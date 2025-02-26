15 ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

หนังสือของคุณทั้งหมดเกี่ยวกับความคิดที่ยอดเยี่ยมของคุณและความเชี่ยวชาญในศิลปะของคุณ แต่การเขียนหนังสือเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องมือที่คุณนำมาใช้เพื่อสร้างความคิดนั้นให้กลายเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ 🖋️
ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวสำหรับสถาปนิก เครื่องมือเขียนหนังสือที่เหมาะสมจะเป็นคู่หูที่มั่นคงของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังทำงานกับหนังสือขายดีเล่มถัดไป สร้างบันทึกความทรงจำ หรือเขียนบทสรุปที่เป็นกลาง
ตั้งแต่การจัดระเบียบความคิดไปจนถึงการติดตามการพัฒนาของคุณและการปรับปรุงไวยากรณ์ของคุณ เครื่องมือเหล่านี้และแอปพลิเคชันการเขียนอื่น ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการเขียนหนังสือง่ายขึ้น แต่เมื่อมีตัวเลือกมากมายขนาดนี้ คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าแอปพลิเคชันการเขียนใดที่ดีที่สุด?
บทความนี้จะสำรวจคุณสมบัติพื้นฐานของซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ และเน้นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีให้ใช้ในตลาดในปัจจุบัน
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุด:
- ✅ ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการโครงการ
- ✅ Google Docs: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการเข้าถึงได้จากทุกที่
- ✅ Microsoft Word: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดรูปแบบขั้นสูงและการสร้างเอกสารอย่างมืออาชีพ
- ✅ Grammarly: ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มความชัดเจนและความถูกต้องในการเขียน
- ✅ Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ
- ✅ Scrivener: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในงานเขียนรูปแบบยาว
- ✅ Hemingway Editor: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงความอ่านง่ายและความกระชับ
- ✅ นักเขียน: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดโครงสร้างนวนิยายด้วยการจัดการฉากและบท
- ✅ ProWritingAid: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์งานเขียนและปรับปรุงสไตล์
- ✅ Ulysses: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนแบบไม่มีสิ่งรบกวนบนอุปกรณ์ Apple
- ✅ Bibisco: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเรื่องราวที่มีโครงสร้าง
- ✅ Dabble: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนนวนิยายบนคลาวด์พร้อมเครื่องมือวางแผนเรื่องราวในตัว
- ✅ Vellum: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดรูปแบบหนังสืออย่างมืออาชีพบน macOS
- ✅ แอตติคัส: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและการจัดรูปแบบแบบครบวงจร
- ✅ อิสระ: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโดยไม่มีสิ่งรบกวนบนทุกอุปกรณ์
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ ควรพิจารณาคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกซอฟต์แวร์เขียนที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้การนำทางเป็นไปอย่างราบรื่นและลดสิ่งรบกวนทางเทคนิคให้น้อยที่สุด
- เครื่องมือในการจัดระเบียบ: ใช้เครื่องมือที่มีคุณสมบัติในการสร้างโครงร่าง, ตัวช่วยในการพัฒนาตัวละคร, และการจัดการไทม์ไลน์ เพื่อจัดโครงสร้างเรื่องราวของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ความเข้ากันได้: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการ เช่น macOS และ Windows และอุปกรณ์ต่าง ๆ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแชร์เอกสาร หากคุณทำงานร่วมกับผู้เขียนร่วมหรือผู้แก้ไข
- ตัวเลือกการส่งออก: มองหาตัวเลือกที่ให้คุณส่งออกต้นฉบับของคุณในรูปแบบต่างๆ เช่น PDF หรือ ePub เพื่อตอบสนองความต้องการในการตีพิมพ์
- สภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวน: เลือกแพลตฟอร์มที่มีประสบการณ์การเขียนที่ปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อช่วยรักษาสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การพิจารณาด้านงบประมาณ: ตัดสินใจว่าเครื่องมือฟรีตอบสนองความต้องการของคุณหรือไม่ หรือซอฟต์แวร์พรีเมียมที่มีคุณสมบัติขั้นสูงคุ้มค่ากับการลงทุน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1964 IBMได้เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดีดแบบเทปแม่เหล็ก Selectric(MT/ST) ซึ่งผสานการทำงานของเครื่องพิมพ์ดีด Selectric เข้ากับการบันทึกข้อมูลด้วยเทปแม่เหล็ก ทำให้สามารถแก้ไขและจัดเก็บข้อความได้
15 ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุด
ซอฟต์แวร์การเขียนและแก้ไขหนังสือที่เหมาะสมจะมอบแนวคิดและแรงบันดาลใจในการเขียนที่จำเป็นให้คุณ เพื่อให้คุณยังคงสร้างสรรค์และมีวินัยในการทำงาน
ส่วนนี้จะสำรวจซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุด 15 ตัวเลือกที่เหมาะกับความหลากหลายของสไตล์การเขียน, วัตถุประสงค์, และงบประมาณ.
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการโครงการ)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ผสานฟีเจอร์การเขียน การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการด้วย AI เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องการซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ครอบคลุมทุกความต้องการ
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน—งาน เอกสาร ผู้คน และเครื่องมือ—ในที่เดียว
มันช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นระบบและทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริบท เนื้อหา หรือการอัตโนมัติงานที่ทำเป็นประจำ ClickUp Brain จะช่วยคุณประหยัดเวลาและให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์ของคุณมากขึ้น
ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นสนามเด็กเล่นแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับการร่าง แก้ไข และจัดระเบียบงานของคุณ ด้วยความสามารถในการสร้างวิกิ หน้าซ้อนกัน และเอกสารที่แชร์ได้ ClickUp Docs ช่วยให้คุณและทีมของคุณมีสมาธิและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
นอกจากนี้คุณสมบัติการตรวจจับการร่วมมือของClickUp ทำให้การแบ่งปันความคิด, การรับคำแนะนำ, และการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายในเวลาจริง—ไม่ว่าสมาชิกทีมของคุณจะอยู่ที่ไหน.
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!
ClickUp ยังมีเทมเพลตสำหรับการระดมความคิดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดโครงสร้างโครงการเขียนของคุณ ตัวอย่างเช่น:
วางแผน จัดระเบียบ และจัดการหนังสือของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการวางแผนหนังสือของ ClickUp มีมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับบท รายละเอียดของนวนิยาย และกระบวนการเขียนทั้งหมด—เพื่อให้แน่ใจว่านวนิยายของคุณมีโครงสร้างที่แน่นหนาไม่แพ้จุดหักมุมที่ดีที่สุดของคุณ
เทมเพลตข้อเสนอหนังสือ ClickUpยังช่วยให้นักเขียนสร้างข้อเสนอที่มืออาชีพด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์การตลาด—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอให้กับสำนักพิมพ์
นี่คือสิ่งที่คริสตินา วิลสัน ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาของ Graphiteกล่าวถึง ClickUp:
เราไม่เพียงแต่เริ่มเขียนบทความเท่านั้น แต่เราตัดสินใจที่จะทำในระดับใหญ่ ดังนั้นเราจึงต้องการแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถปรับตัวได้อย่างง่ายดายกับจำนวนผลงานที่เพิ่มขึ้นของเรา ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
เราไม่เพียงแต่เริ่มเขียนบทความเท่านั้น แต่เรายังตัดสินใจที่จะทำในระดับใหญ่ ดังนั้นเราจึงต้องการแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถปรับตัวได้อย่างง่ายดายกับจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นของเรา ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Chatเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และซิงโครไนซ์ข้อมูลด้วยการส่งข้อความและการอัปเดตแบบทันที
- ระดมความคิด วางแผน และจัดระเบียบแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยClickUp Whiteboards
- จัดตารางโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ติดตามความสำเร็จ และทำให้ทีมทำงานตามกำหนดการด้วยClickUp Automations
- ปรับแต่งสถานะงานด้วย ClickUp เพื่อทำให้การเขียนหนังสือง่ายขึ้นและติดตามแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การร่างไปจนถึงการอนุมัติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการเปลี่ยนคอลเลกชันสูตรอาหารของคุณให้กลายเป็นหนังสือสูตรอาหารที่ดูเป็นมืออาชีพใช่ไหม?แม่แบบหนังสือสูตรอาหารของ ClickUpคืออาวุธลับของคุณ! ด้วยส่วนสำหรับส่วนผสม คำแนะนำทีละขั้นตอน และการวางแผนการออกแบบ แม่แบบนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดระเบียบผลงานการทำอาหารของคุณ
2. Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการเข้าถึงได้)
Google Docs เป็นโปรแกรมประมวลผลคำฟรีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเอกสารได้แบบเรียลไทม์ ด้วยลักษณะการทำงานบนระบบคลาวด์ จึงสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับนักเขียนและทีมงาน
โหมดสว่างและโหมดมืดช่วยให้ผู้เขียนสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของโปรแกรมประมวลผลคำได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นในเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน โดยการเปลี่ยนแปลงจะแสดงผลแบบเรียลไทม์
- แก้ไขและดูเอกสารจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ใช้คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันเอกสารเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น
ข้อจำกัดของ Google Docs
- อาจขาดเครื่องมือการจัดรูปแบบและการแก้ไขขั้นสูงเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำบนเดสก์ท็อป
- การใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร ซึ่งจำกัดการเข้าถึงในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี
ราคาของ Google Docs
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ฟังพอดแคสต์ที่เน้นการเขียนเพื่อรับมุมมองและเทคนิคที่หลากหลาย สร้างไอเดียใหม่ ๆ และพัฒนาขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณ
3. Microsoft Word (เหมาะสำหรับการจัดรูปแบบขั้นสูงและการสร้างเอกสารอย่างมืออาชีพ)
Microsoft Word เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการในการประมวลผลคำขั้นพื้นฐานและการสร้างเอกสารขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสรุปวัตถุประสงค์ หรือรายงาน
ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายและการผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office อื่น ๆ ทำให้เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ได้รับความนิยมสำหรับการเขียนงานมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word
- เข้าถึงเครื่องมือการจัดรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบตัวอักษร แบบอักษร และการจัดวางหน้า
- ใช้คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง เช่น การแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบไวยากรณ์
- ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office อื่น ๆ เช่น Excel และ PowerPoint เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการผสานข้อมูล
ข้อจำกัดของ Microsoft Word
- การเข้าถึงชุดคุณสมบัติทั้งหมดต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Microsoft Word
- เฉพาะตัวอักษร: $179.99
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word
- G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Microsoft Word มาเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนกับ 365 และผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ถึง 90% ทั้งบนเดสก์ท็อปและออนไลน์. Word ยังมีให้บริการบนคลาวด์ผ่าน Microsoft ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้ทุกที่!
Microsoft Word มาเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนกับ 365 และผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ถึง 90% ทั้งบนเดสก์ท็อปและออนไลน์ Word ยังมีให้บริการบนคลาวด์ผ่าน Microsoft ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้ทุกที่!
4. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มความชัดเจนและความถูกต้องในการเขียน)
Grammarly เป็นโปรแกรมตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ผู้ช่วยเขียน และเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปรับปรุงความชัดเจน ความถูกต้อง และคุณภาพโดยรวมของงานเขียนของคุณ
มันให้บริการตรวจสอบไวยากรณ์และสะกดคำแบบเรียลไทม์ พร้อมคำแนะนำด้านสไตล์และการตรวจจับโทนเสียง ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบและเป็นมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- รับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ
- เข้าถึงคำแนะนำเพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยค, คำเลือก, และความสามารถในการอ่านโดยรวม
- ใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบเพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของคุณกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Grammarly
- ข้อเสนอแนะบางอย่างอาจไม่สอดคล้องกับบริบทที่ตั้งใจไว้
- เอกสารที่มีจำนวนตัวอักษรเกิน 100,000 ตัวอักษรจำเป็นต้องถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 50 หัวข้อเขียนเพื่อเปลี่ยนกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณในที่ทำงาน
5. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ)
Evernote เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึก รายละเอียด จัดระเบียบ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์หลายเครื่อง
เป็นศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับองค์กรส่วนบุคคลและองค์กรวิชาชีพที่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสแกนเอกสาร การตัดบทความจากเว็บ และการจัดการงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- สร้างบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงข้อความ รูปภาพ การบันทึกเสียง และคลิปเว็บ
- จัดเรียงบันทึกเข้าสมุดบันทึกและกำหนดแท็กเพื่อการจัดหมวดหมู่ที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาข้อความภายในรูปภาพและเอกสารที่สแกน
ข้อจำกัดของ Evernote
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการอัปโหลดรายเดือนและการซิงค์อุปกรณ์
- บัญชี Evernote ฟรีถูกจำกัดให้ใช้งานได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์ต่อครั้ง
ราคาของ Evernote
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- ทีม: $24. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Evernote เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลา! สิ่งที่ฉันชอบใน Evernote คือมันจัดระเบียบได้ดีมาก คุณสามารถเข้าถึงวันที่แยกต่างหากและรายการสิ่งที่ต้องทำได้ มันเตือนฉันเกี่ยวกับตารางเวลาในอนาคตและโครงการที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย มันใช้ฟรี คุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องอัปเกรดด้วยการชำระเงิน มันเหมือนกับสมุดบันทึกแต่มีเมนูแท็บและตัวเลือกต่างๆ สำหรับการจัดตารางเวลา
Evernote เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลา! สิ่งที่ฉันชอบใน Evernote คือมันจัดระเบียบได้ดีมาก คุณสามารถเข้าถึงวันที่แยกต่างหากและรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย มันเตือนฉันถึงตารางเวลาในอนาคตและโครงการที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย มันใช้ฟรี คุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องอัปเกรดด้วยการชำระเงิน มันเหมือนกับสมุดบันทึกแต่มีเมนูแท็บและตัวเลือกต่างๆ สำหรับการจัดตารางเวลา
6. Scrivener (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในงานเขียนยาว)
Scrivener เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนที่ออกแบบมาสำหรับนักเขียน นักวิจัย และนักเขียนบทภาพยนตร์ที่มีโครงการเขียนขนาดใหญ่ มีชุดเครื่องมือในการจัดการที่ช่วยให้สามารถจัดการต้นฉบับที่ซับซ้อนได้ ตั้งแต่ร่างแรกจนถึงการตีพิมพ์ขั้นสุดท้าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Scrivener
- ใช้ฟีเจอร์สมุดบันทึกเพื่อจัดโครงสร้างต้นฉบับของคุณเป็นบทและฉาก
- ใช้กระดานไวท์บอร์ดเสมือนเพื่อจัดเรียงและจัดระเบียบโครงร่างของแต่ละส่วนของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการดูและแก้ไขเอกสารหลายฉบับพร้อมกันโดยใช้ฟังก์ชันแบ่งหน้าจอ
ข้อจำกัดของ Scrivener
- ผู้ใช้ต้องซื้อใบอนุญาตแยกต่างหากสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
- โครงการขนาดใหญ่บางโครงการอาจประสบปัญหาการค้างเป็นครั้งคราวและใช้เวลาในการโหลดนานขึ้น
ราคาของ Scrivener
- iOS: 23.99 ดอลลาร์
- ใบอนุญาตการศึกษา: $50.99
- ใบอนุญาตมาตรฐาน: $59.99
- ชุดรวม: $95. 98
การให้คะแนนและรีวิว Scrivener
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
การมีเอกสารการเขียนนวนิยายทั้งหมดของฉันอยู่ในที่เดียวเป็นคุณสมบัติที่เรียบร้อยมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่โปรแกรมประมวลผลคำทั่วไปทำได้เพียงฝันถึง คุณมีโฟลเดอร์สำหรับการวิจัยและโฟลเดอร์สำหรับบท ซึ่งคุณสามารถแยกออกเป็นฉากได้ คุณสามารถย้ายสิ่งเหล่านี้ไปมาได้ ดังนั้นหากคุณต้องการย้ายฉากจากบทหนึ่งไปยังอีกบทหนึ่งหรือย้ายบทไปยังตำแหน่งอื่น คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง ฉันยังชอบตัวเลือกการแบ่งหน้าจออีกด้วย
การมีเอกสารการเขียนนวนิยายทั้งหมดของฉันอยู่ในที่เดียวเป็นคุณสมบัติที่เรียบร้อยมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่โปรแกรมประมวลผลคำทั่วไปทำได้เพียงฝันถึง คุณมีโฟลเดอร์สำหรับการวิจัยและโฟลเดอร์สำหรับบท ซึ่งคุณสามารถแยกออกเป็นฉากได้ คุณสามารถย้ายสิ่งเหล่านี้ไปมาได้ ดังนั้นหากคุณต้องการย้ายฉากจากบทหนึ่งไปยังอีกบทหนึ่งหรือย้ายบทไปยังตำแหน่งอื่น คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง ฉันยังชอบตัวเลือกการแบ่งหน้าจออีกด้วย
7. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงความอ่านง่ายและความกระชับ)
Hemingway Editor เป็นแอปเขียนฟรีที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความอ่านง่ายของข้อความของคุณ ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือนี้ช่วยแนะนำนักเขียนให้เขียนประโยคที่กระชับและมีผลกระทบมากขึ้นโดยเน้นประโยคที่ซับซ้อนและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor
- ระบุประโยคที่ยาวหรือซับซ้อนพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย
- ตรวจจับการใช้ประโยคเสียงเชิงรับและแทนที่ด้วยภาษาที่น่าสนใจมากขึ้น
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ระดับความสามารถในการอ่าน
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- เหมาะสำหรับการเขียนชิ้นสั้นมากขึ้น เช่น บทความ
- ขาดความสามารถในการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำอย่างครอบคลุม
ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- แผน 5K รายบุคคล: $10/เดือน
- แผนรายบุคคล 10K: $15/เดือน
- แผนทีม 10K: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่มันวัดผลได้ในขณะที่ฉันเขียน มันเป็นตัวชี้วัดที่ดีและเป็นวิธีการเขียนที่สม่ำเสมอสำหรับผู้อ่านจำนวนมาก ทำให้งานเขียนของฉันเข้าถึงได้ง่ายมาก
ฉันชอบที่มันวัดผลได้ในขณะที่ฉันเขียน มันเป็นตัวชี้วัดที่ดีและเป็นวิธีการเขียนที่สม่ำเสมอสำหรับผู้อ่านจำนวนมาก ทำให้งานเขียนของฉันเข้าถึงได้ง่ายมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ นักเขียนชื่อดัง ชอบเขียนในท่ายืนโดยปกติจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดบนชั้นวางที่สูงระดับอกที่บ้านของเขาในฮาวานา
8. yWriter (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดโครงสร้างนิยายด้วยการจัดการฉากและบท)
yWriter เป็นซอฟต์แวร์เขียนหนังสือฟรีที่พัฒนาโดยนักเขียน Simon Haynes ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเขียนนวนิยายในการจัดระเบียบต้นฉบับของพวกเขาโดยการแบ่งออกเป็นบทและฉาก โครงสร้างนี้ส่งเสริมการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ yWriter
- แบ่งต้นฉบับของคุณออกเป็นส่วนที่จัดการได้
- กำหนดและติดตามเป้าหมายจำนวนคำสำหรับแต่ละฉากหรือบท
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดของตัวละคร สถานที่ และสิ่งของ
ข้อจำกัดของ yWriter
- เวอร์ชัน macOS และมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่ลดลง
- ไม่เหมาะสำหรับการเขียนร่วมกัน เนื่องจากออกแบบมาเพื่อผู้เขียนรายบุคคลเป็นหลัก
ราคา yWriter
- ฟรี
- การลงทะเบียนระดับเงิน: $11.95
- การลงทะเบียนทอง: $24. 95
คะแนนและรีวิว yWriter
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การเขียนและการปรับปรุงสไตล์)
ProWritingAid เป็นโปรแกรมและผู้ช่วยด้านการเขียนที่ให้การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อปรับปรุงไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน และความอ่านง่าย ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือนี้ให้รายงานและคำแนะนำอย่างละเอียด พร้อมนำเสนอวิธีแก้ไขที่ครอบคลุมสำหรับนักเขียนในการปรับปรุงผลงานของตน
คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid
- เข้าถึงรายงานการเขียนมากกว่า 20 ฉบับที่ประเมินแง่มุมต่างๆ เช่น ไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน ความอ่านง่าย และอื่นๆ
- รับคำแนะนำเพื่อทำให้ประโยคซับซ้อนง่ายขึ้น ลดการใช้คำกริยารูปถูกกระทำ และกำจัดคำซ้ำซ้อน
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Microsoft Word, Google Docs, Scrivener และส่วนขยายเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- เวอร์ชันฟรีมีขีดจำกัดจำนวนคำที่ 500 คำต่อเอกสาร
- ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน
ราคา ProWritingAid
- ฟรี
- พรีเมียม: $30/เดือน
- พรีเมียมโปร: $36/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
จากโปรแกรมแก้ไขมากมายที่ฉันเคยลองใช้ ฉันพบว่า PWA ใช้งานง่ายที่สุดและละเอียดที่สุด ฉันส่งต้นฉบับทั้งหมดของฉันผ่านโปรแกรมนี้และพึ่งพา PWA ในการตรวจจับข้อผิดพลาดและการละเว้นของฉัน มันทำงานได้รวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่เพียงแต่แก้ไขงานเขียนของฉันเท่านั้น แต่ฉันยังได้เรียนรู้จากคำแนะนำของพวกเขาอีกด้วย ฉันนึกไม่ออกว่ามีโปรแกรมช่วยแก้ไขอื่นใดที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายเท่านี้
จากโปรแกรมแก้ไขมากมายที่ฉันเคยลองใช้ ฉันพบว่า PWA ใช้งานง่ายที่สุดและละเอียดที่สุด ฉันส่งต้นฉบับทั้งหมดของฉันผ่านโปรแกรมนี้และพึ่งพา PWA ในการตรวจจับข้อผิดพลาดและการละเว้นของฉัน มันทำงานได้รวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่เพียงแต่แก้ไขงานเขียนของฉันเท่านั้น แต่ฉันยังได้เรียนรู้จากคำแนะนำของพวกเขาด้วย ฉันนึกไม่ออกว่ามีโปรแกรมช่วยแก้ไขอื่นใดที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายเช่นนี้
10. Ulysses (เหมาะสำหรับการเขียนแบบไม่มีสิ่งรบกวนบนอุปกรณ์ Apple)
Ulysses เป็นแอปเขียนระดับพรีเมียมที่มอบสภาพแวดล้อมที่สะอาดและมุ่งเน้นให้กับนักเขียน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเครื่องมือจัดระเบียบที่ทรงพลังทำให้แอปนี้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับประสบการณ์การเขียนที่ปราศจากสิ่งรบกวน
คุณสมบัติเด่นของยูลิซิส
- มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาในพื้นที่ทำงานที่ปราศจากความรกรุงรัง
- ใช้ระบบห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสารให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่
- ตั้งเป้าหมายจำนวนคำและติดตามความคืบหน้า
ข้อจำกัดของยูลิซิส
- มีให้ใช้งานเฉพาะบน macOS และ iOS เท่านั้น
- ไม่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในตัว
ราคาของ Ulysses
- การสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน: $5.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Ulysses
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เครื่องมือโปรดของฉันสำหรับการวางแผน, การเขียนบล็อกโพสต์ และการจดบันทึก. อินเตอร์เฟซสะอาด, การผสานรวมกับมาร์กดาวน์ที่ยอดเยี่ยม, การผสานรวมกับ WordPress, โหมดเต็มหน้าจอที่สวยงาม และโหมดมืด. ใช้งานง่ายบนผิวเผิน แต่ทรงพลังมาก.
เครื่องมือโปรดของฉันสำหรับการวางแผน, เขียนบล็อกโพสต์ และจดบันทึก อินเทอร์เฟซสะอาดตา, การผสานรวม markdown ที่ยอดเยี่ยม, การผสานรวมกับ WordPress, โหมดเต็มหน้าจอที่สวยงามและโหมดมืด ใช้งานง่ายในเบื้องต้น แต่ทรงพลังมาก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสาร: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบ
11. Bibisco (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเรื่องราวที่มีโครงสร้าง)
Bibisco เป็นซอฟต์แวร์เขียนนวนิยายแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยนักเขียนในการพัฒนาและจัดระเบียบเรื่องราว โดยเน้นที่การพัฒนาตัวละครและโครงเรื่อง มีเครื่องมือหลากหลายในการจัดโครงสร้างนวนิยายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีคุณค่าสำหรับทั้งนักเขียนมือใหม่และนักเขียนที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเด่นของ Bibisco
- ใช้แผ่นข้อมูลตัวละครที่ละเอียดและการสัมภาษณ์เพื่อสร้างตัวละครที่มีมิติครบถ้วน
- จัดระเบียบงานของคุณเป็นบทและฉากเพื่อการนำทางและการจัดโครงสร้างใหม่ได้ง่าย
- วิเคราะห์การกระจายตัวของตัวละคร สถานที่ และองค์ประกอบอื่น ๆ ตลอดทั้งนวนิยาย
ข้อจำกัดของบิบิสโก
- ให้บริการความสามารถในการจัดรูปแบบพื้นฐาน
- การไม่มีแอปพลิเคชันมือถือทำให้การเขียนขณะเดินทางมีความยืดหยุ่นน้อยลง
ราคาของบิบิสโก
- Community Edition: ฟรี
- ฉบับผู้สนับสนุน: $59
คะแนนและรีวิวของ Bibisco
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
12. Dabble (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนนวนิยายบนคลาวด์พร้อมเครื่องมือวางแผนเรื่องราวแบบบูรณาการ)
ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือเล่มถัดไปคือ Dabble เครื่องมือออนไลน์สำหรับนักเขียนที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยให้คุณเขียนและวางโครงเรื่องหนังสือของคุณ
การออกแบบบนระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงงานของคุณได้จากเดสก์ท็อปถึงมือถือ มอบความยืดหยุ่นและการจัดระเบียบที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Dabble
- ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างโครงร่าง, พัฒนาตัวละคร, และรักษาบันทึกอย่างละเอียด
- เข้าถึงและแก้ไขงานของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ตั้งเป้าหมายจำนวนคำและติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มีเส้นทางที่ชัดเจนสู่การเสร็จสิ้นโครงการ
ข้อจำกัดในการทดลอง
- ขาดการจัดรูปแบบหนังสือแบบบูรณาการสำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยังผู้ค้าปลีกออนไลน์
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเขียนหนังสือ และอาจไม่เหมาะกับการเขียนรูปแบบอื่น
ราคาทดลอง
- พื้นฐาน: $9/เดือน
- มาตรฐาน: 19 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $29/เดือน
คะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 15+ รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เมื่อพูดถึงการสร้างนวนิยายที่น่าทึ่ง Dabble คือเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เสมอ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้ฉันจัดโครงสร้างงานเขียนได้อย่างราบรื่น ในขณะที่แอปมือถือช่วยให้ฉันสามารถบันทึกไอเดียเรื่องราวได้ทุกที่ทุกเวลา ฉันยังชื่นชอบความสามารถในการจัดระเบียบจุดพล็อตเรื่องเป็นแต่ละส่วนของเรื่องราว ซึ่งช่วยให้ฉันรักษาทิศทางของเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพูดถึงการสร้างนวนิยายที่น่าทึ่ง Dabble คือเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เสมอ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้ฉันจัดโครงสร้างงานเขียนได้อย่างไร้ความยุ่งยาก ในขณะที่แอปบนมือถือช่วยให้ฉันสามารถบันทึกไอเดียเรื่องราวได้ทุกที่ทุกเวลา ฉันยังชื่นชอบความสามารถในการจัดระเบียบจุดสำคัญของเนื้อเรื่องเป็นแต่ละส่วน ซึ่งช่วยให้ฉันรักษาทิศทางของเรื่องราวให้ตรงตามแผนได้ง่ายขึ้น
13. เวลลัม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดรูปแบบหนังสือมืออาชีพบน macOS)
Vellum เป็นโปรแกรมจัดรูปแบบหนังสือเฉพาะทางที่ออกแบบมาสำหรับนักเขียนที่ต้องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือพิมพ์ที่ดึงดูดสายตา
เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและผลลัพธ์คุณภาพสูง ทำให้กระบวนการจัดรูปแบบหนังสือที่ซับซ้อนสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้บริโภค แม้แต่ผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย
คุณสมบัติเด่นของกระดาษเวลลัม
- ใช้เทมเพลตและรูปแบบมืออาชีพที่หลากหลายเพื่อสร้างหนังสือที่ดึงดูดสายตา
- สร้างไฟล์ประเภทต่างๆ รวมถึง ePub และ PDF สำหรับการแจกจ่ายบนหลายแพลตฟอร์มและบริการพิมพ์ตามความต้องการ
- สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้การนำทางและการจัดระเบียบง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของกระดาษเวลลัม
- มีให้บริการเฉพาะบน macOS
- ต้องการการลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก
ราคาเวลม์
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเวลูม: $199. 99
- เวลลัมเพรส: $249. 99
การให้คะแนนและรีวิวบน Vellum
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
14. แอตติคัส (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและการจัดรูปแบบแบบครบวงจร)
Atticus คือเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยลดความเครียดในการเขียนและจัดรูปแบบหนังสือของคุณ ซอฟต์แวร์บนเว็บนี้รวมคุณสมบัติการเขียนที่ทรงพลังเข้ากับการจัดรูปแบบระดับมืออาชีพ ช่วยให้ผู้เขียนสามารถเปลี่ยนจากร่างเป็นหนังสือที่พร้อมตีพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย
อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายของแอทติคัสช่วยลดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและราบรื่น
จุดเด่นที่ดีที่สุดของแอทติคัส
- สร้างและจัดรูปแบบต้นฉบับภายในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้ได้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการหลากหลาย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
- ตั้งเป้าหมายและติดตามนิสัยการเขียนของคุณ
ข้อจำกัดของแอทติคัส
- จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- การคัดลอกและวางเนื้อหาจากโปรแกรมอื่นอาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดได้เนื่องจากปัญหาการจัดรูปแบบภายนอก
ราคาของแอทติคัส
- ชำระเงินครั้งเดียว: $147
คะแนนและรีวิวของแอทติคัส
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:11 โปรแกรมสร้างสคริปต์ AI ที่ดีที่สุด
15. เสรีภาพ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโดยไม่มีสิ่งรบกวนในทุกอุปกรณ์)
Freedom เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิด้วยการบล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รบกวนสมาธิบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท
เหมาะสำหรับมืออาชีพ, นักเรียน, และนักเขียน, Freedom สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ควบคุมได้โดยการซิงค์เซสชั่นข้ามอุปกรณ์. ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานบนโทรศัพท์, แท็บเล็ต, หรือเดสก์ท็อปได้.
คุณสมบัติเด่นของเสรีภาพ
- ซิงค์เซสชันบล็อกข้ามทุกอุปกรณ์ของคุณเพื่อประสบการณ์ที่ปราศจากสิ่งรบกวน
- สร้างรายการเว็บไซต์และแอปที่ปรับแต่งเองเพื่อบล็อก
- กำหนดช่วงเวลาทำงานเป็นช่วงๆ ล่วงหน้าเพื่อช่วยสร้างกิจวัตรที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของเสรีภาพ
- อิสระมุ่งเน้นไปที่การบล็อกสิ่งรบกวนและไม่มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
- การตั้งค่าและจัดการรายการบล็อกต้องดำเนินการทั้งในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและแดชบอร์ดออนไลน์
ราคาเสรี
- ค่าบริการรายเดือน: $8. 99/เดือน
- ค่าธรรมเนียมรายปี: $3. 33/เดือน
- ตลอดไป: $199
คะแนนและรีวิวเกี่ยวกับเสรีภาพ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ก่อนยุคดิจิทัล เจ. เค. โรว์ลิ่งเขียนต้นฉบับแฮร์รี่ พอตเตอร์ด้วยลายมือของเธอเอง แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่สามารถเริ่มต้นได้จากปากกาและกระดาษ
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- LivingWriter: นำเสนอเครื่องมือวางแผนที่ใช้งานง่าย, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และการผสานกับระบบคลาวด์ เพื่อช่วยนักเขียนในการจัดระเบียบ, เขียน, และติดตามความคืบหน้า
- Novlr: ช่วยให้ผู้เขียนมีระเบียบและมีแรงบันดาลใจด้วยการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ การติดตามเป้าหมาย และพื้นที่เขียนที่สามารถปรับแต่งได้
- FocusWriter: สัมผัสกับอินเทอร์เฟซที่สะอาดและปรับแต่งได้ ช่วยให้ผู้เขียนมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Squibler: ช่วยจัดระเบียบความคิด กำหนดเป้าหมาย และติดตามความก้าวหน้า ทำให้กระบวนการเขียนทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
- LibreOffice Writer: มอบเครื่องมือการเขียนที่ทรงพลัง การจัดรูปแบบขั้นสูง และความเข้ากันได้กับหลายรูปแบบ
เริ่มต้นเส้นทางการเขียนของคุณด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุดช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และมอบเครื่องมือทั้งหมดให้คุณเพื่อจัดระเบียบและขัดเกลาต้นฉบับของคุณ นวัตกรรมสมัยใหม่เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักเขียนและทำให้เรื่องราวของพวกเขาเป็นจริง
อย่างไรก็ตาม ClickUp โดดเด่นด้วยการให้บริการมากกว่าแพลตฟอร์มการเขียน ด้วยความสามารถในการจัดการโครงการที่ทรงพลัง คุณสมบัติการร่วมมือและเทมเพลตการเขียนเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้เป็นคู่หูที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องการประสบความสำเร็จ และต้องการให้ตัวเองเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
สำรวจคุณสมบัติของ ClickUp และดูว่าพวกมันช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเขียนของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร
ลงทะเบียนฟรีวันนี้และยกระดับทักษะการเขียนหนังสือของคุณไปอีกขั้น