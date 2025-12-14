10 ซอฟต์แวร์รวมที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบรวมในปี 2026

ทีมของคุณสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน1,200 ครั้งทุกวัน นั่นคือสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพียงเพื่อพยายามจำว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ก่อนที่การแจ้งเตือนถัดไปจะดึงความสนใจพวกเขาไป
การขยายตัวของการทำงานนี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาล: 2.5 ล้านดอลลาร์ต่อปีต่อพนักงาน 1,000 คน ในรูปแบบของการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน และเนื่องจากมีเพียง 28% ของเครื่องมือเท่านั้นที่เชื่อมต่อถึงกันจริง ๆ ทำให้ผู้คนต้องใช้เวลาทั้งวันในการคัดลอกข้อมูลเดียวกันไปยังแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
ซอฟต์แวร์แบบรวมที่ดีที่สุด 10 อันดับในรายการนี้จะรวมเวิร์กโฟลว์ของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานให้สำเร็จโดยไม่ต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา
มาเริ่มกันเลย! 💪🏼
ซอฟต์แวร์รวมที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์รวมที่ดีที่สุดและสิ่งที่พวกเขานำเสนอ 🎯
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การประมวลผล AI แบบรวมศูนย์และการประสานงานการทำงานแบบครบวงจรสำหรับทีมองค์กรข้ามสายงาน
|ClickUp Brain และ Brain MAX สำหรับ AI เชิงบริบท, การผสานรวมเพื่อเชื่อมต่อแอปของคุณ, Talk to Text สำหรับการทำงานด้วยเสียง, และการค้นหาองค์กรสำหรับการค้นหาในที่ทำงานแบบรวมศูนย์
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ServiceNow
|การปรับให้สอดคล้องกันของแผนกองค์กรและการทำงานอัตโนมัติแบบหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนใน IT, HR และฝ่ายการเงิน
|ระบบอัตโนมัติ Flow Designer, เวิร์กโฟลว์แชทของตัวแทนเสมือน, แดชบอร์ดประสิทธิภาพ SLA, การรับข้อมูลเข้าสู่แคตตาล็อกบริการแบบรวมศูนย์
|ราคาตามความต้องการ
|คิสฟลอว์
|ระบบอัตโนมัติกระบวนการทำงานสำหรับธุรกิจโดยไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล การเงิน และการดำเนินงาน เพื่อขยายขอบเขตของคำร้องขอในกระบวนการทำงาน
|การส่งคำขอขออนุมัติแบบขนาน, ตรรกะเงื่อนไขสำหรับเส้นทางคำขอ, รายงานการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย SQL, และประวัติการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
|แผนพื้นฐานเริ่มต้นที่ $2,500/เดือน; แผนองค์กรมีราคาตามความต้องการ
|การจัดการบริการ Jira
|การส่งมอบบริการแบบคล่องตัวและการออกตั๋วไอทีสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการปรับให้สอดคล้องกับวิศวกรรม
|ปัญหาที่เชื่อมโยงกับ Jira Software, คิวการติดตาม SLA, การจัดหมวดหมู่ตั๋วอัตโนมัติ, และการแมปการค้นพบสินทรัพย์
|ฟรีสำหรับตัวแทน 3 คน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อตัวแทน
|Monday.com
|การติดตามโครงการและการจัดสรรทรัพยากรที่มองเห็นได้สำหรับการตลาด การดำเนินงาน และ PMO
|คอลัมน์กระจกสำหรับข้อมูลข้ามบอร์ด, มุมมองการปรับสมดุลภาระงาน, ไทม์ไลน์การพึ่งพาแบบครบวงจร, และการทำงานอัตโนมัติตามสถานะและวันที่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|แนวคิด
|การทำงานร่วมกันและการจัดทำเอกสารที่เน้นความรู้เป็นสำคัญ พร้อมการสนับสนุนเวิร์กโฟลว์แบบเบาสำหรับทีมสร้างสรรค์และทีมผลิตภัณฑ์
|บล็อกที่ซิงค์ข้ามหน้า ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับเนื้อหาหลายมุมมอง การผสานรวมแบบฝังตัว และฟังก์ชันสูตรสำหรับฟิลด์แบบไดนามิก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|อาสนะ
|การวางแผนงานตามเป้าหมายและการมองเห็นโครงการของหลายทีมสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการเติบโต
|พอร์ตโฟลิโอโครงการสำหรับการสรุปผู้บริหาร, ตรรกะแบบฟอร์มเงื่อนไข, การมอบหมายงานอัตโนมัติ, การแจ้งเตือนความขัดแย้งของไทม์ไลน์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Zoho One
|การดำเนินงานธุรกิจแบบครบวงจรภายใต้แพลตฟอร์มเดียวสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) และองค์กรแบบไฮบริด
|ผู้ช่วย Zia AI ครอบคลุมทุกแอป, ระบบอัตโนมัติ Zoho Flow, การบริหารจัดการ CommandCenter แบบรวมศูนย์, การรายงานข้อมูลข้ามแอป
|ราคาสำหรับพนักงานทุกคนเริ่มต้นที่ $45/เดือนต่อผู้ใช้
|Airtable
|ฐานข้อมูลแบบร่วมมือและกระบวนการทำงานเนื้อหาที่มีโครงสร้างสำหรับทีมปฏิบัติการ ทีมเนื้อหา และทีมผลิตภัณฑ์
|ผู้ออกแบบอินเทอร์เฟซ จัดวางเลย์เอาต์, รวมข้อมูลสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้อง, สูตรเงื่อนไข, ตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตและการแจ้งเตือน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Wrike
|การจัดตารางทรัพยากรและการกำกับดูแลปริมาณงานสำหรับโครงการหลายโครงการสำหรับสำนักงานบริหารโครงการ (PMOs) และบริษัทให้บริการวิชาชีพ
|แบบฟอร์มรับคำขอที่กำหนดเอง, แม่แบบโครงการแบบพิมพ์เขียว, การตรวจทานเพื่อตรวจสอบเวอร์ชัน, และแดชบอร์ดสุขภาพข้ามโครงการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์คือระบบที่รวมเอาการสื่อสาร, การร่วมมือ, ข้อมูล, และเครื่องมืออัตโนมัติไว้ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อไว้ด้วยกัน
มันช่วยลดการสลับบริบทที่ไม่จำเป็นโดยการให้ทีมมีพื้นที่เดียวในการทำงานและแบ่งปันข้อมูล นอกจากนี้ เมื่อองค์กรต้องรับมือกับการขยายตัวของซอฟต์แวร์แบบ SaaS ที่เพิ่มขึ้น ซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์ยังมอบการตั้งค่าที่สะอาดและสอดคล้องกันมากขึ้น ซึ่งช่วยลดความขัดแย้ง สนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น และปรับขนาดได้ตามความต้องการในการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป
📮 ClickUp Insight: 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราสารภาพว่าพวกเขาเปิดแท็บไว้สูงสุดถึง 15 แท็บเป็นเวลาหลายสัปดาห์! ใช่แล้ว หลายสัปดาห์!
แท็บซอมบี้เหล่านี้ 🧟 กินหน่วยความจำและพื้นที่ในจิตใจ ค่อยๆ ดูดความสนใจแม้จะถูกเพิกเฉย เป็นเศษซากความสนใจที่ค้างอยู่ซึ่งดึงพลังงานจากสิ่งที่ไม่เสร็จสิ้นในเบื้องหลัง
ด้วยระบบค้นหาขั้นสูงของ ClickUp ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถละทิ้งแหล่งข้อมูลที่ไร้ระเบียบในเบราว์เซอร์ของคุณได้อย่างปลอดภัย ทุกสิ่งที่มีความสำคัญสามารถค้นหาได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้
คุณสามารถถาม AI ของ ClickUp ได้ด้วยซ้ำว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้างในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และมันจะดึงบันทึกการประชุมมาให้คุณทันที!
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์แบบรวมที่ดีที่สุด?
ซอฟต์แวร์แบบรวมที่ดีที่สุดช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ลดภาระงานของพนักงาน และมอบวิธีการทำงานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันให้กับทีม คุณควรพิจารณา:
- พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์: หนึ่งจุดสำหรับจัดการแชท การดำเนินงานเอกสาร การแชร์ไฟล์ และการอัปเดตทีม โดยไม่ต้องสลับไปมาหลายหน้าจอ
- การสื่อสารที่มีโครงสร้าง: ช่องทางแบบลำดับเหตุการณ์และแบบอะซิงโครนัสแบบเรียลไทม์พร้อมประวัติการค้นหาได้ การดำเนินการในระดับข้อความ และการมองเห็นที่ชัดเจนระหว่างทีมต่างๆ
- ระบบอัตโนมัติที่นำไปใช้ได้จริง:การประสานงานเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอน การกระตุ้นตามเงื่อนไข และการดำเนินการข้ามฟีเจอร์ที่ช่วยแทนที่การติดตามผลด้วยตนเองและงานด้านแอดมิน
- การจัดการความรู้ส่วนกลาง: คลังข้อมูลเดียวที่ทีมสามารถสร้าง เชื่อมโยง จัดเวอร์ชัน และเรียกดูเอกสาร เอกสารอ้างอิง และบริบทของโครงการได้
- ไม่มีการขยายแอปมากเกินไป: มันเสนอการรวม SaaS ซึ่งคือความสามารถในการแทนที่เครื่องมือสื่อสาร, งาน, และเอกสารที่ซ้ำซ้อนในขณะที่ยังคงสามารถผสานรวมกับระบบแกนกลางเช่น CRM, HRIS, และเครื่องมือการพัฒนา
- ความสามารถในการขยายการดำเนินงาน: รองรับฐานผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ การกำหนดสิทธิ์ขั้นสูง และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ความลึกซึ้งด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแล: การเข้าถึงตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบ, การควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การเข้ารหัส, และการกำกับดูแลของผู้ดูแลระบบที่ตรงตามความต้องการขององค์กร
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเสียดทานต่ำ: การนำทางที่ชัดเจน รูปแบบที่คาดเดาได้ และเส้นทางการเริ่มต้นใช้งานที่ช่วยลดระยะเวลาในการปรับตัวสำหรับทุกบทบาท
🔍 คุณรู้หรือไม่? ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนอินเทอร์เฟซ สมองของคุณต้อง รีเซ็ต แผนที่ทางความคิดใหม่ – กระบวนการที่นักวิจัยด้าน HCIเรียกว่าการปรับทิศทางใหม่ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรีเซ็ตเล็กๆ นี้เพิ่มภาระทางความคิดอย่างมาก ทำให้ประสิทธิภาพช้าลง และเพิ่มอัตราการเกิดข้อผิดพลาด
10 ซอฟต์แวร์รวมที่ดีที่สุด
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์แบบรวมที่ดีที่สุด! 🤝
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับระบบนิเวศการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง พร้อมพลัง AI)
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpอยู่ที่ศูนย์กลางของงานของคุณเพราะเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก งาน โครงการ เอกสาร ระบบอัตโนมัติ และ AI ของคุณทำงานร่วมกันในระบบเดียว ทำให้ทีมของคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างระบบต่างๆ ซึ่งทำให้เสียเวลาและลดประสิทธิภาพการทำงาน
นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ปัญหาการทำงานที่กระจายตัว– เอกสารและกระบวนการทำงานของคุณจะเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ ข้อมูลมีความทันสมัย และขั้นตอนการทำงานสามารถพัฒนาได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวที่ทีมงานของคุณใช้งานเป็นประจำทุกวัน
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นซอฟต์แวร์รวมที่ดีที่สุด 👀
ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นด้วย AI ที่เข้าใจบริบท
ClickUp Brainช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการตัดสินใจประจำวันของคุณด้วยการอ่านงานที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ เพียงคุณตั้งคำถาม ระบบจะดึงข้อมูลจากงานใน ClickUp Tasks เอกสาร ความคิดเห็น และกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ ก่อนที่จะให้คำตอบแก่คุณ
คุณเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นเพราะ AI ของคุณเข้าใจบริบทที่แท้จริงแทนที่จะทำงานอย่างโดดเดี่ยว
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่มีหลายทีมและกำลังเตรียมการสำหรับการประชุมผู้นำในวันพรุ่งนี้ คุณขอให้ ClickUp Brain ตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดในโครงการนี้ มันจะศึกษาความก้าวหน้า การอัปเดตจากเจ้าของงาน ปัญหาที่พบในงานย่อย และความสัมพันธ์ที่ต้องให้ความสนใจ
คุณจะได้รับภาพรวมที่กระชับซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที พร้อมคำแนะนำสำหรับการดำเนินการติดตามผลที่ช่วยให้ทีมของคุณมีความพร้อมก่อนการประชุม
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: กรุณาทบทวนโครงการนี้ สรุปความคืบหน้า ระบุความเสี่ยง และระบุการดำเนินการติดตามผลที่ฉันควรมอบหมายในวันนี้
ดูวิดีโอนี้เพื่อดูวิธีการถามคำถามกับ AI:
นำเครื่องมือของคุณมารวมไว้ในขั้นตอนเดียว
การผสานการทำงานของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสามารถรวมงานไว้ที่ศูนย์กลางได้ แม้เครื่องมือของคุณจะแตกต่างกันไปตามโปรเจ็กต์หรือแผนกก็ตาม คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นเมื่อกิจกรรมจาก Drive, GitHub, Figma หรือระบบอื่น ๆ ปรากฏอยู่ข้าง ๆ งานและเอกสารของคุณ
สมมติว่างานวิศวกรรม การออกแบบ และผลิตภัณฑ์แต่ละส่วนต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน คุณเชื่อมโยงเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับ ClickUp จากนั้นเปิดงานสำหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และเห็นการอัปเดตการออกแบบที่เชื่อมโยงอยู่ ปัญหาที่เปิดในฝ่ายวิศวกรรม และเอกสารสเปคเวอร์ชันล่าสุดในที่เดียวสถานที่ทำงานดิจิทัลแบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสลับเครื่องมือไปมา ทำให้สามารถดำเนินกระบวนการเปิดตัวได้ตามแผน
นำบริบทของคุณไปทุกแอป
ClickUp BrainGPTทำหน้าที่เป็นแอปซูเปอร์ AI เชิงบริบทที่ติดตามการทำงานของคุณข้ามเบราว์เซอร์หรือเดสก์ท็อป
มันเข้าใจงาน เอกสาร และโครงการของคุณ จากนั้นเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแม้แต่เว็บผ่านแถบค้นหาเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ การตั้งค่านี้แก้ปัญหาการกระจายตัวของ AIเพราะคุณไม่ต้องสลับระหว่างแท็บต่างๆ เพื่อค้นคว้า เขียนร่าง หรือค้นหาข้อมูลอีกต่อไป
ClickUp Brain MAX ยังรองรับฟีเจอร์Talk to Text อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถกดคีย์ลัดค้างไว้ พูดความคิดของคุณออกมา แล้วดูข้อความที่ชัดเจนปรากฏขึ้น พร้อมใช้งานได้ทันที คุณสามารถบันทึกบันทึกติดตามสำหรับเหตุการณ์นั้น ๆ รายการที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว หรือร่างข้อความในขณะที่ไอเดียยังคงสดใหม่ หลังจากนั้น คุณสามารถถาม Brain MAX ด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อปรับปรุงข้อความนั้นหรือเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUp ได้เลย
ค้นหาข้อมูลได้ทันที
ClickUp AI Enterprise Searchช่วยแก้ปัญหาการเสียเวลาในการค้นหาผ่านเครื่องมือและโฟลเดอร์ต่าง ๆ คุณสามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติ และระบบจะแสดงงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และไฟล์ที่เกี่ยวข้องให้คุณเห็น
ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังได้แรงผลักดันกลับคืนมา เพราะข้อมูลของคุณยังคงค้นหาได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว
สมมติว่าคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและต้องการดูทุกการอ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายล่าสุด คุณค้นหาเพียงครั้งเดียว และ Enterprise Search จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานโครงการ และการสนทนาที่เกี่ยวข้อง จากนั้นแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่างานที่ต้องติดตามยังคงอยู่ที่ใดบ้าง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือค้นหาในที่ทำงาน:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เชื่อมต่อทุกขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติ: กำหนดเส้นทางงาน, มอบหมายเจ้าของ, อัปเดตสถานะ, และซิงค์การดำเนินการข้ามทีมโดยใช้คำสั่ง 'ถ้าสิ่งนี้, ก็ทำสิ่งนั้น' ภายในClickUp Automations
- ให้การทำงานดำเนินไปอย่างชาญฉลาด: ตั้งค่าClickUp AI Agentsเพื่อเฝ้าระวังงานที่หยุดชะงัก งานที่ล่าช้า หรือข้อมูลที่ขาดหาย และกระตุ้นการติดตามหรือการส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น
- รวบรวมข้อมูลโดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มเพิ่มเติม: บันทึกคำขอของลูกค้า, รายละเอียดภายใน, ข้อมูลการสนับสนุน, หรือการอนุมัติได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณผ่านClickUp Forms
- รวมศูนย์ความรู้ไว้ใกล้กับงาน: ร่าง SOPs, คู่มือปฏิบัติการ, โครงร่างโครงการ และเอกสารสรุปงานลูกค้าในClickUp Docsและเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง
- รวมการสนทนาและการส่งมอบให้เป็นหนึ่งเดียว: พูดคุยเกี่ยวกับงานในที่ที่งานนั้นอยู่ด้วยClickUp Chat เพื่อให้การสื่อสารและการดำเนินงานเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ แทนที่จะกระจัดกระจายไปทั่วหลายแอป
- ดูโครงการจากทุกมุมมอง:สลับผ่านมุมมองของ ClickUpเช่น รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, และแกนต์ เพื่อเข้าใจปริมาณงาน, ความเกี่ยวข้อง, และความคืบหน้า
- ติดตามความพยายามในที่ที่งานเกิดขึ้น: บันทึกชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ วัดปริมาณงาน และเข้าใจความพยายามในแต่ละโครงการด้วยClickUp Project Time Tracking
- เห็นการดำเนินงานทั้งหมดของคุณ: มองเห็นปริมาณงาน ความคืบหน้า สุขภาพของสปรินต์ ตัวชี้วัดทางการเงิน และประสิทธิภาพของทีมผ่านบัตรที่ปรับแต่งได้ในแดชบอร์ดของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติการปรับแต่งที่ครอบคลุมของเครื่องมืออาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ซับซ้อน
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ที่มีความสุขคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นไว้บน G2 ว่า:
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันเข้าใจบริบทได้ 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานแทนฉันโดยตรง แง่มุมของการทำงานอัตโนมัตินี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระบบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp นั้นง่ายต่อการนำทางมาก ซึ่งทำให้การเปลี่ยนจากเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, Open AI, และ GitHub ได้ ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันขอแนะนำ ClickUp อย่างสูงแก่ผู้อื่น
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันเข้าใจบริบทได้ 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานแทนฉันในสิ่งที่ต้องทำ การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยได้มากเพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระบบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp นั้นง่ายต่อการนำทางมาก ซึ่งทำให้การเปลี่ยนจากเครื่องมืออื่นเป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, Open AI, และ GitHub ได้ ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกัน โดยรวมแล้ว ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ฉันขอแนะนำ ClickUp ให้กับผู้อื่นอย่างสูง
รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของ Forresterพิสูจน์แล้วว่า: เมื่อบริษัทต่างๆ ย้ายการทำงานของตนไปยังพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ผลลัพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
ตลอดระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 384% กลับมาใช้เวลาทำงานได้ 92,400 ชั่วโมง สร้างรายได้เพิ่มเติม เกือบ 3.9 ล้านดอลลาร์ และคืนทุนการลงทุนภายในเวลาไม่ถึงหกเดือน
นั่นคือพลังของการนำงาน, บริบท, และ AI มารวมไว้ในที่เดียว
2. ServiceNow (เหมาะที่สุดสำหรับ IT ขององค์กรและกระบวนการทำงานทางธุรกิจ)
ServiceNow รองรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการให้หลายแผนกสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันตามความต้องการได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดมาก ซึ่งหมายความว่าทีมจัดซื้อสามารถออกแบบกระบวนการอนุมัติของตนเองได้ ในขณะที่ฝ่ายไอทีสามารถจัดการการแก้ไขปัญหาได้ตามวิธีของตนเอง ทุกอย่างจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามกฎที่คุณกำหนดไว้
สิ่งที่ทำให้ ServiceNow แตกต่างคือการจัดการกับขนาด: หลายร้อยสถานที่, หลายพันพนักงาน, และกระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อนจนทำให้คุณปวดหัว. คุณได้รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ว่างานติดขัดที่ไหนและทำไม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- การออกแบบขั้นตอนการทำงานเพื่อการอนุมัติโดยใช้ Flow Designer เพื่อทำให้กระบวนการหลายขั้นตอนเป็นอัตโนมัติในแผนก IT, HR, และการเงิน
- กำหนดค่า แชทบอทตัวแทนเสมือน ที่จัดการคำขอทั่วไปของพนักงานและส่งต่อปัญหาที่ซับซ้อนไปยังทีมที่เหมาะสม
- ใช้ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองซึ่งติดตามการปฏิบัติตาม SLA และระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ตั้งค่า แค็ตตาล็อกบริการ เพื่อให้พนักงานสามารถขอซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการต่าง ๆ ผ่านแบบฟอร์มการขอรับบริการมาตรฐาน
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- เส้นทางการเรียนรู้มีความชันสูง; คาดว่าจะต้องใช้เวลาฝึกอบรมหลายสัปดาห์ก่อนที่ทีมของคุณจะรู้สึกมั่นใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งของ ServiceNow
- การปรับแต่งมักต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือการจ้างที่ปรึกษา ServiceNow เพื่อกำหนดค่าให้ถูกต้อง
ราคาบริการของ ServiceNow
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (3,335+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 335 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ServiceNow อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจที่ ServiceNow IT Asset Management มอบระบบเดียวสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์ของเรา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและมองเห็นได้อย่างมาก […] นอกจากนี้ พื้นที่ทำงานสินทรัพย์ยังช่วยรวมศูนย์การควบคุมสินทรัพย์ ทำให้การตัดสินใจด้านไอทีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลมากขึ้น แดชบอร์ดมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์สำหรับการจัดการเชิงรุกและการรายงาน ฉันพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายมาก และความท้าทายใดๆ ในการนำไปใช้ก็สามารถเอาชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยรวมแล้ว ความสามารถเหล่านี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินงานทั่วโลกของเรา
ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจที่ ServiceNow IT Asset Management มอบระบบเดียวสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์ของเรา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและมองเห็นได้อย่างมาก […] นอกจากนี้ พื้นที่ทำงานสินทรัพย์ยังช่วยรวมศูนย์การควบคุมสินทรัพย์ ทำให้การตัดสินใจด้านไอทีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลมากขึ้น แดชบอร์ดมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์สำหรับการจัดการเชิงรุกและการรายงาน ฉันพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายมาก และความท้าทายใดๆ ในการนำไปใช้ก็สามารถเอาชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยรวมแล้ว ความสามารถเหล่านี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินงานทั่วโลกของเรา
3. Kissflow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค)
Kissflow มอบการออกแบบกระบวนการให้กับผู้ที่ทำงานจริง อินเทอร์เฟซแบบภาพช่วยให้คุณลากและวางขั้นตอนอนุมัติ เพิ่มตรรกะเงื่อนไข และตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ทำงานเมื่อต้องการการดำเนินการ
คุณไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เช่นกัน Kissflow มีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการทางธุรกิจมาตรฐานที่คุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินงานของบริษัทของคุณได้
ซอฟต์แวร์ที่รวมระบบไว้ด้วยกันจะรักษาประวัติการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ว่าใครอนุมัติอะไรและเมื่อใด ซึ่งช่วยคุณในระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อกฎของธุรกิจคุณเปลี่ยนแปลง (และมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ) คุณสามารถปรับกระบวนการทำงานที่กำลังใช้งานอยู่ได้โดยไม่ทำให้ทุกอย่างเสียหาย
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- รันคำสั่ง SQL ใน Kissflow Analytics เพื่อดึงข้อมูลจากหลายกระบวนการและสร้างรายงานที่กำหนดเอง
- ตั้งค่าเส้นทางการอนุมัติแบบขนานเพื่อให้หลายคนสามารถตรวจสอบและอนุมัติคำขอได้พร้อมกัน
- เพิ่มการกำหนดเส้นทางแบบมีเงื่อนไขที่ส่งคำขอที่มีมูลค่าสูงผ่านขั้นตอนการอนุมัติเพิ่มเติมตามจำนวนหรือแผนก
- ส่งออกเมตริกกระบวนการส่งออกเพื่อวิเคราะห์เวลาการเสร็จสิ้นเฉลี่ยและระบุจุดที่คำขอถูกชะลอ
ข้อจำกัดของ Kissflow
- การปรับแต่งอย่างลึกซึ้งจะถึงขีดจำกัดหากคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงในระดับโค้ด
- การผสานรวมจะซับซ้อนเมื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $2,500/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kissflow อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบภาพที่ดูง่าย – โปรแกรมหลายตัวที่ฉันเคยใช้ในอดีตนั้นดูไม่สวยงามและยากต่อการใช้งาน Kissflow นั้นดูสบายตา ฉันชอบที่ฉันสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตได้ด้วยตัวเอง และไม่ต้องพึ่งพาใครให้ทำการเปลี่ยนแปลงให้ฉัน ฉันชอบที่เมื่อฉันเรียนรู้ความสามารถต่าง ๆ กระบวนการทำงานของฉันได้พัฒนาไปเป็นเหมือนผู้ช่วยในสำนักงาน มันทำให้การฝึกอบรมเป็นเรื่องง่ายเพราะกระบวนการทำงานจะแนะนำพนักงานด้วยช่องทำเครื่องหมายและคำอธิบายที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า การเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายมากและการบริการลูกค้าก็ยอดเยี่ยม Kissflow ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในกิจวัตรประจำวันของสำนักงานเรา มันยอดเยี่ยมมาก!
ฉันชอบภาพที่ดูง่าย – โปรแกรมหลายตัวที่ฉันเคยใช้ในอดีตนั้นดูเทอะทะและใช้งานยาก Kissflow ดูสบายตา ฉันชอบที่ฉันสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตได้เอง และไม่ต้องพึ่งพาใครในการเปลี่ยนแปลงให้ ฉันชอบที่เมื่อฉันเรียนรู้ความสามารถต่าง ๆ กระบวนการทำงานของฉันได้พัฒนาไปเป็นเหมือนผู้ช่วยในสำนักงาน มันทำให้การฝึกอบรมเป็นเรื่องง่ายเพราะกระบวนการทำงานนำทางพนักงานด้วยช่องทำเครื่องหมายและคำอธิบายที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า การเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายมากและการบริการลูกค้าก็ยอดเยี่ยม Kissflow ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในกิจวัตรประจำวันของสำนักงานเรา มันยอดเยี่ยมมาก!
4. Jira Service Management (เหมาะที่สุดสำหรับทีม IT ที่ใช้วิธีการแบบ Agile)
Jira Service Management ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมช่วยเหลือของคุณกับทีมพัฒนา เมื่อผู้ใช้ส่งคำร้องเกี่ยวกับบั๊กหรือปัญหาของระบบ คำร้องเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงานพัฒนาที่วิศวกรของคุณกำลังติดตามอยู่ใน Jira ได้ การเชื่อมต่อครั้งนี้หมายความว่าทีมสนับสนุนของคุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการแก้ไขอยู่ในขั้นตอนใดของวงจรสปรินต์
ซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์จะกำหนดเส้นทางของตั๋วตามความเชี่ยวชาญและความพร้อมใช้งาน จากนั้นใช้ตัวจับเวลา SLA เพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อเส้นตายการตอบสนองใกล้เข้ามา คุณสามารถสร้างฐานความรู้ที่ทีมของคุณสามารถบันทึกวิธีแก้ปัญหาทั่วไปได้ ซึ่งช่วยลดตั๋วที่ซ้ำซ้อน
นอกจากนี้คุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานยังช่วยจัดการกับงานที่เป็นกิจวัตร เช่น การจัดหมวดหมู่คำขอ การส่งอีเมลยืนยัน และการส่งต่อรายการที่เกินกำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Service Management
- กำหนดประเภทคำขอด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะสำหรับหมวดหมู่ตั๋วที่แตกต่างกัน
- สแกนเครือข่ายของคุณด้วย การค้นพบสินทรัพย์ เพื่อตรวจจับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสิ่งที่ต้องพึ่งพาโดยอัตโนมัติ
- สร้างคิวที่กรองตามความเสี่ยงของการละเมิด SLA, ระดับความสำคัญ หรือการกำหนดทีม เพื่อจัดระเบียบปริมาณงานตั๋วของคุณ
ข้อจำกัดของ Jira Service Management
- แพลตฟอร์มนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการให้บริการทางเทคนิคและการจัดการโครงการไอที ทำให้ไม่เหมาะสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลหรือการเงิน
- รายงานที่ซับซ้อนต้องการการเรียนรู้ JQL (ภาษาค้นหา Jira) ซึ่งเพิ่มความซับซ้อน
ราคาของ Jira Service Management
- ฟรี (สำหรับตัวแทนสามคน)
- มาตรฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือน ต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน
- พรีเมียม: $57. 30/เดือน ต่อตัวแทน
การให้คะแนนและรีวิวของ Jira Service Management
- G2: 4. 3/5 (945+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (745+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jira Service Management อย่างไรบ้าง?
การจัดการบริการ Jira เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการและติดตามความคืบหน้าภายในของผลิตภัณฑ์และรายงานตามข้อบกพร่อง การพัฒนา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มันถูกพัฒนาขึ้นในลักษณะที่เราสามารถดูคำขอที่ผ่านมาหรือที่กำลังดำเนินการได้อย่างง่ายดายสำหรับการวางแผนผลิตภัณฑ์และการอัปเดตภายใน เป็นเส้นทางที่ง่ายซึ่งขจัดความล่าช้าในการจัดการการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการบริการ Jira เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการและติดตามความคืบหน้าภายในของผลิตภัณฑ์และรายงานตามข้อบกพร่อง การพัฒนา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มันถูกพัฒนาขึ้นในลักษณะที่เราสามารถดูคำขอที่ผ่านมาหรือที่กำลังดำเนินการได้อย่างง่ายดายสำหรับการวางแผนผลิตภัณฑ์และการอัปเดตภายใน เป็นเส้นทางที่ง่ายซึ่งขจัดความล่าช้าในการจัดการการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนมากเกินไป สมองของคุณจะเริ่มปรับให้ไม่สนใจโดยอัตโนมัติกระบวนการนี้เรียกว่าการเคยชิน ซึ่งหมายความว่ายิ่งคุณได้รับการแจ้งเตือนมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งสังเกตเห็นสิ่งสำคัญน้อยลงเท่านั้น
5. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการแบบภาพข้ามทีม)
Monday.com เปลี่ยนข้อมูลโครงการให้เป็นบอร์ดที่มีรหัสสีซึ่งแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในพริบตา แต่ละบอร์ดแทนโครงการ แคมเปญ หรือการทำงานที่ดำเนินอยู่ และคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรวมคอลัมน์ใดไว้ (เช่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ กำหนดส่ง งบประมาณ และความสำคัญ)
ต้องการดูงานเป็นบอร์ดคัมบังวันนี้และแผนภูมิแกนต์พรุ่งนี้ใช่ไหม? สลับระหว่างกันได้ การจัดรหัสสีและแถบความคืบหน้าทำให้เห็นชัดเจนว่างานใดอยู่ในเส้นทางและงานใดกำลังล่าช้า
ทีมการตลาดของคุณสามารถดำเนินแคมเปญบนบอร์ดหนึ่ง ในขณะที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ติดตามการปล่อยฟีเจอร์บนอีกบอร์ดหนึ่ง โดยแต่ละทีมใช้เวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ Monday.com ยังดึงข้อมูลจากเครื่องมืออื่น ๆ ผ่านการเชื่อมต่อ ทำให้ข้อมูลไหลเข้ามาโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างคอลัมน์กระจกที่ดึงข้อมูลจากบอร์ดอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบท
- ใช้ มุมมองปริมาณงาน เพื่อปรับสมดุลการกระจายงานระหว่างสมาชิกในทีมตามความสามารถและการประมาณความพยายาม
- กำหนดค่าการพึ่งพาเพื่อให้วันที่กำหนดเสร็จสิ้นปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่องานก่อนหน้าเลื่อนกำหนดเวลา
- สร้างตัวแทน AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ย้ายรายการระหว่างบอร์ดเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อผ่านเกณฑ์วันที่ที่กำหนด
ข้อจำกัดของ Monday.com
- โครงการขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกันหลายส่วนกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการตามบทวิจารณ์ของ Monday.com
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงต้องใช้แผนพรีเมียม ซึ่งจำกัดสิ่งที่คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ในระดับพื้นฐาน
ราคาของ Monday.com
- ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคน)
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งเขียนว่า:
...โดยรวมแล้วมันทำงานได้ยอดเยี่ยมมาก ต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจวิธีจัดวางบอร์ด รายการย่อย และการเชื่อมต่อต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุด เราไม่ได้ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเลยแม้แต่แบบเดียว ความชัดเจนที่มันสร้างขึ้นนั้นยอดเยี่ยมมาก และด้วยระบบอัตโนมัติ เราจึงไม่พลาดกำหนดส่งงานหรือรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป จุดที่สร้างความเจ็บปวด - การรายงาน บางทีฉันอาจยังไม่ได้ใช้เวลาเรียนรู้การสร้างแดชบอร์ดมากพอ แต่การส่งออกข้อมูลเพื่อสร้างรายงานนั้นแย่มาก ขาดการรวมยอดย่อย การคำนวณพื้นฐาน และการสร้างสูตรที่แท้จริง หากพวกเขาสามารถให้เราส่งออกข้อมูลดิบไปยัง Excel ได้จริง ฉันจะไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เลย
...โดยรวมแล้วมันทำงานได้ยอดเยี่ยมมาก ต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจวิธีจัดวางบอร์ด รายการย่อย และการเชื่อมต่อต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุด เราไม่ได้ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเลยแม้แต่แบบเดียว ความชัดเจนที่มันสร้างขึ้นนั้นยอดเยี่ยมมาก และด้วยระบบอัตโนมัติ เราจึงไม่พลาดกำหนดส่งงานหรือรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป จุดที่สร้างความเจ็บปวด - การรายงาน บางทีฉันอาจยังไม่ได้ใช้เวลาเรียนรู้การสร้างแดชบอร์ดมากพอ แต่การส่งออกข้อมูลเพื่อสร้างรายงานนั้นแย่มาก ขาดการรวมยอดย่อย การคำนวณพื้นฐาน และการสร้างสูตรที่แท้จริง หากพวกเขาสามารถให้เราส่งออกข้อมูลดิบไปยัง Excel ได้จริง ฉันจะไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เลย
6. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมเอกสารและกระบวนการทำงานแบบเบา)
แนวคิดทำให้เส้นแบ่งระหว่างเอกสารและฐานข้อมูลไม่ชัดเจน คุณสามารถเขียนสรุปโครงการในรูปแบบย่อหน้าและเปลี่ยนส่วนต่างๆ ให้เป็นรายการที่ต้องติดตามได้ พื้นที่ทำงานเดียวกันนี้สามารถเก็บบันทึกการประชุม วิกิของทีม แผนงานผลิตภัณฑ์ และกระดานงานง่ายๆ โดยใช้บล็อกที่คุณจัดเรียงได้ตามต้องการ
ฐานข้อมูลใน Notion สามารถแสดงเป็นตาราง, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน, หรือแกลเลอรีได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ ฐานข้อมูลโครงการของคุณสามารถอ้างอิงถึงไดเรกทอรีทีมของคุณ ซึ่งเชื่อมต่อกับห้องสมุดเอกสารกระบวนการของคุณ
ทุกอย่างสามารถค้นหาได้และเชื่อมโยงถึงกัน Notion ยังเติบโตไปพร้อมกับคุณอย่างเป็นธรรมชาติ: เริ่มต้นด้วยเพียงไม่กี่หน้า เพิ่มฐานข้อมูลเมื่อคุณต้องการโครงสร้าง และสร้างเทมเพลตสำหรับเอกสารที่ใช้ซ้ำ ทีมงานใช้มันสำหรับทุกอย่างตั้งแต่คู่มือบริษัท สเปคผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการติดตามโครงการอย่างง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ข้อมูลคุณสมบัติดึงข้อมูลจากบันทึกที่เชื่อมโยงในฐานข้อมูลอื่น
- ฝังข้อมูลสดจากเครื่องมือเช่น Google Sheets, Figma, และ GitHub ไว้ในหน้าเอกสารของคุณโดยตรง
- เพิ่มบล็อกที่ซิงค์ซึ่งจะอัปเดตเนื้อหาพร้อมกันในหลายหน้าเมื่อคุณแก้ไขอินสแตนซ์ใดก็ได้
- เขียนสูตรโดยใช้ฟังก์ชัน let() และ lets() เพื่อกำหนดตัวแปรและหลีกเลี่ยงการคำนวณซ้ำในนิพจน์ของคุณ
ข้อจำกัดของโนชั่น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ยังล้าหลังเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการแก้ไขพร้อมกัน
- การจัดการงานและคุณสมบัติการติดตามโครงการเป็นพื้นฐานเมื่อคุณเปรียบเทียบ Notion กับ ClickUp
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
Notion มีความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อและช่วยให้ฉันรวบรวมเอกสาร บันทึก งาน และฐานข้อมูลทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานที่สะอาดและเรียบร้อย อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย โครงสร้างแบบลากและวางทำให้การจัดระเบียบเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย และความสามารถในการฝังสื่อประเภทต่างๆ หรือเชื่อมโยงหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก...ตารางแบบฝังตัวเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันหงุดหงิดที่สุด แม้ว่ามันจะดูดีภายใน Notion แต่การส่งออกเพื่อใช้ที่อื่น โดยเฉพาะใน Word กลายเป็นกระบวนการที่ยุ่งเหยิง การจัดรูปแบบมักจะไม่คงอยู่ครบถ้วน และมักจะต้องทำความสะอาดด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก ไม่มีการส่งออกไฟล์ docx แบบเนทีฟ ดังนั้นคุณต้องใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราว เช่น การส่งออกเป็น PDF หรือ HTML หรือการส่งออกเป็น CSV สำหรับตาราง ซึ่งหมายความว่าจะสูญเสียการจัดวางและรูปแบบ...
Notion มีความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อและช่วยให้ฉันรวบรวมเอกสาร บันทึก งาน และฐานข้อมูลทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานที่สะอาดและเรียบร้อย อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย โครงสร้างแบบลากและวางทำให้การจัดระเบียบเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย และความสามารถในการฝังสื่อประเภทต่างๆ หรือเชื่อมโยงหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก...ตารางแบบฝังตัวเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันหงุดหงิดมากที่สุด แม้ว่ามันจะดูดีภายใน Notion แต่การส่งออกเพื่อใช้ที่อื่น โดยเฉพาะใน Word กลายเป็นกระบวนการที่ยุ่งเหยิง การจัดรูปแบบมักจะไม่คงอยู่ครบถ้วน และมักต้องมีการทำความสะอาดด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก ไม่มีการส่งออกไฟล์ docx แบบเนทีฟ ดังนั้นคุณต้องใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราว เช่น การส่งออกเป็น PDF หรือ HTML หรือการส่งออกเป็น CSV สำหรับตาราง ซึ่งหมายความว่าจะสูญเสียการจัดวางและรูปแบบ...
7. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มุ่งเน้นเป้าหมายและติดตามหลายโครงการ)
Asana เชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทกับงานประจำวันเข้าด้วยกัน คุณกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับสูงสุด เช่น เปิดตัวในตลาดใหม่สามแห่ง จากนั้นเชื่อมโยงโครงการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายนั้น โครงสร้างแบบลำดับชั้นนี้แสดงให้เห็นว่างานของทุกคนมีส่วนช่วยผลักดันไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร
โครงการต่างๆ จะเคลื่อนผ่านขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนถึงวิธีการทำงานจริงของทีมคุณ ทีมเนื้อหาอาจติดตามชิ้นงานผ่านขั้นตอน 'ร่าง' 'ตรวจสอบ' 'แก้ไข' และ 'เผยแพร่' ในขณะที่ทีมวิศวกรรมจะเคลื่อนย้ายงานผ่าน 'งานค้าง' 'การพัฒนา' 'การทดสอบ' และ 'การปรับใช้'
การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานเผยให้เห็นสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้า หากงาน B ไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่างาน A จะเสร็จสิ้น Asana จะแสดงความสัมพันธ์นั้นและแจ้งเตือนคุณเมื่อมีเส้นเวลาที่ขัดแย้งกัน มุมมองเส้นเวลาจะแสดงว่าโครงการต่างๆ ทำงานทับซ้อนกันและแข่งขันกันเพื่อทรัพยากรเดียวกันอย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- รวบรวมสถานะการอัปเดตจากหลายโครงการเป็นรายงานความคืบหน้าในระดับผู้บริหารด้วย พอร์ตโฟลิโอ
- ตั้งค่ากฎเพื่อกำหนดงานโดยอัตโนมัติ ปรับวันครบกำหนด และอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองเมื่อเกิดทริกเกอร์
- กำหนดค่าแบบฟอร์มการรับข้อมูลด้วยตรรกะเงื่อนไขที่แสดงหรือซ่อนคำถามตามคำตอบก่อนหน้า
- ใช้ Asana Intelligence เพื่อร่างแผนโครงการ, สรุปหัวข้อของงาน, และทำนายกำหนดเวลาที่มีความเสี่ยงโดยใช้ AI ที่ได้รับการฝึกฝนจากบริบทที่มีอยู่ของทีมคุณ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- แผนฟรีจะปิดการเข้าถึงมุมมองไทม์ไลน์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และคุณสมบัติอื่น ๆ
- การนำทางกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อโครงการเพิ่มขึ้น
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,475+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Asana นั้นดีมาก ๆ ฉันได้ใช้งานมาตั้งแต่ 2 องค์กรที่ผ่านมา (sic) และในฐานะผู้จัดการอาวุโส มันง่ายมากที่จะติดตามสิ่งต่าง ๆ และสร้างรายงาน […] ความง่ายในการนำทางผ่านเว็บไซต์นั้นน่าประทับใจจริง ๆ ระบบการจัดการงานก็เป็นหนึ่งในระบบที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเมื่อเทียบกับเว็บไซต์จัดการงานอื่น ๆ
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Asana นั้นดีมาก ๆ ฉันได้ใช้งานมาตั้งแต่ 2 องค์กรที่ผ่านมา (sic) และในฐานะผู้จัดการอาวุโส มันง่ายมากที่จะติดตามสิ่งต่าง ๆ และสร้างรายงาน […] ความสะดวกในการนำทางผ่านเว็บไซต์นั้นน่าประทับใจจริง ๆ ระบบการจัดการงานก็เป็นหนึ่งในระบบที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเมื่อเทียบกับเว็บไซต์การจัดการงานอื่น ๆ
8. Zoho One (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการแอปพลิเคชันธุรกิจแบบบูรณาการ)
Zoho One รวมแอปพลิเคชันมากกว่า 45 รายการภายใต้การสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียว รวมถึง CRM, บัญชี, การตลาดทางอีเมล, ระบบช่วยเหลือ, และเครื่องมือการจัดการโครงการ
แอปเหล่านี้จะแชร์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าเมื่อทีมขายของคุณปิดการขายใน Zoho CRM ข้อมูลลูกค้าจะไหลเข้าสู่ระบบออกใบแจ้งหนี้, ตั๋วสนับสนุน, และแคมเปญการตลาดของคุณโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันไม่กี่ตัวและขยายไปยังตัวอื่น ๆ ได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ใช้ Zoho Creator เพื่อสร้างโดยใช้เครื่องมือ low-code นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมี Zoho Analytics ซึ่งดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานทางธุรกิจในรายงานที่ละเอียด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho One
- เชื่อมต่อแอปพลิเคชันและทำให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง CRM, โครงการ, และระบบบัญชีเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วย Zoho Flow
- เข้าถึง Zia ผู้ช่วย AI ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจของคุณในหลายแอป Zoho
- จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้, ตรวจสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน, และบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยในทุกแอปพลิเคชันจาก CommandCenter
- ทริกเกอร์การกระทำของ Zia ในกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อติดแท็กตั๋วโดยอัตโนมัติ ทำนายค่าฟิลด์ หรือสร้างคำตอบอีเมลโดยอิงจากเนื้อหาของตั๋ว
ข้อจำกัดของ Zoho One
- การเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันมากกว่า 45 ตัวอย่างมีประสิทธิภาพต้องการการลงทุนเวลาอย่างมากและการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
- แอปพลิเคชัน Zoho แต่ละตัวอาจขาดความลึกซึ้งเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ราคาของ Zoho One
- ราคาสำหรับพนักงานทุกคน: 45 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้: $105/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zoho One
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 1/5 (125+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho One อย่างไรบ้าง?
อ้างอิงจากการรีวิวของ Capterra:
มีแอปพลิเคชัน ฟังก์ชัน และความเป็นไปได้ในการผสานรวมที่หลากหลายอย่างน่าทึ่ง ในอัตราส่วนต้นทุนต่อประโยชน์สูงสุด เราใช้ CRM, Projects, Sign, Vault, Assist และอื่นๆ สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นี่คือแพลตฟอร์มการดำเนินงานที่แท้จริงพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่เพียงพอ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (sic) บางผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและให้อัตราส่วนต้นทุนต่อประโยชน์สูงสุดเช่นกัน เช่น CRM การสนับสนุนรวดเร็วและช่วยเหลือได้ดีในส่วนใหญ่ ไฮไลท์อื่น ๆ ได้แก่ การผสานรวมระหว่างแอปพลิเคชัน, ความสามารถในการวิเคราะห์, การผสานรวม AI จาก OpenAI และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน.
มีแอปพลิเคชัน ฟังก์ชัน และความเป็นไปได้ในการผสานรวมที่หลากหลายอย่างน่าทึ่ง ในอัตราส่วนต้นทุนต่อประโยชน์สูงสุด เราใช้ CRM, Projects, Sign, Vault, Assist และอื่นๆ สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นี่คือแพลตฟอร์มการดำเนินงานที่แท้จริงพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่เพียงพอ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (sic) บางผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและให้อัตราส่วนต้นทุนต่อประโยชน์สูงสุดเช่นกัน เช่น CRM การสนับสนุนรวดเร็วและช่วยเหลือได้ดีในส่วนใหญ่ ไฮไลท์อื่น ๆ ได้แก่ การผสานรวมระหว่างแอปพลิเคชัน, ความสามารถในการวิเคราะห์, การผสานรวม AI จาก OpenAI และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน.
🧠 เกร็ดความรู้:การทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันแบบสมัยใหม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนงานในโรงงานช่วงศตวรรษที่ 19 ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการทำงานดิจิทัลเลย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงมีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
การผสานรวม AI = เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล 40% ทีมที่ใช้แพลตฟอร์ม AI แบบบูรณาการ เช่น ClickUpพบว่าประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นถึง 40%— พิสูจน์พลังของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการลดการสลับบริบทและทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
9. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นของฐานข้อมูลพร้อมความง่ายของสเปรดชีต)
Airtable มอบพลังของฐานข้อมูลให้คุณโดยไม่ต้องเรียนรู้ SQL อินเทอร์เฟซมีลักษณะคล้ายสเปรดชีต แต่คุณกำลังสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ตารางสามารถสื่อสารกันได้
สร้างฐานสำหรับปฏิทินเนื้อหาของคุณที่เชื่อมโยงไปยังตารางของนักเขียนอีกตารางหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงไปยังตารางของช่องทางการเผยแพร่ จากนั้น คลิกชื่อนักเขียนในตารางหนึ่งและดูบทความทั้งหมดที่พวกเขาได้รับมอบหมาย คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของพวกเขาได้หนึ่งครั้ง และมันจะอัปเดตทุกที่
แต่ละฟิลด์สามารถเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ได้: ไฟล์แนบ, กล่องกาเครื่องหมาย, เมนูแบบเลื่อนลง, สูตรที่คำนวณค่า, หรือการค้นหาข้อมูลจากตารางที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้ Airtable สำหรับแผนงานผลิตภัณฑ์, การจัดการสินค้าคงคลัง, การวางแผนงานอีเวนต์, และ CRM
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สร้างเลย์เอาต์ Interface Designer พร้อมแท็บที่กรองและเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อจำกัดข้อมูลให้แคบลง
- กำหนดค่าฟิลด์รวมที่คำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือจำนวนจากระเบียนที่เชื่อมโยงในตารางที่เกี่ยวข้อง
- สร้างฟิลด์สูตรโดยใช้ฟังก์ชันที่รวมข้อมูล คำนวณวันที่ หรือใช้ตรรกะเงื่อนไข
- กระตุ้นข้อความ Slack, การแจ้งเตือนทางอีเมล หรือการบันทึกการอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ด้วย Airtable Automations
ข้อจำกัดของ Airtable
- ประสิทธิภาพจะช้าลงเมื่อฐานข้อมูลมีจำนวนระเบียนถึงหลักพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฟิลด์ที่เชื่อมโยงกันจำนวนมากและสูตรที่ซับซ้อน
- การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของตารางใหม่หลังจากที่คุณได้สร้างฐานข้อมูลที่ซับซ้อนแล้วนั้นกลายเป็นเรื่องยากและมีความเสี่ยง
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,120+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
ตามที่แชร์บน G2:
ฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆ ที่ Airtable ทำให้การสร้างบางสิ่งบางอย่างมากกว่าแค่สเปรดชีตธรรมดาเป็นเรื่องง่าย: การเชื่อมโยงตาราง, การเลือกประเภทของฟิลด์ (ไฟล์แนบ, เมนูแบบเลื่อนลง, กล่องกาเครื่องหมาย), และการแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง, ปฏิทิน, กระดานคัมบัง – มันให้ความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องกระโดดเข้าสู่การพัฒนาฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ ข้อเท็จจริงที่ว่าฉันไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อเริ่มต้นเป็นข้อดีอย่างมาก: ภายในไม่กี่ชั่วโมงฉันก็มีต้นแบบที่ทำงานได้ รวบรวมไอเดียสำหรับบล็อก ฟีเจอร์ของแอป งานด้านการตลาด – ซึ่งสำหรับกระบวนการทำงานของนักพัฒนา/บล็อกเกอร์คนเดียวนั้นสำคัญมาก
ฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆ ที่ Airtable ทำให้การสร้างบางสิ่งบางอย่างมากกว่าแค่สเปรดชีตธรรมดาเป็นเรื่องง่าย: การเชื่อมโยงตาราง การเลือกประเภทฟิลด์ (ไฟล์แนบ เมนูแบบเลื่อนลง กล่องกาเครื่องหมาย) และจากนั้นการแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง ปฏิทิน กระดานคัมบัง – มันให้ความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องกระโดดเข้าสู่การพัฒนาฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ ข้อเท็จจริงที่ว่าฉันไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อเริ่มต้นเป็นข้อดีอย่างมาก: ภายในไม่กี่ชั่วโมงฉันก็มีต้นแบบที่ทำงานได้ รวบรวมไอเดียบล็อก ฟีเจอร์ของแอป งานการตลาด – ซึ่งสำหรับการทำงานคนเดียวทั้งนักพัฒนาและบล็อกเกอร์นั้นสำคัญมาก
10. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่จัดการโครงการซับซ้อนที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร)
Wrike มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากร: คุณจะส่งมอบโครงการหลายโครงการได้อย่างไรเมื่อทุกคนมีงานยุ่งอยู่แล้ว? แพลตฟอร์มนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าใครถูกจัดสรรงานมากเกินไปก่อนที่ตารางเวลาจะล่มสลาย กำหนดชั่วโมงให้กับงาน ดูว่าใครมีเวลาว่าง และปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยน นอกจากนี้ โครงการยังเคลื่อนผ่านเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและกระบวนการอนุมัติที่คุณกำหนดเองได้อีกด้วย
ทีมต่าง ๆ สามารถทำงานตามวิธีการจัดการโครงการที่ตนชื่นชอบได้— ไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำตก, อไจล์, หรือแบบผสมผสาน — ในขณะที่ยังสามารถรวมข้อมูลขึ้นมาเป็นมุมมองพอร์ตโฟลิโกรวมกันได้ การติดตามงบประมาณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเมื่อโครงการดำเนินไป Wrike ยังสร้างรายงานที่ระบุโครงการที่มีความเสี่ยงตามความใกล้ของกำหนดเวลา, การใช้งบประมาณ, และอัตราการแล้วเสร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- กำหนดค่าแบบฟอร์มคำขอที่สร้างงานในโครงการเฉพาะโดยอัตโนมัติ พร้อมเจ้าของงานและขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- นำพิมพ์เขียวมาใช้เพื่อมาตรฐานโครงสร้างโครงการ, ระยะ, และรายการงานสำหรับประเภทโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำ
- เปรียบเทียบเวอร์ชันเอกสารแบบเคียงข้างกันและรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบหลายคนด้วย Wrike Proof
ข้อจำกัดของ Wrike
- เครื่องมือนี้มีบริการติดตามเวลา การจัดตารางเวลา และการจัดเก็บไฟล์แบบจำกัดในแผนระดับเริ่มต้นหรือระดับพื้นฐาน
- มันมีน้อยมากในแง่ของการปรับแต่ง UI (เช่น การปรับแต่งสี, ภาพ)
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (2,860+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นบน G2ระบุว่า:
Wrike ช่วยรวมศูนย์งานลูกค้า การอนุมัติ และเจ้าของงานไว้ที่เดียว ทำให้ทีมของเราซึ่งมีเพียง 5 คน ไม่ต้องตามหาข้อมูลหรือติดตามงานกระจัดกระจายในอีเมลและแชท แดชบอร์ดและมุมมองงานช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมสถานะโครงการแบบเรียลไทม์ และระบบอัตโนมัติช่วยลดงานติดตามซ้ำ ๆ ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
Wrike ช่วยรวมศูนย์งานของลูกค้า การอนุมัติ และเจ้าของงานไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมของเราที่มีเพียง 5 คนไม่ต้องตามหาข้อมูลจากอีเมลและแชทต่างๆ แดชบอร์ดและมุมมองงานช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมของสถานะโครงการแบบเรียลไทม์ และระบบอัตโนมัติช่วยลดงานติดตามซ้ำๆ ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
ซอฟต์แวร์แบบรวมช่วยให้ทีมสมัยใหม่ทำงานได้เร็วขึ้นอย่างไร
ซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์ช่วยเร่งความเร็วในการดำเนินงานด้วยการขจัดความซับซ้อนในการดำเนินงานที่เป็นอุปสรรคต่อทีม IDC เน้นย้ำถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้:องค์กรที่รวมเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกันสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ได้เกือบ 30%และเห็นประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นประมาณ 25%
นี่คือวิธีที่ความเร็วนั้นปรากฏในกระบวนการทำงานประจำวัน:
- การตัดสินใจเกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้น: ทีมไม่ต้องเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลอัปเดตที่เคยกระจัดกระจายเนื่องจากเครื่องมือที่มากเกินไป
- เวิร์กโฟลว์ทำงานโดยอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติจะจัดการการอัปเดต การติดตามผล และการเปลี่ยนผ่านระหว่างขั้นตอนต่างๆ
- บริบทยังคงแนบกับงาน: ประวัติโครงการ, เอกสารอ้างอิง, และเอกสารประกอบยังคงปรากฏให้เห็นในที่ที่ทำงาน
- การประสานงานระหว่างทีมดีขึ้น: โครงสร้างที่แบ่งปันกันช่วยให้การตลาด, การดำเนินงาน, ผลิตภัณฑ์, และการสนับสนุนเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
- ข้อมูลสามารถเรียกดูได้ทันที: ไฟล์ ความคิดเห็น และการอัปเดตต่างๆ ถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ แทนที่จะถูกฝังอยู่ทั่วเครื่องมือต่างๆ
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับ HCIยืนยันว่าการสลับอินเทอร์เฟซทำให้สมองต้องใช้พลังงานเพิ่มเติมเพียงเพื่อจดจำวิธีการทำงานของเครื่องมือใหม่ ภาระทางความคิดที่ไม่จำเป็นนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่การทำงานด้วยเครื่องมือหลายอย่างพร้อมกันรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจ
เมื่อใดที่คุณควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์ (Converged Software) แทนเครื่องมือเฉพาะทาง (Single-Purpose Tools)?
ทั้งสองแนวทางแก้ไขความต้องการที่แท้จริง แต่ให้การสนับสนุนทีมแตกต่างกัน ใช้การแยกแยะนี้เพื่อตัดสินใจว่าเส้นทางใดเหมาะกับสภาพการทำงานของคุณ:
|เกณฑ์การตัดสินใจ
|ซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์จะดีกว่าเมื่อ…
|เครื่องมือเฉพาะทางดีกว่าเมื่อ…
|โครงสร้างทีม
|หลายทีมมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานร่วมกัน
|ทีมหนึ่งจัดการกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
|ความซับซ้อนของงาน
|โครงการเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร, การวางแผน, และการบันทึกข้อมูลในกระบวนการเดียว
|กระบวนการมีความมุ่งเน้นและต้องการความลึกซึ้งในหนึ่งด้านเฉพาะ
|การไหลของข้อมูล
|การทำงานต้องอาศัยบริบทที่แบ่งปันร่วมกันซึ่งต้องเชื่อมโยงกันตลอดทุกขั้นตอน
|ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ภายในฟังก์ชันที่กำหนดไว้
|ภูมิทัศน์ของเครื่องมือ
|ระบบที่เชื่อมต่อกันไม่ดีมากเกินไปทำให้ความก้าวหน้าช้าลง
|มีเครื่องมือเพียงไม่กี่ชิ้นที่กำลังใช้งานอยู่และสามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
|ความต้องการด้านระบบอัตโนมัติ
|กระบวนการต้องกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการข้ามทีมหรือพื้นที่การทำงานที่แตกต่างกัน
|ระบบอัตโนมัติจำเป็นต้องทำงานภายในเวิร์กโฟลว์เดียวเท่านั้น
|ข้อกำหนดด้านการมองเห็น
|ผู้นำต้องการมุมมองที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับความก้าวหน้าในทุกฝ่าย
|จำเป็นต้องมองเห็นเฉพาะภายในทีมหรือสาขาวิชาเดียวเท่านั้น
|ความสามารถในการขยายขนาด
|คุณคาดการณ์การเติบโตของขนาดทีม ปริมาณข้อมูล หรือความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน
|ปริมาณงานและโครงสร้างยังคงค่อนข้างคงที่
|การบริหารจัดการและความมั่นคงปลอดภัย
|การกำกับดูแลจากส่วนกลาง การควบคุมการเข้าถึงที่สอดคล้องกัน และนโยบายที่เป็นมาตรฐานมีความสำคัญ
|แต่ละระบบสามารถจัดการได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
|การจัดการต้นทุน
|คุณต้องการลดความซับซ้อนของระบบของคุณและลดการสูญเสียจากการดำเนินงาน
|คุณรู้สึกสบายใจในการลงทุนในระบบเฉพาะทางหลายระบบ
|การเริ่มต้นและการยอมรับ
|แพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันทำให้สมาชิกใหม่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น
|ทีมได้รับประโยชน์จากการเชี่ยวชาญเครื่องมือที่สร้างขึ้นเฉพาะและมีระดับความลึกสูง
|โหลดการรวมระบบ
|การรักษาความสัมพันธ์หลาย ๆ อย่างทำให้เกิดการบำรุงรักษาที่ไม่จำเป็น
|จำเป็นต้องมีการผสานระบบเฉพาะจุดเพียงไม่กี่รายการเท่านั้น
|ความเร็วในการดำเนินการ
|การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วขึ้นอยู่กับการทำงานที่เชื่อมโยงกัน การอัปเดต และการสื่อสาร
|ความเร็วขึ้นอยู่กับความสามารถเชิงลึกในฟังก์ชันเดียว ไม่ใช่การประสานงานข้ามทีม
วิธีการประเมินและทดสอบแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
การประเมินซอฟต์แวร์แบบครบวงจรจำเป็นต้องใช้วิธีการที่เป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ
นี่คือขั้นตอนที่ครอบคลุมและละเอียดทุกขั้นตอน:
ขั้นตอนที่ 1: บันทึกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่
ก่อนติดต่อผู้ขาย ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการแก้ไข:
- วางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของคุณและระบุปัญหาเฉพาะ เช่น เวลาในการจัดเตรียมที่ช้า ขีดจำกัดด้านประสิทธิภาพ หรือความซับซ้อนในการจัดการ
- คำนวณค่าใช้จ่ายปัจจุบันของคุณ รวมถึงฮาร์ดแวร์, ไฟฟ้า, และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- คาดการณ์การเติบโตของคุณในอีก 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อให้คุณเข้าใจถึงศักยภาพที่จำเป็น
🔍 คุณรู้หรือไม่? สมองของคุณจะเกิด'การกระพริบตาทางความสนใจ' ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนงาน มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่สมองไม่สามารถประมวลผลข้อมูลใหม่ได้ แม้แต่การกระพริบตาเพียง 200-500 มิลลิวินาทีก็เพียงพอที่จะทำให้การไหลลื่นของความคิดหยุดชะงักและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง
ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบกับปริมาณงานจริงของคุณ
ขอหน่วยประเมินจากผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา 30-60 วัน และติดตั้งแอปพลิเคชันจริงของคุณ เช่น ฐานข้อมูล ระบบอีเมล และระบบอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของคุณ
การทดสอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานสังเคราะห์ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในโลกจริง แพลตฟอร์มต้องสามารถรองรับช่วงเวลาที่ใช้งานหนักที่สุดของคุณได้โดยไม่เสื่อมประสิทธิภาพ ลองใช้งานอย่างหนักเพื่อค้นหาขีดจำกัดของมันก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อ
การสำรวจการแพร่กระจายของ AIของเราเผยความจริงง่ายๆ: พนักงานยังคงใช้เครื่องมือ AI เพียง 1-4 ตัว แม้ว่าองค์กรจะซื้อมาหลายสิบตัวก็ตาม การยอมรับลดลงทันทีเมื่อ AI ถูกแยกออกจากงานจริง
ClickUp แก้ไขปัญหานั้นด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ งาน เอกสาร แชท และ AI ทำงานร่วมกันในที่เดียว ทำให้การใช้งานเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เครื่องมืออีกชิ้นที่ต้องตามหา
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความง่ายในการจัดการและต้นทุนรวม
พนักงานไอทีของคุณควรใช้เวลาในคอนโซลการจัดการเพื่อทำงานประจำ หากพวกเขาต้องการการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางสำหรับการปฏิบัติงานพื้นฐาน นั่นคือปัญหา
คำนวณต้นทุนรวมห้าปี รวมถึง:
- ราคาซื้อ
- การออกใบอนุญาต
- สัญญาการสนับสนุน
- การประหยัดจากการดำเนินงาน
จากนั้น ติดต่อลูกค้าที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมของคุณและสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์จริงของพวกเขา: คุณภาพการสนับสนุน, ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่, และว่าแพลตฟอร์มได้ส่งมอบตามที่สัญญาไว้หรือไม่ การตรวจสอบอ้างอิงเหล่านี้มักจะเปิดเผยปัญหาที่ไม่เคยปรากฏในสาธิตการขาย
เลือกแพลตฟอร์มที่แก้ปัญหาเฉพาะของคุณได้ ตรงกับงบประมาณของคุณ และทีมของคุณสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สมองของมนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในช่วง'โหมดเครือข่ายเริ่มต้น' ซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจที่คุณเข้าสู่ขณะอาบน้ำ เดินทาง หรือเหม่อลอย
พร้อมแล้ว, เตรียมตัว...คลิกอัพ!
การทำงานแบบรวมศูนย์ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เมื่อทีมของคุณต้องไล่ตามการอัปเดตข้ามเครื่องมือต่างๆ และพยายามจดจำว่าแท็บไหนคือข้อมูลที่แท้จริง แต่เมื่อทุกอย่างอยู่ในกระบวนการเดียวกัน งานก็จะดำเนินไปอย่างที่ทุกคนคาดหวัง
ClickUp สร้างความลื่นไหลนั้น
ClickUp Brain อ่านงานที่กำลังดำเนินอยู่ข้ามงานและเอกสารต่างๆ ระบบอัตโนมัติจะกำจัดสิ่งกระตุ้นที่เป็นกิจวัตรซึ่งทำให้ความก้าวหน้าช้าลง และ AI Agents จะคอยเฝ้าดูงานที่หยุดชะงักและเข้ามาดำเนินการขั้นตอนถัดไป แดชบอร์ดจะดึงการดำเนินงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในหน้าจอเดียว ในขณะที่แชทและเอกสารจะเก็บการสนทนาและเอกสารประกอบไว้กับงานที่รองรับ ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ดังนั้น ทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
ซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์เป็นระบบที่รวมเอาการร่วมมือ, การสื่อสาร, การดำเนินการตามภารกิจ, การทำงานอัตโนมัติ, และการจัดการความรู้ไว้ด้วยกันทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว มันแทนที่โซลูชันแบบจุดหลายตัวเพื่อลดการสลับบริบทและกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย
ทีมต่างๆ นำแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์มาใช้เมื่อเครื่องมือแยกส่วนสร้างปัญหาความขัดแย้ง การเก็บข้อมูลเป็นเอกเทศ และการใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ ซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์ช่วยปรับปรุงความสอดคล้อง ลดต้นทุนเครื่องมือ และรวมศูนย์การดำเนินงานไว้ในระบบเดียว
เครื่องมือเฉพาะทางมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันเดียว (เช่น แชท เอกสาร ระบบแจ้งปัญหา) ซอฟต์แวร์แบบรวมฟังก์ชัน เชื่อมต่อฟังก์ชันเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ทำให้เอกสาร การแชท งาน และระบบอัตโนมัติสามารถแชร์บริบทร่วมกัน แทนที่จะอยู่ในระบบที่แยกจากกัน