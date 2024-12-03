Whatsapp Business vs. ส่วนตัว: เครื่องมือสื่อสารใดที่เหมาะสำหรับคุณ?

WhatsApp เปิดตัวครั้งแรกในปี 2009 และในไม่ช้า ทุกคนตั้งแต่เด็กมัธยมไปจนถึงทีมสตาร์ทอัพระดับโลกก็เริ่มส่งข้อความกันบนแพลตฟอร์มนี้
ด้วยกระแสความนิยมทั้งหมดนี้ ทำให้เห็นได้ชัดว่า WhatsApp มีศักยภาพที่แท้จริงสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า และนี่คือWhatsApp Business—เวอร์ชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ คุณเดาถูกแล้ว การติดต่อทางธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม คำถามที่สำคัญยังคงอยู่: WhatsApp เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวมากกว่า หรือสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจได้เช่นกัน? WhatsApp Business กับ WhatsApp ส่วนตัวเหมือนกันจริงหรือไม่ หรือสองแพลตฟอร์มนี้มีความแตกต่างกันอย่างพื้นฐาน?
มาดูความแตกต่างและค้นหาว่าอันไหนที่เหมาะกับความต้องการของคุณ 💡
บทนำสู่ WhatsApp
ในเดือนมิถุนายน 2024, นักแสดงจาก Modern Family ที่ทุกคนชื่นชอบได้กลับมาอีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจ—ครั้งนี้ในโฆษณา WhatsApp!
ทำไมหรือ? เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของฟีเจอร์แชทกลุ่มใน WhatsApp
ด้วยลักษณะเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครและบทที่ตรงใจ WhatsApp สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์การส่งข้อความที่ราบรื่นให้กับผู้ชม แต่ WhatsApp ดีแค่ไหนสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน?
ภาพรวมของ WhatsApp
ไม่น่าแปลกใจเลย—WhatsApp คือแอปส่งข้อความบนมือถือที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก
ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกถึง 2,000 ล้านคน จึงชัดเจนว่า WhatsApp ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลก
แล้วอะไรคือจุดดึงดูดล่ะ?
นอกจากจะมีความปลอดภัยและทำงานได้อย่างราบรื่นบน iOS และ Android แล้ว ยังใช้งานได้ฟรีอีกด้วย
ในขณะที่เกือบทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับ WhatsApp แต่หลายคนยังไม่คุ้นเคยกับน้องสาวที่พร้อมสำหรับธุรกิจ: WhatsApp Business
การเติบโตของ WhatsApp Business
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกของ WhatsApp มาทำการนับจำนวนกันอย่างรวดเร็ว:
- WhatsApp Messenger
- WhatsApp Business
- WhatsApp Business API
แต่ละอย่างทำหน้าที่เฉพาะตัวที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารที่แตกต่างกัน
ตามที่มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กได้กล่าวไว้ในสัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า"ความจริงก็คือการสื่อสารทางธุรกิจน่าจะเป็นเสาหลักใหญ่ต่อไปของธุรกิจของเรา ขณะที่เรากำลังทำงานเพื่อสร้างรายได้จาก WhatsApp และ Messenger มากขึ้น"
และเขาก็ไม่ได้ผิด!
ในความเป็นจริงมีผู้คนมากกว่า40 ล้านคนเข้าชมแคตตาล็อกของ WhatsApp Business ทุกเดือน—ซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งสำหรับสิ่งที่เริ่มต้นเป็น แอปส่งข้อความธรรมดา
🌟 เกร็ดความรู้สนุกๆ: หลังจากถูกปฏิเสธโดย Facebook ในปี 2009 ผู้ร่วมก่อตั้ง WhatsApp อย่าง Brian Acton ไม่ได้ยอมแพ้ แต่เขาได้สร้าง WhatsApp ขึ้นมา—จนกระทั่ง Facebook ซื้อไปในราคา 19,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2014
สำรวจ WhatsApp ส่วนตัว
WhatsApp Personal คือแอปส่งข้อความที่ทุกคนเลือกใช้ และก็มีเหตุผลรองรับ มาดูกัน
คุณสมบัติหลักของ WhatsApp ส่วนบุคคล
เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ WhatsApp Personal เต็มไปด้วยสิ่งจำเป็นที่ทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบทั่วโลก คุณสมบัติหลักเหล่านี้ประกอบด้วย:
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง: ข้อความ, การโทร, และสื่อต่างๆ ได้รับการปกป้องเพื่อให้มีเพียงคุณและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านได้ แม้แต่ WhatsApp เองก็ไม่สามารถแอบดูได้—ปลอดภัยเทียบเท่าตู้นิรภัยของธนาคาร
- การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ: คุณสามารถโทรด้วยเสียงและวิดีโอได้ฟรี รวมถึงการโทรกลุ่มได้สูงสุดถึงแปดคน เหมาะสำหรับการรวมญาติเสมือนจริงหรือการพูดคุยสบายๆ
- ข้อความเสียง: สำหรับผู้ที่ชอบพูดคุยมากกว่าการพิมพ์ ข้อความเสียงช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น เพียงบันทึกและส่ง—ผู้รับสามารถได้ยินทุกรายละเอียดของเรื่องราวของคุณ
- การแชร์เอกสาร: ไม่ต้องวุ่นวายกับอีเมลอีกต่อไป! ส่งไฟล์ PDF, สเปรดชีต และสไลด์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพราะบางครั้งคุณก็แค่ไม่อยากเปิดแอปอื่นเพิ่ม
- การแชร์รูปภาพและวิดีโอ: แชร์รูปภาพและวิดีโอได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพ ภาพคมชัดและไม่มีอาการแตกเป็นพิกเซล—ความฝันของช่างภาพ
- การเข้าถึงเดสก์ท็อป: WhatsApp สามารถใช้งานได้บน Mac หรือ PC ของคุณ เพราะการพิมพ์บนคีย์บอร์ดเต็มรูปแบบนั้น... สะดวกสบาย
- ข้อความกระจายเสียง: ส่งข้อความเดียวถึงหลายคนพร้อมกันด้วยฟีเจอร์กระจายเสียงของ WhatsApp เป็นห้องวีไอพีสำหรับการส่งข้อความ
- การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน: เพิ่มชั้นความปลอดภัยอีกขั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึงข้อมูลของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลของตนเองอย่างจริงจัง
WhatsApp ได้ยกระดับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่น่าประทับใจจริง ๆ มาให้เราได้ใช้กันแล้ว มาดูฟีเจอร์เจ๋ง ๆ ที่เพิ่มเข้ามาใหม่กันเลย:
- การแก้ไขข้อความ: เคยส่งข้อความเร็วเกินไปไหม? ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขข้อความได้นานถึง 15 นาที ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิดหรือช่วงเวลาที่เผลอส่งข้อความผิด
- โหมดเงียบสำหรับผู้โทรที่ไม่รู้จัก: เบื่อกับสายสแปมหรือไม่? ตอนนี้คุณสามารถปิดเสียงสายเรียกเข้าจากหมายเลขที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพื่อประสบการณ์ที่เงียบสงบยิ่งขึ้น
- ล็อคแชท: เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับแชทเฉพาะด้วยการป้องกันด้วยลายนิ้วมือหรือรหัสผ่าน ทำให้การสนทนาบางอย่างเป็นเรื่องส่วนตัว
- วอลเปเปอร์แชทแบบส่วนตัว: ปรับแต่งวอลเปเปอร์แชทแต่ละห้องเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างการสนทนาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเป็นส่วนตัว
- สติกเกอร์ที่สร้างโดย AI: อธิบายไอเดียของคุณ แล้ว AI ของ WhatsApp จะสร้างสติกเกอร์เฉพาะสำหรับคุณ เพิ่มสีสันและการแสดงออกให้กับการแชทของคุณ
- ข้อความปักหมุดในกลุ่ม: เก็บข้อมูลสำคัญไว้ด้านบนสุดของแชทกลุ่มด้วยข้อความปักหมุด ช่วยให้ทุกคนติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
- แชทด้วยเสียง Meta AI: มือไม่ว่างพิมพ์ใช่ไหม? คุณสามารถส่งคำสั่งเสียงไปยัง Meta AI บน WhatsApp ได้
กรณีการใช้งาน WhatsApp ส่วนตัว
มาดูเอมม่าที่กำลังวางแผนงานปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้กับเพื่อนสนิทของเธอ นี่คือวิธีที่ WhatsApp Personal ช่วยให้เธอจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่น:
- การจัดการความเป็นส่วนตัว: เธอตั้งค่าการควบคุมความเป็นส่วนตัวเพื่อจำกัดผู้ที่สามารถเห็นการอัปเดตสถานะของเธอ (ไม่อนุญาตให้เปิดเผยเนื้อหาสปอยล์งานปาร์ตี้)
- การแจ้งเตือนกิจกรรมพร้อมข้อความปักหมุด: เอ็มม่าปักหมุดที่อยู่ของงานปาร์ตี้และธีมไว้ที่ด้านบนสุดของแชทกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะไม่ลืมรายละเอียดสำคัญ
- ส่งเส้นทางพร้อมตำแหน่งที่ตั้งแบบเรียลไทม์: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีใครหลงทาง เอ็มม่าจะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งแบบเรียลไทม์กับแขกขณะที่พวกเขากำลังเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน
- สติกเกอร์ AI เพื่อชัยชนะ: เอ็มม่าสร้างสติกเกอร์ AI แบบกำหนดเองไม่กี่แบบ รวมถึงแบนเนอร์ "ปาร์ตี้เวลา!" และหน้าอีโมจิตลกๆ เพื่อสร้างความตื่นเต้นในการแชท
- การแชร์หน้าจอในวิดีโอคอล: เอ็มม่าแชร์หน้าจอของเธอในระหว่างการวิดีโอคอลเพื่อแสดงรูปแบบที่เธอวางแผนไว้สำหรับการตกแต่งและการจัดที่นั่ง
- การล็อกแชทกลุ่ม: เธอล็อกแชทกลุ่มเพื่อเก็บแผนงานของกลุ่มไว้เป็นความลับ—ไม่ให้ใครที่ไม่ได้เชิญมาได้รู้ล่วงหน้า
- การตอบกลับการตอบรับคำเชิญโดยใช้แบบสำรวจ: แทนที่ผู้ได้รับเชิญจะตอบกลับด้วยข้อความจำนวนมาก (ซึ่งเราทุกคนรู้ว่ามันวุ่นวายได้เร็วมาก) เอ็มม่าสร้างแบบสำรวจในกลุ่มแชทเพื่อให้ทุกคนตอบรับคำเชิญ โดยแขกสามารถโหวตตัวเลือกต่างๆ เช่น อาหาร, การแต่งกาย, และกิจกรรม
ผ่านทาง WhatsApp
- ข้อความที่หายไปเพื่อการทำความสะอาด: หลังงานเลี้ยง เอ็มมาตั้งข้อความให้หายไปในกลุ่มเพื่อให้รูปภาพและการอัปเดตของทุกคนไม่รกแชทตลอดไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมด้วย 'การโทรกลุ่มตามกำหนดการ' วางแผนการโทรล่วงหน้าพร้อมการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
ข้อดีของ WhatsApp ส่วนบุคคล
WhatsApp มอบประโยชน์มากมาย ทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก:
- การเข้าถึงทั่วโลก: ด้วยผู้ใช้มากกว่า 2 พันล้านคนใน 180 ประเทศ WhatsApp อยู่ในทุกที่ ลากค่าบริการ SMS ระหว่างประเทศ
- การใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: WhatsApp ทำงานได้อย่างราบรื่นบน Android, iOS และแม้แต่บนเดสก์ท็อป ดังนั้นคุณจึงสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม
- ไม่มีโฆษณา: ต่างจากแอปส่วนใหญ่ WhatsApp ยังคงปราศจากโฆษณาอย่างสมบูรณ์ ให้คุณเพลิดเพลินกับการส่งข้อความโดยไม่มีสิ่งรบกวน
- คุ้มค่า: WhatsApp ฟรีสำหรับการส่งข้อความ, โทรเสียง, และโทรวิดีโอ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารระหว่างประเทศ
- อัตราการเปิดข้อความสูง: ข้อความ WhatsApp มีแนวโน้มที่จะถูกเปิดและอ่านมากขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับการอัปเดตที่สำคัญและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง: ความเป็นส่วนตัวคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง ด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องการสนทนาของคุณ
- รายการออกอากาศและกลุ่ม: จัดการการสนทนาหลายรายการได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตธุรกิจหรือการพบปะสังสรรค์
- แชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์: เหมาะสำหรับการติดตามการนัดพบหรือตรวจสอบความปลอดภัยของคนที่คุณรัก
- ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซมีความเรียบง่ายและออกแบบมาสำหรับทุกวัย ทำให้เข้าถึงได้ง่ายและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ WhatsApp ส่วนบุคคล
แม้ว่า WhatsApp จะยอดเยี่ยม แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ควรทราบ:
- การพึ่งพาอินเทอร์เน็ต: หากไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต WhatsApp จะไม่สามารถใช้งานได้ ต่างจาก SMS ทั่วไป
- ความเสี่ยงของการระงับบัญชี: การละเมิดนโยบายของ WhatsApp อาจนำไปสู่การระงับบัญชี ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจที่พึ่งพา WhatsApp
- ผลกระทบต่อสุขภาพจิต: ความกดดันที่ต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาอาจนำไปสู่ความเครียดและ "ความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน"
- การใช้งานพื้นที่จัดเก็บ: การแชร์สื่อบ่อยครั้งอาจทำให้พื้นที่จัดเก็บเต็มอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นประจำ
- การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนลูกค้าสำหรับผู้ใช้รายบุคคลอาจมีจำกัดและล่าช้า
การเจาะลึก WhatsApp Business
ด้วยนักการตลาด 56%เห็นด้วยว่าการสื่อสารทางธุรกิจช่วยให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมโยงกับธุรกิจมากขึ้น มาสำรวจคุณสมบัติหลักของ WhatsApp Business และดูว่ามันเหมาะกับคุณหรือไม่
🧠 คุณรู้หรือไม่? ผู้คนเช็คโทรศัพท์ของตนมากถึง 58 ครั้งต่อวัน? สำหรับผู้ใช้ Android นั่นหมายถึงประมาณ 38 นาทีต่อวันบน WhatsApp เพียงอย่างเดียว—สร้างโอกาสอันยอดเยี่ยมให้แบรนด์ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมกับลูกค้าบนแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติหลักของ WhatsApp Business
- โปรไฟล์ WhatsApp Business: แสดงธุรกิจของคุณด้วยโปรไฟล์ที่มีโลโก้ คำอธิบายธุรกิจ เวลาทำการ และลิงก์เว็บไซต์ สร้างหน้าร้านขนาดเล็กบน WhatsApp ได้ทันที
- ข้อความทักทาย: ส่งข้อความต้อนรับที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อเริ่มต้นการสนทนาอย่างราบรื่น
ผ่านทาง WhatsApp
- ตอบกลับอย่างรวดเร็ว: ประหยัดเวลาด้วยการตอบกลับที่ปรับแต่งได้สำหรับคำถามที่พบบ่อย ช่วยให้คุณตอบกลับได้รวดเร็วเพียงแค่แตะ
- ข้อความไม่อยู่: ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติในช่วงนอกเวลาทำการเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคุณจะกลับมาเมื่อใด เพื่อให้พวกเขาทราบความคืบหน้า
ผ่านทาง WhatsApp
- ป้ายกำกับ: จัดระเบียบและจัดประเภทการสนทนาด้วยป้ายกำกับเพื่อค้นหาและตอบกลับข้อความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- เครื่องหมายยืนยันตัวตนเมตา: สร้างความน่าเชื่อถือด้วยเครื่องหมายยืนยันตัวตน ช่วยให้ลูกค้าสามารถระบุบัญชีทางการของคุณได้ และเพิ่มความไว้วางใจ
- แคตตาล็อกและรถเข็น: แสดงสินค้าและบริการของคุณผ่านแคตตาล็อก และให้ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นเพื่อการเรียกดูและสั่งซื้อที่ง่ายดาย
ผ่านทาง WhatsApp
- การส่งข้อความแบบกระจาย: ติดต่อลูกค้าหลายรายพร้อมกันด้วยการส่งข้อความกระจายไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ สำหรับการประกาศหรือโปรโมชั่น
- โฆษณาที่คลิกเพื่อไปยัง WhatsApp: ดึงดูดลูกค้าใหม่จากโฆษณาบน Facebook และ Instagram ให้เข้าสู่แชท WhatsApp โดยตรง สร้างจุดเริ่มต้นที่ราบรื่นสำหรับการสนทนา
ผ่านทาง WhatsApp
- ปุ่มกระตุ้นการกระทำบนสื่อสังคมออนไลน์: ให้ปุ่ม "ส่งข้อความ" บนโปรไฟล์ Facebook และ Instagram ของคุณเพื่อชี้นำลูกค้าที่มีศักยภาพให้เริ่มการแชทกับคุณได้ทันที
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ WhatsApp Business
- ระบุเวลาทำการที่ชัดเจน: แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคุณพร้อมให้บริการเมื่อใด และใช้ข้อความแจ้งไม่อยู่ในช่วงเวลาทำการเพื่อรักษาการสื่อสารที่สม่ำเสมอ
- ใช้การตอบกลับอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อย: ตั้งค่าการตอบกลับอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อยเพื่อประหยัดเวลาและทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- โปรโมตช่องทาง WhatsApp ของคุณ: ใช้รหัส QR, ลิงก์สั้น และปุ่มโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าคุณสามารถติดต่อได้ทาง WhatsApp
- ใช้ประโยชน์จากตรา Meta-verified: รับตราเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ
กรณีการใช้งาน WhatsApp Business
- ธนาคารแมนดีรี (ธนาคาร): ธนาคารแมนดีรีใช้ WhatsApp Business เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอีกครั้งผ่านการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบบัตรเครดิตและข้อเสนอการผ่อนชำระ แพลตฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 42%และอัตราการตอบกลับสำหรับการตรวจสอบบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 56% ทำให้ WhatsApp เป็นช่องทางที่ดีที่สุดของธนาคารสำหรับการเปลี่ยนแปลง (conversion) โดยมีประสิทธิภาพเหนือกว่า SMS, โทรขาย, และเว็บไซต์
- แม็กซ์ ไลฟ์ อินชัวรันส์ (ประกันภัย): เพื่อดึงดูดลูกค้าทั่วประเทศอินเดีย แม็กซ์ ไลฟ์ อินชัวรันส์ ได้ร่วมมือกับ Haptik ในการนำฟีเจอร์การรองรับภาษาของแพลตฟอร์ม WhatsApp Business มาใช้ เพื่อให้บริการใน 7 ภาษาท้องถิ่น การเดินทางเพียงสองขั้นตอนนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้ส่งผลให้อัตราการดำเนินการเสร็จสิ้นในการติดต่อกับลูกค้าในภาษาที่เลือกเพิ่มขึ้นถึง40%
- เมอร์เซเดส-เบนซ์ ตุรกี (ยานยนต์): เมอร์เซเดส-เบนซ์ ตุรกี ได้ผสานระบบ WhatsApp Business Platform เข้ากับการตลาดเพื่อส่งเสริมรถตู้เชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสทางการขาย และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ผ่านการรณรงค์แบบผสมผสานระหว่าง WhatsApp กับช่องทางดั้งเดิม ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มเจตนาการซื้อได้ถึง 63% และยอดขาย เพิ่มขึ้น ถึง93% พร้อมทั้งลดต้นทุนต่อผู้ติดต่อที่มีคุณภาพลงถึง 78%
- Lenovo (เทคโนโลยี): Lenovo Indonesia เปิดตัว WhatsApp Flows เพื่อปรับปรุงการจองนัดหมายบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการแปลงสูงขึ้นถึง 8.2 เท่าเมื่อเทียบกับเว็บไซต์ของพวกเขาและเพิ่มการมีส่วนร่วมบนWhatsAppขึ้น 44.5% ช่องทางบริการตนเองที่ราบรื่นนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถจอง เปลี่ยนเวลา หรือยกเลิกนัดหมายได้ทั้งหมดภายใน WhatsApp
ข้อดีของ WhatsApp Business
- การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น: ช่องทางการสื่อสารช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ด้วยอัตราการตอบกลับที่รวดเร็วและการทำงานอัตโนมัติ ธุรกิจสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ตามเงื่อนไขของพวกเขา
- อัตราการเปิดสูง: WhatsApp มีอัตราการเปิดข้อความธุรกิจที่น่าประทับใจถึง98%ซึ่งสูงกว่าช่องทางอื่น ๆ
- ความพึงพอใจของลูกค้า: ด้วยการเข้าถึงลูกค้าในที่ที่พวกเขาสบายใจที่สุด WhatsApp Business ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
- การสื่อสารที่คุ้มค่า: การทำงานอัตโนมัติและการตอบสนองที่รวดเร็วช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพ
- การเติบโตของรายได้: WhatsApp Business ช่วยเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้า โดยการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการแชทสดสามารถส่งผลเชิงบวกต่อยอดขายและความภักดีของลูกค้า
ข้อจำกัดของ WhatsApp Business
- โควตาข้อความจำกัด: หากไม่มีการยืนยันตัวตน การส่งข้อความจะถูกจำกัดไว้ที่ 5,000 ข้อความต่อเดือน ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
- ไม่มีการเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม: WhatsApp Business ไม่รองรับ API ทำให้การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ มีข้อจำกัด และลดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัด: ตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติบน WhatsApp Business มีพื้นฐานเมื่อเทียบกับ WhatsApp Business API ซึ่งนำเสนอแชทบอทขั้นสูงและการจัดเส้นทางข้อความที่หลากหลายกว่า
- การใช้งานอุปกรณ์ที่จำกัด: WhatsApp Business รองรับการใช้งานได้เพียงสองอุปกรณ์เท่านั้น ซึ่งจำกัดจำนวนผู้ดูแลที่สามารถจัดการการสนทนากับลูกค้าได้
- ข้อจำกัดของแคตตาล็อก: ฟีเจอร์แคตตาล็อกมีขอบเขตจำกัด ลูกค้าจำเป็นต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของคุณเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
- ไม่มีเครื่องหมายถูกสีเขียว: หากไม่มีการยืนยัน บัญชี WhatsApp Business จะไม่มีเครื่องหมายถูกสีเขียว ซึ่งอาจส่งผลต่อความไว้วางใจของลูกค้าเนื่องจากความตระหนักรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทีมของคุณกำลังถึงขีดจำกัดข้อความของ WhatsApp Business หรือพบว่าการจัดระเบียบการสนทนากับลูกค้าเป็นเรื่องยาก ลองพิจารณาใช้ WhatsApp Business API ซึ่งไม่มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และมีระบบอัตโนมัติขั้นสูง ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการส่งข้อความจำนวนมาก
WhatsApp Business API
WhatsApp Business API เป็นระบบที่แตกต่างจากแอป WhatsApp Business
สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เปิดประตูสู่ เครื่องมือการตลาดขั้นสูง และการผสานรวมที่ง่ายดาย ออกแบบมาเพื่อจัดการการมีส่วนร่วมของลูกค้าในระดับที่ใหญ่ขึ้น
ต่างจากแอปธุรกิจ, API ไม่มีอินเทอร์เฟซแบบเนทีฟ – แทนที่จะเป็นเช่นนั้น, มันเชื่อมต่อโดยตรงกับส่วนหน้าของแพลตฟอร์มที่ผสานรวมใด ๆ ผ่านพันธมิตรธุรกิจของ Meta.
การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณสามารถฝังการเข้าถึงและพลังของ WhatsApp ลงในระบบที่คุณมีอยู่ได้ทันที
สนใจแล้วหรือยัง? นี่คือข้อมูลเพิ่มเติม:
- เชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทุกที่ที่พวกเขาอยู่: พบกับลูกค้าในจุดที่พวกเขาใช้งาน WhatsApp อยู่แล้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยและสะดวกสบายสำหรับการมีส่วนร่วม
- การสนทนาแบบสองทาง: ส่งเสริมประสบการณ์การตลาด การขาย และการสนับสนุนแบบโต้ตอบ นำทางลูกค้าตลอดทุกขั้นตอนของเส้นทาง
- การมีปฏิสัมพันธ์ที่น่าจดจำ: ใช้สื่อที่หลากหลาย, รายการสินค้าที่มีชีวิตชีวา, และปุ่มเรียกร้องให้กระทำ (CTAs) ที่สามารถโต้ตอบได้เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าสนใจและไม่เหมือนใครในปริมาณมาก
ขยายการตลาดด้วย WhatsApp Business API
นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่ได้รับความนิยมซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจใช้ API เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า:
- การแจ้งเตือน: ให้ลูกค้าทราบข้อมูลล่าสุดอย่างทันท่วงที เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อ การติดตามการจัดส่ง หรือการแจ้งเตือนนัดหมาย
- โปรโมชั่นที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล: เพิ่มโอกาสในการขายเพิ่ม, แก้ไขปัญหาการทิ้งตะกร้าสินค้า, และส่งข้อเสนอที่มีความเกี่ยวข้องสูงมากเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการตลาดให้สูงสุด
- การค้า: ให้ลูกค้าสามารถเรียกดูสินค้า, ถามคำถาม, และสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่าน WhatsApp สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไร้รอยต่อ
- การดูแลลูกค้า: อัตโนมัติการตอบคำถามที่เกิดซ้ำด้วยระบบสนทนา และส่งต่อลูกค้าไปยังตัวแทนสดเฉพาะเมื่อจำเป็น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
- การตรวจสอบ: ง่ายต่อการยืนยันตัวตนของบัญชีด้วยรหัสผ่านครั้งเดียวที่ปลอดภัยหรือการยืนยันหลายขั้นตอน
- รูปแบบการสนทนาที่กำหนดเอง: ออกแบบประสบการณ์การสนทนาที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความภักดี
📌ตัวอย่าง: Zendesk ย้ายจาก API แบบติดตั้งภายในองค์กรไปยัง API บนคลาวด์บน WhatsApp Business ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้งานได้ 100% และลดเวลาของวิศวกรลงได้ 90% ด้วย API บนคลาวด์ Zendesk สามารถเพิ่มอัตราการส่งออกข้อความเป็นสองเท่า ทำให้การแก้ไขปัญหาตั๋วดีขึ้น และเพิ่มความต้องการใช้ WhatsApp ในกลุ่มลูกค้า
การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ WhatsApp Business API
ClickUpเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการจัดการโครงการ
ดังนั้น การผสานรวมคุณสมบัติการอัตโนมัติที่หลากหลายและการผสานระบบของ ClickUp กับ WhatsApp Business API จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ และขยายการสื่อสารในด้านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
นี่คือวิธีที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากคอมโบอันทรงพลังนี้:
- การขายและการหาลูกค้าใหม่: สำหรับทีมขาย การผสานการทำงานนี้ช่วยอัตโนมัติงานใน ClickUp เมื่อมีการระบุลูกค้าใหม่บนแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn สามารถส่งการแจ้งเตือนผ่าน WhatsApp ได้เมื่อดีลมีความคืบหน้า ทำให้ตัวแทนขายสามารถตอบกลับได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้าใหม่
- CRM: ใช้ClickUp CRMเพื่อจัดระเบียบการติดต่อกับลูกค้าและติดตามกระบวนการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย ระบบอัตโนมัติสามารถสร้างงานติดตามผลและส่งการแจ้งเตือนผ่าน WhatsApp เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานขายจะติดต่อกับลูกค้าอย่างทันท่วงที
- การจัดการแคมเปญการตลาด: ปรับปรุงการสร้างแคมเปญ การติดตาม และการรายงานให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดการงานใน ClickUp และใช้ WhatsApp เพื่อส่งการอัปเดตทันทีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีม ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
- การติดตามเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายการขายหรือการตลาดที่สามารถวัดผลได้ผ่านClickUp Goalsและติดตามความคืบหน้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองแบบภาพ พร้อมใช้ WhatsApp เพื่อส่งการอัปเดตสถานะหรือเฉลิมฉลองความสำเร็จกับทีม
ราคาและข้อควรพิจารณาของ WhatsApp API สำหรับธุรกิจ
ราคาของ WhatsApp Business API ทำงานบนโมเดลตามการสนทนา โดยคิดค่าบริการตามเซสชัน 24 ชั่วโมง นี่คือรายละเอียด:
ประเภทของการสนทนา
แต่ละประเภทของการสนทนา มีวัตถุประสงค์และระดับราคาที่แตกต่างกัน:
- การสนทนาทางการตลาด: ใช้สำหรับส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมักจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า เนื่องจากออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าและยอดขาย
- การสนทนาเพื่อประโยชน์: ข้อความเชิงธุรกรรม เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อหรือการอัปเดตการจัดส่ง จัดอยู่ในหมวดนี้และประหยัดงบประมาณมากกว่าข้อความทางการตลาด
- การสนทนาเพื่อการยืนยันตัวตน: สำหรับการตรวจสอบผู้ใช้ที่ปลอดภัย (เช่น รหัส OTP) โดยคำนึงถึงสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความคุ้มค่า
- บทสนทนาบริการ: การติดต่อที่เริ่มต้นโดยลูกค้าจะถูกจัดประเภทเป็นบทสนทนาบริการ ซึ่งเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการสนับสนุนและสอบถามข้อมูล
ปัจจัยต้นทุนหลัก
- การเริ่มต้นการสนทนา: ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจหรือลูกค้าเป็นผู้เริ่มต้นการสนทนา
- ราคาตามประเทศ: อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงตามประเทศของผู้รับ ดังนั้นสำหรับผู้ชมทั่วโลก ควรพิจารณาความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในแต่ละภูมิภาค
- ระยะเวลาการสนทนา: การแลกเปลี่ยนทั้งหมดภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงจะนับเป็นการสนทนาหนึ่งครั้ง ทำให้ราคาคงที่สำหรับการโต้ตอบที่ครอบคลุม
เปรียบเทียบ WhatsApp, WhatsApp Business และ WhatsApp Business API
ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่กลุ่มเป้าหมาย: WhatsApp Messenger สำหรับการใช้งานส่วนตัว, WhatsApp Business สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, และ WhatsApp Business API สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการด้านการตลาดขั้นสูง
นี่คือตารางสำหรับการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว:
|คุณสมบัติ
|WhatsApp Messenger
|WhatsApp Business
|WhatsApp Business API
|วัตถุประสงค์การใช้งาน
|ส่วนบุคคล
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMBs)
|ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|การส่งข้อความ
|การส่งข้อความแบบตัวต่อตัว
|บริการลูกค้าเฉพาะกิจ การตลาดขนาดเล็ก
|แคมเปญการส่งข้อความจำนวนมาก, บริการลูกค้าเชิงกลยุทธ์
|การเข้าถึง
|แอป, เบราว์เซอร์
|แอป, เบราว์เซอร์
|ต้องการอินเทอร์เฟซผู้ให้บริการโซลูชัน
|ขีดจำกัดของอุปกรณ์
|ผู้ใช้หนึ่งคน, สองอุปกรณ์ (โทรศัพท์ & เดสก์ท็อป)
|ผู้ใช้หนึ่งคน, สองอุปกรณ์ (โทรศัพท์ & เดสก์ท็อป)
|ผู้ใช้และอุปกรณ์ไม่จำกัด
|เครื่องมือทางธุรกิจ
|ไม่มี
|โปรไฟล์ธุรกิจ, แคตตาล็อกสินค้า, การออกอากาศแบบจำกัด & ข้อความอัตโนมัติ
|โปรไฟล์ธุรกิจ, แคตตาล็อกสินค้า, ข้อความประชาสัมพันธ์, แชทบอทอัตโนมัติ
|เครื่องหมายถูกสีเขียวยืนยัน
|ไม่มีให้บริการ
|ไม่มีให้บริการ
|พร้อมให้บริการสำหรับบัญชีทางการ
|แหล่งที่มาของรายชื่อผู้ติดต่อ
|รายชื่อผู้ติดต่อจากโทรศัพท์
|รายชื่อผู้ติดต่อจากโทรศัพท์
|นำเข้าจากรายชื่อที่เลือกเข้าร่วม
|ราคา
|ฟรี
|ฟรี
|ชำระเงินแล้ว
การเลือกที่ถูกต้อง
การส่งข้อความเป็นรูปแบบการสื่อสารหลักของเราในยุคนี้—และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 72%
ดังนั้น การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ
แม้ว่า WhatsApp จะเป็นแอปส่งข้อความที่ยอดเยี่ยมอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ทีมต่างๆ มักต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการแยกต่างหากเพื่อติดตาม จัดระเบียบ และทำให้การสนทนาเป็นรูปธรรม
แต่ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ClickUp Chat: ทางเลือกธุรกิจที่ทรงพลัง
ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดจากช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล แชท และ WhatsApp มาไว้ที่เดียว ดังนั้น คุณจะรู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ
ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดจากช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, แชท, และ WhatsApp มาไว้ในที่เดียว. ดังนั้น คุณจึงรู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ.
คิดถึงClickUp Chat—แอปทุกอย่างที่คุณต้องการ—เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการ—ตั้งแต่การแชทของทีมไปจนถึงการอัปเดตงาน—ไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบและให้คุณสามารถ:
💬 ส่งข้อความทันที: ด้วยแชทแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
📝 มอบหมายงานและความคิดเห็น: ใช้การกล่าวถึง @ เพื่อมอบหมายความคิดเห็นหรือแจ้งเตือนสมาชิกในทีมและรักษาการทำงานให้ราบรื่น
📂 แชร์ไฟล์และจัดการงาน: เชื่อมต่อแชทกับงานได้อย่างราบรื่น แชร์เอกสาร และมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ—ทั้งหมดนี้จากหน้าต่างแชท
🎬 คลิป ClickUp: ข้ามการประชุมที่ไม่จำเป็นและส่งคลิปวิดีโอด้วยClickUp Clipsเพื่อแบ่งปันความคิดของคุณในรูปแบบภาพ
การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันจะง่ายขึ้นด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards และ ClickUp Brain
- ClickUp Docs: เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ClickUp Docsมีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่แข็งแกร่ง การฝังสื่อ และความคิดเห็น ช่วยให้ทีมสามารถร่าง แชร์ และปรับปรุงแนวคิดร่วมกันได้
- ClickUp Whiteboards: สำหรับการระดมความคิดและการวางแผนเชิงภาพClickUp Whiteboardsช่วยให้ทีมสามารถวางแผนและกลยุทธ์ได้อย่างโต้ตอบ ทำให้การประชุมน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ClickUp Automation: ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามกำหนดเวลา ส่งการอัปเดต และจัดการการติดตามผลโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
- ClickUp ผู้ช่วย AI:ClickUp Brainช่วยสร้างข้อความที่ชัดเจนและเรียบร้อย เพื่อให้การสื่อสารในทีมราบรื่นและทุกคนเข้าใจตรงกัน—อย่างแท้จริง
เทมเพลตข้อความโต้ตอบทันทีของ ClickUp
เทมเพลตข้อความโต้ตอบทันทีของClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการสื่อสารกับทีมได้ทันที
จัดตั้งโครงการแยกต่างหากสำหรับแต่ละหัวข้อ และเชิญสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารืออย่างเป็นระบบ
เพื่อให้พื้นที่ทำงานของคุณเป็นระเบียบ ให้ใช้แถบค้นหาของเทมเพลตเพื่อค้นหาข้อความสำคัญและจัดเก็บข้อความเก่าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ให้เปิดการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลล่าสุดและมั่นใจได้ว่าการตอบกลับจะเป็นไปอย่างทันท่วงที
WhatsApp, อะไรต่อไป? การสื่อสารแบบ 360 องศาด้วย ClickUp
ตอนนี้คุณคุ้นเคยกับชุดแอปพลิเคชัน WhatsApp แล้ว—ทั้งแบบส่วนตัว ธุรกิจ และ API—มาเผชิญความจริงกันเถอะ: ทีมของคุณคงไม่ชอบใจนักหากต้องใช้ WhatsApp สำหรับการสื่อสารในการทำงาน
มันเหมาะสำหรับการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ แต่สำหรับธุรกิจจริง ๆ แล้ว มันอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยาก การแจ้งเตือนตลอดเวลา? ใช่ ติดตามการสนทนาได้ยาก? แน่นอน
และแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บที่หายไปเร็วกว่าช่วงเวลาแฮปปี้อาวร์หลังเลิกงานเสียอีก มีเหตุผลที่ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจโดยเฉพาะถึงได้มีอยู่!
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถตัดการเชื่อมต่อในมื้อเย็นและยังคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสำนักงาน ClickUp คือคำตอบของคุณ ClickUp รวมการอัปเดตโครงการทั้งหมด การติดตามงาน และการสื่อสารของทีมไว้ในศูนย์กลางเดียว
ด้วยระบบข้อความโต้ตอบแบบทันที การมอบหมายงาน กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด และแม้แต่ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร ClickUp มอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่สมบูรณ์แบบให้กับทีมของคุณ โดยไม่รบกวนเวลาส่วนตัว
พร้อมที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรี!