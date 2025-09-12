การตลาด WhatsApp Business: วิธีเข้าถึงและเปลี่ยนลูกค้า

โลกกำลังกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน ทุกคนต่างต้องการส่วนแบ่งความสนใจจากลูกค้าของคุณ และเพื่อเพิ่มความยุ่งยาก ความสามารถในการจดจ่อของมนุษย์กำลังลดลงเร็วกว่าที่คุณจะจินตนาการได้
หากการถูกมองเห็นโดยลูกค้าของคุณคือความท้าทายอันดับ 1 ของแบรนด์ การตลาดผ่าน WhatsApp สำหรับธุรกิจสามารถช่วยให้คุณโดดเด่นเหนือความวุ่นวายได้
ด้วยอัตราการเปิดอ่าน 98% และเวลาตอบสนองที่รวดเร็วปานสายฟ้า มันมอบสิ่งที่อีเมลและโซเชียลไม่สามารถให้ได้: ความสนใจ ความรวดเร็ว และความใกล้ชิด
ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการใช้ WhatsApp ในการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณ โบนัส: เราจะแสดงให้คุณเห็นด้วยว่า ClickUp ช่วยประสานงานกระบวนการทำงานด้านการตลาด WhatsApp ทั้งหมดของคุณในที่เดียวได้อย่างไร
การตลาดบน WhatsApp Business คืออะไร?
การตลาดธุรกิจผ่าน WhatsApp ประกอบไปด้วยการใช้ WhatsApp เพื่อโปรโมตสินค้าของคุณ, คุยกับลูกค้าโดยตรง, และกระตุ้นยอดขายผ่านการสื่อสารสองทางที่เป็นการส่วนตัว
รูปแบบการตลาดเชิงสนทนานี้ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความทางการตลาดเช่น ข้อเสนอพิเศษ ประกาศเปิดตัวสินค้า การแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ การอัปเดตคำสั่งซื้อ และเคล็ดลับหรือคู่มือที่เป็นประโยชน์
ธุรกิจขนาดเล็กมักใช้แอป WhatsApp Business ฟรี ในขณะที่แบรนด์ขนาดใหญ่ใช้แพลตฟอร์ม WhatsApp Business (API) เพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นอัตโนมัติและขยายขนาดการเข้าถึง
โปรดจำไว้: ภายใต้ข้อกำหนดนโยบายธุรกิจและนโยบายการค้าของ WhatsApp คุณสามารถส่งข้อความทางการตลาดหรือส่งเสริมการขายได้เฉพาะกับผู้ที่ได้ให้ความยินยอมเท่านั้น กล่าวคือ บุคคลที่ได้ให้สิทธิ์อย่างชัดเจนแก่คุณในการติดต่อพวกเขาผ่าน WhatsApp
🚨 หมายเหตุ: บัญชี WhatsApp business กับบัญชีส่วนตัวมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
WhatsApp ส่วนบุคคลถูกออกแบบมาเพื่อการส่งข้อความส่วนตัวในชีวิตประจำวันระหว่างเพื่อนและครอบครัว
ในทางตรงกันข้าม WhatsApp Business ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการสื่อสารเชิงพาณิชย์ มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โปรไฟล์ธุรกิจ การตอบกลับอย่างรวดเร็ว ป้ายกำกับ และแคตตาล็อก นอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนโยบายการสื่อสารทางธุรกิจของ WhatsApp
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ & ตัวอย่างแผนการตลาด
ทำไมต้องใช้ WhatsApp สำหรับการตลาด?
สำหรับผู้เริ่มต้น WhatsApp มีผู้ใช้รายเดือนเกือบ3,000 ล้านคนใน 180 ประเทศ และ 60 ภาษา. แต่คุณค่าที่แท้จริงนั้นมากกว่าการเข้าถึงเพียงอย่างเดียว.
นี่คือเหตุผลที่ WhatsApp Business สมควรมีบทบาทในกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของคุณ:
- การมีส่วนร่วมสูง: ข้อความ WhatsApp มีอัตราการเปิดอ่านถึง 98% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 20% ของอีเมล ยิ่งไปกว่านั้น 90% ถูกอ่านภายใน 3 นาที ความรวดเร็วนี้ถือเป็นทองคำสำหรับการขายแบบแฟลชเซลล์และการแจ้งเตือนกิจกรรม
- มัลติมีเดียและฟีเจอร์แบบโต้ตอบที่หลากหลาย: WhatsApp รองรับรูปภาพสินค้า, วิดีโอ, ไฟล์ PDF, ข้อความเสียง และสติกเกอร์ นอกจากนี้ ด้วย WhatsApp Business API คุณยังสามารถเพิ่มปุ่มเพื่อทำให้ข้อความโต้ตอบได้ เช่น แบบสำรวจ "ใช่/ไม่ใช่" หรือลิงก์แตะเพื่อซื้อสินค้า
- การสื่อสารแบบสองทางแบบเรียลไทม์: การสื่อสารผ่าน WhatsApp ช่วยเร่งการขายและลดความยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น หากมีลูกค้าเห็นสินค้าของคุณและถามว่า "มีขนาด M สีฟ้าไหมคะ?" การตอบกลับอย่างรวดเร็วสามารถเปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นการซื้อได้ทันที
- ความไว้วางใจและความปลอดภัยสูง: ข้อความการตลาดของ WhatsApp ได้รับการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและผูกกับหมายเลขโทรศัพท์จริง นอกจากนี้ เครื่องหมายยืนยันธุรกิจยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถืออีกขั้น
- การตลาดที่คุ้มค่า: แอป WhatsApp Business ให้บริการฟรี และแม้แต่ค่าใช้จ่ายของ API ก็ยังต่ำกว่า SMS หรือโฆษณาแบบเสียเงิน ข้อความการตลาดของคุณไม่จำเป็นต้องใช้สื่อโฆษณาหรือพื้นที่โฆษณาที่มีราคาแพง
- เข้ากับกลยุทธ์แบบหลายช่องทาง: คุณสามารถใช้อีเมลสำหรับการอัปเดตข้อมูลอย่างละเอียด ใช้โซเชียลมีเดียในการดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย และเชิญพวกเขาไปยัง WhatsApp เพื่อติดตามผลอย่างรวดเร็วและเป็นส่วนตัว ระบบ CRM หลายระบบยังรองรับการเชื่อมต่อกับ WhatsApp ทำให้คุณสามารถจัดการแชทและอีเมลได้ในที่เดียว
👀 คุณรู้หรือไม่? WhatsApp ถูกสร้างขึ้นในตอนแรกเพื่อแสดงการอัปเดตสถานะเช่น "กำลังทำงาน" หรือ "แบตเตอรี่ต่ำ" การส่งข้อความถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง แต่กลายเป็นฟีเจอร์หลักอย่างรวดเร็ว
📚 อ่านเพิ่มเติม: ข้อดีและข้อเสียของ WhatsApp
วิธีใช้ WhatsApp สำหรับการตลาดธุรกิจ: กลยุทธ์และตัวอย่างจากประสบการณ์จริง
ตั้งแต่การได้รับผู้ติดตามครั้งแรกไปจนถึงการอัตโนมัติการส่งเนื้อหาที่ปรับแต่งตามบุคคล นี่คือวิธีใช้แพลตฟอร์ม WhatsApp Business ในกลยุทธ์การตลาดของคุณอย่างมืออาชีพ เราได้รวมตัวอย่างจริงของแคมเปญการตลาด WhatsApp ที่ประสบความสำเร็จไว้เพื่อให้คุณได้รับแรงบันดาลใจ
1. สร้างรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูล
ต่างจากช่องทางแบบพาสซีฟอย่าง Instagram หรือทีวี แอปส่งข้อความของ WhatsApp บังคับให้คุณต้องสร้างการดึงดูดความสนใจ แบรนด์ของคุณไม่สามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้ WhatsApp ได้ทุกคนโดยพลการ คุณจำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อน การยินยอมเข้าร่วมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
เนื่องจากผู้สมัครสมาชิกทุกคนบน WhatsApp ได้ขอให้คุณติดต่อพวกเขาอย่างชัดเจน นี่จึงเป็นหนึ่งในรายชื่อที่มีความตั้งใจสูงและมีสัญญาณที่ดีมากที่สุดที่คุณสามารถสร้างได้ ในโลกที่กำลังห่างไกลจากข้อมูลบุคคลที่สาม การเข้าถึงแบบ ตรงและได้รับความยินยอม เช่นนี้เป็นขุมทรัพย์ทางการตลาด
วิธีสร้างรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูลสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ได้แก่:
- ข้อความแจ้งเตือนหลังการซื้อ: เพิ่มช่องทำเครื่องหมายในขั้นตอนการชำระเงินเพื่อสอบถามว่าลูกค้าต้องการรับการอัปเดตคำสั่งซื้อหรือการเข้าถึงก่อนใครผ่าน WhatsApp หรือไม่
- ป๊อปอัพบนเว็บไซต์: เสนอสิ่งจูงใจ เช่น ส่วนลดหรือคู่มือฟรี แลกกับการสมัครรับข้อมูลผ่าน WhatsApp
- CTA บน Instagram/Meta: ใช้ไฮไลต์ในสตอรี่หรือลิงก์ในโปรไฟล์เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้งานไปยังแบบฟอร์มลงทะเบียน WhatsApp หรือลิงก์คลิกเพื่อแชท
- รหัส QR: ใช้รหัส QR ที่เชื่อมโยงโดยตรงไปยังขั้นตอนการสมัครใช้งาน WhatsApp ของคุณ ทั้งในร้านค้าหรือบนบรรจุภัณฑ์
- การลงทะเบียนกิจกรรมหรือสัมมนาออนไลน์: ขอให้ผู้ใช้เลือกรับการแจ้งเตือนหรือเนื้อหาพิเศษผ่านบัญชี WhatsApp ธุรกิจของคุณในระหว่างการลงทะเบียน
ระบุให้ชัดเจนเสมอว่าผู้ใช้สามารถคาดหวังอะไรจากแบรนด์ของคุณได้บ้าง ในกรณีนี้ แบรนด์จะแบ่งปันข้อมูลอัปเดตผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ WhatsApp สำหรับธุรกิจ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
2. ปรับแต่งโปรโมชั่นให้เหมาะกับบุคคล
เมื่อพิจารณาอัตราการเปิดอ่านของ WhatsApp ที่สูงกว่า 98% (เมื่อเทียบกับอีเมลที่มีเพียง20%) ลูกค้าของคุณมีแนวโน้มที่จะคลิกและอ่านข้อความ WhatsApp ของคุณมากกว่า
แต่การเข้าถึงแบบนั้นหมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้น เกณฑ์มาตรฐานสำหรับความเกี่ยวข้องก็สูงขึ้นมากเช่นกัน
เริ่มต้นด้วยการ แบ่งกลุ่มรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูลของคุณ ออกเป็นกลุ่มย่อยตามข้อมูลประชากรของลูกค้า ประวัติการซื้อ ความสนใจ สถานที่ หรือวันที่ติดต่อครั้งล่าสุด
จากนั้น ใช้ฟีเจอร์ ป้ายกำกับ เพื่อติดแท็กแต่ละรายชื่อผู้ติดต่อด้วยหมวดหมู่ เช่น "ลูกค้าใหม่" "VIP" หรือ "ผู้ซื้อตามฤดูกาล" คุณยังสามารถกำหนดสีที่แตกต่างกันให้กับป้ายกำกับเพื่อแยกแยะได้ง่ายขึ้น
จากป้ายกำกับเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งแคมเปญการตลาด WhatsApp ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- ปรับคำแนะนำสินค้าตามประวัติการซื้อ
- ส่งข้อเสนอวันเกิดหรือการแจ้งเตือนการต่ออายุที่เชื่อมโยงกับการซื้อครั้งล่าสุด
- กำหนดเป้าหมายข้อความตามความพร้อมในการจัดส่งหรือโปรโมชั่นในพื้นที่
- สร้างแท็กใน CRM ของคุณสำหรับประเภทลูกค้า (เช่น ลูกค้าที่มีมูลค่าสูง, ลูกค้าที่คืนสินค้าบ่อย, ลูกค้าที่ชอบใช้คูปอง) และเชื่อมโยงแท็กเหล่านั้นกับกระบวนการแคมเปญ
👀 ตัวอย่าง
ผู้ค้าปลีกแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 6thStreet ได้ใช้แพลตฟอร์ม WhatsApp Businessเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมที่ลดลงในช่องทางตลาดแบบดั้งเดิม เช่น อีเมล, การแจ้งเตือนแบบพุช, และ SMS
แบรนด์ได้ส่งข้อความต่อไปนี้ไปยังผู้ใช้ที่เลือกรับข้อมูล:
- ข้อความต้อนรับส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คำแนะนำสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อรักษาความสนใจของลูกค้า
- แคมเปญข้อความส่งเสริมการขายที่ส่งถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มตามความถี่ในการซื้อ มูลค่าการซื้อ และระยะเวลาที่ซื้อล่าสุด
- ข้อความเกี่ยวกับตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้
- ข้อความการตลาดติดตามผลที่ส่งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการซื้อ
- แคมเปญที่ดำเนินอยู่ รวมถึงการแจ้งเตือนการลดราคา
ผลลัพธ์:
- เพิ่มขึ้น 10 เท่า ในการเปลี่ยนผู้ซื้อครั้งแรกเป็นลูกค้าเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น
- เพิ่มขึ้น 6 เท่า ในการแปลงตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งเปรียบเทียบกับการแจ้งเตือนทางอีเมลและการแจ้งเตือนแบบพุช
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แม่แบบ CRMใน ClickUp มอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานให้คุณจัดการทุกขั้นตอนของความสัมพันธ์ ตั้งแต่การสมัครครั้งแรกไปจนถึงการติดตามหลังการซื้อ แทนที่จะสร้างการแจ้งเตือนตะกร้าสินค้า การอัปเดตการจัดส่ง หรือการขอรีวิวด้วยตนเอง แม่แบบจะช่วยให้คุณมาตรฐานและอัตโนมัติกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำเหล่านี้
3. ส่งการกระจายเสียงเปิดตัวผลิตภัณฑ์
เมื่อคุณประกาศสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ มันต้องแข่งขันกับอัลกอริทึม, มีม, และโฆษณา. แต่บน WhatsApp มันจะปรากฏอยู่ข้างข้อความของเพื่อน ซึ่งหมายถึงการได้รับความสนใจมากขึ้นและการกระทำที่รวดเร็วกว่า.
ฟีเจอร์การส่งข้อความแบบกระจายของแอป WhatsApp Business ช่วยให้คุณสามารถส่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปยังแชทของผู้ใช้ได้โดยตรง
นี่คือสิ่งที่คุณควรรวมไว้ในข้อความลูกค้าสำหรับการออกอากาศเปิดตัวของคุณ:
- ข้อความสั้น ๆ ที่กระชับ: "เราเพิ่งปล่อยของใหม่ 👀"
- ข้อความกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน: "แตะที่นี่เพื่อเป็นคนแรกในแถว" หรือ "ตอบ YES เพื่อรับชมตัวอย่างก่อนใคร"
- รูปภาพหรือวิดีโอ: ภาพที่มองเห็นได้ช่วยเพิ่มการคลิกเสมอ
- ความเป็นเอกสิทธิ์: "มีให้เฉพาะครอบครัว WhatsApp ของเราเท่านั้นใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า"
- การเปิดตัวก่อนการเปิดตัว: "🤫 พรุ่งนี้ 10 โมงเช้า – บางสิ่งใหม่กำลังจะมาที่ [แบรนด์ของคุณ]! เตรียมตัวให้พร้อม…"
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รวมป้ายกำกับกับรายการกระจายเพื่อส่งข้อความที่ปรับแต่งเฉพาะไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากป้ายกำกับระบุว่า:
- การซื้อครั้งแรก: ส่งข้อความขอบคุณและส่วนลดเพื่อกระตุ้นให้มีการสั่งซื้อครั้งที่สอง
- นักช้อปประจำ: ตอบแทนความภักดีด้วยการเข้าถึงก่อนใครหรือข้อเสนอพิเศษสำหรับ VIP
4. อัตโนมัติการติดตามผลและลำดับการดูแลลูกค้า
กว่า74% ของผู้บริโภคได้เดินออกจากกระบวนการซื้อสินค้าเพียงเพราะพวกเขารู้สึกถูกท่วมท้นมากเกินไป ไม่แปลกใจเลย ผู้บริโภคของคุณถูกถาโถมด้วยข้อความ โฆษณา สิ่งรบกวน ข้ออ้าง และเสียงรบกวนมากมาย
แต่ข่าวดีก็คือ ข้อความ WhatsApp สามารถช่วยให้คุณตัดผ่านข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปได้ และคุณยังสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยซอฟต์แวร์ CRM ของ ClickUp ลองนึกถึงการปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับที่กว้างขวาง นี่คือวิธีการ:
- การแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้ง: หากผู้ซื้อสินค้าทิ้งสินค้าไว้ในตะกร้า ให้ส่งข้อความ WhatsApp ภายในระยะเวลาที่กำหนด ใช้ ClickUp CRM เพื่อติดแท็กสถานะของลีดและตั้งกฎการทำงานอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนตามเวลา ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามหมวดหมู่สินค้าหรือมูลค่าของตะกร้า
- อัปเดตการจัดส่ง: เมื่อคำสั่งซื้อถูกจัดส่งหรืออยู่ในระหว่างการส่งมอบ ให้แจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง. เพื่อทำเช่นนี้ ให้เชื่อมต่อระบบการจัดการการจัดส่งของคุณกับ ClickUp CRM
- คำขอรีวิว: หลังจากการส่งมอบงาน ClickUp สามารถกำหนดงานอัตโนมัติเพื่อส่งข้อความขอรีวิวผ่าน WhatsApp เมื่อได้รับรีวิวแล้ว ให้ส่งข้อความขอบคุณพร้อมคูปองส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งถัดไป
- ลำดับการดูแลลูกค้าเป้าหมาย: ใช้ ClickUp CRM เพื่อแบ่งกลุ่มและติดแท็กลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจ จากนั้นตั้งค่าชุดข้อความ WhatsApp เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าเป้าหมายของคุณ
- การตอบกลับอัตโนมัติอัจฉริยะ: ใช้ฟีเจอร์ข้อความไม่อยู่ของ WhatsAppเพื่อตอบกลับอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ไม่สะดวก โดยสามารถส่งผู้ใช้ไปยังหน้าคำถามที่พบบ่อยหรือแชทบอทของคุณได้ ClickUp สามารถติดตามการตอบกลับอัตโนมัติเหล่านี้และสร้างงานติดตามผลเมื่อจำเป็นต้องตอบกลับด้วยตนเอง ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อเปลี่ยนสถานะงานและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งข้อความถัดไป
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่า ClickUp Automations ทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สั่งให้ตัวแทน Autopilot ของ ClickUpทำการตรวจสอบทุกวันหรือทุกสัปดาห์ใน Workspace ของคุณและแจ้งเตือนเมื่อมีความล่าช้า ตัวแทนสามารถตรวจสอบได้ เช่น ติดต่อใดที่ยังไม่ได้รับการติดตามหลังจากที่พวกเขาทิ้งรถเข็นไว้ หรือคำขอรีวิวจากลูกค้าใดที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
ระบบจะเพิ่มความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ อัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเอง หรือมอบหมายงานใหม่ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสม เพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าต้องดำเนินการอะไร
5. สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านทางการตลาดเนื้อหาบน WhatsApp
คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ลูกค้ามาติดต่อคุณก่อนจึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ตั้งค่าระบบการทำงานอัตโนมัติที่เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของคุณ คุณจะสามารถติดต่อกับพวกเขาผ่านเนื้อหาที่เตรียมไว้ล่วงหน้าได้ทันที
คิดถึงคู่มือ 'วิธีทำ' สำหรับคุณสมบัติเฉพาะ, บล็อกที่ตอบคำถามที่ถูกถามบ่อย, หรือคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งในวันเฉพาะของสัปดาห์
👀 ตัวอย่าง
แบรนด์สกินแคร์จากฝรั่งเศส Clarins ได้จัดแคมเปญวันลิปสติกแห่งชาติผ่านข้อความ WhatsApp ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าปัจจุบัน แคมเปญนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบสนทนาอย่างเป็นกันเองกับฐานลูกค้าที่ให้ความยินยอมเข้าร่วมกับ Clarins
ลูกค้าต้องเลือกประเภทของลิปสติกที่พวกเขาชื่นชอบ จากนั้นจะแสดงวิดีโอของลิปสติกที่เลือก และถูกนำไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์เพื่อคำแนะนำส่วนตัวในการค้นหาเฉดสีที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา
ผลลัพธ์:
- 4. อัตราการเปิดสูงกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับอีเมล
- 7 เท่า อัตราการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าอีเมล
แบรนด์ของคุณก็สามารถใช้แนวทางที่คล้ายกันได้เช่นกัน แต่หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่ต้องจัดการหลายอย่าง การร่างข้อความแต่ละข้อความด้วยตนเองนั้นใช้เวลามาก แม้ว่าคุณจะมีเนื้อหาแบบยาวอยู่แล้ว ก็ยังจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ในรูปแบบที่สั้นลง
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ช่วยคุณแปลงเนื้อหาของคุณให้เป็นข้อความที่พร้อมใช้งานบน WhatsApp
ตัวอย่างเช่น ดูวิธีที่ ClickUp Brain สร้างข้อความที่คุณสามารถปรับแต่งและส่งต่อได้
คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อ สรุปคำถามที่เกิดขึ้นซ้ำ จากแชท WhatsApp ได้เช่นกัน—เช่น "สินค้านี้ปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่?" หรือ "นโยบายการคืนสินค้าเป็นอย่างไร?" จากนั้นเปลี่ยนให้เป็นข้อความแนะนำที่ใช้ซ้ำได้ คำถามที่พบบ่อย หรือเคล็ดลับความรู้
นอกจากนี้ Brain ยังช่วยคุณ แปลงข้อความให้เป็นภาพ
✨ ลองใช้คำแนะนำนี้
คำแนะนำ 1: เขียนคำแนะนำการดูแลผิว 3 ข้อสำหรับลูกค้าของฉันที่มีผิวมัน โดยแนะนำสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ในฤดูร้อนเพื่อให้ผิวของพวกเขาแข็งแรง
คำแนะนำที่ 2: คุณสามารถสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียด้วยคำแนะนำเหล่านี้สำหรับ Instagram ได้ไหม? แปลงให้เป็นภาพในสไตล์ย้อนยุค
โบนัส: หากคุณกำลังจัดการกับแคมเปญหลายแคมเปญ, ช่องทางหลายช่องทาง, และบุคลิกภาพหลายบุคลิกภาพ, คุณอาจพิจารณาอัปเกรดเป็นClickUp Brain MAX. ต่างจากผู้ช่วย AI แบบมาตรฐาน, Brain MAX สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทั้งหมดของคุณ เช่น Google Drive, OneDrive, SharePoint, และอื่น ๆ. คุณสามารถดึงเอกสารสินค้า, บทสนทนาสำหรับการสนับสนุน, หรือโพสต์บล็อกเก่า ๆ ได้ทันที และเปลี่ยนให้กลายเป็นข้อความที่พร้อมใช้ใน WhatsApp ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ.
คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อขอให้ Brain MAX ร่างหรือปรับปรุงลำดับข้อความ สรุปเอกสารยาวสำหรับแคมเปญแบบหยด หรือค้นหาสินทรัพย์ที่เหมาะสมทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณได้
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brain MAXโปรดชมวิดีโอนี้!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในเดือนมิถุนายน 2013 WhatsApp ได้สร้างสถิติที่น่าทึ่งด้วยการประมวลผลข้อความถึง 27,000 ล้านข้อความภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงข้อความขาเข้าประมาณ 10,000 ล้านข้อความ และข้อความขาออก 17,000 ล้านข้อความ
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดธุรกิจบน WhatsApp
แอป WhatsApp Business เป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด ฟรี ติดตั้งง่าย และเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจคนเดียวหรือทีมขนาดเล็ก คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ธุรกิจ ตั้งค่าข้อความทักทายอัตโนมัติ และจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อด้วยป้ายกำกับ
แต่เมื่อความต้องการทางการตลาดของคุณเพิ่มขึ้น การตั้งค่าพื้นฐานนี้มักจะถึงขีดจำกัด ในสถานการณ์นี้ นี่คือเครื่องมือการตลาด WhatsApp ที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณา
1. แพลตฟอร์ม WhatsApp Business (API)
นี่คืออินเทอร์เฟซที่จัดทำโดย WhatsApp (Meta) และเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ นักการตลาดสามารถใช้เพื่อส่งและรับข้อความโดยอัตโนมัติและผ่านผู้ให้บริการโซลูชันธุรกิจของบุคคลที่สาม (BSP)
สิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- ส่งข้อความไปยังผู้ใช้ที่เลือกรับข้อมูลทันที
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยการส่งข้อความ WhatsApp ตามการกระทำของผู้ใช้ (เช่น การทิ้งรถเข็น, การกรอกแบบฟอร์ม, หรือสถานะการจัดส่ง)
- จัดการคำถามที่พบบ่อย รับคำสั่งซื้อ หรือคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือแชทบอทที่เชื่อมต่อกับ API
- ใช้เทมเพลตที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับข้อความขาออก เช่น การอัปเดตการจัดส่ง การกระตุ้นการมีส่วนร่วมใหม่ หรือการแจ้งเตือนการนัดหมาย
- เชื่อมต่อกับระบบ CRM, ระบบช่วยเหลือลูกค้า, หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของคุณเพื่อการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นและคำตอบที่มีบริบทครบถ้วน
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดส่ง การเปิด และการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณ
ผู้ให้บริการ BSP ส่วนใหญ่คิดค่าบริการตามข้อความหรือค่าธรรมเนียมรายเดือน แต่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้คุ้มค่ากับการเข้าถึงที่ดีขึ้น อัตราการตอบกลับที่สูงขึ้น และเวลาที่ประหยัดได้ นอกจากนี้ หากคุณต้องการเครื่องหมายติ๊กเขียวยืนยันบนบัญชี WhatsApp Business ของคุณ API เป็นทางเลือกเดียวเท่านั้น
📚 อ่านเพิ่มเติม: CRM Process คืออะไร? ขั้นตอนสำคัญในการสร้างของคุณเอง
2. เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของ WhatsApp อื่น ๆ
เมื่อเป้าหมายทางการตลาดของคุณพัฒนาไป เลือกจากชุดเครื่องมือเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อเสริมแพลตฟอร์ม WhatsApp Business
|ประเภทเครื่องมือ
|ประโยชน์หลัก
|เหมาะสำหรับ
|Brevo(ออล-อิน-วัน)
|แคมเปญ WhatsApp, อีเมล และ SMS ที่ผสานรวมกับระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูล
|องค์กรที่ต้องการรวมช่องทางการสื่อสารให้เป็นหนึ่งเดียวและขยายการเข้าถึงโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
|Respond.io ( Omnichannel CRM)
|การส่งข้อความแบบรวมศูนย์ผ่าน WhatsApp, Messenger, IG และอื่น ๆ พร้อมด้วยระบบอัตโนมัติ
|ทีมสนับสนุนและทีมขายขนาดกลางที่ต้องการมุมมองเดียวของการสนทนาทั้งหมดกับลูกค้า
|นก(MessageBird)
|เครื่องมือสร้างแคมเปญแบบภาพ + การประสานงานแบบหลายช่องทาง
|องค์กรที่ดำเนินแคมเปญแบบหลายจุดสัมผัสด้วยตรรกะการสื่อสารขั้นสูง
|กูปชูป(API ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์)
|เทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI, แชทบอท และการอัตโนมัติเส้นทางของลูกค้า
|แบรนด์หรือองค์กร DTC ที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการการตลาดเชิงสนทนาในระดับใหญ่
|WANotifier(เครื่องมือแคมเปญ)
|การตลาดแบบหยด, การกระจายข้อมูล, ไม่มีค่าธรรมเนียม API, กล่องข้อความของทีม
|ทีมขนาดเล็กที่ดำเนินงานด้านการตลาดแบบลีนด้วยความซับซ้อนทางเทคโนโลยีที่น้อยที่สุด
|Zixflow,Wati,Interakt(เครื่องมืออัตโนมัติ)
|การอัตโนมัติของฟันเนล, แท็ก, คำถามที่พบบ่อย และการตั้งค่าบอท
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ตั้งค่าการดูแลลูกค้า การต้อนรับลูกค้าใหม่ และแคมเปญซ้ำ
|ClickUp(ชั้นการจัดการแคมเปญ)
|การวางแผนแบบรวมศูนย์, การสร้างสินทรัพย์, การทำงานร่วมกันเป็นทีม, และการติดตามกระบวนการทำงาน
|ทีมการตลาดที่บริหารจัดการแคมเปญ WhatsApp หลายช่องทางตั้งแต่ต้นจนจบ—ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว
ข้อพิจารณาทางกฎหมายสำหรับการตลาดธุรกิจผ่าน WhatsApp
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือใดในการทำการตลาดธุรกิจของคุณผ่าน WhatsApp นี่คือแนวทางกฎหมายที่สำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม:
- ขออนุญาตก่อน: คุณต้องได้รับความยินยอมที่ชัดเจนและกระตือรือร้นจากผู้ใช้ก่อนที่จะส่งข้อความถึงพวกเขา พวกเขาต้องสมัครใจเข้าร่วม
- ปฏิบัติตามกฎของ WhatsApp: ปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจและการพาณิชย์ของ WhatsApp อย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแจ้งเตือนว่าเป็นสแปม ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับบัญชี
- ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว: หากคุณเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล เช่น GDPR (สหภาพยุโรป), CCPA (แคลิฟอร์เนีย), และ PDPA
- ทราบกฎการสื่อสาร: ข้อความส่งเสริมการขายที่ไม่ได้รับคำขอจะถือว่าเป็นการสแปม ลูกค้าต้องติดต่อคุณก่อน หรือคุณต้องใช้เทมเพลตที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
- ปกป้องข้อมูลลูกค้า: รักษาข้อมูลผู้ใช้ให้ปลอดภัยผ่านการเข้ารหัสและการจัดเก็บที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายการเก็บรักษาข้อมูลในท้องถิ่น
📚 อ่านเพิ่มเติม: แอปส่งข้อความรวมทุกฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
วิธีวัดความสำเร็จของการตลาดธุรกิจบน WhatsApp ของคุณ
เช่นเดียวกับแคมเปญการตลาดอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญ WhatsApp Business ของคุณเพื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน และที่สำคัญกว่านั้นคือเพื่อทราบว่าอะไรที่ตรงใจลูกค้าของคุณ
คุณสามารถใช้สัญญาณเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกันเพื่อทำสิ่งนี้ได้ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเกี่ยวกับสิ่งที่ควรวัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- อัตราการส่ง: เปอร์เซ็นต์ของข้อความที่ส่งถึงผู้รับสำเร็จ อัตราที่ต่ำอย่างต่อเนื่องอาจบ่งชี้ถึงปัญหาในฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ
- อัตราการบล็อกและยกเลิกการสมัคร: อัตราที่ผู้ใช้บล็อกหมายเลขของคุณหรือยกเลิกการสมัคร อัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตัวชี้วัดนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่าเนื้อหาหรือความถี่ของคุณจำเป็นต้องได้รับการปรับแก้ไขโดยทันที
- อัตราการเปิดอ่าน: สัดส่วนของข้อความที่ส่งถึงผู้รับแล้วถูกเปิดอ่าน
- อัตราการคลิกผ่าน (CTR): สำหรับข้อความที่มีลิงก์, ตัวนี้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่คลิกที่ลิงก์นั้น. เป็นตัวชี้วัดโดยตรงของความโน้มน้าวใจของข้อความของคุณ
- อัตราการตอบกลับ: ร้อยละของผู้ใช้ที่ส่งการตอบกลับต่อการกระจายข้อความของคุณ. ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวัดว่าข้อความของคุณสามารถกระตุ้นให้เกิดการสนทนาสองทางได้ดีเพียงใด.
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ดำเนินการตามที่ต้องการ (เช่น ทำการซื้อ, จองการสาธิต, ใช้โค้ดคูปอง) หลังจากได้รับข้อความของคุณ
- จำนวนผู้ติดต่อที่ได้มา: จำนวนรวมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่ที่ระบุได้ผ่านการสนทนาและการสอบถามผ่าน WhatsApp
- ต้นทุนต่อการแปลง/การได้มาซึ่งลูกค้า: ตัวชี้วัดทางการเงินที่แบ่งต้นทุนรวมของแคมเปญด้วยจำนวนการแปลงที่ประสบความสำเร็จ ช่วยวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ข้อมูลเชิงปริมาณบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้น แต่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพบอกคุณว่าทำไมถึงเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น:
- ค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา: ตรวจสอบบันทึกการสนทนาอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาคำถามที่ลูกค้ามักถาม ข้อโต้แย้งที่พบบ่อย และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
- ประเมินความรู้สึกของลูกค้า: จัดประเภทโทนของข้อความที่เข้ามา (เชิงบวก, เชิงลบ, เป็นกลาง) เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการรับรู้แบรนด์และการตอบรับต่อแคมเปญของคุณ
การใช้ ClickUp เพื่อประสานงานการตลาดผ่าน WhatsApp ของคุณ
ทุกข้อความที่คุณส่งผ่าน WhatsApp มีเรื่องราวเบื้องหลัง: ใครเป็นผู้เขียน? ใครเป็นผู้อนุมัติ? มันถูกส่งไปยังกลุ่มไหน? ควรส่งออกไปเมื่อไหร่?
เครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpช่วยให้การตลาดผ่าน WhatsApp ของคุณเป็นระเบียบและอยู่ในที่เดียว. เราจะยกตัวอย่างแบรนด์สกินแคร์ DTC ให้คุณดูว่าทำอย่างไร.
1. วางแผนและจัดระเบียบแคมเปญ
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คุณกำลังจะเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผิวมันในช่วงฤดูชื้น คุณจำเป็นต้องส่งข้อความ WhatsApp ที่ตรงเป้าหมายไปยังผู้ซื้อครั้งแรก ผู้ใช้ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าควบคุมความมัน และผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งานจากไตรมาสที่แล้ว
ใน ClickUp Workspace ของคุณ ให้สร้างรายการชื่อว่า ชุดบำรุงผิวรับฤดูมรสุม – แคมเปญ WhatsApp นี่คือพื้นที่กลางสำหรับติดตามความคืบหน้าของการตลาดทั้งหมด
ในรายการ ให้เพิ่มงานสำหรับแต่ละขั้นตอนสำคัญในแคมเปญของคุณ
สำหรับแต่ละงาน ให้เพิ่ม:
- คำอธิบายสั้น ๆ ที่ระบุเป้าหมายของงาน รวมถึงไฟล์แนบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพ/วิดีโอที่จะรวมไว้ เป็นต้น
- วันที่ครบกำหนดและผู้รับมอบหมายเพื่อติดตามความเป็นเจ้าของและกำหนดเวลา
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบและกรองงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น:
|ภาคสนาม
|วัตถุประสงค์
|กลุ่มเป้าหมาย
|ติดแท็กงานด้วยกลุ่มเป้าหมายเช่น: ผู้ซื้อครั้งแรก, ผู้ใช้ที่ไม่เคลื่อนไหว, ผู้ซื้อในอดีต
|ประเภทของข้อความ
|ออกอากาศ, โปรโมต, แจ้งเตือน, ให้ข้อเสนอแนะ, หรือตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้
จากนั้น ใช้ subtasks เพื่อแบ่งแต่ละงานออกเป็นขั้นตอนที่เล็กกว่าและสามารถทำได้จริง ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างละเอียด
ตัวอย่างเช่น งาน "ร่างข้อความส่วนบุคคล" อาจเกี่ยวข้องกับการเขียนข้อความสำหรับผู้ซื้อครั้งแรกและการตรวจสอบและสรุปกับทีมกฎหมาย
ด้วยวิธีนี้ นักเขียนคำโฆษณาผู้จัดการ CRM และทีมตรวจสอบความถูกต้องของคุณจะมีความเข้าใจตรงกัน
คุณยังต้องการสถานที่กลางเพื่อกำหนดเรื่องราว ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม และข้อมูลอื่น ๆคลิกอัพ ด็อกส์ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่คุณเชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น ให้จัดทำสรุปแคมเปญไว้ที่นี่ (เหตุผลเบื้องหลังแคมเปญ) นอกจากนี้ ให้เพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับแบรนด์และข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้ทีมสร้างสรรค์ทราบถึงสิ่งที่สามารถทำได้และสิ่งที่ไม่สามารถทำได้
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญอาจสูญหายไปในเสียงรบกวนทางดิจิทัล ด้วยความสามารถ ในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้เพียงคลิกเดียว!
2. สร้างปฏิทินเนื้อหาการตลาด
ต่อไปใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมไทม์ไลน์ของแคมเปญ WhatsApp สำหรับชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวช่วงฤดูมรสุมของคุณ คุณสามารถ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความสำหรับผู้ซื้อครั้งแรกถูกกำหนดเวลาไว้หลังจากแพ็กเกจเริ่มใช้งานแล้ว
- ยืนยันว่าการติดตามผลในวันที่ 3 และวันที่ 7 ไม่ทับซ้อนกับการส่งโปรโมชั่นอื่น
- ติดตามกำหนดเวลาสำหรับการอนุมัติงานสร้างสรรค์เพื่อไม่ให้ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
หากมุมมองปฏิทินแสดงโปรโมชั่นสองรายการที่ตรงกันในวันเดียวกัน หรือสัปดาห์ที่ไม่มีอะไรถูกกำหนดไว้ คุณสามารถลากและวางเพื่อปรับตารางเวลาได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่สิ่งต่างๆ จะถูกเผยแพร่
เพื่อปรับสมดุลปฏิทินของคุณ คุณสามารถใช้การเข้ารหัสสีหรือแท็กที่แตกต่างกันสำหรับประเภทของข้อความต่างๆ (โปรโมชั่น vs. เนื้อหา vs. การติดตามผล) แบ่งปันสิ่งนี้กับทีมหรือผู้บังคับบัญชาของคุณเพื่อความโปร่งใสเกี่ยวกับ "อะไรจะถูกส่งออกไปเมื่อไหร่"
👀 คุณรู้หรือไม่?ตามจิตวิทยาของสี สีแดงดึงดูดความสนใจตามธรรมชาติ ทำให้เหมาะสำหรับการระบุวันที่ครบกำหนดงานที่ยังค้างอยู่ อุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการอนุมัติแคมเปญที่สำคัญในมุมมองปฏิทิน ClickUp ของคุณ สีเขียวสื่อถึงความก้าวหน้าและการเสร็จสิ้น ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการติดแท็กข้อความที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผลงานออกแบบ หรือการออกอากาศที่กำหนดเวลาไว้
3. ร่วมมือและสื่อสาร
แทนที่จะใช้การส่งอีเมลหรือข้อความใน Slack ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ให้ใช้ClickUp Chat เพื่อรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญไว้ในที่เดียว มันช่วยให้คุณ:
- สื่อสารแบบเรียลไทม์ได้ทันทีภายใน Workspace ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการแชทกลุ่มหรือแชทส่วนตัว โทรด้วยเสียง หรือแม้แต่การประชุมวิดีโอ SyncUps
- ให้บทสนทนาเชื่อมโยงกับงานเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนเห็นประวัติและเข้าใจอย่างชัดเจนว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร
- เร่งการอนุมัติและการแก้ไข เนื่องจากคุณสามารถหารือ แก้ไข และอัปเดตได้ภายในหน้าต่างเดียวกัน
คุณสามารถแนบรูปภาพหรือวิดีโอในแชทและแท็กผู้ตัดสินใจเพื่ออนุมัติเวอร์ชันสุดท้ายได้ และเมื่อมีคนพูดว่า "เราต้องการติดตามผลในวันที่ 7" คุณสามารถสร้างงานใหม่จากข้อความแชทนั้นได้ทันที
ยิ่งไปกว่านั้น สมาชิกในทีมของคุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูข้อความมากกว่า 60 ข้อความเพื่อทำความเข้าใจการตัดสินใจและสิ่งที่ต้องทำ ClickUp Brain สามารถสรุปหัวข้อสนทนาเป็นประเด็นสำคัญได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: WhatsApp เป็นแอปที่ไม่ใช่ของ Google แอปที่สองที่มียอดติดตั้งครบ 1 พันล้านครั้งบนAndroid ในปี 2015
📚 อ่านเพิ่มเติม: แอปแชทกลุ่มทีมที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ
4. ติดตามสถานะของแคมเปญ การอนุมัติ และตัวชี้วัด
เมื่องานของคุณถูกจัดเตรียมไว้แล้ว ให้ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อสะท้อนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานในแคมเปญของคุณ
ตัวอย่างขั้นตอน: การวางแผน → การสร้างเนื้อหา → รออนุมัติ → กำหนดเวลา → ส่ง → ติดตามผลที่กำหนดเวลา → เสร็จสมบูรณ์
นี่ช่วยให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าข้อความแต่ละข้อความอยู่ในขั้นตอนใดของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของคุณ หากมีบางสิ่งติดอยู่ใน "รอดำเนินการอนุมัติ" ผู้จัดการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อความ และดำเนินการต่อไปได้
เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลนี้ได้
สมมติว่าคุณกำลังติดตามสามกลุ่มเป้าหมาย: ผู้ซื้อครั้งแรก, ผู้ใช้ควบคุมน้ำมัน, และผู้ใช้ที่ไม่ใช้งาน. สร้างแดชบอร์ดพร้อมวิดเจ็ตเช่น:
- งานตามสถานะ: ความคืบหน้าแบบภาพรวมสำหรับแต่ละส่วน—จำนวนแคมเปญที่วางแผนไว้ ส่งแล้ว หรือกำลังรอการอนุมัติ
- การรายงานข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเอง: แสดงอัตราการคลิกผ่าน (CTR) หรือการใช้รหัสส่วนลดที่บันทึกไว้ในงาน (ใช้ฟิลด์ตัวเลข เช่น "CTR %" หรือ "จำนวนการใช้")
- กำลังรอการอนุมัติ: รายการงานที่กรองแล้วซึ่งแสดงข้อความทั้งหมดที่ยังค้างอยู่ในขั้นตอน "รอการตรวจสอบ"
5. ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตแคมเปญ
เบื่อกับการสร้างแคมเปญการตลาด WhatsApp เดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่?แม่แบบแคมเปญการตลาดสามารถช่วยให้คุณข้ามขั้นตอนการตั้งค่าซ้ำและรักษาความสม่ำเสมอได้
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญของคุณได้
แบ่งแคมเปญออกเป็นงานย่อยด้วย มุมมองระยะการตลาด และติดตามกำหนดส่งโดยใช้ มุมมองปฏิทิน ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง เช่น เนื้อหาสุดท้าย ร่าง อ้างอิง อนุมัติ และมอบหมายทีม เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแคมเปญ
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มเฉพาะด้วยข้อความที่ปรับให้เหมาะสม และป้องกันการส่งข้อความซ้ำหรือความเบื่อหน่ายจากการสื่อสาร โดยการกำหนดเวลาส่งข้อความ WhatsApp ในจังหวะที่เหมาะสม
📚 อ่านเพิ่มเติม: แอปพลิเคชันทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WhatsApp สำหรับธุรกิจ
แนวทางการตลาด WhatsApp Business ที่ดีที่สุด
ตอนนี้คุณมั่นใจแล้วเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการตลาดธุรกิจผ่าน WhatsApp นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตาม
1. ให้ WhatsApp เป็นช่องทางความสัมพันธ์
การขายแบบกดดันไม่ใช้ได้ผลที่นี่ ต่างจากบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งหมายความว่า:
- มุ่งเน้นการสื่อสารที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าเป็นอันดับแรก: ให้ความรู้, ช่วยเหลือ, หรือแนะนำ
- ใช้โทนการสื่อสารที่เป็นกันเองและสะท้อนวิธีการพูดของลูกค้า ไม่ใช่ภาษาทางการของแบรนด์
- ส่งคำตอบก่อนที่ลูกค้าจะสอบถาม: การแจ้งสถานะการจัดส่งล่วงหน้า, เคล็ดลับการใช้งาน หรือคำถามที่พบบ่อยหลังการซื้อ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะประกาศส่วนลดทั่วไป ลองใช้: "สวัสดีค่ะ! จากสิ่งที่คุณซื้อครั้งล่าสุด คุณอาจจะชอบครีมกันแดดเนื้อบางเบาตัวนี้ อยากลองใช้ในราคาลด 10% ไหมคะ?"
2. แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ
ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนควรได้รับข้อความเดียวกัน การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมและวงจรชีวิตช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่ตรงใจได้อย่างแท้จริง:
- ติดแท็กผู้ใช้ตามความสนใจในผลิตภัณฑ์, ความถี่ในการซื้อ, พฤติกรรมการใส่สินค้าในตะกร้า, หรือมูลค่าตลอดอายุการใช้งานในระบบ CRM ของคุณ
- ใช้ป้ายกำกับ WhatsApp Business หรือซิงค์กับเครื่องมือเช่น ClickUp CRM เพื่อกระตุ้นการไหลของข้อความที่แตกต่างกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อกำหนดประเภทของกลุ่มและทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์เฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่ม
3. ออกแบบมินิฟันเนลสำหรับกระแสการสื่อสาร
คิดเป็นลำดับขั้น ไมโครฟันเนลสามารถนำทางผู้ใช้จากขั้นตอนการรับรู้ไปสู่การกระทำ ตัวอย่างเช่น:
- ข้อความที่ 1 (การสร้างความตระหนัก): เน้นปัญหา (เช่น ปัญหาผิวในฤดูฝน)
- ข้อความที่ 2 (การพิจารณา): ให้ความรู้ด้วยเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ข้อความที่ 3 (การแปลง): เสนอข้อเสนอพิเศษ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Docs เพื่อวางแผนโครงสร้างตรรกะและข้อความนี้ก่อนมอบหมายงานให้กับทีมเขียนหรือออกแบบของคุณ
4. ขยายขนาดด้วยระบบอัตโนมัติ
รวมการตอบกลับอัตโนมัติของ WhatsApp กับตัวเลือกสำรอง เช่น การส่งต่อผู้ใช้ไปยังเจ้าหน้าที่หรือหน้าคำถามที่พบบ่อยที่มีประโยชน์
สิ่งที่ไม่ควรทำ: อย่าส่งข้อความติดต่อกันหลายครั้งติดต่อกัน, ไฟล์มีเดียขนาดใหญ่โดยไม่มีบริบท, หรือลิงก์สั้นที่น่าสงสัย. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด (ALL CAPS) และอีโมจิมากเกินไป. และอย่าส่งสิ่งที่เป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้ไม่ได้ให้ความยินยอมให้ส่งไป.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแคมเปญที่พบบ่อยที่สุด เช่นเทมเพลตแผนการสื่อสารโดย ClickUp หรือเทมเพลต ClickUp CRMเพื่อช่วยในการรับข้อมูลอัตโนมัติ
5. มีคำเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจน
ข้อความของคุณควรมี เป้าหมายที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ปุ่มตอบกลับด่วนของ WhatsApp หรือลิงก์สั้นไปยังหน้าแลนดิ้งหรือแคตตาล็อกสินค้า
- หลีกเลี่ยงการส่งข้อความที่ต้องเลื่อน อ่าน หรือตัดสินใจมากเกินไป
ตัวอย่าง: "ต้องการลองชุดสินค้านี้ไหม? แตะที่นี่และเราจะจองให้คุณ" พร้อมปุ่มตอบกลับโดยตรงหรือลิงก์ CTA
6. ทำให้ง่ายต่อการยกเลิก
โปรดระบุวิธีชัดเจนให้ผู้ใช้สามารถหยุดรับข้อความได้เสมอ ประโยคง่ายๆ เช่น "ตอบ STOP เพื่อยกเลิกการสมัคร" ก็เพียงพอแล้ว คุณยังสามารถแจ้งเตือนพวกเขาเป็นครั้งคราวว่าสามารถยกเลิกการรับได้ทุกเมื่อ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่กระตุ้นให้ทำงานเมื่ออัตราการยกเลิกการรับข่าวสารเกินเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับประเภทข้อความเฉพาะ
ขยายธุรกิจของคุณด้วยการตลาดผ่าน WhatsApp และ ClickUp
การตลาด WhatsApp Business คือการพบปะลูกค้าในอินเทอร์เฟซแชทที่พวกเขาชื่นชอบและไว้วางใจ แต่ถ้าคุณกำลังจัดการข้อความ การสร้างเนื้อหา และการทำงานร่วมกันของทีมผ่านสเปรดชีต คุณจะต้องสูญเสียความสงบแน่นอน
ClickUp นำโครงสร้างและความรวดเร็วมาสู่กลยุทธ์การตลาดผ่าน WhatsApp ของคุณ มุมมองปฏิทินจะแสดงสิ่งที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ในขณะที่ ClickUp Chat ช่วยให้ทีมของคุณประสานงาน แบ่งปันความคิดเห็น และอนุมัติเนื้อหาได้ในที่เดียว
ClickUp Brain ช่วยเร่งการวางแผนและสร้างเนื้อหาสำหรับแคมเปญของคุณ ในขณะที่ ClickUp Dashboards ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ ประสิทธิภาพ และสิ่งที่ต้องการดำเนินการ
พร้อมที่จะเริ่มจัดระเบียบแคมเปญ WhatsApp ครั้งต่อไปของคุณด้วยความชัดเจนมากขึ้นหรือไม่?
ลงทะเบียนใช้ ClickUpเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. การตลาดผ่าน WhatsApp มีประสิทธิภาพหรือไม่?
ใช่ การตลาดผ่าน WhatsApp มีอัตราการเปิดอ่านสูง (มักอยู่ที่ 80–90%) และได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ในช่องทางที่พวกเขาใช้สนทนาหลายครั้งต่อวันอยู่แล้ว
2. ฉันจะโปรโมทธุรกิจของฉันบน WhatsApp ได้อย่างไร?
เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าบัญชี WhatsApp Business และเชื่อมต่อกับ Meta Business Manager รวบรวมผู้ติดตามผ่านการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์, โฆษณา, หรือ QR code จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณและส่งข้อความที่ปรับแต่งตามบุคคล เช่น ข้อเสนอ, การอัปเดต, หรือคำแนะนำ
3. คุณสามารถทำการตลาดแบบจำนวนมากบน WhatsApp ได้หรือไม่?
ใช่ แต่เฉพาะเมื่อผู้ใช้ได้เลือกเข้าร่วมเท่านั้น ใช้ WhatsApp Business API เพื่อจัดการการส่งข้อความขนาดใหญ่ที่เป็นไปตามข้อกำหนด
4. ความแตกต่างระหว่าง WhatsApp กับ WhatsApp Business คืออะไร?
WhatsApp ใช้สำหรับการใช้งานส่วนตัว WhatsApp Business มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โปรไฟล์ธุรกิจ การตอบกลับอย่างรวดเร็ว ป้ายกำกับ และระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการสื่อสารกับลูกค้า