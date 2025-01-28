En İyi 5 Wunderlist Alternatifi ve Rakipleri (Özellikler, Eksileri, Fiyatlandırma)

En iyi Wunderlist alternatifleri mi arıyorsunuz?
Diyelim ki, bir aracı çok yararlı bulduğunuz ve hayatınızı kolaylaştırdığı için kullanmayı çok sevdiniz. Ancak birdenbire, kullandığınız ve çok sevdiğiniz yazılım veda etti. Sonsuza kadar.
Acı verici, değil mi?
Wunderlist kullanıcıları için bu gerçek bir hikaye. Sizin acınızı anlıyoruz.
Wunderlist'ten ayrılmak ne kadar zor olsa da, yine de bir görev yönetimi uygulamasına ihtiyacınız var.
Muhtemelen bu yüzden buradasınız.
Bu makalede, Wunderlist uygulamasının en iyi beş alternatifini, anahtar özellikleri, artıları, eksileri, fiyatları ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birlikte öne çıkaracağız.
Hadi başlayalım.
Wunderlist nedir?
Microsoft'un Wunderlist *, birçok kişi ve işletmenin görevleri ve listeleri verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olan harika bir bulut tabanlı görev yöneticisiydi.
Ancak "her güzel şeyin bir sonu vardır" atasözü burada da geçerli oldu.
Wunderlist artık yok.
Üzücü ama gerçek.
Onun yerine Microsoft To Do geçiyor.
Ancak Wunderlist masasını temizlerken, projelerinizin de aynı şeyi yapması gerekmez.
Öyleyse, en iyi Wunderlist alternatifini bulma yolculuğumuza başlayalım.
En İyi 5 Wunderlist Alternatifi
Her ay yeni proje yönetimi ve verimlilik uygulamaları piyasayı doldururken, Wunderlist alternatifleri konusunda seçim yapmakta zorlanacaksınız.
Seçenekler = Karışıklık
Bir bakmışsınız, tüm günü Wunderlist'in tüm özelliklerine sahip mükemmel aracı araştırarak geçirmişsiniz, ama sonunda kendinizi şöyle hissediyorsunuz..
Endişelenmeyin! Biz size yardımcı olacağız.
Aramanızı daraltmak için en iyi beş Wunderlist alternatifinin listesi aşağıda verilmiştir.
1. ClickUp
ClickUp , dünya çapında küçük işletmeler ve büyük şirketlerdeki yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi yazılımıdır.
Çok çeşitli güçlü işbirliği özellikleri ve sayısız özelleştirme seçeneği ile ClickUp, dünyanın dört bir yanındaki proje yöneticilerini kendine hayran bırakmıştır.
Dahası, ClickUp bugün mevcut en iyi Wunderlist alternatifi!
Neden?
Çünkü tüm Wunderlist görevlerini ve daha fazlasını ClickUp'ta gerçekleştirebilirsiniz.
Bunu desteklemek için, ClickUp'ın sunduğu bazı anahtar özelliklere bir göz atalım:
ClickUp'ın anahtar özellikleri
A. Görev Kontrol Listeleri ile kendi kendinizi organize edin
Her projenin büyük görevleri ve biraz daha küçük alt görevleri vardır.
ClickUp bunları kesinlikle halledebilir, ancak bazen ihtiyacınız olan tek şey basit bir yapılacaklar listesi olabilir.
ClickUp'ın Görev Kontrol Listesi özelliği tam olarak bunu sunar. Kontrol listesindeki öğeler tamamlandı veya tamamlanmadı olarak işaretlenir.
Basit, değil mi?
B. Düşüncelerinizi Zihin Haritaları ile çizim yapın
Hala proje vizyonlarınızı ve fikirlerinizi kağıt not defterine mi yazıyorsunuz?
Bunun yerine, ClickUp'ın Zihin Haritaları gibi daha yaratıcı bir şey denemeye ne dersiniz?
Zihin Haritaları, düşüncelerinizi görselleştirme ve proje planınızın şekillenmesine yardımcı olma özgürlüğü sunar. Sürükle ve bırak işlevinin rahatlığıyla fikirlerinizi kolayca düzenleyin ve yeniden düzenleyin.
Kağıda veda edin ve Zihin Haritaları ile #savetrees'e doğru bir adım atın.
Not: Ayrıca, harika bir not alma uygulaması alternatifi olan ClickUp'ın Not Defteri uygulaması da bulunmaktadır. Bu uygulamayı kullanarak, ClickUp'tan çıkmadan hızlı notlar alabilir veya market alışveriş listenizi oluşturabilirsiniz.
C. görünümler ile her şeyi kendi tarzınızda görün
Farklı insanlar farklı bakış açılarına sahiptir.
Listeler halinde düzenlemeyi seviyor olabilirsiniz.
Ancak finans takımınız, bilgilerin tablo görünümünde olmasını tercih edebilir.
Peki, kim taviz verecek?
İkiniz de değil!
Şöyle diyelim... ClickUp sizi ve finans takımınızı aynı şekilde seviyor 😉 ve çeşitli görev görünümleriyle sizi şımartıyor.
İşte bu anahtar özellik ile elde edeceğiniz bazı görünümler:
- Box görünümü : işleri ve her çalışana atanan iş miktarını takip edin
- Gantt görünümü : proje akışını ve bağımlılıkları görselleştirin ve kaynakları yönetin
- Zaman çizelgesi görünümü: programınızı görüntüleyin ve görevleri esnek bir şekilde düzenleyin
- Liste görünümü : Çalışma Alanınızda yer alan tüm görevleri kuşbakışı görünümünde görüntüleyin
Herkes istediğini bulacak!
D. Görevlerinizi Özel Durumlar ile güncelleyin
Tüm görevler farklıdır.
Bazıları onaylanmalı, bazıları ise incelenmelidir.
Endişelenmeyin. ClickUp'ın Özel Durumlar özelliği, açık, beklemede, ilerleme halinde ve daha fazlası gibi kendi görev durumlarınızı oluşturmanıza olanak tanır.
İstediğiniz kadar ayrıntılı ve yaratıcı olun!
E. Yerel Zaman Takibi ile her dakikayı değerlendirin
ClickUp ile bir görev için harcanan zamanı izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Yerel Zaman Takibi anahtar özelliği, takımınızın her görevde tamamladığı işi izler ve verimliliklerini takip etmenize yardımcı olur.
Görevler arasında geçiş yapabilirsiniz. Sadece o görevin zamanlayıcısını başlatmayı unutmayın.
Kolay.
Zaten bir zaman takibi aracı kullanıyorsanız, ClickUp, Time Doctor, Everhour ve daha fazlası dahil olmak üzere popüler zaman takibi uygulamalarıyla entegrasyonu destekler.
F. Belgeler ile bilgi paylaşın
Belge oluşturmanız mı gerekiyor? Belgeler'i kullanın.
ClickUp'ta istediğiniz yere, bir Klasör, Liste veya Alana ekleyerek oluşturabilirsiniz. Belgeler tek başına da bulunabilir.
En iyi yanı ne mi?
Belgeler şunlar olabilir:
- Hem genel hem de gizli olarak paylaşım
- Google ve diğer arama motorları tarafından indekslendiği için Google araması ile bulunabilir
- Sınırsız sayıda sayfa
Belgeler'i kullanarak, belgelere doğrudan ClickUp üzerinden erişebilir ve yönetebilirsiniz.
Artık bir şey yazmak için uygulamadan çıkmanıza gerek yok!
ClickUp artıları
- Birçok üçüncü taraf entegrasyonunu destekler ( Google Takvim, Zoom, Outlook, Slack ve daha fazlası)
- Takım üyeleri arasındaki iş dağıtımını izlemek için iş yükü görünümü
- Programınıza göre tekrarlanan görevler için Yineleyen kontrol listeleri
- Tüm görevlerinizi ve bildirimlerinizi takip etmek için gelen kutusu
- Hedefleri ve ilerlemeyi izleme, planlama ve yönetme hedefleri
- Yorumlarda doğrudan dosya eki desteği
- Yorumlar aracılığıyla görevleri hızlı bir şekilde delege etmek için atanan yorumlar
- Son teslim tarihlerini ve atanan kişileri ayarlama seçeneklerine sahip alt görevler
- Başka bir proje veya görev yönetimi uygulamasından ClickUp'a otomatik olarak veri içe aktarın
- Görev aciliyetleri için öncelik tahsisi
- Özel bildirimler sayesinde, bildirimleri ne zaman ve nerede alacağınızı siz belirleyebilirsiniz
- Android ve iOS (iPad ve iPhone) cihazlarda kullanılabilir
ClickUp eksileri
- Belgeler için etiket yok
- Dışa aktarma yok Gösterge panelleri
Ancak endişelenmeyin, karşılaşabileceğiniz tüm sorunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz!
Sizi nelerin beklediğini görmek ve yılın en iyi ClickUp alternatifleri listemizi almak için geliştirme yol haritasımızı * inceleyin.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp'ın üç fiyatlandırma seçeneği vardır:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: 100 MB depolama alanıyla sınırsız kullanıcı ve görev
- Sınırsız Plan (aylık 5 $/kullanıcı): sınırsız depolama, gösterge panelleri, takvimler, entegrasyonlar, listeler
- İş Planı (aylık 9 $/kullanıcı): Google tek oturum açma (SSO), özel dışa aktarma, çok sayıda otomasyon, gelişmiş zaman takibi ve daha fazlası
ClickUp kullanıcı değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7/5 (2050+ yorum)
- G2: 4,7/5 (1090+ yorum)
2. Todoist
Todoist , önemli görevleri unutmamanızı sağlayan harika bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır.
Ancak, Todoist basit görevler için tercih ettiğiniz görev yönetimi aracı olabilirken, karmaşık projeleri yönetmek için başka alternatifler aramanız gerekebilir.
Todoist'in anahtar özellikleri
- Hızlı geri bildirim ve işbirliği için görev yorumları
- Çalışanları görevleri tamamlamaları ve verimliliklerini artırmaları için motive eden karma puanları ve seriler
- E-posta gelen kutunuzdan görev oluşturmayı destekler
Todoist artıları
- Görev son teslim tarihleri için yinelenen hatırlatıcılar
- Görevler için öncelik düzeyleri
- Bir takıma veya kendinize görevler atayın
- Android ve iOS uygulaması mevcuttur
Todoist'in dezavantajları
- Proje planlaması için zaman çizelgesi yok
- Ücretsiz sürüm, proje başına beş kişiyle sınırlıdır
- Tamamlandı olarak işaretlenen görevlerin izi kalmaz
- Windows uygulaması Mac uygulamasıyla aynı seviyede değil
Todoist fiyatlandırması
Todoist üç fiyatlandırma seçeneği sunar:
- Ücretsiz Plan: 80 proje içerir
- Premium (aylık 3 $): 300 proje, verimlilik eğilimleri, hatırlatıcılar dahil
- İş Planı (aylık 5 $/kullanıcı): 500 proje, takım faturalandırma, öncelikli destek içerir
Todoist kullanıcı değerlendirmeleri
- Capterra: 4,6/5 (1200+ yorum)
- G2: 4. 4/5 (600+ yorum)
3. Asana
Proje yönetimi yazılımları söz konusu olduğunda, Asana oldukça çekici bir seçenektir. Üçüncü taraf hizmetlerle çok sayıda entegrasyonu destekler ve çoğu takım boyutuna uygun olarak tasarlanmıştır.
Ama durun, takımınız aynı zamanda mobil cihazlarından da mı çalışıyor?
Asana'nın mobil uygulamaları, masaüstü uygulamalarıyla tam olarak aynı değildir.
Asana'dan Clickup'a geçmek için ikna edici nedenlerimizi inceleyin ve Asana'nın en iyi alternatifleri hakkında bilgi edinin.
Asana'nın anahtar özellikleri
- Görevleri yönetmek ve ilerlemeyi görselleştirmek için Kanban panoları
- Tekrar tekrar yapılması gereken işler için yinelenen görevler
- Pazarlama, BT ve İK için yerleşik proje şablonları
Asana artıları
- Birden fazla projenin durum güncellemelerini gerçek zamanlı olarak görünüm
- İşbirliği özellikleri basit ve sezgiseldir
- Devam eden bir projeye veya doğrudan bir takım üyesine yorum ekleyin
- iOS (iPad ve iPhone) ve Android uygulaması mevcuttur
Asana'nın dezavantajları
- Tek bir göreve birden fazla atanan kişi atayamama
- Özel durumlar yok
- İki faktörlü kimlik doğrulama yok
- Proje veya görev yönetimi konusunda yeni başlayanlar için kullanıcı dostu değildir
Asana fiyatlandırması
- Temel Ücretsiz Plan: takvim görünümü, 100 MB depolama ve liste görünümü dahil temel özellikler
- Premium Plan (aylık 10,99 $/kullanıcı): sınırsız görev, gösterge panelleri ve dönüm noktaları gibi diğer özellikleri içerir
- İş Planı (aylık 24,99 $/kullanıcı): portföyler, düzeltme ve entegrasyonlar gibi ekstra özellikleri içerir
Asana kullanıcı değerlendirmeleri
- Capterra: 4,4/5 (9100+ yorum)
- G2: 4,3/5 (6800+ yorum)
4. Google Görevler
Listedeki bir başka iyi Wunderlist alternatifi ise Google Tasks.
Ancak bir sorun var.
Google Görevler uygulaması verimli bir görev yönetimi uygulaması olsa da, projeleri yönetmek için tasarlanmamıştır.
Dolayısıyla, planlama, görev ayarlama, alt görevler, zaman çizelgeleri oluşturma ve daha fazlasını kapsayan uygun bir organizasyon uygulaması arıyorsanız, Google Tasks size uygun değildir.
Google Görevler'in anahtar özellikleri
- Google Takvim ile senkronize edilmiş son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayın
- E-postaları görev olarak ekleyin (Gmail'den)
- Takvim görünümünü kullanarak yeniden planlama ve yeniden düzenleme
Google Görevler artıları
- Kolay kullanıcı deneyimi için klavye kısayolları
- Gmail, Dokümanlar vb. uygulamalardaki eklenti panelinden görevlere hızlı erişim.
- Son derece basit ve temiz kullanıcı arayüzü
- Hem web uygulaması hem de mobil uygulamalar (iOS ve Android) mevcuttur
Google Görevler eksileri
- Bir projenin her yönünü veya ayrıntısını düzenlemek ve yönetmek için tasarlanmamıştır
- Yalnızca Gmail kullanıcılarıyla sınırlıdır
- Görevler için öncelik düzeyleri ayarlanamıyor
- Zaman çizelgesi yönetimi yok
Google Görevler fiyatlandırması
- Ücretsiz plan: özelleştirilebilir panolar ve paylaşılabilir görev listeleri gibi özellikleri içerir
- Premium (3,30 $/ay): birden fazla pano, öncelikli etiketler ve özel arka planlar gibi özellikleri içerir
Google Tasks kullanıcı değerlendirmeleri
- Capterra: Yok
- G2: N/A
5. Basecamp
Basecamp , küçük kuruluşlar için projeleri ve ilerlemeleri izlemek için harika bir basit proje yönetimi aracıdır.
Güçlü bir Wunderlist alternatifi olmasına rağmen, Basecamp bloktaki eski çocuk gibidir.
Yani, fiyatlarını gördünüz mü?
Sınırsız proje ve kullanıcıdan yararlanmak için her ay 99 $ ödemeniz gerekiyor!
Basecamp incelememizi ve proje yönetimi kılavuzumuzu inceleyin.
Basecamp'ın anahtar özellikleri
- Belirli bir proje üzerinde gerçek zamanlı grup sohbeti için Campfire özelliği
- Bireyler ve takım üyeleri için yapılacaklar listeleri
- Bir dönemdeki ilerlemeyi görselleştirmek için tepe grafikleri
Basecamp artıları
- "Bu hafta ne işin var?" gibi otomatik check-in soruları
- Bildirimler için ayrı gelen kutusu
- Proje dosyalarının saatlik otomatik yedeklemesi
- Web uygulaması, iOS (iPhone ve iPad) ve Android uygulamalarıyla birlikte kullanılabilir
Basecamp'ın dezavantajları
- Ücretsiz sürüm üç proje ve 20 kullanıcı ile sınırlıdır
- Yerel zaman izleyici yok
- Sınırlı görev yönetimi görünümleri
- Sınırlı ilerleme izleme özellikleri (sadece tepe grafikleri mevcuttur)
Basecamp fiyatlandırması
- Basecamp Personal (Ücretsiz): üç proje, 20 kullanıcı ve 1 GB depolama alanı destekler
- İş Planı (aylık 99 $): yapılacaklar listelerini, check-in'leri, sınırsız kullanıcıları ve sınırsız müşterileri destekler
Basecamp kullanıcı değerlendirmeleri
- Capterra: 4,3/5 (12.300+ yorum)
- G2: 4,3/5 (6.800+ yorum)
Wunderlist Alternatifleri Kalıcı Olarak Hayatımızda
Elbette, Wunderlist geri gelmeyecek.
Ancak bu, diğer mükemmel proje yönetimi veya görev yönetimi yazılımlarına güvenemeyeceğiniz anlamına gelmez.
Neyse ki, Wunderlist'e alternatifler çok fazla ve yapmanız gereken tek şey size en uygun olanı seçmek.
Tıklamalardan bahsetmişken, ClickUp, Dönüm Noktaları, Sprintler, toplu yeniden planlama ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer Wunderlist alternatiflerine kıyasla çok sayıda özellik sunar. Otomasyon ve özelleştirme seçenekleriyle, herkes bu aracın kendileri için özel olarak tasarlanmış gibi hissedecek
En önemlisi, ClickUp, Evernote ve Jira gibi popüler araçları, birçok güçlü özelliği ücretsiz olarak sunması nedeniyle geride bırakıyor!
ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak edinin ve Wunderlist'in sizi hayal kırıklığına uğratmasını unutun.
Çünkü başarılı projeler teslim etmek durdurulamaz.