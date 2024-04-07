Smartsheet ve Jira: En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

Takımınızın kağıt veya yapışkan notlarla görevleri izlemeyi bırakma zamanı geldi mi? Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda proje yönetimi aracı vardır, ancak Smartsheet ve Jira büyük takımlar için en popüler uygulamalardan bazılarıdır.

Her iki çözüm de proje planlamasını ve görev yönetimini kolaylaştırır, ancak kurulumları ve işlevleri tamamen aynı değildir.

Peki, Smartsheet ve Jira seçeneklerinden hangisi takımınızın işine en uygun?

Bu kılavuzda, her bir proje yönetimi yazılımı seçeneğinin neleri sunduğunu, en çekici özelliklerini ve birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergilediklerini inceleyeceğiz. Ayrıca, takımınızın görevlerini, projelerini, sohbetlerini ve şablonlarını tek bir yerde düzenlemek için çok da gizli olmayan bir araç paylaşacağız. ✨

Smartsheet nedir?

Smartsheet, Excel'in tanıdık arayüzünü SaaS proje yönetimi (PM) platformunun gücüyle birleştiren çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. Bir veritabanı veya elektronik tablo çözümü gibi gelebilir, ancak aslında ölçeklenebilirlik için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir proje yönetimi platformudur.

via Smartsheet

Bu proje yönetimi yazılımı, gerçek zamanlı işbirliğini ve görevleri izlemek için etkileyici bir dizi gösterge paneli, Gantt grafikleri, otomasyon özellikleri ve sorun izleme yazılımını destekler.

Smartsheet özellikleri

Smartsheet veri odaklı bir araçtır, bu nedenle çok fazla veriyi yöneten takımlar için idealdir. Ancak bu sizin durumunuz olmasa bile, bu bulut tabanlı PM aracında seveceğiniz birçok özellik vardır.

1. Görünümler, iş akışları ve gösterge panelleri... Vay canına!

Smartsheet, insanları, projeleri, kaynakları ve büyük fikirleri tek bir yerden yönetmek için sağlam araçlar ve şablonlar sunar. Projeleriniz varsayılan olarak ızgara görünümünde görüntülenir, ancak başka bir açıdan bakmak için Gantt grafiği, grafik veya takvim görünümlerine geçebilirsiniz.

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, veri toplama için özel formlar sunar ve bu formlar gerçek zamanlı olarak sayfalarınıza aktarılır. Bu özellik, veri odaklı bir proje yöneticisiyseniz mükemmel bir seçenektir.

Ayrıca, proje yönetimi yazılımı iç veya dış işbirliğine olanak tanır, bu nedenle müşteriler, yükleniciler veya dış ortaklarla yan yana çalışmak için çok uygundur. Sistem ayrıca, yaratıcı incelemeleri çocuk oyuncağı haline getiren prova araçları ve faturalandırma veya kaynakları dahili (veya harici) olarak daha iyi yönetmek için zaman takibi raporları içerir.

2. Proje ve portföy yönetimi (PPM)

via Smartsheet

Smartsheet'in PPM kurulumu planlama, uyum, uygulama ve ölçeklendirmeyi destekler. Takımınızın iş akışındaki ve projelerindeki verimsizlikleri tespit etmek için gerçek zamanlı verileri kullanır, böylece manuel işleri azaltabilir ve enerjinizi gerçekten önemli işlere harcayabilirsiniz.

Sadece bu da değil, Smartsheet PPM, gerçek zamanlı veri sıralama yoluyla süreçleri standartlaştırmanıza ve iyileştirmenize yardımcı olur, bu nedenle verimlilik konusunda takıntılıysanız, bu kaynak yönetimi özelliği olmazsa olmazdır. Smartsheet'in şablonlu ve özelleştirilebilir iş akışı otomasyonlarını da kullanıma hazır olarak sunması da bir artıdır.

3. Entegrasyonlar

Şu anda projeleri kağıt üzerinde izliyor olsanız bile, takımınızın halihazırda çeşitli araçlar kullanıyor olma ihtimali yüksektir. Ancak, bebeği banyo suyuyla birlikte dökmeye gerek yok; takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla Smartsheet entegrasyonunu kurmanız yeterlidir.

Smartsheet proje yönetimi çözümleri, aşağıdakiler dahil birçok başka uygulama ile entegre olabilir:

Slack

Google Çalışma Alanı

Jira

ServiceNow

Microsoft 365 ve Teams

Salesforce

Power BI

Zapier

SharePoint

Adobe Creative Cloud

DocuSign

Takımınız sürekli hareket halindeyse, Smartsheet'in iOS ve Android için mobil uygulaması da mevcuttur.

Oh, ve daha özel bir şeye ihtiyacınız varsa, Smartsheet tamamen kişiselleştirilmiş, kod gerektirmeyen bir uygulama oluşturmanıza olanak tanır. 📱

4. Onaylar ve varlık depolama

Smartsheet veri odaklı bir platform gibi görünebilir (ve kesinlikle öyledir), ancak pazarlamacılar ve yaratıcı takımlar için tasarlanmış özelliklere de sahiptir. Smartsheet'te stratejinizi oluşturun ve anahtar performans göstergelerinizden (KPI) elde ettiğiniz nicel metriklerle uyumlu hale getirin, böylece büyük hedeflerinizi ve gerçek zamanlı performansınızı aynı anda görebilirsiniz.

Bütçeler pazarlamanın can damarıdır, bu nedenle Smartsheet'i kullanarak gerçek zamanlı verilerle programları, kaynakları ve daha fazlasını tahmin edin.

via Smartsheet

Proje yönetimi yazılımınız ile bulut depolama uygulamanız arasında geçiş yapmanıza da gerek yoktur. Smartsheet, 3D renderlar ve 8K videolar dahil olmak üzere büyük varlıkları çeşitli biçimlerde depolar.

Smartsheet'in kullanım kolaylığı, dosyaları yüklemeyi, paylaşmayı ve takımınızla birlikte üzerinde işbirliği yapmayı basitleştirir. Smartsheet prova aracı, varlıklarınızın nerede olduğunu ve onaylanıp onaylanmadığını takip eder; artık grafik tasarımda belirsizlik içinde beklemek yok.

5. Stratejik dönüşüm

Ciddi değişiklikler yapmanız mı gerekiyor? Smartsheet arkanızda. Stratejik dönüşüm kurulumu, süreç yönetimi ve akıllı iş akışlarından veri bağlayıcılara ve operasyonel stratejilere kadar şirketin tüm alanlarında kapsamlı bir yenilenmeyi destekler.

Smartsheet fiyatlandırması:

Ücretsiz

Artıları: 10 kullanıcıya kadar aylık 7 $, yıllık faturalandırma

İş: Sınırsız kullanıcı için kullanıcı başına aylık 25 $, yıllık olarak faturalandırılır

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira nedir?

Yazılım devi Atlassian, yazılım geliştirme ve çevik takımlar için en büyük proje yönetimi araçlarından biri olan Jira'nın sahibidir. Hemen hemen her tür işe uyan Smartsheet'in aksine, Jira baştan sona yazılım geliştirme için tasarlanmıştır.

jira aracılığıyla

Yaratıcı bir takımı yönetiyorsanız, Jira yazılımını kullanmak muhtemelen mantıklı olmayacaktır, ancak teknik bir DevOps takımından sorumluysanız, Smartsheet ile Jira arasındaki karşılaştırmada açık ara kazanan Jira'dır.

Jira daha niş bir ürün olabilir, ancak Atlassian ekosisteminin bir parçasıdır. Ek işlevlere veya özelliklere ihtiyacınız varsa, Confluence veya Open DevOps gibi diğer ürünleri gerektiği gibi kolayca ekleyebilirsiniz.

Jira özellikleri

Jira, çeviklik odaklı kurulumu, şablonları, sürükle ve bırak otomasyon araçları ve daha fazlası sayesinde geliştirme takımları için ideal bir seçimdir.

1. Tek bir yerden planlama, izleme, yayınlama ve raporlama

Büyük, cesur hedeflerinizi girerek kullanıcı hikayeleri oluşturun, sorunları izleyin ve takımınıza görevler atayın. Projelerinizi zaman çizelgesi, pano veya Gantt grafiği görünümünde görüntüleyerek projelerinizin tam görünürlüğünü sağlayın.

jira aracılığıyla

Farklı yazılım sürümlerini izliyorsanız, Jira tüm sürümleri başlangıç tarihi, yayın tarihi ve açıklamaya göre kaydeder. Bu, aynı anda birden fazla sürümü yönetiyorsanız ve her projenin durumuna ilişkin genel bir görünümüne ihtiyacınız varsa çok kullanışlıdır.

Biraz daha fazla veri mi istiyorsunuz? Jira'nın zaman çizelgesi veya Kanban panosu görünümündeki gerçek zamanlı veri görselleştirmelerine göz atın. Jira, sprint raporları, burndown grafikleri ve kontrol grafikleri gibi teknik raporlarla birlikte gelir. Takımınızın ne kadar verimli çalıştığını görmek için kullanıcı ve yazılım sürümüne göre raporlar bile alabilirsiniz.

Ancak daha özel bir şeye ihtiyacınız varsa, Jira tam size göre. En önemli verileri tek bir yerde görüntüleyen özel bir gösterge paneli oluşturmanıza olanak tanır. 📊

2. Entegrasyonlar

Jira'nın o kadar çok entegrasyonu var ki, hepsini burada listeleyemiyoruz. Bunun nedeni, entegrasyonların etkileyici büyüklükteki Atlassian pazarından gelmesidir. Müşteri ilişkileri yönetimi, makrolar, e-posta, izleme ve daha fazlası gibi kategorilerden entegrasyonları bulun.

Popüler entegrasyonlar arasında Miro, Figma ve GitLab bulunur, bu nedenle PM çözümünüzü teknik araçlarınızla bağlamanız gerekiyorsa Jira mükemmel bir seçimdir.

3. Otomasyon

Jira otomasyonu, bildirim gönderme veya iş akışlarını başlatma gibi birçok titiz görevi sizin için yerine getirir.

jira aracılığıyla

Kod gerekmez: Jira'nın hazır otomasyon tetikleyicilerinden birini seçin veya kendinize özel bir tetikleyici oluşturun. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, Jira hesap kurulumunuza ve geçmişinize göre tetikleyiciler önerir.

Otomasyonları, daha iyi kaynak yönetimi için kullanıcı iş yükü raporları oluşturmak için mükemmeldir, böylece işi takım içinde otomatik olarak atayabilir veya delege edebilirsiniz. Proje yönetimi çözümleriyle iş akışlarını otomatikleştirdiğinizde, proje planlama verimliliğiniz kesinlikle artacaktır.

4. Şablonlar

Jira, projelerinizi başlatmak ve yürütmek için tasarlanmış şablonlarla birlikte gelir. Şablonlarının çoğu iş yönetimi içindir, ancak Jira ayrıca hizmet yönetimi, yazılım geliştirme ve hatta pazarlama ve tasarım için şablonlar da sunar.

jira aracılığıyla

Projeyi sıfırdan tasarlamanıza gerek yok. Şablonları kullanarak projeleri Kanban panosu biçiminde veya DevOps sorun izleme için Scrum panosu biçiminde hızlıca ayarlayın; dünya sizin istiridyeniz.

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 8,15 ABD doları

Premium: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartsheet ve Jira: Özelliklerin Karşılaştırması

Smartsheet ve Jira, kurumsal ve küçük işletmelerin projelerini yönetmek için gerekli güce sahiptir. Ancak, bu iki platform arasında birçok fark vardır ve doğru seçeneğe karar vermek, nihayetinde işinizin ihtiyaçlarına bağlıdır.

1. Kullanım örneği

Smartsheet, BT takımları için iyi çalıştığını iddia ediyor, ancak Jira gibi geliştirme veya BT için tasarlanmamıştır. Jira teknik olmayan takımlar için çalışabilir, ancak paranızın karşılığını tam olarak alamazsınız (ve muhtemelen gereksiz yere karmaşık proje yönetimi çözümleriyle pazarlama ekibini kafasını karıştıracaksınız).

Ancak Smartsheet, daha geniş bir kullanım yelpazesi için daha iyi işler. Tüm kuruluşunuzu tek bir proje yönetimi çözümüne geçirmeyi planlıyorsanız, Smartsheet daha çok yönlüdür ve öğrenme eğrisi daha kısadır.

Kazanan: Smartsheet çok yönlülük açısından; Jira yazılım takımları açısından

2. Şablonlar

Zamandan tasarruf etmek mi istiyorsunuz? Hem Jira hem de Smartsheet şablonlar sunar. Jira, çoğunlukla proje biçimlendirmeye odaklanan yaklaşık 40 şablon sunar. Smartsheet ise birden fazla dilde şablonlar sunar ve pop quizlerden ürün yol haritalarına ve e-posta kampanyalarına kadar her şey için 190'dan fazla İngilizce şablona sahiptir. Çeşitli kullanımlar için şablonlar istiyorsanız bu daha iyi bir seçenektir.

Kazanan: Smartsheet

3. Otomasyon ve yapay zeka

via Smartsheet

Hem Jira hem de Smartsheet, sürükle ve bırak iş akışı otomasyon araçlarıyla birlikte gelir. Ancak Jira ile Smartsheet arasındaki karşılaştırmada, yapay zeka konusunda hangisinin üstün olduğu henüz belli değil.

Smartsheet şu anda formül oluşturma, grafik oluşturma ve canlı AI asistanı için AI'yı beta test ediyor. Şu anda herkes tarafından kullanılamıyor, ancak yakında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Şu anda Jira, müşteri desteği rollerinde çalışan takım üyelerinin yükünü hafifletmek için sanal ajanlar formunda yapay zeka sunuyor. Ama daha fazlası var: Bekleme listesine kaydolun ve içerik oluşturma, toplantı notlarını ve özetlerini düzenleme ve bir projeyle ilgili tüm sorularınızı yanıtlama sözü veren Atlassian Intelligence AI'yı ilk deneyenlerden biri olun.

Kazanan: Henüz belli değil

4. Dijital varlık yönetimi

Dijital varlık yönetimi (DAM), kuruluşunuzun dosyalarını tek bir düzenli ve organize dijital alanda tutmak için olmazsa olmaz bir özelliktir. Ne yazık ki Jira, DAM özelliğini hiç sunmamaktadır. Bunun için başka bir Atlassian ürünü olan Brandfolder'ı satın almanız gerekir.

Smartsheet, belgeleri şirket içinde veya dış ortaklarla organize etmek, güvenliğini sağlamak ve paylaşmak için DAM özelliği sunar. Endişelenmeyin; bilgilerinizi kilit altında tutmak için sağlam izin özellikleri de mevcuttur.

Kazanan: Smartsheet

5. Fiyat

Jira ve Smartsheet'in fiyatları birbirinden çok uzak değildir. Jira, standart planında kullanıcı başına 1,15 dolar daha pahalıdır (10 kullanıcı için). Ancak, Jira Premium planında kullanıcı başına 16 dolar ile daha ucuzken, Smartsheet İş planında kullanıcı başına 25 dolar ücret almaktadır.

Neyse ki, hem Smartsheet hem de Jira ücretsiz sürümler sunuyor, böylece satın almadan önce deneyebilirsiniz.

Kazanan: Jira temel özellikler için; Smartsheet üst düzey hesaplar için

Reddit'te Jira ve Smartsheet karşılaştırması

Gördüğünüz gibi, Smartsheet ve Jira arasındaki tartışmada net bir kazanan yok. Farklı uygulamalar için hangi proje yönetimi aracının daha iyi olduğunu değerlendirmek için Reddit'teki uzmanlara danıştık.

Bazı kullanıcılar, Jira'nın sadık hayranlarıdır: "Asana, Trello, MS Project ve Smartsheet kullanmış biri olarak, Jira'nın sunduğu basitlik ve hesap verebilirlik olmadan bu kadar verimli olabileceğimi hayal edemiyorum," diyor bir kullanıcı.

Ancak, diğer kullanıcılar Jira'nın ihtiyaçlarına tam olarak uymadığını düşündü. Bir kullanıcı şöyle dedi: "Araç arayışımızdan bu yana epey zaman geçti, ama hatırladığım kadarıyla Jira'nın bizim sorunumuz için biraz fazla güçlü olduğunu düşünmüştük. Bize uygun değildi. Bir sürü araç denedik. Şimdi ise Smartsheet + Teams oyunun kurallarını değiştirdi. "

Başka bir kullanıcı, Jira uygulamasının çok karmaşık olduğunu ve "Trello ve Smartsheet gibi araçların daha çok yönlü ve hızlı hareket etmesi gereken küçük takımlar için daha uygun olduğunu" söyledi

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ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

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Bakın, Jira ile Smartsheet arasındaki çekişmede açık bir kazanan yok. Her ikisinin de artıları ve eksileri var. Sonuçta iş akışınıza ve ihtiyaçlarınıza bağlı.

İyi haber ise, birine karar vermek zorunda değilsiniz. Hem çok yönlü hem de uzmanlaşmış bir platformla takımınızın verimliliğini artırın. ClickUp, basitlik ve işlevselliğin kesiştiği noktada size ulaşan hepsi bir arada proje yönetimi çözümüdür.

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