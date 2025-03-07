13 เครื่องมือทางเลือก Sudowrite ที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนในปี 2025

เมื่อพูดถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักเขียนมักมองเครื่องมือเขียน AI ด้วยความสงสัยอย่างมีเหตุผล เพราะการเล่าเรื่องเป็นศิลปะที่ต้องใช้หัวใจมากกว่าจำนวนคำ
นั่นคือเหตุผลที่ Sudowrite รู้สึกเหมือนเป็นลมหายใจใหม่สำหรับนักเขียน คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ Story Engine ที่สัญญาว่าจะมอบสิ่งที่ไม่ธรรมดา: ความสามารถในการสร้างหนังสือทั้งเล่มจากศูนย์
วิธีการทำงานคือคุณต้องตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน—ประเภทของเรื่อง, ตัวละคร, และโครงร่าง. คุณสามารถสร้างรายละเอียดเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง. อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกขี้เกียจเป็นพิเศษ ให้กด 'สร้าง' และให้ Sudowrite ทำหน้าที่แทนคุณ.
แม้ว่า Sudowrite จะยอดเยี่ยมในการจุดประกายไอเดีย จัดระเบียบความคิด และปรับแต่งเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้เขียนมักสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ AI สร้างออกมานั้นยังรู้สึกขาดความลึกซึ้ง มีรูปแบบซ้ำๆ ที่ยังไม่สะท้อนความเป็นธรรมชาติหรือความมีตัวตนอย่างที่พวกเขาต้องการ
เริ่มการค้นหาทางเลือกใหม่
เพื่อประหยัดเวลาของคุณ (และหลีกเลี่ยงอาการเขียนไม่ออก) นี่คือ 13 ทางเลือกของ Sudowrite ที่มุ่งเน้นการทำให้กระบวนการเขียนของคุณง่ายขึ้นโดยไม่ลดทอนความคิดสร้างสรรค์
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Sudowrite?
นักเขียนต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร—ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเขียนไม่ออก การจัดระเบียบโครงเรื่องที่ซับซ้อน หรือการรักษาความสมจริง เครื่องมือทางเลือกของ Sudowrite ที่ดีควรสามารถแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ได้พร้อมกับนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริง นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI:
- การสนับสนุนการระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ: นักเขียนต้องการเครื่องมือที่จุดประกายไอเดียในช่วงที่ขาดแรงบันดาลใจ มองหาทางเลือกที่สร้างแรงบันดาลใจในทิศทางใหม่ ๆ ในขณะที่ยังคงเคารพในเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ
- การช่วยเหลือการเขียนที่ปรับปรุง: เครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงน้ำเสียง, ความลื่นไหล, หรือสไตล์สามารถเปลี่ยนเกมได้. คุณสมบัติเช่นการปรับคำให้เหมาะสมหรือการปรับเสียงให้เหมาะกับสไตล์ของคุณควรรู้สึกเหมือนมือที่ช่วยเหลือ ไม่ใช่การแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
- สนับสนุนความเป็นต้นฉบับ: ความแท้จริงมีความสำคัญ ทางเลือกควรหลีกเลี่ยงการพึ่งพาคำพูดหรือแนวคิดซ้ำซากมากเกินไป และควรส่งเสริมให้คุณสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีความหมายและเป็นต้นฉบับของตนเอง
- การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย: มีคุณสมบัติคล้ายกับ Sudowrite's Story Bible สำหรับจัดการตัวละคร, ฉาก, หรือเส้นเวลา ซึ่งสามารถทำให้เรื่องราวที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และให้พื้นที่ทางจิตใจสำหรับความคิดสร้างสรรค์
- ราคาที่ยุติธรรม: นักเขียนมักทำงานภายใต้งบประมาณที่จำกัด เครื่องมือเขียน AI ที่ดีควรมีแผนการใช้บริการที่เข้าถึงได้พร้อมขีดจำกัดเครดิตที่สมเหตุสมผล หรือแม้กระทั่งเวอร์ชันฟรีสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราว
- ความสม่ำเสมอและความถูกต้อง: ข้อผิดพลาดเช่นจุดพล็อตซ้ำหรือตัวละครที่วางผิดตำแหน่งจะรบกวนความลื่นไหลของการเขียน เลือกเครื่องมือที่ช่วยลดภาระการแก้ไขและให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้
ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 อันดับของ Sudowrite
โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป นี่คือตัวเลือกทดแทนที่ดีที่สุดสำหรับ Sudowrite:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติ)
กระบวนการเขียนเป็นเหมือนพายุหมุนของเรื่องราวรอง ตัวละครใหม่ และการแก้ไขในนาทีสุดท้าย ทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกัน ส่งผลให้การติดตามทุกอย่างรู้สึกท่วมท้น
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย—แพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่รวมการจัดระเบียบงานการจัดการโครงการ SEO และ AI เพื่อทำให้กระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของคุณง่ายขึ้น
ClickUp Brainที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp เข้าใจความท้าทายที่นักเขียนต้องเผชิญ มันเรียนรู้สไตล์การเขียนของคุณและผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นทั่วทั้งแพลตฟอร์ม พร้อมให้การสนับสนุนร่วมกับฟีเจอร์อื่นๆ ของ ClickUp เพื่อทำให้การสร้างเนื้อหามีความรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเนื้อหาในClickUp Docs, สรุปประเด็นสำคัญจากบันทึก หรือระดมความคิดใหม่ ๆ ClickUp Brain ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
🍪 โบนัส: บางครั้ง ผู้เขียนและผู้สร้างเนื้อหาชอบบันทึกเสียงเพื่อจับความคิดของพวกเขาในขณะเดินทาง AI ของ ClickUp ช่วยสร้างตารางรายละเอียดสำหรับการวิจัยและถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นข้อความ
สำหรับนักเขียนและนักการตลาด แรงบันดาลใจไม่ได้มาในเวลาที่สะดวกเสมอไป ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถบันทึกไอเดียได้ทุกเมื่อที่มันเกิดขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นจุดพลิกผันของเรื่องหรือหัวข้อบล็อกที่สมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันอีกด้วย ต้องการความคิดเห็นหรือไม่? แชร์ร่างของคุณกับเพื่อนร่วมทีมและรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ เปลี่ยนการสร้างเนื้อหาให้กลายเป็นกระบวนการที่ร่วมมือกันมากขึ้น
เมื่อร่างของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ClickUp Brain จะทำการแก้ไขและตรวจทานโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์ ให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์ และขัดเกลาผลลัพธ์สุดท้ายให้สมบูรณ์แบบ—ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับการเล่าเรื่องได้อย่างเต็มที่
คุณอาจทราบถึงความสำคัญของการจัดการเวิร์กโฟลว์ในการสร้างเนื้อหาอยู่แล้ว ดังนั้น หากคุณต้องการทำให้การอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ด้วย AIง่ายขึ้น ลองสำรวจClickUp Automations ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อมากกว่า 100 ระบบ มันสามารถเชื่อมโยงทุกขั้นตอนของกระบวนการของคุณ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเผยแพร่
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณเป็นนักเขียนเนื้อหาที่มีกำหนดส่งบล็อกหลายงานในปฏิทินของคุณ ด้วย ClickUp Automations คุณสามารถตั้งกฎให้มอบหมายงานให้กับบรรณาธิการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำเครื่องหมายร่างของคุณว่า "พร้อมตรวจสอบ" ในขณะเดียวกันก็สามารถแจ้งบรรณาธิการผ่าน Slack หรืออีเมล เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องติดตามผลด้วยตนเอง
🧠 คุณรู้หรือไม่:งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า 91% ของบริษัทต่าง ๆมองว่าการตลาดแบบอัตโนมัติเป็นสิ่งจำเป็น และ 25% ใช้อย่างกว้างขวาง แม้ว่าบางคนจะกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แต่ประโยชน์ของการใช้ระบบอัตโนมัติมีมากกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain: ให้ความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการร่าง ปรับปรุง และถอดความเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
- เอกสารสำหรับการสร้างเนื้อหา: ช่วยให้ผู้เขียนสามารถบันทึกไอเดีย ร่างเนื้อหา และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในที่เดียว
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน:ทำให้การสร้างเนื้อหา, การส่งต่อภารกิจ, การอัปเดตสถานะ, และการแจ้งเตือนเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสร้างงานแบบบูรณาการ: ช่วยให้สามารถสร้างงานได้โดยตรงภายในเอกสารและไวท์บอร์ด พร้อมทรัพยากรที่ฝังไว้ครบถ้วน
- การเชื่อมโยงเป้าหมาย: เชื่อมโยงงานต่างๆ เข้ากับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของคุณมีส่วนช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้
- การติดตามเวลา: ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการร่าง แก้ไข และสรุปเนื้อหา เพื่อระบุจุดติดขัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าชุดคุณลักษณะมีมากเกินไป แต่สามารถใช้คู่มือเพื่อการใช้งานที่รวดเร็วขึ้น
- เวอร์ชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานและความลื่นไหลบางส่วนเมื่อเทียบกับแอปบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมากที่ ClickUp สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ—มันเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการจัดการปฏิทินเนื้อหาหรือการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
2. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงไวยากรณ์และเพิ่มความชัดเจน)
ลองจินตนาการว่าคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างบทความบล็อกที่สมบูรณ์แบบ เพียงเพื่อพบว่ามันเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดที่คุณพลาดไปในความเร่งรีบของกำหนดเวลา
นั่นคือจุดที่ Grammarly เข้ามาช่วย—ไม่ใช่แค่ตัวตรวจสอบไวยากรณ์เท่านั้น แต่เป็นผู้ช่วยในการเขียนที่ช่วยปรับปรุงร่างของคุณให้ชัดเจนขึ้น น่าสนใจยิ่งขึ้น และปราศจากข้อผิดพลาด
Grammarly เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องจัดการกับโปรเจกต์หลายอย่างพร้อมกัน ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ไปจนถึงการตรวจสอบอีเมลที่เป็นทางการและบทความบล็อกเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของคุณ Grammarly ช่วยให้งานเขียนของคุณมีความสม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ให้บริการตรวจทานไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดคำแบบเรียลไทม์ในแอปและเว็บไซต์มากกว่า 500,000 รายการ
- ช่วยสร้างเนื้อหาด้วย AI สำหรับบล็อก อีเมล โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ พร้อมปรับโทนและความชัดเจน
- ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย ทำให้ความคิดที่ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย
- รวมโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกไว้ในตัวเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นต้นฉบับและแจ้งเตือนเนื้อหาที่ซ้ำกัน
- ปรับคำแนะนำตามความชอบของภาษาอังกฤษในแต่ละภูมิภาค (อเมริกัน vs. บริติช)
ข้อจำกัดของ Grammarly
- แก้ไขรูปแบบการเขียนมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้งานเขียนดูเป็นทางการหรือแข็งกระด้าง หากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด และมักจะผลักดันผู้ใช้ให้ไปใช้แพ็กเกจแบบเสียค่าใช้จ่าย
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเล็กน้อยกับเอกสารยาว ทำให้เกิดความล่าช้าในการตอบกลับ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ยังไม่มั่นใจใน Grammarly? ไม่มีปัญหา. สำรวจรายการที่เราคัดสรรมาอย่างดีของทางเลือก Grammarlyที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับการเขียนของคุณและทำให้ทุกคำมีความหมาย.
ราคาของ Grammarly
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,100 รายการ)
3. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีสัมผัสส่วนตัว)
สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาด Jasper ผสานปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเข้ากับเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์คุณ เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดูเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือ
สำหรับนักเขียน Jasper มีแอปหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับงานเฉพาะด้าน ต้องการเขียนบล็อกโพสต์ยาวใช่ไหม?แม่แบบการเขียนเนื้อหาของ Jasper จะช่วยแนะนำคุณตลอดกระบวนการ
ติดขัดกับลำดับอีเมลใช่ไหม? AI ของ Jasper สามารถสร้างข้อความอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับความชอบของผู้ชมของคุณได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณมีปัญหาในการสร้างเนื้อหาที่เข้ากับเสียงของแบรนด์คุณ ให้ใช้ฟีเจอร์ Brand IQ ของ Jasper มันจะช่วยให้ทุกผลลัพธ์สะท้อนสไตล์ โทน และแนวทางของคุณ และสำหรับผู้สร้างเนื้อหาภาพ AI Image Suite ของมันจะสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงและตรงกับแบรนด์ของคุณสำหรับโซเชียลมีเดีย โฆษณา และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- รักษาโทนและสไตล์ของแบรนด์ของคุณในทุกเนื้อหาโดยการวิเคราะห์และจำลองเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- มีแอปมากกว่า 90 รายการสำหรับงานต่างๆ เช่น การเขียนบล็อก, การจัดลำดับอีเมล, และการเขียนคำบรรยายสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
- สร้างภาพความละเอียดสูงที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์และสอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์คุณ
- ผลิตเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา เพื่อให้เข้าถึงได้ทั่วโลก
- ใช้ Surfer SEO เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา ช่วยให้คุณสามารถจัดอันดับได้สูงขึ้นอย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์และความสามารถทั้งหมด
- ค่าใช้จ่ายอาจสูงสำหรับผู้สร้างรายบุคคลหรือทีมขนาดเล็กเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
- การต่อสู้กับการผลิตผลงานที่สมบูรณ์แบบในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (1,240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,840+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไรบ้าง?
คุณภาพของการสร้างเนื้อหาและความสามารถในการจัดหาเนื้อหาที่ปรับแต่งได้เป็นเหตุผลหลักในการเลือกใช้แพลตฟอร์มนี้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: Jasper AI เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับนักการตลาด แต่ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณ สำรวจคู่มือของเราเพื่อค้นพบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jasper AI
4. Writesonic (เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย)
ลองนึกภาพการจัดการปฏิทินเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยบล็อกโพสต์ แคมเปญโฆษณา และกลยุทธ์ SEO ทั้งหมดนี้ภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วน Writesonic มอบโซลูชัน AI อเนกประสงค์ที่ช่วยจัดการความวุ่นวายนี้ให้ง่ายขึ้น
มันเหมาะสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว นักการตลาด และธุรกิจที่ต้องการเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่คำอธิบายสินค้าไปจนถึงบทความละเอียด Writesonic ช่วยรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในขณะที่เร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาให้รวดเร็วขึ้น
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความยืดหยุ่นของ AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างโมเดลต่างๆ เช่น GPT-4 และ Claude เพื่อผลลัพธ์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- รองรับโมเดล AI หลายแบบ (GPT-4, Claude) สำหรับการสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย
- ผสานการทำงานกับ SurferSEO สำหรับการปรับแต่ง SERP ได้โดยตรงภายในตัวแก้ไข
- มีฟีเจอร์เสียงแบรนด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
- ให้บริการการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับบล็อก, พอดแคสต์, และวิดีโอ
- รวมโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบและปรับแต่งเนื้อหาให้ดูเป็นธรรมชาติเพื่อรับประกันคุณภาพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: AI ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ร่วมงาน ไม่ใช่การทำงานเดี่ยว หากคุณไม่ต้องการให้เนื้อหาฟังดูเหมือนบันทึกประจำวันของหุ่นยนต์ นี่คือคู่มือที่จะช่วยให้คุณทำให้เนื้อหา AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ราคาสูงเมื่อใช้งานในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การผสาน SEO ขาดความลึกซึ้งเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
- ผลลัพธ์อาจต้องปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับโทนเสียงของแบรนด์อย่างละเอียด
ราคา Writesonic
- แผนฟรี
- โปรแพลน: $19/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,990+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,070+ รีวิว)
5. Rytr (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสำรวจการสร้างเนื้อหาด้วย AI ในราคาประหยัด)
หากคุณเป็นมือใหม่ในการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือทำงานภายใต้งบประมาณที่จำกัด Rytr เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย Rytr ตอบโจทย์นักการตลาด เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ที่ชื่นชอบ AI ที่ต้องการเครื่องมือสร้างข้อความและภาพขั้นพื้นฐาน
ความสามารถในการจับคู่โทนของ Rytr ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเนื้อหาได้ สร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับแบรนด์หรือโครงการต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- กรณีการใช้งานเนื้อหา 40+ รายการ รวมถึงชื่อเมตา SEO, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และเทมเพลตอีเมล
- การปรับโทนเสียงของ AI ให้สอดคล้องกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
- ตัวตรวจสอบการคัดลอกในตัวเพื่อรับรองความเป็นต้นฉบับของเนื้อหา
- ส่วนขยาย Chrome สำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อในกระบวนการทำงาน
- การสร้างภาพด้วย AI สำหรับภาพตัวแทนชั่วคราวหรือการระดมความคิดด้านการออกแบบ
ข้อจำกัดของ Rytr
- จำกัดเฉพาะฟีเจอร์พื้นฐาน; ขาดการผสาน SEO ขั้นสูง
- ผลลัพธ์อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ
- คุณภาพการสร้างภาพยังล้าหลังเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาของ Rytr
- แผนฟรี
- แพ็กเกจไม่จำกัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนพรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rytr อย่างไรบ้าง?
ความหลากหลายของเทมเพลตทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีความราบรื่นมากขึ้น และมันมีประโยชน์ที่สามารถกำหนดโทนการเขียนได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว
6. Frase (เหมาะที่สุดสำหรับนักเขียนที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO)
Frase คือผู้ช่วยเขียน AI ขั้นสูงสำหรับนักเขียนที่ให้ความสำคัญกับ SEO ออกแบบมาเพื่อทำให้เส้นทางการวิจัยคำหลักไปจนถึงการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมง่ายขึ้น Frase มอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างบทความที่มีการวิจัยอย่างดีและมีอันดับสูง
นักเขียนที่ต้องรับมือกับข้อกำหนด SEO ที่ซับซ้อนจะชื่นชอบความสามารถของเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ในการทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
🍪 โบนัส: จุดเด่นของมันคือเวิร์กโฟลว์ SEO ซึ่งใช้การวิเคราะห์ SERP แบบเรียลไทม์เพื่อแนะนำโครงสร้างเนื้อหา จำนวนคำ และการใช้คำหลัก—ทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณยังคงแข่งขันได้
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- กระบวนการทำงาน SEO ที่วิเคราะห์หน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERPs) เพื่อแนะนำโครงสร้างเนื้อหาและจุดที่ควรปรับปรุง
- AI Article Wizard สำหรับการสร้างเนื้อหาแบบมีคำแนะนำทีละขั้นตอน
- ข้อเสนอแนะการปรับเนื้อหาแบบเรียลไทม์พร้อมการวิเคราะห์ความหนาแน่นและความลึกของคำหลัก
- การผสานรวมกับ WordPress และ Google Docs สำหรับการเผยแพร่ที่ราบรื่น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการมอบหมายและจัดการงานเขียน
ข้อจำกัดของ Frasé
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูง เช่น Article Wizard ต้องการแผนราคาสูงกว่า
- ขาดความสามารถด้านเนื้อหาโซเชียลมีเดียและมัลติมีเดีย
- เส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
การกำหนดราคาแบบ Frasé
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนพื้นฐาน: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนทีม: $115/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Frase อย่างไรบ้าง?
Frase. io สร้างบทสรุปที่ชัดเจนมากซึ่งนักเขียนของเราสามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาการทำงานได้หลายชั่วโมง
7. QuillBot (เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการเครื่องมือสรุปและถอดความที่หลากหลาย)
QuillBot ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักเขียน นักเรียน และนักวิจัยที่ต้องการความสามารถในการถอดความและสรุปเนื้อหาอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมันช่วยให้กระบวนการปรับคำให้ถูกต้อง, สร้างสรุปที่กระชับ, และรักษาความหมายเดิมได้สะดวกขึ้น—ทั้งหมดนี้ผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
นอกจากนี้ ด้วยโหมดการเขียนที่หลากหลาย, คุณสมบัติการตรวจสอบไวยากรณ์, และการสร้างการอ้างอิง, QuillBot สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานทางวิชาการ, วิชาชีพ, และสร้างสรรค์ได้อย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการเอาชนะกำหนดเวลาที่เร่งด่วนและภาวะตันทางความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณไว้หรือไม่?นี่คือวิธีใช้ AI สำหรับการเขียนข้อความโฆษณาเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและความพยายาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- โหมดการถอดความเก้าแบบ รวมถึงสร้างสรรค์, เป็นทางการ, และวิชาการ
- เครื่องมือสรุปเนื้อหาสำหรับย่อข้อความยาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ
- ตัวตรวจสอบไวยากรณ์สำหรับระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด
- เครื่องมือสร้างการอ้างอิงที่รองรับหลายรูปแบบ เช่น APA และ MLA
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์และการผสานรวมกับ Microsoft Word
ข้อจำกัดของ QuillBot
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการใช้งานเพียงสองโหมดการถอดความ
- เนื้อหาที่ถูกสรุปอาจต้องการการปรับแก้ด้วยตนเองเพื่อความอ่านง่าย
- การพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ราคาของ QuillBot
- แผนฟรี
- แผนรายเดือน: $9.95/เดือน
- แผนรายไตรมาส: 6.65 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนรายปี: $4. 17/เดือน
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
8. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการสร้างเนื้อหาในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัว)
ผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดมักเผชิญกับความกดดันในการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงและปรับให้เหมาะกับบุคคลในปริมาณมาก ในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับภาวะตันทางความคิดสร้างสรรค์
นั่นคือจุดที่ Copy. ai เข้ามาช่วย โดยนำเสนอทางออกที่ใช้งานได้จริงเพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเขียนในการจัดการงานที่ซ้ำซาก กระตุ้นไอเดียใหม่ ๆ และรักษาข้อความของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกรูปแบบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แม้ว่าเครื่องมือ AI จะไม่สามารถจำลองความอบอุ่นและความแม่นยำของเนื้อหาที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็สามารถช่วยประหยัดเวลาและขยายขอบเขตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นพบวิธีสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้ AI สำหรับการตลาดเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- ปรับแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ของแบรนด์คุณ
- ทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาเป็นอัตโนมัติ เช่น การร่างบรีฟ SEO หรือแคมเปญอีเมล
- นำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับหลายช่องทาง เช่น บล็อก อีเมล และโซเชียลมีเดีย
- สร้างแนวคิดและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์สำหรับแคมเปญและกลยุทธ์ทางการตลาด
- ให้เทมเพลตสำหรับความต้องการเฉพาะ เช่น คำอธิบายสินค้าและข้อความโฆษณา
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจยังต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับหัวข้อที่มีความละเอียดอ่อน
- ฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์อาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดในจำนวนคำและคุณสมบัติขั้นสูง
✍🏻 หมายเหตุ: Copy AI เป็นเครื่องมือที่สะดวก แต่ข้อจำกัดในการป้อนข้อมูลอาจกลายเป็นอุปสรรคสำหรับการวิจัยเชิงลึกหรือเนื้อหาที่ต้องการความเป็นผู้นำทางความคิด ตรวจสอบคู่มือของเราเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Copy AIที่เหมาะสมกับทีมของคุณ
ราคาของ Copy.ai
- แผนฟรี: สูงสุด 2,000 คำต่อเดือน
- โปรแพลน: $49/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
9. ง่ายต่อการใช้งาน (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการตลาดแบบครบวงจรสำหรับทีมขนาดเล็ก)
ธุรกิจขนาดเล็กและทีมการตลาดมักเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร: การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดในขณะที่พยายามผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงที่ครอบคลุมโซเชียลมีเดีย, บล็อก, และวิดีโอ
ขั้นตอนที่ง่ายขึ้นในรูปแบบโซลูชันครบวงจร เพื่อเชื่อมช่องว่างเหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยผสานเครื่องมือออกแบบ เขียน และตัดต่อวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ในฐานะซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาที่ครบวงจร Simplified ยังช่วยลดความจำเป็นในการสมัครสมาชิกหลายรายการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- นำเสนอเครื่องมือออกแบบกราฟิก ตัดต่อวิดีโอ และเขียนบทความและบล็อกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ในที่เดียว
- รักษาความสอดคล้องกับคู่มือสไตล์แบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกโครงการ
- ให้คำแนะนำที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อเรียนรู้อย่างรวดเร็วและใช้คุณสมบัติขั้นสูงอย่างเต็มที่
- ระบบอัตโนมัติและจัดตารางโพสต์ข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ พร้อมความสามารถในการจัดตารางจำนวนมาก
- ปรับแต่งแชทบอท AI ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูงบางประการ
- จำกัดเครดิตสำหรับแผนฟรีและแผนระดับต่ำกว่า
- อาจเกิดความไม่สอดคล้องกันในบางครั้งในดีไซน์และข้อความที่สร้างโดย AI
ราคาที่ง่ายขึ้น
- แผนฟรี
- แบบง่าย: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโตที่เรียบง่าย: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น
- G2: 4. 6/5 (4,930+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (280+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Simplified อย่างไรบ้าง?
มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจำนวนมากที่ฉันสามารถปรับแต่งได้โดยใช้เทคโนโลยี AI ที่แตกต่างกัน ส่วนติดต่อผู้ใช้เรียบง่ายและบันทึกความคืบหน้าไว้แม้ว่าคุณจะต้องหยุดกระบวนการ
10. ProWritingAid (เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการเครื่องมือแก้ไขและเรียนรู้แบบครบวงจร)
สำหรับนักเขียน ขั้นตอนการแก้ไขงานด้วยตัวเองอาจเปรียบเสมือนเขาวงกตแห่งการตัดสินใจ—ต้องสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความลื่นไหลในการอ่าน พร้อมทั้งแก้ไขไวยากรณ์ จังหวะการดำเนินเรื่อง และความเป็นธรรมชาติของเนื้อหา
ProWritingAid ตอบโจทย์นักเขียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเองผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
ออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยแก้ไขอย่างครอบคลุม ช่วยผู้ใช้ปรับปรุงไวยากรณ์, รูปแบบ, ความอ่านง่าย, และอื่น ๆ — ทั้งหมดนี้พร้อมให้คำแนะนำที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเขียนในระยะยาว
🍪 โบนัส: ด้วยการผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการเขียนยอดนิยมอย่าง Google Docs, Scrivener และ Word, ProWritingAid รับประกันการเข้าถึงที่ราบรื่นสำหรับนักเขียนในทุกสื่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProWritingAid
- ให้รายงานเชิงลึกมากกว่า 20 รายการเกี่ยวกับไวยากรณ์, รูปแบบ, ความอ่านง่าย, ความเร็วในการอ่าน, และความสม่ำเสมอ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Scrivener, Google Docs และ Microsoft Word สำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- รวมถึงเครื่องมือขั้นสูง เช่น รายงานการวิจารณ์ เพื่อปรับปรุงการเล่าเรื่อง
- เสนอคำแนะนำที่สามารถปรับแต่งได้ให้เหมาะกับสไตล์การเขียนและความชอบของแต่ละบุคคล
- รับประกันความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสระดับธนาคารและไม่ใช้ข้อความในการฝึกอบรมอัลกอริทึม
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- อาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไขไวยากรณ์อย่างรวดเร็วรู้สึกท่วมท้น
- ทำงานช้าลงเมื่อมีเอกสารยาวใน Google Docs
- ไม่รองรับการผสานกับ Mac Word อย่างสมบูรณ์
ราคา ProWritingAid
- แผนฟรี
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียมโปร: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (480+ รีวิว)
11. Wordtune (เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI ที่หลากหลายและปรับโทนเสียงได้)
Wordtune ช่วยนักเขียนเพิ่มความชัดเจนและโทนเสียงด้วยการเขียนใหม่ด้วย AI การตรวจสอบไวยากรณ์ และคำแนะนำตามบริบท
ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนและน้ำเสียงที่แตกต่างกัน Wordtune ทำให้การปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้สมบูรณ์แบบสำหรับทุกวัตถุประสงค์เป็นเรื่องง่าย
🧠 คุณรู้หรือไม่: AI ของ Wordtune จะประเมินแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างน้อยห้าแหล่งก่อนเสนอการแก้ไขข้อเท็จจริง เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาคุณภาพสูงและเชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- ให้ตัวเลือกการเขียนใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงความชัดเจนและน้ำเสียง
- ปรับโทนเสียงได้สำหรับการสลับระหว่างสไตล์การเขียนแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ
- สรุปข้อความหรือวิดีโอ YouTube ได้ทันทีเพื่อการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
- รองรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Docs, Microsoft Word และส่วนขยายเบราว์เซอร์
- รวมคำแนะนำคำพ้องความหมายอัจฉริยะเพื่อขยายคลังคำศัพท์
ข้อจำกัดของ Wordtune
- เวอร์ชันฟรีมีการเขียนใหม่และสรุปเนื้อหาจำกัดต่อวัน
- AI บางครั้งอาจแนะนำประโยคที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์หรือไม่มีความหมาย
- การดิ้นรนกับเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนหรือเฉพาะทางสูง
ราคาของ Wordtune
- พื้นฐาน: ฟรี
- ขั้นสูง: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wordtune อย่างไรบ้าง?
Wordtune เป็นเพื่อนคู่คิดที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการยกระดับความชัดเจนและประสิทธิภาพในการเขียนของฉัน คำแนะนำที่เข้าใจง่ายและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นทำให้เครื่องมือนี้โดดเด่นอย่างแท้จริง
12. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่หลากหลายและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยพลังของ AI)
เมื่อเส้นตายใกล้เข้ามาหรือความคิดเริ่มหมดไป นักเขียนมักพบว่าตัวเองกำลังค้นหาประกายแรงบันดาลใจหรือความคิดเห็นที่สอง การระดมความคิด การขัดเกลาฉบับร่าง หรือแม้แต่การสำรวจหัวข้อที่ไม่คุ้นเคย อาจกลายเป็นอุปสรรคที่ต้องใช้เวลามาก
สำหรับผู้สร้างเนื้อหา นักเขียนโฆษณา หรือผู้เขียน—การมีเครื่องมือที่สะท้อนความคิดของมนุษย์สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับแต่งบทความบล็อกให้สมบูรณ์แบบ สร้างสรรค์ข้อความโฆษณาที่ดึงดูดใจ หรือกำลังค้นหาโครงเรื่องใหม่ ๆ ความหลากหลายของ ChatGPT ช่วยให้ผู้เขียนสามารถทดลองและปรับปรุงผลงานได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับนักเขียนเนื้อหา ความสามารถของ ChatGPT ในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO หรือแนะนำคำสำคัญ จะช่วยให้งานของคุณไม่เพียงแต่เขียนได้ดีเท่านั้น แต่ยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ให้บริการการสร้างเนื้อหาที่ยืดหยุ่นสำหรับบล็อก, โซเชียลมีเดีย, อีเมล, และสคริปต์
- ให้คำตอบในการสนทนาที่เข้าใจบริบทและคล้ายมนุษย์
- รองรับการผสานการทำงานกับแอปสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการสร้างโอกาสทางการขาย
- รวมความสามารถทางภาษาขั้นสูง ครอบคลุมการแปลและสรุป
- มีประสิทธิภาพในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น ร่างอีเมลและคำถามที่พบบ่อย
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ความไม่ถูกต้องและการเห็นภาพหลอนในคำตอบเป็นครั้งคราว
- ต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์สำหรับเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนหรือเฉพาะทาง
ราคาของ ChatGPT
- พื้นฐาน: ฟรี
- ChatGPT Plus: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
13. NovelAI (เหมาะสำหรับนักเขียนและศิลปินดิจิทัลที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI แบบร่วมมือ)
นักเขียนทุกคนต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ความคิดสร้างสรรค์แห้งเหือด—ช่วงเวลาที่เรื่องราวรู้สึกติดขัด ตัวละครสูญเสียเสียงของตัวเอง หรือโครงเรื่องดูเหมือนจะพังทลายก่อนจะได้เริ่มต้นอย่างแท้จริง สำหรับนักเขียนนิยาย ความท้าทายยิ่งสูงขึ้นไปอีก เพราะพวกเขาต้องถักทอเรื่องราวที่น่าติดตาม สร้างโลกที่ชวนให้หลงใหล และสร้างตัวละครที่สร้างความประทับใจ
NovelAI เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ร่วมเขียนและพันธมิตรด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเขียนนิยาย เครื่องมือของมันก้าวไปไกลกว่าการสร้างข้อความธรรมดา โดยให้ความช่วยเหลือในการสร้างโลก การพัฒนาตัวละคร และการเล่าเรื่อง
คุณสมบัติเด่นของ NovelAI
- สร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความสอดคล้อง พร้อมฟังก์ชันความจำเพื่อรักษาบริบท
- ให้บริการการสร้างภาพสไตล์อนิเมะด้วยอินเตอร์เฟซที่ง่ายและใช้แท็ก
- รวมถึงโมดูลการเล่าเรื่องที่ปรับแต่งได้สำหรับหลากหลายประเภท เช่น โรแมนติกและแฟนตาซี
- ให้บริการฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงเพื่อทำให้เรื่องราวมีชีวิตชีวา
- สนับสนุนเรื่องราวและโลกที่กว้างขวางผ่านเครื่องมือขั้นสูง
ข้อจำกัดของ NovelAI
- เน้นหนักไปที่สไตล์ศิลปะอนิเมะ ซึ่งอาจทำให้ดึงดูดใจสำหรับความชอบทางศิลปะที่กว้างขวางน้อยลง
- คุณภาพของผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอสำหรับคำแนะนำเรื่องราวที่ซับซ้อนหรือเฉพาะเจาะจงสูง
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอาจทำให้ผู้ใช้ทั่วไปลังเล
ราคาของ NovelAI
- แพ็กเกจฟรี
- ระดับแท็บเล็ต: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระดับการเลื่อน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระดับโอปุส: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ NovelAI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ความลับในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของเครื่องมือเขียนด้วย AI คือการเชี่ยวชาญในการใช้คำสั่งป้อนข้อมูล (prompts) ดื่มด่ำไปกับคู่มือของเราเพื่อค้นพบคำสั่งป้อนข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักเขียน
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
หากคุณกำลังมองหาการขยายเครื่องมือของคุณ เครื่องมือเพิ่มเติมเหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน การสร้างเนื้อหา และกลยุทธ์ SEO ได้อย่างราบรื่น
- Surfer SEO: ผสานการปรับแต่งเนื้อหาเข้ากับกลยุทธ์ SEO เพื่อช่วยให้ผู้เขียนสร้างเนื้อหาที่พร้อมติดอันดับ
- Notion AI: ให้บริการความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสรุป, การระดมความคิด, และการร่างเอกสารได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือของทีม
- Hemingway Editor: มุ่งเน้นการปรับปรุงความอ่านง่ายโดยการเน้นประโยคที่ซับซ้อนและข้อผิดพลาดทั่วไปเพื่อการเขียนที่ชัดเจนและกระชับ
ClickUp เพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับงานเขียน
ClickUp คือแกนหลักของการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
เราไม่ใช่คนที่พูด; ผู้ใช้ต่างหากที่พูด
ตัวอย่างเช่น ซิด บาบลา ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะของวิทยาลัยดาร์ตมัธได้แบ่งปันว่าแพลตฟอร์มนี้ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของพวกเขาอย่างไร
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ออกแบบหลักของแต่ละงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากส่วนแสดงความคิดเห็นของแต่ละงานสามารถใช้ในการหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้
แล้ว ClickUp สร้างความมหัศจรรย์ได้อย่างไร? ด้วยการผสาน ClickUp Docs สำหรับการระดมความคิดและร่างงาน, Automations สำหรับการส่งต่องานอย่างไร้รอยต่อ, และ ClickUp Brain สำหรับความช่วยเหลือด้วย AI, มันจัดการทุกอย่างตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนนวนิยายที่กำลังจัดการกับพล็อตเรื่องที่ซับซ้อนหรือนักการตลาดที่กำลังดำเนินแคมเปญ ClickUp ก็ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า มอบหมายงาน และแม้กระทั่งถอดความไอเดียที่เกิดขึ้นในยามดึกได้อย่างง่ายดาย
