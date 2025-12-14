13 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือสร้างเนื้อหา (GEO) ในปี [year]

คุณอาจคิดว่าแบรนด์ของคุณสามารถค้นหาได้ทุกที่...จนกระทั่งคุณถาม ChatGPT และชื่อของคุณไม่ปรากฏขึ้นเลย นี่คือการเตือนสติสำหรับคุณในฐานะนักการตลาด
เมื่อเครื่องมือค้นหาแบบสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ เช่น ChatGPT, Perplexity และ Gemini กลายเป็นแหล่งแรกที่ผู้คนหันไปหาคำตอบ การทำ SEO แบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แบรนด์ของคุณยังจำเป็นต้องปรากฏในคำตอบของ AI ต่อคำสั่งของผู้ใช้ด้วย เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องมือสร้างเนื้อหา (GEO) จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ตีความ อ้างอิง และนำเสนอเนื้อหาของคุณอย่างไร แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือ GEO จะทำสิ่งเดียวกัน บางเครื่องมือติดตามว่าคุณถูกอ้างอิงที่ไหนและบ่อยแค่ไหนในแพลตฟอร์ม AI ต่าง ๆ ในขณะที่บางเครื่องมือช่วยจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณเพื่อให้ AI สามารถตีความได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ในโพสต์นี้ เราจะแยกย่อยเครื่องมือ GEO จำนวน 13 รายการที่ออกแบบมาเพื่อถอดรหัสวิธีที่เครื่องมือค้นหา AI ประมวลผลเนื้อหาของคุณ
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือสร้างเนื้อหาในภาพรวม
คุณกำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการค้นหาเครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่? เปรียบเทียบคุณสมบัติ, ราคา, และการใช้งานที่เหมาะสม. ตารางนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถพึ่งพาได้.
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|Peec AI
|การติดตามคำสั่งหลายเครื่องยนต์, การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง, และการวิเคราะห์การมองเห็นที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม
|ทีมขนาดกลางที่ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลตามภูมิภาค (GEO) ในราคาที่คุ้มค่า
|ราคาตามความต้องการ
|BrightEdge
|ข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO และเจตนาของผู้ใช้ระดับองค์กร การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์และเนื้อหา แดชบอร์ดสำหรับจัดการเวิร์กโฟลว์
|องค์กรขนาดใหญ่ต้องการข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO ที่สามารถขยายได้
|ราคาตามความต้องการ
|ผู้ควบคุมวง
|แดชบอร์ด SEO และ AI ที่ใช้งานได้จริง, การตรวจสอบสุขภาพของเนื้อหา, การผสานรวมกับองค์กร
|หน่วยงานและแบรนด์ใหญ่ที่บริหารจัดการ SEO และ GEO ที่ซับซ้อน
|ราคาตามความต้องการ
|โอ๊ตเตอร์ลี่. เอไอ
|การติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ผ่าน ChatGPT, Gemini, Perplexity, การวิเคราะห์ความรู้สึก และคำกระตุ้นคีย์เวิร์ด
|แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการมองเห็นของแบรนด์และการกล่าวถึง
|เริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|เซมรัช
|การติดตามการจัดอันดับของ ChatGPT/Perplexity, การกระตุ้นความรู้สึก, SEO, และการรวมเครื่องมือ GEO
|ทีม SEO ที่กำลังขยายตัวสู่การมองเห็นในการค้นหาด้วย AI
|แผนเริ่มต้นที่ $199/เดือนต่อผู้ใช้
|Scrunch AI
|การตรวจสอบระดับคำสั่ง, การส่งออก CSV อัตโนมัติ, การให้คะแนนพื้นฐาน, และการติดตามแบรนด์
|ทีมการตลาดขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ด้วย AI
|แผนเริ่มต้นที่ $300/เดือน
|AthenaHQ
|การวิเคราะห์ที่เน้นภูมิศาสตร์, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การติดตามคู่แข่ง, การควบคุมปริมาณคำสั่ง, และศูนย์ปฏิบัติการ
|แบรนด์ขนาดกลางถึงใหญ่ที่กำลังขยายกลยุทธ์การมองเห็นด้วย AI
|แผนเริ่มต้นที่ $295+/เดือน
|ลำดับขั้น
|การติดตามคำแนะนำตามเครดิต, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI crawler และการตรวจจับคู่แข่งที่ไม่รู้จัก
|หน่วยงานหรือแบรนด์ที่ต้องการข้อมูล GEO ที่ละเอียดมาก
|แผนเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|Mangools AI Search Grader
|คะแนนการค้นหา AI ครอบคลุม GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity; ข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นของคำสั่ง
|ทีมขนาดเล็กที่กำลังสำรวจการรับรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GEO
|ทดลองใช้ฟรี, แผนเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน
|ลึกซึ้ง
|สำรวจบทสนทนา, แผนที่ความรู้สึก, ตรวจสอบครอลเลอร์, และการผสานระบบ BI
|แบรนด์องค์กรที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกตามภูมิภาค
|แผนเริ่มต้นที่ $99/เดือน
|เซิร์ฟเฟอร์ SEO
|เครื่องมือแก้ไขเนื้อหาแบบเรียลไทม์, เครื่องมือวิเคราะห์ SERP, การตรวจสอบ, แผนผังหัวข้อ, การสร้าง JSON‑LD
|ทีมคอนเทนต์ที่ผสมผสานการเขียนที่เป็นมิตรกับ SEO และ GEO
|แผนเริ่มต้นที่ $99/เดือนต่อผู้ใช้
|มาร์เก็ตมิวส์
|การสร้างแบบจำลองหัวข้อ, การให้คะแนนคลังเนื้อหา, การสร้างบทสรุป, การสำรวจช่องว่าง, และฟีเจอร์การเชื่อมโยง Connect
|ทีม SEO/คอนเทนต์ที่ดูแลกระบวนการผลิตเนื้อหาขนาดใหญ่
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน, ราคาตามความต้องการ
|HubSpot AI Search Grader
|ความรู้สึกต่อแบรนด์แบบทันทีและส่วนแบ่งเสียงในผลลัพธ์ของ GPT‑4o, Perplexity และ Gemini
|แบรนด์ที่ต้องการภาพรวมการมองเห็นของ AI อย่างรวดเร็ว
|ฟรีอย่างสมบูรณ์ ไม่ต้องลงทะเบียนหรือมีบัญชีผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือสร้างเนื้อหา (GEO)
คล้ายกับเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม เครื่องมือค้นหาด้วย AI มีส่วนประกอบหลายส่วนที่เคลื่อนไหว เครื่องมือที่ดีที่สุดจะช่วยเหลือในแต่ละชั้นของกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ
- ติดตามระดับการมองเห็นของข้อความ: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณตรวจสอบว่าแบรนด์ของคุณปรากฏขึ้นที่ไหน (หรือไม่ปรากฏ) ใน ChatGPT, Perplexity, Gemini และเครื่องมือ AI อื่น ๆ เครื่องมือที่ดีที่สุดจะแสดงตำแหน่งการจัดอันดับ ความถี่ และบริบทของการกล่าวถึง
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของคู่แข่ง: เครื่องมือ GEO สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือสร้างเนื้อหาของคุณควรแสดงให้คุณเห็นว่าคู่แข่งของคุณปรากฏในคำตอบที่สร้างโดย AI บ่อยแค่ไหน และในคำตอบที่ตอบสนองต่อคำสั่งหรือคำค้นหาประเภทใดบ้าง ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณระบุโอกาสในการสร้างเนื้อหาและช่องว่างของเจตนาผู้ใช้ได้
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับการตีความของ AI: เลือกเครื่องมือที่แสดงรูปแบบการเขียนแบบคำสั่งและกลุ่มความหมายที่ชัดเจนสำหรับโมเดล AI เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาของคุณ ซึ่งรวมถึงการวิจัยคำหลักในรูปแบบที่พัฒนาขึ้น—ไม่เพียงแค่ระบุสิ่งที่ผู้ใช้ค้นหา แต่ยังรวมถึงวิธีที่พวกเขา ถาม
- วิเคราะห์การอ้างอิงและความรู้สึก: มองหาแพลตฟอร์ม GEO ที่แยกแยะวิธีที่ผลการค้นหาของ AI อ้างอิงถึงแบรนด์ของคุณ—ไม่ว่าคุณจะถูกเชื่อมโยง ถูกสรุป หรือถูกมองข้าม จะดียิ่งขึ้นหากมีการวิเคราะห์ความรู้สึกและการให้คะแนนอำนาจโดเมน
- รองรับการติดตามหลายโมเดล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของ AI ได้หลายตัว เครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดจะให้การมองเห็นที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของการมองเห็นของคุณบนแพลตฟอร์ม AI ต่าง ๆ
- เข้าใจพฤติกรรมของ AI crawler: เครื่องมือบางชนิดสำหรับองค์กรยังแสดงวิธีที่ AI bot เข้าถึงและเข้าใจเว็บไซต์ของคุณ—มีประโยชน์สำหรับการทำ SEO ทางเทคนิค, การตรวจสอบ schema, และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณสามารถถูกนำไปใช้ได้โดย LLMs
- รับการอัปเดตความมองเห็นบ่อยครั้ง: เนื่องจากคำตอบที่สร้างโดย AI มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องมือที่อัปเดตอันดับและการกล่าวถึงทุกวัน (หรือเกือบจะเรียลไทม์) จึงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและการตัดสินใจ
🧠 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ต่างจากผลลัพธ์ SEO แบบดั้งเดิม การตอบสนองที่สร้างโดย AI ให้บริบทที่รวดเร็วและคำตอบที่ชัดเจนกว่า ในความเป็นจริง41% ของผู้ใช้หันมาใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT เพื่อข้อมูลที่ตรงประเด็นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และ 1 ใน 3 พึ่งพา AI แบบสร้างเนื้อหาเมื่อค้นหาคำตอบออนไลน์
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์เชิงสร้างสรรค์ (GEO)
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดเนื้อหา, ผู้นำด้าน SEO, หรือผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, เครื่องมือ GEO เหล่านี้จะมอบข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลระดับคำสั่งที่คุณไม่สามารถหาได้จากแพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม
1. พีค เอไอ
Peec AI นำเสนอการวิเคราะห์การค้นหาด้วย AI สำหรับทีมการตลาดที่ต้องการทำความเข้าใจและปรับปรุงการมองเห็นของตนในแพลตฟอร์มการค้นหาเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการวิเคราะห์ในระดับคำสั่ง คุณไม่จำเป็นต้องเดาว่าเนื้อหาของคุณถูกอ้างอิงสำหรับคำถามของผู้ใช้หรือไม่
Peec แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อใด ที่ใด และบ่อยเพียงใดที่แบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงในคำตอบที่สร้างโดย AI คุณจะได้รับมุมมองในระดับสูงเกี่ยวกับการปรากฏตัวของแบรนด์ในการตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้จริง
คุณสามารถติดตามคู่แข่ง, ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลา, และส่งออกข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ GEO ของคุณได้. นอกจากนี้, เพื่อเชื่อมต่อผลลัพธ์ของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของคุณโดยตรง, คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการมองเห็นทั้งหมดและข้อมูลการกระตุ้นผ่านการส่งออก CSV หรือ API ได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Peec AI
- ดูว่าแบรนด์ของคุณปรากฏขึ้นเมื่อใดและที่ใดในผลการค้นหาและภาพรวมของ AI ด้วยการติดตามแบรนด์ในระดับคำสั่ง
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับคู่แข่งโดยตรงในโมเดล AI
- รับการแจ้งเตือนเมื่อแบรนด์ของคุณปรากฏหรือหายไปจากคำตอบที่สร้างโดย AI พร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Peec AI
- Peec AI ไม่ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การทำ schema markup หรือการปรับปรุงการอ้างอิง
ราคา Peec AI
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Peec AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Peec AI อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่าย การตั้งค่ารวดเร็วมาก คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกทันที และในที่สุดคุณก็จะมีข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงที่ไหนและอย่างไรใน LLMs สิ่งที่ฉันชอบคือฉันสามารถดู URL ที่ถูกอ้างอิงได้ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจวิธีปรับแต่งข้อความนี้ให้เหมาะสม
👀 คุณทราบหรือไม่? เกือบ80% ของผู้ใช้ในปัจจุบันพึ่งพาสรุปแบบสร้างสรรค์ (ผลลัพธ์แบบไม่ต้องคลิก) ในอย่างน้อย 40% ของการค้นหาของพวกเขา การเปลี่ยนแปลงนี้ได้พลิกโฉมพฤติกรรมการค้นหาแบบดั้งเดิม ส่งผลให้การเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกลดลง 15-25%
🎥 รับชม: วิธีสร้างคู่มือการตลาดที่ใช้งานได้จริง?
2. ไบรท์เอดจ์
BrightEdge เป็นแพลตฟอร์ม SEO และประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับองค์กรที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่จัดการระบบนิเวศดิจิทัลหลายไซต์ เครื่องมือ SEO แบบดั้งเดิมครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมด—ตั้งแต่การค้นพบคำหลักไปจนถึงการปรับแต่งหน้า การติดตามอันดับ และการรายงานประสิทธิภาพ
ที่แกนกลางของความสามารถ GEO คือ BrightEdge Insights ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลเว็บและข้อมูลการค้นหาหลายพันล้านจุดเพื่อค้นหาโอกาสทางเนื้อหาที่มีผลกระทบสูง มันแสดงแนวโน้มแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือน, และการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างรวดเร็ว
BrightEdge ยังมีฟีเจอร์ Copilot สำหรับการสร้างข้อมูลเมตาด้วย AI และ DataMind สำหรับการจดจำรูปแบบในเจตนาการค้นหาและการมีส่วนร่วม ด้วย AI Visibility Tracking คุณสามารถติดตามการปรากฏของแบรนด์ของคุณในเครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Google ได้
คุณสมบัติเด่นของ BrightEdge
- ตรวจสอบสุขภาพของเว็บไซต์ในระดับใหญ่ผ่าน ContentIQ เพื่อตรวจจับปัญหา SEO ทางเทคนิค
- สร้างข้อมูลเมตาที่ได้รับการปรับแต่งผ่าน BrightEdge Copilot
- ใช้เทมเพลตแบบคลิกเดียวเพื่อสร้างแดชบอร์ดสำหรับประสิทธิภาพของโปรแกรม, เส้นทางการซื้อของลูกค้า, ภูมิทัศน์การแข่งขัน, และอื่น ๆ ด้วย Storybuilder
ข้อจำกัดของ BrightEdge
- ปัจจุบัน รองรับ Google's AI Overviews (SGE) และไม่มีการติดตามอย่างลึกซึ้งในอัลกอริทึมการค้นหาของ AI อื่น ๆ
ราคา BrightEdge
- ราคาตามความต้องการ
BrightEdge ratings and reviews
- G2: 4. 4/5 (690+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง BrightEdge อย่างไรบ้าง?
BrightEdge เป็นแพลตฟอร์ม SEO ที่ทรงพลังซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มการมองเห็นออนไลน์
📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ.
ด้วยClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ
ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
3. ผู้ควบคุม
Conductor เริ่มต้นเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพและข้อมูลเชิงลึกสำหรับเว็บไซต์ ปัจจุบัน ด้วย Conductor AI แพลตฟอร์มได้นำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเข้ามาในกระบวนการทำงานหลัก มอบวิธีการที่ตอบสนองและปรับขนาดได้มากขึ้นสำหรับกลยุทธ์เนื้อหาและการค้นหา
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมากโดยการสร้างบทสรุปเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยคำหลัก, อัตโนมัติงานปรับแต่งหน้าเว็บ, และแสดงแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ตามข้อมูลเจตนาการค้นหาแบบเรียลไทม์
Conductor ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น DeepCrawl และ Adobe ช่วยให้สามารถทำ SEO ทางเทคนิค, กระบวนการทำงานด้านเนื้อหา, และการรายงานได้ในระบบเดียว
Conductor ไม่ได้ให้บริการการติดตามในระดับคำสั่งที่ลึกหรือการมองเห็นรายละเอียดอย่างละเอียดผ่านเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT หรือ Perplexity แต่ช่วยให้ทีมปรับปรุงความชัดเจน โครงสร้าง และความเกี่ยวข้อง—คุณสมบัติที่โมเดล AI และหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอเมื่อเลือกสิ่งที่ควรแสดงในคำตอบ
คุณสมบัติเด่นของ Conductor
- เชื่อมโยงช่องว่างของหัวข้อแผนที่อย่างชาญฉลาดด้วย AI Topic Map ซึ่งจัดกลุ่มเนื้อหาตามความเชี่ยวชาญของหัวข้อและแสดงตำแหน่งที่เนื้อหาเชิงกลยุทธ์ขาดหายไป
- ติดตามการกล่าวถึง การอ้างอิง และทำความเข้าใจการรับรู้แบรนด์ภายในคำตอบของ AI โดยใช้ AI Search Performance
- เก็บรักษาเสียงของแบรนด์ โทน ความละเอียดอ่อน บุคลิกภาพ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญอื่น ๆ ไว้ภายใน ContentProfiles
ข้อจำกัดของผู้ควบคุม
- มันไม่ได้กล่าวถึงตรรกะเชิงพฤติกรรมของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หรือปรับคำแนะนำให้เหมาะสมกับการตีความโดย AI
การกำหนดราคาของผู้ควบคุม
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของผู้ควบคุมวง
- G2: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Conductor อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ผลการวิเคราะห์ของมันรวดเร็วและครอบคลุม เป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ช่วยให้ฉันเข้าใจการทำงานของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น
⭐️ โบนัส: ลองใช้ ClickUpBrainGPTเพื่อปลดล็อกระดับถัดไปของ GEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp BrainGPT ใช้ประโยชน์จาก AI สร้างสรรค์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการ SEO ของคุณ ตั้งแต่การวิจัยและการวางแผนไปจนถึงการสร้างเนื้อหาและการปรับแต่ง
อะไรทำให้ BrainGPT เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับ SEO และ GEO?
- สร้างและปรับปรุงเนื้อหา, สรุป, และโครงร่างได้ทันทีโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่เหมาะกับการค้นหา คุณสามารถใช้โมเดล LLM ระดับพรีเมียมหลายตัวจาก ChatGPT, Claude, Gemini, และอื่น ๆ
- วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจำนวนมากหรือเนื้อหาของคู่แข่ง เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับกลยุทธ์ SEO สร้างสรรค์หรือกลยุทธ์ GEO ของคุณ
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การค้นคว้าคำหลัก การจัดกลุ่มเนื้อหา และคำแนะนำการเชื่อมโยงภายใน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- รวมศูนย์เอกสาร งานวิจัย และงานที่เกี่ยวข้องกับ GEO ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา จัดระเบียบ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ
4. Otterly. AI
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์Otterly AI ช่วยให้คุณยังคงมีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการค้นหาใหม่ๆ เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อความฉลาดในระดับคำสั่ง
ดัชนีการมองเห็นแบรนด์ (Brand Visibility Index) เป็นตัวชี้วัดเฉพาะที่ประเมินการปรากฏตัวของคุณบนเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำ เช่น ChatGPT, Perplexity, Gemini และ Claude Otterly ยังให้บริการวิเคราะห์การอ้างอิงลิงก์ (Link Citations Analysis) เพื่อแสดงว่าคุณได้รับการอ้างอิงโดยตรงหรือเพียงแค่ถูกถอดความใหม่ และความถี่ที่ลิงก์เหล่านั้นช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณ
คุณยังได้รับ Domain Ranking และ Analytics ที่เปิดเผยว่าเว็บไซต์ของคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไรในคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้ข้อมูลนี้ คุณสามารถวัดประสิทธิภาพตามคำกระตุ้น, หัวข้อ, และความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาได้ ทั้งหมดนี้ได้รับการอัปเดตเป็นประจำผ่านแดชบอร์ดที่สะอาดและใช้งานง่าย เพื่อช่วยคุณนำทางแผนการตลาดของคุณ
Otterly. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ดำเนินการวิจัยคีย์เวิร์ด AI เพื่อค้นหาข้อความกระตุ้นที่เกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณอาจใช้บนเครื่องมือค้นหา AI
- ตรวจสอบการมองเห็นของคำค้นหาบนแพลตฟอร์ม AI
- ดำเนินการตรวจสอบ GEO เพื่อประเมินจุดแข็งของแบรนด์ของคุณ ค้นหาคู่แข่ง และประเมินกลยุทธ์สำคัญ เช่น การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ และประสิทธิภาพของ UGC ในการค้นหาด้วย AI
โอ้โห ข้อจำกัดของ AI
- Otterly ไม่ช่วยปรับปรุงหรือปรับโครงสร้างเนื้อหาของคุณให้ดีขึ้นสำหรับการอ่านของ AI หรือศักยภาพในการอ้างอิง
Otterly. การจัดอันดับและรีวิวโดย AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
Otterly. การกำหนดราคา AI
- ไลท์: 29 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 189/เดือน
- ข้อดี: 989/เดือน
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otterly.AI อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมากที่เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและตรงประเด็น—มันให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและนำเสนอในรูปแบบที่ใช้งานง่าย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หุ่นยนต์มนุษย์ของ Boston Dynamicsที่ชื่อว่า Atlas ได้กระโดดลงจากเวทีอย่างไม่คาดคิดระหว่างการสาธิตสด หลังจากสะดุดกับสปอตไลท์ ผู้ชมรายงานว่าได้ส่งเสียง 'โอ๊ย' พร้อมกัน และ Atlas ก็เดินโซเซออกไปแทนที่จะเดินกลับไปยังกลางเวทีอย่างสง่างาม
📚 อ่านเพิ่มเติม:เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ SEO ที่ควรตั้งเป้า
5. เซมรัช
ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ในฐานะเครื่องมือวิจัยคำค้นหาและคู่แข่ง Semrush เป็นแพลตฟอร์มที่มืออาชีพด้าน SEO เลือกใช้เป็นหลัก เดิมมุ่งเน้นที่การมองเห็นในหน้าผลการค้นหาและการติดตามแบ็คลิงก์ ปัจจุบันได้ขยายเป็นชุดเครื่องมือการตลาดเนื้อหาแบบครบวงจร
ในระดับองค์กร Semrush Enterprise AIO ช่วยให้สามารถวัดผลในระดับแบรนด์สำหรับการค้นพบด้วย AI ได้ การติดตามภาพรวม AI ของมันเผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่เนื้อหาของคุณปรากฏในบล็อกสรุปของ Google, คู่แข่งรายใดที่ถูกอ้างถึง, และเจตนาในการค้นหาใดที่กระตุ้นให้เกิดการรวมเนื้อหา
หากทีมการตลาดของคุณกำลังใช้ชุดเครื่องมือ SEO และคีย์เวิร์ดของ SEMrush อยู่แล้ว ฟังก์ชัน GEO จะช่วยเพิ่มการติดตามการปรากฏตัวที่สร้างโดย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- วัดส่วนแบ่งเสียงเพื่อดูว่าแบรนด์ของคุณติดอันดับแรกในคำตอบที่สร้างโดย AI บ่อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- วิเคราะห์คู่แข่งข้ามโดเมนผ่านการวิจัยแบบออร์แกนิกและเครื่องมือสำรวจตลาด เพื่อค้นหาจุดแข็งและโอกาสในกลยุทธ์ของพวกเขา
- ติดตามแนวโน้มการแจ้งเตือนเพื่อระบุว่าการกล่าวถึงของคุณในคำตอบของ AI กำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อจำกัดของ Semrush
- คุณสมบัติ GEO ขั้นสูง (เช่น ส่วนแบ่งเสียงและแนวโน้มการกระตุ้น) สามารถใช้งานได้เฉพาะลูกค้า Enterprise AIO เท่านั้น
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $199/เดือน
- กูรู: $299/เดือน
- ธุรกิจ: 549 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Semrush อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว ประสบการณ์การใช้ Semrush เป็นไปในทางบวกเนื่องจากมีความลึกซึ้งในการวิเคราะห์และการผสานรวมที่มีอยู่มากมาย ฉันสามารถดูการจัดอันดับ, SERP และการเพิ่มประสิทธิภาพของคำหลักสำหรับแต่ละหน้าและคู่แข่งของฉันได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Semrush เพื่อยกระดับ SEO ของคุณ
6. Scrunch AI
ในฐานะผู้ดูแลเว็บไซต์ การที่เว็บไซต์ของคุณสามารถค้นหาได้บน Google นั้นมีความสำคัญมาโดยตลอด—แต่ในปัจจุบัน การที่ AI ผู้ช่วยสามารถอ้างอิงเว็บไซต์ของคุณได้นั้นสำคัญไม่แพ้กัน การค้นหาด้วย AI กลายเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งานของผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ และผู้ใช้ที่คลิกผ่านจากคำตอบของ ChatGPT หรือ Perplexity มักจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากกว่า
นี่เป็นประเด็นสำคัญในการใช้ AI สำหรับการตลาดเนื้อหาที่ Scrunch AI กำลังแก้ไข ด้วยข้อมูลระดับคำสั่งจาก ChatGPT คุณสามารถเข้าถึงความรู้สึก, ตำแหน่งการจัดอันดับ, และความถี่ของการอ้างอิง ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณวัดส่วนแบ่งเสียงของ AI และปรับกลยุทธ์เนื้อหาให้เหมาะสมกับสิ่งที่เครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI แสดงให้เห็น
คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง, แพลตฟอร์มประสบการณ์ตัวแทนของ Scrunch (AXP) สร้างเวอร์ชันคู่ขนานที่พร้อมสำหรับ AI ของเว็บไซต์คุณ. มันถูกให้บริการอย่างไม่ปรากฏแก่ตัวแทน AI, ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับ LLMs, และถูกเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ Scrunch AI
- การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลบนพื้นผิวโดยการระบุว่าโดเมนของบุคคลที่สามใดที่ระบบ AI ใช้ในการอ้างอิงถึงแบรนด์ของคุณ โดยเน้นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเทียบกับแหล่งข้อมูลที่ล้าสมัยหรือทำให้เข้าใจผิด
- อัปเดตข้อมูลการมองเห็นทุกสามวัน มอบข้อมูลเชิงลึกที่เกือบจะเรียลไทม์เกี่ยวกับวิธีที่แบรนด์ของคุณปรากฏเมื่อระบบ AI พัฒนา
- สนับสนุนกระบวนการทำงานของหน่วยงานด้วยการอัปโหลดคำแนะนำจำนวนมากแดชบอร์ดการตลาดที่พร้อมนำเสนอ และเครื่องมือสำหรับพันธมิตรผ่านโปรแกรมพันธมิตรหน่วยงาน
ข้อจำกัดของ Scrunch AI
- Scrunch จำลองวิธีที่ตัวแทนรับรู้เนื้อหาของคุณ แต่ขาดเครื่องมือ SEO ทางเทคนิคในการวินิจฉัยปัญหาสคีมา, บล็อกการรวบรวมข้อมูล, หรือปัญหาการจัดทำดัชนี LLM
ราคาของ Scrunch AI
- เริ่มต้น: 300 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโต: 500 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Scrunch AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scrunch AI อย่างไรบ้าง?
Scrunch เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องมืออื่น ๆ มักเทียบไม่ได้ พวกเขาพัฒนาฟีเจอร์ใหม่เหล่านี้ตามคำขอของลูกค้าเป็นหลัก — หากคุณใช้ Scrunch แล้วต้องการฟีเจอร์ใด ๆ มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะพัฒนาให้คุณได้ เอาชนะเครื่องมือวิเคราะห์/ติดตามแบบสร้างข้อมูลอัตโนมัติอื่น ๆ ได้อย่างเหนือชั้น
🧠 คุณรู้หรือไม่? การติดอันดับในหน้าแรกของ Googleมีความสัมพันธ์อย่างมาก (ประมาณ 0.65) กับการถูกกล่าวถึงโดย LLMs ในขณะที่การติดอันดับที่ดีบน Bing ก็มีความสำคัญเช่นกัน แม้ว่าจะน้อยกว่าเล็กน้อยก็ตาม
7. AthenaHQ
สร้างโดยอดีตวิศวกรของ Google, AthenaHQ มุ่งเน้นที่ปัญญาประดิษฐ์ในการตอบสนองที่รวดเร็วและครอบคลุมในวงกว้าง มันติดตามการกล่าวถึงแบรนด์, ความรู้สึก, ข้อมูลการตอบสนอง, และช่องว่างของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ดที่รวมการวิเคราะห์เข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
สิ่งที่ทำให้ Athena แตกต่างคือแดชบอร์ดปริมาณการตอบกลับและเครื่องมือการตรวจสอบ ซึ่งสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าคุณถูกกล่าวถึงที่ไหน บ่อยแค่ไหน และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
จากนั้นศูนย์ปฏิบัติการจะแนะนำการแก้ไขเฉพาะ เช่น การมุ่งเน้นหัวข้อที่ถูกละเลย ปรับโครงสร้างหน้า หรือตอบสนองต่อการเติบโตของคู่แข่ง
คุณสมบัติเด่นของ AthenaHQ
- ใช้ประโยชน์จากโมเดลการประมาณปริมาณการค้นหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Athena เพื่อประมาณปริมาณคำสั่งค้นหา, ระบุคำสั่งค้นหาที่กำลังเป็นที่นิยม, และได้รับการวิเคราะห์ตามภูมิภาค
- ระบุช่องว่างความรู้ด้าน AI และรับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเฉพาะของคุณด้วย Action Center
- ติดตามการอ้างอิง AI, ตรวจสอบคู่แข่ง และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั่วโลกด้วย Athena Monitoring
ข้อจำกัดของ AthenaHQ
- Athena ขาดการวิจัยคำหลัก การวิเคราะห์ SERP หรือฟีเจอร์ SEO ทางเทคนิค
ราคาของ AthenaHQ
- เริ่มต้น: $295+/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ AthenaHQ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง AthenaHQ อย่างไรบ้าง?
แดชบอร์ดมีความเข้าใจง่าย และมันง่ายมากที่จะผสานรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ของเรา
👀 คุณรู้หรือไม่?ในการวิศวกรรมคำสั่ง การปรับแต่งโทเค็นไม่ได้เป็นเพียงการจำกัดให้อยู่ภายในขีดจำกัดของโมเดลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มความชัดเจนและความแม่นยำอีกด้วย เทคนิคต่างๆ เช่น การเริ่มต้นด้วยคำสั่ง การแยกบริบทออกจากงาน และการลบภาษาที่ไม่จำเป็น ช่วยทำให้โมเดล AI สร้างผลลัพธ์ที่ตรงประเด็นและคุ้มค่ามากขึ้น
⚡ คลังแม่แบบ: เบื่อกับอาการหน้าเปล่าเมื่อใช้เครื่องมือ AI หรือไม่?แม่แบบคำสั่งสำหรับ AIช่วยขจัดความไม่แน่ใจและช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นจาก ChatGPT, Claude และ LLM อื่นๆ—ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนเนื้อหา วางแผนกลยุทธ์ หรือทำการวิเคราะห์
8. ลำดับขั้น
RankScale ถูกสร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่และที่ปรึกษาที่จัดการประสิทธิภาพการค้นหา AI ของลูกค้าหลายราย ต่างจากเครื่องมือติดตามแบรนด์เดียว RankScale รองรับการติดตามการแสดงผลหลายแบรนด์ภายในบัญชีเดียว ทำให้มีประโยชน์สำหรับเอเจนซี่การตลาดและ SEO ที่จัดการเว็บไซต์ของลูกค้าหลายราย
ในฐานะซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO, Rankscale ติดตามการปรากฏตัวของคุณใน ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok และ Microsoft Copilot คุณจะได้รับข้อมูลในระดับคำสั่งเกี่ยวกับเวลา สถานที่ และวิธีที่แบรนด์ของคุณ (หรือของลูกค้า) ปรากฏในผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI
ฟีเจอร์วิเคราะห์การมองเห็นและการจัดอันดับบนการค้นหาด้วย AI ฟรี จะทำการสำรวจเว็บไซต์ของคุณ ใช้ AI สร้างคำถามที่กลุ่มเป้าหมายของคุณอาจถาม และนำคำถามเหล่านั้นไปทดสอบผ่านเครื่องมือ AI แบบเรียลไทม์ คุณจะได้รับภาพรวมทันทีว่าแบรนด์ของคุณมีความโดดเด่นและสามารถถูกแทนที่ได้มากน้อยเพียงใดในชั้นการค้นพบของ AI
คุณสมบัติเด่นของระบบลำดับขั้น
- รวบรวมประสิทธิภาพของแบรนด์ ข้อมูลการอ้างอิง และการวิเคราะห์ความรู้สึกทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดการตลาดแบบไดนามิก
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น คะแนนการมองเห็น การกล่าวถึงในเชิงบวกหรือลบ การอ้างอิง ตำแหน่งเฉลี่ย และอัตราการตรวจจับสำหรับการปรากฏตัวของ AI ของคุณ
- รับคะแนนความพร้อมโดยรวมของเว็บไซต์ของคุณ พร้อมรายละเอียดการประเมินความพร้อมของเว็บไซต์อย่างละเอียด
ข้อจำกัดของระดับขั้นเงินเดือน
- RankScale แสดงผลลัพธ์ แต่ไม่ตีความพฤติกรรมของโมเดลหรือแนะนำการปรับปรุงเชิงกลยุทธ์
การจัดราคาตามลำดับขั้น
- สิ่งจำเป็น: 20 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- องค์กร: 780 ดอลลาร์/เดือน
การจัดอันดับและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📌 สิ่งที่คุณควรรู้เพิ่มเติม: การติดตามการมองเห็นของ AI เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของกระบวนการเท่านั้น—การดำเนินการตามข้อมูลนั้นต้องอาศัยขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ ไม่ว่าคุณจะกำลังอัปเดตหลายสิบหน้าเพื่อปรับปรุงระดับคำสั่งหรือประสานงานข้ามสายงานในภูมิภาคต่างๆ การมีระบบสำหรับการจัดการโครงการ SEO เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ตั้งแต่การมอบหมายงานแก้ไขไปจนถึงการติดตามไทม์ไลน์การดำเนินงานคู่มือการจัดการโครงการ SEO นี้จะแสดงวิธีเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านการมองเห็นให้เป็นการดำเนินการจริง ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย นักเขียน หรือภารกิจทางเทคนิคก็ตาม
9. Mangools AI Search Grader
ทำไมการมองเห็นในการค้นหาของ AI ถึงมีความสำคัญ แม้ว่าคุณจะเป็นแบรนด์เล็กหรือนักการตลาดคนเดียว? เพราะผู้ช่วย AI อย่าง ChatGPT และ Perplexity กำลังกำหนดวิธีที่ผู้คนค้นพบเนื้อหา ธุรกิจอิสระส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังถูกกล่าวถึงหรือถูกมองข้าม
Mangools AI Search Grader มอบวิธีง่ายๆ ที่ไม่ต้องล็อกอินเพื่อตอบคำถามนั้น เครื่องมือฟรีนี้จะสแกนเว็บไซต์ของคุณ วิเคราะห์เนื้อหาด้วย AI และจำลองพฤติกรรมค้นหาของ AI จริง จากนั้นจะสร้างคำแนะนำที่เกี่ยวข้องตามโดเมนของคุณ คุณยังจะได้รับคะแนนการค้นหา AI อันดับเฉลี่ย และการอ้างอิงจากคู่แข่งอีกด้วย
เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการตรวจสอบความเป็นจริงอย่างรวดเร็วในการใช้ ChatGPT สำหรับ SEO โดยไม่ต้องลงทุนในชุด GEO แบบเต็มรูปแบบ แม้ว่าจะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดมาตรฐานการมองเห็นของแบรนด์คุณในคำตอบที่สร้างโดย AI
คุณสมบัติเด่นของ Mangools AI Search Grader
- สร้างข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความมองเห็น, อันดับเฉลี่ย, และคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วย AI ที่เข้าใจง่าย (0–100) ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่ถ่วงน้ำหนักจากโมเดล AI ต่าง ๆ
- รับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องซึ่งสร้างขึ้นจากคำอธิบายเฉพาะทางของคุณ เพื่อนำเสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแสดงตัวตนของคุณ
- การวิเคราะห์โมเดล AI หลายรูปแบบเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแบรนด์คุณผ่านโมเดล AI แปดแบบ
ข้อจำกัดของ Mangools AI Search Grader
- มันให้จุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์แก่คุณ แต่ไม่มีวิธีในการดูแนวโน้มของคำสั่ง, การเปลี่ยนแปลงของอันดับ, หรือการปรับเปลี่ยนการตอบสนองของ AI
Mangools AI Search Grader ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $24. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $34. 26/เดือน ต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: $63. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Mangools AI Search Grader
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mangools AI Search Grader อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2:
Mangools ผสานความเรียบง่ายเข้ากับฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลัง เครื่องมือคีย์เวิร์ด (KWFinder) ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที แดชบอร์ดมีความชัดเจนและเหมาะสำหรับสมาชิกในทีมที่มีประสบการณ์ด้าน SEO ไม่มาก
10. ลึกซึ้ง
เมื่อพิจารณาว่า98% ของผู้ซื้อ B2Bได้นำ AI สร้างสรรค์มาใช้เพื่อค้นหาข้อมูลด้วยตนเองในกระบวนการซื้อของพวกเขา การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือสร้างเนื้อหาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจของคุณ
Profound เป็นแพลตฟอร์ม GEO แบบครบวงจรที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมองค์กรที่ต้องการควบคุมวิธีการนำเสนอแบรนด์ของตนในอัลกอริทึมการค้นหาของ AI ตั้งแต่การติดตามคำสั่งที่สร้างแบรนด์ไปจนถึงการวิเคราะห์ความรู้สึกและการเปรียบเทียบคู่แข่ง คุณจะได้รับมุมมองแบบ 360 องศาของรอยเท้าการค้นหา AI ของคุณ
เครื่องมือ Conversation Explorer และ Agent Analytics ช่วยให้คุณสามารถจำลองวิธีที่ผู้ช่วย AI ค้นหา, ตีความ, และอ้างอิงเนื้อหาของคุณได้ นอกจากนี้ แผงควบคุมประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มยังเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกทางภูมิศาสตร์ (GEO) ให้กลายเป็นรายงานที่พร้อมนำเสนอแก่ผู้บริหาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างลึกซึ้ง
- แหล่งอ้างอิงบนพื้นผิวและความถี่ในการอ้างอิงเพื่อระบุโดเมนหรือหน้าเว็บที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
- ดำเนินการตรวจสอบ AI crawler เพื่อยืนยันว่าบอท LLM เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณอย่างไร ตรวจจับปัญหาการจัดทำดัชนี และปรับแต่งหน้าเว็บให้เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่พร้อมสำหรับ AI
- การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ระดับองค์กร TYPE II และการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) สำหรับแบรนด์ที่ต้องการความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดอย่างลึกซึ้ง
- มุ่งเน้นเฉพาะการมองเห็นที่ขับเคลื่อนด้วย AI และไม่รองรับการติดตามคีย์เวิร์ดแบบออร์แกนิกหรือกระบวนการทำงาน SEO แบบดั้งเดิม
การกำหนดราคาอย่างลึกซึ้ง
- เริ่มต้น: $99/เดือน
- การเติบโต: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่ลึกซึ้ง
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Profound อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2:
ในระดับพื้นฐานที่สุด Profound มอบวิธีการวัดช่องทางค้นพบใหม่ทั้งหมดให้กับเรา แต่เครื่องมือของพวกเขาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้มากยิ่งขึ้น วงจรการให้ข้อเสนอแนะแบบเปิดที่เรามีกับทีม Profound ทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
11. เซิร์ฟเฟอร์ SEO
คุณกำลังปรับแต่งบล็อก, หน้า landing page, หรือแหล่งข้อมูลให้ดีที่สุด คุณต้องการให้มันติดอันดับ และ ถูกอ้างอิงโดยเครื่องมือ AI อย่างเช่น ChatGPT แต่คุณจะเริ่มต้นที่ไหน: เนื้อหาใหม่หรือทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว? Surfer ช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นสำหรับคุณ
คุณเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเนื้อหา (Content Audit tool) ซึ่งจะระบุหน้าที่ทำงานได้ไม่ดี ช่องว่างในเนื้อหาที่ครอบคลุม และเกณฑ์มาตรฐานของคู่แข่ง แสดงให้เห็นว่าควรอัปเดตอะไรก่อน เครื่องมือแก้ไขเนื้อหา (Content Editor) จะแนะนำการเขียนใหม่โดยใช้ข้อเสนอแนะที่อิงตามข้อมูลสำหรับคำหลัก โครงสร้าง และความยาว โดยอิงจากสิ่งที่ทำงานได้ดีในการค้นหาและเป็นที่ชื่นชอบของ LLMs
เพื่อวางแผนสิ่งที่จะทำต่อไป คุณใช้ Topical Map ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI สำหรับการค้นหาคำหลักเพื่อจัดกลุ่มคำหลักและแนวคิดให้กลายเป็นธีมเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน Surfer's Grow Flow เป็นเหมือนผู้ช่วย SEO ที่แนะนำภารกิจการปรับแต่งเว็บไซต์รายสัปดาห์ในรูปแบบที่กระชับเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- วิเคราะห์ SERP อย่างลึกซึ้งโดยใช้เครื่องมือ SERP Analyzer ซึ่งเปรียบเทียบปัจจัยการจัดอันดับมากกว่า 100–500 รายการ เช่น หัวข้อ จำนวนคำ ตำแหน่งสื่อ และโครงสร้างลิงก์ภายใน
- ตรวจสอบหน้าเว็บที่มีอยู่ได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับ Google Search Console เพื่อค้นหาเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพต่ำ และมอบคำแนะนำอัตโนมัติทุกสัปดาห์
- เปลี่ยนการกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์และประเภทอุปกรณ์เพื่อปรับคำแนะนำให้เหมาะสมตามพฤติกรรมของ SERP ในพื้นที่หรือประสิทธิภาพระหว่างอุปกรณ์มือถือกับเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- หน้าเว็บที่พึ่งพาการเลื่อนแบบไม่สิ้นสุดหรือการแสดงผลแบบ JavaScript แบบไดนามิกอาจไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ซึ่งอาจทำให้คำแนะนำคลาดเคลื่อน
ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: 219 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Surfer SEO อย่างไรบ้าง?
จนถึงตอนนี้ทุกอย่างยอดเยี่ยมมาก เราไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ AI ของ Surfer มากนัก เนื่องจากเนื้อหาที่เรามีอยู่ตอนนี้ เราแค่พยายามเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าของเราให้มากขึ้น
12. มาร์เก็ตมิวส์
เมื่อคุณกำลังจัดการเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ คุณจำเป็นต้องมีระบบเพื่อวางแผน ขยาย และปรับปรุงเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพดีในเครื่องมือค้นหา ระบบนี้ควรสามารถมองเห็นได้ในคำตอบที่สร้างโดย AI ได้ด้วย MarketMuse คือแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยให้คุณจัดการกับสินค้าคงคลังของลูกค้าจำนวนมากและหลากหลายได้
ฟีเจอร์การวางแผนจะแสดงแผนผังกลุ่มหัวข้อและระบุช่องว่างของเนื้อหาทั่วทั้งเว็บไซต์หรือกลุ่มเนื้อหาเฉพาะของคุณ สิ่งที่ควรเขียน อัปเดต หรือรวบรวมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลนี้ ด้วยเครื่องมือสร้างสรุป คุณสามารถสร้างโครงร่างที่ละเอียดและพร้อมสำหรับ SEO ได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือ SEO นี้จะให้คำหลักเป้าหมาย คำถามที่ควรตอบ หัวข้อย่อย และคำแนะนำในการเชื่อมโยงภายใน
เมื่อร่างพร้อมแล้ว การใช้ฟีเจอร์ Optimize จะช่วยให้ประเมินได้ง่ายขึ้นว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นหรือไม่ ซึ่งคุณจำเป็นต้องมีสิ่งนี้ทั้งสำหรับการจัดอันดับบนเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมและการอ้างอิงโดย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MarketMuse
- ตรวจสอบเนื้อหาในคลังข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อเน้นหน้าเว็บที่ต้องการการปรับปรุง
- รับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ว่าบทความของคุณเปรียบเทียบกับโมเดลหัวข้อของ MarketMuse อย่างไร
- แนะนำลิงก์ภายในและภายนอกผ่านฟีเจอร์ Connect ซึ่งจะแนะนำหน้าเพจที่ควรเชื่อมโยงจากหรือเชื่อมโยงไปยัง
ข้อจำกัดของ MarketMuse
- เนื่องจากคุณค่าที่แท้จริงของมันมาจากการขยายกลุ่มหัวข้อและคลังเนื้อหาขนาดใหญ่ MarketMuse อาจเกินความจำเป็นสำหรับทีมที่เผยแพร่บทความเพียง 2–3 บทความต่อเดือน
ราคาของ MarketMuse
- ฟรี
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ MarketMuse
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MarketMuse อย่างไรบ้าง?
เนื้อหาของเราตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้ดีขึ้น ช่วยเร่งและปรับปรุงกลยุทธ์ด้านเนื้อหาของเรา และอันดับของเราใน Google ก็ดีขึ้น
13. HubSpot AI Search Grader
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นสำรวจว่าเครื่องมือค้นหา AI เช่น ChatGPT-4o, Perplexity หรือ Gemini ส่งผลต่อแบรนด์ของคุณอย่างไร HubSpot's AI Search Grader เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ก่อนที่คุณจะลงทุนในแพลตฟอร์ม GEO แบบเต็มรูปแบบเพื่อใช้ AI ใน SEOอย่างกว้างขวาง เครื่องมือฟรีนี้จะให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าแบรนด์ของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไรในการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ระบบประเมินผลการค้นหาด้วย AI วิเคราะห์การมองเห็นและการรับรู้ของแบรนด์คุณผ่านผู้ช่วย AI ต่างๆ โดยให้คะแนนการมองเห็นของ AI คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ที่แบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงและตำแหน่งของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่ง นอกจากนี้ยังแสดงการอ้างอิงที่สำคัญและความรู้สึกต่อแบรนด์ เพื่อให้คุณมีเกณฑ์เปรียบเทียบได้ทันที
แม้ว่ามันจะไม่แทนที่การตรวจสอบในระดับคำสั่งหรือการติดตามหลายเครื่องมือ แต่ระบบให้คะแนนของ HubSpot ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ราบรื่นสำหรับการทบทวนภาพรวมของ AI กรณีการใช้งานทั่วไปคือการค้นพบในระยะแรกและการรายงานภายใน
คุณสมบัติเด่นของ HubSpot AI Search Grader
- รับรายงานประสิทธิภาพ AI ที่ครอบคลุมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตของคุณ
- ติดตามคุณภาพของแหล่งข้อมูลและประเมินความหลากหลายและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณผ่านช่องทางดิจิทัล
- เข้าใจว่าแบรนด์อาร์คีไทป์ของคุณมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพอย่างไร และว่าคุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำ ผู้ท้าชิง หรือผู้เล่นเฉพาะกลุ่มในอุตสาหกรรมของคุณ
ข้อจำกัดของ HubSpot AI Search Grader
- เครื่องมือสร้างแบรนด์เปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณไม่สามารถเลือกคู่แข่งที่จะนำมาเปรียบเทียบได้
ราคาของ HubSpot AI Search Grader
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ HubSpot AI Search Grader
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot AI Search Grader อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจากTrustRadius:
นี่คือเครื่องมือ CRM และระบบอัตโนมัติทางการตลาดหลักของเรา เราใช้กล่องข้อความ, ข้อเสนอ, รายชื่อผู้ติดต่อ, บริษัท และอื่น ๆ ทุกวัน ฟีเจอร์ที่เราใช้บ่อย ๆ ได้แก่ แบบฟอร์ม, แบบสำรวจความคิดเห็น, กระบวนการทำงาน, และฟีเจอร์อีเมล สรุปได้ว่า นี่คือส่วนสำคัญของธุรกิจของเราที่ถูกใช้อย่างหนักในทุกทีม ทั้งเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าและภายในองค์กร
👀 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือค้นหา AI แพลตฟอร์มเช่น ChatGPT และ Perplexityมักจะอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากผลการค้นหา 10 อันดับแรกของ Google. Perplexity ดึงข้อมูลจากแหล่งเหล่านี้ในกรณีมากกว่า 90% และ Google AI Overviews ประมาณ 85% ในขณะที่ ChatGPT ตามหลังอยู่ที่ประมาณ 44%.
เครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับ SEO
เครื่องมือทั้งหมดในรายการนี้แสดงให้คุณเห็นว่าแบรนด์ของคุณอยู่ในตำแหน่งใดในการค้นหาด้วย AI อย่างไรก็ตาม หากคุณวางแผนที่จะรวมศูนย์กิจกรรม SEO และเนื้อหาทั้งหมดของคุณ คุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติม
ป.ล.: นั่นก็คือตัวเลือกที่โปรดปรานภายในองค์กรสำหรับการบริหารโครงการการตลาด
คลิกอัพ
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบสร้างเนื้อหา (GEO) ช่วยคุณปรับตัวได้ แต่นี่คือปัญหา: ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับการมองเห็นของ AI ยังต้องถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาจริง ๆ, มอบหมายงาน, และปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่
ClickUpเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างนี้ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างการวิเคราะห์ GEO เอกสารเนื้อหา และตัวติดตามโครงการ ClickUp นำทุกอย่างมารวมไว้ด้วยกัน พบช่องว่างของเนื้อหา? สร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากการวิจัยของคุณ ต้องการอัปเดตเนื้อหาที่มีอยู่สำหรับการค้นหาด้วย AI? มอบหมายงานพร้อมบริบทครบถ้วน—โพสต์ต้นฉบับ การวิเคราะห์คู่แข่ง และคีย์เวิร์ดเป้าหมาย—ทั้งหมดในที่เดียว ClickUp ช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายด้วยการให้บริบทครบถ้วน 100% และพื้นที่ทำงานเดียวที่มนุษย์และตัวแทน AI สามารถทำงานร่วมกันได้—ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงเนื้อหาที่เผยแพร่จริงซึ่งสามารถติดอันดับในคำตอบของ ChatGPT และ Perplexity ได้จริง คิดถึงมันในฐานะแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่รองรับวงจรชีวิตของเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการส่งมอบ
ตอนนี้ มาดูกันว่าทีม SEO และทีมคอนเทนต์ของคุณสามารถใช้ClickUp สำหรับทีมการตลาดได้อย่างไรให้ดีที่สุด
เริ่มต้นด้วยClickUp Brainเพื่อสร้างเนื้อหาสรุป หัวข้อข่าว หรือโครงร่างฉบับแรกที่ปรับให้เหมาะกับงานเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวซีรีส์บล็อกหรือเขียนข้อความสำหรับผลิตภัณฑ์ Brain สามารถแนะนำไอเดียโดยอัตโนมัติตามเป้าหมาย โทนเสียง หรือบุคลิกภาพที่คุณกำหนด
นอกจากนี้ เช่นเดียวกับ BrainGPT Brain ยังรองรับโมเดล AI หลายรูปแบบ รวมถึง Gemini, Claude และ ChatGPT ความยืดหยุ่นนี้หมายความว่าคุณสามารถทดลองใช้คำสั่ง มุมมอง และรูปแบบต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้มากขึ้นในการถูกตีความและอ้างอิงโดยเครื่องมือค้นหา AI ที่แตกต่างกันภายใต้หลังคาเดียวกัน
เมื่อคุณมีไอเดียเนื้อหาทั้งหมดสำหรับเจตนาในการค้นหา, คำถามของผู้ใช้, ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือสร้างเนื้อหาแล้ว คุณอาจต้องการเก็บไว้ในเอกสารที่สามารถแก้ไขได้ClickUp Docsเป็นที่ที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่สรุปแคมเปญและ SOP ไปจนถึงคู่มือสไตล์
คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น, วิดีโอ, ตารางคำนวณ, และจัดรูปแบบตารางได้. สิ่งที่ดีที่สุดคือทุกสิ่งทุกอย่างนี้เชื่อมโยงกับงานที่พวกเขาสนับสนุน—ดังนั้นกลยุทธ์และการดำเนินการจะไม่แยกออกจากกัน.
สำหรับการดำเนินการ คุณสามารถใช้ClickUp Tasks เพื่อมอบหมายงานเขียน แก้ไข และการออกแบบ พร้อมคำแนะนำเนื้อหาในตัวจาก Brain คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลเมตา SEO ลิงก์ทรัพยากร หรือวันที่ครบกำหนดได้
หากคุณต้องการแผนผังการพึ่งพาและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ClickUp Whiteboardsพร้อมช่วยคุณ เมื่อเนื้อหาพร้อมสำหรับการตรวจสอบ ให้สลับไปที่โหมด Proofing ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนรูปภาพ, PDF หรือวิดีโอได้
เมื่อคุณค้นพบแล้วว่าแบรนด์ของคุณปรากฏอยู่ที่ใดในคำตอบที่สร้างโดย AI งานที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้น: การดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นClickUp's Agentsถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ พวกเขาจะทำงานขั้นตอนถัดไปในกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ ตามขั้นตอนที่เป็นระบบและสามารถทำซ้ำได้
ตัวแทน AI เหล่านี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับงานเฉพาะได้ เช่น สรุปการประชุมตามกลยุทธ์ SEO แบบดั้งเดิม ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะโครงการ ส่งรายงานประจำสัปดาห์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าหรือการปรับแต่ง AI แต่อย่างใด
เมื่อคุณต้องการติดตามตัวชี้วัดการตลาดเช่น ประสิทธิภาพของแคมเปญ ปริมาณเนื้อหาตามประเภท ความเร็วของโครงการ SEO และขีดความสามารถของทีมClickUp Dashboardsช่วยให้คุณทำทั้งหมดนี้ได้ในที่เดียว
คุณสามารถสร้างวิดเจ็ตแบบกำหนดเองเพื่อตรวจสอบสถานะของบล็อก, กำหนดเวลาการเปิดตัว, หรือตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ คุณยังสามารถติดตามอัตราการเปลี่ยนเส้นทางของแชทบอท, ระยะเวลาการจัดการเฉลี่ย, และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าได้—ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับข้อมูลงานแบบเรียลไทม์
ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับปฏิทินเนื้อหา แนวทางแบรนด์ สรุปแคมเปญ คำขอสร้างสรรค์ และกระบวนการทำงานด้านการตลาดอื่นๆ ที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของการทำงาน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลองใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp ได้ มันรวมแผนเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวในขณะที่ยังคงยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับกระบวนการของคุณ คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดเวลาโพสต์, มอบหมายงาน, ติดตามการอนุมัติ, และทำให้แน่ใจว่าทุกชิ้นของเนื้อหาสอดคล้องกับแคมเปญใหญ่ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกและแชร์บริบททันที: ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกวิดีโอหน้าจอพร้อมเสียงและแนบไปยังงานหรือความคิดเห็นโดยตรง
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: ปรับปรุงการทำงานที่เกิดซ้ำให้เป็นระบบด้วยClickUp Automations ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการอัปเดตสถานะ
- รวมศูนย์เทคโนโลยีของคุณ: เชื่อมต่อชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณเพื่อการปรับแต่งการค้นหาด้วย AI รวมถึง Slack, HubSpot และเครื่องมืออื่น ๆ โดยใช้ ClickUp Integrations
- ทำให้การประชุมสแตนด์อัพและรีโทรสั้นลง: ใช้ClickUp Syncupsเพื่อจัดระเบียบการเช็คอินทีมแบบอะซิงโครนัส, แบ่งปันการอัปเดต, และติดตามอุปสรรค—โดยไม่ต้องมีการประชุมแบบเรียลไทม์
- ปรับทีมให้สอดคล้องกับบรีฟแคมเปญ: เริ่มต้นแคมเปญการตลาดได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตบรีฟแคมเปญของ ClickUpที่มีส่วนสำหรับเป้าหมาย ช่องทาง กำหนดเวลา และข้อความสำคัญ
- สร้างความสอดคล้องของแบรนด์ในระดับกว้าง: บันทึกเสียง, ภาพ, และน้ำเสียงด้วยเทมเพลตแนวทางแบรนด์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในทุกช่องทางทางการตลาด
- บริหารโครงการ SEO แบบครบวงจร: วางแผน มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการ SEOของคุณด้วยเทมเพลตการวิจัยและบริหารจัดการ SEO ของ ClickUp ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการติดตามคีย์เวิร์ด การตรวจสอบประสิทธิภาพ และการปรับแต่งเนื้อหา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่า ClickUp Brain จะสร้างไอเดียคีย์เวิร์ดได้ แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือวิจัยคีย์เวิร์ดแบบดั้งเดิมที่มีข้อมูลการค้นหาประกอบ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,370+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,490+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2:
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
การรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน: ClickUp รวมศูนย์กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือสร้างเนื้อหาของคุณ
ก่อนที่คุณจะไป นี่คือรายการตรวจสอบ GEO อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้แบรนด์ของคุณยังคงปรากฏในผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI:
- ตรวจสอบการอ้างอิงถึงแบรนด์ของคุณในทุกแพลตฟอร์มการค้นหา AI
- เปรียบเทียบความถี่ของการอ้างอิงกับคู่แข่ง
- จัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณเพื่อประสิทธิภาพในการค้นหาแบบสร้างข้อมูล ไม่ใช่แค่สำหรับ Google
- สุดท้ายนี้ ให้มุ่งเน้นที่การมอบคุณค่า การเข้าชมแบบออร์แกนิก ไม่ว่าจะมาจาก SEO แบบดั้งเดิมหรือการค้นหาด้วย AI เชิงสร้างสรรค์ ก็จะตามมาเอง
ต้องการจัดการทั้งหมดนี้ในที่เดียวหรือไม่? ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างปฏิทินเนื้อหาตามภูมิภาค (GEO) มอบหมายงานปรับปรุงประสิทธิภาพ ใช้ AI เพื่อร่างบทสรุป และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้ในแดชบอร์ดเดียว
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน