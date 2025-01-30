2025'te B2B Verilerini İzlemek için En İyi 10 Clearbit Alternatifi

Clearbit, özellikle şık arayüzü ve güçlü zenginleştirme araçlarıyla satış zekasında üstünlüğünü korumaktadır.

Ancak tüm iyi yazılımlar gibi, bazı sınırlamaları vardır. Ücretsiz plan sınırlı özellikler sunar ve kişiselleştirme, temel düzeyin ötesine geçmez. Ayrıca, fiyatlandırma seçeneği hedef kitlenize göre ölçeklenir, bu da yeni kurulan işletmeler için uygun olmayan bir maliyet oluşturur.

Neyse ki, birkaç alternatif benzer işlevler sunmaktadır. Her biri, çeşitli iş ihtiyaçlarına uygun benzersiz özellikler sunar. E-posta doğrulamadan potansiyel müşteri puanlamasına kadar, bu alternatifler uygun fiyatlarla özel ihtiyaçları karşılar.

Tek tip yaklaşımı bir kenara bırakın ve en iyi 10 Clearbit alternatifinin listesine dalın. İşletmenizin önceliklerine uygun özellikleri keşfedin ve B2B verilerinize en iyi hizmeti hangi aracın sunacağını anlayın!

Clearbit alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Veriler, hemen hemen her iş ve sektördeki satış süreçlerinin merkezinde yer alır. Potansiyel müşteriler ve müşterilerden elde edilen tonlarca veri ile veri analizi yazılımınız net ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamalıdır.

B2B satış ve pazarlama çabalarınızı yeni zirvelere taşımak için mükemmel Clearbit alternatifini bulmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun.

Veri doğruluğu ve kapsamı: E-posta zenginleştirmenin ötesine geçin. Firmografik, teknografik ve niyet hakkında doğru ve eksiksiz veriler sağlayan araçlar arayın

Satış huninizi güçlendirecek özellikler: Potansiyel müşterileri beslemek için potansiyel müşteri puanlama, nitelik belirleme, segmentasyon ve kampanya kişiselleştirme özellikleri sunan araçlara öncelik verin

Sorunsuz entegrasyonlar: Mevcut CRM, pazarlama otomasyon platformu ve diğer satış araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir çözüm seçin

Ölçeklenebilirlik ve uygun fiyat: İşletmenizin büyümesine uygun, bütçenizi zorlamayan bir platform seçin. Esnek fiyatlandırma seçeneklerini araştırın ve aşırı iletişim başına ücretlerden kaçının

Kullanıcı dostu arayüz ve destek: Sorunsuz bir başlangıç ve sorun çözme deneyimi için sezgisel bir arayüz ve sağlam müşteri desteğine öncelik verin

AI destekli otomasyon: İş akışı otomasyonu, potansiyel müşteri puanlama ve e-posta metin yazımı gibi AI destekli özellikleri keşfederek rekabet avantajı elde edin

API erişimi entegrasyon ihtiyaçlarınız için hayati önem taşıyorsa, araç tarafından sağlanan API'nin kullanılabilirliğini ve sağlamlığını kontrol edin. Ayrıca, geliştiriciler için belgelerin kalitesini değerlendirin.

Bir alternatife karar vermeden önce, alternatifin aktif olarak sürdürüldüğünü ve yeni özelliklerle güncellendiğini göz önünde bulundurun. Yeniliklere yatırım yapan bir sağlayıcı, alakalı kalma ve sürekli değer sağlama olasılığı daha yüksektir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Clearbit Alternatifi

Artık hangi özellikleri ve işlevleri aramanız gerektiğini bildiğinize göre, 2024'ün en iyi 10 Clearbit alternatifine bakalım.

1. ZoomInfo

zoomInfo aracılığıyla

ZoomInfo'nun entegre platformu, verileri ve teknolojiyi kullanarak sizi ideal müşterilerinizle buluşturur, satış ve pazarlama takımlarınızı güçlendirir ve gelir artışını hızlandırır.

Birleştirilmiş pazara giriş platformu, satış ve pazarlama çabaları arasındaki boşluğu doldurarak, veriye dayalı içgörüler ve sorunsuz müşteri bağlantıları ile gelir motorunuzu besler.

ZoomInfo'nun yığını, büyük bir satış takımını yönetmeyi kolaylaştıran yüksek düzeyde satış ş Akışı otomasyonu sunar. Ancak, özelleştirme seçenekleri biraz iş gerektirebilir.

ZoomInfo'nun en iyi özellikleri

Güvenilir iş verileriyle desteklenen gerçek zamanlı içgörülerle ideal müşterilerinizi bulun

GTM'nizi ölçeklendirin, müşteri erişimini otomatikleştirin ve teknoloji yığınınızı basitleştirin

Satış ve pazarlama takımlarınızı tüm kanallardaki müşterilerle tek bir platformda birleştirin

ZoomInfo sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için navigasyon zor olabilir

Kullanıcılar, platformda depolanan iletişim verilerinde yanlışlıklar olduğunu not etmişlerdir

Birden fazla sekme açık kaldığında sorunlar ortaya çıkar

ZoomInfo fiyatlandırması

Kurumsal ihtiyaçlarınıza uygun özel fiyatlandırma

ZoomInfo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (7500+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (270+ yorum)

ZoomInfo alternatiflerini inceleyin!

2. LeadIQ

leadIQ aracılığıyla

LeadIQ, satış takımlarının ihtiyaçlarına özel olarak odaklanan bir veri entegrasyon ve yönetim platformudur.

CRM'ler, potansiyel müşteri oluşturma platformları ve pazarlama otomasyon araçları gibi satış takımları tarafından kullanılan araçlar arasındaki boşluğu dolduran merkezi bir hub olarak fonksiyon görür.

LeadIQ'nun akıllı platformu, veri hijyenini geliştirir ve ilgili içgörüler sağlar. Ayrıca, bu araç tüm farklı satış fonksiyonlarını tek bir platformda bir araya getirerek potansiyel müşteri bulma iş akışınızı kolaylaştırır.

Bir başka yararlı özellik ise, nitelikli potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş e-postalar ve mesajlar taslakları oluşturmanıza yardımcı olan AI destekli e-posta oluşturucu Scribe'dır.

LeadIQ'nun en iyi özellikleri

Satıcılarınızın verimliliğini ve üretimini düşüren çok tıklamalı, çok araçlı ş akışlarından kaçının

AI'yı kullanarak değer tekliflerinize uygun e-postalar oluşturun

CRM verilerinin anında zenginleştirilmesi ile gelen iş akışlarını ve yönlendirmeyi iyileştirin

Gelişmiş entegrasyonlarla potansiyel müşteri oluşturma sürecini güçlendirin

LeadIQ sınırlamaları

Uzantının tekrar çalışması için hızlı bir yenileme kurulumu gerekir

Potansiyel müşteri puanlama sistemi, dönüşüm olasılığı en yüksek potansiyel müşterilerle ilgili yanlış tahminlerde bulunabilir

Eklentiyi verileri toplamak, yüklemek veya senkronizasyon için kullanırken zamanla bazı teknik sorunlar ortaya çıkabilir

LeadIQ fiyatlandırması

Freemium : Ücretsiz plan

Temel : Aylık 39 $/kullanıcı

Pro : Aylık 79 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LeadIQ derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

3. Apollo. io

Apollo, işletmelerin ideal alıcılarını bulmasına, onlarla iletişime geçmesine ve satışları tamamlamasına yardımcı olan hepsi bir arada satış zekası ve etkileşim platformudur.

Potansiyel müşterileri bulma, potansiyel müşterileri puanlama ve erişim çabalarınızı yönetme gibi görevler için otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla satış sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Platform ayrıca, önemli iletişim bilgilerine erişmenizi ve potansiyel müşterilerle doğrudan web tarayıcınız üzerinden etkileşim kurmanızı sağlayan kullanışlı bir Chrome uzantısı da sunar.

Apollo. io'nun en iyi özellikleri

AI ile yüksek değerli şirketlere ve potansiyel müşterilere öncelik verin

Konuşma ve anlaşma bilgilerine, eyleme geçirilebilir analitiklere ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için özel koçluk hizmetlerine erişin

Sıralamayı kullanarak e-posta gönderin, arayın ve LinkedIn'de bağlantı kurun

Veri zenginleştirme ile hedef pazarınız hakkında daha derin içgörüler elde edin

Apollo. io sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gelişmiş işlevler için bir öğrenme eğrisi olduğunu not etmiştir

Farklı özellikler arasında gezinirken navigasyon biraz kafa karıştırıcı olabilir

Ara sıra yanlışlıklar olduğu bildirilmiştir

Apollo. io fiyatlandırma

Ücretsiz : Sınırsız e-posta kredisi, 60 mobil kredi ve yılda 120 dışa aktarma kredisi

Temel : Aylık 49 $/kullanıcı

Profesyonel : Aylık 79 $/kullanıcı

Organizasyon: Aylık 99 $/kullanıcı

Apollo. io puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

fullContact aracılığıyla

FullContact, parçalanmış kullanıcı bilgilerini bağlamak, birleştirmek ve zenginleştirmek için bulut tabanlı bir hizmettir. Benzersiz "Kimlik Grafiği" özelliği, markaların ve pazarlama araçlarının çevrimdışı, çevrimiçi, profesyonel ve kişisel tanımlayıcıların parçalarını birbirine bağlamasına ve birleştirmesine olanak tanır.

Bu grafikte aranabilir yüzlerce pazarlama ile ilgili öznitelik sayesinde, milyarlarca kişi arasından bireyleri kesin olarak belirleyebilirler. Bu araç, kullanıcı bilgilerinin çıkarılması ve korunmasının çok önemli olduğu büyük MarTech operasyonlarına fayda sağlar.

Verilerinizi birleştirin ve gizliliği sağlarken web sitesi ziyaretçilerini tanıyın

Hub'ınıza deterministik, gerçek zamanlı sinyaller ekleyin

Çerezler olmadan kişiselleştirilmiş, gizlilik odaklı deneyimler sunun

Kimlik çözümlemeyi geliştirin ve ortak müşteriler için medya erişimini genişletin

Yavaş veri senkronizasyonu satış işlemlerini aksatabilir

API'dan gelen bazı veriler çok fazla yanlış pozitif sonuca yol açıyor

Özel fiyatlandırma

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (75+ yorum)

5. UpLead

upLead aracılığıyla

Doğruluk ve alaka düzeyi, satış fırsatları hunisi oluşturmak için çok önemlidir. UpLead, dünya çapındaki işletmelerin iletişim bilgileri hakkında doğru ve güncel veriler sunan bir B2B müşteri adayı bulma platformudur.

Yazılım, popüler B2B CRM'lerle entegre olarak, keşiften anlaşma kapanışına kadar sorunsuz bir iş akışı sağlar. Bu, potansiyel müşteri oluşturma iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve doğru karar vericilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olarak, nihayetinde satış başarısını artırır.

Aracın kullanılabilirliğini değerlendirmek için yedi günlük ücretsiz deneme sürümünden yararlanabilirsiniz.

UpLead'in en iyi özellikleri

Alıcı profilinize uyan kişileri ve şirketleri bulmak için 50'den fazla arama filtresi kullanın

Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ile gerçek, nitelikli potansiyel müşterilerle bağlantı kurun

Potansiyel müşteriler için mobil ve direkt arama numaraları alın

Rakiplerinizden önce satın alma niyetinde olan alıcıları belirleyin ve onlarla iletişime geçin

UpLead sınırlamaları

Bazı kişilerin pozisyon veya istihdam bilgilerindeki yanlışlıklar

UI ve UX biraz daha kullanıcı dostu olabilir

UpLead fiyatlandırması

Essentials : Aylık 99 $/kullanıcı

Plus: Aylık 199 $/kullanıcı

UpLead puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

6. Sorunsuz. AI

Seamless ile potansiyel müşteri listeleri oluşturabilirsiniz. AI'nın B2B satış fırsatları için gerçek zamanlı AI destekli arama motoru. B2B satış profesyonelleri, potansiyel müşteri oluşturma sürecini kolaylaştırabilir ve doğru zamanda doğru potansiyel müşterilerle bağlantı kurabilir.

Sorunsuz. AI, yapay zeka kullanarak birden fazla veri noktasını analiz eder ve kişi listesinin doğruluğunu onaylar. Daha bilinçli erişim için alıcı niyeti ve iş değişiklikleri gibi ek özellikler de bir artıdır.

Chrome uzantısı, hızlı doğrulama ve liste oluşturma için kullanışlı bir özelliktir.

Sorunsuz. AI'nın en iyi özellikleri

İdeal potansiyel müşterilerinizi belirleyin, toplam adreslenebilir pazarınızı hesaplayın ve belirli potansiyel müşteriler için doğru iletişim bilgilerini alın

Satış potansiyeli listesini zenginleştirin ve potansiyel müşterilerinizin eksik iletişim bilgilerini doldurun

Özel satış yazılımını kullanarak güncel iletişim bilgilerini bulun ve kaliteli satış fırsatları listesi oluşturun

Sorunsuz. AI sınırlamaları

Kullanıcılar araç çubuğu uzantısı için yükleme hataları bildirmiştir

Sınırlı arama filtreleri sınırlayıcı olabilir

Sorunsuz. AI fiyatlandırma

Ücretsiz: Ayda 50 kredi içeren ücretsiz plan

Temel : Ayda 250 kredi ile ücretsiz plan

Pro : Ek krediler ve premium ürünler için özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel destek ile büyük takımlar için özel fiyatlandırma

Sorunsuz. AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (1200+ yorum)

Capterra: 3,7/5 (140+ yorum)

7. Lead411

lead411 aracılığıyla

Lead411, B2B müşteri bulma çabalarını desteklemek için kapsamlı ve doğru bir veri kaynağı sunar. Bu araç, dünya çapında 20 milyon şirketteki 450 milyondan fazla kişiye erişmenizi sağlar. Tüm bu kişiler, güçlü filtreler sayesinde kolayca aranabilir ve değerli bilgilerle zenginleştirilmiştir.

Lead411, Clearbit'in gerçek bir alternatifi olmasa da, geniş veritabanı potansiyel müşterileri değerlendirmenize ve zenginleştirmenize yardımcı olur.

Tek sorun, aracın tüm potansiyelini kullanmak için CRM ve iş zekası yazılımlarına ihtiyaç duyacağınız için pahalı olabileceğidir. Ancak Lead411, çoğu CRM ile kolayca entegre olur.

Lead411'in en iyi özellikleri

Geniş bir veritabanından ideal potansiyel müşterileri arayın ve belirleyin

Hedefli filtreler kullanarak sektör, şirket boyutu, iş başlığı ve hatta satın alma niyeti gibi belirli kriterlere göre ideal potansiyel müşterilerinizi belirleyin

Sizin gibi çözüm ve hizmetleri aktif olarak arayan şirketleri belirleyerek, erişim çabalarınızı hedeflemede belirleyici bir avantaj elde edin

Alıcı niyet verileri ve satış zekası tetikleyicileriyle mesajlarınızı en etkili hale getirin

Lead411 sınırlamaları

Arama fonksiyonunu ustalaşmak zaman alır

Kullanıcı arayüzünün iyileştirilmesi gerekiyor

Lead411 fiyatlandırması

Basic Plus Sınırsız : Yıllık 899 $/kullanıcı

Pro ve Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Lead411 derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

8. Cognism

cognism aracılığıyla

Cognism, yüksek kaliteli veriler ve içgörülerle potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olan başka bir satış zekası platformudur. Cognism, öngörülebilir bir satış süreci oluşturmanıza, gizli fırsatları bulmanıza ve küresel uyumluluk engellerini aşmanıza yardımcı olur.

Cognism, firma bilgileri ve teknoloji bilgilerini zengin bir veritabanıyla birleştirerek satış takımınızın doğru potansiyel müşteri listeleri oluşturmasını sağlar. ✨

Bu araç, kullanımı kolay arayüzü ve filtreler ve dışa aktarma fonksiyonları gibi sezgisel özellikleriyle de popülerlik kazanmıştır. Mükemmel müşteri desteği de bir artıdır.

Cognism'in en iyi özellikleri

Uluslararası kapsama alanı ile yerel ve küresel pazarlara girin

Potansiyel müşteri oluşturmak için kişi ve şirket düzeyindeki verilere sınırsız erişim elde edin

Hedef hesaplarınızdaki anahtar potansiyel müşteriler için doğrulanmış e-postalar ve telefonla doğrulanmış cep telefonları alın

İşe alım, finansman ve işe giriş tetikleyicilerini niyet verileriyle (Bombora tarafından desteklenmektedir) birleştirin

CRM ve satış etkileşim araçlarınızla kolayca entegre edin

Cognism sınırlamaları

Yetersiz hedefli filtreleme süreci iyileştirilmelidir

Yenilenen veri setleriyle iyileştirme için alan var

Kullanıcılar sık sık tekrarlanan teknik sorunlar bildirmektedir

Cognism fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cognism derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (548+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (63+ yorum)

9. Adapt. io

Burada listelenen diğer tüm ürünler arasında belki de en basit olan Adapt. io, hedefli potansiyel müşteriler oluşturmak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve satış ve pazarlama başarısı elde etmek için tek noktadan hizmet sunan bir çözümdür.

Adapt. io, dünya çapında 30 milyon işletmenin iletişim bilgilerini içeren geniş bir veritabanı sunar. Bu araç ayrıca her bir kişi için 25'ten fazla öznitelik yakalar, bu da son derece doğru bir liste oluşturmanıza yardımcı olur.

Adapt. io, kapsamlı verileri ve güçlü araçları bir araya getirerek yeni potansiyel müşteriler oluşturur ve onlarla etkileşimlerinizi kişiselleştirir.

Adapt. io'nun en iyi özellikleri

Gelişmiş filtreleri kullanarak aramalarınızı dakikalar içinde gerçekleştirin ve hedef kitlenize uygun kişileri bulun

Sorunsuz bir şekilde listeler oluşturun, dışa aktarın ve ölçeklenebilirlik için CRM'nize ekleyin

Doğru iletişim bilgileriyle farklı ortamlarda hedef kitlenizle bağlantı kurun

CRM'nizdeki her kişi için güvenilir firmografik ve demografik veriler ekleyin

Adapt. io sınırlamaları

Gösterge paneli stilleri ve görünümleri sınırlıdır

Arayüz ve filtre fonksiyonu yeni kullanıcılar için kafa karışıklığına neden olabilir

Adapt. io fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Adapt. io puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

10. Datanyze

datanyze aracılığıyla

Yeni başlayanlar ve yeni işler için mükemmel olan Datanyze, satış ve pazarlama profesyonellerini potansiyel müşterilerle buluşturan bir Google Chrome uzantısıdır.

Tarayıcınızdan doğrudan e-posta adresleri, telefon numaraları ve sosyal medya profilleri dahil olmak üzere geniş bir iletişim bilgileri veritabanına erişim sağlar. Bu, zaman alıcı manuel araştırma ihtiyacını ortadan kaldırır ve potansiyel müşterilerle ilişkiler kurmaya odaklanmanızı sağlar.

Platform, kullanıcı dostu bir Chrome uzantısı ve sorunsuz, sezgisel bir arayüze sahiptir.

Bonus olarak, bu makalede 90 günlük ücretsiz deneme sürümü sunan tek araç budur.

Datanyze'nin en iyi özellikleri

Kişisel sosyal medya beslemelerinden, yerel haber yayınlarından ve daha fazlasından derlenen, potansiyel müşterinin dünyasında olup bitenlerle ilgili özellikli buz kırıcıları kullanın

Tarayıcınız içinden yeni müşteriler bulun ve onlarla bağlantı kurun

Uzantıyı kullanarak profilleri doğrudan Google Chrome'dan dışa aktarın

Kişileri ve şirketleri etiketleyerek otomatik olarak segmentlere ayrılmış listeler oluşturun; tüm listeler bir düğmeyle dışa aktarılabilir

Datanyze sınırlamaları

Kullanıcı deneyimi yavaş ve gelişmiş özelliklerden yoksun

Birçok kullanıcı, verilerin yanlış veya eksik olduğundan şikayetçi

Datanyze fiyatlandırması

Nyze Lite : Ücretsiz deneme

Nyze Pro 1: 21 $/ay

Nyze Pro 2: 39 $/ay

Datanyze derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (440+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (50+ yorum)

Veri yönetimi araçlarını keşfederken, CRM platformlarının gücünü unutmamak çok önemlidir. Yalnızca verilere odaklanmasa da, CRM'ler içgörüler sağlar ve veri iş akışlarını kolaylaştırır.

ClickUp CRM platformu bunun en iyi örneğidir. Veri silolarından kaçının ve tek bir sezgisel arayüzde, verilerin elde edilmesinden analizine kadar tüm veri yolculuğunuzu düzenleyin.

ClickUp

ClickUp, kapsamlı pazarlama ve satış yönetimi için tek noktadan bir çözümdür. CRM olarak ClickUp'ı kullanarak satış ve potansiyel müşteri bulma iş akışınızı kolaylaştırın ve müşteri yolculuğunuz boyunca eşsiz bir netlik sağlayın.

Liste görünümünde ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile müşterileri, satış süreçlerini, eylem öğelerini ve daha fazlasını yönetin

Sorunsuz müşteri veri yönetimi

Tek bir e-posta merkezinden anlaşmalar üzerinde işbirliği yapın, müşterilere proje güncellemelerini gönderin ve müşterileri sisteme dahil edin.

Merkezi hub: Veri silolarına veda edin! ClickUp, tüm müşteri bilgilerini (kişiler, etkileşimler, anlaşmalar, notlar) tek bir düzenli alanda saklar

Özelleştirilebilir alanlar: Özel ihtiyaçlarınıza göre bilgileri uyarlayın. Sektör, tercihler ve diğer benzersiz ayrıntılar için özel alanlar ekleyin

Ayrıntılı Gösterge Panelleri oluşturun ve Sprint Puanı ilerlemesi, durum başına görevler ve görünüm başına hataları görmek için kolayca Kartlar ekleyin

Görsel içgörüler için sezgisel ClickUp gösterge panelleri

ClickUp'ın 50'den fazla gösterge paneli bileşeni, müşteri verilerinizi tek bir yerde kolayca görselleştirmenizi sağlar.

Sürükle ve bırak kolaylığı: Anahtar metrikleri görsel olarak sunan dinamik gösterge panelleri oluşturun. Satış boru hatlarını, müşteri memnuniyeti puanlarını veya Anahtar metrikleri görsel olarak sunan dinamik gösterge panelleri oluşturun. Satış boru hatlarını, müşteri memnuniyeti puanlarını veya proje ilerlemesini izleyin — hepsi görsel olarak çarpıcı ve kolayca anlaşılabilir

Eyleme geçirilebilir içgörüler: Verileri derinlemesine inceleyerek eğilimleri, kalıpları ve iyileştirme alanlarını belirleyin. ClickUp'ın sezgisel gösterge panelleri, satış başarısı için proaktif adımlar atmanızı sağlar

Bu şablonla değerli pazar bilgileri edinin ve ürününüzün performansını diğerleriyle kolayca karşılaştırarak görselleştirmenin keyfini çıkarın

Kişileri, müşterileri ve anlaşmaları depolamak ve analiz etmek için ideal sisteminizi oluşturun. İlgili işleri izlemek için görevler, belgeler ve daha fazlası arasında bağlantılar ekleyin.

Noktaları birleştirin: ClickUp, e-posta, takvimler ve pazarlama platformları gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Veri boşluklarını ortadan kaldırın ve müşteri etkileşimlerine bütünsel bir görünümle iş yapın

Otomatikleştirilmiş iş akışları: Belirli veri değişikliklerine göre otomatik tetikleyiciler ve eylemler ayarlayın. Örneğin, CRM'nize yeni bir potansiyel müşteri girdiğinde otomatik olarak bir hoş geldiniz e-postası gönderin veya kapalı bir anlaşmaya göre bir proje oluşturmayı tetikleyin

ClickUp'taki bu özel şablonu kullanarak içerik üretim sürecinizi etkili bir şekilde ölçeklendirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hazır ve görsel olarak sunulan içgörülerle müşteri ilişkilerinizi başarıya yönlendirin

Paylaşılan veriler, sorunsuz entegrasyonlar ve gerçek zamanlı güncellemelerle herkesin aynı hedefler doğrultusunda uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayın

Rutin görevleri otomatikleştirin ve veri silolarını ortadan kaldırarak güçlü müşteri ilişkileri kurmak için zaman kazanın

ClickUp'ın entegrasyonlarından yararlanarak harici kaynaklardan gelen verileri analiz edin, müşteri stratejilerinize yön verebilecek gizli eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkarın

ClickUp'ın son derece esnek görünümleriyle satış boru hatlarından müşteri etkileşimlerine ve siparişlere kadar her şeyi yönetin

Pipeline'ınızı görselleştirin, müşteri iş akışlarını kolaylaştırın ve takımınızla fırsatlar üzerinde işbirliği yapın

Müşteri ömür boyu değeri, ortalama anlaşma boyutları ve daha fazlasını izlemek için üst düzey görünümler oluşturun

Verileri yönetmek ve analiz etmek, raporlar oluşturmak ve sonraki adımları planlamak için önceden oluşturulmuş çeşitli şablonlar arasından seçim yapın

ClickUp sınırlamaları

Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor

ClickUp'ı satış zekası aracınıza entegre etmeniz gerekebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

Doğru Clearbit Alternatifi ile Verinin Gücünden Yararlanın

Clearbit'e en uygun alternatifi bulmak sadece özelliklerle ilgili değildir, aynı zamanda kuruluş genelindeki belirli ihtiyaçları karşılamakla da ilgilidir. Parçalı çözümlerle yetinmeyin: Verilerinizi merkezileştiren, içgörüleri görselleştiren ve işbirliğini teşvik eden bir platform arayın.

ClickUp CRM'nin gösterge panelleri, özellikleri ve entegrasyonları, veri yönetiminden veri ustalığına geçmenizi sağlar. Bunu yapmak, müşterilerinizin ve işinizin başarısını artırmak için bilginin gerçek gücünü ortaya çıkaracaktır.

Akıllıca seçim yapın ve verilerinizin büyümenizin itici gücü haline gelmesini izleyin. ?