วิธีใช้ WhatsApp สำหรับธุรกิจ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถพบลูกค้าของคุณได้ตรงที่พวกเขาอยู่—บน WhatsApp?
ด้วยผู้ใช้เกือบ 3 พันล้านคนทั่วโลก WhatsApp คือที่ที่การสนทนาที่แท้จริงเกิดขึ้นทุกวัน มันรวดเร็ว คุ้นเคย และน่าเชื่อถือ ทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีฐานลูกค้าทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นการตอบกลับทันที การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หรือการแชร์ไฟล์อย่างรวดเร็ว WhatsApp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่ WhatsApp Business สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น ลดความกดดัน และทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขมากกว่าที่เคย
⏰ สรุป 60 วินาที
- WhatsApp Business มีฟีเจอร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพ
- ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์, มีเดียมัลติ, และแชร์แคตตาล็อกสินค้า
- การตั้งค่า WhatsApp สำหรับธุรกิจ CRM นั้นง่าย
- การผสานรวมกับเครื่องมือ CRM ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและติดตามข้อมูลลูกค้า
- เคล็ดลับสำคัญในการใช้ WhatsApp Business เป็นระบบ CRM
- WhatsApp Business ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูง ทำให้การใช้งานถูกจำกัดสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการ CRM ที่ซับซ้อน
- สำหรับฟีเจอร์ CRM ขั้นสูง ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติ
WhatsApp Business CRM คืออะไร?
WhatsApp Business CRM คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการสื่อสารและการจัดการลูกค้า. แม้ว่าจะออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นหลัก แต่ก็ทำหน้าที่เป็นระบบ CRM ได้เช่นกัน โดยช่วยจัดการข้อมูลลูกค้า การติดต่อสื่อสาร และการสอบถาม.
คุณสมบัติเด่น
👤 โปรไฟล์ธุรกิจ: แบ่งปันรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อ ลิงก์เว็บไซต์ และคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
💬 ตอบกลับอย่างรวดเร็ว: ประหยัดเวลาด้วยคำตอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับคำถามที่พบบ่อย ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานให้กับทั้งสองฝ่าย
📌 ข้อความอัตโนมัติ: ตั้งค่าข้อความทักทายหรือข้อความไม่อยู่ เพื่อรักษาการมีส่วนร่วมของลูกค้า แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์
🔶 ป้ายกำกับ: จัดระเบียบแชทให้เป็นหมวดหมู่ตามสถานะลูกค้า ประเภท คำถาม หรือความสำคัญได้อย่างง่ายดาย
ประโยชน์ของการใช้ WhatsApp Business เป็นระบบ CRM
มาดูกันว่า WhatsApp Business สามารถเปลี่ยนแปลงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างไร:
🌟 การสื่อสารกับลูกค้าที่ดีขึ้น
ด้วย WhatsApp เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแชทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้าจะเลือกใช้สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
ความสามารถในการส่งและรับข้อความได้อย่างรวดเร็วช่วยให้สามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม การตอบกลับทันทีต่อคำถามหรือปัญหาช่วยสร้างความรู้สึกใกล้ชิด นำไปสู่ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น
🌟 การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
แทนที่จะจัดการหลายแพลตฟอร์มหรือพึ่งพาตารางข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุด WhatsApp Business สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบการทำงานของคุณที่มีอยู่แล้ว มันทำงานร่วมกับระบบ CRMและเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ได้อย่างไม่มีสะดุด ทำให้ข้อมูลลูกค้าและการสื่อสารทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียว
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้ ตั้งแต่การหารือเกี่ยวกับการขายไปจนถึงการให้บริการลูกค้า โดยไม่ต้องสลับแอปไปมาอย่างต่อเนื่อง
🌟 เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ลักษณะการสนทนาของ WhatsApp ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถส่งเนื้อหาสื่อผสม เช่น รูปภาพ บันทึกเสียง และวิดีโอ ทำให้การสื่อสารมีความเป็นส่วนตัวและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
นอกจากนี้ WhatsApp ยังช่วยให้คุณสามารถส่งการอัปเดต โปรโมชั่น และการแจ้งเตือนต่างๆ ได้ ทำให้กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรักษาความสนใจและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
วิธีใช้ WhatsApp Business เป็นระบบ CRM
พร้อมที่จะเปลี่ยนบัญชี WhatsApp Business ของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือ CRM ที่สมบูรณ์แบบแล้วหรือยัง? นี่คือวิธีการทำ
ตั้งค่า WhatsApp สำหรับธุรกิจ
การสร้างบัญชี WhatsApp Business นั้นง่ายมาก นี่คือวิธีเริ่มต้น:
1. ติดตั้งแอป WhatsApp Business: ดาวน์โหลดได้จาก Google Play หรือ Apple App Store
2. ตรวจสอบหมายเลขธุรกิจของคุณ: กรอกหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจของคุณ เลือกประเทศของคุณ และกรอกรหัส 6 หลักที่ส่งโดย WhatsApp เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชี WhatsApp Business ของคุณ ให้เปิดการเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของอุปกรณ์สำหรับแอปนี้
3. กรอกข้อมูลธุรกิจของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > เครื่องมือธุรกิจ > โปรไฟล์ เพื่อกรอกชื่อธุรกิจ หมวดหมู่ รูปภาพโปรไฟล์ ที่อยู่ และคำอธิบายธุรกิจของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำอธิบายของคุณน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้า
4. สำรวจเครื่องมือทางธุรกิจ: เข้าถึงการตั้งค่า > เครื่องมือทางธุรกิจ เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ป้ายกำกับ, แคตตาล็อกสินค้า, ลิงก์สั้น, และข้อความอัตโนมัติ. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นภายในแอป.
WhatsApp Business สามารถทำหน้าที่เป็นระบบ CRM อย่างง่ายได้ โดยให้คุณจัดระเบียบและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าได้โดยตรงภายในแอป อย่างไรก็ตาม เพื่อปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่ ควรพิจารณาการผสานรวมกับเครื่องมือ CRM ของบุคคลที่สามที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ผสานระบบซอฟต์แวร์ CRM กับ WhatsApp
การผสานระบบ CRMช่วยให้สามารถใช้คุณสมบัติขั้นสูงได้ เช่น การติดตามข้อมูลลูกค้า, การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการสื่อสาร, และการซิงค์การโต้ตอบระหว่างทีม
นี่คือวิธีเริ่มต้น:
1. ตั้งค่า WhatsApp Business API: สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อ WhatsApp กับระบบ CRM ของบุคคลที่สามได้ ในการเริ่มต้น ให้สมัครขอเข้าถึง API ผ่านผู้ให้บริการโซลูชันธุรกิจ (Business Solution Provider - BSP) เช่น Twilio, 360dialog หรือพันธมิตรที่ได้รับการอนุมัติจาก Meta
2. เลือก CRM: เลือก CRM ที่มีการผสานรวมกับ WhatsApp ได้ทั้งแบบในตัวหรือผ่านเครื่องมือผสานรวมจากผู้ให้บริการภายนอก. ตัวเลือ CRM ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ClickUp, HubSpot, และ Salesforce.
3. เชื่อมต่อ CRM กับ WhatsApp API: ใช้ซอฟต์แวร์ตัวกลางจากผู้ให้บริการภายนอก เช่น Zapier, Make (เดิมชื่อ Integromat) หรือปลั๊กอินเฉพาะสำหรับ CRM เพื่อเชื่อมต่อ WhatsApp กับ CRM ของคุณ บางระบบ CRM อาจมีตัวเลือกการเชื่อมต่อ API โดยตรง ซึ่งจะทำให้กระบวนการราบรื่นยิ่งขึ้น
4. ปรับแต่งการผสานการทำงานของคุณ: ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่จัดการการสนทนาบน WhatsApp โดยตรงใน CRM ของคุณ ซึ่งรวมถึง:
✅ บันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
✅ การมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสม
✅ ใช้เทมเพลตแชทเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในการสื่อสาร
5. อัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ: อัตโนมัติการส่งการแจ้งเตือน, การติดตาม, และการแจ้งเตือนผ่าน WhatsApp. ใช้การวิเคราะห์ที่ได้จากการผสานระบบ CRM เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเช่นเวลาการตอบกลับ, ประสิทธิภาพของข้อความ, และการมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยรวม.
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ WhatsApp Business เป็น CRM อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือ WhatsApp CRM เพื่อมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม:
ใช้ประโยชน์จากข้อความและแม่แบบอัตโนมัติ
เมื่อคุณต้องจัดการกับคำถามจำนวนมากในแต่ละวัน การทำงานอัตโนมัติกลายเป็นสิ่งจำเป็น WhatsApp CRM ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการตอบกลับอย่างรวดเร็วและการส่งข้อความธุรกิจอัตโนมัติ
มาดูกันว่า:
💬 ตั้งค่าข้อความต้อนรับ: ความประทับใจแรกเป็นสิ่งสำคัญ ต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วยข้อความที่เป็นมิตรเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการติดต่อ คุณสามารถใส่ปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าดำเนินการทันที เช่น การดูแคตตาล็อกสินค้าหรือการนัดหมาย
ตัวอย่าง: สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อลูกค้า]! 👋 ยินดีต้อนรับสู่ [ชื่อธุรกิจของคุณ]. เราตื่นเต้นมากที่คุณมาที่นี่! ตรวจสอบแคตตาล็อกสินค้าของเราได้ที่นี่: [ลิงก์], หรือจองนัดหมายวันนี้: [ลิงก์]. แจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือ!
🤖 ใช้การตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อย: ลูกค้ามักถามคำถามซ้ำๆ เช่น "คำสั่งซื้อของฉันจะมาถึงเมื่อไหร่?" หรือ "เวลาทำการของคุณคืออะไร?"
ประหยัดเวลาด้วยการสร้างเทมเพลตคำถามที่พบบ่อยเพื่อตอบคำถามที่ซ้ำๆ กัน คำตอบที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าได้รับคำตอบทันทีโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ตัวอย่าง: ขอบคุณที่ติดต่อมา! คำสั่งซื้อของคุณจะถูกจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ 🚚 คุณสามารถติดตามได้ที่นี่: [ลิงก์ติดตาม]. หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดแจ้งให้เราทราบ!
⭕ ใช้ประโยชน์จากข้อความแจ้งว่าไม่อยู่: ในช่วงเวลาที่ไม่ทำงาน ให้ใช้ข้อความแจ้งว่าไม่อยู่เพื่อแจ้งลูกค้าว่าคุณจะตอบกลับในภายหลัง คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกบริการตนเอง เช่น ลิงก์ไปยังคำถามที่พบบ่อย หรือแชทบอทสำหรับคำถามพื้นฐานได้อีกด้วย
ตัวอย่าง: สวัสดี [ชื่อ], ขอบคุณที่ติดต่อมา! ขณะนี้เราปิดทำการ แต่ส่วนคำถามที่พบบ่อยของเราอาจช่วยได้: [ลิงก์] เราจะติดต่อกลับไปภายใน 9 โมงเช้าวันพรุ่งนี้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณยังสามารถแนะนำลูกค้าไปยังข้อเสนอที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในขณะที่รอ!
ตัวอย่าง: ขณะนี้เราออฟไลน์ แต่เราจะกลับมาในเวลา 9 โมงเช้า. ในระหว่างนี้ คุณไม่ลองดูการลดราคาวันศุกร์ดำของเรา: [ลิงก์]
ใช้ป้ายกำกับเพื่อจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ
ป้ายกำกับของ WhatsApp Business ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรหัสสีให้กับแชทต่างๆ ได้ ทำให้การจัดการข้อความจำนวนมากหรือแคมเปญต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
นี่คือวิธีใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- จัดหมวดหมู่รายชื่อผู้ติดต่อ: กำหนดป้ายกำกับที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เช่น ลูกค้าใหม่, ติดตามผล, รอการชำระเงิน, หรือลูกค้า VIP เพื่อแบ่งกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อของคุณตามการโต้ตอบหรือสถานะ
- จัดลำดับความสำคัญของงาน: กรองแชทตามป้ายกำกับเพื่อระบุงานเร่งด่วนหรือการติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ให้ความสำคัญกับแชทที่มีป้ายกำกับ "ติดตามผล" เพื่อติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายอีกครั้ง และแชทที่มีป้ายกำกับ "รอการชำระเงิน" เพื่อดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
- ติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญ: จัดกลุ่มลูกค้าตามการมีส่วนร่วมในแคมเปญด้วยป้ายกำกับ เช่น "แคมเปญ A – สนใจ" หรือ "แคมเปญ B – ซื้อแล้ว" เพื่อติดตามประสิทธิภาพของการตลาด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสานป้ายกำกับกับรายการกระจายข้อความเพื่อสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะโดยไม่ต้องสร้างกลุ่มใหม่
📌 ตัวอย่าง: ร้านค้าออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวติดป้ายลูกค้าเป็น 'ซื้อครั้งแรก' หรือ 'ผู้ซื้อประจำ' เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกจะได้รับรหัสส่วนลดสำหรับการซื้อครั้งต่อไป ในขณะที่ลูกค้าผู้ซื้อประจำจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงการขายก่อนใครและข้อเสนอพิเศษ
ติดตามข้อมูลลูกค้าและการโต้ตอบ
ระบบ CRM จะมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถในการช่วยให้คุณเข้าใจและให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ใช้ WhatsApp เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า พร้อมทั้งติดตามการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
นี่คือวิธี:
- เก็บรักษาประวัติการแชท: WhatsApp Business ช่วยให้คุณจัดเก็บและทบทวนการสนทนากับลูกค้าในอดีตได้ คุณสามารถติดตามคำถามที่พบบ่อย ปัญหา หรือข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากสถิติ: WhatsApp Business ให้บริการสถิติพื้นฐานเพื่อช่วยให้ธุรกิจติดตามตัวชี้วัดข้อความที่สำคัญ เช่น ข้อความที่ส่ง ข้อความที่ส่งถึงผู้รับ ข้อความที่ได้รับ และข้อความที่อ่านแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดประสิทธิภาพของการสื่อสาร เข้าใจระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้า และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (เช่น การส่งข้อความล้มเหลวหรืออัตราการอ่านต่ำ)
- ซิงค์ข้อมูลกับเครื่องมือ CRM: ใช้การเชื่อมต่อกับ ClickUp, HubSpot หรือ Salesforce เพื่อติดตามความชอบของลูกค้า ข้อร้องเรียน และประวัติการซื้อ
ใช้คุณสมบัติข้อความดาวของ WhatsApp เพื่อเน้นข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ เช่น รายละเอียดการจัดส่งหรือคำขอเร่งด่วน ส่งออกข้อความที่ติดดาวเหล่านี้ไปยังระบบ CRM หลักของคุณเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
📌 ตัวอย่าง: บริษัททัวร์ใช้ WhatsApp Business เพื่อยืนยันการจองและติดตามความต้องการของลูกค้า (เช่น ที่นั่งริมทางเดินหรืออาหารมังสวิรัติ) หลังจากซิงค์กับระบบ CRM แล้ว พวกเขาสามารถมอบหมายงานติดตามผลให้กับเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าคำขอพิเศษทั้งหมดได้รับการตอบสนองก่อนการเดินทางของลูกค้า
ข้อจำกัดของระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ WhatsApp Business
แม้ว่า WhatsApp Business จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง
เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีจำกัด
ต่างจากระบบ CRM ที่สมบูรณ์แบบบางระบบ WhatsApp Business ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือรายงาน. สิ่งนี้อาจทำให้การติดตามตัวชี้วัดที่ละเอียดเช่นความพึงพอใจของลูกค้า, ประสิทธิภาพของแคมเปญ, หรืออัตราการตอบกลับยากขึ้น.
ความท้าทายด้านความสามารถในการขยายระบบ
WhatsApp Business CRM ได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดังนั้นอาจมีความยากลำบากในการขยายระบบให้รองรับฐานลูกค้าขนาดใหญ่หรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน บริษัทขนาดใหญ่อาจต้องการระบบที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับทีมขนาดใหญ่และกระบวนการ CRM ที่ซับซ้อนมากขึ้น
ดังนั้น สำหรับธุรกิจที่ต้องการคุณสมบัติที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นการสำรวจทางเลือกของ WhatsAppที่มีระบบ CRM ขั้นสูงอาจเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความเป็นผู้นำ
ทำไมต้องเลือก ClickUp สำหรับ CRM?
การจัดการเครื่องมือหลายอย่างสำหรับ CRM อาจทำให้รู้สึกหนักใจ—ข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน, การติดตามไม่ครบถ้วน, และเสียเวลาไปกับการสลับแอป. ยากที่จะควบคุมความต้องการของลูกค้าได้เมื่อทุกอย่างกระจัดกระจาย.
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย
มันไม่ได้มีไว้สำหรับการจัดการโครงการเท่านั้น; มันคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRMที่ทรงพลังซึ่งรวมการจัดการงาน การติดตามโครงการ การแชร์เอกสาร และการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และการผสานเครื่องมืออย่างไร้รอยต่อ การติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน นี่คือ CRM ที่ดีกว่าเดิม
ด้วยมุมมองที่กำหนดเองได้มากกว่า 15 แบบใน ClickUp ที่มีความยืดหยุ่นสูง การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการขายของคุณจะราบรื่นไร้รอยต่อ
มุมมองกระดานคัมบัง (Kanban Board View)ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของแต่ละดีลหรือโครงการ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ สำหรับการจัดการงานที่ละเอียดมากขึ้นและข้อมูลที่เป็นระเบียบ มุมมองรายการ (List View) มีรูปแบบการจัดวางที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ หากคุณต้องการข้อมูลเชิงตัวเลขหรือมุมมองแบบภาพรวมของโครงการของคุณ ตัวเลือกการดูแบบตาราง (Table View) จะมอบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณ
ไม่ว่าคุณจะมีวิธีการทำงานแบบใด มุมมองที่หลากหลายของ ClickUp จะช่วยให้คุณจัดการทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แดชบอร์ด ClickUpนำข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณมาไว้ในมุมมองแบบโต้ตอบและเรียลไทม์ในที่เดียว ด้วยวิดเจ็ตให้เลือกมากกว่า 50 แบบ คุณสามารถแสดงเมตริกสำคัญได้อย่างง่ายดาย เช่น การคาดการณ์รายได้ มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า และอัตราการแปลงยอดขาย
นั่นยังไม่หมด!ClickUp Automationsช่วยลดภาระงานซ้ำๆ ให้มากยิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น งานจะถูกมอบหมายโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินการ และตัวกระตุ้นจะแจ้งเตือนทีมหรือลูกค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น
มาดูตัวอย่างเหล่านี้กัน:
|ตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ
|แอคชั่นสคริปต์
|ตัวอย่างกรณีการใช้งาน CRM
|เมื่อมีการสร้างงาน
|ส่งอีเมลไปยังผู้แทนขายที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายละเอียดของงาน
|ClickUp จะส่งอีเมลที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติ
|เมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
|เปลี่ยนผู้รับมอบหมายและแจ้งให้ทราบทางอีเมล
|เมื่องานข้อเสนอการขายย้ายไปยังสถานะ 'ต้องการการอนุมัติ' ClickUp จะมอบหมายงานนี้กลับไปยังหัวหน้าแผนกเพื่อตรวจสอบและอนุมัติขั้นสุดท้าย
|เมื่อฟิลด์ที่กำหนดเองมีการเปลี่ยนแปลง
|เพิ่มความคิดเห็นในภารกิจเพื่อแจ้งให้ทีมทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
|หากฟิลด์กำหนดเอง 'ลำดับความสำคัญ' เปลี่ยนจาก "ปานกลาง" เป็น 'สูง' ClickUp CRM จะเพิ่มความคิดเห็นเพื่อแจ้งให้ทีมทราบเกี่ยวกับการยกระดับ
เมื่อพูดถึงการสื่อสารคุณสมบัติของอีเมลใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถส่งการอัปเดตโครงการ, สื่อสารกับลูกค้า, และจัดการกับเส้นทางการสื่อสารทางอีเมลได้ทั้งหมดภายในClickUp CRM นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงอีเมลกับงานเฉพาะได้ ทำให้การสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
สมาชิกทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงาน, การอัปเดต, และความต้องการของลูกค้าได้โดยตรงภายในClickUp Chat. ซึ่งทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมุ่งเน้น—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ.
คุณยังสามารถสร้างและจัดการงานได้โดยตรงภายในแชท ตัวอย่างเช่น ขณะพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า คุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ทันที เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามผลและรายการที่ต้องดำเนินการได้รับการติดตามโดยไม่ต้องออกจากแชท
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณค้นหาและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน ตอบคำถาม หรือบทสนทนาที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาของคุณด้วยการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทันทีที่คุณต้องการ
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีคลังสมบัติของเทมเพลต CRM ฟรีที่พร้อมใช้งาน
เทมเพลต CRM ของ ClickUpเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์ ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้น โฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาที โดยต้องการการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้ยังให้มุมมองหลายแบบเพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมายและการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณ:
- มุมมองปฏิทิน: วางแผนวันที่สำคัญ เช่น การติดตามผล การต่อสัญญา หรือการเปิดตัวแคมเปญ ตัวอย่าง: ทีมขายสามารถกำหนดเวลาการติดตามผลกับลูกค้าที่มีโอกาสสูงเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อรักษาความต่อเนื่อง
- มุมมองเอกสาร: ประหยัดเวลาด้วยการจัดเก็บสัญญา ข้อเสนอ หรือสไลด์นำเสนอทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตัวอย่าง: นักออกแบบอิสระสามารถเก็บความคิดเห็นจากลูกค้าและผลงานที่ส่งมอบไว้ได้อย่างสะดวก
- มุมมองรายการ: จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลติดต่อ และสถานะการเจรจาในรายการที่สะอาดและเลื่อนดูได้ ตัวอย่าง: ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถติดตามผู้ซื้อที่มีศักยภาพ ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ และตารางนัดหมาย
นอกจากนี้ สถานะที่กำหนดเองยังช่วยให้ทราบสถานะของทุกดีลได้อย่างง่ายดาย:
- ปิด [ชนะ]: ทำเครื่องหมายดีลที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมและมุ่งเน้นการต้อนรับลูกค้าใหม่
- ปิด [สูญหาย]: ติดตามโอกาสที่สูญหายและเพิ่มบันทึกเพื่อปรับปรุงการนำเสนอในอนาคต ตัวอย่าง: บริษัทการตลาดสามารถติดแท็กเหตุผลเช่น 'ปัญหาด้านงบประมาณ' หรือ 'คู่แข่งที่ลูกค้าต้องการ' เพื่อการติดตามผลที่ชาญฉลาดขึ้นในภายหลัง
คุณยังสามารถใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUpเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจ, รวมข้อมูลติดต่อไว้ในที่เดียว, และจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
นอกจากนี้เทมเพลต ClickUp Sales CRMยังช่วยให้ทีมขายของคุณเป็นระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผล และมองเห็นการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุโอกาสทางการขาย ปิดการขายได้เร็วขึ้น และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยอาศัยข้อมูลเป็นหลัก
ควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วย ClickUp
WhatsApp Business เหมาะสำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อพูดถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในขนาดใหญ่ มันยังไม่เพียงพอ นั่นคือจุดที่ ClickUp CRM เข้ามาช่วย
ด้วยมุมมองที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าได้ตามที่คุณต้องการ ต้องการติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือดูว่าทีมของคุณทำงานเป็นอย่างไร? แดชบอร์ดจะแสดงภาพรวมของกระบวนการขายและความคืบหน้าทั้งหมดให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนในทันที
ตั้งค่า? ง่ายมาก. เทมเพลต CRM ฟรีของ ClickUp ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที. ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการทีมเล็กหรือขยายตัวอย่างรวดเร็ว เทมเพลตเหล่านี้พร้อมใช้เพื่อเก็บรักษาลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, และข้อมูลลูกค้าของคุณให้เป็นระเบียบ.
ในขณะที่ WhatsApp Business จัดการการสนทนาอย่างรวดเร็ว ClickUp มอบเครื่องมือให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืนและขยายความพยายามของคุณโดยไม่มีความวุ่นวาย
