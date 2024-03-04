บล็อก ClickUp
รายชื่อสุดยอด 10 อินฟลูเอนเซอร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่คุณต้องติดตาม [ฉบับปี 2025]

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
4 มีนาคม 2567

เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ยังคงดึงดูดผู้ใช้จำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่อง (4.9 พันล้านคนในปี 2023— นั่นคือมากกว่า 60% ของประชากรโลก!) แพลตฟอร์มเช่น Facebook, Instagram, และ TikTok ได้สร้างรากฐานให้กับอีกหนึ่งช่องทางที่มีกำไรสูง —การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล (Influencer Marketing)ด้วยจำนวนผู้มีอิทธิพลมากกว่า 50 ล้านคนทั่วโลกคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2024

ในขณะที่ผู้คนทั่วโลกกำลังแข่งขันกับเวลาเพื่อจัดการงาน ครอบครัว เพื่อนฝูง และงานบ้าน กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มหนึ่งได้รับความนิยมเป็นพิเศษ นั่นคือ อินฟลูเอนเซอร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ให้คำแนะนำและเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลาและเอาชนะสิ่งรบกวน เพื่อทำให้คุณกลายเป็นเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพที่สุดของตัวเอง แต่ด้วยผู้มีอิทธิพลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพหลายร้อยคนรอบตัว คุณควรติดตามใครดี?

ในบทความนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ 10 อินฟลูเอนเซอร์ด้านประสิทธิภาพการทำงาน ที่นำเสนอเนื้อหาคุณภาพซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในการพัฒนา습관ที่ดีและปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ⏰

การเติบโตของอินฟลูเอนเซอร์ด้านผลิตภาพบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

Productivity influencers และผู้ประกอบการช่วยให้คุณระบุและกำจัดอุปสรรคบนเส้นทางสู่การสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์, ประสบการณ์ส่วนตัว, และการสนับสนุนของพวกเขาถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนเพื่อเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่พึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลของเรา

ผู้มีอิทธิพลเหล่านี้มักมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายภายในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่ แม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ชาญฉลาดเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และประสิทธิภาพ แต่ความท้าทาย เช่น การทำงานหลายอย่างพร้อมกันบ่อยครั้ง การสลับบริบท การประชุมที่มากเกินไป และความเหนื่อยล้าจากการทำงาน สามารถทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้มากทีเดียว

ตอนนี้คุณไม่สามารถเพิ่มชั่วโมงในหนึ่งวันหรือโคลนนิ่งตัวเองได้ แต่คุณสามารถเรียนรู้วิธีจัดระเบียบเวลาและรักษาแรงจูงใจให้สูงเพื่อบรรลุทุกสิ่งที่อยู่ในรายการที่ต้องทำของคุณได้ ผู้มีอิทธิพลด้านประสิทธิภาพการทำงานนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายในยุคปัจจุบันและประสบความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัว

หัวข้อเนื้อหาทั่วไปที่คุณสามารถคาดหวังได้จากอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ ได้แก่:

  • การรักษาสมาธิขณะทำงานจากที่บ้าน
  • มินิมอลดิจิทัลหรือการล้างพิษดิจิทัล
  • สุขภาพจิตและการดูแลตนเอง
  • ระบบการวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญแบบกำหนดเอง
  • ทัศนคติที่พร้อมลงมือทำ
  • การควบคุมอารมณ์

10 ผู้มีอิทธิพลด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ควรติดตาม

เราได้คัดสรรรายชื่อ 10 อินฟลูเอนเซอร์ด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น คุณภาพของเนื้อหา การมีส่วนร่วมของชุมชน และจำนวนผู้ติดตาม มาดูกันเลย! ?

1. ทิม เฟอริสส์

ทิม เฟอริสส์
ผ่านทาง:LinkedIn

ด้วยหนังสือขายดีติดอันดับ New York Times และ Wall Street Journal ถึงห้าเล่ม รายการพอดแคสต์ที่ประสบความสำเร็จ และผู้ติดตามบน Instagram กว่า 1.5 ล้านคน ทิม เฟอร์ริส คืออินฟลูเอนเซอร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตระดับซูเปอร์สตาร์!

Ferriss เป็นนักลงทุน ผู้ประกอบการ และกูรูด้านไลฟ์สไตล์ที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางจากหนังสือพัฒนาตนเองชุด 4-Hour หนังสือของเขาช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลากหลายด้านของชีวิต เช่น การทำงาน การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่น The 4-Hour Workweek กล่าวถึงวิธีการเลิกใช้ชีวิตแบบทำงาน 9-5 แบบดั้งเดิม ทำงานให้น้อยลง แต่มีรายได้มากขึ้น ?

เฟอร์ริสได้ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพอีกสองเล่ม ได้แก่ Tools of Titans และ Tribe of Mentors ซึ่งเป็นการรวบรวมนิสัยเชิงบวก ความเชื่อ และคำแนะนำจากผู้ประสบความสำเร็จระดับโลก ประสบการณ์ของพวกเขาช่วยกระตุ้นให้บุคคลพัฒนาแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลักดันไปสู่เป้าหมายที่ทะเยอทะยาน

ไม่มีเวลาอ่านหนังสือใช่ไหม? คุณสามารถหาคำแนะนำและเทคนิคเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากมายบนโปรไฟล์ Instagram ของ Ferriss—มีโพสต์มากกว่า 2,000 โพสต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และการต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่ง บัญชีนี้จัดการกับปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานและแบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับการมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและการให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจ

หากคุณเป็นแฟนของเนื้อหาเสียง ลองฟังพอดแคสต์ธุรกิจของผู้มีอิทธิพล The Tim Ferriss Show ซึ่งคุณสามารถฟังเรื่องราวความสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจได้มากมาย บทถอดเสียงของพอดแคสต์ทั้งหมดมีให้บนเว็บไซต์ของ Ferriss

บัญชีโซเชียลมีเดีย

2. อาลี อับดาเอล

อาลี อับดาอัล
ผ่านทาง:X

อดีตแพทย์และหนึ่งในผู้มีอิทธิพลด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก อาลี อับดาอัล เริ่มต้นอาชีพของเขาในปี 2017 เมื่อเขาเริ่มโพสต์วิดีโอ YouTube ในด้านสุขภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปัจจุบัน ช่อง YouTube ของอาลีมีผู้ติดตามมากกว่าห้าล้านคน และเขายังมีฐานแฟนคลับ Instagram ขนาดใหญ่ที่มี ผู้ติดตามมากกว่า 700,000 คน!

เนื้อหาของเขาเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ในตนเองและมีประสิทธิผลมากขึ้นต้องอ่าน ในวิดีโอและโพสต์ของเขา เขาพูดถึงวิธีการทำงานให้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง และให้แสงสว่างในการปรับปรุงวินัยและการจัดการความวิตกกังวล

อบดาอัล, ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, มักจะพูดคุยกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและผู้มีอิทธิพลในวงการเดียวกันในพอดแคสต์ของเขา และเจาะลึกกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางอาชีพและนำชีวิตส่วนตัวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อินฟลูเอนเซอร์ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Feel-Good Productivity ซึ่งเขาได้กล่าวถึงแนวทางที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์สู่ความสำเร็จ และเน้นย้ำว่าความลับของการมีประสิทธิภาพไม่ใช่การทำงานหนัก แต่เป็นเรื่องของการรู้สึกดีมากกว่า ?

บัญชีโซเชียลมีเดีย

3. เซียร์รา ฮันนีคัทท์

เซียร์รา ฮันนีคัทท์
ผ่านทาง:Facebook

ไม่มีใครเข้าใจความสำคัญของการบริหารเวลาได้ดีไปกว่าพ่อแม่ คุณต้องจัดการกับลูก ๆ งานบ้าน งานประจำ การบ้าน การฝึกซ้อมกีฬา และการทำอาหาร—และยังคงต้องหาเวลาสำหรับการเข้าสังคมและการพักผ่อนอีกด้วย ?

เคล็ดลับแม่และนิสัยเพิ่มประสิทธิภาพของ Sierra Honeycutt (ตามที่เธอระบุไว้ในประวัติ Instagram ของเธอ) สามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น! เธอเป็นคุณแม่ลูกสองที่ตัดสินใจแบ่งปันความรู้และเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโลก Instagram ของเธอเน้นไปที่ การเลี้ยงลูกและไลฟ์สไตล์ คุณจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมสนุกๆ กับเด็กๆ การสร้างกิจวัตรก่อนนอนและการดูแลผิวที่สดชื่น และไอเดียมื้ออาหาร

Sierra ยังจัดการเรื่องการจัดการบ้านและครัว พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการสร้างและยึดมั่นในกิจวัตรประจำวัน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความสัมพันธ์ส่วนตัว

บัญชี Instagram ของ Sierra ปัจจุบันมีโพสต์มากกว่า 1,000 โพสต์ และไฮไลท์ที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบมากกว่า 20 รายการ ดังนั้นคุณจึงมีเนื้อหาให้สำรวจมากมาย

บัญชีโซเชียลมีเดีย

4. ลอร่า แวนเดอร์คัม

ลอร่า แวนเดอร์คัม
ผ่านทาง:ลอร่า แวนเดอร์แคม

โปรไฟล์ Instagram ของ Laura Vanderkam มีผู้ติดตามประมาณ 15,000 คน และโพสต์ส่วนใหญ่ของเธอมีลูกทั้งห้าคน การพักผ่อน ครอบครัว และเพื่อนๆ ของเธอ หนึ่งการมองโปรไฟล์ของเธอไม่เพียงพอที่จะบอกถึงความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของเธอ—Laura ได้ตีพิมพ์ หนังสือเก้าเล่ม และเป็นเจ้าภาพ พอดแคสต์สามรายการ!

หากคุณกำลังดิ้นรนกับการจัดการเวลา หนังสือ 168 ชั่วโมง ของเธอคือหนังสือที่คุณต้องอ่าน—มันอธิบายถึงประโยชน์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเวลาในแต่ละสัปดาห์ให้กับงานต่างๆ 168 ชั่วโมงที่คุณได้รับในแต่ละสัปดาห์สามารถมากพอที่จะทำสิ่งที่คุณต้องการได้โดยไม่กระทบต่อการดูแลตัวเองหรือความเป็นอยู่โดยรวม คู่มือที่ปฏิบัติได้จริงนี้แบ่งปันประสบการณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จที่สามารถทำเช่นนั้นได้!

อีกหนึ่งสิ่งพิมพ์ที่สามารถช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ Off the Clock ที่นี่ ลอร่าจะพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณต่อเวลาสามารถนำไปสู่ชีวิตที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานได้อย่างไร ?

บัญชีโซเชียลมีเดีย

5. เจมส์ คลี어

เจมส์ เคลียร์
ผ่านทาง:เจมส์ เคลียร์

เจมส์ เคลียร์ เป็นผู้เขียนหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทมส์ นิสัยระดับอะตอม: วิธีง่ายและพิสูจน์แล้วในการสร้างนิสัยที่ดีและทำลายนิสัยที่ไม่ดี หนังสือเล่มนี้ขายได้มากกว่า 15 ล้านเล่มทั่วโลก!

หนังสือเล่มนี้ส่งเสริมปรัชญาที่เรียบง่าย—การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในกิจวัตรของคุณ สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณและสะสมผลลัพธ์ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ หนังสือเล่มนี้สอนคุณว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองดีขึ้น 1% ทุกวัน หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเดินทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเอาชนะการขาดแรงจูงใจ

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีที่แห้งแล้ง—แต่ยังมีเรื่องราวของผู้ที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิก, ผู้นำทางธุรกิจ, และนักศิลปะที่ได้รับรางวัล ซึ่งได้พึ่งพาเพียงนิสัยที่ดีเพียงเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงคุณค่าของตัวเองและเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา

คุณไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือเพื่อเพลิดเพลินกับปัญญาของผู้มีอิทธิพล.เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขา, ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว 3-2-1 ทุกสัปดาห์, และเข้าร่วมกับผู้ติดตามที่มีความสุขมากกว่าสามล้านคน.

วิธีการก้าวทีละเล็กทีละน้อยของเจมส์ เคลียร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทำให้เขากลายเป็นคนดังอย่างแท้จริง—โปรไฟล์ Instagram ของเขามีผู้ติดตามมากกว่า 1.5 ล้านคน เลื่อนดูโปรไฟล์เพื่อรับคำคมสร้างแรงบันดาลใจประจำวันที่จะช่วยให้คุณก้าวต่อไปได้

เคล็ดลับ: ตรวจสอบไฮไลท์บนโปรไฟล์ Instagram ของ Clear—คุณจะพบบทฟรีจาก Atomic Habits ⚛️

บัญชีโซเชียลมีเดีย

6. มารี คอนโด

มารี คอนโด
ผ่านทาง:X

สาเหตุที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำคือพื้นที่ที่คุณอยู่—หากมันรกหรือวุ่นวาย อาจทำให้คุณเสียสมาธิจากเป้าหมายของคุณ และอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียดได้

มาริเอะ คอนโดะ หรือที่รู้จักกันในนาม คอนมาริ สามารถช่วยคุณ บอกลาความรกรุงรัง และสร้างพื้นที่ที่ทำให้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้น เธอคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระเบียบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ด้วยเทคนิคการจัดระเบียบที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ: วิธีการคอนมาริ (The KonMari method) แนวทางของเธอคือ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การทิ้งสิ่งของที่เราไม่ต้องการ เราควรให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาไว้เพียงสิ่งของที่สร้างความสุขให้กับเรา แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นอย่างแท้จริงก็ตาม

หากคุณสนใจเป็นพิเศษในการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ ลองดูหนังสือ "ความสุขในการทำงาน" ของมารี*—หนังสือเล่มนี้มีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการจัดโต๊ะทำงานและจิตใจให้ปลอดโปร่ง และส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

เกร็ดความรู้: มารีเป็นดาวเด่นของรายการเรียลลิตี้ทาง Netflix เรื่อง Tidying Up With Marie Kondo ดังนั้นนี่คือรายการที่คุณต้องดูมาราธอนในครั้งต่อไป! ?

บัญชีโซเชียลมีเดีย

7. ไบรอัน เทรซี่

ไบรอัน เทรซี่
ผ่านทาง:ไบรอัน เทรซี่

นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังกับ หนังสือมากกว่า 70 เล่ม ภายใต้ชื่อของเขา ไบรอัน เทรซี ยังเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในวงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หนึ่งในหนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ กินกบตัวนั้นซะ! ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้กล่าวถึงวิธีที่คุณควรจัดการกับงานที่ท้าทายที่สุดในรายการที่ต้องทำก่อน เพื่อเปลี่ยนการผัดวันประกันพรุ่งให้กลายเป็นการลงมือทำ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเผชิญหน้ากับวันใหม่ด้วยความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอน เทรซี่ยังพูดถึงการใช้ระเบียบวินัย ความมุ่งมั่น และการตัดสินใจที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

โปรไฟล์ Instagram ของ Tracy มีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคน และมีข้อมูลมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการตั้งเป้าหมายของตนเอง คุณจะค้นพบเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเรียนรู้วิธี:

  • คิดระยะยาวด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART
  • ใช้แนวทางแบบองค์รวม เช่น การฝึกขอบคุณและคำยืนยันเชิงบวก
  • รักษาแรงจูงใจ

โปรไฟล์ของอินฟลูเอนเซอร์ยังเผยให้เห็นถึงวิธีการจัดการเวลาที่แตกต่างกันซึ่งสามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ และช่วยให้คุณตอบสนองต่อปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

บัญชีโซเชียลมีเดีย

8. มารี ฟอร์เลโอ

มารี ฟอร์เลโอ
ผ่านทาง:LinkedIn

มารี ฟอร์เลโอ เป็นนักเขียนขายดี, โค้ชธุรกิจ,และตามที่โอปราห์ วินฟรีย์กล่าวไว้, ผู้นำทางความคิดสำหรับคนรุ่นต่อไป

มารีเป็นที่รู้จักจากหนังสือของเธอ Everything is Figureoutable หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในวงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในการรักษาประสิทธิภาพ: การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด

หนังสือเล่มนี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่จะ ฝึกสมองของคุณใหม่ ให้คิดในแง่บวกมากขึ้นและเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางการบรรลุความฝันของคุณ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิสัยที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย จัดการกับข้อจำกัดด้านเวลาและเงิน รับมือกับคำวิจารณ์และสร้างจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่ง

มารีมีความเคลื่อนไหวบนอินสตาแกรมอยู่เป็นประจำ โดยเธอโพสต์เกี่ยวกับความสำเร็จทางธุรกิจผ่านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเอาชนะความวิตกกังวลและความไม่มั่นใจ และการทำงานให้สอดคล้องกับจิตวิญญาณหรือระบบคำแนะนำภายในของเรา

เธอเป็นพิธีกรรายการออนไลน์รายสัปดาห์ MarieTV และพอดแคสต์ The Marie Forleo ซึ่งทั้งสองรายการเต็มไปด้วยแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับธุรกิจ การจัดระเบียบ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บัญชีโซเชียลมีเดีย

9. ชอว์น อาชอร์

ชอว์น อาชอร์
ผ่านทาง:ชอว์น อาคอร์

ชอว์น อาชอร์ เป็นผู้มีอิทธิพล นักเขียน และนักวิจัยที่มีแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการประสบความสำเร็จ—เขาสังเกตมันจากมุมมองของการมีความสุข ตามที่เขาบอก ความสำเร็จไม่ได้ทำให้เรา 행복 แต่เป็นทางกลับกัน ?

ในหนังสือของเขา The Happiness Advantage ชอว์นพูดถึงการเลือกความสุขอย่างมีสติที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น รวมถึงการลดความเครียด คำสอนของเขาเน้นการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานและการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ท้าทายด้วยการเป็นผู้นำอย่างมีเจตนา ดังที่ชอว์นกล่าวไว้ว่า:

เราอาจไม่มีอำนาจที่จะควบคุมโลก แต่เรามีอำนาจที่จะปกป้องสิ่งที่ดีงามภายในมัน

หากการเปลี่ยนความคิดใหม่ในทันทีฟังดูเป็นไปไม่ได้ ลองอ่านหนังสือ Before Happiness ของเขาดูสิ หนังสือเล่มนี้เสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงในทางบวกไม่รู้สึกฝืนและเป็นไปได้มากขึ้น

ต้องการเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างโครงการความสุขส่วนตัวของคุณกับประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่? ลองชมTED talk ของ Achor ซึ่งมีผู้ชมมากกว่า 25 ล้านครั้ง!

บัญชีโซเชียลมีเดีย

10. เซธ โกดิน

เซธ โกดิน
ผ่านทาง:X

หากคุณอยู่ในวงการการตลาด คุณต้องติดตาม Seth Godin! ในฐานะนักธุรกิจและอดีตผู้บริหารธุรกิจดอทคอม Godin มีประสบการณ์ด้านการตลาดหลายทศวรรษ—และเขาใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อื่น

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โกดินได้เขียนหนังสือขายดีถึง 21 เล่ม หัวข้อการสนทนาของเขาครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของการตลาดและการทำงาน พร้อมคำแนะนำที่มีคุณค่าในการเอาชนะอุปสรรคผ่านความพากเพียร และการปรับทัศนคติเพื่อยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

โกดินยังเป็นผู้เขียนบล็อกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบล็อกหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการตลาด ดังนั้นจึงคุ้มค่าแก่การตรวจสอบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่สนใจในนิชนี้

หากคุณต้องการเป็นผู้นำ คุณสามารถสำรวจเวิร์กช็อป altMBA ของ Godin ได้ คุณจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่แน่นอนและเพิ่มความมั่นใจที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

เกร็ดความรู้: เซธ โกดิน ได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศการตลาดในปี2018

บัญชีโซเชียลมีเดีย

ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้นและประสบความสำเร็จด้วย ClickUp

วงการอินฟลูเอนเซอร์ด้านประสิทธิภาพการทำงานนั้นให้ความรู้อย่างมาก แต่ปริมาณข้อมูลที่คุณได้รับจากช่องทางโปรดของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ มีเคล็ดลับและกลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพการทำงานมากมายที่คุณต้องการนำไปใช้ แต่คุณจะเริ่มต้นจากตรงไหน?

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการใช้แพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตอย่าง ClickUpจึงมีเหตุผล — มันคือโซลูชันการจัดการโครงการและงานที่ผสานรวมไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถช่วยคุณนำความรู้ที่มีค่าที่คุณได้รับจากผู้มีอิทธิพลมาใช้ และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านผลผลิตได้รวดเร็วขึ้น

1. สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วย ClickUp Tasks

งานใน ClickUp
ใช้ ClickUp Tasks เพื่อแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่ทำได้ในครั้งเดียว

การจดบันทึกหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ทางอาชีพทั้งหมดของคุณสามารถช่วยคุณจัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และมอบหมายงานได้ด้วยความแม่นยำมากขึ้น, รวมถึงระวังสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานที่ทำให้คุณหลุดโฟกัส. ด้วยClickUp Tasks คุณจะพบว่าการบริหารวันของคุณง่ายขึ้น! ?

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางเวลาประจำวันพื้นฐานหรือแผนการจัดส่งสินค้าที่ซับซ้อน ClickUp Tasks ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ คุณสามารถ:

เพิ่มบริบทให้กับแต่ละรายการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น แบบเลือก, เว็บไซต์, ความคืบหน้า, หรือเงิน—ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลการทำงานทั้งหมดจะถูกเก็บรวมศูนย์ ซึ่งช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงาน

แนวคิดเบื้องหลังการใช้ ClickUp เพื่อวางแผนงานคือการสร้างตารางเวลาที่ยืดหยุ่นพอสมควร ติดตามกำหนดส่งงาน และทำการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็นโดยไม่ต้องตื่นตระหนก

คุณมักลืมการประชุมประจำสัปดาห์ การซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือคลาสเรียนอยู่บ่อยๆ หรือไม่?งานที่ต้องทำซ้ำสามารถจัดการได้ง่ายด้วย ClickUp สร้างงานที่ต้องทำซ้ำรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้ในไม่กี่คลิก และมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดการ

หากคุณเป็นแฟนของรายการสิ่งที่ต้องทำ ClickUp สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างรายการที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่! สร้างรายการของคุณจากศูนย์หรือใช้หนึ่งในเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของแพลตฟอร์มเพื่อประหยัดเวลาเทมเพลตเหล่านี้มีให้เลือกในหลากหลายธีม เช่นการดูแลตนเองและการเดินทาง—เพียงแค่เลือกธีมที่เหมาะกับแผนการทำงานของคุณ

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
ตัวอย่างเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

2. ฝึกฝนภาวะผู้นำเชิงเจตนาด้วย ClickUp Project Management

การจัดการโครงการด้วย ClickUp
มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยการจัดการโครงการด้วย ClickUp

ในสภาพแวดล้อมของโครงการ ความสามารถในการผลิตเป็นผลพลอยได้จากการตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำโชคดีที่ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUpมีคลังเครื่องมือเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตมากมายเพื่อสร้างความตระหนักในฐานะผู้นำ!

มันช่วยให้คุณสามารถจัดการ Workspace ที่มีการจัดระเบียบสำหรับโครงการหลาย ๆ โครงการและสังเกตการณ์จากมุมมองที่แตกต่างกันได้ ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณมุมมองของ ClickUp ตั้งแต่มุมมองพื้นฐานอย่าง รายการและกระดาน Kanbanไปจนถึงตัวเลือกขั้นสูง เช่นแผนภูมิ Gantt และมุมมองตาราง คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขยายมุมมองของกระบวนการทำงานของคุณ ตรวจสอบความเสี่ยงในการส่งมอบงาน และจัดลำดับความสำคัญใหม่

ไม่ว่าคุณจะทำงานโครงการส่วนตัวหรือกับทีมClickUp Docsสามารถช่วยคุณเขียนและเก็บเอกสารความรู้ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วยทุกอย่างที่เข้าถึงได้เพียงปลายนิ้ว คุณจะไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างการทำงาน

หากคุณกำลังวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณอาจพิจารณาใช้ ClickUp AI ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในแพลตฟอร์มนี้ ผู้ช่วย AI นี้สามารถเป็นคู่คิดในการคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ รวมถึงปรับแต่งรายการที่ต้องทำ, สรุปโครงการ, อีเมล, และเอกสารอื่น ๆ ให้เหมาะกับคุณผ่านการใช้คำสั่ง คุณสามารถใช้มันเพื่อสรุปข้อความยาว ๆ และประหยัดเวลาในการอ่านได้ ⚡

ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

อีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดเวลาคือClickUp Automationsเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมั่นใจว่าคุณจะไม่เสียเวลาไปกับงานธุรการที่ซ้ำซากโดยตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการ ClickUp มีคลังอัตโนมัติที่หลากหลาย แต่คุณสามารถสร้างของคุณเองได้เช่นกัน

ส่วนหนึ่งของชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp คือClickUp Dashboards ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานผ่านแผนภูมิและกราฟต่าง ๆ ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ ?

3. ลดความเครียดด้วยชุดเครื่องมือบริหารเวลาคุณภาพสูง

การติดตามเวลาด้วย ClickUp
ติดตามเวลาของงานในแต่ละขั้นตอนของความคืบหน้าบน ClickUp Tasks

การติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับงานเฉพาะเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยClickUp Time Tracking สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกปุ่มเดียว และแพลตฟอร์มจะเริ่มติดตามเวลาให้คุณ ⌛

เนื่องจาก ClickUpมีให้บริการบน iPhone, Android และเดสก์ท็อป คุณสามารถบันทึกเวลาได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้และใช้งานตัวจับเวลาหลายตัวพร้อมกัน หากคุณลืมบันทึกเวลา คุณสามารถเพิ่มข้อมูลย้อนหลังได้เสมอ

หากคุณกำลังติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ให้ทิ้งบันทึกไว้ข้างแต่ละรายการเพื่ออธิบายว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไร วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีบันทึกกิจกรรมที่ละเอียดถี่ถ้วนและเป็นพื้นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับการวางแผนล่วงหน้าและตระหนักถึงสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อทำให้วันของคุณง่ายขึ้น

4. ใช้ ClickUp Goals เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ

ClickUp ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ ทำให้เส้นทางสู่ประสิทธิภาพการทำงานราบรื่นขึ้น คุณสามารถมีเป้าหมาย ClickUpรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี และติดตามความคืบหน้าด้วยบัตรแดชบอร์ด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมวิธีการแสดงเป้าหมายของคุณได้เสมอ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้การตั้งเป้าหมายแบบ SMART ที่ผู้มีอิทธิพลอย่าง Brian Tracy แนะนำ คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp SMART Goalsเพื่อสร้างเวอร์ชันของคุณเองได้เสมอ

ClickUp 3.0 แดชบอร์ดบันเดิลพร้อมเป้าหมายทีม
แยกย่อยเป้าหมาย งาน ประเด็นแบบอไจล์ และสถานะโครงการในแดชบอร์ด ClickUp 3.0 ที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น

ผสานคำแนะนำเชิงปฏิบัติจากผู้มีอิทธิพลด้านประสิทธิภาพการทำงานเข้ากับ ClickUp

ผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านผลิตภาพสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณและให้คำแนะนำและภูมิปัญญาจากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการจัดระเบียบชีวิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่คำแนะนำเหล่านี้จะไม่มีความหมายมากนักหากคุณไม่ลงมือทำตาม

ClickUp มอบรากฐาน สำหรับการเปลี่ยนจากการฟังผู้ทรงอิทธิพลอย่างเฉื่อยชาไปสู่การนำคำแนะนำของพวกเขาไปปฏิบัติจริง ตัวเลือกการจัดการงานและโครงการของแพลตฟอร์มนี้สามารถพลิกชีวิตของคุณและช่วยให้คุณคว้าโอกาสในแต่ละวันได้

ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเข้าสู่โลกแห่งประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีสไตล์! ?