sayıda otomasyon, gelişmiş zaman takibi ve daha fazlası

ClickUp kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,7/5 (2050+ yorum)

G2: 4,7/5 (1090+ yorum)

2. Todoist

Todoist , önemli görevleri unutmamanızı sağlayan harika bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır.

Ancak, Todoist basit görevler için tercih ettiğiniz görev yönetimi aracı olabilirken, karmaşık projeleri yönetmek için başka alternatifler aramanız gerekebilir.

Todoist'in anahtar özellikleri

Hızlı geri bildirim ve işbirliği için görev yorumları

Çalışanları görevleri tamamlamaları ve verimliliklerini artırmaları için motive eden karma puanları ve seriler

E-posta gelen kutunuzdan görev oluşturmayı destekler

Todoist artıları

Görev son teslim tarihleri için yinelenen hatırlatıcılar

Görevler için öncelik düzeyleri

Bir takıma veya kendinize görevler atayın

Android ve iOS uygulaması mevcuttur

Todoist'in dezavantajları

Proje planlaması için zaman çizelgesi yok

Ücretsiz sürüm, proje başına beş kişiyle sınırlıdır

Tamamlandı olarak işaretlenen görevlerin izi kalmaz

Windows uygulaması Mac uygulamasıyla aynı seviyede değil

Todoist fiyatlandırması

Todoist üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Ücretsiz Plan: 80 proje içerir

Premium (aylık 3 $): 300 proje, verimlilik eğilimleri, hatırlatıcılar dahil

İş Planı (aylık 5 $/kullanıcı): 500 proje, takım faturalandırma, öncelikli destek içerir

Todoist kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,6/5 (1200+ yorum)

G2: 4. 4/5 (600+ yorum)

3. Asana

Proje yönetimi yazılımları söz konusu olduğunda, Asana oldukça çekici bir seçenektir. Üçüncü taraf hizmetlerle çok sayıda entegrasyonu destekler ve çoğu takım boyutuna uygun olarak tasarlanmıştır.

Ama durun, takımınız aynı zamanda mobil cihazlarından da mı çalışıyor?

Asana'nın mobil uygulamaları, masaüstü uygulamalarıyla tam olarak aynı değildir.

Asana'dan Clickup'a geçmek için ikna edici nedenlerimizi inceleyin ve Asana'nın en iyi alternatifleri hakkında bilgi edinin.

Asana'nın anahtar özellikleri

Görevleri yönetmek ve ilerlemeyi görselleştirmek için Kanban panoları

Tekrar tekrar yapılması gereken işler için yinelenen görevler

Pazarlama, BT ve İK için yerleşik proje şablonları

Asana artıları

Birden fazla projenin durum güncellemelerini gerçek zamanlı olarak görünüm

İşbirliği özellikleri basit ve sezgiseldir

Devam eden bir projeye veya doğrudan bir takım üyesine yorum ekleyin

iOS (iPad ve iPhone) ve Android uygulaması mevcuttur

Asana'nın dezavantajları

Tek bir göreve birden fazla atanan kişi atayamama

Özel durumlar yok

İki faktörlü kimlik doğrulama yok

Proje veya görev yönetimi konusunda yeni başlayanlar için kullanıcı dostu değildir

Asana fiyatlandırması

Temel Ücretsiz Plan: takvim görünümü, 100 MB depolama ve liste görünümü dahil temel özellikler

Premium Plan (aylık 10,99 $/kullanıcı): sınırsız görev, gösterge panelleri ve sınırsız görev, gösterge panelleri ve dönüm noktaları gibi diğer özellikleri içerir

İş Planı (aylık 24,99 $/kullanıcı): portföyler, düzeltme ve entegrasyonlar gibi ekstra özellikleri içerir

Asana kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,4/5 (9100+ yorum)

G2: 4,3/5 (6800+ yorum)

4. Google Görevler

Listedeki bir başka iyi Wunderlist alternatifi ise Google Tasks.

Ancak bir sorun var.

Google Görevler uygulaması verimli bir görev yönetimi uygulaması olsa da, projeleri yönetmek için tasarlanmamıştır.

Dolayısıyla, planlama, görev ayarlama, alt görevler, zaman çizelgeleri oluşturma ve daha fazlasını kapsayan uygun bir organizasyon uygulaması arıyorsanız, Google Tasks size uygun değildir.

Google Görevler'in anahtar özellikleri

Google Takvim ile senkronize edilmiş son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayın

E-postaları görev olarak ekleyin (Gmail'den)

Takvim görünümünü kullanarak yeniden planlama ve yeniden düzenleme

Google Görevler artıları

Kolay kullanıcı deneyimi için klavye kısayolları

Gmail, Dokümanlar vb. uygulamalardaki eklenti panelinden görevlere hızlı erişim.

Son derece basit ve temiz kullanıcı arayüzü

Hem web uygulaması hem de mobil uygulamalar (iOS ve Android) mevcuttur

Google Görevler eksileri

Bir projenin her yönünü veya ayrıntısını düzenlemek ve yönetmek için tasarlanmamıştır

Yalnızca Gmail kullanıcılarıyla sınırlıdır

Görevler için öncelik düzeyleri ayarlanamıyor

Zaman çizelgesi yönetimi yok

Google Görevler fiyatlandırması

Ücretsiz plan: özelleştirilebilir panolar ve paylaşılabilir görev listeleri gibi özellikleri içerir

Premium (3,30 $/ay): birden fazla pano, öncelikli etiketler ve özel arka planlar gibi özellikleri içerir

Google Tasks kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: Yok

G2: N/A

5. Basecamp

Basecamp , küçük kuruluşlar için projeleri ve ilerlemeleri izlemek için harika bir basit proje yönetimi aracıdır.

Güçlü bir Wunderlist alternatifi olmasına rağmen, Basecamp bloktaki eski çocuk gibidir.

Yani, fiyatlarını gördünüz mü?

Sınırsız proje ve kullanıcıdan yararlanmak için her ay 99 $ ödemeniz gerekiyor!

Basecamp incelememizi ve proje yönetimi kılavuzumuzu inceleyin.

Basecamp'ın anahtar özellikleri

Belirli bir proje üzerinde gerçek zamanlı grup sohbeti için Campfire özelliği

Bireyler ve takım üyeleri için yapılacaklar listeleri

Bir dönemdeki ilerlemeyi görselleştirmek için tepe grafikleri

Basecamp artıları

"Bu hafta ne işin var?" gibi otomatik check-in soruları

Bildirimler için ayrı gelen kutusu

Proje dosyalarının saatlik otomatik yedeklemesi

Web uygulaması, iOS (iPhone ve iPad) ve Android uygulamalarıyla birlikte kullanılabilir

Basecamp'ın dezavantajları

Ücretsiz sürüm üç proje ve 20 kullanıcı ile sınırlıdır

Yerel zaman izleyici yok

Sınırlı görev yönetimi görünümleri

Sınırlı ilerleme izleme özellikleri (sadece tepe grafikleri mevcuttur)

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp Personal (Ücretsiz): üç proje, 20 kullanıcı ve 1 GB depolama alanı destekler

İş Planı (aylık 99 $): yapılacaklar listelerini, check-in'leri, sınırsız kullanıcıları ve sınırsız müşterileri destekler

Basecamp kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,3/5 (12.300+ yorum)

G2: 4,3/5 (6.800+ yorum)

Wunderlist Alternatifleri Kalıcı Olarak Hayatımızda

Elbette, Wunderlist geri gelmeyecek.

Ancak bu, diğer mükemmel proje yönetimi veya görev yönetimi yazılımlarına güvenemeyeceğiniz anlamına gelmez.

Neyse ki, Wunderlist'e alternatifler çok fazla ve yapmanız gereken tek şey size en uygun olanı seçmek.

Tıklamalardan bahsetmişken, ClickUp, Dönüm Noktaları, Sprintler, toplu yeniden planlama ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer Wunderlist alternatiflerine kıyasla çok sayıda özellik sunar. Otomasyon ve özelleştirme seçenekleriyle, herkes bu aracın kendileri için özel olarak tasarlanmış gibi hissedecek

En önemlisi, ClickUp, Evernote ve Jira gibi popüler araçları, birçok güçlü özelliği ücretsiz olarak sunması nedeniyle geride bırakıyor!

ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak edinin ve Wunderlist'in sizi hayal kırıklığına uğratmasını unutun.

Çünkü başarılı projeler teslim etmek durdurulamaz.