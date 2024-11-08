วิธีใช้การตลาดเชิงสนทนาเพื่อประโยชน์สูงสุด

ในโลกที่กล่องจดหมายเต็มไปด้วยอีเมลและข้อความ DM ที่ไร้สาระและพยายามขายของอย่างโจ่งแจ้ง ลูกค้าจำนวนมากกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่าง—การสนทนาที่จริงใจกับแบรนด์และตัวแทนของพวกเขาโดยปราศจากแรงกดดันในการตัดสินใจทันที
นั่นคือจุดที่การตลาดเชิงสนทนาเข้ามามีบทบาท มันนำความเป็นมนุษย์มาสู่การตลาด แทนที่การนำเสนอแบบหุ่นยนต์ด้วยการสื่อสารที่แท้จริง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
การตลาดเชิงสนทนาเน้นการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์—ทำให้เป็นกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการสร้างความภักดีของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
คิดถึงอีเมลที่ลูกค้าของคุณต้องการอ่าน, โฆษณาที่พวกเขาต้องการดูจนจบ, และเนื้อหาที่ยาวซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขาไว้ได้จนถึงตอนจบ
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นไปได้ผ่านกลยุทธ์การตลาดเชิงสนทนาที่ปฏิบัติได้จริง ด้วยแอปส่งข้อความที่เหมาะสม คุณจะมีเครื่องมือในการดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
การตลาดเชิงสนทนาคืออะไร?
การตลาดเชิงสนทนาเป็นแนวทางใหม่ในการสื่อสารกับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยการสนทนา การผสมผสานช่องทางการสื่อสารอัตโนมัติเข้ากับจุดสัมผัสเชิงกลยุทธ์จากมนุษย์ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสร้าง "วงจรการสนทนาอย่างต่อเนื่อง" — การสนทนาที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและพัฒนาไปในแต่ละการโต้ตอบ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ทำไมคุณถึงต้องการการตลาดเชิงสนทนา?
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการสร้างความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจ ท่ามกลางเสียงรบกวนมากมาย การมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลย
นั่นคือเหตุผลที่การตลาดเชิงสนทนาได้กลายเป็นทางเลือกหลักสำหรับธุรกิจในการขยายการมีส่วนร่วมแบบตัวต่อตัว ด้วยการใช้แชทบอท แชทสด และการส่งข้อความที่ปรับแต่งให้เหมาะสม แบรนด์สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ทันทีและตอบสนองความต้องการของพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการซื้อ
แทนที่จะให้ลูกค้าต้องรอหลายวันเพื่อรับการตอบกลับหรือปล่อยให้พวกเขาต้องสงสัยหลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว กลยุทธ์นี้รับประกันว่าทุกการติดต่อจะรู้สึกได้ถึงความตรงไปตรงมา รวดเร็ว และเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
ประมาณ79% ของบริษัทรายงานว่าการผสานรวมบอทการตลาดเชิงสนทนาได้ช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้า ยอดขายที่สูงขึ้น และรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อลูกค้าและธุรกิจ
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการตลาดเชิงสนทนาและประโยชน์ของมันแล้ว มาพูดถึงองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แนวทางนี้มีประสิทธิภาพกัน
องค์ประกอบสำคัญของการตลาดเชิงสนทนา
การสร้างกลยุทธ์การตลาดผ่านการสนทนาที่ประสบความสำเร็จหมายถึงการผสมผสานองค์ประกอบหลายอย่างเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมของคุณ แต่ละองค์ประกอบจะนำแบรนด์ของคุณเข้าใกล้การมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
การสนทนาเกิดขึ้นตามจังหวะของลูกค้า
การตลาดเชิงสนทนาพบลูกค้าตามเงื่อนไขของพวกเขา แทนที่จะคาดหวังให้ลูกค้าติดต่อเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด วิธีการนี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าเริ่มต้นและจบการสนทนาได้ตามต้องการ
ในขณะที่การสนับสนุนแบบเรียลไทม์นั้นยอดเยี่ยม การมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองตามที่พวกเขาเลือกก็เช่นกัน—โดยเฉพาะเมื่อวันยุ่งๆ หมายถึงการหยุดและกลับมาสนทนาต่อในภายหลัง
การสนทนาสามารถขยายได้อย่างราบรื่น
เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นตามจังหวะของลูกค้า ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนเครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้าจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการกับคำถามทั่วไปและให้การสนับสนุนทันทีเมื่อไม่สามารถสนทนาสดกับตัวแทนได้
แชทบอทสามารถแนะนำลูกค้าและเสนอวิธีแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องแทนที่การมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นบวกและน่าสนใจ
ตัวอย่างเช่นH&M ใช้แชทบอทเพื่อช่วยลูกค้าในการติดตามคำสั่งซื้อ ค้นหาสินค้า และคืนสินค้า เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ราบรื่น
การสนทนาช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกผ่านบริบท
เราทุกคนต่างรู้ดีว่าการสนทนาโดยไม่มีบริบทนั้นรู้สึกอย่างไร มันดูเก้ๆ กังๆ และซ้ำซาก ด้วยการทำคอนเวอร์แซชันมาร์เก็ตติ้ง ทุกการปฏิสัมพันธ์จะมีเรื่องราวเบื้องหลัง และการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ
สมมติว่ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และตอนนี้กำลังสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการคืนสินค้า ระบบที่อิงตามบริบทหมายความว่าทีมสนับสนุนหรือบอทสามารถรับข้อมูลจากการโต้ตอบครั้งล่าสุดได้ ช่วยประหยัดเวลาให้ลูกค้าไม่ต้องบอกรายละเอียดซ้ำ และทำให้ประสบการณ์รู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น
การใช้ระบบ CRM และการติดตามการโต้ตอบผ่านทุกจุดสัมผัสช่วยให้บริบทนี้ไหลลื่นจากแชทหนึ่งไปยังแชทถัดไป ประสบการณ์ของลูกค้าจะดีขึ้นเมื่อแต่ละการโต้ตอบได้รับข้อมูลจากบทสนทนาที่ผ่านมา ความสนใจในผลิตภัณฑ์ หรือพฤติกรรมการเรียกดู ซึ่งช่วยให้การตอบสนองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความไว้วางใจในแบรนด์
การสนทนาเกิดขึ้นบนช่องทางที่ลูกค้าชื่นชอบ
การตลาดเชิงสนทนาพบปะลูกค้าบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแอปแชทอย่าง Facebook Messenger แชทบนเว็บไซต์ หรือแม้แต่ SMS ด้วยการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ คุณจึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้โต้ตอบในสถานที่ที่พวกเขาสบายใจที่สุด
ผู้บริโภคในปัจจุบันคุ้นเคยกับการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดังนั้นหากข้อความแชทหรือแชทบอทสามารถแก้ไขปัญหาได้ พวกเขาไม่ควรต้องรอสายโทรศัพท์ 1-800 นานจนน่าเบื่อเพื่อรับคำตอบ
วิธีการนำกลยุทธ์การตลาดเชิงสนทนาไปใช้
การสร้างบทสนทนาที่มีความหมาย—ไม่ว่าจะกับตัวแทนฝ่ายขายหรือแชทบอท—สามารถเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าได้เร็วกว่าการตลาดแบบดั้งเดิม ในความเป็นจริงลูกค้าจะมีโอกาสกลับมาที่เว็บไซต์ของคุณสูงขึ้นถึง 63%หลังจากมีการสนทนาที่น่าสนใจ
อย่างไรก็ตาม การนำการตลาดเชิงสนทนาเข้ามาใช้ในกระบวนการขายและการเดินทางของลูกค้าอาจต้องมีการวางแผนบ้าง
เพื่อให้การตลาดเชิงสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณจำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง แทนที่จะมุ่งเน้นการโปรโมตสินค้าเพียงอย่างเดียว ทีมขาย บริการ และการตลาดของคุณต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการทำธุรกรรม
ลองดูวิธีการทีละขั้นตอนนี้เพื่อช่วยให้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณมีความเป็นบทสนทนามากขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดของคุณก่อน
ก่อนที่จะเริ่มสร้างกลยุทธ์การสนทนาจริง ๆ ให้คิดก่อนว่าความสำเร็จสำหรับคุณจะเป็นอย่างไร
คุณต้องการเพิ่มยอดขายด้วยการแนะนำสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่าน Facebook Messenger หรือไม่?
หรือบางทีคุณอาจมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าและให้ความสำคัญกับคะแนนการสนทนาที่สูง?
นี่คือตัวชี้วัดบางประการที่สามารถช่วยวัดประสิทธิภาพของการตลาดเชิงสนทนาของคุณได้:
- การขายและการสร้างโอกาสทางการขาย: จำนวนโอกาสทางการขายที่ได้, อัตราการแปลง, หรือมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย
- การมีส่วนร่วม: เวลาในการตอบกลับ, จำนวนการโต้ตอบ, หรือข้อความที่แลกเปลี่ยน
- การรับรู้: จำนวนการเข้าถึง, จำนวนการแสดงผล, หรืออัตราการคลิกผ่าน
- ความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้า: อัตราการรักษาลูกค้า, มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า, คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT), หรือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อแบรนด์ (NPS)
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดข้อความหลักของคุณ
กุญแจสำคัญของการตลาดเชิงสนทนาคือการสื่อสารที่ชัดเจน ดังนั้นการกำหนดจุดข้อความของคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ลองนึกภาพว่าคุณคือลูกค้า แล้วคิดดูว่าอะไรที่จะดึงดูดความสนใจของคุณ—ส่วนลดระยะเวลาจำกัด? หรือการเชิญให้ปลดล็อกเนื้อหาฟรีโดยแลกกับที่อยู่อีเมล?
เริ่มต้นด้วยข้อความที่เรียบง่ายและน่าสนใจ พร้อมเน้นประเด็นหลักเพียงหนึ่งข้อ คุณอาจเริ่มต้นด้วยข้อความต้อนรับที่เชิญชวน จากนั้นปล่อยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติสู่หัวข้ออื่น ๆ เช่น ข้อเสนอแนะจากลูกค้าหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แค่จำไว้ว่าให้สั้นและตรงประเด็น
ขั้นตอนที่ 3: ตัดสินใจเลือกช่องทางการสื่อสารที่จะใช้
เพื่อเริ่มต้นกับการตลาดเชิงสนทนา ให้มุ่งเน้นไปที่ช่องทางเช่นเว็บไซต์ของคุณ แอปพลิเคชันส่งข้อความ และแพลตฟอร์มโซเชียล. พิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้:
- อัตโนมัติแชทสดบน Facebook ด้วยบอท
- เพิ่มวิดเจ็ตแชทสดบนเว็บไซต์ของคุณ
- ผสานระบบแชทบอท Instagram
- ตั้งค่าแชทบอทสำหรับ WhatsApp Business
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกช่องทางที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
หากคุณกำลังวางแผนที่จะแนะนำสินค้า แพลตฟอร์มแชทเช่น Facebook Messenger อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะ. แต่หากเป้าหมายของคุณคือการตอบคำถามของลูกค้า แชทบอทบนเว็บไซต์ของคุณอาจเหมาะกว่าสำหรับการช่วยเหลือ FAQ.
ขั้นตอนที่ 4: ฝึกอบรมทีมของคุณให้ใช้เครื่องมือการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือการตลาดด้วย AI เช่น แชทบอทและการตอบกลับแบบสำเร็จรูป ช่วยให้คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหลายร้อยคนได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีประสบการณ์อยู่บ้าง
ควรฝึกฝนสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อจัดการกับคำถามที่พบบ่อยจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากลูกค้าบางคนอาจรู้สึกหงุดหงิดหากประสบการณ์การใช้แชทบอทไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
คุณอาจตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านมือถือสำหรับการโต้ตอบใด ๆ ที่ต้องการตัวแทนสด การฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับเครื่องมือและสถานการณ์ที่พบบ่อยจะสร้างความแตกต่างอย่างมากในประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับลูกค้า
ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบและทดสอบแชทบอทของคุณก่อนเปิดตัว
แชทบอทที่มีประสิทธิภาพควรให้ลูกค้าสามารถโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับพูดคุยกับคนจริง สร้างประสบการณ์ที่ตอบสนอง เป็นส่วนตัว และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เมื่อแชทบอทได้รับการออกแบบอย่างดีสามารถเพิ่มยอดขายได้สูงถึง 67%
ในการเริ่มต้น ให้พิจารณาออกแบบแผนผังการไหลของแชทบอทที่มีตัวเลือกหลายทางสำหรับเส้นทางการสนทนา มีเครื่องมือมากมายที่มาพร้อมกับตัวสร้างแบบภาพและแม้แต่แม่แบบแชทบอทสำเร็จรูป ทำให้การสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการโต้ตอบที่ราบรื่นและมีความหมายเป็นเรื่องง่าย
ขั้นตอนที่ 6: ติดตามผลลัพธ์และปรับปรุงการไหลของการสนทนา
เมื่อกลยุทธ์ของคุณพร้อมแล้ว ให้ติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง การทำเช่นนี้ง่ายหากคุณได้กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนไว้แล้ว หากประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ คุณสามารถวิเคราะห์อัตราการลดลงของข้อความแชทบอทแต่ละข้อความได้
ข้อมูลนี้จะเปิดเผยว่าข้อความใดอาจทำให้ลูกค้าไม่สนใจหรือหากความสนใจของพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงไป
เคล็ดลับจากคนวงใน: วิธีที่แชทบอทและปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานและการทำงานร่วมกันในทีม
แม้ว่านักการตลาดในปัจจุบันจะมีช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ามากกว่าที่เคยเป็นมา แต่การเจาะทะลุผ่านเสียงรบกวนกลับกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ คนทั่วไปต้องเผชิญกับข้อความทางการตลาดนับพันข้อความในแต่ละวัน แต่กระนั้นอัตราการมีส่วนร่วมกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่การตลาดเชิงสนทนาไม่ใช่แค่ช่องทางใหม่ มันกำลังเปลี่ยนแปลงพื้นฐานวิธีที่แบรนด์และลูกค้าเชื่อมต่อกัน
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการตลาดเชิงสนทนา คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดที่เหมาะสม แล้วถ้าเราบอกคุณว่ามีเครื่องมือที่สามารถจัดการกับความต้องการส่วนใหญ่ของคุณและทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยล่ะ?
ใช่ เครื่องมือนั้นคือClickUp ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาด
นี่คือวิธีที่ClickUpสามารถช่วยคุณสร้าง, ดำเนินการ, ตรวจสอบ, และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเชิงสนทนาและแคมเปญของคุณได้:
ผสานการจัดการงานเข้ากับฟีเจอร์การสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp กว่า 1,000 รายการ รวมถึงแชทบอทและเครื่องมืออัตโนมัติอย่าง Zapier, ChatGPT และ DALL-E คุณสามารถจัดการงานโดยอัตโนมัติตามปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าได้
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีลูกค้าถามคำถาม แชทบอทสามารถจับคำถามนั้นได้ทันทีและสร้างงานใน ClickUp หมายความว่าสมาชิกในทีมสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้โดยไม่ต้องบันทึกการโต้ตอบทุกครั้งด้วยตนเอง คุณยังได้รับข้อมูลการโต้ตอบกับลูกค้าภายใน ClickUp เพื่อการวิเคราะห์ ทำให้สามารถนำไปใช้ได้จริง
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Chat ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในที่เดียว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือจัดการโครงการและเครื่องมือสื่อสาร คุณสามารถโต้ตอบแบบตัวต่อตัวกับเพื่อนร่วมงานหรือสร้างกลุ่มเพื่อเชิญคนเพิ่มเติมเข้ามามีส่วนร่วมในการสนทนาใดก็ได้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงการสนทนาเฉพาะกับกลยุทธ์การตลาดเชิงสนทนาที่เกี่ยวข้องหรืองานแคมเปญใน ClickUp และในทางกลับกัน เพื่อรักษาบริบทของการสนทนาหลายรายการให้ต่อเนื่องกัน
SyncUps ในแชทช่วยให้คุณเข้าร่วมการสนทนาทางเสียงหรือวิดีโอกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างสะดวก ในขณะที่ FollowUps ช่วยให้คุณสร้างงานจากข้อความและมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบได้
ด้วยฟีเจอร์ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณในClickUp Task ใดๆจะถูกเปลี่ยนเป็น รายการที่ต้องดำเนินการซึ่งสามารถติดตามได้ ช่วยขจัดความยุ่งยากจากการต้องตอบกลับกันไปมาเหมือนในแพลตฟอร์มอื่นๆ ฟีเจอร์นี้ยังช่วยจัดระเบียบหัวข้อสนทนาของงานให้เป็นระเบียบ ลดความสับสนของข้อมูล และทำให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่เดียว
กรณีศึกษา: ClickUp 🤝 Cartoon Network
ทีมโซเชียลมีเดียที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของ Cartoon Network เคยประสบปัญหาการทำงานที่ซับซ้อนเนื่องจากต้องใช้เครื่องมือจัดการโครงการหลายตัว ตัวอย่างเช่น การย้ายโพสต์ไปยังช่องทางโซเชียลมีเดียทุกวันต้องมีการซิงค์และอัปเดตทั้งในเครื่องมือจัดการงานและเครื่องมือจัดการปฏิทิน ทำให้เสียเวลา
ด้วย ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ พวกเขาประหยัดเวลาและสามารถทำงานได้ล้ำหน้ากำหนดการเผยแพร่ ในความเป็นจริงพวกเขาสามารถเพิ่มผลงานได้เป็นสองเท่าโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกในทีม
และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ทีมการตลาดสามารถใช้คุณสมบัติ AI ของ ClickUp เพื่อระบุแนวโน้ม เช่น คำถามที่พบบ่อยหรือปัญหาที่พบบ่อย ซึ่งช่วยให้พวกเขาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมได้ ด้วยการเข้าใจสิ่งที่สอดคล้องกับลูกค้า ทีมสามารถปรับข้อความและข้อเสนอของพวกเขาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น
90% ของนักการตลาดที่ใช้ AI มองว่ามันเป็นอนาคตของการสร้างเนื้อหา
ClickUp Brain ผู้ช่วยส่วนตัว AI ของ ClickUp สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับทุกความต้องการด้านเนื้อหาของคุณและยกระดับการโต้ตอบกับลูกค้า ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT
ลองนึกภาพว่าคุณถามว่า "ความคืบหน้าล่าสุดของแคมเปญโซเชียลมีเดียของเราเป็นอย่างไรบ้าง?" แล้วได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะของโครงการ ClickUp Brain ยังสามารถแนะนำเคล็ดลับเฉพาะวงในเพื่อช่วยให้การตลาดผ่านการสนทนาของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสรุปสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการการอัปเดตที่รวดเร็วและกระชับ เช่น ในงานสนับสนุนลูกค้าหรือการให้คำปรึกษา
ClickUp Brain สร้างการประชุมสแตนด์อัพประจำวันและอัปเดตข้อมูลข้ามโครงการโดยอัตโนมัติ มอบภาพรวมสถานะ ความสำคัญ และกำหนดเวลาที่ชัดเจนให้กับผู้ใช้ นอกจากนี้ยังให้การอัปเดตที่ทันเวลาเพื่อให้ทีมของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
มีการประชุมที่กำหนดขึ้นอย่างกะทันหันหรือไม่? ทำงานอย่างชาญฉลาดและใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเอกสารเตรียมการประชุม เช่น วาระการประชุม ประเด็นการหารือ และสไลด์นำเสนอ
ClickUp Brain จะทบทวนบันทึกการประชุมที่ผ่านมาเพื่อระบุประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ หัวข้อที่เกิดซ้ำ คำถามที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีส่วนในการประชุมครั้งนี้
ClickUp Brain ไม่เพียงแค่ตอบคำถามเท่านั้น แต่ยังจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย:
- การสร้างงานตามบริบท: AI วิเคราะห์การสนทนาใน ClickUp Chat และสร้างงานจากข้อความโดยอัตโนมัติ พร้อมการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อกำหนดระดับความสำคัญ
- การจัดการการพึ่งพาอย่างชาญฉลาด: คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อระบุและแนะนำการพึ่งพาของงานโดยอัตโนมัติตามบริบทของการสนทนาและรูปแบบในอดีต
คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งการโต้ตอบทางการตลาดตามประวัติลูกค้าและบริบทของโครงการ และดำเนินการแนวคิดการตลาดเชิงสนทนาได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างการตลาดเชิงสนทนา
ตอนนี้ที่คุณรู้วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงสนทนาที่มีประสิทธิภาพแล้ว นี่คือตัวอย่างจากสถานการณ์จริงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพิ่มเติม
การสนับสนุนแบบเรียลไทม์
แม้ว่าบริการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์อาจไม่ดูเหมือนฟังก์ชันทางการตลาดในตอนแรก แต่ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณ
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณด้วยการให้บริการสายด่วนช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน หรือจัดตั้งบัญชีทวิตเตอร์เฉพาะสำหรับการสอบถามความช่วยเหลือ บริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูงจะช่วยเพิ่มยอดขายของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
📌 ตัวอย่าง:
บริการสไตลิสต์แชทของ Nordstrom เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการสนับสนุนแบบสดที่สามารถเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและกระตุ้นยอดขายได้ ลูกค้าสามารถเข้าถึงสไตลิสต์ส่วนตัวที่ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ที่เหมาะกับรสนิยม ขนาด และงบประมาณของพวกเขา
ผ่านการแชท ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือในการจัดชุดสำหรับโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงานหรือการสัมภาษณ์งาน นักสไตลิสต์ช่วยในการผสมผสานและจับคู่สินค้าจากแคตตาล็อกของ Nordstrom สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบมีคำแนะนำที่ทำให้การเลือกสไตล์ง่ายขึ้นและสนุกสนานมากขึ้น
ประสบการณ์หลังการขาย
แม้ว่าสินค้าของคุณจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า คุณก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารหลังการขาย
แนวทางที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพคือการส่งอีเมลติดตามผลเพื่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและหากมีคำถามใด ๆ ขั้นตอนที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้สามารถเพิ่มยอดขายซ้ำได้อย่างมีนัยสำคัญ
📌 ตัวอย่าง:
บริษัทอาหารสัตว์เลี้ยง Chewy ส่งจดหมายขอบคุณที่เขียนด้วยลายมือหรือแม้แต่ภาพวาดสัตว์เลี้ยงที่ออกแบบเฉพาะให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราว พวกเขายังเสนอคืนเงินสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่เปิดใช้อย่างริเริ่ม และแนะนำให้บริจาคให้กับศูนย์พักพิงสัตว์ในท้องถิ่น การใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้สร้างความประหลาดใจและประทับใจ แสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยง ไม่ใช่แค่การขายสินค้าเท่านั้น
การตลาดผ่านอีเมล
แทนที่จะส่งจดหมายข่าวทั่วไปที่ไม่ได้ผลให้กับลูกค้า ให้เน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และการมีปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริงเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์
ทำไมไม่ลองใส่แบบสำรวจสั้น ๆ ในอีเมลของคุณเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา? คุณอาจใช้สัญลักษณ์อีโมจิหน้ายิ้มง่าย ๆ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจก็ได้ ยิ่งคุณทำให้ลูกค้าตอบกลับได้ง่ายเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นเท่านั้น
📌 ตัวอย่าง:
Booking.com ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการทำให้การตลาดผ่านอีเมลรู้สึกเหมือนการสนทนาที่เป็นประโยชน์มากกว่าการขายสินค้า หลังจากที่ลูกค้าจองทริปแล้ว Booking.com จะส่งการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล รวมถึงเคล็ดลับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ตัวเลือกการเดินทาง และคำแนะนำร้านอาหารในท้องถิ่น
แทนที่จะเป็นเพียง "ขอบคุณที่จอง" อีเมลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่นักเดินทางอาจต้องการจริง ๆ สร้างการโต้ตอบที่น่าสนใจและมีคุณค่ามากขึ้น
การปรับให้เหมาะกับบุคคลในปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
หนึ่งในวิธีการใช้การตลาดเชิงสนทนาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการปรับให้เข้ากับบุคคล มันทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการมองเห็น มีคุณค่า และเข้าใจ—คุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความไว้วางใจและความภักดี
การสนทนาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลจะให้ความรู้สึกเป็นมนุษย์และเข้าถึงได้ กระตุ้นให้ลูกค้าตอบกลับ ถามคำถาม และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม การมีส่วนร่วมนี้สามารถทำให้ความสัมพันธ์กับแบรนด์ลึกซึ้งขึ้น และเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีก
📌 ตัวอย่าง:
เซฟอร่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผสานการตลาดแบบสื่อสารกับประสบการณ์ส่วนตัวอย่างลงตัว พวกเขาทำเช่นนี้ผ่านเครื่องมือเช่นแบบทดสอบ Color IQ และ Skincare IQ ซึ่งถามผู้ใช้เกี่ยวกับประเภทผิว ปัญหาผิว และความชอบของพวกเขา จากนั้นจึงแนะนำผลิตภัณฑ์ตามคำตอบที่ได้รับ
แต่เซฟอร่าไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น—พวกเขายังเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการทดลองใช้เสมือนจริงผ่านเครื่องมือ Virtual Artist ของพวกเขาอีกด้วย ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถ "ทดลองใช้" เครื่องสำอางได้ทางดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยี AR ช่วยให้พวกเขาเห็นได้ว่าสีต่าง ๆ จะดูเป็นอย่างไรบนผิวของพวกเขาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เทคนิคเหล่านี้ไม่ได้ทำงานเพียงเพราะพวกมันมีความโต้ตอบเท่านั้น แต่ยังเพราะพวกมันช่วยลดแรงเสียดทานในกระบวนการตัดสินใจ ทำให้การช้อปปิ้งง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และสนุกมากขึ้นอย่างมาก
การขายผ่านการสนทนาทางสื่อสังคมออนไลน์
การวิจัยแสดงให้เห็นว่า72% ของลูกค้า B2Bคาดหวังให้ธุรกิจมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของพวกเขา และมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล. โซเชียลมีเดียเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้ เนื่องจากความใกล้ชิดและการเข้าถึงได้ของทั้งลูกค้าและแบรนด์.
📌 ตัวอย่าง:
Wendy's ได้เชี่ยวชาญศิลปะของการสนทนาแบบมีแนวทางบนโซเชียลมีเดีย ด้วยการใช้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์และสนุกสนาน ซึ่งดึงดูดความสนใจจากผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง พวกเขาตอบกลับความคิดเห็นและการแท็กของผู้ใช้บ่อยครั้งด้วยคำตอบที่ฉลาดและตรงกับแบรนด์ และเพลิดเพลินกับการ "แซว" คู่แข่งอย่างสนุกสนานเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น
ประโยชน์ของการตลาดเชิงสนทนา
เมื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การตลาดเชิงสนทนาสามารถช่วยให้ธุรกิจโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง มาสำรวจประโยชน์หลักบางประการของมันกัน
ปรับปรุงการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
การตลาดเชิงสนทนาช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลที่มีคุณค่าและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์ได้โดยการมีส่วนร่วมกับผู้เยี่ยมชมผ่านข้อความแชทบนร้านค้าหรือเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งวิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่ไม่เปิดเผยตัวตน
ด้วยการให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแบบเรียลไทม์ คุณสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูดซึ่งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
เข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ
ลูกค้าทำการค้นคว้า 90% ของข้อมูลออนไลน์—มักบนแพลตฟอร์มเช่น TikTok— ก่อนที่จะทำการซื้อในร้านค้า
พวกเขาโต้ตอบกับจุดสัมผัสต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการช้อปปิ้งของพวกเขา ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังของพวกเขาและเชื่อมต่อกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด
คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาชื่นชอบได้ โดยใช้ช่องทางหลากหลาย เช่น SMS, WhatsApp และการส่งข้อความบนเว็บไซต์
การนำกลยุทธ์การตลาดแบบสนทนาหลายแพลตฟอร์มมาใช้ ช่วยให้แบรนด์สามารถยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าได้ การสนทนาที่สอดคล้องกับบริบทและมีความเกี่ยวข้องจะช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงมากขึ้น
ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แชทบอทการตลาดเชิงสนทนาช่วยให้กระบวนการสื่อสารง่ายขึ้น ช่วยให้คุณตอบกลับอัตโนมัติและจัดการข้อซักถามของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการฝึกอบรมแชทบอทให้รู้จักคำถามที่พบบ่อยและให้คำตอบที่เกี่ยวข้อง ทีมงานของคุณสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรได้ จากนั้นพวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของลูกค้า (และโดยบังเอิญยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานด้วย!)
เร่งกระบวนการขาย
การตลาดเชิงสนทนายังผสานความพยายามทางการตลาดและการขายเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ความร่วมมือนี้ช่วยให้ลูกค้าเคลื่อนตัวผ่านช่องทางการขายได้เร็วขึ้น
ตัวอย่างเช่น แชทบอทสามารถระบุลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและส่งต่อให้ตัวแทนฝ่ายขายโดยตรงหรือนัดหมายการประชุมแบบเรียลไทม์
เข้าใจความต้องการของลูกค้า
การสนทนาโดยตรงกับลูกค้าช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบ
ความคิดเห็นจากลูกค้าเช่นนี้มีคุณค่าและสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงสินค้า, ปรับปรุงกระบวนการ, และปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าโดยรวมตลอดจนเนื้อหาให้ดีขึ้น
การผสานการตลาดเชิงสนทนาเข้ากับกลยุทธ์อื่น ๆ
เพื่อเพิ่มผลกระทบของการตลาดผ่านการสนทนาให้สูงสุด จำเป็นต้องผสานรวมกับกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ
แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกจุดสัมผัสอีกด้วย
แนวทางแบบหลายช่องทาง
แนวทางนี้ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง—เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และแอปพลิเคชันส่งข้อความ
ตามการศึกษาของ Harvard Business Review บริษัทที่นำกลยุทธ์แบบหลายช่องทางมาใช้สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้เฉลี่ย89%เมื่อเทียบกับเพียง 33% ของบริษัทที่มีกลยุทธ์แบบหลายช่องทางที่อ่อนแอ
โดยการผสานเครื่องมือเช่นแชทบอทและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาเข้ากับช่องทางเหล่านี้ ธุรกิจสามารถรักษาความต่อเนื่องในการโต้ตอบกับลูกค้าได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์โดยรวมให้ดีขึ้น การผสานนี้ช่วยให้การตอบกลับรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการลดเวลาการรอคอยและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
การสร้างประสบการณ์ลูกค้าแบบบูรณาการ
การผสานการตลาดเชิงสนทนาช่วยสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว โดยทุกการปฏิสัมพันธ์จะต่อยอดจากครั้งก่อนหน้า
รายงานของ Salesforce พบว่า70% ของผู้บริโภคกล่าวว่ากระบวนการที่เชื่อมต่อกันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการชนะใจธุรกิจของพวกเขา
โดยการใช้เครื่องมือการตลาดแบบสนทนาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการเดินทางของพวกเขา ความสม่ำเสมอช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและขับเคลื่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น โดยการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ที่มีการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างแข็งแกร่งสามารถเห็นอัตราการเติบโตของรายได้สูงถึง 5.5 เท่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการขายด้วย ClickUp
การตลาดเชิงสนทนาทำงานในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าออนไลน์
ไม่ว่าผู้เยี่ยมชมจะกำลังสำรวจแบรนด์ของคุณอยู่, ผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของคุณ, หรือลูกค้าที่มีอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซื้อล่าสุดของพวกเขา, การตลาดผ่านการสนทนาสามารถช่วยนำทางลูกค้าผ่านกระบวนการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น. นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความไว้วางใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า.
เครื่องมือหนึ่งที่สามารถเพิ่มประสบการณ์นี้ได้อย่างมีนัยสำคัญคือ ClickUp! ด้วย ClickUp ทีมงานสามารถติดตามคำถาม ตอบกลับอย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ในที่เดียว ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ การผสานการทำงานและการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ของ ClickUp ยังช่วยปรับปรุงการตอบสนองและมอบหมายงานตามปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วยความสามารถเช่นนี้ ศักยภาพในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นมหาศาล
ทำไมต้องรอ?ลองใช้ ClickUp วันนี้เลย!