Hur man sätter upp och implementerar rekryteringsmål

Rekrytering har förvandlats från en transaktionsfunktion till en strategisk funktion. Tiden då man bara fyllde vakanser är förbi. Rekryterare är nu arkitekter av talangpipelines som formar organisationers framtid.

Att sätta upp tydliga, mätbara rekryterings- och talangförvärvsmål är avgörande för att navigera i denna komplexitet. Dessa mål fungerar som en kompass som guidar rekryterare genom utmaningarna med att hitta, attrahera och behålla topptalanger på en konkurrensutsatt marknad.

En rapport från Gartner visar att traditionella rekryteringsmetoder och kandidatpooler är mindre effektiva och att organisationer inte längre kan tillgodose sina talangbehov på detta sätt. Vi måste också anpassa rekryteringsmålen till framtiden för att rekrytera efterfrågade talanger, prioritera medarbetarnas mentala hälsa och upprätthålla dataetik inom HR-teknik.

I det här blogginlägget utforskar vi rekryteringsverktyg som hjälper dina HR-team att snabbare sätta upp rekryteringsmål och processer.

Vad är rekryteringsmål?

Rekryteringsmål är de strategiska mål som styr ett företags arbete med att rekrytera talanger. De fungerar som en vägkarta för att attrahera, välja ut och introducera topptalanger som är i linje med organisationens övergripande affärsmål.

Smarta rekryteringsmål definierar de önskade resultaten av anställnings- och rekryteringsprocessen och ger ett ramverk för att mäta framgång.

Typer av rekryteringsmål

Rekryteringsmål kan kategoriseras i olika typer av smarta mål, var och en med ett tydligt fokus:

Kvantitativa mål: Dessa är mätbara mål relaterade till rekryteringsprocessen, såsom tid till tillsättning, kostnad per anställning och andelen accepterade erbjudanden.

Kvalitativa mål: Dessa fokuserar på kvaliteten i rekryteringsprocessen och dess resultat, inklusive kandidatupplevelse, bättre jobbeskrivningar, kvaliteten på rekryteringen och personalbehållning.

Strategiska mål: Dessa anpassar rekryteringen till företagets övergripande affärsmål, såsom att öka marknadsandelen, lansera nya produkter eller expandera till nya regioner.

Fördelar med att sätta rekryteringsmål

Att sätta upp tydliga och mätbara rekryteringsmål är avgörande för rekryteringsframgången i alla organisationer. Fördelarna inkluderar:

Förbättrad effektivitet: Hjälp till att fokusera rekryteringsinsatserna på de mest kritiska områdena, vilket minskar slöseri med tid och resurser.

Förbättrat beslutsfattande: Ge insikter för att optimera rekryteringsstrategier och -processer.

Ökat ansvarstagande: Skapa en känsla av ansvar bland rekryteringsteamet.

Bättre resursfördelning: Hjälp till att fördela resurser effektivt för att uppnå önskade resultat.

I linje med affärsmålen: Rekryteringsmål som är i linje med företagets övergripande strategi bidrar till dess framgång.

Vikten av att sätta upp mål vid rekrytering

Effektiv målsättning innebär mer än att bara sätta upp mål; det handlar också om att anpassa rekryteringsmålen till den övergripande organisationsstrategin.

Genom att skapa en tydlig koppling mellan rekryteringsresultat och affärsmål kan HR-chefer visa på avdelningens värde och säkerställa stöd för nödvändiga resurser och initiativ. Målsättning ger också en ram för effektiv personalplanering.

Strategisk ledning vid målsättning

Strategisk ledning är den centrala länken som kopplar samman rekrytering med den övergripande organisationsvisionen. Det handlar om mer än att anpassa mål; det handlar om att integrera rekrytering som en strategisk affärsfunktion.

För att verkligen maximera rekryteringens effekt måste HR-chefer ändra sitt tänkesätt och fokusera på att bygga upp en talangförvärvsfunktion som är anpassad till organisationens strategiska mål.

Innovation och motivation för att uppnå rekryteringsmål

Innovation handlar om att omforma kandidatupplevelsen, utforska nya rekryteringskanaler och utnyttja teknik för att effektivisera processer. Framtiden för rekrytering ligger i AI-drivna verktyg, virtual reality-upplevelser och datadrivna insikter.

Att motivera rekryteringsteamet är lika viktigt. Det handlar om att skapa en högpresterande kultur, erkänna prestationer och erbjuda möjligheter till utveckling. Det är viktigt att ge rekryterarna möjlighet att tänka kreativt och ta ansvar för sitt arbete.

Många HR-chefer underskattar kraften i ett motiverat team för talangrekrytering. Genom att investera i medarbetarnas utveckling, erbjuda tydliga karriärvägar och erkänna deras bidrag kan organisationer utnyttja den fulla potentialen i sin talangrekryteringsfunktion.

Viktiga rekryteringsmål för framgång

Smart rekrytering handlar inte bara om att fylla platser, utan om att bygga ett drömlag. Låt oss diskutera rekryteringsmål som inte bara hjälper dig nu, utan som kommer att vara relevanta även i framtiden:

1. Förbättra kvaliteten på rekryteringen genom att prioritera kompetens

Den traditionella CV-centrerade metoden är inte längre tillräcklig. För att bygga högpresterande team måste organisationer flytta fokus till kompetensbaserad rekrytering.

Genom att prioritera kandidaternas förmågor och kompetenser framför jobbtitlar och akademiska kvalifikationer kan företag identifiera personer som passar rollens krav.

Det innebär att utnyttja verktyg som direkt utvärderar färdigheter, såsom kodningsutmaningar, portföljgranskningar eller kompetensbaserade utvärderingar.

Vi kan dra slutsatser om potentialen för framgång i ett jobb utifrån befintliga färdigheter och potentiella färdigheter: de framtida färdigheter som en kandidat lätt skulle kunna lära sig utifrån de färdigheter de redan har idag... Företag som vill börja implementera kompetensbaserad rekrytering kommer att behöva ifrågasätta långvariga antaganden om hur den "bästa" kandidaten ser ut, baserat på standardiserade rekryteringsmetoder och traditionella kriterier.

2. Påskynda rekryteringsprocessen

För att förbli konkurrenskraftiga måste organisationer förenkla sina anställningsprocesser. Detta innebär att man använder teknik för att automatisera rutinuppgifter, såsom uppföljning av sökande och schemaläggning.

Genom att implementera effektiva intervjuprocesser, inklusive förinspelade intervjuer och panelintervjuer, kan du avsevärt minska rekryteringstiden.

Google Cloud har använt AI för att förbättra matchningen av kandidater och onboarding-processerna. Istället för att gå igenom otaliga CV:n identifierar AI snabbt de bästa kandidaterna för specifika roller. Detta tekniska framsteg har kortat ner rekryteringsprocessen med flera timmar, vilket ger rekryterarna mer tid att fokusera på att bygga relationer och bedöma kandidaterna på ett djupare plan.

Vi funderar ständigt på organisationsdesign för Google i stort när det gäller rekrytering... AI står i centrum för alla diskussioner vi har, och det förändrar vårt sätt att tänka på traditionella HR-frågor för alltid... Vi kan lägga mindre tid på administration – som tyvärr utgör en stor del av HR-avdelningens arbetsbörda – och istället ägna oss mer åt mänskliga interaktioner, strategiskt, kreativt och innovativt tänkande.

3. Skapa ett effektivt program för rekommendationer från anställda

Anställdas rekommendationer ger konsekvent högkvalitativa anställningar och kortare tid till tillsättning.

För att bygga ett effektivt rekommendationsprogram måste organisationer uppmuntra anställda att rekommendera kvalificerade kandidater. Detta kan uppnås genom att erbjuda attraktiva rekommendationsbonusar, uppmärksamma de bästa rekommendatörerna och skapa en smidig rekommendationsprocess.

Jefferson Healthcare, baserat i Washington, USA, tillskriver en betydande ökning av kvalificerade jobbsökande till en nyligen genomförd översyn av sitt program för rekommendationer från anställda. Sedan programmet startade 2008 har sjukvårdssystemet haft stadig framgång, men en uppdatering av policyn i april 2023 har förstärkt dess effekt. Genom att höja rekryteringsbonusarna har Jefferson Healthcare motiverat befintliga anställda att aktivt söka lediga tjänster och delta i rekryteringsprocessen, vilket har resulterat i ett högre antal och bättre kvalitet på sökande.

4. Förbättra arbetsgivarvarumärket genom strategiskt nätverkande

Ett starkt arbetsgivarvarumärke är en kraftfull magnet för de bästa talangerna. Strategiskt nätverkande är viktigt för att bygga upp ett attraktivt rykte som arbetsgivare. Genom att odla relationer med inflytelserika personer inom branschen, arbetssökande och andra intressenter kan organisationer öka sin synlighet och attrahera en stadig ström av kvalificerade sökande.

Att delta i branschevenemang, konferenser och karriärmässor ger möjligheter att nätverka med potentiella kandidater, visa upp företagskulturen och samla in insikter om branschtrender.

AEG Europe, en global underhållningsjätte, befäste sitt rykte som en förstklassig arbetsgivare genom att vinna en eftertraktad plats på listan The Sunday Times Best Companies to Work For. Företagets engagemang för att skapa en kultur präglad av excellens och inkludering har varit avgörande för att uppnå detta erkännande. En nyligen genomförd intern undersökning visade ett imponerande engagemang bland de anställda på 86 %, vilket överstiger branschens riktmärken med en betydande marginal.

5. Investera i automatisering av rekryteringen och artificiell intelligens för att öka effektiviteten

Genom att använda automatisering och AI kan organisationer förenkla processer, förbättra effektiviteten och förbättra beslutsfattandet.

System för att spåra sökande, chatbots och AI-drivna verktyg för att hitta kandidater kan avsevärt minska den administrativa bördan och frigöra tid för rekryterare att fokusera på strategiska aktiviteter. Prediktiv analys kan användas för att identifiera talangpooler och prognostisera rekryteringsbehov.

Phenom revolutionerar rekryteringsprocessen med sin AI-drivna chatbot. Genom att engagera kandidaterna i ett konversationsformat bedömer chatboten snabbt deras färdigheter och preferenser och matchar dem med lämpliga jobbannonser. Detta intelligenta system förenklar inte bara identifieringen av kandidater utan automatiserar också schemaläggningen, vilket frigör tid för rekryterarna att fokusera på att bygga relationer och utvärdera topptalanger.

6. Utnyttja rekryteringsmarknadsföringstaktiker

Rekryteringsmarknadsföring innebär att attrahera och engagera de bästa talangerna genom riktade marknadsföringskampanjer. Genom att skapa övertygande budskap om arbetsgivarvarumärket och sprida dem via olika kanaler kan organisationer bygga upp en stark talangpool.

Genom att utnyttja innehållsmarknadsföring, sociala medier och e-postmarknadsföring kan du väcka intresse och locka högt kvalificerade kandidater. Personliga kandidatupplevelser kan skapa en positiv varumärkesuppfattning och öka konverteringsgraden.

Truro-Colchester Partnership for Economic Prosperity (TCPEP) har framgångsrikt lockat över 300 läkarkandidater till regionen genom en riktad marknadsföringskampanj. I samarbete med Nova Scotia Health utnyttjade TCPEP finansiering från Office of Healthcare Professional Recruitment för att lyfta fram områdets attraktionskraft som plats för medicinsk verksamhet. Genom att visa upp balansen mellan arbete och fritid, de professionella möjligheterna och det livliga samhället i Nova Scotia väckte kampanjen stort intresse hos läkare över hela världen.

7. Bygga en dynamisk och mångfaldig talanggemenskap

Att skapa en mångfaldig och inkluderande arbetsplats är avgörande för företagets framgång. Organisationer måste fokusera på att bygga upp en talangpool som speglar mångfalden på målmarknaden.

Detta innebär att genomföra initiativ för mångfald och inkludering , samarbeta med mångfaldsorganisationer och utnyttja sociala medier för att nå olika talangpooler.

8. Minimera personalomsättningen genom att implementera strategier för att behålla personal

Att minska personalomsättningen är lika viktigt som att attrahera de bästa talangerna. Organisationer måste fokusera på att skapa en positiv upplevelse för medarbetarna, erbjuda konkurrenskraftiga ersättningar och förmåner samt ge möjligheter till tillväxt och utveckling.

Effektiva introduktionsprogram, prestationshantering och program för medarbetarengagemang är avgörande för att behålla de bästa talangerna. Genom att samla in feedback från medarbetarna via enkäter och avgångssamtal kan du identifiera områden som kan förbättras och implementera riktade strategier för att behålla personalen.

Griswold, ett företag inom hemvård, minskade personalomsättningen med 20 % med hjälp av AI. Problemet? En årlig personalomsättning på cirka 80 % inom vården i Pennsylvania. Den höga personalomsättningen påverkade servicekvaliteten och driftskostnaderna. För att lösa detta problem implementerade Griswold TeamEngage, en AI-driven plattform från WellSky. Detta innovativa system gör vårdgivarupplevelsen mer lekfull genom att belöna anställda med poäng för positiva handlingar som punktlighet, accepterade arbetspass och uppnådda vårdmål. Dessa poäng kan lösas in mot presentkort, vilket skapar ett konkret incitament.

Även om rekryteringsmål kan variera avsevärt beroende på branschspecifika utmaningar och möjligheter, ger denna lista dig en utgångspunkt för att sätta upp dina egna mål och anställa personer som passar bra för jobbet och organisationskulturen.

Det krävs en hel by för att hänga med i de ständigt föränderliga trenderna i denna evolutionära fas av talangförvärv och talanghantering. Du kan inte göra det ensam, och du kommer att lyckas mycket bättre om du engagerar ditt team och investerar i rätt verktyg för jobbet. ClickUp är ett sådant verktyg.

ClickUp för HR-team erbjuder en heltäckande lösning för att förenkla rekrytering, onboarding, offboarding och hantering av hela talangpipeline.

Förstärk och skapa ett framtidsrelevant system för att hantera alla HR-funktioner från grunden med ClickUp för HR-team.

Det kan hjälpa dig att:

1. Revolutionera din rekryteringsprocess

Engagera topptalanger med ett system som centraliserar kandidatinformation, ansökningar och kontakter.

Lägg till olika steg och använd enkla checklistor för att visa när uppgifter är klara med ClickUp Custom Statuses.

Skapa anpassade statusar i ClickUp för att följa kandidaternas framsteg genom din pipeline, från första kontakten till antagande av erbjudandet. Skapa till exempel en rekryteringspipeline med statusar som "Hittad", "Telefonsamtal", "Intervju på plats" och "Erbjudande skickat". Tilldela uppgifter till rekryterare, anställningschefer och intervjuare och ange deadlines för att säkerställa att arbetet fortskrider i rätt tid.

Skapa automatiseringar för e-post mellan anställda, kunder, leverantörer och partners med ClickUp Automations.

Använd ClickUp Automations för att ställa in triggers för att skicka automatiska e-postmeddelanden, schemalägga intervjuer och flytta kandidater genom olika steg utan ansträngning. Till exempel när en kandidat accepterar ett jobberbjudande kan du automatiskt skapa onboarding-uppgifter och tilldela dem till relevanta avdelningar.

2. Introducerar nyanställda på ett enkelt sätt

Låt nyanställda få genomslagskraft snabbare med en strukturerad introduktionslösning.

Skapa ett omfattande arkiv med HR-dokument för anställda med ClickUp Docs.

Använd ClickUp Docs för att samla viktig företagsinformation, policyer och rutiner på ett ställe. Skapa en digital personalhandbok, dela välkomstmeddelanden från ledningen och ge tillgång till relevanta resurser på ett enda lättillgängligt ställe.

Dokument stöder samarbete i realtid, vilket gör att flera HR-teammedlemmar kan bidra till och redigera dokument samtidigt. Använd kommentarfunktionen för att ge feedback och förslag. Använd underdokument och mappar för att organisera informationen effektivt.

?Proffstips: Hjälp nyanställda att lyckas med ClickUp-mallar som underlättar övergången till den nya rollen och låter dem dokumentera den påverkan de har, redan från början. Prova ClickUp 30-60-90 dagars planmall för att komma igång!

3. Höj medarbetarnas prestationer

Med ClickUp Views kan HR-avdelningar enkelt och detaljerat visualisera hela talangpipeline. Dessutom kan enkelheten och den visuella tydligheten hjälpa dem att hålla koll på prestationshantering och utvärderingar.

Hjälp HR-team att skapa, hantera och spåra uppgifter med ClickUp Views.

Så här kan du använda ClickUp Views för prestationshantering:

Tabellvy : Skapa en omfattande översikt över medarbetarnas prestationsmått, inklusive mål, KPI:er och betyg. Anpassa kolumnerna för att visa relevant information såsom medarbetarens namn, avdelning, prestationsperiod och övergripande betyg. Skapa en omfattande översikt över medarbetarnas prestationsmått, inklusive mål, KPI:er och betyg. Anpassa kolumnerna för att visa relevant information såsom medarbetarens namn, avdelning, prestationsperiod och övergripande betyg.

Tavla : Visualisera medarbetarnas prestationer med hjälp av en tavla i Kanban-stil. Skapa steg som "Överträffar förväntningarna", "Uppfyller förväntningarna" och "Behöver förbättras". Dra och släpp medarbetarnas namn mellan stegen baserat på prestationsutvärderingar.

Listvy : Prioritera uppgifter och projekt för varje anställd. Skapa anpassade fält för att spåra deadlines, framsteg och slutförandestatus. Använd filter och sorteringsalternativ för att identifiera högpresterande anställda eller de som behöver extra stöd. Prioritera uppgifter och projekt för varje anställd. Skapa anpassade fält för att spåra deadlines, framsteg och slutförandestatus. Använd filter och sorteringsalternativ för att identifiera högpresterande anställda eller de som behöver extra stöd.

ClickUps dashboards ger en centraliserad översikt över medarbetarnas arbetsbelastning, HR-KPI:er , produktivitet och prestanda för att förenkla analysen för dig.

Skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera viktiga mått såsom genomsnittligt antal arbetade timmar, uppgiftsgenomförandegrad och projektets tidsplan med ClickUp Dashboards.

Här är några exempel på olika typer av instrumentpaneler som du kan ställa in för anställda:

Arbetsbelastningsvy: Övervaka fördelningen av medarbetarnas arbetsbelastning för att identifiera potentiell utbrändhet eller underutnyttjande. Använd filter för att analysera arbetsbelastningen per avdelning, team eller individ.

Tidsspårningsvy: Spåra tid som läggs på olika uppgifter och projekt för att identifiera tidskrävande aktiviteter och optimera arbetsflöden.

Personspecifik produktivitet: Analysera individuella prestationsmått, såsom andelen slutförda uppgifter, tid som lagts på uppgifter och måluppfyllelse.

Läs också: 10 programvaror för personalhantering för HR-team 2024

4. Spara tid på besvärliga processer

ClickUps mallar erbjuder en strukturerad grund för att effektivisera olika HR-processer. HR-avdelningar kan till exempel använda ClickUps mall för rekrytering av kandidater för att hantera talangförvärv.

Ladda ner den här mallen Bygg enkelt hela din rekryteringsprocess med den färdiga mallen ClickUp Hiring Candidates Template.

Att hitta den perfekta kandidaten för en tjänst kan vara svårt. Denna mall förenklar din rekryteringsprocess och hjälper dig att hitta den perfekta kandidaten.

Anslut ditt favoritverktyg (Google Forms, Typeform, etc.) till ClickUp via Zapier för att automatisera skapandet av nya uppgifter för varje sökande. Detta eliminerar manuell datainmatning och säkerställer att ingen kandidat faller mellan stolarna.

Denna mall erbjuder:

Anpassade statusar: Spåra varje kandidats framsteg med anpassade statusar som "Inskickad", "Pågående", "Telefonintervju", "Erbjudande" och "Avvisad".

Anpassade fält: Organisera och lägg till attribut till dina rekryteringsuppgifter, så att det blir enkelt att visualisera kandidatdata.

Anpassade vyer: Få enkel tillgång till information med fem olika ClickUp-vyer, inklusive "HR-ansökansspårning", "Chat-vy", "Fullständig galleri", "Fullständig lista" och "Listvy".

Projektledning: Förbättra kandidatuppföljningen med funktioner som tidsspårning, taggar, beroendevarningar och e-postmeddelanden.

En annan mall som du kan använda är ClickUp Recruitment Action Plan Template.

Ladda ner den här mallen Implementera en genomtänkt rekryteringsstrategi med ClickUp Recruitment Action Plan.

Att navigera i talanglandskapet kräver ett strategiskt tillvägagångssätt. Med den här mallen kan du:

Skapa en tydlig väg: Skissa upp en detaljerad plan för hela rekryteringsprocessen.

Optimera kandidatsökningen: Identifiera de mest effektiva metoderna för att hitta potentiella kandidater.

Effektivisera processen: Se till att rekryteringsprocessen är så smidig och effektiv som möjligt.

Håll dig till tidsplanen: Använd en strukturerad tidsplan för att hålla rekryteringsprocessen enligt schemat.

Utmaningar och lösningar vid fastställande av rekryteringsmål

Att sätta upp effektiva rekryteringsmål är avgörande för organisationens framgång, men det är förenat med många utmaningar. Att förstå dessa hinder och implementera strategiska lösningar är avgörande för HR-team.

Vanliga utmaningar:

Anpassning till affärsmål: Det kan vara svårt att översätta övergripande affärsmål till specifika rekryteringsmått.

Mäta rekryteringens effekt: Det är ofta svårt att kvantifiera rekryteringsinsatsernas effekt på affärsresultaten.

Dynamisk talangmarknad: Snabba förändringar i tillgången på talanger, kompetens och förväntningar gör det svårt att sätta upp exakta och långsiktiga mål.

Datatillgänglighet och kvalitet: Brist på tillförlitliga data och analyser kan hindra målsättning och prestationsmätning.

Balansera kortsiktiga och långsiktiga mål: Det kan vara komplicerat att prioritera omedelbara rekryteringsbehov samtidigt som man tar hänsyn till organisationens framtida kompetensbehov.

Lösningar för att övervinna utmaningar:

Strategiskt partnerskap: Samarbeta nära med företagsledare för att anpassa rekryteringsmål till organisationens mål.

Datadriven strategi: Implementera robust dataanalys för att mäta rekryteringsresultat och identifiera trender.

Agil målsättning: Använd en flexibel metod för målsättning som möjliggör justeringar baserat på förändrade marknadsförhållanden.

Talanginformation: Investera i verktyg och resurser för att samla in information om tillgängliga talanger, kompetens och ersättningstrender.

Kontinuerlig förbättring: Granska och förfina regelbundet rekryteringsmålen för att säkerställa att de förblir relevanta och effektiva.

Läs också: 10 mallar för checklista för introduktion av nya medarbetare i Excel och ClickUp

Organisationer kan optimera sina anställningsprocesser och bygga högpresterande team genom att anpassa målen till affärsmålen, mäta prestationer och utnyttja datadrivna insikter.

Framtidens rekrytering kännetecknas av ökande komplexitet och konkurrens om de bästa talangerna. För att ligga steget före måste HR-team omfamna innovation, utnyttja teknik och fokusera på att bygga starka arbetsgivarvarumärken. Att prioritera kandidat- och medarbetarupplevelsen under hela talangens livscykel kommer att vara avgörande för att sätta upp rekryteringsmål i framtiden.

ClickUp erbjuder en omfattande plattform som stöder dessa föränderliga rekryteringsmål. Dess robusta funktioner för uppgiftshantering, samarbete och automatisering gör det möjligt för HR-team att effektivisera processer, förbättra effektiviteten och fatta datadrivna beslut.

