วิธีการดำเนินโครงการแบบ Agile: ตัวอย่างจากโลกจริงที่ประสบความสำเร็จ

อะไรคือความลับในการส่งมอบโครงการตรงเวลา, มีความยืดหยุ่น, และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอใจ? สำหรับทีมหลายๆ ทีม, มันคือ Agile.
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Agile อาจดูเรียบง่ายในทางทฤษฎี แต่การนำไปปฏิบัติจริงมักพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่า 🔧
เพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ, โพสต์บล็อกนี้จะแยกแยะ ตัวอย่างโครงการอไจล์ในโลกจริง ที่ได้ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงแนวทางปัจจุบันของคุณหรือเริ่มต้นจากศูนย์ ตัวอย่างเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ได้ผลและวิธีทำให้ Agile ประสบความสำเร็จในองค์กรของคุณ 💪🏼
การจัดการโครงการแบบアジลคืออะไร?
การจัดการโครงการแบบアジล เป็นแนวทางที่ยืดหยุ่นซึ่งส่งมอบคุณค่าผ่านความคืบหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปและการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ทีมสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและจัดลำดับความสำคัญของงานตามเป้าหมายที่ใกล้เคียงมากกว่าแผนที่เคร่งครัด. วิธีการนี้ส่งเสริมความโปร่งใส, การทำงานเป็นทีม, และการส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น, ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.
🧠 เกร็ดความรู้: Agile Manifesto เอกสารพื้นฐานของการพัฒนาแบบ Agile ถูกสร้างขึ้นในปี 2001 โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 17 คนที่รีสอร์ทสกีใน Snowbird, Utah พวกเขาได้ร่างหลักการเหล่านี้ขึ้นในเวลาเพียงสองวัน
ประโยชน์ของการบริหารโครงการแบบアジลคืออะไร?
แนวทางการบริหารโครงการแบบ Agile มีข้อได้เปรียบหลายประการที่ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีกว่า:
- ความยืดหยุ่น: ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
- ความร่วมมือ: พัฒนาการสื่อสารด้วยการทำงานเป็นทีมที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้น
- ความโปร่งใส: ให้ความชัดเจนด้วยการติดตามงานและการอัปเดตที่ชัดเจน
- ความเร็ว: ส่งมอบงานได้เร็วขึ้นด้วยการทำงานแบบวนซ้ำอย่างรวดเร็วและการให้ข้อเสนอแนะที่ฉับไว
- การจัดการความเสี่ยง: ระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อลดผลกระทบ
- ความรับผิดชอบ: เพิ่มความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของทีม
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ใช้การทบทวนย้อนหลังเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- ความเกี่ยวข้องกับทีมเทคโนโลยี: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ได้รับประโยชน์จากวงจรการทำงานแบบวนซ้ำที่ช่วยให้สามารถทดสอบได้บ่อยครั้ง ลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว
🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจล่าสุดพบว่า83% ของนักการตลาดรายงานว่ามีประสบการณ์เชิงบวกกับ Agile ในขณะที่เพียง 2% รายงานว่ามีประสบการณ์เชิงลบ
เฟรมเวิร์ก Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
Agile นำเสนอเฟรมเวิร์กหลากหลายที่ทีมสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตนเองได้ ต่อไปนี้คือภาพรวมของเฟรมเวิร์กยอดนิยม:
สครัม
การจัดการโครงการแบบสครัมเป็นหนึ่งในกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ซึ่งสร้างขึ้นรอบ ๆ สปรินต์สั้น ๆ ที่มีกรอบเวลาจำกัด
งานถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เสร็จสิ้นในรอบ 1–4 สัปดาห์ ประกอบด้วยบทบาทต่าง ๆ เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์, Scrum Master, และทีมพัฒนา ซึ่งทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ
การทบทวนเป็นประจำและการประชุมย้อนหลังช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้. พวกมันช่วยให้ปรับแนวทางได้ ทำให้กระบวนการมีจุดมุ่งหมายและสามารถปรับตัวได้.
🧠 เกร็ดความรู้: Scrum ได้รับชื่อมาจากรูปแบบการเล่นในกีฬา รักบี้ซึ่งผู้เล่นจะร่วมมือกันเป็นทีมที่แน่นแฟ้นเพื่อเคลื่อนลูกบอลไปข้างหน้า
คัมบัง
คานบันมุ่งเน้นไปที่การมองเห็นงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของงาน. ทีมใช้กระดานที่มีคอลัมน์แทนขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน เช่น 'ต้องทำ,' 'กำลังทำ,' และ 'เสร็จแล้ว.' งานจะเคลื่อนผ่านกระดานไปตามขั้นตอนที่ดำเนินไป ทำให้สามารถมองเห็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่ (WIP) และจุดติดขัดได้ชัดเจน.
ต่างจาก Scrum, Kanban ไม่ใช้การแบ่งเวลาเป็นช่วง ๆ (sprints) ทำให้เป็นระบบที่ไหลลื่นและยืดหยุ่นมากขึ้น หลักการสำคัญคือการจำกัดงานที่กำลังดำเนินการอยู่ (WIP) เพื่อให้แน่ใจว่าทีมไม่ถูกทำให้ล้นมือ
มันไม่ได้เหมาะสำหรับทีมเล็กเท่านั้น41% ของบริษัทที่ใช้Kanban นำไปใช้ในระดับใหญ่—ครอบคลุมมากกว่า 10 ทีมหรือทั้งองค์กร
ลีน
ลีนมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าสูงสุดในขณะที่ลดความสูญเปล่าให้น้อยที่สุด
มันช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดความล่าช้า และส่งเสริมให้ทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลีนส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า และการเสริมสร้างอำนาจให้ทีมรับผิดชอบกระบวนการทำงาน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและความรวดเร็ว
เอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง (เอ็กซ์พี)
XP เน้นความเป็นเลิศทางเทคนิคและการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ผ่านแนวทางปฏิบัติ เช่น การเขียนโปรแกรมแบบคู่ (Pair Programming), การพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ (TDD), และการปล่อยเวอร์ชันบ่อยครั้ง XP มีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งทีมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว
กรอบการทำงานที่มุ่งเน้นการร่วมมือและการปรับปรุงอย่างรวดเร็วช่วยให้ทีมสามารถผลิตซอฟต์แวร์คุณภาพสูงได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างโครงการ Agile ในโลกจริง
Agile มักได้รับการยกย่องในเรื่องความยืดหยุ่น แต่ในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างไร?
เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของมัน ลองมาดูกันว่า Agile ได้ถูกนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรบ้าง 👀
1. เคเอฟซี สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
เคเอฟซี สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ประสบปัญหาทีมที่ทำงานแยกส่วนและการตัดสินใจที่ล่าช้า ซึ่งจำกัดนวัตกรรมและความสามารถในการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
🔌 วิธีแก้ไข: ภายใต้การนำของ CTO ผู้นำได้ปรับแนวทางให้สอดคล้องกับค่านิยม Agile ของ โดยเน้นความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน แนวทางที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกได้เสริมพลังให้พนักงาน การประชุมประจำไตรมาสช่วยทำลายกำแพงระหว่างหน่วยงาน และเครื่องมือต่างๆ เช่น โครงสร้างทีม การทำแผนที่ Wardley และกิจกรรม Kaizen ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม
🔋 ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ KFC มียอดขายดิจิทัลทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ การมุ่งเน้นที่คุณภาพ ความเป็นเจ้าของ การสอดคล้องกับลูกค้า และความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวตามความต้องการของตลาดและบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน
🔍 คุณทราบหรือไม่? ตามรายงาน PMI Pulse of the Profession® 2023 พบว่า39% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้การบริหารโครงการแบบ Agile สามารถบรรลุผลการดำเนินงานของโครงการเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสูงกว่าผู้ที่ใช้วิธีการเชิงคาดการณ์และแบบผสมผสานเล็กน้อย
2. ตำรวจกานา
ของตำรวจบริการกานาเผชิญกับความท้าทายในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน วิธีการแบบดั้งเดิมขาดประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น—เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้โซลูชันที่ทันสมัย
🔌 วิธีแก้ไข: ร่วมกับ Akaditi ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Scrum.orgตำรวจกานาได้นำวิธีการ Scrum ตามโครงการ มาใช้เพื่อนำหลักการAgile มาใช้กับการบังคับใช้กฎหมาย โครงการนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างความร่วมมือภายในหน่วยงาน และการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น
🔋 ผลลัพธ์: แม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง แต่โครงการนวัตกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของตำรวจกานาในการปรับปรุงให้ทันสมัย
3. แอร์ฟรานซ์ เคแอลเอ็ม คาร์โก้
การดำเนินงานของ Air France KLM Cargoเผชิญกับความท้าทายสองประการในการส่งมอบระบบการจัดการรถบรรทุกสินค้าใหม่ภายใต้ตารางเวลาที่แน่นและสร้างทีมพัฒนาใหม่ วิธีการจัดซื้อแบบดั้งเดิมเสี่ยงต่อการล่าช้า ทำให้การหาวิธีแก้ปัญหาที่นวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็น
🔌 วิธีแก้ไข: เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ บริษัทได้นำระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบลีนอไจล์ (Lean Agile Procurement หรือ LAP) มาใช้ ขั้นตอนสำคัญได้แก่:
- จัดตั้งทีม LAP แบบข้ามสายงาน จำนวน 12 คน โดยมีตัวแทนจากฝ่ายธุรกิจ
- การจัดเวิร์กช็อปการปรับแนวทางครึ่งวันเพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
- การให้ข้อมูลแก่ผู้ขายที่คัดเลือกไว้ล่วงหน้าสี่รายผ่านการสัมมนาออนไลน์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง
- การจัดเวิร์กช็อป 'POCAthon' สองวันกับผู้เข้าร่วม 45 คนเพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้ขาย
- เลือกและประกาศผู้ชนะการประกวดในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำให้สามารถเริ่มโครงการได้ภายในหนึ่งสัปดาห์
🔋 ผลลัพธ์: กระบวนการ LAP ช่วยปรับปรุงการเลือกผู้ขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเสร็จสิ้นภายในหกสัปดาห์ ซึ่งเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมมาก การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรกสำเร็จภายในสองเดือน โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นภายในสามเดือน การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ขาย และได้รับคำติชมเชิงบวกจากผู้เข้าร่วม
4. Salesforce
แผนกวิจัยและพัฒนาของ Salesforceเผชิญกับปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในการใช้วิธีการแบบ Waterfall แบบดั้งเดิม ทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีอยู่แล้วและการทำให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มความซับซ้อนในการเปลี่ยนผ่าน
🔌 วิธีแก้ไข: ในปี 2006 Salesforce ได้เปลี่ยนมาใช้ Scrum โดยมุ่งเน้นการปรับหลักการของ Agile ให้สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทผ่านกลยุทธ์ 'ให้ความรู้โดยไม่บังคับ' การดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่:
- การให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีที่ Scrum เสริมสร้างพันธกิจของบริษัทและเป้าหมายส่วนบุคคล
- การใช้ประโยชน์จากกระบวนการ V2MOM ที่มีอยู่ (วิสัยทัศน์, ค่านิยม, วิธีการ, อุปสรรค, และมาตรการ) เพื่อสร้างความโปร่งใสและความไว้วางใจ
- การกำหนดความคล่องตัวเป็นกรอบความคิด ไม่ใช่ข้อบังคับ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการโครงการ
- เน้นย้ำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารความรู้สึกแบบอไจล์อย่างสม่ำเสมอ
🔋 ผลลัพธ์: การยอมรับจากทั้งผู้บริหารและพนักงานได้ขับเคลื่อนความสามารถในการปรับตัวและความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงปรับวิธีการแบบアジลให้เหมาะกับบริบทต่าง ๆ และวางแผนที่จะขยายแนวคิดアジลไปยังคู่ค้าและลูกค้าเพื่อให้เกิดการประสานงานทั่วทั้งองค์กร
5. เน็ต-เอ-พอร์เตอร์
ทีมเทคโนโลยีของ NET-A-PORTERเผชิญกับข้อจำกัดในด้านความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพภายใต้ระเบียบวิธี Scrum ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน การทำงานร่วมกัน และความพึงพอใจของทีม ความจำเป็นในการมีกระบวนการที่ปรับตัวได้มากขึ้นจึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนไปใช้ Kanban
🔌 วิธีแก้ไข: ในปี 2012-2013 ทีมงานได้นำระบบคัมบังมาใช้ โดยมุ่งเน้นที่:
- การมองเห็นขั้นตอนการทำงานผ่านกระดานคัมบังที่มีรายละเอียดครบถ้วน พร้อมคอลัมน์สิบคอลัมน์ที่แทนกิจกรรมหลัก
- การกำหนดขีดจำกัดงานระหว่างดำเนินการเพื่อจัดการปริมาณงานและปรับปรุงการไหลของงาน
- การใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยการวัดระยะเวลาการนำเข้า, ระยะเวลาการหมุนเวียน, และรูปแบบการทำงาน
- ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการสำรวจรายเดือนเพื่อประเมินความสุขและความร่วมมือของทีม
🔋 ผลลัพธ์: การนำระบบคัมบังมาใช้ได้นำมาซึ่งการปรับปรุงที่สำคัญ ทำให้สามารถปล่อยงานทั่วทั้งบริษัทได้ตรงเวลาทุกสามสัปดาห์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในทีมให้ดีขึ้นอย่างมาก ขวัญกำลังใจของพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ—ความสุขเพิ่มขึ้น 8% และความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ้น 12%
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดทำข้อตกลงการทำงานของทีมตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางแบบ Agile ของคุณ เพื่อกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการตัดสินใจ
6. แคปเจมินี
Capgeminiจำเป็นต้องปรับปรุงการดำเนินงานและความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า หน่วยงานที่ทำงานแยกส่วนและการทำงานร่วมกันที่จำกัดเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการส่งมอบคุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพ
🔌 วิธีแก้ไข: Capgemini ได้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบ Agile โดยมุ่งเน้นการนำแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมาใช้เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้น
🔋 ผลลัพธ์: Capgemini สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานและเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างสำเร็จ ทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อหลักการ Agile ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการปรับตัว
7. โรงเรียนแมริออทแห่งมหาวิทยาลัยบริกัมยังก์
มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ โรงเรียนธุรกิจมารriottได้มุ่งหวังที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ทางวิชาการกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยมอบทักษะการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงให้กับนักเรียน
🔌 วิธีแก้ไข: โรงเรียนได้ร่วมมือกับ Scrum.org เพื่อนำหลักการ Scrum และการรับรอง Professional Scrum Master (PSM I) มาใช้ในหลักสูตรการจัดการโครงการของโรงเรียน โครงการนี้มุ่งเน้นที่:
- จำลองสภาพแวดล้อมการทำงานระดับมืออาชีพและโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้ประสบการณ์การปฏิบัติจริงใน Scrum
- การบูรณาการแนวทางปฏิบัติ Scrum ในหลากหลายภาควิชาการศึกษา
- การปรับแต่งหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานและความคาดหวังของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
- เตรียมนักเรียนสำหรับการรับรอง PSM I
🔋 ผลลัพธ์: การบูรณาการได้ให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ รวมถึงอัตราการผ่านการรับรองที่สูง โอกาสในการทำงานของบัณฑิตที่ดีขึ้น และการนำแนวปฏิบัติ Scrum ไปใช้อย่างแพร่หลายในโครงการทางวิชาการ
วิธีเริ่มต้นนำ Agile มาใช้ในโครงการของคุณ
การเปลี่ยนมาใช้ Agile ต้องการแนวทางที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้. วิธีการนี้เน้นการก้าวหน้าแบบวนซ้ำ, การร่วมมือ, และการปรับตัว, ทำให้เหมาะสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการความรวดเร็ว.
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ Agile ทำงานได้อย่างแท้จริง ระบบการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ Agile ทำงานได้อย่างแท้จริง ระบบการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็น
มาดูวิธีการนำวิธีการพัฒนาแบบ Agile มาใช้สำหรับโครงการของคุณ 🔄
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ
Agile ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น แต่โครงการยังคงต้องการทิศทางที่ชัดเจน การกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน วัดความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความมุ่งมั่นตลอดการวางแผนสปรินต์
ก่อนอื่น ให้สรุปวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับสูง W*ปัญหาที่โครงการแก้ไขคืออะไร? ผลลัพธ์หลักที่บ่งชี้ความสำเร็จคืออะไร? การตอบคำถามเหล่านี้ช่วยให้ทีมมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ต่อไป ให้แยกวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่าออกเป็นผลลัพธ์เฉพาะที่สามารถทำได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ผลลัพธ์เหล่านี้ควรสามารถวัดผลได้, สามารถดำเนินการได้, และสามารถบรรลุได้ภายในสปรินต์
เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว ให้กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จ ซึ่งอาจรวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เกณฑ์การยอมรับสำหรับผลลัพธ์ หรือตัวชี้วัดความคิดเห็นของลูกค้า
งานใน ClickUp
ClickUp Tasksมอบวิธีการปรับแต่งได้สูงในการจัดโครงสร้างโครงการแบบ Agile เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเป้าหมายได้รับการสนับสนุนโดยแผนการที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ มันช่วยให้คุณแทนที่สเปรดชีตที่คงที่และรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่เชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างงานที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่นในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ของ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถสร้างงานที่มีชื่อว่า 'พัฒนาฟีเจอร์แดชบอร์ดใหม่' แทนที่จะถือว่าเป็นรายการที่ต้องทำอย่างคลุมเครือ พวกเขาสามารถจัดโครงสร้างงานนี้ด้วยงานย่อย เช่น การออกแบบ UI การพัฒนา API การผสานรวมส่วนหน้า และการทดสอบ
คุณยังสามารถ @mention สมาชิกในทีมและทิ้งความคิดเห็นที่มอบหมายไว้ใน ClickUpเพื่อให้พวกเขาดำเนินการต่อได้
การพึ่งพาของงานใน ClickUpช่วยให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบ UI จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นขึ้น ทำให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Agile Project Management Templateมอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อตั้งค่าการทำงานแบบ Agile
หนึ่งในคุณสมบัติหลักคือระบบการจัดการคำขอที่ติดตั้งไว้ในตัว ด้วยแบบฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สมาชิกในทีมสามารถส่งคำขอได้ ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการค้างโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคำขอได้รับการบันทึก จัดลำดับความสำคัญ และมอบหมายงานแล้ว เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดตกหล่น
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เทมเพลตนี้ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับพิธีกรรมแบบ Agile เช่น การทบทวนย้อนหลัง ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้นตามเวลา
ขั้นตอนที่ 2: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ความคล่องตัวเติบโตได้ดีจากการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การทบทวนสปรินต์ และการเช็คอินอย่างรวดเร็วช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและแก้ไขอุปสรรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ อย่างไรก็ตาม ทีมอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลสำคัญหากไม่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกและติดตามการสนทนา การสนทนาที่กระจัดกระจายอยู่ในอีเมลและเครื่องมือแชทภายนอกมักนำไปสู่การพลาดการอัปเดตและการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางได้อย่างรวดเร็ว แบ่งปันข้อเสนอแนะ และประสานงานในขั้นตอนถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเดาอะไรได้ไหม? ClickUp ก็มีทางแก้ไขสำหรับเรื่องนั้นเช่นกัน
ClickUp Chat
ClickUp Chatรวมการสนทนา งาน และโครงการเข้าด้วยกัน ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปส่งข้อความและเครื่องมือจัดการโครงการ ทีมงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงาน แบ่งปันการอัปเดต และดำเนินการโดยไม่ต้องสูญเสียบริบท
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- การสนทนาแบบโครงการ ที่ซิงค์กับรายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่ ทำให้การสนทนาเป็นระเบียบ
- งานที่เชื่อมโยงกัน ที่เชื่อมโยงข้อความโดยตรงกับรายการงาน ลดความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูล
- SyncUps สำหรับการโทรเสียงและวิดีโอ ช่วยให้ทีมสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
- ติดตามผล™ เพื่อทำเครื่องหมายข้อความที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
- สรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ที่เน้นข้อมูลสำคัญที่อัปเดต ช่วยให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
ทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังวางแผนการปล่อยฟีเจอร์สามารถสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับการสปรินต์ได้
นักพัฒนา นักออกแบบ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์สื่อสารในพื้นที่เดียว เชื่อมโยงการสนทนาไปยังงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการรายงานข้อบกพร่อง วิศวกรสามารถเริ่มการโทร SyncUp ใน ClickUp Chat พูดคุยเกี่ยวกับปัญหา และมอบหมายการแก้ไขโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือหลายตัว
🔑 ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ:
การกระทำที่คุณทำในวันนี้มีผลกระทบมากที่สุดต่อความคาดการณ์ได้ในวันพรุ่งนี้ของคุณ
การกระทำที่คุณทำในวันนี้มีผลกระทบมากที่สุดต่อความสามารถในการคาดการณ์ของคุณในวันพรุ่งนี้
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจหมายถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียวได้? ด้วยClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: เลือกโครงสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะสม
โครงการ Agile ที่ประสบความสำเร็จต้องการกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นแต่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการงาน ติดตามความคืบหน้า และปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้ตามความจำเป็น หากไม่มีกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน งานอาจกลายเป็นความวุ่นวาย ทำให้ยากต่อการระบุจุดคอขวด ตรวจสอบความเร็วในการทำงานของแต่ละสปรินต์ หรือรับประกันว่างานที่ส่งมอบจะดำเนินไปตามแผน
โครงสร้างที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกรอบการทำงานแบบ Agile ของทีม—ไม่ว่าจะเป็น Scrum, Kanban หรือแนวทางแบบผสมผสาน
คัมบังมุ่งเน้นการไหลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้คอลัมน์เพื่อแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน สครัมใช้วิธีการแบบสปรินท์ โดยจัดงานเป็นช่วง ๆ ตามแผนที่วางไว้ โมเดลไฮบริดผสมผสานทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน มอบโครงสร้างแบบสปรินท์พร้อมทั้งอนุญาตให้งานเฉพาะกิจสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างยืดหยุ่น
การดูใน ClickUp
ClickUp Viewsช่วยให้ทีมปรับแต่งกระบวนการทำงานตามกรอบการทำงานแบบ Agile ของพวกเขา
มุมมองกระดาน ClickUp Board Viewให้กระดานแบบลากและวางสำหรับการติดตามความคืบหน้าของงาน, มุมมองแผนภูมิแกนต์Gantt Chart Viewของ นำเสนอไทม์ไลน์เพื่อแสดงการพึ่งพาของงาน,และมุมมองปฏิทิน ช่วยให้ทีมวางแผนตารางสปรินต์ได้
แต่ละมุมมองจะปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมจะได้รับการมองเห็นข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4: ติดตามเวลาและวัดผลผลิต
ทีมที่ทำงานแบบ Agile ทำงานในรูปแบบของสปรินต์ที่มีระยะเวลาจำกัด ทำให้การติดตามเวลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประมาณความพยายาม การปรับสมดุลภาระงาน และการทำให้แน่ใจว่างานยังคงอยู่ภายในระยะเวลาสปรินต์ที่วางแผนไว้
การติดตามเวลาด้วย ClickUp
หากไม่มีรายงานการติดตามเวลา การประเมินระยะเวลาที่ใช้ในภารกิจต่าง ๆ การบาลานซ์ปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการปรับปรุงการวางแผนสปรินต์ในอนาคตจะกลายเป็นเรื่องยาก ทีมจำเป็นต้องมีวิธีการติดตามเวลาที่ใช้ในภารกิจต่าง ๆ โดยไม่ต้องเพิ่มภาระงานด้านการบริหารจัดการ
การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานได้โดยตรงภายในงาน ทำให้สามารถมองเห็นเวลาที่ใช้ไปในแต่ละงานได้แบบเรียลไทม์ รายงานที่มีอยู่ในระบบช่วยให้ทีม Agile วิเคราะห์แนวโน้ม เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริง และปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น ทีมซอฟต์แวร์ที่กำลังทำงานใน 'Bug Fix Sprint' สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับหมวดหมู่ต่างๆ ได้—ปัญหา UI, ข้อผิดพลาดของระบบหลังบ้าน หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพ
หากนักพัฒนาเกินเวลาที่ประมาณการไว้สำหรับการแก้ไขปัญหาบางอย่างเป็นประจำ ผู้จัดการโครงการสามารถปรับความจุของสปรินต์ในอนาคตหรือระบุความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการได้
การใช้ ClickUp ช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้น ส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้น และจัดโครงสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผลิตของเราเติบโตขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ฉันเข้าร่วมบริษัท! สิ่งนี้คงเป็นไปไม่ได้หากเราไม่มีโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารโครงการ
การใช้ ClickUp ช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้น ส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้น และจัดโครงสร้างทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผลิตของเราเติบโตขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ฉันเข้าร่วมบริษัท! สิ่งนี้คงเป็นไปไม่ได้หากเราไม่มีโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารโครงการ
ขั้นตอนที่ 5: จัดการสปรินต์แบบ Agile อย่างมีประสิทธิภาพ
สปรินต์เป็นแกนหลักของกระบวนการทำงานแบบ Agile ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นวงจรที่จัดการได้
เมื่องานกองพะเนินโดยไม่มีการจัดระเบียบ ลำดับความสำคัญจะสับสน และการติดตามความคืบหน้าจะกลายเป็นเกมเดา การดำเนินงานแบบสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่ถูกต้อง และทำให้การปรับเปลี่ยนง่ายขึ้นเมื่อการทำงานเปลี่ยนแปลงไป
คลิกอัพ สปรินต์
ClickUp Sprintsสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการวางแผนและจัดการการวนรอบแบบ Agile
ทีมสามารถกำหนดระยะเวลาของสปรินต์ ดึงงานจากแบ็กล็อก มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าในขณะที่ดำเนินการผ่านสปรินต์
ทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังพัฒนาฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซใหม่สามารถตั้งค่าสปรินต์สองสัปดาห์ใน ClickUp ได้ งานจะถูกดึงจากแบ็กล็อกเข้าสู่รายการสปรินต์ มอบหมายให้กับนักพัฒนา และติดตามความคืบหน้า เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ งานที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกย้ายไปยัง 'เสร็จแล้ว' และงานที่เหลือจะถูกนำไปรวมในรอบถัดไป
ขั้นตอนที่ 6: ใช้แผนภูมิการเผาไหม้เพื่อติดตามความคืบหน้า
การติดตามความคืบหน้าเป็นสิ่งสำคัญใน Agile ช่วยให้ทีมวัดอัตราการเสร็จสิ้นสปรินต์และคาดการณ์ปริมาณงานในอนาคตได้
แผนภูมิการเผาไหม้ (Burndown chart) แสดงให้เห็นปริมาณงานที่เหลืออยู่เทียบกับเวลา ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของสปรินต์อย่างชัดเจน หากไม่มีแผนภูมิการเผาไหม้ ทีมอาจประสบปัญหาในการประเมินว่าพวกเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะเสร็จสิ้นงานภายในกรอบเวลาของสปรินต์หรือไม่
แดชบอร์ดของ ClickUpมีแผนภูมิแสดงการดำเนินงาน (burndown chart) ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติตามความคืบหน้าของงาน แผนภูมินี้จะแสดงอัตราการเสร็จสิ้นงานตามเป้าหมายเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง พร้อมเน้นให้เห็นความล่าช้าหรือความรวดเร็วในการทำงานของแต่ละสปรินต์ ความสามารถในการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์นี้ ช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ทันทีระหว่างสปรินต์ แทนที่จะต้องรอการประชุมสรุปผลภายหลัง
ทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่กำลังเปิดตัวการอัปเดตฟีเจอร์สามารถใช้แผนภูมิการเผาไหม้เพื่อติดตามความเร็วในการทำงานของสปรินต์ได้
หากแผนภูมิแสดงอัตราการเสร็จสิ้นที่ช้ากว่าที่คาดไว้ ทีมงานสามารถกระจายปริมาณงานใหม่ แก้ไขอุปสรรค หรือปรับลำดับความสำคัญก่อนที่สปรินต์จะสิ้นสุด เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ แผนภูมิจะให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงการประมาณการและการวางแผนปริมาณงานในอนาคต
มันทำงานได้ดีเยี่ยมกับวิธีการทำงานแบบอไจล์ และยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการลูกค้า สำหรับการจัดการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ปัญหา/การปรับปรุง, การพัฒนา, เป็นต้น แผงควบคุมของมันน่าดึงดูดและประหยัดเวลาอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันทำงานได้ดีเยี่ยมกับวิธีการแบบอไจล์ และยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการลูกค้า สำหรับการจัดการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหา/การปรับปรุง การพัฒนา ฯลฯ แดชบอร์ดของมันน่าดึงดูดและประหยัดเวลาอย่างมาก ช่วยประหยัดเวลาและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเอาชนะความท้าทายในโครงการแบบ Agile
Agile ทำให้โครงการมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังคงมีอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ การรับรู้ถึงความท้าทายเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ และจัดการกับมันอย่างตรงไปตรงมา จะช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
นี่คือวิธีจัดการกับอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดในการใช้ Agile
🚧 ขอบเขตงานขยายเกินกำหนด
เคยเริ่มโครงการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้ไหม? นั่นคือการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับการควบคุมจะทำให้กำหนดเวลาคลาดเคลื่อนและทำให้ทีมทำงานหนักเกินไป
วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันสิ่งนี้คือการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การมีรายการงานที่จัดโครงสร้างอย่างดีช่วยกรองคำขอที่ไม่จำเป็นออกไป ทำให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงได้
การวางแผนสปรินต์และการปรับปรุงแบ็กล็อกอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทีมสามารถปรับลำดับความสำคัญได้โดยไม่สูญเสียการควบคุม การแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านการอัปเดตที่มีโครงสร้างยังช่วยป้องกันการเพิ่มงานในนาทีสุดท้ายที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย
🚧 ขาดความเชี่ยวชาญด้าน Agile
Agile ฟังดูเรียบง่าย แต่การนำไปปฏิบัติจริงอาจรู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิม
อย่าเพิ่งรีบกระโดดเข้าไปโดยขาดการวางแผน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน เช่นที่กล่าวไว้ข้างต้น จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การฝึกอบรม การโค้ชแบบ Agile และการจัดเวิร์กช็อปให้ลงมือปฏิบัติจริง จะช่วยให้ทีมสร้างความมั่นใจได้มากขึ้น
การเริ่มต้นด้วยแนวปฏิบัติหลัก เช่น การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การทบทวนงาน และการจัดการงานค้าง จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น การจับคู่นักพัฒนาที่มีประสบการณ์น้อยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile จะช่วยเร่งการเรียนรู้และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
🚧 การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการพัฒนาที่รวดเร็ว
การส่งมอบอย่างรวดเร็วไม่ควรหมายถึงการเสียสละคุณภาพ การกำหนดเรื่องราวของผู้ใช้และเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจนช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ตามความคาดหวัง การทดสอบอัตโนมัติและการรวมระบบอย่างต่อเนื่องช่วยให้พบข้อบกพร่องได้ตั้งแต่เนิ่นๆ แทนที่จะสะสมมากขึ้น
การตรวจสอบโค้ดและการเขียนโปรแกรมแบบคู่ช่วยปรับปรุงการร่วมมือและลดข้อผิดพลาด. แทนที่จะรีบเร่งเพื่อให้ทันกำหนดเวลา การมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคุณภาพที่มีขนาดเล็กและคุณภาพสูงจะช่วยให้ทั้งความเร็วและความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดี.
🔑 แนวคิดสำคัญ:
การทำหลายอย่างพร้อมกันทำให้คุณโง่ การทำมากกว่าหนึ่งสิ่งในเวลาเดียวกันทำให้คุณช้าลงและแย่ลงทั้งสองงาน อย่าทำ หากคุณคิดว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณคิดผิด—มันเกี่ยวข้องแน่นอน
การทำหลายอย่างพร้อมกันทำให้คุณโง่ การทำมากกว่าหนึ่งสิ่งในเวลาเดียวกันทำให้คุณช้าลงและแย่ลงทั้งสองงาน อย่าทำ หากคุณคิดว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณคิดผิด—มันเกี่ยวข้อง
🚧 การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก และไม่ใช่ทุกคนจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
การผลักดัน Agile อย่างหนักเกินไปอาจส่งผลเสียได้ ดังนั้นจึงควรแสดงให้เห็นถึงคุณค่าผ่านความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ การแสดงตัวอย่างจริงที่แสดงให้เห็นว่า Agile ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร จะช่วยสร้างความไว้วางใจ
การให้สมาชิกในทีมที่มีความสงสัยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจช่วยให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมากกว่าการถูกบังคับให้ทำตาม การสนทนาอย่างเปิดเผยและการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ Agile รู้สึกเหมือนเป็นการปรับปรุง ไม่ใช่แค่ระบบอีกระบบหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตาม
🔍 คุณทราบหรือไม่?Scaled Agile Framework (SAFe)ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการชั้นนำสำหรับการปรับใช้แนวทาง Agile ในองค์กรขนาดใหญ่ ปัจจุบัน26% ขององค์กรขนาดใหญ่เลือกใช้SAFe เป็นกรอบการทำงานที่ชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม 22% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกรอบการทำงานที่กำหนดโดยองค์กร แต่เลือกใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นหรือปรับแต่งตามความต้องการมากกว่า
เปลี่ยนโปรเจกต์ที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
Agile ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่การรักษาความก้าวหน้าให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอาจเป็นเรื่องท้าทาย ลำดับความสำคัญอาจเปลี่ยนแปลง อุปสรรคอาจเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ได้รับการต้อนรับเสมอไป ความแตกต่างระหว่างการดิ้นรนกับความสำเร็จอยู่ที่ทัศนคติที่ถูกต้องและเครื่องมือที่เหมาะสม
เมื่อทีมทำงานร่วมกัน ปรับตัว และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Agile จะให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง
