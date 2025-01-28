daha Fazla Gelir ve Daha İyi Trafik Elde Etmek İçin En İyi 10 Affiliate Pazarlama Aracı

İşletmeniz bir affiliate marketing stratejisi uygulamayı düşündü mü? Bu işi yapmak için en iyi affiliate marketing araçlarını biliyor musunuz?

Ortaklık ağları hızla büyüyor. Hatta, bir Statista raporuna göre, ABD'deki işletmeler 2022 yılında ortaklık pazarlama kampanyalarına toplam 8,2 milyar dolar harcadı!

Affiliate marketing, kullanıcı odaklı ve ikna edici yaklaşımı sayesinde en popüler reklamcılık yöntemlerinden biri haline geldi. Bu pazarlama tarzı, işletmelerin hedef kitlelerine daha iyi ulaşmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dijital içerik oluşturucuların pasif gelir potansiyelini de artırır.

Popülerlikle birlikte rekabet de gelir; affiliate marketingde başarıya ulaşmak için önemli çaba sarf etmek gerekir. Ancak doğru araçları kullanırsanız, işinizin beklentilerin ötesinde gelişme şansı daha yüksek olur. ?

Web sitenizin sıralamasını yükseltmek için en iyi 10 affiliate marketing aracını seçtik. En iyi özelliklerini ve fiyatlarını yakından inceleyeceğiz ve markanıza uygun bir ürün bulmanıza yardımcı olacağız.

Affiliate Marketing Nedir?

Bağlı kuruluş pazarlaması, üçüncü bir tarafın (bağlı kuruluş) bir işi veya hizmeti tanıttığı, performansa dayalı bir çevrimiçi reklamcılık modelidir. Bağlı kuruluşlar genellikle, içeriklerine veya e-posta pazarlama kampanyalarına (haber bültenleri) uygun bağlantılar ekleyerek okuyucularına/takipçilerine öğeler satan blog yazarları ve influencerlar gibi oluşturuculardır.

Bu tür tanıtımlar inceliklidir ve gösterişli web sitesi reklamları gibi ucuz görünmez. İşletmeler, ürünlerine ilgi duyabilecek belirli müşteri gruplarına odaklanmak için bağlı kuruluş pazarlamasını kullanır ve genellikle bir bağlı kuruluş bağlantısı sağlar. Buradaki amaç, pazarlama için bağlı kuruluşun kullanıcı tabanından yararlanmaktır. Bağlı kuruluş bağlantısı ile bu benzersiz pazarlardan ne kadar trafik veya potansiyel müşteri geldiğini tam olarak görebilirsiniz.

ClickUp'ta kişisel görevlerinizle birlikte bağlı kuruluş pazarlama programınızdaki müşteri verilerini yönetin

Bir pazarlamacı olarak, bağlı kuruluş programı ortaklarınız her potansiyel müşteri, ziyaretçi veya satış oluşturduğunda onlara komisyon ödemeniz gerekir. Genel olarak, bu potansiyel olarak düşük maliyetli, yüksek ROI'li bir pazarlama aracıdır!

Başarılı bir affiliate marketing stratejisi oluşturmak için, nişinize uygun affiliate pazarlamacıları bulmanız, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmanız, performansı izlemeniz ve rakiplerinizin pazarlama kampanyalarını değerlendirmeniz gerekir.

Neyse ki, işinizi kolaylaştırmak için affiliate marketing araçları var.

Bir affiliate pazarlama aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir affiliate marketing aracı seçerken şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz:

Kullanım kolaylığı: Aracın, pazarlama çabalarınızı basitleştirmek için sorunsuz gezinme ve erişilebilirlik özelliklerine sahip olması gerekir İzleme ve analiz: Tıklamaları, dönüşümleri ve komisyonları izlemek için izleme özelliklerine sahip affiliate marketing araçları arayabilirsiniz Affiliate network entegrasyonları: Araç, kullanmayı planladığınız belirli ağlarla entegre olmalıdır, çünkü bu, affiliate bağlantılarınızı yönetme, performansı izleme veya anahtar kelime araştırmasına yardımcı olma sürecini kolaylaştırır Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe artan sayıda bağlı pazarlamacı veya müşteri, ürün ve kampanyayı barındırabilmelidir Gösterge panelleri: İyi bir bağlı kuruluş pazarlama aracı, potansiyel müşterileri, promosyonları ve reklam veya e-posta pazarlama kampanyalarını izlemek için merkezi bir hub görevi gören gösterge panellerine sahiptir

Affiliate marketing kampanyalarınızın karşılığını alabilmek için kaliteli araçlar kullanmak şarttır. ⚒️

Pazarlamacılar ve bağlı ortaklar için işe yarayabilecek en iyi 10 bağlı kuruluş pazarlama aracını bir araya getirdik. Benzersiz özelliklerini inceleyelim!

Affiliate Pazarlama Kampanyalarını Yönetmek İçin En İyisi

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ClickUp'ı tanıtıyoruz — bağlı kuruluş pazarlama kampanyalarınızı yönetmek ve düzenlemek için zengin özelliklere sahip hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak pazarlama KPI'larını belirleyin, ClickUp Gösterge Panelleri'nden yararlanarak bağlı pazarlamacılarınızın performansını belirleyin ve gelir artırıcı stratejiler keşfedin. Grafikler, sprintler, tablolar, zaman takibi ve 50'den fazla bileşenle kampanyalarınızı analiz edin. ?

Gösterge paneli görevlerini denetlemek için 15'ten fazla görünümü keşfedin. ClickUp Takvim görünümüyle iş akışlarını düzenleyin ve görselleştirin. Sürükleyip bırakarak görevleri zahmetsizce planlayın ve Google Takvim ve Zoom entegrasyonları aracılığıyla toplantılar başlatarak bağlı kuruluşlar ve ekip arkadaşlarınızla sorunsuz bir şekilde iletişim kurun.

ClickUp AI ile pazarlama kampanyalarınıza ivme kazanın. AI asistanı, kampanya taslakları oluşturma, bağlı kuruluşlarınız için içerik özetleri yazma, tanıtım e-postaları taslakları hazırlama ve toplantı notlarını özetleme gibi görevler için hazır pazarlama özel komut istemleriyle birlikte gelir.

Adım adım bir affiliate marketing kılavuzuna mı ihtiyacınız var? ClickUp ChatGPT Affiliate Marketing Şablonu, etkili kampanyalar hakkında fikir üretmek ve dönüşümleri artırmak için AI araçlarından yararlanmanıza yardımcı olur.

Hedef kitleler için özel fikirler almak üzere ClickUp'ın Potansiyel Müşteri Oluşturma için ChatGPT Komutları'nı kullanın

Bu şablon, etkili kampanyalar yürütmenize yardımcı olacak, hedef kitle segmentasyonu, soğuk e-postalar, metin yazarlığı ve müşteri elde tutma için altın değerinde ipuçları içerir. ?

Pazarlama ve bağlı kuruluş ortağı belgelerinizi ClickUp Belgelerinde derleyin. Öğeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve yorumlar ve etiketler aracılığıyla işbirliği yapın. Bağlı kuruluş durumlarını güncelleme veya e-posta gönderme gibi tekrarlayan pazarlama görevlerini yerine getirmek için ClickUp Otomasyonlarından yararlanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir (mobil sürüm yakında çıkacaktır)

Affiliate pazarlamacıları için çok sayıda özelliği öğrenmek zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın ortaklık programına katılmak ister misiniz? Programımızın nasıl işlediğini öğrenin!

2. CJ – En İyi Affiliate Pazarlama Aracı

CJ (Commission Junction), Office Depot ve Hello Fresh gibi binlerce meşru, yüksek kaliteli reklamveren ve BuzzFeed gibi en iyi yayıncıların bulunduğu en eski ve en büyük bağlı kuruluş pazarlarından biridir.

Reklamveren iseniz, Recruit Partners gösterge panelinde anahtar kelime filtrelerine göre uyumlu bağlı pazarlamacılar bulun.

Yeni reklamverenler ve satıcılar arayan yayıncılar, komisyon oranları veya seyahat, güzellik ve teknoloji gibi kategoriler için filtreler kullanarak seçeneklerini daraltabilirler.

CJ'nin bağlı kuruluş programı, satış başına maliyet modeliyle çalışır. Ürün kategorisi, müşteri durumu ve konum gibi faktörlere bağlı olarak rekabetçi komisyon oranları (bağlı kuruluş geliri) sunar. ?

CJ'nin karşılaştırma araçlarını kullanarak müşterilerin işinizle en çok nerede bağlantı kurduğunu öğrenin. Ayrıca, bağlı kuruluşların katkısını değerlendirin ve rakiplerinize kıyasla performansınızı görün.

CJ'nin en iyi özellikleri

Ortaklık ağlarında gerçek zamanlı ilerleme izleme

3.000'den fazla markayla ortaklık

Yeni başlayanlar için uygun, kullanıcı dostu arayüz

Hareket halindeki affiliate pazarlamacılar için mobil cihazlardan erişilebilir

CJ sınırlamaları

Sınırlı analiz araçları

Üyelikleri sürdürmek için minimum performans gereksinimlerini belirler

CJ fiyatlandırması

İletişime geçerek ulaşabilirsiniz

CJ puanları ve yorumları

G2 : 3,5/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (5'ten az yorum)

3. ShareASale – Blogcular için En İyi Affiliate Ağı

ShareASale, başta Kuzey Amerika olmak üzere yeni iş ortaklığı fırsatlarının keşfedilmesini kolaylaştıran bir affiliate marketing platformudur. ?

Platform, yayıncıları satışlarını artırmak için yardım arayan reklamverenlerle birleştirir. Bu ücret, reklamveren için oluşturulan her web sitesi ziyaretçisi veya telefon görüşmesi için ölçeklendirilebilir.

Blog yazarları ve influencerlar için ShareASale ağı, bağlı pazarlamacıların ürünleri tanıtmak için niş gruplar bulmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış çeşitli araçlar sunar.

Affiliate marketing aracı, özelleştirilebilir ürün bağlantıları ve afişler, aranabilir bir satıcı veritabanı ve satıcının web sitesindeki belirli sayfalara doğrudan yönlendiren derin bağlantılar oluşturma seçeneğini içerir.

ShareASale'in gelişmiş raporlama ve analiz araçlarını kullanarak kazançlarınızı ve komisyonlarınızı izleyebilir, tıklamaları ve dönüşümleri takip edebilir ve kampanya performansını optimize edebilirsiniz. ?

ShareASale'in en iyi özellikleri

Affiliate ağlarındaki blog yazarları, vlog yazarları ve influencer'lar için uygundur

39'dan fazla tüketici kategorisi için filtrelere sahip aranabilir veritabanı

Affiliate marketing çabalarınız hakkında gerçek zamanlı raporlama

Her ay yeni programlar başlatılıyor

ShareASale sınırlamaları

Manuel komisyon hesaplamalarını önlemek için daha iyi raporlama özellikleri kullanılabilir

Onboarding desteği iyileştirilebilir

ShareASale fiyatlandırması

İletişime geçerek edinebilirsiniz

ShareASale puanları ve yorumları

G2 : 3,5/5 (30+ yorum)

Sitejabber: 2,8/5 (70+ yorum)

4. Voluum – En İyi Ortaklık Reklam İzleme Aracı

Reklam kampanyalarını izlemek, geliştirmek ve kolaylaştırmak için gelişmiş bir bağlı kuruluş pazarlama aracı olan Voluum ile reklamlarınızı kolayca izleyin.

Platform, kapsamlı bir dizi raporlama ve analiz aracı aracılığıyla reklamlarınızın, anahtar kelimelerinizin ve açılış sayfalarınızın performansına ilişkin içgörüler sağlar. Tıklamaları, dönüşümleri, diğer web sayfalarından veya arama motorlarından gelen ziyaretleri ve gelirleri izlemek için güçlü izleme yeteneklerine güvenin. ?

Platformun Automizer özelliğini kullanarak dönüşümleri yönetin, teklifleri değiştirin, kampanyaları duraklatın veya etkinleştirin, trafik maliyetlerini güncelleyin ve uyarılar alın.

Traffic Distribution AI özelliği ile Voluum, trafiğinizin daha büyük bir kısmını otomatik olarak açılış sayfalarına ve tekliflere yönlendirecektir. Ayrıca, optimum performans için en yüksek getiriyi, dönüşüm oranını ve tıklama başına kazancı sağlayan kampanya dizileri oluşturmanıza da olanak tanır.

Voluum'un en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirilebilir gösterge panelleri

Google Ads, Facebook Ads ve WordPress ve Zapier gibi üçüncü taraf araçlarla entegre olur

Gerçek zamanlı raporlama

Birden fazla para birimini destekler

Reklam gösterim izleme

Voluum sınırlamaları

Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

Müşteri desteği olmadan büyük reklam sitelerinde kullanımı zor

Voluum İşletme fiyatlandırması

Başlangıç : 599 $/ay

Ajans : 999 $/ay

Enterprise : 1.999 $/ay

Kurumsal : 4.999 $/ay

Yönetici: 9.999 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Voluum puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

5. AffJet – En İyi Affiliate Network Performans Aracı

Birden fazla affiliate ağına dahil iseniz, AffJet, çeşitlendirilmiş kampanyaları takip etmek için kullanışlı bir araçtır. ❣️

Platformun gösterge paneli, 100'den fazla bağlı kuruluş ağından gelen verileri birleştirir ve en yüksek performans gösteren kampanyaları analiz ederek kampanyalarınızın etkinliğini değerlendirmenize olanak tanır. Tıklamalar, dönüşümler ve gösterimler gibi metrikleri izleyerek yeni trendleri ve fırsatları tespit edin. Ayrıca, çeşitli bağlı kuruluş ağlarından elde ettiğiniz kazançları tek bir raporda görebilir ve tercih ettiğiniz metriklere göre özelleştirebilirsiniz.

AffJet Megatracker ile karar verme sürecinizi geliştirin ve kazançlarınızı artırın. Tüm ağlarınızda düşük performans gösteren seçenekleri, en iyi performans gösterenleri ve para kazandıran bağlantıları belirlemenize yardımcı olur.

AffJet'in en iyi özellikleri

Birden fazla ağda kampanya performansı izleme

Kolay rapor paylaşımı

Veri filtreleme seçenekleri

Trend izleme

Mobil uyumlu

AffJet sınırlamaları

Ücretsiz plan, ayda yalnızca 75 işlemi destekler

Özel Plan satın almadığınız sürece API erişimi mevcut değildir

AffJet fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart : 500 işlem başına aylık 5 $

Orta : 1.600 işlem başına aylık 15 ABD doları

Büyük : 4.500 işlem başına aylık 30 ABD doları

Özel: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

AffJet puanları ve yorumları

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6. Google Analytics – En İyi Analitik Aracı

Google Analytics, web sitenizin trafiği hakkında değerli bilgiler sağlayarak, bağlı kuruluş odaklı içeriğinizi etkili bir şekilde optimize etmenize yardımcı olur.

GA etkinlik izleme özelliğini kullanarak, bağlı kuruluş bağlantılarınızla kimlerin etkileşimde bulunduğunu ve ziyaretçilerin web sitenizde ne kadar zaman geçirdiğini görebilirsiniz. Ayrıca, en yüksek trafiği oluşturan gönderileri belirlemenize de yardımcı olur. Verileri kullanarak daha iyi içerik stratejileri oluşturun ve gelir sayılarınızı artırın.

Platformdan yararlanarak web sitenizin arama motoru performansını iyileştirin. Ziyaretçilerin sitenizi bulmak için kullandıkları anahtar kelimeler hakkında içgörüler sağlar, bu da SEO çabalarınızı geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur ve web sitenize daha fazla organik trafik çekmenizi sağlar. ?

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Hedef izleme

Yerleşik otomasyonlar

Gelişmiş gerçek zamanlı raporlama

Google Ads ve Google Cloud gibi diğer Google çözümleriyle entegre olur

Önceden tanımlanmış raporlarla özel veri analizi

Google Analytics sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme

Web sitesi analizi için büyük ölçüde Google'a güveniyor

Google Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.500+ yorum)

7. Grammarly – En İyi Dilbilgisi Denetleyicisi

Bağlı kuruluş pazarlama içeriği oluşturucuları için güvenilirlik önemli bir para birimidir ve temel yazım hatalarıyla bunu tehlikeye atmamak çok önemlidir. İşte Grammarly bu noktada imdadınıza yetişir! ?

Bu aracı kullanarak gönderilerinizde, e-posta kampanyalarınızda veya bloglarınızda hata ve yazım hatası olmamasını sağlayın. Grammarly, marka algısını iyileştirmek için içeriğinizi düzelterek hedef kitle ile iletişimi geliştirir ve özellikle ilgi çekici, dikkat çekici bir dil kullanmaya odaklanır.

Grammarly, ikna edici üsluba uygun yazıları destekleyerek, stratejik noktalara bağlı kuruluş bağlantıları eklemenize yardımcı olur. Bu araç, bağlı kuruluş pazarlamacılarını tutarlı bir dil kullanmaya ve aktif bir üslupla yazmaya teşvik eder.

Yerleşik stil kılavuzunu özelleştirerek kelimeler, terimler ve ifadelerden oluşan özel bir depo oluşturun ve kampanyalarınızda kullandığınız dilin tutarlı olmasını sağlayın.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

İntihal denetleyicisi

LinkedIn ve Workday gibi platformlarla çalışır

Pazarlama dostu, yapay zeka destekli öneriler

Tüm içerik formlarını destekler

İşyerinde işbirliği için şirkete özel stil kılavuzu

Grammarly sınırlamaları

Bazı argo kelime ve ifadeleri algılamada eksiklikler var

Ücretsiz sürümde sınırlı öneri özellikleri

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Grammarly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.900+ yorum)

8. Frase – Araştırma ve AI Destekli Yazım için En İyisi

Frase, yapay zeka yeteneklerini gelişmiş konu araştırmasıyla bir araya getirir.

Bu araç, hem blog yazarları hem de pazarlama ajansları için yararlı olabilir. Rakiplerin içeriğini analiz etmek için sezgisel bir araştırma paneli sunar, temel SERP metrikleri sağlar ve AI kullanarak kapsamlı, optimize edilmiş içerik özetleri oluşturur.

SERP sonuçlarından başlıklar seçerek zahmetsizce içerik taslakları oluşturun veya AI yardımıyla anında bir tane oluşturun. Outline Builder , başlıkları sürükleyip bırakarak kolay düzenleme imkanı sunar.

Hedef anahtar kelimeniz için en iyi arama sonuçlarından ilham alan AI Writer aracıyla SEO için optimize edilmiş içerik oluşturun. Bir affiliate pazarlamacı, bu aracı blog girişleri, başlıklar ve SSS gibi içerikler oluşturmak için kullanabilir.

Frase'nin en iyi özellikleri

Anahtar kelime optimizasyonu

Affiliate pazarlamacılar için konu araştırma özelliği

AI tarafından oluşturulan içerik

Optimize edilmiş içerik özetleri

Frase sınırlamaları

AI yazar bazen tekrarlayan içerik oluşturur

Ortalama bir bağlı pazarlamacı için pek kullanıcı dostu değil

Frase fiyatlandırması

Solo : 12,66 $/ay

Temel : 38,25 $/ay

Takım: 97,75 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Frase puanları ve yorumları

G2 : 4,9/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

9. Surfer SEO – En İyi SEO İçerik Optimizasyonu

Surfer SEO, rakip sayfalarını kapsamlı bir şekilde inceleyerek sıralamanızı yükseltmek için kapsamlı bir strateji sunar. ?

Surfer'ın Anahtar Kelime Araştırması aracını kullanarak ana anahtar kelimenizle ilgili çok sayıda konu kümesi bulun. İçerik Düzenleyici ile SERP'de daha iyi sıralama elde etmenize yardımcı olacak anahtar kelimelere erişebilirsiniz.

Ayrıca, Surfer'ın Denetim eklentisi, bağımsız olarak veya bir takımın parçası olarak çalışıyor olsanız da içerik iş akışınızı izlemenizi, yönetmenizi ve geliştirmenizi sağlar. Web sitenizin performansını değerlendirmek, rakiplerinizi incelemek, eski içeriği güncel tutmak ve SEO hatalarını bulmak için idealdir.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı yazma geri bildirimi

Trafiği artıran içerikler yazmak için Surfer AI

Google Dokümanlar'da yazma ipuçları almak için Chrome uzantısı

İçerik optimizasyonu için denetim eklentisi

Surfer SEO sınırlamaları

Anahtar kelime araştırma fonksiyonu esnek olmayabilir

Ödeme seçeneklerinde sınırlı esneklik

Surfer SEO fiyatlandırması

Temel : 69 $/ay

Gelişmiş : 149 $/ay

Maksimum : 249 $/ay

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Surfer SEO puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (300'den fazla yorum)

10. Pathmatics – En İyi Performans Pazarlama Verileri

SensorTower'ın Pathmatics ile rakiplerinizi, müşterilerinizi veya pazarınızı mikro analiz edin. Bu araç, eski ve güncel trendleri araştırırken Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube gibi popüler platformları kapsar. #️⃣

Etkili pazarlama stratejileri planlamak için rakipleriniz dahil olmak üzere dünyanın önde gelen markaları hakkında değerli bilgiler edinin. Başarılı promosyon tekliflerini, pazar özelliklerini, konumlandırma taktiklerini ve affiliate marketing stratejilerini analiz ederek iyi performans gösteren segmentlerde erişiminizi genişletin.

Pathmatics Explorer'ı kullanarak pazarlama fırsatlarını belirleyin, yeni iş tekliflerini özelleştirin, potansiyel müşterilere öncelik verin ve müşteri ilişkilerini geliştirin. Bu yaklaşım, daha fazla anlaşma elde etmenize, mevcut hesapları büyütmenize ve genel bağlı pazarlamacı performansını artırmanıza sonuç verebilir.

Pathmatics'in en iyi özellikleri

Rakip pazarlama kampanyalarının değerlendirilmesi

Dijital kanal içgörüleri

Reklam yatırımı trend analizi

Tahmine Dayalı Pragmatik Keşif

Pathmatics sınırlamaları

Sınırlı arama verileri ve ürün detayları

Navigasyon, diğer bağlı kuruluş pazarlamacılığına kıyasla daha iyi olabilir

Pathmatics fiyatlandırması

İletişime geçerek ulaşabilirsiniz

Pathmatics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

ClickUp ile Affiliate Marketing Performansını Optimize Edin ve Büyümeyi Teşvik Edin

Bahsettiğimiz çok yönlü affiliate marketing araçlarını kullanarak potansiyel müşterilerden en iyi şekilde yararlanın.

Çok yönlü pazarlama desteği ve marka konumlandırma için özellikler istiyorsanız, ücretsiz ClickUp hesabı açmayı düşünün. Kullanışlı özellikleri, stresiz yönetim ve bağlı kuruluş ortaklarınızla ve müşterilerinizle iletişim için tasarlanmıştır. Hemen başlayın ve platformu kendiniz keşfedin! ?

ClickUp'ın ortaklık programına katılmak ister misiniz? Programımızın nasıl işlediğini öğrenin!