วิธีสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของทีมแบบ Agile

เคยรู้สึกเหมือนคุณกำลังพยายามตามให้ทันความต้องการของโครงการอยู่เสมอหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
องค์กรต่างๆ กำลังหันมาใช้แนวทางการจัดการโครงการแบบ Agileมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ เสริมสร้างความร่วมมือ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทีมอย่างชัดเจนถือเป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จของกรอบการทำงานแบบ Agile โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Scrum
ความสำเร็จของกรอบการทำงาน Scrum เกิดจากเสาหลักสามประการ—ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการปรับตัว—และวิธีที่เสาหลักเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อบทบาทและความรับผิดชอบของทีม Agile
การเข้าใจบทบาทของ Agile และความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกันของบทบาทเหล่านี้ช่วยสร้างทีม Agile ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงบทบาทแต่ละอย่าง สำรวจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำหนดความรับผิดชอบหลัก และนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้มั่นใจถึงความร่วมมือและความรับผิดชอบภายในทีม Agile ของคุณ
การเข้าใจบทบาทของ Agile
ก่อนที่เราจะหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดการโครงการ Scrum อย่างละเอียด ขอให้เราเข้าใจก่อนว่า Scrum คืออะไร
สครัม (Scrum) เป็นกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ได้รับความนิยมใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ เน้นการพัฒนาแบบวนซ้ำ การทำงานเป็นทีม และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นฐานจากบทบาท เหตุการณ์ ผลิตภัณฑ์ และกฎเกณฑ์ที่ชี้นำกระบวนการพัฒนา
เพื่อให้แนวทางนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเข้าใจบทบาทใน Agile Scrum อย่าง สำคัญ บทบาทเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำดำเนินไปอย่างราบรื่น และทุกคนในทีมทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile (SDLC) ถูกสร้างขึ้นด้วยเป้าหมายเฉพาะ: เพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็วผ่านกระบวนการที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยและวนซ้ำ วิธีการนี้เน้นการปรับตัวและปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ตามข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ฝ่ายไอทีและทีมซอฟต์แวร์มักยอมรับเป้าหมายนี้ แต่กรอบการทำงานนี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างเต็มที่เสมอไป
บางครั้ง แม้แต่เมื่อองค์กรพยายามใช้ Agile พวกเขาก็มักจะกลับไปใช้แนวทางแบบน้ำตกแบบดั้งเดิม สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากบทบาทและความรับผิดชอบใน Agile ไม่ได้ถูกกระจายอย่างเหมาะสม
อ่านเพิ่มเติม:พิธีกรรมแบบ Agile
บทบาททั้งสามใน Agile Scrum
ใน Agile Scrum, มีบทบาทสามอย่าง: ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการ Scrum, และสมาชิกทีมพัฒนา.
แม้ว่าบทบาทเหล่านี้อาจดูตรงไปตรงมา แต่การตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับตำแหน่งงานที่มีอยู่ก็อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนได้ หลายทีมสงสัยว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งงานเมื่อใช้ Scrum หรือไม่ คำตอบที่รวดเร็วคือ ไม่จำเป็นต้องทำเสมอไป
สครัม เติบโตบนหลักการเช่นการทดลองเชิงประจักษ์, การจัดระเบียบตนเอง, และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.บทบาทสามของสครัมกำหนดหน้าที่หลักและความรับผิดชอบเพื่อช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. การจัดตั้งเช่นนี้ให้ทีมมีอิสระในการจัดการตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.
ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันประกันภัยบนเว็บ คุณจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี ระบบแบ็กเอนด์ และโดเมนธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม ความต้องการของทีมจะแตกต่างกันไปหากคุณกำลังทำงานกับเกม Donkey Kong ภาคต่อไป คุณจะต้องมีนักออกแบบกราฟิก วิศวกรเสียง และนักพัฒนาด้านกราฟิกเพื่อรับมือกับความต้องการเฉพาะของโครงการนี้
ความซับซ้อนของปัญหาสามารถมีอิทธิพลต่อโครงสร้างทีมได้เช่นกัน ตามคำกล่าวที่ว่า 'คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้ จนกว่าคุณจะรู้ว่าคุณไม่รู้' ทีมอาจไม่มีทักษะทั้งหมดหรือเข้าใจปริมาณงานที่ต้องทำในทันที พวกเขาต้องการความยืดหยุ่นในการปรับตัวเมื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
เพื่อช่วยจัดการกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมักสร้างความรำคาญนี้ Scrum นำเสนอโครงสร้างที่เรียบง่ายพร้อมบทบาทสำคัญสามประการดังนี้:
1. สครัมมาสเตอร์: ผู้ประสานงานทุกสิ่งทุกอย่าง
ลองนึกถึงบทบาทที่คอยดูแลให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ทำให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือสิ่งที่สกรัมมาสเตอร์ทำ
ในกรอบการทำงานแบบ Agile อื่น ๆ พวกเขายังเป็นที่รู้จักในนามของผู้นำทีม หน้าที่หลักของพวกเขาคือการทำให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามหลักการใน Agile Manifesto
พวกเขาสนับสนุนเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการกำหนดและสื่อสารคุณค่า ซึ่งรวมถึงการจัดการงานค้างและช่วยวางแผนการทำงาน โดยทำให้มั่นใจว่างานถูกแบ่งย่อยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สมาชิกในทีมสครัมสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ ในวันทำงานปกติ สครัมมาสเตอร์เป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ที่นำโดยการสนับสนุนผู้อื่น
สครัมมาสเตอร์ช่วยให้ทีมพัฒนามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และทำงานไปสู่ 'การเพิ่มที่เสร็จสมบูรณ์' พวกเขายังช่วยจัดการกับอุปสรรคใด ๆ ที่อาจทำให้ทีมทำงานช้าลง
แต่บทบาทของสครัมมาสเตอร์ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นั้น พวกเขายังทำหน้าที่ให้กับองค์กรในภาพรวมด้วย โดยช่วยสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนสครัม การทำให้ทุกคนเข้าใจสครัมและวิธีการทำงานของมัน จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทีมสครัมสามารถประสบความสำเร็จได้
ชื่อตำแหน่งที่แน่นอนสำหรับบทบาทนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของ Agile แต่ความรับผิดชอบหลักยังคงสอดคล้องกันในกรอบการทำงาน Agile ที่แตกต่างกัน
2. เจ้าของผลิตภัณฑ์: การกำหนดทิศทางที่ชัดเจน
เจ้าของผลิตภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในโครงการ Agile โดย ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และทีม พวกเขามีหน้าที่หลักในการเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า จากนั้นสื่อสารให้ทีมเข้าใจอย่างชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าโครงการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
เจ้าของผลิตภัณฑ์มักจะพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทีมธุรกิจ และสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการกำลังดำเนินไปอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้า เจ้าของผลิตภัณฑ์จึงสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนเมื่อจำเป็น
3. ทีมพัฒนา: การนิยามใหม่ของคำว่า 'นักพัฒนา'
ทีมพัฒนามีบทบาทหลากหลาย ขึ้นอยู่กับโครงการและธุรกิจ ใน Agile โดยเฉพาะในสายงาน IT และการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณจะพบบทบาทต่างๆ เช่น:
- นักพัฒนา: คนเหล่านี้เขียนโค้ดและสร้างผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริง
- นักออกแบบ: พวกเขาสร้างสรรค์ประสบการณ์ของผู้ใช้และตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะทางสายตาของผลิตภัณฑ์
- ผู้ทดสอบ: งานของพวกเขาคือการค้นหาข้อบกพร่องและปัญหาโดยการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ นักพัฒนาและผู้ทดสอบทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด
สมาชิกในทีมสามารถมีตั้งแต่ ผู้ที่มีความรู้รอบด้านซึ่งรับผิดชอบหลายหน้าที่ ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นเฉพาะด้าน พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำทีม Scrum เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนดไว้ และมุ่งตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บทบาทของโค้ช Agile และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปัจจุบัน เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงสู่ Agile ที่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง มีโค้ช Agile ที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะให้คำแนะนำและสนับสนุนทีมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การจัดการงานในรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น หน้าที่หลักของโค้ช Agile คือการแนะนำหลักการและวิธีปฏิบัติของ Agile ให้กับทีมที่กำลังเปลี่ยนจากวิธีการแบบดั้งเดิมไปสู่แนวทาง Agile ที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีขึ้น
จากนั้นก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการแบบ Agile ในแต่ละวันก็ตาม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือบุคคลหรือกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งอาจรวมถึงลูกค้า นักลงทุน สมาชิกคณะกรรมการ และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการหรือมีอำนาจในการมีอิทธิพลต่อโครงการ
ความต้องการและความคาดหวังของพวกเขาช่วยกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของโครงการ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมในงานประจำวันโดยตรง แต่พวกเขามักจะสื่อสารความต้องการและข้อเสนอแนะผ่านเจ้าของผลิตภัณฑ์
บทบาทเพิ่มเติมของทีม Agile
นอกเหนือจากบทบาทหลักแล้ว ยังมีผู้เล่นสำคัญอีกหลายคนที่สร้างความแตกต่างอย่างมาก เรามาแยกบทบาทเหล่านี้ออกและดูว่าพวกเขาเข้ากับสภาพแวดล้อมแบบ Agile อย่างไร
1. ผู้รวมระบบ
ผู้รวมระบบเป็นผู้เล่นหลักในโครงการขนาดใหญ่ที่มีหลายทีมหรือหลายส่วน หน้าที่หลักของพวกเขาคือการทำให้ส่วนต่าง ๆ ของโครงการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
บทบาทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับระบบที่ซับซ้อนหรือเมื่อหลายทีมต้องทำงานร่วมกันในโครงการเดียว ผู้รวมระบบจะรับรองว่าทุกส่วนประกอบทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์
2. ผู้ทดสอบและผู้ตรวจสอบอิสระ
ผู้ทดสอบและผู้ตรวจสอบอิสระ มักจะเป็นทางเลือกแต่จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโครงการที่ซับซ้อน พวกเขามีบทบาทคล้ายกับบรรณาธิการในวงการสิ่งพิมพ์—ตรวจสอบงานเพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจหลุดรอดไป
ผู้ทดสอบอิสระตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากมุมมองภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาใด ๆ ถูกระบุและแก้ไขก่อนที่โครงการจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้า การมีส่วนร่วมของพวกเขาช่วยรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพและป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้ถึงมือลูกค้า
เมื่อทั้งผู้รวมระบบและผู้ทดสอบอิสระมีส่วนร่วม พวกเขามักจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด การทำงานเป็นทีมนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการรวมส่วนต่าง ๆ ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รับการแก้ไขก่อนการส่งมอบขั้นสุดท้าย
3. ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมักถูกเชิญเข้ามาเป็นครั้งคราวเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะทาง พวกเขาให้ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการตัดสินใจทางเทคนิค เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมีความถูกต้องทางเทคนิคและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคบริหารจัดการด้านเทคนิคที่ละเอียดของโครงการ และมักมีอำนาจตัดสินใจสุดท้ายในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีภายในทีม ความเชี่ยวชาญของพวกเขาทำให้แน่ใจว่าโซลูชันมีความแข็งแกร่งและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการและทีมตรวจสอบ
บทบาทสำหรับโครงการ Agile ขนาดใหญ่
เมื่อโครงการ Scrum ขยายตัว ความซับซ้อนและขอบเขตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งมักจำเป็นต้องมีบทบาทเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Product Owner, Scrum Master และทีมพัฒนาแบบดั้งเดิม
ปัจจัยสำคัญบางประการที่มักเป็นแรงผลักดันให้เกิดความต้องการในบทบาทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น:
- ความซับซ้อนของโครงการ: โครงการที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อน, หลายทีม, หรืออยู่ในโดเมนที่ซับซ้อนอาจต้องการทักษะทางเทคนิคหรือความรู้เฉพาะทาง. โครงการเช่นนี้สามารถได้รับประโยชน์จากบทบาทเฉพาะทางเช่นสถาปนิกหรือผู้เชี่ยวชาญทางโดเมน
- ขนาดทีม: ทีมขนาดใหญ่สามารถได้รับประโยชน์จากบทบาทเช่นผู้นำทีมหรือผู้นำทางเทคนิคเพื่อประสานงานและให้คำแนะนำในการทำงาน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: อุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบเข้มงวดอาจจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
- การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์: ทีมที่กระจายอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ อาจต้องการบทบาทเช่น ผู้ประสานงานทีมระยะไกล หรือผู้ประสานงานวัฒนธรรม
วิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการบทบาทและความรับผิดชอบต่างๆ ในทีม Agile คือการใช้ เมทริกซ์
นี่คือรายละเอียดเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพว่าใครทำอะไร:
|บทบาทของทีมแบบอไจล์
|ความรับผิดชอบ
|เจ้าของผลิตภัณฑ์
|ดูแลแผนงานผลิตภัณฑ์และกำหนดลำดับความสำคัญของงานค้าง
|นักพัฒนา
|ดำเนินการตามงานที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ในแต่ละสปรินต์
|สครัมมาสเตอร์
|ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางความก้าวหน้าของทีม; นำและสนับสนุนทีมในขณะที่จัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
|ผู้มีส่วนได้เสีย
|แบ่งปันความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ตลอดโครงการ
|ผู้ทดสอบ
|ทำงานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดเกณฑ์การยอมรับและระบุปัญหาต่างๆ ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถึงมือลูกค้า
|สถาปนิก
|รับรองว่าสถาปัตยกรรมของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับข้อกำหนดและการออกแบบที่ตกลงไว้
|ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและโดเมน
|ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตัดสินใจทางเทคนิคและเฉพาะทางในขอบเขตของโครงการ
การสร้างและบริหารทีม Agile ที่ประสบความสำเร็จ
นี่คือขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณสร้างทีม Agile ที่มีประสิทธิภาพ:
ส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใสและความโปร่งใสในทีม
การเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Agile ไม่ใช่เรื่องง่าย มันเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่ การจัดระเบียบพนักงานใหม่ และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
แน่นอนว่าย่อมมีความท้าทายและอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทาง การสื่อสารที่ชัดเจนและโปร่งใสจากผู้นำถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น การกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนและส่งเสริมให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นผ่านการสำรวจและการสนทนา จะช่วยให้ทุกคนปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จัดให้สมาชิกในทีมทำงานสอดคล้องกับหน้าที่ของตนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้ทีม Agile ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างบุคลากรและงาน ซึ่งมักหมายถึง การประเมินและจัดสรรงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับจุดแข็งและรูปแบบการทำงานของสมาชิกในทีม
ใช้เวลาในการทำความเข้าใจทักษะ ความชอบ และพื้นที่ที่ต้องพัฒนาของแต่ละบุคคล ให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมได้รับการสนับสนุนและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ และทำให้แน่ใจว่าทักษะและความสนใจของพวกเขาได้รับการยอมรับและให้คุณค่า
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สมาชิกทุกคนในทีม Agile มีบทบาทสำคัญและนำคุณค่าเฉพาะตัวมาสู่ทีม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ทีมของคุณกล้าเสี่ยงและเรียนรู้จากความผิดพลาดแทนที่จะกลัวความล้มเหลว
หลายองค์กรที่มีชื่อเสียงมองความล้มเหลวในแง่ลบ แต่คุณสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้โดยการ สร้างแนวทางที่เน้นโอกาสในการเรียนรู้ ใช้การประชุมทีมเพื่อเฉลิมฉลองการทดลองและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าให้กับทีมทั้งหมด
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล
กระบวนการแบบ Agile มักประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
- การวางแผน: ทีมงานกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต และระยะเวลาของโครงการ
- การพัฒนาแบบวนซ้ำ: โครงการถูกแบ่งออกเป็นช่วงย่อย ๆ หรือที่เรียกว่าสปรินต์ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์
- Daily Scrum: การประชุมสั้น ๆ ทุกวัน ที่สมาชิกทีมแบ่งปันความคืบหน้าของตน, หารือเกี่ยวกับอุปสรรค, และวางแผนสำหรับวันนั้น
- การทบทวนการวิ่ง: ทีมสาธิตงานที่เสร็จสิ้นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรวบรวมข้อเสนอแนะ
- การทบทวนสปรินต์: ทีมสะท้อนถึงสปรินต์ที่ผ่านมาและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
อ่านเพิ่มเติม: Agile ที่มีวินัยสำหรับทีมซอฟต์แวร์
บทบาทใน Agile และเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile
เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้นำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทีมได้ด้วยเครื่องมือ Agile ที่เหมาะสม หนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้นคือClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ช่วยให้กระบวนการทำงานของทีมวิศวกรรมและทีมธุรกิจง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งองค์กร
แพลตฟอร์มขั้นสูงนี้มีความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อ สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น เช่น Kanban, Scrum และ Agile ทีมธุรกิจสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะสมกับแนวปฏิบัติ Agile สมัยใหม่ แก้ไขกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและความต้องการเฉพาะได้
ด้วยClickUp สำหรับการจัดการโครงการทีมซอฟต์แวร์ สมาชิกทีม Agile ของคุณจะได้รับการเตรียมพร้อมอย่างดีเพื่อ:
1. ดูสรุปของโครงการ Agile ใด ๆ ด้วย ClickUp Dashboards
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบวิธีการแบบไดนามิกในการรับภาพรวมอย่างรวดเร็วของโครงการ Agile ใด ๆ
แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งกราฟให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- ใช้กราฟความเร็วเพื่อติดตามว่าทีมของคุณทำงานเสร็จเร็วแค่ไหน
- วัดความคืบหน้าที่คุณได้ทำในโครงการโดยใช้Burndown Chats
- แสดงปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วด้วยกราฟ Burnup เพื่อให้เห็นภาพความสำเร็จอย่างชัดเจน
- ติดตามการพัฒนาของโครงการตลอดเวลาด้วยแผนภูมิการไหลสะสม (Cumulative Flow Charts) ซึ่งช่วยติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการ
2. บรรลุเป้าหมายระยะสั้นของคุณด้วย ClickUp Goals
การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในระหว่างการวางแผนสปรินต์ช่วยให้คุณสามารถรักษาความมุ่งมั่นได้ แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณกำลังเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้อง?
นั่นคือจุดที่ClickUp Goalsเข้ามามีบทบาท!
เป้าหมายทำหน้าที่เป็นภาชนะระดับสูงที่ช่วยแบ่งย่อยวัตถุประสงค์ของสปรินต์ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสปรินต์ คุณเพียงแค่ต้องทำให้เป้าหมายเหล่านี้สำเร็จ
คุณยังสามารถใช้เป้าหมายเพื่อทำให้สปรินต์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ เพียงแค่นำรายการงานในแบ็กล็อกของคุณมาและย้ายไปยังเป้าหมาย วิธีนี้ รายการงานในแบ็กล็อกของคุณจะกลายเป็นเป้าหมายที่คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
3. รักษาโครงการ Agile ของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายจาก ClickUp
คุณกังวลว่าความคิดเห็นของคุณอาจถูกมองข้ามหรือไม่? ฟีเจอร์ "ความคิดเห็นที่มอบหมาย" ของ ClickUpช่วยให้คุณมั่นใจได้
เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการและเจ้าของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมใดก็ได้ (หรือแม้แต่ตัวคุณเอง)
สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายจะได้รับการแจ้งเตือนทันที และงานจะปรากฏในถาดงานของพวกเขา
เมื่อเสร็จสิ้นงานแล้ว พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตามผลเพิ่มเติม!
4. จัดการขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ Agile ด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp
ทุกโครงการมีขั้นตอนและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน แต่เครื่องมือส่วนใหญ่มีเพียงสถานะงานเริ่มต้นที่ไม่ได้ตรงกับความต้องการ
ด้วยสถานะที่กำหนดเองของ ClickUp คุณสามารถสร้างสถานะที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานกับซอฟต์แวร์แบบ Agile คุณสามารถเพิ่มสถานะเช่น 'ทดสอบบั๊ก' เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้น
การมองผ่านสถานะของงานอย่างรวดเร็วจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่างานอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงขั้นตอนปัจจุบันและความคืบหน้าโดยรวม
เราใช้ ClickUp ในการติดตามโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กรของเรา การจัดการโครงการและทีมหลายทีมทำให้งานง่ายขึ้นสำหรับฉัน นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มาสำหรับการจัดการโครงการแบบสครัมและโครงการแบบอไจล์สมัยใหม่ของฉัน
เราใช้ ClickUp ในการติดตามโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กรของเรา การจัดการโครงการและทีมหลายทีมทำให้งานง่ายขึ้นสำหรับฉัน นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มาสำหรับการจัดการโครงการแบบสครัมและโครงการแบบอไจล์สมัยใหม่ของฉัน
5. ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ClickUp สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile
เช่นเดียวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ทั้งหมดแม่แบบการจัดการ Scrum Agile ของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือกัน มันช่วยให้ทีม Scrum ที่มีการจัดการตนเองสามารถตั้งค่า Sprint จัดการงาน และทำให้การกระทำที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- กำหนดเป้าหมายของคุณ: ระบุสิ่งที่คุณต้องการบรรลุด้วยเมทริกซ์นี้ คุณกำลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านหรือการระบุโอกาสในการฝึกอบรม? การชี้แจงวัตถุประสงค์ของคุณจะช่วยให้การสร้างเมทริกซ์ที่มีประสิทธิภาพ
- รวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางเทคนิคและความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในทีม รวมถึงสาขาความเชี่ยวชาญ ใบรับรอง และประสบการณ์การทำงาน
- สร้างเมทริกซ์: สร้างตารางโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตหรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม พร้อมหัวตารางสำหรับทักษะทางเทคนิคหรือแต่ละด้านที่ต้องการประเมิน รวมถึงคอลัมน์สำหรับชื่อสมาชิกในทีมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- ข้อมูลนำเข้า: กรอกข้อมูลลงในตารางโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมมา โดยระบุระดับทักษะ ประสบการณ์ และใบรับรองของแต่ละสมาชิกในทีม
- ตรวจสอบและปรับปรุง: อัปเดตเมทริกซ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เมื่อสมาชิกในทีมได้รับทักษะหรือใบรับรองใหม่ ให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในเมทริกซ์
และนั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คุณยังจะได้รับรายการที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับ Backlogs, Sprints และ Retrospectives อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีClickUp Docที่มีประโยชน์ซึ่งจะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า
เทมเพลตแผนงานทีม AgileของClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีม Agile ในการ สื่อสารกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน
ด้วยเทมเพลตนี้ ทีม Agile สามารถ:
- ดูแผนงานของทีม ที่วางไว้ตามระยะเวลาเพื่อภาพรวมเชิงกลยุทธ์
- กำหนดการสปรินต์พร้อมการประมาณความพยายามและความซับซ้อนเพื่อให้แน่ใจว่า เป้าหมายของคุณมีความเป็นจริงและสามารถบรรลุได้
- ติดตามความคืบหน้าและปรับแผน อย่างยืดหยุ่นตามข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
นี่คือประโยชน์บางประการของเทมเพลตนี้:
- ภาพรวมระดับสูง: ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของความคืบหน้าของทีมคุณในทุกช่วงเวลา
- การปฏิบัติตามกำหนดการ: ช่วยให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผนโดยการแสดงงานและกำหนดเวลาอย่างชัดเจน
- การพึ่งพาของงาน: เน้นงานที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ช่วยให้การวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเนื่องจากทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาของแต่ละงาน
ทำให้การวางแผนสปรินต์ของคุณง่ายขึ้นอย่างไม่ยากเย็นด้วยเทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบอไจล์จาก ClickUp
เริ่มต้นด้วยการตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงตามความสามารถของทีมคุณ จากนั้นติดตามความคืบหน้าและจัดการทรัพยากรอย่างราบรื่นตลอดแต่ละสปรินต์ สุดท้าย เปรียบเทียบชั่วโมงที่ประมาณการไว้กับชั่วโมงที่ใช้จริงระหว่างการทบทวนสปรินต์ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณบรรลุเป้าหมายทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ การวางแผนสปรินต์และการตั้งเป้าหมาย ไปจนถึงการจัดการทรัพยากรและการติดตามความคืบหน้า
นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับทีมหรือองค์กรใด ๆ ได้ เริ่มใช้เทมเพลตนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ Agile ของคุณ และควบคุมทุกสปรินต์ได้
แทนที่จะมองว่าเทมเพลตเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Agile ให้ลองพิจารณาว่าเป็นทรัพยากรอันทรงพลังที่ช่วยเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การวางแผนความสามารถในการดำเนินงานแบบ Agileของคุณได้อีกด้วย!
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ของ ClickUp อย่างเต็มประสิทธิภาพเทมเพลต Agile เสริมเหล่านี้จะช่วยคุณได้
การควบคุมพลวัตทีมแบบอไจล์ด้วย ClickUp
ในการสร้างทีม Agile ที่ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดและปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน
เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างทีมที่ไม่เพียงแต่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น แต่ยังปรับตัวต่อความท้าทายและพัฒนาไปพร้อมกับแต่ละสปรินต์ด้วย ด้วยโครงสร้างและเครื่องมือที่เหมาะสม คุณจะอยู่บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้าน Agile และส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอน
ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังและคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ ClickUp สามารถช่วยให้กระบวนการ Agile ของคุณง่ายขึ้น ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และขับเคลื่อนโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จ
และเฮ้ สิ่งที่ดีที่สุดคือมัน ฟรี!
ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และสัมผัสพลังด้วยตัวคุณเอง!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. พิธีการสามอย่างของ Agile Scrum คืออะไร?
พิธีกรรมสามประการของ Agile Scrum ได้แก่ การวางแผนสปรินต์, การประชุม Scrum ประจำวัน (หรือการยืนประชุม), และการทบทวนสปรินต์ ซึ่งช่วยในการวางแผน, ติดตาม, และทบทวนความก้าวหน้าของทีม
2. ตำแหน่ง Agile คืออะไร?
ตำแหน่งใน Agile มักประกอบด้วย Scrum Master, Product Owner และสมาชิกทีมพัฒนา ซึ่งแต่ละคนมีบทบาทเฉพาะในการมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของโครงการ
3. กฎ 3-5-3 ของ Scrum คืออะไร?
กฎ 3-5-3 ของ Scrum หมายถึงบทบาทสามบทบาท (Scrum Master, Product Owner, Development Team), ห้าเหตุการณ์ (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective), และสามเอกสาร (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment).
4. อะไรคือสามเสาหลักและห้าคุณค่าของ Scrum?
เสาหลักสามประการของ Scrum คือ ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการปรับตัว ในขณะที่ค่านิยมทั้งห้าคือ ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ ความมีสมาธิ ความเปิดกว้าง และความเคารพ