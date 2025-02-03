2025'in En İyi 10 Elasticsearch Alternatifi

Şirketinizde verileri düzenli tutmak genellikle çok zor bir iştir. Aradığınız bilgiyi bulmak ise, şirketin samanlıkta iğne aramak gibidir. ?

Elasticsearch gibi arama ve analiz platformları, bilgi bulmayı çok daha kolay hale getirir. Elasticsearch, şirket veritabanınızı bir arama motoruna dönüştürerek, kullanıcıların bilgileri saniyeler içinde kolayca bulabilmelerini sağlar (şirket dosyalarını saatlerce, günlerce veya haftalarca taramak yerine).

Şirketinizin hedeflerinden biri verileri daha iyi bir şekilde aramak ve analiz etmekse, okumaya devam edin. Aşağıda, şirket bilgileri arasında kolayca gezinmek için en iyi on Elasticsearch alternatifini inceliyoruz. ?

⏰ 60 Saniyelik Özet Veriler içinde kayboldunuz mu? İşte Elasticsearch'e alternatif 10 seçenek: ChatGPT şöyle diyor: Algolia — Yıldırım hızında, kullanıcı dostu arama deneyimleri için en iyisi

Typesense — Hafif ve hızlı bir alternatif arayan geliştiriciler için en iyisi

Meilisearch — Basitlik ve hız için en iyi açık kaynak seçeneği

Solr — Güçlü arama özelliklerine ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler için en iyisi

Vespa — AI tabanlı, büyük ölçekli arama ve öneri sistemleri için en iyisi

Manticore Search — SQL desteği ile gerçek zamanlı, tam metin arama için en iyisi

Xapian — Olasılıklı bilgi alma ve sıralama için en iyisi

Sphinx Search — Yüksek performanslı, tam metin arama için en iyisi

Bleve Search — Yerleşik arama özelliklerine ihtiyaç duyan Go geliştiricileri için en iyisi

Unleash — Arama tabanlı anahtarlarla özellik işaretleme için en iyisi ClickUp—Görev yönetimi ve işbirliği özelliklerine sahip en iyi hepsi bir arada alternatif

Elasticsearch nedir?

Elasticsearch, kullanıcıların bilgi aramasına ve bulmasına olanak tanıyan dağıtılmış, RESTful açık kaynaklı bir arama platformudur. Google veya Microsoft Bing gibi bir arama motoru gibi Elasticsearch, kullanıcıların çok kısa sürede büyük miktarda veriyi günlüğe kaydetmesine, depolamasına, aramasına ve analiz etmesine olanak tanır.

Kibana E-ticaret Gelir Gösterge Paneli Elastic aracılığıyla

Elasticsearch, farklı konumlardan görünüşte ilgisiz verileri indeksleyerek çalışır. Ardından, kullanıcı bir arama sorgusu girer ve Elasticsearch ilgili bilgileri gerçek zamanlı olarak bulur.

Kurumsal arama platformu, belgeler, e-postalar, ürünler, sayılar ve hatta coğrafi konumlar dahil olmak üzere neredeyse her tür veriyi tarar.

Elasticsearch alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru Elasticsearch alternatifi, tüm veri türlerini aramanıza, analiz etmenize, almanıza ve görselleştirmenize olanak sağlamalıdır. Elasticsearch'ün yerini alacak bir platform arıyorsanız, aşağıdaki listede yer alan fonksiyonlara sahip bir platform seçin.

Birden çok veri türünü arar: Doğru arama motoru ve arama analizi platformu, metin, sayısal ve coğrafi gibi birden çok veri türünü filtrelemenize olanak sağlamalıdır

görsel gösterge panelleri sunar: Doğru platform, bir arama sorgusunun sonuçlarını görüntülemekle kalmamalıdır. Bunun yerine, verileri daha iyi anlayıp yorumlayabilmeniz için veri toplama ve görselgösterge panellerisunar: Doğru platform, bir arama sorgusunun sonuçlarını görüntülemekle kalmamalıdır. Bunun yerine, verileri daha iyi anlayıp yorumlayabilmeniz için veri toplama ve raporlama görselleri sunmalıdır

Hızlı arama sonuçları: Doğru Elasticsearch alternatifi, veri kaynaklarını gerçek zamanlı olarak filtreleyerek saniyeler içinde doğru arama sonuçları sunar

AI destekli arama: En güçlü arama motorları ve analiz motoru platformları, makine öğrenimini kullanarak algoritmalar çalıştırır

Açık API: Elasticsearch, 2010 yılında ücretsiz, açık kaynaklı bir arama motoru platformu olarak popülerlik kazanmıştır. Birçok şirket ve geliştirici, açık API'nin sunduğu özgürlüğü, örneğin çözümleri kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirme olanağını beğenmektedir

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 ElasticSearch Alternatifi

ElasticSearch'ün yerini alacak bir platform mu arıyorsunuz? Aşağıdaki platformlar, birinci sınıf arama deneyimleri sunarken verileri yorumlar:

1. Algolia

algolia aracılığıyla

2012 yılında kurulan Algolia, tescilli bir arama motoru platformudur. Temel olarak, şirket müşterinin web sitesi içinde bir arama motoru görevi görür ve web sitesini tarayarak ziyaretçilerin arama sorgularına hızlı ve alakalı sonuçlar sunar.

Başlıca özelliklerinden bazıları A/B testi, yönlü arama araçları ve tam metin arama motoru yetenekleridir.

Algolia en iyi özellikler

AI uyarlanabilir öğrenmeyi kullanarak daha alakalı arama sorguları geliştiren ve öneren Algolia NeuralSearch'ten yararlanın

B2B ve B2C e-ticaret çözümleri ile alıcıları ilgili ürünlerle buluşturun

Farklı veri türlerinde arama özelliklerini etkinleştirerek web trafiğinizi artırın

En iyi yüksek performanslı arama stratejilerini keşfetmek için A/B testi başlatın

Algolia sınırlamaları

Bazı arama sonuçları, arama motorunda yanıltıcı olabilir

Çözüm, tak ve çalıştır platformudur ve uygulama sürecinde önceden yapılacak işler vardır

Algolia fiyatlandırma

Oluşturun: Ücretsiz

Büyütün: 0,50 $/ay

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Elevate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Algolia puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (70 yorum)

2. Typesense

typesense aracılığıyla

Typesense, modern, açık kaynaklı bir arama motoru platformudur. Bu Elasticsearch alternatifi, yazarken arama, coğrafi arama, semantik arama ve vektör arama özellikleriyle birlikte gelir.

Typsense Cloud'u kullanarak bir küme oluşturun, koleksiyon oluşturun, belgeler ekleyin ve arama sunucunuz kullanıma hazır hale gelsin.

Typesense en iyi özellikler

Yazım hatalarına tolerans özelliği sayesinde arama sorgularınızdaki yazım hataları konusunda endişelenmenize gerek yok

Arama sonuçları içinde sonuçları sabitleyin, pozisyonlayın veya ürüne özel sonuçlar gösterin

Dinamik sıralama özelliğini kullanarak sonuçları özel alanlara göre filtreleyin

Coğrafi arama ile belirli bir bölgedeki sonuçları arayın ve sıralayın

Typesense sınırlamaları

Platform, G2 veya Capterra'da incelenmemiştir, bu nedenle müşterilerin üründen ne kadar memnun olduğu belli değildir

Typesense fiyatlandırma

Fiyatlandırma belleğe göre belirlenir ve 0,03 $/saat (21,60 $/ay) ve 0,09 $/GB (0,5 MB) ile başlar

Typesense puanları ve yorumları

G2: İncelenmemiştir

Capterra: Listeye dahil değildir

3. Meilisearch

meilisearch aracılığıyla

Meilisearch, arama sonuçlarını sadece 50 milisaniye içinde döndüren, ışık hızında bir açık kaynak platformdur. Tak ve çalıştır platformu olarak, hiçbir yapılandırma gerektirmeden verilerinizde aramaya başlamanızı sağlar.

Ayrıca, tam metin arama motoru her kullanım durumu için alakalı sonuçları bulur.

Meilisearch en iyi özellikler

E-ticaret ürünlerini, medyayı ve belgeleri sıralayarak dönüşümleri ve çevrimiçi satışları artırın

App Search ile kullanıcı tutma oranını artırın, SaaS ve mobil platformlar aracılığıyla mükemmel bir arama deneyimi yaratın

Birden fazla dili otomatik olarak algılayın

Hangi sonuçların önce görüneceğini belirlemek için kendi ön tanımlı sıralama kurallarınızı oluşturun

Meilisearch sınırlamaları

Her arama sorgusu için 10 kelime sınırı vardır

Büyük belge gruplarını indekslemek dahili bir hataya neden olabilir

Meilisearch puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: Listeye dahil değildir

4. Solr

solr aracılığıyla

Solr (Apache Solr olarak da bilinir), Apache Lucene platformu üzerine inşa edilmiş, indeksleme, çoğaltma ve sorgulama özellikleri sunan çok yönlü bir Elasticsearch alternatifidir. Yüksek hacimli trafik için optimize edilmiş Solr, tam metin arama özellikleri, duyarlı bir yönetim arayüzü ve neredeyse gerçek zamanlı indeksleme ile birlikte gelir.

Solr en iyi özellikleri

Açık kaynak kodlu eklenti mimarisinden yararlanarak arama motorlarının platformunu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

JSON, XML, CSV veya HTTP gibi çeşitli programlama dillerini kullanarak belgeleri sunucuya yerleştirin

Solr hakkında daha fazla bilgi edinin ve gelişmiş kaynak kitaplığı sayesinde hemen kullanmaya başlayın

Solr sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun kullanımına ilişkin daha fazla dokümantasyon gerektiğini belirtiyor

Sorgu dili ilk başta kafa karıştırıcı olabilir

Solr fiyatlandırma

Ücretsiz

Solr puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (25 yorum)

Capterra: 4,3/5 (13 yorum)

5. Vespa

vespa aracılığıyla

Vespa, açık kaynaklı bir arama motoru ve vektör veritabanıdır. AI destekli platform, tek bir sorguda vektör arama, sözcük arama ve yapılandırılmış veri aramayı destekler.

Bu listedeki diğer arama motorlarına kıyasla Vespa, e-ticaret platformları ve diğer web hizmetleri için verileri dinamik olarak gruplandırır.

Vespa'nın en iyi özellikleri

Her kullanıcı veya durum için arama sonuçlarını önerin ve kişiselleştirin

Herhangi bir veri ve/veya trafik miktarına göre ölçeklendirin

Vespa'nın gruplama dilini kullanarak sorgu eşleşmelerinin nasıl gruplandırılacağını veya toplulaştırılacağını belirleyin

Vespa sınırlamaları

Kurulum ve çalıştırma ile ilgili belgeler iyileştirilebilir

G2, Capterra veya Stackshare'de yorum bulunmamaktadır

Vespa fiyatlandırma

Vespa'da aramalar ücretsizdir, ancak Vespa Cloud'un fiyatları aşağıdaki gibidir:

VCPU saati başına: 0,011 $

GB saat başına bellek: 0,011 $

Disk başına GB saat: 0,0004 $

GPU bellek GB saati başına: 0,075 $

Vespa puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: Listede yer almıyor

6. Manticore Search

manticore Search aracılığıyla

2017 yılında, Manticore Search, eskiden popüler olan arama motoru Sphinx Search'e alternatif olarak ortaya çıktı. Elasticsearch'ten 4 kat daha hızlı olduğu iddia edilen Manticore, performansı ve kullanım kolaylığıyla tanınır. Manticore Search ile SQL ve JSON kullanarak hemen hemen her tür arama sorgusu hazırlayabilirsiniz.

Manticore Search'ün en iyi özellikleri

Bazı testlerde, Manticore Search'ün küçük verilerde Elasticsearch'ten 15 kata kadar, büyük verilerde 4 kata kadar ve günlük analizlerinde 29 kata kadar daha hızlı olduğu gösterilmiştir

20'den fazla tam metin operatörü ve 20 sıralama faktörüne sahip tam metin özelliklerinden yararlanın

Manticore Search, MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV ve TSV'den veri okuyabildiğinden, mevcut yığınınıza kolayca entegre edebilirsiniz

Manticore sınırlamaları

İndeksin çöktüğüne dair bazı raporlar alınmıştır

Manticore fiyatlandırma

Ücretsiz

Manticore puanları ve yorumları

G2: İncelenmemiştir

Capterra: Listeye dahil değildir

7. Xapian

xapian aracılığıyla

Xapian, C++ ile yazılmış bir arama motoru kütüphanesidir. Bireylerin Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Node. js ve diğer dilleri kullanmasına olanak tanıyan bağlamalara sahiptir. Son derece uyarlanabilir platform, sıralı arama sonuçları sağlar ve ilgili indeks terimleri veya ilgili belgeler önerir.

Xapian'ın en iyi özellikleri

Eşanlamlıları veya arama terimlerinin köklerini aramayı destekler (örneğin, futbol yerine "futbol topları" araması)

Platform, arama sorguları için yazım düzeltmeleri önerir

Ayrıca, eşleşen kelimeler, kelime öbekleri veya joker karakter sorguları dahil olmak üzere dinamik snippet'ler oluşturur

Xapian sınırlamaları

Capterra, G2 veya Stackshare'de diğer arama motoru platformlarıyla karşılaştırılarak incelenmemiştir

Kullanıma başlamak için çok az belge var

Xapian fiyatlandırma

Ücretsiz

Xapian derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Listeye dahil değildir

Capterra: Listeye dahil değildir

8. Sphinx Search

sphinx Search aracılığıyla

Sphinx Search, açık kaynaklı, tam metin arama sunucusudur. Platform, kapsamlı çapraz referanslar sağlar, ilgili sınıfları, alıntıları ve benzer bilgileri arar. Çıktı biçimleri arasında HTML, Windows HTML Yardımı, LaTex, ePub, Texinfo, kılavuz sayfaları ve düz metin bulunur.

Sphinx En iyi özellikleri arayın

Belge ağacınız için kolayca hiyerarşik bir yapı oluşturun

Metin belirteçleyici, sorgu dili ve farklı sıralama modelleri gibi gelişmiş sorgu araçlarından yararlanın

Pozisyon, gruplama ve önceliklere göre arama sonuçlarının sıralamasını kontrol edin

SQL ve XML veri kaynaklarıyla kolayca entegre edin

Sphinx Arama sınırlamaları

Platformun web sitenize nasıl entegre edileceğine dair çok az belge bulunmaktadır

Sphinx fiyatlandırma

Ücretsiz

Sphinx Search puanları ve yorumları

G2: Listeye dahil değildir

Capterra: Listeye dahil değildir

9. Bleve Search

bleve Search aracılığıyla

Bleve Search, basit bir arama ve metrik platformudur. Bleve Search, veri modelinizdeki hemen hemen tüm nesneleri indeksler.

Arama sorgularının sonuçları nasıl döndürdüğünü ve görüntülediğini özelleştirmek isterseniz, ön tanımlı haritalamayı geçersiz kılabilirsiniz.

Bleve Search'ün en iyi özellikleri

Terim özellikleri, sayısal aralık özellikleri ve veri aralığı özellikleri arasında verileri kolayca birleştirin

Terimler, kelime öbekleri, eşleşmeler, eşleşen kelime öbekleri ve önekler kullanarak arama sorguları oluşturun

Tek bir paketi içe aktararak, üç satırlık kodla bir indeks geliştirerek ve sadece üç satırlık kodla sorgular yazarak hızlıca çalışmaya başlayın

Bleve Search sınırlamaları

G2, Capterra veya Stackshare'de listeye alınmış yorum yok

Web sitesinde hata raporu göndermek için bir yer yoktur; tek seçeneğiniz GitHub'da bir forum tartışması oluşturmaktır

Bleve Search fiyatlandırma

Ücretsiz

Bleve Search puanları ve yorumları

G2: Listeye dahil değildir

Capterra: Listeye dahil değildir

10. Unleash

via Unleash

Unleash, iş arkadaşlarınızın ve müşterilerinizin web sitenizde bilgi bulmasını sağlayan Google benzeri arama özellikleri sunar. Yapay zeka destekli platform, site ziyaretçilerinizin kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlayan ayrıntılı algoritmalar sunar.

Ayrıca, kullanıcıların Unleash'i sitenize yerleştirerek, mobil veya masaüstü uygulamasını kullanarak, tarayıcı uzantısı ekleyerek veya Slack botunu kullanarak konuşmaları ve kaynakları arayarak arama özelliklerine erişmelerini sağlar.

En iyi özellikleri keşfedin

AI ile geliştirilmiş aramayı kullanarak sorgu eşanlamlılarını veya ilgili kavramları hesaba katın

Filtreleri kullanarak sonuçları belirli kriterlere göre daraltın

Tüm şirketinizin bilgi kütüphanesini tek bir yerde düzenlemek için bir wiki oluşturun

Yazılım geliştirme için özellik işaretleme araçları

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Ücretsiz deneme sürümü sunsa da, Unleash rakiplerinin çoğundan farklı olarak ücretli bir plana ihtiyaç duyar

Fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirme ve yorumların gücünü keşfedin

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: İncelenmemiştir

Verileri bulmanıza ve yorumlamanıza yardımcı olacak başka araçlar mı arıyorsunuz? Aşağıda, uygulamalar veya yerel sabit sürücünüzde dosyaları hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak araçları inceliyoruz. ?

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Slack, Dropbox, GitHub, Box, Hubspot ve daha fazlasıyla entegrasyonlar sayesinde, platformlar arasında belgeleri bulabilirsiniz

Kuruluşunuzdaki herkesin bilgi ve dosya aramasına izin verin

Komut Merkezi, Global Eylem veya masaüstünüzden Evrensel Arama'ya erişin

ClickUp sınırlamaları

Evrensel Arama, belgeleri bulur ancak sayısal veya coğrafi verileri bulmaz

Platform, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Bu alternatiflerle aradığınız verileri bulun

Elasticsearch gibi arama ve analiz platformları, herhangi bir web sitesini yüksek performanslı bir arama motoruna dönüştürerek müşterilerin ve şirket içi takım üyelerinin ihtiyaç duydukları bilgileri bulmalarını sağlar.

Ayrıca, bu alternatiflerin çoğu ücretsiz, açık kaynaklı platformlardır, bu da arama özelliklerini özelleştirmenin kolay olduğu anlamına gelir (ancak herhangi bir değişiklik yapmak için tam yığın geliştiriciye ihtiyacınız olacaktır).

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