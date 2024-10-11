บล็อก ClickUp
วิธีใช้ ChatGPT สำหรับ SEO

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
11 ตุลาคม 2567

คุณรู้หรือไม่ว่าคำว่า SEO หรือการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหา ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี 1997 ในเอกสารการตลาดของเอเจนซี่แห่งหนึ่ง? ใช่แล้ว เรื่องปกติของนักการตลาด SEO!

อย่างไรก็ตาม ภายในเวลาเพียงสองทศวรรษ เนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ SEO ได้กลายเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับสตาร์ทอัพและองค์กรธุรกิจ Google กลายเป็นผู้เล่นหลักในวงการเสิร์ชเอนจินและแทบจะเป็นแหล่งอ้างอิงที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับทุกคนที่ค้นหา (หรือปรับแต่ง) ข้อมูลออนไลน์

ดังนั้น เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มีผลกระทบต่อกลยุทธ์ SEO ของคุณอย่างไร? คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มระดับของเนื้อหา SEO ของคุณได้หรือไม่?

ChatGPT, เด็กใหม่ (ที่ไม่ใหม่เท่าไหร่) ในวงการ AI, สามารถช่วยคุณระบุคำค้นหา, ให้ความสำคัญกับเจตนาในการค้นหา, ช่วยในการปรับแต่ง SEO สำหรับปริมาณเนื้อหาที่ใหญ่โต, และแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาจากศูนย์ได้ ในบทความนี้, คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ ChatGPT สำหรับความต้องการ SEO ของคุณ และค้นหาเครื่องมือทางเลือกที่มีคุณค่าเพื่อช่วยให้คุณชนะเกม SEO ของคุณ มาเริ่มกันเลย!

วิธีใช้ ChatGPT สำหรับ SEO

เมื่อ ChatGPT ปรากฏตัวครั้งแรก ผู้คนต่างกังวลว่า AI อาจเข้ามาแย่งงานของพวกเขา (ไม่เป็นไร เราทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาสั้นๆ ที่คิดว่า "Skynet กำลังจะมา" กันทั้งนั้น) อย่างไรก็ตาม ความจริงนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

การศึกษาล่าสุดเปิดเผยว่าทีมการตลาดดิจิทัลกำลังใช้ ChatGPT อย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของเนื้อหาของพวกเขา:

  • 58% ใช้เพื่อสร้างและปรับปรุงเนื้อหา
  • 20% สำหรับการเขียนเมตาดาตา
  • 15% สำหรับการวิจัยคำหลัก
  • 8% สำหรับการวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐาน

ในขณะที่สิ่งเหล่านี้เป็นงาน SEO ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ ChatGPT ในขณะนี้ แต่การประยุกต์ใช้งานยังมีมากกว่านั้น นักการตลาดยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อสร้าง schema markup เขียน regex และสร้างแท็ก hreflang ได้อีกด้วย

ฟังดูน่ากลัวใช่ไหม? มาทำให้มันง่ายขึ้นด้วยการเริ่มต้นด้วยการวิจัยคำหลักก่อน แล้วค่อยไปดูว่าคุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อทำให้มันยอดเยี่ยมได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: วิธีที่ง่ายขึ้นในการวิจัยคำหลัก

คุณทราบหรือไม่ว่าคนทั่วไปใช้ Google ประมาณสี่ครั้งต่อวัน? นั่นคือ 1.7 พันล้านผู้ใช้ทำการค้นหาเกิน 7 พันล้านครั้งต่อวัน! และผลลัพธ์แรกนั้นเองก็ได้รับการคลิกมากกว่า27% ของทั้งหมด

เป็นที่ชัดเจนว่าเนื้อหาของคุณมีโอกาสที่น่าดึงดูดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ แต่การแข่งขันก็อาจเข้มข้นไม่แพ้กัน

แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เนื้อหาประสบความสำเร็จ? การวิจัยคำหลักเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เนื้อหาหรือเว็บไซต์ของคุณแตกต่างจากคู่แข่งในแง่ของการจัดอันดับ

ตามธรรมเนียมแล้ว คำหลักเป้าหมายจะถูกค้นคว้าโดยใช้เครื่องมือ SEO ที่ให้ข้อมูลเชิงลึก เช่น ปริมาณการค้นหาต่อเดือนหรือต่อวัน ค่าใช้จ่ายต่อคลิกสำหรับโฆษณา และบางครั้งอาจรวมถึงคำแนะนำอ้างอิงด้วย หากแง่มุมทางเทคนิคของการค้นคว้าคำหลักรู้สึกท่วมท้น (ซึ่งมักจะเป็นเช่นนั้น) ChatGPTเป็นเครื่องมือ AI SEOที่เหมาะสมสำหรับคุณ

แม้ว่าความแม่นยำอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในบางครั้ง แต่ ChatGPT ก็เป็นทางเลือกที่รวดเร็วกว่าและใช้งานง่ายกว่าเครื่องมือ SEO อื่น ๆ ที่ใช้ AI อย่างมาก ท้ายที่สุดแล้ว แม้แต่ Keyword Planner ของ Google เองก็ยังถูกพบว่ามีความบกพร่อง โดยปริมาณการค้นหาที่รายงานไว้สูงเกินจริงถึง 91%

แต่ ChatGPT สามารถช่วยในการวิจัยคำหลักได้อย่างไร? มาสำรวจความเป็นไปได้แต่ละอย่างอย่างละเอียดกัน

ค้นหาคีย์เวิร์ดหางยาว

นี่คือความลับที่เก็บไว้อย่างดีใน SEO: วลีที่ยาวขึ้นทำงานได้ดีกว่า

แม้ว่าสิ่งนี้จะใช้กับแท็กชื่อและปริมาณเนื้อหา แต่หลักการนี้ยังขยายไปถึงคำค้นหาด้วยเช่นกัน วลีที่ยาวกว่าเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่าคำค้นหาแบบยาว (long-tail keywords) มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

💡 เกร็ดความรู้: คีย์เวิร์ดหางยาวสร้างการคลิกในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERPs)แบบออร์แกนิกได้มากกว่าคีย์เวิร์ดสั้นถึง1.76 เท่า

คำค้นหาแบบยาว (Long-tail keywords) เหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนถึง 70% ของปริมาณการค้นหาทั้งหมด ซึ่งน่าทึ่งมาก เนื่องจากคำค้นหาเหล่านี้มักมีความเฉพาะเจาะจงและอยู่ในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche) เป็นอย่างมาก ความเฉพาะเจาะจงนี้หมายความว่าคำค้นหาเหล่านี้มักจะสอดคล้องกับความตั้งใจของผู้ใช้ได้ดีขึ้น และมอบโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการค้นหาคำค้นหาที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมายผ่าน ChatGPT

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างวิธีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อค้นหาคีย์เวิร์ดหางยาว:

ค้นหาคีย์เวิร์ดหางยาวใน ChatGPT
ChatGPT ระบุคำหลักรองที่เกี่ยวข้องและเจตนาการค้นหา

การกำหนดคำหลักรอง

ChatGPT สามารถสร้างรายการคำหลักรองทั้งหมดได้หากคำหลักหลักของคุณพร้อมแล้ว

ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจของคุณมุ่งเน้นไปที่การซ่อมเครื่องซักผ้า และคำค้นหาหลักของคุณคือ 'บริการซ่อมเครื่องซักผ้าในควีนส์ นครนิวยอร์ก' ChatGPT จะแนะนำวลีและคำค้นหารองต่อไปนี้:

คำหลักรองใน ChatGPT
ChatGPT แนะนำคำหลักรองที่เกี่ยวข้องกับบริการ สถานที่ ปัญหา และกลุ่มเป้าหมาย

การระบุคำหลัก LSI

คุณเคยพบว่าตัวเองตกลงไปในหลุมกระต่ายของอินเทอร์เน็ตหรือไม่? คุณเริ่มจากเว็บไซต์หนึ่ง และก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็มีแท็บเปิดอยู่มากกว่า 20 แท็บในเบราว์เซอร์ของคุณ!

กุญแจสำคัญสำหรับประสบการณ์นี้คือการวางคำหลักที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายอย่างเหมาะสม ซึ่งรู้จักกันในชื่อคำหลักการจัดดัชนีเชิงความหมายแฝง (Latent Semantic Indexing: LSI)

นี่คือวิธีการทำงาน: คำหลักเหล่านี้เชื่อมโยงกันในเชิงแนวคิดกับคำหลักหลักของคุณ และช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจบริบทของเนื้อหาของคุณ ตัวอย่างเช่น 'กรุณาแนะนำคำหลัก LSI สำหรับคำหลัก "เสื้อแจ็คเก็ตสีดำสำหรับผู้ชายออนไลน์ ขนาด XL"'

คำหลัก LSI ใน ChatGPT
ChatGPT เสนอคำหลัก LSI เพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหาของเนื้อหาของคุณ

แม้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คำค้นหาเฉพาะเจาะจงโดยตรง แต่พวกเขาก็ช่วยให้ Google เข้าใจหัวข้อที่กว้างขึ้นของเนื้อหาของคุณได้ ตัวอย่างเช่น

ผลที่ตามมาคือเนื้อหาของคุณมีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพ SEO ที่ดีขึ้น

มุ่งเน้นที่เจตนาในการค้นหา

Google ใช้ปัจจัยมากกว่า200 ประการในอัลกอริทึมของตนเพื่อจัดอันดับเว็บไซต์ และปัจจัยเหล่านี้ได้รับการอัปเดตประมาณ 500–600 ครั้งต่อปี

ดังนั้น การสร้างเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าการขายและการมองเห็นจะเป็นเป้าหมายหลักของเนื้อหาเสมอ แต่ไม่ควรขัดขวางการให้ข้อมูลที่ผู้อ่านของคุณกำลังมองหา

ChatGPT สามารถจัดหมวดหมู่คำสำคัญตามเจตนาในการค้นหาได้อย่างง่ายดาย โดยการขอให้ ChatGPT สร้างตารางที่จัดกลุ่มคำสำคัญเป็นประเภท 'เชิงพาณิชย์' 'เชิงนำทาง' 'เชิงธุรกรรม' หรือ 'เชิงข้อมูล' คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทางของผู้ค้นหา

ตัวอย่าง: 'กรุณากลุ่มคำหลัก LSI ที่คุณแนะนำออกเป็น 4 หมวดหมู่—เชิงพาณิชย์, นำทาง, ธุรกรรม, และให้ข้อมูล'

คำค้นหาตามเจตนาของผู้ใช้
ChatGPT จัดหมวดหมู่คำสำคัญตามเจตนาของผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหลังการค้นหาของพวกเขา

การจัดหมวดหมู่นี้จะช่วยให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับเจตนาที่อยู่เบื้องหลังแต่ละคำค้นหา ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพ SEO ของคุณดีขึ้นโดยรวม

การกินเนื้อคนใน SEO

นี่คือสถานการณ์ทั่วไปที่นักกลยุทธ์ SEO มือใหม่มักพบเจอ: พวกเขาเลือกคีย์เวิร์ดหางยาวและสร้างเนื้อหาหลายชิ้นรอบคีย์เวิร์ดนั้น

แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่มั่นคง แต่หน้าเหล่านี้จะเริ่มแข่งขันกันเองในไม่ช้า ซึ่งนำไปสู่การแย่งชิงคำหลัก (keyword cannibalization)

การกินเนื้อคำหลักเกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาที่คล้ายกันมุ่งเป้าไปที่คำหลักเดียวกัน ทำให้การแข่งขันอิ่มตัวและส่งผลเสียต่อความพยายามในการทำ SEO ของคุณในที่สุด

ตัวอย่างเช่น พิจารณาชื่อบล็อกสามชื่อต่อไปนี้:

  • "ประโยชน์ของบริการออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์"
  • "ทำไมคุณควรใช้บริการออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์"
  • นี่คือสิ่งที่บริการออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์สามารถนำเสนอให้คุณ

ในทั้งสามกรณี คำหลัก "บริการออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์" ยังคงเหมือนเดิม—และแนวคิดของบล็อกก็เช่นกัน ความซ้ำซ้อนนี้อาจทำให้การจัดอันดับในเครื่องมือค้นหาของคุณลดลง

ทางออก? ไอเดียเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใคร

โชคดีที่การสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่และไม่ซ้ำใครเป็นหนึ่งในจุดแข็งของ ChatGPT มันสามารถช่วยคุณค้นพบหัวข้อที่คุณอาจไม่ได้คิดถึงมาก่อน—คิดถึงการจำแนกไอเดียเนื้อหาเป็น 'บล็อกโพสต์', 'คู่มือแบบขั้นตอน', และอื่น ๆ

นี่คือตัวอย่างวิธีที่ ChatGPT สามารถสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ๆ ที่เน้นสำหรับนักออกแบบกราฟิก

หลีกเลี่ยงการใช้คำหลักซ้ำซ้อนใน ChatGPT
ChatGPT แนะนำไอเดียเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครเพื่อหลีกเลี่ยงการแย่งชิงคีย์เวิร์ด

จากที่นั่น คุณสามารถวางแผนวันที่เผยแพร่เนื้อหา จัดระเบียบโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาได้ คุณยังสามารถขอให้ ChatGPT จัดระเบียบชื่อหัวข้อตามประเภทของเนื้อหาหรือความเกี่ยวข้องเชิงความหมายได้อีกด้วย ง่ายมากเลยใช่ไหม?

ขั้นตอนที่ 2: ตัว 'C' ใน ChatGPT ย่อมาจาก content

พูดกันตามตรง—ทุกคนต่างก็ชื่นชอบเนื้อหาดี ๆ ทั้งนั้น แต่ผู้เขียนเนื้อหาทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเบื้องหลังแม้แต่ฉบับร่างแรกนั้นต้องใช้ความพยายามมหาศาล (หรือที่เรียกกันว่าดิ่งลึกเข้าไปจนกลายเป็นหลุมดำของแท็บและเอกสารอ้างอิง)

นี่คือจุดที่เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT สร้างความแตกต่างได้ เมื่อใช้อย่างมีวิจารณญาณ ChatGPT สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณทั้งหมด—ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย—ทำให้ง่ายต่อการควบคุมกลยุทธ์เนื้อหาของคุณโดยไม่ต้องยุ่งยากเหมือนเดิม

นี่คือวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก ChatGPT สำหรับความต้องการด้านเนื้อหาของคุณ:

โครงร่างและร่าง

หลังจากที่คุณได้ระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาแล้ว จะเกิดอะไรขึ้น? คุณก็เขียนเนื้อหาของคุณนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนสำคัญในการสร้างเนื้อหาที่ดีคือการสร้างโครงร่างที่มีโครงสร้างเป็นอันดับแรก ChatGPT สามารถช่วยคุณสร้างโครงร่างได้ ในความเป็นจริง มันสามารถทำได้มากกว่านั้นโดยการวิเคราะห์เนื้อหาของคู่แข่งของคุณและแนะนำโครงร่างที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งสามารถทำให้คุณติดอันดับสูงขึ้นใน Google

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้คำแนะนำกับ ChatGPT ว่า "สร้างโครงร่างเนื้อหาสำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ AI ในอุตสาหกรรมประกันภัย" จากนั้น ChatGPT จะแนะนำหัวข้อและหัวข้อย่อยที่ช่วยวางรากฐานโครงสร้างเนื้อหาของคุณ พร้อมทั้งช่วยในการวางตำแหน่งคำหลักอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการปรับโครงร่างให้ละเอียดยิ่งขึ้นหรือไม่? กรุณาระบุพารามิเตอร์ เช่น จำนวนคำ จำนวนหัวข้อ หรือรูปแบบการเขียนที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการบทความที่มีสัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือตารางจำนวนมาก กรุณาระบุให้ชัดเจนในคำแนะนำของคุณ

สร้างโครงร่างเนื้อหาด้วย ChatGPT สำหรับ SEO
ChatGPT แนะนำโครงร่างเนื้อหาที่สามารถช่วยให้บล็อกของคุณติดอันดับบน Google

คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นโดยขอให้ ChatGPT ช่วยร่างเค้าโครงเนื้อหาเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การเลือกโทนเสียงในการสื่อสาร หรือการตั้งวัตถุประสงค์ของบทความ ChatGPT ก็สามารถช่วยกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้กับเนื้อหาของคุณได้

⚠️ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เครื่องมือ AI เช่น ChatGPT อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในบางครั้ง โปรดตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ

แนวทางที่สมดุลในการเขียนเนื้อหาของคุณ

แน่นอน ChatGPT สามารถสร้างร่างคร่าวๆ ให้คุณได้ภายในเวลาไม่นาน แต่ร่างนี้จะค่อนข้าง...หยาบ

ร่างที่จัดทำโดย ChatGPT มักขาดความเป็นต้นฉบับ อาจมีคำสำคัญมากเกินไป และไม่ปฏิบัติตามแนวทางE-E-A-T(ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ)ที่ Google แนะนำแม้ว่า Google จะไม่ได้ระบุเนื้อหาที่สร้างโดย AI อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเนื้อหานั้นมากนัก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขาดความเป็นมนุษย์!)

จุดยืนของ Google เกี่ยวกับเนื้อหา AI
ผ่านทางX

สิ่งนี้กำหนดให้คุณต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI ทุกครั้งก่อนเผยแพร่โดยอัตโนมัติ

เพื่อประชาชน โดยประชาชน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO นีล พาเทล กล่าวว่าทุกเว็บไซต์ควรมีส่วนคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือบริการของคุณเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมคำถามหลายข้อจากส่วน "ผู้คนยังถาม" บน Google อีกด้วย ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการติดอันดับในหน้าแรกได้อย่างมาก

แต่ก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำแนะนำของเขา เราจำเป็นต้องมั่นใจว่าคำถามที่พบบ่อย (FAQs) จะไม่กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจาย ก่อนอื่น คุณสามารถถาม ChatGPT ว่า "คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ [หัวข้อ] มีอะไรบ้าง?" และมันจะสร้างรายการคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องขึ้นมา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ChatGPT: ChatGPT สำหรับ SEO
ChatGPT แนะนำคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีประกันภัยที่ผู้คนมักถาม

หากคุณต้องการให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ลองเขียนตัวอย่างและขอให้ระบุคำถามที่อาจเกิดขึ้นในใจผู้อ่าน คำถามเหล่านี้สามารถนำไปแทรกไว้ตลอดเนื้อหาของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับเนื้อหาของบทความ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรา: ChatGPT สำหรับ SEO
ChatGPT แนะนำคำถามที่พบบ่อย (FAQs) โดยอ้างอิงจากตัวอย่างส่วน 'เกี่ยวกับเรา'

ปรับแต่งชื่อเรื่องและคำอธิบายเมตาให้เหมาะสม

กลับมาที่พื้นฐาน—เราทุกคนทราบดีว่าเมตาไทล์และคำอธิบายมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มปริมาณการค้นหาของคุณ นอกจากนี้ องค์ประกอบเหล่านี้ยังให้บริบทแก่เครื่องมือค้นหาและสามารถส่งผลต่ออัตราการคลิกผ่านของคุณได้อย่างมาก

ChatGPT สามารถสร้างตัวเลือกหลายรายการสำหรับชื่อเมตาและคำอธิบาย ทำให้คุณมีตัวเลือกหลากหลายเพื่อปรับแต่งให้เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่า แม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนตัวอักษรที่เคร่งครัด แต่โดยทั่วไปแล้วควรรักษาชื่อแท็กของคุณให้ไม่เกิน 60 ตัวอักษร และคำอธิบายเมตาไม่เกิน 160 ตัวอักษร การทำให้กระชับเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ChatGPT

เติมเต็มช่องว่างของเนื้อหา

ต้องการเป็นที่พึ่งในวงการของคุณหรือไม่? คุณจำเป็นต้องระบุทุกคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้าหรือผู้อ่านที่เป็นไปได้ และแก้ไขมันในเนื้อหาของคุณ. กระบวนการนี้เรียกว่า การเติมเต็มช่องว่างของเนื้อหา.

ในกรณีนี้ คุณสามารถป้อนหัวข้อที่มีอยู่ของคุณลงใน ChatGPT และขอให้มันตรวจหาหัวข้อที่ขาดหายไปได้ หรืออีกวิธีหนึ่งคือขอให้AI สร้างแผนผังเนื้อหาแบบไซโล ซึ่งจะช่วยคุณครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้

ปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา

หากเนื้อหาของคุณปรากฏอยู่ในหน้า 10 ของผลการค้นหาบน Google เนื้อหานั้นมีอยู่จริงหรือไม่? นี่คือจุดที่การปรับแต่งเนื้อหาเข้ามามีบทบาท

การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มคำค้นหาลงในเนื้อหาของคุณเท่านั้น แต่เป็นการทำให้เนื้อหาของคุณเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้คนค้นหาอยู่ ChatGPT สามารถช่วยคุณทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ ChatGPT ช่วยคุณปรับคำเนื้อหาของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ หรือวิเคราะห์ความรู้สึกของงานเขียนของคุณได้ คุณยังสามารถขอให้ช่วยคุณเป้าหมาย snippets ที่ได้รับการคัดสรร ซึ่งเป็นสรุปสั้น ๆ ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของผลการค้นหาได้

วิดีโอต้องการ SEO ด้วย

ถูกต้องแล้ว! ChatGPT ไม่ได้จำกัดแค่บล็อกเท่านั้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ในการเขียนคำอธิบาย YouTube ของคุณได้อย่างเต็มที่

นี่คือวิธีการทำงาน: คำอธิบายใน YouTube ของคุณจะดึงดูดผู้ชม ปรับปรุงการมองเห็นของวิดีโอ และให้บริบทสำหรับเนื้อหาของคุณ

นี่คือวิธีที่โมเดล AI สามารถช่วยคุณได้:

  • ระบุคำหลักที่เกี่ยวข้อง: โดยการแนะนำคำหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของวิดีโอของคุณ ChatGPT สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของคุณได้
  • เขียนสรุปที่น่าสนใจ: ChatGPT สามารถสร้างคำอธิบายที่ให้ข้อมูลซึ่งสามารถจับใจความสำคัญของวิดีโอของคุณได้อย่างถูกต้อง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม: โดยการรวมองค์ประกอบเช่น คำกระตุ้นการตัดสินใจ หรือแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง ChatGPT สามารถช่วยคุณกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้

💡 หมายเหตุ: แม้ว่า YouTube จะอนุญาตให้มีคำอธิบายที่ยาวได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำให้กระชับ น่าสนใจ และเต็มไปด้วยคำสำคัญ

จุดขาย

นี่อาจทำให้คุณตกใจ แต่ตัวเลขไม่โกหก: คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA)ที่เรียบง่ายสามารถเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับการคลิกได้ถึง 371%

นั่นเป็นอัตราต่อรองที่ดีทีเดียว แล้วถ้าเราบอกคุณว่า การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในข้อความ CTA อาจทำให้ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นได้ล่ะ?

เข้าสู่ ChatGPT

เครื่องมือ AI นี้สามารถสร้าง CTA ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและตรงกับเจตนาในการค้นหาของพวกเขาได้ แม้แต่เมื่อปรับแต่งข้อความ ChatGPT ก็สามารถรักษาโทนเสียงของแบรนด์คุณได้อย่างเหมาะสม

CTA บน ChatGPT: ChatGPT สำหรับ SEO
ChatGPT แนะนำ CTA ตามโทนเสียงและข้อความของแบรนด์คุณ

ขั้นตอนที่ 3: การสร้างและเชื่อมต่อกับ ChatGPT

อย่างที่เราทราบกันดีว่าแบ็คลิงก์เป็นกระดูกสันหลังของกลยุทธ์ SEO ที่ประสบความสำเร็จ (ถ้าคุณไม่รู้ ตอนนี้คุณรู้แล้ว 😉) ด้วย ChatGPT ประตูสู่การระบุและได้รับแบ็คลิงก์คุณภาพสูงสำหรับเว็บไซต์ของคุณจะเปิดออก นี่คือวิธีการ:

สำรวจการเข้าถึงชุมชน

เมื่อโดเมนของคุณได้รับลิงก์ย้อนกลับ (backlink) นั่นเป็นการส่งสัญญาณไปยังเครื่องมือค้นหาว่าเนื้อหาของคุณมีคุณค่า. แม้ว่าลิงก์ย้อนกลับแบบออร์แกニックจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่การที่คุณสามารถหาลิงก์ย้อนกลับได้ด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถช่วยเพิ่มอันดับการค้นหาของคุณได้อย่างมาก.

แม้ว่า ChatGPTอาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์สร้างลิงก์ที่ดีที่สุดที่สามารถให้รายชื่อเว็บไซต์สำหรับการติดต่อได้โดยตรง แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ ChatGPT สามารถสร้างรายการแนวคิดสำหรับลิงก์ย้อนกลับที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นการติดต่อของคุณด้วยแผนที่มั่นคง

อีเมลประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

ขั้นตอนต่อไปสำหรับการประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จคือ... เสียงกลอง การติดต่อเว็บไซต์อื่น ๆ ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างร่างอีเมล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสามารถให้คำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับโทนเสียง เนื้อหา และสไตล์การเขียนที่คุณต้องการ สำหรับตัวอย่างโทนเสียง: อีเมลประชาสัมพันธ์ของคุณควรมีความโน้มน้าวใจ ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการลิงก์ไปยังเนื้อหาของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อเว็บไซต์ของผู้รับอย่างไร

การได้รับลิงก์ย้อนกลับจาก HARO

HARO ย่อมาจาก Help a Reporter Out. ตามชื่อที่บ่งบอก ความรวดเร็วและความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญเมื่อตอบกลับคำขอจาก HARO—ChatGPT สามารถช่วยสร้างคำตอบที่กระชับและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกของคุณ

การสร้างกฎ robots.txt

โอเค นี่คือจุดที่เรื่องจะเริ่มเทคนิคมากขึ้นเล็กน้อย (แต่ไม่ใช่สำหรับคุณนะ—คุณมี ChatGPT แล้ว!) หากคุณไม่คุ้นเคยกับไฟล์ robots.txt ChatGPT สามารถช่วยสร้างกฎเพื่อลดข้อผิดพลาดและทำให้แน่ใจว่าหน้าเว็บของคุณถูกจัดทำดัชนีอย่างถูกต้อง

การสร้างกฎการเขียนใหม่ของ htaccess สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง

ไม่ว่าคุณต้องการใช้การเปลี่ยนเส้นทางแบบ 301 (ถาวร) หรือ 302 (ชั่วคราว) ChatGPT สามารถสร้างกฎการเขียนทับ htaccess ที่จำเป็นได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาของคุณถูกนำไปยัง URL ที่ถูกต้องเสมอ

การสร้างแท็ก hreflang

Hreflang เป็นแอตทริบิวต์ของ HTML ที่ระบุภาษาของหน้าเว็บและสามารถกำหนดเป้าหมายภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ได้ แท็ก Hreflang เป็นพื้นฐานสำหรับการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และภาษาของหน้าเว็บของคุณให้กับเครื่องมือค้นหา การสร้างแท็กเหล่านี้ช่วยให้ ChatGPT มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในภาษาที่ถูกต้อง

การสร้างสคีมา มาร์กอัป

สคีมา มาร์กอัป เป็นรูปแบบของไมโครดาต้าที่ช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของหน้าเว็บของคุณได้ดียิ่งขึ้น มันช่วยให้คุณสามารถสร้างริชสแนปช็อตที่เพิ่มการมองเห็นของคุณในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา

ChatGPT สามารถสร้างโค้ด schema markup ได้ ทำให้การนำไปใช้และตรวจสอบหน้าเว็บของคุณง่ายขึ้น. ตัวอย่างต่อไปนี้:

เทคนิค SEO ใน ChatGPT
ChatGPT ดูแล SEO ทางเทคนิคให้คุณ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของคุณได้

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าลืมวัดผลกระทบของความพยายามด้าน SEO ของคุณ คุณสามารถใช้ Google Analytics หรือเครื่องมือที่คล้ายกันเช่น Google Search Console เพื่อติดตามว่าเนื้อหา SEO ของคุณกำลังนำไปสู่การลงทะเบียน การสาธิต และการแปลงเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไร

ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT สำหรับ SEO

ในขณะที่ ChatGPT สำหรับ SEO มีข้อดีมากมายในการสร้างเนื้อหา มีบางสิ่งที่คุณควรคำนึงถึง:

  • การตรวจสอบโดยมนุษย์: เนื้อหาซ้ำซ้อนสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพของเว็บไซต์ของคุณและทำให้อันดับของคุณลดลงอย่างถาวร น่าเสียดายที่ ChatGPT มีปัญหาในการสร้างเนื้อหาต้นฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ควรให้มนุษย์ตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นมีคุณภาพสูงสุด
  • การปรับแต่งคำหลัก: การค้นคว้าคำหลักและการนำคำเหล่านั้นมาใช้ในเนื้อหาของคุณเป็นสองทักษะ. ทักษะหลังคือสิ่งที่ ChatGPT มีปัญหา. มันอาจทำ 'การยัดคำหลัก' ได้เป็นครั้งคราว ซึ่งหมายถึงการเติมเนื้อหาของคุณด้วยคำหลักที่ซ้ำซากซึ่งไม่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้อ่านของคุณ
  • การตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ที่สร้างโดย ChatGPT โดยเฉพาะสถิติหรือข้ออ้างต่าง ๆ ChatGPT อาจไม่สามารถสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ โทน หรือข้อความของบริษัทได้เสมอไป ใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด
  • ChatGPT ไม่สามารถตามทัน: ข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของ ChatGPT คือเวอร์ชันฟรีนั้นได้รับการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลที่ล้าสมัยอยู่เสมอ ด้วยความรู้ที่จำกัด ความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นได้แน่นอน ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้หรือไม่? เตรียมจ่าย $20 ต่อเดือนเพื่อเข้าถึงเวอร์ชันพรีเมียม—ChatGPT 4
  • เส้นทางการเรียนรู้: การทำงานกับ ChatGPT ไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่โฆษณาไว้ การถามคำถามกับเครื่องมือและคาดหวังคำตอบที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่เป็นไปได้ ต้องใช้เวลาสองสามครั้งในการทำความเข้าใจว่า ChatGPT ตอบสนองต่อคำถามเฉพาะได้ดีที่สุดอย่างไร

ดังนั้น หากไม่ใช่ ChatGPT แล้วทางเลือก GPTใดคือเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการ SEO ของคุณ?

การใช้ ClickUp AI สำหรับ SEO

ClickUpBrain ไม่ใช่เครื่องมือ AI แบบเก่าเหมือนเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาด ClickUp Brain ทำงานภายในระบบ ClickUp ที่นวัตกรรมใหม่ และทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกัน—งาน, คน, แชท, เอกสาร—ทั้งหมดในที่เดียว

ต่างจากเครื่องมือ SEO แบบดั้งเดิมอย่าง ChatGPT หรือผู้ช่วย AI,ClickUp Brainถูกฝังลึกอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ

นี่คือวิธีช่วยเหลือ:

  • คำแนะนำคำหลักที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมและเป้าหมาย: ClickUp Brain ช่วยให้การวิจัยคำหลักเป็นเรื่องง่าย ด้วยการผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้ AI สามารถสังเกตอุตสาหกรรมและเป้าหมายของคุณได้อย่างใกล้ชิด การผสานรวมอย่างต่อเนื่องกับงานของคุณยังช่วยให้ ClickUp Brain สามารถแนะนำไอเดียคำหลักที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา
สร้างเนื้อหาเฉพาะบทบาทด้วย ClickUp
สร้างเนื้อหาเฉพาะอุตสาหกรรมและบทบาทด้วย ClickUp Brain
  • การปรับเนื้อหาอัตโนมัติ: สิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนภัยใหญ่ที่สุดของ ChatGPT คือสัญญาณปลอดภัยของ ClickUp Brain ความท้าทายในการปรับแต่งคำหลักที่คุณอาจพบเจอกับ ChatGPT จะหายไปเมื่อใช้ ClickUp Brain Brain จะค้นหาและปรับแต่งการอ่านและความสามารถในการค้นหาของคุณอย่างอัตโนมัติ
  • กระบวนการทำงาน SEO จัดระเบียบเรียบร้อย: ไม่เพียงแต่คุณกำลังเพิ่มประสิทธิภาพ SEO เท่านั้น แต่คุณยังสามารถจัดการได้ด้วย ClickUp Brain อีกด้วย ติดตามกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ SEO ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพ ผ่านเครื่องมือเดียว

ClickUp Brain มีคำขวัญที่ชัดเจน—เพื่อเป็น 'AI ตัวเดียวที่แทนที่ทั้งหมด'

อย่างไรก็ตาม หากต้องการเป็นที่สุด จำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และ ClickUp ก็ทำได้ดีเยี่ยมในเรื่องนี้

ตัวอย่างเช่น: จินตนาการว่าทีมการตลาดได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนา стратегีเนื้อหาใหม่เพื่อปรับปรุง SEO สำหรับแคมเปญที่กำลังจะมาถึง

นี่คือลักษณะของขั้นตอนการทำงานบน ClickUp:

1. การประชุมเริ่มต้น

ทีมงานรวมตัวกันในห้องประชุมเสมือนจริง พวกเขาเริ่มต้นด้วยการหารือเกี่ยวกับเป้าหมายของแคมเปญและกลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการโครงการสร้างงานใหม่ใน ClickUp ชื่อว่า "กลยุทธ์เนื้อหาแคมเปญ SEO" และมอบหมายให้กับทีมงาน

2. การระดมความคิด

ทีมใช้ClickUp Docsเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหา เมื่อมีการเสนอไอเดีย ClickUp Brain จะแนะนำคำหลักที่เกี่ยวข้องและกลุ่มคำหลักที่เป็นไปได้ตามการสนทนา

ตัวอย่างเช่น หากทีมกล่าวถึง 'แฟชั่นที่ยั่งยืน' ClickUp Brain อาจแนะนำคำสำคัญเช่น 'เสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' และ 'วัสดุที่ยั่งยืน'

ClickUp Docs: การออกแบบพื้นที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
ร่วมมือกันในการตรวจสอบเอกสารได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Docs

จากนั้นสมาชิกในทีมจะใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนกลุ่มหัวข้อ พวกเขาจะมองเห็นภาพรวมว่าเนื้อหาแต่ละชิ้น เช่น บทความในบล็อก วิดีโอ และอินโฟกราฟิก สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไร

แผนผังความคิดสำหรับกลุ่มหัวข้อบล็อกและการจัดการโครงการ SEO
เชื่อมต่อแผนผังความคิดของคุณกับ ClickUp Whiteboards และเข้าถึงฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย

3. การปรับปรุงความคิด

ทีมสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองใน ClickUpในงานของพวกเขาเพื่อจัดหมวดหมู่ไอเดียเนื้อหาตามความเกี่ยวข้องของคำค้นหา ประเภทของเนื้อหา และกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติการจัดการฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับฐานข้อมูลบล็อกของ ClickUp
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ช่วยให้สามารถติดตามรายละเอียดที่ยืดหยุ่นได้ที่เกี่ยวข้องกับงาน SEO ของคุณ

พวกเขาได้จัดตั้งรายการตรวจสอบที่เกิดซ้ำสำหรับแต่ละชิ้นงานเนื้อหา รวมถึงขั้นตอนต่างๆ เช่น การวิจัยคำหลัก การร่าง การแก้ไข และการเผยแพร่

4. การมอบหมายงาน

ต่อไป ผู้จัดการโครงการมอบหมายงานเฉพาะให้กับสมาชิกในทีม

ตัวอย่างเช่น นักเขียนเนื้อหาได้รับมอบหมายให้ร่างบทความเกี่ยวกับ 'แนวโน้มแฟชั่นที่ยั่งยืน' ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO มีหน้าที่ปรับแต่งหัวข้อให้เหมาะสมกับคำหลักที่เกี่ยวข้อง

5. การติดตามความก้าวหน้า

แดชบอร์ด ClickUp
จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามความคืบหน้าบนแดชบอร์ด ClickUp

ทีมใช้แดชบอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละชิ้นงานเนื้อหา พวกเขาติดตามตัวชี้วัดเช่นอันดับคำค้นหา, สถานะการเสร็จสิ้นของเนื้อหา, และประสิทธิภาพ SEO

6. ทบทวน

เมื่อมีการร่างและปรับแต่งเนื้อหา สมาชิกในทีมจะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน ClickUp Docs พวกเขาทำการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ตามข้อเสนอแนะและติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ SEO อย่างไรผ่านแดชบอร์ดของพวกเขา

7. ผลกระทบแบบเรียลไทม์

หลังจากเนื้อหาถูกเผยแพร่แล้ว ทีมงานสามารถติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การเข้าชมแบบออร์แกนิก อันดับคีย์เวิร์ด และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ซึ่งจะมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

โดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถเข้าใจผลกระทบของแคมเปญได้ ไม่ว่าจะเป็นอันดับในเครื่องมือค้นหาหรือการเพิ่มขึ้นของทราฟฟิกแบบออร์แกนิก ผ่านการแสดงผลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยไม่ต้องกังวลกับรายละเอียดทางเทคนิค สุดท้าย ผู้จัดการโครงการยังสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เทมเพลต ClickUp สำหรับ SEO

บทความนี้จะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้กล่าวถึงว่าชีวิต SEO ของคุณสามารถยอดเยี่ยมได้เพียงใดด้วย ClickUp Templates นี่คือสองเทมเพลตยอดนิยมที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นกลยุทธ์ SEO ของคุณ (โดยเฉพาะหากคุณเป็นมือใหม่):

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับ SEO อยู่แล้ว สองเทมเพลตนี้ยิ่งเหมาะสำหรับคุณ:

เทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUp

เทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกับลักษณะหลายมิติของ SEO มันรวมการวิจัยคำหลัก การวิเคราะห์คู่แข่ง และการจัดการงานไว้ในที่เดียว

เทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามงาน กำหนดเส้นตาย และตรวจสอบประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUp

ผลจากการรวมศูนย์นี้ คุณสามารถติดตามและจัดการความพยายามด้าน SEO ของคุณได้ดีขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์และการติดตามความก้าวหน้าของ SEO ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ

เทมเพลตการจัดการโครงการ SEO ของ ClickUp

เหมาะสำหรับการจัดการโครงการ SEO ที่กำลังดำเนินอยู่,แม่แบบการจัดการโครงการ SEO ของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน. มันช่วยคุณจัดการงาน, ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น, และอยู่ในเส้นทางเดียวกับเป้าหมาย SEO ของคุณ.

จัดระเบียบและจัดการงาน SEO ในมุมมองรายการด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ SEO โดย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ร่วมมือแบบเรียลไทม์และจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต ClickUp นี้

คุณจะได้อะไรจากสิ่งนี้?

  • ภาพรวมที่ชัดเจนของแผนที่นำทางการตลาด SEOของคุณ
  • การสื่อสารที่ง่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การติดตามงบประมาณและทรัพยากรของคุณอย่างชาญฉลาด

เพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของคุณด้วย ClickUp

พูดกันตามตรง: ChatGPT เป็นเครื่องมือ AI ที่มีความสามารถรอบด้านอย่างน่าทึ่ง และถึงแม้ว่ามันจะทำได้ดีในบางเรื่องมากกว่าเครื่องมืออื่น ๆ แต่ SEO ก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้น

ChatGPT ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงคุณสมบัติการจัดการงานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินแคมเปญการจัดการ SEO ที่ประสบความสำเร็จ

แต่ถ้าคุณสามารถรวมความสามารถของ AI จาก ChatGPT เข้ากับแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสื่อสารกับทีมและมอบหมายงานให้พวกเขาได้ทันทีล่ะ? คุณจะได้สิ่งที่คล้ายกับ ClickUp

เราเคยบอกหรือยังว่าเทมเพลตของ ClickUp นั้นยอดเยี่ยมแค่ไหน? ทุกแบบถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณจึงสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณได้เลย—เช่น การติดอันดับสูงใน SEO!

พร้อมที่จะรู้สึกถึงความแตกต่างหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpเพื่อรับบัญชีฟรีวันนี้!