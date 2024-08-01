วิธีการเป็นผู้จัดการ CRM

ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับธุรกิจใด ๆ พวกเขาช่วยส่งเสริมความภักดีของลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ
ยิ่งไปกว่านั้นผู้จัดการ CRM โดยเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาได้รับเงินเดือน $117,500 ต่อปี หรือเกือบ $59.49 ต่อชั่วโมง ทำให้ตำแหน่งนี้ค่อนข้างมีกำไร
ในฐานะ CRM คุณจำเป็นต้องพัฒนาผสมผสานระหว่างความฉลาดทางอารมณ์, ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์, ความคิดสร้างสรรค์, และความเข้าใจอย่างครบถ้วนและครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเสนอของบริษัทของคุณ
หากคุณรู้สึกสนใจในสิ่งที่คุณได้อ่านมาจนถึงตอนนี้ อาชีพในสายงาน CRM อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ในส่วนต่อไปนี้ เราจะครอบคลุมวิธีการเป็นผู้จัดการ CRM รวมถึงทักษะและเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการช่วยบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้จัดการ CRM ทำอะไร?
ผู้จัดการ CRM ดำเนินการและปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า. เป้าหมายของ CRM คือ นำทางบริษัทไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด, เพิ่มความภักดีของลูกค้า, ติดตามปัญหาของลูกค้า, และออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น.
ผู้จัดการ CRM วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของลูกค้าและเข้าใจด้านธุรกิจของการบริการลูกค้า พวกเขาออกแบบกระบวนการเพื่อระบุลูกค้าเป้าหมายและแนะนำลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าผ่านการเดินทางของลูกค้า
ผู้จัดการ CRM ยังศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าและข้อมูลจากทีมการตลาดเพื่อช่วยสร้างการตลาดที่มีเป้าหมายและปรับให้เหมาะกับบุคคล. เนื่องจาก CRM ทำงานข้ามแผนก คุณจะได้รับความรู้ที่มีค่าเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง.
ความสำคัญของผู้จัดการระบบ CRM
ผู้จัดการ CRM ทำงานเป็นผู้ร่วมงานด้านประสบการณ์ลูกค้า พวกเขาเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมมือกับแผนกขายและแผนกการตลาดเพื่อช่วยพัฒนาстратегииการรักษาลูกค้าและกลยุทธ์การเปลี่ยนผู้ซื้อ
งานประจำวันของผู้จัดการ CRM
- สร้างระบบเพื่อสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและปรับปรุงระบบเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามปัญหาของลูกค้าที่ระบบ CRM ระบุไว้ และแก้ไขปัญหาหรือส่งต่อไปยังทีมที่เหมาะสม
- วิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของลูกค้าเพื่อหาโอกาสในการขายและกลยุทธ์ความสัมพันธ์กับลูกค้า
- กำกับดูแลการติดต่อกับลูกค้าในหลากหลายแผนก เช่น ทีมบริการลูกค้า เพื่อให้มั่นใจในความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
- ค้นหาและนำมาใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจกับลูกค้า
หน้าที่ระยะยาวของผู้จัดการระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
- ร่วมมือกับผู้นำฝ่ายขายและการตลาดเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์ม CRMและการบูรณาการ
- ฝึกอบรมทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมบริการลูกค้าเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CRM และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังใช้ซอฟต์แวร์ CRM อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสุขของลูกค้า
- พัฒนา, ดำเนินการ, และปรับปรุงระบบการทำงาน, กระบวนการ, และการนำไปใช้ของระบบ CRM
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากซอฟต์แวร์ CRM เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้จัดการ CRM วิเคราะห์แนวโน้มตลาด ขนาดบริษัท รูปแบบการขาย และโซลูชัน CRM เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับฐานลูกค้าของบริษัทคุณโดยเฉพาะ
วิธีการเป็นผู้จัดการ CRM
นี่คือภาพรวมของเส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการ CRM:
1. การเรียนรู้พื้นฐานของ CRM
32% ของธุรกิจขนาดเล็กประสบปัญหาด้านความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ CRM
เมื่อคุณเรียนรู้พื้นฐานของการใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้— โดยทั่วไปคือเครื่องมือที่ใช้บ่อยเช่น ClickUp, Hubspot, Salesforce และ Microsoft Dynamics 365 คุณจะมีความพร้อมมากขึ้นในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น
นี่คือทักษะที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมองหาเมื่อจ้างงานตำแหน่งผู้จัดการ CRM
หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีการเป็นผู้จัดการ CRM คุณจะต้องสร้างฐานความรู้ที่มั่นคงเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของ CRM ในกระบวนการขายและการตลาด เช่น:
- การจัดการวงจรชีวิตของลูกค้า: ทำความเข้าใจถึงขั้นตอนที่ลูกค้าผ่านตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงหลังการซื้อ และเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้าในแต่ละขั้นตอนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
- การแบ่งกลุ่มลูกค้า: เรียนรู้วิธีการแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามคุณลักษณะสำคัญ เพื่อส่งมอบข้อความทางการตลาดและแคมเปญ CRMที่มีความเป็นส่วนตัวและตรงเป้าหมายมากขึ้น
- การจัดการข้อมูล: ฝึกฝนการรวบรวม การจัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
ผู้จัดการ CRM หลายคนเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบและแนวคิด CRM ต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Coursera, LinkedIn Learning, และ Udemy
หลักสูตรยอดนิยมบางหลักสูตรที่คุณสามารถเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติจริงในงานของผู้จัดการ CRM ได้แก่:
- บทนำสู่ CRM ด้วย HubSpotบน Coursera
- พื้นฐาน CRM: เปิดโอกาสการเติบโตทางธุรกิจผ่านความสัมพันธ์บนLinkedIn Learning
- หลักสูตรระดับสูงในด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 5.0บน Udemy
2. พัฒนาทักษะ CRM ที่สำคัญ
ผู้จัดการ CRM จำเป็นต้องมีทักษะผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้คุณสามารถออกแบบประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าได้ ในขณะที่ ทักษะการวิเคราะห์ สามารถช่วยให้คุณตีความข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องพัฒนา ทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง เนื่องจากคุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ (มาก) กับหลายทีม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของคุณ เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และคิดค้นโซลูชั่นที่นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือรายการทักษะ CRM ที่สำคัญที่คุณต้องมีเพื่อเป็นผู้จัดการ CRM
|ทักษะ ทางเทคนิค
|การใช้ทักษะ
|ความชำนาญในการใช้ซอฟต์แวร์ CRM
|ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบ CRMเช่น การสร้างและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจัดการกระบวนการขาย การรายงานและวิเคราะห์ทางธุรกิจ และการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
|การวิเคราะห์ข้อมูล
|การรวบรวม, การเก็บรักษา, และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
|ระบบอัตโนมัติ
|สำหรับงานที่ซ้ำซ้อน มีระบบระเบียบ และใช้เวลามาก รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
|การแบ่งกลุ่มลูกค้า
|เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มที่มีความหมายเพื่อการตลาดและการสื่อสารที่ตรงเป้าหมาย
|ทักษะการจัดการโครงการ
|การผสานระบบ CRM และการจัดการโครงการเพื่อบริหารงานและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มกลาง
|ทักษะสร้างสรรค์
|การใช้ทักษะ
|การออกแบบประสบการณ์ลูกค้า
|สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อส่งเสริมการรักษาลูกค้าและการเปลี่ยนแปลง
|การแก้ปัญหา
|เพื่อพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
|ทักษะการจัดการ
|การใช้ทักษะ
|ทักษะการเป็นผู้นำ
|ประสานงานกับหลายแผนกและผู้นำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย CRM
|การร่วมมือในทีม
|ทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดำเนินกลยุทธ์ข้ามสายงานเพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า
|ทักษะระหว่างบุคคล
|การใช้ทักษะ
|การสื่อสาร
|เพื่อสื่อสารข้อมูลให้กับสมาชิกในทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฝ่ายบริหารธุรกิจ และลูกค้า
|ความเห็นอกเห็นใจ
|เพื่อเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของลูกค้า
ตัวอย่างที่ชัดเจน: วิธีที่ทักษะการสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ของคุณในฐานะผู้จัดการ CRM มีบทบาทในสถานการณ์จริง
จินตนาการว่าคุณเป็นผู้จัดการระบบ CRM ที่บริษัทค้าปลีก และคุณสังเกตเห็นการลดลงของส่วนร่วมของลูกค้า
คุณตัดสินใจที่จะออกแบบโปรแกรมสะสมคะแนน (หรือปรับปรุงโปรแกรมที่มีอยู่) พร้อมรางวัลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
จากนั้น คุณตัดสินใจที่จะทำให้กระบวนการทำงานของ CRM เป็นอัตโนมัติและใช้ทักษะการวิเคราะห์ของคุณเพื่อติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและรูปแบบการซื้อเพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้คือการใช้ซอฟต์แวร์การตลาด CRMเพื่อเปิดตัวแคมเปญการตลาดหลายช่องทางสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีการมีส่วนร่วมต่ำที่สุด
3. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้นด้วยตำแหน่งระดับเริ่มต้น เช่น ผู้ประสานงาน CRM หรือพนักงานขาย เพื่อสะสมประสบการณ์จริงในด้านการจัดการ CRM
สมัครฝึกงานที่คุณสามารถ ทำงานร่วมกับผู้จัดการ CRM ที่มีประสบการณ์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการรับผิดชอบงานที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต และพัฒนาความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จทางธุรกิจ
การมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์และฟอรัมสามารถช่วยเพิ่มความรู้และเครือข่าย CRM ของคุณได้เช่นกัน คุณสามารถค้นหาชุมชนเหล่านี้ได้บน LinkedIn, Reddit, Quora และ Facebook
พิจารณาเข้าร่วมชุมชนออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน CRM และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงาน
ชุมชนเริ่มต้นสองแห่งดังกล่าวคือ:
- กลุ่ม LinkedIn เช่นCRM Experts
- ซับเรดดิตใน Reddit เช่นr/CRM
นำเสนอผลงาน ความสำเร็จ และความท้าทายของคุณ พร้อมทั้งขอคำแนะนำและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในชุมชนเหล่านี้
4. การสร้างเครือข่ายและผลงานของคุณ
เครือข่ายที่แข็งแกร่งสามารถเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้จัดการ CRM ของคุณได้อย่างมาก คุณสามารถขอคำแนะนำและคำรับรองจากผู้คนในอุตสาหกรรมของคุณได้ ซึ่งจะทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง
เข้าร่วมการประชุมอุตสาหกรรมแบบพบปะ, การสัมมนาออนไลน์, และกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างเครือข่ายที่น่าเชื่อถือ
งานอีเวนต์อย่างDreamforce (โดย Salesforce) หรือการประชุม CRM Evolution Conferenceมอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้จัดการ CRM และได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM ชั้นนำเพื่อการเติบโตในสายอาชีพ
คุณยังสามารถสร้างเครือข่ายบนช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn และ Twitter ได้อีกด้วย ใช้โอกาสนี้ในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ข้อมูลเชิงลึก และความสำเร็จของคุณในด้าน CRM เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรและเพื่อนร่วมวงการ
ผู้จัดการ CRM ส่วนใหญ่ มีเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอที่แสดงทักษะ ความสำเร็จ กรณีศึกษา และผลลัพธ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและผลกระทบของพวกเขา พวกเขามักจะเน้นย้ำว่าความคิดเชิงกลยุทธ์ของพวกเขาได้ปรับปรุงกระบวนการขาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และอัตราการรักษาลูกค้าได้อย่างไรผ่านกลยุทธ์เช่น การบริหาร CRM แบบร่วมมือ
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ให้พิจารณาสร้างเว็บไซต์หน้าเดียวเพื่อแสดงโครงการฝึกงานหรือผลงานของคุณ
5. บทบาทของการรับรองมาตรฐาน CRM
การรับรอง CRMช่วยให้คุณแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณต่อผู้ว่าจ้างที่มีศักยภาพ การรับรองเหล่านี้ยืนยันทักษะและความรู้ของคุณ ทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้จัดการ CRM
การรับรอง CRM ยอดนิยมที่คุณสามารถสอบเพื่อเป็นผู้จัดการ CRM:
|การรับรอง
|คำอธิบาย
|คุณได้รับใบรับรองเหล่านี้อย่างไร?
|ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการรับรองจาก Salesforce
|แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณในการกำหนดค่าและจัดการ Salesforce ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม CRM ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด
|มีให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Trailhead ของ Salesforce
|ได้รับการรับรองจาก Microsoft: พื้นฐานของ Dynamics 365
|ครอบคลุมพื้นฐานของ Microsoft Dynamics 365 รวมถึงการใช้งาน, แนวคิดเกี่ยวกับคลาวด์ และการนำไปใช้
|นำเสนอโดย Microsoft ผ่านโปรแกรมการรับรองของพวกเขา
|ผู้จัดการความเสี่ยงโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง (CSRM)
|เน้นย้ำความสามารถของคุณในการระบุ วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูล มีความสำคัญสำหรับบทบาทที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในบริบทของ CRM
|บริหารโดย สมาคมแห่งชาติเพื่อการศึกษาและการวิจัยด้านการประกันภัย
6. สมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย CRM
คุณสามารถค้นหางานผู้จัดการ CRM ที่เกี่ยวข้องได้บนเว็บไซต์หางาน Indeed, Glassdoor และ LinkedIn เว็บไซต์เหล่านี้อนุญาตให้คุณกรองตำแหน่งงานตามสถานที่ ระดับประสบการณ์ และเกณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนงานเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
เพื่อให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ปรับแต่งประวัติย่อและจดหมายสมัครงานของคุณ โดยเน้นประสบการณ์ตรงกับระบบ CRM ความเข้าใจในกลยุทธ์ CRM ที่สำคัญ และความสำเร็จหรือโครงการเฉพาะที่คุณได้ทำสำเร็จ
การใช้เครื่องมือ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในฐานะผู้จัดการ CRM
เครื่องมือ CRM คือตัวช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า เนื่องจากให้กรอบการทำงานที่เป็นระบบสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในฐานะผู้เริ่มต้นในอุตสาหกรรม คุณต้องการเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ CRMที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงเช่น ClickUpเพื่อช่วยจัดการงานหนักในการปรับปรุงกระบวนการจัดการลูกค้า การจัดการโอกาสทางธุรกิจ และการจัดการลูกค้าของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาดูกันว่า CRM ของ ClickUp จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรับรองการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงได้อย่างไร
สร้างฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์
ทีมขายและการตลาดของคุณสามารถใช้ระบบ CRM ของ ClickUp เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ เช่น รายละเอียดการติดต่อ ขนาดของดีล การติดต่อสื่อสาร และประวัติการซื้อ
ทีมใด ๆ ในองค์กรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลกลางนี้ได้—ซึ่ง ถูกจัดระเบียบในลำดับชั้นต่าง ๆ โดยใช้โฟลเดอร์, โฟลเดอร์ย่อย, และลิงก์ ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาลูกค้า, จัดการกับกระบวนการขาย, และตั้งค่ากระบวนการทำงาน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ มุมมองแผนที่ของ ClickUp เพื่อจัดหมวดหมู่ลูกค้าตามภูมิศาสตร์ ฟีเจอร์นี้ช่วยในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเมื่อทีมการตลาดดำเนินแคมเปญ CRM ที่เจาะจงเป้าหมาย ทีมขายสามารถใช้เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและสถานะการขาย รวมถึงจัดการคำสั่งซื้อได้
จัดการระบบงานของคุณด้วยเทมเพลต CRM
ใช้เทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อมูลติดต่อของลูกค้า ติดตามความคืบหน้าและเป้าหมายการขาย และวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า
เทมเพลตนี้เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างมากเนื่องจาก:
- ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับข้อมูลการขายและบัญชีทั้งหมดของคุณ
- กำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองและปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ
- ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการขาย
- แสดงข้อมูลเพื่อระบุข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpโดยใช้การดำเนินการและทริกเกอร์ที่กำหนดเอง เพื่อปลดปล่อยทีมขายของคุณจากงานที่ทำซ้ำๆ
ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานขายของคุณป้อนข้อมูลรายสัปดาห์เกี่ยวกับลูกค้าใหม่—ในบทสนทนา, ข้อตกลงที่ปิดแล้ว, ลูกค้าที่ไม่เคลื่อนไหว, เป็นต้น คุณจะได้รับรายงานอัตโนมัติรายเดือนเกี่ยวกับ ผู้ใช้ใหม่ ที่อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเริ่มต้นใช้งานและการสนับสนุน*
สร้างเอกสารที่สามารถแก้ไขได้และทำงานร่วมกันได้
สำหรับสมาชิกในทีมของคุณที่ต้องการเข้าถึงเอกสารการนำเสนอ, SOPs, สัญญา, ข้อเสนอ, หรือแผนกลยุทธ์, ให้ใช้ClickUp Docsเป็นเอกสารที่สามารถแก้ไขได้และแชร์ได้ซึ่งพวกเขาสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
การเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ากับงานเฉพาะในที่เดียวช่วยเร่งการเตรียมการประชุมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
ทีมของคุณสามารถแก้ไขเอกสารแบบร่วมมือฉบับนี้ได้ เพิ่มสเปรดชีต, การนำเสนอ, และตาราง, แทรกวิดีโอ, และรวมการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อให้ดูน่าสนใจ
ส่วนที่ดีที่สุดคือClickUp Brainช่วยปรับปรุงการผสานรวมนี้โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างอีเมลลูกค้า ถามคำถามเกี่ยวกับเอกสาร รับสรุปการประชุมทันที สร้างบันทึกวาระการประชุม และแม้กระทั่งสร้างโครงร่างการนำเสนอได้
ปรับแต่งระบบ CRM ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
ภายในระบบ CRM ของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดของลีดได้ เช่น ฟิลด์, แท็ก, และสถานะ. เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณมากขึ้น ClickUp มีประเภทของฟิลด์ให้เลือกถึง 8 ประเภท และมุมมองให้เลือกถึง 5 แบบ.
ClickUp คือระบบการจัดการโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบ! มันช่วยให้ฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งมีมูลค่า $500,000 ถึงหลายล้านดอลลาร์ต่อวัน ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและผลลัพธ์! รัก ClickUp!
เราจะพาคุณไปดูขั้นตอนการสร้างระบบ CRM ใน ClickUp:
ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดเทมเพลต CRM ของ ClickUp
เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดเทมเพลต CRM ของ ClickUp เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในที่เดียว ทำให้การสื่อสารกับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มมุมมองเพื่อจัดการและจัดลำดับความสำคัญของรายชื่อผู้ติดต่อ
เลือกจากมุมมอง ClickUpมากกว่า 15 แบบเพื่อดูงานและข้อมูลของคุณ
ตัวอย่างเช่น,
- ตารางมุมมองเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- มุมมองบอร์ดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบคัมบัง
- มุมมองปฏิทินเพื่อติดตามกำหนดเวลาและการติดตามผล
- มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายของลูกค้า
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ซิงค์ Google Calendar ของคุณกับ ClickUp เพื่อดูงานทั้งหมดในที่เดียว และหยุดการสลับแพลตฟอร์มเพื่อทราบว่ามีอะไรอยู่ในกำหนดการของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: สร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งทุกขั้นตอนการทำงาน
ปรับแต่งสถานะให้สอดคล้องกับกระบวนการ CRM ของคุณ ตัวอย่างเช่น สร้างสถานะเช่น "ลูกค้าเป้าหมาย" "ติดต่อแล้ว" "กำลังเจรจา" และ "ปิดการขาย" เพื่อติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าแต่ละราย
ขั้นตอนที่ 4: ดึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดมาดูด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเฉพาะสำหรับความต้องการของ CRM ของคุณได้ เพิ่มฟิลด์เช่น "มูลค่าของลูกค้า" เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าที่มีมูลค่าสูง, "ติดต่อครั้งล่าสุด" เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าถูกลืม, และ "ติดตามครั้งต่อไป" เพื่อจดจำเวลาที่ต้องติดต่อครั้งต่อไป
นี่คือจุดที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูลงานลงในมุมมองต่างๆ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปิดและปิดงานแต่ละรายการเพื่อค้นหาข้อมูล เช่น วันที่ครบกำหนด วงจรการเรียกเก็บเงิน ส่วนลด ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 5: สร้างงานโดยใช้ข้อมูลของคุณ
นำเข้าข้อมูลของคุณเข้าสู่ Clickupจากไฟล์หรือเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ จากนั้นเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันที่ครบกำหนดและเพิ่มคำอธิบายโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 6: เชื่อมต่อเป็นทีมเดียวด้วยฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใน CRM
ใช้ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ของ ClickUpเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล CRM ทั้งหมดของคุณ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรไฟล์ลูกค้า ประวัติการติดต่อ และโอกาสในการขาย เพื่อสร้างมุมมองที่ครอบคลุมของลูกค้าแต่ละราย
อ่านเพิ่มเติม: 12 แม่แบบ CRM ฟรีที่ตรงกับกรณีการใช้งานของคุณ
เติบโตในสายอาชีพของคุณในฐานะผู้จัดการ CRM ด้วย ClickUp
โปรดจำไว้ว่าผู้จัดการ CRM ส่วนใหญ่เคยเป็นมือใหม่มาก่อน ซึ่งได้พัฒนาทักษะของตนขึ้นมาเรื่อยๆ ผ่านประสบการณ์จริง
ในขณะที่การเดินทางสู่บทบาท CRM อาจดูน่ากลัวจากมุมมองภายนอก แต่เมื่อคุณได้รับตำแหน่งระดับเริ่มต้นด้วยทักษะและเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเติบโต เจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จได้ ในฐานะผู้จัดการ CRM
กุญแจสำคัญคือการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลูกค้า ทีมขาย ทีมการตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณควรปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ CRM เช่น ClickUp
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการ CRM ที่ประสบความสำเร็จ