13 เครื่องมือทางเลือก Sudowrite ที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนในปี 2025

7 มีนาคม 2568

เมื่อพูดถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักเขียนมักมองเครื่องมือเขียน AI ด้วยความสงสัยอย่างมีเหตุผล เพราะการเล่าเรื่องเป็นศิลปะที่ต้องใช้หัวใจมากกว่าจำนวนคำ

นั่นคือเหตุผลที่ Sudowrite รู้สึกเหมือนเป็นลมหายใจใหม่สำหรับนักเขียน คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ Story Engine ที่สัญญาว่าจะมอบสิ่งที่ไม่ธรรมดา: ความสามารถในการสร้างหนังสือทั้งเล่มจากศูนย์

วิธีการทำงานคือคุณต้องตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน—ประเภทของเรื่อง, ตัวละคร, และโครงร่าง. คุณสามารถสร้างรายละเอียดเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง. อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกขี้เกียจเป็นพิเศษ ให้กด 'สร้าง' และให้ Sudowrite ทำหน้าที่แทนคุณ.

แม้ว่า Sudowrite จะยอดเยี่ยมในการจุดประกายไอเดีย จัดระเบียบความคิด และปรับแต่งเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้เขียนมักสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ AI สร้างออกมานั้นยังรู้สึกขาดความลึกซึ้ง มีรูปแบบซ้ำๆ ที่ยังไม่สะท้อนความเป็นธรรมชาติหรือความมีตัวตนอย่างที่พวกเขาต้องการ

เริ่มการค้นหาทางเลือกใหม่

เพื่อประหยัดเวลาของคุณ (และหลีกเลี่ยงอาการเขียนไม่ออก) นี่คือ 13 ทางเลือกของ Sudowrite ที่มุ่งเน้นการทำให้กระบวนการเขียนของคุณง่ายขึ้นโดยไม่ลดทอนความคิดสร้างสรรค์

⏰ สรุป 60 วินาที

คู่มือนี้ได้แยกแยะทางเลือกที่ดีที่สุด 13 รายการของ Sudowrite โดยเน้นจุดเด่น ราคา และกรณีการใช้งานที่ดีที่สุด:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
  2. แกรมม่าไร: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงไวยากรณ์และเพิ่มความชัดเจน
  3. Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีสัมผัสเฉพาะบุคคล
  4. Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดที่ต้องการรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย
  5. Rytr: เหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นที่กำลังสำรวจการสร้างเนื้อหาด้วย AI ในราคาประหยัด
  6. Frase: เหมาะที่สุดสำหรับนักเขียนที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO
  7. QuillBot: เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือการถอดความและการสรุปเนื้อหา
  8. Copy. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการสร้างเนื้อหาในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัว
  9. สรุป: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการตลาดแบบครบวงจรสำหรับทีมขนาดเล็ก
  10. ProWritingAid: เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือแก้ไขและเรียนรู้แบบครบวงจร
  11. Wordtune: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือด้วย AI ที่หลากหลายและปรับโทนได้ตามต้องการ
  12. ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่หลากหลายและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยพลังของ AI
  13. NovelAI: เหมาะที่สุดสำหรับนักเขียนและศิลปินดิจิทัลที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI แบบร่วมมือ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Sudowrite?

นักเขียนต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร—ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเขียนไม่ออก การจัดระเบียบโครงเรื่องที่ซับซ้อน หรือการรักษาความสมจริง เครื่องมือทางเลือกของ Sudowrite ที่ดีควรสามารถแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ได้พร้อมกับนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริง นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI:

  • การสนับสนุนการระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ: นักเขียนต้องการเครื่องมือที่จุดประกายไอเดียในช่วงที่ขาดแรงบันดาลใจ มองหาทางเลือกที่สร้างแรงบันดาลใจในทิศทางใหม่ ๆ ในขณะที่ยังคงเคารพในเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ
  • การช่วยเหลือการเขียนที่ปรับปรุง: เครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงน้ำเสียง, ความลื่นไหล, หรือสไตล์สามารถเปลี่ยนเกมได้. คุณสมบัติเช่นการปรับคำให้เหมาะสมหรือการปรับเสียงให้เหมาะกับสไตล์ของคุณควรรู้สึกเหมือนมือที่ช่วยเหลือ ไม่ใช่การแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
  • สนับสนุนความเป็นต้นฉบับ: ความแท้จริงมีความสำคัญ ทางเลือกควรหลีกเลี่ยงการพึ่งพาคำพูดหรือแนวคิดซ้ำซากมากเกินไป และควรส่งเสริมให้คุณสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีความหมายและเป็นต้นฉบับของตนเอง
  • การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย: มีคุณสมบัติคล้ายกับ Sudowrite's Story Bible สำหรับจัดการตัวละคร, ฉาก, หรือเส้นเวลา ซึ่งสามารถทำให้เรื่องราวที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และให้พื้นที่ทางจิตใจสำหรับความคิดสร้างสรรค์
  • ราคาที่ยุติธรรม: นักเขียนมักทำงานภายใต้งบประมาณที่จำกัด เครื่องมือเขียน AI ที่ดีควรมีแผนการใช้บริการที่เข้าถึงได้พร้อมขีดจำกัดเครดิตที่สมเหตุสมผล หรือแม้กระทั่งเวอร์ชันฟรีสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราว
  • ความสม่ำเสมอและความถูกต้อง: ข้อผิดพลาดเช่นจุดพล็อตซ้ำหรือตัวละครที่วางผิดตำแหน่งจะรบกวนความลื่นไหลของการเขียน เลือกเครื่องมือที่ช่วยลดภาระการแก้ไขและให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 อันดับของ Sudowrite

โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป นี่คือตัวเลือกทดแทนที่ดีที่สุดสำหรับ Sudowrite:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติ)

ClickUp Brain: ทางเลือกของ Sudowrite
สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแนวทางแบรนด์ของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วย ClickUp Brain

กระบวนการเขียนเป็นเหมือนพายุหมุนของเรื่องราวรอง ตัวละครใหม่ และการแก้ไขในนาทีสุดท้าย ทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกัน ส่งผลให้การติดตามทุกอย่างรู้สึกท่วมท้น

นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย—แพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่รวมการจัดระเบียบงานการจัดการโครงการ SEO และ AI เพื่อทำให้กระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของคุณง่ายขึ้น

ClickUp Brainที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp เข้าใจความท้าทายที่นักเขียนต้องเผชิญ มันเรียนรู้สไตล์การเขียนของคุณและผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นทั่วทั้งแพลตฟอร์ม พร้อมให้การสนับสนุนร่วมกับฟีเจอร์อื่นๆ ของ ClickUp เพื่อทำให้การสร้างเนื้อหามีความรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเนื้อหาในClickUp Docs, สรุปประเด็นสำคัญจากบันทึก หรือระดมความคิดใหม่ ๆ ClickUp Brain ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

🍪 โบนัส: บางครั้ง ผู้เขียนและผู้สร้างเนื้อหาชอบบันทึกเสียงเพื่อจับความคิดของพวกเขาในขณะเดินทาง AI ของ ClickUp ช่วยสร้างตารางรายละเอียดสำหรับการวิจัยและถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นข้อความ

สำหรับนักเขียนและนักการตลาด แรงบันดาลใจไม่ได้มาในเวลาที่สะดวกเสมอไป ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถบันทึกไอเดียได้ทุกเมื่อที่มันเกิดขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นจุดพลิกผันของเรื่องหรือหัวข้อบล็อกที่สมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันอีกด้วย ต้องการความคิดเห็นหรือไม่? แชร์ร่างของคุณกับเพื่อนร่วมทีมและรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ เปลี่ยนการสร้างเนื้อหาให้กลายเป็นกระบวนการที่ร่วมมือกันมากขึ้น

ClickUp Docs: ทางเลือกของ Sudowrite
ปลดล็อกการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อส่งมอบข้อเสนอแนะได้ทันที ด้วย ClickUp Docs

เมื่อร่างของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ClickUp Brain จะทำการแก้ไขและตรวจทานโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์ ให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์ และขัดเกลาผลลัพธ์สุดท้ายให้สมบูรณ์แบบ—ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับการเล่าเรื่องได้อย่างเต็มที่

คุณอาจทราบถึงความสำคัญของการจัดการเวิร์กโฟลว์ในการสร้างเนื้อหาอยู่แล้ว ดังนั้น หากคุณต้องการทำให้การอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ด้วย AIง่ายขึ้น ลองสำรวจClickUp Automations ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อมากกว่า 100 ระบบ มันสามารถเชื่อมโยงทุกขั้นตอนของกระบวนการของคุณ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเผยแพร่

ClickUp Automations: ทางเลือกแทน Sudowrite
ทำให้การสร้างเนื้อหาและกระบวนการอนุมัติเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations เพื่อประหยัดเวลา

📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณเป็นนักเขียนเนื้อหาที่มีกำหนดส่งบล็อกหลายงานในปฏิทินของคุณ ด้วย ClickUp Automations คุณสามารถตั้งกฎให้มอบหมายงานให้กับบรรณาธิการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำเครื่องหมายร่างของคุณว่า "พร้อมตรวจสอบ" ในขณะเดียวกันก็สามารถแจ้งบรรณาธิการผ่าน Slack หรืออีเมล เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องติดตามผลด้วยตนเอง

🧠 คุณรู้หรือไม่:งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า 91% ของบริษัทต่าง ๆมองว่าการตลาดแบบอัตโนมัติเป็นสิ่งจำเป็น และ 25% ใช้อย่างกว้างขวาง แม้ว่าบางคนจะกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แต่ประโยชน์ของการใช้ระบบอัตโนมัติมีมากกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Brain: ให้ความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการร่าง ปรับปรุง และถอดความเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
  • เอกสารสำหรับการสร้างเนื้อหา: ช่วยให้ผู้เขียนสามารถบันทึกไอเดีย ร่างเนื้อหา และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในที่เดียว
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน:ทำให้การสร้างเนื้อหา, การส่งต่อภารกิจ, การอัปเดตสถานะ, และการแจ้งเตือนเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสร้างงานแบบบูรณาการ: ช่วยให้สามารถสร้างงานได้โดยตรงภายในเอกสารและไวท์บอร์ด พร้อมทรัพยากรที่ฝังไว้ครบถ้วน
  • การเชื่อมโยงเป้าหมาย: เชื่อมโยงงานต่างๆ เข้ากับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของคุณมีส่วนช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้
  • การติดตามเวลา: ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการร่าง แก้ไข และสรุปเนื้อหา เพื่อระบุจุดติดขัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าชุดคุณลักษณะมีมากเกินไป แต่สามารถใช้คู่มือเพื่อการใช้งานที่รวดเร็วขึ้น
  • เวอร์ชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานและความลื่นไหลบางส่วนเมื่อเทียบกับแอปบนเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบมากที่ ClickUp สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ—มันเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการจัดการปฏิทินเนื้อหาหรือการจัดการโครงการที่ซับซ้อน

ฉันชอบมากที่ ClickUp สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ—มันเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการจัดการปฏิทินเนื้อหาหรือการจัดการโครงการที่ซับซ้อน

2. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงไวยากรณ์และเพิ่มความชัดเจน)

Grammarly: ทางเลือกของ Sudowrite
ผ่านทาง Grammarly

ลองจินตนาการว่าคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างบทความบล็อกที่สมบูรณ์แบบ เพียงเพื่อพบว่ามันเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดที่คุณพลาดไปในความเร่งรีบของกำหนดเวลา

นั่นคือจุดที่ Grammarly เข้ามาช่วย—ไม่ใช่แค่ตัวตรวจสอบไวยากรณ์เท่านั้น แต่เป็นผู้ช่วยในการเขียนที่ช่วยปรับปรุงร่างของคุณให้ชัดเจนขึ้น น่าสนใจยิ่งขึ้น และปราศจากข้อผิดพลาด

Grammarly เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องจัดการกับโปรเจกต์หลายอย่างพร้อมกัน ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ไปจนถึงการตรวจสอบอีเมลที่เป็นทางการและบทความบล็อกเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของคุณ Grammarly ช่วยให้งานเขียนของคุณมีความสม่ำเสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • ให้บริการตรวจทานไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดคำแบบเรียลไทม์ในแอปและเว็บไซต์มากกว่า 500,000 รายการ
  • ช่วยสร้างเนื้อหาด้วย AI สำหรับบล็อก อีเมล โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ พร้อมปรับโทนและความชัดเจน
  • ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย ทำให้ความคิดที่ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย
  • รวมโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกไว้ในตัวเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นต้นฉบับและแจ้งเตือนเนื้อหาที่ซ้ำกัน
  • ปรับคำแนะนำตามความชอบของภาษาอังกฤษในแต่ละภูมิภาค (อเมริกัน vs. บริติช)

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • แก้ไขรูปแบบการเขียนมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้งานเขียนดูเป็นทางการหรือแข็งกระด้าง หากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ
  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด และมักจะผลักดันผู้ใช้ให้ไปใช้แพ็กเกจแบบเสียค่าใช้จ่าย
  • ประสิทธิภาพอาจลดลงเล็กน้อยกับเอกสารยาว ทำให้เกิดความล่าช้าในการตอบกลับ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ยังไม่มั่นใจใน Grammarly? ไม่มีปัญหา. สำรวจรายการที่เราคัดสรรมาอย่างดีของทางเลือก Grammarlyที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับการเขียนของคุณและทำให้ทุกคำมีความหมาย.

ราคาของ Grammarly

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,100 รายการ)

3. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีสัมผัสส่วนตัว)

Jasper AI
ผ่านทาง Jasper AI

สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาด Jasper ผสานปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเข้ากับเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์คุณ เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดูเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือ

สำหรับนักเขียน Jasper มีแอปหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับงานเฉพาะด้าน ต้องการเขียนบล็อกโพสต์ยาวใช่ไหม?แม่แบบการเขียนเนื้อหาของ Jasper จะช่วยแนะนำคุณตลอดกระบวนการ

ติดขัดกับลำดับอีเมลใช่ไหม? AI ของ Jasper สามารถสร้างข้อความอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับความชอบของผู้ชมของคุณได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณมีปัญหาในการสร้างเนื้อหาที่เข้ากับเสียงของแบรนด์คุณ ให้ใช้ฟีเจอร์ Brand IQ ของ Jasper มันจะช่วยให้ทุกผลลัพธ์สะท้อนสไตล์ โทน และแนวทางของคุณ และสำหรับผู้สร้างเนื้อหาภาพ AI Image Suite ของมันจะสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงและตรงกับแบรนด์ของคุณสำหรับโซเชียลมีเดีย โฆษณา และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • รักษาโทนและสไตล์ของแบรนด์ของคุณในทุกเนื้อหาโดยการวิเคราะห์และจำลองเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
  • มีแอปมากกว่า 90 รายการสำหรับงานต่างๆ เช่น การเขียนบล็อก, การจัดลำดับอีเมล, และการเขียนคำบรรยายสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
  • สร้างภาพความละเอียดสูงที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์และสอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์คุณ
  • ผลิตเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา เพื่อให้เข้าถึงได้ทั่วโลก
  • ใช้ Surfer SEO เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา ช่วยให้คุณสามารถจัดอันดับได้สูงขึ้นอย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์และความสามารถทั้งหมด
  • ค่าใช้จ่ายอาจสูงสำหรับผู้สร้างรายบุคคลหรือทีมขนาดเล็กเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
  • การต่อสู้กับการผลิตผลงานที่สมบูรณ์แบบในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (1,240+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,840+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไรบ้าง?

คุณภาพของการสร้างเนื้อหาและความสามารถในการจัดหาเนื้อหาที่ปรับแต่งได้เป็นเหตุผลหลักในการเลือกใช้แพลตฟอร์มนี้

คุณภาพของการสร้างเนื้อหาและความสามารถในการจัดหาเนื้อหาที่ปรับแต่งได้เป็นเหตุผลหลักในการเลือกใช้แพลตฟอร์มนี้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: Jasper AI เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับนักการตลาด แต่ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณ สำรวจคู่มือของเราเพื่อค้นพบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jasper AI

4. Writesonic (เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย)

Writesonic: ทางเลือกของ Sudowrite
ผ่านทาง Writesonic

ลองนึกภาพการจัดการปฏิทินเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยบล็อกโพสต์ แคมเปญโฆษณา และกลยุทธ์ SEO ทั้งหมดนี้ภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วน Writesonic มอบโซลูชัน AI อเนกประสงค์ที่ช่วยจัดการความวุ่นวายนี้ให้ง่ายขึ้น

มันเหมาะสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว นักการตลาด และธุรกิจที่ต้องการเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่คำอธิบายสินค้าไปจนถึงบทความละเอียด Writesonic ช่วยรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในขณะที่เร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาให้รวดเร็วขึ้น

สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความยืดหยุ่นของ AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างโมเดลต่างๆ เช่น GPT-4 และ Claude เพื่อผลลัพธ์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • รองรับโมเดล AI หลายแบบ (GPT-4, Claude) สำหรับการสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย
  • ผสานการทำงานกับ SurferSEO สำหรับการปรับแต่ง SERP ได้โดยตรงภายในตัวแก้ไข
  • มีฟีเจอร์เสียงแบรนด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
  • ให้บริการการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับบล็อก, พอดแคสต์, และวิดีโอ
  • รวมโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบและปรับแต่งเนื้อหาให้ดูเป็นธรรมชาติเพื่อรับประกันคุณภาพ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: AI ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ร่วมงาน ไม่ใช่การทำงานเดี่ยว หากคุณไม่ต้องการให้เนื้อหาฟังดูเหมือนบันทึกประจำวันของหุ่นยนต์ นี่คือคู่มือที่จะช่วยให้คุณทำให้เนื้อหา AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • ราคาสูงเมื่อใช้งานในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • การผสาน SEO ขาดความลึกซึ้งเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
  • ผลลัพธ์อาจต้องปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับโทนเสียงของแบรนด์อย่างละเอียด

ราคา Writesonic

  1. แผนฟรี
  2. โปรแพลน: $19/เดือน
  3. แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (1,990+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (2,070+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดียใน Excel & Sheets

5. Rytr (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสำรวจการสร้างเนื้อหาด้วย AI ในราคาประหยัด)

ไรท์เตอร์
ผ่านทาง Rytr

หากคุณเป็นมือใหม่ในการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือทำงานภายใต้งบประมาณที่จำกัด Rytr เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย Rytr ตอบโจทย์นักการตลาด เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ที่ชื่นชอบ AI ที่ต้องการเครื่องมือสร้างข้อความและภาพขั้นพื้นฐาน

ความสามารถในการจับคู่โทนของ Rytr ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเนื้อหาได้ สร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับแบรนด์หรือโครงการต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr

  • กรณีการใช้งานเนื้อหา 40+ รายการ รวมถึงชื่อเมตา SEO, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และเทมเพลตอีเมล
  • การปรับโทนเสียงของ AI ให้สอดคล้องกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
  • ตัวตรวจสอบการคัดลอกในตัวเพื่อรับรองความเป็นต้นฉบับของเนื้อหา
  • ส่วนขยาย Chrome สำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อในกระบวนการทำงาน
  • การสร้างภาพด้วย AI สำหรับภาพตัวแทนชั่วคราวหรือการระดมความคิดด้านการออกแบบ

ข้อจำกัดของ Rytr

  • จำกัดเฉพาะฟีเจอร์พื้นฐาน; ขาดการผสาน SEO ขั้นสูง
  • ผลลัพธ์อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ
  • คุณภาพการสร้างภาพยังล้าหลังเครื่องมือเฉพาะทาง

ราคาของ Rytr

  • แผนฟรี
  • แพ็กเกจไม่จำกัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนพรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Rytr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Rytr อย่างไรบ้าง?

ความหลากหลายของเทมเพลตทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีความราบรื่นมากขึ้น และมันมีประโยชน์ที่สามารถกำหนดโทนการเขียนได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว

ความหลากหลายของเทมเพลตช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีความราบรื่นมากขึ้น และยังมีประโยชน์ที่สามารถกำหนดโทนการเขียนได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว

6. Frase (เหมาะที่สุดสำหรับนักเขียนที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO)

Frase: ทางเลือกของ Sudowrite
ผ่านทาง วลี

Frase คือผู้ช่วยเขียน AI ขั้นสูงสำหรับนักเขียนที่ให้ความสำคัญกับ SEO ออกแบบมาเพื่อทำให้เส้นทางการวิจัยคำหลักไปจนถึงการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมง่ายขึ้น Frase มอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างบทความที่มีการวิจัยอย่างดีและมีอันดับสูง

นักเขียนที่ต้องรับมือกับข้อกำหนด SEO ที่ซับซ้อนจะชื่นชอบความสามารถของเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ในการทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

🍪 โบนัส: จุดเด่นของมันคือเวิร์กโฟลว์ SEO ซึ่งใช้การวิเคราะห์ SERP แบบเรียลไทม์เพื่อแนะนำโครงสร้างเนื้อหา จำนวนคำ และการใช้คำหลัก—ทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณยังคงแข่งขันได้

คุณสมบัติเด่นของ Frase

  • กระบวนการทำงาน SEO ที่วิเคราะห์หน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERPs) เพื่อแนะนำโครงสร้างเนื้อหาและจุดที่ควรปรับปรุง
  • AI Article Wizard สำหรับการสร้างเนื้อหาแบบมีคำแนะนำทีละขั้นตอน
  • ข้อเสนอแนะการปรับเนื้อหาแบบเรียลไทม์พร้อมการวิเคราะห์ความหนาแน่นและความลึกของคำหลัก
  • การผสานรวมกับ WordPress และ Google Docs สำหรับการเผยแพร่ที่ราบรื่น
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการมอบหมายและจัดการงานเขียน

ข้อจำกัดของ Frasé

  • คุณสมบัติ AI ขั้นสูง เช่น Article Wizard ต้องการแผนราคาสูงกว่า
  • ขาดความสามารถด้านเนื้อหาโซเชียลมีเดียและมัลติมีเดีย
  • เส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

การกำหนดราคาแบบ Frasé

  • ทดลองใช้ฟรี
  • แผนพื้นฐาน: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนทีม: $115/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน

คะแนนและรีวิวของ Frase

  • G2: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Frase อย่างไรบ้าง?

Frase. io สร้างบทสรุปที่ชัดเจนมากซึ่งนักเขียนของเราสามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาการทำงานได้หลายชั่วโมง

Frase. io สร้างบทสรุปที่ชัดเจนมากซึ่งนักเขียนของเราสามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาการทำงานได้หลายชั่วโมง

7. QuillBot (เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการเครื่องมือสรุปและถอดความที่หลากหลาย)

QuillBot
ผ่านทาง QuillBot

QuillBot ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักเขียน นักเรียน และนักวิจัยที่ต้องการความสามารถในการถอดความและสรุปเนื้อหาอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมันช่วยให้กระบวนการปรับคำให้ถูกต้อง, สร้างสรุปที่กระชับ, และรักษาความหมายเดิมได้สะดวกขึ้น—ทั้งหมดนี้ผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

นอกจากนี้ ด้วยโหมดการเขียนที่หลากหลาย, คุณสมบัติการตรวจสอบไวยากรณ์, และการสร้างการอ้างอิง, QuillBot สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานทางวิชาการ, วิชาชีพ, และสร้างสรรค์ได้อย่างราบรื่น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการเอาชนะกำหนดเวลาที่เร่งด่วนและภาวะตันทางความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณไว้หรือไม่?นี่คือวิธีใช้ AI สำหรับการเขียนข้อความโฆษณาเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและความพยายาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • โหมดการถอดความเก้าแบบ รวมถึงสร้างสรรค์, เป็นทางการ, และวิชาการ
  • เครื่องมือสรุปเนื้อหาสำหรับย่อข้อความยาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ
  • ตัวตรวจสอบไวยากรณ์สำหรับระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด
  • เครื่องมือสร้างการอ้างอิงที่รองรับหลายรูปแบบ เช่น APA และ MLA
  • ส่วนขยายเบราว์เซอร์และการผสานรวมกับ Microsoft Word

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการใช้งานเพียงสองโหมดการถอดความ
  • เนื้อหาที่ถูกสรุปอาจต้องการการปรับแก้ด้วยตนเองเพื่อความอ่านง่าย
  • การพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ราคาของ QuillBot

  • แผนฟรี
  • แผนรายเดือน: $9.95/เดือน
  • แผนรายไตรมาส: 6.65 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • แผนรายปี: $4. 17/เดือน

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)

8. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการสร้างเนื้อหาในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัว)

Copy.ai: ทางเลือกของ Sudowrite
ผ่าน Copy.ai

ผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดมักเผชิญกับความกดดันในการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงและปรับให้เหมาะกับบุคคลในปริมาณมาก ในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับภาวะตันทางความคิดสร้างสรรค์

นั่นคือจุดที่ Copy. ai เข้ามาช่วย โดยนำเสนอทางออกที่ใช้งานได้จริงเพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเขียนในการจัดการงานที่ซ้ำซาก กระตุ้นไอเดียใหม่ ๆ และรักษาข้อความของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกรูปแบบ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แม้ว่าเครื่องมือ AI จะไม่สามารถจำลองความอบอุ่นและความแม่นยำของเนื้อหาที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็สามารถช่วยประหยัดเวลาและขยายขอบเขตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นพบวิธีสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้ AI สำหรับการตลาดเนื้อหา

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • ปรับแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ของแบรนด์คุณ
  • ทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาเป็นอัตโนมัติ เช่น การร่างบรีฟ SEO หรือแคมเปญอีเมล
  • นำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับหลายช่องทาง เช่น บล็อก อีเมล และโซเชียลมีเดีย
  • สร้างแนวคิดและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์สำหรับแคมเปญและกลยุทธ์ทางการตลาด
  • ให้เทมเพลตสำหรับความต้องการเฉพาะ เช่น คำอธิบายสินค้าและข้อความโฆษณา

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจยังต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับหัวข้อที่มีความละเอียดอ่อน
  • ฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์อาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน
  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดในจำนวนคำและคุณสมบัติขั้นสูง

✍🏻 หมายเหตุ: Copy AI เป็นเครื่องมือที่สะดวก แต่ข้อจำกัดในการป้อนข้อมูลอาจกลายเป็นอุปสรรคสำหรับการวิจัยเชิงลึกหรือเนื้อหาที่ต้องการความเป็นผู้นำทางความคิด ตรวจสอบคู่มือของเราเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Copy AIที่เหมาะสมกับทีมของคุณ

ราคาของ Copy.ai

  • แผนฟรี: สูงสุด 2,000 คำต่อเดือน
  • โปรแพลน: $49/เดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม: 18 เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา

9. ง่ายต่อการใช้งาน (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการตลาดแบบครบวงจรสำหรับทีมขนาดเล็ก)

แบบง่าย
ผ่านทาง แบบย่อ

ธุรกิจขนาดเล็กและทีมการตลาดมักเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร: การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดในขณะที่พยายามผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงที่ครอบคลุมโซเชียลมีเดีย, บล็อก, และวิดีโอ

ขั้นตอนที่ง่ายขึ้นในรูปแบบโซลูชันครบวงจร เพื่อเชื่อมช่องว่างเหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยผสานเครื่องมือออกแบบ เขียน และตัดต่อวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ในฐานะซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาที่ครบวงจร Simplified ยังช่วยลดความจำเป็นในการสมัครสมาชิกหลายรายการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย

  • นำเสนอเครื่องมือออกแบบกราฟิก ตัดต่อวิดีโอ และเขียนบทความและบล็อกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ในที่เดียว
  • รักษาความสอดคล้องกับคู่มือสไตล์แบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกโครงการ
  • ให้คำแนะนำที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อเรียนรู้อย่างรวดเร็วและใช้คุณสมบัติขั้นสูงอย่างเต็มที่
  • ระบบอัตโนมัติและจัดตารางโพสต์ข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ พร้อมความสามารถในการจัดตารางจำนวนมาก
  • ปรับแต่งแชทบอท AI ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น

  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูงบางประการ
  • จำกัดเครดิตสำหรับแผนฟรีและแผนระดับต่ำกว่า
  • อาจเกิดความไม่สอดคล้องกันในบางครั้งในดีไซน์และข้อความที่สร้างโดย AI

ราคาที่ง่ายขึ้น

  • แผนฟรี
  • แบบง่าย: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโตที่เรียบง่าย: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น

  • G2: 4. 6/5 (4,930+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (280+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Simplified อย่างไรบ้าง?

มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจำนวนมากที่ฉันสามารถปรับแต่งได้โดยใช้เทคโนโลยี AI ที่แตกต่างกัน ส่วนติดต่อผู้ใช้เรียบง่ายและบันทึกความคืบหน้าไว้แม้ว่าคุณจะต้องหยุดกระบวนการ

มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจำนวนมากที่ฉันสามารถปรับแต่งได้โดยใช้เทคโนโลยี AI ที่แตกต่างกัน ส่วนติดต่อผู้ใช้เรียบง่ายและบันทึกความคืบหน้าไว้แม้ว่าคุณจะต้องหยุดกระบวนการ

10. ProWritingAid (เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการเครื่องมือแก้ไขและเรียนรู้แบบครบวงจร)

ProWritingAid: ทางเลือกสำหรับ Sudowrite
ผ่านทาง ProWritingAid

สำหรับนักเขียน ขั้นตอนการแก้ไขงานด้วยตัวเองอาจเปรียบเสมือนเขาวงกตแห่งการตัดสินใจ—ต้องสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความลื่นไหลในการอ่าน พร้อมทั้งแก้ไขไวยากรณ์ จังหวะการดำเนินเรื่อง และความเป็นธรรมชาติของเนื้อหา

ProWritingAid ตอบโจทย์นักเขียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเองผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยแก้ไขอย่างครอบคลุม ช่วยผู้ใช้ปรับปรุงไวยากรณ์, รูปแบบ, ความอ่านง่าย, และอื่น ๆ — ทั้งหมดนี้พร้อมให้คำแนะนำที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเขียนในระยะยาว

🍪 โบนัส: ด้วยการผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการเขียนยอดนิยมอย่าง Google Docs, Scrivener และ Word, ProWritingAid รับประกันการเข้าถึงที่ราบรื่นสำหรับนักเขียนในทุกสื่อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProWritingAid

  • ให้รายงานเชิงลึกมากกว่า 20 รายการเกี่ยวกับไวยากรณ์, รูปแบบ, ความอ่านง่าย, ความเร็วในการอ่าน, และความสม่ำเสมอ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Scrivener, Google Docs และ Microsoft Word สำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์
  • รวมถึงเครื่องมือขั้นสูง เช่น รายงานการวิจารณ์ เพื่อปรับปรุงการเล่าเรื่อง
  • เสนอคำแนะนำที่สามารถปรับแต่งได้ให้เหมาะกับสไตล์การเขียนและความชอบของแต่ละบุคคล
  • รับประกันความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสระดับธนาคารและไม่ใช้ข้อความในการฝึกอบรมอัลกอริทึม

ข้อจำกัดของ ProWritingAid

  • อาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไขไวยากรณ์อย่างรวดเร็วรู้สึกท่วมท้น
  • ทำงานช้าลงเมื่อมีเอกสารยาวใน Google Docs
  • ไม่รองรับการผสานกับ Mac Word อย่างสมบูรณ์

ราคา ProWritingAid

  • แผนฟรี
  • พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียมโปร: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ProWritingAid

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (480+ รีวิว)

11. Wordtune (เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI ที่หลากหลายและปรับโทนเสียงได้)

เวิร์ดทูน
ผ่านทาง Wordtune

Wordtune ช่วยนักเขียนเพิ่มความชัดเจนและโทนเสียงด้วยการเขียนใหม่ด้วย AI การตรวจสอบไวยากรณ์ และคำแนะนำตามบริบท

ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนและน้ำเสียงที่แตกต่างกัน Wordtune ทำให้การปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้สมบูรณ์แบบสำหรับทุกวัตถุประสงค์เป็นเรื่องง่าย

🧠 คุณรู้หรือไม่: AI ของ Wordtune จะประเมินแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างน้อยห้าแหล่งก่อนเสนอการแก้ไขข้อเท็จจริง เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาคุณภาพสูงและเชื่อถือได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune

  • ให้ตัวเลือกการเขียนใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงความชัดเจนและน้ำเสียง
  • ปรับโทนเสียงได้สำหรับการสลับระหว่างสไตล์การเขียนแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ
  • สรุปข้อความหรือวิดีโอ YouTube ได้ทันทีเพื่อการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
  • รองรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Docs, Microsoft Word และส่วนขยายเบราว์เซอร์
  • รวมคำแนะนำคำพ้องความหมายอัจฉริยะเพื่อขยายคลังคำศัพท์

ข้อจำกัดของ Wordtune

  • เวอร์ชันฟรีมีการเขียนใหม่และสรุปเนื้อหาจำกัดต่อวัน
  • AI บางครั้งอาจแนะนำประโยคที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์หรือไม่มีความหมาย
  • การดิ้นรนกับเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนหรือเฉพาะทางสูง

ราคาของ Wordtune

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ขั้นสูง: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Wordtune

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wordtune อย่างไรบ้าง?

Wordtune เป็นเพื่อนคู่คิดที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการยกระดับความชัดเจนและประสิทธิภาพในการเขียนของฉัน คำแนะนำที่เข้าใจง่ายและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นทำให้เครื่องมือนี้โดดเด่นอย่างแท้จริง

Wordtune เป็นเพื่อนคู่ใจที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการยกระดับความชัดเจนและประสิทธิภาพในการเขียนของฉัน คำแนะนำที่เข้าใจง่ายและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นทำให้เครื่องมือนี้แตกต่างจากเครื่องมืออื่นอย่างแท้จริง

12. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่หลากหลายและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยพลังของ AI)

ChatGPT: ทางเลือกสำหรับ Sudowrite
ผ่านทาง ChatGPT

เมื่อเส้นตายใกล้เข้ามาหรือความคิดเริ่มหมดไป นักเขียนมักพบว่าตัวเองกำลังค้นหาประกายแรงบันดาลใจหรือความคิดเห็นที่สอง การระดมความคิด การขัดเกลาฉบับร่าง หรือแม้แต่การสำรวจหัวข้อที่ไม่คุ้นเคย อาจกลายเป็นอุปสรรคที่ต้องใช้เวลามาก

สำหรับผู้สร้างเนื้อหา นักเขียนโฆษณา หรือผู้เขียน—การมีเครื่องมือที่สะท้อนความคิดของมนุษย์สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับแต่งบทความบล็อกให้สมบูรณ์แบบ สร้างสรรค์ข้อความโฆษณาที่ดึงดูดใจ หรือกำลังค้นหาโครงเรื่องใหม่ ๆ ความหลากหลายของ ChatGPT ช่วยให้ผู้เขียนสามารถทดลองและปรับปรุงผลงานได้อย่างง่ายดาย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับนักเขียนเนื้อหา ความสามารถของ ChatGPT ในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO หรือแนะนำคำสำคัญ จะช่วยให้งานของคุณไม่เพียงแต่เขียนได้ดีเท่านั้น แต่ยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • ให้บริการการสร้างเนื้อหาที่ยืดหยุ่นสำหรับบล็อก, โซเชียลมีเดีย, อีเมล, และสคริปต์
  • ให้คำตอบในการสนทนาที่เข้าใจบริบทและคล้ายมนุษย์
  • รองรับการผสานการทำงานกับแอปสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการสร้างโอกาสทางการขาย
  • รวมความสามารถทางภาษาขั้นสูง ครอบคลุมการแปลและสรุป
  • มีประสิทธิภาพในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น ร่างอีเมลและคำถามที่พบบ่อย

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ความไม่ถูกต้องและการเห็นภาพหลอนในคำตอบเป็นครั้งคราว
  • ต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์สำหรับเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนหรือเฉพาะทาง

ราคาของ ChatGPT

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ChatGPT Plus: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

13. NovelAI (เหมาะสำหรับนักเขียนและศิลปินดิจิทัลที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI แบบร่วมมือ)

โนเวลเอไอ
ผ่านทาง NovelAI

นักเขียนทุกคนต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ความคิดสร้างสรรค์แห้งเหือด—ช่วงเวลาที่เรื่องราวรู้สึกติดขัด ตัวละครสูญเสียเสียงของตัวเอง หรือโครงเรื่องดูเหมือนจะพังทลายก่อนจะได้เริ่มต้นอย่างแท้จริง สำหรับนักเขียนนิยาย ความท้าทายยิ่งสูงขึ้นไปอีก เพราะพวกเขาต้องถักทอเรื่องราวที่น่าติดตาม สร้างโลกที่ชวนให้หลงใหล และสร้างตัวละครที่สร้างความประทับใจ

NovelAI เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ร่วมเขียนและพันธมิตรด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเขียนนิยาย เครื่องมือของมันก้าวไปไกลกว่าการสร้างข้อความธรรมดา โดยให้ความช่วยเหลือในการสร้างโลก การพัฒนาตัวละคร และการเล่าเรื่อง

คุณสมบัติเด่นของ NovelAI

  • สร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความสอดคล้อง พร้อมฟังก์ชันความจำเพื่อรักษาบริบท
  • ให้บริการการสร้างภาพสไตล์อนิเมะด้วยอินเตอร์เฟซที่ง่ายและใช้แท็ก
  • รวมถึงโมดูลการเล่าเรื่องที่ปรับแต่งได้สำหรับหลากหลายประเภท เช่น โรแมนติกและแฟนตาซี
  • ให้บริการฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงเพื่อทำให้เรื่องราวมีชีวิตชีวา
  • สนับสนุนเรื่องราวและโลกที่กว้างขวางผ่านเครื่องมือขั้นสูง

ข้อจำกัดของ NovelAI

  • เน้นหนักไปที่สไตล์ศิลปะอนิเมะ ซึ่งอาจทำให้ดึงดูดใจสำหรับความชอบทางศิลปะที่กว้างขวางน้อยลง
  • คุณภาพของผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอสำหรับคำแนะนำเรื่องราวที่ซับซ้อนหรือเฉพาะเจาะจงสูง
  • ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอาจทำให้ผู้ใช้ทั่วไปลังเล

ราคาของ NovelAI

  • แพ็กเกจฟรี
  • ระดับแท็บเล็ต: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ระดับการเลื่อน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ระดับโอปุส: $25/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ NovelAI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ความลับในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของเครื่องมือเขียนด้วย AI คือการเชี่ยวชาญในการใช้คำสั่งป้อนข้อมูล (prompts) ดื่มด่ำไปกับคู่มือของเราเพื่อค้นพบคำสั่งป้อนข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักเขียน

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

หากคุณกำลังมองหาการขยายเครื่องมือของคุณ เครื่องมือเพิ่มเติมเหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียน การสร้างเนื้อหา และกลยุทธ์ SEO ได้อย่างราบรื่น

  • Surfer SEO: ผสานการปรับแต่งเนื้อหาเข้ากับกลยุทธ์ SEO เพื่อช่วยให้ผู้เขียนสร้างเนื้อหาที่พร้อมติดอันดับ
  • Notion AI: ให้บริการความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสรุป, การระดมความคิด, และการร่างเอกสารได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือของทีม
  • Hemingway Editor: มุ่งเน้นการปรับปรุงความอ่านง่ายโดยการเน้นประโยคที่ซับซ้อนและข้อผิดพลาดทั่วไปเพื่อการเขียนที่ชัดเจนและกระชับ

ClickUp เพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับงานเขียน

ClickUp คือแกนหลักของการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ

เราไม่ใช่คนที่พูด; ผู้ใช้ต่างหากที่พูด

ตัวอย่างเช่น ซิด บาบลา ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะของวิทยาลัยดาร์ตมัธได้แบ่งปันว่าแพลตฟอร์มนี้ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของพวกเขาอย่างไร

เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ออกแบบหลักของแต่ละงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากส่วนแสดงความคิดเห็นของแต่ละงานสามารถใช้ในการหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้

เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ออกแบบหลักของแต่ละงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากสามารถใช้งานส่วนความคิดเห็นของแต่ละงานเพื่อหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้

แล้ว ClickUp สร้างความมหัศจรรย์ได้อย่างไร? ด้วยการผสาน ClickUp Docs สำหรับการระดมความคิดและร่างงาน, Automations สำหรับการส่งต่องานอย่างไร้รอยต่อ, และ ClickUp Brain สำหรับความช่วยเหลือด้วย AI, มันจัดการทุกอย่างตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนนวนิยายที่กำลังจัดการกับพล็อตเรื่องที่ซับซ้อนหรือนักการตลาดที่กำลังดำเนินแคมเปญ ClickUp ก็ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า มอบหมายงาน และแม้กระทั่งถอดความไอเดียที่เกิดขึ้นในยามดึกได้อย่างง่ายดาย

สร้างบัญชีบน ClickUpฟรี และปลดล็อกศักยภาพสร้างสรรค์ของคุณวันนี้