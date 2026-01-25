วิธีใช้ AI ในการเขียนหนังสือ

การเขียนหนังสือต้องใช้เวลา ความมุ่งมั่น และพลังงานทางจิตใจอย่างมาก บางวันความคิดไหลลื่น บางวันหน้ากระดาษเปล่ากลับหนักอึ้ง โครงร่างพังทลาย และการติดตามร่างต่างๆ ก็กลายเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้า
ความตึงเครียดระหว่างการต้องการเขียนให้ดีและการต้องทำตามกำหนดเวลา เป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับทุกคนที่พยายามจะเสร็จสิ้นโครงการที่ยาวนาน
การใช้ AI ในการเขียนหนังสือได้เริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนเข้าถึงกระบวนการนี้ มันสามารถช่วยในการปรับแต่งแนวคิดคร่าวๆ จัดระเบียบบท และร่างได้เร็วขึ้น แต่เสียงของคุณมาจากความตัดสินใจและการแก้ไขของคุณเอง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกย่อยวิธีการใช้งาน AI ในแต่ละขั้นตอนของการเขียน และสำรวจวิธีที่ClickUp ซึ่งเป็นConverged AI Workspace แรกของโลก ช่วยคุณตลอดกระบวนการ 🧑💻
วิธีที่ AI สามารถช่วยคุณเขียนหนังสือ
เมื่อหน้ากระดาษเปล่าจ้องกลับมาที่คุณ เส้นเรื่องก็พันกันยุ่ง และตัวละครก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือ การเขียนหนังสืออาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้เครื่องมือเขียนด้วย AIทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ใช้งานได้จริงในกระบวนการนี้ โดยจัดการงานซ้ำๆ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ที่ทำให้หนังสือของคุณเป็นของคุณเอง
เครื่องมือเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณเข้าใจว่าพวกมันสามารถทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้. AI มีความเชี่ยวชาญในการสร้างตัวเลือก, จัดระเบียบข้อมูล, และค้นหาแบบแผนในเอกสารของคุณ. แต่มันไม่สามารถแทนที่เสียงของคุณ, วิสัยทัศน์ของคุณ, หรือมุมมองที่ไม่เหมือนใครที่คุณนำมาสู่เรื่องราวของคุณได้.
นี่คือตัวอย่างวิธีที่ AI สามารถช่วยในการเขียนหนังสือได้ 👇
การระดมความคิดและการสร้างสรรค์แนวคิด
ปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่เป็นคู่คิดที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการระดมความคิดเมื่อคุณต้องการมุมมองใหม่ๆ
ป้อนแนวคิด ประเภทตัวละคร หรือธีมให้กับมัน แล้วมันจะคืนความเป็นไปได้ที่คุณอาจไม่เคยคิดถึง หากคุณกำลังเขียนเรื่องระทึกขวัญในเมืองชายฝั่ง AI สามารถแนะนำความซับซ้อนของเนื้อเรื่อง ประวัติตัวละคร หรือองค์ประกอบเชิงธีมที่เพิ่มความลึกซึ้งได้
คุณค่าที่แท้จริงมาจากการใช้คำแนะนำเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น คุณอาจขอสถานการณ์ความขัดแย้ง 10 สถานการณ์ เลือกสองสถานการณ์ที่สอดคล้องกับคุณ แล้วบิดให้กลายเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง วิธีการนี้ช่วยให้คุณควบคุมได้ในขณะที่ขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: สำรวจไอเดียสำหรับหนังสือของคุณด้วยClickUp Whiteboards ซึ่งเป็นกระดานไวท์บอร์ดที่ยืดหยุ่นสำหรับการวางแผนตัวละคร ความขัดแย้ง และธีมต่าง ๆ โดยไม่ต้องยึดติดกับโครงสร้างตายตัว คุณสามารถย้ายไอเดียไปมา จัดกลุ่มสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน และเห็นผลกระทบที่แต่ละตัวเลือกมีต่อเนื้อเรื่องโดยรวมในขณะที่เรื่องราวค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น
ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณกำลังพัฒนาเรื่องระทึกขวัญที่ตั้งอยู่ในเมืองชายฝั่ง คุณวางตัวละครหลัก สถานที่ และความตึงเครียดไว้บนกระดานไวท์บอร์ด
คุณจัดกลุ่มความขัดแย้งสองอย่างที่มีความเชื่อมโยงซ่อนเร้นอยู่ เพิ่มความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างตัวละคร และลบแนวคิดที่ไม่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเรื่องราว กระดานช่วยคุณสร้างเรื่องราวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการแสดงตัวเลือกต่างๆ อย่างชัดเจน
การร่างโครงร่างและจัดโครงสร้างบท
การเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นโครงสร้างที่สอดคล้องกันนั้น เป็นความท้าทายสำหรับนักเขียนหลายคน
เครื่องมือเขียนด้วย AI สามารถนำบันทึกคร่าวๆ ของคุณและเสนอโครงร่างแบบบทต่อบทได้ คุณอธิบายจังหวะเรื่องราว จุดเปลี่ยนสำคัญ และเส้นเรื่องตัวละคร เครื่องมือจะจัดระเบียบองค์ประกอบเหล่านี้เป็นลำดับที่สอดคล้องกับตรรกะของการเล่าเรื่อง
กระบวนการนี้จะเผยให้เห็นช่องว่างในหนังสือของคุณทั้งหมดก่อนที่คุณจะลงทุนเวลาหลายเดือนในการร่าง คุณอาจพบว่าภาคสองขาดความตึงเครียดหรือโครงเรื่องรองต้องการการปูพื้นให้เร็วกว่านี้ การปรับโครงร่างจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่การเขียนบทใหม่ทั้งหมดใช้เวลาหลายสัปดาห์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชาร์ลส์ ดิกเกนส์มักจะเล่าเรื่องโดยใช้เสียงพูด บางครั้งก็ทำเสียงให้เข้ากับอารมณ์ อาร์เธอร์ สโตน หนึ่งในนักเรียนที่เรียนการจดบันทึกย่อของเขา ได้บันทึกเสียงการพูดของดิกเกนส์เป็นจำนวนมาก ซึ่งหมายความว่างานบางชิ้นของดิกเกนส์อาจมีอยู่เป็นร่างที่พูดก่อนร่างที่เขียน สิ่งที่น่าทึ่งคือ นักวิชาการยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้เขียนอะไร มีมากน้อยเพียงใดที่ถูกด้นสด หรืออะไรที่ถูกอ่านเทียบกับสิ่งที่พูดในขณะนั้น
การร่างเนื้อหาและการเอาชนะภาวะเขียนไม่ออก
ภาวะตันในการเขียนมักเกิดจากความสมบูรณ์แบบหรือความไม่แน่ใจ ปัญญาประดิษฐ์ช่วยขจัดความกดดันในการทำให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก
เมื่อคุณไม่สามารถหาคำมาบรรยายฉากหนึ่งได้ ให้ขอให้มันสร้างสามเวอร์ชันขึ้นมา ไม่มีเวอร์ชันใดที่สมบูรณ์แบบ แต่หนึ่งในนั้นอาจมีวลีหรือแนวทางที่ปลดล็อกความคิดของคุณเอง
นักเขียนบางคนใช้ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือด้วย AI เพื่อร่างส่วนที่พวกเขาพบว่าน่าเบื่อ:
- ฉากเปลี่ยนผ่านที่เคลื่อนตัวละครไปยังสถานที่ต่างๆ
- คำอธิบายทางเทคนิคที่ต้องการการวิจัยอย่างลึกซึ้ง
- รูปแบบการสนทนาเพื่อทดสอบเสียงตัวละครที่แตกต่างกัน
จากนั้นคุณเขียนร่างเหล่านี้ใหม่ในสไตล์ของคุณ โดยใช้เป็นวัตถุดิบแทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์
🔍 คุณรู้หรือไม่? เลโอนาร์โด ดา วินชีทิ้งสมุดบันทึกไว้มากกว่า 7,000 หน้า ซึ่งหลายหน้าไม่เสร็จสมบูรณ์และกระจัดกระจายไปตามหัวข้อต่างๆ นักวิชาการยังคงถกเถียงกันถึงลำดับ "ที่ถูกต้อง" ของแนวคิดของเขา
การแก้ไขและปรับปรุงต้นฉบับของคุณ
เครื่องมือตรวจทานด้วย AIจะสแกนหาลวดลายที่ตาของมนุษย์มองข้ามไป พวกมันจะแจ้งเตือนคำที่ใช้มากเกินไป ระบุปัญหาการดำเนินเรื่อง และเน้นความไม่สอดคล้องในพฤติกรรมของตัวละครหรือไทม์ไลน์ พวกมันอาจสังเกตเห็นว่าคุณใช้โครงสร้างประโยคเดิมซ้ำๆ หรือสีตาของตัวละครเอกเปลี่ยนไปครึ่งทางของหนังสือ
พวกมันถูกออกแบบมาเพื่อเสริมการทำงานของบรรณาธิการมนุษย์ AI สามารถบอกได้ว่าย่อหน้าหนึ่งรู้สึกไม่ลื่นไหล แต่บรรณาธิการที่มีทักษะจะอธิบายได้ว่าทำไมและควรแก้ไขอย่างไร นี่คือเหตุผลที่คุณควรใช้เครื่องมือ AI เฉพาะในขั้นตอนแรกเท่านั้น เพื่อตรวจจับปัญหาที่เห็นได้ชัด ก่อนที่คุณจะลงทุนใช้บริการบรรณาธิการมืออาชีพ
⚡️ คลังแม่แบบ: จัดระเบียบทุกขั้นตอนของการเขียนของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิด การวางแผนโครงร่าง ไปจนถึงการแก้ไขและเผยแพร่ด้วยแม่แบบวางแผนหนังสือจาก ClickUp
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น กำลังร่าง, กำลังแก้ไข, แก้ไขรอบสุดท้าย, เผยแพร่, และ ต้องทำ
- บันทึกทุกรายละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับ สถานที่, พล็อต, ตัวละคร, บท, และ เรื่องราว
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยมุมมอง ClickUp ที่ไม่ซ้ำกันเจ็ดแบบ รวมถึง บท, ความสำคัญ, รายละเอียดนิยาย, และ กระบวนการเขียน
วิธีใช้ AI ในการเขียนหนังสือ (คู่มือทีละขั้นตอน)
คู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนนี้จะอธิบายอย่างละเอียดว่า AI สามารถนำมาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการสร้างหนังสือได้อย่างไร
ClickUp รองรับกระบวนการนี้ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก โครงร่าง บทร่าง บันทึกการวิจัย และงานแก้ไขของคุณจะอยู่ร่วมกับงานจริง ไม่ใช่ในเครื่องมือที่แยกจากกันซึ่งบังคับให้ต้องสลับบริบท เมื่อหนังสือพัฒนาไป โครงสร้างและกระบวนการเขียนของคุณก็จะพัฒนาไปพร้อมกันหลีกเลี่ยงการทำงานที่ซับซ้อนและไร้ระเบียบ
มาเริ่มกันเลย! 🎯
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดแนวคิดหนังสือของคุณและสร้างโครงร่างอย่างละเอียด
โครงร่างที่ชัดเจนเป็นรากฐานของการเขียนหนังสือ AI—มันให้โครงสร้างเพียงพอแก่ผู้ช่วยเขียน AI ของคุณสำหรับนักเขียนเพื่อให้สามารถสร้างบทที่สม่ำเสมอได้
เริ่มต้นด้วยการกำหนดให้ชัดเจนว่าหนังสือของคุณจะบรรลุผลอะไรได้บ้าง เขียนประโยคเดียวที่สรุปคำมั่นสัญญาหลักของหนังสือคุณ: 'หนังสือเล่มนี้สอนฟรีแลนซ์ให้หาลูกค้าองค์กรผ่านการติดต่อทางอีเมลแบบเย็นชา' หรือ 'ครูจากเมืองเล็กค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเปลี่ยนชุมชนของเธอ'
ระบุเส้นทางการเดินทางของผู้อ่านของคุณ:
- พวกเขาจะเริ่มต้นที่ไหน? (รู้สึกกลัวทักษะการใช้มีด สับสนเกี่ยวกับระบบการเพิ่มผลผลิต)
- พวกเขาจะจบลงที่ไหน? (หั่นผักอย่างมั่นใจ, บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
- พวกเขาต้องเรียนรู้อะไรเพื่อลดช่องว่างนี้?
แผนที่นี้ให้กลายเป็น 8-12 บท โดยมี 3-5 ส่วนหลักภายใต้แต่ละบท จากนั้นใช้ AI เพื่อทดสอบตรรกะของคุณ: 'ขั้นตอนสำคัญที่ฉันขาดไประหว่างบทที่ 2 และบทที่ 3 คืออะไร?'
ClickUp Docsกลายเป็นเวิร์กช็อปสร้างโครงร่างของคุณ สร้างเอกสารชื่อ '[ชื่อหนังสือของคุณ] – โครงร่างหลัก' และใช้หน้าย่อยสำหรับแต่ละบทและส่วนต่าง ๆ จากนั้นคุณสามารถจัดเรียงบทใหม่ได้โดยการลากหน้า และเพิ่มบันทึกการค้นคว้าได้โดยตรงใต้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำหรับหนังสือเกี่ยวกับการทำงานทางไกล ให้สร้างหน้าหลักสำหรับ 'การสร้างวัฒนธรรมการทำงานทางไกล' 'ระบบการสื่อสาร' และ 'การจัดการประสิทธิภาพ' พร้อมหน้าบทย่อยที่ระบุหัวข้อเฉพาะที่จะครอบคลุมในแต่ละบท
เรียนรู้วิธีจัดระเบียบบันทึกการเขียนของคุณ:
ขั้นตอนที่ 2: แบ่งโครงร่างของคุณออกเป็นงานย่อย
นับจำนวนส่วนของคุณ: 10 บท โดยมี 4 ส่วนในแต่ละบท = 40 งานเขียน. กำหนดเวลาตัวเองในการเขียน 500 คำเพื่อคำนวณความเร็วของคุณ. จากนั้นเพิ่มชื่องานเฉพาะ:
- ไม่ใช่ 'บทที่ 3' แต่เป็น 'ร่าง: วิธีการจัดโครงสร้างอีเมลติดต่อลูกค้า B2B'
- ไม่ใช่ 'การพัฒนาตัวละคร' แต่เป็น 'เขียน: ฉากพื้นหลังของซาร่าห์ที่ศูนย์ชุมชน'
เปลี่ยนโครงร่างของคุณให้เป็นกระบวนการทำงานโดยใช้ClickUp Tasks สร้างรายการสำหรับแต่ละบท จากนั้นเพิ่มงานย่อยสำหรับแต่ละส่วน พร้อมกำหนดวันที่ส่งที่สมจริงตามความเร็วในการเขียนของคุณ อย่าลืมเผื่อเวลาสำรองไว้ด้วย
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า:
- เป้าหมายจำนวนคำ (ช่วยให้คุณประเมินความยาวของแต่ละส่วน)
- รอบการแก้ไข (นับจำนวนครั้งที่แก้ไขแล้ว)
- หมายเหตุจากบรรณาธิการ (เก็บความคิดเห็นไว้กับงาน)
รวมคำอธิบายงานพร้อมจุดสำคัญที่ต้องครอบคลุม จำนวนคำ และแหล่งข้อมูลการวิจัย วิธีนี้จะช่วยให้คุณรู้แน่ชัดว่าควรทำอะไรเมื่อต้องนั่งเขียนในแต่ละครั้ง
สำหรับบันทึกธุรกิจ ให้สร้างรายการเช่น 'ช่วงความคิด' และ 'ความท้าทายในปีแรก' พร้อมภารกิจเช่น 'เขียน: การนำเสนอที่ล้มเหลวต่อนักลงทุนที่งานประชุมสตาร์ทอัพ' รวมถึงบันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะและอารมณ์ที่ต้องการสื่อ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า"writer's block" ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1940 แต่ผู้เขียนชาวโรมันโบราณก็เคยบ่นเกี่ยวกับ "ความแห้งแล้งทางความคิด" เช่นกัน เซเนกาเคยเขียนถึงวันที่ "จิตใจปฏิเสธที่จะเชื่อฟัง"
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าการติดตามความคืบหน้าด้วยภาพ
นักเขียนส่วนใหญ่ละทิ้งหนังสือในช่วงกลางเมื่อรู้สึกว่าความคืบหน้าไม่เห็นผล ออกแบบพื้นที่ที่สอดคล้องกันโดยตอบคำถามเหล่านี้: ฉันทำเสร็จกี่ส่วนแล้ว? ฉันอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่? ฉันใช้เวลาเขียนจริง ๆ เท่าไร?
เลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับสไตล์แรงจูงใจของคุณ:
- เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ หากคุณตอบกลับแถบความคืบหน้า
- การเขียนต่อเนื่อง หากความสม่ำเสมอรายวันคือแรงผลักดันของคุณ
- จำนวนคำต่อสัปดาห์ หากผลลัพธ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
รวบรวมตัวชี้วัดความคืบหน้าของหนังสือของคุณไว้ในมุมมองเดียวโดยใช้แดชบอร์ด ClickUpและการ์ดที่ตรงเป้าหมาย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- เพิ่ม บัตรงานตามสถานะ เพื่อดูว่าส่วนใดของหนังสือของคุณอยู่ในสถานะ 'ยังไม่ได้เริ่ม', 'ร่างแรก', 'แก้ไขแล้ว' และ 'เสร็จสมบูรณ์' เพื่อแสดงสถานะความคืบหน้าของงาน
- รวม บัตรปริมาณงาน ที่แสดงเฉพาะงานที่ต้องทำในสัปดาห์นี้
- สร้าง แผนภูมิแบบกำหนดเอง เพื่อติดตามจำนวนคำสะสมตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายเป็นเส้นอ้างอิง
- ใช้ บัตรคำนวณ เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า (งานที่เสร็จแล้วหารด้วยงานทั้งหมด) การได้เห็นตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 68% เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณกำลังสร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรม
นักเขียนนิยายอาจเพิ่มการ์ดที่แสดงบทที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แผนภูมิแสดงงานที่ยังเหลืออยู่ และรายงานเวลาที่แยกย่อยชั่วโมงที่ใช้ไปในการสร้างโลกเทียบกับการเขียนฉากจริง
ขั้นตอนที่ 4: สร้างร่างแรก
โครงร่างที่ชัดเจนเป็นรากฐานของการเขียนหนังสือ AI—มันให้โครงสร้างที่เพียงพอแก่ผู้ช่วยเขียน AI ของคุณสำหรับนักเขียนเพื่อสร้างบทที่สอดคล้องกัน
เปิดงานเขียนแรกของคุณ ทบทวนประเด็นสำคัญ จากนั้นจึงเริ่มสร้างคำแนะนำสำหรับ AI อย่างละเอียดการตั้งคำถามหรือโจทย์สำหรับ AIที่ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือจะนำไปสู่เนื้อหาทั่วไป ซึ่งจะทำให้ต้องแก้ไขงานมากขึ้น
รวมองค์ประกอบเหล่านี้:
- หัวข้อที่แน่นอนและจำนวนคำ
- กลุ่มเป้าหมายและโทนที่ต้องการ
- ประเด็นสำคัญที่ต้องครอบคลุม
- วัตถุประสงค์ภายในโครงสร้างหนังสือของคุณ
เปรียบเทียบข้อความเหล่านี้สำหรับบทการตลาดทางอีเมล:
❌ อ่อน: เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องอีเมล
✅ แข็งแกร่ง: เขียนบทความ 600 คำ อธิบายวิธีการเขียนหัวอีเมลที่เพิ่มอัตราการเปิดอ่านสำหรับบริษัท B2B SaaS กลุ่มเป้าหมายคือผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนื้อหาในบริษัทที่มีพนักงาน 50-200 คน ครอบคลุมการใช้ตัวเลขและความเฉพาะเจาะจง การสร้างความอยากรู้อยากเห็น และการปรับให้เข้ากับข้อมูลของผู้รับ รวมถึงตัวอย่างที่ไม่ดีและดีอย่างละหนึ่งตัวอย่างสำหรับแต่ละเทคนิค ใช้โทนที่เป็นมืออาชีพแต่เป็นกันเอง
ClickUp Brainขจัดความยุ่งยากในการสลับแอปด้วยAI ที่เข้าใจบริบท
เปิดเอกสารต้นฉบับของคุณใน ClickUp, วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเนื้อหาละเอียด, คลิกที่ไอคอนสมอง, และป้อนคำสั่งของคุณ.
สำหรับบททักษะการใช้มีดในหนังสือทำอาหาร ลองใช้หัวข้อแนะนำนี้: 'เขียน 400 คำ สอนพ่อครัวแม่ครัวที่บ้านให้ถือมีดเชฟอย่างถูกต้องและหั่นพื้นฐานได้ อธิบายวิธีการจับแบบหนีบ ตำแหน่งมือที่นำทาง และการเคลื่อนไหวแบบโยก สะท้อนข้อผิดพลาดทั่วไปของการถือมีดเหมือนค้อน ใช้ภาษาที่สร้างกำลังใจสำหรับผู้อ่านที่รู้สึกกลัว'
เพียงตรวจสอบผลลัพธ์ เพิ่มประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้อง ปรับโทนเสียง แล้วไปยังส่วนถัดไป
🔍 คุณรู้หรือไม่? กลุ่มศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการเขียนอัตโนมัติ ซึ่งพวกเขาจะเขียนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการวางแผนหรือแก้ไข เพื่อข้ามผ่านอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ บางคนถึงกับใช้เครื่องสร้างคำแบบสุ่มหรือตัดต่อข้อความ เทคนิคเหล่านี้คล้ายกับคำสั่งที่ใช้กับ AI ในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 5: อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ในกระบวนการทำงาน
สมมติว่าคุณทำเครื่องหมายว่าส่วนหนึ่งของบทเสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้นสร้างงานแก้ไขด้วยตนเอง ย้ายงานเดิมไปยัง 'รอการแก้ไข' และตั้งการแจ้งเตือนการตรวจสอบ คุณจะทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ 40 ครั้งในขณะที่คุณกำลังเขียนหนังสือของคุณ
AI ช่วยคุณหยุดการทำงานที่ซอฟต์แวร์สามารถทำได้ ระบุรูปแบบการทำงาน:
- คุณสร้างงานแก้ไขหลังจากเสร็จสิ้นร่างเสมอหรือไม่?
- จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละส่วนก่อนที่จะถือว่าสมบูรณ์หรือไม่?
- คุณมอบหมายการตรวจสอบให้กับคนเดิมซ้ำๆ หรือไม่?
ดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยใช้ClickUp Automations แทนที่จะต้องย้ายบทด้วยตนเอง ติดตามการแก้ไข หรือติดตามข้อเสนอแนะในร่างต่างๆ ระบบ Automations จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำขณะเขียนโดยอัตโนมัติ
นี่คือตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติ:
- เมื่อสถานะ > ร่างสมบูรณ์แล้ว ให้มอบหมายให้กับบรรณาธิการ
- เมื่อผู้แก้ไขเพิ่มความคิดเห็น สถานะ > กำลังแก้ไข
- เมื่อสถานะ > แก้ไขเสร็จแล้ว ให้กำหนดกลับไปยังผู้เขียน
- เมื่อสถานะ > การตรวจสอบเบต้า ให้เพิ่มผู้อ่านเบต้าเป็นผู้ติดตาม
- เมื่อฟิลด์ที่กำหนดเอง 'ต้องการแก้ไข' > ใช่, ลำดับความสำคัญ > สูง
- เมื่อวันครบกำหนดเปลี่ยนแปลง ให้ปรับปรุงวันครบกำหนดของบทที่เกี่ยวกับผู้ปกครอง
- เมื่อทุกงานในส่วน > เสร็จสิ้นแล้ว แจ้งให้ผู้เผยแพร่ทราบ
ดูวิดีโอนี้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติได้เร็วขึ้น:
ขั้นตอนที่ 6: แก้ไขต้นฉบับของคุณอย่างเป็นระบบ
ตอนนี้คุณมีร่างแรกที่สมบูรณ์แล้ว โปรดจำไว้ว่ามันมีไว้เพื่อเขียนใหม่ อย่าพยายามแก้ไขทุกอย่างพร้อมกัน ให้จัดการกับปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละรอบ:
- การแก้ไขโครงสร้าง เป็นการตรวจสอบภาพรวม อ่านต้นฉบับทั้งหมดของคุณโดยไม่มีการแก้ไขรายละเอียด และตรวจสอบว่าบทต่างๆ ปรากฏในลำดับที่เหมาะสม ข้อโต้แย้งมีการสร้างอย่างมีเหตุผล และจุดสำคัญของเรื่องมีการเตรียมการอย่างเหมาะสม จดบันทึกส่วนที่ต้องตัด รวม หรือจัดเรียงใหม่
- การแก้ไขเนื้อหา จะพิจารณาแต่ละส่วนแยกกัน แต่ละส่วนมีรายละเอียดและตัวอย่างเพียงพอหรือไม่? คำอธิบายชัดเจนหรือไม่? คุณสนับสนุนข้ออ้างด้วยหลักฐานหรือไม่? ตัดออกอย่างไม่ลังเล เรื่องที่น่าสนใจแต่นอกประเด็นนั้นอาจไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์หลักของหนังสือของคุณ
- การแก้ไขบรรทัด มุ่งเน้นที่ประโยคและการเลือกใช้คำ เปลี่ยนคำกริยาที่อ่อนแอให้เป็นคำที่แข็งแรงกว่า และตัดคำวิเศษณ์ที่เสริมคำกริยาที่อ่อนแอออกไป กำจัดวลีที่ซ้ำซ้อน เปลี่ยนความยาวของประโยค และลบภาษาที่คลุมเครือเช่น 'ประมาณว่า' และ 'ประมาณว่า'
อ่านต้นฉบับของคุณออกเสียงดัง ๆ คุณอาจสะดุดกับวลีที่ฟังดูแปลก ๆ ซึ่งสายตาของคุณมักจะมองข้ามไป
ใช้คุณสมบัติของ ClickUp Brainอย่างมีกลยุทธ์. วางส่วนหนึ่งและถามว่า: 'ประโยคที่อ่อนแอที่สุดสามประโยคในข้อความนี้คืออะไร และเพราะอะไร?' สำหรับส่วนกลยุทธ์ SEO ขอให้: 'ตรวจสอบว่าคำอธิบายนี้มีความหมายสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาหรือไม่ ระบุคำศัพท์เทคนิคที่ฉันยังไม่ได้ให้คำจำกัดความ'
อัปเดตสถานะงานเมื่อคุณทำแต่ละรอบการแก้ไขเสร็จสิ้น และรักษาข้อมูลเมตริกในแดชบอร์ดให้ถูกต้อง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นวนิยายคลาสสิกหลายเรื่องถูกตีพิมพ์เป็นตอนรายสัปดาห์หรือรายเดือน นักเขียนอย่าง อเล็กซานเดร ดูมาส์ ใช้ผู้ช่วยและเทคนิคการร่างอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 7: รวบรวมข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างและจัดการการแก้ไข
คุณได้แก้ไขหนังสือของคุณหลายครั้งแล้ว แต่สูญเสียความเป็นกลางไปทั้งหมด เลือกผู้อ่านเบต้า 3-5 คนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายของคุณ แต่จำไว้ว่าอย่าเลือกแฟนคลับที่ชื่นชอบคุณมากที่สุดหรือนักวิจารณ์ที่วิจารณ์คุณรุนแรงที่สุด
ให้ผู้อ่านมีคำถามที่เฉพาะเจาะจง:
- คุณรู้สึกสับสนเมื่อไหร่?
- ส่วนไหนที่รู้สึกว่าช้าหรือยาวเกินไป?
- ตัวอย่างใดมีผลกระทบมากที่สุด?
- มีคำถามใดบ้างที่ยังไม่ได้รับคำตอบหลังจากเสร็จสิ้น?
- ถ้าคุณเก็บได้เพียงสามบท คุณจะเลือกเก็บบทไหนบ้าง?
กำหนดเส้นตายสำหรับการให้ข้อเสนอแนะภายในสองสัปดาห์ เมื่อได้รับข้อเสนอแนะ ให้สร้างงานสำหรับทุกข้อเสนอแนะการแก้ไขที่มีสาระสำคัญ ตั้งชื่องานให้เฉพาะเจาะจง เช่น 'แก้ไขบทที่ 2 ตอนเปิดเรื่องตามความสับสนของไทม์ไลน์' หรือ 'เพิ่มตัวอย่างเพิ่มเติมในส่วนประสิทธิภาพการทำงานของบทที่ 5'
แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกข้อเสนอแนะที่ควรนำมาใช้ เมื่อผู้อ่านคนหนึ่งต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม และอีกคนหนึ่งต้องการความกระชับ คุณต้องตัดสินใจ แต่เมื่อมีผู้อ่านสามคนแยกกันชี้ให้เห็นว่าส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นสับสน ส่วนนั้นจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
ติดแท็กงานแก้ไขตามประเภท: 'เพิ่มเนื้อหา,' 'ต้องการความชัดเจน,' 'เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง,' 'ปรับรูปแบบ.' สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดกลุ่มงานแก้ไขที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังสามารถช่วยคุณแก้ไขความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันได้ หากผู้อ่านมีความเห็นไม่ตรงกันว่าบทใดควรขยายหรือควรตัด ให้วางบทนั้นและป้อนคำสั่ง: 'ความคิดเห็นนี้ชี้ให้เห็นว่าบทนี้ทั้งมีรายละเอียดมากเกินไปและยังไม่ละเอียดพอ กรุณาชี้ให้เห็นส่วนที่เยิ่นเย้อซึ่งไม่มีคุณค่า และแนวคิดที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม'
ติดตามความคิดเห็นที่คุณได้ดำเนินการแก้ไขแล้วและที่คุณได้เพิกเฉยโดยเจตนาโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองพร้อมตัวเลือกเช่น 'ดำเนินการแล้ว' หรือ 'ตัดสินใจไม่ดำเนินการ'
🔍 คุณรู้หรือไม่? มาร์ค ทเวนชอบเสียงและความวุ่นวายขณะเขียนหนังสือ เขาเชื่อว่าการสนทนาและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันช่วยให้ความคิดของเขามีชีวิตชีวา และเขามักจะทำงานในพื้นที่ส่วนกลางมากกว่าห้องที่แยกออกมา
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนหนังสือ
นี่คือเครื่องมือเขียนหนังสือด้วย AI และผู้ช่วยเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการร่าง แก้ไข และจัดการต้นฉบับของคุณ ✍🏼
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับ AI เชิงบริบทพร้อมการจัดการโครงการหนังสือแบบบูรณาการ)
อันดับแรก เรามี ClickUp!แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเขียนที่ซึ่งบทต่างๆ บันทึก วิจัย และกำหนดเส้นตายของคุณอยู่รวมกันในที่เดียว เพื่อให้คุณควบคุมทุกส่วนของโครงการหนังสือของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รักษาความสอดคล้องของเรื่องราวตลอดทั้งบท
การเขียนหนังสือต้องการความต่อเนื่องตลอดหลายสิบหน้าClickUp BrainGPTจะดึงบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น โครงร่าง บันทึก และร่างต่างๆ ก่อนที่จะเขียนให้คุณ นั่นหมายความว่ามันรู้อยู่แล้วว่าหนังสือของคุณเกี่ยวกับอะไร แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
สมมติว่าคุณกำลังเขียนหนังสือสารคดีเกี่ยวกับการหมดไฟในความคิดสร้างสรรค์ บทที่ 2 ให้คำนิยามของการหมดไฟโดยใช้การสัมภาษณ์และการวิจัย และบทที่ 6 มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟู
ดังนั้นเมื่อคุณขอให้ BrainGPT ร่างส่วนหนึ่งในบทที่ 6 มันจะอ้างอิงถึงคำนิยามดั้งเดิม คำศัพท์ และน้ำเสียงที่แนะนำไว้ก่อนหน้านี้ หลีกเลี่ยงการอธิบายแนวคิดซ้ำ สะท้อนการใช้ถ้อยคำในบทที่ 2 และต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ยิ่งไปกว่านั้น BrainGPT (เช่นเดียวกับ ClickUp Brain) ไม่ผูกขาดกับ LLM ใด ๆ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโมเดล AI หลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ได้ ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาAI Sprawlและทำงานได้เร็วขึ้น
นี่ก็ช่วยในระหว่างการแก้ไขเช่นกัน. สมมติว่าคุณเปลี่ยนความคิดหลักในบทที่ 1.
คุณสามารถขอให้ BrainGPT สแกนบทต่อๆ ไปและแนะนำการแก้ไขเมื่อพบแนวคิดนั้น โดยรักษาความสอดคล้องของต้นฉบับโดยไม่ต้องตรวจสอบไขว้ด้วยตนเอง BrainGPT รองรับหนังสือเล่มนี้ในฐานะผลงานชิ้นเดียวที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จับความคิดดิบโดยไม่หยุดยั้ง
การพิมพ์อาจทำให้จังหวะการทำงานช้าลง โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการร่างClickUp Talk-to-Textใน BrainGPT จะเปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นข้อความที่สะอาดและแก้ไขได้ในพื้นที่ทำงานการเขียนของคุณ จากนั้นปรับปรุงข้อความโดยใช้บริบทของโครงการ
สมมติว่าคุณคิดผ่านการเปลี่ยนฉากขณะเดินไปมาในห้อง คุณบอกแนวคิดออกมา Talk to Text แปลงเป็นข้อความ และ BrainGPT จะปรับการไหลของประโยคให้สอดคล้องกับบทที่ล้อมรอบ
แนวคิดจะลงตัวในที่ที่มันควรอยู่ก่อนที่พลังงานจะจางหายไป วิธีนี้ใช้ได้ดีกับฉากที่มีบทสนทนาหนักแน่น บทความส่วนตัว หรือส่วนที่ต้องใช้การสะท้อนความคิด ซึ่งภาษาพูดมักจะฟังดูใกล้เคียงกับเสียงสุดท้ายมากกว่า
ลดภาระการจัดการโครงการหนังสือที่ซ้ำซ้อน
การเขียนหนังสือต้องมีการติดตามผล การแจ้งเตือน และการเปลี่ยนแปลงสถานะ ซึ่งค่อยๆ กินเวลาไปอย่างเงียบๆClickUp Super Agentsจะจัดการงานเบื้องหลังเหล่านี้ตามกฎที่คุณกำหนด
สมมติว่าคุณทำบทหนึ่งเสร็จและทำเครื่องหมายว่า 'ร่างสมบูรณ์' ตัวแทนสามารถสร้างงานแก้ไขโดยอัตโนมัติ เชื่อมโยงบันทึกการวิจัย อัปเดตไทม์ไลน์การเขียนของคุณ และแสดงบทนั้นในระหว่างการวางแผนรายสัปดาห์ ความคืบหน้าจะดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
นี่คือตัวแทนแบบกำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ใน ClickUp:
- ตัวแทนกระบวนการทำงานของบท: ติดตามเมื่อสถานะของบทมีการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นการสร้างงานแก้ไข งานตรวจทาน หรือการจัดรูปแบบ
- ตัวแทนความคืบหน้าประจำสัปดาห์: รวบรวมสรุปความคืบหน้าโดยย่อในแต่ละสัปดาห์ โดยระบุบทที่เสร็จสิ้นแล้ว เป้าหมายที่จะดำเนินการต่อไป และรายการที่ค้างอยู่
- ตัวแทนเฝ้าระวังคำศัพท์: ตรวจจับชื่อหรือคำสำคัญที่ปรากฏซ้ำในเอกสาร ClickUp และทำเครื่องหมายความแตกต่างเพื่อให้การบรรยายมีความสอดคล้องกัน
สำรวจตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาได้ที่นี่:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตรวจจับความขัดแย้งในการแก้ไขแบบเรียลไทม์: อาศัยการตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpเพื่อดูเมื่อผู้แก้ไขหรือผู้เขียนร่วมกำลังทำงานอยู่ภายในเอกสารเดียวกัน
- รับข้อเสนอแนะในระดับย่อหน้า: ใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายในเอกสารของClickUpเพื่อแปลงหมายเหตุบรรณาธิการในบรรทัดให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้คำขอแก้ไขยังคงเชื่อมโยงกับส่วนที่แน่นอน
- เชื่อมโยงเครื่องมือวิจัยและการเขียน: เชื่อมต่อ Google Drive และ Dropbox กับClickUp Integrationsเพื่อรักษาความสอดคล้องของไฟล์วิจัย กำหนดเวลา และตารางการเขียน
- ติดตามเวลาการเขียนและการแก้ไข: บันทึกเวลาที่ใช้ในการเขียน, แก้ไข, หรือค้นคว้าในแต่ละบท และวางแผนเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงตามความพยายามจริงด้วยClickUp Project Time Tracking
- สร้างภาพโครงสร้างหนังสือตั้งแต่เนิ่นๆ: วางแผนเส้นเรื่อง, ลำดับบท, หรือความเชื่อมโยงเชิงธีม ก่อนที่จะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นร่างสมบูรณ์ในClickUp Mind Maps
- เปรียบเทียบและกู้คืนร่างบท: ตรวจสอบเวอร์ชันก่อนหน้าของบทต่าง ๆ กู้คืนร่างที่เคยบันทึกไว้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในแต่ละการแก้ไขด้วยระบบควบคุมเวอร์ชันเอกสาร
- ค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ: ค้นหาบันทึกการจัดการตัวละคร, เอกสารอ้างอิง, ความคิดเห็น, หรือร่างเก่า ๆ ได้ทันทีผ่านเอกสาร, งาน, และเครื่องมือที่เชื่อมต่ออยู่โดยใช้ClickUp Enterprise Search
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีข้อจำกัดในการใช้ AI ในแผนฟรี
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทุกอย่างก็รวมอยู่ในที่เดียว: งาน, ไทม์ไลน์, เอกสาร, แดชบอร์ด, ความคิดเห็น, แม้แต่บันทึกการประชุม ทุกอย่างปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นแต่ก็ใช้งานง่ายจนทุกคนสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์อย่าง Automations, ผู้ช่วยเขียนด้วย AI และปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างแท้จริง และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? มันสามารถขยายตามการเติบโตของเราได้ — ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือการจัดการงานระยะยาว
ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทุกอย่างก็อยู่ในที่เดียว: งาน, ไทม์ไลน์, เอกสาร, แดชบอร์ด, ความคิดเห็น, แม้กระทั่งบันทึกการประชุม ทุกอย่างปรับแต่งได้อย่างมากแต่ก็ใช้งานง่ายพอที่ทุกคนจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์อย่างเช่น การทำงานอัตโนมัติ, ผู้ช่วยเขียนด้วย AI, และปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างแท้จริง และส่วนที่ดีที่สุด? มันสามารถขยายตามเรา — ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือการจัดการงานระยะยาว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกีมักจะเขียนนวนิยายภายใต้แรงกดดันด้านเวลาอย่างหนัก บางครั้งถึงกับบอกเล่าเรื่องราวให้คนจดด้วยความเร็วสูงเพื่อให้ทันกำหนดส่งต้นฉบับ บางส่วนของ นักพนัน ถูกเขียนเสร็จภายในเวลาเพียง 26 วันเท่านั้น
2. Sudowrite (เหมาะสำหรับนักเขียนนิยาย)
Sudowrite ทำงานบนโมเดล Muse ของตัวเอง ซึ่งได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะกับงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่ข้อมูลที่ปะปนกันบนอินเทอร์เน็ตทั่วไป สิ่งนี้มีความสำคัญเพราะ AI เข้าใจตรรกะของเรื่องราว เช่น โครงสร้างของฉากและแรงจูงใจของตัวละคร
พระคัมภีร์เรื่องราว ของมันให้คุณเติมเต็มด้วยลักษณะเฉพาะของตัวละคร กฎการสร้างโลก ระบบเวทมนตร์ และทุกสิ่งที่สำคัญต่อเรื่องราวของคุณ จากนั้น Sudowrite จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้มาใช้ในทุกการสร้างเนื้อหา
นอกจากนี้ การบรรยาย ยังเพิ่มรายละเอียดทางประสาทสัมผัสทั้งห้าให้กับข้อความที่แบนราบ และ การหักมุม แนะนำความซับซ้อนของเนื้อเรื่องที่คุณอาจไม่ได้คิดถึง ทุกอย่างทำงานเป็นชิ้นๆ แทนที่จะเป็นบททั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการร่างของนักเขียนนิยายส่วนใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sudowrite
- สร้างการดำเนินเรื่องต่อโดยอัตโนมัติผ่าน Auto Write เมื่อคุณติดขัดกับเหตุการณ์ถัดไป หรือใช้ Guided Write เพื่อร่างช่วงเวลาเฉพาะที่คุณจินตนาการไว้แต่ยังไม่ได้เขียน
- สร้างฉากที่มีความยาว 500-1,000 คำ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของคุณและรักษาความสอดคล้องของเรื่องราวไว้กับ ฉบับร่างแรก
- เข้าถึง Brainstorm เพื่อสร้างรายการชื่อตัวละคร พลังของระบบเวทมนตร์ องค์ประกอบในการสร้างโลก จุดหักมุมของเนื้อเรื่อง หรือตัวอย่างบทสนทนา
- ใช้ การเขียนใหม่ ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น 'แสดงแทนที่จะบอก' หรือ 'เพิ่มความขัดแย้งภายใน' กับข้อความที่เลือก
- สร้าง ปลั๊กอิน แบบกำหนดเองจากไลบรารีชุมชนที่มีมากกว่า 1,000 รายการ หรือสร้างเครื่องมือของคุณเองสำหรับงานเฉพาะ เช่น การลบคำซ้ำซากและปรับมุมมอง
ข้อจำกัดของ Sudowrite
- การรักษาความสม่ำเสมอของน้ำเสียงในต้นฉบับที่มีมากกว่า 50,000 คำนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งจำเป็นต้องปรับโทนและสไตล์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยตนเอง
- ข้อผิดพลาดในการวางตำแหน่งตัวละครเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ตัวละครอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ที่พวกเขาไม่ควรรู้
ราคา Sudowrite
- ทดลองใช้ฟรี
- งานอดิเรก & นักเรียน: $19/เดือน
- มืออาชีพ: $29/เดือน
- แม็กซ์: $59/เดือน
คะแนนและรีวิว Sudowrite
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sudowrite อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้Reddit กล่าวว่า:
ฉันชอบ Sudowrite เป็นส่วนตัวมาก แม้ว่าฉันจะไม่ค่อยชอบระบบเครดิตก็ตาม เมื่อคิดถึงการหักมุมในเนื้อเรื่องของคุณ ไดอารี่เรื่องราว (Story Bible) มีฟังก์ชันที่คุณสามารถซ่อนการ์ดโน้ตต่างๆ ของคุณจาก AI ได้ ในทางทฤษฎี คุณสามารถใส่การหักมุมของคุณลงในการ์ดแล้วซ่อนมันจาก AI จนกว่าคุณจะถึงจุดเปิดเผย
ฉันชอบ Sudowrite เป็นส่วนตัว แม้ว่าฉันจะไม่ค่อยชอบระบบเครดิตก็ตาม เมื่อคิดถึงจุดหักมุมในเนื้อเรื่องของคุณ หนังสือ Story Bible มีฟังก์ชันที่คุณสามารถซ่อนโน้ตการ์ดต่างๆ ของคุณจาก AI ได้ ในทางทฤษฎี คุณสามารถใส่จุดหักมุมของคุณลงในการ์ดแล้วซ่อนมันจาก AI จนกว่าคุณจะถึงจุดเปิดเผย
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Sudowrite สำหรับนักเขียน
3. นักเขียนนิยาย (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมทางเทคนิค)
ด้วย Novelcrafter คุณสามารถนำคีย์ API ของคุณเองจาก OpenAI, Anthropic หรือ Google มาเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มได้ Codex ทำหน้าที่เป็นวิกิแบบโต้ตอบสำหรับจัดเก็บชีทตัวละคร เอกสารการสร้างโลก และเส้นเรื่องต่าง ๆ
เมื่อคุณสร้างข้อความ แพลตฟอร์มจะดึงข้อมูลจาก Codex ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติและป้อนเป็นบริบทให้กับโมเดล AI ที่คุณเชื่อมต่ออยู่
คุณยังสามารถโคลนระบบคำสั่งใด ๆ ที่เครื่องมือนี้ใช้อยู่ได้, แก้ไขมัน, หรือสร้างระบบคำสั่งใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นได้เช่นกัน. ระดับการปรับแต่งนี้เหมาะกับนักเขียนที่รู้แน่ชัดว่าต้องการให้ AI ทำงานอย่างไร, อย่างไรก็ตาม, มันต้องการความชำนาญทางเทคนิคซึ่งนักเขียนส่วนใหญ่ไม่มี.
คุณสมบัติเด่นของ Novelcrafter
- จัดเก็บแผ่นตัวละครที่เชื่อมโยงกัน รายละเอียดสถานที่ และภูมิหลังไว้ในรายการ Codex จากนั้นติดแท็กเพื่อให้ Novelcrafter ใส่บริบทที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างข้อความใน แชท
- คัดลอกข้อความแจ้งเตือนของระบบใดก็ได้และปรับแต่งพารามิเตอร์ หรือสร้างข้อความแจ้งเตือนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้ส่วนประกอบแบบโมดูลที่คุณกำหนดเอง
- จัดโครงสร้างเรื่องราวในรูปแบบ ตาราง, เมทริกซ์ หรือ โครงร่าง ในมุมมอง Grid, Matrix หรือ Outline เพื่อตรวจจับปัญหาจังหวะการดำเนินเรื่อง, ติดตามความคืบหน้าของเนื้อเรื่องรอง หรือแสดงภาพการปรากฏตัวของตัวละครในแต่ละฉาก
ข้อจำกัดของนักเขียนนิยาย
- การจัดการกุญแจ API ทำให้ซับซ้อนขึ้น เนื่องจากคุณต้องจัดการกับค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกและเครดิตของ OpenAI หรือ Anthropic ทุกเดือน
- การออกแบบอินเทอร์เฟซฝังฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ไว้ใต้หลายขั้นตอนของการคลิก
ราคาของ Novelcrafter
- ทดลองใช้ฟรี 21 วัน
- ผู้บันทึก: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- นักสะสม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ช่างฝีมือ: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $20/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากนักเขียนนิยาย
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Novelcrafter อย่างไรบ้าง?
ตามที่แชร์บน Reddit:
ฉันใช้ NovelCrafter+OpenRouter และฉันชอบมันมาก อินเทอร์เฟซใช้งานได้สะดวกและเข้าใจง่าย โครงสร้างทั้งการเขียนและโค้ดก็ทำงานได้ดีมากสำหรับการโต้ตอบกับ AI ฉันยังชอบความสามารถในการจัดการและสร้างตัวสร้างคำสั่งเพื่อสร้างคำแนะนำและคำสั่งของตัวเอง มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก...
ฉันใช้ NovelCrafter+OpenRouter และฉันชอบมันมาก อินเทอร์เฟซใช้งานสะดวกและเข้าใจง่าย โครงสร้างทั้งการเขียนและโค้ดก็ทำงานได้ดีมากสำหรับการโต้ตอบกับ AI ฉันยังชอบความสามารถในการจัดการและสร้างตัวสร้างคำสั่งเพื่อสร้างคำแนะนำและคำสั่งของตัวเอง มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก...
🔍 คุณรู้หรือไม่? วลาดิมีร์ นาโบคอฟเขียน โลลิตา บนบัตรดัชนี โดยจัดเรียงฉากใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนที่จะสรุปนิยายให้สมบูรณ์ เขากล่าวว่าโครงสร้างสำคัญกว่าลำดับ
4. สควิบเลอร์ (เหมาะสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว)
Squibler ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วมากกว่าความซับซ้อน คุณสามารถทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยการสร้าง องค์ประกอบ (ตัวละคร, สถานที่, วัตถุ) ที่ นักเขียนอัจฉริยะ จะอ้างอิงเมื่อสร้างฉาก
เครื่องมือการเขียนอยู่ในแถบด้านข้าง โดยเสนอการเติมประโยคอัตโนมัติ การเขียนย่อหน้าใหม่ หรือการร่างบททั้งหมดตามโครงร่างของคุณ มุมมองกระดานหมุด ช่วยให้คุณจัดเรียงฉากต่างๆ ได้แบบเห็นภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณตระหนักว่าบทที่สามควรอยู่หลังบทที่เจ็ด
คุณสมบัติเด่นของ Squibler
- ขอการสร้างต้นฉบับทั้งหมดจากแนวคิดพื้นฐานใน สร้างฉาก หรือทำงานเป็นบทๆ ด้วย นักเขียนอัจฉริยะ
- ตั้งเป้าหมายจำนวนคำต่อบทหรือเป้าหมายรายวัน จากนั้นติดตามเปอร์เซ็นต์การเสร็จสมบูรณ์ผ่านแดชบอร์ดเฉพาะ
- เปลี่ยนข้อความที่เลือกให้กลายเป็นภาพที่สร้างโดย AI ผ่าน Visualize เพื่อสร้างภาพอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือลักษณะของตัวละคร
ข้อจำกัดของ Squibler
- ข้อความที่สร้างขึ้นมานั้นดูแบนราบและซ้ำซาก พึ่งพาการใช้ถ้อยคำทั่วไปซึ่งต้องมีการแก้ไขอย่างหนัก
- ประสิทธิภาพของแอปช้าลงในโปรเจ็กต์ที่ยาวนานขึ้น, ที่การนำทางในบทช้าลง
ราคาของ Squibler
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Squibler
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์รักษาความคิดสร้างสรรค์ของเขาให้คมชัดโดยการหยุดเขียนกลางประโยคเมื่อถึงเป้าหมาย 500 คำต่อวัน เพื่อให้เขารู้ว่าต้องเริ่มเขียนตรงไหนในวันถัดไปส่วนอกาธา คริสตี กลับมองการเขียนนิยายลึกลับเหมือนเป็นปริศนาทางตรรกะ โดยวางเบาะแสและสิ่งลวงตาอย่างระมัดระวังเพื่อให้คำตอบยุติธรรมต่อผู้อ่านเสมอ ใน The ABC Murders เธอถึงกับใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างเพื่อทำให้โครงเรื่องกระชับและสามารถไขปริศนาได้
5. ไม่นาน AI (เหมาะที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย)
ในไม่ช้า AI จะให้คุณเห็นหน้าเปล่าและคำสั่งสี่ข้อ นั่นแหละ ไม่มีเทมเพลตที่ทำให้หน้าจอของคุณรกหรือเมนูซับซ้อนที่ซ่อนคุณสมบัติที่คุณไม่เคยใช้พิมพ์ย่อหน้าเริ่มต้นหรือคำสั่ง และ AI จะดำเนินความคิดของคุณต่อไปในก้อนข้อความประมาณ 100 คำ
คำสั่งสี่ขีดทับ: /instruct, /rewrite, /shorten, และ /expand จัดการการแก้ไขข้อความในข้อความที่เลือก วิธีการที่เรียบง่ายนี้ช่วยลดความยุ่งยากเมื่อคุณพยายามรักษาความต่อเนื่องในระหว่างการเขียนร่าง AI แบบนี้จะเหมาะสำหรับนักเขียนที่รู้สึกว่าซอฟต์แวร์การเขียนส่วนใหญ่ซับซ้อนเกินไปและต้องการเพียงสิ่งที่ช่วยให้งานเขียนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI สั้น ๆ
- ใช้ /เขียนใหม่ กับข้อความที่เลือกเพื่อหาคำหรือวลีทางเลือก ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อประโยคอ่านแล้วรู้สึกไม่ลื่นไหล แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขอย่างไร
- ย่อคำอธิบายที่ยืดยาวโดยใช้ /ย่อ ซึ่งจะช่วยตัดคำที่ไม่จำเป็นออกในขณะที่ยังคงรักษาความหมายหลักของข้อความไว้ได้สูงสุด 200 ตัวอักษร
- ขยายความในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์โดย /ขยาย ข้อความที่เลือกได้สูงสุด 120 ตัวอักษร เปลี่ยนการกล่าวถึงสั้น ๆ ให้เป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ AI ในระยะสั้น
- จำนวนคำสูงสุดต่อการสร้างเนื้อหาจะอยู่ที่ประมาณ 100 คำต่อผลลัพธ์ แม้ว่าคุณจะต้องการข้อความต่อเนื่องที่ยาวกว่าก็ตาม
- ปัญหาความถูกต้องของข้อเท็จจริงเกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจาก AI บางครั้งสร้างวันที่หรือรายละเอียดขึ้นมา
ราคา AI ชั่วคราว
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวโดย AI ในระยะเวลาอันสั้น
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📮 ClickUp Insight: 43% ของคนกล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้โครงสร้างการทำงานในแต่ละวันมีประโยชน์ แต่ 48% พบว่างานเหล่านี้ทำให้เหนื่อยล้าและเสียสมาธิจากงานที่มีความหมาย
แม้ว่าความสม่ำเสมอจะช่วยให้รู้สึกมีประสิทธิภาพ แต่บ่อยครั้งมันกลับจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และขัดขวางไม่ให้คุณก้าวหน้าอย่างมีคุณค่า
ClickUpช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวงจรนี้ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำผ่านตัวแทน AI ที่ชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานเชิงลึกได้มากขึ้น อัตโนมัติการแจ้งเตือน การอัปเดต และการมอบหมายงาน และให้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การบล็อกเวลาอัตโนมัติและการจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยปกป้องชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations—ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
ข้อพิจารณาทางกฎหมายและจริยธรรมสำหรับหนังสือที่เขียนโดยปัญญาประดิษฐ์
ภูมิทัศน์ทางกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ยังคงไม่แน่นอน
กฎหมายลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่คุ้มครองความเป็นเจ้าของผลงานที่สร้างโดยมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดความซับซ้อนเมื่อปัญญาประดิษฐ์มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในต้นฉบับของคุณ ศาลยังไม่ได้สร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจน แต่คำตัดสินในช่วงแรกบ่งชี้ว่าข้อความที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ล้วนๆ อาจไม่เข้าข่ายได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
สิ่งนี้มีความสำคัญด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติหลายประการ:
- มีคนลอกผลงานของคุณไป และคุณไม่สามารถเรียกร้องลิขสิทธิ์ได้
- สำนักพิมพ์ปฏิเสธสัญญาเพราะไม่สามารถรับประกันสิทธิ์อนุสิทธิ์ได้
- ข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งานล้มเหลวเมื่อเกิดคำถามเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์
- ความท้าทายทางกฎหมายในอนาคตเกิดขึ้นเมื่อกฎระเบียบมีการพัฒนา
ผู้จัดพิมพ์มักขอให้ผู้เขียนเปิดเผยการใช้ AI ระหว่างการเจรจาสัญญา เนื่องจากความโปร่งใสช่วยปกป้องคุณจากข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สัญญาบางฉบับในปัจจุบันมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI โดยกำหนดให้ผู้เขียนยืนยันขอบเขตการมีส่วนร่วมของเครื่องจักร
คำถามทางจริยธรรมดำเนินไปควบคู่กับคำถามทางกฎหมาย ผู้อ่านคาดหวังความแท้จริงจากผู้เขียน หาก AI เขียนร่างทั้งบทและคุณตีพิมพ์ภายใต้ชื่อของคุณโดยไม่มีการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ คุณเสี่ยงต่อการบ่อนทำลายความไว้วางใจ แนวประเภทที่แตกต่างกันมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน:
- คู่มือทางเทคนิคและหนังสืออ้างอิงหรือหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพต้องเผชิญกับการตรวจสอบน้อยกว่า
- บันทึกความทรงจำและเรื่องเล่าส่วนบุคคลต้องการประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์
- ผู้อ่านนิยายให้ความสำคัญกับเสียงและจินตนาการอย่างลึกซึ้ง
- งานวิชาการต้องการวิธีการที่โปร่งใส
แนวทางปฏิบัติ: ใช้ AI เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ผู้เขียนแทน เมื่อลายนิ้วมือแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณปรากฏในทุกหน้า ความคลุมเครือทางกฎหมายจะลดความสำคัญลง และความกังวลด้านจริยธรรมจะจางหายไป
🔍 คุณรู้หรือไม่? เพื่อให้ทันกำหนดส่งงานสำหรับ The Hunchback of Notre-Dameมีรายงานว่าวิกเตอร์ อูโกขอให้คนรับใช้ของเขาเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดไว้ ทำให้เขาไม่มีอะไรจะใส่เลยนอกจากผ้าคลุมไหล่ เมื่อไม่มีทางออกจากบ้าน เขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเขียนงาน
นำหนังสือของคุณข้ามเส้นชัยด้วย ClickUp
การเขียนหนังสือต้องการความสม่ำเสมอ ความอดทน และระบบที่สามารถรองรับการทำงานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนโดยไม่ทำให้คุณช้าลง เมื่อกระบวนการรู้สึกกระจัดกระจาย แม้แต่ร่างที่แข็งแกร่งก็รู้สึกไม่แน่นอน
ClickUp รวบรวมโครงร่าง บท แก้ไข และกำหนดเวลาของคุณไว้ด้วยกัน เพื่อไม่ให้สิ่งใดหลุดหายไปในโฟลเดอร์ที่ถูกลืม
AI เชิงบริบท (ClickUp Brain และ BrainGPT) ทำงานภายในเอกสารของคุณ ช่วยให้คุณร่าง แก้ไข และพิจารณาส่วนต่างๆ ใหม่ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ ตัวแทน AI และระบบอัตโนมัติยังจัดการการติดตามผล การติดตามความคืบหน้า และการอัปเดตตามปกติ เพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปได้
สร้างหนังสือของคุณในพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสิ่งสมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
นักเขียนหนังสือ AI พยายามสร้างเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือด้วยตนเองตามคำแนะนำ ในขณะที่ผู้ช่วยเขียน AI สนับสนุนกระบวนการของคุณแทน มันช่วยคุณในการร่างโครงร่างบท ขยายแนวคิด เขียนใหม่บางส่วน หรือปรับปรุงความชัดเจน ในขณะที่คุณยังคงควบคุมเนื้อหาและทิศทางได้
เสียงของคุณมาจากตัวเลือกของคุณ; คุณเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับความคิด โครงสร้าง น้ำเสียง และคำพูดสุดท้าย AI ควรใช้เพื่อเสนอตัวเลือก ไม่ใช่ตัดสินใจแทนคุณ การแก้ไขทุกผลลัพธ์ การปรับโครงสร้างประโยคให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณ และการให้ตัวอย่างงานเขียนในอดีตของคุณแก่ AI จะช่วยให้เสียงของคุณมีความสม่ำเสมอ
ไม่. AI สามารถทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบไวยากรณ์ ทำให้ประโยคกระชับขึ้น และชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันได้. นักแก้ไขมนุษย์นำการตัดสินใจ, บริบท, และความเข้าใจในผู้อ่าน, จังหวะ, และความละเอียดอ่อนมาด้วย. AI ทำงานได้ดีที่สุดเป็นขั้นตอนแรก ในขณะที่นักแก้ไขมนุษย์รับผิดชอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์, การปรับปรุง, และคุณภาพสุดท้าย.