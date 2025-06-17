วิธีใช้การดูแลลูกค้าแบบหยดเพื่อเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า

ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดสินใจซื้อทันที
พวกเขาเยี่ยมชมหน้าแลนดิ้งของคุณ อาจจะดาวน์โหลดทรัพยากรฟรี แล้วจากนั้นก็เงียบหายไป 🦗🦗🦗
ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่สนใจ
พวกเขายังไม่พร้อมเท่านั้นเอง นั่นคือจุดที่แคมเปญการดูแลลูกค้าแบบค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ให้เดินหน้าต่อไป
แทนที่จะพึ่งพาอีเมลครั้งเดียวหรือการติดตามที่เย็นชา การส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณรักษาการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทันเวลาและมีคุณค่า
หากคุณต้องการปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณและคุณภาพของลีดของคุณอย่างชาญฉลาด เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
เราแบ่งปันทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกค้าแบบหยด: ทำไมคุณถึงต้องการมัน, องค์ประกอบสำคัญของการรณรงค์การดูแลลูกค้าแบบหยดที่ประสบความสำเร็จ, และวิธีการสร้างแคมเปญการดูแลลูกค้าแบบหยดของคุณโดยใช้ ClickUp.
ตั้งแต่จดหมายข่าวทางการตลาดไปจนถึงอีเมลหลังการซื้อ เราจะตรวจสอบทุกจุดสัมผัส!
การดูแลลูกค้าแบบหยดคืออะไร?
การดูแลลูกค้าแบบหยดน้ำ (Drip nurturing) คือการที่คุณ ส่งข้อความที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและทำงานโดยอัตโนมัติ—โดยทั่วไปคืออีเมล—เป็นชุดในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อนำทางลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ต่างจากแคมเปญแบบครั้งเดียวหรือการส่งข้อมูลจำนวนมากในคราวเดียว การให้ข้อมูลแบบหยด (drip nurturing) เป็นกระบวนการที่มีการจัดลำดับขั้นตอน โดยตอบสนองต่อจุดที่บุคคลอยู่ในกระบวนการตัดสินใจ และส่งมอบเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและตรงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เป้าหมายคือการให้ความรู้ สร้างความไว้วางใจ และกระตุ้นให้พวกเขาเข้าใกล้การตัดสินใจซื้อมากขึ้น โดยไม่ทำให้รู้สึกถูกกดดันหรือได้รับข้อมูลมากเกินไป
การส่งข้อความต่อเนื่องมักถูกกระตุ้นโดยพฤติกรรม (เช่น การดาวน์โหลดคู่มือหรือการทิ้งรถเข็น) หรือตามขั้นตอน (เช่น สมาชิกใหม่เทียบกับลูกค้าที่กลับมา) หากทำอย่างถูกต้อง จะรู้สึกเหมือนเป็นการติดตามที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่สแปม
🌟 เทมเพลตแนะนำ
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะดึงดูดลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานหรือผู้สมัครสมาชิกเก่าและลูกค้าปัจจุบันกลับมาอีกครั้งแม่แบบแคมเปญแบบหยดของ ClickUpจะช่วยคุณได้ คุณสามารถเปิดตัวแคมเปญแบบหยดได้อย่างง่ายดาย ติดตามประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขาย และปรับปรุงความพยายามของคุณให้ดียิ่งขึ้น
เทมเพลตเอกสารนี้ประกอบด้วย:
- สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละอีเมลในแคมเปญ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณและมองเห็นขั้นตอนทั้งหมดของแคมเปญการดูแลลูกค้า
- ความคิดเห็น, งานย่อยแบบซ้อน, และความสำคัญในกระบวนการทำงานการจัดการโครงการ
ทำไมการดูแลลูกค้าแบบหยดจึงสำคัญต่อการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริง?
ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่และกลุ่มเป้าหมายของคุณยังไม่พร้อมที่จะซื้อทันทีที่พวกเขาพบคุณ พวกเขากำลังเรียกดู เปรียบเทียบ หรืออาจจะแค่ลองสำรวจดูเท่านั้น
🧠 คุณรู้หรือไม่?73% ของผู้ตอบแบบสำรวจในรายงาน Demand Gen ระบุว่าประโยชน์อันดับหนึ่งของโปรแกรมการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายคือการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีความพร้อมในการซื้อมากขึ้น
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณติดต่อเพียงครั้งเดียวแล้วเงียบหายไป? ง่ายมาก พวกเขาจะลืมว่าคุณมีตัวตนอยู่
นั่นคือเหตุผลที่การดูแลลูกค้าแบบหยดเป็นสายชีวิตของการเปลี่ยนแปลง มันทำให้แบรนด์ของคุณอยู่ในกล่องจดหมาย (และในใจ) ของลูกค้าเป้าหมาย สร้างความไว้วางใจในระยะยาว และวางตำแหน่งคุณเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะดำเนินการ
การรดน้ำให้ความชุ่มชื้นช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นการกระทำได้ โดย:
- สร้างความไว้วางใจ: จุดติดต่อที่สม่ำเสมอและเป็นประโยชน์แสดงให้เห็นว่าคุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ ไม่ใช่แค่เพื่อขาย
- อยู่ในใจลูกค้าเสมอ: ข้อความที่ส่งเป็นประจำช่วยให้แบรนด์ของคุณอยู่ในสายตาจนกว่าลูกค้าจะพร้อมตัดสินใจ
- อุ่นเครื่องกับลูกค้าเป้าหมาย: ให้ความรู้และมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้พร้อมสำหรับการขายมากขึ้น
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง: ลูกค้าที่ได้รับการดูแลอย่างดีมีแนวโน้มที่จะดำเนินการมากขึ้น—จองการสาธิต, ลงทะเบียน, หรือซื้อ
- การเปิดใช้งานการปรับแต่งส่วนบุคคลในระดับใหญ่: แบ่งกลุ่มและทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- ย่นระยะเวลาการขาย: แก้ไขข้อโต้แย้งตั้งแต่เนิ่นๆ และนำลูกค้าผ่านกระบวนการขายได้เร็วขึ้น
- ป้องกันการหลุดออก: การติดตามผลอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียโอกาส
- เพิ่มผลตอบแทนจากการสร้างลูกค้าเป้าหมายสูงสุด: ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกโอกาสที่คุณได้มาแล้ว
ตามการสำรวจเกี่ยวกับการสร้างและการเร่งการขายจาก Demand Gen Report ประโยชน์เพิ่มเติมของโปรแกรมการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่:
- การตอบสนองที่ดีขึ้นต่อแคมเปญ/ข้อเสนอเนื่องจากการกำหนดเป้าหมาย/ความเกี่ยวข้อง
- ความสามารถในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามความสนใจ/พฤติกรรม
- ลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนตัวผ่านกระบวนการเร็วขึ้น
- การยอมรับที่สูงขึ้นของลีดจากฝ่ายขาย
- ต้นทุนที่ต่ำลงสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
องค์ประกอบสำคัญของแคมเปญการดูแลลูกค้าแบบหยดน้ำที่ประสบความสำเร็จ
ก่อนที่คุณจะสร้างลำดับการส่งข้อความแบบหยดน้ำ (drip sequence) คุณจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานให้ถูกต้องก่อน แคมเปญการส่งข้อความแบบหยดน้ำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบหลัก 6 ประการ มาดูรายละเอียดกัน
1. เป้าหมายที่ชัดเจน
ทุกแคมเปญควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว อาจเป็นการจองเดโม, การกระตุ้นให้ลงทะเบียน, หรือการกระตุ้นให้ผู้ติดต่อที่ไม่มีการเคลื่อนไหวกลับมาสนใจอีกครั้ง กำหนดเป้าหมายสุดท้ายของคุณก่อนเริ่มแคมเปญ เพราะหากคุณไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ ผู้ชมของคุณก็จะไม่ชัดเจนเช่นกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากนี่เป็นแคมเปญการส่งอีเมลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ครั้งแรกของคุณ เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการกรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดในเทมเพลตแคมเปญแบบหยด นี่จะช่วยประหยัดเวลาได้มากเพราะคุณไม่ต้องคิดจากศูนย์ เทมเพลตมีสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองที่กำหนดเอง ดังนั้นคุณสามารถใส่ข้อมูลของคุณและเริ่มต้นได้ทันที
2. กลุ่มเป้าหมายที่แบ่งส่วน
ทุกโอกาสทางธุรกิจมีเส้นทางที่แตกต่างกัน บางรายอาจกำลังสำรวจข้อมูลเท่านั้น ในขณะที่บางรายใกล้จะตัดสินใจซื้อแล้ว แบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสนใจ พฤติกรรม และขั้นตอนในกระบวนการซื้อ เพื่อส่งข้อความที่ตรงใจเป็นพิเศษและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ
👀 คุณรู้หรือไม่? แคมเปญที่แบ่งกลุ่มมีอัตราการเปิดสูงกว่า 23%และอัตราการคลิกผ่านสูงกว่า 49% เมื่อเทียบกับแคมเปญที่ไม่แบ่งกลุ่ม
3. เนื้อหาที่มีคุณค่าและตรงกลุ่มเป้าหมาย
เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลที่ครอบคลุม สร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ หรือแก้ปัญหาเฉพาะที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณกำลังเผชิญอยู่ วัตถุประสงค์คือการสร้างความไว้วางใจ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ ไม่ใช่เพียงแค่การขายสินค้าของคุณ เมื่ออีเมลของคุณช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงก็จะตามมา
ไม่ใช่ทุกอีเมลแบบหยดน้ำที่ต้องเป็นการขายแบบหนักหน่วง แต่ควรมุ่งเน้นไปที่:
- แบ่งปัน คู่มือวิธีการ ที่สอดคล้องกับปัญหาทั่วไป
- นำเสนอ เรื่องราวของลูกค้า ที่สะท้อนความท้าทายของผู้อ่าน
- ส่งมอบ ผลลัพธ์ที่เห็นผลเร็ว (เช่น เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, แม่แบบ)
- คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับพื้นผิวที่ตอบข้อโต้แย้งทั่วไป
4. การเลือกเวลาและลำดับที่รอบคอบ
เวลาที่เหมาะสมสามารถทำให้แคมเปญของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ในการทำการตลาดแบบอีเมลแบบหยด (drip marketing) คุณจำเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างอีเมลแต่ละฉบับเพื่อไม่ให้ผู้ชมรู้สึกถูกท่วมท้น นอกจากนี้ ควรปรับเนื้อหาของแต่ละข้อความให้สอดคล้องกับจุดที่ลูกค้าเป้าหมายอยู่ในกระบวนการตัดสินใจ อาจเป็นช่วงการรับรู้ การพิจารณา หรือการตัดสินใจซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้า
อย่างไรก็ตาม อย่าส่งอีเมลจำนวนมากไปยังลูกค้าเป้าหมายของคุณ ให้พวกเขาได้มีเวลาหายใจบ้าง
วางแผนแคมเปญการส่งข้อมูลและการดูแลลูกค้าให้สอดคล้องกับเส้นทางการซื้อของลูกค้า:
- อีเมล 1 ส่งในวันที่ 1: จุดประกายความสนใจ (ปัญหาที่พบ)
- อีเมล 2 ส่งในวันที่ 3: สร้างความน่าเชื่อถือ (หลักฐานทางสังคมหรือเรื่องราวความสำเร็จ)
- อีเมลที่ 3 ส่งในวันที่ 6: ข้อเสนอคุณค่า (เทมเพลต, รายการตรวจสอบ, ฯลฯ)
- อีเมลที่ส่ง 4+ ฉบับในวันที่ 12: นำเสนอคำขอ (การสาธิต, การโทร, การสมัคร)
โบนัส: หากทีมของคุณประสบปัญหาในการจัดการลำดับ การกำหนดเวลา หรือการติดตามผลในหลายแคมเปญ ลองสำรวจเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการอีเมลเหล่านี้เพื่อช่วยให้การทำการตลาดแบบหยดน้ำ (drip marketing) เป็นระบบมากขึ้น ตั้งแต่การกำหนดเวลาไปจนถึงการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
5. ระบบอัตโนมัติ + การปรับให้เหมาะกับบุคคล
🌻 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: การปรับให้เข้ากับบุคคลเป็นสิ่งที่มีความคาดหวัง ไม่ใช่ทางเลือก ตามรายงานของ McKinsey พบว่า71% ของผู้บริโภคคาดหวังให้บริษัทต่างๆมอบการโต้ตอบที่ปรับให้เข้ากับบุคคล
กล่าวอีกนัยหนึ่ง แคมเปญแบบหยดน้ำที่ขาดการปรับให้เข้ากับบุคคลจะรู้สึกเหมือนเสียงรบกวน เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับเนื้อหาทั่วไป พวกเขาจะปิดกั้นทางจิตใจ
การปรับแต่งส่วนบุคคลในการดูแลลูกค้าแบบหยดทีละน้อย—เช่น การใช้ตัวกระตุ้นพฤติกรรม การปรับเนื้อหาให้ตรงกับเจตนาของผู้ใช้ หรือการอ้างอิงถึงการโต้ตอบก่อนหน้านี้—ตอบสนองมาตรฐานความคาดหวังใหม่นี้ นี่คือความแตกต่างระหว่างลำดับการสื่อสารที่ถูกเพิกเฉยกับการเปิดอ่านและมีส่วนร่วม
ดังนั้น คุณจะสร้างแคมเปญแบบหยดน้ำที่รู้สึกเป็นส่วนตัว ไม่เหมือนหุ่นยนต์ได้อย่างไร? เริ่มที่นี่👇:
- เริ่มต้นด้วยลำดับข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้าซึ่งสอดคล้องกับเส้นทางการนำลูกค้าทั่วไป (เช่น ขอรับการสาธิต ดาวน์โหลดเนื้อหา หรือดูสินค้า)
- จากนั้นเพิ่มความเป็นส่วนตัว เช่น การใส่ชื่อแรกของบริษัท หรืออุตสาหกรรมของผู้ติดต่อ เพื่อให้ข้อความดูมีความตั้งใจ ไม่ใช่การส่งแบบกลุ่ม
- ติดตามพฤติกรรม เช่น การดาวน์โหลดทรัพยากร การเข้าชมหน้าเว็บ หรือการใช้เวลาบนหน้าแสดงราคา และใช้ข้อมูลนั้นในการส่งข้อความติดตามผล
- ใช้เครื่องมือการติดต่อทางอีเมลเพื่อทำให้ลำดับเหล่านี้เป็นอัตโนมัติ
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่อย่างหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน
รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร ด้วยฟีเจอร์อย่าง ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และคืนเวลาอันมีค่าของคุณให้กับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
6. ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง
แคมเปญการดูแลลูกค้าแบบหยดน้ำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือแคมเปญที่รับฟังและปรับตัวได้ รุ่นแรกของคุณไม่ใช่รุ่นที่ดีที่สุด ให้มันเป็นตัวฐานของคุณ
การให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการแคมเปญการตลาด ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดว่าผู้ติดต่อมีการมีส่วนร่วมหรือไม่
สำหรับเริ่มต้น,ตัวชี้วัดการตลาดทางอีเมลเช่น อัตราการเปิด, อัตราการคลิก, อัตราการตอบกลับ, และการยกเลิกการสมัคร บอกเล่าเรื่องราวเพียงส่วนหนึ่ง.
แต่สัญญาณเชิงคุณภาพก็เช่นกัน: ลูกค้าที่สนใจตอบกลับด้วยข้อโต้แย้งหรือไม่? พวกเขาเปลี่ยนเป็นลูกค้าช้าเกินไปหรือเปล่า? หรือไม่เปลี่ยนเลย?
เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการดูแลลูกค้าแบบหยดน้ำด้วยกลไกเหล่านี้:
- ทดสอบหัวข้ออีเมลและข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) แบบ A/B เพื่อดูว่าอะไรดึงดูดความสนใจ
- ติดตามจุดส่งมอบเพื่อระบุจุดอ่อนในลำดับของคุณ
- ปรับเวลาส่งอีเมลหากอัตราการเปิดลดลงหลังจากขั้นตอนที่กำหนด
- ให้พวกเขาเข้าร่วมในข้อมูลเชิงลึกด้านการขายหรือการสนับสนุน—พวกเขามักจะได้ยินสิ่งที่ขาดหายไปในอีเมล
วิธีสร้างกระบวนการดูแลลูกค้าแบบหยดน้ำ
นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบงานอัตโนมัติแบบหยอดน้ำที่ช่วยดูแลและสร้างผลลัพธ์อย่างแท้จริง
1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญให้ชัดเจนและวางแผนเส้นทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์เพียงหนึ่งเดียว แคมเปญนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไร? เพื่อต้อนรับผู้ใช้ใหม่, เพื่อกระตุ้นความสนใจจากลูกค้าที่เย็นชา, หรือเพื่อผลักดันผู้ใช้ที่ทดลองใช้ให้กลายเป็นผู้ใช้ที่ชำระเงิน?
ต่อไป ให้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณให้สอดคล้องกับเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อในแคมเปญการส่งข้อความอัตโนมัติของคุณ ถามตัวเองว่า:
- ฉันกำลังพยายามกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดแบบใด?
- มันกำลังทำให้ใครบางคนเปลี่ยนจากความอยากรู้อยากเห็นเป็นความสนใจหรือไม่? หรือจากความสนใจเป็นความพร้อมที่จะซื้อ?
จัดเรียงข้อความแต่ละข้อความในช่องทางการขายแบบหยดของคุณให้สอดคล้องกับเจตนาเฉพาะของแต่ละขั้นตอน
นี่คือตารางที่สะดวกเพื่อช่วยจับคู่เจตนาของแคมเปญกับขั้นตอนของผู้ซื้อที่เหมาะสมและประเภทของสินทรัพย์ในแคมเปญการเลี้ยงดูแบบหยดของคุณ:
|วัตถุประสงค์
|ขั้นตอนการซื้อของผู้ซื้อ
|ประเภทเนื้อหาแบบหยด
|ยินดีต้อนรับลูกค้าใหม่
|การตระหนักรู้
|แนะนำแบรนด์, อีเมลเสนอคุณค่า, วิดีโอสั้น
|ติดต่อผู้มุ่งหวังที่เย็นชาอีกครั้ง
|การรับรู้/ความสนใจ
|สรุปบล็อก, อัปเดตผลิตภัณฑ์, CTA แบบนุ่มนวล
|บ่มเพาะ MQLs ให้พร้อมสำหรับการขาย
|การพิจารณา
|กรณีศึกษา, เครื่องคำนวณผลตอบแทนการลงทุน, การทัวร์ผลิตภัณฑ์
|เปลี่ยนผู้ใช้ทดลอง
|การตัดสินใจ
|เคล็ดลับการเริ่มต้นใช้งาน, เรื่องราวความสำเร็จ, คู่มือฟีเจอร์
|กระตุ้นการขายเพิ่มหรือขายข้าม
|หลังการซื้อ
|กรณีการใช้งานขั้นสูง, การอัปเกรด CTA
|ปรับปรุงการรักษาลูกค้า
|หลังการซื้อ
|เนื้อหาวิธีการ, การอัปเดตผลิตภัณฑ์, การเชิญเข้าร่วมชุมชน
|สร้างการแนะนำ/คำรับรอง
|การสนับสนุน
|แบบสำรวจ NPS, การกระตุ้นให้แนะนำต่อ, รางวัลขอบคุณ
ClickUp ช่วยได้อย่างไร:
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายหลักของแคมเปญการดูแลลูกค้าของคุณ คุณสามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้ เช่น การเปิดอีเมล การลงทะเบียนทดลองใช้ หรือการคลิกผ่าน (CTR)
มอบหมายเป้าหมายเหล่านี้ให้กับทีมการตลาดเพื่อให้สามารถมองเห็นความคืบหน้าได้ตลอดเวลา คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและเป้าหมายของแคมเปญได้ทั้งในภาพรวมและภายในปฏิทินการตลาดของคุณก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
📌 ตัวอย่าง:
สมมติว่าทีมการตลาดดิจิทัลของคุณกำลังจะเปิดตัวแคมเปญอีเมลแบบหยดต่อเนื่องสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทดลองใช้ฟรีแต่ยังไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนแรกให้เสร็จสมบูรณ์
วัตถุประสงค์หลักของคุณ: เปลี่ยนผู้ใช้ทดลองฟรีที่ไม่ใช้งานให้เป็นผู้ใช้ที่ใช้งานจริง 20% ภายใน 30 วัน ใน ClickUp คุณสามารถตั้งค่านี้ได้โดยใช้เป้าหมายที่เรียกว่า "แคมเปญกระตุ้นการใช้งานผู้ใช้ทดลอง – ไตรมาสที่ 3" พร้อมเป้าหมายที่วัดผลได้ เช่น:
✅ ส่งชุดอีเมลต้อนรับ 5 ฉบับให้กับผู้ใช้ทดลองที่ไม่ได้ใช้งาน 100%
✅ ทำอัตราการเปิดเฉลี่ย 35% ตลอดทั้งลำดับ
✅ เพิ่มการเข้าสู่ระบบผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานแล้วขึ้น 25%
✅ เปลี่ยนผู้ใช้ทดลองใช้ 20% ให้เป็นแผนชำระเงินภายในสิ้นสุดแคมเปญ
ในขั้นตอนนี้ ให้พิจารณาใช้แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมการตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แม่แบบนี้มีมุมมองเฉพาะสำหรับ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, ตัวติดตามโซเชียลมีเดียในระยะการตลาด, แหล่งอ้างอิง, และตัวติดตามงบประมาณ เพื่อช่วยให้การจัดระเบียบและการดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างง่ายดาย
2. แบ่งกลุ่มผู้ชมตามเจตนาและบริบท
การดูแลที่มีประสิทธิภาพต้องการความแม่นยำ การแบ่งกลุ่มช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความของคุณสื่อสารตรงกับจุดที่ลูกค้าเป้าหมายอยู่ในเส้นทางของพวกเขา
นี่คือตัวแปรการแบ่งกลุ่มที่มีประสิทธิภาพซึ่งคุณสามารถใช้ในรายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมลของคุณ:
- แหล่งที่มาของข้อมูล (เช่น การดาวน์โหลดอีบุ๊กเทียบกับการเข้าชมหน้าแสดงราคา)
- ข้อมูลพฤติกรรม (หน้าเว็บที่เข้าชม, เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์, การโต้ตอบทางอีเมลก่อนหน้านี้)
- ข้อมูลประชากรศาสตร์หรือข้อมูลองค์กร (อุตสาหกรรม ขนาดบริษัท ตำแหน่งงาน)
- ระยะของวงจรชีวิต (ลูกค้าเป้าหมายเย็น, MQL, SQL)
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าเป้าหมายที่ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นอาจได้รับเนื้อหาทางการศึกษา ในขณะที่ลูกค้าเป้าหมายที่ขอการสาธิตผลิตภัณฑ์จะได้รับแผ่นเปรียบเทียบและกรณีศึกษา
ClickUp ช่วยได้อย่างไร:
ClickUp ช่วยให้การแบ่งกลุ่มผู้ชมสามารถปรับขนาดได้ทั่วทั้งทีม ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้างงานสำหรับแคมเปญในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่น "อีเมล 1 – กลุ่มเป้าหมายระดับบนสุดของช่องทางการขาย" หรือ "อีเมล 3 – ผู้ที่ดูการสาธิต"
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น แหล่งที่มาของลีด, ขั้นตอนของผู้ซื้อ, หรือบุคลิกภาพ เพื่อติดแท็กและจัดกลุ่มงานเหล่านี้
สิ่งนี้ช่วยให้การส่งอีเมลแบบแบ่งกลุ่มเป็นระเบียบ การอนุมัติราบรื่น และไม่มีอะไรหลุดรอดไปClickUp Viewsช่วยให้คุณมองเห็นแผนการแบ่งกลุ่มในรูปแบบรายการ ปฏิทิน หรือบอร์ด เพื่อให้เห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของความคืบหน้าของแคมเปญตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การแบ่งกลุ่มด้วยตนเองเป็นจุดที่แคมเปญแบบหยดน้ำ (drip campaigns) มักล้มเหลวใช้เครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อติดแท็กผู้มุ่งหวังโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรม แหล่งที่มา หรือคุณสมบัติใน CRM และกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ตามนั้น
พวกเขาช่วยให้คุณก้าวไปไกลกว่าแค่ "รายชื่ออีเมล A เทียบกับ B" คุณสามารถจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบไดนามิกตามการกระทำที่เกิดขึ้นจริงแบบเรียลไทม์ เช่น ใครที่ดูการสาธิตแล้ว ใครที่ออกจากหน้าราคา หรือใครที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ใน 14 วันที่ผ่านมา
3. วางแผนลำดับและเขียนเนื้อหาที่สร้างแรงผลักดัน
ตอนนี้ถึงเวลาวางแผนจุดสัมผัสของคุณแล้ว เรื่องราวที่อีเมล/ข้อความของคุณจะบอกเล่าคืออะไร และจะเรียงลำดับอย่างไร?
ลำดับการดูแลและบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานในระบบจัดการแคมเปญอีเมลของคุณจะมีลักษณะดังนี้:
- อีเมล 1: ยินดีต้อนรับหรือยืนยันการดำเนินการ (เช่น "ขอบคุณที่ดาวน์โหลด...")
- อีเมล 2: ให้ความรู้ด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า
- อีเมล 3: แก้ไขปัญหาด้วยกรณีศึกษา
- อีเมล 4: เสนอสิ่งจูงใจที่มีระยะเวลาจำกัดหรือเชิญเข้าร่วมการสาธิต
อีเมลแต่ละฉบับในแคมเปญการส่งเสริมพัฒนาลูกค้าทางอีเมลของคุณควรทำให้ลูกค้าเป้าหมายก้าวเข้าใกล้ความไว้วางใจและการดำเนินการมากขึ้น อย่าเพียงแค่ขายสินค้า แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ลบล้างความเข้าใจผิด นำเสนอหลักฐานทางสังคม และมอบความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ให้พวกเขา
ClickUp ช่วยได้อย่างไร:
ใช้ClickUp Docsเพื่อวางแผนและร่างลำดับอีเมลของคุณ แต่ละอีเมลสามารถแบ่งออกเป็นบล็อกที่มีเนื้อหา หัวข้ออีเมล กลุ่มเป้าหมาย และสถานะ (เช่น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" หรือ "อนุมัติแล้ว")
ด้วยฟีเจอร์ "มอบหมายความคิดเห็น" แต่ละทีมที่เกี่ยวข้องในแคมเปญอีเมลแบบต่อเนื่องสามารถเพิ่มข้อเสนอแนะของตนได้โดยตรงในเอกสาร
ClickUp Brainเป็นส่วนสำคัญของแคมเปญอีเมลแบบหยดต่อเนื่องของคุณ หากคุณกำลังใช้ ClickUp เป็นCRM สำหรับการตลาดผ่านอีเมลอยู่แล้ว Brain จะช่วยคุณในวิธีต่อไปนี้:
- การสร้างงานด้วย AI: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของแคมเปญการตลาดแบบหยอดต่อเนื่องของคุณ รวมถึงแคมเปญหลังการซื้อ
- การร่างเนื้อหาอีเมล:อัตโนมัติการสร้างเนื้อหาสำหรับอีเมลที่ปรับแต่งตามประเภทของลีด, ระยะของวงจรชีวิต, หรือการโต้ตอบก่อนหน้านี้
- สรุปข้อมูลเชิงลึก: สรุปบันทึกเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย, การติดต่อในอดีต, หรือผลการดำเนินงานของแคมเปญ เพื่อประหยัดเวลาในการติดตามในแคมเปญการดูแลลูกค้า
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามบริบทตามการกระทำ เช่น การติดตามผลหลังจากที่มีผู้เยี่ยมชมหน้าแสดงราคาของคุณ
- การตีความข้อมูล: ถามคำถามในภาษาธรรมชาติเพื่อวิเคราะห์สถิติของแคมเปญหรือเข้าใจแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
⚒️ เคล็ดลับด่วน: นี่คือตัวอย่างคำถามสำหรับ ClickUp Brain ที่จะช่วยคุณในการสร้างแคมเปญอีเมลอัตโนมัติ: Prompt 1: สร้างรายการงานสำหรับลำดับการส่งอีเมลเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ 5 ขั้นตอนสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่Prompt 2: เขียนอีเมลติดตามผลสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ดาวน์โหลด eBook ของเราแล้วแต่ยังไม่ได้จองการสาธิตPrompt 3: สรุปการติดต่อสามครั้งล่าสุดกับกลุ่มเป้าหมาย X เพื่อเตรียมตัวสำหรับอีเมลติดตามผลPrompt 4: ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อติดตามผลกับกลุ่มเป้าหมาย Y สามวันหลังจากที่พวกเขาเปิดหน้าแสดงราคาของเรา
การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUpมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการแคมเปญการส่งอีเมลแบบหยดน้ำ (drip-nurture) ได้โดยตรงภายในระบบ CRM ของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลักที่ช่วยให้คุณปรับปรุงแคมเปญของคุณ:
- ส่งและรับอีเมลโดยตรงใน ClickUp: คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณ (เช่น Gmail หรือ Outlook) และส่ง/รับอีเมลจากภายในงานได้ รวมการสื่อสารทั้งหมดของแคมเปญไว้ที่นี่และลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- อัตโนมัติการติดตามผล: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp เพื่อ กระตุ้นงานหรือการแจ้งเตือนตามการตอบกลับทางอีเมลหรือเหตุการณ์สำคัญของแคมเปญ เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามผลเป็นไปอย่างทันท่วงทีในลำดับแคมเปญการดูแลลูกค้าแบบต่อเนื่องของคุณ
- ติดตามการสนทนาทางอีเมล: แนบหัวข้ออีเมลไปยังงานหรือลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดูประวัติและบริบททั้งหมดของการติดต่อหรือกระบวนการซื้อของลูกค้าแต่ละรายได้
- ติดตามการมีส่วนร่วม: ติดตามว่าอีเมลใดถูกส่ง เปิดอ่าน และตอบกลับแล้ว เพื่อช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์แคมเปญอีเมลอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เชื่อมโยงอีเมลกับงานแคมเปญ: แต่ละขั้นตอนของแคมเปญอีเมลแบบหยดสามารถเป็นงานหรืองานย่อยได้ โดยอีเมลจะถูกส่งตรงจากงานเหล่านั้นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและตรงตามกำหนดเวลา
4. จัดระเบียบทรัพย์สินของแคมเปญและมอบหมายความรับผิดชอบ
ขั้นตอนต่อไปคือการแบ่งแคมเปญการหยอดข้อมูลออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึง:
- การเขียนและแก้ไขอีเมล
- ออกแบบกราฟิกหรือภาพประกอบ
- การเขียนโค้ดเทมเพลตอีเมลใน Gmailหรือผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
- สร้างลิงก์ UTM และหน้า landing page
- การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในแพลตฟอร์มอีเมลของคุณ
- การกำหนดความเป็นเจ้าของ: ใครเป็นผู้เขียน? ใครเป็นผู้ตรวจสอบ? ใครเป็นผู้อัปโหลดและทดสอบ?
ClickUp ช่วยได้อย่างไร:
สร้างแคมเปญของคุณโดยใช้ลำดับชั้นของงานใน ClickUp:
- รายการอาจเป็นแคมเปญของคุณ (เช่น "ลำดับการปฐมนิเทศฤดูใบไม้ผลิ 2025")
- แต่ละงานในแคมเปญการตลาดทางอีเมลอาจแทนอีเมลหรือสินทรัพย์
- งานย่อยจัดการการพึ่งพาอาศัยกัน เช่น การเขียนคัดลอก การออกแบบ การตรวจสอบ และการอนุมัติ
- ใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp(เช่น "ต้องการร่าง", "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ", "กำหนดเวลาแล้ว") เพื่อติดตามความคืบหน้าของแคมเปญการส่งข้อมูลและการดูแลลูกค้าของคุณ มอบหมายงานให้กับเจ้าของ, แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง, และติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการตรวจสอบ
- คุณยังสามารถทำให้ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นอัตโนมัติโดยใช้ClickUp Automationsหรือ Autopilot Agents (เช่น "เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น 'ต้องการตรวจสอบ' ให้แจ้งผู้นำเนื้อหา")
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งชื่องานแคมเปญของคุณ เช่น "อีเมล 2 – ผู้ที่ไม่เข้าร่วมการสาธิต" หรือ "ติดตามผล – ลูกค้าเป้าหมาย TOFU" วิธีนี้จะช่วยให้ทั้งทีมเข้าใจว่าข้อความนี้ส่งถึงใครและควรทำอะไร
5. กำหนดเวลาแคมเปญของคุณและจัดการไทม์ไลน์ได้อย่างชัดเจน
วางแผนแคมเปญอีเมลแบบหยดต่อเนื่องของคุณโดยคำนึงถึงเหตุการณ์สำคัญ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ
การวางแผนของคุณควรประกอบด้วย:
- เมื่อไหร่ที่อีเมลแต่ละฉบับจะถูกส่ง
- เวลาสำรองสำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
- การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างอีเมลหรือสินทรัพย์
ClickUp ช่วยได้อย่างไร:
ในขั้นตอนนี้ ให้ใช้มุมมองปฏิทิน (Calendar View) หรือมุมมองไทม์ไลน์ (Timeline View)ของ ClickUpเพื่อวางแผนแคมเปญทั้งหมดของคุณ คุณสามารถลากและวางงานต่าง ๆ เพื่อปรับเวลา ระบุงานที่ทับซ้อนกัน และดูการพึ่งพาของงานได้
เพิ่มหมุดหมายสำหรับวันที่สำคัญ เช่น การเปิดตัว, การตรวจสอบคุณภาพ, หรือการส่งที่สำคัญ. ความชัดเจนทางภาพนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการติดขัดและประสานงานกิจกรรมข้ามทีมได้.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มีข้อเสนอให้ใช้ปฏิทิน 13 เดือนโดยมีเดือนละ 28 วันเท่ากัน และมี "วันหยุดโลก" แต่ข้อเสนอนี้เกือบจะผ่าน แต่ถูกคัดค้านจากศาสนา
6. ร่วมมือกับทีมต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
แคมเปญการตลาดมักไม่ใช่ภารกิจเดี่ยว คุณจะต้องมีการร่วมมือระหว่างนักเขียนเนื้อหา นักออกแบบ ผู้ตรวจสอบทางกฎหมาย และผู้จัดการแคมเปญ ยิ่งความร่วมมือนี้ราบรื่นมากเท่าไร คุณก็จะสามารถส่งมอบงานคุณภาพสูงได้เร็วขึ้นเท่านั้น
ClickUp ช่วยได้อย่างไร:
ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ผ่านความคิดเห็นในภารกิจ, การ@เมนชั่น, และClickUp Chat ต้องการคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมายหรือไม่? แท็กพวกเขาในข้อตกลงได้เลย
กำลังรอการปรับแต่งการออกแบบอยู่ใช่ไหม? เริ่มหัวข้อสนทนาได้เลยภายในงานนี้
คุณสามารถปักหมุดบันทึกสำคัญและแก้ไขความคิดเห็นได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทุกอย่างอยู่ในงานหรือเอกสารนั้นเอง จึงไม่มีใครต้องค้นหาข้อมูล
7. อัตโนมัติ, เปิดตัว, และติดตามในที่เดียว
เริ่มแคมเปญของคุณโดยใช้แพลตฟอร์มอีเมลที่คุณต้องการ แต่ให้ติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพจากภายใน ClickUp
คุณควร:
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมล
- รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากฝ่ายขาย
- ระบุอีเมลที่มีอัตราการลดลงหรืออีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่องทางการขาย
- วางแผนการทดสอบ A/B ติดตามผล
ClickUp ช่วยได้อย่างไร:
ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์ แสดงข้อมูลสำคัญ เช่น อัตราการเปิด อัตราการคลิก หรืออัตราการเปลี่ยนแปลง ผ่านวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้
การผสานการทำงานของ ClickUpช่วยให้คุณเชื่อมต่อภารกิจของแคมเปญกับข้อมูล CRM จากเครื่องมืออื่น ๆ เช่น HubSpot หรือ Mailchimp และแอปพลิเคชันการตลาดดิจิทัลในชุดเทคโนโลยีของคุณได้ นี่เพื่อให้กิจกรรมของลีด จุดติดต่อของลูกค้าที่มีศักยภาพ และสถานะต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่สอดคล้องกัน
ตัวอย่างของลำดับการดูแลลูกค้าแบบหยดน้ำ
การดูแลลูกค้าแบบหยดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพคือการส่งมอบข้อความที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมในเส้นทางการซื้อของลูกค้า. นี่คือสี่ลำดับที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงใช้:
1. ลำดับการต้อนรับ
ทริกเกอร์: ลูกค้าใหม่หรือการลงทะเบียน
เป้าหมาย: สร้างความไว้วางใจและกำหนดความคาดหวัง
ตัวอย่างกระบวนการ:
- อีเมล 1: ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น + แนะนำแบรนด์
- อีเมล 2: คุณสมบัติหลักหรือข้อเสนอคุณค่า
- อีเมล 3: หลักฐานทางสังคม (คำรับรองหรือกรณีศึกษา)
2. ลำดับข้อเสนอส่งเสริมการขาย
ทริกเกอร์: ลูกค้าเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือหน้าแลนดิ้งเพจเฉพาะ
เป้าหมาย: ผลักดันให้เกิดการแปลงเป็นลูกค้าด้วยความเร่งด่วน
ตัวอย่างกระบวนการ:
- อีเมล 1: ข้อเสนอพิเศษระยะเวลาจำกัด
- อีเมล 2: แจ้งเตือน + สรุปสิทธิประโยชน์
- อีเมล 3: การกระตุ้นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายพร้อมโบนัสหรือความขาดแคลน
3. ลำดับการต่ออายุหรือการมีส่วนร่วมใหม่
ทริกเกอร์: การสมัครสมาชิกหมดอายุหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน
เป้าหมาย: ทำการกระตุ้นหรือรักษาผู้ใช้
ตัวอย่างกระบวนการ:
- อีเมล 1: แจ้งเตือนการต่ออายุที่กำลังจะมาถึงหรือการไม่ใช้งาน
- อีเมล 2: แจ้งการอัปเดตคุณค่าหรือฟีเจอร์ใหม่
- อีเมล 3: ส่วนลดพิเศษสำหรับการต่ออายุหรือคำขอความคิดเห็น
4. ลำดับการยกเลิกการสมัครหรือการดึงกลับ
ทริกเกอร์: ผู้ใช้ยกเลิกการสมัครหรือกลายเป็นผู้ไม่ใช้งาน
เป้าหมาย: ฟื้นฟูความสนใจหรือลดอัตราการเลิกใช้บริการ
ตัวอย่างกระบวนการ:
- อีเมล 1: ยืนยันความชอบหรือลดความถี่ในการรับอีเมล
- อีเมล 2: เน้นช่องทางมีส่วนร่วมทางเลือก (เช่น โซเชียลมีเดีย)
- อีเมล 3: ข้อเสนอพิเศษหรือแบบสำรวจเพื่อดึงกลับลูกค้าครั้งสุดท้าย
ลำดับเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ตามประเภทของสินค้า, ช่องทางการขาย, หรือพฤติกรรมของลูกค้า. ClickUp สามารถช่วยวางแผน, มอบหมาย, และทำให้แต่ละขั้นตอนเป็นระบบอัตโนมัติได้, ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน และข้อความของคุณชัดเจน.
👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า "การตลาดแบบหยด" มาจากเทคนิคการให้น้ำแบบหยดในเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการให้น้ำในปริมาณเล็กน้อยแก่พืชอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
แนวคิดนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบสำหรับการทำการตลาดโดยการปล่อยข้อมูลให้ลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างต่อเนื่อง มีกลยุทธ์ และยั่งยืน
เครื่องมือที่สนับสนุนการดูแลลูกค้าแบบหยดน้ำ
การดูแลลูกค้าแบบหยดน้ำ (Drip nurturing) จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเครื่องมือของคุณทำงานสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการจัดการโครงการ ต่อไปนี้คือเครื่องมือที่รองรับทุกขั้นตอนของกระบวนการแคมเปญแบบหยดน้ำของคุณ:
- แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล (เช่น Mailchimp, ActiveCampaign, HubSpot Marketing Hub): แพลตฟอร์มเหล่านี้ให้บริการฟังก์ชันหลักสำหรับการสร้างลำดับอีเมล, การแบ่งกลุ่มรายชื่อ, และการส่งอีเมลอัตโนมัติ
- แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ (เช่น Pardot, Marketo): โซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่ซับซ้อน, และการวิเคราะห์เชิงลึก
- ระบบ CRM (เช่น Salesforce, Zoho CRM): ระบบ CRM หลายระบบมีความสามารถในการทำการตลาดผ่านอีเมลในตัวหรือสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเฉพาะได้อย่างราบรื่น เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามด้านการขายและการตลาดของคุณสอดคล้องกัน
รันแคมเปญแบบหยดน้ำที่ชาญฉลาดขึ้นด้วย ClickUp
การดูแลลูกค้าแบบหยดน้ำทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทุกอย่างเบื้องหลังดำเนินไปอย่างราบรื่น รวมถึงการสื่อสารของคุณ, เวลาที่เหมาะสม, การประสานงานของทีม, และการติดตามประสิทธิภาพ. แต่คุณอาจทำผิดพลาดได้หากคุณจัดการทุกอย่างผ่านตารางคำนวณหรือเครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกัน.
ClickUp รวมทุกสิ่งไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ การจัดการอีเมลแบบบูรณาการ ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ClickUp ช่วยให้การวางแผน การเปิดตัว และการปรับแต่งแคมเปญของคุณในทุกขั้นตอนเป็นเรื่องง่ายขึ้น
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และทำให้การดูแลลูกค้าเป้าหมายของคุณง่ายขึ้น