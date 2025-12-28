De 13 bästa programvarorna för medarbetarutveckling för att höja kompetensen hos din personal

Personalutveckling är inte längre något som bara är "trevligt att ha". Team med starka utbildningsprogram är upp till 17 % mer produktiva, men de flesta företag kämpar fortfarande med att skala upp tillväxten bortom engångsutvärderingar och spridda inlärningsverktyg.

Personliga utvecklingsplaner faller snabbt samman när roller, mål och kompetens varierar mellan olika team. Chefer tappar sammanhanget, medarbetarna tappar fart och utvecklingen stannar av.

Det är här programvara för medarbetarutveckling kommer in. Rätt plattform kopplar samman lärande, feedback och uppföljning så att utveckling faktiskt sker, inte bara dokumenteras.

I den här guiden går vi igenom konkreta exempel på utvecklingsplaner för medarbetare och de 13 bästa verktygen för medarbetarutveckling som stöder tillväxt i stor skala.

De 13 bästa programvarorna för medarbetarutveckling i korthet

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Utvecklingsspårning för anställda med integrerad prestationshantering Teamstorlek: Enskild till företag Dokument, instrumentpaneler, uppgifter, kunskapshantering, AI-sammanfattningar, mallar, automatiseringar, måluppföljning Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. Lattice Målinriktad utveckling och prestationsanpassning Teamstorlek: Medelstor till stor OKR, 1:1, karriärvägar, engagemangsundersökningar, 360-graders feedback, analyser Betalda abonnemang från 11 $/användare/månad 15Five Kontinuerlig feedback och coachningsbaserad utvecklingskultur Teamstorlek: Alla storlekar Incheckningar, OKR, 1:1-mallar, engagemangsundersökningar, High Fives, prestationsutvärderingar Betalda abonnemang från 4 $/användare/månad Trainual Standardiserad utbildning och processdokumentationTeamstorlek: Små till medelstora SOP:er, introduktionssekvenser, frågesporter, videoutbildning, mallar, rollbaserade uppgifter Anpassad prissättning Docebo Personanpassad inlärning i företagsstorlek med AI Teamstorlek: Företag AI-inlärningsvägar, kursmarknad, gamification, rapportering, SSO, global support Anpassad prissättning Culture Amp Omvandla medarbetarnas feedback till meningsfulla åtgärder Teamstorlek: Medelstort till stort företag Engagemangsundersökningar, prestationshantering, 360-utvärderingar, Skills Coach, riktmärken Anpassad prissättning Zavvy by Deel AI-driven teamutveckling och prestationshantering Teamstorlek: Små och medelstora företag till stora företag AI-karriärvägar, automatiserade recensioner, Slack-arbetsflöden, inlärningsvägar, analyser Från 20 $/användare/månad TalentLMS Snabba, skalbara utbildningslanseringar med minimal installation Teamstorlek: Små till stora företag Dra-och-släpp-kurser, automatiseringar, mobilapp, flerspråkig, anpassade rapporter Planer från 149 $/mån Mesh AI AI-drivna tillväxtplaner och kontinuerlig prestationsförmåga Teamstorlek: Alla storlekar Personliga utvecklingsplaner, påminnelser, förväntningar på rollen, instrumentpaneler, kontinuerliga utvärderingar Planer från 4 $/användare/månad iSpring Learn Snabb kursdistribution och mobilvänlig utbildning Teamstorlek: Små och medelstora företag till stora företag SCORM-skapande, kompetenschecklistor, offlineåtkomst, mallar, rollspelsimulationer Anpassad prissättning LearnUpon Utbilda flera målgrupper från en och samma plattform Teamstorlek: Medelstora till stora Multi-portal LMS, automatisering, karriärplanering, enhetlig analys, HRIS-synkronisering Anpassad prissättning Rise 360 (Articulate) Snabb och responsiv kursskapande utan designkunskaper Teamstorlek: L&D-team av alla storlekar Modulär kursbyggare, AI-assistent, mallar, responsiv design, samarbete Från 1 499 $/användare/år Coursera för företag Kompetensutveckling i stor skala med akademiskt innehåll av högsta kvalitet Teamstorlek: Små till stora företag Över 9 200 kurser, certifikat, akademier, kompetensbedömningar, AI-rekommendationer Teamplan 399 $/användare/år; Anpassad för företag

ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan ger HR-team ett konsekvent sätt att dokumentera medarbetarnas utvecklingsmål, prioriteringar för kompetensutveckling och nästa steg utan att behöva skriva om samma utvecklingsplaner från grunden varje kvartal.

Vad ska du leta efter i programvara för medarbetarutveckling?

Att välja den bästa programvaran för medarbetarutbildning innebär att hitta en plattform som stöder både individuell utveckling och organisationens mål.

Här är vad du bör prioritera i exempel på utvecklingsplaner för medarbetare:

✅ Tillhandahåller personliga inlärningsvägar baserade på medarbetarnas utvecklingsmål, kompetensluckor samt nuvarande och framtida roller✅ Möjliggör socialt och kollaborativt lärande genom feedback från kollegor, diskussionsforum och kunskapsdelande community✅ Spårar framsteg med realtidsdashboards, prestationsutvärderingar och analyser som förbättrar medarbetarnas engagemang och utbildningsprogram✅ Erbjuder ett intuitivt gränssnitt med mobil åtkomst, vilket gör det enkelt för medarbetarna att genomföra utbildningen i sin egen takt✅ Stöder sömlös integration med dina HR-system och erbjuder anpassningsalternativ

De 13 bästa programvarorna för medarbetarutveckling

När medarbetarutvecklingsplaner finns spridda i olika dokument, kalkylblad och chattmeddelanden, hamnar HR-avdelningen i en situation där de måste göra samma arbete två gånger: samla in uppdateringar och skriva om ”nästa steg” efter varje prestationsutvärdering. Det är ett slöseri med arbetsinsatser som allvarligt påverkar organisationens effektivitet.

Ett bättre system håller utvecklingsplaner, lärresurser och uppföljning sammankopplade. Med ClickUp for Human Resources kan team till exempel skapa utbildningsdokument, omvandla feedback till tilldelade uppgifter och spåra framsteg i dashboards – allt från samma arbetsyta.

Här är 13 plattformar för personalutveckling som hjälper HR-team att leverera riktade utbildningsprogram och stödja karriärutveckling och utveckling.

1. ClickUp (Bäst för att följa medarbetarnas utveckling med integrerad prestationshantering)

Ge ditt team möjlighet att bygga, följa upp och växa med målinriktade arbetsflöden för medarbetarutveckling med ClickUp

ClickUp är en komplett programvara för medarbetarutveckling som gör det möjligt för HR-team att spåra mål, organisera kunskap, hantera uppgifter och hjälpa medarbetare att ta ansvar för sin karriärutveckling genom strukturerade, praktiska arbetsflöden.

Låt oss dyka in i detaljerna.

Centralisera utbildningsinnehåll, samarbete och kunskapsdelning med ClickUp Docs

Skapa levande kunskapsbaser för utbildningsprogram, introduktion och utvecklingsplaner med ClickUp Docs

ClickUp Docs fungerar som en live, sökbar kunskapsbas som stöder utbildning och introduktion av medarbetare.

En nyanställd säljare kan få tillgång till ett bibliotek med produktdemonstrationer, manus för hantering av invändningar och mallar för prestationsutvärdering på ett och samma ställe. Chefer och teammedlemmar kan kommentera, redigera tillsammans och till och med omvandla insikter till åtgärdspunkter.

En anställd som är intresserad av att övergå till dataanalys kan till exempel samarbeta med sin chef för att ta fram en personlig utvecklingsplan som inkluderar utbildning i mjuka färdigheter och interna projekt.

Utbildningsinnehåll fungerar dock bara om människor faktiskt kan hitta det. ClickUp Docs Hub ger HR- och L&D-team en plats att organisera, söka och skapa dokument och wikis, vilket gör det enklare att underhålla introduktionsguider och dokument för hela organisationen.

💡 Proffstips: Om anteckningar från prestationsutvärderingar hamnar i långa uppgiftstrådar förlorar HR-team tid på att omvandla feedback till något som en chef faktiskt kan använda. I ClickUp kan du använda ClickUp Brain för att sammanfatta vad som har förändrats i en utvärderingsuppgift (inklusive viktiga kommentarer och till och med deluppgifter) och sedan klistra in sammanfattningen direkt i medarbetarens utvecklingsplan. Du kan också omvandla det till nästa steg-uppgifter, såsom "Slutför utbildningsmodulen" eller "Genomför två uppdateringar för intressenterna denna månad". Det är ett enkelt sätt att gå från spridd feedback från medarbetarna till tydliga uppföljningar, som du kan spåra från vecka till vecka. Få detaljerade sammanfattningar av dina senaste recensioner och uppdateringar med ClickUp Brain Men även med bra dokumentation kan team fortfarande slösa tid på att leta efter "den senaste versionen" av en policy eller process. ClickUp Knowledge Management lägger till AI-drivna svar i hela ditt arbetsutrymme så att människor kan ställa frågor om information som lagras i Docs, uppgifter och Chat och få ett tydligt svar snabbare. Detta är särskilt användbart för HR-arbetsflöden, såsom FAQ om introduktion och förtydliganden av policyer.

Övervaka framstegen med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler

Visualisera kompetensutveckling och prestandatrender i realtid för alla team med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards gör det möjligt för HR- och L&D-personal att följa elevernas framsteg och identifiera hinder i ett tidigt skede.

Du kan till exempel skapa en översikt som visar hur många medarbetare som har slutfört ett ledarskapsutvecklingsprogram, hur lång tid det tog och var avhopp inträffade.

Dessa insikter hjälper till att förbättra utvecklingsprogrammen och anpassa dem bättre till medarbetarnas utvecklingsmål och företagets behov.

Om du vill lägga till AI-driven rapportering direkt i dina dashboards och översikter kan ClickUp AI Cards hjälpa dig. Du kan lägga till kort som AI StandUp och AI Team StandUp för att sammanfatta den senaste aktiviteten under en vald tidsperiod, eller använda AI Executive Summary och AI Project Update för att generera en aktuell översikt över status och nästa prioriteringar.

💡 Proffstips: Omvandla prestationsutvärderingar till spårbara utvecklingsplaner med ClickUp BrainGPT. ClickUp BrainGPT kan hjälpa dig att snabbare gå från ”bra feedback” till utvecklingsmål för medarbetare som dina teammedlemmar faktiskt kan uppnå. Det inkluderar Talk to Text så att du kan ta anteckningar eller coachningsobservationer med rösten (istället för att skriva ner dem senare), och det kan också söka i anslutna arbetsappar och på webben när du behöver mer kontext. Logga feedback direkt (utan att förlora detaljer): Direkt efter en 1:1-samtal eller prestationsutvärdering kan du använda Talk to Text för att diktera viktiga punkter, nästa steg och kompetensutvecklingsbehov, och sedan omvandla dessa till utvecklingsplaner och uppgifter.

Be om mönster i dina personaluppgifter: Ställ frågor till BrainGPT som ”Vilka är de största bristerna i mjuka färdigheter som framgår av recensionerna för det senaste kvartalet?” eller ”Vilket utbildningsinnehåll är mest kopplat till bättre prestanda i det här teamet?”

Hitta tidigare feedback snabbt med Enterprise Search : Sök efter specifika händelser som "kundeskaleringar", "presentationsteknik" eller "ledarskapsutveckling" i dina dokument, uppgifter och anteckningar. Sök efter specifika händelser som "kundeskaleringar", "presentationsteknik" eller "ledarskapsutveckling" i dina dokument, uppgifter och anteckningar.

Välj den bästa modellen för jobbet: Använd olika LLM:er i ClickUp BrainGPT, beroende på om du behöver tydligare formuleringar för professionella utvecklingsplaner eller kreativa sätt att strukturera samtal om karriärutveckling.

Omvandla prestationsfeedback till handling med ClickUp Tasks

Omvandla feedback till genomförbara uppgifter för att driva kontinuerlig medarbetartillväxt via ClickUp Tasks

När en anställd får feedback under en prestationsutvärdering, till exempel att förbättra kommunikationen med intressenter, kan du omedelbart skapa en uppgift som ”Delta i ett tvärfunktionellt möte per vecka under nästa månad”.

ClickUp Tasks integreras med kalendrar och påminnelser, vilket säkerställer att uppföljningsåtgärder prioriteras. Detta gör medarbetarutvecklingen kontinuerlig och spårbar istället för begränsad till engångsutvärderingar.

Här är en snabb visuell guide om hur du prioriterar ClickUp-uppgifter för att planera din arbetsdag bättre:

Standardisera inmatningen med ClickUps feedbackmallar

När medarbetarnas feedback kommer i olika format (dokument, e-posttrådar, chattanteckningar) blir det svårt att jämföra prestationsutvärderingar eller upptäcka gemensamma brister i kompetensutvecklingen.

För sådana scenarier kan ClickUps mallar för utbildningsplaner hjälpa dig att skapa återanvändbara mallar för feedback för prestationsutvärderingar, kollegiala utvärderingar eller självutvärderingar.

Börja med att använda ClickUp-mallen för medarbetarengagemang för att samla in konsekventa synpunkter om medarbetarengagemang, och kör sedan strukturerade utvärderingscykler med ClickUp-mallen för prestationsutvärdering så att självutvärderingar och feedback från chefer följer samma flöde.

När du har fått in informationen hjälper ClickUps mall för personalutvecklingsplan dig att omvandla dessa insikter till en faktisk utvecklingsplan som du kan följa över tid.

Med denna mall för individuella utvecklingsplaner kan du skapa personliga utvecklingsplaner genom att kombinera prestationsutvärderingar och feedback från kollegor i ett program för uppgiftshantering.

Få en gratis mall Bygg framtidsanpassad kompetens och stödja karriärutveckling med ClickUps mall för personalutvecklingsplan.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa 30/60/90-dagars utvecklingsplaner för nya medarbetare kopplade till utbildningsprogram och tidiga prestationsmål.

Skapa planer för befordringsberedskap som omvandlar feedback från prestationsutvärderingar till milstolpar och resultat för kompetensutveckling.

Stöd rollövergångar genom att beskriva kompetensutveckling för nuvarande och framtida roller med tydliga tidsplaner.

Genomför ledarskapsutvecklingsprogram med chefssamtal, feedback från kollegor och kontrollpunkter för framsteg.

ClickUps bästa funktioner

Organisera utvecklingsplaner för anställda med hjälp av anpassade fält , statusar och vyer så att varje teammedlem har en tydlig plan och tidsplan.

ClickUp Knowledge Management i dokument, uppgifter och chatt. Svara snabbare på återkommande HR-frågor medi dokument, uppgifter och chatt.

Spela in asynkrona utbildningsdemonstrationer och coachningsgenomgångar med ClickUp Clips och kommentera direkt på inspelningen.

Hitta policyer, introduktionsmaterial och utbildningsmaterial snabbt på ett och samma ställe med ClickUp Docs Hub .

Använd ClickUp Enterprise Search för att söka i arbets- och anslutna verktyg när du snabbt behöver kontext.

Standardisera feedbackprocesser med anpassningsbara mallar med ClickUp Forms.

Begränsningar i ClickUp

Brantare inlärningskurva för förstagångsanvändare

Kan innehålla fler funktioner än vad som behövs om du bara vill ha ett grundläggande verktyg för medarbetarutveckling.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Denna G2-recension lyfte fram:

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt.

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt.

2. Lattice (Bäst för målinriktad personalutveckling och prestationsanpassning)

via Lattice

En av de största utmaningarna för HR-chefer är att anpassa medarbetarnas utveckling till företagets prioriteringar. Eftersom feedbackloopar är spridda över olika verktyg blir utvecklingssamtalen inkonsekventa.

Lattice löser detta genom att integrera prestationshantering och medarbetarengagemang i en app för måluppföljning. Chefer kan genomföra strukturerade enskilda samtal, skapa utvecklingsplaner med tydliga OKR och samla in 360-graders feedback, allt på ett och samma ställe.

Lattices bästa funktioner

Skapa individuella utvecklingsplaner som anpassar karriärmål till företagets mål.

Sätt upp och följ upp OKR och personliga mål med visuella framstegsindikatorer och samordning på teamnivå.

Möjliggör 360-graders feedback och erkännande i realtid för att enkelt identifiera områden som kan förbättras.

Genomför anpassningsbara prestationsutvärderingar och individuella samtal med automatisk schemaläggning och anteckningsfunktion.

Använd medarbetarundersökningar och engagemangsanalyser för att utforma utbildningsprogram och utvecklingsprioriteringar.

Segmentera team efter roll eller avdelning för att anpassa utvecklingsvägar och mäta framsteg på ett korrekt sätt.

Begränsningar i Lattice

Anpassningsmöjligheterna för prestationsmallar är begränsade.

Mobilappens funktionalitet är begränsad jämfört med datorversionen.

Integrationsinstallationen kan kräva extra tid och ansträngning.

Priser för Lattice

Talanghantering : 11 USD/månad per användare

Grundläggande: 11 USD/månad per användare

Lattice-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (190+ recensioner)

Vad användarna säger om Lattice

Denna recension från Capterra fångade:

Jag har upplevt att detta system är mycket användbart. Det erbjuder en utmärkt struktur för hantering av individuella möten och säkerställer att all feedback från teammedlemmarna är tillgänglig för både dig och din chef.

Jag har upplevt att detta system är mycket användbart. Det erbjuder en utmärkt struktur för hantering av individuella möten och säkerställer att all feedback från teammedlemmarna är tillgänglig för både dig och din chef.

3. 15Five (Bäst för att skapa en kultur med kontinuerlig feedback och coachningsbaserad utveckling)

via 15Five

För HR är det en av de största utmaningarna på jobbet att omvandla prestationsutvärderingar till kontinuerlig utveckling.

Denna inkonsekvens uppstår eftersom feedbacken är sporadisk, erkännandet är oregelbundet och coachningen ofta är ineffektiv.

15Five löser detta genom att förvandla prestationshantering till en kontinuerlig, samarbetsinriktad process. Det kombinerar engagemangsundersökningar, coachningsverktyg, OKR-spårning och erkännandefunktioner för att hjälpa HR-team och chefer att anpassa medarbetarutvecklingen till det dagliga arbetet.

Plattformen innehåller även inbyggda mallar för individuella samtal och tydliga roller, vilket gör det enklare att definiera förväntningar och ge regelbunden feedback.

15Five bästa funktioner

Fastställ tydliga karriärvägar och utvecklingsplaner med stöd från veckovisa individuella samtal och tillväxtfokuserade mallar.

Spåra OKR och personliga mål i olika team och koppla sedan framstegen till prestationsutvärderingar och feedback.

Möjliggör kontinuerlig coaching med check-in-verktyg som hjälper chefer att guida medarbetarna genom utmaningar och framgångar.

Använd medarbetarundersökningar och heatmaps för att upptäcka tidiga tecken på bristande engagemang och agera på feedback.

Uppmuntra erkännande mellan kollegor med offentliga ”High Fives” för att fira framgångar och bygga upp moralen.

Genomför strukturerade, transparenta prestationsutvärderingar med input från medarbetaren själv, kollegor och chefen för att stödja en holistisk utveckling.

15Five begränsningar

Saknar centrala HRIS-funktioner som lönehantering eller förmånsadministration.

Skickar ofta e-postmeddelanden, vilket vissa användare upplever som störande.

Kan vara kostsamt för små team som endast behöver grundläggande feedback eller mätvärden för medarbetarengagemang.

Priser för 15Five

Engage : 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Perform : 11 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Total plattform: 16 USD/månad per användare (faktureras årligen)

15Five betyg och recensioner

G2 : 4,6/5,0 (1 840+ recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (890+ recensioner)

Vad användarna säger om 15Five

Denna G2-recension delade:

De veckovisa avstämningarna är ett enkelt men effektivt sätt att hålla koll på hur alla mår, både personligt och professionellt. Cheferna får realtidsinformation om teamets moral och utmaningar, vilket har hjälpt oss att vara mer proaktiva och stödjande.

De veckovisa avstämningarna är ett enkelt men effektivt sätt att hålla koll på hur alla mår, både personligt och professionellt. Cheferna får realtidsinformation om teamets moral och utmaningar, vilket har hjälpt oss att vara mer proaktiva och stödjande.

4. Trainual (Bäst för standardiserad utbildning och processdokumentation)

via Trainual

Snabbt växande team kämpar ofta med inkonsekvent introduktion och spridda standardrutiner (SOP), vilket leder till upprepade frågor.

Värdefull expertis förblir låst i enskilda hjärnor istället för att växa med verksamheten i avsaknad av en centraliserad kunskapsbas.

Trainual löser detta genom att omvandla alla processer, policyer och ansvarsområden till sökbar, spårbar dokumentation. Från introduktion av nyanställda till införande av uppdaterade protokoll får teamen ett repeterbart system för att utbilda på ett konsekvent sätt, säkerställa ansvarstagande och minska behovet av handledning från chefer.

Trainuals bästa funktioner

Skapa steg-för-steg-utbildningsmanualer med inbäddade videor, frågesporter och checklistor.

Tilldela innehåll efter roll, avdelning eller team för att säkerställa relevant åtkomst och uppföljning av framsteg.

Automatisera introduktionsprocessen för nyanställda med deadlines och påminnelser.

Spåra kunskapsbevarande genom utvärderingar och kursavslutningar.

Använd mallar för policyer, rollansvar, SOP:er och arbetsflöden för efterlevnad.

Integrera med verktyg som Slack, BambooHR och Gusto för att synkronisera roller och användare på ett smidigt sätt.

Begränsningar i Trainual

Begränsad anpassning i rapporteringspaneler

Kan kräva kontinuerliga insatser för att hålla dokumentationen uppdaterad.

Passar bäst för små till medelstora team; större företag kan behöva avancerad analys.

Priser för Trainual

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Trainual

G2 : 4,7/5,0 (950+ recensioner)

Capterra: 4,8/5,0 (490+ recensioner)

Vad användarna säger om Trainual

Denna G2-recension noterade:

Genom att omvandla informell kunskap till formellt, strukturerat innehåll har vi kunnat skapa repeterbara processer som stödjer konsekvens och kvalitet i hela organisationen. Trainual har blivit ett dagligt verktyg för oss.

Genom att omvandla informell kunskap till formellt, strukturerat innehåll har vi kunnat skapa repeterbara processer som stödjer konsekvens och kvalitet i hela organisationen. Trainual har blivit ett dagligt verktyg för oss.

📮 ClickUp Insight: Medan 78 % av våra användare skapar detaljerade planer när de sätter upp mål, medger nästan hälften att de inte följer upp dem med hjälp av särskilda verktyg. 👀 ClickUp överbryggar den klyftan genom att omvandla dina mål till genomförbara uppgifter som du faktiskt kan följa upp, steg för steg. Och med kodfria instrumentpaneler får du en kristallklar bild av dina framsteg, så att ingenting faller mellan stolarna. För när det gäller tillväxt räcker det inte med att ”hoppas på det bästa”. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar att de hanterar upp till 10 % mer arbete utan att bli utbrända.

5. Docebo (Bäst för företagsanpassad, AI-driven personalisering av lärande)

via Docebo

När HR- och L&D-team försöker skala upp utbildningen över avdelningar eller globala team möter de ofta splittrat innehåll och begränsad insikt i programmets effekt. Traditionella LMS-plattformar är inte utrustade för personaliserat, skalbart lärande kopplat till verkliga affärsresultat.

Docebo löser detta problem med en modulär, AI-driven plattform som anpassar sig efter varje medarbetares utvecklingsresa.

Från introduktion och efterlevnad till säljstöd och talangutveckling – denna talanghanteringsprogramvara använder automatisering och analys för att leverera engagerande, mätbar inlärning i stor skala.

Docebos bästa funktioner

Skapa AI-drivna utbildningsvägar som är anpassade efter medarbetarnas roller, kompetensbehov och professionella mål för arbetet.

Leverera skalbart innehåll med hjälp av Docebos marknadsplats, interna bibliotek och användargenererade resurser.

Aktivera gamification med märken, topplistor och belöningar för att öka engagemanget.

Spåra inlärningseffekten genom avancerad rapportering, instrumentpaneler och kartläggning av affärsresultat.

Erbjud flerspråkig support och SSO för att säkerställa tillgänglighet och säkerhet för globala team.

Integrera med verktyg som Salesforce, Microsoft Teams och HRIS-plattformar för en sammankopplad inlärningsupplevelse.

Docebos begränsningar

Prissättningen är inte transparent och kan vara hög för mindre team.

Optimerad mer för intern företagsutbildning än för externa utbildningsåterförsäljare.

Vissa rapporterings- och administrationsfunktioner har en brantare inlärningskurva.

Docebos prissättning

Anpassad prissättning

Docebo-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5,0 (730+ recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 230 recensioner)

Vad användarna säger om Docebo

Denna G2-recension innehöll:

Plattformen ger oss flexibilitet i hur vi levererar lärandeupplevelsen, den fungerar ganska bra utan frekventa buggar eller krascher – stabilitet är verkligen viktigt för oss i organisationen.

Plattformen ger oss flexibilitet i hur vi levererar lärandeupplevelsen, den fungerar ganska bra utan frekventa buggar eller krascher – stabilitet är verkligen viktigt för oss i organisationen.

🧠 Visste du att: 51 % av organisationerna omstrukturerade sina team under 2023. Om du omorganiserar ditt team är bloggen Hur man utvecklar ett högpresterande team i 8 beprövade steg din mall för att bygga starkare, mer samarbetsvilliga team som faktiskt når sina mål.

6. Culture Amp (Bäst för att koppla medarbetarnas feedback till meningsfulla åtgärder)

via Culture Amp

Många företag genomför engagemangsundersökningar, men många har svårt att effektivt slutföra feedbackcykeln. Utan tydligt ansvar, uppföljningsplaner eller realtidsöversikt hamnar undersökningsresultaten ofta begravda i dashboards. Detta undergräver medarbetarnas förtroende och gör feedback till en rutinuppgift snarare än en drivkraft för förändring.

Culture Amp fyller denna lucka. Det hjälper HR-team att samla in högkvalitativ feedback och agera på den genom inbyggda verktyg för utveckling, prestationshantering och målsättning.

Resultatet: en plattform som omvandlar medarbetarnas känslor till mätbara framsteg.

Culture Amps bästa funktioner

Starta vetenskapligt baserade undersökningar om engagemang, onboarding och DEI (mångfald, jämlikhet och inkludering) med anpassningsbara mallar.

Möjliggör chefledda 1:1-samtal, målanpassning och kontinuerlig feedback genom prestationsmoduler.

Spåra utvecklingsmål med strukturerad 360°-feedback och individuella handlingsplaner.

Få tillgång till utvalt utbildningsinnehåll via Culture Amps mikroinlärningsbibliotek Skills Coach.

Jämför engagemangspoäng mellan olika branscher och demografiska grupper för att identifiera styrkor och risker.

Begränsningar med Culture Amp

Anpassningen av rapporteringen är begränsad jämfört med traditionella BI-verktyg.

Implementeringen kan vara tidskrävande för stora företag.

Inget inbyggt LMS för avancerad utbildning (kräver integration)

Priser för Culture Amp

Anpassad prissättning

Culture Amp-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5,0 (1 510+ recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 150 recensioner)

Vad användarna säger om Culture Amp

Denna recension från Capterra delade med sig av följande:

Jag tror på Culture Amps mål att samla funktioner kring medarbetarengagemang, målsättning, prestationshantering och förbättring av organisationskulturen i en enda omfattande utvecklingszon.

Jag tror på Culture Amps mål att samla funktioner kring medarbetarengagemang, målsättning, prestationshantering och förbättring av organisationskulturen i en enda omfattande utvecklingszon.

👀 Rolig fakta: Anställda lär sig bättre på onsdagar. Enligt Udemys plattformsdata är det i mitten av veckan som flest kurser slutförs, möjligen eftersom det är den ”mentala sweet spot” mellan planering och utbrändhet.

7. Zavvy by Deel (Bäst för AI-driven teamutveckling och prestationshantering)

via Zavvy

De flesta HR-plattformar utgår från att cheferna driver utvecklingen. Zavvy by Deel vet att så ofta inte är fallet.

Oavsett om det handlar om försenade prestationsutvärderingar, otydliga karriärvägar eller uteblivna individuella samtal, är det största hindret för personalutveckling bristande engagemang.

Zavvy by Deel löser detta med inbyggd AI som gör det tunga arbetet: utformar karriärvägar, automatiserar utvärderingscykler, uppmuntrar feedbackloopar och genererar enkäter utan ständig uppföljning från HR.

Genom att eliminera friktionen med tomma sidor och ansluta direkt till Slack hjälper Zavvy team att operationalisera tillväxt. Du får realtidsdata, insikter om engagemang och strukturerade utbildningsprogram som faktiskt fungerar – eftersom systemet kör dem.

Obs: Den har sedan dess bytt namn till Deels HR-plattform, Engage.

Zavvy by Deel – bästa funktioner

Automatisera prestationsutvärderingar, 360°-feedback och erkännande i realtid.

Skapa AI-genererade karriärvägar, utbildningsmoduler och enkätkampanjer.

Spåra intern rörlighet och definiera kompetensbaserade ramverk för tillväxt.

Starta personliga utbildningsprogram med kollegialt lärande och uppföljning av efterlevnad.

Använd HR Slack-plugins för PTO, kudos, organisationsscheman, rekommendationer och undersökningar.

Begränsningar för Zavvy by Deel

AI-funktioner kan kräva övervakning för att säkerställa innehållets relevans.

Priserna stiger snabbt för team med komplexa behov av flera moduler.

Vissa avancerade funktioner finns bakom tillägg som Deel Compensation eller Workforce Planning.

Priser för Zavvy by Deel

Deel Engage: 20 USD/månad per användare

Zavvy by Deel – betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 12 340 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (3 890+ recensioner)

Vad användarna säger om Zavvy by Deel

Denna G2-recension delade:

Deel gör det enkelt att få information och support för att lösa problem, och feedbacken kommer i realtid från användarna för varje användningsfall.

Deel gör det enkelt att få information och support för att lösa problem, och feedbacken kommer i realtid från användarna för varje användningsfall.

8. TalentLMS (Bäst för snabba, skalbara utbildningslanseringar med minimal installation)

via TalentLMS

Många LMS-plattformar är kraftfulla men inte så praktiska. De kräver veckor av konfiguration, specialiserad IT-support och branta inlärningskurvor för både administratörer och elever. För snabbrörliga HR- och L&D-team skapar denna komplexitet förseningar som hindrar introduktion av nya medarbetare, compliance-utbildning och kompetensutveckling.

TalentLMS löser sådana utmaningar med en plattform som är intuitiv från första dagen. Du kan skapa, tilldela och starta engagerande kurser på några minuter utan att behöva någon teknisk expertis.

Med AI-drivna innehållsverktyg, mobil åtkomst och kraftfull automatisering är den utvecklad för att stödja både små team och stora företag i stor skala.

TalentLMS bästa funktioner

Skapa och lansera kurser snabbt med dra-och-släpp-innehåll, AI-genererade tester och funktioner för automatisk översättning.

Tilldela utbildning automatiskt baserat på användarroller, aktivitet eller kompetensbrister med hjälp av inbyggda automatiseringar.

Möjliggör utbildning på språng med en responsiv mobilapp för iOS och Android.

Övervaka elevernas prestationer med hjälp av anpassade rapporter, filter och resultattavlor.

Expandera globalt med stöd för över 40 språk, varumärkessubdomäner (filialer) och SSO-integrationer.

Begränsningar för TalentLMS

Gratis plan

Lägre prisnivåer begränsar anpassnings- och varumärkesalternativen.

Livechatt och telefonsupport är endast tillgängligt i högre prisplaner.

Priser för TalentLMS

Core : 149 $/månad

Grow : 299 $/månad

Pro : 579 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

TalentLMS-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5,0 (790+ recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (580+ recensioner)

Vad användarna säger om TalentLMS

Denna recension från Capterra fångade:

Jag kan starta kurser från grunden, anpassa innehållet med hjälp av många olika medieverktyg, följa mina elevers framsteg, ordna prov och fastställa regler eller behörigheter. Det är väldigt enkelt att använda, även om man inte är van vid det.

Jag kan starta kurser från grunden, anpassa innehållet med hjälp av många olika medieverktyg, följa mina elevers framsteg, ordna prov och fastställa regler eller behörigheter. Det är väldigt enkelt att använda, även om man inte är van vid det.

9. Mesh AI (Bäst för AI-drivna tillväxtplaner och kontinuerlig prestationsförbättring)

via Mesh AI

Utvecklingsplaner finns ofta i kalkylblad eller HR-system som chefer sällan tittar på.

Som ett resultat förblir målen för medarbetarutveckling vaga, prestationssamtalen blir inkonsekventa och karriärutvecklingen känns frikopplad från det dagliga arbetet.

Mesh AI tacklar detta genom att integrera AI i hjärtat av medarbetarutvecklingen. Det gör det möjligt för chefer att tillsammans skapa personliga utvecklingsplaner, kontinuerligt följa framstegen och koppla daglig feedback till långsiktiga karriärmål.

Med påminnelser, incheckningar och AI-genererade förslag hjälper Mesh HR-team att skala upp medarbetarutvecklingen utan att öka administrativa kostnaderna.

Mesh AI:s bästa funktioner

Skapa tillsammans personliga utvecklingsplaner som är anpassade efter nuvarande och framtida roller.

Använd AI för att föreslå inlärningsmål, projekt och förväntningar på rollen baserat på medarbetarnas karriärsmål.

Integrera utvecklingssamtal i löpande prestationsutvärderingar, 1:1-samtal och feedback från kollegor.

Skapa intelligenta påminnelser för chefer så att utvecklingsplanerna förblir aktiva och relevanta.

Få insyn i medarbetarnas utveckling genom dashboards segmenterade efter team, chef eller funktion.

Begränsningar för Mesh AI

Fortfarande under utveckling när det gäller integration med bredare HRIS-ekosystem.

Kan kräva initial coaching för chefer som inte är bekanta med kontinuerliga prestationsarbetsflöden.

Anpassningsalternativen för karriärvägar utvecklas

Priser för Mesh AI

Grundläggande : 4 $/månad per användare

Tillväxt : 8 $/månad per användare

Excellence: 12 USD/månad per användare

Mesh AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 350 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Mesh AI

Denna G2-recension lyfte fram:

Det ger möjlighet till självutvärdering, vilket hjälper oss att analysera oss själva och låter oss nominera personer som vi vill ha utvärderingar från. Detta gör utvärderingsprocessen smidig och du kan bedöma dina kollegor på ett rättvist sätt.

Det ger möjlighet till självutvärdering, vilket hjälper oss att analysera oss själva och låter oss nominera personer som vi vill ha utvärderingar från. Detta gör utvärderingsprocessen smidig och du kan bedöma dina kollegor på ett rättvist sätt.

10. iSpring Learn (Bäst för snabb kursdistribution och mobilvänlig medarbetarutbildning)

via iSpringLearn

Många HR-team har svårt att snabbt lansera program för medarbetarutveckling på grund av begränsat innehåll, långsamma implementeringscykler eller brist på resurser för utbildningsdesign.

Detta leder till förseningar i introduktionen, inkonsekventa utbildningsupplevelser och dålig uppföljning av medarbetarnas utvecklingsmål.

iSpring Learn löser detta med ett plug-and-play-system för lärandehantering som fungerar sömlöst tillsammans med det inbyggda författarverktyget iSpring Suite.

HR- och L&D-team kan konvertera PowerPoint-presentationer till SCORM-kompatibla kurser, skapa interaktiva frågesporter och distribuera utbildningsinnehåll på några timmar.

iSpring Learn – bästa funktioner

Starta utbildningsprogram snabbt med hjälp av konvertering från PowerPoint till SCORM och inbyggda mallar.

Skapa anpassade utvecklingsplaner med kompetenschecklistor och praktisk mentorskapsspårning.

Stöd offlineåtkomst via inbyggda mobilappar med synkronisering av framsteg i realtid.

Få tillgång till teknisk support dygnet runt för oavbruten leverans av medarbetarutbildning.

Leverera utbildning i regelefterlevnad, introduktion och mjuka färdigheter med färdiga mallar och rollspelsimulationer.

Begränsningar för iSpring Learn

För att kunna använda författarfunktionerna krävs iSpring Suite-verktyget för stationära datorer.

Begränsade integrationer jämfört med mer företagsanpassade plattformar

UI-designen är funktionell, men kan kännas föråldrad för moderna användare.

iSpring Learn priser

Anpassad prissättning

iSpring Learn – betyg och recensioner

G2 : 4,6/5,0 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 180 recensioner)

Vad användarna säger om iSpring Learn

Denna G2-recension noterade:

Bra gränssnitt, många möjligheter att skapa högkvalitativa kurser, det är bekvämt att följa medarbetarnas framsteg, det är fantastiskt att man kan köpa sviten och skapa fantastiska material.

Bra gränssnitt, många möjligheter att skapa högkvalitativa kurser, det är bekvämt att följa medarbetarnas framsteg, det är fantastiskt att man kan köpa sviten och skapa fantastiska material.

👀 Rolig fakta: Din hjärna omprogrammeras på bara 6 timmars utbildning. Forskning visar att efter bara sex timmars fokuserat lärande av en ny färdighet visar hjärnskanningar strukturella neurala förändringar.

11. LearnUpon (Bäst för utbildning av flera målgrupper via en enda automatiserad plattform)

via LearnUpOn

Många växande företag står inför en dold utmaning: deras mål för medarbetarutveckling hindras ofta av behovet att hantera separata system för intern utbildning, partneraktivering och kundutbildning.

Denna fragmenterade struktur belastar HR-teamen.

LearnUpon löser detta genom att samla alla utbildningsbehov på en intuitiv plattform. Oavsett om du introducerar nya medarbetare, utbildar partners eller bygger upp en kundakademi kan du hantera allt på ett och samma ställe med LearnUpon.

LearnUpon bästa funktioner

Utbilda anställda, kunder och partners via en plattform med separata inlärningsportaler.

Automatisera kursfördelningen med hjälp av data om medarbetarnas avdelning, chef eller plats.

Anpassa lärandeprocesser och karriärvägar med mallar för karriärkartor för snabbare innehållsskapande.

Spåra elevernas framsteg, engagemang och prestationsutvärderingar med enhetlig analys.

Integrera med HRIS-verktyg för att synkronisera användardata och minska administrativ arbetsbelastning.

LearnUpon-begränsningar

Inget inbyggt kursbibliotek; innehåll måste skapas eller köpas separat.

Premiumpriserna kanske inte passar mindre företag med begränsade budgetar.

Mest effektivt för företag med över 400 anställda.

Priser för LearnUpon

Anpassad prissättning

LearnUpon-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5,0 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5,0 (över 130 recensioner)

Vad användarna säger om LearnUpon

I denna recension från Capterra står det:

LearnUpon har gett oss en plattform för introduktion, fortlöpande utveckling och utbildning i efterlevnad för våra anställda, kunder och partners. Vi har kortat ner introduktionen från månader till veckor.

LearnUpon har gett oss en plattform för introduktion, fortlöpande utveckling och utbildning i efterlevnad för våra anställda, kunder och partners. Vi har kortat ner introduktionen från månader till veckor.

12. Rise 360 från Articulate (Bäst för snabb och responsiv kursskapande utan designkunskap)

via Rise 360

De flesta L&D-team har svårt att skapa engagerande, mobilanpassad utbildning utan dedikerade designers. Traditionella författarverktyg kan vara för komplexa, och outsourcing fördröjer leveransen.

Resultatet blir ofta föråldrad, inkonsekvent utbildning som inte uppfyller moderna inlärningsbehov.

Rise 360 från Articulate löser detta genom att erbjuda en enkel, webbaserad byggare med en responsiv design. Dess blockbaserade gränssnitt gör det enkelt att strukturera interaktivt, mediarikt innehåll utan tekniska kunskaper.

Dessutom kan teamen med hjälp av AI-funktioner för att utforma lektioner, skapa frågesporter och skapa bilder snabbare och mer konsekvent ta fram välgjorda utbildningsinnehåll.

Rise 360 från Articulate – bästa funktioner

Skapa responsiva kurser med hjälp av modulära block för text, media och interaktivitet.

Använd AI Assistant för att skriva utkast till innehåll, generera bilder och skapa kunskapskontroller från dina källfiler.

Välj bland över 1 000 mallar för målsättning för introduktion, efterlevnad och utbildning i mjuka färdigheter.

Anpassa kursteman och stilar så att de passar ditt varumärke

Samarbeta med kollegor i realtid och samla in feedback från intressenter i sitt sammanhang.

Se till att alla kurser fungerar smidigt på datorer, surfplattor och mobiler.

Rise 360 från Articulate begränsningar

Mindre flexibilitet för avancerad interaktivitet jämfört med Storyline

Begränsad kontroll över visuell layout utöver tillgängliga block

Kräver ett fullständigt Articulate 360-abonnemang.

Priser för Rise 360 från Articulate

Articulate 360 Standard : 1 499 USD/år per användare

Articulate 360 AI: 1 749 USD/år per användare

Rise 360 från Articulate – betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (690+ recensioner)

Vad användarna säger om Rise 360 från Articulate

Denna G2-recension innehöll:

Det jag gillar mest är dess mångsidighet och användarvänlighet. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren instruktionsdesigner är det intuitivt och enkelt att lära sig använda Articulate 360.

Det jag gillar mest är dess mångsidighet och användarvänlighet. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren instruktionsdesigner är det intuitivt och enkelt att lära sig använda Articulate 360.

13. Coursera for Business (bäst för kompetensutveckling på företagsnivå med akademiskt innehåll av högsta kvalitet)

via Coursera for Business

Många företagsutbildningsprogram har svårt att hålla jämna steg med branschstandarder som ständigt utvecklas. Anställda tappar ofta motivationen när utbildningsinnehållet känns generiskt, föråldrat eller saknar koppling till verkliga färdigheter.

Denna klyfta mellan utbildning och relevans begränsar effekten, särskilt i stor skala.

Coursera for Business löser detta genom att erbjuda tillgång till över 9 200 kurser från ledande universitet och företag som Google, Stanford och IBM.

Programvaran är utvecklad för team av alla storlekar och gör det möjligt för företag att erbjuda skräddarsydda utbildningsprogram, vägledda projekt och professionella certifikat.

Coursera for Business bästa funktioner

Erbjud tillgång till över 9 200 kurser, över 1 500 projekt och över 150 certifikat från ledande institutioner.

Skapa anpassade utbildningsvägar med AI-drivna verktyg och jobbspecifika akademier.

Integrera med de största LMS-plattformarna, SSO och HRIS-verktyg för smidig implementering.

Använd AI-driven coaching och kompetensbedömningar för att anpassa inlärningen

Följ framstegen med hjälp av instrumentpaneler som kopplar samman förvärvade färdigheter med affärsresultat.

Lokalisera inlärningen med flerspråkigt innehåll och mobil åtkomst

Begränsningar för Coursera for Business

Begränsad möjlighet att redigera eller anpassa kursinnehåll från tredje part

Högre pris jämfört med interna LMS-lösningar

Administratörspanelen kan kräva introduktion för nya användare.

Priser för Coursera for Business

Team : 399 $/år per användare

Företag: Anpassad prissättning

Coursera for Business – betyg och recensioner

G2 : 4,5/5,0 (460+ recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (18+ recensioner)

Vad användarna säger om Coursera for Business

Denna G2-recension delade:

Det jag gillar mest är möjligheten att snabbt sammanställa, profilera och implementera högkvalitativa utbildningsprogram med hjälp av CourseBuilder. Courseras katalog erbjuder global expertis inom nya ämnen som AI, med erkända mikromeriter som ökar elevernas motivation och anställbarhet.

Det jag gillar mest är möjligheten att snabbt sammanställa, profilera och implementera högkvalitativa utbildningsprogram med hjälp av CourseBuilder. Courseras katalog erbjuder global expertis inom nya ämnen som AI, med erkända mikromeriter som ökar elevernas motivation och anställbarhet.

Här är tre ytterligare verktyg för medarbetarutveckling som passar ihop med funktionerna i de plattformar som redan har diskuterats.

Bridge : Kombinerar verktyg för lärandehantering, karriärutveckling och prestationsutvärdering i en enda plattform.

Leapsome : Hjälper HR-team att hantera OKR, prestationsutvärderingar, medarbetarundersökningar och utbildningsmoduler på ett och samma ställe.

eloomi : Erbjuder flexibla inlärningsvägar, feedbackverktyg och check-ins. Det är användarvänligt och skalbart, med starkt fokus på kompetensutveckling och compliance-utbildning.

Exempel på utvecklingsplaner för anställda som du kan kopiera och anpassa 1) 30/60/90-dagarsplan för nyanställda Mål: Öka till självständigt utförande senast dag 90.

Färdigheter: Grundläggande kunskaper om rollen, verktygskunskap, grundläggande kunskaper om intressenter

Åtgärder: Checklista för introduktionsvecka 1 → följ 3 samtal → leverera 1 liten delmål/vecka senast dag 30

Mått på framgång: 3 levererade resultat + chefens betyg ≥ ”Uppfyller” efter 90 dagar 2) Plan för befordringsberedskap (IC → Senior IC) Mål: Visa omfattning + ägarskap på nästa nivå

Kompetenser: Projektledning, prioritering, inflytande över teamgränserna

Åtgärder: Leda 1 tvärfunktionellt projekt, ansvara för kvartalsvisa mätvärden, handleda 1 teammedlem

Mått på framgång: Projekt levererat i tid + mätbar effekt + feedback från kollegor bekräftar ledarskap 3) Plan för rollövergång (Support → Kundframgång) Mål: Gå från reaktiv support till proaktivt kontoansvar

Kompetenser: Kontoplanering, förnyelserisk, kommunikation med intressenter

Åtgärder: Slutför produktcertifiering, bli delägare i 5 konton, genomför 2 QBR med chefen

Framgångsmått: CSAT bibehålls + förnyelserisk flaggas tidigare + chefens godkännande av QBR-kvaliteten

Tillväxten slutar aldrig med ClickUp

Företag som investerar i utbildning presterar bättre än sina konkurrenter när det gäller produktivitet, personalbehållning och engagemang. Men här är haken: det är svårt att skapa personliga utvecklingsresor i stor skala.

Mål begravs i dokument, utbildningen förblir splittrad och feedbacken går förlorad i kalkylblad.

Det är där ClickUp sticker ut.

ClickUp kopplar samman utvecklingsmål med det dagliga arbetet, från att sätta upp OKR och bygga utbildningsbibliotek till att spåra framsteg i dashboards och automatisera prestationsutvärderingar. Allt finns på ett och samma ställe. Inget verktygshoppande. Inget kontextbyte. Bara smartare tillväxt.

Är du redo att ge ditt team den struktur och det stöd de behöver för att lyckas? Registrera dig för ClickUp idag!