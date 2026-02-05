ClickUp ใช้ Sprint Boards อย่างไรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile

เซ็บ เอฟเวนส์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง ClickUpกล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์
ClickUp เริ่มต้นเป็นเครื่องมือภายในเพื่อแก้ปัญหาการกระจายประสิทธิภาพของทีมใน 15 เครื่องมือที่แตกต่างกัน ต่อมาเราได้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นการประหยัดเวลาให้กับโลก
สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงกระบวนการทำงานภายในที่เรียบง่ายสำหรับเรา กลายเป็นภาพที่ขับเคลื่อนวิธีการที่เราสร้างClickUpทุกๆ วัน
ทุกสัปดาห์ ทีมผลิตภัณฑ์ ทีมออกแบบ และทีมวิศวกรรมจะทำงานบนแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง ทีมบอร์ดนี้เป็นที่ที่ทุกอย่างสามารถมองเห็นได้: ความคืบหน้า อุปสรรค และสิ่งที่เรากำลังส่งมอบ
จากนั้นบอร์ดเหล่านั้นจะถูกป้อนเข้าสู่แดชบอร์ดของเราโดยตรง ทำให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ความเร็วและความพร้อมในการปล่อยงานปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา!
การใช้ระบบของเราเองได้สอนให้เราเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีมและกระบวนการแบบ Agile
ดังนั้นฉันต้องการจะแสดงให้คุณเห็นว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปแล้ว
ด้านล่างนี้ ผมจะแบ่งปันวิธีที่ ClickUp ใช้กระดานสปรินต์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile
กระดานสปรินต์ใน ClickUp คืออะไร?
กระดานสปรินต์เป็นมุมมองภาพของงานสปรินต์ที่จัดเรียงเป็นขั้นตอน เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, ทบทวน, และเสร็จสิ้น ใน ClickUp ทีมส่วนใหญ่สร้างกระดานสปรินต์โดยใช้มุมมองกระดาน จากนั้นเพิ่มการตั้งค่าสปรินต์ เช่น วันที่, คะแนน, การล้นเวลา, และการรายงาน
เพื่อจัดการสปรินต์ใน ClickUp อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถแสดงงาน งานย่อย การประมาณความพยายาม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจนบนมุมมองบอร์ดแบบคัมบัง
มันช่วยให้คุณสามารถดู จัดระเบียบ และจัดการงานทั้งหมดภายในสปรินต์ได้ในขณะที่ผสานการตั้งค่าสปรินต์ที่สำคัญ รวมถึงระยะเวลา วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด การประมาณคะแนนหรือเวลา การล้นงาน และการรายงาน
ภาพรวมของฟังก์ชันการทำงานของกระดานสปรินต์
ภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่บอร์ดสปรินต์ของ ClickUp สามารถทำได้:
|คุณสมบัติ
|ฟังก์ชันการทำงาน
|มุมมองงานสปรินท์แบบรวม
|ดูงานสปรินต์และงานย่อยทั้งหมดของคุณในที่เดียว จัดการทุกอย่างจากบอร์ดเดียวและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|การประมาณความพยายามและการติดตามความคืบหน้า
|ติดตามงานโดยใช้จุดหรือการประมาณเวลาใน ClickUp ทุกอย่างจะซิงค์กับระยะเวลาสปรินต์ของคุณ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และงานใด ๆ ที่ลามไปยังสปรินต์ถัดไป
|การผสานรวมรายงานบนแดชบอร์ด
|สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองด้วยบัตรรายงานการวิ่งสปรินต์ เช่น ความเร็ว, การเผาไหม้, และการเผาไหม้ลง เพื่อดูความคืบหน้าของทีมคุณและค้นหาจุดติดขัด
|บัตรสปรินต์ใหม่
|การ์ด Velocity, Burnup และ Burndown ล่าสุดมีความเร็วมากขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้น และรองรับระยะเวลา Sprint แบบกำหนดเอง การ์ดเวอร์ชันเก่าไม่สามารถทำงานร่วมกับระยะเวลาที่กำหนดเองได้อย่างราบรื่น ดังนั้นจึงควรอัปเกรดเพื่อการรายงานแบบ Agile ที่ดียิ่งขึ้น
|การวิเคราะห์เชิงลึก
|คลิกเข้าไปที่บัตรของคุณเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด ดูว่างาน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่มีส่วนช่วยให้ทีมของคุณบรรลุผลลัพธ์
|แหล่งข้อมูลและตัวกรองที่ยืดหยุ่น
|ปรับแต่งสิ่งที่คุณเห็นโดยเลือกสปรินต์ รายการ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองที่ต้องการรวมไว้ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะแสดงงานย่อย งานที่เก็บถาวร หรืองานที่อยู่ในหลายรายการหรือไม่
🤯 คุณรู้หรือไม่? AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่า ClickUp Brain มีการเติบโตอย่างน่าทึ่ง โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 665,000 ไปสู่มากกว่า 2 ล้านเวิร์กสเปซภายในหนึ่งปี นั่นคือมากกว่าสามเท่าของจำนวนทีมที่ใช้ AI เพื่อวางแผน, เขียน, และทำงานอย่างชาญฉลาดทุกวัน
เวิร์กโฟลว์และคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้สำหรับทีม Agile
สิ่งหนึ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับการสร้างงานใน ClickUp คือการได้รู้ว่าทุกทีม Agile(รวมถึงทีมของเราด้วย!) ต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิธีกรรม และกฎเกณฑ์ที่ว่า 'เราทำแบบนี้' ของตัวเอง
นั่นคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมClickUp สำหรับทีม Agileถึงมีอยู่
ภายในระบบตั้งค่าดังกล่าว เราสามารถเข้าถึงมุมมองสองแบบที่ทีม Agile ใช้เป็นหลักได้อย่างรวดเร็ว:
- มุมมองตาราง ClickUpสำหรับความชัดเจนแบบสเปรดชีตที่เราต้องการเมื่อต้องจัดการงานในสปรินต์ การประมาณเวลา เจ้าของงาน และความเชื่อมโยงระหว่างงาน
- มุมมองบอร์ด ClickUp สำหรับการไหลของงานที่สะอาดตาและลาก-วางได้สะดวก ซึ่งเราสามารถย้ายงานจาก "ต้องทำ" ไปยัง "กำลังทำ" และ "เสร็จแล้ว" ได้โดยไม่สะดุด
ภายในพื้นที่ทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ จัดเรียงขั้นตอนใหม่ เพิ่มขั้นตอนเช่น การตรวจสอบหรือ QA หรือทำให้เรียบง่ายได้ตามต้องการ
การผสานรวมกับงาน, งานค้าง, และเป้าหมาย
กระดานสปรินต์ใน ClickUp จะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานส่วนอื่น ๆ ของคุณ
ClickUp Tasksช่วยแบ่งงานระดับสูงออกเป็นงานย่อย ๆ จัดระเบียบเป็นชั้น ๆ เมื่อความพยายามครอบคลุมหลายองค์ประกอบ และรักษาบริบทที่ละเอียดไว้
จากนั้น ClickUp จะให้คุณเชื่อมโยงสปรินต์ของคุณกับรายการงานที่ยังไม่ได้ทำเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้น
สิ่งที่ดีกว่าคือแต่ละรายการในแบ็กล็อกมีตัวเลือกให้เพิ่มไปยังสปรินต์ที่กำลังใช้งานอยู่ได้โดยตรง หากทีมของคุณกำลังวางแผนหลายเรื่องราวพร้อมกัน คุณสามารถเลือกหลายรายการพร้อมกันและเพิ่มเข้าไปในสปรินต์ได้ด้วยการดำเนินการเพียงครั้งเดียว
ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของคุณใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงงานสปรินต์กับเป้าหมายที่พวกมันสนับสนุน ติดตามความคืบหน้าเมื่องานเคลื่อนผ่านบอร์ด และดูว่าแต่ละสปรินต์มีส่วนช่วยต่อภาพรวมอย่างไร
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp AI ช่วยคุณจัดการงาน นี่คือวิธีการ:
- สรุปกิจกรรมงาน: ขอให้ AI สรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคำอธิบายและความคิดเห็นของงานนี้
- ถามคำถามเกี่ยวกับงานของคุณ: AI จะแนะนำคำถามหลายข้อเกี่ยวกับงานของคุณที่สามารถตอบได้
- อัปเดตความคืบหน้า: ให้ AI สรุปกิจกรรมล่าสุดของงานนี้ให้คุณ
- ค้นหางานที่ติดขัด: AI ระบุงานทั้งหมดในตำแหน่งที่ไม่ได้มีการอัปเดตหรือการสนทนาเป็นระยะเวลาที่กำหนด
การอัปเดตแบบเรียลไทม์และคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
กระดานสปรินต์จะมีชีวิตชีวาเมื่อการสนทนาที่หล่อหลอมกระดานเกิดขึ้นในที่เดียวกัน
เข้าสู่:ClickUp Chat
ทีมข้ามสายงานของคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ปรับปรุงแนวคิด หรือแบ่งปันการตัดสินใจอย่างรวดเร็วได้นานก่อนที่สิ่งใดจะถูกดึงไปไว้บนกระดาน
ฟีเจอร์ SyncUps ของ ClickUp Chatยกระดับการทำงานไปอีกขั้น ในระหว่างการวางแผนสปรินต์ ใครก็ตามสามารถเริ่ม SyncUp ได้ทันทีภายในช่องแชท และแชร์หน้าจอเพื่ออธิบายรายการงานค้างหรือสปรินต์ปัจจุบันให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกัน
สำหรับไอเดียที่ใหญ่ขึ้นหรือการปรับเปลี่ยนระหว่างสปรินต์ClickUp Whiteboardsคือสถานที่สำหรับพูดคุยกับทีมของคุณ
ร่างขั้นตอนคร่าว ๆ แผนผังความเชื่อมโยง หรือปรับแต่งเรื่องราวร่วมกันเป็นกลุ่ม เมื่อใดที่สิ่งใดพร้อมจะกลายเป็นงานจริง มันจะเปลี่ยนเป็นงานในทันทีจากบอร์ด (พูดถึงความง่ายดาย!)
ประโยชน์ของการใช้สปรินต์บอร์ดสำหรับการพัฒนาแบบอไจล์
มาเจาะลึกถึงประโยชน์ของการใช้กระดานสปรินต์สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile กันเถอะ 👇
✅ การวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญของการสปรินต์ที่ดีขึ้น
เมื่อเราวางแผนสปรินต์บนบอร์ด ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราจะได้รับมุมมองในระดับสูงเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เราสามารถมองเห็นงานใหญ่ งานเล็ก และงานที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับสปรินต์ที่กำลังดำเนินอยู่
การมองเห็นงานในรูปแบบของการ์ดช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญและระบุจุดที่เรากำลังเพิ่มภาระให้กับทีมพัฒนาเกินไปได้ เมื่อถึงเวลาที่เราล็อกสปรินต์แล้ว เราจะรู้แน่ชัดว่าเรากำลังตกลงรับงานอะไรไว้บ้าง และงานใดที่ต้องพักไว้ก่อน
✅ เพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบของทีม
เราชอบที่เพียงแค่ดูบอร์ดก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าใครกำลังทำอะไรอยู่และการทำงานในสปรินต์กำลังเป็นไปอย่างไร แต่ละการ์ดมีเจ้าของและสถานะชัดเจน จึงไม่มีเหตุการณ์แบบ "ฉันนึกว่าคุณเป็นคนรับผิดชอบอยู่นี่" เกิดขึ้น
ในการประชุมแบบยืน (standups) เราเพียงแค่เดินดูบอร์ดจากซ้ายไปขวาและพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทุกคนจะรับผิดชอบงานของตนเองโดยธรรมชาติ เพราะงานของแต่ละคนอยู่ตรงหน้าให้ทุกคนเห็นชัดเจน วิธีนี้ช่วยให้ทีม Agile ของเรารักษาความสอดคล้องกัน (โดยไม่รู้สึกเหมือนถูกติดตามอย่างเข้มงวด)
📮 ClickUp Insight: เกือบหนึ่งในสามของพนักงาน (29%) หยุดทำงานชั่วคราวขณะรอการตัดสินใจ ทำให้ตกอยู่ในสภาวะไม่แน่นอน ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการต่อเมื่อใดหรืออย่างไร
ภาวะชะงักงันทางประสิทธิภาพที่ไม่มีใครอยากเผชิญ 💤
ด้วยAI Cards ของ ClickUpทุกงานจะมีสรุปการตัดสินใจที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบท เห็นได้ทันทีว่ามีอะไรขัดขวางความคืบหน้า ใครเกี่ยวข้อง และขั้นตอนถัดไป—แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
✅ การระบุตัวกีดขวางและคอขวดได้รวดเร็วขึ้น
บอร์ดทำให้งานที่ติดขัดเห็นได้ชัดเจนสำหรับทั้งทีมในทันที เมื่อการ์ดหยุดเคลื่อนที่หรือกองอยู่ในคอลัมน์เดิม เรารู้ว่ามีคอขวดเกิดขึ้น—อาจเป็นการตรวจสอบ, QA, ข้อกำหนด, หรืออะไรก็ตามที่เป็นสาเหตุ
เราสามารถกระโดดไปยังบัตรเหล่านั้นได้ทันที อ่านความคิดเห็น และยกเลิกการบล็อกสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วเมื่อพวกมันเริ่มกลายเป็นภัยคุกคาม นี่คือจุดที่บอร์ดสปรินต์ส่องแสงอย่างแท้จริงสำหรับทีมซอฟต์แวร์ Agile ที่ทำงานในโครงการ Agile ที่ซับซ้อน
✅ การส่งมอบที่คล่องตัวและการคาดการณ์สปรินต์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ด้วยกระดานสปรินต์ที่ได้รับการดูแลอย่างดี การส่งมอบงานจะไม่รู้สึกเหมือนการเร่งรีบอย่างบ้าคลั่งในช่วงท้ายของทุกสัปดาห์ เราสามารถเห็นงานไหลผ่านกระดานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้เราจัดการกับงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันและหลีกเลี่ยงการสะสมงานในนาทีสุดท้ายได้
และเนื่องจากทุกงานถูกติดตาม เราจึงเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบที่แท้จริงในวิธีที่ทีมทำงาน (ปริมาณงานที่เราทำเสร็จโดยปกติ, ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน, และจุดที่เราทำงานช้าลง)
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ในเมื่อเรากำลังพูดถึงการทำให้การทำงานแบบสปรินต์ราบรื่นขึ้น... เราก็ยังพึ่งพาหนึ่งในพลังพิเศษของ ClickUp ที่เราชื่นชอบมากที่สุดเพื่อช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่ต้องคอยดูแลกระดาน เราใช้Super Agentsของ ClickUp เอง เพราะพวกเขาช่วยเราหลุดพ้นจากวังวน 'มีใครทำสิ่งนั้นหรือยัง?'
นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยเราทุกวัน:
- เมื่องานย้ายไปยังสถานะ 'กำลังดำเนินการ' ตัวแทนจะติดแท็กเพื่อนร่วมทีม QA ของเราทันทีและทิ้งข้อความเตือนความจำที่เป็นมิตรไว้ในเธรด
- เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งจะรวบรวมสรุปที่ชัดเจนของสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วและสิ่งที่ต้องให้ความสนใจต่อไป (เหมือนผู้จัดการโครงการขนาดเล็กที่คอยให้บริการเรา)
สำหรับฟีเจอร์ใหม่ เราจะบันทึกหมายเหตุไว้ในClickUp Docs และเจ้าหน้าที่ระบบจะสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามหัวข้อที่ระบุไว้ (เหมือนเวทมนตร์เลย เชื่อเราเถอะ!)
วิธีที่ทีม ClickUp ใช้กระดานสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดว่าเราใช้กระดานสปรินต์ที่ ClickUp อย่างไรกันบ้าง:
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าบอร์ดสปรินต์ของคุณ
ก่อนที่เราจะสามารถเริ่มติดตามแผนภูมิการเผาไหม้หรือถกเถียงเรื่องความเร็วในการประชุมย้อนหลังได้ เราจำเป็นต้องมีบ้านที่มั่นคงสำหรับสปรินต์ของเรา ก่อนอื่น นี่คือวิธีที่คุณสามารถเปิดใช้งาน 'สปรินต์' บน ClickUp (หากคุณยังไม่เห็น):
- เปิด การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน ของเรา
- ไปที่ ศูนย์แอปพลิเคชัน
- ค้นหาและเปิดใช้งาน Sprints ClickApp
- เลือก พื้นที่ ที่เราต้องการให้สปรินต์ทำงานอยู่
- ในแถบด้านข้างหรือภายใน Space ให้คลิกปุ่ม '+'
- เลือก โฟลเดอร์สปรินท์ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่
ตอนนี้เรามีโฟลเดอร์สปรินต์ที่รู้จักแต่ละรายการภายในว่าเป็นสปรินต์ พร้อมวันที่ รายงาน และการตั้งค่าเฉพาะของ Agile ที่พร้อมใช้งานแล้ว
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หนึ่งในวิธีเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่เราได้มอบให้กับตัวเองคือการปล่อยให้ClickUp Automationsดูแลงานบริหารจัดการที่ซ้ำซากทั้งหมดแทนเรา
ด้วยสวิตช์อัตโนมัติเหล่านี้ เราสามารถ:
- ทำเครื่องหมายสปรินต์ว่าเสร็จโดยอัตโนมัติ ทันทีที่ถึงวันที่สิ้นสุด (ลาก่อน สปรินต์ที่ลืม)
- สร้างสปรินต์ถัดไปทันที เพื่อให้ทีมของเราพร้อมสำหรับรอบถัดไปเสมอ
- ย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปยังรายการงานที่ต้องทำเพิ่มเติมของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: จัดการงานที่มีความสำคัญสูงลงในสปรินต์
ตอนนี้บอร์ดสปรินต์ของเราได้ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เราจำเป็นต้องตัดสินใจว่าอะไรที่จะถูกนำไปไว้ในสปรินต์จริง ๆ จากนี้ไป เราจะเริ่มด้วยการเตรียมบักล็อกของเราให้พร้อมอยู่นอกสปรินต์ก่อน:
- ใช้รายการ Backlog เพื่อเก็บรวบรวมทุกไอเดีย, ข้อบกพร่อง, และงานที่กำลังจะมาถึง
- เพิ่มรายละเอียด เช่น คำอธิบาย เกณฑ์การยอมรับ และลิงก์
- กำหนดลำดับความสำคัญ, คะแนนเรื่องราว และ ประเภท (ฟีเจอร์, บัก, งานทั่วไป)
จากนั้นเราจะดึงงานที่ดีที่สุดเข้ามาในสปรินท์ วิธีคิดง่ายๆ คือ:
- เริ่มต้นด้วยรายการที่มี ความสำคัญสูงสุด ซึ่งมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
- ดู ความสามารถของทีม ของเราโดยใช้การประมาณเวลาของ ClickUp หรือความเร็วในอดีต เพื่อไม่ให้เราทำงานในสปรินต์มากเกินไป
- ย้ายหรือมอบหมายงานเหล่านั้นไปยัง รายการ Sprint ปัจจุบัน เพื่อให้ปรากฏบนกระดาน Sprint ของเรา
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:สร้างฟิลด์ AIสำหรับอีปิคของคุณ เราขอแนะนำฟิลด์ต่อไปนี้:
|สนาม AI
|คำอธิบาย
|สรุป
|สรุปมหากาพย์
|การอัปเดตความคืบหน้า
|รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของมหากาพย์
|รายการที่ต้องดำเนินการ
|ระบุงานที่ต้องทำสำหรับอีพิค
|ขนาดเสื้อยืด
|ระบุความพยายามที่มหากาพย์นี้ต้องใช้
|จัดหมวดหมู่
|ให้ClickUp AIจัดหมวดหมู่เรื่องราวใหญ่ของคุณ หรือสร้างคำแนะนำแบบกำหนดเองของคุณเองเพื่อทำเช่นนั้น
ชมวิดีโอนี้เพื่อใช้ประโยชน์จาก AI Fields อย่างเต็มที่:
🔊 ฟังจากผู้ใช้ ClickUp ซึ่งเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์:
ประสบการณ์ของฉันกับ ClickUp เป็นไปในทางบวกมาก แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้ทีมของเราสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ยากลำบาก หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับเราคือความง่ายในการสร้างและจัดการสปรินต์ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งบอร์ดสปรินต์ การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเราอย่างมาก ClickUp ยังมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา การนำทางที่รวดเร็ว และการผสานรวมที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดลำดับความสำคัญ การติดตามไทม์ไลน์ หรือการร่วมมือกันระหว่างทีม ทุกอย่างรู้สึกเป็นระเบียบและมีการจัดโครงสร้างอย่างดี โดยรวมแล้ว ClickUp ได้ทำให้การวางแผน การดำเนินการ และการตรวจสอบโครงการของเราเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการสปรินต์แบบ Agile ในบริษัทของเรา
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความคืบหน้าของสปรินต์แบบเรียลไทม์
เมื่อสปรินต์เริ่มต้นขึ้น งานของเราโดยพื้นฐานคือการดูแลงานในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราต้องการเห็นว่าอะไรกำลังดำเนินไป อะไรติดขัด และเรายังคงอยู่ในเส้นทางที่จะเสร็จสิ้นสิ่งที่เราสัญญาไว้หรือไม่
บนกระดานสปรินต์ เราเก็บรายการสปรินต์ปัจจุบันไว้ในมุมมองกระดาน และสังเกตงานที่ไหลจาก ต้องทำ ไปยัง เสร็จแล้ว ในระหว่างการประชุมสแตนด์อัพ เราจะเดินดูกระดานด้วยกันจริง ๆ พูดคุยถึงสิ่งที่เคลื่อนไปแล้ว และแจ้งเตือนงานที่ค้างอยู่ใน กำลังดำเนินการ หรือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นานเกินไป
จากนั้นเราจะซูมออกด้วยบัตร Sprint Dashboard ซึ่งให้ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเบื้องหลังบอร์ด
บัตรสปรินต์จะอยู่บนแดชบอร์ด ClickUpและดึงข้อมูลโดยตรงจากโฟลเดอร์สปรินต์ของเรา ทำให้เราสามารถรายงานและแสดงภาพความคืบหน้าของสปรินต์ได้อย่างแม่นยำ
สรุปสั้น ๆ นี่คือสิ่งที่ทีมของฉันขาดไม่ได้ 👇
- Sprint Burndown เพื่อดูว่าเหลือความพยายามอีกเท่าไร และเรากำลังทำงานลดลงในอัตราที่เหมาะสมหรือกำลังเบี่ยงเบนออกจากเส้นที่ควรจะเป็น
- การเผาไหม้สปรินต์ เพื่อทำให้การขยายขอบเขตงานเป็นไปอย่างไม่สามารถซ่อนได้ เนื่องจากเปรียบเทียบงานทั้งหมดกับงานที่เสร็จสิ้นแล้วในขณะที่สปรินต์ดำเนินไป
- ติดตามปริมาณงานทั้งหมดเทียบกับงานที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงขอบเขตด้วย ClickUp Sprint Burnup
- ความเร็วในการทำสปรินต์ เพื่อดูภาพรวมของหลาย ๆ สปรินต์และเข้าใจจังหวะการทำงานจริงของเรา ก่อนที่เราจะวางแผนสปรินต์ถัดไป
- รายงานงานสปรินต์ เมื่อเราต้องการมุมมองแบบบอกและทำของสปรินต์ แสดงสิ่งที่เราตกลงที่จะทำ สิ่งที่ถูกเพิ่มหรือถูกลบออก และสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเสร็จ
เราใช้แดชบอร์ดเพื่อวัดตัวชี้วัดแบบอไจล์
แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถสร้างได้ทั้งสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร สามารถปรับแต่งได้ทั้งในระดับทีมและสำหรับมุมมองระดับสูง
ด้วยAI Cards ทุกคนสามารถรับสรุปอย่างรวดเร็วของรายการดำเนินการที่สำคัญได้
👀 คุณรู้หรือไม่? เมื่อ YouTube เปิดตัวในปี 2005เดิมทีมันเริ่มต้นเป็นเว็บไซต์หาคู่ที่ชื่อว่า 'Tune In, Hook Up'ไม่มีใครอัปโหลดวิดีโอหาคู่... แต่ทุกคนอัปโหลดคลิปสุ่มๆ แทน การเปลี่ยนแปลงโดยบังเอิญนี้ได้เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตไปตลอดกาล!
ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์และการทบทวนย้อนหลัง
เมื่อถึงเวลาที่เราถึงจุดสิ้นสุดของสปรินต์ เราจะมีการสนทนาสองแบบที่ต้องดำเนินการ:
- การทบทวนการสปรินต์ เกี่ยวกับ สิ่งที่ เราได้ส่งมอบ
- การทบทวนย้อนหลัง เกี่ยวกับ วิธีการ ที่เราทำงาน และวิธีที่เราต้องการปรับปรุงในครั้งต่อไป
และเราทำให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติต่อพวกเขาเป็นช่วงเวลาที่แยกจากกัน แม้ว่าพวกเขาจะเกิดขึ้นติดต่อกันก็ตาม
ในการทบทวนการสปรินต์ เรามักจะ:
- กรองรายการ Sprint ของเราหรือบอร์ดไปยังรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว และตรวจสอบสิ่งที่เราได้ส่งมอบไปจริง
- เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แสดงความคิดเห็น ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้โดยตรงในความคิดเห็นของงาน
- อัปเดตงานค้างตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้ เพื่อให้สปรินต์ถัดไปเริ่มต้นจากมุมมองของแผนงานโครงการที่ได้รับการปรับปรุง
จุดสิ้นสุดของการสปรินต์คือช่วงเวลาที่การเรียนรู้ทั้งหมดเกิดขึ้น และเป็นเรื่องง่ายมากที่การเรียนรู้เหล่านั้นจะหายไปในบันทึกและกระทู้สนทนาที่กระจัดกระจาย แต่แม่แบบการทบทวนของ ClickUpช่วยให้ทีมของเราสามารถจัดการทบทวนที่สม่ำเสมอและมีโครงสร้างได้ทุกครั้ง!
ในเทมเพลตนี้:
- เก็บทุกการย้อนยุคไว้ในเอกสารเดียว พร้อมแท็บสำหรับแต่ละเซสชัน เพื่อให้เราสามารถเลื่อนดูย้อนกลับไปยังสปรินท์ที่ผ่านมาและเห็นว่าทีมของเราพัฒนาไปอย่างไร
- บันทึกสรุปที่ชัดเจน สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ไม่ได้ดี และขั้นตอนต่อไปที่เป็นรูปธรรม
- ใช้การกล่าวถึง @ และความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาในวงสนทนา เปลี่ยนการติดตามผลให้กลายเป็นงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับปรุงต่างๆ ปรากฏขึ้นในสปรินต์ถัดไป
หากคุณเคยรู้สึกสับสนเกี่ยวกับคะแนนเรื่องราววิดีโอนี้คือทางลัดที่สมบูรณ์แบบ
มันแสดง (ขั้นตอนต่อขั้นตอน) วิธีเปรียบเทียบงาน เลือกเกณฑ์มาตรฐาน ใช้มาตราส่วนฟีโบนัชชี และประมาณการเป็นทีมโดยไม่ต้องคิดมากเกินไป คุณจะเห็นตัวอย่างจริง กระดานสปรินต์จริง และช่วงเวลาที่ทีมมักจะติดขัด ดูเพียงครั้งเดียวและการวางแผนสปรินต์ครั้งต่อไปของคุณจะรู้สึกง่ายขึ้นสิบเท่า
ขั้นตอนที่ 5: ปรับปรุงสปรินท์ในอนาคตตามการวิเคราะห์
รายงานงานสปรินต์คือจุดที่เราหยุดชั่วครู่และมองย้อนกลับมาดูตัวเอง มันวางความมุ่งมั่นเดิมของเราไว้ข้างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตงานตลอดเส้นทาง เพื่อให้เราเห็นเรื่องราวทั้งหมดของสปรินต์นี้ได้อย่างครบถ้วน
รายงานแสดงแผ่นกระเบื้องสำคัญห้าแผ่น และแต่ละแผ่นจะบอกเล่าส่วนต่าง ๆ ของเรื่องราว:
|รายงานงานด่วน
|คำอธิบาย
|มุ่งมั่น
|ความพยายามที่เราได้ทุ่มเทเมื่อเรายืนยันสปรินท์ นี่คือคำมั่นสัญญาเดิมของเราในรูปของคะแนนหรือเวลา ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น
|เพิ่ม
|งานเพิ่มเติมหรืองานที่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการยืนยันแล้ว นี่คือจุดที่การขยายขอบเขตงานในช่วงกลางสปรินต์ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
|ลบแล้ว
|งานที่เราดึงออกหรือลดปริมาณลงหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราได้ลดขนาดสปรินต์ลงอย่างเงียบๆ ในบางส่วนเพื่อรับมือกับความเป็นจริง
|เสร็จสมบูรณ์
|งานทั้งหมดที่เราทำเสร็จจริงก่อนที่จะทำเครื่องหมายว่าสปรินต์เสร็จ นี่คือกองงานที่เราทำเสร็จจริง ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราหวังว่าจะทำ
|คงเหลือ
|งานที่ยังเปิดอยู่เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ งานเหล่านี้เป็นรายการที่น่าจะเลื่อนไปยังสปรินต์ถัดไปหรือจำเป็นต้องพิจารณาใหม่
เนื่องจากแต่ละไทล์สามารถคลิกได้ เราจึงสามารถเจาะลึกลงไปในงานที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้นและดูว่าใครเป็นเจ้าของงาน ประเภทของงาน หรืออีปิคที่ขับเคลื่อนรูปแบบเหล่านี้
จากนั้น เราจะปรับแต่งสปรินต์ถัดไปของเรา:
- หาก Committed มีขนาดใหญ่กว่า Completed อยู่เสมอ เราควรลดปริมาณงานเริ่มต้นลงหรือแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย
- หาก เพิ่มงาน ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจะเข้มงวดกฎเกณฑ์สำหรับงานในช่วงกลางสปรินต์ หรือกันเวลาสำรองไว้โดยเฉพาะ
- หากงานประเภทเดียวกันยังคงปรากฏอยู่ใน งานที่เหลืออยู่ เราจะทบทวนวิธีการประมาณการหรือการจัดลำดับความสำคัญของหมวดหมู่นั้นใหม่
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เชื่อมต่อแอปภายนอกกับ Workspace ของคุณ นี่คือตัวอย่างการผสานการทำงานของ ClickUpที่ช่วยประหยัดเวลาได้จริง:
|การบูรณาการ
|คำอธิบาย
|โค้ดเจ็น
|Codegenคือเพื่อนร่วมทีมพัฒนา AI ของคุณใน ClickUp เป็นเอเจนต์ AI ภายนอกที่ช่วยทำงานให้เสร็จ สร้างฟีเจอร์ และตอบคำถามเกี่ยวกับโค้ดโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
|กิตลาบ
|เชื่อมต่อพื้นที่โดยตรงกับโครงการ GitLabงานในพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับโครงการสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และคำขอการรวม
|GitHub
|เชื่อมต่อพื้นที่โดยตรงกับคลัง GitHub งานในพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับคลังสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และคำขอดึงได้
|บิตบักเก็ต
|เชื่อมต่อพื้นที่ (Spaces)โดยตรงกับที่เก็บ (repositories) ของ Bitbucket เพื่อให้คุณทราบเสมอว่างานใดเกี่ยวข้องกันงานในSpaces ที่เชื่อมต่อกับที่เก็บสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และการขอดึง (pull requests) ได้
|ฟิกมา
|ด้วยการผสานการทำงานกับ Figma ของเรา คุณสามารถ:– ค้นหาข้ามแอปต่างๆ รวมถึง Figma โดยใช้Connected Search– รันคำสั่งเฉพาะของ Figma จากCommand Center–แทรกเนื้อหาจาก Figmaลงใน ClickUp
ตัวอย่างการใช้งานบอร์ดสปรินต์ในโลกจริง
เมื่อกระบวนการถูกจัดตั้งขึ้นแล้ว จะช่วยให้เห็นการทำงานของบอร์ดสปรินต์ภายในสภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์แบบ Agileได้ดีขึ้น ดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันสักสองสามตัวอย่าง:
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราที่ ClickUp วางแผนงานระดับอีปิคใน ClickUp เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ปรับปรุงการมองเห็น และทำงานร่วมกัน
ทีมถูกจัดเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มมีโฟลเดอร์เฉพาะของตัวเอง โฟลเดอร์ของแต่ละกลุ่มย่อยประกอบด้วยรายการสำหรับงานค้าง ข้อบกพร่อง และสปรินต์
อีปิคส์และยูสเซอร์ สตอรี่มีอยู่ในรายการคุณสมบัติของสควอด, รายการแผนผลิตภัณฑ์, และรายการสปรินต์ เนื่องจากความยืดหยุ่นของงานที่สามารถอยู่ในหลายรายการได้
ทีมพัฒนา SaaS ที่ดูแลการปล่อยฟีเจอร์
Yggdrasil Gamingเป็นบริษัทพัฒนาเกมที่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานด้านวิศวกรรม หลังจากย้ายการพัฒนาไปยัง ClickUp พวกเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านการพัฒนาลงได้ประมาณ 30% และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้น 37%
สรุปสั้น ๆ:
- ทีมวิศวกรรมของพวกเขาจัดการการพัฒนาเกมใน ClickUp โดยใช้เป็นศูนย์กลางในการวางแผนและติดตามงานสำหรับเกมใหม่และฟีเจอร์ต่างๆ
- กระดานสไตล์สปรินต์ช่วยให้พวกเขาสามารถย้ายงานจากการวางแผนไปสู่การดำเนินการและการปล่อยออกมาได้ ในขณะที่ยังคงให้ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, และผู้นำมีความสอดคล้องกันเกี่ยวกับความคืบหน้าและขอบเขต
ทีมการตลาดกำลังดำเนินการแคมเปญแบบสปรินท์พร้อมกำหนดเวลาและขั้นตอนการอนุมัติ
ทีมการตลาดมีความวุ่นวายไม่แพ้ทีมวิศวกรรม... บางครั้งอาจมากกว่าด้วยซ้ำตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ในโลกจริงคือ Santander ซึ่งองค์กรการตลาดได้เปลี่ยนจากการวางแผนแคมเปญที่ยาวนานและเข้มงวด มาเป็นวงจร Scrum ที่กระชับและใช้เวลาสองสัปดาห์แทน วิธีนี้ช่วยให้พวกเขามีพื้นที่ในการทดสอบไอเดียได้อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเมื่อเห็นผลลัพธ์
กระดานสปรินท์ของพวกเขาช่วยให้พวกเขา:
- ดูสินทรัพย์ของแคมเปญทั้งหมดในที่เดียวผ่านวิธีการแบบ Agile ที่ยึดพื้นฐาน
- ดำเนินการงานผ่านแต่ละขั้นตอน เช่น การร่าง การออกแบบ การตรวจสอบ และการเปิดตัว
- ปรับเปลี่ยนงบประมาณและลำดับความสำคัญระหว่างสปรินต์ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์กำลังปรับปรุง UI และ UX ภายในรอบสปรินต์
นักออกแบบชื่นชอบโครงสร้างไม่แพ้กับความวุ่นวายสร้างสรรค์ และทีม UX ของ Googleเป็นตัวอย่างที่ดีของการบาลานซ์ทั้งสองอย่าง พวกเขาใช้การออกแบบสปรินต์เป็นกระบวนการทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนและจำกัดเวลาเพื่อปรับปรุงไอเดีย UI และ UX ให้เร็วที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้
การออกแบบสปรินต์ทั่วไปสำหรับพวกเขาเป็นดังนี้:
- แผนที่ปัญหาเป็นทีม
- ร่างและสำรวจแนวทาง UX หลายรูปแบบ
- สร้างต้นแบบของความคิดที่ดีที่สุด
- ทดสอบกับผู้ใช้จริง
- ตัดสินใจว่าอะไรจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์
📚 อ่านเพิ่มเติม: การเชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานแบบ Agile: เทคนิคสำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อใช้กระดานสปรินต์
นี่คือข้อผิดพลาดเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นซึ่งเรามักเห็นทีมต่างๆ ทำบนกระดานสปรินต์ ⬇️
เลนว่ายน้ำไม่ตรงแนว
เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ swimlanes สามารถเบี่ยงเบนไปจากวิธีที่งานเคลื่อนผ่านทีมได้อย่างง่ายดาย เมื่อบอร์ดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ผู้คนมักจะเริ่มข้ามเลนหรือเพิกเฉยต่อมันโดยสิ้นเชิง
✅ แก้ไข: สร้าง swimlanes ใหม่รอบขั้นตอนของ workflow ที่แท้จริงหรือเจ้าของที่แท้จริง และตรวจสอบทุก sprint
ซ่อนงานที่ถูกบล็อก
งานที่ถูกบล็อกชอบซ่อนตัวในที่ที่ไม่มีใครตรวจสอบ เช่น งานย่อยหรือตรงกลางของคอลัมน์ที่รก เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ความล่าช้าจะรู้สึกเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ทั้งที่จริงแล้วงานหยุดชะงักไปนานแล้ว
✅ แก้ไข: ให้ไอเทมที่ถูกบล็อกมีแท็กหรือเลนที่ชัดเจนไม่ซ้ำกัน และกำหนดให้สิ่งใดก็ตามที่ถูกหยุดชั่วคราวเกินหนึ่งชั่วโมงต้องได้รับการติดธง
งานย่อยที่มากเกินไป
บางทีมแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนกระดานดูคล้ายเศษกระดาษสี ผลที่ตามมาคือ บางครั้งการมองเห็นภาพรวมกลับยากกว่าการทำงานเสียอีก
✅ แก้ไข: กำหนดขนาดงานขั้นต่ำที่เหมาะสม และรวมรายการขนาดเล็กมากเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มที่แสดงถึงคุณค่าที่แท้จริงสำหรับผู้ใช้
ช่องว่างในการเป็นเจ้าของที่เงียบสงบ
การ์ดบางครั้งจะอยู่ในคอลัมน์ที่ใช้งานอยู่โดยไม่มีเจ้าของที่ชัดเจน รอคอยอย่างเงียบๆ ให้ใครสักคนหยิบไปอย่างน่าอัศจรรย์ บ่อยครั้งที่ทุกคนคิดว่าคนอื่นกำลังจัดการอยู่
✅ แก้ไข: ต้องมีเจ้าของที่ระบุชื่อก่อนที่การ์ดจะเข้าสู่สถานะใด ๆ ที่ใช้งานอยู่ และอัปเดตการเป็นเจ้าของอย่างเปิดเผยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
จัดส่งเร็วขึ้น ลดความเครียด และสร้างผลงานที่ดีกว่าด้วย ClickUp Sprint Boards
เมื่อเราดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราภายใน ClickUp ทุกอย่างก็ลงตัวในที่ที่ควรจะเป็น กระดาน Agile scrum ของเราเป็นจุดเดียวที่ไอเดียกลายเป็นงาน งานกลายเป็นความก้าวหน้า และความก้าวหน้ากลายเป็นฟีเจอร์ที่ส่งมอบได้ และส่วนที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่นั้น มันคือเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดาว่าสิ่งต่างๆ อยู่ที่ไหนหรือใครกำลังทำอะไรอยู่
กระดานสปรินต์ช่วยให้เรามีภาพที่ชัดเจนและมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับการจัดการงานของเรา ทำให้เราสามารถย้ายงานข้ามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปลดบล็อกเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็ว และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างคุณค่าได้อย่างแท้จริง เมื่อผสานกับ ClickUp Automations, Docs, Dashboards และ AI... กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราก็รู้สึกเบาสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เราวางแผนอย่างชาญฉลาด ตรวจสอบได้รวดเร็ว และส่งมอบด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นสมัครใช้ ClickUpและดูว่าทีมของคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนเมื่อการทำงานแบบสปรินท์ของคุณไหลลื่นอย่างแท้จริง
คำถามที่พบบ่อย
มุมมองบอร์ดใน ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน, เรื่องราวของผู้ใช้, และลำดับความสำคัญสำหรับรอบสปรินต์เฉพาะได้ คล้ายกับบอร์ดสกรัมแบบดั้งเดิม มันแสดงงานในแต่ละขั้นตอน (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และ เสร็จแล้ว) แต่มาพร้อมกับคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ, การกรอง, และการรายงานที่ทรงพลัง เหมาะสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile มันช่วยให้สมาชิกในทีมมองเห็นปริมาณงาน, รักษาความสอดคล้อง, และทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
กระดานสปรินต์ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกับหลักการของ Agile โดยให้ทุกคนมีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับงาน งานต่างๆ ถูกจัดระเบียบอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดระหว่างการวางแผนสปรินต์ ด้วยกระบวนการทำงานที่มองเห็นได้ชัดเจน ทำให้การติดตามความคืบหน้า การจัดการขอบเขต และการรักษาความคาดการณ์ในการส่งมอบเป็นเรื่องง่ายขึ้น วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับที่รวดเร็วนี้คือสิ่งที่สนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ใช่, Sprint Boards เชื่อมต่อโดยตรงกับ backlog ของคุณและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณสามารถดึงรายการที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่สปรินต์ จัดกลุ่มตามสถานะหรือผู้รับผิดชอบ และรักษาทุกอย่างให้สอดคล้องกันผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้สกรัมมาสเตอร์และทีมรักษา backlog ให้สะอาดในขณะที่มั่นใจว่าทุกงานมีเส้นทางที่ชัดเจนเข้าสู่สปรินต์ที่กำลังจะมาถึง
ClickUp มอบวิธีการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ให้คุณหลายรูปแบบ คุณสามารถใช้มุมมองบอร์ดเพื่อดูงานที่เคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน มุมมองตารางสำหรับรายละเอียดงานที่ลึกขึ้น และแดชบอร์ดสำหรับเมตริกต่างๆ เช่น คะแนนที่เสร็จสิ้นแล้ว ปริมาณงาน และสปรินต์เบิร์นดาวน์ มุมมองเหล่านี้ช่วยให้สมาชิกในทีมและสกรัมมาสเตอร์สามารถติดตามความคืบหน้า อุปสรรค และจังหวะการส่งมอบงานโดยรวมได้อย่างสอดคล้องกัน สิ่งที่ดีไปกว่านั้นคือมันยกระดับการทำงานร่วมกันของทีมไปอีกขั้น!
การทบทวนการวิ่งสปรินต์ที่แข็งแกร่งจะเน้นให้เห็นถึงงานที่เสร็จสมบูรณ์ รวบรวมข้อเสนอแนะ และเชื่อมโยงผลลัพธ์กับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้น การทบทวนย้อนหลังจะช่วยให้ทีมได้สะท้อนถึงวิธีการที่สปรินต์ดำเนินไป เราดูว่าอะไรที่ทำได้ดี อะไรที่ทำให้เราช้าลง และอะไรที่เราต้องการปรับปรุง การเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ จะช่วยให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแนวปฏิบัติ Agile และการทำงานเป็นทีมที่ร่วมมือกัน