วิธีสร้างรายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมล

คนทั่วไปได้รับอีเมลประมาณ120 ฉบับต่อวัน พวกเขาเปิดอ่านเพียงประมาณ 20–40% เท่านั้น
ความสำเร็จของความพยายามทางการตลาดของคุณอาจขึ้นอยู่กับการที่อีเมลของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซ็นต์นั้น
การสร้างอีเมลที่น่าสนใจนั้นสำคัญ แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลือกผู้ให้บริการอีเมลที่เหมาะสม การแบ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณ และการทำให้แคมเปญของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ
แล้วคุณจะเริ่มต้นที่ไหน?
การสร้าง รายการตรวจสอบแคมเปญอีเมล สามารถช่วยได้ มันเหมือนกับการมีแผนที่ที่ช่วยให้แคมเปญการตลาดของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น และคุณไม่พลาดขั้นตอนที่สำคัญใด ๆ มาดูกันว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไร
รายการตรวจสอบการวางแผนแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณ
แคมเปญการตลาดทางอีเมล คือชุดข้อความอีเมลที่ส่งไปยังกลุ่มผู้รับเฉพาะกลุ่มในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายนี้อาจเป็นการกระตุ้นยอดขาย เพิ่มการรับรู้แบรนด์ หรือสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย
รายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมลที่สมบูรณ์แบบสำหรับแคมเปญของคุณ ควรประกอบด้วยขั้นตอนเหล่านี้:
1. กำหนดเป้าหมายของคุณ
ก่อนสร้างและส่งอีเมลของคุณ ตัดสินใจวัตถุประสงค์ของมัน. เป้าหมายที่เป็นไปได้รวมถึง:
- การเพิ่มการรับรู้แบรนด์
- การขับเคลื่อนยอดขาย
- การเพิ่มการรักษาลูกค้า
- เพิ่มการส่งต่อ
- การดูแลลูกค้าเป้าหมาย
- การขายเพิ่มหรือการขายแบบไขว้
- การรวบรวมข้อมูลผู้รับ
- การสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่
จำไว้ว่า เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนโดยไม่มีเกณฑ์ความสำเร็จที่ชัดเจนหรือกำหนดเวลา จะไม่พาคุณไปไกลได้ กุญแจสู่เป้าหมายการตลาดทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพคือ SMART: กำหนด เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้!
2. ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
การรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำการตลาดผ่านอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถเข้าใจ ว่าพวกเขาเป็นใครและต้องการอะไร ได้ดีขึ้น:
- ขั้นแรก สร้างโปรไฟล์ผู้ซื้อที่ละเอียดซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมถึงข้อมูลประชากร ความสนใจ และปัญหาที่พบ เพื่อปรับแต่งข้อความของคุณให้มีประสิทธิภาพ
- รวบรวมความคิดเห็นโดยตรงผ่านการสำรวจและแบบสอบถาม
- ต่อไป ให้วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ใช้ข้อมูลที่คุณมี เช่น ประวัติการซื้อและการมีส่วนร่วมทางอีเมล เพื่อระบุรูปแบบและทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ให้ความสนใจกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เช่น อัตราการเปิด อัตราการคลิกผ่าน และอัตราการเปลี่ยนแปลง เพื่อดูว่าอะไรที่สอดคล้องมากที่สุด
- ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ชมของคุณ
3. สร้างรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูล
รายชื่อผู้สมัครที่แข็งแกร่ง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนความสำเร็จของการตลาดทางอีเมล นี่คือวิธีสร้างรายชื่อดังกล่าว:
- สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เรียบง่ายและน่าสนใจ พร้อมให้เข้าถึงได้ง่ายบนเว็บไซต์ บล็อก และโซเชียลมีเดียของคุณ
- เสนอสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น เนื้อหาพิเศษ ส่วนลด หรือการทดลองใช้ฟรี เพื่อกระตุ้นให้ลงทะเบียน
- ใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตการลงทะเบียนอีเมลของคุณ แบ่งปันลิงก์ไปยังแบบฟอร์มของคุณและเน้นย้ำประโยชน์ของการสมัครรับข้อมูล
- ดำเนินการกระบวนการยืนยันสองขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสนใจจริง ซึ่งจะช่วยลดการร้องเรียนเกี่ยวกับสแปม
4. เลือกผู้ให้บริการอีเมล
ผู้ให้บริการอีเมลที่เหมาะสม (ESP) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณ นี่คือวิธีเลือก ESP ที่เหมาะสม:
- ก่อนอื่น ระบุความต้องการของคุณ. กำหนดคุณสมบัติที่คุณต้องการ เช่น ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ขั้นสูง หรืออินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
- คุณต้องการแผนพื้นฐานฟรี หรือกำลังมองหาตัวเลือกแบบเสียเงินที่มอบฟีเจอร์ครบครัน? เลือก แผนราคา ESP ที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ พร้อมฟีเจอร์ที่จำเป็น
- ประเมินความง่ายในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ มองหาผู้ให้บริการอีเมล (ESP) ที่มี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและบริการลูกค้าที่ดี
- ตรวจสอบว่า ESP สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว เช่นระบบ CRM สำหรับการตลาดทางอีเมล, แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ, หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
- เลือก ESP ที่มีชื่อเสียงในด้าน อัตราการส่งถึงผู้รับสูง เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณจะไปถึงกล่องจดหมายของผู้สมัครสมาชิก
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ESP ที่ได้รับความนิยมอย่าง Mailchimp และ ConvertKit มีความสมดุลที่ดีระหว่างคุณสมบัติ ความง่ายในการใช้งาน และความคุ้มค่า Mailchimp เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจหลายแห่งเนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ครอบคลุม
5. แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ
การแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ ทำให้เนื้อหาของคุณมีความหมายสำหรับผู้รับแต่ละคน การปรับแต่งนี้ช่วยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม ลดอัตราการยกเลิกการติดตาม และในท้ายที่สุดช่วยเพิ่มการแปลงเป็นลูกค้า
ตัวอย่างเช่น พิจารณาผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าที่มีฐานลูกค้าหลากหลาย ด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้า พวกเขาสามารถส่งข้อเสนอและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังกลุ่มต่างๆ ได้ เช่น:
- การแบ่งกลุ่มประชากร: อายุ: ลูกค้าที่อายุน้อยอาจสนใจแฟชั่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพง ในขณะที่ลูกค้าที่อายุมากกว่าอาจชอบเสื้อผ้าที่คลาสสิกและอนุรักษ์นิยม เพศ: ผู้ชายและผู้หญิงมักมีความชอบในการช้อปปิ้งที่แตกต่างกัน
- การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรม: ประวัติการซื้อ: ส่งข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อซ้ำหรือแนะนำสินค้าเสริมตามการซื้อที่ผ่านมา ระดับการมีส่วนร่วม: ให้รางวัลแก่สมาชิกที่มีส่วนร่วมสูงด้วยส่วนลดพิเศษและกระตุ้นสมาชิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหวด้วยแคมเปญดึงกลับ
- อายุ: ลูกค้าที่อายุน้อยอาจสนใจแฟชั่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพง ขณะที่ลูกค้าที่อายุมากกว่าอาจชอบเสื้อผ้าที่คลาสสิกและอนุรักษ์นิยม
- เพศ: ผู้ชายและผู้หญิงมักมีความชอบในการช้อปปิ้งที่แตกต่างกัน
- ประวัติการซื้อ: ส่งข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อซ้ำหรือแนะนำสินค้าที่เสริมกันตามการซื้อที่ผ่านมา
- ระดับการมีส่วนร่วม: มอบส่วนลดพิเศษให้กับสมาชิกที่มีส่วนร่วมสูง และกระตุ้นสมาชิกที่ไม่เคลื่อนไหวให้กลับมาอีกครั้งด้วยแคมเปญดึงกลับ
- สถานที่: เสนอโปรโมชั่นเฉพาะสถานที่ เช่น ส่วนลดสำหรับร้านค้าหรือกิจกรรมในท้องถิ่น
แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้รับรู้สึกมีคุณค่า แต่ยังเพิ่มโอกาสในการซื้ออีกด้วย
รวมขั้นตอนเหล่านี้ไว้ในรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ:
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครสมาชิกของคุณ
- ระบุกลุ่มเป้าหมายหลักตามข้อมูลประชากร พฤติกรรม และภูมิศาสตร์
- สร้างข้อความที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญที่แบ่งกลุ่มและปรับกลยุทธ์การจัดการอีเมลตามความจำเป็น
6. สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
การสร้างอีเมลที่มีประสิทธิภาพคือการดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและกระตุ้นให้เกิดการกระทำ. เริ่มต้นด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ—นี่คือสิ่งแรกที่ผู้ติดตามของคุณเห็น และมันจะตัดสินว่าพวกเขาจะเปิดอีเมลของคุณหรือไม่! หัวข้อที่ดีต้องสั้น กระชับ ชัดเจน และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น.
📚 แทนที่จะพูดว่า 'คอลเลกชันใหม่สำหรับฤดูร้อน' ลองพูดว่า 'ฤดูร้อนในแบบคุณ: ชุดเดรสฤดูร้อนที่สมบูรณ์แบบและน่ารักกว่า 100 แบบ'
ต่อไป ให้เปลี่ยนความสนใจไปที่เนื้อหาของอีเมล นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ควรรวมไว้:
- การปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว: เรียกชื่อผู้ติดตามของคุณด้วยชื่อจริงและปรับเนื้อหาให้ตรงกับความชอบและพฤติกรรมของพวกเขา สิ่งนี้จะทำให้อีเมลของคุณรู้สึกเหมือนการสนทนามากกว่าการส่งข้อความแบบกระจาย
- ข้อเสนอคุณค่า: ระบุให้ชัดเจนว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อะไร ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดพิเศษ ข้อมูลที่มีคุณค่า หรือข้อเสนอพิเศษในช่วงเวลาจำกัด ต้องแน่ใจว่าประโยชน์นั้นโดดเด่นและชัดเจน
- ข้อความที่ดึงดูดใจ: เขียนในลักษณะที่เป็นกันเอง และทำให้ประโยคสั้นและตรงประเด็น ใช้การเขียนแบบกระชับและใช้คำที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำ แทนที่จะใช้ว่า 'สินค้าของเราพร้อมให้บริการแล้ว' ให้ใช้ว่า '[ชื่อของคุณ], สินค้าที่คุณชื่นชอบทั้งหมด ลด 15% แล้ว!'
รวมรูปภาพ วิดีโอ หรืออินโฟกราฟิกคุณภาพสูงที่สนับสนุนข้อความของคุณและทำให้อีเมลของคุณดูน่าสนใจ ผู้คนมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ดูดีมากกว่า
นอกจากนี้ ให้ ทำให้คำกระตุ้นการตัดสินใจของคุณชัดเจน น่าสนใจ และง่ายต่อการค้นหา ใช้ภาษาที่เน้นการกระทำซึ่งสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและตื่นเต้น เช่น 'ช้อปเลย' 'เรียนรู้เพิ่มเติม' หรือ 'เริ่มต้น' ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมีความโดดเด่นทางสายตาจากเนื้อหาส่วนอื่น ๆ
📚 สมมติว่าคุณเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่กำลังโปรโมทแพ็คเกจท่องเที่ยวใหม่ หัวข้ออีเมลของคุณอาจเป็น 'ชายหาดกำลังเรียกหา: ลดราคาตั๋วไปบาหลี มัลดีฟส์ และอื่นๆ อีก [x]%' ปรับแต่งอีเมลโดยใส่ชื่อผู้รับและเน้นจุดหมายปลายทางที่พวกเขาเคยแสดงความสนใจมาก่อน แชร์กำหนดการเดินทางโดยย่อของแพ็คเกจท่องเที่ยว แนบรูปภาพที่สวยงาม และจบด้วยปุ่ม CTA ที่ระบุว่า 'จองวันหยุดในฝันของคุณตอนนี้!'
7. ออกแบบอีเมลและเทมเพลต
อีเมลที่ออกแบบมาอย่างดีจะดึงดูดความสนใจในขณะที่กระตุ้นให้ผู้อ่านดำเนินการอย่างแนบเนียน คุณสามารถออกแบบอีเมลของคุณได้โดยสร้างเทมเพลตอีเมลใน Gmail แต่ถ้าคุณต้องการวิธีที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้ใช้เทมเพลตการตลาดทางอีเมลของClickUp
เลือกเทมเพลตที่เหมาะสม
เริ่มต้นด้วยการเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับเป้าหมายของแคมเปญและแบรนด์ของคุณ. เทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น รายการตรวจสอบ ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอ.
เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดระเบียบแคมเปญอีเมลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ. กำหนดโครงร่างเนื้อหาของคุณ, กำหนดเวลาการส่งอีเมลของคุณ, และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้เพียงไม่กี่คลิก.
คุณสามารถใช้กรอบงานนี้เพื่อ:
- กำหนดเป้าหมายแคมเปญของคุณ เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การสร้างโอกาสในการขาย หรือการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ สร้างเป้าหมายใน ClickUpเพื่อกำหนดสิ่งเหล่านี้
- รวบรวมรายชื่อและข้อมูลติดต่อ จัดกลุ่มรายชื่อของคุณออกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อมูลติดต่อ
- พัฒนาเนื้อหาที่มีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนและตัวเลือกการตอบกลับที่ง่าย ใช้ ClickUp Docs เพื่อทำงานร่วมกันในเนื้อหาอีเมล
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณและทำการปรับปรุงที่จำเป็น ตั้งค่าภารกิจที่เกิดซ้ำใน ClickUp เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการตลาดทางอีเมลของคุณเป็นประจำ
สำหรับการจัดการแคมเปญอย่างครอบคลุมลองใช้เทมเพลตแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์อีเมลทั้งหมดของคุณได้ ตั้งแต่การแบ่งกลุ่มไปจนถึงการทดสอบ A/B และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้กรอบงานนี้เพื่อ:
- กำหนดว่าใครคือลูกค้าในอุดมคติของคุณและความต้องการของพวกเขาคืออะไร สร้างงานใน ClickUp เพื่อระดมความคิดและร่างภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- รวบรวมข้อมูลติดต่อของลูกค้าที่มีศักยภาพและแบ่งกลุ่มพวกเขาตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง ใช้มุมมองตารางใน ClickUp เพื่อจัดระเบียบรายชื่ออีเมลของคุณ
- สร้างเทมเพลตอีเมล เขียนข้อความที่น่าสนใจ และเพิ่มภาพและวิดีโอ
- ใช้ClickUp Docsเพื่อร่างองค์ประกอบของอีเมลและทำงานร่วมกันในการให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
- กำหนดเวลาการส่งอีเมลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการส่งอีเมลทั้งหมดถูกต้องโดยใช้รายชื่ออีเมลของคุณ ตั้งค่าการทำงานซ้ำใน ClickUp เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการส่งอีเมลอีกครั้ง
- เริ่มส่งอีเมลและติดตามการวิเคราะห์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัด เช่น อัตราการเปิดและอัตราการคลิก
- ทดสอบหัวข้ออีเมลที่แตกต่างกัน ปรับเนื้อหา และทดสอบกลุ่มเป้าหมายย่อยต่างๆ ในรายชื่อผู้รับอีเมลของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด
เลือกดีไซน์ที่เหมาะสม
เมื่อคุณเลือกเทมเพลตของคุณแล้ว ให้ทำงานกับองค์ประกอบของการออกแบบ:
- ความสม่ำเสมอของแบรนด์: ใช้สี, ฟอนต์, และโลโก้ของคุณเพื่อสะท้อนตัวตนทางสายตาของแบรนด์คุณ. สิ่งนี้ช่วยในการสร้างการจดจำแบรนด์และความไว้วางใจ
- การจัดวางและโครงสร้าง: จัดระเบียบเนื้อหาของคุณด้วยลำดับชั้นที่ชัดเจน ใช้หัวข้อ หัวข้อย่อย และสัญลักษณ์แสดงรายการแบบ bullets ให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความรก
- ภาพ: เพื่อให้อีเมลของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น ควรเพิ่มภาพที่น่าสนใจ เช่น รูปภาพ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ อย่าลืมปรับภาพให้เหมาะสมสำหรับการโหลดที่รวดเร็ว!
- การออกแบบที่ตอบสนอง: ออกแบบอีเมลของคุณให้เหมาะกับมือถือ. มากกว่าครึ่งของอีเมลทั้งหมดถูกเปิดบนอุปกรณ์มือถือ ดังนั้นอีเมลของคุณต้องดูดีทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
8. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งถึงผู้รับ
การทำให้อีเมลของคุณไปถึงกล่องจดหมายของผู้รับแทนที่จะไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปมนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการส่งอีเมลให้ถึงผู้รับ:
- ลบที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช้งานหรือไม่มีอยู่จริงอย่างสม่ำเสมอ ใช้การยืนยันการสมัครสองขั้นตอนเพื่อยืนยันความสนใจของผู้สมัคร และติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมเพื่อรักษารายชื่อให้กระชับ
- ใช้SPF, DKIM และ DMARCเพื่อยืนยันความถูกต้องของอีเมลของคุณและป้องกันไม่ให้อีเมลถูกติดป้ายว่าเป็นสแปม
- ส่งอีเมลทดสอบและตรวจสอบคะแนนสแปมก่อนเปิดตัว ติดตามชื่อเสียงของผู้ส่งและจัดการปัญหาการถูกขึ้นบัญชีดำ
9. ทดสอบและส่งอีเมลของคุณ
การทดสอบอย่างถูกต้องสามารถช่วยคุณตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ และทำให้แคมเปญอีเมลของคุณประสบความสำเร็จ. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ทดสอบอีเมลของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ก่อนที่คุณจะกดส่ง,ทดสอบอีเมลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันดูและทำงานตามที่คาดหวังไว้บนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ส่งอีเมลถึงตัวคุณเองและทีมของคุณเพื่อตรวจสอบว่าอีเมลปรากฏอย่างไรในโปรแกรมอีเมลต่าง ๆ และบนอุปกรณ์ต่าง ๆ นี่จะช่วยให้คุณสังเกตปัญหาการจัดรูปแบบหรือลิงก์ที่เสียได้
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เนื้อหาอีเมลของคุณเพื่อหาจุดที่อาจถูกมองว่าเป็นสแปม และปรับแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกรองโดยระบบสแปม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาแบบไดนามิกหรือแท็กการปรับแต่งส่วนบุคคล (เช่น ชื่อของผู้รับ) ทำงานอย่างถูกต้องและแสดงผลตามที่ตั้งใจไว้
ปรับเวลาการส่งให้เหมาะสม
การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการส่งอีเมลของคุณสามารถส่งผลต่ออัตราการเปิดอ่านและการมีส่วนร่วมได้อย่างมีนัยสำคัญ
- ทบทวนแคมเปญที่ผ่านมาเพื่อระบุช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด พิจารณาเขตเวลาหากกลุ่มเป้าหมายของคุณมีอยู่ทั่วโลก
- ทดลองส่งในเวลาต่าง ๆ เพื่อค้นหาตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ชมของคุณ
- อัตโนมัติการส่งอีเมลเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและลดการพลาด
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังพิจารณาการใช้ระบบอีเมลอัตโนมัติเพื่อสร้างชุดอีเมลสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ ให้ใช้เทมเพลตแคมเปญแบบหยด (Drip Campaign Templates) ของ ClickUp เพื่อประหยัดเวลา
10. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
การทำให้มั่นใจว่าความพยายามทางการตลาดผ่านอีเมลของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายช่วยรักษาความไว้วางใจกับผู้ชมของคุณ—และหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย! นี่คือวิธีที่คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้:
เข้าใจกฎระเบียบที่สำคัญ
ทำความคุ้นเคยกับกฎหมายหลักที่ควบคุมการตลาดทางอีเมลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด. นี่คือบางส่วนของกฎหมายเหล่านั้น.
- พระราชบัญญัติ CAN-SPAM (สหรัฐอเมริกา): คุณต้องระบุตัวเลือกการยกเลิกการรับข้อมูลที่ชัดเจนในทุกอีเมล และให้เกียรติคำขอการยกเลิกการรับข้อมูลอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อีเมลของคุณต้องมีหัวข้อที่ชัดเจนและข้อมูลผู้ส่งที่ถูกต้อง
- GDPR (EU): ข้อกำหนดนี้กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากผู้สมัครสมาชิกก่อนที่จะส่งอีเมลการตลาด นอกจากนี้ยังกำหนดให้คุณต้องจัดเตรียมวิธีการที่ง่ายสำหรับผู้รับในการถอนความยินยอมและปกป้องข้อมูลของพวกเขา
- CASL (แคนาดา): คล้ายกับ GDPR, CASL กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการส่งอีเมล และบังคับใช้ข้อกำหนด รวมถึงข้อมูลติดต่อของคุณ และกลไกการยกเลิกการสมัคร
ขอรับและจัดการความยินยอม
ก่อนส่งอีเมลการตลาด โปรดยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมที่ถูกต้องจากผู้รับของคุณ
- ดำเนินการกระบวนการยืนยันสองขั้นตอน (double opt-in) โดยให้ผู้สมัครสมาชิกยืนยันที่อยู่อีเมลและความยินยอมของตนอีกครั้ง วิธีนี้จะช่วยเพิ่มชั้นการตรวจสอบและรับรองว่าคุณมีบันทึกความยินยอมที่ถูกต้อง
- เก็บบันทึกวิธีการและเวลาที่ได้รับคำยินยอม รวมถึงที่อยู่อีเมลและการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมข้อมูลที่จำเป็น
แต่ละอีเมลควรให้ข้อมูลเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- ระบุชื่อธุรกิจและข้อมูลติดต่อของคุณในอีเมลของคุณ. สิ่งนี้ช่วยให้ผู้รับทราบได้ว่าใครเป็นผู้ส่งอีเมลและสามารถติดต่อคุณได้.
- รวมลิงก์ยกเลิกการสมัครที่มองเห็นได้และใช้งานได้ในทุกอีเมล ทำให้ผู้รับสามารถยกเลิกการรับข้อความของคุณได้อย่างง่ายดายหากพวกเขาไม่ต้องการรับข้อความของคุณอีกต่อไป
ปกป้องข้อมูลผู้สมัครสมาชิก
การปกป้องข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกของคุณไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความไว้วางใจอีกด้วย
- ใช้การเข้ารหัสและระบบที่ปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครสมาชิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการจัดการข้อมูลของคุณเป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- จำกัดการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกภายในองค์กรของคุณเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้ตามบทบาทหน้าที่ของตนเท่านั้น
11. ติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลของคุณ
การติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ การทำงานเหล่านี้อาจซับซ้อนและต้องทำตามขั้นตอนหลายขั้นตอน รายการตรวจสอบสามารถช่วยให้การทำงานเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีเทมเพลตรายการตรวจสอบมากมายที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของคุณได้ลองดูเทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUp— คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ
มุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการตลาดทางอีเมลเพื่อวัดความสำเร็จ:
- อัตราการเปิดอ่าน: แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับอีเมล อัตราที่ต่ำอาจบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับหัวเรื่อง เวลา หรือความสนใจของผู้รับ
- อัตราการคลิกผ่าน (CTR): วัดการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาอีเมล
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: แสดงจำนวนผู้รับที่ดำเนินการตามที่ต้องการ
- อัตราการตีกลับ: บ่งชี้ถึงปัญหาในการส่งมอบ
ทำการทดสอบ A/B
ทดลองใช้ส่วนประกอบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ:
- หัวข้ออีเมล: ทดสอบตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อค้นหาว่าอะไรช่วยเพิ่มอัตราการเปิดอ่าน
- เนื้อหาและการออกแบบ: ประเมินรูปแบบต่าง ๆ รูปภาพ และคำกระตุ้นการตัดสินใจ
- เวลาส่ง: ทดสอบเวลาต่างๆ เพื่อดูว่าเมื่อใดที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีส่วนร่วมมากที่สุด
วิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญอย่างสม่ำเสมอ:
- ระบุแนวโน้ม: มองหาแบบแผนและความชื่นชอบในตัวชี้วัดของคุณ
- ผลการดำเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย: เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ทำการปรับเปลี่ยน
ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณ:
- ปรับปรุงเนื้อหา: เน้นสิ่งที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด
- แก้ไขปัญหาการส่งอีเมลถึงผู้รับ: ลดอัตราการตีกลับสูงและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสแปม
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณเป็นประจำ:
- กำหนดการทบทวน: ประเมินและปรับกลยุทธ์การส่งอีเมลของคุณเป็นระยะ
- อัปเดตอยู่เสมอ: นำแนวปฏิบัติและแนวโน้มใหม่ที่ดีที่สุดมาใช้
วิธีวางแผนและเปิดตัวแคมเปญอีเมลด้วย ClickUp
การวางแผนและเปิดตัวแคมเปญอีเมลอาจเป็นงานที่น่ากังวล แต่ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบกระบวนการทั้งหมดและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การจัดการโครงการอีเมลของ ClickUpเพื่อสร้างและทำให้แคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ใน ClickUp คุณสามารถ:
- สร้างงานจากอีเมล
- เชื่อมโยงอีเมลไปยังงานอื่น ๆ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามฟิลด์ที่กำหนดเอง, การส่งแบบฟอร์ม, หรือเหตุการณ์งาน
- สร้างรายการดำเนินการจากอีเมลของลูกค้า, ตั๋ว, และบั๊ก
แต่ละอย่างเหล่านี้ช่วยในการวางแผนและดำเนินการแคมเปญการตลาดทางอีเมล
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้จดหมายทดสอบของคุณเพื่อสร้างงาน (Task) ที่คุณระบุคำแนะนำและข้อแก้ไขไว้ได้ หากคุณมีชุดของอีเมลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญเดียว คุณสามารถตั้งค่าให้ส่งออกไปตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ส่งออกไปในช่วงเวลาที่ต่างกัน (staggered intervals) การตอบกลับจากลูกค้าสามารถกระตุ้นให้เกิดชุดงานอื่น ๆ ขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการตอบกลับ—คำแนะนำ, คำถาม, หรือคำขอความช่วยเหลือ
ขณะวางแผนแคมเปญของคุณ ทีมงานของคุณสามารถระดมความคิด, ร่างเนื้อหาอีเมล, และวางแผนกลยุทธ์แคมเปญโดยใช้ClickUp Docs
นี่คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์:
- การร่างอีเมล: ใช้ClickUp Docsเพื่อร่างและจัดรูปแบบเนื้อหาอีเมลของคุณ ตัวแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ลิงก์ และสื่ออื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อเสริมอีเมลของคุณ
- การร่วมมือ: เชิญทีมของคุณมาร่วมตรวจสอบและแก้ไขร่างเอกสาร ด้วยระบบแก้ไขแบบเรียลไทม์และแสดงความคิดเห็น ทุกคนสามารถให้คำแนะนำได้ ทำให้เนื้อหาสุดท้ายมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
- เทมเพลต: สร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับอีเมลประเภทต่างๆ เช่น จดหมายข่าว ข้อเสนอส่งเสริมการขาย และการติดตามผล วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในแคมเปญของคุณ
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถใช้ AI เพื่อเขียนอีเมลได้อย่างรวดเร็ว
สามารถเขียนอีเมลได้โดยอัตโนมัติด้วยการแนะนำหัวข้ออีเมล ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับผู้รับ และแม้กระทั่งสร้างร่างอีเมลที่สมบูรณ์ตามเป้าหมายของแคมเปญของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์ร่างอีเมลของคุณและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจน การมีส่วนร่วม และอัตราการแปลง กล่าวคือ หากคุณติดอยู่กับหัวข้ออีเมลที่ไม่น่าสนใจ เครื่องมือนี้สามารถแนะนำตัวเลือกที่น่าสนใจซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเปิดอีเมลของคุณได้
- การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้: ClickUp Brain สามารถปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ ทำให้ผู้รับแต่ละคนได้รับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น Brain สามารถช่วยปรับข้อความให้เหมาะกับกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการปรับให้เหมาะกับผู้ใช้
- ระบบอัตโนมัติ: คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การติดตามผลทางอีเมลและการจัดตารางเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับด้านกลยุทธ์ที่สำคัญกว่าของแคมเปญของคุณได้มากขึ้น สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการแคมเปญแบบหยดข้อมูล (drip campaign) ซึ่งการติดตามผลอย่างทันท่วงทีมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ตอนนี้ มาเริ่มจัดการแคมเปญอีเมลกันจริงๆ กันเถอะความสามารถในการจัดการโครงการอีเมลของClickUp ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการวางแผนและเปิดตัวแคมเปญอีเมลของคุณ มันมี:
- การจัดการงาน: สร้างงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของแคมเปญของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดและการสร้างเนื้อหาไปจนถึงการกำหนดเวลาและการวิเคราะห์ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันที่ครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
- เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง: ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับกระบวนการเฉพาะของแคมเปญของคุณ ใช้สถานะต่างๆ เช่น 'กำลังร่าง', 'กำลังตรวจสอบ', 'กำลังกำหนดเวลา', และ 'ส่งแล้ว' เพื่อแสดงภาพว่าอีเมลแต่ละฉบับอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
- การติดตามเวลา: ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp เพื่อตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน ซึ่งช่วยในการปรับปรุงแคมเปญในอนาคตโดยการระบุจุดติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
- มุมมองปฏิทิน: ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาส่งอีเมลของคุณและให้แน่ใจว่าอีเมลจะถูกส่งในเวลาที่เหมาะสมที่สุด คุณยังสามารถซิงค์ ClickUp กับแอปปฏิทินที่คุณชื่นชอบเพื่อการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
- การรายงานและการวิเคราะห์: หลังจากที่คุณส่งอีเมลแล้ว ให้ใช้ ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก สร้างแดชบอร์ดและรายงานเพื่อวิเคราะห์อัตราการเปิดอ่าน อัตราการคลิกผ่าน และการแปลงข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการปรับปรุงแคมเปญในอนาคตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
เพิ่มความสำเร็จของแคมเปญอีเมลของคุณด้วย ClickUp
ขอแสดงความยินดี! คุณได้สร้างแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จในการทำการตลาดผ่านอีเมลแล้ว ด้วยการปฏิบัติตามรายการตรวจสอบการตลาดผ่านอีเมลนี้ คุณไม่ได้เพียงแค่ส่งอีเมลเท่านั้น—คุณกำลังสร้างการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่มีความหมายให้กับธุรกิจของคุณ
คุณจะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทุกแคมเปญ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียนรู้ว่าอะไรที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง
และอย่าลืม: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลของคุณ ให้ผสาน ClickUp เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ และให้ระบบช่วย วางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!