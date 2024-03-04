รายชื่อสุดยอด 10 อินฟลูเอนเซอร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่คุณต้องติดตาม [ฉบับปี 2025]

เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ยังคงดึงดูดผู้ใช้จำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่อง (4.9 พันล้านคนในปี 2023— นั่นคือมากกว่า 60% ของประชากรโลก!) แพลตฟอร์มเช่น Facebook, Instagram, และ TikTok ได้สร้างรากฐานให้กับอีกหนึ่งช่องทางที่มีกำไรสูง —การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล (Influencer Marketing)ด้วยจำนวนผู้มีอิทธิพลมากกว่า 50 ล้านคนทั่วโลกคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2024
ในขณะที่ผู้คนทั่วโลกกำลังแข่งขันกับเวลาเพื่อจัดการงาน ครอบครัว เพื่อนฝูง และงานบ้าน กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มหนึ่งได้รับความนิยมเป็นพิเศษ นั่นคือ อินฟลูเอนเซอร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ให้คำแนะนำและเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลาและเอาชนะสิ่งรบกวน เพื่อทำให้คุณกลายเป็นเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพที่สุดของตัวเอง แต่ด้วยผู้มีอิทธิพลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพหลายร้อยคนรอบตัว คุณควรติดตามใครดี?
ในบทความนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ 10 อินฟลูเอนเซอร์ด้านประสิทธิภาพการทำงาน ที่นำเสนอเนื้อหาคุณภาพซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในการพัฒนา습관ที่ดีและปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ⏰
การเติบโตของอินฟลูเอนเซอร์ด้านผลิตภาพบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
Productivity influencers และผู้ประกอบการช่วยให้คุณระบุและกำจัดอุปสรรคบนเส้นทางสู่การสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์, ประสบการณ์ส่วนตัว, และการสนับสนุนของพวกเขาถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนเพื่อเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่พึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลของเรา
ผู้มีอิทธิพลเหล่านี้มักมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายภายในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่ แม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ชาญฉลาดเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และประสิทธิภาพ แต่ความท้าทาย เช่น การทำงานหลายอย่างพร้อมกันบ่อยครั้ง การสลับบริบท การประชุมที่มากเกินไป และความเหนื่อยล้าจากการทำงาน สามารถทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้มากทีเดียว
ตอนนี้คุณไม่สามารถเพิ่มชั่วโมงในหนึ่งวันหรือโคลนนิ่งตัวเองได้ แต่คุณสามารถเรียนรู้วิธีจัดระเบียบเวลาและรักษาแรงจูงใจให้สูงเพื่อบรรลุทุกสิ่งที่อยู่ในรายการที่ต้องทำของคุณได้ ผู้มีอิทธิพลด้านประสิทธิภาพการทำงานนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายในยุคปัจจุบันและประสบความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัว
หัวข้อเนื้อหาทั่วไปที่คุณสามารถคาดหวังได้จากอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ ได้แก่:
- การรักษาสมาธิขณะทำงานจากที่บ้าน
- มินิมอลดิจิทัลหรือการล้างพิษดิจิทัล
- สุขภาพจิตและการดูแลตนเอง
- ระบบการวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญแบบกำหนดเอง
- ทัศนคติที่พร้อมลงมือทำ
- การควบคุมอารมณ์
10 ผู้มีอิทธิพลด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ควรติดตาม
เราได้คัดสรรรายชื่อ 10 อินฟลูเอนเซอร์ด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น คุณภาพของเนื้อหา การมีส่วนร่วมของชุมชน และจำนวนผู้ติดตาม มาดูกันเลย! ?
1. ทิม เฟอริสส์
ด้วยหนังสือขายดีติดอันดับ New York Times และ Wall Street Journal ถึงห้าเล่ม รายการพอดแคสต์ที่ประสบความสำเร็จ และผู้ติดตามบน Instagram กว่า 1.5 ล้านคน ทิม เฟอร์ริส คืออินฟลูเอนเซอร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตระดับซูเปอร์สตาร์!
Ferriss เป็นนักลงทุน ผู้ประกอบการ และกูรูด้านไลฟ์สไตล์ที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางจากหนังสือพัฒนาตนเองชุด 4-Hour หนังสือของเขาช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลากหลายด้านของชีวิต เช่น การทำงาน การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่น The 4-Hour Workweek กล่าวถึงวิธีการเลิกใช้ชีวิตแบบทำงาน 9-5 แบบดั้งเดิม ทำงานให้น้อยลง แต่มีรายได้มากขึ้น ?
เฟอร์ริสได้ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพอีกสองเล่ม ได้แก่ Tools of Titans และ Tribe of Mentors ซึ่งเป็นการรวบรวมนิสัยเชิงบวก ความเชื่อ และคำแนะนำจากผู้ประสบความสำเร็จระดับโลก ประสบการณ์ของพวกเขาช่วยกระตุ้นให้บุคคลพัฒนาแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลักดันไปสู่เป้าหมายที่ทะเยอทะยาน
ไม่มีเวลาอ่านหนังสือใช่ไหม? คุณสามารถหาคำแนะนำและเทคนิคเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากมายบนโปรไฟล์ Instagram ของ Ferriss—มีโพสต์มากกว่า 2,000 โพสต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และการต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่ง บัญชีนี้จัดการกับปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานและแบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับการมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและการให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจ
หากคุณเป็นแฟนของเนื้อหาเสียง ลองฟังพอดแคสต์ธุรกิจของผู้มีอิทธิพล The Tim Ferriss Show ซึ่งคุณสามารถฟังเรื่องราวความสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจได้มากมาย บทถอดเสียงของพอดแคสต์ทั้งหมดมีให้บนเว็บไซต์ของ Ferriss
บัญชีโซเชียลมีเดีย
- X:@tferriss
- LinkedIn:ทิม เฟอร์ริสส์
- Instagram: @timferriss
2. อาลี อับดาเอล
อดีตแพทย์และหนึ่งในผู้มีอิทธิพลด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก อาลี อับดาอัล เริ่มต้นอาชีพของเขาในปี 2017 เมื่อเขาเริ่มโพสต์วิดีโอ YouTube ในด้านสุขภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปัจจุบัน ช่อง YouTube ของอาลีมีผู้ติดตามมากกว่าห้าล้านคน และเขายังมีฐานแฟนคลับ Instagram ขนาดใหญ่ที่มี ผู้ติดตามมากกว่า 700,000 คน!
เนื้อหาของเขาเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ในตนเองและมีประสิทธิผลมากขึ้นต้องอ่าน ในวิดีโอและโพสต์ของเขา เขาพูดถึงวิธีการทำงานให้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง และให้แสงสว่างในการปรับปรุงวินัยและการจัดการความวิตกกังวล
อบดาอัล, ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, มักจะพูดคุยกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและผู้มีอิทธิพลในวงการเดียวกันในพอดแคสต์ของเขา และเจาะลึกกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางอาชีพและนำชีวิตส่วนตัวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อินฟลูเอนเซอร์ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Feel-Good Productivity ซึ่งเขาได้กล่าวถึงแนวทางที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์สู่ความสำเร็จ และเน้นย้ำว่าความลับของการมีประสิทธิภาพไม่ใช่การทำงานหนัก แต่เป็นเรื่องของการรู้สึกดีมากกว่า ?
บัญชีโซเชียลมีเดีย
- X:@AliAbdaal
- LinkedIn:อาลี อับดาอัล
- Instagram: @aliabdaal
3. เซียร์รา ฮันนีคัทท์
ไม่มีใครเข้าใจความสำคัญของการบริหารเวลาได้ดีไปกว่าพ่อแม่ คุณต้องจัดการกับลูก ๆ งานบ้าน งานประจำ การบ้าน การฝึกซ้อมกีฬา และการทำอาหาร—และยังคงต้องหาเวลาสำหรับการเข้าสังคมและการพักผ่อนอีกด้วย ?
เคล็ดลับแม่และนิสัยเพิ่มประสิทธิภาพของ Sierra Honeycutt (ตามที่เธอระบุไว้ในประวัติ Instagram ของเธอ) สามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น! เธอเป็นคุณแม่ลูกสองที่ตัดสินใจแบ่งปันความรู้และเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโลก Instagram ของเธอเน้นไปที่ การเลี้ยงลูกและไลฟ์สไตล์ คุณจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมสนุกๆ กับเด็กๆ การสร้างกิจวัตรก่อนนอนและการดูแลผิวที่สดชื่น และไอเดียมื้ออาหาร
Sierra ยังจัดการเรื่องการจัดการบ้านและครัว พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการสร้างและยึดมั่นในกิจวัตรประจำวัน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความสัมพันธ์ส่วนตัว
บัญชี Instagram ของ Sierra ปัจจุบันมีโพสต์มากกว่า 1,000 โพสต์ และไฮไลท์ที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบมากกว่า 20 รายการ ดังนั้นคุณจึงมีเนื้อหาให้สำรวจมากมาย
บัญชีโซเชียลมีเดีย
- Facebook:sierra.honeycutt
- Instagram: @sierra.honeycutt
4. ลอร่า แวนเดอร์คัม
โปรไฟล์ Instagram ของ Laura Vanderkam มีผู้ติดตามประมาณ 15,000 คน และโพสต์ส่วนใหญ่ของเธอมีลูกทั้งห้าคน การพักผ่อน ครอบครัว และเพื่อนๆ ของเธอ หนึ่งการมองโปรไฟล์ของเธอไม่เพียงพอที่จะบอกถึงความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของเธอ—Laura ได้ตีพิมพ์ หนังสือเก้าเล่ม และเป็นเจ้าภาพ พอดแคสต์สามรายการ!
หากคุณกำลังดิ้นรนกับการจัดการเวลา หนังสือ 168 ชั่วโมง ของเธอคือหนังสือที่คุณต้องอ่าน—มันอธิบายถึงประโยชน์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเวลาในแต่ละสัปดาห์ให้กับงานต่างๆ 168 ชั่วโมงที่คุณได้รับในแต่ละสัปดาห์สามารถมากพอที่จะทำสิ่งที่คุณต้องการได้โดยไม่กระทบต่อการดูแลตัวเองหรือความเป็นอยู่โดยรวม คู่มือที่ปฏิบัติได้จริงนี้แบ่งปันประสบการณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จที่สามารถทำเช่นนั้นได้!
อีกหนึ่งสิ่งพิมพ์ที่สามารถช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ Off the Clock ที่นี่ ลอร่าจะพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณต่อเวลาสามารถนำไปสู่ชีวิตที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานได้อย่างไร ?
บัญชีโซเชียลมีเดีย
- X:@lvanderkam
- LinkedIn:ลอร่า แวนเดอร์คัม
- Instagram: @lvanderkam
5. เจมส์ คลี어
เจมส์ เคลียร์ เป็นผู้เขียนหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทมส์ นิสัยระดับอะตอม: วิธีง่ายและพิสูจน์แล้วในการสร้างนิสัยที่ดีและทำลายนิสัยที่ไม่ดี หนังสือเล่มนี้ขายได้มากกว่า 15 ล้านเล่มทั่วโลก!
หนังสือเล่มนี้ส่งเสริมปรัชญาที่เรียบง่าย—การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในกิจวัตรของคุณ สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณและสะสมผลลัพธ์ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ หนังสือเล่มนี้สอนคุณว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองดีขึ้น 1% ทุกวัน หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเดินทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเอาชนะการขาดแรงจูงใจ
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีที่แห้งแล้ง—แต่ยังมีเรื่องราวของผู้ที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิก, ผู้นำทางธุรกิจ, และนักศิลปะที่ได้รับรางวัล ซึ่งได้พึ่งพาเพียงนิสัยที่ดีเพียงเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงคุณค่าของตัวเองและเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา
คุณไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือเพื่อเพลิดเพลินกับปัญญาของผู้มีอิทธิพล.เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขา, ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว 3-2-1 ทุกสัปดาห์, และเข้าร่วมกับผู้ติดตามที่มีความสุขมากกว่าสามล้านคน.
วิธีการก้าวทีละเล็กทีละน้อยของเจมส์ เคลียร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทำให้เขากลายเป็นคนดังอย่างแท้จริง—โปรไฟล์ Instagram ของเขามีผู้ติดตามมากกว่า 1.5 ล้านคน เลื่อนดูโปรไฟล์เพื่อรับคำคมสร้างแรงบันดาลใจประจำวันที่จะช่วยให้คุณก้าวต่อไปได้
เคล็ดลับ: ตรวจสอบไฮไลท์บนโปรไฟล์ Instagram ของ Clear—คุณจะพบบทฟรีจาก Atomic Habits ⚛️
บัญชีโซเชียลมีเดีย
- X:@JamesClear
- LinkedIn:เจมส์ คลี어
- Instagram: @jamesclear
6. มารี คอนโด
สาเหตุที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำคือพื้นที่ที่คุณอยู่—หากมันรกหรือวุ่นวาย อาจทำให้คุณเสียสมาธิจากเป้าหมายของคุณ และอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียดได้
มาริเอะ คอนโดะ หรือที่รู้จักกันในนาม คอนมาริ สามารถช่วยคุณ บอกลาความรกรุงรัง และสร้างพื้นที่ที่ทำให้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้น เธอคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระเบียบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ด้วยเทคนิคการจัดระเบียบที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ: วิธีการคอนมาริ (The KonMari method) แนวทางของเธอคือ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การทิ้งสิ่งของที่เราไม่ต้องการ เราควรให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาไว้เพียงสิ่งของที่สร้างความสุขให้กับเรา แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นอย่างแท้จริงก็ตาม
หากคุณสนใจเป็นพิเศษในการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ ลองดูหนังสือ "ความสุขในการทำงาน" ของมารี*—หนังสือเล่มนี้มีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการจัดโต๊ะทำงานและจิตใจให้ปลอดโปร่ง และส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
เกร็ดความรู้: มารีเป็นดาวเด่นของรายการเรียลลิตี้ทาง Netflix เรื่อง Tidying Up With Marie Kondo ดังนั้นนี่คือรายการที่คุณต้องดูมาราธอนในครั้งต่อไป! ?
บัญชีโซเชียลมีเดีย
- X:@MarieKondo
- LinkedIn:Marie Kondo
- Instagram: @mariekondo
7. ไบรอัน เทรซี่
นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังกับ หนังสือมากกว่า 70 เล่ม ภายใต้ชื่อของเขา ไบรอัน เทรซี ยังเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในวงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หนึ่งในหนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ กินกบตัวนั้นซะ! ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้กล่าวถึงวิธีที่คุณควรจัดการกับงานที่ท้าทายที่สุดในรายการที่ต้องทำก่อน เพื่อเปลี่ยนการผัดวันประกันพรุ่งให้กลายเป็นการลงมือทำ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเผชิญหน้ากับวันใหม่ด้วยความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอน เทรซี่ยังพูดถึงการใช้ระเบียบวินัย ความมุ่งมั่น และการตัดสินใจที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
โปรไฟล์ Instagram ของ Tracy มีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคน และมีข้อมูลมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการตั้งเป้าหมายของตนเอง คุณจะค้นพบเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเรียนรู้วิธี:
- คิดระยะยาวด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART
- ใช้แนวทางแบบองค์รวม เช่น การฝึกขอบคุณและคำยืนยันเชิงบวก
- รักษาแรงจูงใจ
โปรไฟล์ของอินฟลูเอนเซอร์ยังเผยให้เห็นถึงวิธีการจัดการเวลาที่แตกต่างกันซึ่งสามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ และช่วยให้คุณตอบสนองต่อปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
บัญชีโซเชียลมีเดีย
- X:@BrianTracy
- LinkedIn:Brian Tracy International
- Instagram: @thebriantracy
8. มารี ฟอร์เลโอ
มารี ฟอร์เลโอ เป็นนักเขียนขายดี, โค้ชธุรกิจ,และตามที่โอปราห์ วินฟรีย์กล่าวไว้, ผู้นำทางความคิดสำหรับคนรุ่นต่อไป
มารีเป็นที่รู้จักจากหนังสือของเธอ Everything is Figureoutable หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในวงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในการรักษาประสิทธิภาพ: การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
หนังสือเล่มนี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่จะ ฝึกสมองของคุณใหม่ ให้คิดในแง่บวกมากขึ้นและเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางการบรรลุความฝันของคุณ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิสัยที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย จัดการกับข้อจำกัดด้านเวลาและเงิน รับมือกับคำวิจารณ์และสร้างจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่ง
มารีมีความเคลื่อนไหวบนอินสตาแกรมอยู่เป็นประจำ โดยเธอโพสต์เกี่ยวกับความสำเร็จทางธุรกิจผ่านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเอาชนะความวิตกกังวลและความไม่มั่นใจ และการทำงานให้สอดคล้องกับจิตวิญญาณหรือระบบคำแนะนำภายในของเรา
เธอเป็นพิธีกรรายการออนไลน์รายสัปดาห์ MarieTV และพอดแคสต์ The Marie Forleo ซึ่งทั้งสองรายการเต็มไปด้วยแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับธุรกิจ การจัดระเบียบ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บัญชีโซเชียลมีเดีย
- X:@marieforleo
- LinkedIn:Marie Forleo
- Instagram: @marieforleo
9. ชอว์น อาชอร์
ชอว์น อาชอร์ เป็นผู้มีอิทธิพล นักเขียน และนักวิจัยที่มีแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการประสบความสำเร็จ—เขาสังเกตมันจากมุมมองของการมีความสุข ตามที่เขาบอก ความสำเร็จไม่ได้ทำให้เรา 행복 แต่เป็นทางกลับกัน ?
ในหนังสือของเขา The Happiness Advantage ชอว์นพูดถึงการเลือกความสุขอย่างมีสติที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น รวมถึงการลดความเครียด คำสอนของเขาเน้นการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานและการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ท้าทายด้วยการเป็นผู้นำอย่างมีเจตนา ดังที่ชอว์นกล่าวไว้ว่า:
เราอาจไม่มีอำนาจที่จะควบคุมโลก แต่เรามีอำนาจที่จะปกป้องสิ่งที่ดีงามภายในมัน
หากการเปลี่ยนความคิดใหม่ในทันทีฟังดูเป็นไปไม่ได้ ลองอ่านหนังสือ Before Happiness ของเขาดูสิ หนังสือเล่มนี้เสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงในทางบวกไม่รู้สึกฝืนและเป็นไปได้มากขึ้น
ต้องการเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างโครงการความสุขส่วนตัวของคุณกับประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่? ลองชมTED talk ของ Achor ซึ่งมีผู้ชมมากกว่า 25 ล้านครั้ง!
บัญชีโซเชียลมีเดีย
- X:@shawnachor
- LinkedIn:Shawn Achor
- Instagram: @shawnachor
10. เซธ โกดิน
หากคุณอยู่ในวงการการตลาด คุณต้องติดตาม Seth Godin! ในฐานะนักธุรกิจและอดีตผู้บริหารธุรกิจดอทคอม Godin มีประสบการณ์ด้านการตลาดหลายทศวรรษ—และเขาใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อื่น
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โกดินได้เขียนหนังสือขายดีถึง 21 เล่ม หัวข้อการสนทนาของเขาครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของการตลาดและการทำงาน พร้อมคำแนะนำที่มีคุณค่าในการเอาชนะอุปสรรคผ่านความพากเพียร และการปรับทัศนคติเพื่อยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
โกดินยังเป็นผู้เขียนบล็อกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบล็อกหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการตลาด ดังนั้นจึงคุ้มค่าแก่การตรวจสอบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่สนใจในนิชนี้
หากคุณต้องการเป็นผู้นำ คุณสามารถสำรวจเวิร์กช็อป altMBA ของ Godin ได้ คุณจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่แน่นอนและเพิ่มความมั่นใจที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
เกร็ดความรู้: เซธ โกดิน ได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศการตลาดในปี2018
บัญชีโซเชียลมีเดีย
- X:@ThisIsSethsBlog
- LinkedIn: altMBA
- Instagram: @sethgodin
ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้นและประสบความสำเร็จด้วย ClickUp
วงการอินฟลูเอนเซอร์ด้านประสิทธิภาพการทำงานนั้นให้ความรู้อย่างมาก แต่ปริมาณข้อมูลที่คุณได้รับจากช่องทางโปรดของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ มีเคล็ดลับและกลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพการทำงานมากมายที่คุณต้องการนำไปใช้ แต่คุณจะเริ่มต้นจากตรงไหน?
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการใช้แพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตอย่าง ClickUpจึงมีเหตุผล — มันคือโซลูชันการจัดการโครงการและงานที่ผสานรวมไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถช่วยคุณนำความรู้ที่มีค่าที่คุณได้รับจากผู้มีอิทธิพลมาใช้ และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านผลผลิตได้รวดเร็วขึ้น
1. สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วย ClickUp Tasks
การจดบันทึกหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ทางอาชีพทั้งหมดของคุณสามารถช่วยคุณจัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และมอบหมายงานได้ด้วยความแม่นยำมากขึ้น, รวมถึงระวังสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานที่ทำให้คุณหลุดโฟกัส. ด้วยClickUp Tasks คุณจะพบว่าการบริหารวันของคุณง่ายขึ้น! ?
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางเวลาประจำวันพื้นฐานหรือแผนการจัดส่งสินค้าที่ซับซ้อน ClickUp Tasks ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ คุณสามารถ:
- ออกแบบงานพร้อมงานย่อยและรายการตรวจสอบ
- เพิ่มผู้รับมอบหมายหนึ่งคนหรือหลายคน(สำหรับโครงการที่ต้องการความร่วมมือ)
- ตั้งค่าความสัมพันธ์ของงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามลำดับที่ถูกต้อง
- ปรับแต่งประเภทงาน
- กำหนดแท็กความสำคัญ
เพิ่มบริบทให้กับแต่ละรายการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น แบบเลือก, เว็บไซต์, ความคืบหน้า, หรือเงิน—ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลการทำงานทั้งหมดจะถูกเก็บรวมศูนย์ ซึ่งช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงาน
แนวคิดเบื้องหลังการใช้ ClickUp เพื่อวางแผนงานคือการสร้างตารางเวลาที่ยืดหยุ่นพอสมควร ติดตามกำหนดส่งงาน และทำการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็นโดยไม่ต้องตื่นตระหนก
คุณมักลืมการประชุมประจำสัปดาห์ การซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือคลาสเรียนอยู่บ่อยๆ หรือไม่?งานที่ต้องทำซ้ำสามารถจัดการได้ง่ายด้วย ClickUp สร้างงานที่ต้องทำซ้ำรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้ในไม่กี่คลิก และมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดการ
หากคุณเป็นแฟนของรายการสิ่งที่ต้องทำ ClickUp สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างรายการที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่! สร้างรายการของคุณจากศูนย์หรือใช้หนึ่งในเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของแพลตฟอร์มเพื่อประหยัดเวลาเทมเพลตเหล่านี้มีให้เลือกในหลากหลายธีม เช่นการดูแลตนเองและการเดินทาง—เพียงแค่เลือกธีมที่เหมาะกับแผนการทำงานของคุณ
2. ฝึกฝนภาวะผู้นำเชิงเจตนาด้วย ClickUp Project Management
ในสภาพแวดล้อมของโครงการ ความสามารถในการผลิตเป็นผลพลอยได้จากการตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำโชคดีที่ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUpมีคลังเครื่องมือเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตมากมายเพื่อสร้างความตระหนักในฐานะผู้นำ!
มันช่วยให้คุณสามารถจัดการ Workspace ที่มีการจัดระเบียบสำหรับโครงการหลาย ๆ โครงการและสังเกตการณ์จากมุมมองที่แตกต่างกันได้ ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณมุมมองของ ClickUp ตั้งแต่มุมมองพื้นฐานอย่าง รายการและกระดาน Kanbanไปจนถึงตัวเลือกขั้นสูง เช่นแผนภูมิ Gantt และมุมมองตาราง คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขยายมุมมองของกระบวนการทำงานของคุณ ตรวจสอบความเสี่ยงในการส่งมอบงาน และจัดลำดับความสำคัญใหม่
ไม่ว่าคุณจะทำงานโครงการส่วนตัวหรือกับทีมClickUp Docsสามารถช่วยคุณเขียนและเก็บเอกสารความรู้ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วยทุกอย่างที่เข้าถึงได้เพียงปลายนิ้ว คุณจะไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างการทำงาน
หากคุณกำลังวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณอาจพิจารณาใช้ ClickUp AI ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในแพลตฟอร์มนี้ ผู้ช่วย AI นี้สามารถเป็นคู่คิดในการคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ รวมถึงปรับแต่งรายการที่ต้องทำ, สรุปโครงการ, อีเมล, และเอกสารอื่น ๆ ให้เหมาะกับคุณผ่านการใช้คำสั่ง คุณสามารถใช้มันเพื่อสรุปข้อความยาว ๆ และประหยัดเวลาในการอ่านได้ ⚡
อีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดเวลาคือClickUp Automations—เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมั่นใจว่าคุณจะไม่เสียเวลาไปกับงานธุรการที่ซ้ำซากโดยตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการ ClickUp มีคลังอัตโนมัติที่หลากหลาย แต่คุณสามารถสร้างของคุณเองได้เช่นกัน
ส่วนหนึ่งของชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp คือClickUp Dashboards ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานผ่านแผนภูมิและกราฟต่าง ๆ ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ ?
3. ลดความเครียดด้วยชุดเครื่องมือบริหารเวลาคุณภาพสูง
การติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับงานเฉพาะเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยClickUp Time Tracking สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกปุ่มเดียว และแพลตฟอร์มจะเริ่มติดตามเวลาให้คุณ ⌛
เนื่องจาก ClickUpมีให้บริการบน iPhone, Android และเดสก์ท็อป คุณสามารถบันทึกเวลาได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้และใช้งานตัวจับเวลาหลายตัวพร้อมกัน หากคุณลืมบันทึกเวลา คุณสามารถเพิ่มข้อมูลย้อนหลังได้เสมอ
หากคุณกำลังติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ให้ทิ้งบันทึกไว้ข้างแต่ละรายการเพื่ออธิบายว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไร วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีบันทึกกิจกรรมที่ละเอียดถี่ถ้วนและเป็นพื้นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับการวางแผนล่วงหน้าและตระหนักถึงสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อทำให้วันของคุณง่ายขึ้น
4. ใช้ ClickUp Goals เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ
ClickUp ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ ทำให้เส้นทางสู่ประสิทธิภาพการทำงานราบรื่นขึ้น คุณสามารถมีเป้าหมาย ClickUpรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี และติดตามความคืบหน้าด้วยบัตรแดชบอร์ด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมวิธีการแสดงเป้าหมายของคุณได้เสมอ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้การตั้งเป้าหมายแบบ SMART ที่ผู้มีอิทธิพลอย่าง Brian Tracy แนะนำ คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp SMART Goalsเพื่อสร้างเวอร์ชันของคุณเองได้เสมอ
ผสานคำแนะนำเชิงปฏิบัติจากผู้มีอิทธิพลด้านประสิทธิภาพการทำงานเข้ากับ ClickUp
ผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านผลิตภาพสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณและให้คำแนะนำและภูมิปัญญาจากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการจัดระเบียบชีวิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่คำแนะนำเหล่านี้จะไม่มีความหมายมากนักหากคุณไม่ลงมือทำตาม
ClickUp มอบรากฐาน สำหรับการเปลี่ยนจากการฟังผู้ทรงอิทธิพลอย่างเฉื่อยชาไปสู่การนำคำแนะนำของพวกเขาไปปฏิบัติจริง ตัวเลือกการจัดการงานและโครงการของแพลตฟอร์มนี้สามารถพลิกชีวิตของคุณและช่วยให้คุณคว้าโอกาสในแต่ละวันได้
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเข้าสู่โลกแห่งประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีสไตล์! ?