De 10 bästa programvarorna för utbildningsuppföljning för team 2025

Du har lanserat utbildningen. Skickat påminnelser. Till och med lockat med kaffekort. Och ändå är hälften av teamet "på gång", medan du sitter fast med att tolka kalkylblad. 😵‍💫

Det är den dolda kostnaden för utbildningsverksamhet: oändlig uppföljning istället för faktiskt lärande. Om du leder människor, driver efterlevnad eller driver L&D-program behöver du ett system som visar exakt vem som gör framsteg, vem som ligger efter och vad du ska göra härnäst.

I den här bloggen utforskar vi 10 programvaror för utbildningsuppföljning som effektiviserar övervakningen och ger dig tid att fokusera på resultat istället för administration.

De bästa utbildningsspårningsprogrammen i korthet

Här är de 10 bästa programvarorna för utbildningsuppföljning:

Verktyg Bästa funktion Primärt användningsområde Priser ClickUp Centraliserade dokument + AI-spårning + instrumentpaneler Heltäckande utbildningsspårning med uppgifter, påminnelser och insikter om efterlevnad Helt gratis; anpassningsbar för företag. Arlo Kursplanering + webbplatssynkronisering + verktyg för instruktörer Genomföra live-, personlig eller blandad utbildning i stor skala Anpassad prissättning Connecteam Mobilbaserad utbildning + märken + enkäter Utbildning och uppföljning på språng för team utan skrivbord och frontlinjeteam Gratis; betalda abonnemang från 35 $/månad PurelyHR PTO-spårning + varningar om utbildningscertifieringar Små HR-team som övervakar beredskap tillsammans med ledighet och efterlevnad Från 34,50 $/månad Trainual SOP-byggare + frågespårning + gamification Systematisera introduktion, SOP:er och teamkunskap över avdelningsgränserna Anpassad prissättning Whatfix Inbyggt lärande + genomgångar + smarta tips Användarutbildning i appen för SaaS-plattformar och digital adoption Anpassad prissättning Training Tracker Återkommande utbildningar + CEU + SCORM-stöd Branscher med höga krav på regelefterlevnad som behöver revisionsspår och utskrivbara register Från 34 $/användare/månad Quickbase Anpassningsbar arbetsflödesbyggare + mobila utbildningsappar Interna verktyg utan kod med realtidsöverblick över utbildningar Från 35 $/användare/månad WorkRamp Interna + kundportaler för lärande och utveckling + AI-kursbyggare Utbilda sälj-, support- och interna team med skalbara utbildningsprogram Anpassad prissättning Ethena Modernt innehåll om efterlevnad + modulär spårning Utbildning i mångfald, trakasserier och efterlevnad för moderna team Från 20 $/användare/år

Vad ska du leta efter i ett program för utbildningsuppföljning?

Genom att välja rätt programvara för utbildningsuppföljning får du realtidsöverblick över inlärningsframsteg, efterlevnadsstatus och kompetensutveckling i hela organisationen.

Här är några funktioner som programvaran måste ha. ⛏️

Automatiserade utbildningsuppdrag: Tilldelar kurser baserat på roll, avdelning eller plats utan manuellt arbete.

Anpassat innehållsstöd: Ladda upp anställdas utbildningsregister och material, policyer eller tredjepartsmoduler för att skräddarsy utbildningen efter din organisation.

Framstegsdashboards för chefer: Ger teamledare en tydlig överblick över slutförda uppgifter, förseningar och elevers betyg.

Rapportering och analys i realtid: Exporterar detaljerade rapporter och revisionsloggar för att spåra efterlevnadsstatus och engagemang.

Segmenterad utbildningsleverans: Skräddarsyr innehåll för olika team, befattningsnivåer eller regioner för bättre relevans och resultat.

Enkel skalbarhet: Stöder tillväxt utan att du behöver konfigurera om hela systemet varje gång teamen växer.

Enkel underhåll: Välj programvara som är lätt att starta, hantera och uppdatera utan ständig övervakning.

🔍 Visste du att? Anställda känner sig ofta fastlåsta utan tillgång till kompetensutveckling, intern rörlighet, tydliga karriärvägar och mentorskap. Även om arbetsgivarna säger att de erbjuder detta, ser endast 36 % av de anställda en väg framåt.

De bästa programvarorna för utbildningsuppföljning

Med dussintals verktyg tillgängliga är det lätt att fastna i att jämföra funktioner som alla låter likadana. Därför har vi gjort det svåra arbetet åt dig.

Nedan finns en lista över de bästa programvarorna för utbildningsuppföljning. Varje programvara har valts ut för sina unika styrkor när det gäller att hantera, leverera och övervaka arbetsplatsutbildning mellan olika team. 🎯

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-hantering och uppföljning av utbildning)

Alltför länge har utbildningsprocesser, särskilt för introduktion och teknisk kompetensutveckling, varit utspridda över mappar, kalkylblad, LMS-plattformar och manuella incheckningar. Ett verktyg innehåller checklistan och ett annat lagrar SOP och framsteg.

ClickUp samlar allt på ett ställe.

Det är den kompletta appen för arbetet som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Skapa utbildningsguider i ClickUp Docs Skapa levande utbildningsdokument med avancerad formatering med ClickUp Docs.

Förvandla statiska SOP:er till levande, interaktiva guider

Anta att du lanserar en 30-dagars introduktionsplan för nya programvaruingenjörer. Du behöver inte skicka PDF-filer via e-post eller länka till delade enheter som blir inaktuella inom några veckor.

Med ClickUp Docs kan du istället skapa omfattande, interaktiva utbildningsguider som är strukturerade som wikis men flexibla som Google Docs. Du kan bädda in länkar till uppgifter, checklistor, kodblock, videor och formulär direkt i Docs, vilket gör dem interaktiva för dina nyanställda och leder till bättre produktanvändning.

Du kan till exempel skapa en modulär struktur med sidor som "Vecka 1 – Utbildningsschema", "Helpdesk – Standardrutiner" och "Eskaleringsriktlinjer", alla samlade i ett enda dokument som är lätt att navigera i.

Ännu bättre är att du kan bädda in ClickUp Tasks direkt i dokumentet, så att de som läst riktlinjerna omedelbart kan markera "Slutför quiz" utan att lämna dokumentet.

Skapa utbildningsinnehåll på några minuter

När ditt material finns i Docs kopplar ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, samman uppgifter, kommentarer och chattar för att stimulera din kreativitet och dina insikter.

Men hur använder man AI för dokumentation?

Skapa utbildningsmoduler direkt med ClickUp Brain i Docs

Låt oss säga att du lägger till en ny modul för produktteamet om användning av AI-verktyg. Istället för att skriva allt från grunden kan du använda Brain för att skapa utbildningsplaner, skriva engagerande instruktioner och sammanfatta teknisk dokumentation i lättförståeliga steg.

Du kan också använda ClickUp Brain för att svara på frågor som: "Vilka utvecklare har ännu inte slutfört sin GitHub-arbetsflödesutbildning?" Programmet hämtar information från din arbetsyta, dokument, uppgifter och kommentarer för att ge dig tydliga, omedelbara svar.

Har du repetitiva uppgifter som att skriva uppföljningsmeddelanden eller sammanfatta feedback från utbildningsenkäter? ClickUp Brain automatiserar det. Det är din assistent för att uppdatera, lokalisera och skala utbildningsinnehåll i takt med att ditt företag växer.

Få exakt information om vem som ligger i fas och vem som har fastnat.

Att skapa utbildning är bara första steget. Det är uppföljningen som de flesta team tappar kontrollen över.

Utvärdera medarbetarnas utbildningsframsteg med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ger dig ett visuellt kontrollcenter. Anta att du har startat en AWS-certifieringsprocess för ditt molnteknikteam. Du kan skapa en instrumentpanel som visar framsteg från enskilda uppgifter, genomförda frågesporter och deadlines:

Använd en förloppsindikator för att se hur långt varje ingenjör har kommit i sina moduler 📊

Lägg till ett beräkningskort som automatiskt markerar vem som ligger i fas, ligger efter eller riskerar att missa deadline 🔢

Infoga en tidslinje-widget för att visualisera kommande utvärderingar eller omcertifieringsdatum ⏰

🎥 I den här videon lär du dig hur du skapar en projektledningspanel i ClickUp – en enda plats där du kan spåra framsteg, deadlines och teamets prestationer. För utbildningsprogram innebär det att du kan övervaka sessioner, närvaro och resultat på ett ögonblick, utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Vill du snabba på installationen?

Få gratis mall Hantera utbildningsprogram genom hela deras livscykel med ClickUp Training Framework Template.

ClickUp Training Framework Template erbjuder ett omfattande system för att definiera utbildningsmål, organisera kursmaterial och övervaka medarbetarnas framsteg på ett och samma ställe. Det hjälper chefer att leverera enhetlig utbildning, övervaka varje medarbetares framsteg och snabbt identifiera kunskaps- eller kompetensluckor.

Få gratis mall Identifiera kompetensluckor med ClickUp Training Matrix Template.

Därefter hjälper ClickUp Training Matrix Template dig att spåra medarbetarnas utbildning, inklusive varje teammedlems färdigheter, övervaka framsteg och upptäcka utbildningsluckor. Färgkodade roller, rankade färdighetsnivåer och anpassade vyer möjliggör effektiv bedömning av prestationer och planering av utvecklingsinsatser.

ClickUps bästa funktioner

Spela in utbildningsinnehåll: Använd Använd ClickUp Clips för att skapa utbildningsvideor , genomgångar eller processförklaringar.

Strukturera utbildningsdata: Organisera alla kurser, moduler och sessioner med hjälp av listor och spåra slutförandet med Organisera alla kurser, moduler och sessioner med hjälp av listor och spåra slutförandet med ClickUp Custom Fields , till exempel status, poäng eller certifieringsnivå.

Automatisera repetitiva uppgifter: Ställ in Ställ in ClickUp Automations för att tilldela uppföljningsuppgifter efter en session, uppdatera utbildningsstatus när moduler markeras som slutförda eller påminna teammedlemmar före deadlines.

Håll mötena produktiva: Lägg till Lägg till ClickUp AI Notetaker till dina utbildningssessioner för att automatiskt registrera slutsatser, beslut och uppföljningar.

Spåra tid som läggs på lärande: Mät hur lång tid teammedlemmarna lägger på utbildningsaktiviteter och identifiera områden som kan behöva mer uppmärksamhet eller stöd med Mät hur lång tid teammedlemmarna lägger på utbildningsaktiviteter och identifiera områden som kan behöva mer uppmärksamhet eller stöd med ClickUp Project Time Tracking.

Begränsningar i ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande i början.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur enkelt det får vårt team och våra kunder att vara på samma sida. Plattformen ger oss allt – från Kanban-tavlor och Gantt-diagram till dokument och whiteboards – på ett och samma ställe, så att vi kan brainstorma, planera och genomföra utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Kommentarer i realtid, enkla @omnämnanden och detaljerade behörigheter innebär att kunderna kan se exakt vad de behöver (och inget de inte behöver) samtidigt som de fortfarande kan samarbeta direkt i uppgiften eller dokumentet...

Det jag gillar mest med ClickUp är hur enkelt det får vårt team och våra kunder att vara på samma sida. Plattformen ger oss allt – från Kanban-tavlor och Gantt-diagram till dokument och whiteboards – på ett och samma ställe, så att vi kan brainstorma, planera och genomföra utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Kommentarer i realtid, enkla @omnämnanden och detaljerade behörigheter innebär att kunderna kan se exakt vad de behöver (och inget de inte behöver) samtidigt som de fortfarande kan samarbeta direkt i uppgiften eller dokumentet...

📮 ClickUp Insight: Cirka 43 % av arbetstagarna skickar 0–10 meddelanden per dag. Detta tyder visserligen på mer fokuserade eller genomtänkta konversationer, men det kan också indikera en brist på smidigt samarbete, där viktiga diskussioner förs på andra platser (t.ex. via e-post). För att undvika onödiga plattformsbyten och kontextväxlingar behöver du en app som hanterar allt för arbetet, till exempel ClickUp, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

2. Arlo (Bäst för hantering av instruktörsledd utbildning i stor skala)

via Arlo

Arlo är ett robust program för att spåra medarbetarnas utbildning som förenklar planering, leverans och övervakning av utbildningsprogram i olika format. Du kan enkelt skapa nya utbildningskurser, hantera återkommande evenemang och automatisera kommunikationen med både presentatörer och deltagare.

Den stöder även personliga möten, live online och andra inlärningsformat.

Dessutom effektiviserar plattformen registrerings- och betalningsprocesserna. Den automatiserar registreringsflödet, inklusive anpassningsbara formulär, väntelistor, rabatter och flexibla betalningsalternativ. För uppföljning och rapportering erbjuder den anpassningsbara verktyg för att övervaka anmälningar, närvaro, kursgenomförande och ekonomiskt resultat.

Arlos bästa funktioner

Skapa rikt, interaktivt innehåll med hjälp av AI-arbetsflöden som omvandlar dokument eller uppmaningar till strukturerade inlärningsmoduler.

Markera närvaro, kontrollera registreringsinformation, uppdatera betyg och hantera medarbetarnas utbildningssessioner direkt från mobila enheter.

Ge eleverna en säker självbetjäningsportal där de kan visa kursmaterial, följa framsteg, få tillgång till certifieringar och hantera profiler.

Håll listor, registreringar och uppdateringar synkroniserade med Arlos färdiga utbildningswebbplats eller anslut den till din plattform.

Arlos begränsningar

Det kräver flera verktyg från tredje part för viktiga funktioner som e-postmarknadsföring och onlineutbildning.

Vissa fält och malländringar gäller globalt, vilket gör det svårt att anpassa på klassnivå.

Arlo-priser

14 dagars gratis provperiod

Enkelt: 125 USD/månad per användare

Professional: 215 USD/månad per användare

Företag: 285 USD/månad per användare

Skala: Anpassad prissättning

Arlo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 130 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Karriärutveckling är den främsta anledningen till att företag investerar i utbildningsprogram – 62 % säger att det är deras främsta drivkraft. Vad kommer därefter? Strävan efter att bygga upp nya färdigheter, vilket 49 % av organisationerna prioriterar.

3. Connecteam (Bäst för utbildning av frontlinjepersonal och mobila team)

via Connecteam

Connecteam är en mobilplattform för personalhantering som är utvecklad för att hjälpa dig att genomföra utbildningar, följa utvecklingsframsteg och säkerställa att utbildningskraven uppfylls. Den gör det möjligt för chefer att skapa interaktiva kurser, tilldela dem till rätt personer och följa upp slutförandet utan att behöva förlita sig på personliga sessioner eller besvärliga kalkylblad.

Använd färdiga utbildningsmaterial baserade på branschstandarder eller ladda upp SCORM-kompatibelt (Sharable Content Object Reference Model) innehåll. Automatiska påminnelser och push-meddelanden förbättrar kursens slutförandegrad och håller teamen samordnade och informerade.

Connecteams bästa funktioner

Skapa interaktiva kurser med utbildningsvideor , PDF-filer och bilder som medarbetarna kan genomföra asynkront.

Utvärdera kunskapsbevarande och anpassning med realtidsprestationsdata för varje quizförsök.

Se varje medarbetares utbildningsmilstolpar, prestationer och kurshistorik i kronologisk ordning.

Motivera medarbetarna med digitala märken och presentkort kopplade till inlärningsresultat.

Begränsningar för Connecteam

Administratörsgränssnittet på skrivbordet känns ointuitivt och oorganiserat.

Mobilappen saknar fullständiga administratörsfunktioner, såsom att redigera scheman eller få tillgång till platsfunktioner.

Priser för Connecteam

Gratis

Grundläggande: 35 $/månad

Avancerad: 59 $/månad

Expert: 119 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Connecteam?

Här är en G2-recensents åsikt om denna programvara för utbildningsuppföljning:

Ledighetssystemet kan vara svårt att hantera om man inte är försiktig. Om en användare begär ledighet under ett visst antal dagar kommer programvaran som standard att inkludera helger som betalda lediga dagar, vilket måste korrigeras manuellt i efterhand.

Ledighetssystemet kan vara svårt att hantera om man inte är försiktig. Om en användare begär ledighet under ett visst antal dagar kommer programvaran som standard att inkludera helger som betalda lediga dagar, vilket måste korrigeras manuellt i efterhand.

🧠 Rolig fakta: NASA använder en gigantisk pool som kallas Neutral Buoyancy Lab för att simulera tyngdlöshet för astronautträning. Det är i princip en rymdmission under vatten.

4. PurelyHR (Bäst för PTO-kopplad utbildningsövervakning och personalberedskap)

via PurelyHR

PurelyHR anpassar sig efter ditt företags tillväxt och hjälper HR-team och företagsledare att slippa manuell uppföljning och bättre hantera personalfrågor. Det är särskilt användbart när du behöver utbilda medarbetare i ny programvara på ett effektivt sätt. Du kan lägga till utgångsdatum för certifieringar eller utbildning, och systemet skickar automatiskt e-postmeddelanden om förnyelser och omskolning.

Behöver du spåra vem som har slutfört vad? Vill du se till att alla når sina milstolpar eller följer reglerna? PurelyHR tar hand om det. Säkerhet är också ett centralt fokus, med SOC2 Type 2- och ISO27001-certifieringar, vilket säkerställer att känsliga medarbetardata skyddas enligt högsta standard.

PurelyHR:s bästa funktioner

Tilldela certifieringar, spåra slutförda utbildningar och övervaka licensförnyelser med deadlines, påminnelser och dokumentuppladdningar i "Talent Modules".

Lägg till utbildningsbakgrund, språkkunskaper eller branschspecifika meriter till medarbetarnas profiler för att få en mer komplett bild av teamets kompetens.

Ställ in introduktionsflöden, inklusive obligatorisk utbildning, läsmaterial och inlämning av dokumentation från dag ett.

Tilldela företagsomfattande utbildningsinitiativ eller certifieringsuppdateringar utan att manuellt lägga till varje anställd.

Begränsningar för PurelyHR

Begränsat videobibliotek för självstudier

Spårning av upplupna kostnader fungerar kanske inte korrekt för alla användningsfall.

PurelyHR-priser

21 dagars gratis provperiod

Månadsvis: 34,50 $/månad

PurelyHR-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (390+ recensioner)

🔍 Visste du att? Enligt glömskekurvan glömmer de flesta människor det de lärt sig inom en kort period, och upp till 70 % glöms bort inom 24 timmar. Det beror inte på bristande ansträngning, utan på hur minnet fungerar. Därför ger engångsutbildningar sällan bestående värde om inte informationen upprepas eller tillämpas kort därefter.

📖 Läs också: Hur man skapar en projektplan för implementering av LMS

5. Trainual (Bäst för snabbväxande företag som vill systematisera intern kunskap)

via Trainual

Trainual är ett system för utbildning, dokumentation och kunskapsdelning som är utvecklat för snabbt växande team. Med denna plattform kan du samla allt ditt utbildningsmaterial, standardrutiner (SOP) och företagskunskap på en enda lättillgänglig plattform.

Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet gör att du kan skapa strukturerade utbildningsmanualer med inbäddade filer, videor och ritverktyg. Detta säkerställer att ditt team har tillgång till uppdaterad information dygnet runt. Dessutom innehåller Trainual spelifieringselement som poäng, prestationer och märken när medarbetarna slutför utbildningsmoduler.

Trainuals bästa funktioner

Skapa frågesporter och kunskapstester som låser upp moduler först efter godkänt resultat, och lägg till kontrollpunkter i inlärningen.

Dela direkt över 380 expertutvecklade kurser om DEI, cybersäkerhet, förebyggande av trakasserier och mycket mer.

Visa detaljerade utbildningsdata och ladda ner certifikat som bevisar att utbildningen har slutförts och att kraven är uppfyllda.

Begränsningar i Trainual

När en modul är avslutad är det svårt att referera till den om den inte tidigare har lagts till som favorit.

Att ladda upp och organisera allt utbildningsmaterial kräver mycket tid och planering i förväg.

Priser för Trainual

Demo tillgänglig på begäran

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Trainual

G2: 4,7/5 (780+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (470+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trainual?

En recension på Capterra uttrycker det så här:

Jag gillar hur Trainual organiserar allt vårt utbildningsmaterial. Vi har ett dyrt introduktions- och internt utbildningsprogram och Trainual hjälper till att guida nya medarbetare genom de första månaderna av deras anställning. Det verkar som om vi tilldelar medarbetarna ämnen som de inte nödvändigtvis behöver slutföra. Så det har varit lite förvirrande att lista ut hur vi ska organisera våra roller och vårt innehåll.

Jag gillar hur Trainual organiserar allt vårt utbildningsmaterial. Vi har ett dyrt introduktions- och internt utbildningsprogram och Trainual hjälper till att guida nya medarbetare genom de första månaderna av deras anställning. Det verkar som om vi tilldelar medarbetarna ämnen som de inte nödvändigtvis behöver slutföra. Så det har varit lite förvirrande att lista ut hur vi ska organisera våra roller och vårt innehåll.

🔍 Visste du att? Över 90 % av medarbetarna tycker att lärande på arbetsplatsen är användbart – oavsett om det handlar om kompetensutveckling, mentorskap eller till och med grundläggande introduktion. Lite lärande kan ge stora resultat när det görs på rätt sätt.

6. Whatfix (Bäst för att integrera interaktivt lärande i digitala arbetsflöden)

via Whatfix

Whatfix är en digital adoptionsplattform (DAP) som gör det enklare att lära sig nya verktyg och processer, särskilt när man börjar ett nytt jobb. Istället för att distrahera människor från sina uppgifter integrerar den utbildning i själva programvaran och erbjuder vägledning i realtid i appen, interaktiva genomgångar och personlig support.

Dess kontextuella vägledning, som flöden, uppgiftslistor och smarta tips, guidar användarna steg för steg genom komplexa processer. Plattformen erbjuder en kodfri innehållsredigerare som gör det möjligt att skapa och uppdatera utbildningsinnehåll utan teknisk expertis.

Whatfix bästa funktioner

Skapa interaktiva sandbox-versioner av webbappar så att medarbetarna kan öva på uppgifter på ett säkert sätt utan att röra live-data.

Spåra användarnas engagemang i olika verktyg utan kodning för att mäta hur utbildningsmaterialet används.

Aktivera kontextuella påminnelser med beacon-påminnelser för att slutföra certifieringar eller återkomma till viktiga arbetsflöden.

Skräddarsy vägledning och genomgångar baserat på roll, avdelning eller appanvändningshistorik, vilket säkerställer relevanta inlärningsvägar.

Whatfix begränsningar

Att skapa innehåll från början är tidskrävande, särskilt när det gäller att anpassa det för flera användarroller eller plattformar.

Det går inte att filtrera analysrapporter efter år, vilket begränsar möjligheten att följa prestationer på lång sikt.

Whatfix-prissättning

Demo tillgänglig på begäran

Anpassade priser

Whatfix-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Whatfix?

Se vad denna G2-recension hade att säga:

Det kommer att ta lite tid att bygga upp allt innehåll som vi behöver, men det är att förvänta sig med något sådant här. Dessutom kräver vissa av de olika anpassningarna och elementvalen mer än grundläggande kunskaper om Javascript/CSS-selektorer och liknande, vilket kan vara svårt att lära sig på egen hand.

Det kommer att ta lite tid att bygga upp allt innehåll som vi behöver, men det är att förvänta sig med något sådant här. Dessutom kräver vissa av de olika anpassningarna och elementvalen mer än grundläggande kunskaper om Javascript/CSS-selektorer och liknande, vilket kan vara svårt att lära sig på egen hand.

🔍 Visste du att? Amazon har ett program för att utbilda medarbetare för jobb utanför företaget. Deras initiativ Career Choice betalar i förväg utbildningsavgiften för medarbetare som vill lära sig efterfrågade färdigheter, även om det innebär att de lämnar Amazon för andra karriärer.

7. Training Tracker (Bäst för traditionella branscher med komplexa efterlevnadskrav)

Training Tracker är ett användarvänligt program för medarbetarutbildning som förenklar hur organisationer spårar utbildnings- och efterlevnadskrav. Det låter dig skapa anpassade utbildningsmoduler, spåra certifieringar som löper ut och logga både online- och offline-utbildningsaktiviteter.

Plattformen stöder SCORM-innehåll, inbyggda frågesporter och multimediaresurser som videor och dokument. Med funktioner som automatiska e-postaviseringar, detaljerade framstegsrapporter och Excel-export är den särskilt fördelaktig för branscher med strikta regelkrav.

De bästa funktionerna i Training Tracker

Automatisera återkommande utbildningscykler genom att ställa in regler som omfördelar uppgifter med jämna mellanrum, till exempel årligen eller månadsvis.

Använd taggar för att organisera medarbetare och utbildningsuppgifter utöver standardfält som avdelning eller plats, vilket möjliggör avancerad filtrering.

Dokumentera fortbildningsenheter direkt i systemet för att spåra medarbetarnas utveckling kopplad till certifieringar eller licenser.

Begränsningar för utbildningsspårningsprogram

Bristande mobil tillgänglighet kan hindra utbildningsspårning på resande fot.

Begränsade alternativ för massimport och automatisering, vilket ökar den administrativa arbetsbördan.

Priser för utbildningsspårningsprogram

14 dagars gratis provperiod

Grundläggande: 34 USD/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Företag: 74 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av utbildningsspårningsprogram

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Företag som ser sina L&D-team som nyckeln till affärstillväxt är dubbelt så benägna att mäta framgång genom prestationsförbättringar, inte bara genom slutförandegrader eller quizresultat. För chefer handlar det om meningsfulla resultat.

8. Quickbase (bäst för att skapa anpassade interna utbildningsflöden)

via Quickbase

Quickbase är ett kodfritt program för utbildningsuppföljning som är utformat för att hjälpa team att skapa skräddarsydda lösningar som passar deras processer, inte tvärtom. Det fungerar som ett digitalt kontrollcenter där du kan spåra viktiga initiativ, övervaka framsteg och få uppdateringar i realtid över flera arbetsflöden.

Det ger teamen möjlighet att skapa skräddarsydda lösningar som hanterar unika operativa utmaningar, vilket förbättrar effektiviteten och samarbetet inom olika branscher. Du får översikt över alla initiativ samtidigt som du upprätthåller kontrollerad åtkomst och säkerställer strikt efterlevnad.

Quickbases bästa funktioner

Omvandla traditionella intagningsformulär till smarta, dynamiska inmatningar med hjälp av uppmaningar och automatisering.

Låt fältteam uppdatera framsteg eller markera slutförda uppgifter direkt från valfri enhet.

Anslut till dina favoritverktyg för en enhetlig vy utan manuella lösningar för utbildning.

Begränsningar i Quickbase

Användarna måste spara eller avbryta när de redigerar arbetsytan, även om inga ändringar görs, vilket stör arbetsflödena.

Data i dolda flikar kan fortfarande vara tillgängliga för användare, vilket kan ge upphov till potentiella integritetsproblem.

Priser för Quickbase

30 dagars gratis provperiod

Team: 35 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 55 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Quickbase-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

🔍 Visste du att? De flesta företag säger att de investerar i kompetensutveckling, men verkligheten ser annorlunda ut. LinkedIn:s rapport om lärande på arbetsplatsen visar att nästan alla storskaliga satsningar fastnar i planerings- eller tidiga aktiveringsfaser, och mindre än 5 % når så långt att de kan mäta effekten. En viktig orsak? Det är svårt att spåra vad som fungerar utan rätt verktyg.

9. WorkRamp (Bäst för att ge kundorienterade team tillgång till utbildningsprogram)

via WorkRamp

WorkRamp är ett LMS av nästa generation som hjälper organisationer att skapa, leverera och spåra utbildningsinitiativ för hela sin personalstyrka. Den intuitiva plattformen stöder olika utbildningsformer, inklusive lärarledda sessioner, e-lärande, videor, frågesporter och utmaningar, och tillgodoser därmed olika utbildningspreferenser.

Programvaran guidar medarbetarna genom introduktionsutmaningar, utvecklingsspår, efterlevnadskurser och fortlöpande kompetensutvecklingsprogram. Med inbyggd AI och en centraliserad instrumentpanel för administratörer och elever kan du distribuera utbildningsinnehåll, automatisera uppgifter och påminnelser samt hantera dina medarbetares inlärningsupplevelse.

WorkRamps bästa funktioner

Skapa utbildningsplaner, frågesportfrågor och modulsammanfattningar direkt med AI inbyggt i kursbyggaren.

Utfärda verifierbara certifikat efter avslutad utbildning, spåra giltighetstider och ligg steget före när det gäller omcertifieringsdatum.

Behåll kontrollen över varumärkesinnehållet med dra-och-släpp-verktyg och strukturerade publiceringsflöden.

Utöka intern utbildning till extern kompetensutveckling med centraliserade portaler för partners och kunder.

Begränsningar för WorkRamp

Vissa användare klagar över att kärnfunktioner som avregistrering av innehåll och avancerade automatiseringsregler fortfarande är grundläggande.

Det kan vara förvirrande att hantera både interna och externa plattformar (ELC och CLC).

Priser för WorkRamp

Demo tillgänglig på begäran

Anpassade priser

WorkRamp-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om WorkRamp?

Ett perspektiv från en G2-recension:

Det som utmärker WorkRamp mest är dess användarvänliga gränssnitt och smidiga integrationer... WorkRamp är överlag ett fantastiskt verktyg, men ett område som skulle kunna förbättras är anpassningsmöjligheterna för rapportering. Det skulle vara bra med större flexibilitet för att skapa skräddarsydda rapporter som passar specifika behov.

Det som utmärker WorkRamp mest är dess användarvänliga gränssnitt och smidiga integrationer... WorkRamp är överlag ett fantastiskt verktyg, men ett område som skulle kunna förbättras är anpassningsmöjligheterna för rapportering. Det skulle vara bra med större flexibilitet för att skapa skräddarsydda rapporter som passar specifika behov.

🧠 Rolig fakta: När medarbetarna får vara med och bestämma vad de ska lära sig är det nästan 8 gånger mer sannolikt att de avancerar inom företaget och över 5 gånger mer sannolikt att de blir högpresterande. Valfrihet driver framsteg.

10. Ethena (Bäst för att skala upp värdebaserad utbildning på moderna arbetsplatser)

via Ethena

Ethena är inte ett vanligt verktyg för compliance-utbildning, utan är utformat för att göra lärandet på arbetsplatsen relevant, flexibelt och mindre tråkigt.

Du kan ladda upp obligatoriskt utbildningsmaterial, policyer eller till och med videor och kombinera dem med Ethenas innehåll för att skapa något personligt för ditt team. Med över 150 modulära utbildningsämnen anpassar sig programmet efter din unika kultur, dina policyer och din teamdynamik. Plattformen automatiserar uppgifter, skräddarsyr innehåll baserat på roller och platser och håller koll på deltagandet.

Ethenas bästa funktioner

Kör inbyggda phishingkampanjer för att testa säkerhetsmedvetenheten och förstärka riskbaserat lärande.

Skapa detaljerade betygsutdrag för att snabbt utvärdera framsteg på individ- eller teamnivå, slutförandestatus och efterlevnad av regler.

Använd inbyggda mallar för utbildningsplaner för att skapa utbildningar från grunden eller förbättra befintligt innehåll med frågesporter, manus och bilder.

Ethenas begränsningar

Att redigera anpassat innehåll mitt i ett uppdrag kräver att användare omfördelas manuellt, vilket är ineffektivt.

Att lägga till enskilda användare till återkommande utbildningar kräver ofta CSV-uppladdningar, vilket gör processen mindre intuitiv.

Priser för Ethena

Demo tillgänglig på begäran

Standard: 20 USD/elev (per år)

Premium: Anpassad prissättning

Ethena-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Projektledning för videoproduktion

