ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังเปลี่ยนแปลงการตลาดอย่างไร: กลยุทธ์และตัวอย่าง

คุณเป็นนักการตลาด แล้วทำไมคุณถึงรู้สึกเหมือนเป็นคนปลอมตัวเมื่อต้องรับมือกับกำหนดเส้นตายการเผยแพร่ที่แทบเป็นไปไม่ได้และการปรับเปลี่ยนแคมเปญ?
ในขณะที่คุณรู้สึกว่าไม่มีเวลาเพียงพอที่จะสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับขนาดของงาน คู่แข่งของคุณดูเหมือนจะอยู่ทุกที่พร้อมข้อความที่ตรงเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบ
73% ของนักการตลาดเห็นด้วยว่าเครื่องมือ AI สามารถทำให้พวกเขาทำงานได้มากขึ้น
ช่องว่างระหว่างผู้ที่ยอมรับ AI กับผู้ที่ไม่ยอมรับกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และทุกนาทีที่คุณใช้ไปกับงานซ้ำๆ หรือพยายามฝ่าฟันอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ คือนาทีที่คุณสูญเสียให้กับคู่แข่งของคุณ
ด้วยการทำให้การสร้างเนื้อหา การปรับให้เข้ากับบุคคล และการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอัตโนมัติ AI เชิงสร้างสรรค์กำลังนำความเร็วและประสิทธิภาพมาสู่กระบวนการทำงานด้านการตลาดโดยไม่ลดทอนคุณภาพของผลลัพธ์
ในคู่มือนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่ AI เชิงสร้างสรรค์สามารถผสานเข้ากับกระบวนการตลาดประจำวันของคุณได้ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การทำ SEO ไปจนถึงการวางแผนอีเมลและแคมเปญ พร้อมตัวอย่าง เครื่องมือ และแนวทางจริยธรรมที่รวมไว้อย่างครบถ้วน
อะไรคือ AI สร้างสรรค์ทางการตลาด?
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หมายถึงปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถ สร้าง (หรือผลิต) เนื้อหา—ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, หรือแม้แต่โค้ด—โดยการเรียนรู้จากรูปแบบในข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งได้ถูกนำมาฝึกฝนไว้
แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมอบแคมเปญของคุณให้กับหุ่นยนต์เลย มันคือการเพิ่มพลังให้กับสิ่งที่ทำงานได้ดีอยู่แล้ว: การทำให้งานที่ซ้ำซากเป็นระบบอัตโนมัติ ขยายความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ทำให้ทีมของคุณเหนื่อยล้า และมอบเวลาให้คุณมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ การเล่าเรื่อง และผลลัพธ์
🎨 การตลาดเป็นส่วนผสมระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะมาโดยตลอด โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์เพียงแค่ทำให้วิทยาศาสตร์ฉลาดขึ้น และทำให้ศิลปะสามารถขยายขอบเขตได้มากขึ้น
การทำงานของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
โดยพื้นฐานแล้ว AI เชิงสร้างสรรค์ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หรือโมเดลการแพร่กระจาย—เพื่อทำนายและสร้างผลลัพธ์ใหม่ ๆ ขึ้นโดยอิงจากข้อมูลที่มันได้รับการฝึกฝนมา
👉🏼 ตัวอย่าง:
- ข้อความ: เครื่องมืออย่าง GPT-4 สามารถทำนายคำถัดไปในลำดับโดยอิงจากตัวอย่างนับพันล้านรายการ สร้างร่างบล็อก ข้อความอีเมล หรือรูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย
- รูปภาพ: แพลตฟอร์มเช่น DALL·E หรือ Midjourney ผสมผสานสไตล์ภาพและข้อมูลนำเข้าเพื่อสร้างกราฟิกหรือภาพประกอบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
- วิดีโอและเสียง: เครื่องมืออย่าง Synthesia สร้างวิดีโอที่สมจริงจากสคริปต์ มักจะมีเสียงพากย์หลายภาษาให้ด้วย
✨ ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่า 'ทรานส์ฟอร์เมอร์'—เครือข่ายประสาทเทียมที่เข้าใจบริบทและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในรูปแบบที่เทคโนโลยีเดิมไม่สามารถทำได้
เบื้องหลังการทำงานเหล่านี้ โมเดลเหล่านี้จะปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบการใช้งาน ข้อเสนอแนะจากมนุษย์ และข้อมูลใหม่ ๆ ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์จะฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม โมเดลเหล่านี้จะดีเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคำสั่ง (prompt) บริบท และมนุษย์ที่ตรวจสอบพวกมัน และนี่คือจุดที่คุณเข้ามามีบทบาท
📚 อ่านเพิ่มเติม:ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) กับปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์ (Predictive AI)
ประโยชน์หลักของการใช้ AI ในการตลาด
ประโยชน์ของ AI สร้างสรรค์ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลา (แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างแน่นอน) นี่คือสิ่งที่ทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้น:
- การสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก: สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องเพิ่มภาระงานของคุณ บริษัทที่ดำเนินการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคลได้ดีรายงานว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น 40%จากกิจกรรมเหล่านั้นเมื่อเทียบกับบริษัททั่วไป
- ลดปัญหาคอขวดทางความคิดสร้างสรรค์: คุณจำช่วงเวลาที่คุณติดขัดและไม่สามารถเขียนหัวข้อที่สมบูรณ์แบบได้ไหม? AI สามารถสร้างตัวเลือกได้หลายสิบตัวเลือกเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณเมื่อคุณติดขัด
- การเพิ่มประสิทธิภาพตามข้อมูล: AI เรียนรู้สิ่งที่ได้ผลอยู่เสมอ แคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าหมายของคุณจะฉลาดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจาก AI วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและปรับตัว
- เสียงแบรนด์ที่สม่ำเสมอ: คุณสามารถฝึก AI ตามแนวทางของแบรนด์และเนื้อหาที่ผ่านมาเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในทุกช่องทาง แม้จะมีสมาชิกในทีมหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง
- ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์: เมื่อคุณไม่จมอยู่กับงานการผลิต คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และนวัตกรรม—ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ยังคงครองอำนาจสูงสุด
- ลดต้นทุนการผลิตและระยะเวลาดำเนินการ: การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก AI ช่วยลดต้นทุนและการลงทุนด้านเวลาเหล่านั้นได้อย่างมาก ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพไว้
แต่อาจจะเป็นประโยชน์ที่ทรงพลังที่สุดของการใช้AI สร้างสรรค์ในด้านการตลาดคือการเข้าถึง เครื่องมือการตลาดที่เคยต้องการทักษะเฉพาะทางหรืองบประมาณขนาดใหญ่ ตอนนี้สามารถใช้งานได้โดยทีมทุกขนาด สนามแข่งขันกำลังเท่าเทียมกัน และความคิดสร้างสรรค์—ไม่ใช่แค่ทรัพยากร—ที่กำหนดว่าใครจะชนะ 🤝
กรณีการใช้งานของ AI สร้างสรรค์ในด้านการตลาด
พลังที่แท้จริงของ AI สร้างสรรค์อยู่ที่การนำไปใช้ในทางปฏิบัติตลอดวงจรชีวิตการตลาด เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สำคัญที่สุดให้กับคุณผ่าน:
1. การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (บล็อก, โซเชียลมีเดีย, โฆษณา, ฯลฯ)
ความเร็วของเนื้อหาได้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน แต่คุณภาพก็เช่นกัน—และนี่คือจุดที่ AI สร้างสรรค์โดดเด่นเมื่อใช้อย่างมีจุดประสงค์
เครื่องมือเขียน AI อย่าง Jasper, Claude และ ClickUp Brain ช่วยให้ทีมสร้างโครงร่างบล็อก คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และคำบรรยายบนโซเชียลมีเดียได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ด้วยการฝึกฝนที่เหมาะสมและการออกแบบคำสั่งที่แม่นยำ คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาทั่วไปให้กลายเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบซึ่งตรงกับน้ำเสียง บุคลิก และขั้นตอนของกระบวนการขายที่คุณต้องการ
🔮 ข้อมูลเชิงลึก: นักการตลาดผู้เชี่ยวชาญกำลังใช้ AI เป็นคู่คิดในการระดมความคิด จากนั้นจึงเพิ่มข้อมูลลูกค้า กรอบการวางตำแหน่ง และการตัดสินใจเชิงบรรณาธิการเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและขยายเสียงของแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา
ด้วยการใช้ClickUp Brain นักการตลาดสามารถสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ได้โดยตรงภายในสภาพแวดล้อมการจัดการโครงการของ ClickUp
เนื้อหาจะถูกจัดรูปแบบและแทรกโดยอัตโนมัติในClickUp Docs— ช่วยลดการสลับเครื่องมือและการสูญเสียบริบท คุณสามารถสั่งให้ AI สร้างร่างทวีตตามสรุปแคมเปญหรือสร้างบทนำของบล็อกที่เชื่อมโยงกับบุคลิกทางการตลาดที่กำหนดเองได้
✨ นอกจากนี้ยังช่วย:
- สร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมและบรีฟสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์
- สร้างร่างแรกได้อย่างรวดเร็วที่จับประเด็นสำคัญในการสื่อสาร
- ปรับขนาดความหลากหลายของเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกช่องทางในขณะที่รักษาความสอดคล้อง
- เอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเสนอแง่มุมใหม่ๆ ในหัวข้อที่คุ้นเคย
จับคู่สิ่งนี้กับเทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUpและ เวิร์กโฟลว์การจัดการแคมเปญเพื่อปรับปรุงการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพ จัดการสินทรัพย์ และกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสามารถติดตามประเภทของเนื้อหา, ช่องทาง, และการมีส่วนร่วมของ AI ได้—เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าอะไรที่เขียนโดยมนุษย์, ช่วยเหลือโดย AI, หรือสร้างโดย AI—และติดตามประสิทธิภาพตามนั้น
ผลลัพธ์คือเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยให้เนื้อหาของคุณมีความเป็นกลยุทธ์ รวดเร็ว และสามารถปรับขนาดได้—โดยไม่ต้องเสียสละความคิดสร้างสรรค์หรือการควบคุมของคุณ
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: ความละเอียดอ่อนตรงนี้สำคัญมาก กลยุทธ์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดยังคงต้องมีการตรวจสอบจากมนุษย์
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
2. การตลาดผ่านอีเมลและการเดินทางของลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อีเมลยังคงให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สูงที่สุดช่องทางหนึ่งในด้านการตลาด โดยเฉพาะสำหรับแบรนด์ B2C และการตลาดสำหรับผู้บริโภค แต่การส่งอีเมลแบบกลุ่มหรือส่งพร้อมกันหมดนั้นล้าสมัยไปแล้ว สิ่งที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคือการปรับแต่งให้เฉพาะบุคคลในระดับสูง—อีเมลที่ให้ความรู้สึกเหมือนเขียนขึ้นมา เพื่อคุณโดยเฉพาะ
นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI สร้างสรรค์อย่าง Copy. ai หรือ Salesforce Einstein เข้ามามีบทบาท พวกมันใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมที่ผ่านมา ประวัติการซื้อ หรือกลุ่มลูกค้า เพื่อร่างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก ลองนึกถึง: หัวข้ออีเมลที่สะท้อนประวัติการเข้าชม เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับช่วงชีวิตของลูกค้า และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่เชื่อมโยงกับเจตนาที่คาดการณ์ไว้
ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถจัดการสิ่งนี้ได้อย่างแม่นยำ
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถสร้างงานอีเมลโดยอัตโนมัติตามการดำเนินการของลูกค้า—เช่น การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณสามารถจัดการตัวแปรการทดสอบ A/B ใน ClickUp Docs และใช้ClickUp Tasksเพื่อประสานงานการแก้ไขข้อความ การอนุมัติงานสร้างสรรค์ และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ถึงเวลาแล้วที่จะกล่าวสวัสดีกับการแบ่งกลุ่มที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น การดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และเส้นทางที่รู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะ ไม่ใช่แบบสำเร็จรูป
3. AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา—การวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพคำหลักโดยอัตโนมัติ
มีโอกาสสูงที่คุณจะได้ยินความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับเนื้อหา SEO โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ Google AI Overviews เข้ามาครอบครองหน้าผลการค้นหา และมันก็จริง—เรารู้อยู่แล้วว่าเกือบ60% ของการค้นหาในปัจจุบันไม่ต้องคลิกเลย ด้วยผลลัพธ์จาก AI ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การดึงดูดทราฟฟิกและการแปลงเป็นลูกค้าผ่านการทำตลาดเนื้อหาจึงยิ่งยากขึ้นไปอีก
ดังนั้น ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้าน SEO ของคุณมาจากไหน? มันเกิดขึ้นจากความสามารถในการเชื่อมโยงเจตนาการค้นหาเข้ากับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณอย่างชาญฉลาดเพียงใด
ผู้เชี่ยวชาญ SEO ระดับสูงกำลังใช้ AI เพื่อ:
- ระบุกลุ่มความหมายและความสัมพันธ์ของหัวข้อที่มนุษย์อาจมองข้าม
- สร้างบทสรุปเนื้อหาที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองต่อเจตนาในการค้นหาทุกด้าน
- สร้างแท็กชื่อและคำอธิบายเมตาที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะสมทั้งสำหรับมนุษย์และอัลกอริทึม
🔎 เครื่องมือ SEO สมัยใหม่ เช่น Clearscope, Surfer และผู้ช่วย AI ของ Semrush สามารถค้นหาคลัสเตอร์ของคำหลัก สร้างคำอธิบายเมตาโดยอัตโนมัติ และแม้แต่ร่างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมได้ เครื่องมือเหล่านี้เข้าใจถึงอำนาจของหัวข้อและเจตนาในการค้นหา—ช่วยให้ผู้ทำการตลาดเปลี่ยนจากกลยุทธ์ SEO แบบตอบสนองเป็นเชิงรุก
และข่าวดีคืออะไร?
85% ของนักการตลาดกำลังเห็นผลตอบแทนเชิงบวกจากการใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหา SEO
ClickUp กลายเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจของคุณสำหรับการนำกระบวนการทำงานนี้ไปใช้
ใช้ ClickUp Docs เพื่อเก็บแนวทางเนื้อหา SEO ที่ใช้งานอยู่, แทรกข้อมูล SERP ตรงไปยังงาน, และมอบหมายรายการตรวจสอบการปรับปรุงพร้อมคำแนะนำที่สร้างโดย AI
ดียิ่งกว่านั้นใช้เทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ของ ClickUpเพื่อจัดการแคมเปญ SEO ตั้งแต่การอัปเดตโครงสร้างเว็บไซต์ไปจนถึงการปรับปรุงเนื้อหา ติดแท็กงานตามคำสำคัญลำดับความสำคัญ มอบหมายเจ้าของสำหรับลิงก์ภายใน และอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อบรีฟเคลื่อนผ่านขั้นตอนการวิจัย → การเขียน → การเผยแพร่
ด้วยการใช้ AI สร้างสรรค์ร่วมกับ ClickUp ทำให้ SEO กลายเป็นอุปสรรคที่น้อยลง และกลายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตมากขึ้น
🔮 ข้อคิดสำคัญ: บทบาทของ AI ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การช่วยคุณสร้างเนื้อหา SEO เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบพื้นฐานที่ทำให้เนื้อหาติดอันดับอีกด้วย โดยการวิเคราะห์หน้าเว็บที่ประสบความสำเร็จนับพันหน้า AI สามารถสกัดหลักการที่เหนือกว่าการวางคีย์เวิร์ดอย่างง่ายๆ
4. แชทบอทและการสนับสนุนลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
คุณยังคิดถึงการตอบกลับแบบสคริปต์เมื่อคิดถึงตัวแทนสนับสนุน AI อยู่หรือไม่? คุณต้องตามให้ทันแล้ว
💬 โมเดลแชทบอทในปัจจุบัน ซึ่งขับเคลื่อนด้วย LLMs เช่น GPT-4 และผสานเข้ากับแพลตฟอร์มอย่าง Intercom หรือ Drift สามารถแก้ไขคำถามระดับ 1 ได้ สร้างคำตอบที่สอดคล้องกับบริบท และแม้กระทั่งนำทางผู้ใช้ตามความรู้สึกหรือความเร่งด่วน
ข้อดีคือ? ทีมการตลาดและทีมประสบการณ์ลูกค้าของคุณจะมีเวลาเพิ่มขึ้น โดยไม่ทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าลดลง
แต่การอัตโนมัติโดยปราศจากความรับผิดชอบนั้นมีความเสี่ยง. นั่นคือจุดที่ ClickUp ช่วยได้.
ทีมสนับสนุนและทีมการตลาดสามารถใช้ ClickUp เพื่อบันทึกการไหลของบอทในClickUp Whiteboardsและ Mind Maps สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะจากการสนทนาของแชทบอทไปสู่การสร้างเนื้อหา (คิดถึง: "คำถามที่ผู้คนยังถามอยู่คืออะไร?") และมอบหมายงานสำหรับการติดตามผลโดยมนุษย์เมื่อจำเป็น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามอัตราการเบี่ยงเบนของแชทบอท, เวลาการจัดการเฉลี่ย, และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า—ทั้งหมดเชื่อมโยงกับข้อมูลงานแบบเรียลไทม์. นี่คือวิดีโออธิบายวิธีการ:
5. AI สำหรับการเขียนข้อความโฆษณาและการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ
ผลงานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่กับการทดสอบปริมาณและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง AI เชิงสร้างสรรค์ช่วยเร่งกระบวนการทั้งสอง เมื่อคุณสามารถทดสอบแนวคิดได้ 50 แนวคิดแทนที่จะเป็น 5 แนวคิด คุณเพิ่มโอกาสในการค้นพบประสิทธิภาพที่โดดเด่นอย่างมาก
📊 แพลตฟอร์มอย่าง Meta Advantage+ และ Google's Performance Max ใช้โมเดลเชิงสร้างสรรค์ในการทดสอบการผสมผสานของหัวข้อ/เนื้อหาในโฆษณาแบบไดนามิกเครื่องมือการตลาด AIเช่น AdCreative. ai หรือ CopySmith สร้างรูปแบบที่หลากหลายตามการกำหนดเป้าหมายผู้ชมและข้อมูลแบรนด์
ClickUp ให้คุณจัดการความวุ่นวายนี้อย่างมีกลยุทธ์ ใช้มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานสร้างสรรค์แคมเปญตามแพลตฟอร์ม กลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์—ในรูปแบบรายการ บอร์ดคัมบัง และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติได้อีกด้วย: เมื่อมีการอนุมัติตัวเลือกสินค้า ให้ดำเนินการอัปเดตสถานะ ตั้งค่าการติดตามประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ซิงค์กับแพลตฟอร์มโฆษณาภายนอกผ่านClickUp ที่มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายวันในการติดต่อกันไปมา ตอนนี้เกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง—ด้วย AI และ ClickUp ที่สร้างวงจรป้อนกลับที่รวดเร็วระหว่างแนวคิด การดำเนินการ และการปรับปรุงให้เหมาะสม
6. การตลาดด้วยภาพและวิดีโอที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วิดีโอสั้น (21%), รูปภาพ (19%) และวิดีโอถ่ายทอดสด (16%) เป็นประเภทเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน!
นักการตลาดในปัจจุบันใช้ AI เพื่อสร้างต้นแบบแนวคิด สร้างภาพผลิตภัณฑ์ หรือสร้างวิดีโออธิบายจากบทสคริปต์ข้อความ—ด้วยเวลาและต้นทุนเพียงเล็กน้อย
🎥 เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ เช่น Midjourney, Runway และ Synthesia ได้เปิดช่องทางสร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึ้นมา Synthesia ตัวอย่างเช่น ช่วยให้ทีมสร้างวิดีโอโฆษกที่พูดได้หลายภาษาโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอหรือถ่ายทำใหม่ โดยใช้ตัวละคร AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งเอง
ภายใน ClickUp นักการตลาดสามารถดำเนินการทุกอย่างนี้ได้อย่างง่ายดาย พวกเขาสามารถจัดเก็บและแนบสื่อภาพในเอกสารและใช้เครื่องมือตรวจสอบของ ClickUpเพื่อบันทึกข้อเสนอแนะ กำหนดไทม์ไลน์การผลิตโดยใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp และสร้างวงจรข้อเสนอแนะด้วยความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อกำหนดทิศทางภาพการจัดทำเวอร์ชัน และการอนุมัติ
🔮 ข้อมูลเชิงลึก: เครื่องมือ AI ช่วยลดความชันของเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันในด้านการออกแบบภาพ ทีมการตลาดไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างความเร็ว คุณภาพ และต้นทุนอีกต่อไป—พวกเขาสามารถปรับให้เหมาะสมกับทั้งสามด้านพร้อมกันได้
ตัวอย่างจริงของ AI สร้างสรรค์ในด้านการตลาด
ตอนนี้เรามาดูกันนอกเหนือจากทฤษฎีและดูว่าแบรนด์ที่มองการณ์ไกลกำลังนำ AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้เพื่อแก้ไขความท้าทายทางการตลาดที่แท้จริงอย่างไร
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเนื้อหาและแคมเปญ
โคคา-โคล่า: สร้างเวทมนตร์ที่แท้จริง แพลตฟอร์ม
โคคา-โคล่าใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อผสานแบรนด์คลาสสิกกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ทำให้แคมเปญการตลาดมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและการรับรู้แบรนด์ โดยเฉพาะในกลุ่มเจเนอเรชั่น Z
พวกเขาสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งอนุญาตให้ผู้บริโภคและผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถสร้างงานศิลปะที่มีแบรนด์โดยใช้ทรัพย์สินอันเป็นเอกลักษณ์ของโคคา-โคล่า เช่น ขวดโค้งมน โลโก้ ซานตาคลอส และหมีขั้วโลก
แคมเปญนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทั่วโลก โดยผลงานศิลปะที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกจัดแสดงบนป้ายโฆษณาดิจิทัลที่ไทม์สแควร์ในนิวยอร์กและพิคคาดิลลี เซอร์คัสในลอนดอน ส่งผลให้ผู้บริโภคสร้างผลงานศิลปะมากกว่า120,000 ชิ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ซึ่งแสดงให้เห็นถึงก้าวกระโดดของคุณภาพภาพจาก DALL-E 2 ไปสู่ DALL-E 3
ไฮนซ์: เสริมสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ผ่านภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
ไฮนซ์ได้ทำการทดลองโดยใช้ DALL-E 2 ของ OpenAI เพื่อสร้างภาพตามคำสั่ง เช่น "ซอสมะเขือเทศ" ปัญญาประดิษฐ์นี้สร้างภาพที่คล้ายกับขวดซอสมะเขือเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของไฮนซ์อย่างสม่ำเสมอ แม้จะไม่ได้มีการกล่าวถึงแบรนด์อย่างชัดเจนก็ตาม
แคมเปญนี้เน้นย้ำถึงการรับรู้แบรนด์ที่แข็งแกร่งของ Heinz และความเชื่อมโยงกับซอสมะเขือเทศโดยสร้างการรับรู้มากกว่า1.15 พันล้านครั้งและอัตราการมีส่วนร่วมสูงกว่าแคมเปญก่อนหน้าถึง 38%
การปรับแต่งส่วนบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอีคอมเมิร์ซและค้าปลีก
Rufus ของ Amazon: ผู้ช่วยช้อปปิ้ง AI ที่ขับเคลื่อนรายได้
Amazon เปิดตัวRufus ผู้ช่วยช้อปปิ้งที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและแนะนำสินค้า เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 Rufus ช่วยลูกค้าในการค้นหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา
อเมซอนคาดการณ์ว่ารูฟัสจะสร้างกำไรจากการดำเนินงานทางอ้อมเกิน 700 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยส่งผลต่อการใช้จ่ายของลูกค้าในวงกว้าง
Deep Brew: ความลับของ Starbucks ในการปรับแต่งประสบการณ์ให้เฉพาะบุคคลอย่างเหนือระดับ
สตาร์บัคส์ใช้แพลตฟอร์ม AI ที่ซับซ้อนชื่อว่า Deep Brew ซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก รวมถึงประวัติการสั่งซื้อ เวลาของวัน สภาพอากาศ สถานที่ และข้อมูลบริบทอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและคำแนะนำให้เหมาะกับสมาชิกผู้ภักดี
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ Starbucks สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม เพิ่มประสบการณ์และความผูกพันของลูกค้า การปรับแต่งตามความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขยายไปถึงแอปมือถือและประสบการณ์ในร้าน ซึ่งบาริสต้าสามารถจดจำลูกค้าและความชอบของพวกเขาได้ สร้างบริการที่ราบรื่นและปรับแต่งเฉพาะบุคคล Deep Brew ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดพนักงาน และการดำเนินงานในร้านโดยอิงจากการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
สตาร์บัคส์รายงานการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในด้านการมีส่วนร่วมของลูกค้าและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จากความพยายามทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวอย่างเช่น รายงานภายในระบุว่ามีการเพิ่มขึ้นของ ROI ถึง 30%และการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพิ่มขึ้น 15% เนื่องจากการปรับแต่งตามบุคคลด้วย AI และการตลาดที่ตรงเป้าหมาย
ปัญญาประดิษฐ์ในการตลาดผู้มีอิทธิพลและการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันผสานการวิเคราะห์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง เพื่อทำความเข้าใจการสนทนาทางสังคมอย่างรอบด้าน ช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์และน่าสนใจยิ่งขึ้น
ระบบ AI ยังช่วยแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ตรวจจับและลบเนื้อหาที่เป็นอันตราย เช่น คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง ข่าวปลอม และสแปมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ดูแลระบบมนุษย์ ระบบเหล่านี้มีความสามารถในการระบุบัญชีปลอมและบอทได้อย่างแม่นยำ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น
👉🏼 แบรนด์อย่าง Prada, Versace และ Red Bull ได้เริ่มใช้ผู้มีอิทธิพลที่เป็น AI สำหรับการโปรโมทออนไลน์ ตัวตนเสมือนเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย นำเสนอวิธีการใหม่สำหรับแบรนด์ในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภค
🤖 ตัวอย่าง: สร้างขึ้นโดยสตาร์ทอัพชื่อ Brud ในปี 2016 Lil Miquela เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลทาง AI ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด เธอผสมผสานแฟชั่น การเคลื่อนไหวทางสังคม และดนตรี โดยได้ปล่อยเพลงของตัวเองและปรากฏในมิวสิควิดีโอ บุคลิกที่สมจริงและการเล่าเรื่องของเธอทำให้เธอเป็นผู้บุกเบิกในด้านการตลาดผู้มีอิทธิพลทาง AI เธอได้ร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆ เช่น BMW, Samsung และ Calvin Klein เป็นต้น
สิ่งที่ทำให้ตัวอย่างของ AI สร้างสรรค์ในด้านการตลาดเหล่านี้ทรงพลังคือวิธีที่แบรนด์เหล่านี้ผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิม แทนที่จะให้ AI เข้ามาแทนที่ทีมการตลาด พวกเขากลับเสริมศักยภาพให้กับทีมด้วยเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาด
การเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมาก เราได้คัดสรรเครื่องมือบางอย่างที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมเช่นของคุณ:
เครื่องมือเขียนและสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brain
ต้องการนักเขียน AI ที่ทำหน้าที่เป็นนักกลยุทธ์เนื้อหาในตัวสำหรับทีมการตลาดของคุณหรือไม่?ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ที่มีความหลากหลายสูงสุด ฝังตัวเข้ากับงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยสร้างเนื้อหาที่ตรงกับแบรนด์สำหรับบล็อก อีเมล โพสต์โซเชียล สรุปแคมเปญ และอื่นๆ อีกมากมาย—ในที่เดียวที่งานเกิดขึ้น
ด้วยความเข้าใจบริบทจากคำอธิบายงาน เป้าหมายของโครงการ และความคิดเห็นของทีมภายใน ClickUp, ClickUp Brain จะสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ ไม่ใช่แค่ตามคำสั่งของคุณเท่านั้น
เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการสร้างและปรับปรุงเนื้อหาภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพราะพวกเขารู้ว่าความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริงมาจากการรวมการดำเนินงานทางการตลาดทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่ง AI สามารถเรียนรู้จากระบบนิเวศการตลาดทั้งหมดของคุณได้ แทนที่จะเป็นเพียงงานที่แยกจากกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เข้าถึง LLM หลากหลายภายในเครื่องมือเดียวผ่าน ClickUp Brain ลองใช้ Claude สำหรับการสร้างเนื้อหา, GPT และ Gemini สำหรับการวิจัยเชิงลึกและการให้เหตุผล, และ ClickUp Brain สำหรับการฝังความรู้ตามบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณลงในเนื้อหาของคุณ!
แจสเปอร์
Jasper เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อผู้ทำการตลาด, เอเจนซี, และทีมคอนเทนต์ที่ต้องการเพิ่มการผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูง. Jasper มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 50 แบบ สำหรับประเภทคอนเทนต์ต่าง ๆ รวมถึงบล็อกโพสต์, คำโฆษณา, และอีเมล.
ด้วยการรองรับมากกว่า 30 ภาษาและการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Surfer SEO และ Copyscape Jasper ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาได้รับการปรับให้เหมาะสมและปราศจากการลอกเลียนแบบ
Copy. ai
Copy.ai ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาดที่ต้องการปรับแต่งเนื้อหาอย่างรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโพสต์โซเชียลมีเดีย รายละเอียดสินค้า หรืออีเมล ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังเทมเพลตที่หลากหลาย Copy.ai จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับทักษะ
แพลตฟอร์มการสร้างภาพและวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์
มิดเจอร์นีย์
Midjourney เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างภาพคุณภาพสูงในหลากหลายสไตล์ศิลปะจากข้อความที่ป้อนเข้าไป สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Discord และเหมาะสำหรับนักออกแบบและนักการตลาดที่ต้องการภาพลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครสำหรับแคมเปญต่างๆ
🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ: ในฐานะผู้ใช้ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการสร้างภาพด้วย AI กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp มอบผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างงานศิลปะและภาพด้วย AI โดยใช้ข้อความคำสั่งง่ายๆ!
DALL-E 3
DALL·E 3 พัฒนาโดย OpenAI เป็นโมเดลการสร้างภาพที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความรายละเอียดให้กลายเป็นภาพต้นฉบับคุณภาพสูงได้
ไม่เหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้า DALL·E 3 ได้ผสานรวมกับ ChatGPT อย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงและปรับแต่งคำสั่งสร้างภาพผ่านการสนทนาได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดและทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครสำหรับแคมเปญ โฆษณา หรือเนื้อหา โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์หรือใช้ภาพสต็อก
รันเวย์
Runway Gen-2 เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนข้อความ คำสั่ง ภาพ หรือวิดีโอที่มีอยู่ ให้กลายเป็นเนื้อหาวิดีโอที่มีคุณภาพสูงและเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การปรับการเคลื่อนไหวของกล้องและแปรงการเคลื่อนไหว ผู้ใช้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบเฉพาะภายในเฟรมได้ มอบการควบคุมเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ สิ่งนี้ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาด ผู้สร้างเนื้อหา และผู้สร้างภาพยนตร์ที่ต้องการผลิตเรื่องราวที่น่าดึงดูดทางสายตาโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมาย
เฮดรา
Hedra เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอที่สมจริงและมีภาพเคลื่อนไหวได้โดยการผสมผสานภาพและเสียงพูดจากข้อความ โมเดล Character-3 ของแพลตฟอร์มนี้ผสานรวมวิดีโอ เสียง การเคลื่อนไหว และอารมณ์เข้าด้วยกันเพื่อประสิทธิภาพของตัวละครที่เหนือกว่า ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการตลาดขององค์กร
ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ฮับสปอต มาร์เก็ตติ้ง ฮับ
HubSpot นำเสนอฟีเจอร์ AI ภายในชุดเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์ล่วงหน้า โดยผสานรวมระบบ CRM เข้ากับเครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการปรับเนื้อหาให้เหมาะสม การปรับให้เป็นส่วนบุคคล และการจัดการแคมเปญ
เครื่องมือที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันการตลาดแบบครบวงจร
เซลส์ฟอร์ซ อายน์สไตน์
Salesforce Einstein มอบความสามารถด้าน AI ครอบคลุมทั่วทั้งแพลตฟอร์ม Salesforce ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและการตลาดแบบเฉพาะบุคคล ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับผลิตภัณฑ์ของ Salesforce และการวิเคราะห์ขั้นสูง ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
มาร์เก็ตโต้
Marketo เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติระดับองค์กรที่มีความสามารถด้าน AIสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การสร้างเนื้อหาเชิงคาดการณ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถ B2B ที่ครอบคลุม เทคโนโลยีที่พัฒนาแล้ว และการวิเคราะห์เชิงลึก
ClickUp สำหรับทีมการตลาด
นอกเหนือจากความสามารถของ AI แล้ว ClickUp ยังมอบการจัดการเวิร์กโฟลว์การตลาดแบบครบวงจรด้วยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการ
เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่ต้องการระบบที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้เพื่อจัดการแคมเปญหลายช่องทาง ประกอบด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการตั้งเป้าหมายแคมเปญ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การติดตามงบประมาณเทียบกับผลลัพธ์จริง และการมอบหมายงานที่ต้องส่งมอบทั้งในด้านเนื้อหา การออกแบบ และสื่อโฆษณา
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, แผนภูมิแกนต์, และการอัปเดตสถานะอัตโนมัติ, มันช่วยให้ทีมสามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันและติดตามทุกส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการสรุปผล
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
ClickUp สามารถใช้เป็นศูนย์กลางการทำงานอัตโนมัติสำหรับการวางแผนแคมเปญ การผลิตเนื้อหา การประสานงานการเปิดตัวแคมเปญ และการรายงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่ง่ายเพื่อเริ่มต้น:
ตัวอย่างที่ 1: สำหรับการจัดการการผลิตเนื้อหา
กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย การแก้ไข การอนุมัติ และกำหนดเวลา—และการติดตามทั้งหมดนี้ถือเป็นงานเต็มเวลา
- สร้างงานสำหรับแต่ละสินทรัพย์ (บล็อก, วิดีโอ, โพสต์โซเชียล) โดยใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดใน ClickUp
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทเนื้อหา ช่องทาง ขั้นตอนของกระบวนการ วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงรายละเอียดได้
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อ: มอบหมายงานให้กับนักเขียนเมื่อสถานะ = "พร้อมสำหรับร่าง" แจ้งเตือนบรรณาธิการเมื่อสถานะ = "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" อัปเดตปฏิทินการเผยแพร่เมื่อสถานะ = "อนุมัติแล้ว"
🧠 โบนัส ClickUp Brain: ร่างโครงเนื้อหา สร้างฉบับร่างแรก หรือสรุปความคิดเห็นจากกระทู้ภายในงาน—ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการสื่อสารไปมา
ตัวอย่างที่ 2: สำหรับการรายงานประสิทธิภาพและการปรับปรุง
ผู้นำการตลาดและทีมมักเผชิญกับปัญหาข้อมูลประสิทธิภาพที่กระจัดกระจาย—กระจายอยู่ในเอกสารสเปรดชีต, แพลตฟอร์มวิเคราะห์, และกล่องข้อความของทีม. การรายงานกลายเป็นภารกิจประจำเดือนที่ต้องรีบทำ, ข้อมูลเชิงลึกถูกเลื่อนออกไป, และการปรับปรุงประสิทธิภาพเกิดขึ้นช้าเกินไปจนไม่มีความหมาย.
- เริ่มต้นด้วยแม่แบบที่เป็นระบบ ใช้ แม่แบบรายงานการตลาดใน ClickUpเพื่อสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการสรุปแคมเปญ แต่ละรายงาน งาน หรือเอกสารจะประกอบด้วยส่วนที่มีโครงสร้าง: วัตถุประสงค์, ตัวชี้วัดช่องทาง, เปรียบเทียบงบประมาณกับผลลัพธ์จริง, ผลงานเด่น, บทเรียนที่ได้รับ, และขั้นตอนต่อไป
- ใช้ เทมเพลตรายงานการตลาดใน ClickUpเพื่อสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการสรุปแคมเปญ
- แต่ละรายงานงานหรือเอกสารประกอบด้วยส่วนที่มีโครงสร้าง: วัตถุประสงค์, ตัวชี้วัดช่องทาง, เปรียบเทียบงบประมาณกับผลลัพธ์จริง, ผลงานเด่น, บทเรียนที่ได้รับ, และขั้นตอนต่อไป
- ติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับงานแคมเปญสำหรับ: ค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนแปลง CTR/อัตราการมีส่วนร่วม พารามิเตอร์ UTM แพลตฟอร์ม (Google, Meta, LinkedIn, เป็นต้น) ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นหลังการเปิดตัวจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฝ่ายขาย, ฝ่ายบริการลูกค้า, ผู้บริหาร)
- อัตโนมัติการกระตุ้นการรายงาน สร้างClickUp Automationsเพื่อ: มอบหมายงานรายงานเมื่อแคมเปญถูกทำเครื่องหมายว่า "เปิดตัว" ย้ายแคมเปญไปยัง "ตรวจสอบ" หลังจาก X วัน แจ้งเตือนเจ้าของโดยอัตโนมัติให้กรอกข้อมูลประสิทธิภาพ 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดส่งรายงาน
- สร้างการทำงานอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อ: มอบหมายงานรายงานเมื่อแคมเปญถูกทำเครื่องหมายว่า "เปิดตัวแล้ว" ย้ายแคมเปญไปยังสถานะ "ตรวจสอบ" หลังจาก X วัน เตือนเจ้าของโดยอัตโนมัติให้กรอกข้อมูลประสิทธิภาพ 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดส่งรายงาน
- มอบหมายงานรายงานเมื่อแคมเปญถูกทำเครื่องหมายว่า "เปิดตัวแล้ว"
- ย้ายแคมเปญไปยัง "ตรวจสอบ" หลังจาก X วัน
- ระบบจะแจ้งเตือนเจ้าของโดยอัตโนมัติให้กรอกข้อมูลประสิทธิภาพล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดส่งรายงาน
- สร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิก ใช้ ClickUp Dashboards เพื่อดึงข้อมูลสดจากงานและแคมเปญ: แผนภูมิวงกลมที่แสดงการจัดสรรงบประมาณตามช่องทาง กราฟเส้นที่ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ตารางสรุป ROI ของแคมเปญ การ์ดที่กรองตามเจ้าของแคมเปญ, ขั้นตอนของฟันเนล, หรือทีม แดชบอร์ดเหล่านี้มอบการมองเห็นแบบทันทีให้กับผู้นำการตลาด และสามารถแชร์กับผู้บริหารหรือลูกค้าเป็นหน้าต่างแสดงประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
- ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อดึงข้อมูลสดจากงานและแคมเปญ: แผนภูมิวงกลมที่แสดงการจัดสรรงบประมาณตามช่องทาง กราฟเส้นที่ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ตารางสรุปผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญ การ์ดที่กรองตามเจ้าของแคมเปญ, ขั้นตอนของฟันเนล, หรือทีม
- แผนภูมิวงกลมแสดงการจัดสรรงบประมาณตามช่องทาง
- กราฟเส้นที่ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราการแปลงในช่วงเวลา
- ตารางสรุปผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญ
- บัตรที่ถูกคัดกรองตามเจ้าของแคมเปญ, ขั้นตอนของฟันเนล, หรือทีม
- แดชบอร์ดเหล่านี้มอบการมองเห็นแบบทันทีให้กับผู้นำด้านการตลาด และสามารถแชร์กับผู้บริหารหรือลูกค้าได้เป็นหน้าต่างแสดงผลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์
- ใช้ เทมเพลตรายงานการตลาดใน ClickUpเพื่อสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการสรุปแคมเปญ
- แต่ละรายงานงานหรือเอกสารประกอบด้วยส่วนที่มีโครงสร้าง: วัตถุประสงค์, ตัวชี้วัดช่องทาง, เปรียบเทียบงบประมาณกับผลลัพธ์จริง, ผลงานเด่น, บทเรียนที่ได้รับ, และขั้นตอนต่อไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปผลลัพธ์ของแคมเปญโดยอัตโนมัติและสร้างคำแนะนำในการปรับปรุงตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ นักการตลาดสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ดิจิทัลของตนได้, ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ, และมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการให้กับผู้ชมของตนได้. ClickUp, ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง (หรือ แอปทุกอย่าง) สำหรับการจัดการทีมการตลาดและการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ.
ความท้าทายและข้อพิจารณาทางจริยธรรมในการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์
เมื่อเนื้อหาที่สร้างโดย AI มีความซับซ้อนมากขึ้น เส้นแบ่งระหว่างงานที่สร้างโดยมนุษย์และ AI ก็เริ่มเลือนรางลง แบรนด์ที่มีจิตสำนึกต้องกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ AI และการเปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในและข้อมูลลูกค้า สิ่งนี้ยังช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้าและรับรองการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
นี่คือความท้าทายและข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่ควรเตรียมตัว:
1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการให้ความยินยอม
การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคจำนวนมหาศาลเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการท่องเว็บ ประวัติการซื้อ และปฏิสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนหรือถูกนำไปใช้เกินวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
ข้อพิจารณาสำคัญ:
- ความโปร่งใส: สื่อสารแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจนและได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้บริโภค
- การคุ้มครองข้อมูล: ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการรั่วไหล
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย: ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น GDPR และ CCPA เพื่อให้มั่นใจในการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. อัลกอริทึมที่มีอคติและการครอบคลุม
📌การศึกษาพบว่าธีมการสื่อสารสำหรับสโลแกนการตลาดที่สร้างโดย AI ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามปัจจัยทางประชากร "ผู้หญิง, คนหนุ่มสาว, ผู้มีรายได้น้อย, และผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำ จะได้รับข้อความที่แตกต่างมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ, ผู้มีรายได้สูง, และผู้ที่มีการศึกษาสูง" ซึ่งอาจนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ระบบ AI เรียนรู้จากข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจมีอคติที่แฝงอยู่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เพศ หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
คุณลดความลำเอียงเช่นนี้เพื่อป้องกันการตลาดที่เลือกปฏิบัติได้อย่างไร?
👉🏼 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเดล AI ได้รับการ ฝึกฝนบนชุดข้อมูลที่หลากหลายและเป็นตัวแทน คุณควรทำการตรวจสอบผลลัพธ์ของ AI เป็นระยะเพื่อระบุและแก้ไขอคติ และขั้นตอนที่ไม่สามารถต่อรองได้? รักษาการมีส่วนร่วมของมนุษย์ในกระบวนการตัดสินใจเพื่อจับและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3. ความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบายได้
ลักษณะ "กล่องดำ" ของอัลกอริทึม AI บางประเภททำให้ยากที่จะเข้าใจว่ากระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างไร ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใส ความไม่ชัดเจนนี้สามารถบั่นทอนความไว้วางใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลไม่ทราบว่าข้อมูลของตนมีอิทธิพลต่อเนื้อหาทางการตลาดอย่างไร
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้:
- AI ที่สามารถอธิบายได้ (XAI): พึ่งพาโมเดล AI ที่สามารถให้คำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจของตน
- การศึกษาผู้บริโภค: แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับวิธีที่ AI มีอิทธิพลต่อเนื้อหาที่พวกเขาเห็นและการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
- กรอบความรับผิดชอบ: กำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตัดสินใจของ AI
4. ข้อมูลที่ผิดพลาดและดีปเฟก
ด้วยการทำให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นประชาธิปไตย ทำให้การสร้างเนื้อหาที่สมจริงแต่เป็นเท็จง่ายกว่าที่เคย ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดพลาด
ตัวอย่างที่โดดเด่นคือเหตุการณ์ Glasgow Willy Wonka ที่โฆษณาที่สร้างโดย AIทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชน
มาตรการป้องกัน ได้แก่:
- การตรวจสอบเนื้อหา: ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- การเปิดเผยข้อมูล: ระบุอย่างชัดเจนว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อให้ผู้บริโภคทราบ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย: ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดในการโฆษณาเพื่อป้องกันการกระทำที่หลอกลวง
5. การฟอกเขียวด้วย AI และการบิดเบือนข้อมูล
บางบริษัทมีการกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับการใช้ AI ในผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน ซึ่งเป็นการกระทำที่เรียกว่า "การฟอก AI" (AI washing) การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้บริโภคและนักลงทุนเข้าใจผิดได้ เช่นเดียวกับกรณีที่บริษัทบางแห่งถูกปรับเป็นเงินจำนวนมากจากการกล่าวอ้างเท็จเกี่ยวกับการผสานรวม AI
คำแนะนำของเรา?
- นำเสนอบทบาทของ AI ในผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง
- ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับ AI เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางกฎหมาย
- สร้างความไว้วางใจผ่านความโปร่งใสและความแท้จริงในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ AI
7. สมดุลการร่วมมือระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์
บางทีความท้าทายที่ซับซ้อนที่สุดคือการรักษาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างประสิทธิภาพของ AI กับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
บทความของ HBR รายงานว่ามนุษย์ที่ร่วมมือกับ AI เชิงสร้างสรรค์สามารถบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญในงานต่างๆ เช่น การเขียนและการระดมความคิด เมื่อเทียบกับมนุษย์ที่ทำงานเพียงลำพังหรือ AI ที่ทำงานเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจภายในลดลง 11% และความเบื่อหน่ายเพิ่มขึ้น 20% สำหรับผู้เข้าร่วมที่ทำงานร่วมกับ AI เชิงกำเนิดในหนึ่งงาน จากนั้นจึงทำงานอีกงานหนึ่งด้วยตัวเอง
เวทมนตร์เกิดขึ้นเมื่อเรา หยุดมอง AI ว่าเป็นสิ่งทดแทน และเริ่มมองว่ามันเป็นคู่หูสร้างสรรค์ของเรา ทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดกำลังออกแบบกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาด โดยให้ AI จัดการงานที่กินเวลามาก ในขณะที่มนุษย์มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด: การคิดเชิงกลยุทธ์และการกำหนดทิศทางสร้างสรรค์
8. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงลบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ AI กำลังกลายเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังสำหรับทีมการตลาดที่มีความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน โมเดล AI ขนาดใหญ่ต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติอย่างมีเหตุผลในเรื่องนี้ให้ผลตอบแทน—การนำนโยบายการใช้งานมาใช้เพื่อ สงวนการประมวลผล AI ที่เข้มข้นไว้สำหรับการใช้งานที่มีมูลค่าสูง ในขณะที่ใช้โมเดลที่เบากว่าสำหรับงานประจำ มันเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่ทรงพลังเหล่านี้อย่างรอบคอบมากกว่าการนำไปใช้โดยไม่เลือกหน้า
9. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ภูมิทัศน์ทางกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI และทรัพย์สินทางปัญญายังคงไม่แน่นอน คำถามเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ การใช้โดยชอบธรรม และการอ้างอิงยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทีมการตลาดควร พัฒนานโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่เครื่องมือ AI มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานที่ได้รับการคุ้มครอง และพิจารณา การใส่ลายน้ำหรือการอ้างอิงสำหรับสินทรัพย์ที่สร้างโดย AI
เส้นทางข้างหน้าต้องการแนวทางที่รอบคอบซึ่งสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับความรับผิดชอบ ด้วยการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้อย่างเชิงรุก นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI ได้ในขณะที่สร้างแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและมีจริยธรรม ซึ่งช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจในแบรนด์ในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้น
แนวโน้มในอนาคตของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับการตลาด
จากแนวโน้มเทคโนโลยีในปัจจุบันและสัญญาณจากตลาด นี่คือทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งไป
1. ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กลายเป็นแกนหลักในการดำเนินงานด้านการตลาด
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ได้เปลี่ยนจากสิ่งใหม่ไปสู่ความจำเป็นในด้านการตลาดสมัยใหม่
88% ของนักการตลาดในปัจจุบันใช้AI ในบทบาทประจำวันของพวกเขา โดย 93% ใช้เพื่อสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้น และ 90% ใช้เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหา (AEO) แทนที่ SEO แบบดั้งเดิม
ด้วยการเติบโตของแชทบอท AI เช่น ChatGPT และ Claude ผู้ใช้จึงหันมาค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซแบบสนทนาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดแนวคิดการปรับแต่งประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหา (Generative Engine Optimization หรือ GEO) ขึ้นมา
ต่างจาก SEO แบบดั้งเดิมที่เน้นการจัดอันดับคำค้นหา GEO มุ่งเน้นการปรับแต่งเนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อคำตอบที่สร้างโดย AI โดยจัดการกับกลุ่มคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการมองเห็นในแพลตฟอร์ม AI ต่างๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:19% ของนักการตลาดวางแผนที่จะสร้างกลยุทธ์ SEO สำหรับ AI เชิงสร้างสรรค์ในการค้นหาแล้ว
3. การปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูงเกิดขึ้นในวงกว้าง
เพดานของการปรับแต่งส่วนบุคคลกำลังจะถูกทำลาย ประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้กระตุ้นให้ลูกค้า 80%ตัดสินใจซื้อแล้ว แต่แนวทางในปัจจุบันมักจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มกว้างๆ
ระบบ AI สามารถทำให้การตลาดแบบ 1:1 เป็นจริงได้ในระดับองค์กร โดยแบรนด์ชั้นนำสามารถมอบประสบการณ์เนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับลูกค้าแต่ละรายตามรูปแบบพฤติกรรมแบบเรียลไทม์
👀 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมืออย่าง Dynamic Yield และ Adobe Target ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้สามารถนำเสนอเนื้อหา คำแนะนำสินค้า และการสื่อสารที่ตรงใจในระดับบุคคล
4. ปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา
อนาคตเป็นของระบบ AI ที่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ ระบบเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสร้างแคมเปญที่ผสานรวมกันได้อย่างอัตโนมัติ โดยที่เนื้อหาสามารถปรับให้เหมาะกับแต่ละช่องทางได้เองในขณะที่ยังคงรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ไว้ได้ เช่น การสร้างวิดีโอสรุปจากคำอธิบายข้อความ หรือการสร้างรูปภาพตามคำแนะนำที่เป็นข้อความ
👀 คุณรู้หรือไม่? Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2027 โซลูชันAI สร้างสรรค์ ( GenAI)40% จะเป็นแบบหลายรูปแบบ (multimodal) เพิ่มขึ้นจาก 1% ในปี 2023โดยหนึ่งในสี่ของนักการตลาดวางแผนที่จะใช้AI เพื่อเปลี่ยนข้อความให้เป็นแคมเปญหลายรูปแบบแล้ว
5. ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับลูกค้า
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงกำลังปฏิวัติการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยการมอบการมีส่วนร่วมที่มีความเป็นส่วนตัว ตอบสนอง และต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ตัวแทนเหล่านี้ถูกผสานเข้ากับแพลตฟอร์มการสื่อสาร เช่น WhatsApp เพื่อดำเนินงานต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งบริการลูกค้า การเขียนโค้ด บริการทางกฎหมาย และการนัดหมายด้านสุขภาพ โดยอาศัยข้อมูลผู้ใช้จำนวนมหาศาลเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
อย่างไรก็ตาม ความใกล้ชิดนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากความผิดพลาดอาจทำลายความไว้วางใจได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:นักการตลาดหนึ่งในห้าวางแผนที่จะสำรวจการใช้ตัวแทนAI เพื่อทำให้การดำเนินการทางการตลาดเป็นอัตโนมัติตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการ
นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จในยุคที่ AI เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกนี้ คือผู้ที่สามารถปรับตัวรับกับแนวโน้มเหล่านี้ได้ พร้อมทั้งยังคงรักษาความคิดเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถเลียนแบบได้
AI อาจจะไม่มาแทนที่นักการตลาดในเร็ว ๆ นี้ แต่นักการตลาดที่ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพจะแทนที่นักการตลาดที่ไม่ใช้ AI
ตลาดอย่างชาญฉลาดด้วย AI ที่ทำงานเพื่อคุณ
จากเส้นทางอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปจนถึงข้อความโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง AI ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนของกระบวนการแล้ว แต่ความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริง? ไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่วิธีที่คุณ ประสานงาน พวกมัน
นั่นคือสิ่งที่ควรจดจำ: AI ต้องการกลยุทธ์ โครงสร้าง และความโปร่งใสในการมองเห็น เพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริง และนี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นเหนือใคร
ด้วย ClickUp Brain นักการตลาดสามารถก้าวไปไกลกว่าการสร้างเนื้อหาและเชื่อมต่อเนื้อหาเข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างราบรื่น สร้างเนื้อหาแคมเปญได้โดยตรงภายในงาน ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ใช้ AI เพื่อสรุปและวิเคราะห์แนวโน้ม และติดตามความคืบหน้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่สร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาดยุคใหม่
ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายระบบจัดการเนื้อหา ปรับปรุง SEO หรือทดสอบครีเอทีฟใน 5 ชุดโฆษณาและ 3 บุคลิกภาพ ClickUp ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และไม่สูญเสียความได้เปรียบของคุณ
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังเขียนกฎใหม่ หากคุณพร้อมที่จะสร้างทีมการตลาดแห่งอนาคต—เริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่คิดไปพร้อมกับคุณ 👉 ทดลองใช้ ClickUp วันนี้และทำให้กลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณเป็นจริง