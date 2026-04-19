10 gratis mallar för kompetensutvecklingsspårning

Enligt World Economic Forums rapport Future of Jobs Report anser 63 % av arbetsgivarna att kompetensbrister är ett stort hinder för företagsomvandling. Men väldigt få har en tydlig och uppdaterad bild av vilka kompetenser som finns tillgängliga bland deras personal.

Det är där mätverktyg för kompetensutveckling kan hjälpa till.

Den här artikeln guidar dig genom 10 kostnadsfria, färdiga mallar för kompetensutvecklingsspårning. De täcker allt från individuella utvecklingsplaner till kompetensmatriser för hela teamet. Vi visar dig också hur du använder dem så att ditt teams kompetens alltid är synlig och kan omsättas i praktiken.

Översikt över gratis mallar för kompetensutvecklingsspårare

📚 Läs även: De bästa programvarorna för utbildningsuppföljning för team

Vad är en mall för kompetensutvecklingsspårning?

En mall för kompetensutvecklingsspårning är ett färdigt ramverk som hjälper individer och team att dokumentera, övervaka och mäta framsteg mot att förvärva nya färdigheter.

De flesta organisationer har svårt att hantera spridd information om sina medarbetares kompetens och förmågor. Informationen är utspridd i kalkylblad och mappar, och cheferna tappar bort vem som har utbildats i vad.

Denna fragmentering skapar stora blinda fläckar när du planerar projekt, beslutar om befordringar eller gör investeringar i utbildning. Teamet slutar med att duplicera utbildningsinsatser och missar kritiska kompetensluckor eftersom de saknar data.

Med strukturerade mallar behöver du inte gissa vem som kan vad. Med hjälp av dessa kompetensmatriser kan du se aktuella kompetenser, följa upp lärandemilstolpar och identifiera var utveckling behövs. 👀

💡 Proffstips: Undvik en uppsjö av verktyg och samla dina uppgifter om personalutveckling med ClickUps anpassade fält. Du kan formatera, organisera och lägga till sammanhang till uppgifter genom att skapa rullgardinsmenyer för kompetensnivåer eller lägga till datumfält för att följa upp certifieringar.

📮ClickUp Insight: 33 % av våra respondenter pekar på kompetensutveckling som ett av de användningsområden för AI som de är mest intresserade av. Till exempel kan icke-tekniska medarbetare vilja lära sig att skapa kodsnuttar för en webbsida med hjälp av ett AI-verktyg. I sådana fall gäller att ju mer kontext AI:n har om ditt arbete, desto bättre blir dess svar. Som den ultimata appen för arbete är ClickUps AI utmärkt på detta. Den vet vilket projekt du arbetar med och kan rekommendera specifika steg eller till och med utföra uppgifter som att enkelt skapa kodsnuttar.

🎥 Att bygga upp konsekventa inlärningsvanor är avgörande för kompetensutveckling, och AI-drivna uppföljningsverktyg kan hjälpa till att automatisera denna process. Titta på den här videon för att se hur AI-baserade vaneuppföljare kompletterar system för kompetensutveckling genom att övervaka dina dagliga framsteg och hålla dig ansvarig.

10 gratis mallar för kompetensutvecklingsspårning för team

Att bygga ett uppföljningssystem från grunden tar vanligtvis 4–8 timmar att sätta upp, plus löpande underhåll. Och de flesta DIY-kalkylblad överges inom tre månader.

Istället kan du komma igång med kompetensuppföljningen direkt med hjälp av ClickUp-mallar. Bläddra bland färdiga mallar för utrymmen, mappar och listor, och anpassa dem sedan så att de passar just ditt arbetsflöde. ✨

1. Mall för kompetenskartläggning från ClickUp

Organisera och följ upp dina medarbetares kompetens med hjälp av ClickUps mall för kompetenskartläggning

Mallen för kompetenskartläggning från ClickUp ger dig en översikt över ditt teams kompetens. Du kan använda den för att organisera kompetenser efter avdelning, roll eller projekt för att omedelbart upptäcka luckor.

En teknikchef kan använda detta för att kartlägga tekniska kompetenser i ett växande team och snabbt identifiera prioriteringar för utbildning.

🌻 Varför använda den här mallen:

Skapa anpassningsbara kompetensskalor för att se exakt var ditt team utmärker sig

Byt direkt från individuell spårning till spårning på teamnivå med flera ClickUp-vyer

Filtrera efter certifierade eller högkvalificerade medarbetare när du tilldelar arbete med hjälp av anpassade fält

Sammanfatta kompetensfördelningen automatiskt och markera luckor med hjälp av ClickUp Brain

🚀 Perfekt för: Team som behöver en visuell översikt över kompetensen inom olika avdelningar eller roller.

💟 Bonus: Förvandla din kompetensspårare till ett live-”kompetenscenter” med ClickUp Brain MAX. Med Brain MAX kan du hantera din kompetensmatris som ett sökbart system. Istället för att filtrera manuellt kan du ställa frågor som: ”Var finns våra enskilda felpunkter?”

”Vem kan hoppa in i ett React-projekt den här månaden?”

”Vilka viktiga färdigheter ligger under mellannivå i teamet?” Brain MAX skannar dina uppgifter, fält och dokument för att ge omedelbara svar. På så sätt blir din uppföljning ett verktyg du använder vid faktiska beslut som bemanning, befordringar och prioritering av utbildning.

2. Mall för utbildningsmatris från ClickUp

Utvärdera aktuella kompetensområden i hela teamet med ClickUps mall för utbildningsmatris

Att hålla koll på vem som har genomfört vilken obligatorisk utbildning borde inte kräva detektivarbete. Allt du behöver är mallen Training Matrix från ClickUp.

Den spårar utbildningsstatus per anställd och kurs med inbyggd ansvarsskyldighet. HR-team kan använda den för att säkerställa att alla anställda genomför den årliga compliance-utbildningen utan manuella uppföljningar.

🌻 Varför använda den här mallen:

Övervaka certifieringsspårning och varningar om omcertifiering på ett och samma ställe

Konfigurera ClickUp-automatiseringar för att meddela chefer innan certifieringar löper ut, vilket minskar risken för bristande efterlevnad

Lägg till ClickUp-dashboardwidgets som cirkeldiagramkort för att se slutförandegraden på ett ögonblick

Identifiera försenade medarbetare eller flaskhalsar innan revisioner blir ett problem

Håll koll på allt utbildningsmaterial och alla resurser med översiktsvyn

🚀 Perfekt för: Organisationer som följer upp obligatorisk utbildning och regelefterlevnad.

💡 Proffstips: Skapa ett team av AI-medarbetare som stöder dina L&D-mål. Skapa dina egna Super Agents i ClickUp för att: Rekommendera utbildningsvägar till medarbetarna

Automatisera kompetensbedömningar

Utarbeta strukturerade utbildningsplaner

Markera utestående utbildningsbehov hos teammedlemmarna

Och mycket mer

Se hur du kan börja bygga upp dina egna superagenter redan idag:

3. Mall för matris över tekniska färdigheter från ClickUp

Håll koll på ditt teams tekniska kompetens med ClickUps mall för teknisk kompetensmatris

När du behöver veta om ditt team klarar av en molnmigrering ger mallen för teknisk kompetensmatris från ClickUp dig snabba svar. Den utvärderar specifika tekniska kompetenser inom dina teknik- eller produktavdelningar. 🛠️

Den kan hjälpa en CTO att utvärdera om teamet har tillräcklig molnkompetens innan man påbörjar ett migreringsprojekt.

🌻 Varför använda den här mallen:

Skapa kolumner för programmeringsspråk, verktyg och ramverk

Rangordna teammedlemmarna från nybörjare till expert och gruppera dem efter kompetensnivå

Använd ClickUp Dependencies för att koppla en kompetensbrist direkt till en specifik utbildningsaktivitet eller kurs

Låt ClickUp Brain generera kompetenssammanfattningar och föreslå de teammedlemmar som passar bäst för projekten

🚀 Perfekt för: IT-, teknik- eller produktteam som utvärderar tekniska kompetenser.

📚 Läs även: Hur du strukturerar ditt produktteam för bästa möjliga prestanda

4. Mall för IT-kompetensmatris från ClickUp

Få insikt i vem som har vilka färdigheter i ditt IT-team med ClickUp-mallen för IT-kompetensmatris

IT-avdelningar hanterar specialiserade kompetenser som cybersäkerhet och nätverk som förändras snabbt, och det är där ClickUps mall för IT-kompetensmatris kommer in. Den organiserar dessa specialområden så att du alltid vet vad ditt team kan just nu.

Använd den här mallen för att planera tvärfunktionell utbildning och minska risken för enskilda felkällor i kritiska system.

🌻 Varför använda den här mallen:

Gruppera IT-kompetenser efter specifika funktioner och roller, såsom nätverk och säkerhet

Använd ClickUps anpassade statusfält för att spåra om en kompetens är aktiv, klar eller avslutad

Synkronisera med dina befintliga HR-system direkt från dina uppgifter med hjälp av ClickUp-integrationer

Hitta certifierade experter direkt eller upptäck överlappande kompetenser som skapar ineffektivitet

🚀 Perfekt för: IT-team som hanterar specialiserade kompetenser som cybersäkerhet eller systemadministration.

5. Mall för kompetensmatris för styrelsen från ClickUp

Skapa en detaljerad sammanfattning av styrelseledamöternas kompetens med hjälp av ClickUps mall för kompetensmatris för styrelseledamöter

Styrelsens sammansättning är viktig för styrgrupper och ideella organisationer, och det är precis därför som mallen Board Skills Matrix från ClickUp finns.

Denna mall hjälper dig att utvärdera vilken kompetens din styrelse redan har och vad som saknas inför nästa rekryteringsomgång.

🌻 Varför använda den här mallen:

Spåra kompetens inom ekonomi, juridik, branschkunskap och DEI

Identifiera saknade kompetenser för att fokusera dina rekryteringsinsatser

Gör utrymmen, mappar, listor och ClickUp-uppgifter privata med hjälp av ClickUps sekretessinställningar så att endast vissa personer kan komma åt känslig information

Sammanfatta styrelsens sammansättning och markera prioriterade brister med ClickUp Brain

🀏 Perfekt för: Styrelsegrupper och ideella organisationer som utvärderar styrelsens sammansättning.

📚 Läs även: Hur man bygger ett effektivt team på jobbet

6. Mall för medarbetarutvecklingsplan från ClickUp

Erbjud riktad utbildning till framtida efterträdare med ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan

Kompetensuppföljning utan en utvecklingsplan är bara dokumentation. Mallen för medarbetarutvecklingsplan från ClickUp kopplar samman var en medarbetare befinner sig just nu och vart hen behöver ta sig.

Teamledare kan använda den här mallen för att skapa en ledarskapsutvecklingsplan för medarbetare med hög potential.

🌻 Varför använda den här mallen:

Planera utvecklingsmål och deadlines för karriärutveckling

Övervaka hur stor del som är klar i procent när medarbetarna arbetar sig igenom sina planer

Lägg till ClickUp-kommentarer till uppgifter för att ställa frågor, få feedback och hålla prestationssamtalen i sitt sammanhang

Använd ClickUp Brain för att få förslag på relevanta utbildningsresurser baserat på kompetensluckor

🚀 Perfekt för: Chefer som utarbetar strukturerade karriärutvecklingsplaner.

📮ClickUp Insight: För 32 % av de anställda leder prestationsutvärderingar till verklig utveckling. Men för ytterligare 32 % är de bara bakgrundsbrus – ett tecken på att hälften av alla utvärderingar inte ger några resultat. Det innebär timmar av samtal och pappersarbete med få konkreta resultat. Med ClickUp – den kompletta appen för arbetet – får du ut det mesta av varje utvärdering. AI Notetaker spelar in ditt utvärderingssamtal, plockar ut åtgärdspunkter och omvandlar dem omedelbart till uppgifter kopplade till mål. Du kan följa framstegen i varje steg, medan AI-drivna kort ger dig en realtidsöversikt över medarbetarnas prestationer vid varje given tidpunkt.

7. Mall för kompetensmatris från ClickUp

Markera varje teammedlems kompetens med ClickUps mall för kompetensmatris

Ibland behöver man zooma ut från enskilda färdigheter och titta på vad hela avdelningar kan åstadkomma. Mallen för kompetensmatris från ClickUp sammanställer enskilda kompetenser till en helhetsbild.

Den hjälper dig till exempel att utvärdera om driftsteamen är redo att stödja lanseringen av en ny produkt.

🌻 Varför använda den här mallen:

Utvärdera individers strategiska, operativa och tekniska kompetenser

Följ hur organisationens kompetens utvecklas över tid

Sammanställ individuella färdigheter till teaminsikter med hjälp av sammanfattningsvyer

Jämför kompetens inom olika avdelningar för att se var investeringar ger störst effekt

🚀 Perfekt för: Organisationer som utvärderar kompetensen på team- eller avdelningsnivå.

👀 Visste du att: AI och digitalisering kommer att eliminera över 80 miljoner jobb och skapa nästan 70 miljoner nya jobb under de kommande åren. Nästan 44 % av arbetstagarnas kompetens kommer att behöva uppdateras för att hänga med i utvecklingen.

8. Mall för kompetensmatris från HiBob

via HiBob

Mallen för kompetensmatris från HiBob är utformad för att komplettera HiBobs plattform för personalhantering.

Denna layout i kalkylbladsstil fokuserar på dokumentation av kompetens på medarbetarnivå inom HiBobs bredare HR-ekosystem. Den är bekant för HR-personal och fungerar bra för enkel kompetensuppföljning.

🌻 Varför använda den här mallen:

Förkorta inlärningskurvan med ett kalkylbladsliknande upplägg som speglar välbekanta HR-arbetsflöden

Förvara detaljerade personalregister på ett och samma ställe

Se till att kompetensdata är anpassade till de övergripande processerna för personalhantering

Det fungerar bäst för organisationer som är helt engagerade i HiBob-ekosystemet, men erbjuder mindre flexibilitet om du vill ha en djupare integration med projektledningen.

🀏 Perfekt för: HR-team som använder HiBob för personalhantering.

9. Mall för utbildningsmatris från Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet-mallen för utbildningsmatris använder en välbekant rutnätslayout med villkorlig formatering för visuella statusindikatorer. Den hanterar enkel uppföljning av utbildningskrav på ett bra sätt.

🌻 Varför använda den här mallen:

Skapa en enkel, rutbaserad uppföljningsmall som är lätt att förstå, särskilt för icke-tekniska team

Markera försenade eller avslutade utbildningar visuellt med villkorlig formatering

Förenkla uppföljningen av regelefterlevnad för mindre team med enklare behov

Detta kräver manuella uppdateringar och saknar AI-drivna insikter, vilket gör det bättre lämpat för team med enkla uppföljningsbehov snarare än komplexa utvecklingsprogram.

🚀 Perfekt för: Team som föredrar enkel uppföljning i kalkylblad.

10. AG5-mall för kompetensmatris

via AG5

Mallen AG5 Skills Matrix är specialiserad på branschspecifika kompetenskategorier med dokumentationsstrukturer som är redo för revision. Om din organisation står inför stränga regelkrav är den här mallen skapad för just det.

🌻 Varför använda den här mallen:

Skapa en dokumentationsstruktur som är redo för revision

Skapa branschspecifika kompetenskategorier så att uppföljningen överensstämmer med lagkrav

Spåra mycket specifika certifieringar inom tillverkning eller hälso- och sjukvård

Även om verktyget är kraftfullt för regelefterlevnad kan det kännas alltför komplicerat för allmänna affärssammanhang.

🚀 Perfekt för: Reglerade branscher som tillverkningsindustrin eller hälso- och sjukvården.

Så här använder du en mall för kompetensutvecklingsspårning

En mall är värdelös om du inte har en standardiserad process för att implementera den i ett mångfaldigt team. Utan en tydlig implementeringsstrategi blir mallen ett statiskt dokument som sällan uppdateras.

Detta gör data helt oanvändbara för beslutsfattande i realtid. Det ger också medarbetarna en känsla av att deras utveckling inte verkligen följs upp.

Lös detta med en samlad AI-arbetsyta som ClickUp. ClickUp Brain, den AI som är integrerad i plattformen, kopplar samman dina uppgifter, dokument, medarbetare och företagets kunskap. Du kan ställa frågor om innehållet i din arbetsyta för att få fram insikter utan att manuellt behöva filtrera igenom rader av data.

På så sätt blir din uppföljning ett levande system. Du kan omedelbart ta fram kompetensöversikter, identifiera luckor och fatta strategiska bemanningsbeslut på några sekunder. 🤩

Så här får du ut mesta möjliga av din kompetensmatris:

Definiera de färdigheter du behöver följa upp: Lista de kompetenser som är relevanta för ditt team, till exempel tekniska färdigheter, mjuka färdigheter eller certifieringar Fastställ kompetensnivåer: Skapa en enhetlig betygsskala, till exempel från nybörjare till expert, så att kompetensbedömningarna blir jämförbara inom hela teamet Fyll i aktuella kompetensdata: Låt teammedlemmarna göra en självbedömning för att dokumentera grundläggande kompetens Identifiera luckor och prioriteringar: Jämför befintliga kompetenser med vad som behövs för kommande projekt och markera var utveckling är mest angeläget Koppla kompetens till utbildningsaktiviteter: Koppla kompetensluckor till specifika utbildningar, kurser eller mentorskap Granska och uppdatera regelbundet: Planera in Planera in kvartalsvisa kompetensgranskningar för att registrera nya certifieringar och avslutade utbildningar Använd AI för att få fram insikter: Ställ frågor till din AI-assistent, till exempel ”Vem i teamet har erfarenhet av Python?”, för att få svar direkt

Skapa en översikt över kompetens som verkligen driver resultat

De flesta team har inte problem med brist på utbildning – de har problem med brist på tydlighet. Utan en tillförlitlig överblick över vem som kan vad blir utbildning en gissningslek, rekrytering blir reaktiv och utvecklingen avstannar.

En välstrukturerad mall för kompetensutveckling förändrar det. Dessa mallar omvandlar spridda data till användbara insikter. De hjälper team att bemanna projekt på ett smartare sätt, planera utbildningsinvesteringar och ge medarbetarna tydlig insyn i sin utveckling.

Och när du kombinerar AI med verktyg som ClickUp Brain går du från statisk uppföljning till realtidsinsikter utan manuellt arbete.

När kompetens blir valutan i personalplaneringen är det grundläggande att ha ett system för att följa upp och utveckla den. Kom igång gratis med ClickUp för att göra kompetensutvecklingen i hela företaget mer målmedveten.

Vanliga frågor om uppföljning av kompetensutveckling

Vad är skillnaden mellan en mall för kompetensutveckling och en kompetensmatris?

En kompetensmatris är en översikt som visar vem som har vilka kompetenser vid en given tidpunkt. En kompetensutvecklingsmatris lägger till en tidsdimension för att följa framsteg, utbildningsaktiviteter och kompetensutveckling över tid.

Kvartalsvisa uppdateringar fungerar bra för de flesta team, tillsammans med ad hoc-uppdateringar när någon avslutar en utbildning. Branscher i snabb förändring eller team med omfattande kompetensutvecklingsinitiativ bör använda månatliga granskningar för att hålla data användbara.

Kan en mall för kompetensutvecklingsspårning spåra både tekniska färdigheter och mjuka färdigheter?

Ja, de flesta mallarna stöder anpassade kompetenskategorier. Du kan följa upp tekniska kompetenser som programmeringsspråk tillsammans med mjuka färdigheter som kommunikation i exakt samma system.

Hur kan en mall för kompetensutvecklingsspårning hjälpa till att identifiera kompetensluckor?

Genom att dokumentera nuvarande kompetensnivåer mot krävda kompetenser gör mallen luckorna synliga med ett ögonkast. Detta visar exakt var enskilda personer har brister och var utbildningsinsatserna bör fokuseras.