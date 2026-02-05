บล็อก ClickUp

ClickUp ใช้ Sprint Boards อย่างไรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
5 กุมภาพันธ์ 2569

เซ็บ เอฟเวนส์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง ClickUpกล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์

ClickUp เริ่มต้นเป็นเครื่องมือภายในเพื่อแก้ปัญหาการกระจายประสิทธิภาพของทีมใน 15 เครื่องมือที่แตกต่างกัน ต่อมาเราได้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นการประหยัดเวลาให้กับโลก

สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงกระบวนการทำงานภายในที่เรียบง่ายสำหรับเรา กลายเป็นภาพที่ขับเคลื่อนวิธีการที่เราสร้างClickUpทุกๆ วัน

ทุกสัปดาห์ ทีมผลิตภัณฑ์ ทีมออกแบบ และทีมวิศวกรรมจะทำงานบนแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง ทีมบอร์ดนี้เป็นที่ที่ทุกอย่างสามารถมองเห็นได้: ความคืบหน้า อุปสรรค และสิ่งที่เรากำลังส่งมอบ

จากนั้นบอร์ดเหล่านั้นจะถูกป้อนเข้าสู่แดชบอร์ดของเราโดยตรง ทำให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ความเร็วและความพร้อมในการปล่อยงานปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา!

การใช้ระบบของเราเองได้สอนให้เราเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีมและกระบวนการแบบ Agile

ดังนั้นฉันต้องการจะแสดงให้คุณเห็นว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปแล้ว

ด้านล่างนี้ ผมจะแบ่งปันวิธีที่ ClickUp ใช้กระดานสปรินต์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile

กระดานสปรินต์ใน ClickUp คืออะไร?

กระดานสปรินต์เป็นมุมมองภาพของงานสปรินต์ที่จัดเรียงเป็นขั้นตอน เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, ทบทวน, และเสร็จสิ้น ใน ClickUp ทีมส่วนใหญ่สร้างกระดานสปรินต์โดยใช้มุมมองกระดาน จากนั้นเพิ่มการตั้งค่าสปรินต์ เช่น วันที่, คะแนน, การล้นเวลา, และการรายงาน

เพื่อจัดการสปรินต์ใน ClickUp อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถแสดงงาน งานย่อย การประมาณความพยายาม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจนบนมุมมองบอร์ดแบบคัมบัง

ClickUp การวางแผนสปรินท์แบบ Agile
สร้างภาพและจัดการงานสปรินต์ งานย่อย และการประมาณความพยายามด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp

มันช่วยให้คุณสามารถดู จัดระเบียบ และจัดการงานทั้งหมดภายในสปรินต์ได้ในขณะที่ผสานการตั้งค่าสปรินต์ที่สำคัญ รวมถึงระยะเวลา วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด การประมาณคะแนนหรือเวลา การล้นงาน และการรายงาน

⚡ คลังแม่แบบ: หากคุณรู้สึกว่าการสร้างกระดานสปรินต์หรือรายการงานที่ต้องทำของคุณเหมือนกับการประดิษฐ์ล้อใหม่ทุกครั้ง ลองดูรายการแม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานที่เราคัดสรรไว้ให้

ภาพรวมของฟังก์ชันการทำงานของกระดานสปรินต์

ภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่บอร์ดสปรินต์ของ ClickUp สามารถทำได้:

คุณสมบัติฟังก์ชันการทำงาน
มุมมองงานสปรินท์แบบรวมดูงานสปรินต์และงานย่อยทั้งหมดของคุณในที่เดียว จัดการทุกอย่างจากบอร์ดเดียวและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประมาณความพยายามและการติดตามความคืบหน้าติดตามงานโดยใช้จุดหรือการประมาณเวลาใน ClickUp ทุกอย่างจะซิงค์กับระยะเวลาสปรินต์ของคุณ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และงานใด ๆ ที่ลามไปยังสปรินต์ถัดไป
การผสานรวมรายงานบนแดชบอร์ดสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองด้วยบัตรรายงานการวิ่งสปรินต์ เช่น ความเร็ว, การเผาไหม้, และการเผาไหม้ลง เพื่อดูความคืบหน้าของทีมคุณและค้นหาจุดติดขัด
บัตรสปรินต์ใหม่การ์ด Velocity, Burnup และ Burndown ล่าสุดมีความเร็วมากขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้น และรองรับระยะเวลา Sprint แบบกำหนดเอง การ์ดเวอร์ชันเก่าไม่สามารถทำงานร่วมกับระยะเวลาที่กำหนดเองได้อย่างราบรื่น ดังนั้นจึงควรอัปเกรดเพื่อการรายงานแบบ Agile ที่ดียิ่งขึ้น
การวิเคราะห์เชิงลึกคลิกเข้าไปที่บัตรของคุณเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด ดูว่างาน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่มีส่วนช่วยให้ทีมของคุณบรรลุผลลัพธ์
แหล่งข้อมูลและตัวกรองที่ยืดหยุ่นปรับแต่งสิ่งที่คุณเห็นโดยเลือกสปรินต์ รายการ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองที่ต้องการรวมไว้ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะแสดงงานย่อย งานที่เก็บถาวร หรืองานที่อยู่ในหลายรายการหรือไม่

🤯 คุณรู้หรือไม่? AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่า ClickUp Brain มีการเติบโตอย่างน่าทึ่ง โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 665,000 ไปสู่มากกว่า 2 ล้านเวิร์กสเปซภายในหนึ่งปี นั่นคือมากกว่าสามเท่าของจำนวนทีมที่ใช้ AI เพื่อวางแผน, เขียน, และทำงานอย่างชาญฉลาดทุกวัน

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของทีมแบบアジล

เวิร์กโฟลว์และคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้สำหรับทีม Agile

สิ่งหนึ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับการสร้างงานใน ClickUp คือการได้รู้ว่าทุกทีม Agile(รวมถึงทีมของเราด้วย!) ต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิธีกรรม และกฎเกณฑ์ที่ว่า 'เราทำแบบนี้' ของตัวเอง

นั่นคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมClickUp สำหรับทีม Agileถึงมีอยู่

ClickUp Agile Project Management
เริ่มต้นกระบวนการ Agile ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp พร้อมเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปที่ปรับใช้ได้กับ Scrum, Kanban หรือแนวทางแบบผสมผสาน

ภายในระบบตั้งค่าดังกล่าว เราสามารถเข้าถึงมุมมองสองแบบที่ทีม Agile ใช้เป็นหลักได้อย่างรวดเร็ว:

  • มุมมองตาราง ClickUpสำหรับความชัดเจนแบบสเปรดชีตที่เราต้องการเมื่อต้องจัดการงานในสปรินต์ การประมาณเวลา เจ้าของงาน และความเชื่อมโยงระหว่างงาน
  • มุมมองบอร์ด ClickUp สำหรับการไหลของงานที่สะอาดตาและลาก-วางได้สะดวก ซึ่งเราสามารถย้ายงานจาก "ต้องทำ" ไปยัง "กำลังทำ" และ "เสร็จแล้ว" ได้โดยไม่สะดุด

ภายในพื้นที่ทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ จัดเรียงขั้นตอนใหม่ เพิ่มขั้นตอนเช่น การตรวจสอบหรือ QA หรือทำให้เรียบง่ายได้ตามต้องการ

⭐ โบนัส:คู่มือสุดยอดเกี่ยวกับค่านิยมของ Agile

การผสานรวมกับงาน, งานค้าง, และเป้าหมาย

กระดานสปรินต์ใน ClickUp จะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานส่วนอื่น ๆ ของคุณ

ClickUp Tasksช่วยแบ่งงานระดับสูงออกเป็นงานย่อย ๆ จัดระเบียบเป็นชั้น ๆ เมื่อความพยายามครอบคลุมหลายองค์ประกอบ และรักษาบริบทที่ละเอียดไว้

งานใน ClickUp: วิธีที่ ClickUp ใช้กระดานสปรินต์เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่มีโครงสร้างด้วย ClickUp Tasks

จากนั้น ClickUp จะให้คุณเชื่อมโยงสปรินต์ของคุณกับรายการงานที่ยังไม่ได้ทำเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้น

สิ่งที่ดีกว่าคือแต่ละรายการในแบ็กล็อกมีตัวเลือกให้เพิ่มไปยังสปรินต์ที่กำลังใช้งานอยู่ได้โดยตรง หากทีมของคุณกำลังวางแผนหลายเรื่องราวพร้อมกัน คุณสามารถเลือกหลายรายการพร้อมกันและเพิ่มเข้าไปในสปรินต์ได้ด้วยการดำเนินการเพียงครั้งเดียว

งานใน ClickUp
จัดลำดับงานค้างในแผนที่ไปยังสปรินต์ที่กำลังดำเนินการและจัดการงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Tasks

ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของคุณใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงงานสปรินต์กับเป้าหมายที่พวกมันสนับสนุน ติดตามความคืบหน้าเมื่องานเคลื่อนผ่านบอร์ด และดูว่าแต่ละสปรินต์มีส่วนช่วยต่อภาพรวมอย่างไร

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp AI ช่วยคุณจัดการงาน นี่คือวิธีการ:

  • สรุปกิจกรรมงาน: ขอให้ AI สรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคำอธิบายและความคิดเห็นของงานนี้
  • ถามคำถามเกี่ยวกับงานของคุณ: AI จะแนะนำคำถามหลายข้อเกี่ยวกับงานของคุณที่สามารถตอบได้
  • อัปเดตความคืบหน้า: ให้ AI สรุปกิจกรรมล่าสุดของงานนี้ให้คุณ
  • ค้นหางานที่ติดขัด: AI ระบุงานทั้งหมดในตำแหน่งที่ไม่ได้มีการอัปเดตหรือการสนทนาเป็นระยะเวลาที่กำหนด
สร้างงานย่อยที่สร้างโดย ClickUp-AI จากเพียงชื่องาน: วิธีที่ ClickUp ใช้กระดานสปรินต์เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile
สร้างงานย่อยที่สร้างโดย ClickUp-AI จากเพียงชื่องาน

คลังแม่แบบ: แม่แบบ Agile ฟรีสำหรับการวางแผนโครงการใน Excel & ClickUp

การอัปเดตแบบเรียลไทม์และคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน

กระดานสปรินต์จะมีชีวิตชีวาเมื่อการสนทนาที่หล่อหลอมกระดานเกิดขึ้นในที่เดียวกัน

เข้าสู่:ClickUp Chat

ทีมข้ามสายงานของคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ปรับปรุงแนวคิด หรือแบ่งปันการตัดสินใจอย่างรวดเร็วได้นานก่อนที่สิ่งใดจะถูกดึงไปไว้บนกระดาน

คลิกอัพ แชท
ร่วมมือกันในลำดับความสำคัญและการตัดสินใจของสปรินต์แบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat

ฟีเจอร์ SyncUps ของ ClickUp Chatยกระดับการทำงานไปอีกขั้น ในระหว่างการวางแผนสปรินต์ ใครก็ตามสามารถเริ่ม SyncUp ได้ทันทีภายในช่องแชท และแชร์หน้าจอเพื่ออธิบายรายการงานค้างหรือสปรินต์ปัจจุบันให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกัน

ดำเนินการวางแผนสปรินต์และทบทวนงานค้างแบบเรียลไทม์ได้โดยตรงในช่องทางต่าง ๆ ด้วย ClickUp Chat SyncUps
ดำเนินการวางแผนสปรินต์และทบทวนงานค้างแบบเรียลไทม์ได้โดยตรงในช่องทางต่าง ๆ ด้วย ClickUp Chat SyncUps

สำหรับไอเดียที่ใหญ่ขึ้นหรือการปรับเปลี่ยนระหว่างสปรินต์ClickUp Whiteboardsคือสถานที่สำหรับพูดคุยกับทีมของคุณ

ร่างขั้นตอนคร่าว ๆ แผนผังความเชื่อมโยง หรือปรับแต่งเรื่องราวร่วมกันเป็นกลุ่ม เมื่อใดที่สิ่งใดพร้อมจะกลายเป็นงานจริง มันจะเปลี่ยนเป็นงานในทันทีจากบอร์ด (พูดถึงความง่ายดาย!)

ClickUp Whiteboards
ระดมความคิด, แผนผังการพึ่งพา, และเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานได้ทันทีด้วย ClickUp Whiteboards

🔖 โบนัส: วิธีประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agile เพื่อการส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น

ประโยชน์ของการใช้สปรินต์บอร์ดสำหรับการพัฒนาแบบอไจล์

มาเจาะลึกถึงประโยชน์ของการใช้กระดานสปรินต์สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile กันเถอะ 👇

✅ การวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญของการสปรินต์ที่ดีขึ้น

เมื่อเราวางแผนสปรินต์บนบอร์ด ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราจะได้รับมุมมองในระดับสูงเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เราสามารถมองเห็นงานใหญ่ งานเล็ก และงานที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับสปรินต์ที่กำลังดำเนินอยู่

การมองเห็นงานในรูปแบบของการ์ดช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญและระบุจุดที่เรากำลังเพิ่มภาระให้กับทีมพัฒนาเกินไปได้ เมื่อถึงเวลาที่เราล็อกสปรินต์แล้ว เราจะรู้แน่ชัดว่าเรากำลังตกลงรับงานอะไรไว้บ้าง และงานใดที่ต้องพักไว้ก่อน

✅ เพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบของทีม

เราชอบที่เพียงแค่ดูบอร์ดก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าใครกำลังทำอะไรอยู่และการทำงานในสปรินต์กำลังเป็นไปอย่างไร แต่ละการ์ดมีเจ้าของและสถานะชัดเจน จึงไม่มีเหตุการณ์แบบ "ฉันนึกว่าคุณเป็นคนรับผิดชอบอยู่นี่" เกิดขึ้น

ในการประชุมแบบยืน (standups) เราเพียงแค่เดินดูบอร์ดจากซ้ายไปขวาและพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทุกคนจะรับผิดชอบงานของตนเองโดยธรรมชาติ เพราะงานของแต่ละคนอยู่ตรงหน้าให้ทุกคนเห็นชัดเจน วิธีนี้ช่วยให้ทีม Agile ของเรารักษาความสอดคล้องกัน (โดยไม่รู้สึกเหมือนถูกติดตามอย่างเข้มงวด)

📮 ClickUp Insight: เกือบหนึ่งในสามของพนักงาน (29%) หยุดทำงานชั่วคราวขณะรอการตัดสินใจ ทำให้ตกอยู่ในสภาวะไม่แน่นอน ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการต่อเมื่อใดหรืออย่างไร

ภาวะชะงักงันทางประสิทธิภาพที่ไม่มีใครอยากเผชิญ 💤

ด้วยAI Cards ของ ClickUpทุกงานจะมีสรุปการตัดสินใจที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบท เห็นได้ทันทีว่ามีอะไรขัดขวางความคืบหน้า ใครเกี่ยวข้อง และขั้นตอนถัดไป—แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ

✅ การระบุตัวกีดขวางและคอขวดได้รวดเร็วขึ้น

บอร์ดทำให้งานที่ติดขัดเห็นได้ชัดเจนสำหรับทั้งทีมในทันที เมื่อการ์ดหยุดเคลื่อนที่หรือกองอยู่ในคอลัมน์เดิม เรารู้ว่ามีคอขวดเกิดขึ้น—อาจเป็นการตรวจสอบ, QA, ข้อกำหนด, หรืออะไรก็ตามที่เป็นสาเหตุ

เราสามารถกระโดดไปยังบัตรเหล่านั้นได้ทันที อ่านความคิดเห็น และยกเลิกการบล็อกสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วเมื่อพวกมันเริ่มกลายเป็นภัยคุกคาม นี่คือจุดที่บอร์ดสปรินต์ส่องแสงอย่างแท้จริงสำหรับทีมซอฟต์แวร์ Agile ที่ทำงานในโครงการ Agile ที่ซับซ้อน

✅ การส่งมอบที่คล่องตัวและการคาดการณ์สปรินต์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ด้วยกระดานสปรินต์ที่ได้รับการดูแลอย่างดี การส่งมอบงานจะไม่รู้สึกเหมือนการเร่งรีบอย่างบ้าคลั่งในช่วงท้ายของทุกสัปดาห์ เราสามารถเห็นงานไหลผ่านกระดานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้เราจัดการกับงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันและหลีกเลี่ยงการสะสมงานในนาทีสุดท้ายได้

และเนื่องจากทุกงานถูกติดตาม เราจึงเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบที่แท้จริงในวิธีที่ทีมทำงาน (ปริมาณงานที่เราทำเสร็จโดยปกติ, ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน, และจุดที่เราทำงานช้าลง)

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ในเมื่อเรากำลังพูดถึงการทำให้การทำงานแบบสปรินต์ราบรื่นขึ้น... เราก็ยังพึ่งพาหนึ่งในพลังพิเศษของ ClickUp ที่เราชื่นชอบมากที่สุดเพื่อช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่ต้องคอยดูแลกระดาน เราใช้Super Agentsของ ClickUp เอง เพราะพวกเขาช่วยเราหลุดพ้นจากวังวน 'มีใครทำสิ่งนั้นหรือยัง?'

นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยเราทุกวัน:

  • เมื่องานย้ายไปยังสถานะ 'กำลังดำเนินการ' ตัวแทนจะติดแท็กเพื่อนร่วมทีม QA ของเราทันทีและทิ้งข้อความเตือนความจำที่เป็นมิตรไว้ในเธรด
  • เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งจะรวบรวมสรุปที่ชัดเจนของสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วและสิ่งที่ต้องให้ความสนใจต่อไป (เหมือนผู้จัดการโครงการขนาดเล็กที่คอยให้บริการเรา)

สำหรับฟีเจอร์ใหม่ เราจะบันทึกหมายเหตุไว้ในClickUp Docs และเจ้าหน้าที่ระบบจะสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามหัวข้อที่ระบุไว้ (เหมือนเวทมนตร์เลย เชื่อเราเถอะ!)

วิธีที่ทีม ClickUp ใช้กระดานสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดว่าเราใช้กระดานสปรินต์ที่ ClickUp อย่างไรกันบ้าง:

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าบอร์ดสปรินต์ของคุณ

ก่อนที่เราจะสามารถเริ่มติดตามแผนภูมิการเผาไหม้หรือถกเถียงเรื่องความเร็วในการประชุมย้อนหลังได้ เราจำเป็นต้องมีบ้านที่มั่นคงสำหรับสปรินต์ของเรา ก่อนอื่น นี่คือวิธีที่คุณสามารถเปิดใช้งาน 'สปรินต์' บน ClickUp (หากคุณยังไม่เห็น):

  • เปิด การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน ของเรา
  • ไปที่ ศูนย์แอปพลิเคชัน
คลิกอัพใช้กระดานสปรินต์อย่างไรในการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพ
ไปที่ศูนย์แอปพลิเคชัน
  • ค้นหาและเปิดใช้งาน Sprints ClickApp
คลิกอัพใช้กระดานสปรินต์อย่างไรในการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพ
ไปที่ All ClickApps
  • เลือก พื้นที่ ที่เราต้องการให้สปรินต์ทำงานอยู่
คลิกอัพใช้กระดานสปรินต์อย่างไรเพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพ
เปิดใช้งานสปรินต์ในพื้นที่ ClickUp
  • ในแถบด้านข้างหรือภายใน Space ให้คลิกปุ่ม '+'
คลิกอัพใช้กระดานสปรินต์อย่างไรในการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพ
คลิกปุ่ม '+'
  • เลือก โฟลเดอร์สปรินท์ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่
คลิกอัพใช้กระดานสปรินต์อย่างไรในการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เลือกโฟลเดอร์ Sprint

ตอนนี้เรามีโฟลเดอร์สปรินต์ที่รู้จักแต่ละรายการภายในว่าเป็นสปรินต์ พร้อมวันที่ รายงาน และการตั้งค่าเฉพาะของ Agile ที่พร้อมใช้งานแล้ว

คลิกอัพใช้กระดานสปรินต์อย่างไรในการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพ
สร้างโฟลเดอร์ Sprint ใหม่

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หนึ่งในวิธีเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่เราได้มอบให้กับตัวเองคือการปล่อยให้ClickUp Automationsดูแลงานบริหารจัดการที่ซ้ำซากทั้งหมดแทนเรา

ทำให้งานบริหารจัดการสปรินต์ที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติและรักษาการทำงานของเวิร์กโฟลว์ให้ราบรื่นด้วย ClickUp Automations
ทำให้งานบริหารจัดการสปรินต์ที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติและรักษาการทำงานของเวิร์กโฟลว์ให้ราบรื่นด้วย ClickUp Automations

ด้วยสวิตช์อัตโนมัติเหล่านี้ เราสามารถ:

  • ทำเครื่องหมายสปรินต์ว่าเสร็จโดยอัตโนมัติ ทันทีที่ถึงวันที่สิ้นสุด (ลาก่อน สปรินต์ที่ลืม)
  • สร้างสปรินต์ถัดไปทันที เพื่อให้ทีมของเราพร้อมสำหรับรอบถัดไปเสมอ
  • ย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปยังรายการงานที่ต้องทำเพิ่มเติมของคุณ

📚 อ่านเพิ่มเติม: เอกสารแบบ Agile: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับทีม Agile

ขั้นตอนที่ 2: จัดการงานที่มีความสำคัญสูงลงในสปรินต์

ตอนนี้บอร์ดสปรินต์ของเราได้ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เราจำเป็นต้องตัดสินใจว่าอะไรที่จะถูกนำไปไว้ในสปรินต์จริง ๆ จากนี้ไป เราจะเริ่มด้วยการเตรียมบักล็อกของเราให้พร้อมอยู่นอกสปรินต์ก่อน:

  • ใช้รายการ Backlog เพื่อเก็บรวบรวมทุกไอเดีย, ข้อบกพร่อง, และงานที่กำลังจะมาถึง
รายการงานค้าง
เพิ่มงานลงในรายการงานที่ยังไม่ได้ทำ
  • เพิ่มรายละเอียด เช่น คำอธิบาย เกณฑ์การยอมรับ และลิงก์
  • กำหนดลำดับความสำคัญ, คะแนนเรื่องราว และ ประเภท (ฟีเจอร์, บัก, งานทั่วไป)
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp

จากนั้นเราจะดึงงานที่ดีที่สุดเข้ามาในสปรินท์ วิธีคิดง่ายๆ คือ:

  • เริ่มต้นด้วยรายการที่มี ความสำคัญสูงสุด ซึ่งมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
  • ดู ความสามารถของทีม ของเราโดยใช้การประมาณเวลาของ ClickUp หรือความเร็วในอดีต เพื่อไม่ให้เราทำงานในสปรินต์มากเกินไป
  • ย้ายหรือมอบหมายงานเหล่านั้นไปยัง รายการ Sprint ปัจจุบัน เพื่อให้ปรากฏบนกระดาน Sprint ของเรา

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:สร้างฟิลด์ AIสำหรับอีปิคของคุณ เราขอแนะนำฟิลด์ต่อไปนี้:

สนาม AIคำอธิบาย
สรุปสรุปมหากาพย์
การอัปเดตความคืบหน้ารับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของมหากาพย์
รายการที่ต้องดำเนินการระบุงานที่ต้องทำสำหรับอีพิค
ขนาดเสื้อยืดระบุความพยายามที่มหากาพย์นี้ต้องใช้
จัดหมวดหมู่ให้ClickUp AIจัดหมวดหมู่เรื่องราวใหญ่ของคุณ หรือสร้างคำแนะนำแบบกำหนดเองของคุณเองเพื่อทำเช่นนั้น

ชมวิดีโอนี้เพื่อใช้ประโยชน์จาก AI Fields อย่างเต็มที่:

🔊 ฟังจากผู้ใช้ ClickUp ซึ่งเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์:

ประสบการณ์ของฉันกับ ClickUp เป็นไปในทางบวกมาก แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้ทีมของเราสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ยากลำบาก หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับเราคือความง่ายในการสร้างและจัดการสปรินต์ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งบอร์ดสปรินต์ การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเราอย่างมาก ClickUp ยังมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา การนำทางที่รวดเร็ว และการผสานรวมที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดลำดับความสำคัญ การติดตามไทม์ไลน์ หรือการร่วมมือกันระหว่างทีม ทุกอย่างรู้สึกเป็นระเบียบและมีการจัดโครงสร้างอย่างดี โดยรวมแล้ว ClickUp ได้ทำให้การวางแผน การดำเนินการ และการตรวจสอบโครงการของเราเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการสปรินต์แบบ Agile ในบริษัทของเรา

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความคืบหน้าของสปรินต์แบบเรียลไทม์

เมื่อสปรินต์เริ่มต้นขึ้น งานของเราโดยพื้นฐานคือการดูแลงานในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราต้องการเห็นว่าอะไรกำลังดำเนินไป อะไรติดขัด และเรายังคงอยู่ในเส้นทางที่จะเสร็จสิ้นสิ่งที่เราสัญญาไว้หรือไม่

บนกระดานสปรินต์ เราเก็บรายการสปรินต์ปัจจุบันไว้ในมุมมองกระดาน และสังเกตงานที่ไหลจาก ต้องทำ ไปยัง เสร็จแล้ว ในระหว่างการประชุมสแตนด์อัพ เราจะเดินดูกระดานด้วยกันจริง ๆ พูดคุยถึงสิ่งที่เคลื่อนไปแล้ว และแจ้งเตือนงานที่ค้างอยู่ใน กำลังดำเนินการ หรือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นานเกินไป

ติดตามความคืบหน้าของการวิ่งระยะสั้นและระบุจุดคอขวดแบบเรียลไทม์ด้วยการจัดการงานในมุมมองกระดาน ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของการวิ่งระยะสั้นและระบุจุดคอขวดแบบเรียลไทม์ด้วยการจัดการงานในมุมมองกระดาน ClickUp

จากนั้นเราจะซูมออกด้วยบัตร Sprint Dashboard ซึ่งให้ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเบื้องหลังบอร์ด

บัตรสปรินต์จะอยู่บนแดชบอร์ด ClickUpและดึงข้อมูลโดยตรงจากโฟลเดอร์สปรินต์ของเรา ทำให้เราสามารถรายงานและแสดงภาพความคืบหน้าของสปรินต์ได้อย่างแม่นยำ

สรุปสั้น ๆ นี่คือสิ่งที่ทีมของฉันขาดไม่ได้ 👇

  • Sprint Burndown เพื่อดูว่าเหลือความพยายามอีกเท่าไร และเรากำลังทำงานลดลงในอัตราที่เหมาะสมหรือกำลังเบี่ยงเบนออกจากเส้นที่ควรจะเป็น
ClickUp Sprint Burndown: วิธีที่ ClickUp ใช้กระดาน Sprint เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ติดตามความพยายามที่เหลืออยู่และเปรียบเทียบความคืบหน้ากับอัตราที่เหมาะสมด้วยแผนภูมิ ClickUp Sprint Burndown
  • การเผาไหม้สปรินต์ เพื่อทำให้การขยายขอบเขตงานเป็นไปอย่างไม่สามารถซ่อนได้ เนื่องจากเปรียบเทียบงานทั้งหมดกับงานที่เสร็จสิ้นแล้วในขณะที่สปรินต์ดำเนินไป
ClickUp Sprint Burnup
ติดตามปริมาณงานทั้งหมดเทียบกับงานที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงขอบเขตด้วยแผนภูมิ ClickUp Sprint Burnup
  • ติดตามปริมาณงานทั้งหมดเทียบกับงานที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงขอบเขตด้วย ClickUp Sprint Burnup
  • ความเร็วในการทำสปรินต์ เพื่อดูภาพรวมของหลาย ๆ สปรินต์และเข้าใจจังหวะการทำงานจริงของเรา ก่อนที่เราจะวางแผนสปรินต์ถัดไป
ClickUp Sprint Velocity: วิธีที่ ClickUp ใช้กระดานสปรินต์เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมในหลายรอบเพื่อวางแผนอย่างแม่นยำด้วยแผนภูมิความเร็ว Sprint ของ ClickUp
  • รายงานงานสปรินต์ เมื่อเราต้องการมุมมองแบบบอกและทำของสปรินต์ แสดงสิ่งที่เราตกลงที่จะทำ สิ่งที่ถูกเพิ่มหรือถูกลบออก และสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเสร็จ
รายงานงาน Sprint ของ ClickUp
ตรวจสอบข้อผูกพัน การเปลี่ยนแปลงขอบเขต และงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยรายงานงาน Sprint ของ ClickUp

เราใช้แดชบอร์ดเพื่อวัดตัวชี้วัดแบบอไจล์

แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถสร้างได้ทั้งสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร สามารถปรับแต่งได้ทั้งในระดับทีมและสำหรับมุมมองระดับสูง

แดชบอร์ด ClickUp: วิธีที่ ClickUp ใช้กระดานสปรินต์เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพ
สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับทีม Agile

ด้วยAI Cards ทุกคนสามารถรับสรุปอย่างรวดเร็วของรายการดำเนินการที่สำคัญได้

บัตรปัญญาประดิษฐ์
รับสรุปผลงานสำคัญ ความเสี่ยง งานที่เสร็จสิ้น และอื่นๆ ด้วย AI Cards

👀 คุณรู้หรือไม่? เมื่อ YouTube เปิดตัวในปี 2005เดิมทีมันเริ่มต้นเป็นเว็บไซต์หาคู่ที่ชื่อว่า 'Tune In, Hook Up'ไม่มีใครอัปโหลดวิดีโอหาคู่... แต่ทุกคนอัปโหลดคลิปสุ่มๆ แทน การเปลี่ยนแปลงโดยบังเอิญนี้ได้เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตไปตลอดกาล!

ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์และการทบทวนย้อนหลัง

เมื่อถึงเวลาที่เราถึงจุดสิ้นสุดของสปรินต์ เราจะมีการสนทนาสองแบบที่ต้องดำเนินการ:

  • การทบทวนการสปรินต์ เกี่ยวกับ สิ่งที่ เราได้ส่งมอบ
  • การทบทวนย้อนหลัง เกี่ยวกับ วิธีการ ที่เราทำงาน และวิธีที่เราต้องการปรับปรุงในครั้งต่อไป

และเราทำให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติต่อพวกเขาเป็นช่วงเวลาที่แยกจากกัน แม้ว่าพวกเขาจะเกิดขึ้นติดต่อกันก็ตาม

ในการทบทวนการสปรินต์ เรามักจะ:

  • กรองรายการ Sprint ของเราหรือบอร์ดไปยังรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว และตรวจสอบสิ่งที่เราได้ส่งมอบไปจริง
  • เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แสดงความคิดเห็น ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้โดยตรงในความคิดเห็นของงาน
ใช้ความคิดเห็นของงานใน ClickUp เพื่อ @mention, ถามคำถาม และรับข้อเสนอแนะ: วิธีที่ clickup ใช้กระดานสปรินต์เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile
ใช้ความคิดเห็นของงานใน ClickUp เพื่อ @mention, ถามคำถาม และรับข้อเสนอแนะ
  • อัปเดตงานค้างตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้ เพื่อให้สปรินต์ถัดไปเริ่มต้นจากมุมมองของแผนงานโครงการที่ได้รับการปรับปรุง

จุดสิ้นสุดของการสปรินต์คือช่วงเวลาที่การเรียนรู้ทั้งหมดเกิดขึ้น และเป็นเรื่องง่ายมากที่การเรียนรู้เหล่านั้นจะหายไปในบันทึกและกระทู้สนทนาที่กระจัดกระจาย แต่แม่แบบการทบทวนของ ClickUpช่วยให้ทีมของเราสามารถจัดการทบทวนที่สม่ำเสมอและมีโครงสร้างได้ทุกครั้ง!

เทมเพลตการทบทวนผลงาน Clickup
รับเทมเพลตฟรี
ดำเนินการทบทวนการทำงานแบบสปรินท์อย่างสม่ำเสมอและมีโครงสร้าง พร้อมทั้งบันทึกบทเรียนที่ได้ด้วยเทมเพลตการทบทวนงานแบบย้อนกลับของ ClickUp

ในเทมเพลตนี้:

  • เก็บทุกการย้อนยุคไว้ในเอกสารเดียว พร้อมแท็บสำหรับแต่ละเซสชัน เพื่อให้เราสามารถเลื่อนดูย้อนกลับไปยังสปรินท์ที่ผ่านมาและเห็นว่าทีมของเราพัฒนาไปอย่างไร
  • บันทึกสรุปที่ชัดเจน สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ไม่ได้ดี และขั้นตอนต่อไปที่เป็นรูปธรรม
  • ใช้การกล่าวถึง @ และความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาในวงสนทนา เปลี่ยนการติดตามผลให้กลายเป็นงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับปรุงต่างๆ ปรากฏขึ้นในสปรินต์ถัดไป

หากคุณเคยรู้สึกสับสนเกี่ยวกับคะแนนเรื่องราววิดีโอนี้คือทางลัดที่สมบูรณ์แบบ

มันแสดง (ขั้นตอนต่อขั้นตอน) วิธีเปรียบเทียบงาน เลือกเกณฑ์มาตรฐาน ใช้มาตราส่วนฟีโบนัชชี และประมาณการเป็นทีมโดยไม่ต้องคิดมากเกินไป คุณจะเห็นตัวอย่างจริง กระดานสปรินต์จริง และช่วงเวลาที่ทีมมักจะติดขัด ดูเพียงครั้งเดียวและการวางแผนสปรินต์ครั้งต่อไปของคุณจะรู้สึกง่ายขึ้นสิบเท่า

ขั้นตอนที่ 5: ปรับปรุงสปรินท์ในอนาคตตามการวิเคราะห์

รายงานงานสปรินต์คือจุดที่เราหยุดชั่วครู่และมองย้อนกลับมาดูตัวเอง มันวางความมุ่งมั่นเดิมของเราไว้ข้างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตงานตลอดเส้นทาง เพื่อให้เราเห็นเรื่องราวทั้งหมดของสปรินต์นี้ได้อย่างครบถ้วน

รายงานแสดงแผ่นกระเบื้องสำคัญห้าแผ่น และแต่ละแผ่นจะบอกเล่าส่วนต่าง ๆ ของเรื่องราว:

รายงานงานด่วนคำอธิบาย
มุ่งมั่นความพยายามที่เราได้ทุ่มเทเมื่อเรายืนยันสปรินท์ นี่คือคำมั่นสัญญาเดิมของเราในรูปของคะแนนหรือเวลา ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น
เพิ่มงานเพิ่มเติมหรืองานที่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการยืนยันแล้ว นี่คือจุดที่การขยายขอบเขตงานในช่วงกลางสปรินต์ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
ลบแล้วงานที่เราดึงออกหรือลดปริมาณลงหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราได้ลดขนาดสปรินต์ลงอย่างเงียบๆ ในบางส่วนเพื่อรับมือกับความเป็นจริง
เสร็จสมบูรณ์งานทั้งหมดที่เราทำเสร็จจริงก่อนที่จะทำเครื่องหมายว่าสปรินต์เสร็จ นี่คือกองงานที่เราทำเสร็จจริง ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราหวังว่าจะทำ
คงเหลืองานที่ยังเปิดอยู่เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ งานเหล่านี้เป็นรายการที่น่าจะเลื่อนไปยังสปรินต์ถัดไปหรือจำเป็นต้องพิจารณาใหม่

เนื่องจากแต่ละไทล์สามารถคลิกได้ เราจึงสามารถเจาะลึกลงไปในงานที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้นและดูว่าใครเป็นเจ้าของงาน ประเภทของงาน หรืออีปิคที่ขับเคลื่อนรูปแบบเหล่านี้

จากนั้น เราจะปรับแต่งสปรินต์ถัดไปของเรา:

  • หาก Committed มีขนาดใหญ่กว่า Completed อยู่เสมอ เราควรลดปริมาณงานเริ่มต้นลงหรือแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย
  • หาก เพิ่มงาน ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจะเข้มงวดกฎเกณฑ์สำหรับงานในช่วงกลางสปรินต์ หรือกันเวลาสำรองไว้โดยเฉพาะ
  • หากงานประเภทเดียวกันยังคงปรากฏอยู่ใน งานที่เหลืออยู่ เราจะทบทวนวิธีการประมาณการหรือการจัดลำดับความสำคัญของหมวดหมู่นั้นใหม่

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เชื่อมต่อแอปภายนอกกับ Workspace ของคุณ นี่คือตัวอย่างการผสานการทำงานของ ClickUpที่ช่วยประหยัดเวลาได้จริง:

การบูรณาการคำอธิบาย
โค้ดเจ็นCodegenคือเพื่อนร่วมทีมพัฒนา AI ของคุณใน ClickUp เป็นเอเจนต์ AI ภายนอกที่ช่วยทำงานให้เสร็จ สร้างฟีเจอร์ และตอบคำถามเกี่ยวกับโค้ดโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
กิตลาบเชื่อมต่อพื้นที่โดยตรงกับโครงการ GitLabงานในพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับโครงการสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และคำขอการรวม
GitHubเชื่อมต่อพื้นที่โดยตรงกับคลัง GitHub งานในพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับคลังสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และคำขอดึงได้
บิตบักเก็ตเชื่อมต่อพื้นที่ (Spaces)โดยตรงกับที่เก็บ (repositories) ของ Bitbucket เพื่อให้คุณทราบเสมอว่างานใดเกี่ยวข้องกันงานในSpaces ที่เชื่อมต่อกับที่เก็บสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และการขอดึง (pull requests) ได้
ฟิกมา ด้วยการผสานการทำงานกับ Figma ของเรา คุณสามารถ:– ค้นหาข้ามแอปต่างๆ รวมถึง Figma โดยใช้Connected Search– รันคำสั่งเฉพาะของ Figma จากCommand Centerแทรกเนื้อหาจาก Figmaลงใน ClickUp

🔖 โบนัส: คู่มือการวางแผนสปรินต์สำหรับผู้จัดการโครงการแบบ Agile

ตัวอย่างการใช้งานบอร์ดสปรินต์ในโลกจริง

เมื่อกระบวนการถูกจัดตั้งขึ้นแล้ว จะช่วยให้เห็นการทำงานของบอร์ดสปรินต์ภายในสภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์แบบ Agileได้ดีขึ้น ดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันสักสองสามตัวอย่าง:

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราที่ ClickUp วางแผนงานระดับอีปิคใน ClickUp เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ปรับปรุงการมองเห็น และทำงานร่วมกัน

ทีมถูกจัดเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มมีโฟลเดอร์เฉพาะของตัวเอง โฟลเดอร์ของแต่ละกลุ่มย่อยประกอบด้วยรายการสำหรับงานค้าง ข้อบกพร่อง และสปรินต์

อีปิคส์และยูสเซอร์ สตอรี่มีอยู่ในรายการคุณสมบัติของสควอด, รายการแผนผลิตภัณฑ์, และรายการสปรินต์ เนื่องจากความยืดหยุ่นของงานที่สามารถอยู่ในหลายรายการได้

ทีมพัฒนา SaaS ที่ดูแลการปล่อยฟีเจอร์

Yggdrasil Gamingเป็นบริษัทพัฒนาเกมที่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานด้านวิศวกรรม หลังจากย้ายการพัฒนาไปยัง ClickUp พวกเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านการพัฒนาลงได้ประมาณ 30% และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้น 37%

สรุปสั้น ๆ:

  • ทีมวิศวกรรมของพวกเขาจัดการการพัฒนาเกมใน ClickUp โดยใช้เป็นศูนย์กลางในการวางแผนและติดตามงานสำหรับเกมใหม่และฟีเจอร์ต่างๆ
  • กระดานสไตล์สปรินต์ช่วยให้พวกเขาสามารถย้ายงานจากการวางแผนไปสู่การดำเนินการและการปล่อยออกมาได้ ในขณะที่ยังคงให้ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, และผู้นำมีความสอดคล้องกันเกี่ยวกับความคืบหน้าและขอบเขต

ทีมการตลาดกำลังดำเนินการแคมเปญแบบสปรินท์พร้อมกำหนดเวลาและขั้นตอนการอนุมัติ

ทีมการตลาดมีความวุ่นวายไม่แพ้ทีมวิศวกรรม... บางครั้งอาจมากกว่าด้วยซ้ำตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ในโลกจริงคือ Santander ซึ่งองค์กรการตลาดได้เปลี่ยนจากการวางแผนแคมเปญที่ยาวนานและเข้มงวด มาเป็นวงจร Scrum ที่กระชับและใช้เวลาสองสัปดาห์แทน วิธีนี้ช่วยให้พวกเขามีพื้นที่ในการทดสอบไอเดียได้อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเมื่อเห็นผลลัพธ์

กระดานสปรินท์ของพวกเขาช่วยให้พวกเขา:

  • ดูสินทรัพย์ของแคมเปญทั้งหมดในที่เดียวผ่านวิธีการแบบ Agile ที่ยึดพื้นฐาน
  • ดำเนินการงานผ่านแต่ละขั้นตอน เช่น การร่าง การออกแบบ การตรวจสอบ และการเปิดตัว
  • ปรับเปลี่ยนงบประมาณและลำดับความสำคัญระหว่างสปรินต์ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์กำลังปรับปรุง UI และ UX ภายในรอบสปรินต์

นักออกแบบชื่นชอบโครงสร้างไม่แพ้กับความวุ่นวายสร้างสรรค์ และทีม UX ของ Googleเป็นตัวอย่างที่ดีของการบาลานซ์ทั้งสองอย่าง พวกเขาใช้การออกแบบสปรินต์เป็นกระบวนการทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนและจำกัดเวลาเพื่อปรับปรุงไอเดีย UI และ UX ให้เร็วที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้

การออกแบบสปรินต์ทั่วไปสำหรับพวกเขาเป็นดังนี้:

  • แผนที่ปัญหาเป็นทีม
  • ร่างและสำรวจแนวทาง UX หลายรูปแบบ
  • สร้างต้นแบบของความคิดที่ดีที่สุด
  • ทดสอบกับผู้ใช้จริง
  • ตัดสินใจว่าอะไรจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์

📚 อ่านเพิ่มเติม: การเชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานแบบ Agile: เทคนิคสำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อใช้กระดานสปรินต์

นี่คือข้อผิดพลาดเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นซึ่งเรามักเห็นทีมต่างๆ ทำบนกระดานสปรินต์ ⬇️

เลนว่ายน้ำไม่ตรงแนว

เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ swimlanes สามารถเบี่ยงเบนไปจากวิธีที่งานเคลื่อนผ่านทีมได้อย่างง่ายดาย เมื่อบอร์ดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ผู้คนมักจะเริ่มข้ามเลนหรือเพิกเฉยต่อมันโดยสิ้นเชิง

✅ แก้ไข: สร้าง swimlanes ใหม่รอบขั้นตอนของ workflow ที่แท้จริงหรือเจ้าของที่แท้จริง และตรวจสอบทุก sprint

ซ่อนงานที่ถูกบล็อก

งานที่ถูกบล็อกชอบซ่อนตัวในที่ที่ไม่มีใครตรวจสอบ เช่น งานย่อยหรือตรงกลางของคอลัมน์ที่รก เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ความล่าช้าจะรู้สึกเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ทั้งที่จริงแล้วงานหยุดชะงักไปนานแล้ว

✅ แก้ไข: ให้ไอเทมที่ถูกบล็อกมีแท็กหรือเลนที่ชัดเจนไม่ซ้ำกัน และกำหนดให้สิ่งใดก็ตามที่ถูกหยุดชั่วคราวเกินหนึ่งชั่วโมงต้องได้รับการติดธง

งานย่อยที่มากเกินไป

บางทีมแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนกระดานดูคล้ายเศษกระดาษสี ผลที่ตามมาคือ บางครั้งการมองเห็นภาพรวมกลับยากกว่าการทำงานเสียอีก

✅ แก้ไข: กำหนดขนาดงานขั้นต่ำที่เหมาะสม และรวมรายการขนาดเล็กมากเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มที่แสดงถึงคุณค่าที่แท้จริงสำหรับผู้ใช้

ช่องว่างในการเป็นเจ้าของที่เงียบสงบ

การ์ดบางครั้งจะอยู่ในคอลัมน์ที่ใช้งานอยู่โดยไม่มีเจ้าของที่ชัดเจน รอคอยอย่างเงียบๆ ให้ใครสักคนหยิบไปอย่างน่าอัศจรรย์ บ่อยครั้งที่ทุกคนคิดว่าคนอื่นกำลังจัดการอยู่

✅ แก้ไข: ต้องมีเจ้าของที่ระบุชื่อก่อนที่การ์ดจะเข้าสู่สถานะใด ๆ ที่ใช้งานอยู่ และอัปเดตการเป็นเจ้าของอย่างเปิดเผยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

จัดส่งเร็วขึ้น ลดความเครียด และสร้างผลงานที่ดีกว่าด้วย ClickUp Sprint Boards

เมื่อเราดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราภายใน ClickUp ทุกอย่างก็ลงตัวในที่ที่ควรจะเป็น กระดาน Agile scrum ของเราเป็นจุดเดียวที่ไอเดียกลายเป็นงาน งานกลายเป็นความก้าวหน้า และความก้าวหน้ากลายเป็นฟีเจอร์ที่ส่งมอบได้ และส่วนที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่นั้น มันคือเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดาว่าสิ่งต่างๆ อยู่ที่ไหนหรือใครกำลังทำอะไรอยู่

กระดานสปรินต์ช่วยให้เรามีภาพที่ชัดเจนและมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับการจัดการงานของเรา ทำให้เราสามารถย้ายงานข้ามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปลดบล็อกเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็ว และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างคุณค่าได้อย่างแท้จริง เมื่อผสานกับ ClickUp Automations, Docs, Dashboards และ AI... กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราก็รู้สึกเบาสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เราวางแผนอย่างชาญฉลาด ตรวจสอบได้รวดเร็ว และส่งมอบด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นสมัครใช้ ClickUpและดูว่าทีมของคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนเมื่อการทำงานแบบสปรินท์ของคุณไหลลื่นอย่างแท้จริง

คลังแม่แบบ: แม่แบบการวางแผนสปรินต์ฟรีสำหรับทีม Agile

คำถามที่พบบ่อย

มุมมองบอร์ดใน ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน, เรื่องราวของผู้ใช้, และลำดับความสำคัญสำหรับรอบสปรินต์เฉพาะได้ คล้ายกับบอร์ดสกรัมแบบดั้งเดิม มันแสดงงานในแต่ละขั้นตอน (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และ เสร็จแล้ว) แต่มาพร้อมกับคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ, การกรอง, และการรายงานที่ทรงพลัง เหมาะสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile มันช่วยให้สมาชิกในทีมมองเห็นปริมาณงาน, รักษาความสอดคล้อง, และทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์

กระดานสปรินต์ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกับหลักการของ Agile โดยให้ทุกคนมีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับงาน งานต่างๆ ถูกจัดระเบียบอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดระหว่างการวางแผนสปรินต์ ด้วยกระบวนการทำงานที่มองเห็นได้ชัดเจน ทำให้การติดตามความคืบหน้า การจัดการขอบเขต และการรักษาความคาดการณ์ในการส่งมอบเป็นเรื่องง่ายขึ้น วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับที่รวดเร็วนี้คือสิ่งที่สนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ใช่, Sprint Boards เชื่อมต่อโดยตรงกับ backlog ของคุณและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณสามารถดึงรายการที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่สปรินต์ จัดกลุ่มตามสถานะหรือผู้รับผิดชอบ และรักษาทุกอย่างให้สอดคล้องกันผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้สกรัมมาสเตอร์และทีมรักษา backlog ให้สะอาดในขณะที่มั่นใจว่าทุกงานมีเส้นทางที่ชัดเจนเข้าสู่สปรินต์ที่กำลังจะมาถึง

ClickUp มอบวิธีการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ให้คุณหลายรูปแบบ คุณสามารถใช้มุมมองบอร์ดเพื่อดูงานที่เคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน มุมมองตารางสำหรับรายละเอียดงานที่ลึกขึ้น และแดชบอร์ดสำหรับเมตริกต่างๆ เช่น คะแนนที่เสร็จสิ้นแล้ว ปริมาณงาน และสปรินต์เบิร์นดาวน์ มุมมองเหล่านี้ช่วยให้สมาชิกในทีมและสกรัมมาสเตอร์สามารถติดตามความคืบหน้า อุปสรรค และจังหวะการส่งมอบงานโดยรวมได้อย่างสอดคล้องกัน สิ่งที่ดีไปกว่านั้นคือมันยกระดับการทำงานร่วมกันของทีมไปอีกขั้น!

การทบทวนการวิ่งสปรินต์ที่แข็งแกร่งจะเน้นให้เห็นถึงงานที่เสร็จสมบูรณ์ รวบรวมข้อเสนอแนะ และเชื่อมโยงผลลัพธ์กับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้น การทบทวนย้อนหลังจะช่วยให้ทีมได้สะท้อนถึงวิธีการที่สปรินต์ดำเนินไป เราดูว่าอะไรที่ทำได้ดี อะไรที่ทำให้เราช้าลง และอะไรที่เราต้องการปรับปรุง การเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ จะช่วยให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแนวปฏิบัติ Agile และการทำงานเป็นทีมที่ร่วมมือกัน