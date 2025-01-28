daha Fazla Gelir ve Daha İyi Trafik Elde Etmek İçin En İyi 10 Affiliate Pazarlama Aracı

İşletmeniz bir affiliate marketing stratejisi uygulamayı düşündü mü? Bu işi yapmak için en iyi affiliate marketing araçlarını biliyor musunuz?
Ortaklık ağları hızla büyüyor. Hatta, bir Statista raporuna göre, ABD'deki işletmeler 2022 yılında ortaklık pazarlama kampanyalarına toplam 8,2 milyar dolar harcadı!
Affiliate marketing, kullanıcı odaklı ve ikna edici yaklaşımı sayesinde en popüler reklamcılık yöntemlerinden biri haline geldi. Bu pazarlama tarzı, işletmelerin hedef kitlelerine daha iyi ulaşmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dijital içerik oluşturucuların pasif gelir potansiyelini de artırır.
Popülerlikle birlikte rekabet de gelir; affiliate marketingde başarıya ulaşmak için önemli çaba sarf etmek gerekir. Ancak doğru araçları kullanırsanız, işinizin beklentilerin ötesinde gelişme şansı daha yüksek olur. ?
Web sitenizin sıralamasını yükseltmek için en iyi 10 affiliate marketing aracını seçtik. En iyi özelliklerini ve fiyatlarını yakından inceleyeceğiz ve markanıza uygun bir ürün bulmanıza yardımcı olacağız.
Affiliate Marketing Nedir?
Bağlı kuruluş pazarlaması, üçüncü bir tarafın (bağlı kuruluş) bir işi veya hizmeti tanıttığı, performansa dayalı bir çevrimiçi reklamcılık modelidir. Bağlı kuruluşlar genellikle, içeriklerine veya e-posta pazarlama kampanyalarına (haber bültenleri) uygun bağlantılar ekleyerek okuyucularına/takipçilerine öğeler satan blog yazarları ve influencerlar gibi oluşturuculardır.
Bu tür tanıtımlar inceliklidir ve gösterişli web sitesi reklamları gibi ucuz görünmez. İşletmeler, ürünlerine ilgi duyabilecek belirli müşteri gruplarına odaklanmak için bağlı kuruluş pazarlamasını kullanır ve genellikle bir bağlı kuruluş bağlantısı sağlar. Buradaki amaç, pazarlama için bağlı kuruluşun kullanıcı tabanından yararlanmaktır. Bağlı kuruluş bağlantısı ile bu benzersiz pazarlardan ne kadar trafik veya potansiyel müşteri geldiğini tam olarak görebilirsiniz.
Bir pazarlamacı olarak, bağlı kuruluş programı ortaklarınız her potansiyel müşteri, ziyaretçi veya satış oluşturduğunda onlara komisyon ödemeniz gerekir. Genel olarak, bu potansiyel olarak düşük maliyetli, yüksek ROI'li bir pazarlama aracıdır!
Başarılı bir affiliate marketing stratejisi oluşturmak için, nişinize uygun affiliate pazarlamacıları bulmanız, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmanız, performansı izlemeniz ve rakiplerinizin pazarlama kampanyalarını değerlendirmeniz gerekir.
Neyse ki, işinizi kolaylaştırmak için affiliate marketing araçları var.
Bir affiliate pazarlama aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Bir affiliate marketing aracı seçerken şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz:
- Kullanım kolaylığı: Aracın, pazarlama çabalarınızı basitleştirmek için sorunsuz gezinme ve erişilebilirlik özelliklerine sahip olması gerekir
- İzleme ve analiz: Tıklamaları, dönüşümleri ve komisyonları izlemek için izleme özelliklerine sahip affiliate marketing araçları arayabilirsiniz
- Affiliate network entegrasyonları: Araç, kullanmayı planladığınız belirli ağlarla entegre olmalıdır, çünkü bu, affiliate bağlantılarınızı yönetme, performansı izleme veya anahtar kelime araştırmasına yardımcı olma sürecini kolaylaştırır
- Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe artan sayıda bağlı pazarlamacı veya müşteri, ürün ve kampanyayı barındırabilmelidir
- Gösterge panelleri: İyi bir bağlı kuruluş pazarlama aracı, potansiyel müşterileri, promosyonları ve reklam veya e-posta pazarlama kampanyalarını izlemek için merkezi bir hub görevi gören gösterge panellerine sahiptir
yeni Pazarlara Erişmek için En İyi 10 Affiliate Pazarlama Aracı
Affiliate marketing kampanyalarınızın karşılığını alabilmek için kaliteli araçlar kullanmak şarttır. ⚒️
Pazarlamacılar ve bağlı ortaklar için işe yarayabilecek en iyi 10 bağlı kuruluş pazarlama aracını bir araya getirdik. Benzersiz özelliklerini inceleyelim!
1. ClickUp
Affiliate Pazarlama Kampanyalarını Yönetmek İçin En İyisi
ClickUp'ı tanıtıyoruz — bağlı kuruluş pazarlama kampanyalarınızı yönetmek ve düzenlemek için zengin özelliklere sahip hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı.
ClickUp Hedefleri'ni kullanarak pazarlama KPI'larını belirleyin, ClickUp Gösterge Panelleri'nden yararlanarak bağlı pazarlamacılarınızın performansını belirleyin ve gelir artırıcı stratejiler keşfedin. Grafikler, sprintler, tablolar, zaman takibi ve 50'den fazla bileşenle kampanyalarınızı analiz edin. ?
Gösterge paneli görevlerini denetlemek için 15'ten fazla görünümü keşfedin. ClickUp Takvim görünümüyle iş akışlarını düzenleyin ve görselleştirin. Sürükleyip bırakarak görevleri zahmetsizce planlayın ve Google Takvim ve Zoom entegrasyonları aracılığıyla toplantılar başlatarak bağlı kuruluşlar ve ekip arkadaşlarınızla sorunsuz bir şekilde iletişim kurun.
ClickUp AI ile pazarlama kampanyalarınıza ivme kazanın. AI asistanı, kampanya taslakları oluşturma, bağlı kuruluşlarınız için içerik özetleri yazma, tanıtım e-postaları taslakları hazırlama ve toplantı notlarını özetleme gibi görevler için hazır pazarlama özel komut istemleriyle birlikte gelir.
Adım adım bir affiliate marketing kılavuzuna mı ihtiyacınız var? ClickUp ChatGPT Affiliate Marketing Şablonu, etkili kampanyalar hakkında fikir üretmek ve dönüşümleri artırmak için AI araçlarından yararlanmanıza yardımcı olur.
Bu şablon, etkili kampanyalar yürütmenize yardımcı olacak, hedef kitle segmentasyonu, soğuk e-postalar, metin yazarlığı ve müşteri elde tutma için altın değerinde ipuçları içerir. ?
Pazarlama ve bağlı kuruluş ortağı belgelerinizi ClickUp Belgelerinde derleyin. Öğeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve yorumlar ve etiketler aracılığıyla işbirliği yapın. Bağlı kuruluş durumlarını güncelleme veya e-posta gönderme gibi tekrarlayan pazarlama görevlerini yerine getirmek için ClickUp Otomasyonlarından yararlanın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Pazarlama proje yönetimi yazılımı
- Binlerce özelleştirilebilir şablon
- bağlı kuruluş pazarlama çabalarınızı denetlemek için 15'ten fazla görünüm
- rutin görevleri kolaylaştırmak için 100'den fazla ClickUp Otomasyonu
- Slack, GitHub ve DropBox gibi 1.000'den fazla uygulama ile entegre
- Özelleştirilebilir ClickUp Beyaz Tahtalar ile basit görsel işbirliği
- ClickUp AI yazma asistanı
- Kolay ilerleme izleme için gösterge panelleri
- Mobil ve masaüstü cihazlarda kullanılabilir
- Kapsamlı Yardım Merkezi
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir (mobil sürüm yakında çıkacaktır)
- Affiliate pazarlamacıları için çok sayıda özelliği öğrenmek zaman alır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
ClickUp'ın ortaklık programına katılmak ister misiniz? Programımızın nasıl işlediğini öğrenin!
2. CJ – En İyi Affiliate Pazarlama Aracı
CJ (Commission Junction), Office Depot ve Hello Fresh gibi binlerce meşru, yüksek kaliteli reklamveren ve BuzzFeed gibi en iyi yayıncıların bulunduğu en eski ve en büyük bağlı kuruluş pazarlarından biridir.
Reklamveren iseniz, Recruit Partners gösterge panelinde anahtar kelime filtrelerine göre uyumlu bağlı pazarlamacılar bulun.
Yeni reklamverenler ve satıcılar arayan yayıncılar, komisyon oranları veya seyahat, güzellik ve teknoloji gibi kategoriler için filtreler kullanarak seçeneklerini daraltabilirler.
CJ'nin bağlı kuruluş programı, satış başına maliyet modeliyle çalışır. Ürün kategorisi, müşteri durumu ve konum gibi faktörlere bağlı olarak rekabetçi komisyon oranları (bağlı kuruluş geliri) sunar. ?
CJ'nin karşılaştırma araçlarını kullanarak müşterilerin işinizle en çok nerede bağlantı kurduğunu öğrenin. Ayrıca, bağlı kuruluşların katkısını değerlendirin ve rakiplerinize kıyasla performansınızı görün.
CJ'nin en iyi özellikleri
- Ortaklık ağlarında gerçek zamanlı ilerleme izleme
- 3.000'den fazla markayla ortaklık
- Yeni başlayanlar için uygun, kullanıcı dostu arayüz
- Hareket halindeki affiliate pazarlamacılar için mobil cihazlardan erişilebilir
CJ sınırlamaları
- Sınırlı analiz araçları
- Üyelikleri sürdürmek için minimum performans gereksinimlerini belirler
CJ fiyatlandırması
- İletişime geçerek ulaşabilirsiniz
CJ puanları ve yorumları
- G2: 3,5/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (5'ten az yorum)
3. ShareASale – Blogcular için En İyi Affiliate Ağı
ShareASale, başta Kuzey Amerika olmak üzere yeni iş ortaklığı fırsatlarının keşfedilmesini kolaylaştıran bir affiliate marketing platformudur. ?
Platform, yayıncıları satışlarını artırmak için yardım arayan reklamverenlerle birleştirir. Bu ücret, reklamveren için oluşturulan her web sitesi ziyaretçisi veya telefon görüşmesi için ölçeklendirilebilir.
Blog yazarları ve influencerlar için ShareASale ağı, bağlı pazarlamacıların ürünleri tanıtmak için niş gruplar bulmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış çeşitli araçlar sunar.
Affiliate marketing aracı, özelleştirilebilir ürün bağlantıları ve afişler, aranabilir bir satıcı veritabanı ve satıcının web sitesindeki belirli sayfalara doğrudan yönlendiren derin bağlantılar oluşturma seçeneğini içerir.
ShareASale'in gelişmiş raporlama ve analiz araçlarını kullanarak kazançlarınızı ve komisyonlarınızı izleyebilir, tıklamaları ve dönüşümleri takip edebilir ve kampanya performansını optimize edebilirsiniz. ?
ShareASale'in en iyi özellikleri
- Affiliate ağlarındaki blog yazarları, vlog yazarları ve influencer'lar için uygundur
- 39'dan fazla tüketici kategorisi için filtrelere sahip aranabilir veritabanı
- Affiliate marketing çabalarınız hakkında gerçek zamanlı raporlama
- Her ay yeni programlar başlatılıyor
ShareASale sınırlamaları
- Manuel komisyon hesaplamalarını önlemek için daha iyi raporlama özellikleri kullanılabilir
- Onboarding desteği iyileştirilebilir
ShareASale fiyatlandırması
- İletişime geçerek edinebilirsiniz
ShareASale puanları ve yorumları
- G2: 3,5/5 (30+ yorum)
- Sitejabber: 2,8/5 (70+ yorum)
4. Voluum – En İyi Ortaklık Reklam İzleme Aracı
Reklam kampanyalarını izlemek, geliştirmek ve kolaylaştırmak için gelişmiş bir bağlı kuruluş pazarlama aracı olan Voluum ile reklamlarınızı kolayca izleyin.
Platform, kapsamlı bir dizi raporlama ve analiz aracı aracılığıyla reklamlarınızın, anahtar kelimelerinizin ve açılış sayfalarınızın performansına ilişkin içgörüler sağlar. Tıklamaları, dönüşümleri, diğer web sayfalarından veya arama motorlarından gelen ziyaretleri ve gelirleri izlemek için güçlü izleme yeteneklerine güvenin. ?
Platformun Automizer özelliğini kullanarak dönüşümleri yönetin, teklifleri değiştirin, kampanyaları duraklatın veya etkinleştirin, trafik maliyetlerini güncelleyin ve uyarılar alın.
Traffic Distribution AI özelliği ile Voluum, trafiğinizin daha büyük bir kısmını otomatik olarak açılış sayfalarına ve tekliflere yönlendirecektir. Ayrıca, optimum performans için en yüksek getiriyi, dönüşüm oranını ve tıklama başına kazancı sağlayan kampanya dizileri oluşturmanıza da olanak tanır.
Voluum'un en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirilebilir gösterge panelleri
- Google Ads, Facebook Ads ve WordPress ve Zapier gibi üçüncü taraf araçlarla entegre olur
- Gerçek zamanlı raporlama
- Birden fazla para birimini destekler
- Reklam gösterim izleme
Voluum sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci
- Müşteri desteği olmadan büyük reklam sitelerinde kullanımı zor
Voluum İşletme fiyatlandırması
- Başlangıç: 599 $/ay
- Ajans: 999 $/ay
- Enterprise: 1.999 $/ay
- Kurumsal: 4.999 $/ay
- Yönetici: 9.999 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Voluum puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
5. AffJet – En İyi Affiliate Network Performans Aracı
Birden fazla affiliate ağına dahil iseniz, AffJet, çeşitlendirilmiş kampanyaları takip etmek için kullanışlı bir araçtır. ❣️
Platformun gösterge paneli, 100'den fazla bağlı kuruluş ağından gelen verileri birleştirir ve en yüksek performans gösteren kampanyaları analiz ederek kampanyalarınızın etkinliğini değerlendirmenize olanak tanır. Tıklamalar, dönüşümler ve gösterimler gibi metrikleri izleyerek yeni trendleri ve fırsatları tespit edin. Ayrıca, çeşitli bağlı kuruluş ağlarından elde ettiğiniz kazançları tek bir raporda görebilir ve tercih ettiğiniz metriklere göre özelleştirebilirsiniz.
AffJet Megatracker ile karar verme sürecinizi geliştirin ve kazançlarınızı artırın. Tüm ağlarınızda düşük performans gösteren seçenekleri, en iyi performans gösterenleri ve para kazandıran bağlantıları belirlemenize yardımcı olur.
AffJet'in en iyi özellikleri
- Birden fazla ağda kampanya performansı izleme
- Kolay rapor paylaşımı
- Veri filtreleme seçenekleri
- Trend izleme
- Mobil uyumlu
AffJet sınırlamaları
- Ücretsiz plan, ayda yalnızca 75 işlemi destekler
- Özel Plan satın almadığınız sürece API erişimi mevcut değildir
AffJet fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Standart: 500 işlem başına aylık 5 $
- Orta: 1.600 işlem başına aylık 15 ABD doları
- Büyük: 4.500 işlem başına aylık 30 ABD doları
- Özel: Satış ekibiyle iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
AffJet puanları ve yorumları
- Henüz değerlendirme yok
6. Google Analytics – En İyi Analitik Aracı
Google Analytics, web sitenizin trafiği hakkında değerli bilgiler sağlayarak, bağlı kuruluş odaklı içeriğinizi etkili bir şekilde optimize etmenize yardımcı olur.
GA etkinlik izleme özelliğini kullanarak, bağlı kuruluş bağlantılarınızla kimlerin etkileşimde bulunduğunu ve ziyaretçilerin web sitenizde ne kadar zaman geçirdiğini görebilirsiniz. Ayrıca, en yüksek trafiği oluşturan gönderileri belirlemenize de yardımcı olur. Verileri kullanarak daha iyi içerik stratejileri oluşturun ve gelir sayılarınızı artırın.
Platformdan yararlanarak web sitenizin arama motoru performansını iyileştirin. Ziyaretçilerin sitenizi bulmak için kullandıkları anahtar kelimeler hakkında içgörüler sağlar, bu da SEO çabalarınızı geliştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur ve web sitenize daha fazla organik trafik çekmenizi sağlar. ?
Google Analytics'in en iyi özellikleri
- Hedef izleme
- Yerleşik otomasyonlar
- Gelişmiş gerçek zamanlı raporlama
- Google Ads ve Google Cloud gibi diğer Google çözümleriyle entegre olur
- Önceden tanımlanmış raporlarla özel veri analizi
Google Analytics sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme
- Web sitesi analizi için büyük ölçüde Google'a güveniyor
Google Analytics fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7.500+ yorum)
7. Grammarly – En İyi Dilbilgisi Denetleyicisi
Bağlı kuruluş pazarlama içeriği oluşturucuları için güvenilirlik önemli bir para birimidir ve temel yazım hatalarıyla bunu tehlikeye atmamak çok önemlidir. İşte Grammarly bu noktada imdadınıza yetişir! ?
Bu aracı kullanarak gönderilerinizde, e-posta kampanyalarınızda veya bloglarınızda hata ve yazım hatası olmamasını sağlayın. Grammarly, marka algısını iyileştirmek için içeriğinizi düzelterek hedef kitle ile iletişimi geliştirir ve özellikle ilgi çekici, dikkat çekici bir dil kullanmaya odaklanır.
Grammarly, ikna edici üsluba uygun yazıları destekleyerek, stratejik noktalara bağlı kuruluş bağlantıları eklemenize yardımcı olur. Bu araç, bağlı kuruluş pazarlamacılarını tutarlı bir dil kullanmaya ve aktif bir üslupla yazmaya teşvik eder.
Yerleşik stil kılavuzunu özelleştirerek kelimeler, terimler ve ifadelerden oluşan özel bir depo oluşturun ve kampanyalarınızda kullandığınız dilin tutarlı olmasını sağlayın.
Grammarly'nin en iyi özellikleri
- İntihal denetleyicisi
- LinkedIn ve Workday gibi platformlarla çalışır
- Pazarlama dostu, yapay zeka destekli öneriler
- Tüm içerik formlarını destekler
- İşyerinde işbirliği için şirkete özel stil kılavuzu
Grammarly sınırlamaları
- Bazı argo kelime ve ifadeleri algılamada eksiklikler var
- Ücretsiz sürümde sınırlı öneri özellikleri
Grammarly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Grammarly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (6.900+ yorum)
8. Frase – Araştırma ve AI Destekli Yazım için En İyisi
Frase, yapay zeka yeteneklerini gelişmiş konu araştırmasıyla bir araya getirir.
Bu araç, hem blog yazarları hem de pazarlama ajansları için yararlı olabilir. Rakiplerin içeriğini analiz etmek için sezgisel bir araştırma paneli sunar, temel SERP metrikleri sağlar ve AI kullanarak kapsamlı, optimize edilmiş içerik özetleri oluşturur.
SERP sonuçlarından başlıklar seçerek zahmetsizce içerik taslakları oluşturun veya AI yardımıyla anında bir tane oluşturun. Outline Builder , başlıkları sürükleyip bırakarak kolay düzenleme imkanı sunar.
Hedef anahtar kelimeniz için en iyi arama sonuçlarından ilham alan AI Writer aracıyla SEO için optimize edilmiş içerik oluşturun. Bir affiliate pazarlamacı, bu aracı blog girişleri, başlıklar ve SSS gibi içerikler oluşturmak için kullanabilir.
Frase'nin en iyi özellikleri
- Anahtar kelime optimizasyonu
- Affiliate pazarlamacılar için konu araştırma özelliği
- AI tarafından oluşturulan içerik
- Optimize edilmiş içerik özetleri
Frase sınırlamaları
- AI yazar bazen tekrarlayan içerik oluşturur
- Ortalama bir bağlı pazarlamacı için pek kullanıcı dostu değil
Frase fiyatlandırması
- Solo: 12,66 $/ay
- Temel: 38,25 $/ay
- Takım: 97,75 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Frase puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
9. Surfer SEO – En İyi SEO İçerik Optimizasyonu
Surfer SEO, rakip sayfalarını kapsamlı bir şekilde inceleyerek sıralamanızı yükseltmek için kapsamlı bir strateji sunar. ?
Surfer'ın Anahtar Kelime Araştırması aracını kullanarak ana anahtar kelimenizle ilgili çok sayıda konu kümesi bulun. İçerik Düzenleyici ile SERP'de daha iyi sıralama elde etmenize yardımcı olacak anahtar kelimelere erişebilirsiniz.
Ayrıca, Surfer'ın Denetim eklentisi, bağımsız olarak veya bir takımın parçası olarak çalışıyor olsanız da içerik iş akışınızı izlemenizi, yönetmenizi ve geliştirmenizi sağlar. Web sitenizin performansını değerlendirmek, rakiplerinizi incelemek, eski içeriği güncel tutmak ve SEO hatalarını bulmak için idealdir.
Surfer SEO'nun en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı yazma geri bildirimi
- Trafiği artıran içerikler yazmak için Surfer AI
- Google Dokümanlar'da yazma ipuçları almak için Chrome uzantısı
- İçerik optimizasyonu için denetim eklentisi
Surfer SEO sınırlamaları
- Anahtar kelime araştırma fonksiyonu esnek olmayabilir
- Ödeme seçeneklerinde sınırlı esneklik
Surfer SEO fiyatlandırması
- Temel: 69 $/ay
- Gelişmiş: 149 $/ay
- Maksimum: 249 $/ay
- Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Surfer SEO puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (300'den fazla yorum)
10. Pathmatics – En İyi Performans Pazarlama Verileri
SensorTower'ın Pathmatics ile rakiplerinizi, müşterilerinizi veya pazarınızı mikro analiz edin. Bu araç, eski ve güncel trendleri araştırırken Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube gibi popüler platformları kapsar. #️⃣
Etkili pazarlama stratejileri planlamak için rakipleriniz dahil olmak üzere dünyanın önde gelen markaları hakkında değerli bilgiler edinin. Başarılı promosyon tekliflerini, pazar özelliklerini, konumlandırma taktiklerini ve affiliate marketing stratejilerini analiz ederek iyi performans gösteren segmentlerde erişiminizi genişletin.
Pathmatics Explorer'ı kullanarak pazarlama fırsatlarını belirleyin, yeni iş tekliflerini özelleştirin, potansiyel müşterilere öncelik verin ve müşteri ilişkilerini geliştirin. Bu yaklaşım, daha fazla anlaşma elde etmenize, mevcut hesapları büyütmenize ve genel bağlı pazarlamacı performansını artırmanıza sonuç verebilir.
Pathmatics'in en iyi özellikleri
- Rakip pazarlama kampanyalarının değerlendirilmesi
- Dijital kanal içgörüleri
- Reklam yatırımı trend analizi
- Tahmine Dayalı Pragmatik Keşif
Pathmatics sınırlamaları
- Sınırlı arama verileri ve ürün detayları
- Navigasyon, diğer bağlı kuruluş pazarlamacılığına kıyasla daha iyi olabilir
Pathmatics fiyatlandırması
- İletişime geçerek ulaşabilirsiniz
Pathmatics derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
ClickUp ile Affiliate Marketing Performansını Optimize Edin ve Büyümeyi Teşvik Edin
Bahsettiğimiz çok yönlü affiliate marketing araçlarını kullanarak potansiyel müşterilerden en iyi şekilde yararlanın.
Çok yönlü pazarlama desteği ve marka konumlandırma için özellikler istiyorsanız, ücretsiz ClickUp hesabı açmayı düşünün. Kullanışlı özellikleri, stresiz yönetim ve bağlı kuruluş ortaklarınızla ve müşterilerinizle iletişim için tasarlanmıştır. Hemen başlayın ve platformu kendiniz keşfedin! ?
ClickUp'ın ortaklık programına katılmak ister misiniz? Programımızın nasıl işlediğini öğrenin!