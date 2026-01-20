AI Stack แบบใดที่เหมาะกับทีมออกแบบและทีมสร้างสรรค์

เครื่องมือ AI กำลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการตรวจสอบการออกแบบในเช้าวันจันทร์ 🚀
แต่ละเครื่องมือต่างก็สัญญาว่าจะช่วยลดเวลาออกแบบของคุณลงครึ่งหนึ่ง สร้างผลงานคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว หรือปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ได้ถึง 10 เท่า แต่คำถามที่แท้จริงคือ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเหล่านั้นทั้งหมดจริงหรือไม่?
ไม่.
สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คือแอปพลิเคชัน AI จำนวนหนึ่งที่สามารถทำงานร่วมกันได้ดีและสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ AI stack
มาดูรายละเอียดของระบบนี้กันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสำรวจวิธีที่คุณสามารถสร้างหรือเลือกชุดเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ!
องค์ประกอบหลักของ AI Stack สำหรับทีมสร้างสรรค์
เครื่องมือที่แน่นอนในชุดเทคโนโลยี AI จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายและลำดับความสำคัญของทีมของคุณ
อย่างไรก็ตาม ชุดเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานสร้างสรรค์ใด ๆ ก็ตาม จะมีองค์ประกอบหลักห้าประการเสมอ:
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
นี่คือซอฟต์แวร์ AI ที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้าง และแก้ไขผลงานสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มักจะต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อย (ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปตั้งแต่แรก) แต่ก็ช่วยเร่งกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณให้รวดเร็วขึ้น
นี่คือเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยAIที่คุณควรพิจารณาเพิ่ม:
- ผู้ช่วยด้านการเขียนและข้อความ: ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างข้อความโฆษณา คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย บทความบล็อก ร่างอีเมล สรุปเนื้อหา คำอธิบายเมตาบทสรุปผลิตภัณฑ์ แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) และอื่นๆ
- เครื่องมือสร้างภาพและออกแบบ: รับกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย, ม็อกอัพสินค้า, โปสเตอร์งานอีเวนต์, ภาพประกอบ, สตอรี่บอร์ด และอื่นๆอีกมากมายด้วยเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI
- เครื่องมือสร้างวิดีโอ: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิดีโอโปรโมตสั้น ๆ, สาธิตผลิตภัณฑ์, วิดีโออธิบาย หรือคลิป Reels แบบรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนสคริปต์ให้เป็นวิดีโอแอนิเมชันหรือคลิปสไตล์ผู้บรรยายได้อีกด้วย
- เครื่องมือวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา: ระดมความคิดหัวข้อ, ค้นหาช่องว่างของเนื้อหา, เพิ่มประสิทธิภาพบล็อกของคุณด้วยคำหลักที่เหมาะสม, สร้างบทสรุป SEO, และวิเคราะห์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคู่แข่ง
- เครื่องมือเสียงและเสียงพูด: แปลงสคริปต์เป็นเสียงพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติ, ถอดเสียงสัมภาษณ์, สร้างคลิปเสียงสำหรับโซเชียลมีเดีย, และสร้างเสียงบรรยายหรือเสียงพากย์สำหรับวิดีโอและโฆษณา
- ผู้สร้างเว็บไซต์: เหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงได้รวดเร็วขึ้น ใช้เพื่อสร้างรูปแบบหน้าแรกและหน้า landing page สร้าง mockup UI และปรับแต่งสไตล์หน้าเว็บให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติ
📝 หมายเหตุสั้น: เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ผสมผสาน AI แบบดั้งเดิม (เช่น การเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์) กับโมเดล AI สร้างสรรค์ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น Grammarly ใช้ AI แบบดั้งเดิมสำหรับงานแก้ไข เช่น การตรวจสอบไวยากรณ์และโทนเสียง แต่ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของพวกเขาใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น
คลังสินทรัพย์ AI
ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนัก แต่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี AI ของคุณ
คลังสินทรัพย์ AI จะติดแท็ก จัดกลุ่ม และจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ของคุณโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณอัปโหลด ทำให้การจัดเก็บและจัดระเบียบไฟล์สร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย
การค้นหาไฟล์ก็ง่ายขึ้นมากเช่นกัน! แทนที่จะต้องจำชื่อไฟล์ที่แน่นอนหรือค้นหาผ่านตำแหน่งโฟลเดอร์ ให้พิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาธรรมชาติ เช่น: "แสดงภาพแคมเปญวันหยุดที่มีพื้นหลังสีแดงทั้งหมด" และนี่คือผลลัพธ์!
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคืออะไร? เครื่องมือเหล่านี้สามารถลบสินทรัพย์ที่ซ้ำกันได้ ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บของคุณด้วยตนเอง
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:83% ของพนักงานสร้างไฟล์ซ้ำที่มีอยู่แล้ว! ทำไม? เพราะพวกเขาไม่สามารถหาไฟล์ต้นฉบับในระบบปัจจุบันได้ การทำซ้ำอย่างต่อเนื่องนี้เป็นการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก นั่นคือเหตุผลที่คลังสินทรัพย์ AI มีความสำคัญอย่างยิ่ง—มันแก้ปัญหาการค้นหาได้ทันที
เครื่องมือสื่อสารด้วยปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้นในสองวิธีหลัก:
- มันรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแชท อีเมล และเครื่องมือประชุมอีกต่อไป AI รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทำให้คุณสามารถเข้าถึงการสนทนาหรือช่องทางการสื่อสารใด ๆ ได้จากจุดศูนย์กลางเดียว
- ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น: AI สามารถสรุปข้อความยาว ๆ แปลข้อความ บันทึกการประชุม และดึงข้อมูลสำคัญจากไฟล์เสียงได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถคุยและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ไม่เพียงแค่สะดวก แต่ยังฉลาดขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📮 ClickUp Insight: เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน ปริมาณที่สูงนี้อาจบ่งชี้ว่าทีมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งดีต่อความรวดเร็วในการทำงาน แต่ก็อาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไปจนเกิดความสับสนได้เช่นกัน
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ ClickUpเช่น ClickUp Chat และ ClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น
เครื่องมือการจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์
ทีมออกแบบของคุณต้องการระบบการจัดการโครงการที่ชาญฉลาดไม่แพ้ทีมวิศวกรรมหรือทีมผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นเอเจนซี่ที่ต้องรับมือกับลูกค้าหลากหลายราย—AI สามารถจัดการความวุ่นวายทั้งหมดแทนคุณได้
ด้วยเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถ:
- วิเคราะห์ศักยภาพของทีมและมอบหมายงานให้กับสมาชิกที่มีอยู่
- คาดการณ์ระยะเวลาของโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
- อัปเดตสถานะงาน, ส่งการแจ้งเตือน, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
📚 อ่านเพิ่มเติม: เราได้ทดสอบ 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
วิธีสร้างหรือเลือกชุดเครื่องมือ AI สำหรับทีมสร้างสรรค์
ไม่แน่ใจว่าคุณควรสร้างระบบ AI ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเลือกใช้งานระบบใดระบบหนึ่ง?
นี่คือกฎง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้:
- ไปข้างหน้าและสร้าง หากคุณเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือหน่วยงานที่มีความต้องการเฉพาะที่ซับซ้อน มีสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวสูงที่ต้องจัดการ หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ไม่สามารถรวมเข้ากับเครื่องมือ AI ที่มีอยู่ทั่วไปได้
- คุณควรเลือกโซลูชันที่มีอยู่แล้วหาก คุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง มีงบประมาณหรือทรัพยากรจำกัดในการสร้างระบบ AI และต้องการใช้งาน AI ทันที
เมื่อคุณโทรเสร็จแล้ว ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ
เราจะพาคุณไปดูวิธีการสร้างหรือเลือกชุดเครื่องมือ AI ของคุณทีละขั้นตอน:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดความต้องการของคุณ
ประเมินประเภทของสินทรัพย์ที่ทีมของคุณผลิตบ่อยที่สุด
คุณเป็นผู้นำทีมที่มุ่งเน้นเนื้อหาเป็นหลัก ซึ่งผลิตบทความบล็อกและข้อความพร้อมองค์ประกอบภาพเป็นครั้งคราวหรือไม่? ในกรณีนี้ ชุดเครื่องมือออกแบบแบบเบาก็เพียงพอแล้ว ชุดที่รองรับการสร้างภาพด้วย AI อย่างง่าย
หรือทีมของคุณเน้นการออกแบบเป็นหลัก—สร้างอัตลักษณ์แบรนด์, ภาพแคมเปญ, ม็อคอัป UI, ภาพประกอบผลิตภัณฑ์? ถ้าใช่ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ในชุดเทคโนโลยีของคุณเพื่อสนับสนุนการทำงานที่รวดเร็วและเวิร์กโฟลว์การส่งออกหลายรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 2: ประเมินและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
เปรียบเทียบเครื่องมือ AI แต่ละตัวในสิ่งหนึ่งซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อทำอย่างพื้นฐาน
📌 ตัวอย่าง: หากคุณมีเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความห้าตัวในรายการของคุณ ให้ดูว่าแต่ละตัวสามารถสร้างภาพได้รวดเร็วและแม่นยำเพียงใด
โปรดจำไว้ว่า เครื่องมือที่ซับซ้อนแต่ไม่มีใครใช้คือแหล่งสูญเสียเงิน เลือกสิ่งที่ ใช้งานง่าย ที่นักออกแบบ นักเขียน บรรณาธิการ ฯลฯ ของคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายสัปดาห์
ต่อไป ให้คำนึงถึง ความสามารถในการขยาย เพื่อรองรับปริมาณงานในอนาคต ความสามารถของทีม และ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มีความสำคัญไม่แพ้กันที่นี่ ตรวจสอบว่าเครื่องมือมีการเข้ารหัสข้อมูล, ใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน, และการอนุญาตผู้ใช้แบบละเอียดหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถจำกัดการแบ่งปันข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมแบบจำลอง AI ได้อย่างง่ายดาย
แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างพังจริงๆ? การเชื่อมต่อระบบ
ทุกเครื่องมือที่คุณเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือ AI ของคุณควร ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ และระบบที่คุณมีอยู่ เพื่อให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
📮ClickUp Insight: 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาเปิดแท็บไว้เพราะวางแผนที่จะ "กลับมาดูทีหลัง" เราเคยได้ยินแบบนี้มาก่อนแล้ว 🤭
น่าขันที่ 30% บอกว่าพวกเขารู้สึกโล่งใจหากแท็บทั้งหมดที่เคยเปิดไว้หายไปในกรณีที่เบราว์เซอร์ล่ม ตัวอย่างเช่น
นั่นคือ เอฟเฟกต์ไซการ์นิคที่กำลังทำงานอยู่ สมองของเราจะจดจ่อกับงานที่ยังไม่เสร็จ ทำให้ทุกแท็บกลายเป็นเรื่องค้างคา คุณรู้สึกว่ามีงานยุ่งตลอดเวลา ทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าไปไหนเลย
ในฐานะที่เป็น Converged AI Workspace,ClickUpจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ ให้ClickUp Brainช่วยแสดงสิ่งที่คุณต้องทำในแต่ละวันหรือสัปดาห์ หรือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์ได้ทันทีที่คุณต้องการ ตอนนี้คุณสามารถปิดแท็บได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดอะไร 🕊️
ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมโยงกระบวนการทำงานของ AI ด้วยการประสานงานแบบรวมศูนย์
เครื่องมือหลายตัวในชุดเทคโนโลยี AI ด้านการออกแบบของคุณนำไปสู่การกระจายตัวของเครื่องมือ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน งบประมาณ และความสนใจลดลง มันจะกลายเป็นความยุ่งเหยิงของงาน ที่ซึ่งไฟล์ การอัปเดต และการตัดสินใจของคุณกระจัดกระจายอยู่ทั่วแอป กระทู้แชท และกล่องข้อความ
ลองเดาผลกระทบของปัญหานี้ดูไหม? การสูญเสียผลผลิตทั่วโลกอย่างมหาศาลถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ทุกปี
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ เมื่อระบบ AI ของคุณเริ่มทำงานแล้ว คุณจะต้องมีชั้นการจัดการแบบรวมศูนย์เพียงชั้นเดียวเพื่อเชื่อมต่อความพยายามของคุณข้ามเครื่องมือและแผนกต่าง ๆ
ClickUpกลายเป็นชั้นการประสานงานนั้น
เวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก เชื่อมต่อแอปพลิเคชันและกระบวนการทำงานเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
นั่นหมายถึงอะไรสำหรับคุณ? 👇
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการปรับใช้สแต็กและฝึกอบรมทีมงานของคุณ
เมื่อระบบ AI ของคุณพร้อมแล้ว ให้ดำเนินการเปิดตัวเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยให้การนำไปใช้และการทดสอบประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่น
เริ่มต้นด้วยงานที่มอบคุณค่าได้ทันที อาจเป็นการสังเคราะห์ผลการค้นหาของผู้ใช้หรือการทำให้กระบวนการส่งมอบงานออกแบบบางส่วนเป็นอัตโนมัติ จากนั้นจึงปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
หรือหากทีมของคุณมีขนาดเล็ก ให้ปรับใช้ชุดเครื่องมือ AI สำหรับโครงการเดียวเท่านั้น
ใช้ชัยชนะเหล่านี้เพื่อสร้างความสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนขยายการนำ AI ไปใช้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกวิดีโอหน้าจออย่างรวดเร็วและสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์สำหรับการฝึกอบรมสมาชิกในทีม คุณสามารถฝังคลิปเหล่านี้ลงในงานหรือเอกสารใน ClickUp ได้โดยตรง หรือแชร์ผ่านลิงก์ก็ได้
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ถึงเวลาความจริง! คุณจำเป็นต้องถามคำถามเหล่านี้:
- ระบบ AI ของคุณทำงานได้ดีแค่ไหน?
- มันได้ช่วยทีมของคุณในการผลิตและส่งมอบงานสร้างสรรค์ได้เร็วขึ้นจริงหรือไม่?
- คุณสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของคุณภาพและปริมาณงานออกแบบหรือไม่?
- ระบบ AI ได้ลดจำนวนการแก้ไขหรือแย่กว่านั้น เพิ่มจำนวนการแก้ไขหรือไม่?
ติดตามความคืบหน้าตั้งแต่วันแรก—ไม่ใช่แค่ในช่วงทดลองใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น แต่ควรทำอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถตรวจพบได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเครื่องมือบางอย่างเริ่มทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือเมื่อมีความต้องการใหม่ ๆ ที่ต้องการโซลูชันขั้นสูงมากขึ้น
⭐ โบนัส: นี่คือตัวชี้วัดหลักที่คุณควรติดตาม:
- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า, หรือคะแนนการตอบกลับ
- ระยะเวลาการดำเนินงานต่อโครงการ (ก่อนและหลังการใช้ AI)
- จำนวนรอบการแก้ไขที่ต้องการ
- เวลาที่ประหยัดได้จากการทำงานซ้ำๆ
- ปริมาณงานสร้างสรรค์ที่ผลิตต่อสัปดาห์/เดือน
- ร้อยละของการส่งมอบตรงเวลา
ตัวอย่างชุดเครื่องมือ AI สำหรับทีมออกแบบและสร้างสรรค์ในปี 2026
เราได้คัดสรรชุดเทคโนโลยี AI พื้นฐานสำหรับทีมออกแบบและทีมสร้างสรรค์ของคุณไว้แล้ว คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนเครื่องมือได้ตามความต้องการ:
1. การคิดค้นและสร้างสรรค์เนื้อหา
ชั้นนี้ช่วยกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ในระยะเริ่มต้น และเร่งการสร้างเนื้อหาสำหรับทีมออกแบบของคุณ ชั้นนี้ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถเปลี่ยนจากผืนผ้าใบเปล่าเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทิศทางทางภาพ, แนวคิดแคมเปญ, หรือร่างข้อความ
แชทจีพีที
เริ่มต้นด้วยChatGPTเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ, ไอเดียแคมเปญ,แผนการตลาด, ทิศทางสร้างสรรค์, เป็นต้น
คุณสมบัติเด่น:
- การสร้างแนวคิดสำหรับแคมเปญ, การจัดวาง, และธีมการออกแบบ
- คัดลอกร่างสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ ข้อความสั้น และบรีฟงานสร้างสรรค์
- การกระตุ้นการสนทนาเพื่อทบทวนแนวคิดอย่างรวดเร็ว
ราคา: ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
มิดเจอร์นีย์
ใช้Midjourneyเป็นเครื่องมือออกแบบ AIที่คุณเลือกใช้สำหรับการสร้างภาพหรือศิลปะอย่างรวดเร็ว สำหรับทุกคำสั่งที่คุณป้อน มันจะสร้างภาพสี่แบบทันที ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับการทำซ้ำอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้น
คุณสมบัติเด่น:
- การสร้างภาพจากข้อความเพื่อการสำรวจภาพอย่างรวดเร็ว
- การทดลองสไตล์และความงามโดยใช้คำสั่งและตัวอย่างอ้างอิง
- ภาพแนวคิดคุณภาพสูงสำหรับการนำเสนอ, บอร์ดอารมณ์, และแรงบันดาลใจ
ราคา: เริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
แจสเปอร์
เปลี่ยนมาใช้Jasperเพื่อสร้างเนื้อหาที่เขียน เช่น ข้อความโฆษณา คำบรรยายในโซเชียลมีเดีย บทสคริปต์สำหรับ YouTube คำอธิบายสินค้า ประวัติย่อ โพสต์บน LinkedIn และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่น:
- การกำหนดเสียงและโทนของแบรนด์เพื่อการสื่อสารที่สอดคล้องกัน
- แม่แบบสำหรับหัวข้อข่าว, ข้อความสินค้า, และเนื้อหาแคมเปญ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับการตรวจสอบและปรับปรุงข้อความสร้างสรรค์
ราคา: เริ่มต้นที่ $69 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
2. การออกแบบและการแก้ไข
ชั้นนี้จะช่วยให้คุณเคลื่อนที่จากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วขึ้น มันทำให้การออกแบบที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ทำให้สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วผ่านรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ
Figma AI
ใช้Figma AIเพื่อสร้างเลย์เอาต์ ปรับปรุงองค์ประกอบ และเร่งกระบวนการทำงานซ้ำ โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมการออกแบบหลัก
คุณสมบัติเด่น:
- เค้าโครง ส่วนประกอบ และคำแนะนำการออกแบบที่สร้างโดย AI
- การเขียนข้อความใหม่และเติมเนื้อหาอย่างชาญฉลาดภายในกรอบ
- การปรับปรุงที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการปรับขนาดอัตโนมัติและการปรับปรุงการออกแบบ
ราคา: ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
⭐ โบนัส: วิธีสร้างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Adobe Firefly
หากคุณเป็นผู้ใช้ Adobe,Adobe Fireflyช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขภาพ, คลิปวิดีโอ, สตอรี่บอร์ด, ทรัพยากรแบรนด์, เทมเพลตการตลาด, และอื่น ๆ ได้ภายในระบบนิเวศของ Adobe
คุณสมบัติเด่น:
- การสร้างภาพจากข้อความและสร้างเวกเตอร์จากข้อความสำหรับสินทรัพย์เชิงสร้างสรรค์
- การเติมและขยายแบบสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
- เอาต์พุตที่ปลอดภัยเชิงพาณิชย์ที่ผสานรวมเข้ากับเครื่องมือของ Adobe
ราคา: เริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Canva Magic Studio
Canva's Magic Studioมีประโยชน์สำหรับการสร้างกราฟิกอย่างรวดเร็ว การแก้ไขจำนวนมาก และเนื้อหาที่ต้องการความรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่น:
- ออกแบบด้วยเวทมนตร์สำหรับเลย์เอาต์ทันทีตามคำแนะนำหรือเนื้อหา
- แก้ไขภาพด้วยเวทมนตร์และลบพื้นหลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและชัดเจน
- ชุดเครื่องมือแบรนด์เพื่อใช้ฟอนต์ สี และสไตล์อย่างสม่ำเสมอ
ราคา: ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
3. การร่วมมือและการติดตามโครงการ
การจัดการกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์อาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ คุณต้องรับมือกับกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง ลูกค้าที่อัปเดตความต้องการ และสมาชิกในทีมที่ติดอยู่ในวังวนของการให้และรับข้อเสนอแนะไม่รู้จบ
เพื่อจัดการทุกอย่างนั้น ให้เข้าไปใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ
มันมาพร้อมกับส่วนประกอบหลักทั้งหมดของเทคโนโลยี AI ด้านการออกแบบที่ทรงพลังในตัว จึงเชื่อมต่อทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบของคุณและลดความซับซ้อนที่เกิดจาก AI
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUpเพื่อรวบรวม ตรวจสอบ และจัดการคำขอสร้างสรรค์ทุกชิ้นได้อย่างง่ายดาย
แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่เรียบง่ายและสามารถดำเนินการได้โดยใช้ClickUp Tasks เพิ่มวันที่ครบกำหนด, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, ผู้รับผิดชอบ และสถานะที่กำหนดเองให้กับแต่ละงาน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและกำหนดเวลาที่แน่นอน
จากนั้นใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ เพื่อระดมความคิดและปรับแต่งไอเดีย สร้างบทสรุปการออกแบบที่มีโครงสร้าง และผลิตเนื้อหาการตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณยังสามารถให้มันสร้างแบบจำลองการออกแบบภาพ, บอร์ดอารมณ์, และภาพร่างแนวคิดได้ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ ไม่ต้องใช้การออกแบบคำสั่งที่ซับซ้อน
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp Brain ยังขจัดปัญหาข้อมูลล้นเกินที่ทำให้กระบวนการออกแบบส่วนใหญ่ล่าช้า
เนื่องจากผู้ช่วย AI เข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณ มันสามารถอธิบายเจตนาเบื้องหลังของบทสรุป สรุปแนวโน้มของข้อเสนอแนะ หรือเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงระหว่างเวอร์ชัน V2 และ V8 ของสินทรัพย์ได้
📌 ลองใช้ข้อความนี้:
สรุปความคิดเห็นทั้งหมดจาก V3 ถึง V5 ของแบนเนอร์หน้าแรก ระบุสิ่งที่ยังค้างอยู่ และแจ้งให้ทราบหากมีสิ่งใดที่ขัดแย้งกับเอกสารแนวทางแบรนด์ของเรา
ClickUp Chatsสามารถเป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความทันทีที่คุณชื่นชอบได้ เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นใน ClickUp workspace คุณไม่จำเป็นต้องออกจากงานเพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่นอีกต่อไป
⭐ โบนัส: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อกำจัดงานซ้ำซากที่ต้องทำด้วยตนเองออกจากกระบวนการภายในของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่จะแจ้งเตือนผู้อนุมัติทันทีเมื่อสถานะของงานมีการอัปเดต ด้วยวิธีนี้ จะไม่มีใครต้องเสียเวลาคอยตรวจสอบการอัปเดตอีกต่อไป
ราคา:
4. ข้อเสนอแนะและการควบคุมเวอร์ชัน
เครื่องมือเหล่านี้มอบให้ทีมออกแบบมีที่เดียวในการรวบรวมข้อมูล, ติดตามเวอร์ชัน, และนำสินทรัพย์ไปสู่การอนุมัติโดยไม่มีความสับสนหรือการทำงานซ้ำ.
เฟรม.ไอโอ
สำหรับการตรวจสอบวิดีโอ ให้ใช้Frame.io คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบทีละเฟรมและวาดลงบนวิดีโอได้โดยตรง พร้อมแสดงความคิดเห็นที่แม่นยำพร้อมเวลาที่ระบุ
คุณสมบัติเด่น:
- ความคิดเห็นที่มีการระบุเวลาบนวิดีโอและการออกแบบการเคลื่อนไหว
- การเปรียบเทียบเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบการทำงาน
- ลิงก์แชร์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ตรวจสอบภายนอกและลูกค้า
อย่างไรก็ตาม มันเริ่มไม่เพียงพอเมื่อคุณต้องการจัดการความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ประเภทอื่น เช่น คอนเทนต์หรือสำหรับการสื่อสารทั่วไปในทีม
ราคา: ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ClickUp การตรวจสอบความถูกต้อง
ไม่เพียงแต่คุณสามารถ (หรือลูกค้าของคุณ) เพิ่มความคิดเห็นที่ละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอ, รูปภาพ, และเอกสารได้, แต่ ClickUp ยังรวบรวมและเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ที่พื้นที่ทำงานหลักของคุณโดยตรง
ด้วยฟีเจอร์ Proofing ของ ClickUp ผู้ตรวจสอบสามารถเพิ่ม มอบหมาย หรือแก้ไขความคิดเห็นในไฟล์ PNG, GIF หรือ PDF ได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
ด้วยClickUp สำหรับการตรวจสอบการออกแบบ คุณสามารถมอบหมายคำแนะนำโดยตรงให้กับสมาชิกทีมได้จากความคิดเห็นนั้นเอง ทำให้คำแนะนำที่ไม่มีการกระทำกลายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้
คุณสมบัติเด่น:
- ความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบแบบอินไลน์บนไฟล์การออกแบบ
- ประวัติเวอร์ชันที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงาน
- การอนุมัติตามสถานะเพื่อย้ายงานจากการตรวจสอบไปยังขั้นสุดท้าย
ราคา: ฟรีเมื่อใช้กับแผน ClickUp Business และ Enterprise
5. การจัดการสินทรัพย์และการส่งมอบ
คุณต้องการให้สินทรัพย์สร้างสรรค์ของคุณถูกจัดระเบียบและสามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานซ้ำ. ชั้นนี้ช่วยคุณในเรื่องนี้. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถส่งมอบสินทรัพย์ที่ถูกต้องให้กับบุคคลที่เหมาะสมได้ โดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือจัดการกับลิงก์ที่ล้าสมัยอยู่ตลอดเวลา.
ไบน์เดอร์
Bynderเป็นระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) สำหรับการจัดระเบียบ, การจัดเก็บ, และการจัดการสินทรัพย์สร้างสรรค์จำนวนมาก คุณสามารถจัดเก็บและแบ่งปันรูปภาพ, วิดีโอ, โลโก้, และเอกสารทางการตลาดกับทีมและลูกค้าได้
คุณสมบัติเด่น:
- คลังสินทรัพย์กลางพร้อมข้อมูลเมตาและระบบแท็ก
- การควบคุมเวอร์ชันเพื่อให้แน่ใจว่าทีมใช้ไฟล์ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น
- การแชร์ข้อมูลที่ควบคุมได้สำหรับทีมภายในและพันธมิตรภายนอก
คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ClickUp Docs+ Brain เพื่อสร้างและจัดเก็บแนวทางแบรนด์ ระบบการออกแบบ บทสรุปงานสร้างสรรค์ และบันทึกการส่งมอบ
คุณสมบัติเด่น:
- เอกสารรวมศูนย์ (พร้อมระบบเวอร์ชันและการอนุญาตผู้ใช้) สำหรับแนวทางการใช้แบรนด์ ระบบการออกแบบ และการส่งมอบสินทรัพย์
- สรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นการอัปเดตที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลง หรือการอนุมัติ
- การเขียนและการแก้ไขที่คำนึงถึงบริบทซึ่งดึงข้อมูลจากงานที่ทำ ความคิดเห็น และผลงานที่ผ่านมา
ราคา: ฟรีกับทุกแผนของ ClickUp
การผสานการทำงานกับ Google Drive และ Dropbox หมายความว่าคุณสามารถอัปโหลดและเข้าถึงสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วทันใจ
ข้อมูลโครงการทั้งหมด—แนวคิด, งาน, ไฟล์, ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติ—อยู่ภายใน ClickUp ดังนั้นทีมของคุณจะมีบันทึกที่ชัดเจนและค้นหาได้ทุกขั้นตอน
⭐ โบนัส: ลองนึกภาพว่าคุณไม่ต้องจัดเรียงไฟล์ด้วยตนเองให้เข้าโฟลเดอร์ที่ถูกต้องหรือรวมไฟล์ที่ซ้ำกันในพื้นที่ทำงานของคุณเลย?
ด้วยClickUp Super Agents, นั่นเป็นไปได้แน่นอน!
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง File Classification Super Agent ใน ClickUp ที่วิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลเมตาของไฟล์โดยอัตโนมัติเพื่อจัดเรียงไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสม
อยากรู้เพิ่มเติมหรือไม่? ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าการตั้งค่า Super Agents ใน ClickUp นั้นง่ายเพียงใด!
6. การรายงานและข้อมูลเชิงลึก
ชิ้นส่วนสุดท้ายของปริศนา? เครื่องมือวิเคราะห์โครงการที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณติดตามความสามารถของทีม, ติดตามประสิทธิภาพของโครงการ, และรายงานข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ.
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการทำสิ่งนี้ (โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์แยกต่างหาก)
สร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการแบบกำหนดเองโดยใช้วิดเจ็ตแบบลากและวางง่ายๆ และการ์ด AI เพื่อติดตามทุกแง่มุมของประสิทธิภาพทีมของคุณ
โดยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลาง คุณสามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วว่าเทคโนโลยี AI ของคุณกำลังให้ผลตอบแทนในด้านความเร็ว คุณภาพของผลลัพธ์ การยอมรับของทีม และการทำงานร่วมกันหรือไม่
คุณสามารถสร้างการแสดงผลแบบกำหนดเองได้โดยใช้ AI Cards หลากหลายรูปแบบเพื่อติดตามและปรับปรุงทุกส่วนของเทคโนโลยี AI ของคุณ ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:
- แผนภูมิวงกลม เพื่อดูว่าเวลาในการออกแบบถูกแบ่งออกอย่างไรในแต่ละโครงการ ลูกค้า หรือประเภทของสินทรัพย์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือวิดีโอ
- แผนภูมิแท่ง เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การออกแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน จำนวนการแก้ไข หรือระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างทีมต่างๆ
- แผนภูมิแบตเตอรี่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานออกแบบที่กำลังดำเนินการ, ตรวจสอบขั้นตอน, หรือความพร้อมสำหรับการอนุมัติ
คุณยังสามารถใช้ AI Cards ที่มีอยู่ในระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก เช่น วงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ชะลอตัวลง ทรัพยากรใดที่ติดอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ หรือดีไซเนอร์คนใดที่มีงานล้นมือ AI Cards ยังสามารถแจ้งเตือนความผิดปกติ เช่น จำนวนการแก้ไขที่สูงผิดปกติหรือการพลาดกำหนดเวลาได้อีกด้วย
และเนื่องจากแดชบอร์ดมีการรีเฟรชอัตโนมัติและสามารถส่งสรุปตามกำหนดเวลาได้ ผู้นำด้านการออกแบบจึงไม่จำเป็นต้องมีการประชุมสถานะเพียงเพื่อทำความเข้าใจอุปสรรคต่างๆ
ราคา: ฟรีเมื่อใช้กับแผน ClickUp Business และ Enterprise
⭐ โบนัส: มุมมองปริมาณงานของ ClickUpแสดงงานปัจจุบันของสมาชิกแต่ละคนในทีม คุณจึงรู้ว่าใครทำงานมากเกินไปและสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
สีแดงแสดงถึงกำลังการผลิตเกิน, สีเขียวแสดงถึงกำลังการผลิตที่เหมาะสม, และสีส้มบ่งชี้ว่าพวกเขามีแบนด์วิดท์เพียงพอที่จะรับงานเพิ่มเติม
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: รวมทุกเครื่องมือสร้างสรรค์ไว้ในที่ทำงานเดียวด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp
ClickUp เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ตั้งแต่ Figma, Adobe, Canva ไปจนถึง Slack, Google Drive, Dropbox และ Notion
ไฟล์ของคุณ, ข้อเสนอแนะ, ปฏิทิน, ข้อความ, และต้นแบบการออกแบบทั้งหมดไหลเข้าสู่พื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว, กำจัดความวุ่นวายจากการใช้เครื่องมือหลายตัว.
ทำให้การส่งต่องานเป็นอัตโนมัติ ซิงค์ข้อมูลอัปเดตทันที และเชื่อมโยงทุกสินทรัพย์สร้างสรรค์กับงานหรือโครงการที่ถูกต้อง ไม่ต้องสร้างระบบใหม่ ไม่ต้องสลับบริบท เพียงแค่งานที่ราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน
📚 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการปริมาณงานคืออะไร? พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเทมเพลต
7. ชั้นการประสานงานการทำงานโดย ClickUp
ในโครงสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมออกแบบและสร้างสรรค์ชั้นการจัดการกระบวนการทำงานจะเป็นตัวประสานทุกอย่างเข้าด้วยกัน และ ClickUp ทำหน้าที่นี้
ClickUp BrainGPTถูกสร้างขึ้นเพื่อสิ่งนี้—เพื่อขจัดปัญหาการขยายตัวของ AI ที่ไม่จำเป็น
มันนำความสามารถของ AI หลากหลายมาไว้ในที่ทำงานเดสก์ท็อปเดียว ทำให้ผู้ออกแบบไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการคิดสร้างสรรค์ การเขียน การค้นหา และการอัปเดต
นี่คือวิธีที่ทีมออกแบบใช้มัน:
- เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายในที่เดียว: ใช้ ChatGPT สำหรับร่างข้อความ, Gemini สำหรับการวิจัยและการคิดเชิงโครงสร้าง, หรือ Claude สำหรับการปรับปรุงเนื้อหาเชิงบรรยายและแนวคิดโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
- ใช้ การพูดเป็นข้อความ เพื่อการบันทึกความคิดสร้างสรรค์ที่รวดเร็วขึ้น: พูดสรุปงาน ข้อเสนอแนะ หรือการอัปเดตงานได้ทันที นักออกแบบสามารถพูดความคิดของพวกเขาได้ทันทีที่แรงบันดาลใจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องหยุดเพื่อพิมพ์
- การค้นหาภายในองค์กรครอบคลุมทุกส่วนของการออกแบบของคุณ: ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาผลงานข้ามงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, ไฟล์, เครื่องมือที่เชื่อมต่อ, และแม้กระทั่งเว็บ ไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือแอปพลิเคชัน
ด้วย BrainGPT, ClickUp กลายเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับงานออกแบบ. ความคิดไหลเข้าสู่ภารกิจ, คำแนะนำกลายเป็นกิจกรรม, และทรัพยากรถูกส่งมอบโดยไม่มีการประสานงานด้วยตนเองหรือการตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่อง.
ตามที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
สามารถเข้าถึง ClickUp ของคุณได้ (sic) ทำให้การทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างงาน อัปเดตงาน ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย สะดวกมาก... สามารถใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งสำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับฉันไม่มากนัก แต่ฉันจะให้เครดิตสำหรับสิ่งนี้... สามารถเข้าถึงแอปอื่นๆ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้ซิงค์ไดรฟ์ของฉันไว้ และมันเร็วกว่ามากในการค้นหาสเปรดชีตหรืออะไรบางอย่างผ่าน Brain Max มากกว่าการเปิดไดรฟ์ ค้นหา ฯลฯ "
สามารถเข้าถึง ClickUp ของคุณได้ (sic) ทำให้การทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างงาน อัปเดตงาน ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย สะดวกมาก... มันอนุญาตให้ใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกัน ซึ่งสำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับฉันไม่มากนัก แต่ฉันจะให้เครดิตสำหรับสิ่งนี้... มันสามารถเข้าถึงแอปอื่น ๆ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้ซิงค์ไดร์ฟของฉันไว้ และมันรวดเร็วมากที่จะค้นหาสเปรดชีตหรืออะไรก็ตามผ่าน Brain Max มากกว่าการเปิดไดร์ฟ ค้นหา ฯลฯ "
หากคุณกำลังใช้เครื่องมือ AI มากเกินไป นี่คือวิธีแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างจะบานปลาย 👇
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยี AI แบบบูรณาการสำหรับทีมสร้างสรรค์
บางทีคุณอาจกำลังสงสัยว่าชุดเครื่องมือ AI สำหรับงานสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงหรือไม่
หรือตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการสร้างระบบ AI แบบบูรณาการสำหรับทีมสร้างสรรค์ ในเมื่อคุณสามารถซื้อเครื่องมือเพียงไม่กี่ชิ้นมาใช้แทนได้!
นี่คือวิธีที่เทคโนโลยี AI ช่วยเร่งการเติบโตของรายได้และเหตุผลที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์
ระยะเวลาจากแนวคิดสู่การส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์, ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดขึ้น, และการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ ช่วยเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณให้รวดเร็วขึ้น
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่าง ๆ สามารถเปิดตัวแคมเปญได้เร็วขึ้น ตอบสนองต่อแนวโน้มได้ทันเวลา ทดสอบไอเดียได้มากขึ้น และใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาขายได้อย่างเต็มที่
รอบการให้ข้อเสนอแนะที่น้อยลงและการพลาดกำหนดเวลา
เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถสร้างร่างที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่ได้ในครั้งเดียว ซึ่งช่วยลดรอบการแก้ไขอย่างมากและช่วยให้คุณเปิดตัวแคมเปญได้ตรงเวลา (หรือแม้กระทั่งก่อนกำหนด)
👀 คุณรู้หรือไม่? นานก่อนที่เครื่องสร้างงานศิลปะด้วย AI ในปัจจุบัน ศิลปินชาวอังกฤษชื่อHarold Cohenได้สร้าง AARON—หนึ่งในโปรแกรมสร้างงานศิลปะอัตโนมัติตัวแรกๆ ภาพวาดที่สร้างโดย AI ของเขาได้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ รวมถึง Tate Gallery
เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผ่านความร่วมมือกับปัญญาประดิษฐ์
คุณรู้ไหมว่าทีมสร้างสรรค์ส่วนใหญ่เสียเวลาตรงไหน? การระดมความคิด, การวิจัย, และการเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นศิลปะที่จับต้องได้.
ชุดเครื่องมือ AI แบบบูรณาการช่วยขจัดอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้โดยช่วยให้ทีมสามารถสำรวจแนวทางใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันระหว่างการระดมความคิด ส่งผลให้เกิดแนวคิดที่ดีขึ้นอย่างมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: "TheFirst 5000 Days" โดย Beeple— ภาพตัดต่อดิจิทัลจำนวน 5,000 ภาพ ถูกประมูลโดย Christie's และขายไปในราคา 69 ล้านดอลลาร์
สิ่งที่น่าสนใจคือ การประมูลเริ่มต้นที่เพียง $100 แต่ในที่สุดก็ขายได้ในราคาที่สูงอย่างน่าตกใจ แม้ว่าจะเป็นเพียงไฟล์ดิจิทัลที่สามารถคัดลอกหรือดูได้ง่ายโดยใครก็ตามทางออนไลน์
การมองเห็นที่ดีขึ้นในแคมเปญและสินทรัพย์ต่างๆ
ไม่มีอะไรทำให้การผลิตผลงานสร้างสรรค์ช้าลงได้เท่ากับการขาดการมองเห็นที่ดีในแคมเปญของคุณ
ทั้งความคิดและพลังงานค่อย ๆ เลือนหายไปเมื่อคุณใช้เวลาไปกับการสลับเครื่องมือ ค้นหาไฟล์ที่ถูกต้อง และพยายามให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ระบบ AI แบบบูรณาการช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยมอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เดียวที่จัดระเบียบทรัพยากรและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่แท้จริงได้ในที่สุด
การเล่าเรื่องแบรนด์อย่างสม่ำเสมอในทุกช่องทาง
AI สามารถบังคับใช้กฎของแบรนด์, รักษาโทนเสียง, รักษาสีและสไตล์ให้สอดคล้องกัน, แจ้งเตือนสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง, และสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ในทุกช่องทาง
ความสม่ำเสมอของแบรนด์นี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญและช่วยให้คุณได้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แบงก์ซี ศิลปินกราฟฟิตีชาวอังกฤษที่ไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งมีชื่อเสียงจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เฉียบคมและเสียดสี เคยแอบนำผลงานศิลปะของตัวเองเข้าไปในพิพิธภัณฑ์บริติช มิวเซียมโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลงานชื่อ "ศิลปะบนกำแพงหรือเพคแฮม ร็อค" ถูกทิ้งไว้ที่นั่นเป็นเวลาสามวันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรู้ว่ามันไม่ได้รับอนุญาต
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มยอดขาย
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเลือกเครื่องมือ AI สำหรับทีม
ก่อนที่เราจะจบกัน ขอให้เราดูอย่างรวดเร็วถึงสามสิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงอย่างแน่นอนเมื่อคุณกำลังรวบรวมชุดเครื่องมือ AI ที่สร้างสรรค์ของคุณ:
|❌ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
|✅ วิธีแก้ไข
|การใช้เครื่องมือ AI แยกต่างหากสำหรับทุกงานเล็ก ๆ
|ประเมินและเลือกเครื่องมือที่ครอบคลุมความต้องการหลายด้านและสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้อย่างราบรื่น
|การเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกัน
|ค่อยๆ นำเทคโนโลยี AI ของคุณมาใช้เป็นขั้นตอน เริ่มจากหนึ่งกระบวนการทำงานหรือหนึ่งทีม แล้วค่อยขยายเมื่อเห็นความสำเร็จ
|การข้ามการตรวจสอบประสิทธิภาพ
|ดูแลระบบ AI ของคุณเหมือนกับการลงทุนหลัก: วัดผลตอบแทนการลงทุน (ROI) อย่างสม่ำเสมอ ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ และปรับเครื่องมือที่ไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับทีมและโครงการการผลิต
เพิ่มพลังให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณด้วย ClickUp
ด้วย AI สร้างสรรค์ที่ทำให้ทุกคนสามารถสร้างการออกแบบและงานสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย คำถามที่แท้จริงคือ: คุณจะโดดเด่นได้อย่างไร?
คำตอบนั้นง่ายมาก: ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างชาญฉลาดในทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
ด้วยการผสาน AI เข้ากับการทำงานของคุณอย่างชาญฉลาด คุณจะหยุดการส่งมอบเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่ไม่น่าประทับใจซึ่งทุกคนกำลังทำอยู่ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณจะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทีมและบรรลุขีดความสามารถในการสร้างสรรค์สูงสุดเมื่อ AI รับหน้าที่ในการสื่อสารที่ล้มเหลว งานที่ทำซ้ำๆ และการจัดการโครงการ
ClickUp ทำให้การเพิ่ม AI และทำให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติมในชุดเครื่องมือของคุณ
ระดมความคิด, ร่วมมือกับทีมของคุณ, ออกแบบสื่อสร้างสรรค์, ขอความคิดเห็นจากลูกค้า, ติดตามโครงการ, และรายงานข้อมูลเชิงลึก—ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เพื่อเริ่มต้น,ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี.
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
AI stack คือชุดเครื่องมือ AI ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์—ตั้งแต่การระดมความคิด การออกแบบหรือการสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกัน การตรวจสอบคุณภาพ การจัดการทรัพยากร ไปจนถึงการส่งมอบงาน คิดว่าเป็นพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้น แทนที่จะใช้เครื่องมือแยกต่างหากหลายตัวซึ่งนำไปสู่การสลับบริบท
AI ช่วยเร่งกระบวนการระดมความคิดและสร้างร่างแรกได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถจัดการงานซ้ำๆ เช่น การแก้ไขข้อมูลจำนวนมาก การจัดระเบียบไฟล์ การอัปเดตสถานะ การส่งการแจ้งเตือน และการแชร์ความคืบหน้าได้อีกด้วย
เมื่อมองหาเครื่องมือ AI สำหรับการร่วมมือในการออกแบบ ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติการสื่อสารแบบรวมศูนย์และการตรวจสอบเอกสารเป็นอันดับแรก เราขอแนะนำให้ใช้ ClickUp เพื่อช่วยให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์และการให้คำแนะนำแบบรวมศูนย์สำหรับทีมออกแบบของคุณง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมหลายคนสามารถใช้ ClickUp Whiteboards ได้พร้อมกันเพื่อคิดค้นความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ ๆ คุณสามารถส่งข้อความทันทีไปยังสมาชิกแต่ละคนได้ รวมถึงสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับโครงการต่าง ๆ ได้ด้วย ClickUp Chats. คุณสมบัติการตรวจสอบของ ClickUp ช่วยให้ผู้ตรวจสอบและลูกค้าสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบไปยังสินทรัพย์สร้างสรรค์ เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, และเอกสารได้.
ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับงานสร้างสรรค์ทั้งหมด เชื่อมต่อเครื่องมือออกแบบ เครื่องมือ AI งานต่างๆ ทรัพยากร เอกสารสรุปงาน และข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมมีระบบเดียวสำหรับการวางแผน ติดตาม ทำงานร่วมกัน และทำงานอัตโนมัติในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
ทีมต่างๆ รักษาความคิดสร้างสรรค์ไว้ได้ด้วยการใช้อัลกอริทึมเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย อัลกอริทึมช่วยแก้ปัญหาการติดขัดทางความคิด สร้างทิศทางใหม่ และจัดการกับงานที่ซ้ำซาก แต่ทีมยังคงเป็นผู้กำหนดทิศทางของความคิด ปรับปรุงแนวคิด และนำการตัดสินใจของมนุษย์มาสู่ผลลัพธ์สุดท้าย อัลกอริทึมช่วยเร่งกระบวนการ แต่ไม่สามารถทดแทนความคิดสร้างสรรค์ได้