วิธีสร้างรายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมล

วิธีสร้างรายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมล

20 กันยายน 2567

คนทั่วไปได้รับอีเมลประมาณ120 ฉบับต่อวัน พวกเขาเปิดอ่านเพียงประมาณ 20–40% เท่านั้น

ความสำเร็จของความพยายามทางการตลาดของคุณอาจขึ้นอยู่กับการที่อีเมลของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซ็นต์นั้น

การสร้างอีเมลที่น่าสนใจนั้นสำคัญ แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลือกผู้ให้บริการอีเมลที่เหมาะสม การแบ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณ และการทำให้แคมเปญของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ

แล้วคุณจะเริ่มต้นที่ไหน?

การสร้าง รายการตรวจสอบแคมเปญอีเมล สามารถช่วยได้ มันเหมือนกับการมีแผนที่ที่ช่วยให้แคมเปญการตลาดของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น และคุณไม่พลาดขั้นตอนที่สำคัญใด ๆ มาดูกันว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไร

รายการตรวจสอบการวางแผนแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณ

แคมเปญการตลาดทางอีเมล คือชุดข้อความอีเมลที่ส่งไปยังกลุ่มผู้รับเฉพาะกลุ่มในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายนี้อาจเป็นการกระตุ้นยอดขาย เพิ่มการรับรู้แบรนด์ หรือสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย

รายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมลที่สมบูรณ์แบบสำหรับแคมเปญของคุณ ควรประกอบด้วยขั้นตอนเหล่านี้:

1. กำหนดเป้าหมายของคุณ

ก่อนสร้างและส่งอีเมลของคุณ ตัดสินใจวัตถุประสงค์ของมัน. เป้าหมายที่เป็นไปได้รวมถึง:

  • การเพิ่มการรับรู้แบรนด์
  • การขับเคลื่อนยอดขาย
  • การเพิ่มการรักษาลูกค้า
  • เพิ่มการส่งต่อ
  • การดูแลลูกค้าเป้าหมาย
  • การขายเพิ่มหรือการขายแบบไขว้
  • การรวบรวมข้อมูลผู้รับ
  • การสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่

จำไว้ว่า เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนโดยไม่มีเกณฑ์ความสำเร็จที่ชัดเจนหรือกำหนดเวลา จะไม่พาคุณไปไกลได้ กุญแจสู่เป้าหมายการตลาดทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพคือ SMART: กำหนด เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้!

2. ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ

การรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำการตลาดผ่านอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถเข้าใจ ว่าพวกเขาเป็นใครและต้องการอะไร ได้ดีขึ้น:

  • ขั้นแรก สร้างโปรไฟล์ผู้ซื้อที่ละเอียดซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมถึงข้อมูลประชากร ความสนใจ และปัญหาที่พบ เพื่อปรับแต่งข้อความของคุณให้มีประสิทธิภาพ
  • รวบรวมความคิดเห็นโดยตรงผ่านการสำรวจและแบบสอบถาม
  • ต่อไป ให้วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ใช้ข้อมูลที่คุณมี เช่น ประวัติการซื้อและการมีส่วนร่วมทางอีเมล เพื่อระบุรูปแบบและทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • ให้ความสนใจกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เช่น อัตราการเปิด อัตราการคลิกผ่าน และอัตราการเปลี่ยนแปลง เพื่อดูว่าอะไรที่สอดคล้องมากที่สุด
  • ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ชมของคุณ

3. สร้างรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูล

รายชื่อผู้สมัครที่แข็งแกร่ง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนความสำเร็จของการตลาดทางอีเมล นี่คือวิธีสร้างรายชื่อดังกล่าว:

  • สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เรียบง่ายและน่าสนใจ พร้อมให้เข้าถึงได้ง่ายบนเว็บไซต์ บล็อก และโซเชียลมีเดียของคุณ
  • เสนอสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น เนื้อหาพิเศษ ส่วนลด หรือการทดลองใช้ฟรี เพื่อกระตุ้นให้ลงทะเบียน
  • ใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตการลงทะเบียนอีเมลของคุณ แบ่งปันลิงก์ไปยังแบบฟอร์มของคุณและเน้นย้ำประโยชน์ของการสมัครรับข้อมูล
  • ดำเนินการกระบวนการยืนยันสองขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสนใจจริง ซึ่งจะช่วยลดการร้องเรียนเกี่ยวกับสแปม

4. เลือกผู้ให้บริการอีเมล

ผู้ให้บริการอีเมลที่เหมาะสม (ESP) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณ นี่คือวิธีเลือก ESP ที่เหมาะสม:

  • ก่อนอื่น ระบุความต้องการของคุณ. กำหนดคุณสมบัติที่คุณต้องการ เช่น ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ขั้นสูง หรืออินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
  • คุณต้องการแผนพื้นฐานฟรี หรือกำลังมองหาตัวเลือกแบบเสียเงินที่มอบฟีเจอร์ครบครัน? เลือก แผนราคา ESP ที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ พร้อมฟีเจอร์ที่จำเป็น
  • ประเมินความง่ายในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ มองหาผู้ให้บริการอีเมล (ESP) ที่มี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและบริการลูกค้าที่ดี
  • ตรวจสอบว่า ESP สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว เช่นระบบ CRM สำหรับการตลาดทางอีเมล, แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ, หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
  • เลือก ESP ที่มีชื่อเสียงในด้าน อัตราการส่งถึงผู้รับสูง เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณจะไปถึงกล่องจดหมายของผู้สมัครสมาชิก

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ESP ที่ได้รับความนิยมอย่าง Mailchimp และ ConvertKit มีความสมดุลที่ดีระหว่างคุณสมบัติ ความง่ายในการใช้งาน และความคุ้มค่า Mailchimp เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจหลายแห่งเนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ครอบคลุม

5. แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ

การแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ ทำให้เนื้อหาของคุณมีความหมายสำหรับผู้รับแต่ละคน การปรับแต่งนี้ช่วยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม ลดอัตราการยกเลิกการติดตาม และในท้ายที่สุดช่วยเพิ่มการแปลงเป็นลูกค้า

ตัวอย่างเช่น พิจารณาผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าที่มีฐานลูกค้าหลากหลาย ด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้า พวกเขาสามารถส่งข้อเสนอและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังกลุ่มต่างๆ ได้ เช่น:

  • การแบ่งกลุ่มประชากร: อายุ: ลูกค้าที่อายุน้อยอาจสนใจแฟชั่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพง ในขณะที่ลูกค้าที่อายุมากกว่าอาจชอบเสื้อผ้าที่คลาสสิกและอนุรักษ์นิยม เพศ: ผู้ชายและผู้หญิงมักมีความชอบในการช้อปปิ้งที่แตกต่างกัน
  • อายุ: ลูกค้าที่อายุน้อยอาจสนใจแฟชั่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพง ขณะที่ลูกค้าที่อายุมากกว่าอาจชอบเสื้อผ้าที่คลาสสิกและอนุรักษ์นิยม
  • เพศ: ผู้ชายและผู้หญิงมักมีความชอบในการช้อปปิ้งที่แตกต่างกัน
  • การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรม: ประวัติการซื้อ: ส่งข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อซ้ำหรือแนะนำสินค้าเสริมตามการซื้อที่ผ่านมา ระดับการมีส่วนร่วม: ให้รางวัลแก่สมาชิกที่มีส่วนร่วมสูงด้วยส่วนลดพิเศษและกระตุ้นสมาชิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหวด้วยแคมเปญดึงกลับ
  • ประวัติการซื้อ: ส่งข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อซ้ำหรือแนะนำสินค้าที่เสริมกันตามการซื้อที่ผ่านมา
  • ระดับการมีส่วนร่วม: มอบส่วนลดพิเศษให้กับสมาชิกที่มีส่วนร่วมสูง และกระตุ้นสมาชิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหวให้กลับมาอีกครั้งด้วยแคมเปญดึงกลับ
  • การแบ่งส่วนตลาดตามภูมิศาสตร์: สถานที่: เสนอโปรโมชั่นเฉพาะสถานที่ เช่น ส่วนลดสำหรับร้านค้าหรือกิจกรรมในท้องถิ่น
  • สถานที่: เสนอโปรโมชั่นเฉพาะสถานที่ เช่น ส่วนลดสำหรับร้านค้าหรือกิจกรรมในท้องถิ่น
แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้รับรู้สึกมีคุณค่า แต่ยังเพิ่มโอกาสในการซื้ออีกด้วย

รวมขั้นตอนเหล่านี้ไว้ในรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ:

  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครสมาชิกของคุณ
  • ระบุกลุ่มเป้าหมายหลักตามข้อมูลประชากร พฤติกรรม และภูมิศาสตร์
  • สร้างข้อความที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
  • ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญที่แบ่งกลุ่มและปรับกลยุทธ์การจัดการอีเมลตามความจำเป็น

6. สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ

การสร้างอีเมลที่มีประสิทธิภาพคือการดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและกระตุ้นให้เกิดการกระทำ. เริ่มต้นด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ—นี่คือสิ่งแรกที่ผู้ติดตามของคุณเห็น และมันจะตัดสินว่าพวกเขาจะเปิดอีเมลของคุณหรือไม่! หัวข้อที่ดีต้องสั้น กระชับ ชัดเจน และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น.

📚 แทนที่จะพูดว่า 'คอลเลกชันใหม่สำหรับฤดูร้อน' ลองพูดว่า 'ฤดูร้อนในแบบคุณ: ชุดเดรสฤดูร้อนที่สมบูรณ์แบบและน่ารักกว่า 100 แบบ'

ต่อไป ให้เปลี่ยนความสนใจไปที่เนื้อหาของอีเมล นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ควรรวมไว้:

  • การปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว: เรียกชื่อผู้ติดตามของคุณด้วยชื่อจริงและปรับเนื้อหาให้ตรงกับความชอบและพฤติกรรมของพวกเขา สิ่งนี้จะทำให้อีเมลของคุณรู้สึกเหมือนการสนทนามากกว่าการส่งข้อความแบบกระจาย
  • ข้อเสนอคุณค่า: ระบุให้ชัดเจนว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อะไร ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดพิเศษ ข้อมูลที่มีคุณค่า หรือข้อเสนอพิเศษในช่วงเวลาจำกัด ต้องแน่ใจว่าประโยชน์นั้นโดดเด่นและชัดเจน
  • ข้อความที่ดึงดูดใจ: เขียนในลักษณะที่เป็นกันเอง และทำให้ประโยคสั้นและตรงประเด็น ใช้การเขียนแบบกระชับและใช้คำที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำ แทนที่จะใช้ว่า 'สินค้าของเราพร้อมให้บริการแล้ว' ให้ใช้ว่า '[ชื่อของคุณ], สินค้าที่คุณชื่นชอบทั้งหมด ลด 15% แล้ว!'

รวมรูปภาพ วิดีโอ หรืออินโฟกราฟิกคุณภาพสูงที่สนับสนุนข้อความของคุณและทำให้อีเมลของคุณดูน่าสนใจ ผู้คนมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ดูดีมากกว่า

นอกจากนี้ ให้ ทำให้คำกระตุ้นการตัดสินใจของคุณชัดเจน น่าสนใจ และง่ายต่อการค้นหา ใช้ภาษาที่เน้นการกระทำซึ่งสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและตื่นเต้น เช่น 'ช้อปเลย' 'เรียนรู้เพิ่มเติม' หรือ 'เริ่มต้น' ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมีความโดดเด่นทางสายตาจากเนื้อหาส่วนอื่น ๆ

📚 สมมติว่าคุณเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่กำลังโปรโมทแพ็คเกจท่องเที่ยวใหม่ หัวข้ออีเมลของคุณอาจเป็น 'ชายหาดกำลังเรียกหา: ลดราคาตั๋วไปบาหลี มัลดีฟส์ และอื่นๆ อีก [x]%' ปรับแต่งอีเมลโดยใส่ชื่อผู้รับและเน้นจุดหมายปลายทางที่พวกเขาเคยแสดงความสนใจมาก่อน แชร์กำหนดการเดินทางโดยย่อของแพ็คเกจท่องเที่ยว แนบรูปภาพที่สวยงาม และจบด้วยปุ่ม CTA ที่ระบุว่า 'จองวันหยุดในฝันของคุณตอนนี้!'

7. ออกแบบอีเมลและเทมเพลต

อีเมลที่ออกแบบมาอย่างดีจะดึงดูดความสนใจในขณะที่กระตุ้นให้ผู้อ่านดำเนินการอย่างแนบเนียน คุณสามารถออกแบบอีเมลของคุณได้โดยสร้างเทมเพลตอีเมลใน Gmail แต่ถ้าคุณต้องการวิธีที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้ใช้เทมเพลตการตลาดทางอีเมลของClickUp

เลือกเทมเพลตที่เหมาะสม

เริ่มต้นด้วยการเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับเป้าหมายของแคมเปญและแบรนด์ของคุณ. เทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น รายการตรวจสอบ ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอ.

เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดระเบียบแคมเปญอีเมลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ. กำหนดโครงร่างเนื้อหาของคุณ, กำหนดเวลาการส่งอีเมลของคุณ, และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้เพียงไม่กี่คลิก.

เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอีเมลของคุณด้วยเทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอีเมลของคุณด้วยเทมเพลตการตลาดทางอีเมลของ ClickUp

คุณสามารถใช้กรอบงานนี้เพื่อ:

  • กำหนดเป้าหมายแคมเปญของคุณ เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การสร้างโอกาสในการขาย หรือการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ สร้างเป้าหมายใน ClickUpเพื่อกำหนดสิ่งเหล่านี้
  • รวบรวมรายชื่อและข้อมูลติดต่อ จัดกลุ่มรายชื่อของคุณออกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อมูลติดต่อ
  • พัฒนาเนื้อหาที่มีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนและตัวเลือกการตอบกลับที่ง่าย ใช้ ClickUp Docs เพื่อทำงานร่วมกันในเนื้อหาอีเมล
  • ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณและทำการปรับปรุงที่จำเป็น ตั้งค่าภารกิจที่เกิดซ้ำใน ClickUp เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการตลาดทางอีเมลของคุณเป็นประจำ

สำหรับการจัดการแคมเปญอย่างครอบคลุมลองใช้เทมเพลตแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์อีเมลทั้งหมดของคุณได้ ตั้งแต่การแบ่งกลุ่มไปจนถึงการทดสอบ A/B และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

จัดการกลยุทธ์อีเมลของคุณด้วยเทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการกลยุทธ์อีเมลของคุณด้วยเทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp

คุณสามารถใช้กรอบงานนี้เพื่อ:

  • กำหนดว่าใครคือลูกค้าในอุดมคติของคุณและความต้องการของพวกเขาคืออะไร สร้างงานใน ClickUp เพื่อระดมความคิดและร่างภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • รวบรวมข้อมูลติดต่อของลูกค้าที่มีศักยภาพและแบ่งกลุ่มพวกเขาตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง ใช้มุมมองตารางใน ClickUp เพื่อจัดระเบียบรายชื่ออีเมลของคุณ
  • สร้างเทมเพลตอีเมล เขียนข้อความที่น่าสนใจ และเพิ่มภาพและวิดีโอ
  • ใช้ClickUp Docsเพื่อร่างองค์ประกอบของอีเมลและทำงานร่วมกันในการให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
  • กำหนดเวลาการส่งอีเมลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการส่งอีเมลทั้งหมดถูกต้องโดยใช้รายชื่ออีเมลของคุณ ตั้งค่าการทำงานซ้ำใน ClickUp เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการส่งอีเมลอีกครั้ง
  • เริ่มส่งอีเมลและติดตามการวิเคราะห์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัด เช่น อัตราการเปิดและอัตราการคลิก
  • ทดสอบหัวข้ออีเมลที่แตกต่างกัน ปรับเนื้อหา และทดสอบกลุ่มเป้าหมายย่อยต่างๆ ในรายชื่อผู้รับอีเมลของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด

เลือกดีไซน์ที่เหมาะสม

เมื่อคุณเลือกเทมเพลตของคุณแล้ว ให้ทำงานกับองค์ประกอบของการออกแบบ:

  • ความสม่ำเสมอของแบรนด์: ใช้สี, ฟอนต์, และโลโก้ของคุณเพื่อสะท้อนตัวตนทางสายตาของแบรนด์คุณ. สิ่งนี้ช่วยในการสร้างการจดจำแบรนด์และความไว้วางใจ
  • การจัดวางและโครงสร้าง: จัดระเบียบเนื้อหาของคุณด้วยลำดับชั้นที่ชัดเจน ใช้หัวข้อ หัวข้อย่อย และสัญลักษณ์แสดงรายการแบบ bullets ให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความรก
  • ภาพ: เพื่อให้อีเมลของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น ควรเพิ่มภาพที่น่าสนใจ เช่น รูปภาพ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ อย่าลืมปรับภาพให้เหมาะสมสำหรับการโหลดที่รวดเร็ว!
  • การออกแบบที่ตอบสนอง: ออกแบบอีเมลของคุณให้เหมาะกับมือถือ. มากกว่าครึ่งของอีเมลทั้งหมดถูกเปิดบนอุปกรณ์มือถือ ดังนั้นอีเมลของคุณต้องดูดีทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ

8. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งถึงผู้รับ

การทำให้อีเมลของคุณไปถึงกล่องจดหมายของผู้รับแทนที่จะไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปมนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการส่งอีเมลให้ถึงผู้รับ:

  • ลบที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช้งานหรือไม่มีอยู่จริงอย่างสม่ำเสมอ ใช้การยืนยันการสมัครสองขั้นตอนเพื่อยืนยันความสนใจของผู้สมัคร และติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมเพื่อรักษารายชื่อให้กระชับ
  • ใช้SPF, DKIM และ DMARCเพื่อยืนยันความถูกต้องของอีเมลของคุณและป้องกันไม่ให้อีเมลถูกติดป้ายว่าเป็นสแปม
  • ส่งอีเมลทดสอบและตรวจสอบคะแนนสแปมก่อนเปิดตัว ติดตามชื่อเสียงของผู้ส่งและจัดการปัญหาการถูกขึ้นบัญชีดำ

9. ทดสอบและส่งอีเมลของคุณ

การทดสอบอย่างถูกต้องสามารถช่วยคุณตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ และทำให้แคมเปญอีเมลของคุณประสบความสำเร็จ. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ทดสอบอีเมลของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ก่อนที่คุณจะกดส่ง,ทดสอบอีเมลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันดูและทำงานตามที่คาดหวังไว้บนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่าง ๆ

  • ส่งอีเมลถึงตัวคุณเองและทีมของคุณเพื่อตรวจสอบว่าอีเมลปรากฏอย่างไรในโปรแกรมอีเมลต่าง ๆ และบนอุปกรณ์ต่าง ๆ นี่จะช่วยให้คุณสังเกตปัญหาการจัดรูปแบบหรือลิงก์ที่เสียได้
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เนื้อหาอีเมลของคุณเพื่อหาจุดที่อาจถูกมองว่าเป็นสแปม และปรับแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกรองโดยระบบสแปม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาแบบไดนามิกหรือแท็กการปรับแต่งส่วนบุคคล (เช่น ชื่อของผู้รับ) ทำงานอย่างถูกต้องและแสดงผลตามที่ตั้งใจไว้

ปรับเวลาการส่งให้เหมาะสม

การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการส่งอีเมลของคุณสามารถส่งผลต่ออัตราการเปิดอ่านและการมีส่วนร่วมได้อย่างมีนัยสำคัญ

  • ทบทวนแคมเปญที่ผ่านมาเพื่อระบุช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด พิจารณาเขตเวลาหากกลุ่มเป้าหมายของคุณมีอยู่ทั่วโลก
  • ทดลองส่งในเวลาต่าง ๆ เพื่อค้นหาตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ชมของคุณ
  • อัตโนมัติการส่งอีเมลเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและลดการพลาด

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังพิจารณาการใช้ระบบอีเมลอัตโนมัติเพื่อสร้างชุดอีเมลสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ ให้ใช้เทมเพลตแคมเปญแบบหยด (Drip Campaign Templates) ของ ClickUp เพื่อประหยัดเวลา

10. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

การทำให้มั่นใจว่าความพยายามทางการตลาดผ่านอีเมลของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายช่วยรักษาความไว้วางใจกับผู้ชมของคุณ—และหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย! นี่คือวิธีที่คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้:

เข้าใจกฎระเบียบที่สำคัญ

ทำความคุ้นเคยกับกฎหมายหลักที่ควบคุมการตลาดทางอีเมลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด. นี่คือบางส่วนของกฎหมายเหล่านั้น.

  • พระราชบัญญัติ CAN-SPAM (สหรัฐอเมริกา): คุณต้องระบุตัวเลือกการยกเลิกการรับข้อมูลที่ชัดเจนในทุกอีเมล และให้เกียรติคำขอการยกเลิกการรับข้อมูลอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อีเมลของคุณต้องมีหัวข้อที่ชัดเจนและข้อมูลผู้ส่งที่ถูกต้อง
  • GDPR (EU): ข้อกำหนดนี้กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากผู้สมัครสมาชิกก่อนที่จะส่งอีเมลการตลาด นอกจากนี้ยังกำหนดให้คุณต้องจัดเตรียมวิธีการที่ง่ายสำหรับผู้รับในการถอนความยินยอมและปกป้องข้อมูลของพวกเขา
  • CASL (แคนาดา): คล้ายกับ GDPR, CASL กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการส่งอีเมล และบังคับใช้ข้อกำหนด รวมถึงข้อมูลติดต่อของคุณ และกลไกการยกเลิกการสมัคร

ขอรับและจัดการความยินยอม

ก่อนส่งอีเมลการตลาด โปรดยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมที่ถูกต้องจากผู้รับของคุณ

  • ดำเนินการกระบวนการยืนยันสองขั้นตอน (double opt-in) โดยให้ผู้สมัครสมาชิกยืนยันที่อยู่อีเมลและความยินยอมของตนอีกครั้ง วิธีนี้จะช่วยเพิ่มชั้นการตรวจสอบและรับรองว่าคุณมีบันทึกความยินยอมที่ถูกต้อง
  • เก็บบันทึกวิธีการและเวลาที่ได้รับคำยินยอม รวมถึงที่อยู่อีเมลและการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รวมข้อมูลที่จำเป็น

แต่ละอีเมลควรให้ข้อมูลเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

  • ระบุชื่อธุรกิจและข้อมูลติดต่อของคุณในอีเมลของคุณ. สิ่งนี้ช่วยให้ผู้รับทราบได้ว่าใครเป็นผู้ส่งอีเมลและสามารถติดต่อคุณได้.
  • รวมลิงก์ยกเลิกการสมัครที่มองเห็นได้และใช้งานได้ในทุกอีเมล ทำให้ผู้รับสามารถยกเลิกการรับข้อความของคุณได้อย่างง่ายดายหากพวกเขาไม่ต้องการรับข้อความของคุณอีกต่อไป

ปกป้องข้อมูลผู้สมัครสมาชิก

การปกป้องข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกของคุณไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความไว้วางใจอีกด้วย

  • ใช้การเข้ารหัสและระบบที่ปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครสมาชิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการจัดการข้อมูลของคุณเป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกภายในองค์กรของคุณเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้ตามบทบาทหน้าที่ของตนเท่านั้น

11. ติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลของคุณ

การติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ การทำงานเหล่านี้อาจซับซ้อนและต้องทำตามขั้นตอนหลายขั้นตอน รายการตรวจสอบสามารถช่วยให้การทำงานเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีเทมเพลตรายการตรวจสอบมากมายที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของคุณได้ลองดูเทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUp— คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

เทมเพลตเช็กลิสต์ของ ClickUp
ติดตามและปรับปรุงแคมเปญอีเมลของคุณให้ดีที่สุดโดยใช้เทมเพลตเช็กลิสต์ของ ClickUp เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ

ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ

มุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการตลาดทางอีเมลเพื่อวัดความสำเร็จ:

  • อัตราการเปิดอ่าน: แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับอีเมล อัตราที่ต่ำอาจบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับหัวเรื่อง เวลา หรือความสนใจของผู้รับ
  • อัตราการคลิกผ่าน (CTR): วัดการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาอีเมล
  • อัตราการเปลี่ยนแปลง: แสดงจำนวนผู้รับที่ดำเนินการตามที่ต้องการ
  • อัตราการตีกลับ: บ่งชี้ถึงปัญหาในการส่งมอบ

ทำการทดสอบ A/B

ทดลองใช้ส่วนประกอบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ:

  • หัวข้ออีเมล: ทดสอบตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อค้นหาว่าอะไรช่วยเพิ่มอัตราการเปิดอ่าน
  • เนื้อหาและการออกแบบ: ประเมินรูปแบบต่าง ๆ รูปภาพ และคำกระตุ้นการตัดสินใจ
  • เวลาส่ง: ทดสอบเวลาต่างๆ เพื่อดูว่าเมื่อใดที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีส่วนร่วมมากที่สุด

วิเคราะห์ข้อมูล

ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญอย่างสม่ำเสมอ:

  • ระบุแนวโน้ม: มองหาแบบแผนและความชื่นชอบในตัวชี้วัดของคุณ
  • ผลการดำเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย: เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

ทำการปรับเปลี่ยน

ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณ:

  • ปรับปรุงเนื้อหา: เน้นสิ่งที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด
  • แก้ไขปัญหาการส่งอีเมลถึงผู้รับ: ลดอัตราการตีกลับสูงและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสแปม

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณเป็นประจำ:

  • กำหนดการทบทวน: ประเมินและปรับกลยุทธ์การส่งอีเมลของคุณเป็นระยะ
  • อัปเดตอยู่เสมอ: นำแนวปฏิบัติและแนวโน้มใหม่ที่ดีที่สุดมาใช้

วิธีวางแผนและเปิดตัวแคมเปญอีเมลด้วย ClickUp

การวางแผนและเปิดตัวแคมเปญอีเมลอาจเป็นงานที่น่ากังวล แต่ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบกระบวนการทั้งหมดและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การจัดการโครงการอีเมลของ ClickUpเพื่อสร้างและทำให้แคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ใน ClickUp คุณสามารถ:

  • สร้างงานจากอีเมล
  • เชื่อมโยงอีเมลไปยังงานอื่น ๆ
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามฟิลด์ที่กำหนดเอง, การส่งแบบฟอร์ม, หรือเหตุการณ์งาน
  • สร้างรายการดำเนินการจากอีเมลของลูกค้า, ตั๋ว, และบั๊ก

แต่ละอย่างเหล่านี้ช่วยในการวางแผนและดำเนินการแคมเปญการตลาดทางอีเมล

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้จดหมายทดสอบของคุณเพื่อสร้างงาน (Task) ที่คุณระบุคำแนะนำและข้อแก้ไขไว้ได้ หากคุณมีชุดของอีเมลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญเดียว คุณสามารถตั้งค่าให้ส่งออกไปตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ส่งออกไปในช่วงเวลาที่ต่างกัน (staggered intervals) การตอบกลับจากลูกค้าสามารถกระตุ้นให้เกิดชุดงานอื่น ๆ ขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการตอบกลับ—คำแนะนำ, คำถาม, หรือคำขอความช่วยเหลือ

การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp
เชื่อมโยงอีเมลกับงานและจัดการอีเมลจากที่ใดก็ได้ภายในเครื่องมือโดยใช้การจัดการโครงการอีเมลของ ClickUp

ขณะวางแผนแคมเปญของคุณ ทีมงานของคุณสามารถระดมความคิด, ร่างเนื้อหาอีเมล, และวางแผนกลยุทธ์แคมเปญโดยใช้ClickUp Docs

รายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมลของ ClickUp Docs
สร้างเอกสารและวิกิที่น่าทึ่งและเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้แนวคิดของทีมคุณเป็นจริง

นี่คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์:

  • การร่างอีเมล: ใช้ClickUp Docsเพื่อร่างและจัดรูปแบบเนื้อหาอีเมลของคุณ ตัวแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ลิงก์ และสื่ออื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อเสริมอีเมลของคุณ
  • การร่วมมือ: เชิญทีมของคุณมาร่วมตรวจสอบและแก้ไขร่างเอกสาร ด้วยระบบแก้ไขแบบเรียลไทม์และแสดงความคิดเห็น ทุกคนสามารถให้คำแนะนำได้ ทำให้เนื้อหาสุดท้ายมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
  • เทมเพลต: สร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับอีเมลประเภทต่างๆ เช่น จดหมายข่าว ข้อเสนอส่งเสริมการขาย และการติดตามผล วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในแคมเปญของคุณ

ด้วยClickUp Brain คุณสามารถใช้ AI เพื่อเขียนอีเมลได้อย่างรวดเร็ว

รายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมล ClickUp Brain
เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณด้วย ClickUp Brain

สามารถเขียนอีเมลได้โดยอัตโนมัติด้วยการแนะนำหัวข้ออีเมล ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับผู้รับ และแม้กระทั่งสร้างร่างอีเมลที่สมบูรณ์ตามเป้าหมายของแคมเปญของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:

  • คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์ร่างอีเมลของคุณและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจน การมีส่วนร่วม และอัตราการแปลง กล่าวคือ หากคุณติดอยู่กับหัวข้ออีเมลที่ไม่น่าสนใจ เครื่องมือนี้สามารถแนะนำตัวเลือกที่น่าสนใจซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเปิดอีเมลของคุณได้
  • การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้: ClickUp Brain สามารถปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ ทำให้ผู้รับแต่ละคนได้รับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น Brain สามารถช่วยปรับข้อความให้เหมาะกับกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการปรับให้เหมาะกับผู้ใช้
  • ระบบอัตโนมัติ: คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การติดตามผลทางอีเมลและการจัดตารางเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับด้านกลยุทธ์ที่สำคัญกว่าของแคมเปญของคุณได้มากขึ้น สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการแคมเปญแบบหยดข้อมูล (drip campaign) ซึ่งการติดตามผลอย่างทันท่วงทีมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ตอนนี้ มาเริ่มจัดการแคมเปญอีเมลกันจริงๆ กันเถอะความสามารถในการจัดการโครงการอีเมลของClickUp ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการวางแผนและเปิดตัวแคมเปญอีเมลของคุณ มันมี:

  • การจัดการงาน: สร้างงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของแคมเปญของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดและการสร้างเนื้อหาไปจนถึงการกำหนดเวลาและการวิเคราะห์ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันที่ครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
  • เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง: ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับกระบวนการเฉพาะของแคมเปญของคุณ ใช้สถานะต่างๆ เช่น 'กำลังร่าง', 'กำลังตรวจสอบ', 'กำลังกำหนดเวลา', และ 'ส่งแล้ว' เพื่อแสดงภาพว่าอีเมลแต่ละฉบับอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
  • การติดตามเวลา: ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp เพื่อตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน ซึ่งช่วยในการปรับปรุงแคมเปญในอนาคตโดยการระบุจุดติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • มุมมองปฏิทิน: ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาส่งอีเมลของคุณและให้แน่ใจว่าอีเมลจะถูกส่งในเวลาที่เหมาะสมที่สุด คุณยังสามารถซิงค์ ClickUp กับแอปปฏิทินที่คุณชื่นชอบเพื่อการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
  • การรายงานและการวิเคราะห์: หลังจากที่คุณส่งอีเมลแล้ว ให้ใช้ ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก สร้างแดชบอร์ดและรายงานเพื่อวิเคราะห์อัตราการเปิดอ่าน อัตราการคลิกผ่าน และการแปลงข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการปรับปรุงแคมเปญในอนาคตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

เพิ่มความสำเร็จของแคมเปญอีเมลของคุณด้วย ClickUp

ขอแสดงความยินดี! คุณได้สร้างแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จในการทำการตลาดผ่านอีเมลแล้ว ด้วยการปฏิบัติตามรายการตรวจสอบการตลาดผ่านอีเมลนี้ คุณไม่ได้เพียงแค่ส่งอีเมลเท่านั้น—คุณกำลังสร้างการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่มีความหมายให้กับธุรกิจของคุณ

คุณจะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทุกแคมเปญ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียนรู้ว่าอะไรที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง

และอย่าลืม: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลของคุณ ให้ผสาน ClickUp เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ และให้ระบบช่วย วางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!