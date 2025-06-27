10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Awork สำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

ทีมของคุณเคยทำงานร่วมกับ Awork อย่างราบรื่น—จนกระทั่งมัน ไม่เป็นเช่นนั้น บางทีอินเทอร์เฟซอาจเริ่มรู้สึกเรียบง่ายเกินไปสำหรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโครงการ หรือว่าการเชื่อมต่อกับระบบอื่นยังไม่ลึกพอ หรือบางทีการติดตามเวลาอาจรู้สึกเหมือนเป็นภารกิจเสริมแทนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานหลัก
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณได้ตระหนักแล้วว่า Awork อาจไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่คุณคิดไว้
นี่คือแพลตฟอร์มที่สะอาดและใช้งานง่าย พร้อมด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ใช้ประโยชน์ แต่ข้อจำกัดของมันอาจเริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้นหรือเมื่อคุณมีโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น หากคุณรู้สึกถึงความตึงเครียด อาจถึงเวลาที่คุณควรค้นหาเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้ดีขึ้น
เราได้รวบรวมทางเลือกที่ทรงพลัง 10 รายการสำหรับ Awork เพื่อช่วยคุณจัดการงาน, ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย, และเพลิดเพลินกับการจัดการโครงการอีกครั้ง. มาเริ่มกันเลย!
ทางเลือกของ Awork ในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกอื่นสำหรับ Awork และกรณีการใช้งาน:
|ชื่อเครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ, การติดตามงาน, เอกสาร, เป้าหมาย และการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
|ทีมที่ต้องการการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและความยืดหยุ่นครอบคลุมทุกแผนก
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|วันจันทร์. คอม
|การจัดการโครงการด้วยภาพผ่านบอร์ดที่มีรหัสสี, ระบบอัตโนมัติ, ไทม์ไลน์ และแดชบอร์ด
|ทีมการตลาด, ทีมสร้างสรรค์, ทีมปฏิบัติการ, และทีมข้ามสายงานที่ต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|อาสนะ
|การจัดการงานและกระบวนการทำงานด้วยมุมมองไทม์ไลน์, เป้าหมาย และการผสานรวมระหว่างเครื่องมือต่างๆ
|ทีมที่บริหารโครงการข้ามแผนกและต้องการความชัดเจนทางภาพ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49/ผู้ใช้/เดือน
|โนชั่น
|พื้นที่ทำงานแบบโมดูลาร์ที่รวมเอกสาร วิกิ ฐานข้อมูล และการจัดการงานแบบเบา
|ผู้ใช้เดี่ยวหรือทีมที่ต้องการรวมบันทึก ระบบ และโครงการไว้ในที่เดียว
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|การทำงานเป็นทีม
|การจัดการโครงการที่ปรับให้เหมาะสมกับบริการลูกค้า พร้อมระบบติดตามเวลา งบประมาณ และการออกใบแจ้งหนี้ในตัว
|หน่วยงาน, ที่ปรึกษา, และธุรกิจให้บริการที่บริหารจัดการลูกค้าหลายราย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|แกนต์โปร
|เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ออนไลน์พร้อมไทม์ไลน์, การพึ่งพา, การจัดการปริมาณงาน และการวางแผนทรัพยากร
|ผู้วางแผนโครงการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง วิศวกรรม และไอที
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|ทีมแกนต์
|เครื่องมือแผนภูมิแกนต์แบบลากและวางพร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการจัดตารางงานแบบภาพ
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการการวางแผนโครงการด้วยภาพที่เบาและง่าย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน
|รังผึ้ง
|แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมมุมมองโครงการ, การบันทึกเวลา, การสื่อสารภายในทีม, และการเชื่อมต่อระบบ
|ทีมที่มีการทำงานอย่างรวดเร็วหรือแบบผสมผสานที่ต้องการการจัดการงานและการสื่อสารในที่เดียว
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|เพย์โม
|เครื่องมือโครงการครบครันพร้อมการติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันในทีม
|ฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าและติดตามเวลา
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|Scoro
|เครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรพร้อมโครงการ, CRM, การเรียกเก็บเงิน และการรายงานในหนึ่งระบบ
|บริษัทให้บริการมืออาชีพที่ต้องการซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางธุรกิจแบบครบวงจร
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $23.90/ผู้ใช้/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Awork?
เมื่อเลือกเครื่องมือทางเลือกที่ทรงพลังและเหมาะสมกับ Awork สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาเครื่องมือที่สอดคล้องกับกระบวนการบริหารโครงการของทีมคุณ, กระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์, เป้าหมาย, และความต้องการในการเติบโต
นี่คือสิ่งที่คุณต้องมองหา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: รูปแบบที่สะอาดและเข้าใจง่าย ซึ่งต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยและช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- การปรับแต่ง:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ—รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง, และกระบวนการทำงาน
- ระบบอัตโนมัติ: เครื่องมือที่ช่วยให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การอัปเดตสถานะหรือการมอบหมายงาน เป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเอง
- การผสานรวม: แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เช่น Slack, Google Workspace และ Zoom
- ความร่วมมือ: เครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารและการแชร์ไฟล์ง่ายขึ้นด้วยระบบแชทในตัวและการแชร์ไฟล์ที่สะดวก
- ความสามารถในการขยายตัว: โซลูชันที่เติบโตไปพร้อมกับองค์กรของคุณ และเชื่อมโยงข้อมูลที่แยกส่วนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมขนาดเล็กเพียงห้าคนหรือห้าสิบคน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 63% ของผู้จัดการโครงการกล่าวว่าAI ทำให้การทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การอัปเดตอัตโนมัติไปจนถึงการแจ้งเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า AI กำลังกลายเป็นผู้ช่วยที่เชื่อถือได้อย่างเงียบๆ ในการจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องจัดการหลายอย่างและทำงานอย่างรวดเร็ว
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Awork
เอาล่ะ หยิบกาแฟของคุณ (หรือเครื่องดื่มที่คุณชอบ) มาดื่มเพื่อเจาะลึกทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Awork ที่จะทำให้ความวุ่นวายของโครงการกลายเป็นอดีตและการตบมือแสดงความยินดีของทีมเกิดขึ้นบ่อยขึ้น
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของทีม)
การจัดการโครงการหลายโครงการไม่ควรรู้สึกเหมือนการเล่นเกม Temple Run เพราะมันไม่ใช่
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ให้คุณวางแผน, แชท, ติดตามความคืบหน้า, เขียน, และทำงานอัตโนมัติได้อย่างมืออาชีพ ทั้งหมดภายใต้หลังคาดิจิทัลเดียว (ที่มีประสิทธิภาพมาก) ดังนั้นไม่ต้องวิ่งหนีชีวิตเพราะปีศาจลิงการจัดการที่แย่ไม่ไล่ตามคุณอีกต่อไป
💜 งานใน ClickUp
ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยClickUp Tasks ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแพลตฟอร์ม สร้างงาน แบ่งงานออกเป็นงานย่อย มอบหมายให้เพื่อนร่วมทีม กำหนดวันที่ครบกำหนด และเพิ่มระดับความสำคัญ
มุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUp มอบวิธีให้คุณมากกว่า 15 วิธีในการดูงานของคุณได้ตามที่คุณต้องการ ตั้งแต่กระดาน Kanban ไปจนถึงแผนภูมิ Gantt, ปฏิทิน ไปจนถึงไทม์ไลน์—สมาชิกในทีมทุกคนสามารถเลือกมุมมองของตัวเองได้ในขณะที่ทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
💜 ClickUp Chat
ตอนนี้ มาพูดถึงการทำงานเป็นทีมกันบ้าง เพราะการสลับไปมาระหว่างแอปสิบตัวเพื่อถามคำถามเพียงข้อเดียวนั้นไม่ใช่การทำงานเป็นทีม
ด้วยClickUp ChatและClickUp Clips คุณสามารถส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมทีมหรือเข้าร่วมการประชุมวิดีโอได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม สะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว จริงหรือ? จริงครับ
💜 คลิกอัพ ด็อกส์
เมื่อคุณมีแผนที่ชัดเจนแล้ว คุณจะต้องมีที่เก็บความคิดอันยอดเยี่ยมทั้งหมดของคุณ—และนั่นคือจุดที่ClickUp Docsโดดเด่น
สร้างทุกอย่างตั้งแต่วิกิไปจนถึงเอกสารกลยุทธ์ และเชื่อมโยงไปยังงานโดยตรง นอกจากนี้ ทีมงานทั้งหมดของคุณยังสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย
คุณมีปัญหาในการจัดการเวลาเช่นกันหรือไม่? คุณไม่จำเป็นต้องทำอีกต่อไป. ด้วยClickUp Project Time Tracking คุณสามารถบันทึกเวลา, ใช้ตัวจับเวลา, หรือสร้างรายงานเวลาได้. มันถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์, ดังนั้นการติดตามจึงไม่รู้สึกเหมือนเป็นภาระ.
💜 ClickUp Brain
ตอนนี้ นั่นคือทั้งหมดเกี่ยวกับการทำงานให้เสร็จสิ้น แต่แล้วความคิดสร้างสรรค์ล่ะ? คุณไม่เคยรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าด้วยแรงบันดาลใจแล้วสูญเสียมันไปภายในห้านาทีต่อมาบ้างหรือ? ขอแนะนำClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวคุณ เป็นสมองที่สองของคุณ (แต่ไม่ลืม)
สร้างไอเดียได้ทันทีและเชื่อมโยงกับงาน เอกสาร หรือเป้าหมายของคุณเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งใดเลย มันช่วยขัดเกลาการเขียนของคุณ ตอบคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ และยังให้คุณเปลี่ยน LLM ได้อีกด้วย
ดังนั้น ไม่ว่าคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ AI อย่างเช่น ChatGPT, Gemini หรือ Claude คุณสามารถทำได้ภายใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแท็บ
และนี่คือจุดที่ความสนุกเริ่มต้น!
💜 ระบบอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsมาพร้อมกับ 50+ การกระทำและตัวกระตุ้นที่ช่วยให้คุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์, มอบหมายงาน, ย้ายสถานะ, และแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีม—โดยพื้นฐานแล้วคือทำให้ทุกอย่างที่คุณเบื่อที่จะทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ มันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสมัยใหม่
เพื่อให้เข้าใจส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวเหล่านี้ClickUp Dashboardsจะรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ช่วยคุณติดตามความคืบหน้า, ปริมาณงานของพนักงาน, และตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิกทำให้การจัดการทีมของคุณง่ายขึ้นมาก
ด้วยการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเอกสารประกอบในตัว ClickUp ทำให้การปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายกว่า Awork นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมขั้นสูงมากขึ้น มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมได้มากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
สรุปคือ? ClickUp สำหรับทีมบริหารโครงการไม่เพียงแค่จัดการโครงการของคุณ—แต่ยังยกระดับวิธีการทำงานของทั้งทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งงานของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง ใน ClickUpเพื่อติดตามงานของคุณ
- ประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการเป็นมาตรฐานด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการกว่า 1000แบบที่พร้อมใช้งานจากไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลลัพธ์ได้ทันทีด้วยClickUp Goals
- ผสานรวมแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000แอปที่คุณเลือกเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่จะต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีมุมมองทั้งหมดเหมือนกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
โดยรวมแล้ว โดยเฉพาะในฐานะผู้ใช้ ฉันพอใจกับผลิตภัณฑ์นี้มาก และมันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทุกสิ่งที่เราได้ลองใช้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแผนกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ IT/การพัฒนา ที่เคยมีปัญหาในการใช้โซลูชันอื่น ๆ ก่อนหน้านี้
📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!
การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร อีเมล หรือการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
2. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ)
หากทีมของคุณชอบความชัดเจนที่แยกสีและวิธีการวางแผนที่เน้นภาพ Monday.com สามารถตอบโจทย์ได้
สร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบความวุ่นวายและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเครื่องมือที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น แผนภูมิแกนต์และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้Asanaที่ต้องการรักษาโครงสร้างและรูปแบบเดิมไว้
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยองค์ประกอบแบบลากและวางให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- ทำให้งานประจำวันเป็นอัตโนมัติและรับข้อมูลเชิงลึกทันทีด้วยการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ทำงานร่วมกันข้ามแผนกด้วยการแชร์ไฟล์และการมอบหมายงานที่ติดตั้งมาในตัว
- มองเห็นความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Monday.com
- แผนฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียงสองผู้ใช้ต่อหนึ่งเวิร์กสเปซ
- การปรับแต่งขั้นสูงสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนอาจรู้สึกจำกัด
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
ราคาอาจสูงหากคุณมีทีมใหญ่ แต่ตามความเป็นจริงแล้ว มันคุ้มค่าหากคุณใช้มันอย่างถูกต้อง พวกเขามีแพ็กเกจฟรี แต่ฉันคิดว่าแพ็กเกจที่ต้องชำระเงินมีประโยชน์มากกว่าหากคุณต้องการทุกฟีเจอร์ มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการและงบประมาณของคุณจริงๆ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. Monday | เครื่องมือจัดการทีมตัวไหนดีที่สุด?
3. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เน้นสัญชาตญาณและขยายขนาดได้)
หากคุณต้องการอินเทอร์เฟซที่สะอาดและไม่มีสิ่งที่ไม่จำเป็น พร้อมโครงสร้างที่สามารถปรับขนาดได้ Asana เป็นตัวเลือกหนึ่ง มุมมองงานหลายแบบและการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังช่วยให้ทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็วสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินการสปรินท์การตลาดหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Asana ช่วยเชื่อมช่องว่างและจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบ—โดยไม่มีภาระงานที่มากเกินไป
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือข้ามสายงานและสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย—ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นคนเดียวไปจนถึงทีมองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมฟีเจอร์ที่พัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตของคุณ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ดูงานด้วยมุมมองรายการ, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, แผนกานต์ต์ หรือมุมมองคัมบัง
- แบ่งโครงการใหญ่เป็นความสำเร็จย่อย ๆ ด้วยงาน ภารกิจย่อย และการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
- ทำให้การอัปเดตและการแจ้งเตือนที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียด
- มุ่งเน้นที่เป้าหมายด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการติดตามความคืบหน้า
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้เริ่มต้น
- งานสามารถมีผู้รับผิดชอบได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
Asana เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้างและความชัดเจนในกระบวนการทำงานของตน มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับโครงการต่าง ๆ และช่วยให้เราสามารถจัดการได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเติบโตขึ้น—แต่คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะลงทุนเวลา (และอาจรวมถึงเงิน) เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากมัน
👀 คุณรู้หรือไม่? การขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจสามารถทำให้งานของคุณล่มและสูญเสียเงินได้ โครงการแปลงไฟล์คดีของ FBI เป็นระบบดิจิทัลกลายเป็นโครงการที่ใหญ่โตเกินกว่าจะควบคุมได้ เนื่องจากมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ เป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง และความไม่ชัดเจนในการบริหารงาน ส่งผลให้โครงการนี้ใช้เงินไปถึง 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐและต้องยุติลงก่อนที่จะได้เริ่มใช้งานจริง แต่เมื่อมีการเริ่มต้นใหม่โดยกำหนดขอบเขตให้แคบลงและชัดเจนมากขึ้น โครงการนี้ก็กลับมาประสบความสำเร็จได้สำเร็จในอีกไม่กี่ปีต่อมา
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณควรรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของสมองของคุณ และ Notion มุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้น มันรวมการจัดการงาน เอกสาร วิกิ ปฏิทิน และ AI ในตัวเข้าไว้ในแพลตฟอร์มที่สวยงามเพียงหนึ่งเดียว Notion มอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้มันแตกต่างจากการติดตามงานที่เน้นทีมของ Awork
ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ตัวอย่างการจัดการโครงการ และเครื่องมือในการจัดระเบียบ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ชอบวิธีการทำงานแบบลงมือปฏิบัติมากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ใช้ Notion AI เพื่อระดมความคิด, สรุป, เขียน, แปล, และค้นหาคำตอบในเวิร์กสเปซของคุณ
- จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันและรักษาความเป็นระเบียบ
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยบล็อกเนื้อหา 100+ รายการ รวมถึงวิกิและกระดานสปรินต์
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 30,000 แบบ เช่นตัวติดตามโครงการและเทมเพลต CRM
ข้อจำกัดของ Notion
- ไม่รองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- การสร้างเทมเพลต Notion อาจใช้เวลานาน
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Notion คือการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ การแก้ไขที่ง่ายดาย และความสามารถในการเผยแพร่และแชร์กับทุกคนได้
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion
5. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารโครงการที่เน้นลูกค้าด้วยความโปร่งใส)
หากทีมของคุณต้องจัดการกับกำหนดเวลาของลูกค้า งบประมาณ และความคาดหวังทุกวัน Teamwork เป็นทางเลือกยอดนิยมแทน Awork
ออกแบบมาสำหรับหน่วยงานและทีมบริการ, มันรวมการวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, การติดตามเวลา, การออกใบแจ้งหนี้, และการร่วมมือกับลูกค้า. เหมาะสำหรับการเรียกเก็บเงินรายชั่วโมง, มันช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้นในขณะที่ทำให้ลูกค้าพอใจ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- วางแผนทรัพยากรจัดการปริมาณงาน และคาดการณ์ความสามารถในการรองรับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด
- บันทึกเวลา ติดตามค่าใช้จ่าย และส่งใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากแดชบอร์ดโครงการ
- กำหนดจุดสำคัญเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนและเพิ่มความรับผิดชอบ
- เลือกจากมุมมองแบบคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, รายการ หรือตาราง เพื่อความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- แผนฟรีแบบจำกัด
- อินเทอร์เฟซอาจมีปัญหาขัดข้องเป็นบางครั้ง
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี
- ส่งมอบ: $13.99/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
ธุรกิจ
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $69.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Teamwork อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Teamwork และคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า การที่สามารถแสดงไทม์ไลน์ มอบหมายงานให้ลูกค้า ส่งไฟล์และข้อความทั้งหมดในที่เดียวนั้นช่วยได้มากจริงๆ พวกเขายังมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า proofs สำหรับแชร์เอกสารที่ต้องการความคิดเห็นจากลูกค้าอีกด้วย...
👀 คุณรู้หรือไม่? ก่อนที่การบริหารโครงการจะได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ อุตสาหกรรมการบินใช้รายการตรวจสอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดร้ายแรง หลังจากเกิดอุบัติเหตุเครื่องบิน Boeing B-17 ตกในปี 1935 เนื่องจากขั้นตอนก่อนบินถูกมองข้ามรายการตรวจสอบจึงกลายเป็นมาตรฐาน การปฏิบัตินี้มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้กับรายการงานที่เราใช้ในเครื่องมือซอฟต์แวร์ โน้ตติดผนัง และการบันทึกความคิดในปัจจุบัน
6. GanttPRO (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนไทม์ไลน์แบบภาพพร้อมการพึ่งพาที่ซับซ้อน)
หากคุณชื่นชอบไทม์ไลน์ แถบสีที่แยกประเภทชัดเจน และการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างราบรื่น GanttPRO อาจเป็นตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณ
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่จัดการโครงการหลายขั้นตอน หลายทีม (เช่น การก่อสร้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการวางแผนงานอีเวนต์) และมอบความชัดเจนด้วยแผนภูมิแกนต์แบบลากและวางที่เป็นหัวใจหลัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO
- แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบสำหรับการวางแผน, การมอบหมาย, และการเชื่อมโยงงานพร้อมการแสดงผลที่ชัดเจน
- มุมมองหลากหลาย—ตาราง, กระดาน, และพอร์ตโฟลิโอ—เพื่อตอบสนองความต้องการในการวางแผนที่แตกต่างกัน
- เครื่องมือจัดการปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
- การติดตามเวลาเพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำและการคาดการณ์โครงการที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ GanttPRO
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีถาวร
- ทีมที่ใหญ่ขึ้นอาจประสบปัญหาในการขยายขนาด
ราคาของ GanttPRO
- หลัก: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GanttPRO อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2 กล่าวว่า
อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ ฉันชอบฟังก์ชันการลากและวางเพื่อปรับไทม์ไลน์และกำหนดการพึ่งพาของงาน—มันรวดเร็วและใช้งานง่ายมาก
7. TeamGantt (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ง่ายและประหยัดเวลา)
หากคุณให้ความสำคัญกับไทม์ไลน์และชอบลากแถบมากกว่าการพิมพ์กำหนดเส้นตาย TeamGantt คือตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ
เครื่องมือจัดการโครงการที่น้ำหนักเบาและไม่ยุ่งยากนี้ช่วยให้ทุกอย่างชัดเจนราวกับแก้วใส ด้วยแผนภูมิแกนต์แบบลากและวางที่อยู่ในใจกลางของมัน สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมที่ดำเนินชีวิตตามตารางเวลา มันทำให้การจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการรู้สึก (เกือบจะ) สนุก
คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt
- ปรับวันที่, จัดลำดับงานใหม่, และจัดการการพึ่งพาโดยใช้แผนภูมิแกนต์แบบลากและวาง
- สลับระหว่างมุมมองปฏิทิน รายการ แคนบาน และพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
- ติดตามปริมาณงานของทีมแบบเรียลไทม์เพื่อกระจายงานอย่างเท่าเทียม
- เปรียบเทียบแผนงานกับระยะเวลาจริงโดยใช้รายงานพื้นฐานเพื่อระบุและแก้ไขความล่าช้า
ข้อจำกัดของ TeamGantt
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับแอปพลิเคชันเว็บ
ราคาของ TeamGantt
- ฟรี: 1 โครงการพร้อม 60 งาน
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้จัดการ
- ไม่จำกัดทุกอย่าง: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TeamGantt
- G2: 4. 8/5 (890+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TeamGantt อย่างไรบ้าง?
เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากซึ่งฉันขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้นำธุรกิจทุกคนในการจัดการโครงการ เพียงแต่ปฏิทินจะเล็กไปหน่อยเมื่อใช้บนโทรศัพท์มือถือ แต่เมื่อใช้บนคอมพิวเตอร์แล้วถือว่าสมบูรณ์แบบ
8. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์)
Hive คือการทำให้ทุกอย่างง่ายและรวมเป็นหนึ่งเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ Hive รองรับทีมที่กำลังเติบโตที่ต้องการทุกอย่างในที่เดียว—มุมมองโครงการ, ความช่วยเหลือจาก AI, การติดตามเวลา และแม้แต่การประชุม Zoom
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่วมมือในโครงการหรือจัดการกับกำหนดเวลา มันถูกออกแบบมาเพื่อให้การทำงานร่วมกันรู้สึกราบรื่นมากขึ้นและเครียดน้อยลงมาก
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- มองเห็นภาพงานด้วย Kanban, แผนภูมิ Gantt, ปฏิทิน และมุมมองอื่น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยผู้ช่วย AI ของ Hive
- ติดตามเวลาการใช้งานในบัตรกิจกรรมและสร้างรายงาน พร้อมการเชื่อมต่อบิลลิ่งกับ QuickBooks
- อัตโนมัติการทำงานด้วยเวิร์กโฟลว์ที่สร้างเองหรือเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- คุณสมบัติสำคัญเช่นระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเป็นบริการเสริมที่ต้องชำระเงิน
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
ราคาของฮีฟ
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: 7 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hive อย่างไรบ้าง?
ทีมการตลาดของเราใช้ Hive ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่ดำเนินต่อเนื่องหลายสัปดาห์ เนื่องจากบริษัทของเรามีพนักงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ เราจึงต้องการวิธีที่ทุกคนจะรู้สึกเหมือนได้ทำงานเคียงข้างกันในห้องเดียวกันตลอดเวลา
9. Paymo (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการจัดการทางการเงิน)
จุดขายเฉพาะของ Paymo อยู่ที่การผสานรวมการติดตามเวลา การจัดการงาน และการออกใบแจ้งหนี้เข้าด้วยกันอย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์มเดียวในฐานะซอฟต์แวร์จัดการงาน มันโดดเด่นจาก Awork ตรงที่มุ่งเน้นเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์ ทีมขนาดเล็ก และเอเจนซี่ที่ต้องการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และสร้างใบแจ้งหนี้
Paymo ช่วยให้การจัดการโครงการและการเรียกเก็บเงินมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ใช้ราคาต่อชั่วโมง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- ติดตามเวลาด้วยตัวจับเวลา, โพโมโดโร หรือการบันทึกแบบกลุ่มเพื่อการเรียกเก็บเงินที่ดียิ่งขึ้น
- จัดการงานด้วยกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และการแจ้งเตือน
- ตั้งงบประมาณ, ติดตามค่าใช้จ่าย, และสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับ PayPal หรือ Stripe
- ปรับสมดุลปริมาณงานด้วยแผนภูมิโหลดทรัพยากรและปฏิทินความพร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดของ Paymo
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงที่จำกัด
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Paymo
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5. 9/เดือนต่อผู้ใช้ (หลังจาก 3 เดือน $9. 9)
- สำนักงานขนาดเล็ก: $10. 9/เดือนต่อผู้ใช้ (หลังจาก 3 เดือน: $15. 9)
- ธุรกิจ: $16. 9/เดือนต่อผู้ใช้ (หลังจาก 3 เดือน: $23. 9)
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (690+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Paymo อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้วพอใจมาก ฉันหวังว่า Paymo จะมีตัวเลือกในการปรับแต่งมากขึ้น และมีเทมเพลตที่แข็งแกร่งกว่านี้ หรือมีผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดซึ่งวิเคราะห์การใช้งานของฉันและให้คำแนะนำเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้ฉันมากขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม: แนวโน้มการจัดการโครงการที่ควรจับตามอง
10. Scoro (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ชาญฉลาดพร้อมการควบคุมทางการเงิน)
Scoro เปรียบเสมือนผู้จัดการโครงการที่หลงใหลในสเปรดชีต แต่มีพรสวรรค์ด้านการเงินและการบริหารลูกค้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ปรึกษาและเอเจนซี่ที่ต้องการมากกว่าการติดตามงานทั่วไป
ไม่เหมือนกับ Awork, Scoro ผสานการวางแผนโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การออกใบแจ้งหนี้, และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เข้าด้วยกัน ทำให้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นของธุรกิจของคุณ ใครล่ะที่ไม่ต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย?
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- จัดการทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ ด้วยเครื่องมือวงจรชีวิตที่ผสานรวม
- ปรับสมดุลปริมาณงานของทีมคุณด้วยการวางแผนและจองทรัพยากรแบบเรียลไทม์
- ติดตามผลกำไรด้วยแดชบอร์ดทางการเงินและตัวชี้วัดโครงการที่ละเอียด
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อเน้น KPI เช่น ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ งบประมาณ และงานที่ค้างชำระ
ข้อจำกัดของ Scoro
- ไม่มีแผนฟรีถาวร
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Scoro
- หลัก: $23.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: 38.90 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ประสิทธิภาพ: 59.90 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scoro อย่างไรบ้าง?
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เมื่อบริษัทขยายตัวขึ้น นี่ไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจัดการประจำวัน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือก ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในช่วงทดลองใช้ และเลือกเครื่องมือที่ทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เปลี่ยนให้ถูกทางด้วย ClickUp
การเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโครงการไม่ใช่การทรยศ แต่เป็นการพัฒนา เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้นและความต้องการเปลี่ยนแปลง การหาเครื่องมือที่สามารถตามทันเป็นสิ่งสำคัญ
ในขณะที่ทางเลือกทั้งหมดของ Awork ที่เราได้สำรวจมีคุณค่าบางอย่าง ClickUp โดดเด่นเหนือใคร มันนำเสนอการจัดการโครงการแต่ทำให้มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานร่วมกันได้ และมีความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับกำหนดเวลา ทีม หรือภารกิจต่างๆ ClickUp มอบความมหัศจรรย์แบบครบวงจรที่ทำให้ความวุ่นวายของโครงการรู้สึกเหมือนการเต้นรำที่ฝึกซ้อมมาอย่างดี ดังนั้นไปข้างหน้าเลย! คลิกออกจากสิ่งเก่า และคลิกเข้าสู่สิ่งที่ดีกว่า
