Hur marknadsföringsbyråer sparar över 15 timmar per vecka

Marknadsföringsbyråer jonglerar ofta med flera verktyg bara för att driva en enda kundkampanj. Faktum är att Okta har funnit att organisationer inom olika branscher nu använder i genomsnitt 101 appar, vilket gör fragmentering nästan omöjlig att undvika.

Den här guiden beskriver sju konkreta förändringar i arbetsflödet som hjälper din byrå att återfå de förlorade timmarna. Vi visar också hur ClickUps samlade AI-arbetsyta – en enda, säker plattform där projekt, dokument, konversationer och analyser samsas med AI inbyggt som intelligenslager – kan bli din superkraft i detta arbete.

Varför de flesta marknadsföringsbyråer förlorar över 15 timmar varje vecka

När en enda leverans till en kund kräver att du kollar ditt projektledningsverktyg för uppgifter, Google Docs för briefs, Slack för feedback och e-post för godkännanden, så hopar sig minuterna snabbt.

Denna informationsspridning innebär att teamen slösar bort timmar på att leta efter den information de behöver, växla mellan appar och upprepa samma uppdateringar på flera plattformar. Varje byte av verktyg, varje Slack-meddelande av typen ”var är den filen?” och varje manuellt skapad statusrapport lägger till tid som ingen mäter.

Här är vad de där 15+ timmarna faktiskt går åt till: 👀

Kontextväxling mellan appar: Att hoppa mellan ditt projektledningsverktyg, dokument, chatt och tidrapportering stör koncentrationen hela tiden

Duplicera uppdateringar på flera plattformar: Att publicera samma status på tre ställen innebär tre gånger så mycket arbete utan att tillföra något extra värde

Att jaga godkännanden via e-post: Feedbacktrådar hamnar i glömska och versioner blir otydliga

Att skapa rapporter från grunden: Att varje måndagsmorgon samla in data från olika verktyg till en presentationsserie innebär att du förlorar halva dagen

Sökning efter leveransbara versioner: När filer finns på Google Drive, Dropbox och som e-postbilagor litar ingen på att de har rätt version

Tillsammans leder dock dessa små ineffektiviteter till en enorm belastning på marknadsföringsbyråns produktivitet varje vecka. En byrå vi pratade med beräknade att deras team tillbringade 45 minuter per person och dag bara på att växla mellan plattformar.

🎥 Innan vi fortsätter, här är en video med konkreta tips för att öka produktiviteten på din marknadsföringsbyrå utan att alla blir utbrända!

Problemet med en fragmenterad verktygspark är inte bara förlorad tid – det är hur denna fragmentering bromsar upp hela byrån.

När kampanjinformationen är utspridd över flera plattformar tar besluten längre tid. Teamen tvekar eftersom de inte är helt säkra på att de tittar på de senaste uppgifterna. En kreativ chef granskar en version, en kundansvarig hänvisar till en annan, och när feedbacken når kunden stämmer inte berättelsen helt överens.

Avsaknaden av en enda källa till sanning skapar subtila men kostsamma friktioner. Godkännanden fastnar, överlämningar blir röriga och enkla frågor förvandlas till långa diskussioner fram och tillbaka bara för att bekräfta vad som redan har gjorts.

På sikt påverkar detta mer än bara genomförandet:

Kundkommunikationen blir reaktiv istället för proaktiv

Team lägger mer tid på att validera arbete än på att driva det framåt

Strategiskt tänkande hamnar i bakgrunden till förmån för operativ samordning

Den verkliga kostnaden är inte pengar – det är kapacitet. Varje timme som ditt team lägger på att hantera verktyg är en timme som inte ägnas åt kundstrategi eller kreativt arbete.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda använder i genomsnitt 15 eller fler verktyg, medan högpresterande team bibehåller sin effektivitet genom att begränsa sitt verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Hur en enda arbetsyta ersätter hela byråns teknikstack

I stället för att koppla ihop fem verktyg konsoliderar byråerna sin teknikplattform och flyttar allt till en enda arbetsyta.

Det är här den samlade arbetsplatsen lönar sig. Eftersom uppgifter, dokument och konversationer är kopplade till varandra visar en kampanjuppgift briefen, kommentartråden, loggad tid och godkännandestatus – allt utan att du behöver lämna skärmen.

✨ Kundberättelse: Skalning utan operativt motstånd När teamen växer blir samordningen – inte utförandet – flaskhalsen. Det var just vad videoproduktionsbyrån path8 Productions stötte på. Deras arbete var utspritt över flera verktyg som Smartsheet, Slack, Toggl och Dropbox Paper, vilket tvingade producenterna att lägga tid på att synkronisera uppdateringar istället för att driva projekten framåt. I stället för att lägga till fler processer eller anställda samlade de allt i ClickUps Small Business Suite. ⚡ Effekten Sex verktyg ersatta av en enda samlad arbetsyta

60 % minskning av tiden för mötesförberedelser (från 30–60 minuter till cirka 10)

Fullt implementerat på mindre än 8 veckor med stöd från ClickUp

Översikt i realtid över projekt, kommunikation och tidrapportering Med allt på ett ställe försvann den ständiga cykeln med att ”uppdatera varje verktyg”. Tiden loggas direkt på uppgifterna, konversationerna kopplas till arbetet och mötesagendor skapas automatiskt utifrån realtidsdata. Hör det med Pat Hendersons egna ord 👇

Här är en kort översikt över några av de sätt som en samlad arbetsyta kan hjälpa till på:

Dimension Fragmenterad stack (5+ verktyg) Samlad arbetsyta Introduktion av nyanställda Utbilda dig i varje verktyg separat En plattform att lära sig Veckorapportering Exportera, kopiera och klistra in mellan olika verktyg Hämta realtidsdata från en enda källa Godkännandeprocesser Spridda över e-post och chatt Samlat på ett ställe Söka efter filer Testa tre eller fyra appar En samlad sökfunktion Källa till sanning ”Vilket verktyg har den senaste versionen?” En enda, sammanlänkad arbetsyta

7 förändringar i arbetsflödet som sparar marknadsföringsbyråer över 15 timmar

Dessa 7 strategier hjälper din byrå att spara timmar varje vecka. Var och en av dem motsvarar en faktisk tidstjuv och ett specifikt sätt att eliminera den inom en samlad arbetsmiljö.

Centralisera projektledningen för alla kundkonton

De flesta byråer hanterar varje kund på olika sätt – med olika verktyg, namngivningskonventioner och arbetsflöden. Det gör det omöjligt att se arbetsbelastning eller deadlines över olika konton.

🚀 Organisera hela byrån i en tydlig struktur med ClickUp-utrymmen, mappar och listor.

Centralisera byråns verksamhet med ClickUp

Med Spaces kan du organisera dina olika arbetsflöden efter kunder, avdelningar eller initiativ. Mappar placeras i Spaces för komplexa arbetsflöden, och listor innehåller dina faktiska uppgifter.

Utrymme: Kundnamn (t.ex. Acme Corp)

Mapp: Kampanjtyp (t.ex. produktlansering Q3)

Lista: Kategori för leverans (t.ex. innehåll för sociala medier, e-postsekvenser)

Uppgifter: Enskilda leveranser med ansvariga, förfallodatum och status

💡 Proffstips: Spåra kundspecifika metadata som kampanjtyp och leveransstatus utan att bygga separata system med ClickUp Custom Fields. Du kan lägga till rullgardinsmenyer, datum, etiketter och mer till vilken uppgift som helst för att hålla data strukturerade och rapporterbara.

Kundansvariga lägger varje vecka timmar på att sammanställa uppdateringar från olika källor för att skicka e-post till kunderna. Det är administrativt arbete som inte ger några resultat.

🎯 Slipp manuella uppföljningar genom att ställa in regler för automatisering av byråns arbetsflöden med ClickUp Automations.

Låt dina dagliga uppgifter skötas automatiskt med ClickUp Automations

Du definierar utlösare, villkor och åtgärder – till exempel ”när en uppgift flyttas till granskning av kunden, meddela kundansvarig och ange ett förfallodatum”. Systemet sköter resten.

🌟 Skapa automatiska veckovisa statusrapporter utifrån dina faktiska uppgiftsdata med ClickUp Brain, den integrerade AI-funktionen som har fullständig kontext för ditt arbete i ClickUp.

Ta fram viktiga insikter, uppföljningar, projektuppdateringar och framsteg från din arbetsyta med ClickUp Brain

Istället för att skriva en uppdatering från grunden sammanställer ClickUp Brain vad som hänt under veckan – slutförda uppgifter, ärenden under granskning, kommande deadlines – till en strukturerad uppdatering. Allt du behöver göra är att granska och skicka.

🦸🏻‍♀️ Super Agent-tillägg: ClickUps Project Status Reporter Agent gör detta ännu enklare. Ge agenten åtkomst till ditt projekt så genererar den en statusrapport som är redo att delas med intressenterna och som täcker framsteg mot milstolpar, viktiga slutförda uppgifter, riskposter och kommande deadlines.

👀 Se hur ClickUps AI-superagenter kan automatisera repetitiva uppgifter och ge intelligent stöd i teamets dagliga arbete:

Spåra tid direkt i uppgifter och projekt

När tidrapporteringen sker i ett separat verktyg blir uppgifterna felaktiga eller saknas helt. Det förstör faktureringsnoggrannheten och gör lönsamhetsanalysen till en gissningslek.

⏱️ Logga tiden direkt där du redan arbetar med ClickUp Time Tracking, som är inbyggt i varje uppgift.

Spåra tid smidigt med ClickUp Time Tracking

Du kan starta en timer eller lägga till poster manuellt från uppgifter, ClickUp-listvyn, ClickUp-tavlan eller till och med snabbmenyn. Varje post kan markeras som fakturerbar eller icke-fakturerbar och inkludera beskrivningar eller taggar. Du kan spåra:

Fakturerbara timmar per kund

Interna (icke-fakturerbara) timmar per projekt

Beräknad tid jämfört med faktisk tid per leverans

Tidsfördelning per typ av leverans

👉🏽 Vår AI-handbok för småföretag beskriver i detalj hur du använder AI för att minska komplexiteten i din byrås verksamhet.

Ersätt manuell rapportering med realtidsdashboards

Skapar du veckovisa resultatrapporter genom att hämta data från flera verktyg och klistra in dem i presentationer? Den rapporten är redan inaktuell när du är klar med den.

📊 Se arbetsfördelning, uppgiftsförlopp, registrerad tid och försenade ärenden på ett ögonblick med ClickUp-instrumentpaneler.

Skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för att följa teamets produktivitet

Dashboards omvandlar data från din arbetsyta till visuella widgets – ingen export behövs.

Vanlig byrårapport ClickUp-widget för instrumentpanelen som är användbar Sammanfattning av teamets arbetsbelastning Arbetsbelastning per ansvarig Kampanjens framsteg Uppgifter efter status Kundfakturerade timmar Tid som spåras per kund Försenade leveranser Lista över försenade uppgifter

Lägg till AI-kort på din instrumentpanel för att få tillgång till ständigt uppdaterade, AI-drivna insikter. Du kan till exempel lägga till:

AI StandUp : Sammanfatta din senaste aktivitet under en vald tidsperiod

AI Team StandUp : Sammanfatta utvalda personers och teams senaste aktivitet under en vald tidsperiod

AI-sammanfattning : Skapa en uppdaterad sammanfattning som visar hälsan och statusen för din avdelning, ditt team eller dina projekt

AI-projektuppdatering: Skapa en översiktlig bild av ditt projekts status och framsteg

Du kan till och med schemalägga rapporter från instrumentpanelen så att kopior skickas automatiskt till intressenterna.

Hawke Media, en växande digital marknadsföringsbyrå, valde ClickUp som plattform för att förbättra produktiviteten och översikten. De såg projektförseningarna minska med 70 % redan under det första året efter implementeringen. Många av våra högsta chefer har mycket att hålla reda på och vill inte nödvändigtvis logga in på ClickUp. Men vi kan skicka ut länkar med läsbehörighet så att de – eller någon annan som behöver det – kan se en innehållskalender eller en sprint-dashboard för att snabbt förstå vad vi arbetar med. Många av våra högsta chefer har mycket att hålla reda på och vill inte nödvändigtvis logga in på ClickUp. Men vi kan skicka ut länkar med läsbehörighet så att de – eller någon annan som behöver det – kan se en innehållskalender eller en sprint-dashboard för att snabbt förstå vad vi arbetar med.

Effektivisera godkännandet av kreativt material i en enda tråd

Spridda godkännandeprocesser i e-post, Slack och markeringsverktyg leder till uteblivna revideringar och försenade lanseringar. Ingen vet vilken version som är aktuell eller var ett visst godkännande har fastnat.

🏆 Koppla all feedback till leveransen med ClickUp Tasks.

Håll teammedlemmarna samordnade genom att hålla kommunikationen kontextuell till arbetet i ClickUp Tasks

För fokuserade diskussioner under varje uppgift med trådade kommentarer , så att alla hålls informerade

Låt intressenterna kommentera direkt på bilder, videor och PDF-filer med Proofing i ClickUp – genom att lägga till feedback som kommentarer direkt på själva det kreativa materialet

Spela in och dela asynkron videofeedback via ClickUp Clips och bädda in dem i den ursprungliga uppgiften, chatttråden eller dokumentet

Alla intressenter ser samma tråd, samma version och samma godkännandestatus.

Håll teammedlemmarna uppdaterade om kreativ feedback med ClickUps granskningsfunktioner

💡 Proffstips: Samarbeta smidigt med kunder genom att bjuda in gäster till din arbetsyta. Dela filer eller dashboards, bjud in dem att lägga till kommentarer till mockups och ställ in behörigheter för att styra vem som ser vad.

Sök bland uppgifter, dokument och meddelanden med AI

📮ClickUp Insight: Mer än 50 % av de anställda har svårt att hitta den information de behöver på jobbet. Medan endast 27 % säger att det är enkelt, upplever resten vissa svårigheter, och 23 % tycker att det är mycket svårt. När kunskapen är utspridd över e-postmeddelanden, chattar och verktyg ökar tidsspillet snabbt. Med ClickUp kan du omvandla e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, koppla chattar till uppgifter, få svar från AI och mycket mer inom en och samma arbetsyta. 💫 Konkreta resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per år och person – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv veckas tid varje kvartal!

🔍 Sluta leta igenom fyra appar för att hitta ett svar genom att använda ClickUps AI-drivna sökfunktion.

Det fungerar i uppgifter, dokument, kommentarer och chatt, så du skriver en fråga i naturligt språk och får ett svar hämtat från din faktiska arbetsplatsdata.

Hitta relevanta svar snabbt från din arbetsyta med hjälp av ClickUp Brain

Eftersom ClickUp Brain finns i en samlad arbetsyta har det redan sammanhang över allt. ✨

Du kan komma åt det från AI-kommandoraden var som helst i ClickUp. Alternativt kan du helt enkelt skriva @brain i uppgiftskommentarer eller chatt, precis som du skulle nämna en annan person.

💡 Proffstips: Förvandla den sparade tiden till insikter med ClickUp Brain MAX. Med denna intelligenta skrivbordsassistent kan du gå längre än att bara generera uppdateringar och faktiskt analysera dina arbetsflöden i realtid. Ställ frågor som: ”Vilka kunder har de längsta godkännandeprocesserna?”

”Var går de flesta icke-fakturerbara timmarna förlorade?”

”Vilka projekt riskerar att bli försenade den här veckan?” Eftersom Brain MAX har fullständig kontext över dina uppgifter, tidsspårning och dashboards, visar det inte bara data – det kopplar ihop punkterna och lyfter fram mönster som du annars skulle missa. Resultatet? Du sparar inte bara över 15 timmar per vecka – du fattar också smartare beslut om hur ditt teams tid ska användas framöver.

Skapa mallar för återkommande projekt och kundintroduktion

Byråer kör samma typer av projekt om och om igen, men bygger upp uppgiftsstrukturen från grunden varje gång. Det är timmar som går till spillo på att uppfinna hjulet på nytt när du redan har byggt det.

💪🏻 Spara hela projektstrukturer – inklusive uppgifter, deluppgifter, beroenden, anpassade fält och automatiseringar – och implementera dem med ett klick med mallar i ClickUp.

Du kan bläddra i ClickUp Template Center efter färdiga alternativ eller spara dina egna från valfritt utrymme, mapp eller lista. Här är några exempel på processer och resurser som du kan skapa mallar för:

Checklista för kundintroduktion

Arbetsflöde för kampanjlansering

Månadskalender för innehållsproduktion

Kvartalsvis rapporteringscykel

Hur du mäter den tid din byrå sparar

När du väl har samlat dina arbetsflöden i en enda arbetsyta är nästa fråga enkel: Sparar detta verkligen tid åt oss?

Det misstag som de flesta byråer gör här är att mäta ytliga nyckeltal istället för operativa. Du behöver inte fler dashboards – du behöver en liten uppsättning ledande indikatorer som tydligt visar om arbetet går snabbare och med mindre ansträngning.

Här är de siffror som verkligen talar sitt tydliga språk:

Genomsnittlig tid för att slutföra en uppgift: Hur lång tid det tar för ett leveransobjekt att gå från ”pågår” till ”klar”. En minskning här innebär att dina arbetsflöden är smidigare och att ditt team lägger mindre tid på att fastna eller vänta

Tid som läggs på rapportering: Timmar som läggs på att sammanställa veckovisa eller månatliga uppdateringar. Detta bör minska avsevärt när rapporteringen hämtar data direkt från systemet istället för manuella export

Antal verktyg som används per arbetsflöde: Hur många plattformar en enskild kampanj eller leverans berör. Färre verktyg = mindre kontextväxling och högre genomströmning

Godkännandecykelns längd: Tiden från första utkastet till slutgiltigt godkännande. Kortare cykler indikerar tydligare återkopplingsloopar och bättre samarbete

Timmar som registreras som icke-fakturerbar administration: Tid som läggs på intern samordning, statusuppdateringar och verktygshantering. Detta är den dolda kostnaden – att minska den förbättrar direkt utnyttjandegraden och lönsamheten

Fördelen med att använda ClickUp här är uppenbar: all denna data finns redan i ditt arbetsutrymme.

💡 Proffstips: Med ClickUp Dashboards kan du följa cykeltid, genomströmning, leveransprecision och utnyttjandetrender utan att behöva sammanställa flera rapporter. Ett praktiskt tillvägagångssätt: Försök inte mäta allt på en gång. Välj två eller tre mätvärden, fastställ en basnivå för en vecka och jämför sedan igen efter 30 dagar. Den skillnaden är din verkliga ”tidsbesparing”.

Så här börjar du konsolidera arbetsflödet på din byrå

Det snabbaste sättet att se resultat är att börja i liten skala, bevisa värdet och sedan utöka verksamheten.

Granska dina nuvarande verktyg och arbetsflöden : Kartlägg var arbetet sker idag – projektledning, dokument, kommunikation, rapportering. Du letar efter överlappningar och friktion, inte perfektion

Identifiera ditt mest krångliga arbetsflöde : Välj en process som alltid är besvärlig (kundintroduktion, veckorapportering, godkännande av kreativt material). Börja där tidsförlusten är mest uppenbar

Skapa ett dedikerat ClickUp-utrymme : Återskapa arbetsflödet i ClickUp med hjälp av utrymmen, mappar, listor och uppgifter så att allt finns i en strukturerad miljö

Skapa mallar för processen : Förvandla arbetsflödet till en återanvändbar mall med uppgifter, beroenden, anpassade fält och automatiseringar så att ditt team aldrig behöver bygga upp det igen

Utvidga till nästa arbetsflöde: När det första användningsfallet fungerar smidigt, upprepa processen för nästa – kampanjgenomförande, innehållsproduktion eller rapportering

💡 Proffstips: För team som inte kan byta över allt på en gång, koppla ihop dina befintliga verktyg med ClickUp Integrations under övergången så att du inte tappar bort data. Få med dig teamet genom att visa att de dagliga friktionspunkterna – att jaga statusuppdateringar, söka efter filer och skapa om rapporter – försvinner omedelbart.

Sluta hantera arbetet. Börja driva det framåt med ClickUp

Den tid byråerna förlorar varje vecka är summan av dussintals små ineffektiviteter spridda över alltför många verktyg. Varje extra verktyg, varje dubbel uppdatering, varje godkännande som begravs i e-post – allt detta skapar friktion. Och friktionen ackumuleras. Den saktar ner utförandet, äter upp fakturerbara timmar och drar bort ditt team från det strategiska och kreativa arbete som kunderna faktiskt betalar för.

Genom att samla ditt arbete i en enda arbetsyta med inbyggd AI elimineras den grundläggande orsaken.

De där 15+ timmarna är inte bara tid – de är skillnaden mellan en byrå som alltid ligger efter och en som har utrymme att tänka. Konsolidera dina verktyg, så kommer du att upptäcka vad ditt team kan åstadkomma när de inte kämpar med sina verktyg.

Vanliga frågor

Vanliga tidstjuvar är att växla mellan flera verktyg, skapa rapporter manuellt, jaga godkännanden via e-post och chatt, duplicera uppdateringar och söka efter filer i olika system.

Marknadsföringsbyråer sparar tid genom att samla verktyg, automatisera repetitiva uppgifter som rapportering och godkännanden samt centralisera kommunikation och projektledning i en enda arbetsyta. Detta minskar behovet av att byta mellan olika arbetsuppgifter och eliminerar dubbelarbete.

En samlad arbetsyta sammanför uppgifter, dokument, kommunikation och rapportering på ett och samma ställe. Detta skapar en enda källa till sanning, påskyndar beslutsfattandet och minskar tiden som läggs på att samordna arbetet.

Ja. Faktum är att mindre byråer gynnas mest eftersom automatisering minskar den manuella arbetsbördan, förbättrar konsekvensen och gör det möjligt för små team att skala upp utan att öka personalstyrkan.

Viktiga nyckeltal är bland annat tid för att slutföra uppgifter (cykeltid), handläggningstid för godkännanden, tid som läggs på rapportering, icke-fakturerbara timmar och teamets totala utnyttjandegrad.