15 ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Garima Behal
26 กุมภาพันธ์ 2568

หนังสือของคุณทั้งหมดเกี่ยวกับความคิดที่ยอดเยี่ยมของคุณและความเชี่ยวชาญในศิลปะของคุณ แต่การเขียนหนังสือเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องมือที่คุณนำมาใช้เพื่อสร้างความคิดนั้นให้กลายเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ 🖋️

ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวสำหรับสถาปนิก เครื่องมือเขียนหนังสือที่เหมาะสมจะเป็นคู่หูที่มั่นคงของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังทำงานกับหนังสือขายดีเล่มถัดไป สร้างบันทึกความทรงจำ หรือเขียนบทสรุปที่เป็นกลาง

ตั้งแต่การจัดระเบียบความคิดไปจนถึงการติดตามการพัฒนาของคุณและการปรับปรุงไวยากรณ์ของคุณ เครื่องมือเหล่านี้และแอปพลิเคชันการเขียนอื่น ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการเขียนหนังสือง่ายขึ้น แต่เมื่อมีตัวเลือกมากมายขนาดนี้ คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าแอปพลิเคชันการเขียนใดที่ดีที่สุด?

บทความนี้จะสำรวจคุณสมบัติพื้นฐานของซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ และเน้นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีให้ใช้ในตลาดในปัจจุบัน

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุด:

  • ✅ ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการโครงการ
  • Google Docs: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการเข้าถึงได้จากทุกที่
  • Microsoft Word: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดรูปแบบขั้นสูงและการสร้างเอกสารอย่างมืออาชีพ
  • Grammarly: ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มความชัดเจนและความถูกต้องในการเขียน
  • Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ
  • Scrivener: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในงานเขียนรูปแบบยาว
  • Hemingway Editor: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงความอ่านง่ายและความกระชับ
  • นักเขียน: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดโครงสร้างนวนิยายด้วยการจัดการฉากและบท
  • ProWritingAid: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์งานเขียนและปรับปรุงสไตล์
  • Ulysses: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนแบบไม่มีสิ่งรบกวนบนอุปกรณ์ Apple
  • Bibisco: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเรื่องราวที่มีโครงสร้าง
  • Dabble: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนนวนิยายบนคลาวด์พร้อมเครื่องมือวางแผนเรื่องราวในตัว
  • Vellum: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดรูปแบบหนังสืออย่างมืออาชีพบน macOS
  • แอตติคัส: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและการจัดรูปแบบแบบครบวงจร
  • อิสระ: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโดยไม่มีสิ่งรบกวนบนทุกอุปกรณ์

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ ควรพิจารณาคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกซอฟต์แวร์เขียนที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้การนำทางเป็นไปอย่างราบรื่นและลดสิ่งรบกวนทางเทคนิคให้น้อยที่สุด
  • เครื่องมือในการจัดระเบียบ: ใช้เครื่องมือที่มีคุณสมบัติในการสร้างโครงร่าง, ตัวช่วยในการพัฒนาตัวละคร, และการจัดการไทม์ไลน์ เพื่อจัดโครงสร้างเรื่องราวของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ความเข้ากันได้: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการ เช่น macOS และ Windows และอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแชร์เอกสาร หากคุณทำงานร่วมกับผู้เขียนร่วมหรือผู้แก้ไข
  • ตัวเลือกการส่งออก: มองหาตัวเลือกที่ให้คุณส่งออกต้นฉบับของคุณในรูปแบบต่างๆ เช่น PDF หรือ ePub เพื่อตอบสนองความต้องการในการตีพิมพ์
  • สภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวน: เลือกแพลตฟอร์มที่มีประสบการณ์การเขียนที่ปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อช่วยรักษาสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • การพิจารณาด้านงบประมาณ: ตัดสินใจว่าเครื่องมือฟรีตอบสนองความต้องการของคุณหรือไม่ หรือซอฟต์แวร์พรีเมียมที่มีคุณสมบัติขั้นสูงคุ้มค่ากับการลงทุน

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1964 IBMได้เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดีดแบบเทปแม่เหล็ก Selectric(MT/ST) ซึ่งผสานการทำงานของเครื่องพิมพ์ดีด Selectric เข้ากับการบันทึกข้อมูลด้วยเทปแม่เหล็ก ทำให้สามารถแก้ไขและจัดเก็บข้อความได้

15 ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุด

ซอฟต์แวร์การเขียนและแก้ไขหนังสือที่เหมาะสมจะมอบแนวคิดและแรงบันดาลใจในการเขียนที่จำเป็นให้คุณ เพื่อให้คุณยังคงสร้างสรรค์และมีวินัยในการทำงาน

ส่วนนี้จะสำรวจซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุด 15 ตัวเลือกที่เหมาะกับความหลากหลายของสไตล์การเขียน, วัตถุประสงค์, และงบประมาณ.

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการโครงการ)

ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ผสานฟีเจอร์การเขียน การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการด้วย AI เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องการซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ครอบคลุมทุกความต้องการ

คลิกอัพ การเขียนแบบสมอง
สร้างเนื้อหาคุณภาพเยี่ยมด้วยผู้ช่วยเขียนและแก้ไขด้วย AI จาก ClickUp

ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน—งาน เอกสาร ผู้คน และเครื่องมือ—ในที่เดียว

มันช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นระบบและทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริบท เนื้อหา หรือการอัตโนมัติงานที่ทำเป็นประจำ ClickUp Brain จะช่วยคุณประหยัดเวลาและให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์ของคุณมากขึ้น

ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นสนามเด็กเล่นแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับการร่าง แก้ไข และจัดระเบียบงานของคุณ ด้วยความสามารถในการสร้างวิกิ หน้าซ้อนกัน และเอกสารที่แชร์ได้ ClickUp Docs ช่วยให้คุณและทีมของคุณมีสมาธิและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

ร่วมมือกับผู้อื่นโดยใช้ ClickUp Docs
ร่วมมือกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

นอกจากนี้คุณสมบัติการตรวจจับการร่วมมือของClickUp ทำให้การแบ่งปันความคิด, การรับคำแนะนำ, และการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายในเวลาจริง—ไม่ว่าสมาชิกทีมของคุณจะอยู่ที่ไหน.

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!

ClickUp ยังมีเทมเพลตสำหรับการระดมความคิดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดโครงสร้างโครงการเขียนของคุณ ตัวอย่างเช่น:

ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ: แม่แบบการวางแผนหนังสือของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบบทต่าง ๆ ติดตามความคืบหน้า และจัดการกำหนดส่งงานด้วยเทมเพลตวางแผนหนังสือจาก ClickUp

วางแผน จัดระเบียบ และจัดการหนังสือของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการวางแผนหนังสือของ ClickUp มีมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับบท รายละเอียดของนวนิยาย และกระบวนการเขียนทั้งหมด—เพื่อให้แน่ใจว่านวนิยายของคุณมีโครงสร้างที่แน่นหนาไม่แพ้จุดหักมุมที่ดีที่สุดของคุณ

เทมเพลตข้อเสนอหนังสือ ClickUpยังช่วยให้นักเขียนสร้างข้อเสนอที่มืออาชีพด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์การตลาด—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอให้กับสำนักพิมพ์

นี่คือสิ่งที่คริสตินา วิลสัน ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาของ Graphiteกล่าวถึง ClickUp:

เราไม่เพียงแต่เริ่มเขียนบทความเท่านั้น แต่เราตัดสินใจที่จะทำในระดับใหญ่ ดังนั้นเราจึงต้องการแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถปรับตัวได้อย่างง่ายดายกับจำนวนผลงานที่เพิ่มขึ้นของเรา ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด

เราไม่เพียงแต่เริ่มเขียนบทความเท่านั้น แต่เรายังตัดสินใจที่จะทำในระดับใหญ่ ดังนั้นเราจึงต้องการแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถปรับตัวได้อย่างง่ายดายกับจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นของเรา ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ClickUp Chatเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และซิงโครไนซ์ข้อมูลด้วยการส่งข้อความและการอัปเดตแบบทันที
  • ระดมความคิด วางแผน และจัดระเบียบแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยClickUp Whiteboards
  • จัดตารางโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ติดตามความสำเร็จ และทำให้ทีมทำงานตามกำหนดการด้วยClickUp Automations
  • ปรับแต่งสถานะงานด้วย ClickUp เพื่อทำให้การเขียนหนังสือง่ายขึ้นและติดตามแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การร่างไปจนถึงการอนุมัติ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
  • แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการเปลี่ยนคอลเลกชันสูตรอาหารของคุณให้กลายเป็นหนังสือสูตรอาหารที่ดูเป็นมืออาชีพใช่ไหม?แม่แบบหนังสือสูตรอาหารของ ClickUpคืออาวุธลับของคุณ! ด้วยส่วนสำหรับส่วนผสม คำแนะนำทีละขั้นตอน และการวางแผนการออกแบบ แม่แบบนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดระเบียบผลงานการทำอาหารของคุณ

2. Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการเข้าถึงได้)

Google Docs: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการเข้าถึงได้
ผ่านทางGoogle Docs

Google Docs เป็นโปรแกรมประมวลผลคำฟรีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเอกสารได้แบบเรียลไทม์ ด้วยลักษณะการทำงานบนระบบคลาวด์ จึงสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับนักเขียนและทีมงาน

โหมดสว่างและโหมดมืดช่วยให้ผู้เขียนสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของโปรแกรมประมวลผลคำได้ตามต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs

  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นในเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน โดยการเปลี่ยนแปลงจะแสดงผลแบบเรียลไทม์
  • แก้ไขและดูเอกสารจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ใช้คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันเอกสารเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น

ข้อจำกัดของ Google Docs

  • อาจขาดเครื่องมือการจัดรูปแบบและการแก้ไขขั้นสูงเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำบนเดสก์ท็อป
  • การใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร ซึ่งจำกัดการเข้าถึงในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี

ราคาของ Google Docs

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ฟังพอดแคสต์ที่เน้นการเขียนเพื่อรับมุมมองและเทคนิคที่หลากหลาย สร้างไอเดียใหม่ ๆ และพัฒนาขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณ

3. Microsoft Word (เหมาะสำหรับการจัดรูปแบบขั้นสูงและการสร้างเอกสารอย่างมืออาชีพ)

ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ: Microsoft Word
ผ่านทางMicrosoft

Microsoft Word เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการในการประมวลผลคำขั้นพื้นฐานและการสร้างเอกสารขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสรุปวัตถุประสงค์ หรือรายงาน

ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายและการผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office อื่น ๆ ทำให้เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ได้รับความนิยมสำหรับการเขียนงานมืออาชีพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word

  • เข้าถึงเครื่องมือการจัดรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบตัวอักษร แบบอักษร และการจัดวางหน้า
  • ใช้คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง เช่น การแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบไวยากรณ์
  • ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office อื่น ๆ เช่น Excel และ PowerPoint เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการผสานข้อมูล

ข้อจำกัดของ Microsoft Word

  • การเข้าถึงชุดคุณสมบัติทั้งหมดต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ Microsoft Word

  • เฉพาะตัวอักษร: $179.99

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word

  • G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

Microsoft Word มาเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนกับ 365 และผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ถึง 90% ทั้งบนเดสก์ท็อปและออนไลน์. Word ยังมีให้บริการบนคลาวด์ผ่าน Microsoft ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้ทุกที่!

Microsoft Word มาเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนกับ 365 และผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ถึง 90% ทั้งบนเดสก์ท็อปและออนไลน์ Word ยังมีให้บริการบนคลาวด์ผ่าน Microsoft ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้ทุกที่!

4. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มความชัดเจนและความถูกต้องในการเขียน)

Grammarly: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มความชัดเจนและความถูกต้องในการเขียน
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นโปรแกรมตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ผู้ช่วยเขียน และเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปรับปรุงความชัดเจน ความถูกต้อง และคุณภาพโดยรวมของงานเขียนของคุณ

มันให้บริการตรวจสอบไวยากรณ์และสะกดคำแบบเรียลไทม์ พร้อมคำแนะนำด้านสไตล์และการตรวจจับโทนเสียง ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบและเป็นมืออาชีพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • รับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ
  • เข้าถึงคำแนะนำเพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยค, คำเลือก, และความสามารถในการอ่านโดยรวม
  • ใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบเพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของคุณกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • ข้อเสนอแนะบางอย่างอาจไม่สอดคล้องกับบริบทที่ตั้งใจไว้
  • เอกสารที่มีจำนวนตัวอักษรเกิน 100,000 ตัวอักษรจำเป็นต้องถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย

ราคาของ Grammarly

  • ฟรี
  • ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม: 50 หัวข้อเขียนเพื่อเปลี่ยนกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณในที่ทำงาน

5. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ)

ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ: Evernote
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึก รายละเอียด จัดระเบียบ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์หลายเครื่อง

เป็นศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับองค์กรส่วนบุคคลและองค์กรวิชาชีพที่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสแกนเอกสาร การตัดบทความจากเว็บ และการจัดการงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • สร้างบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงข้อความ รูปภาพ การบันทึกเสียง และคลิปเว็บ
  • จัดเรียงบันทึกเข้าสมุดบันทึกและกำหนดแท็กเพื่อการจัดหมวดหมู่ที่มีประสิทธิภาพ
  • ใช้ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาข้อความภายในรูปภาพและเอกสารที่สแกน

ข้อจำกัดของ Evernote

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการอัปโหลดรายเดือนและการซิงค์อุปกรณ์
  • บัญชี Evernote ฟรีถูกจำกัดให้ใช้งานได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์ต่อครั้ง

ราคาของ Evernote

  • ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน
  • ทีม: $24. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

Evernote เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลา! สิ่งที่ฉันชอบใน Evernote คือมันจัดระเบียบได้ดีมาก คุณสามารถเข้าถึงวันที่แยกต่างหากและรายการสิ่งที่ต้องทำได้ มันเตือนฉันเกี่ยวกับตารางเวลาในอนาคตและโครงการที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย มันใช้ฟรี คุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องอัปเกรดด้วยการชำระเงิน มันเหมือนกับสมุดบันทึกแต่มีเมนูแท็บและตัวเลือกต่างๆ สำหรับการจัดตารางเวลา

Evernote เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลา! สิ่งที่ฉันชอบใน Evernote คือมันจัดระเบียบได้ดีมาก คุณสามารถเข้าถึงวันที่แยกต่างหากและรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย มันเตือนฉันถึงตารางเวลาในอนาคตและโครงการที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย มันใช้ฟรี คุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องอัปเกรดด้วยการชำระเงิน มันเหมือนกับสมุดบันทึกแต่มีเมนูแท็บและตัวเลือกต่างๆ สำหรับการจัดตารางเวลา

6. Scrivener (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในงานเขียนยาว)

Scrivener: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในงานเขียนแบบยาว
ผ่านทางScrivener

Scrivener เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนที่ออกแบบมาสำหรับนักเขียน นักวิจัย และนักเขียนบทภาพยนตร์ที่มีโครงการเขียนขนาดใหญ่ มีชุดเครื่องมือในการจัดการที่ช่วยให้สามารถจัดการต้นฉบับที่ซับซ้อนได้ ตั้งแต่ร่างแรกจนถึงการตีพิมพ์ขั้นสุดท้าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Scrivener

  • ใช้ฟีเจอร์สมุดบันทึกเพื่อจัดโครงสร้างต้นฉบับของคุณเป็นบทและฉาก
  • ใช้กระดานไวท์บอร์ดเสมือนเพื่อจัดเรียงและจัดระเบียบโครงร่างของแต่ละส่วนของคุณ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการดูและแก้ไขเอกสารหลายฉบับพร้อมกันโดยใช้ฟังก์ชันแบ่งหน้าจอ

ข้อจำกัดของ Scrivener

  • ผู้ใช้ต้องซื้อใบอนุญาตแยกต่างหากสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
  • โครงการขนาดใหญ่บางโครงการอาจประสบปัญหาการค้างเป็นครั้งคราวและใช้เวลาในการโหลดนานขึ้น

ราคาของ Scrivener

  • iOS: 23.99 ดอลลาร์
  • ใบอนุญาตการศึกษา: $50.99
  • ใบอนุญาตมาตรฐาน: $59.99
  • ชุดรวม: $95. 98

การให้คะแนนและรีวิว Scrivener

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

การมีเอกสารการเขียนนวนิยายทั้งหมดของฉันอยู่ในที่เดียวเป็นคุณสมบัติที่เรียบร้อยมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่โปรแกรมประมวลผลคำทั่วไปทำได้เพียงฝันถึง คุณมีโฟลเดอร์สำหรับการวิจัยและโฟลเดอร์สำหรับบท ซึ่งคุณสามารถแยกออกเป็นฉากได้ คุณสามารถย้ายสิ่งเหล่านี้ไปมาได้ ดังนั้นหากคุณต้องการย้ายฉากจากบทหนึ่งไปยังอีกบทหนึ่งหรือย้ายบทไปยังตำแหน่งอื่น คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง ฉันยังชอบตัวเลือกการแบ่งหน้าจออีกด้วย

การมีเอกสารการเขียนนวนิยายทั้งหมดของฉันอยู่ในที่เดียวเป็นคุณสมบัติที่เรียบร้อยมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่โปรแกรมประมวลผลคำทั่วไปทำได้เพียงฝันถึง คุณมีโฟลเดอร์สำหรับการวิจัยและโฟลเดอร์สำหรับบท ซึ่งคุณสามารถแยกออกเป็นฉากได้ คุณสามารถย้ายสิ่งเหล่านี้ไปมาได้ ดังนั้นหากคุณต้องการย้ายฉากจากบทหนึ่งไปยังอีกบทหนึ่งหรือย้ายบทไปยังตำแหน่งอื่น คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง ฉันยังชอบตัวเลือกการแบ่งหน้าจออีกด้วย

7. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงความอ่านง่ายและความกระชับ)

ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ: Hemingway Editor - เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงความอ่านง่ายและความกระชับ
ผ่านทางHemingway Editor

Hemingway Editor เป็นแอปเขียนฟรีที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความอ่านง่ายของข้อความของคุณ ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือนี้ช่วยแนะนำนักเขียนให้เขียนประโยคที่กระชับและมีผลกระทบมากขึ้นโดยเน้นประโยคที่ซับซ้อนและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor

  • ระบุประโยคที่ยาวหรือซับซ้อนพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย
  • ตรวจจับการใช้ประโยคเสียงเชิงรับและแทนที่ด้วยภาษาที่น่าสนใจมากขึ้น
  • ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ระดับความสามารถในการอ่าน

ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • เหมาะสำหรับการเขียนชิ้นสั้นมากขึ้น เช่น บทความ
  • ขาดความสามารถในการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำอย่างครอบคลุม

ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • แผน 5K รายบุคคล: $10/เดือน
  • แผนรายบุคคล 10K: $15/เดือน
  • แผนทีม 10K: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบที่มันวัดผลได้ในขณะที่ฉันเขียน มันเป็นตัวชี้วัดที่ดีและเป็นวิธีการเขียนที่สม่ำเสมอสำหรับผู้อ่านจำนวนมาก ทำให้งานเขียนของฉันเข้าถึงได้ง่ายมาก

ฉันชอบที่มันวัดผลได้ในขณะที่ฉันเขียน มันเป็นตัวชี้วัดที่ดีและเป็นวิธีการเขียนที่สม่ำเสมอสำหรับผู้อ่านจำนวนมาก ทำให้งานเขียนของฉันเข้าถึงได้ง่ายมาก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ นักเขียนชื่อดัง ชอบเขียนในท่ายืนโดยปกติจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดบนชั้นวางที่สูงระดับอกที่บ้านของเขาในฮาวานา

8. yWriter (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดโครงสร้างนิยายด้วยการจัดการฉากและบท)

yWriter: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดโครงสร้างนวนิยายด้วยการจัดการฉากและบท
ผ่านทางyWriter

yWriter เป็นซอฟต์แวร์เขียนหนังสือฟรีที่พัฒนาโดยนักเขียน Simon Haynes ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเขียนนวนิยายในการจัดระเบียบต้นฉบับของพวกเขาโดยการแบ่งออกเป็นบทและฉาก โครงสร้างนี้ส่งเสริมการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนจริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ yWriter

  • แบ่งต้นฉบับของคุณออกเป็นส่วนที่จัดการได้
  • กำหนดและติดตามเป้าหมายจำนวนคำสำหรับแต่ละฉากหรือบท
  • บันทึกข้อมูลรายละเอียดของตัวละคร สถานที่ และสิ่งของ

ข้อจำกัดของ yWriter

  • เวอร์ชัน macOS และมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่ลดลง
  • ไม่เหมาะสำหรับการเขียนร่วมกัน เนื่องจากออกแบบมาเพื่อผู้เขียนรายบุคคลเป็นหลัก

ราคา yWriter

  • ฟรี
  • การลงทะเบียนระดับเงิน: $11.95
  • การลงทะเบียนทอง: $24. 95

คะแนนและรีวิว yWriter

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การเขียนและการปรับปรุงสไตล์)

ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ: ProWritingAid: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การเขียนและการปรับปรุงสไตล์
ผ่านทางProWritingAid

ProWritingAid เป็นโปรแกรมและผู้ช่วยด้านการเขียนที่ให้การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อปรับปรุงไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน และความอ่านง่าย ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือนี้ให้รายงานและคำแนะนำอย่างละเอียด พร้อมนำเสนอวิธีแก้ไขที่ครอบคลุมสำหรับนักเขียนในการปรับปรุงผลงานของตน

คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid

  • เข้าถึงรายงานการเขียนมากกว่า 20 ฉบับที่ประเมินแง่มุมต่างๆ เช่น ไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน ความอ่านง่าย และอื่นๆ
  • รับคำแนะนำเพื่อทำให้ประโยคซับซ้อนง่ายขึ้น ลดการใช้คำกริยารูปถูกกระทำ และกำจัดคำซ้ำซ้อน
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Microsoft Word, Google Docs, Scrivener และส่วนขยายเบราว์เซอร์

ข้อจำกัดของ ProWritingAid

  • เวอร์ชันฟรีมีขีดจำกัดจำนวนคำที่ 500 คำต่อเอกสาร
  • ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน

ราคา ProWritingAid

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $30/เดือน
  • พรีเมียมโปร: $36/เดือน

คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

จากโปรแกรมแก้ไขมากมายที่ฉันเคยลองใช้ ฉันพบว่า PWA ใช้งานง่ายที่สุดและละเอียดที่สุด ฉันส่งต้นฉบับทั้งหมดของฉันผ่านโปรแกรมนี้และพึ่งพา PWA ในการตรวจจับข้อผิดพลาดและการละเว้นของฉัน มันทำงานได้รวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่เพียงแต่แก้ไขงานเขียนของฉันเท่านั้น แต่ฉันยังได้เรียนรู้จากคำแนะนำของพวกเขาอีกด้วย ฉันนึกไม่ออกว่ามีโปรแกรมช่วยแก้ไขอื่นใดที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายเท่านี้

จากโปรแกรมแก้ไขมากมายที่ฉันเคยลองใช้ ฉันพบว่า PWA ใช้งานง่ายที่สุดและละเอียดที่สุด ฉันส่งต้นฉบับทั้งหมดของฉันผ่านโปรแกรมนี้และพึ่งพา PWA ในการตรวจจับข้อผิดพลาดและการละเว้นของฉัน มันทำงานได้รวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่เพียงแต่แก้ไขงานเขียนของฉันเท่านั้น แต่ฉันยังได้เรียนรู้จากคำแนะนำของพวกเขาด้วย ฉันนึกไม่ออกว่ามีโปรแกรมช่วยแก้ไขอื่นใดที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายเช่นนี้

10. Ulysses (เหมาะสำหรับการเขียนแบบไม่มีสิ่งรบกวนบนอุปกรณ์ Apple)

Ulysses: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโดยไม่มีสิ่งรบกวนบนอุปกรณ์ Apple
ผ่านทางUlysses

Ulysses เป็นแอปเขียนระดับพรีเมียมที่มอบสภาพแวดล้อมที่สะอาดและมุ่งเน้นให้กับนักเขียน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเครื่องมือจัดระเบียบที่ทรงพลังทำให้แอปนี้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับประสบการณ์การเขียนที่ปราศจากสิ่งรบกวน

คุณสมบัติเด่นของยูลิซิส

  • มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาในพื้นที่ทำงานที่ปราศจากความรกรุงรัง
  • ใช้ระบบห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสารให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่
  • ตั้งเป้าหมายจำนวนคำและติดตามความคืบหน้า

ข้อจำกัดของยูลิซิส

  • มีให้ใช้งานเฉพาะบน macOS และ iOS เท่านั้น
  • ไม่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในตัว

ราคาของ Ulysses

  • การสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน: $5.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Ulysses

  • G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

เครื่องมือโปรดของฉันสำหรับการวางแผน, การเขียนบล็อกโพสต์ และการจดบันทึก. อินเตอร์เฟซสะอาด, การผสานรวมกับมาร์กดาวน์ที่ยอดเยี่ยม, การผสานรวมกับ WordPress, โหมดเต็มหน้าจอที่สวยงาม และโหมดมืด. ใช้งานง่ายบนผิวเผิน แต่ทรงพลังมาก.

เครื่องมือโปรดของฉันสำหรับการวางแผน, เขียนบล็อกโพสต์ และจดบันทึก อินเทอร์เฟซสะอาดตา, การผสานรวม markdown ที่ยอดเยี่ยม, การผสานรวมกับ WordPress, โหมดเต็มหน้าจอที่สวยงามและโหมดมืด ใช้งานง่ายในเบื้องต้น แต่ทรงพลังมาก

➡️ อ่านเพิ่มเติม:การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสาร: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบ

11. Bibisco (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเรื่องราวที่มีโครงสร้าง)

ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ: Bibisco - เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเรื่องราวที่มีโครงสร้าง
ผ่านทางบิบิสโก

Bibisco เป็นซอฟต์แวร์เขียนนวนิยายแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยนักเขียนในการพัฒนาและจัดระเบียบเรื่องราว โดยเน้นที่การพัฒนาตัวละครและโครงเรื่อง มีเครื่องมือหลากหลายในการจัดโครงสร้างนวนิยายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีคุณค่าสำหรับทั้งนักเขียนมือใหม่และนักเขียนที่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเด่นของ Bibisco

  • ใช้แผ่นข้อมูลตัวละครที่ละเอียดและการสัมภาษณ์เพื่อสร้างตัวละครที่มีมิติครบถ้วน
  • จัดระเบียบงานของคุณเป็นบทและฉากเพื่อการนำทางและการจัดโครงสร้างใหม่ได้ง่าย
  • วิเคราะห์การกระจายตัวของตัวละคร สถานที่ และองค์ประกอบอื่น ๆ ตลอดทั้งนวนิยาย

ข้อจำกัดของบิบิสโก

  • ให้บริการความสามารถในการจัดรูปแบบพื้นฐาน
  • การไม่มีแอปพลิเคชันมือถือทำให้การเขียนขณะเดินทางมีความยืดหยุ่นน้อยลง

ราคาของบิบิสโก

  • Community Edition: ฟรี
  • ฉบับผู้สนับสนุน: $59

คะแนนและรีวิวของ Bibisco

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

12. Dabble (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนนวนิยายบนคลาวด์พร้อมเครื่องมือวางแผนเรื่องราวแบบบูรณาการ)

Dabble: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนนวนิยายบนคลาวด์พร้อมเครื่องมือวางแผนเรื่องราวในตัว
ผ่านทางลองทำดู

ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือเล่มถัดไปคือ Dabble เครื่องมือออนไลน์สำหรับนักเขียนที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยให้คุณเขียนและวางโครงเรื่องหนังสือของคุณ

การออกแบบบนระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงงานของคุณได้จากเดสก์ท็อปถึงมือถือ มอบความยืดหยุ่นและการจัดระเบียบที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Dabble

  • ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างโครงร่าง, พัฒนาตัวละคร, และรักษาบันทึกอย่างละเอียด
  • เข้าถึงและแก้ไขงานของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ตั้งเป้าหมายจำนวนคำและติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มีเส้นทางที่ชัดเจนสู่การเสร็จสิ้นโครงการ

ข้อจำกัดในการทดลอง

  • ขาดการจัดรูปแบบหนังสือแบบบูรณาการสำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยังผู้ค้าปลีกออนไลน์
  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเขียนหนังสือ และอาจไม่เหมาะกับการเขียนรูปแบบอื่น

ราคาทดลอง

  • พื้นฐาน: $9/เดือน
  • มาตรฐาน: 19 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: $29/เดือน

คะแนนและความคิดเห็น

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 15+ รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

เมื่อพูดถึงการสร้างนวนิยายที่น่าทึ่ง Dabble คือเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เสมอ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้ฉันจัดโครงสร้างงานเขียนได้อย่างราบรื่น ในขณะที่แอปมือถือช่วยให้ฉันสามารถบันทึกไอเดียเรื่องราวได้ทุกที่ทุกเวลา ฉันยังชื่นชอบความสามารถในการจัดระเบียบจุดพล็อตเรื่องเป็นแต่ละส่วนของเรื่องราว ซึ่งช่วยให้ฉันรักษาทิศทางของเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อพูดถึงการสร้างนวนิยายที่น่าทึ่ง Dabble คือเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เสมอ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้ฉันจัดโครงสร้างงานเขียนได้อย่างไร้ความยุ่งยาก ในขณะที่แอปบนมือถือช่วยให้ฉันสามารถบันทึกไอเดียเรื่องราวได้ทุกที่ทุกเวลา ฉันยังชื่นชอบความสามารถในการจัดระเบียบจุดสำคัญของเนื้อเรื่องเป็นแต่ละส่วน ซึ่งช่วยให้ฉันรักษาทิศทางของเรื่องราวให้ตรงตามแผนได้ง่ายขึ้น

13. เวลลัม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดรูปแบบหนังสือมืออาชีพบน macOS)

ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ: Vellum: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดรูปแบบหนังสืออย่างมืออาชีพบน macOS
ผ่านทางเวลลัม

Vellum เป็นโปรแกรมจัดรูปแบบหนังสือเฉพาะทางที่ออกแบบมาสำหรับนักเขียนที่ต้องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือพิมพ์ที่ดึงดูดสายตา

เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและผลลัพธ์คุณภาพสูง ทำให้กระบวนการจัดรูปแบบหนังสือที่ซับซ้อนสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้บริโภค แม้แต่ผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย

คุณสมบัติเด่นของกระดาษเวลลัม

  • ใช้เทมเพลตและรูปแบบมืออาชีพที่หลากหลายเพื่อสร้างหนังสือที่ดึงดูดสายตา
  • สร้างไฟล์ประเภทต่างๆ รวมถึง ePub และ PDF สำหรับการแจกจ่ายบนหลายแพลตฟอร์มและบริการพิมพ์ตามความต้องการ
  • สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้การนำทางและการจัดระเบียบง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของกระดาษเวลลัม

  • มีให้บริการเฉพาะบน macOS
  • ต้องการการลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก

ราคาเวลม์

  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเวลูม: $199. 99
  • เวลลัมเพรส: $249. 99

การให้คะแนนและรีวิวบน Vellum

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

14. แอตติคัส (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและการจัดรูปแบบแบบครบวงจร)

Atticus: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและการจัดรูปแบบแบบครบวงจร
ผ่านทางแอทติคัส

Atticus คือเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยลดความเครียดในการเขียนและจัดรูปแบบหนังสือของคุณ ซอฟต์แวร์บนเว็บนี้รวมคุณสมบัติการเขียนที่ทรงพลังเข้ากับการจัดรูปแบบระดับมืออาชีพ ช่วยให้ผู้เขียนสามารถเปลี่ยนจากร่างเป็นหนังสือที่พร้อมตีพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายของแอทติคัสช่วยลดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและราบรื่น

จุดเด่นที่ดีที่สุดของแอทติคัส

  • สร้างและจัดรูปแบบต้นฉบับภายในแพลตฟอร์มเดียว
  • ใช้ได้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการหลากหลาย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
  • ตั้งเป้าหมายและติดตามนิสัยการเขียนของคุณ

ข้อจำกัดของแอทติคัส

  • จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • การคัดลอกและวางเนื้อหาจากโปรแกรมอื่นอาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดได้เนื่องจากปัญหาการจัดรูปแบบภายนอก

ราคาของแอทติคัส

  • ชำระเงินครั้งเดียว: $147

คะแนนและรีวิวของแอทติคัส

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:11 โปรแกรมสร้างสคริปต์ AI ที่ดีที่สุด

15. เสรีภาพ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโดยไม่มีสิ่งรบกวนในทุกอุปกรณ์)

ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ: Freedom - เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโดยไม่มีสิ่งรบกวนบนทุกอุปกรณ์
ผ่านเสรีภาพ

Freedom เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิด้วยการบล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รบกวนสมาธิบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท

เหมาะสำหรับมืออาชีพ, นักเรียน, และนักเขียน, Freedom สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ควบคุมได้โดยการซิงค์เซสชั่นข้ามอุปกรณ์. ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานบนโทรศัพท์, แท็บเล็ต, หรือเดสก์ท็อปได้.

คุณสมบัติเด่นของเสรีภาพ

  • ซิงค์เซสชันบล็อกข้ามทุกอุปกรณ์ของคุณเพื่อประสบการณ์ที่ปราศจากสิ่งรบกวน
  • สร้างรายการเว็บไซต์และแอปที่ปรับแต่งเองเพื่อบล็อก
  • กำหนดช่วงเวลาทำงานเป็นช่วงๆ ล่วงหน้าเพื่อช่วยสร้างกิจวัตรที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของเสรีภาพ

  • อิสระมุ่งเน้นไปที่การบล็อกสิ่งรบกวนและไม่มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
  • การตั้งค่าและจัดการรายการบล็อกต้องดำเนินการทั้งในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและแดชบอร์ดออนไลน์

ราคาเสรี

  • ค่าบริการรายเดือน: $8. 99/เดือน
  • ค่าธรรมเนียมรายปี: $3. 33/เดือน
  • ตลอดไป: $199

คะแนนและรีวิวเกี่ยวกับเสรีภาพ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ก่อนยุคดิจิทัล เจ. เค. โรว์ลิ่งเขียนต้นฉบับแฮร์รี่ พอตเตอร์ด้วยลายมือของเธอเอง แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่สามารถเริ่มต้นได้จากปากกาและกระดาษ

การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

  • LivingWriter: นำเสนอเครื่องมือวางแผนที่ใช้งานง่าย, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และการผสานกับระบบคลาวด์ เพื่อช่วยนักเขียนในการจัดระเบียบ, เขียน, และติดตามความคืบหน้า
  • Novlr: ช่วยให้ผู้เขียนมีระเบียบและมีแรงบันดาลใจด้วยการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ การติดตามเป้าหมาย และพื้นที่เขียนที่สามารถปรับแต่งได้
  • FocusWriter: สัมผัสกับอินเทอร์เฟซที่สะอาดและปรับแต่งได้ ช่วยให้ผู้เขียนมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Squibler: ช่วยจัดระเบียบความคิด กำหนดเป้าหมาย และติดตามความก้าวหน้า ทำให้กระบวนการเขียนทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
  • LibreOffice Writer: มอบเครื่องมือการเขียนที่ทรงพลัง การจัดรูปแบบขั้นสูง และความเข้ากันได้กับหลายรูปแบบ

เริ่มต้นเส้นทางการเขียนของคุณด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่ดีที่สุดช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และมอบเครื่องมือทั้งหมดให้คุณเพื่อจัดระเบียบและขัดเกลาต้นฉบับของคุณ นวัตกรรมสมัยใหม่เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักเขียนและทำให้เรื่องราวของพวกเขาเป็นจริง

อย่างไรก็ตาม ClickUp โดดเด่นด้วยการให้บริการมากกว่าแพลตฟอร์มการเขียน ด้วยความสามารถในการจัดการโครงการที่ทรงพลัง คุณสมบัติการร่วมมือและเทมเพลตการเขียนเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้เป็นคู่หูที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องการประสบความสำเร็จ และต้องการให้ตัวเองเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

สำรวจคุณสมบัติของ ClickUp และดูว่าพวกมันช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเขียนของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร

