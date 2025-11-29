Vilka är de dolda kostnaderna för byråer som inte spårar fakturerbara timmar?

I början av 1900-talet stod en advokat vid namn Reginald Heber Smith inför en ovanlig utmaning: att driva en rättshjälpsklinik med mycket begränsade resurser.

För att hålla reda på arbetet i tusentals ärenden utvecklade han ett system som noggrant registrerade antalet timmar varje advokat ägnade åt varje uppgift.

Ett sekel senare kämpar många kreativa byråer och marknadsföringsbyråer fortfarande med samma arv: en modell som utgår från att varje produktiv minut är fakturerbar.

Frågan blir nu: vad är den dolda kostnaden för att inte spåra fakturerbara respektive icke-fakturerbara timmar för byråer?

I det här blogginlägget undersöker vi hur denna hundra år gamla redovisningsidé fortfarande påverkar dina marginaler. Som bonus tittar vi på hur ClickUp kan hjälpa dig. 🎯

⭐ Utvalda mallar ClickUps mall för tidrapportering för konsulter är utformad för att hjälpa konsult- och byråteam att hantera kunder, projekt och leveranser dagligen. Varje minut kan kopplas till en uppgift, ett möte eller en leverans, vilket ger fullständig insyn i vad som är fakturerbart och vad som inte är det. Denna inställning eliminerar gissningar och hjälper dig att spåra tiden som läggs på uppgifter och projekt och hur det påverkar projektets totala lönsamhet. Få en gratis mall Övervaka fakturerbara timmar och spåra framsteg i uppgifter med ClickUps mall för tidrapportering för konsulter.

De dolda kostnaderna för att inte spåra fakturerbara respektive icke-fakturerbara timmar

Även i hektiska, högpresterande byråer genererar inte varje arbetad timme intäkter.

Kundsamtal, interna möten, snabba revideringar och administrativa uppgifter lägger sig alla på summan. Men om de inte spåras ordentligt, urholkar de tyst vinsten. Låt oss förstå var extra kostnader uppstår och varför tidrapportering är viktigt.

Förlorade intäktsmöjligheter

När fakturerbara timmar inte spåras går byråerna miste om intäkter.

Tänk dig en designbyrå som arbetar med ett varumärkesprojekt: en designer lägger 10 timmar på att slutföra kundens revideringar. Endast sex av dessa timmar registreras på grund av glömda inmatningar och avrundningar. Under loppet av flera projekt kan denna skillnad kosta byrån tusentals dollar varje månad.

📮 ClickUp Insight: Medan 40 % av de anställda lägger mindre än en timme per vecka på osynliga arbetsuppgifter, förlorar hela 15 % mer än 5 timmar per vecka, vilket motsvarar 2,5 dagar per månad! Denna till synes obetydliga men osynliga tidstjuv kan långsamt urholka din produktivitet. ⏱️ Använd ClickUps tidsspårning och AI-assistent och ta reda på exakt var de osynliga timmarna försvinner. Identifiera ineffektiviteter, låt AI automatisera repetitiva uppgifter och vinn tillbaka viktig tid! Titta på den här videon för att lära dig mer om tidrapporter och godkännanden i ClickUp. 👇🏼

Minskad produktivitet

Att sudda ut gränsen mellan fakturerbara och icke-fakturerbara aktiviteter kan minska teamets effektivitet.

En marknadsföringsstrateg kan till exempel ägna en del av dagen åt en kundkampanj, men också kolla interna e-postmeddelanden, förbereda rapporter och delta i ad hoc-möten. Utan noggrann tidrapportering är det omöjligt att se hur mycket av dagen som faktiskt ägnades åt intäktsgenererande uppgifter.

Resultatet blir dubbelarbete, förlorad fokus och slösad tid på att försöka pussla ihop fragmenterade arbetsflöden.

🧠 Kul fakta: Det hela började med stämpelklockan. Willard Bundy patenterade den första praktiska stämpelklockan 1888, och den mekaniska möjligheten att stämpla timmar gjorde modern tidsbaserad fakturering möjlig.

Svårigheter att prognostisera projektbudgetar

Att försumma icke-fakturerbara timmar leder ofta till att projektkostnaderna underskattas.

Anta att ett konsultföretag lägger ett bud på en ny kund. De avsätter 50 timmar för leveranser men glömmer att ta hänsyn till intern planering, statusmöten och kvalitetskontroller. När projektet överskrider tidsramen missas deadlines, vinstmarginalerna krymper och kundnöjdheten sjunker.

💡 Proffstips: Spåra alternativkostnaden tillsammans med icke-fakturerbara timmar. Om ett team lägger 40 timmar på intern utbildning, beräkna motsvarande förlorade fakturerbara timmar. Detta hjälper finanschefer att motivera utbildningens avkastning.

Ökade faktureringskonflikter med kunder

Vaga eller felaktiga tidsrapporter kan snabbt leda till faktureringskonflikter.

Anta att en webbutvecklingsbyrå fakturerar en kund för 15 timmars arbete med en omdesign av en webbplats, men inte har loggat mindre uppgifter som felsökning eller testning. Kunden ifrågasätter avgifterna och försenar betalningen medan byrån kämpar för att motivera timmarna.

🔍 Visste du att? På 1940-talet började American Bar Association (ABA) att främja idén om att advokater skulle spåra sin tid i sexminutersintervaller. Denna praxis formaliserades 1958 när ABA föreslog att advokater skulle sträva efter att fakturera 1 300 timmar per år.

Ineffektiv resursfördelning

Utan tydliga data kan chefer felbedöma hur teammedlemmarna använder sin tid.

En senior copywriter kan till exempel verka underutnyttjad eftersom deras timmar för icke-fakturerbar forskning eller mentorskap för praktikanter inte spåras. Samtidigt kan juniorpersonal vara överbelastad med fakturerbara uppgifter. En sådan felaktig tolkning av kapaciteten kan leda till utbrändhet, slöseri med talang och ojämn projektgenomförande.

💡 Proffstips: Sluta tänka i timmar och börja tänka i mönster. Om du ser att strateger alltid loggar mycket icke-fakturerbar tid på måndagar är det ett systemproblem. Kanske kan veckovisa statusmöten konsolideras, eller automatiserade rapporter ersätta halva förberedelserna.

Hur man minskar de dolda kostnaderna för att inte spåra fakturerbara respektive icke-fakturerbara timmar

Att kategorisera uppgifter, spåra tid konsekvent, granska insikter och justera arbetsflöden hjälper byråer att återfå kontrollen över tidshanteringen.

ClickUp hjälper dig här. 🤩

Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Så här kan du minska de dolda kostnaderna för ospårade timmar med hjälp av plattformen:

Steg 1: Kategorisera uppgifter som fakturerbara eller icke-fakturerbara

Börja med att klargöra vad som räknas som fakturerbart och vad som inte gör det.

✔️ Här är en checklista för fakturerbara timmar! Kundprojektarbete (design, kodning, skrivande, konsultation)

Strategisessioner och planering för kundleveranser

Kundmöten och samtal som är projektspecifika

Revideringar och redigeringar som begärs av kunder

Forskning som direkt stöder ett kundprojekt

Leveransbar produktion (grafik, rapporter, presentationer)

Kundworkshops på plats eller virtuellt

Korrekturläsning och kvalitetskontroller av kundmaterial

Skriv ner dessa som en enkel referenslista så att alla är på samma sida. Gör det sedan enkelt att spåra dessa genom att lägga till konsekventa etiketter, som "Fakturerbar" och "Icke-fakturerbar". Håll en kort session med ditt team för att gå igenom exempel, så att alla tillämpar samma standarder.

❌ Här är icke-fakturerbara uppgifter: Administrativt arbete (e-post, arkivering, datainmatning)

Interna teammöten och stand-ups

Utbildning eller professionell utveckling

Marknadsföring eller affärsutveckling för byrån

Intern projektplanering eller processdokumentation

Den tid som anställda lägger på att lära sig nya verktyg eller programvaror

Prestationsutvärderingar eller HR-relaterade uppgifter

Kontorsadministration eller teamkoordinering

Uppgifter i ClickUp är byggstenarna i ditt arbetsflöde. Varje uppgift innehåller flera komponenter, inklusive beskrivningar, bilagor, taggar, checklistor och kommentarer. På så sätt kan du tagga uppgifter som "fakturerbara" eller "icke-fakturerbara" och skapa ett konsekvent system för ditt team samtidigt som all kontext finns samlad på ett ställe.

Märk ClickUp-uppgifter som fakturerbara och icke-fakturerbara för att göra sorteringen transparent

Till exempel skapar en innehållsförfattare som arbetar med en kundblogg en uppgift med titeln "Kund Y Bloggutkast" och märker den som "fakturerbar". De lägger till en beskrivning med deadlines och krav. I slutet av månaden filtrerar marknadschefen efter taggar för att sortera ut fakturerbara timmar.

Steg 2: Spåra tiden konsekvent

Nu är det dags att uppmuntra ditt team att logga tiden varje dag istället för att vänta till slutet av veckan, så att uppgifterna blir korrekta och fullständiga.

ClickUp Time Tracking gör detta enkelt. Det gör det möjligt för teammedlemmar att starta och stoppa timers för uppgifter från datorn, mobilen eller till och med en webbläsare via det kostnadsfria Chrome-tillägget.

Föredrar du manuell inmatning? Inga problem. Du kan logga tid retroaktivt eller ange ett datumintervall för att spåra dina framsteg. Varje inmatning kan kopplas direkt till en uppgift eller deluppgift, så att varje timme är knuten till ett specifikt resultat. Anpassningsbara tidrapporter gör att du kan visa spårad tid per dag, vecka, månad eller någon annan period. Du kan till och med lägga till beräknad tid i uppgiftskort för att senare jämföra beräknade och faktiska timmar.

Spåra tiden som läggs på varje uppgift och växla mellan "$"-knappen för att markera den som fakturerbar med ClickUp Time Tracking

Till exempel arbetar en byrå för sociala medier med en kundkampanj. En copywriter tillbringar förmiddagen med att skriva utkast till bildtexter för en kunds Instagram-inlägg. De startar timern direkt på uppgiften ”Instagram-bildtexter – Kund Z” så snart de börjar skriva.

Be AI om kontextuella insikter

ClickUp Brain är ett AI-drivet plattformsverktyg som är inbyggt i din arbetsyta och kopplar samman uppgifter, dokument, människor och organisatorisk kunskap. Det automatiserar rutinmässiga projektledningsaktiviteter, såsom framstegsspårning, stand-ups, uppdateringar och uppgiftsgenerering, med hjälp av AI-assisterade automatiseringsfunktioner som AI Assign och AI Prioritize, så att ditt team kan fokusera på strategiskt arbete istället för icke-fakturerbara uppgifter.

Använd ClickUps AI Assign, AI Prioritize och AI Cards för att automatisera uppgiftshanteringen och få tillgång till realtidsinformation direkt.

Låt oss återgå till vårt exempel med byrån för sociala medier. Medan copywritern arbetar kan ClickUp Brain automatiskt spåra framstegen i deluppgifterna, generera en sammanfattning av det utförda arbetet och uppdatera intressenterna om de aktuella fakturerbara timmarna.

Senare, om teamledaren vill ha en snabb översikt, kan de helt enkelt fråga ClickUp Brain: Visa mig det totala antalet fakturerbara timmar för [kundnamn] denna vecka.

Vilka uppgifter tar längre tid än beräknat?

Skapa en sammanfattning av framstegen för Instagram-kampanjen

ClickUp Brain föreslår också justeringar, till exempel omfördelning av resurser om vissa deluppgifter ligger efter, baserat på den tid som spårats.

💡 Proffstips: Använd AI i tidskontroller. Mata in historiska fakturerbara/icke-fakturerbara data i ClickUp Brain för att upptäcka dolda ineffektiviteter – AI kan till exempel flagga att seniora designers lägger mer tid på interna möten än juniorer, vilket tyder på dålig delegering. Få praktiska insikter för att optimera ditt arbetsflöde med ClickUp Brain

Steg 3: Granska rapporterna regelbundet

Sätt upp ett schema för att granska tidsrapporter. Det kan se ut ungefär så här:

Dagligen för snabba kontroller av enskilda uppgifter

Varje vecka för aktiva projekt

Månadsvis för övergripande trender

Jämför fakturerbara och icke-fakturerbara timmar för att upptäcka mönster, såsom återkommande lågvärdiga uppgifter eller underfakturering. Håll utkik efter avvikelser: uppgifter som tog mycket längre tid än väntat eller som felkategoriserats. Genom att dela dessa upptäckter med teamet hjälper du alla att förstå effekten av sin tid och håller motivationen uppe.

ClickUp Automations kan göra tidrapporteringen snabbare. De fungerar enligt den enkla logiken ”Om detta händer, gör då detta” och kan kombinera triggers, åtgärder och villkor för att passa ditt arbetsflöde.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar för att spara tid på hanteringen av fakturerbara timmar

Här är några exempel på automatiseringar: Meddela chefer när en uppgift överskrider den beräknade tiden

Märk automatiskt uppgifter som fakturerbara eller icke-fakturerbara baserat på uppgiftstyp.

Skicka veckosammanfattningar av spårade timmar till teamledare

Uppdatera instrumentpanelerna varje gång tidsposter loggas eller uppdateras.

Med ClickUp Brain kan du till och med skapa anpassade AI-agenter med hjälp av naturligt språk, till exempel:

Meddela mig varje fredag om några uppgifter överskridit den beräknade tiden denna vecka.

Markera uppgifter som är mer än 10 % längre än deras uppskattade tid.

Skicka automatiskt en rapport över det totala antalet fakturerbara timmar per kund.

Så här ser det ut i praktiken:

💡 Proffstips: Använd mikrobudgetar för icke-fakturerbara timmar. Istället för att säga "håll administrationen under 20 %" kan du ge varje projekt en begränsad icke-fakturerbar budget (till exempel 10 timmar). Detta gör att teamen blir medvetna om omfattningskrypning och tvingar dem att lösa problem på kreativa sätt när gränserna nås.

Läs mer om automatisering av arbetsflöden här. 👇🏼

Steg 4: Justera arbetsflödena utifrån insikterna

Använd data för att fatta smartare beslut. Flytta fokus till aktiviteter med hög avkastning och minska intern arbete med lågt värde. Förfina dina uppskattningar av arbetsuppgifter med hjälp av faktisk tidsdata så att framtida projektkostnadsförslag blir mer exakta.

Justera resursfördelningen genom att tilldela fler personer till högvärdiga fakturerbara uppgifter och effektivisera viktigt men tidskrävande icke-fakturerbart arbete med mallar, automatisering eller outsourcing. Med tiden leder dessa små justeringar till bättre produktivitet.

ClickUp Dashboards ger en centraliserad översikt över din arbetsyta, så att du kan visualisera och analysera data i realtid. Med hjälp av flyttbara och storleksanpassningsbara kort kan du spåra uppgiftsförlopp, teamets prestanda, tidsrapporter och till och med integrera data från externa verktyg.

Få omedelbara AI-sammanfattningar och uppdateringar med ClickUp Dashboards.

Anpassa instrumentpaneler med filter och inställningar för att fokusera på det som är viktigast, oavsett om det är mätvärden på projektnivå, kundspecifika timmar eller teamets totala produktivitet.

Anta att en marknadsföringsbyrå hanterar flera kampanjer. På sin ClickUp-instrumentpanel skapar de flera kort: Tidrapporteringskortet visar fakturerbara respektive icke-fakturerbara timmar per teammedlem och projekt.

Uppgiftsförloppskort visualiserar slutförda och pågående uppgifter för varje kund.

Arbetsbelastningskortet visar kapaciteten för varje enskild teammedlem.

Kundkortet ger en översiktlig bild av projektstatus, deadlines och leveranser.

Bonus: En mall!

Som en extra bonus, om du inte vill lägga ner tid på att skapa ett anpassat arbetsflöde, finns här en mall för frilansare som du kan använda! ⚡

Få en gratis mall Hantera kunduppdrag och milstolpar på ett och samma ställe med ClickUps mall för tidrapportering för konsulter.

ClickUps mall för tidrapportering för konsulter är ett utmärkt verktyg för att spåra tid direkt i uppgifterna, vilket innebär att du alltid vet exakt vad varje loggad timme har bidragit till. Mallen för tidrapportering för konsulter innehåller anpassade fält för att registrera viktiga mått som timpriser, uppskattade kostnader och totala fakturerbara belopp.

Formelfält beräknar automatiskt fakturerbara timmar, så att du direkt kan jämföra beräknade och faktiska intäkter. Det innebär att du enkelt kan identifiera underfakturerade projekt eller överbelastade uppgifter. Tillsammans med flera visningsalternativ, som listor, tabeller och instrumentpaneler, kan du filtrera, sortera och visualisera din spårade tid över projekt, teammedlemmar och kunder.

Arbetsflödet är en av de största dolda produktivitetsdödarna inom byråer. Kreativa team hoppar ofta mellan flera verktyg för projekt, ett annat för fakturering, en separat plattform för tidrapportering och ännu ett för kundkommunikation. Varje byte bryter fokus, saktar ner momentum och skapar luckor där timmar inte spåras, briefs går förlorade och leveranser försenas. När ditt arbetsflöde är utspritt över flera flikar slösar du inte bara tid – du förlorar fakturerbara timmar och skapar friktion i varje kundprojekt. En konsoliderad arbetsyta samlar allt detta: projektledning, tidrapportering, fakturering, resurshantering och kommunikation i ett enda smidigt system. Inget mer flikbyte, inget mer letande efter filer, inga fler återställningar av sammanhang. Ditt team arbetar snabbare, projekten hålls samordnade och byrån skyddar den fakturerbara tid som faktiskt genererar intäkter.

Verkligt exempel på spårning av fakturerbara timmar

När team börjar spåra fakturerbara respektive icke-fakturerbara timmar talar resultaten ofta för sig själva. Data avslöjar ineffektivitet, missade möjligheter och potentiella vinstförluster.

Låt oss förstå det stegvisa arbetsflödet som vi diskuterade i praktiken.

Anta att StudioBright, en medelstor kreativ byrå, beslutar sig för att titta närmare på var tiden egentligen går åt. Trots ett stabilt kundunderlag fortsätter intäktsmarginalerna att krympa.

Steg 1: Fastställ tydliga definitioner

Så här fördelar verksamhetschefen arbetet:

Fakturerbara: Kundleveranser som kampanjdesign, revideringar eller kundsamtal

Icke-fakturerbara: Interna möten, marknadsföringsaktiviteter och utbildning

De skapar taggar i sitt arbetsutrymme för att hålla alla uppgifter transparenta.

Steg 2: Logga tiden dagligen med ClickUp

Till exempel startar copywritern en timer för "Ad Copy – Client A" när han skriver. Projektledaren loggar manuellt 45 minuter som spenderats på ett möte med kundfeedback. ClickUp Brains AI-projektledare sammanfattar det totala antalet timmar per kund och markerar uppgifter som överskrider deras tidsuppskattningar.

Här är vad Manaswi Dwivedi från Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. hade att säga om att använda ClickUp:

Dess instrumentpanel hjälper oss att visa data på ett meningsfullt sätt, och det sparar också tid. Jag kan också skapa olika utrymmen där jag kan arbeta med problem och förbättringar. Dessutom kan vårt dagliga arbete övervakas, och den tid vi lägger på en specifik uppgift hjälper också till att förbättra arbetets effektivitet.

Steg 3: Granska rapporterna regelbundet

I slutet av varje vecka granskar teamet tidsdata med hjälp av ClickUp Dashboards.

De upptäcker ett mönster: designers lägger nästan 10 timmar per vecka på interna samtal: icke-fakturerbar tid som äter upp marginalerna.

Chefen ställer in en ClickUp-automatisering så att varje fredag delas en "veckovis tidsrapport" automatiskt i deras #Operations ClickUp Chat-kanal.

💡 Proffstips: Jämför kundernas effektivitet. Jämför förhållandet mellan fakturerbara och icke-fakturerbara timmar per kund. Vissa kunder tar två timmars overhead för varje fakturerbar timme, andra tar 15 minuter. Använd den insikten för att prioritera högeffektiva kunder när orderboken är full.

Steg 4: Justera arbetsflöden baserat på insikter

Med hjälp av data förfinar StudioBright sitt arbetsflöde:

Interna möten är begränsade till 15 minuter.

Kommunikationen med kunderna samlas i projektdashboards.

Alltför tidskrävande icke-fakturerbara uppgifter automatiseras eller samlas i batcher.

Efter tre månader är resultaten tydliga:

⚡ Utnyttjandet av fakturerbara timmar ökar med 18 %.

💰 Vinstmarginalerna förbättras med 22 %

📅 Genomsnittlig projektgenomströmning minskar med 15 %

💟 Bonus: Brain MAX är din AI-drivna desktop-kompanjon som är utformad för att hjälpa byråer att maximera fakturerbara timmar och effektivisera kundarbetet. Med djup integration mellan dina verktyg för projektledning, tidrapportering och fakturering samlar Brain MAX alla dina fakturerbara aktiviteter i en enda enhetlig instrumentpanel. Du kan använda röststyrd textinmatning för att logga timmar, uppdatera projektstatus eller anteckna kundkommentarer utan att använda händerna, medan flera ledande AI-modeller hjälper dig att skapa detaljerade tidrapporter, sammanfatta projektets framsteg och markera ofakturerat arbete. Brain MAX kan automatisera påminnelser om tidsrapportering, organisera fakturerbara och icke-fakturerbara uppgifter och se till att varje minut av kundarbetet spåras och redovisas – vilket gör din byrå mer effektiv, transparent och lönsam.

En AI-driven checklista för tid och fakturering för byråer

Här är en kort sammanfattande tabell som hjälper dig att hålla koll på dina uppgifter:

Steg Checklista 1. Automatisera lågvärdiga uppgifter så att ditt team kan fortsätta vara kreativa Använd AI för att automatisera administrativa uppgifter som stör designers, strateger och kundansvariga. Detta frigör tid så att de kan fokusera på viktiga fakturerbara uppgifter istället för oändligt administrativt arbete och fram-och-tillbaka-kommunikation. 2. Identifiera dolda kostnader i din leveranspipeline Byråer förlorar lönsamhet genom oupptäckta dolda kostnadsområden som revideringar, interna granskningar, möten och icke-fakturerbart arbete. Upptäck dessa mönster tidigt, eftersom icke-fakturerbara timmar är viktigare än de flesta team inser. 3. Förbättra faktureringsnoggrannheten med automatiserad spårning Aktivera automatisk tidrapportering för att säkerställa att kreativa medarbetare registrerar alla timmar som läggs på kunduppdrag, vilket ger dig korrekt fakturering och en smidigare tidrapporteringsprocess – särskilt viktigt för produktionsgrupper som arbetar i högt tempo. 4. Öka den fakturerbara utnyttjandegraden inom hela byrån Spåra ditt teams utnyttjandegrad, fakturerbar utnyttjandegrad och totala arbetstid för att förstå hur de fördelas över flera projekt och upptäck möjligheter att öka antalet fakturerbara timmar. 5. Ge projektledarna tydligare kontroll över leveransen Låt AI hjälpa till att spåra projektets framsteg, klargöra fakturerbara respektive icke-fakturerbara uppgifter och stödja projektledare i att samordna komplexa kundprojekt med snäva tidsramar och föränderliga omfattningar. 6. Skydda intäkterna från uppdrag med fast arvode Många byråer prissätter sitt arbete genom fastprisavtal eller projekt med fast pris, vilket innebär att saknade tidsloggar eller ändrade projektomfattningar kan leda till förluster. AI hjälper till att lyfta fram problem som hindrar direkta intäkter och leveranshälsa. 7. Förenkla verksamheten inom byråns system Använd AI-driven projektledningsprogramvara för att effektivisera interna processer, minska administrativa skulder och förbättra det dagliga flödet – från resursplanering till lönehantering. 8. Stärk kundupplevelsen och kundlojaliteten Bra byråer är beroende av starka kundrelationer. AI hjälper till att upprätthålla kundnöjdheten med mer förutsägbara leveranser, bättre insyn i framstegen och färre överraskningar i tidsplaner eller fakturering. 9. Skapa korrekta fakturor på några minuter AI kan analysera fakturerbar tid, hjälpa till att spåra fakturerbart arbete över olika konton och hjälpa ditt team att skapa tydliga fakturor med bara några få klick, vilket minskar friktionen för både byrån och kunden. 10. Anpassa arbetsflöden efter olika projekttyper Byråers arbetsbelastning varierar beroende på fasta uppdrag, leveransintensiva kampanjer eller projekt med fast pris, så dina system måste vara flexibla och anpassas efter din mix av tjänster och föränderliga kapacitet.

Säkerställ korrekt fakturering med ClickUp

Att spåra fakturerbara respektive icke-fakturerbara timmar handlar om att förstå var ditt teams energi går, upptäcka förlorade intäkter och fatta smartare projektbeslut.

ClickUp, den konvergerade AI-arbetsytan, gör detta smidigt. Projektets tidsspårning säkerställer att varje uppgift och deluppgift loggas korrekt. ClickUp Brain hjälper till att automatisera uppdateringar av framsteg och övervaka projektets hälsa. Automatiseringar håller repetitiva uppgifter och rapportering konsekventa, medan instrumentpaneler ger en realtidsvy av produktiviteten, vilket maximerar fakturerbara timmar och teamets kapacitet.

Tillsammans hjälper dessa verktyg dig att återvinna förlorade timmar och optimera arbetsflöden för att öka vinstmarginalerna.

Vanliga frågor (FAQ)

Byråer vet exakt hur tiden används i olika team tack vare tidrapportering för projekt. Fakturerbara timmar representerar kundarbete som kan faktureras, medan icke-fakturerbara timmar omfattar interna uppgifter, såsom möten eller administrativt arbete. Noggrann tidrapportering förhindrar förlorade intäkter, möjliggör transparent fakturering och hjälper dig att förstå resursfördelningen.

ClickUp gör det möjligt för team att spåra tid i realtid med timers, manuellt ange timmar eller logga tid. Tidsposter kopplas direkt till uppgifter och projekt, vilket skapar detaljerade tidrapporter och sammanställningar. Integrationer med andra tidsspårningsverktyg minskar manuella fel, vilket ger dig en exakt bild av fakturerbara timmar och gör faktureringen korrekt och enkel.

Att inte spåra fakturerbara timmar kan leda till underfakturering av kunder, förlorade intäkter, felaktig resurshantering och ansträngda kundrelationer. Du kanske inte lyckas identifiera ineffektivitet eller överdrivet icke-fakturerbart arbete, vilket resulterar i lägre vinstmarginaler.

Genom att spåra tiden kan du se exakt var arbetet läggs, vilket gör att du kan fokusera på värdefulla uppgifter och minska icke-fakturerbart arbete. Det möjliggör noggrann kostnadsberäkning för projekt, bättre fördelning av arbetsbelastningen och identifiering av flaskhalsar.