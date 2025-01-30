2025'te Dikkate Alınması Gereken En İyi Ücretsiz ve Ücretli Mimari Yazılımlar

Mimarlık, yaratıcılık ve karmaşıklığın iç içe geçtiği bir bilim dalıdır ve kağıt, kalem ve çizim araçlarının kullanıldığı günlerden bu yana uzun bir yol kat etmiştir. Günümüzde, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) sektörün standartı haline gelmiştir.

Bununla birlikte, günümüzün mimari yazılımları, işin tasarım yönüne yardımcı olmaktan daha fazlasını yapmaktadır. Ayrıca, mimarların iş akışlarını kolaylaştırmalarına, verimliliği artırmalarına ve ilgili tüm kişilerle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmalarına yardımcı olan proje yönetimi, akış şeması ve diyagram yazılımlarını da içerir.

Bu blog, mimarlar olarak tasarımlarınızı ve verimliliğinizi birkaç seviye yukarı taşımak için 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 mimari yazılımı listelemektedir.

Mimarlık Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tüm mimari yazılımlar aynı şekilde oluşturulmamıştır. Sizin için "en iyi" olanı, belirli iş akışınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olan yazılımdır. Hangi yazılıma yatırım yapacağınıza karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken anahtar noktalar şunlardır.

Özellik seti

Yazılım seçerken, her yazılımın özellikleri ve işlevsel yetenekleri öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. Burada dikkate alınması gereken faktörler şunlardır:

Modelleme yetenekleri

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) entegrasyonu desteği

Render ve dokümantasyon özellikleri

Teknik hususlar

Bir sonraki odak noktası, her yazılımın teknik özellikleri olmalıdır. Dikkate alınması gereken anahtar noktalar şunlardır

Donanım ve sistem gereksinimleri

Yazılımın performansı ve kararlılığı

Mevcut ş akışınızdaki diğer yazılımlarla uyumluluk

Yazılım ekosisteminin ölçeklenebilirliği

Ek hususlar

Listelenen noktaların ötesinde, belirli bir mimari yazılımına karar vermeden önce dikkate almanız gereken daha fazla faktör bulunmaktadır.

Öğrenme eğrisi ve destekleyici belgelerin mevcudiyeti

İlgili maliyetler. Yazılım, ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan çeşitli abonelik modellerine sahip mi? Yazılım, kalıcı lisansla mı geliyor?

Söz konusu yazılımın güvenlik ve veri yönetimi yetenekleri.

Bunu göz önünde bulundurarak, 2024'te dikkate almanız gereken en iyi mimari yazılımlarına bir göz atalım.

2024'te Kullanılacak En İyi Mimari Yazılımlar

Artık mimari yazılımlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, 2024'te dikkate almanız gereken en iyilerine göz atalım.

1. ClickUp

ClickUp'ın gösterge paneli görünümü

Mimari yazılımdan bahsederken, odak noktası otomatik olarak bina modellerini tasarlamak için kullanılan yazılım çözümlerine kayar. Ancak, zaman ve kaynakların etkili yönetimi de aynı derecede önemlidir ve işte burada ClickUp devreye girer.

ClickUp, uygulama karmaşasını ortadan kaldırmayı ve mimarların mimari tasarımın tüm yönlerini yönetmesini sağlamayı amaçlayan hepsi bir arada bir platformdur. Mimarlar için en değerli özelliklerden biri, mimari tasarım projelerini verimli bir şekilde planlamanıza, organize etmenize ve koordine etmenize yardımcı olacak ClickUp'ın mimari şablonlarıdır.

Mimarların beğeneceği bir diğer özellik ise, sanal bir beyaz tahta üzerinde fikirler, iş akışları ve yol haritaları oluşturup paylaşmanıza olanak tanıyan görsel işbirliği araçları olan ClickUp Beyaz Tahtalarıdır.

Bu özellik, mimarların bireysel proje ihtiyaçlarına göre görevleri düzenlemelerine ve önceliklendirmelerine olanak tanıyan çeşitli beyaz tahta şablonlarıyla birlikte gelir. Kısacası, ClickUp, tasarım projelerinde zaman kazanmak isteyen mimarlar için en iyi yazılımdır.

ClickUp Beyaz Tahtalar görünümü

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Proje yönetimi ve işbirliği ile ilgili her şey için tek adres

Son derece sezgisel, kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir arayüz

Küçük takımlar için harika, zengin özelliklere sahip ücretsiz sürüm

ClickUp sınırlamaları:

Kullanıcılar, bazı özelliklerin öğrenme eğrisi olduğunu düşünüyor

ClickUp fiyatlandırması:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirme ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (~4000 yorum)

2. SketchUp

SketchUp Pro'daki düzen arayüzü, SketchUp aracılığıyla

SketchUp, 3D modellemeye sezgisel bir yaklaşım sunarak her seviyeden mimar için popüler bir seçimdir. Kullanıcı arayüzü, kontrol için basit itme ve çekme araçlarıyla sanal bir peçete üzerine çizim yapmayı taklit eder.

Bu tasarım yazılımı, tüm beceri düzeyleri için uygun olan kademeli fiyatlandırma sunar. Ücretsiz sürüm web üzerinden erişilebilir ve sonraki her ücretli kademede masaüstü 3D modelleyici, Sketchup'ın 3D deposu, BIM özellikleri ve Chaos'un V-Ray aracılığıyla profesyonel düzeyde render özellikleri gibi daha iyi özelliklere erişim elde edersiniz.

SketchUp'ın en iyi özellikleri:

Bu yazılımı kolay kullanan basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü

SketchUp, bu aracın tasarım yeteneklerini artıran modeller, malzemeler ve uzantılar geliştiren ve paylaşan geniş ve aktif bir kullanıcı topluluğuna sahiptir

Tasarım sürecine yardımcı olmak için AI destekli araçlar eklemenize olanak tanıyan uzantıları destekler.

SketchUp sınırlamaları:

Yerleşik bir render veya animasyon motoru yoktur ve gerçekçi renderlar oluşturmak için harici araçlar veya uzantılar gerekir

Parametrik tasarım için sınırlı destek, tasarımda sonradan değişiklik yapmayı zorlaştırır

SketchUp fiyatlandırması:

SketchUp Go: Yıllık 119 dolar

SketchUp Pro: Yıllık 349 $

Sketchup Studio: Yıllık 749 dolar

SketchUp puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1000+ yorum)

3. AutoCAD

AutoCAD'in mimari araç seti ile AutoCAD aracılığıyla tasarlanmış spiral merdivenler

AutoCAD, günümüzün en iyi mimarlık yazılımlarından biridir ve tanıtıma gerek yoktur. İlk olarak 1982 yılında piyasaya sürülen bu yazılım, tadilat uzmanları, inşaat mühendisleri ve iç mimarlar için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

Özel mimari araç seti, AutoCAD'i ileri düzey kullanıcılar için tercih edilen bir mimari yazılım haline getirir. Autodesk tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu yazılım verimliliği %61 gibi etkileyici bir oranda artırabilir.

Bu araç seti, kat planları ve yükseklikler gibi sık kullanılan mimari nesneleri otomatik olarak oluşturan özel araçlara sahiptir.

AutoCAD'in en iyi özellikleri:

AutoCAD, 8800'den fazla bileşenden oluşan özel bir mimari araç seti içerir

AutoCAD, 2D ve 3D modellemeyi destekler ve bunlar arasında gerçek zamanlı olarak geçiş yapma olanağı sunarak farklı perspektiflerden tasarım görselleştirmelerine olanak tanır

AutoCAD sınırlamaları:

Büyük projeler veya karmaşık tasarımlarla çalışmak için güçlü donanım gerektirir

Yüksek bir başlangıç yatırımı ve düzenli abonelik ücreti gerektirir

AutoCAD fiyatlandırması:

aylık 245 dolar

AutoCAD puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (~3000 yorum)

4. Revit

Revit'in tasarım arayüzü, Autodesk aracılığıyla modelin 2D ve 3D sürümlerini yan yana gösterir

Revit, Autodesk'in bir başka mimari yazılımıdır. AutoCAD bir CAD yazılımı iken, Revit mimari tasarım için daha uygun bir BIM çözümüdür.

Birden fazla görünümün manuel olarak oluşturulmasını ve güncellenmesini gerektiren AutoCAD'den farklı olarak, Revit tek bir 3B modelden otomatik olarak kat planları, yükseklikler, kesitler ve diğer görünümleri oluşturabilir.

Revit, enerji, aydınlatma, yapı ve havalandırma gibi bir binanın çeşitli yönlerini analiz etme ve simülasyonlarını oluşturma gibi yeni özelliklere de sahiptir. Ayrıca, birden fazla kullanıcı ve disiplin arasında işbirliği ve koordinasyonu destekler.

Revit'in en iyi özellikleri:

Revit'in bileşenlerin parametrik oluşturulması ve değiştirilmesi için desteği

AutoCAD ile kolay entegrasyon büyük bir artıdır

Autodesk'in bir parçası olarak, çok sayıda eklenti ve eklentiye erişim elde edersiniz

Revit sınırlamaları:

Rivet'in yerleşik kütüphaneleri en güçlü yanı değildir

Fiyatlandırma pahalıdır ve nispeten daha küçük projeler için uygun olmayabilir

Revit fiyatlandırması:

Revit Aboneliği: Aylık 193 $ (yıllık faturalandırıldığında)

Revit puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)

5. LibreCAD

LibreCAD Wiki aracılığıyla LibreCAD'in ön tanımlı kullanıcı arayüzü

LibreCAD, 2D modellemede mükemmel olan basit ama güçlü bir CAD yazılımıdır. Bu listedeki diğer çözümlere kıyasla akıllı bir yazılım olarak nitelendirilemez, ancak kısıtlı bir bütçeye sahipseniz güvenebileceğiniz mükemmel bir araçtır.

AutoCAD'den esinlenilen temiz arayüzü, programı anında tanımanızı sağlar ve hemen işe koyulup hassas kat planları, cepheler ve kesitler oluşturabilirsiniz.

LibreCAD, çizimlerinizi katmanlar, bloklar ve özniteliklere göre düzenlemenizi sağlayan ek özellikleri de destekler. Bu özellikler, tasarımlar karmaşık hale geldiğinde çok yararlı olabilir.

LibreCAD'in en iyi özellikleri:

LibreCAD, gizli ücretler veya sınırlamalar olmadan ücretsiz olarak kullanılabilir

30'dan fazla dilde mevcuttur

MacOS, Linux ve Windows'ta çalışır

LibreCAD sınırlamaları:

Yalnızca 2D tasarımı destekler

Özellikle mimari tasarım için sınırlı özellikler

LibreCAD fiyatlandırması:

Ücretsiz (açık kaynak)

LibreCAD puanları ve yorumları:

G2: 3,8/5 (~25 yorum)

Capterra: 4,1/5 (~50 yorum)

6. Blender

YouTube üzerinden Blender arayüzüne genel bakış

Blender, yüksek bir fiyat etiketi olmayan güçlü bir CAD yazılımıdır. 2D ve 3D modelleme, render ve animasyonu tek bir pakette sorunsuz bir şekilde birleştiren sezgisel bir araçtır ve tasarım ekibinin yazılım değiştirmeden fikir aşamasından tamamlanmış modele geçmesini sağlar.

Bu ücretsiz mimari yazılımı, listedeki diğer birkaç yazılımla karşılaştırıldığında daha zor bir öğrenme eğrisine sahip olsa da, gelişen topluluğu, geriye dönüp yararlanabileceğiniz çok sayıda eklenti, öğretici ve kaynak sunar.

Blender'ın en iyi özellikleri:

Eevee, Workbench ve Cycles olmak üzere üç render motoru kullanır ve bu motorlar birlikte yüksek kaliteli ve fotogerçekçi modeller ve animasyonlar üretebilir

Geniş ve aktif geliştirici ve kullanıcı topluluğu, yazılımın geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunur

Blender sınırlamaları:

Blender'ın benzersiz arayüzü karmaşık ve öğrenmesi zor bir yazılımdır

Mimarlık için gerekli olan hassas veya doğru modellemeyi desteklemeyebilir

Blender fiyatlandırması:

Ücretsiz yazılım ve ücretli eklentiler

Blender puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (~900 yorum)

7. OpenSCAD

OpenSCAD'ın komut dosyası tabanlı modelleme arayüzü

OpenSCAD, komut dosyası tabanlı bir mimari tasarım yazılımıdır. Öğrenme eğrisi, bu listedeki diğer tüm mimari yazılımlarından daha diktir. Ancak bir kez ustalaştığınızda, son derece doğru ve gerçekçi modeller oluşturabilirsiniz.

OpenSCAD ücretsiz bir araçtır ve parametrik modelleme yetenekleri, bu alanda diğer popüler yazılımları geride bıraktığı tek alandır. Bu yazılım, STL, DXF, OFF ve SVG gibi çeşitli dosya biçimlerini içe ve dışa aktarmayı destekler.

OpenSCAD'ın en iyi özellikleri:

OpenSCAD'ın komut dosyası tabanlı modelleme özelliği, tasarım süreci üzerinde eşsiz bir kontrol sağlar

Parametre odaklı bir model olması, bu yazılımı sıkı toleransları karşılaması gereken karmaşık tasarımlar için mükemmel hale getirir

OpenSCAD sınırlamaları:

Etkileşimli modelleme özelliğinin olmaması, diğer yazılımlara kıyasla daha az sezgisel ve kullanıcı dostu olmasını sağlar

Dokular ve malzemeler gibi karmaşık grafikleri işleyemez

Kapsamlı kodlama bilgisi gerektirir

OpenSCAD fiyatlandırması:

Ücretsiz (Açık Kaynak)

OpenSCAD puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 3,5/5 (2 yorum)

8. InDesign

Adobe Indesign ana sayfası Adobe aracılığıyla

Adobe InDesign bir modelleme yazılımı değildir ve BIM özelliklerine sahip değildir. Görsel hikaye anlatımında başarılı olduğu için mimari yazılım cephanenizde güçlü bir araçtır. Bildiğiniz gibi, reklam ve pazarlama, mimaride tasarım ve modelleme kadar önemli bir rol oynar.

InDesign, mimari projeler için özel olarak tasarlanmış geniş tasarım şablonları, tel kafes şablonları ve tasarım öğeleri içeren kütüphanesi ile inşaat çizimlerinin görsel çekiciliğini artırmanıza yardımcı olabilir.

Adobe ekosisteminin bir parçası olmak, Adobe Photoshop ve Illustrator'ın özelliklerini sorunsuz bir şekilde entegre etmenize ve bunlardan yararlanmanıza olanak tanır. Böylece etkileyici projeleri etkili ve verimli bir şekilde teslim edebilirsiniz.

InDesign'ın en iyi özellikleri:

Ana Sayfa, Otomatik Stil ve Metin Çerçevesi sığdırma gibi özellikler, son derece özenli belgeler oluşturmanıza yardımcı olur

Adobe'nin yaratıcı paketi ile entegrasyon, Photoshop'un hiper gerçekçi görüntüleme özelliklerinden veya Illustrator'ın vektör oluşturma ve düzenleme özelliklerinden yararlanmanıza yardımcı olur

InDesign sınırlamaları:

Adobe'nin abonelik tabanlı modeli bazı kullanıcılar için pahalı olabilir

Adobe ekosistemi dışındaki yazılımlarla sınırlı uyumluluk

InDesign da kaynak yoğun bir uygulamadır

InDesign fiyatlandırması:

Tek Uygulama: Aylık 29,99

InDesign puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (3000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (~250 yorum)

9. Archicad

ArchiCAD'in arayüzü, Graphisoft Community aracılığıyla üzerinde çalışılan tüm projeleri görüntüler

Archicad, kırk yılı aşkın süredir mimarlık sektörünün temel taşlarından biridir. 2D ve 3D modelleme yapabilen ilk CAD yazılımı ve kişisel bilgisayarlara BIM özelliklerini getiren ilk yazılımdır.

Yerleşik render motoru ve kullanıcı dostu arayüzü, profesyonel mimarlara her türlü tasarım fikrini hayata geçirme özgürlüğü sunar. BIM yetenekleri, her boyuttaki projenin teslimini çocuk oyuncağı haline getiren pratik bir işbirliği ortamı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olur.

Archicad'in en iyi özellikleri:

Archicad, gerekli tüm özelliklere sahip, özel olarak tasarlanmış bir BIM yazılımıdır.

Benzersiz iş akışlarına uyum sağlamak için arayüz ve araç setleri açısından yüksek düzeyde özelleştirme sunar

Esneklik sağlar ve SketchUp ve Adobe ürünleri gibi yazılımlarla uyumludur

Archicad sınırlamaları:

Rakiplerine kıyasla ücretsiz sürümdeki sınırlı özellikler

Zayıf müşteri desteği ve sınırlı öğrenme kaynakları

Archicad fiyatlandırması:

BIM Cloud: Aylık 40 $ + vergi

Archicad Collaborate: Aylık 160 $ + vergi

Archicad puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 ~250 yorum)

Capterra: 4,5/5 (~270 yorum)

10. V-Ray

Chaos.com aracılığıyla V-ray kullanılarak iç mekanların renderı

V-Ray, mimari tasarımlarınızın fotogerçekçi 3D modellerini ve animasyonlarını oluşturabilen bir 3D render eklentisidir. Revit, SketchUp ve 3ds Max gibi birçok CAD mimari yazılım programı ile uyumlu olduğu için mimari projeler için harika bir araçtır.

Özellikler konusunda endüstri standartlarının yanı sıra, V-Ray, hiper gerçekçi karmaşık projeler oluşturmaya olanak tanıyan uyarlanabilir ışın izleme ve sahne zekası gibi karmaşık modelleme yeteneklerine sahiptir.

V-Ray ayrıca DWG, OBJ ve FBX gibi çeşitli dosya biçimlerini destekleyerek kullanıcıların çeşitli mimari yazılımlarında sorunsuz bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

V-Ray'in en iyi özellikleri:

Fotogerçekçi renderlar

Çıktıyı özelleştirmek ve ince ayar yapmak için çok sayıda seçenek

SketchUp, Rhino, 3D's Max ve daha fazlası gibi çeşitli render yazılımlarıyla uyumluluk.

V-Ray sınırlamaları:

Zor öğrenme süreci

Uzun render süreleri

V-Ray fiyatlandırması:

V-Ray Solo: Aylık 38,90 $ (yıllık faturalandırma durumunda)

V-Ray Premium: Aylık 57,90 $ (manuel faturalandırma durumunda)

V-Ray Enterprise: 49,40 $/ay (yıllık faturalandırılır)

V-Ray puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (~25 yorum)

Tasarımdan Teslimata — Tüm Mimari İş Akışınızı Optimize Edin

Tasarım yetenekleri açısından en iyi mimari yazılımını arıyorsanız, birçok seçenek var. Bu kapsamlı liste, ücretsiz ve ücretli yazılım araçlarının yanı sıra en iyi özelliklerini ve sınırlamalarını da içerir, böylece benzersiz gereksinimlerinize en uygun olanı seçmenize yardımcı olur.

Ancak, inşaat yönetimi dahil olmak üzere tüm mimari iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olacak tek bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı inceleyin. Kullanıma hazır çözümleri, verimliliğinizi artırmanıza ve işinizi yeni zirvelere taşımanıza yardımcı olacaktır.

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