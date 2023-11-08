Anında Harekete Geçmeye Hazır: Tiger Takımları İçin Kesin Kılavuz

"Houston, bir sorunumuz var" cümlesini mutlaka duymuşsunuzdur

Peki ya kaplan takımları? 🐅

1964 tarihli Program Management in Design and Development (Tasarım ve Geliştirmede Program Yönetimi) makalesinde ortaya çıkan tiger takımları, Apollo 13'teki arızayı araştırmak ve astronotları güvenli bir şekilde geri getirmek için bir takım kuran NASA tarafından ün kazandı. 🌕

Bu görev gücü, çalışmaları nedeniyle Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı kazandı. Aynı derecede tanınmayı garanti edemesek de, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun bir tiger takımı yaklaşımı oluşturmanıza ve başarıya ulaşmanıza kesinlikle yardımcı olabiliriz.

1970'teki ay görevinden bu yana, dünya çapında devlet kurumları ve iş dünyası, operasyonların sorunsuz bir şekilde devam etmesi için tiger takımları kurmuştur. Çeşitli ve son derece uzmanlaşmış tiger takımı yaklaşımı, büyük kuruluşları rahatsız eden belirli (ve genellikle karmaşık) sorunları çözmek amacıyla oluşturulmuştur.

Kanıtlanmış tüm stratejiler gibi, mükemmel bir tiger takımını oluşturmak da bir sanattır. Ancak doğru araçlarla, bu yöntemi en büyük avantajınıza kullanabileceğinizden eminiz. Kuruluşunuzda bir tiger takımı kurmadan önce, tiger takımları hakkında bilmeniz gereken her şeyi ortaya çıkarırken bizi takip edin.

Neler olduklarını, faydalarını, en iyi uygulamalarını ve ClickUp'ın kendi Pazarlama Başkan Yardımcısı'nın başarıya ulaşmak için tiger takımlarını nasıl kullandığını öğrenin.

Tiger Takımı nedir?

Tiger takımı, karmaşık bir sorunu çözmek için bir araya gelen, kuruluşunuzdaki küçük, işlevler arası uzmanlardan oluşan bir gruptur. Tipik sorun odaklı takımlardan farklı olarak, tiger takımları sadece bir çözüm bulmakla kalmaz, aynı zamanda çözümü etkili bir şekilde uygulamak için sistemler de geliştirir.

Tiger takımları iki yoldan biriyle oluşturulur:

Bir takım, belirli bir sorunu çözmek için özel olarak oluşturulur. Tüm tiger takım görevleri, her üyenin tipik rolünden önceliklidir ve hedef ulaşıldığında, üyeler normal günlük sorumluluklarına geri dönerler

Bir takım, mevcut iş yüküne ek olarak belirli bir sorunu çözmek veya belirli bir hedefe ulaşmak için oluşturulur. Bu tiger takım yaklaşımı, takvimlerinde bu amaca ayrılmış günlük veya haftalık bir zaman bloğu gerektirebilir, ancak sorunu çözmek için normal programlarını bırakmaları gerekmez

Seçeceğiniz yaklaşım, hedefin niteliğine ve hedefe ulaşmak için ayırdığınız süreye bağlıdır. Tiger takımınızın üyeleri, uzun bir dönem boyunca düzenli olarak veya sınırlı bir zaman diliminde sık sık toplanabilir. Her halükarda, takımın gerektiğinde hızlı bir şekilde yön değiştirebilme ve harekete geçebilme yeteneği olmalıdır.

Tiger takımları, geniş bir beceri aralığına katkıda bulunmak için kuruluşunuzun farklı departmanlarından veya dallarından üyelerden oluşmalıdır. Hedef, yılların deneyimini, uzmanlığını ve bakış açısını masaya getiren üst düzey üyelerden oluşan, çeşitlilik içeren bir düşünce kuruluşu oluşturmaktır.

Bu, tiger takımınızı, ortalama bir takımın gözden kaçırabileceği darboğazları, faiz alanlarını ve çözümleri tespit etmek için benzersiz bir pozisyona yerleştirir. Her şey, işinizin karşılaştığı sorunlara yenilikçi çözümler ve oyun planları belirlemek için iç konu uzmanlarınızın kolektif beceri ve bilgilerinden yararlanmakla ilgilidir.

Kulağa basit geliyor, değil mi? Tam olarak öyle değil, ama sonuç buna değer.

Tiger takım yaklaşımının ardındaki zorluklar ve avantajlar

Üst yöneticileriniz, işlevler arası takım çalışmasının sürekli bir zorluk olduğunu size ilk söyleyenler olacaktır. Bu aynı zamanda başarılı bir tiger takımının temelidir.

Doğru şekilde yapıldığında, işlevler arası işbirliği takımlar arasındaki kopukluğu ortadan kaldırır, yaratıcılığı teşvik eder, sağlıklı iş ilişkilerini destekler ve verimliliği artırır. Ancak başarısız olduğunda, işlevler arası bir takım kısa sürede mutfakta çok fazla aşçı varmış gibi hissedilebilir.

ClickUp Pazarlama Başkan Yardımcısı Amrita Mathur, tiger takımlarının denemeleri, zorlukları ve önemli avantajları hakkında her şeyi bilir. Bunlar, Superside'da sadece dört yıl içinde şirketi sıfırdan yıllık 45 milyon dolarlık tekrarlayan gelire (ARR) ulaştıran ve ClickUp'a taşıdığı anahtar stratejilerden biridir.

Sırrı nedir? Sağlıklı ve tamamen uzaktan çalışma kültürünü korurken, bilinmesi gereken her şeyi üyelere aktarmak için stratejik toplantı özetleri.

Bonus: Superside'ın büyümesine yardımcı olan en iyi toplantı ve işbirliği stratejilerinin ayrıntılı bir analizini içeren Amrita'nın Growth Sprints ile röportajını okuyun.

Takımınız veya işinizdeki siloları yıkmak tek seferlik bir iş değildir, sabır, tutarlılık ve kasıtlı çaba gerektiren bir süreçtir. Aksi takdirde, takım silolarınız geri döner ve genellikle kuruluşunuzda daha derinlere kök salar.

Tiger takımınızın en yetenekli ve olgun uzmanlardan oluşmasını sağlamak, bu zorluğun üstesinden gelmenin en iyi yoludur. Görevlendirilen seçkin teknik takım, işlevler arası projelerde çalışma konusunda kapsamlı deneyime sahip olacak ve yeni engelleri ortadan kaldırmak için iletişim engellerini hızla kaldırabilecektir.

Özellikle asenkron uzaktan çalışma yapısında, liderlik için herkesin ayda bir kez aynı anda bir yerde toplanması son derece değerlidir.

Özellikle asenkron uzaktan çalışma yapısında, liderlik için herkesin ayda bir kez aynı anda bir yerde toplanması son derece değerlidir.

Takımı yalın tutarak, kararlarını mümkün olan en kısa sürede (karmaşık süreçler veya paydaş onayları ile uğraşmadan) uygulayabilir. İyi işleyen bir tiger takımının diğer önemli avantajları şunlardır:

Etkisini değerlendirmek için yeterli ön deneyim ve öngörüye dayalı stratejik karar alma

Karmaşık sorunları çoklu perspektiflerden analiz etme becerisi

Kuruluş genelindeki kaynaklara, verilere, içgörülere ve daha fazlasına anında erişim

Yeni iş süreçlerine, yaratıcı çözümlere ve yeniliklere olan ilgi

Öngörülemeyen engellere karşı olumlu ve proaktif bir bakış açısı

Verimli tiger takımları, iç stratejinizi optimize etmenin en uygun maliyetli yollarından biridir. Yakın zamanda yapılan bir ClickUp araştırmasında, yöneticilerin yarısından fazlası kaynak verimliliğini en önemli öncelikleri olarak belirtmiştir. Bu odak grubu tarzı problem çözme yöntemi, sektörler genelinde daha da yaygın hale gelebilir.

Tiger Takımı Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Tiger takımları her gün oluşum gösteren bir yapı değildir. Her bir takım, duruma göre oluşturulduğundan, organizasyonel değişiklikler olmasa bile iki tiger takımının aynı üyeleriyle oluşması çok olası değildir.

Bu özel görev güçleri, bir şirketin daha büyük hedeflere ulaşmasını veya yüksek etkili bir projeyi tamamlamasını engelleyen kritik sorunları hedeflemek için oluşturulmuştur. Örneğin, inatçı bir hata müşterilerin ürününüzü düzgün kullanmasını engelliyor veya önemli bir girişim sürekli başarısız oluyor ve yeni bir saldırı planı araştırmanız gerekiyor.

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Tiger takımı yaklaşımına başlamadan önce, bu stratejinin durumunuz için en iyi seçenek olup olmadığını düşünmeniz önemlidir. Kendinize şu soruları sorun:

Sorunu çözmek için diğer tüm olası çözümler denendi mi?

Çözülmesi gereken sorunu net bir şekilde tanımlayabiliyor musunuz?

Farklı bakış açılarından içgörü gerektiren karmaşık bir sorunla mı uğraşıyorsunuz?

Sorun zaman açısından hassas ve işin başarısı için hayati önem taşıyor mu?

Bu soruların yanıtları, bir tiger takımı kurmanın zamanının gelip gelmediğini belirlemenize yardımcı olurken, proje kapsamını sağlamlaştırmak için doğru tartışma noktalarını da ortaya çıkaracaktır.

Tiger takımınızda kimler var?

A takımınızda kimlerin yer alacağına dair kesin kurallar yoktur, her şey kuruluşunuzun kapsamına, sorununuza ve hedefinize bağlıdır.

İdeal üyeleriniz, birlikte çalışması kolay, proaktif ve şirketin iyiliği için normları zorlamaktan veya uzun süredir devam eden iş uygulamalarını bozmaktan çekinmeyen kişilerdir.

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İki veya üç üyeli tiger takımları oldukça yaygın olmakla birlikte, daha karmaşık projeler için 10 veya daha fazla üyeli takımlar gerekebilir. Tüm bunlar, tiger takımında yer almanın son derece değerli olduğunu ve bu kararların azami özen ve dikkatle alınması gerektiğini göstermektedir.

tiger Takımınızı Oluşturmak için 3 Adım

Tiger takımınızın görevlendirileceği sorun ve sorunu çözmek için gerekli becerilere dayalı bir dizi kriterle başlamanızı öneririz. Takımı küçük tutmak isteseniz de, potansiyel üyeleri belirlerken, özellikle uzmanlık alanları açısından, geniş düşünmekten çekinmeyin.

Tiger takımınızı doğru oyunculardan oluşturmak için şu üç basit adımı izleyin:

Adım 1: Sorunu tanımlayın

Takımı oluşturmaya başlamadan önce, üstlendiğiniz sorunun kim, ne, nerede, neden ve nasıl olduğunu belirleyin. Bu faktörleri kullanarak sorunun temel nedenini ve çözüme ulaşmak için nelerin gerekli olabileceğini değerlendirin.

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Bu özellikleri belirlemek, bu sorundan en çok hangi takımların etkilendiğini, projenin ihtiyaçlarını ve genel karmaşıklığı eleştirel bir şekilde düşünmenize yardımcı olacaktır. Proje kapsamı için erken aşamada net parametreler belirlemek, gerçek iş başladığında takımın görevine odaklanmasını sağlar ve projeye gereksiz teslimatların yığılmasını, yani kapsam genişlemesini önler.

Adım 2: Anahtar oyuncularınızın en önemli becerilerini belirleyin

Dengeli ve verimli bir tiger takımı, riskler, çıkarlar ve aksilikler dahil olmak üzere sorunu her açıdan anlayan deneyimli uzmanlardan oluşur. Sorunu net bir şekilde tanımladıktan sonra kendinize şu soruları sorun:

Bu sorundan hangi takımlar veya departmanlar etkileniyor?

Bu sorun için ne tür bir çözüm gereklidir?

Bu soruna en iyi kimler hakim?

Daha teknik projeler, mühendislik veya ürün takımlarınızın ek desteğini gerektirebilir, ancak çeşitlilik çok önemlidir.

Aşırı benzer veya aşırı spesifik uzmanlıklara sahip çok sayıda üye, ilerlemeyi yavaşlatır, takımın mantığında kör noktalar oluşturur ve değerli bakış açılarının konuşmadan dışlanmasına neden olabilir. Bunun yerine, iş başlıklarının ötesine bakarak, farklı geçmişlere, güçlü yönlere ve soruna aşina olan kişilerden oluşan bir takım oluşturun.

Adım 3: Lideri belirleyin

Üyeler hazır olduğuna göre, artık bir tiger takımı lideri atamanın zamanı geldi.

Bu kişi, grup moderatörü, sözcüsü ve gerekirse ek kaynaklar için sponsor olarak görev yapacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, bu çok büyük bir rol ve tiger takımınızın hedefine ulaşıp ulaşamayacağının belirleyici faktörü olabilir.

Bir araştırmaya göre, ankete katılan başarılı çapraz fonksiyonlu takımların %76'sının ortak bir özelliği vardı: grup içinde güçlü bir yönetim sesi.

Tiger takım lideriniz, grubun önemli kararlarında son sözü söyleyebilir, ancak aynı zamanda tüm takım üyelerinin katılımını, açık iletişimi ve işbirliğini teşvik etmelidir. Aksi takdirde, çözümler gözden kaçabilir veya sorun çözümsüz kalabilir.

ClickUp Beyaz Tahtalarında takımınızla birlikte fikirlerinizden yol haritaları veya iş akışları oluşturmak için bağlantılar kurun ve nesneleri birbirine bağlayın

Tiger Takımları için En İyi Uygulamalar ve Stratejiler

Alexa, Survivor'ın "Eye of the Tiger" şarkısını çal.

Temel bilgileri ve genel durumu ele aldığımıza göre, Tiger takımınızı zafere taşıyacak stratejiler ve en iyi uygulamalara geçelim:

Hazırlık, hazırlık, hazırlık : Tiger takımınızın ilk toplantısından önce, hızlı başvuru ve gerekli bağlam için mümkün olduğunca fazla bilgi toplayarak başarıya hazırlayın. Takımın proje yöneticisi olarak, sorunu çözmek için sorunun nasıl başladığını anlamak için tüm ilgili verilere, içgörülere, bütçelere ve kaynaklara erişebilmelerini sağlayın

SMART hedefler belirleyin: Her üyenin neyin neden yapılması gerektiğini anlaması için belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanında (SMART) hedefler belirleyin

Tekrarlı düşünün : Tiger takımları sorunları bir gecede çözemeyeceklerdir. Deneme ve hatalar, ayrıca uzmanlardan oluşan takımınızın hazırladığı yol haritasını takip etmek için haftalarca süren kademeli ilerlemeler gerekecektir

Açık tartışmaları teşvik edin : Şeffaflık, etkili bir tiger takımının anahtarıdır. Açık iletişim, dürüst geri bildirim, arkadaşlık, yenilikçilik, verimli konuşmalar ve daha fazlasını teşvik eder

her şeydir: Her üyenin rolü ve sorumluluklarından günlük ilerlemenize kadar her şeyi yazın. İşlerin nasıl gittiğini takip edin, kaldığınız yerden kolayca tartışmaya devam edin veya çok geç olmadan darboğazları tespit edin Proje belgeleriher şeydir: Her üyenin rolü ve sorumluluklarından günlük ilerlemenize kadar her şeyi yazın. İşlerin nasıl gittiğini takip edin, kaldığınız yerden kolayca tartışmaya devam edin veya çok geç olmadan darboğazları tespit edin

İletişim kanallarınızı tanımlayın : Verimlilik, tiger takımınız için her şeydir ve yüz yüze beyin fırtınası yapmak ideal olsa da, her zaman mümkün olmayabilir. Takımın geri kalanı : Verimlilik, tiger takımınız için her şeydir ve yüz yüze beyin fırtınası yapmak ideal olsa da, her zaman mümkün olmayabilir. Takımın geri kalanı Slack'te sohbet ederken en iyi fikirleriniz e-posta gelen kutusunda kaybolmadan önce, süreç boyunca birbirinizle gerçek zamanlı ve eşzamansız olarak nasıl iletişim kuracağınıza dair net beklentiler belirleyin

Başarılarınızı kutlayın: Moral her şeydir! Hak edenleri takdir edin ve ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, takımınızın her zaferini kutlayın

ClickUp görevlerinizden birden fazla atanan kişi ekleyin, yorumları delege edin ve Özel Alanlar kullanarak hesaplamalar oluşturun

Bu uygulamaları erken aşamada benimsemek, tiger takımınızın problem çözme süreci boyunca stratejik yönünü korumasına ve kapsamın genişlemesi gibi yaygın hataların takımın yolundan sapmasına engel olur. Ancak, her boyutta ve sektördeki tiger takımları için en büyük kaynak, işlerini depolamak için güçlü bir proje yönetimi yazılımına yatırım yapmaktır.

ClickUp ile Tiger Takımınızı Daha İleriye Taşıyın

Tamamen uzaktan veya tamamen asenkron çalışan takımlar için, tiger takım üyelerinin bağlantı kurması, işbirliği yapması ve en iyi fikirlerini hayata geçirmesi için bir alan ayırmak çok önemlidir. Önerimiz mi? ClickUp.

ClickUp gibi hepsi bir arada proje yönetimi çözümleri, her ölçekteki sorun için etkili çözümler geliştirmek için gereken araçlarla doludur. Eylem öğelerini delege etme, belgeleri düzenleme, programları düzenleme, zaman çizelgeleri planlama ve ilerlemeyi izleme yetenekleriyle ClickUp, yüz yüze beyin fırtınası oturumlarının hızlı temposunu ve verimliliğini tek bir işbirliği platformunda yansıtıyor ve daha fazlasını sunuyor.

Farklı sektörlerden takımlar, işlerini neredeyse tüm uygulamalardan bağlayabilen esnekliği, zengin özellikleri ve geniş entegrasyon yelpazesi nedeniyle ClickUp'a güveniyor. Ayrıca, geniş Şablon Kitaplığı sayesinde Çalışma Alanınızı kolayca özelleştirebilir ve en önemli görevlerinize hemen başlayabilirsiniz.

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