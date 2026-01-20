บล็อก ClickUp

AI Stack แบบใดที่เหมาะกับทีมออกแบบและทีมสร้างสรรค์

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
20 มกราคม 2569

เครื่องมือ AI กำลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการตรวจสอบการออกแบบในเช้าวันจันทร์ 🚀

แต่ละเครื่องมือต่างก็สัญญาว่าจะช่วยลดเวลาออกแบบของคุณลงครึ่งหนึ่ง สร้างผลงานคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว หรือปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ได้ถึง 10 เท่า แต่คำถามที่แท้จริงคือ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเหล่านั้นทั้งหมดจริงหรือไม่?

ไม่.

สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คือแอปพลิเคชัน AI จำนวนหนึ่งที่สามารถทำงานร่วมกันได้ดีและสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ AI stack

มาดูรายละเอียดของระบบนี้กันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสำรวจวิธีที่คุณสามารถสร้างหรือเลือกชุดเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ!

องค์ประกอบหลักของ AI Stack สำหรับทีมสร้างสรรค์

เครื่องมือที่แน่นอนในชุดเทคโนโลยี AI จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายและลำดับความสำคัญของทีมของคุณ

อย่างไรก็ตาม ชุดเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานสร้างสรรค์ใด ๆ ก็ตาม จะมีองค์ประกอบหลักห้าประการเสมอ:

เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์

นี่คือซอฟต์แวร์ AI ที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้าง และแก้ไขผลงานสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มักจะต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อย (ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปตั้งแต่แรก) แต่ก็ช่วยเร่งกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณให้รวดเร็วขึ้น

นี่คือเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยAIที่คุณควรพิจารณาเพิ่ม:

  • ผู้ช่วยด้านการเขียนและข้อความ: ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างข้อความโฆษณา คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย บทความบล็อก ร่างอีเมล สรุปเนื้อหา คำอธิบายเมตาบทสรุปผลิตภัณฑ์ แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) และอื่นๆ
  • เครื่องมือสร้างภาพและออกแบบ: รับกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย, ม็อกอัพสินค้า, โปสเตอร์งานอีเวนต์, ภาพประกอบ, สตอรี่บอร์ด และอื่นๆอีกมากมายด้วยเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI
  • เครื่องมือสร้างวิดีโอ: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิดีโอโปรโมตสั้น ๆ, สาธิตผลิตภัณฑ์, วิดีโออธิบาย หรือคลิป Reels แบบรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนสคริปต์ให้เป็นวิดีโอแอนิเมชันหรือคลิปสไตล์ผู้บรรยายได้อีกด้วย
  • เครื่องมือวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา: ระดมความคิดหัวข้อ, ค้นหาช่องว่างของเนื้อหา, เพิ่มประสิทธิภาพบล็อกของคุณด้วยคำหลักที่เหมาะสม, สร้างบทสรุป SEO, และวิเคราะห์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคู่แข่ง
  • เครื่องมือเสียงและเสียงพูด: แปลงสคริปต์เป็นเสียงพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติ, ถอดเสียงสัมภาษณ์, สร้างคลิปเสียงสำหรับโซเชียลมีเดีย, และสร้างเสียงบรรยายหรือเสียงพากย์สำหรับวิดีโอและโฆษณา
  • ผู้สร้างเว็บไซต์: เหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงได้รวดเร็วขึ้น ใช้เพื่อสร้างรูปแบบหน้าแรกและหน้า landing page สร้าง mockup UI และปรับแต่งสไตล์หน้าเว็บให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติ

📝 หมายเหตุสั้น: เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ผสมผสาน AI แบบดั้งเดิม (เช่น การเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์) กับโมเดล AI สร้างสรรค์ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น Grammarly ใช้ AI แบบดั้งเดิมสำหรับงานแก้ไข เช่น การตรวจสอบไวยากรณ์และโทนเสียง แต่ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของพวกเขาใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น

คลังสินทรัพย์ AI

ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนัก แต่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี AI ของคุณ

คลังสินทรัพย์ AI จะติดแท็ก จัดกลุ่ม และจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ของคุณโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณอัปโหลด ทำให้การจัดเก็บและจัดระเบียบไฟล์สร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย

การค้นหาไฟล์ก็ง่ายขึ้นมากเช่นกัน! แทนที่จะต้องจำชื่อไฟล์ที่แน่นอนหรือค้นหาผ่านตำแหน่งโฟลเดอร์ ให้พิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาธรรมชาติ เช่น: "แสดงภาพแคมเปญวันหยุดที่มีพื้นหลังสีแดงทั้งหมด" และนี่คือผลลัพธ์!

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคืออะไร? เครื่องมือเหล่านี้สามารถลบสินทรัพย์ที่ซ้ำกันได้ ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บของคุณด้วยตนเอง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง:83% ของพนักงานสร้างไฟล์ซ้ำที่มีอยู่แล้ว! ทำไม? เพราะพวกเขาไม่สามารถหาไฟล์ต้นฉบับในระบบปัจจุบันได้ การทำซ้ำอย่างต่อเนื่องนี้เป็นการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก นั่นคือเหตุผลที่คลังสินทรัพย์ AI มีความสำคัญอย่างยิ่ง—มันแก้ปัญหาการค้นหาได้ทันที

เครื่องมือสื่อสารด้วยปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้นในสองวิธีหลัก:

  • มันรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแชท อีเมล และเครื่องมือประชุมอีกต่อไป AI รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทำให้คุณสามารถเข้าถึงการสนทนาหรือช่องทางการสื่อสารใด ๆ ได้จากจุดศูนย์กลางเดียว
  • ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น: AI สามารถสรุปข้อความยาว ๆ แปลข้อความ บันทึกการประชุม และดึงข้อมูลสำคัญจากไฟล์เสียงได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถคุยและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ไม่เพียงแค่สะดวก แต่ยังฉลาดขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

📮 ClickUp Insight: เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน ปริมาณที่สูงนี้อาจบ่งชี้ว่าทีมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งดีต่อความรวดเร็วในการทำงาน แต่ก็อาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไปจนเกิดความสับสนได้เช่นกัน

ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ ClickUpเช่น ClickUp Chat และ ClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น

เครื่องมือการจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์

ทีมออกแบบของคุณต้องการระบบการจัดการโครงการที่ชาญฉลาดไม่แพ้ทีมวิศวกรรมหรือทีมผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นเอเจนซี่ที่ต้องรับมือกับลูกค้าหลากหลายราย—AI สามารถจัดการความวุ่นวายทั้งหมดแทนคุณได้

ด้วยเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถ:

  • วิเคราะห์ศักยภาพของทีมและมอบหมายงานให้กับสมาชิกที่มีอยู่
  • คาดการณ์ระยะเวลาของโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
  • อัปเดตสถานะงาน, ส่งการแจ้งเตือน, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

📚 อ่านเพิ่มเติม: เราได้ทดสอบ 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์

วิธีสร้างหรือเลือกชุดเครื่องมือ AI สำหรับทีมสร้างสรรค์

ไม่แน่ใจว่าคุณควรสร้างระบบ AI ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเลือกใช้งานระบบใดระบบหนึ่ง?

นี่คือกฎง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้:

  • ไปข้างหน้าและสร้าง หากคุณเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือหน่วยงานที่มีความต้องการเฉพาะที่ซับซ้อน มีสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวสูงที่ต้องจัดการ หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ไม่สามารถรวมเข้ากับเครื่องมือ AI ที่มีอยู่ทั่วไปได้
  • คุณควรเลือกโซลูชันที่มีอยู่แล้วหาก คุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง มีงบประมาณหรือทรัพยากรจำกัดในการสร้างระบบ AI และต้องการใช้งาน AI ทันที

เมื่อคุณโทรเสร็จแล้ว ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ

เราจะพาคุณไปดูวิธีการสร้างหรือเลือกชุดเครื่องมือ AI ของคุณทีละขั้นตอน:

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดความต้องการของคุณ

ประเมินประเภทของสินทรัพย์ที่ทีมของคุณผลิตบ่อยที่สุด

คุณเป็นผู้นำทีมที่มุ่งเน้นเนื้อหาเป็นหลัก ซึ่งผลิตบทความบล็อกและข้อความพร้อมองค์ประกอบภาพเป็นครั้งคราวหรือไม่? ในกรณีนี้ ชุดเครื่องมือออกแบบแบบเบาก็เพียงพอแล้ว ชุดที่รองรับการสร้างภาพด้วย AI อย่างง่าย

หรือทีมของคุณเน้นการออกแบบเป็นหลัก—สร้างอัตลักษณ์แบรนด์, ภาพแคมเปญ, ม็อคอัป UI, ภาพประกอบผลิตภัณฑ์? ถ้าใช่ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ในชุดเทคโนโลยีของคุณเพื่อสนับสนุนการทำงานที่รวดเร็วและเวิร์กโฟลว์การส่งออกหลายรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 2: ประเมินและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม

เปรียบเทียบเครื่องมือ AI แต่ละตัวในสิ่งหนึ่งซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อทำอย่างพื้นฐาน

📌 ตัวอย่าง: หากคุณมีเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความห้าตัวในรายการของคุณ ให้ดูว่าแต่ละตัวสามารถสร้างภาพได้รวดเร็วและแม่นยำเพียงใด

โปรดจำไว้ว่า เครื่องมือที่ซับซ้อนแต่ไม่มีใครใช้คือแหล่งสูญเสียเงิน เลือกสิ่งที่ ใช้งานง่าย ที่นักออกแบบ นักเขียน บรรณาธิการ ฯลฯ ของคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายสัปดาห์

ต่อไป ให้คำนึงถึง ความสามารถในการขยาย เพื่อรองรับปริมาณงานในอนาคต ความสามารถของทีม และ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มีความสำคัญไม่แพ้กันที่นี่ ตรวจสอบว่าเครื่องมือมีการเข้ารหัสข้อมูล, ใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน, และการอนุญาตผู้ใช้แบบละเอียดหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถจำกัดการแบ่งปันข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมแบบจำลอง AI ได้อย่างง่ายดาย

แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างพังจริงๆ? การเชื่อมต่อระบบ

ทุกเครื่องมือที่คุณเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือ AI ของคุณควร ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ และระบบที่คุณมีอยู่ เพื่อให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น

📮ClickUp Insight: 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาเปิดแท็บไว้เพราะวางแผนที่จะ "กลับมาดูทีหลัง" เราเคยได้ยินแบบนี้มาก่อนแล้ว 🤭

น่าขันที่ 30% บอกว่าพวกเขารู้สึกโล่งใจหากแท็บทั้งหมดที่เคยเปิดไว้หายไปในกรณีที่เบราว์เซอร์ล่ม ตัวอย่างเช่น

นั่นคือ เอฟเฟกต์ไซการ์นิคที่กำลังทำงานอยู่ สมองของเราจะจดจ่อกับงานที่ยังไม่เสร็จ ทำให้ทุกแท็บกลายเป็นเรื่องค้างคา คุณรู้สึกว่ามีงานยุ่งตลอดเวลา ทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าไปไหนเลย

ในฐานะที่เป็น Converged AI Workspace,ClickUpจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ ให้ClickUp Brainช่วยแสดงสิ่งที่คุณต้องทำในแต่ละวันหรือสัปดาห์ หรือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์ได้ทันทีที่คุณต้องการ ตอนนี้คุณสามารถปิดแท็บได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดอะไร 🕊️

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมโยงกระบวนการทำงานของ AI ด้วยการประสานงานแบบรวมศูนย์

เครื่องมือหลายตัวในชุดเทคโนโลยี AI ด้านการออกแบบของคุณนำไปสู่การกระจายตัวของเครื่องมือ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน งบประมาณ และความสนใจลดลง มันจะกลายเป็นความยุ่งเหยิงของงาน ที่ซึ่งไฟล์ การอัปเดต และการตัดสินใจของคุณกระจัดกระจายอยู่ทั่วแอป กระทู้แชท และกล่องข้อความ

ลองเดาผลกระทบของปัญหานี้ดูไหม? การสูญเสียผลผลิตทั่วโลกอย่างมหาศาลถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ทุกปี

ต้นทุนการขยายตัวของงาน
ผ่านทาง แบบสำรวจ ClickUp

เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ เมื่อระบบ AI ของคุณเริ่มทำงานแล้ว คุณจะต้องมีชั้นการจัดการแบบรวมศูนย์เพียงชั้นเดียวเพื่อเชื่อมต่อความพยายามของคุณข้ามเครื่องมือและแผนกต่าง ๆ

ClickUpกลายเป็นชั้นการประสานงานนั้น

เวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก เชื่อมต่อแอปพลิเคชันและกระบวนการทำงานเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

นั่นหมายถึงอะไรสำหรับคุณ? 👇

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการปรับใช้สแต็กและฝึกอบรมทีมงานของคุณ

เมื่อระบบ AI ของคุณพร้อมแล้ว ให้ดำเนินการเปิดตัวเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยให้การนำไปใช้และการทดสอบประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่น

เริ่มต้นด้วยงานที่มอบคุณค่าได้ทันที อาจเป็นการสังเคราะห์ผลการค้นหาของผู้ใช้หรือการทำให้กระบวนการส่งมอบงานออกแบบบางส่วนเป็นอัตโนมัติ จากนั้นจึงปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

หรือหากทีมของคุณมีขนาดเล็ก ให้ปรับใช้ชุดเครื่องมือ AI สำหรับโครงการเดียวเท่านั้น

ใช้ชัยชนะเหล่านี้เพื่อสร้างความสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนขยายการนำ AI ไปใช้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกวิดีโอหน้าจออย่างรวดเร็วและสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์สำหรับการฝึกอบรมสมาชิกในทีม คุณสามารถฝังคลิปเหล่านี้ลงในงานหรือเอกสารใน ClickUp ได้โดยตรง หรือแชร์ผ่านลิงก์ก็ได้

คลิป ClickUp
แชร์บริบทและข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วกับทีมของคุณผ่านข้อความวิดีโอสั้น ๆ โดยใช้ ClickUp Clips

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ถึงเวลาความจริง! คุณจำเป็นต้องถามคำถามเหล่านี้:

  • ระบบ AI ของคุณทำงานได้ดีแค่ไหน?
  • มันได้ช่วยทีมของคุณในการผลิตและส่งมอบงานสร้างสรรค์ได้เร็วขึ้นจริงหรือไม่?
  • คุณสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของคุณภาพและปริมาณงานออกแบบหรือไม่?
  • ระบบ AI ได้ลดจำนวนการแก้ไขหรือแย่กว่านั้น เพิ่มจำนวนการแก้ไขหรือไม่?

ติดตามความคืบหน้าตั้งแต่วันแรก—ไม่ใช่แค่ในช่วงทดลองใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น แต่ควรทำอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถตรวจพบได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเครื่องมือบางอย่างเริ่มทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือเมื่อมีความต้องการใหม่ ๆ ที่ต้องการโซลูชันขั้นสูงมากขึ้น

โบนัส: นี่คือตัวชี้วัดหลักที่คุณควรติดตาม:

  • ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า, หรือคะแนนการตอบกลับ
  • ระยะเวลาการดำเนินงานต่อโครงการ (ก่อนและหลังการใช้ AI)
  • จำนวนรอบการแก้ไขที่ต้องการ
  • เวลาที่ประหยัดได้จากการทำงานซ้ำๆ
  • ปริมาณงานสร้างสรรค์ที่ผลิตต่อสัปดาห์/เดือน
  • ร้อยละของการส่งมอบตรงเวลา

ตัวอย่างชุดเครื่องมือ AI สำหรับทีมออกแบบและสร้างสรรค์ในปี 2026

เราได้คัดสรรชุดเทคโนโลยี AI พื้นฐานสำหรับทีมออกแบบและทีมสร้างสรรค์ของคุณไว้แล้ว คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนเครื่องมือได้ตามความต้องการ:

1. การคิดค้นและสร้างสรรค์เนื้อหา

ชั้นนี้ช่วยกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ในระยะเริ่มต้น และเร่งการสร้างเนื้อหาสำหรับทีมออกแบบของคุณ ชั้นนี้ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถเปลี่ยนจากผืนผ้าใบเปล่าเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทิศทางทางภาพ, แนวคิดแคมเปญ, หรือร่างข้อความ

แชทจีพีที

เริ่มต้นด้วยChatGPTเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ, ไอเดียแคมเปญ,แผนการตลาด, ทิศทางสร้างสรรค์, เป็นต้น

คุณสมบัติเด่น:

  • การสร้างแนวคิดสำหรับแคมเปญ, การจัดวาง, และธีมการออกแบบ
  • คัดลอกร่างสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ ข้อความสั้น และบรีฟงานสร้างสรรค์
  • การกระตุ้นการสนทนาเพื่อทบทวนแนวคิดอย่างรวดเร็ว

ราคา: ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

มิดเจอร์นีย์

ใช้Midjourneyเป็นเครื่องมือออกแบบ AIที่คุณเลือกใช้สำหรับการสร้างภาพหรือศิลปะอย่างรวดเร็ว สำหรับทุกคำสั่งที่คุณป้อน มันจะสร้างภาพสี่แบบทันที ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับการทำซ้ำอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้น

คุณสมบัติเด่น:

  • การสร้างภาพจากข้อความเพื่อการสำรวจภาพอย่างรวดเร็ว
  • การทดลองสไตล์และความงามโดยใช้คำสั่งและตัวอย่างอ้างอิง
  • ภาพแนวคิดคุณภาพสูงสำหรับการนำเสนอ, บอร์ดอารมณ์, และแรงบันดาลใจ

ราคา: เริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

แจสเปอร์

เปลี่ยนมาใช้Jasperเพื่อสร้างเนื้อหาที่เขียน เช่น ข้อความโฆษณา คำบรรยายในโซเชียลมีเดีย บทสคริปต์สำหรับ YouTube คำอธิบายสินค้า ประวัติย่อ โพสต์บน LinkedIn และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่น:

  • การกำหนดเสียงและโทนของแบรนด์เพื่อการสื่อสารที่สอดคล้องกัน
  • แม่แบบสำหรับหัวข้อข่าว, ข้อความสินค้า, และเนื้อหาแคมเปญ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับการตรวจสอบและปรับปรุงข้อความสร้างสรรค์

ราคา: เริ่มต้นที่ $69 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

📚 อ่านเพิ่มเติม:20 เครื่องมือการตลาด AI ที่ดีที่สุดเพื่อรักษาประสิทธิภาพในปี 2025

2. การออกแบบและการแก้ไข

ชั้นนี้จะช่วยให้คุณเคลื่อนที่จากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วขึ้น มันทำให้การออกแบบที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ทำให้สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วผ่านรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ

Figma AI

ใช้Figma AIเพื่อสร้างเลย์เอาต์ ปรับปรุงองค์ประกอบ และเร่งกระบวนการทำงานซ้ำ โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมการออกแบบหลัก

คุณสมบัติเด่น:

  • เค้าโครง ส่วนประกอบ และคำแนะนำการออกแบบที่สร้างโดย AI
  • การเขียนข้อความใหม่และเติมเนื้อหาอย่างชาญฉลาดภายในกรอบ
  • การปรับปรุงที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการปรับขนาดอัตโนมัติและการปรับปรุงการออกแบบ

ราคา: ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

⭐ โบนัส: วิธีสร้างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Adobe Firefly

หากคุณเป็นผู้ใช้ Adobe,Adobe Fireflyช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขภาพ, คลิปวิดีโอ, สตอรี่บอร์ด, ทรัพยากรแบรนด์, เทมเพลตการตลาด, และอื่น ๆ ได้ภายในระบบนิเวศของ Adobe

คุณสมบัติเด่น:

  • การสร้างภาพจากข้อความและสร้างเวกเตอร์จากข้อความสำหรับสินทรัพย์เชิงสร้างสรรค์
  • การเติมและขยายแบบสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
  • เอาต์พุตที่ปลอดภัยเชิงพาณิชย์ที่ผสานรวมเข้ากับเครื่องมือของ Adobe

ราคา: เริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

Canva Magic Studio

Canva's Magic Studioมีประโยชน์สำหรับการสร้างกราฟิกอย่างรวดเร็ว การแก้ไขจำนวนมาก และเนื้อหาที่ต้องการความรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่น:

  • ออกแบบด้วยเวทมนตร์สำหรับเลย์เอาต์ทันทีตามคำแนะนำหรือเนื้อหา
  • แก้ไขภาพด้วยเวทมนตร์และลบพื้นหลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและชัดเจน
  • ชุดเครื่องมือแบรนด์เพื่อใช้ฟอนต์ สี และสไตล์อย่างสม่ำเสมอ

ราคา: ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

⭐ โบนัส:10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ ปี 2025 | ClickUp

3. การร่วมมือและการติดตามโครงการ

การจัดการกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์อาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ คุณต้องรับมือกับกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง ลูกค้าที่อัปเดตความต้องการ และสมาชิกในทีมที่ติดอยู่ในวังวนของการให้และรับข้อเสนอแนะไม่รู้จบ

เพื่อจัดการทุกอย่างนั้น ให้เข้าไปใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ

มันมาพร้อมกับส่วนประกอบหลักทั้งหมดของเทคโนโลยี AI ด้านการออกแบบที่ทรงพลังในตัว จึงเชื่อมต่อทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบของคุณและลดความซับซ้อนที่เกิดจาก AI

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUpเพื่อรวบรวม ตรวจสอบ และจัดการคำขอสร้างสรรค์ทุกชิ้นได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณเป็นอัตโนมัติและติดตามได้ด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUp

แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่เรียบง่ายและสามารถดำเนินการได้โดยใช้ClickUp Tasks เพิ่มวันที่ครบกำหนด, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, ผู้รับผิดชอบ และสถานะที่กำหนดเองให้กับแต่ละงาน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและกำหนดเวลาที่แน่นอน

จากนั้นใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ เพื่อระดมความคิดและปรับแต่งไอเดีย สร้างบทสรุปการออกแบบที่มีโครงสร้าง และผลิตเนื้อหาการตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณยังสามารถให้มันสร้างแบบจำลองการออกแบบภาพ, บอร์ดอารมณ์, และภาพร่างแนวคิดได้ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ ไม่ต้องใช้การออกแบบคำสั่งที่ซับซ้อน

ClickUp Brain
สร้างงานศิลปะด้วย AI ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp Brain ยังขจัดปัญหาข้อมูลล้นเกินที่ทำให้กระบวนการออกแบบส่วนใหญ่ล่าช้า

เนื่องจากผู้ช่วย AI เข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณ มันสามารถอธิบายเจตนาเบื้องหลังของบทสรุป สรุปแนวโน้มของข้อเสนอแนะ หรือเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงระหว่างเวอร์ชัน V2 และ V8 ของสินทรัพย์ได้

📌 ลองใช้ข้อความนี้:

สรุปความคิดเห็นทั้งหมดจาก V3 ถึง V5 ของแบนเนอร์หน้าแรก ระบุสิ่งที่ยังค้างอยู่ และแจ้งให้ทราบหากมีสิ่งใดที่ขัดแย้งกับเอกสารแนวทางแบรนด์ของเรา

ClickUp Chatsสามารถเป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความทันทีที่คุณชื่นชอบได้ เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นใน ClickUp workspace คุณไม่จำเป็นต้องออกจากงานเพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่นอีกต่อไป

โบนัส: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อกำจัดงานซ้ำซากที่ต้องทำด้วยตนเองออกจากกระบวนการภายในของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่จะแจ้งเตือนผู้อนุมัติทันทีเมื่อสถานะของงานมีการอัปเดต ด้วยวิธีนี้ จะไม่มีใครต้องเสียเวลาคอยตรวจสอบการอัปเดตอีกต่อไป

ระบบอัตโนมัติ
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองตามตัวกระตุ้นและเงื่อนไข และหากเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้ทำสิ่งนั้น

ราคา:

4. ข้อเสนอแนะและการควบคุมเวอร์ชัน

เครื่องมือเหล่านี้มอบให้ทีมออกแบบมีที่เดียวในการรวบรวมข้อมูล, ติดตามเวอร์ชัน, และนำสินทรัพย์ไปสู่การอนุมัติโดยไม่มีความสับสนหรือการทำงานซ้ำ.

เฟรม.ไอโอ

สำหรับการตรวจสอบวิดีโอ ให้ใช้Frame.io คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบทีละเฟรมและวาดลงบนวิดีโอได้โดยตรง พร้อมแสดงความคิดเห็นที่แม่นยำพร้อมเวลาที่ระบุ

คุณสมบัติเด่น:

  • ความคิดเห็นที่มีการระบุเวลาบนวิดีโอและการออกแบบการเคลื่อนไหว
  • การเปรียบเทียบเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบการทำงาน
  • ลิงก์แชร์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ตรวจสอบภายนอกและลูกค้า

อย่างไรก็ตาม มันเริ่มไม่เพียงพอเมื่อคุณต้องการจัดการความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ประเภทอื่น เช่น คอนเทนต์หรือสำหรับการสื่อสารทั่วไปในทีม

ราคา: ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

ClickUp การตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่เพียงแต่คุณสามารถ (หรือลูกค้าของคุณ) เพิ่มความคิดเห็นที่ละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอ, รูปภาพ, และเอกสารได้, แต่ ClickUp ยังรวบรวมและเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ที่พื้นที่ทำงานหลักของคุณโดยตรง

ด้วยฟีเจอร์ Proofing ของ ClickUp ผู้ตรวจสอบสามารถเพิ่ม มอบหมาย หรือแก้ไขความคิดเห็นในไฟล์ PNG, GIF หรือ PDF ได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp

ด้วยClickUp สำหรับการตรวจสอบการออกแบบ คุณสามารถมอบหมายคำแนะนำโดยตรงให้กับสมาชิกทีมได้จากความคิดเห็นนั้นเอง ทำให้คำแนะนำที่ไม่มีการกระทำกลายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้

คลิกอัพ พรูฟวิ่ง
ใช้ฟีเจอร์การตรวจสอบของ ClickUp เพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบเฉพาะในผลงานของคุณและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่น:

  • ความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบแบบอินไลน์บนไฟล์การออกแบบ
  • ประวัติเวอร์ชันที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงาน
  • การอนุมัติตามสถานะเพื่อย้ายงานจากการตรวจสอบไปยังขั้นสุดท้าย

ราคา: ฟรีเมื่อใช้กับแผน ClickUp Business และ Enterprise

5. การจัดการสินทรัพย์และการส่งมอบ

คุณต้องการให้สินทรัพย์สร้างสรรค์ของคุณถูกจัดระเบียบและสามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานซ้ำ. ชั้นนี้ช่วยคุณในเรื่องนี้. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถส่งมอบสินทรัพย์ที่ถูกต้องให้กับบุคคลที่เหมาะสมได้ โดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือจัดการกับลิงก์ที่ล้าสมัยอยู่ตลอดเวลา.

ไบน์เดอร์

Bynderเป็นระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) สำหรับการจัดระเบียบ, การจัดเก็บ, และการจัดการสินทรัพย์สร้างสรรค์จำนวนมาก คุณสามารถจัดเก็บและแบ่งปันรูปภาพ, วิดีโอ, โลโก้, และเอกสารทางการตลาดกับทีมและลูกค้าได้

คุณสมบัติเด่น:

  • คลังสินทรัพย์กลางพร้อมข้อมูลเมตาและระบบแท็ก
  • การควบคุมเวอร์ชันเพื่อให้แน่ใจว่าทีมใช้ไฟล์ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น
  • การแชร์ข้อมูลที่ควบคุมได้สำหรับทีมภายในและพันธมิตรภายนอก

คลิกอัพ ด็อกส์

ใช้ClickUp Docs+ Brain เพื่อสร้างและจัดเก็บแนวทางแบรนด์ ระบบการออกแบบ บทสรุปงานสร้างสรรค์ และบันทึกการส่งมอบ

เอกสาร+สมอง
ใช้ Docs + Brain เพื่อสร้างเอกสารสรุปการออกแบบและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเด่น:

  • เอกสารรวมศูนย์ (พร้อมระบบเวอร์ชันและการอนุญาตผู้ใช้) สำหรับแนวทางการใช้แบรนด์ ระบบการออกแบบ และการส่งมอบสินทรัพย์
  • สรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นการอัปเดตที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลง หรือการอนุมัติ
  • การเขียนและการแก้ไขที่คำนึงถึงบริบทซึ่งดึงข้อมูลจากงานที่ทำ ความคิดเห็น และผลงานที่ผ่านมา

ราคา: ฟรีกับทุกแผนของ ClickUp

การผสานการทำงานกับ Google Drive และ Dropbox หมายความว่าคุณสามารถอัปโหลดและเข้าถึงสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วทันใจ

ข้อมูลโครงการทั้งหมด—แนวคิด, งาน, ไฟล์, ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติ—อยู่ภายใน ClickUp ดังนั้นทีมของคุณจะมีบันทึกที่ชัดเจนและค้นหาได้ทุกขั้นตอน

⭐ โบนัส: ลองนึกภาพว่าคุณไม่ต้องจัดเรียงไฟล์ด้วยตนเองให้เข้าโฟลเดอร์ที่ถูกต้องหรือรวมไฟล์ที่ซ้ำกันในพื้นที่ทำงานของคุณเลย?

ด้วยClickUp Super Agents, นั่นเป็นไปได้แน่นอน!

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง File Classification Super Agent ใน ClickUp ที่วิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลเมตาของไฟล์โดยอัตโนมัติเพื่อจัดเรียงไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสม

อยากรู้เพิ่มเติมหรือไม่? ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าการตั้งค่า Super Agents ใน ClickUp นั้นง่ายเพียงใด!

6. การรายงานและข้อมูลเชิงลึก

ชิ้นส่วนสุดท้ายของปริศนา? เครื่องมือวิเคราะห์โครงการที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณติดตามความสามารถของทีม, ติดตามประสิทธิภาพของโครงการ, และรายงานข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ.

แดชบอร์ดของ ClickUpมอบวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการทำสิ่งนี้ (โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์แยกต่างหาก)

สร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการแบบกำหนดเองโดยใช้วิดเจ็ตแบบลากและวางง่ายๆ และการ์ด AI เพื่อติดตามทุกแง่มุมของประสิทธิภาพทีมของคุณ

โดยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลาง คุณสามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วว่าเทคโนโลยี AI ของคุณกำลังให้ผลตอบแทนในด้านความเร็ว คุณภาพของผลลัพธ์ การยอมรับของทีม และการทำงานร่วมกันหรือไม่

บัตรไอ
สร้างการอัปเดตสดและสรุปโดยใช้ AI บนแดชบอร์ด ClickUp ของคุณด้วย AI Cards

คุณสามารถสร้างการแสดงผลแบบกำหนดเองได้โดยใช้ AI Cards หลากหลายรูปแบบเพื่อติดตามและปรับปรุงทุกส่วนของเทคโนโลยี AI ของคุณ ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:

  • แผนภูมิวงกลม เพื่อดูว่าเวลาในการออกแบบถูกแบ่งออกอย่างไรในแต่ละโครงการ ลูกค้า หรือประเภทของสินทรัพย์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือวิดีโอ
  • แผนภูมิแท่ง เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การออกแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน จำนวนการแก้ไข หรือระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างทีมต่างๆ
  • แผนภูมิแบตเตอรี่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานออกแบบที่กำลังดำเนินการ, ตรวจสอบขั้นตอน, หรือความพร้อมสำหรับการอนุมัติ

คุณยังสามารถใช้ AI Cards ที่มีอยู่ในระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก เช่น วงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ชะลอตัวลง ทรัพยากรใดที่ติดอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ หรือดีไซเนอร์คนใดที่มีงานล้นมือ AI Cards ยังสามารถแจ้งเตือนความผิดปกติ เช่น จำนวนการแก้ไขที่สูงผิดปกติหรือการพลาดกำหนดเวลาได้อีกด้วย

และเนื่องจากแดชบอร์ดมีการรีเฟรชอัตโนมัติและสามารถส่งสรุปตามกำหนดเวลาได้ ผู้นำด้านการออกแบบจึงไม่จำเป็นต้องมีการประชุมสถานะเพียงเพื่อทำความเข้าใจอุปสรรคต่างๆ

ราคา: ฟรีเมื่อใช้กับแผน ClickUp Business และ Enterprise

⭐ โบนัส: มุมมองปริมาณงานของ ClickUpแสดงงานปัจจุบันของสมาชิกแต่ละคนในทีม คุณจึงรู้ว่าใครทำงานมากเกินไปและสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

สีแดงแสดงถึงกำลังการผลิตเกิน, สีเขียวแสดงถึงกำลังการผลิตที่เหมาะสม, และสีส้มบ่งชี้ว่าพวกเขามีแบนด์วิดท์เพียงพอที่จะรับงานเพิ่มเติม

ClickUp Workload
ใช้มุมมอง Workload ของ ClickUp เพื่อประเมินความพร้อมของสมาชิกแต่ละคนในทีมและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: รวมทุกเครื่องมือสร้างสรรค์ไว้ในที่ทำงานเดียวด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp

ClickUp เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ตั้งแต่ Figma, Adobe, Canva ไปจนถึง Slack, Google Drive, Dropbox และ Notion

ไฟล์ของคุณ, ข้อเสนอแนะ, ปฏิทิน, ข้อความ, และต้นแบบการออกแบบทั้งหมดไหลเข้าสู่พื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว, กำจัดความวุ่นวายจากการใช้เครื่องมือหลายตัว.

ทำให้การส่งต่องานเป็นอัตโนมัติ ซิงค์ข้อมูลอัปเดตทันที และเชื่อมโยงทุกสินทรัพย์สร้างสรรค์กับงานหรือโครงการที่ถูกต้อง ไม่ต้องสร้างระบบใหม่ ไม่ต้องสลับบริบท เพียงแค่งานที่ราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน

การเชื่อมต่อ Clickup
สร้างชุดเทคโนโลยี AI แบบบูรณาการสำหรับทีมสร้างสรรค์โดยใช้การเชื่อมต่อ ClickUp

📚 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการปริมาณงานคืออะไร? พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเทมเพลต

7. ชั้นการประสานงานการทำงานโดย ClickUp

ในโครงสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมออกแบบและสร้างสรรค์ชั้นการจัดการกระบวนการทำงานจะเป็นตัวประสานทุกอย่างเข้าด้วยกัน และ ClickUp ทำหน้าที่นี้

ClickUp BrainGPTถูกสร้างขึ้นเพื่อสิ่งนี้—เพื่อขจัดปัญหาการขยายตัวของ AI ที่ไม่จำเป็น

มันนำความสามารถของ AI หลากหลายมาไว้ในที่ทำงานเดสก์ท็อปเดียว ทำให้ผู้ออกแบบไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการคิดสร้างสรรค์ การเขียน การค้นหา และการอัปเดต

นี่คือวิธีที่ทีมออกแบบใช้มัน:

  • เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายในที่เดียว: ใช้ ChatGPT สำหรับร่างข้อความ, Gemini สำหรับการวิจัยและการคิดเชิงโครงสร้าง, หรือ Claude สำหรับการปรับปรุงเนื้อหาเชิงบรรยายและแนวคิดโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
  • ใช้ การพูดเป็นข้อความ เพื่อการบันทึกความคิดสร้างสรรค์ที่รวดเร็วขึ้น: พูดสรุปงาน ข้อเสนอแนะ หรือการอัปเดตงานได้ทันที นักออกแบบสามารถพูดความคิดของพวกเขาได้ทันทีที่แรงบันดาลใจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องหยุดเพื่อพิมพ์
  • การค้นหาภายในองค์กรครอบคลุมทุกส่วนของการออกแบบของคุณ: ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาผลงานข้ามงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, ไฟล์, เครื่องมือที่เชื่อมต่อ, และแม้กระทั่งเว็บ ไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือแอปพลิเคชัน

ด้วย BrainGPT, ClickUp กลายเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับงานออกแบบ. ความคิดไหลเข้าสู่ภารกิจ, คำแนะนำกลายเป็นกิจกรรม, และทรัพยากรถูกส่งมอบโดยไม่มีการประสานงานด้วยตนเองหรือการตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่อง.

ตามที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:

สามารถเข้าถึง ClickUp ของคุณได้ (sic) ทำให้การทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างงาน อัปเดตงาน ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย สะดวกมาก... สามารถใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งสำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับฉันไม่มากนัก แต่ฉันจะให้เครดิตสำหรับสิ่งนี้... สามารถเข้าถึงแอปอื่นๆ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้ซิงค์ไดรฟ์ของฉันไว้ และมันเร็วกว่ามากในการค้นหาสเปรดชีตหรืออะไรบางอย่างผ่าน Brain Max มากกว่าการเปิดไดรฟ์ ค้นหา ฯลฯ "

สามารถเข้าถึง ClickUp ของคุณได้ (sic) ทำให้การทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างงาน อัปเดตงาน ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย สะดวกมาก... มันอนุญาตให้ใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกัน ซึ่งสำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับฉันไม่มากนัก แต่ฉันจะให้เครดิตสำหรับสิ่งนี้... มันสามารถเข้าถึงแอปอื่น ๆ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้ซิงค์ไดร์ฟของฉันไว้ และมันรวดเร็วมากที่จะค้นหาสเปรดชีตหรืออะไรก็ตามผ่าน Brain Max มากกว่าการเปิดไดร์ฟ ค้นหา ฯลฯ "

หากคุณกำลังใช้เครื่องมือ AI มากเกินไป นี่คือวิธีแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างจะบานปลาย 👇

ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยี AI แบบบูรณาการสำหรับทีมสร้างสรรค์

บางทีคุณอาจกำลังสงสัยว่าชุดเครื่องมือ AI สำหรับงานสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงหรือไม่

หรือตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการสร้างระบบ AI แบบบูรณาการสำหรับทีมสร้างสรรค์ ในเมื่อคุณสามารถซื้อเครื่องมือเพียงไม่กี่ชิ้นมาใช้แทนได้!

นี่คือวิธีที่เทคโนโลยี AI ช่วยเร่งการเติบโตของรายได้และเหตุผลที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์

ระยะเวลาจากแนวคิดสู่การส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์, ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดขึ้น, และการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ ช่วยเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณให้รวดเร็วขึ้น

สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่าง ๆ สามารถเปิดตัวแคมเปญได้เร็วขึ้น ตอบสนองต่อแนวโน้มได้ทันเวลา ทดสอบไอเดียได้มากขึ้น และใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาขายได้อย่างเต็มที่

รอบการให้ข้อเสนอแนะที่น้อยลงและการพลาดกำหนดเวลา

เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถสร้างร่างที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่ได้ในครั้งเดียว ซึ่งช่วยลดรอบการแก้ไขอย่างมากและช่วยให้คุณเปิดตัวแคมเปญได้ตรงเวลา (หรือแม้กระทั่งก่อนกำหนด)

👀 คุณรู้หรือไม่? นานก่อนที่เครื่องสร้างงานศิลปะด้วย AI ในปัจจุบัน ศิลปินชาวอังกฤษชื่อHarold Cohenได้สร้าง AARON—หนึ่งในโปรแกรมสร้างงานศิลปะอัตโนมัติตัวแรกๆ ภาพวาดที่สร้างโดย AI ของเขาได้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ รวมถึง Tate Gallery

เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผ่านความร่วมมือกับปัญญาประดิษฐ์

คุณรู้ไหมว่าทีมสร้างสรรค์ส่วนใหญ่เสียเวลาตรงไหน? การระดมความคิด, การวิจัย, และการเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นศิลปะที่จับต้องได้.

ชุดเครื่องมือ AI แบบบูรณาการช่วยขจัดอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้โดยช่วยให้ทีมสามารถสำรวจแนวทางใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันระหว่างการระดมความคิด ส่งผลให้เกิดแนวคิดที่ดีขึ้นอย่างมาก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: "TheFirst 5000 Days" โดย Beeple— ภาพตัดต่อดิจิทัลจำนวน 5,000 ภาพ ถูกประมูลโดย Christie's และขายไปในราคา 69 ล้านดอลลาร์

สิ่งที่น่าสนใจคือ การประมูลเริ่มต้นที่เพียง $100 แต่ในที่สุดก็ขายได้ในราคาที่สูงอย่างน่าตกใจ แม้ว่าจะเป็นเพียงไฟล์ดิจิทัลที่สามารถคัดลอกหรือดูได้ง่ายโดยใครก็ตามทางออนไลน์

การมองเห็นที่ดีขึ้นในแคมเปญและสินทรัพย์ต่างๆ

ไม่มีอะไรทำให้การผลิตผลงานสร้างสรรค์ช้าลงได้เท่ากับการขาดการมองเห็นที่ดีในแคมเปญของคุณ

ทั้งความคิดและพลังงานค่อย ๆ เลือนหายไปเมื่อคุณใช้เวลาไปกับการสลับเครื่องมือ ค้นหาไฟล์ที่ถูกต้อง และพยายามให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

ระบบ AI แบบบูรณาการช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยมอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เดียวที่จัดระเบียบทรัพยากรและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่แท้จริงได้ในที่สุด

การเล่าเรื่องแบรนด์อย่างสม่ำเสมอในทุกช่องทาง

AI สามารถบังคับใช้กฎของแบรนด์, รักษาโทนเสียง, รักษาสีและสไตล์ให้สอดคล้องกัน, แจ้งเตือนสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง, และสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ในทุกช่องทาง

ความสม่ำเสมอของแบรนด์นี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญและช่วยให้คุณได้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แบงก์ซี ศิลปินกราฟฟิตีชาวอังกฤษที่ไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งมีชื่อเสียงจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เฉียบคมและเสียดสี เคยแอบนำผลงานศิลปะของตัวเองเข้าไปในพิพิธภัณฑ์บริติช มิวเซียมโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลงานชื่อ "ศิลปะบนกำแพงหรือเพคแฮม ร็อค" ถูกทิ้งไว้ที่นั่นเป็นเวลาสามวันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรู้ว่ามันไม่ได้รับอนุญาต

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มยอดขาย

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเลือกเครื่องมือ AI สำหรับทีม

ก่อนที่เราจะจบกัน ขอให้เราดูอย่างรวดเร็วถึงสามสิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงอย่างแน่นอนเมื่อคุณกำลังรวบรวมชุดเครื่องมือ AI ที่สร้างสรรค์ของคุณ:

❌ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย✅ วิธีแก้ไข
การใช้เครื่องมือ AI แยกต่างหากสำหรับทุกงานเล็ก ๆประเมินและเลือกเครื่องมือที่ครอบคลุมความต้องการหลายด้านและสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้อย่างราบรื่น
การเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันค่อยๆ นำเทคโนโลยี AI ของคุณมาใช้เป็นขั้นตอน เริ่มจากหนึ่งกระบวนการทำงานหรือหนึ่งทีม แล้วค่อยขยายเมื่อเห็นความสำเร็จ
การข้ามการตรวจสอบประสิทธิภาพดูแลระบบ AI ของคุณเหมือนกับการลงทุนหลัก: วัดผลตอบแทนการลงทุน (ROI) อย่างสม่ำเสมอ ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ และปรับเครื่องมือที่ไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับทีมและโครงการการผลิต

เพิ่มพลังให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณด้วย ClickUp

ด้วย AI สร้างสรรค์ที่ทำให้ทุกคนสามารถสร้างการออกแบบและงานสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย คำถามที่แท้จริงคือ: คุณจะโดดเด่นได้อย่างไร?

คำตอบนั้นง่ายมาก: ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างชาญฉลาดในทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ

ด้วยการผสาน AI เข้ากับการทำงานของคุณอย่างชาญฉลาด คุณจะหยุดการส่งมอบเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่ไม่น่าประทับใจซึ่งทุกคนกำลังทำอยู่ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณจะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทีมและบรรลุขีดความสามารถในการสร้างสรรค์สูงสุดเมื่อ AI รับหน้าที่ในการสื่อสารที่ล้มเหลว งานที่ทำซ้ำๆ และการจัดการโครงการ

ClickUp ทำให้การเพิ่ม AI และทำให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติมในชุดเครื่องมือของคุณ

ระดมความคิด, ร่วมมือกับทีมของคุณ, ออกแบบสื่อสร้างสรรค์, ขอความคิดเห็นจากลูกค้า, ติดตามโครงการ, และรายงานข้อมูลเชิงลึก—ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เพื่อเริ่มต้น,ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI stack คือชุดเครื่องมือ AI ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์—ตั้งแต่การระดมความคิด การออกแบบหรือการสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกัน การตรวจสอบคุณภาพ การจัดการทรัพยากร ไปจนถึงการส่งมอบงาน คิดว่าเป็นพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้น แทนที่จะใช้เครื่องมือแยกต่างหากหลายตัวซึ่งนำไปสู่การสลับบริบท

AI ช่วยเร่งกระบวนการระดมความคิดและสร้างร่างแรกได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถจัดการงานซ้ำๆ เช่น การแก้ไขข้อมูลจำนวนมาก การจัดระเบียบไฟล์ การอัปเดตสถานะ การส่งการแจ้งเตือน และการแชร์ความคืบหน้าได้อีกด้วย

เมื่อมองหาเครื่องมือ AI สำหรับการร่วมมือในการออกแบบ ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติการสื่อสารแบบรวมศูนย์และการตรวจสอบเอกสารเป็นอันดับแรก เราขอแนะนำให้ใช้ ClickUp เพื่อช่วยให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์และการให้คำแนะนำแบบรวมศูนย์สำหรับทีมออกแบบของคุณง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมหลายคนสามารถใช้ ClickUp Whiteboards ได้พร้อมกันเพื่อคิดค้นความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ ๆ คุณสามารถส่งข้อความทันทีไปยังสมาชิกแต่ละคนได้ รวมถึงสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับโครงการต่าง ๆ ได้ด้วย ClickUp Chats. คุณสมบัติการตรวจสอบของ ClickUp ช่วยให้ผู้ตรวจสอบและลูกค้าสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบไปยังสินทรัพย์สร้างสรรค์ เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, และเอกสารได้.

ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับงานสร้างสรรค์ทั้งหมด เชื่อมต่อเครื่องมือออกแบบ เครื่องมือ AI งานต่างๆ ทรัพยากร เอกสารสรุปงาน และข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมมีระบบเดียวสำหรับการวางแผน ติดตาม ทำงานร่วมกัน และทำงานอัตโนมัติในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม

ทีมต่างๆ รักษาความคิดสร้างสรรค์ไว้ได้ด้วยการใช้อัลกอริทึมเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย อัลกอริทึมช่วยแก้ปัญหาการติดขัดทางความคิด สร้างทิศทางใหม่ และจัดการกับงานที่ซ้ำซาก แต่ทีมยังคงเป็นผู้กำหนดทิศทางของความคิด ปรับปรุงแนวคิด และนำการตัดสินใจของมนุษย์มาสู่ผลลัพธ์สุดท้าย อัลกอริทึมช่วยเร่งกระบวนการ แต่ไม่สามารถทดแทนความคิดสร้างสรรค์ได้